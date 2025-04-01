รีวิวปฏิทิน Amie ปี 2025: คุณสมบัติ ราคา และรีวิวจากผู้ใช้

แน่นอน ฉันจะจำได้!
แน่นอน ฉันจะจำได้!
ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์ที่มีลูกค้าหลายคน, พนักงานที่ทำงานทางไกลที่ต้องประสานงานข้ามเขตเวลา, หรือเป็นนักเรียนที่จมอยู่ในงานที่ต้องทำ, การพลาดกำหนดส่งงานนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยมาก. หากไม่มีตารางเวลาที่เหมาะสม, คุณอาจตามไม่ทันได้ง่าย ๆ.
แต่เฮ้ การจัดการเวลาได้กลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นมากด้วยเครื่องมือ AI ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะอย่างปฏิทิน Amie คุณสามารถบันทึกเหตุการณ์ประจำวัน ตั้งการแจ้งเตือน และจะไม่พลาดนัดหมายอีกต่อไป
หากคุณยังคงมีปัญหาในการจัดระเบียบตัวเอง บล็อกนี้เหมาะสำหรับคุณ ติดตามต่อไปเพื่อค้นพบวิธีที่ Amie สามารถช่วยคุณจัดการงาน บรรลุเป้าหมายส่วนตัว และยกระดับ การใช้ปฏิทิน AIของคุณให้สูงขึ้นไปอีกขั้น! พร้อมสำหรับการรีวิวปฏิทิน Amie อย่างละเอียดแล้วหรือยัง? ไปกันเลย!
⏰ สรุป 60 วินาที
- Amie เป็นแอปปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบและจัดการงานได้อย่างง่ายดาย
- คุณสมบัติ ประกอบด้วย การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) เพื่อเพิ่มกิจกรรมด้วยวลีง่ายๆ, แชท AI สำหรับการกำหนดตารางงาน, และคำแนะนำงานอัจฉริยะ
- แอปนี้ผสานการทำงานกับ อีเมล, เครื่องติดตามการออกกำลังกาย, และ Spotify พร้อมให้บริการการจัดตารางสี, การบล็อกเวลา, และการจัดตารางแบบแยกหน้าจอ
- ข้อดี ได้แก่ การสร้างกิจกรรมที่ง่าย, การติดตามกิจกรรมของทีม, และภาพรวมรายวัน/รายสัปดาห์
- ข้อเสียที่พบบ่อย ได้แก่ ไม่มีเวอร์ชันสำหรับ Android, เครื่องมือการจัดการโครงการที่จำกัด, และการจัดการลูกค้าอีเมลที่ไม่สมบูรณ์
- โดยรวมแล้วClickUp มีฟีเจอร์การจัดการโครงการที่ดีกว่า รองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม และมีการเชื่อมต่อกับระบบอื่น ๆ ได้หลากหลาย นอกจากนี้ยังมีมุมมองปฏิทิน ClickUp Calendar View แม่แบบที่สามารถปรับแต่งได้ และการจัดการงานที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรวมปฏิทินทั้งหมดไว้ด้วยกันและวางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เอมีคืออะไร?
Amie เป็นแอปปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบและติดตามตารางเวลาของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) สามารถเพิ่มกิจกรรมลงในตารางเวลาของคุณได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดการปฏิทิน
ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเพิ่มกิจกรรมได้โดยพิมพ์วลีเช่น "ไปที่ร้านขายของชำ @วันอาทิตย์นี้ เวลา 15:00 น." ซึ่งจะเพิ่มกิจกรรมนี้ลงในปฏิทินของคุณโดยอัตโนมัติพร้อมช่วงเวลาที่กำหนด
คุณสมบัติที่โดดเด่นคือ AI Chat ซึ่งเข้าใจคำสั่งของคุณได้ดีขึ้น
ตัวอย่างเช่น หากคุณพูดว่า "ซ่อมแซมบ้านในวันอาทิตย์" ระบบจะจัดตารางงานให้โดยอัตโนมัติเป็นเวลาสองสามชั่วโมงพร้อมกับการบล็อกเวลา เพราะระบบรู้ว่างานซ่อมแซมบ้านต้องใช้เวลา
การจัดการงานของเอมี่เหมาะสำหรับมืออาชีพที่มีงานยุ่งมาก มันแนะนำช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับงานที่ไม่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า ดังนั้นคุณไม่ต้องเสียเวลาคิดว่าจะทำเมื่อไหร่
คุณสามารถใช้ Amie ได้เพื่อความสามารถในการจัดการงาน. แอปปฏิทินยังคำนึงถึงการไม่ให้คุณลืมภาระผูกพันของคุณ.
ดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการจัดลำดับความสำคัญของงานของคุณ— แอปพลิเคชันทำมันให้คุณ
📮 ClickUp Insight: 37% ของพนักงานส่งบันทึกติดตามหรือรายงานการประชุมเพื่อติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ แต่ 36% ยังคงพึ่งพาวิธีการที่กระจัดกระจายอื่นๆ หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกสำคัญที่คุณอาจต้องการอาจถูกฝังอยู่ในแชท อีเมล หรือสเปรดชีต
ด้วยClickUp คุณสามารถเปลี่ยนการสนทนาให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้ทันทีในทุกงาน, แชท, และเอกสารของคุณ ทำให้ไม่มีอะไรหลุดรอดไปได้กับธุรกิจขนาดเล็กของคุณ!
คุณสมบัติเด่นของ Amie
ปฏิทิน Amie มีคุณสมบัติที่น่าสนใจบางประการที่ทำให้การจัดตารางและการจัดการงานราบรื่นขึ้น ไม่ว่าคุณจะจัดการกับกำหนดส่งงานหรือภาระผูกพันส่วนตัว คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้คุณจัดการทุกอย่างได้ครบถ้วนในแอปเดียว
มาดูกันว่าอะไรทำให้ Amie เป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้จริงสำหรับการจัดการวันของคุณ
1. การจัดการปฏิทินอัจฉริยะ
Amie ทำให้การจัดการปฏิทินหลายปฏิทินและการสร้างกิจกรรมเป็นเรื่องง่าย ไม่ว่าจะเป็นเพื่อส่วนตัวหรือเพื่อการทำงาน ด้วยฟีเจอร์การจัดตารางแบบลากและวางและมุมมองแยก คุณสามารถย้ายงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ยุ่งยาก
2. การผสานรวมเครื่องมืออีเมลและเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ด้วย Amie คุณสามารถลากและวางอีเมลจากกล่องขาเข้าของคุณไปยังรายการงานได้อย่างง่ายดาย ซึ่งเปลี่ยนข้อความสำคัญให้กลายเป็นรายการที่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องสลับระหว่างแอป นอกจากนี้คุณยังสามารถซิงค์กิจกรรมใน Google Calendar ของคุณกับ Amie เพื่อการวางแผนงานได้อีกด้วย
หากคุณใช้เครื่องติดตามการออกกำลังกายอย่าง Apple Health Amie ก็สามารถเชื่อมต่อได้เช่นกัน นอกจากนี้ หากคุณต้องการติดตามกิจกรรมการฟังเพลงของคุณ การ เชื่อมต่อกับ Spotify จะช่วยให้คุณติดตามเพลงโปรดของคุณได้อย่างง่ายดายและจัดระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การกำหนดรหัสสีและการจัดสรรเวลา
คุณสามารถกำหนดสีให้กับกิจกรรมในปฏิทิน Amie ของคุณเพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยในพริบตา ตัวจับเวลา Pomodoro ในตัว ช่วยให้คุณทำงานโดยไม่มีสิ่งรบกวนเมื่อคุณต้องการมีสมาธิ
เมื่อทำงานร่วมกับทีมของคุณ คุณสามารถส่งลิงก์กำหนดเวลาได้อย่างง่ายดายเพื่อแชร์เวลาว่างของคุณ ซึ่งช่วยลดการส่งอีเมลไปมาและขจัดความสับสนเรื่องเขตเวลา ทำให้การกำหนดเวลาเป็นไปอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น
4. ข้อเสนอแนะงานอัจฉริยะ
