20 ทางลัด OneNote ที่จำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

7 มีนาคม 2568

คุณเปิด OneNote เพื่อจดบันทึกไอเดีย จัดระเบียบงาน หรือบันทึกโน้ตจากการประชุม แต่แทนที่จะรู้สึกมีประสิทธิภาพ คุณกลับจมอยู่กับการคลิก เมนู และการจัดรูปแบบที่ยุ่งยาก

มันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนี้

ด้วยทางลัดที่เหมาะสม คุณสามารถนำทาง OneNote ได้เหมือนมืออาชีพ—จัดระเบียบโน้ต จัดรูปแบบข้อความ และค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้ในไม่กี่วินาที

ไม่ว่าคุณจะกำลังบันทึกไอเดียแบบฉับพลัน จัดโครงสร้างบันทึกการประชุม หรือสลับระหว่างโปรเจกต์ต่างๆ คีย์ลัด OneNote ที่จำเป็นทั้ง 20 ข้อนี้จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น อ่านต่อเพื่อเรียนรู้ทั้งหมดได้เลย!

เป็นโบนัส เราจะแนะนำให้คุณรู้จักกับทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสองอย่างสำหรับ OneNote:ClickUp AI NotetakerและClickUp Docs

อะไรคือทางลัดใน OneNote?

ทางลัดของ OneNote เป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการจดบันทึก จัดรูปแบบข้อความ และจัดระเบียบงานต่างๆ โดยไม่ขัดจังหวะการทำงานของคุณ ด้วยเพียงไม่กี่คีย์ คุณสามารถข้ามไปยังส่วนต่างๆ สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ และจัดโครงสร้างบันทึกของคุณได้อย่างง่ายดาย

ทางลัดเหล่านี้ช่วยลดความจำเป็นในการสลับระหว่างแป้นพิมพ์และเมาส์อยู่ตลอดเวลา ช่วยให้คุณสามารถมุ่งเน้นกับงานที่อยู่ตรงหน้าได้ดียิ่งขึ้น

🔍 คุณรู้หรือไม่? OneNoteถูกประกาศครั้งแรกภายใต้ชื่อโค้ดว่า 'Scribbler' ที่งาน COMDEX Fall 2022 และถูกออกแบบมาให้เป็นส่วนหนึ่งของชุดโปรแกรม Microsoft Office

ประโยชน์ของการใช้ทางลัดใน OneNote

การใช้ทางลัดใน OneNote ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลาเพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น แต่ยังทำให้การจดบันทึกราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

มาดูประโยชน์หลักของทางลัดใน OneNote สำหรับการทำงานประจำวันของคุณกัน ⚒️

  • ลดการพึ่งเมาส์: ทำงานด้วยการใช้แป้นพิมพ์เพียงไม่กี่ครั้งแทนการคลิกผ่านเมนู ทำให้การกระทำเช่นการสร้างหน้าใหม่รวดเร็วขึ้นมาก
  • การนำทางอย่างรวดเร็ว: ข้ามไปยังส่วนและหน้าต่างๆ ได้ทันทีด้วย Ctrl+Tab เพื่อรักษาการทำงานของคุณให้ไม่สะดุด
  • การแท็กทันที: ทำเครื่องหมายงานได้ทันทีด้วย Ctrl+1 เพื่อรักษาโครงสร้างของบันทึกของคุณโดยไม่เสียความคิด
  • การจัดระเบียบบันทึกที่ดีขึ้น: สร้างหน้าย่อยได้อย่างง่ายดายด้วย Ctrl+Alt+N ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและค้นหาได้ง่าย
  • ทางลัดที่ปรับแต่งได้: ตั้งค่าชุดปุ่มลัดสำหรับคำสั่งที่ใช้บ่อย เพื่อให้การทำงานของคุณเป็นไปตาม สไตล์ ของคุณ
  • ลดสิ่งรบกวน: มุ่งเน้นไปที่เนื้อหาของคุณแทนที่จะต้องต่อสู้กับอินเทอร์เฟซ (สะดวกในระหว่างการประชุมหรือการบรรยาย)
  • งานที่เรียบง่าย: แทรกลิงก์ (Ctrl+K), ตรวจสอบการสะกด (F7), และดำเนินการอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

🔍 คุณรู้หรือไม่? พัฒนาโดยศาสตราจารย์วอลเตอร์ พอกวิธีการจดบันทึกของคอร์เนลล์ขอให้คุณแบ่งหน้ากระดาษออกเป็นสามส่วน:

  • คอลัมน์ซ้ายแคบสำหรับคำค้นหาหรือคำถาม
  • คอลัมน์ด้านขวาที่กว้างขึ้นสำหรับบันทึกข้อมูลโดยละเอียด
  • ส่วนสรุปที่ด้านล่าง

ใช้วิธีนี้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นกับเนื้อหาและช่วยให้การดูตัวอย่างเป็นไปได้ง่ายขึ้น

💡เคล็ดลับมืออาชีพ:กลยุทธ์การจดบันทึกที่ยอดเยี่ยมคือการใช้ วิธีการสร้างแผนภูมิ เหมาะสำหรับเนื้อหาที่มีหมวดหมู่ที่ชัดเจน วิธีการนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างตารางที่มีคอลัมน์สำหรับแต่ละหมวดหมู่และแถวสำหรับรายละเอียด ทำให้สามารถเปรียบเทียบและทบทวนได้อย่างรวดเร็ว

วิธีใช้ทางลัดใน OneNote

แทนที่จะพึ่งพาการคลิกด้วยมือและตัวเลือกเมนู, ทางลัดจะช่วยให้คุณดำเนินการกระทำที่ใช้ทุกวันได้ทันที เช่น การจัดรูปแบบข้อความ, การสร้างหน้าใหม่, หรือการสลับระหว่างสมุดบันทึก

มาดูกันว่าจะทำอย่างไร! 💪

ขั้นตอนที่ 1: ทำความเข้าใจกับทางลัดที่ใช้บ่อย

คีย์บอร์ดชอร์ตคัตคือการผสมผสานของปุ่มที่ทำงานฟังก์ชันพิเศษ. คุณต้องคุ้นเคยกับชอร์ตคัตเหล่านี้เพื่อใช้ OneNote อย่างมีประสิทธิภาพในการบันทึกข้อมูล, จัดระเบียบสมุดบันทึกของคุณ, และจัดการงานของคุณ.

แดชบอร์ด OneNote: ทางลัด OneNote

นี่คือคีย์ลัดที่คุณสามารถใช้สำหรับการนำทางทั่วไป การแก้ไข และการจัดรูปแบบ:

คำอธิบายทางลัด
สร้างหน้าใหม่ในส่วนปัจจุบัน Ctrl+N
สร้างส่วนใหม่ Ctrl+T
เปิดบานหน้าต่าง 'ไปที่' เพื่อไปยังหน้า, ส่วน, หรือสมุดบันทึกอื่นCtrl+G
เปิดใช้งานช่องค้นหาเพื่อค้นหาบันทึกของคุณCtrl+E
ยกเลิกการกระทำล่าสุด Ctrl+Z
ทำซ้ำการกระทำล่าสุด Ctrl+Y
แทรกการขึ้นบรรทัดใหม่โดยไม่เริ่มย่อหน้าใหม่Shift+Enter
ทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวหนาCtrl+B
ทำให้ข้อความที่เลือกเป็นตัวเอียง Ctrl+I

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: คุณยังสามารถใช้วิธี QEC(คำถาม, หลักฐาน, สรุป) ได้อีกด้วย วิธีการวิเคราะห์นี้เหมาะสำหรับการระดมความคิด คุณจะตั้งคำถาม ตามด้วยหลักฐานสำหรับวิธีแก้ปัญหาของคุณ และสรุป

ขั้นตอนที่ 2: ใช้ทางลัดเป็นประจำ

นี่คือเคล็ดลับบางประการในการใช้ทางลัดเป็นประจำ:

  • ฝึกฝนเป็นประจำ: ใช้ทางลัดและแม่แบบใน OneNoteสำหรับงานประจำวัน เช่น การสร้างหน้าและการจัดรูปแบบข้อความ ยิ่งคุณใช้บ่อยเท่าไร ก็จะยิ่งรู้สึกเป็นธรรมชาติมากขึ้นเท่านั้น
  • สร้างชีทช่วยจำ: สร้างชีทช่วยจำหรือรายการตรวจสอบใน OneNoteที่ระบุทางลัดทั้งหมด
  • รวมทางลัดกับการกระทำของเมาส์: ใช้การกระทำของเมาส์สำหรับงานที่ซับซ้อนที่อาจไม่มีทางลัดโดยตรง
แผ่นโกงทางลัด: ทางลัดใน OneNote
สร้างชีทสรุปสำหรับทางลัดของคุณเพื่อจดจำได้ง่าย

