12 แอปเรียนยอดเยี่ยมที่จะเปลี่ยนการเรียนรู้ของคุณ

บางครั้ง การเรียนก็เหมือนกับการประกอบเฟอร์นิเจอร์ IKEA โดยไม่มีคู่มือ คุณนั่งลงเพื่อเรียน แต่สิ่งรบกวนก็หลั่งไหลเข้ามา—การแจ้งเตือนดังขึ้น ขนมขบเคี้ยวหรือโซเชียลมีเดียที่ดึงดูดใจ และจิตใจของคุณก็ทำงานหนักเกินไปเพื่อจดจำสิ่งที่อยู่ในรายการสิ่งที่ต้องทำ
ไม่น่าแปลกใจเลยที่สมาธิจะสลายไป ซึ่งส่งผลเสียต่อการเรียนรู้ และไม่ใช่แค่คุณคนเดียวที่ประสบปัญหานี้ผู้นำโรงเรียนรัฐบาลถึง 75%รายงานว่านักเรียนขาดสมาธิหรือไม่ใส่ใจส่งผลกระทบในทางลบต่อการเรียนรู้และการจดจำในระดับปานกลางถึงรุนแรง
ข่าวดีก็คือ เทคโนโลยีได้พัฒนาขึ้นเพื่อรับมือกับความท้าทายนี้อย่างตรงจุด แอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและเครื่องมือสำหรับการเรียนมากมายถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักเรียนอย่างคุณ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของคุณอย่างสูงสุด
บทความบล็อกนี้จะสำรวจ 12 แอปเรียนที่ดีที่สุดที่จะปฏิวัติการเรียนรู้ ไม่ว่าคุณจะกำลังดิ้นรนกับแรงจูงใจ สมาธิ หรือการจัดการกิจกรรมการเรียนของคุณ เรามีแอปที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองเป้าหมายการเรียนของคุณ
⏰ สรุป 60 วินาที
ต่อไปนี้คือ 12 แอปสำหรับการเรียนที่จะถูกกล่าวถึงในบทความบล็อกนี้:
- ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการและจัดระเบียบการศึกษาแบบครบวงจร)
- Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึก, วิจัย, และการรวบรวมความรู้)
- MyStudyLife (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างชุดการเรียนและติดตามตารางเรียน)
- Quizlet (เหมาะที่สุดสำหรับแฟลชการ์ด การเรียนรู้คำศัพท์ และการทบทวนแบบเว้นระยะ)
- Kahoot! (เหมาะที่สุดสำหรับการเรียนรู้แบบเกมและการทำแบบทดสอบเชิงโต้ตอบ)
- Cram (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างบัตรคำและการช่วยเขียนเรียงความระดับมหาวิทยาลัย)
- ดูโอลิงโก (ดีที่สุดสำหรับการเรียนภาษาและการฝึกฝนแบบเกม)
- Khan Academy (เหมาะที่สุดสำหรับแหล่งข้อมูลการศึกษาคุณภาพสูงและการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล)
- ป่า (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงสมาธิและลดการเสียสมาธิ)
- ความโดดเด่น (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกด้วยลายมือ, การใส่คำอธิบายในไฟล์ PDF, และการบันทึกเสียง)
- ฟอโตมัธ (ดีที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ทันทีและการเรียนรู้แนวคิด)
- Brainly (เหมาะที่สุดสำหรับการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนและการขอความช่วยเหลือในการทำการบ้าน)
คุณควรค้นหาอะไรในแอปการศึกษา?