เอมี่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพวันของคุณโดยแนะนำเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแต่ละงานตามตารางเวลาของคุณ
หากคุณกำลังยุ่งอยู่ ระบบจะค้นหาช่วงเวลาว่างสำหรับสิ่งต่าง ๆ เช่น "ตอบอีเมล" หรือ "โทรออก" เพื่อให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ทำให้ตารางงานแน่นเกินไปหรือพลาดงานสำคัญ
ราคาของ Amie
- แผนโปร: 13.60 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
อ่านเพิ่มเติม:ทางเลือกและคู่แข่งของ Google Calendar ที่ดีที่สุด
ข้อดีของการใช้ Amie
ปฏิทิน Amie นำเสนอคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายประการซึ่งสามารถทำให้การจัดการตารางเวลาและงานของคุณง่ายขึ้นมาก
นี่คือสามเหตุผลว่าทำไมมันอาจเหมาะกับงานของคุณและการจัดการปฏิทิน:
✅ ระบุเหตุการณ์ได้อย่างง่ายดายด้วย NLP
NLP ของ Amie เป็นจุดขายที่แท้จริง สร้างกิจกรรมได้ง่ายๆ เพียงแค่เขียนสิ่งที่คุณต้องทำออกมา ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและพลังงานของคุณ
ความแตกต่างระหว่างการเลือกช่วงเวลาบนปฏิทินกับการเพียงแค่บอกปฏิทินว่า "นัดเจอ Rachel @วันศุกร์ 9 โมงเย็น" อาจมีผลอย่างมากเมื่อคุณจมอยู่กับงาน
✅ ติดตามความคืบหน้าได้อย่างต่อเนื่องด้วยการเข้าถึงกิจกรรมของทีมไม่จำกัด
Amie ให้คุณเข้าถึงไม่จำกัดในการติดตามกิจกรรมของทีมและงานของแต่ละบุคคลหากคุณเป็นผู้จัดการทีม คุณสามารถดูได้ว่าใครกำลังทำอะไรและเมื่อไหร่ ทำให้การประสานงานระหว่างบทบาทต่างๆ ง่ายขึ้นและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในการจัดตารางเวลา
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับมืออาชีพที่ต้องการมุมมองที่ชัดเจนของตารางเวลาของทีมเพื่อให้สามารถจัดการได้อย่างเป็นระบบและมั่นใจว่าทุกอย่างจะเสร็จสมบูรณ์
✅ รับภาพรวมรายวันและรายสัปดาห์
Amie ไม่ได้แค่แสดงงานแต่ละชิ้นให้คุณเห็นเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นได้อีกด้วย ด้วยภาพรวมรายวันและรายสัปดาห์ คุณสามารถดูภาพรวมของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ ตั้งแต่ภารกิจส่วนตัวไปจนถึงกำหนดส่งงานของทีม
คุณสมบัตินี้ช่วยให้คุณมีความกระตือรือร้นและมั่นใจว่าจะไม่มีอะไรหลุดรอดสายตาไป นอกจากนี้ ภาพรวมยังถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณเห็นตารางเวลาได้อย่างชัดเจนและเป็นระเบียบ ช่วยให้การจัดการเวลาและการวางแผนในแต่ละวันเป็นไปอย่างราบรื่น
🧠 เกร็ดความรู้: ปฏิทินที่เราใช้กันในปัจจุบันเริ่มต้นจากการวัดเวลาที่ยังไม่พัฒนาแต่มีความสำคัญ ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยชาวสุเมเรียนในปี 2700 ก่อนคริสตกาลปฏิทินนี้ถือว่าหยาบและไม่แม่นยำในแง่ของข้อกำหนดทางเทคนิค แต่ได้วางรากฐานสำหรับความยอดเยี่ยมที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบัน.
