12 แอปเรียนยอดเยี่ยมที่จะเปลี่ยนการเรียนรู้ของคุณ

Garima Behal
Garima BehalSenior Content Editor
5 มีนาคม 2568

บางครั้ง การเรียนก็เหมือนกับการประกอบเฟอร์นิเจอร์ IKEA โดยไม่มีคู่มือ คุณนั่งลงเพื่อเรียน แต่สิ่งรบกวนก็หลั่งไหลเข้ามา—การแจ้งเตือนดังขึ้น ขนมขบเคี้ยวหรือโซเชียลมีเดียที่ดึงดูดใจ และจิตใจของคุณก็ทำงานหนักเกินไปเพื่อจดจำสิ่งที่อยู่ในรายการสิ่งที่ต้องทำ

ไม่น่าแปลกใจเลยที่สมาธิจะสลายไป ซึ่งส่งผลเสียต่อการเรียนรู้ และไม่ใช่แค่คุณคนเดียวที่ประสบปัญหานี้ผู้นำโรงเรียนรัฐบาลถึง 75%รายงานว่านักเรียนขาดสมาธิหรือไม่ใส่ใจส่งผลกระทบในทางลบต่อการเรียนรู้และการจดจำในระดับปานกลางถึงรุนแรง

ข่าวดีก็คือ เทคโนโลยีได้พัฒนาขึ้นเพื่อรับมือกับความท้าทายนี้อย่างตรงจุด แอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเครื่องมือสำหรับการเรียนมากมายถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักเรียนอย่างคุณ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของคุณอย่างสูงสุด

บทความบล็อกนี้จะสำรวจ 12 แอปเรียนที่ดีที่สุดที่จะปฏิวัติการเรียนรู้ ไม่ว่าคุณจะกำลังดิ้นรนกับแรงจูงใจ สมาธิ หรือการจัดการกิจกรรมการเรียนของคุณ เรามีแอปที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองเป้าหมายการเรียนของคุณ

⏰ สรุป 60 วินาที

ต่อไปนี้คือ 12 แอปสำหรับการเรียนที่จะถูกกล่าวถึงในบทความบล็อกนี้:

  • ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการและจัดระเบียบการศึกษาแบบครบวงจร)
  • Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึก, วิจัย, และการรวบรวมความรู้)
  • MyStudyLife (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างชุดการเรียนและติดตามตารางเรียน)
  • Quizlet (เหมาะที่สุดสำหรับแฟลชการ์ด การเรียนรู้คำศัพท์ และการทบทวนแบบเว้นระยะ)
  • Kahoot! (เหมาะที่สุดสำหรับการเรียนรู้แบบเกมและการทำแบบทดสอบเชิงโต้ตอบ)
  • Cram (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างบัตรคำและการช่วยเขียนเรียงความระดับมหาวิทยาลัย)
  • ดูโอลิงโก (ดีที่สุดสำหรับการเรียนภาษาและการฝึกฝนแบบเกม)
  • Khan Academy (เหมาะที่สุดสำหรับแหล่งข้อมูลการศึกษาคุณภาพสูงและการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล)
  • ป่า (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงสมาธิและลดการเสียสมาธิ)
  • ความโดดเด่น (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกด้วยลายมือ, การใส่คำอธิบายในไฟล์ PDF, และการบันทึกเสียง)
  • ฟอโตมัธ (ดีที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ทันทีและการเรียนรู้แนวคิด)
  • Brainly (เหมาะที่สุดสำหรับการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนและการขอความช่วยเหลือในการทำการบ้าน)

คุณควรค้นหาอะไรในแอปการศึกษา?

การเลือกแอปเรียนที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากได้ มองหาแอปที่มีคุณสมบัติดังนี้:

  • เพิ่มสมาธิ: ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ตัวจับเวลาแบบ Pomodoro, ตัวติดตามความคืบหน้า และองค์ประกอบแบบเกม สามารถช่วยให้คุณมีส่วนร่วมและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แอปที่มีฟีเจอร์จดบันทึก การจัดตารางเวลา และการจัดการงานที่ครอบคลุม จะช่วยให้คุณทำงานเป็นระบบและมีระเบียบ
  • ปรับให้เข้ากับสไตล์การเรียนรู้ของคุณ: ไม่ว่าคุณจะชอบสื่อการเรียนรู้แบบภาพ, แบบทดสอบเชิงโต้ตอบ, หรือเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน, แอปพลิเคชันควรตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ
  • ให้องค์ประกอบการมีส่วนร่วม: การเล่นเกม, แบบทดสอบสด, และฟอรัมสำหรับการหารือสามารถทำให้การเรียนรู้มีความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น. การ์ดคำศัพท์แบบโต้ตอบ,การทบทวนแบบกระจาย, และเส้นทางการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลสามารถทำให้การเรียนรู้น่าเพลิดเพลินมากขึ้น
  • มีคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ควรพิจารณาการสรุปบันทึกโดยอัตโนมัติ การสร้างเนื้อหา และการแนะนำการเรียนที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล เครื่องมือเหล่านี้ควรช่วยให้งานง่ายขึ้น เพิ่มการจดจำ และประหยัดเวลาโดยการทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ
  • ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน: พิจารณาแอปที่ช่วยให้คุณทำงานร่วมกับเพื่อน แบ่งปันและจัดระเบียบบันทึก และเข้าร่วมเซสชันกลุ่ม
  • ให้ความเข้ากันได้กับทุกอุปกรณ์: คุณต้องการแอปที่ซิงค์ข้อมูลได้อย่างราบรื่นระหว่างโทรศัพท์ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่สูญเสียความคืบหน้า
  • มีการรับรองจากสังคม: สุดท้ายนี้ ควรพิจารณาความคิดเห็นและคะแนนจากผู้ใช้รายอื่น ข้อเสนอแนะเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของแอป

👀 คุณรู้หรือไม่?เทคนิคโพโมโดโร วิธีการจัดการเวลาที่ได้รับความนิยมจาก Francesco Cirillo ประกอบด้วยการทำงานอย่างตั้งใจในช่วงเวลา 25 นาที ตามด้วยการพัก 5 นาที มีผู้คนมากกว่า 2 ล้านคนที่ได้ใช้วิธีนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขา ทำให้พวกเขามีประสิทธิภาพและจดจ่อมากขึ้น

12 แอปเรียนที่ดีที่สุด

ตอนนี้เรามาดู 12 แอปเรียนที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้เพื่อได้เกรดดีขึ้นและปรับปรุงสมาธิของคุณ:

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการและจัดระเบียบการศึกษาแบบครบวงจร)

รู้สึกท่วมท้นกับเส้นตายที่ใกล้เข้ามา โน้ตที่กระจัดกระจาย และรายการสิ่งที่ต้องทำที่ไม่มีวันสิ้นสุดใช่ไหม?

ClickUp คือแพลตฟอร์มครบวงจรที่สามารถจัดตารางเรียนและติดตามงานที่ได้รับมอบหมายของคุณได้

ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUp
ติดตามงานที่ได้รับมอบหมายและรายการที่ต้องทำของคุณด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับนักเรียนจาก ClickUp

พัฒนาจากกระดาษโน้ตและปฏิทินที่ยุ่งเหยิงไปสู่รายการงานที่ชัดเจนและเป็นระเบียบสำหรับการมอบหมายงาน โครงการ และการเรียนคลิกอัพ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับนักเรียนมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้า—เพื่อให้คุณจัดการทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หากคุณรู้สึกว่ามีงานล้นมือ ให้ใช้ฟีเจอร์Time-Blocking ของ ClickUpเพื่อ กำหนดเวลาเรียนเฉพาะสำหรับแต่ละวิชา มองเห็นภาพรวมของสัปดาห์และบล็อกเวลาที่เจาะจงสำหรับการเรียนรู้อย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้เวลาและแรงกายแรงใจในการเรียนได้อย่างเต็มที่ ฟีเจอร์ติดตามเวลาของ ClickUp สามารถใช้ร่วมกับเทคนิคการบล็อกเวลา เช่นวิธี Pomodoro ได้

ClickUp Brain ในเอกสาร ClickUp
ใช้ ClickUp Brain ใน ClickUp Docs เพื่อสรุปบันทึกการเรียนและทำให้การเรียนรู้ง่ายขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้น ผสานClickUp Docsเข้ากับผู้ช่วย AI ภายในองค์กรของ ClickUpที่ชื่อว่า ClickUp Brain ซึ่งสามารถสรุปเนื้อหาการบรรยาย ไฮไลต์ประเด็นสำคัญ และสร้างบัตรคำสำหรับการทบทวนได้ทั้งหมด—ขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจเนื้อหาอย่างเต็มที่

หากคุณกำลังดิ้นรนกับกำหนดเวลาที่กระชั้นชิดและรายการที่ต้องทำในงานเขียน ClickUp Brain สามารถทำให้การสร้างเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายขึ้นโดยใช้แนวคิดใหม่ๆ เสริมความพยายามในการระดมความคิดของคุณ และสร้างโครงร่าง คุณสมบัติ AI ของ ClickUp Brain ยังสามารถสรุปงานวิจัย บทความยาว หรือบทในตำราเรียนได้ในไม่กี่วินาที ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณและช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลที่สำคัญที่สุด

นอกจากนี้ ClickUp Brain ยังช่วยให้นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จาก โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) หลายตัว ผ่านอินเทอร์เฟซเดียว โดยสามารถเข้าถึง OpenAI's GPT-4 และ Google Gemini ได้