การเลือกแอปเรียนที่เหมาะสมสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากได้ มองหาแอปที่มีคุณสมบัติดังนี้:
- เพิ่มสมาธิ: ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ตัวจับเวลาแบบ Pomodoro, ตัวติดตามความคืบหน้า และองค์ประกอบแบบเกม สามารถช่วยให้คุณมีส่วนร่วมและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แอปที่มีฟีเจอร์จดบันทึก การจัดตารางเวลา และการจัดการงานที่ครอบคลุม จะช่วยให้คุณทำงานเป็นระบบและมีระเบียบ
- ปรับให้เข้ากับสไตล์การเรียนรู้ของคุณ: ไม่ว่าคุณจะชอบสื่อการเรียนรู้แบบภาพ, แบบทดสอบเชิงโต้ตอบ, หรือเครื่องมือสำหรับการทำงานร่วมกัน, แอปพลิเคชันควรตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ
- ให้องค์ประกอบการมีส่วนร่วม: การเล่นเกม, แบบทดสอบสด, และฟอรัมสำหรับการหารือสามารถทำให้การเรียนรู้มีความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากขึ้น. การ์ดคำศัพท์แบบโต้ตอบ,การทบทวนแบบกระจาย, และเส้นทางการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลสามารถทำให้การเรียนรู้น่าเพลิดเพลินมากขึ้น
- มีคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ควรพิจารณาการสรุปบันทึกโดยอัตโนมัติ การสร้างเนื้อหา และการแนะนำการเรียนที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล เครื่องมือเหล่านี้ควรช่วยให้งานง่ายขึ้น เพิ่มการจดจำ และประหยัดเวลาโดยการทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ
- ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน: พิจารณาแอปที่ช่วยให้คุณทำงานร่วมกับเพื่อน แบ่งปันและจัดระเบียบบันทึก และเข้าร่วมเซสชันกลุ่ม
- ให้ความเข้ากันได้กับทุกอุปกรณ์: คุณต้องการแอปที่ซิงค์ข้อมูลได้อย่างราบรื่นระหว่างโทรศัพท์ แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่สูญเสียความคืบหน้า
- มีการรับรองจากสังคม: สุดท้ายนี้ ควรพิจารณาความคิดเห็นและคะแนนจากผู้ใช้รายอื่น ข้อเสนอแนะเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือของแอป
👀 คุณรู้หรือไม่?เทคนิคโพโมโดโร วิธีการจัดการเวลาที่ได้รับความนิยมจาก Francesco Cirillo ประกอบด้วยการทำงานอย่างตั้งใจในช่วงเวลา 25 นาที ตามด้วยการพัก 5 นาที มีผู้คนมากกว่า 2 ล้านคนที่ได้ใช้วิธีนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขา ทำให้พวกเขามีประสิทธิภาพและจดจ่อมากขึ้น
12 แอปเรียนที่ดีที่สุด
ตอนนี้เรามาดู 12 แอปเรียนที่ดีที่สุดที่คุณสามารถใช้เพื่อได้เกรดดีขึ้นและปรับปรุงสมาธิของคุณ:
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการจัดการและจัดระเบียบการศึกษาแบบครบวงจร)
รู้สึกท่วมท้นกับเส้นตายที่ใกล้เข้ามา โน้ตที่กระจัดกระจาย และรายการสิ่งที่ต้องทำที่ไม่มีวันสิ้นสุดใช่ไหม?
ClickUp คือแพลตฟอร์มครบวงจรที่สามารถจัดตารางเรียนและติดตามงานที่ได้รับมอบหมายของคุณได้
พัฒนาจากกระดาษโน้ตและปฏิทินที่ยุ่งเหยิงไปสู่รายการงานที่ชัดเจนและเป็นระเบียบสำหรับการมอบหมายงาน โครงการ และการเรียนคลิกอัพ ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการสำหรับนักเรียนมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงาน กำหนดเส้นตาย และติดตามความคืบหน้า—เพื่อให้คุณจัดการทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หากคุณรู้สึกว่ามีงานล้นมือ ให้ใช้ฟีเจอร์Time-Blocking ของ ClickUpเพื่อ กำหนดเวลาเรียนเฉพาะสำหรับแต่ละวิชา มองเห็นภาพรวมของสัปดาห์และบล็อกเวลาที่เจาะจงสำหรับการเรียนรู้อย่างเต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้เวลาและแรงกายแรงใจในการเรียนได้อย่างเต็มที่ ฟีเจอร์ติดตามเวลาของ ClickUp สามารถใช้ร่วมกับเทคนิคการบล็อกเวลา เช่นวิธี Pomodoro ได้
ยิ่งไปกว่านั้น ผสานClickUp Docsเข้ากับผู้ช่วย AI ภายในองค์กรของ ClickUpที่ชื่อว่า ClickUp Brain ซึ่งสามารถสรุปเนื้อหาการบรรยาย ไฮไลต์ประเด็นสำคัญ และสร้างบัตรคำสำหรับการทบทวนได้ทั้งหมด—ขณะที่คุณมุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจเนื้อหาอย่างเต็มที่