🔍 เคล็ดลับด่วน: การคลิกขวาที่ใดก็ได้ใน OneNote จะเปิด เมนูบริบท ช่วยให้คุณเข้าถึงการจัดรูปแบบ การติดแท็ก และการจัดการงานได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องค้นหาผ่านเมนูต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3: ปรับแต่งประสบการณ์ของคุณ

หากคุณเปิดสมุดบันทึกหรือส่วนเดียวกันบ่อยๆ คุณสามารถสร้างทางลัดบนเดสก์ท็อปเพื่อเข้าถึงได้ทันที ด้วยวิธีนี้ แทนที่จะต้องเปิด OneNote และนำทางผ่านสมุดบันทึกด้วยตนเอง เพียงคลิกเดียวก็สามารถพาคุณไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้ทันที

นี่คือวิธีการตั้งค่า:

  1. เปิด OneNote และค้นหาสมุดบันทึกหรือส่วนที่คุณต้องการสร้างทางลัด คลิกขวาที่ชื่อสมุดบันทึกหรือส่วนเพื่อคัดลอกลิงก์ คุณยังสามารถเลือกปุ่ม แชร์ และคลิก คัดลอกลิงก์ไปยังสมุดบันทึก
คัดลอกลิงก์ไปยังสมุดบันทึก: ทางลัด onenote
  1. คลิกขวาที่เดสก์ท็อปของคุณ เลือก ใหม่, และคลิก ทางลัด. วางลิงก์ที่คัดลอกไว้ในช่องตำแหน่งและคลิก ถัดไป
ทางลัดสำหรับสมุดบันทึก OneNote: ทางลัด OneNote
  1. ตั้งชื่อทางลัดของคุณว่า 'บันทึกงาน' หรือ 'แผนงานประจำวัน' แล้วคลิก เสร็จสิ้น
ตั้งชื่อสมุดบันทึก OneNote ของคุณ: onenote shortcuts

⚙️โบนัส: นี่คือแม่แบบบันทึกการประชุมสำหรับ Onenoteเพื่อช่วยให้คุณบันทึกการประชุมได้อย่างง่ายดาย

🔍คุณรู้หรือไม่? การจดบันทึกไม่ได้เป็นเพียงแค่การเขียนสิ่งต่าง ๆ ลงไปเท่านั้น แต่เป็นการออกกำลังกายสมองอย่างจริงจัง เมื่อคุณฟัง คัดกรองข้อมูล และตัดสินใจว่าจะจดอะไรลงไป คุณกำลังมีส่วนร่วมในกระบวนการที่เรียกว่า 'การเข้ารหัสข้อมูล'

ความพยายามทางจิตใจนี้ช่วยให้คุณจดจำแนวคิดสำคัญ จัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่สำคัญ และเพิ่มการเข้าใจโดยรวม ดังนั้น ครั้งต่อไปที่คุณจดบันทึก โปรดจำไว้ว่าคุณไม่ได้แค่บันทึกข้อมูลเท่านั้น แต่คุณกำลังทำให้มันติดอยู่ในความทรงจำ!

20 อันดับลัดใน OneNote เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

คีย์ลัดสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในการใช้งาน OneNote และช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ต่อไปนี้คือคีย์ลัดขั้นสูงของ OneNote ที่จะช่วยให้การทำงานของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น

หมายเหตุสั้น ๆ เพื่อให้คุณสะดวกยิ่งขึ้น:

  • เครื่องหมายบวก (+) ในทางลัดหมายถึงคุณต้องกดปุ่มหลายปุ่มพร้อมกัน
  • เครื่องหมายจุลภาค (,) ในทางลัด หมายถึงคุณต้องกดปุ่มหลายปุ่มตามลำดับที่กำหนดไว้
คำอธิบายทางลัด
สร้างบันทึกย่อด่วนCtrl+Shift+M
ตรวจสอบการสะกดคำF7
เปิดพจนานุกรมคำศัพท์สำหรับคำที่เลือกในปัจจุบันShift+F7
แสดงเมนูบริบทสำหรับวัตถุที่อยู่ในโฟกัสปัจจุบันShift+F10 หรือปุ่มเมนู Windows
แทรกไฮเปอร์ลิงก์Ctrl+K
แสดงหรือซ่อนเส้นกฎบนหน้าปัจจุบันCtrl+Shift+R
แทรกวันที่ปัจจุบันAlt+Shift+D
แทรกเวลาปัจจุบันAlt+Shift+T
เล่นการบันทึกเสียงที่เลือกCtrl+Alt+P
หยุดการเล่นเสียงบันทึกCtrl+Alt+S
ข้ามการบันทึกเสียงปัจจุบันไปข้างหน้า 10 วินาทีCtrl+Alt+U
ข้ามการบันทึกเสียงปัจจุบันย้อนกลับ 10 วินาทีCtrl+Alt+Y
แทรกเอกสารหรือไฟล์ในหน้าปัจจุบันAlt+N, F
แทรกภาพจากไฟล์Alt+N, P
เริ่มต้นสมการคณิตศาสตร์หรือแปลงข้อความที่เลือกเป็นสมการคณิตศาสตร์Alt+เครื่องหมายเท่ากับ
สร้างตารางปุ่ม Tab หลังจากพิมพ์บรรทัดใหม่
กระโดดไปยังชื่อเรื่องของหน้าและเลือกมันCtrl+Shift+T
เลือกย่อหน้าปัจจุบันและย่อหน้าย่อยทั้งหมดCtrl+Shift+ขีดกลาง
ขยายทุกระดับของเค้าโครงAlt+Shift+0
เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานมุมมองเต็มหน้าF11
ให้โฟกัสที่แท็บหน้าปัจจุบันCtrl+Alt+G
ไปที่หน้า ก่อนหน้า หรือ หน้าถัดไปในหมวดหมู่Ctrl+Page up, Ctrl+Page down

ข้อจำกัดของการใช้ OneNote

OneNote เต็มไปด้วยคุณสมบัติที่มีค่า แต่อาจมีข้อจำกัดได้ นี่คืออุปสรรคที่คุณอาจพบเจอได้:

  • 🔄 ปัญหาการซิงค์: เนื่องจาก OneNote พึ่งพา OneDrive การซิงค์อาจช้าหรือมีปัญหา ทำให้คุณอาจพบโน้ตที่หายไปหรือเวอร์ชันที่ล้าสมัย (โดยเฉพาะหากคุณสลับใช้งานระหว่างอุปกรณ์บ่อยๆ)
  • 🔌 ความเข้ากันได้จำกัด: OneNote อาจไม่ทำงานร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ ได้ดีเสมอไป ทำให้การส่งออกบันทึกหรือการทำงานร่วมกับผู้อื่นนอกระบบนิเวศของ Microsoft เป็นเรื่องยุ่งยากเล็กน้อย
  • 🎨 การจัดรูปแบบพื้นฐาน: เมื่อเปรียบเทียบกับ Word หรือ ClickUp Docs ตัวเลือกการจัดรูปแบบของ OneNote จะดูเรียบง่ายมาก ซึ่งอาจไม่เหมาะหากคุณชอบเอกสารที่ดูเรียบร้อยและเต็มไปด้วยองค์ประกอบทางภาพ
  • 📜 การเลื่อนดูที่ไม่มีที่สิ้นสุด: รายการยาวสามารถกลายเป็นมาราธอนการเลื่อนดูได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่มีวิธีด่วนในการข้ามไปยังส่วนต่าง ๆ หรือค้นหาสิ่งที่คุณต้องการอย่างรวดเร็ว

ทางลัดโบนัส:

  • หากต้องการค้นหางานใน Outlook ที่ไม่มีวันที่ใน OneNote อย่างรวดเร็ว ให้กด Ctrl + E พิมพ์ 'date Outlook task' แล้วกด Enter เพื่อกรองเฉพาะงานที่ไม่มีกำหนดส่ง
  • หากต้องการสลับไปยังสมุดบันทึกอื่นบนแถบนำทาง ให้กด Ctrl+G จากนั้นใช้ปุ่มลูกศรลงหรือขึ้นเพื่อเลื่อนไปยังส่วนต่างๆ หรือใช้ปุ่ม Tab เพื่อเลือกสมุดบันทึกอื่น แล้วกด Enter
  • หากต้องการกลับไปยังหน้าก่อนหน้า ให้กดปุ่ม Alt+ลูกศรซ้าย

⚙️โบนัส:คำย่อที่สะดวกเพื่อทำให้การพิมพ์ของคุณง่ายขึ้นบน Microsoft

พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ OneNote

ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน, เป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรที่ช่วยให้การทำงานของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น และรวบรวมข้อมูล, เอกสาร, และการสนทนาไว้ในที่เดียว.