GPT-4 มีความเชี่ยวชาญในการสร้างคำอธิบายที่ละเอียด การสรุปหัวข้อที่ซับซ้อน การร่างบทความ และการระดมความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวิจัยและการเขียนเชิงวิชาการ ในทางกลับกัน Google Gemini เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องการภาพและสร้างสรรค์ เช่น การสร้างภาพสำหรับการนำเสนอ การออกแบบสื่อการเรียนการสอน หรือการสรุปแนวคิดในรูปแบบภาพ

ด้วยความสามารถในการสลับระหว่างโมเดลเหล่านี้ได้อย่างราบรื่น รวมถึง ClickUp Brain ตามความต้องการเฉพาะของพวกเขา นักเรียนจึงได้สัมผัสกับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ชาญฉลาด มีประสิทธิภาพ และปรับให้เข้ากับบุคคลมากขึ้น นอกจากนี้ ClickUp Brain ยังขยายขีดความสามารถอย่างต่อเนื่องโดยการผสานรวม LLM เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเครื่องมือที่ดีที่สุดในการสนับสนุนความต้องการที่หลากหลายของพวกเขาได้เสมอ

ClickUp เป็นซอฟต์แวร์ที่เรียบง่ายและทรงพลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ มันฟรี ใช้งานได้บนทุกแพลตฟอร์ม และรวดเร็ว

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้แท็กสำหรับงานหรือหัวข้อที่แตกต่างกันในแต่ละรายการ เพื่อช่วยให้กรองและจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนหรือความสำคัญได้ง่ายขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • มองเห็นความก้าวหน้าของคุณด้วยแดชบอร์ด ClickUp
  • ใช้มุมมองปฏิทินเพื่อดูภาระงานทั้งหมดของคุณในที่เดียว
  • สร้างแผนผังความคิดใน ClickUpและแสดงภาพแนวคิดและแนวคิดที่ซับซ้อนสำหรับวิชาต่างๆ แผนผังความคิดช่วยให้เข้าใจหัวข้อได้ง่ายขึ้นและช่วยในการจดจำ
  • ใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักเรียน เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ในการทำงานและโครงการทางวิชาการของคุณ
  • ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ กว่าพันรายการ เช่น Google Drive และ Slack เพื่อทำให้กระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้นด้วยการเชื่อมต่อเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับการเรียน
  • ร่วมมือในโครงการกลุ่มได้อย่างราบรื่น ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ แบ่งปันทรัพยากร และติดตามการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • แม้ว่าจะใช้งานง่าย แต่ ClickUp มีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับแอปจดบันทึกหรือจัดการงานที่เรียบง่ายกว่า

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

👀 คุณทราบหรือไม่? จำนวนแอปพลิเคชันการศึกษาที่มีให้ดาวน์โหลดใน Google Play และ Apple App Store ได้เพิ่มขึ้นถึงประมาณ389,000 แอปพลิเคชันในปี 2023 สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับเครื่องมือการเรียนรู้ที่หลากหลายสำหรับนักเรียน

2. Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึก, การวิจัย, และการรวบรวมความรู้)

เอเวอร์โน้ต
ผ่านทางEvernote

Evernote เป็นพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่ทรงพลังซึ่งก้าวไปไกลกว่าการจดบันทึกพื้นฐาน มันเป็นศูนย์กลางสำหรับเอกสารการศึกษาทั้งหมดของคุณ คุณสามารถ บันทึกโน้ตการบรรยาย บทความวิจัย และโน้ตที่เขียนด้วยลายมือโดยใช้กล้องของโทรศัพท์ของคุณ

หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Evernote คือ Web Clipper ซึ่งเป็นส่วนขยายของเบราว์เซอร์ที่ช่วยให้คุณสามารถบันทึกเนื้อหาเว็บได้โดยตรงเข้าสู่บัญชีของคุณ ซึ่งรวมถึงบทความ รูปภาพ วิดีโอ ไฟล์ PDF และหน้าเว็บ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote

  • ใช้แอปเพื่อบันทึกเสียงโน้ตได้โดยตรง จัดระเบียบโน้ตของคุณเป็นสมุดบันทึก, กอง, และแท็กเพื่อการค้นหาที่ง่าย
  • ร่วมมือกับผู้อื่นโดยการแชร์สมุดบันทึกและบันทึกส่วนตัว, ทิ้งความคิดเห็น, และหารือเกี่ยวกับความคิดภายในแอป
  • ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณด้วยการรองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม ช่วยให้คุณทำงานกับบันทึกของคุณได้จากทุกอุปกรณ์

ข้อจำกัดของ Evernote

  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่าเมื่อเทียบกับแอปจดบันทึกที่ง่ายกว่า ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และเชี่ยวชาญฟีเจอร์ขั้นสูง
  • ผู้ใช้บางครั้งรายงานว่าการซิงค์ช้าลงหรือมีการล่าช้าเมื่อจัดการกับปริมาณบันทึกที่มาก ซึ่งอาจทำให้การทำงานสะดุด

ราคาของ Evernote

  • Evernote Personal: 14.99 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • Evernote Professional: $17.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)