หากคุณกำลังดิ้นรนกับกำหนดเวลาที่กระชั้นชิดและรายการที่ต้องทำในงานเขียน ClickUp Brain สามารถทำให้การสร้างเนื้อหาเป็นเรื่องง่ายขึ้นโดยใช้แนวคิดใหม่ๆ เสริมความพยายามในการระดมความคิดของคุณ และสร้างโครงร่าง คุณสมบัติ AI ของ ClickUp Brain ยังสามารถสรุปงานวิจัย บทความยาว หรือบทในตำราเรียนได้ในไม่กี่วินาที ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณและช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลที่สำคัญที่สุด
นอกจากนี้ ClickUp Brain ยังช่วยให้นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จาก โมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLMs) หลายตัว ผ่านอินเทอร์เฟซเดียว โดยสามารถเข้าถึง OpenAI's GPT-4 และ Google Gemini ได้
GPT-4 มีความเชี่ยวชาญในการสร้างคำอธิบายที่ละเอียด การสรุปหัวข้อที่ซับซ้อน การร่างบทความ และการระดมความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวิจัยและการเขียนเชิงวิชาการ ในทางกลับกัน Google Gemini เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องการภาพและสร้างสรรค์ เช่น การสร้างภาพสำหรับการนำเสนอ การออกแบบสื่อการเรียนการสอน หรือการสรุปแนวคิดในรูปแบบภาพ
ด้วยความสามารถในการสลับระหว่างโมเดลเหล่านี้ได้อย่างราบรื่น รวมถึง ClickUp Brain ตามความต้องการเฉพาะของพวกเขา นักเรียนจึงได้สัมผัสกับประสบการณ์การเรียนรู้ที่ชาญฉลาด มีประสิทธิภาพ และปรับให้เข้ากับบุคคลมากขึ้น นอกจากนี้ ClickUp Brain ยังขยายขีดความสามารถอย่างต่อเนื่องโดยการผสานรวม LLM เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเครื่องมือที่ดีที่สุดในการสนับสนุนความต้องการที่หลากหลายของพวกเขาได้เสมอ
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์ที่เรียบง่ายและทรงพลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ มันฟรี ใช้งานได้บนทุกแพลตฟอร์ม และรวดเร็ว
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้แท็กสำหรับงานหรือหัวข้อที่แตกต่างกันในแต่ละรายการ เพื่อช่วยให้กรองและจัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนหรือความสำคัญได้ง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- มองเห็นความก้าวหน้าของคุณด้วยแดชบอร์ด ClickUp
- ใช้มุมมองปฏิทินเพื่อดูภาระงานทั้งหมดของคุณในที่เดียว
- สร้างแผนผังความคิดใน ClickUpและแสดงภาพแนวคิดและแนวคิดที่ซับซ้อนสำหรับวิชาต่างๆ แผนผังความคิดช่วยให้เข้าใจหัวข้อได้ง่ายขึ้นและช่วยในการจดจำ
- ใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักเรียน เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ในการทำงานและโครงการทางวิชาการของคุณ
- ผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันอื่น ๆ กว่าพันรายการ เช่น Google Drive และ Slack เพื่อทำให้กระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้นด้วยการเชื่อมต่อเครื่องมือทั้งหมดที่คุณต้องการสำหรับการเรียน
- ร่วมมือในโครงการกลุ่มได้อย่างราบรื่น ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ แบ่งปันทรัพยากร และติดตามการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกัน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- แม้ว่าจะใช้งานง่าย แต่ ClickUp มีเส้นโค้งการเรียนรู้ที่สูงกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับแอปจดบันทึกหรือจัดการงานที่เรียบง่ายกว่า
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)
👀 คุณทราบหรือไม่? จำนวนแอปพลิเคชันการศึกษาที่มีให้ดาวน์โหลดใน Google Play และ Apple App Store ได้เพิ่มขึ้นถึงประมาณ389,000 แอปพลิเคชันในปี 2023 สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับเครื่องมือการเรียนรู้ที่หลากหลายสำหรับนักเรียน
2. Evernote (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึก, การวิจัย, และการรวบรวมความรู้)
Evernote เป็นพื้นที่ทำงานดิจิทัลที่ทรงพลังซึ่งก้าวไปไกลกว่าการจดบันทึกพื้นฐาน มันเป็นศูนย์กลางสำหรับเอกสารการศึกษาทั้งหมดของคุณ คุณสามารถ บันทึกโน้ตการบรรยาย บทความวิจัย และโน้ตที่เขียนด้วยลายมือโดยใช้กล้องของโทรศัพท์ของคุณ