จากการจัดการโครงการ งาน และเอกสาร ไปจนถึงการทำงานร่วมกับทีมของคุณ มันนำเสนอชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมเพื่อช่วยให้คุณมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ

มาดูวิธีการเริ่มต้นใช้งาน ClickUp กันเถอะ 👀

ปรับปรุงเอกสารให้เป็นระเบียบด้วย ClickUp Docs

เคยจดบันทึกในแอปหนึ่ง จัดการงานในอีกแอปหนึ่ง แล้วต้องเสียเวลาสลับไปมาระหว่างแอปเหล่านั้นอยู่ไหม?ClickUp Docsช่วยขจัดปัญหาการสูญเสียประสิทธิภาพจากการสลับบริบท ด้วยการรวมความคิด บันทึก และรายการที่ต้องทำไว้ในที่เดียว

คลิกอัพ ด็อกส์
ใช้การจัดรูปแบบที่สมบูรณ์ของ ClickUp Doc สำหรับการบันทึกโน้ตที่น่าสนใจ

จดบันทึกไอเดียเจ๋ง ๆ ระหว่างประชุมอยู่ใช่ไหม? ไฮไลต์ไอเดียนั้น แปลงเป็นงาน และมอบหมายให้เพื่อนร่วมทีม โดยไม่ต้องออกจากเอกสารเลย

ต่างจาก OneNote ที่บันทึกของคุณถูกเก็บแยกออกจากกัน ClickUp Docs เชื่อมโยงโดยตรงกับโปรเจกต์และงานของคุณ ต้องการอ้างอิงบันทึกการประชุมขณะทำงานกับงานอยู่ใช่ไหม? ทุกอย่างอยู่ตรงนั้นแล้ว (ไม่ต้องสลับแท็บให้ยุ่งยาก)

ด้วยคำสั่งแบบ /slash คุณสามารถเพิ่มตาราง แบนเนอร์ คอลัมน์ หรือแม้แต่บล็อกโค้ดที่มีการเน้นไวยากรณ์สำหรับเอกสารทางเทคนิคได้ ต้องการทำให้บันทึกของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้นหรือไม่? แทรกวิดีโอ รูปภาพ และลิงก์เพื่อประสบการณ์ที่สมบูรณ์และโต้ตอบได้มากขึ้น

📌 เคล็ดลับเพิ่มประสิทธิภาพ: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณใน ClickUp ด้วยการเปิดใช้งานคีย์ลัด! ไปที่มุมขวาบน คลิกที่ รูปโปรไฟล์ส่วนตัว แล้วเลือก การตั้งค่า เลื่อนลงไปที่ส่วน การตั้งค่า และเปิดใช้งาน คีย์ลัด เพื่อเร่งความเร็วในการนำทางทันที

นี่คือชีทลัดสำหรับ ClickUp Docs! 🤩

การกระทำทางลัด Macทางลัด Windows
สร้างความคิดเห็นจากข้อความที่คุณเลือก คีย์ลัด: Cmd+Shift+MCtrl+Shift+M
สร้างงานจากข้อความที่คุณเลือก คีย์ลัด: Cmd+Option+TCtrl+Alt+T
ไฮไลต์บล็อกข้อความที่เลือก คีย์ลัด: Cmd+Shift+HCtrl+Shift+H
คัดลอกบล็อกข้อความ คีย์ลัด: คอมมานด์ + DCtrl+D
จัดข้อความให้ชิดขวาหรือซ้ายคีย์ลัด: Cmd+Shift+RCtrl+Shift+R
จัดข้อความให้อยู่ตรงกลางคีย์ลัด: Cmd+Shift+ECtrl+Shift+E
ใช้โค้ดแบบอินไลน์คีย์ลัด: Cmd+Shift+CCtrl+Shift+C
สร้างรายการแบบมีหัวข้อย่อยคีย์ลัด: Cmd+Shift+9Ctrl+Shift+9
สร้างรายการตรวจสอบคีย์ลัด: Cmd+Shift+8Ctrl+Shift+8
สร้างรายการที่มีหมายเลขคีย์ลัด: Cmd+Shift+7Ctrl+ Shift+7
ย้ายบล็อกเนื้อหาหนึ่งหรือหลายบล็อกOption+ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลงAlt+ลูกศรขึ้นหรือลูกศรลง