ปัญหาที่พบบ่อยที่ผู้ใช้ Amie ต้องเผชิญ
ปฏิทิน Amie เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการงานส่วนตัวเมื่อเทียบกับแอปจัดการปฏิทินสำหรับผู้บริหาร แต่เช่นเดียวกับแอปอื่นๆ มันก็มีข้อจำกัดเช่นกัน แม้ว่าจะโดดเด่นในการจัดระเบียบวันของคุณและทำให้การกำหนดตารางงานง่ายขึ้น แต่มันอาจไม่เหมาะกับทุกคน
นี่คือปัญหาที่พบบ่อยซึ่งผู้ใช้เคยประสบและอาจส่งผลต่อการตัดสินใจของคุณ
❌ การเข้าถึงที่จำกัดสำหรับผู้ใช้ Android
Amie มีความเข้ากันได้อย่างยอดเยี่ยมบน macOS และ iOS รวมถึงผ่านแอปพลิเคชันเดสก์ท็อป
อย่างไรก็ตาม ข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันไม่มีให้บริการบน Android. หากคุณเป็นผู้ใช้ Android นี่อาจเป็นข้อเสียใหญ่ เนื่องจากคุณจะต้องมองหาทางเลือกอื่นเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดที่ Amie มีให้.
สิ่งนี้ยังจำกัดความสามารถในการเปลี่ยนแพลตฟอร์มของแอปอย่างรุนแรงอีกด้วย
❌ คุณสมบัติขั้นสูงสำหรับการจัดการโครงการมีจำกัด
ในขณะที่ Amie เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการงานส่วนตัว แต่อาจไม่เพียงพอสำหรับผู้ที่ต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการขั้นสูง มันไม่มีฟีเจอร์ที่ซับซ้อนเช่นแผนภูมิแกนต์หรือการจัดสรรทรัพยากรอย่างละเอียด
การขาดฟังก์ชันการจัดการงานทำให้ไม่เหมาะสำหรับทีมที่ต้องพึ่งพาการติดตามและวางแผนโครงการอย่างละเอียดมากนัก
❌ ขาดการจัดการโปรแกรมอีเมล
เอมีไม่ให้บริการการจัดการลูกค้าอีเมลอย่างสมบูรณ์. แม้ว่าคุณสามารถลากอีเมลเข้าไปในรายการงานของคุณได้ แต่ระบบขาดคุณสมบัติขั้นสูงเช่นการคัดกรองที่ซับซ้อน, การจัดการโฟลเดอร์, หรือการจัดการอีเมลในปริมาณมาก.
สิ่งนี้อาจเป็นข้อจำกัดสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการการจัดการอีเมลที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นควบคู่ไปกับการจัดการปฏิทินของพวกเขา
อ่านเพิ่มเติม:วิธีหลีกเลี่ยงอคติจากการวางแผนผิดพลาด?
รีวิวของเอมี่บนเรดดิต
เราไปที่ Reddit เพื่อดูว่าผู้ใช้ปฏิทิน Amie พูดถึงแอปปฏิทินจัดตารางงานด้วย AI อย่างไรบ้าง
ผู้ใช้กล่าวว่าพวกเขาชอบแอปนี้มากแต่การไม่มีแอปสำหรับ Android เป็นปัญหา:
ฉันชอบ Amie มาก มันสวยงามและตอบโจทย์ความต้องการของฉัน... อินเทอร์เฟซแบบโต้ตอบบน iOS ก็แปลกใหม่มาก แต่เป็นเรื่องน่าเสียใจจริงๆ ที่ไม่มีเวอร์ชันสำหรับ Android และพวกเขาไม่มีเว็บไซต์ที่ปรับให้เหมาะกับเบราว์เซอร์มือถือด้วย คุณสามารถใช้ได้เฉพาะโหมดคอมพิวเตอร์เท่านั้น ซึ่งเทียบเท่ากับการปิดกั้นผู้ใช้ Android อย่างสิ้นเชิง มันบอกว่า Android กำลังจะมาเร็วๆ นี้ แต่ไม่มีข่าวอะไรเลย
ฉันชอบ Amie มาก มันสวยงามและตอบโจทย์ความต้องการของฉัน... ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบอินเทอร์แอกทีฟบน iOS ก็แปลกใหม่มาก แต่เป็นเรื่องน่าเสียใจมากที่ไม่มีเวอร์ชันสำหรับ Android และพวกเขาก็ไม่มีเว็บไซต์ที่ปรับให้เหมาะกับเบราว์เซอร์มือถือด้วย คุณสามารถใช้ได้แค่โหมดคอมพิวเตอร์เท่านั้น ซึ่งเท่ากับเป็นการปิดกั้นผู้ใช้ Android อย่างสิ้นเชิง มันบอกว่า Android กำลังจะมาเร็วๆ นี้ แต่ไม่มีข่าวอะไรเลย