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Evernote คือ Web Clipper ซึ่งเป็นส่วนขยายของเบราว์เซอร์ที่ช่วยให้คุณสามารถบันทึกเนื้อหาเว็บได้โดยตรงเข้าสู่บัญชีของคุณ ซึ่งรวมถึงบทความ รูปภาพ วิดีโอ ไฟล์ PDF และหน้าเว็บ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Evernote
- ใช้แอปเพื่อบันทึกเสียงโน้ตได้โดยตรง จัดระเบียบโน้ตของคุณเป็นสมุดบันทึก, กอง, และแท็กเพื่อการค้นหาที่ง่าย
- ร่วมมือกับผู้อื่นโดยการแชร์สมุดบันทึกและบันทึกส่วนตัว, ทิ้งความคิดเห็น, และหารือเกี่ยวกับความคิดภายในแอป
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณด้วยการรองรับการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม ช่วยให้คุณทำงานกับบันทึกของคุณได้จากทุกอุปกรณ์
ข้อจำกัดของ Evernote
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่าเมื่อเทียบกับแอปจดบันทึกที่ง่ายกว่า ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และเชี่ยวชาญฟีเจอร์ขั้นสูง
- ผู้ใช้บางครั้งรายงานว่าการซิงค์ช้าลงหรือมีการล่าช้าเมื่อจัดการกับปริมาณบันทึกที่มาก ซึ่งอาจทำให้การทำงานสะดุด
ราคาของ Evernote
- Evernote Personal: 14.99 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Evernote Professional: $17.99/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
การให้คะแนนและรีวิวใน Evernote
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
👀 คุณรู้หรือไม่? Evernote มีฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลัง รวมถึงการจดจำอักขระด้วยแสง (OCR) ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อความภายในรูปภาพและบันทึกที่เขียนด้วยลายมือได้
3. MyStudyLife (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างและติดตามตารางเรียน)
หากคุณกำลังเผชิญกับความวุ่นวายจากการสอบ งานที่ต้องส่ง และชั้นเรียนมากมาย MyStudyLife คือทางออกที่พร้อมช่วยจัดการทุกอย่างให้เป็นระเบียบ คิดถึงมันเหมือน ผู้ช่วยส่วนตัวด้านการเรียน ที่สร้างและติดตามตารางเรียนประจำสัปดาห์ที่ปรับให้เหมาะกับคุณโดยเฉพาะ
มันช่วยให้คุณแบ่งภาระงานทางวิชาการออกเป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ แอปนี้ช่วยให้คุณสร้างตารางเวลาโดยละเอียด โดยกำหนดช่วงเวลาเฉพาะสำหรับแต่ละวิชา
คุณสมบัติเด่นของ MyStudyLife
- กรอกกิจกรรมนอกหลักสูตรของคุณควบคู่ไปกับภาระทางวิชาการ และจัดสมดุลระหว่างงานเรียนกับกีฬา ชมรม และกิจกรรมอื่นๆ
- ติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพบนหลายแพลตฟอร์มด้วยตัวติดตามความก้าวหน้าในตัว
- ซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์หลายเครื่องได้อย่างราบรื่น ให้คุณเข้าถึงตารางเวลาได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าคุณจะใช้งานบนโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์
ข้อจำกัดของ MyStudyLife
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความล่าช้าหรือข้อผิดพลาดเป็นครั้งคราวเมื่อซิงค์บันทึกข้ามอุปกรณ์หลายเครื่อง ซึ่งอาจรบกวนประสิทธิภาพการทำงาน
ราคาของ MyStudyLife
- ฟรี
- รายเดือน: $4. 99
- รายปี: $29.99
คะแนนและรีวิว MyStudyLife
- G2: ไม่มีคะแนนให้
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
4. Quizlet (เหมาะที่สุดสำหรับการ์ดคำศัพท์ การเรียนรู้คำศัพท์ และการทบทวนแบบเว้นระยะ)
Quizlet เป็นแอปที่มีความคล่องตัวและโดดเด่นในการใช้แฟลชการ์ดและการเรียนรู้คำศัพท์ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายทำให้การสร้างแฟลชการ์ดสำหรับทุกวิชาเป็นเรื่องง่าย จึงเป็นเครื่องมือที่หลากหลายสำหรับทั้งนักเรียนและครู
กรณีการใช้งานจริงอย่างหนึ่งของ Quizlet คือการเตรียมตัวสอบภาษาต่างประเทศ แอปนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างบัตรคำที่มีคำศัพท์ด้านหนึ่งและคำแปลอีกด้านหนึ่ง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Quizlet
- ใช้การทบทวนแบบเว้นระยะเพื่อทบทวนเนื้อหาในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจดจำในระยะยาว
- ศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลา—ซิงค์แฟลชการ์ดของคุณข้ามอุปกรณ์ต่างๆ ให้คุณสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ไม่ว่าจะระหว่างเดินทาง พักกลางวัน หรือช่วงว่างระหว่างการประชุม
- เล่นเกมที่น่าสนใจเช่นจับคู่และเรียนรู้ และทดสอบความรู้ของคุณด้วยแบบทดสอบแบบเลือกตอบ
ข้อจำกัดของ Quizlet
- Quizlet ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับงานที่ต้องจำอย่างตรงไปตรงมา เช่น คำศัพท์หรือคำจำกัดความ แต่อาจไม่เพียงพอสำหรับการทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหัวข้อที่ซับซ้อน
- แม้ว่าคลังบัตรคำที่ครอบคลุมจะเป็นจุดแข็ง แต่คุณภาพของบัตรคำที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเองอาจแตกต่างกันไป จึงจำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
ราคาของ Quizlet
- ทดลองใช้ฟรี 7 วัน: เฉพาะการสมัครสมาชิกแบบรายปี ($35.99/ปี ต่อผู้ใช้)
- Quizlet Go: $1/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Quizlet Plus: $7.99/เดือนต่อผู้ใช้
- ครู Quizlet Plus: $15.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Quizlet
- G2: 4. 5/5 (250+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ไพ่ที่ออกแบบมาเพื่อการศึกษาถูกนำมาใช้ในอังกฤษตั้งแต่ต้นปี 1700 โดยในศตวรรษที่ 20 การ์ดแฟลชได้รับความนิยมในการทำให้การฝึกคำนวณทางคณิตศาสตร์มีความโต้ตอบมากขึ้น
5. Kahoot (เหมาะที่สุดสำหรับการเรียนรู้แบบเกมและการทำแบบทดสอบเชิงโต้ตอบ)
ขณะเรียนคนเดียว อาจรู้สึกท่วมท้นกับปริมาณเนื้อหาที่มากมาย Kahoot ช่วยแก้ปัญหานี้โดยการทำให้กระบวนการเรียนรู้กลายเป็นเกม ทำให้การดูดซึมข้อมูลง่ายขึ้นและน่าเพลิดเพลินมากขึ้น
แพลตฟอร์มนี้เติบโตได้ดีจากการแข่งขันที่เป็นมิตร ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเรียนกลุ่ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถให้เพื่อนร่วมชั้นแข่งขันกันในแบบทดสอบการเงินสนุก ๆ หรือทดสอบความรู้เกี่ยวกับแนวคิดของบล็อกเชนในขณะที่ยังคงมีแรงจูงใจในการเรียนรู้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kahoot
- เปลี่ยนการเรียนรู้แบบเฉื่อยชาให้กลายเป็นประสบการณ์ที่กระตือรือร้นและน่าสนใจผ่านการทดสอบแบบโต้ตอบและการแข่งขันแบบเรียลไทม์
- สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการทำงานร่วมกัน ส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและทำให้การเรียนรู้สนุกสนานมากขึ้น
- ค้นพบคลังคำถามแบบทดสอบที่สร้างไว้ล่วงหน้าอย่างมากมายในหลากหลายหัวข้อ ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ไปจนถึงวัฒนธรรมป๊อปและข้อเท็จจริงทั่วไป
ข้อจำกัดของ Kahoot
- Kahoot ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับแบบทดสอบแบบปรนัย ทำให้ไม่เหมาะสำหรับการประเมินทักษะการคิดขั้นสูงหรือคำถามปลายเปิด
ราคาของ Kahoot
- Kahoot! 360 Starter: $19/โฮสต์ต่อเดือน
- Kahoot! 360 Presenter: $25/โฮสต์ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Kahoot! 360 Pro: $49/โฮสต์ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- Kahoot! 360 Pro Max: $79/โฮสต์ต่อเดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
คะแนนและรีวิวของ Kahoot
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
- Capterra: 4. 7/5 (2500+ รีวิว)
6. Cram (เหมาะที่สุดสำหรับการ์ดคำศัพท์และการช่วยเขียนเรียงความระดับมหาวิทยาลัย)
เครื่องมือเขียนเรียงความที่ทรงพลังของ Cram ช่วยให้คุณพัฒนาทักษะการเขียนของคุณ คุณสามารถร่างเรียงความได้โดยตรงภายในแพลตฟอร์มและใช้คุณสมบัติตรวจสอบไวยากรณ์และการตรวจจับการคัดลอกผลงานเพื่อให้แน่ใจว่างานของคุณมีความเรียบร้อยและเป็นต้นฉบับ
ทดสอบความรู้ของคุณด้วยบัตรคำ เล่นเกมจับคู่ หรือท้าทายตัวเองด้วยแบบทดสอบจับเวลา Cram มีเครื่องมือการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบเพื่อช่วยให้คุณเสริมสร้างความรู้และระบุจุดที่ต้องให้ความสนใจเพิ่มเติม
คุณสมบัติเด่นของ Cram