👀 คุณรู้หรือไม่? Evernote มีฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลัง รวมถึงการจดจำอักขระด้วยแสง (OCR) ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อความภายในรูปภาพและบันทึกที่เขียนด้วยลายมือได้

3. MyStudyLife (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและติดตามตารางเรียน)

ชีวิตการเรียนของฉัน
ผ่านทางMyStudyLife

หากคุณกำลังเผชิญกับความวุ่นวายจากการสอบ งานที่ต้องส่ง และชั้นเรียนมากมาย MyStudyLife คือทางออกที่พร้อมช่วยจัดการทุกอย่างให้เป็นระเบียบ คิดถึงมันเหมือน ผู้ช่วยส่วนตัวด้านการเรียน ที่สร้างและติดตามตารางเรียนประจำสัปดาห์ที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ

มันช่วยให้คุณแบ่งภาระงานทางวิชาการออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ แอปนี้ช่วยให้คุณสร้างตารางเวลาโดยละเอียด โดยกำหนดช่วงเวลาเฉพาะสำหรับแต่ละวิชา

คุณสมบัติเด่นของ MyStudyLife

  • กรอกกิจกรรมนอกหลักสูตรของคุณควบคู่ไปกับภาระทางวิชาการ และจัดสมดุลระหว่างงานเรียนกับกีฬา ชมรม และกิจกรรมอื่นๆ
  • ติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพบนหลายแพลตฟอร์มด้วยตัวติดตามความก้าวหน้าในตัว
  • ซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์หลายเครื่องได้อย่างราบรื่น ให้คุณเข้าถึงตารางเวลาได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าคุณจะใช้งานบนโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์

ข้อจำกัดของ MyStudyLife

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความล่าช้าหรือข้อผิดพลาดเป็นครั้งคราวเมื่อซิงค์บันทึกข้ามอุปกรณ์หลายเครื่อง ซึ่งอาจรบกวนประสิทธิภาพการทำงาน

ราคาของ MyStudyLife

  • ฟรี
  • รายเดือน: $4. 99
  • รายปี: $29.99

คะแนนและรีวิว MyStudyLife

  • G2: ไม่มีคะแนนให้
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้

4. Quizlet (เหมาะที่สุดสำหรับการ์ดคำศัพท์ การเรียนรู้คำศัพท์ และการทบทวนแบบเว้นระยะ)

Quizlet
ผ่านทางQuizlet

Quizlet เป็นแอปที่มีความคล่องตัวและโดดเด่นในการใช้แฟลชการ์ดและการเรียนรู้คำศัพท์ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้การสร้างแฟลชการ์ดสำหรับทุกวิชาเป็นเรื่องง่าย จึงเป็นเครื่องมือที่หลากหลายสำหรับทั้งนักเรียนและครู

กรณีการใช้งานจริงอย่างหนึ่งของ Quizlet คือการเตรียมตัวสอบภาษาต่างประเทศ แอปนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างบัตรคำที่มีคำศัพท์ด้านหนึ่งและคำแปลอีกด้านหนึ่ง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Quizlet

  • ใช้การทบทวนแบบเว้นระยะเพื่อทบทวนเนื้อหาในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจดจำในระยะยาว
  • ศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลา—ซิงค์แฟลชการ์ดของคุณข้ามอุปกรณ์ต่างๆ ให้คุณสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ไม่ว่าจะระหว่างเดินทาง พักกลางวัน หรือช่วงว่างระหว่างการประชุม
  • เล่นเกมที่น่าสนใจเช่นจับคู่และเรียนรู้ และทดสอบความรู้ของคุณด้วยแบบทดสอบแบบเลือกตอบ

ข้อจำกัดของ Quizlet

  • Quizlet ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับงานที่ต้องจำอย่างตรงไปตรงมา เช่น คำศัพท์หรือคำจำกัดความ แต่อาจไม่เพียงพอสำหรับการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหัวข้อที่ซับซ้อน
  • แม้ว่าคลังบัตรคำที่ครอบคลุมจะเป็นจุดแข็ง แต่คุณภาพของบัตรคำที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเองอาจแตกต่างกันไป จึงจำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง

ราคาของ Quizlet

  • ทดลองใช้ฟรี 7 วัน: เฉพาะการสมัครสมาชิกแบบรายปี ($35.99/ปี ต่อผู้ใช้)
  • Quizlet Go: $1/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • Quizlet Plus: $7.99/เดือนต่อผู้ใช้
  • ครู Quizlet Plus: $15.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Quizlet

  • G2: 4. 5/5 (250+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ไพ่ที่ออกแบบมาเพื่อการศึกษาถูกนำมาใช้ในอังกฤษตั้งแต่ต้นปี 1700 โดยในศตวรรษที่ 20 การ์ดแฟลชได้รับความนิยมในการทำให้การฝึกคำนวณทางคณิตศาสตร์มีความโต้ตอบมากขึ้น

5. Kahoot (เหมาะที่สุดสำหรับการเรียนรู้แบบเกมและการทำแบบทดสอบเชิงโต้ตอบ)

Kahoot: แอปเรียนที่ดีที่สุด
ผ่านKahoot!