ผู้ใช้รายหนึ่งชี้ให้เห็นว่าอินเทอร์เฟซของ Amieอาจเป็นปัญหาได้
ฉันเพิ่งลองใช้ Amie ดู มันดูดีนะ แต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไร แอปบน MacOS ล่าช้ามากจนใช้ไม่ได้เลย และการใช้ Amie (แม้แต่เวอร์ชันเว็บ) ก็กระตุกมาก
ฉันเพิ่งลองใช้ Amie ดู รู้สึกว่าดีนะ แต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแอปบน MacOS ล่าช้ามากจนใช้ไม่ได้เลย และการใช้ Amie (แม้แต่เวอร์ชันเว็บ) ก็กระตุกมาก
👀 คุณรู้หรือไม่? 48% ของผู้คนใช้รายการสิ่งที่ต้องทำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
แอปพลิเคชันปฏิทินทางเลือกที่ใช้แทน Amie
แม้ว่า Amie จะมีคุณสมบัติที่น่าสนใจในฐานะแอปปฏิทิน AI แต่การขาดฟังก์ชันการทำงานบน Android อาจทำให้ความน่าสนใจลดลง นอกจากนี้ การขาดคุณสมบัติการจัดการโครงการแบบครบวงจรอาจเป็นข้อเสียสำหรับผู้ใช้ที่พึ่งพาการติดตามโครงการขั้นสูงหรือต้องการประสบการณ์การใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม
ClickUp, แอปสำหรับทุกงาน, สามารถเป็นทางเลือกที่มั่นคงสำหรับปฏิทิน Amie.
ClickUp One Up #1: ปฏิทิน ClickUp
ClickUp Calendar คือ ปฏิทินที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการภาระงานของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างชาญฉลาด ลองนึกภาพว่ามีผู้ช่วยเสมือนที่ไม่เพียงแต่วิเคราะห์งานค้างของคุณเท่านั้น แต่ยังจัดลำดับความสำคัญของงานและบล็อกเวลาโดยอัตโนมัติเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
นี่คือสิ่งที่ AI ของ ClickUp ทำได้อย่างแม่นยำ—มันระบุเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณในการมุ่งเน้นกับงานที่สำคัญที่สุดของคุณอย่างชาญฉลาด เพื่อให้มั่นใจว่างานสำคัญของคุณได้รับการจัดการอย่างครบถ้วน
มีคุณสมบัติขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดตารางเวลา การจัดการงาน และการทำงานร่วมกัน ต่อไปนี้คือจุดเด่นบางประการ:
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: ปฏิทินนี้ผสานรวมกับ Google Calendar เพื่อการซิงค์แบบสองทาง ทำให้มั่นใจได้ว่าการอัปเดตจะแสดงผลในทุกแพลตฟอร์ม
- การจัดตารางเวลาด้วยระบบ AI: ClickUp AI สามารถจัดตารางการประชุมใน Google Calendar ได้โดยตรงแล้ว โดยใช้บริบทจากการแชทและงานต่างๆ เพื่อเสนอและจองการประชุม ช่วยประหยัดเวลาและลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง
- การบล็อกเวลาสำหรับงาน: คุณสามารถบล็อกเวลาสำหรับงานได้โดยตรงบนปฏิทิน เพื่อให้การจัดการเวลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ตารางเวลาทีม: ดูและจัดการตารางเวลาของทีมเพื่อประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- การทำงานอัตโนมัติของ Google Calendar: อัตโนมัติการสร้าง, การอัปเดต, และการลบกิจกรรมใน Google Calendar ได้โดยตรงจาก ClickUp
- มุมมองที่ปรับแต่งได้: ปรับปฏิทินให้แสดงตารางเวลาแบบรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน และกรองงานตามความต้องการของคุณ