- สร้างบัตรคำของคุณด้วยเครื่องมือสร้างบัตรคำออนไลน์ในตัว ส่งออกไปยังอุปกรณ์ใดก็ได้ และแบ่งปันกับเพื่อนของคุณ
- รวมเอาองค์ประกอบมัลติมีเดีย เช่น รูปภาพ แผนภาพ และการบันทึกเสียง เข้าไปในแฟลชการ์ดของคุณ เพื่อทำให้การเรียนรู้น่าสนใจและจดจำได้ง่ายขึ้น
- เข้าถึงคลังบัตรคำสำเร็จรูปกว่า 195 ล้านใบในหลากหลายหัวข้อ ช่วยประหยัดเวลาในการสร้างเนื้อหา
ข้อจำกัดในการยัดเยียดข้อมูล
- ความถูกต้องและความคุณภาพของบัตรคำที่ผู้ใช้สร้างขึ้นอาจแตกต่างกัน และคุณภาพควรได้รับการตรวจสอบก่อนการใช้งาน
การตั้งราคาแบบเร่งรัด
- ฟรี
คะแนนและรีวิวการยัดเยียด
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: รีวิวไม่เพียงพอ
7. Duolingo (ดีที่สุดสำหรับการเรียนภาษาและการฝึกฝนแบบเกม)
คุณอาจรู้สึกท่วมท้นจากความซับซ้อนของการเรียนรู้ภาษาใหม่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะเมื่อต้องบาลานซ์ไวยากรณ์ คำศัพท์ และการออกเสียง Duolingo ทำให้สิ่งนี้ง่ายขึ้นโดยการแบ่งบทเรียนออกเป็นแบบฝึกหัดขนาดพอดีคำที่จัดการได้ง่าย ทำให้การเรียนรู้เข้าถึงได้และสนุกสนาน
วิธีปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ในการใช้ Duolingo คือการ เตรียมตัวสำหรับเหตุการณ์เฉพาะ เช่น การไปเที่ยวพักผ่อนที่กำลังจะมาถึง ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังจะไปฝรั่งเศส คุณสามารถเน้นที่วลีภาษาฝรั่งเศสที่ใช้บ่อย ช่วยให้คุณสามารถสื่อสารในชีวิตประจำวัน เช่น การสั่งอาหารหรือการขอเส้นทาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Duolingo
- เรียนรู้มากกว่า 40 ภาษา รวมถึงภาษาที่นิยมอย่างเช่น สเปน, ฝรั่งเศส, และญี่ปุ่น และภาษาที่ไม่เหมือนใคร—และสมมติ—เช่น คลิงกอน หรือ ไฮวัลเลียน
- เก็บรักษาสิ่งที่คุณเรียนรู้ด้วยระบบการทบทวนแบบเว้นระยะของ Duolingo
- เข้าถึงเวอร์ชันมือถือเพื่อเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่ว่าคุณจะมีเวลาเพียงห้านาทีระหว่างการเดินทางไปเรียน งานโรงเรียน หรือช่วงเวลาศึกษาโดยเฉพาะที่บ้าน
ข้อจำกัดของ Duolingo
- Duolingo เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นมากที่สุด อาจไม่มีความลึกเพียงพอสำหรับผู้เรียนขั้นสูง
ราคาของ Duolingo
- ฟรี
- ดูโอลิงโก พลัส: $12.99 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- ครอบครัว Duolingo: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ Duolingo
- G2: 4. 5/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
8. Khan Academy (ดีที่สุดสำหรับทรัพยากรการศึกษาคุณภาพสูงฟรีและการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล)
Khan Academy แยกแยะแนวคิดที่ซับซ้อนให้กลายเป็นบทเรียนวิดีโอที่ง่ายและกระชับ พร้อมการสาธิตทีละขั้นตอน ทำให้เรื่องยากเข้าใจได้ง่ายขึ้น
แพลตฟอร์มนี้ให้บริการเนื้อหาคุณภาพสูงฟรีในหลากหลายสาขาวิชาและหลายภาษา พร้อมทั้งขจัดอุปสรรคทางการเงินที่มักเกี่ยวข้องกับบริการสอนพิเศษ
Khan Academy ยังมี ติวเตอร์ส่วนตัวที่ใช้ AI สร้างสรรค์ชื่อว่า Khanmigo (ปัจจุบันให้บริการเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น) ซึ่งจำลองการสอนของติวเตอร์จริง ๆ มันจะไม่ทำการบ้านให้คุณ แต่จะแนะนำคุณผ่านกระบวนการต่าง ๆ ผ่านการแชท เหมือนกับติวเตอร์จริง ๆ
คุณสมบัติเด่นของ Khan Academy
- เตรียมตัวด้วยหลักสูตรที่มีโครงสร้างสำหรับการสอบเช่น SAT และ GMAT
- ชมวิดีโอการสอนที่น่าสนใจซึ่งทำให้หัวข้อที่ซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่าย และทำให้การเรียนรู้มีความน่าสนใจมากขึ้นผ่านทางการมองเห็น
- ติดตามความก้าวหน้าของคุณด้วยแดชบอร์ดที่ติดตามความสำเร็จและความเชี่ยวชาญในทักษะ
ข้อจำกัดของ Khan Academy
- แบบทดสอบและการประเมินเน้นการฝึกปฏิบัติมากกว่าการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานอย่างละเอียดหรือข้อเสนอแนะเฉพาะบุคคล
ราคาของ Khan Academy
- Khan Academy: ฟรี
- Khanmigo ผู้ช่วยสอน AI ส่วนบุคคล: $4/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Khan Academy