ขณะเรียนคนเดียว อาจรู้สึกท่วมท้นกับปริมาณเนื้อหาที่มากมาย Kahoot ช่วยแก้ปัญหานี้โดยการทำให้กระบวนการเรียนรู้กลายเป็นเกม ทำให้การดูดซึมข้อมูลง่ายขึ้นและน่าเพลิดเพลินมากขึ้น

แพลตฟอร์มนี้เติบโตได้ดีจากการแข่งขันที่เป็นมิตร ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเรียนกลุ่ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถให้เพื่อนร่วมชั้นแข่งขันกันในแบบทดสอบการเงินสนุก ๆ หรือทดสอบความรู้เกี่ยวกับแนวคิดของบล็อกเชนในขณะที่ยังคงมีแรงจูงใจในการเรียนรู้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kahoot

  • เปลี่ยนการเรียนรู้แบบเฉื่อยชาให้กลายเป็นประสบการณ์ที่กระตือรือร้นและน่าสนใจผ่านการทดสอบแบบโต้ตอบและการแข่งขันแบบเรียลไทม์
  • สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการทำงานร่วมกัน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและทำให้การเรียนรู้สนุกสนานมากขึ้น
  • ค้นพบคลังคำถามแบบทดสอบที่สร้างไว้ล่วงหน้าอย่างมากมายในหลากหลายหัวข้อ ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ไปจนถึงวัฒนธรรมป๊อปและข้อเท็จจริงทั่วไป

ข้อจำกัดของ Kahoot

  • Kahoot ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับแบบทดสอบแบบปรนัย ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการประเมินทักษะการคิดขั้นสูงหรือคำถามปลายเปิด

ราคาของ Kahoot

  • Kahoot! 360 Starter: $19/โฮสต์ต่อเดือน
  • Kahoot! 360 Presenter: $25/โฮสต์ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • Kahoot! 360 Pro: $49/โฮสต์ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • Kahoot! 360 Pro Max: $79/โฮสต์ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)

คะแนนและรีวิวของ Kahoot

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
  • Capterra: 4. 7/5 (2500+ รีวิว)

6. Cram (เหมาะที่สุดสำหรับการ์ดคำศัพท์และการช่วยเขียนเรียงความระดับมหาวิทยาลัย)

Cram: แอปเรียนที่ดีที่สุด
ผ่านทางCram

เครื่องมือเขียนเรียงความที่ทรงพลังของ Cram ช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการเขียนของคุณ คุณสามารถร่างเรียงความได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์มและใช้คุณสมบัติตรวจสอบไวยากรณ์และการตรวจจับการคัดลอกผลงานเพื่อให้แน่ใจว่างานของคุณมีความเรียบร้อยและเป็นต้นฉบับ

ทดสอบความรู้ของคุณด้วยบัตรคำ เล่นเกมจับคู่ หรือท้าทายตัวเองด้วยแบบทดสอบจับเวลา Cram มีเครื่องมือการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้คุณเสริมสร้างความรู้และระบุจุดที่ต้องให้ความสนใจเพิ่มเติม

คุณสมบัติเด่นของ Cram

  • สร้างบัตรคำของคุณด้วยเครื่องมือสร้างบัตรคำออนไลน์ในตัว ส่งออกไปยังอุปกรณ์ใดก็ได้ และแบ่งปันกับเพื่อนของคุณ
  • รวมเอาองค์ประกอบมัลติมีเดีย เช่น รูปภาพ แผนภาพ และการบันทึกเสียง เข้าไปในแฟลชการ์ดของคุณ เพื่อทำให้การเรียนรู้น่าสนใจและจดจำได้ง่ายขึ้น
  • เข้าถึงคลังบัตรคำสำเร็จรูปกว่า 195 ล้านใบในหลากหลายหัวข้อ ช่วยประหยัดเวลาในการสร้างเนื้อหา

ข้อจำกัดในการยัดเยียดข้อมูล

  • ความถูกต้องและความคุณภาพของบัตรคำที่ผู้ใช้สร้างขึ้นอาจแตกต่างกัน และคุณภาพควรได้รับการตรวจสอบก่อนการใช้งาน

การตั้งราคาแบบเร่งรัด

  • ฟรี

คะแนนและรีวิวการยัดเยียด

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ

7. Duolingo (ดีที่สุดสำหรับการเรียนภาษาและการฝึกฝนแบบเกม)

ดูโอลิงโก: แอปเรียนที่ดีที่สุด
ผ่านทางDuolingo

คุณอาจรู้สึกท่วมท้นจากความซับซ้อนของการเรียนรู้ภาษาใหม่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะเมื่อต้องบาลานซ์ไวยากรณ์ คำศัพท์ และการออกเสียง Duolingo ทำให้สิ่งนี้ง่ายขึ้นโดยการแบ่งบทเรียนออกเป็นแบบฝึกหัดขนาดพอดีคำที่จัดการได้ง่าย ทำให้การเรียนรู้เข้าถึงได้และสนุกสนาน

วิธีปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ในการใช้ Duolingo คือการ เตรียมตัวสำหรับเหตุการณ์เฉพาะ เช่น การไปเที่ยวพักผ่อนที่กำลังจะมาถึง ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังจะไปฝรั่งเศส คุณสามารถเน้นที่วลีภาษาฝรั่งเศสที่ใช้บ่อย ช่วยให้คุณสามารถสื่อสารในชีวิตประจำวัน เช่น การสั่งอาหารหรือการขอเส้นทาง

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Duolingo

  • เรียนรู้มากกว่า 40 ภาษา รวมถึงภาษาที่นิยมอย่างเช่น สเปน, ฝรั่งเศส, และญี่ปุ่น และภาษาที่ไม่เหมือนใคร—และสมมติ—เช่น คลิงกอน หรือ ไฮวัลเลียน
  • เก็บรักษาสิ่งที่คุณเรียนรู้ด้วยระบบการทบทวนแบบเว้นระยะของ Duolingo
  • เข้าถึงเวอร์ชันมือถือเพื่อเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าคุณจะมีเวลาเพียงห้านาทีระหว่างการเดินทางไปเรียน งานโรงเรียน หรือช่วงเวลาศึกษาโดยเฉพาะที่บ้าน

ข้อจำกัดของ Duolingo

  • Duolingo เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นมากที่สุด อาจไม่มีความลึกเพียงพอสำหรับผู้เรียนขั้นสูง

ราคาของ Duolingo

  • ฟรี
  • ดูโอลิงโก พลัส: $12.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ครอบครัว Duolingo: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ Duolingo

  • G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)

8. Khan Academy (ดีที่สุดสำหรับทรัพยากรการศึกษาคุณภาพสูงฟรีและการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล)

Khan Academy: แอปเรียนที่ดีที่สุด
ผ่านทางKhan Academy

Khan Academy แยกแยะแนวคิดที่ซับซ้อนให้กลายเป็นบทเรียนวิดีโอที่ง่ายและกระชับ พร้อมการสาธิตทีละขั้นตอน ทำให้เรื่องยากเข้าใจได้ง่ายขึ้น

แพลตฟอร์มนี้ให้บริการเนื้อหาคุณภาพสูงฟรีในหลากหลายสาขาวิชาและหลายภาษา พร้อมทั้งขจัดอุปสรรคทางการเงินที่มักเกี่ยวข้องกับบริการสอนพิเศษ

Khan Academy ยังมี ติวเตอร์ส่วนตัวที่ใช้ AI สร้างสรรค์ชื่อว่า Khanmigo (ปัจจุบันให้บริการเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น) ซึ่งจำลองการสอนของติวเตอร์จริง ๆ มันจะไม่ทำการบ้านให้คุณ แต่จะแนะนำคุณผ่านกระบวนการต่าง ๆ ผ่านการแชท เหมือนกับติวเตอร์จริง ๆ

คุณสมบัติเด่นของ Khan Academy

  • เตรียมตัวด้วยหลักสูตรที่มีโครงสร้างสำหรับการสอบเช่น SAT และ GMAT
  • ชมวิดีโอการสอนที่น่าสนใจซึ่งทำให้หัวข้อที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่าย และทำให้การเรียนรู้มีความน่าสนใจมากขึ้นผ่านทางการมองเห็น
  • ติดตามความก้าวหน้าของคุณด้วยแดชบอร์ดที่ติดตามความสำเร็จและความเชี่ยวชาญในทักษะ

ข้อจำกัดของ Khan Academy

  • แบบทดสอบและการประเมินเน้นการฝึกปฏิบัติมากกว่าการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานอย่างละเอียดหรือข้อเสนอแนะเฉพาะบุคคล

ราคาของ Khan Academy

  • Khan Academy: ฟรี
  • Khanmigo ผู้ช่วยสอน AI ส่วนบุคคล: $4/ผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ Khan Academy

  • G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)

9. ป่า (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงสมาธิและลดการเสียสมาธิ)

ป่า: แอปเรียนที่ดีที่สุด
ผ่านทางป่า

การมีสมาธิอาจเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีสมาร์ทโฟนคอยรบกวนอยู่ตลอดเวลา Forest เป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิ โดยส่งเสริมให้คุณหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์

เมื่อคุณต้องการมีสมาธิ คุณจะปลูกต้นไม้เสมือนจริงในแอป เมื่อคุณมีสมาธิอยู่ ต้นไม้จะเติบโต แต่ถ้าคุณออกจากแอปไปใช้งานแอปอื่นหรือทำกิจกรรมอื่นบนโทรศัพท์ ต้นไม้จะเหี่ยวเฉาลง แนวทางที่ผสมผสานเกมเข้ากับการเรียนรู้นี้จะเปลี่ยนสมาธิให้กลายเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่า