- ผู้จดบันทึกด้วย AI: จดบันทึกโดยอัตโนมัติระหว่างการประชุม เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ClickUp One Up #2: การทำงานอัตโนมัติของ ClickUp
ClickUp Automationsเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้แพลตฟอร์มนี้โดดเด่น คุณสามารถกำหนดกฎที่กระตุ้นให้เกิดการดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อเงื่อนไขที่กำหนดเกิดขึ้น
ตัวอย่างเช่น หากงานใดถูกทำเครื่องหมายว่า "เสร็จแล้ว" ClickUp สามารถย้ายงานนั้นไปยังรายการอื่นโดยอัตโนมัติหรือแจ้งเตือนทีมของคุณ การทำงานซ้ำๆ เหล่านี้เป็นอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาของคุณ ทำให้คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่ภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นโดยไม่ต้องอัปเดตทุกอย่างด้วยตนเอง
ClickUp's One Up #3: ClickUp Brain
และแล้วก็มีClickUp Brain ผู้ช่วยส่วนตัว AI ที่ช่วยคุณจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงานตามเป้าหมายและกำหนดเวลาของคุณ
คิดถึงมันเหมือนกับเป็นพ่อมดในปฏิทินของคุณสำหรับทุกงานและโครงการของคุณ มันใช้ข้อมูลจากการทำงานของคุณเพื่อเสนอแนะอย่างชาญฉลาดและช่วยให้คุณจัดการกับภาระงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องและมีประสิทธิผล
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: นอกจากปฏิทิน ClickUp แล้ว คุณยังสามารถสำรวจเทมเพลตตารางเวลาบนแพลตฟอร์มซึ่งมีทางเลือกที่รวดเร็วกว่า Amie
ClickUp's One Up #4: แม่แบบปฏิทิน ClickUp
หากต้องการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วลองดูเทมเพลต ClickUp Calendar Planner— เครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการมุ่งเน้นโครงการระยะยาว กิจกรรม และเหตุการณ์สำคัญต่างๆ
ซิงค์เทมเพลตนี้กับปฏิทินภายนอกเพื่อรวบรวมงานทั้งหมดไว้ในที่เดียวหรือหมุนเวียนตารางเวลาได้ตามต้องการ!
รวมถึงการติดตามความก้าวหน้าและการจัดการทรัพยากรสำหรับการวางแผนโครงการที่ซับซ้อนและการประสานงานกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้ การแจ้งเตือนอัตโนมัติช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาโดยไม่พลาดขั้นตอนใดๆ คุณยังสามารถติดตามสรุปงานของคุณเพื่อจัดการทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นี่คือวิธีที่มันสามารถช่วยคุณได้:
- สถานะและฟิลด์ที่กำหนดเอง: ติดตามงานด้วยสถานะเฉพาะ เช่น ถูกบล็อก, เสร็จแล้ว และกำลังดำเนินการ เพื่อบันทึกรายละเอียดเหตุการณ์สำคัญ
- มุมมองหลายแบบ: เลือกมุมมองไทม์ไลน์, แผนผังรายเดือน, หรือสรุปเพื่อดูงานและกิจกรรมของคุณ
- แยกงานที่ซับซ้อน: ใช้หัวข้อย่อยเพื่อแยกเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ และกำหนดเส้นตายที่ชัดเจนสำหรับแต่ละขั้นตอน
- การอัปเดตแบบเรียลไทม์: ตรวจสอบความคืบหน้าของงานและทำการปรับเปลี่ยนแบบเรียลไทม์ด้วยการติดตามงานแบบบูรณาการ
💡เคล็ดลับด่วน: ใน ClickUp ให้ใช้ธงความสำคัญ (ด่วน, สูง, ปกติ, ต่ำ) เพื่อจัดการกับงานที่สำคัญที่สุดก่อน วิธีนี้จะช่วยให้คุณทำงานให้ตรงตามกำหนดเวลาและเป้าหมายหลักได้