จัดการบันทึกและรายการตรวจสอบใน ClickUp Notepad

คุณเคยจดไอเดียไว้แล้วลืมว่าจดไว้ที่ไหนบ้างไหม?ClickUp Notepadช่วยให้มั่นใจว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นอีก

ClickUp Notepad
จดบันทึกและเปลี่ยนรายการให้เป็นงานที่ติดตามได้ด้วยการ์ดโน้ต ClickUp

ไม่ว่าคุณจะกำลังระดมความคิด จดบันทึกเตือนความจำ หรือวางแผนโครงการ เครื่องมือนี้จะช่วยให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

นี่คือวิธี:

  • 📝 บันทึกสั้น ๆ ไม่รกรุงรัง: รับความเรียบง่ายของสมุดบันทึกพร้อมพลังของตัวจัดการงาน ใช้หัวข้อ, จุดสัญลักษณ์, และการจัดสีเพื่อทำให้บันทึกของคุณเป็นระเบียบและง่ายต่อการสแกน
  • เปลี่ยนบันทึกให้เป็นงานได้ทันที: กำลังจดบันทึกการประชุมอยู่ใช่ไหม? เมื่อมีรายการที่ต้องดำเนินการปรากฏขึ้น ให้เปลี่ยนเป็นงาน ทันที มอบหมายให้เพื่อนร่วมทีม และกำหนดเส้นตาย—ไม่ต้องคัดลอกและวางลงในเครื่องมืออื่นอีกต่อไป
  • 🔄 ลาก, วาง, จัดระเบียบได้อย่างง่ายดาย: สร้างรายการตรวจสอบแบบโต้ตอบ, จัดลำดับงานใหม่, และจัดกลุ่มงานย่อยเพื่อโครงสร้างที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นรายการซื้อของหรือการแยกย่อยโครงการเต็มรูปแบบแอปจดบันทึกนี้จะช่วยให้คุณควบคุมได้ทั้งหมด

นี่คือลัดข้อความที่คุณสามารถใช้ใน Notepad และ Docs!

การกระทำ ปุ่มลัดสำหรับ Macปุ่มลัดสำหรับ Windows
@กล่าวถึงบุคคล@@
@กล่าวถึงงาน@@@@
@mention เอกสาร@@@@@@
ลูกศรแทรกลูกศรซ้าย ขวา และลูกศรสองทิศทางลงในข้อความ-><-<->-><-<->
บล็อกโค้ดเลือกทั้งหมดในบล็อกโค้ดคีย์ลัด: คอมมานด์ + ACtrl+A
ความคิดเห็นแก้ไขความคิดเห็นล่าสุดของคุณลูกศรขึ้นลูกศรขึ้น
อีโมจิ:nameOfEmoji:nameOfEmoji
ไฮเปอร์ลิงก์ไฮเปอร์ลิงก์พร้อมไฮไลต์ข้อความคีย์ลัด: คอมมานด์ + คีCtrl+K

💡เคล็ดลับมืออาชีพ: ต้องการดูทางลัดทั้งหมดที่มีอยู่ในที่เดียวหรือไม่? คลิกที่อวาตาร์ส่วนตัวของคุณแล้วเลือก ทางลัดแป้นพิมพ์ จากนั้นคุณสามารถสำรวจหมวดหมู่ต่างๆ ทางด้านซ้ายเพื่อค้นหาทางลัดที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์ของคุณ การเชี่ยวชาญทางลัดเหล่านี้จะช่วยให้คุณประหยัดเวลาและรักษาสมาธิได้

รับผู้ช่วยเขียนด้วย AI พร้อม ClickUp AI Notetaker และ ClickUp Brain

ClickUp AI ผู้ช่วยจดบันทึก

การจดบันทึกจะทรงพลังขึ้นถึง 10 เท่าด้วยClickUp's AI Notetaker— เครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนความยุ่งเหยิงหลังการประชุมให้กลายเป็นข้อมูลที่ชัดเจนและนำไปปฏิบัติได้จริง

ClickUp's AI Notetaker
รับสรุปการประชุมหรือสรุปโดยอัตโนมัติด้วย ClickUp AI Notetaker

นี่คือวิธีที่จะช่วย:

  • ✅ มั่นใจได้ว่าทุกการตัดสินใจที่เกิดขึ้นจะถูกบันทึกไว้และสามารถแบ่งปันกับทุกคนได้อย่างง่ายดาย—ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในห้องหรือไม่ก็ตาม
  • 📝 จดบันทึกประเด็นที่ต้องดำเนินการและมอบหมายให้กับบุคคลที่เหมาะสม
  • 🔗 เชื่อมโยงทุกการสนทนาไปยังงานและไฟล์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้บริบทครบถ้วน—เพื่อให้ทีมของคุณสามารถเดินหน้าต่อได้โดยไม่ต้องย้อนกลับไปทบทวนเรื่องเดิม

ClickUp Brain

ClickUp Brainยกระดับการจดบันทึกด้วยพลังของ AI สามารถสร้างสรุปที่มีโครงสร้างจากความคิดที่กระจัดกระจายได้ทันที เปลี่ยนแนวคิดดิบๆ ให้เป็นบันทึกที่จัดระเบียบอย่างดี

📌 คำแนะนำบางประการให้ลอง:

  • เปลี่ยนบันทึกการประชุมนี้ให้เป็นสรุปที่มีโครงสร้างพร้อมงานที่ต้องทำและกำหนดเวลา
  • สกัดข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญที่สุดจากการระดมความคิดนี้
  • จัดระเบียบบันทึกที่กระจัดกระจายเหล่านี้ให้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง
  • สร้างรายการตรวจสอบตามบันทึกเหล่านี้เพื่อให้ง่ายต่อการดำเนินการ
  • ระบุงานจากแผนโครงการนี้และมอบหมายให้กับบุคคลที่เหมาะสม
ClickUp Brain
ทำให้งานต่าง ๆ เช่น การเขียน, การคิดค้นไอเดีย, การสรุป, และการแก้ไขเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Brain

นอกจากนี้ ความสามารถในการถอดเสียงของมันยังช่วยให้คุณแปลงการสนทนาเป็นข้อความที่สามารถค้นหาได้ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประชุมออนไลน์และการระดมความคิด

นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำการแก้ไขแบบเรียลไทม์เพื่อแก้ไขไวยากรณ์ ปรับปรุงความชัดเจน และปรับปรุงการเขียนของคุณได้ทันที ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างรายงาน บทความบล็อก หรือเอกสารภายใน ClickUp Brain ก็ช่วยให้คำพูดของคุณไหลลื่นได้อย่างราบรื่น

🧠 เกร็ดความรู้:ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในวิธีการจดบันทึก ด้วยการประดิษฐ์แท่นพิมพ์โดยโยฮันเนส กูเตนแบร์กในศตวรรษที่ 15 ทำให้สามารถผลิตหนังสือจำนวนมากได้

เมื่อหนังสือกลายเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้มากขึ้น ผู้คนเริ่มทำการบันทึกและเขียนข้อความข้างๆ ข้อความในหนังสือเพื่อบันทึกความคิดและความคิดเห็นของตน บันทึกเหล่านี้ที่เขียนด้วยลายมือ ซึ่งเรียกว่า 'มาร์จินัลเลีย' ได้กลายเป็นรูปแบบหนึ่งของการบันทึกข้อมูล

เลือกแอปที่ควรค่าแก่การจดจำ—ClickUp

ตอนนี้คุณได้ปลดล็อกทางลัด OneNote เหล่านี้แล้ว คุณก็กำลังก้าวสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการบันทึกของคุณ อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการเครื่องมือที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นสำหรับการจัดการโครงการ ติดตามงาน และทำงานร่วมกับทีม พร้อมทั้ง บันทึกทุกอย่างไว้ ClickUp คือทางเลือกที่ใช่สำหรับคุณ

ClickUp แอปครบวงจรสำหรับการทำงาน นำเสนอชุดเครื่องมือเพื่อรักษาประสิทธิภาพ

ด้วย ClickUp Docs คุณสามารถสร้างและทำงานร่วมกับเอกสารต่าง ๆ ได้โดยยังคงเชื่อมโยงกับงานของคุณอยู่เสมอ ClickUp Brain ช่วยให้คุณจัดระเบียบความคิดที่กระจัดกระจายให้กลายเป็นแผนงานที่ชัดเจน และ ClickUp Notepad ก็ช่วยให้ความคิดฉับพลันของคุณไม่สูญหายไปกับงานยุ่ง

ด้วย ClickUp คุณสามารถใช้เวลาน้อยลงในการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ และมีเวลามากขึ้นในการทำงานให้สำเร็จสมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