- G2: 4. 5/5 (150+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
9. ป่า (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงสมาธิและลดการเสียสมาธิ)
การมีสมาธิอาจเป็นเรื่องท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีสมาร์ทโฟนคอยรบกวนอยู่ตลอดเวลา Forest เป็นแอปเพิ่มประสิทธิภาพที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณมีสมาธิ โดยส่งเสริมให้คุณหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์
เมื่อคุณต้องการมีสมาธิ คุณจะปลูกต้นไม้เสมือนจริงในแอป เมื่อคุณมีสมาธิอยู่ ต้นไม้จะเติบโต แต่ถ้าคุณออกจากแอปไปใช้งานแอปอื่นหรือทำกิจกรรมอื่นบนโทรศัพท์ ต้นไม้จะเหี่ยวเฉาลง แนวทางที่ผสมผสานเกมเข้ากับการเรียนรู้นี้จะเปลี่ยนสมาธิให้กลายเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่า
ป่าไม้ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถหารายได้เป็นเหรียญ และใช้เหรียญเสมือนจริงของตนเพื่อปลูกต้นไม้ได้ คุณสมบัตินี้ช่วยเพิ่มแรงจูงใจทางสิ่งแวดล้อม กระตุ้นให้ผู้ใช้รักษาสุขภาพให้ดีและมีสมาธิ พร้อมทั้งช่วยเหลือโลกไปในทางที่ดี
คุณสมบัติเด่นของป่า
- ติดตามความก้าวหน้าของคุณด้วยภาพ: ป่าเสมือนจริงที่กำลังเติบโตของคุณเป็นตัวแทนที่จับต้องได้ของเวลาที่คุณทุ่มเทให้กับงาน
- ปรับแต่งตัวจับเวลาให้ตรงกับระยะเวลาการโฟกัสเฉพาะ เพื่อตอบสนองความต้องการในการเรียนหรือทำงานของคุณ
- เข้าถึงเครื่องมือบนอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ โดยรักษาความสม่ำเสมอของนิสัยการจดจ่อในแพลตฟอร์มที่หลากหลาย
ข้อจำกัดของป่า
- ขาดคุณสมบัติสำหรับการจัดการงานอย่างละเอียดหรือการผสานรวมกับเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพอื่น ๆ
การกำหนดราคาป่าไม้
- ฟรี
- พรีเมียม: $3.99 (ซื้อครั้งเดียว)
การจัดอันดับและรีวิวป่าไม้
- G2: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้ประเมิน
10. ความโดดเด่น (เหมาะที่สุดสำหรับการจดบันทึกด้วยลายมือ, การใส่คำอธิบายในไฟล์ PDF และการบันทึกเสียง)
หากคุณเคยประสบปัญหาในการจัดระเบียบบันทึกการบรรยายของคุณหรือต้องการวิธีที่ไม่ยุ่งยากในการใส่คำอธิบายประกอบในไฟล์ PDF Notability พร้อมช่วยคุณแล้ว อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของมันช่วยให้คุณ รวมบันทึกที่เขียนด้วยลายมือ ข้อความที่พิมพ์ และองค์ประกอบมัลติมีเดียไว้ในที่เดียว
คุณสามารถเขียนบันทึกด้วยลายมือระหว่างการบรรยายหรือการประชุม และบันทึกเสียงไปพร้อมกัน ซึ่งจะถูกซิงค์กับบันทึกของคุณ หลังจากนั้น คุณสามารถแตะที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของบันทึกเพื่อเล่นส่วนที่สอดคล้องกันของการบันทึกเสียง—เหมาะสำหรับการทบทวนหัวข้อที่ซับซ้อน
คุณสมบัติเด่นของ Notability
- เน้นส่วนที่สำคัญ, จดบันทึกความคิดเห็น, หรือวาดแผนภาพได้โดยตรงบนไฟล์ PDF, ทำให้เหมาะสำหรับการทบทวนเอกสารการเรียนหรือเอกสารการทำงานโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติม
- สร้างตัวแบ่งหัวข้อและใช้แม่แบบกระดาษหลากหลายรูปแบบเพื่อจัดระเบียบบันทึกของคุณให้เป็นระบบ
- ซิงค์กับบริการคลาวด์ เช่น iCloud, Google Drive และ Dropbox เพื่อสำรองข้อมูลและแชร์ได้ง่าย
ข้อจำกัดด้านความมีชื่อเสียง
- เวอร์ชัน Android ไม่มีให้บริการ
- จำเป็นต้องมีพื้นที่จัดเก็บ iCloud หรือพื้นที่จัดเก็บในเครื่องเพียงพอเพื่อบันทึกโน้ตที่ครอบคลุมมากขึ้นพร้อมมัลติมีเดีย
การกำหนดราคาตามความมีชื่อเสียง
- ฟรี
- การซื้อในแอปมีให้บริการสำหรับภูมิภาคต่างๆ
การจัดอันดับความสำคัญและความคิดเห็น
- G2: 4. 6/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
11. Photomath (ดีที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ทันทีและการเรียนรู้แนวคิด)
ฟอโทมัธเหมาะสำหรับนักเรียนที่ประสบปัญหาในการทำโจทย์คณิตศาสตร์ ด้วยการสแกนโจทย์คณิตศาสตร์ผ่านกล้องของโทรศัพท์ แอปจะแสดงวิธีแก้โจทย์แบบทีละขั้นตอนทันที พร้อมอธิบายกระบวนการอย่างละเอียด เพื่อให้คุณเข้าใจวิธีแก้ไขโจทย์ที่คล้ายกันในอนาคต