ป่าไม้ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถหารายได้เป็นเหรียญ และใช้เหรียญเสมือนจริงของตนเพื่อปลูกต้นไม้ได้ คุณสมบัตินี้ช่วยเพิ่มแรงจูงใจทางสิ่งแวดล้อม กระตุ้นให้ผู้ใช้รักษาสุขภาพให้ดีและมีสมาธิ พร้อมทั้งช่วยเหลือโลกไปในทางที่ดี

คุณสมบัติเด่นของป่า

  • ติดตามความก้าวหน้าของคุณด้วยภาพ: ป่าเสมือนจริงที่กำลังเติบโตของคุณเป็นตัวแทนที่จับต้องได้ของเวลาที่คุณทุ่มเทให้กับงาน
  • ปรับแต่งตัวจับเวลาให้ตรงกับระยะเวลาการโฟกัสเฉพาะ เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนหรือทำงานของคุณ
  • เข้าถึงเครื่องมือบนอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ โดยรักษาความสม่ำเสมอของนิสัยการจดจ่อในแพลตฟอร์มที่หลากหลาย

ข้อจำกัดของป่า

  • ขาดคุณสมบัติสำหรับการจัดการงานอย่างละเอียดหรือการผสานรวมกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ

การกำหนดราคาป่าไม้

  • ฟรี
  • พรีเมียม: $3.99 (ซื้อครั้งเดียว)

การจัดอันดับและรีวิวป่าไม้

  • G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน

10. ความโดดเด่น (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกด้วยลายมือ, การใส่คำอธิบายในไฟล์ PDF และการบันทึกเสียง)

ความโดดเด่น: แอปการศึกษาที่ดีที่สุด
ผ่านทางNotability

หากคุณเคยประสบปัญหาในการจัดระเบียบบันทึกการบรรยายของคุณหรือต้องการวิธีที่ไม่ยุ่งยากในการใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF Notability พร้อมช่วยคุณแล้ว อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของมันช่วยให้คุณ รวมบันทึกที่เขียนด้วยลายมือ ข้อความที่พิมพ์ และองค์ประกอบมัลติมีเดียไว้ในที่เดียว

คุณสามารถเขียนบันทึกด้วยลายมือระหว่างการบรรยายหรือการประชุม และบันทึกเสียงไปพร้อมกัน ซึ่งจะถูกซิงค์กับบันทึกของคุณ หลังจากนั้น คุณสามารถแตะที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของบันทึกเพื่อเล่นส่วนที่สอดคล้องกันของการบันทึกเสียง—เหมาะสำหรับการทบทวนหัวข้อที่ซับซ้อน

คุณสมบัติเด่นของ Notability

  • เน้นส่วนที่สำคัญ, จดบันทึกความคิดเห็น, หรือวาดแผนภาพได้โดยตรงบนไฟล์ PDF, ทำให้เหมาะสำหรับการทบทวนเอกสารการเรียนหรือเอกสารการทำงานโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม
  • สร้างตัวแบ่งหัวข้อและใช้แม่แบบกระดาษหลากหลายรูปแบบเพื่อจัดระเบียบบันทึกของคุณให้เป็นระบบ
  • ซิงค์กับบริการคลาวด์ เช่น iCloud, Google Drive และ Dropbox เพื่อสำรองข้อมูลและแชร์ได้ง่าย

ข้อจำกัดด้านความมีชื่อเสียง

  • เวอร์ชัน Android ไม่มีให้บริการ
  • จำเป็นต้องมีพื้นที่จัดเก็บ iCloud หรือพื้นที่จัดเก็บในเครื่องเพียงพอเพื่อบันทึกโน้ตที่ครอบคลุมมากขึ้นพร้อมมัลติมีเดีย

การกำหนดราคาตามความมีชื่อเสียง

  • ฟรี
  • การซื้อในแอปมีให้บริการสำหรับภูมิภาคต่างๆ

การจัดอันดับความสำคัญและความคิดเห็น

  • G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)

11. Photomath (ดีที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ทันทีและการเรียนรู้แนวคิด)

ฟอโตมัธ: แอปเรียนที่ดีที่สุด
ผ่านPhotomath

ฟอโทมัธเหมาะสำหรับนักเรียนที่ประสบปัญหาในการทำโจทย์คณิตศาสตร์ ด้วยการสแกนโจทย์คณิตศาสตร์ผ่านกล้องของโทรศัพท์ แอปจะแสดงวิธีแก้โจทย์แบบทีละขั้นตอนทันที พร้อมอธิบายกระบวนการอย่างละเอียด เพื่อให้คุณเข้าใจวิธีแก้ไขโจทย์ที่คล้ายกันในอนาคต