ในขณะที่เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในโครงการที่ซับซ้อนหรือจัดการกิจกรรมต่าง ๆ เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำของClickUp นั้นเหมาะสำหรับการจัดการงานประจำวันที่มีจุดเน้นที่งานแต่ละอย่าง
เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUp
คุณสามารถเริ่มต้นใช้งานเทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทินโดย ClickUp ได้
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการภาพรวมที่เรียบง่ายของงานและกำหนดเวลาเพื่อจัดการเป้าหมายประจำวัน รายสัปดาห์ หรือรายปักษ์ คุณยังสามารถใช้เพื่อเรียนรู้วิธีการสร้างตารางการทำงานจากที่บ้านได้อีกด้วย
มันแบ่งงานออกเป็นสิ่งที่ต้องทำที่จัดการได้ ทำให้การจัดการง่ายขึ้นโดยไม่ต้องมีขั้นตอนเพิ่มเติมของเป้าหมายโครงการหรือการติดตามทรัพยากร
การใช้ปฏิทินเพื่อทำงานให้เสร็จก่อนกำหนดเส้นตายเป็นสิ่งสำคัญเสมอ ด้วย ClickUp นี่เป็นเรื่องง่ายมากเพราะกำหนดเส้นตายของคุณจะแสดงบนปฏิทินพร้อมกับงานต่างๆ ทำให้การวางแผนวัน/สัปดาห์ของคุณเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วมาก
การใช้ปฏิทินเพื่อทำงานให้เสร็จก่อนกำหนดเส้นตายเป็นสิ่งสำคัญเสมอ ด้วย ClickUp นี่เป็นเรื่องง่ายมากเพราะกำหนดเส้นตายของคุณจะแสดงบนปฏิทินพร้อมกับงานต่างๆ ทำให้การวางแผนวัน/สัปดาห์ของคุณเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็วมาก
อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบปฏิทินรายเดือนฟรีเพื่อจัดระเบียบเวลาของคุณ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
🧠 เกร็ดความรู้: แอปปฏิทินของคุณคงไม่ชอบปี 1582 เลย! เพื่อแก้ไขการคลาดเคลื่อนของปฏิทินจูเลียน การปฏิรูปปฏิทินเกรกอเรียนได้ตัดวันออกไป 10 วัน ปฏิทินจึงข้ามจากวันที่ 4 ตุลาคม ไปเป็นวันที่ 15 ตุลาคม ปี 1582 โดยตรงในประเทศที่รับการเปลี่ยนแปลงนี้ การปรับเปลี่ยนนี้ทำให้ปฏิทินกลับมาตรงกับฤดูกาลอีกครั้ง แต่ก็สร้างความสับสนให้กับประชาชน
คำตัดสินสุดท้าย: Amie หรือ ClickUp?
Amie เป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบมินิมอลที่ออกแบบมาเพื่อการจัดตารางเวลาและจัดการงานด้วย AI มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย รองรับช่วงเวลาโฟกัส และมีการผสานปฏิทินที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม แอปนี้ยังขาดความสามารถในการจัดการโครงการขั้นสูง และไม่สามารถใช้งานได้กับผู้ใช้ Android
เนื่องจากชุดคุณสมบัติพื้นฐานของมัน แอปปฏิทิน Amie อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคนทำงานในองค์กรที่มีชีวิตที่ยุ่งหรือต้องการการติดตามงานอย่างละเอียด
สำหรับความสามารถในการขยายตัว การทำงานร่วมกัน และเครื่องมือการจัดการโครงการขั้นสูง ClickUp โดดเด่นเป็นพิเศษ ตั้งแต่รายการสิ่งที่ต้องทำพื้นฐานไปจนถึงการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อน ClickUp มอบพื้นที่ทำงานแบบครบวงจรที่ยืดหยุ่นได้
หากคุณต้องการโซลูชันที่ทรงพลังและเป็นมิตรกับทีม ClickUp คือตัวเลือกที่ดีกว่า
สมัครบัญชี ClickUp ฟรีและดูว่ามันสามารถทำให้การทำงานของคุณเป็นระเบียบได้อย่างไร!