กรณีการใช้งานที่เป็นประโยชน์คือสำหรับนักเรียนที่ติดปัญหาในการทำการบ้าน ด้วย Photomath คุณสามารถ สแกนสมการ ทำตามขั้นตอนการแก้โจทย์อย่างละเอียด และเสริมสร้างความเข้าใจในแนวคิดทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้
คุณสมบัติเด่นของ Photomath
- เรียกดูบทเรียนแบบแอนิเมชันที่แยกปัญหาที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนที่เข้าใจง่าย ทำให้การเรียนรู้มีความน่าสนใจมากขึ้น
- รับคำตอบทันทีสำหรับปัญหาทางคณิตศาสตร์หลากหลาย ตั้งแต่การคำนวณพื้นฐานไปจนถึงแคลคูลัสขั้นสูง
- เข้าถึง Photomath ได้บนหลากหลายแพลตฟอร์ม รวมถึงสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และเว็บเบราว์เซอร์ ทำให้ใช้งานได้ง่ายทุกที่ทุกเวลา
ข้อจำกัดของ Photomath
- อาจไม่สามารถตีความลายมือที่อ่านไม่ออกได้อย่างถูกต้อง ซึ่งอาจนำไปสู่คำตอบที่ไม่ถูกต้อง
- ออกแบบมาเพื่อสมการเป็นหลัก อาจไม่สามารถแก้ปัญหาคำที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ราคาของ Photomath
- พื้นฐาน: ฟรี
- โฟโตมัธ พลัส: $9.99/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Photomath
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีคะแนนให้
12. Brainly (เหมาะที่สุดสำหรับการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนและการขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับงานบ้าน)
Brainly เป็นมากกว่าแพลตฟอร์มถาม-ตอบ: คุณสามารถโหวตให้กับคำตอบที่เป็นประโยชน์ แสดงความคิดเห็นเพื่อชี้แจงข้อสงสัย และเข้าร่วมการสนทนาเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของคุณให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
นี่คือแพลตฟอร์มที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือทันทีเกี่ยวกับการบ้านหรือแนวคิดที่ซับซ้อน ด้วยชุมชนผู้เรียนขนาดใหญ่ คุณสามารถ โพสต์คำถามและได้รับคำตอบที่เป็นประโยชน์จากนักเรียนคนอื่น ๆ, เพื่อนร่วมชั้น, หรือผู้สอนที่ได้เชี่ยวชาญในหัวข้อแล้ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Brainly
- ถามคำถามและรับคำตอบอย่างรวดเร็ว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการทบทวนบทเรียนในนาทีสุดท้าย
- รับคะแนนจากการถามคำถามที่รอบคอบ การให้คำตอบที่เป็นประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการอภิปราย
- ปลดล็อกเหรียญรางวัลและการยอมรับภายในชุมชน กระตุ้นแรงจูงใจและการมีส่วนร่วม
ข้อจำกัดของ Brainly
- คำตอบขึ้นอยู่กับความรู้ของชุมชน ดังนั้นคุณภาพอาจแตกต่างกัน
- คำตอบที่พร้อมใช้งานอาจล่อใจให้นักเรียนคัดลอกแทนที่จะเข้าใจแนวคิด
ราคาของ Brainly
- ฟรี
- พื้นฐาน: 7 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Brainly Plus: $18/ผู้ใช้ (รายครึ่งปี)
คะแนนและรีวิวของ Brainly
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิว 25+ รายการ)
ทำให้การเรียนของคุณง่ายขึ้นด้วย ClickUp
แอปการศึกษาที่มีประโยชน์ควรช่วยให้คุณสามารถทำให้กระบวนการเรียนรู้ของคุณง่ายขึ้น และช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด: การเชี่ยวชาญในเนื้อหาของคุณ
ClickUp คือแอปการเรียนที่ครบจบในแอปเดียว รวมการจัดการงาน การจดบันทึก และเครื่องมือการทำงานร่วมกันไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ตั้งแต่การสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำไปจนถึงการมองเห็นแนวคิดด้วยแผนผังความคิด ClickUp ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระเบียบ
ไม่ว่าจะเป็นการติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย การวางแผนโครงการกลุ่ม หรือการใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสรุปบันทึกอย่างรวดเร็ว ClickUp ก็ช่วยให้ชีวิตการเรียนของคุณเป็นระเบียบและสอดคล้องกัน ฟีเจอร์ปฏิทินและการจัดสรรเวลาของ ClickUp ช่วยให้การจัดการตารางเวลาของคุณเป็นเรื่องง่าย
พร้อมที่จะทำให้การเรียนของคุณง่ายขึ้นด้วยแอปเดียวหรือไม่?ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีวันนี้ และสัมผัสวิธีที่แอปสามารถเปลี่ยนวิธีที่คุณเรียนรู้, ทำงานร่วมกัน, และประสบความสำเร็จได้