กรณีการใช้งานที่เป็นประโยชน์คือสำหรับนักเรียนที่ติดปัญหาในการทำการบ้าน ด้วย Photomath คุณสามารถ สแกนสมการ ทำตามขั้นตอนการแก้โจทย์อย่างละเอียด และเสริมสร้างความเข้าใจในแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้

คุณสมบัติเด่นของ Photomath

  • เรียกดูบทเรียนแบบแอนิเมชันที่แยกปัญหาที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนที่เข้าใจง่าย ทำให้การเรียนรู้มีความน่าสนใจมากขึ้น
  • รับคำตอบทันทีสำหรับปัญหาทางคณิตศาสตร์หลากหลาย ตั้งแต่การคำนวณพื้นฐานไปจนถึงแคลคูลัสขั้นสูง
  • เข้าถึง Photomath ได้บนหลากหลายแพลตฟอร์ม รวมถึงสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และเว็บเบราว์เซอร์ ทำให้ใช้งานได้ง่ายทุกที่ทุกเวลา

ข้อจำกัดของ Photomath

  • อาจไม่สามารถตีความลายมือที่อ่านไม่ออกได้อย่างถูกต้อง ซึ่งอาจนำไปสู่คำตอบที่ไม่ถูกต้อง
  • ออกแบบมาเพื่อสมการเป็นหลัก อาจไม่สามารถแก้ปัญหาคำที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ราคาของ Photomath

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • โฟโตมัธ พลัส: $9.99/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Photomath

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีคะแนนให้

12. Brainly (เหมาะที่สุดสำหรับการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนและการขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับงานบ้าน)

Brainly.in: แอปเรียนที่ดีที่สุด
ผ่านทางBrainly.in

Brainly เป็นมากกว่าแพลตฟอร์มถาม-ตอบ: คุณสามารถโหวตให้กับคำตอบที่เป็นประโยชน์ แสดงความคิดเห็นเพื่อชี้แจงข้อสงสัย และเข้าร่วมการสนทนาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของคุณให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

นี่คือแพลตฟอร์มที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือทันทีเกี่ยวกับการบ้านหรือแนวคิดที่ซับซ้อน ด้วยชุมชนผู้เรียนขนาดใหญ่ คุณสามารถ โพสต์คำถามและได้รับคำตอบที่เป็นประโยชน์จากนักเรียนคนอื่น ๆ, เพื่อนร่วมชั้น, หรือผู้สอนที่ได้เชี่ยวชาญในหัวข้อแล้ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Brainly

  • ถามคำถามและรับคำตอบอย่างรวดเร็ว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทบทวนบทเรียนในนาทีสุดท้าย
  • รับคะแนนจากการถามคำถามที่รอบคอบ การให้คำตอบที่เป็นประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการอภิปราย
  • ปลดล็อกเหรียญรางวัลและการยอมรับภายในชุมชน กระตุ้นแรงจูงใจและการมีส่วนร่วม

ข้อจำกัดของ Brainly

  • คำตอบขึ้นอยู่กับความรู้ของชุมชน ดังนั้นคุณภาพอาจแตกต่างกัน
  • คำตอบที่พร้อมใช้งานอาจล่อใจให้นักเรียนคัดลอกแทนที่จะเข้าใจแนวคิด

ราคาของ Brainly

  • ฟรี
  • พื้นฐาน: 7 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • Brainly Plus: $18/ผู้ใช้ (รายครึ่งปี)

คะแนนและรีวิวของ Brainly

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิว 25+ รายการ)

ทำให้การเรียนของคุณง่ายขึ้นด้วย ClickUp

แอปการศึกษาที่มีประโยชน์ควรช่วยให้คุณสามารถทำให้กระบวนการเรียนรู้ของคุณง่ายขึ้น และช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด: การเชี่ยวชาญในเนื้อหาของคุณ

ClickUp คือแอปการเรียนที่ครบจบในแอปเดียว รวมการจัดการงาน การจดบันทึก และเครื่องมือการทำงานร่วมกันไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ตั้งแต่การสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำไปจนถึงการมองเห็นแนวคิดด้วยแผนผังความคิด ClickUp ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบ

ไม่ว่าจะเป็นการติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย การวางแผนโครงการกลุ่ม หรือการใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสรุปบันทึกอย่างรวดเร็ว ClickUp ก็ช่วยให้ชีวิตการเรียนของคุณเป็นระเบียบและสอดคล้องกัน ฟีเจอร์ปฏิทินและการจัดสรรเวลาของ ClickUp ช่วยให้การจัดการตารางเวลาของคุณเป็นเรื่องง่าย

พร้อมที่จะทำให้การเรียนของคุณง่ายขึ้นด้วยแอปเดียวหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้ และสัมผัสวิธีที่แอปสามารถเปลี่ยนวิธีที่คุณเรียนรู้, ทำงานร่วมกัน, และประสบความสำเร็จได้