30+ คำสั่ง DALL·E 3 เพื่อสร้างภาพที่น่าทึ่ง

ติดอยู่ในวังวนของการพิมพ์คำสั่งที่คลุมเครือและได้งานศิลปะจาก AI ที่ธรรมดา? คุณไม่ใช่ปัญหา—แต่เป็นคำสั่งของคุณต่างหาก
คำสั่งของ DALL·E ทำงานเหมือนพิมพ์เขียว ให้ AI อะไรบางอย่างพื้นฐานเพื่อทำงาน และคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ธรรมดา แต่ถ้าคุณสร้างคำสั่งให้ดี คุณจะได้รับการสร้างสรรค์ที่ยอดเยี่ยม
ปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้มาเพื่อแทนที่ความคิดสร้างสรรค์—แต่เป็นเครื่องมือทรงพลังที่ช่วยเสริมสร้างมัน ศิลปินและนักออกแบบใช้มันเพื่อสำรวจสไตล์ ปรับปรุงแนวคิด และทำให้ความคิดกลายเป็นจริงได้รวดเร็วขึ้น
รายการของคำสั่งมากกว่า 30 ข้อ จะช่วยคุณผลักดัน DALL·E ไปไกลขึ้น ปลดล็อกผลลัพธ์ที่คมชัดและน่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น
มาสร้างสรรค์กันเถอะ 🖌️
⏰ สรุป 60 วินาที
การสร้างคำสั่ง DALL·E 3 ที่มีประสิทธิภาพเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างงานศิลปะ AI ที่น่าทึ่ง คำสั่งที่ถูกต้องจะมอบโครงสร้างและความชัดเจน นำทาง AI ให้ผลิตภาพที่มีคุณภาพสูง รายละเอียดครบถ้วน และถูกต้องตามสไตล์
- นี่คือตัวอย่างคำสั่งสำหรับ DALL·E 3 มากกว่า 30 รายการ: รูปแบบศิลปะ: ภาพวาดแบบอิมเพรสชันนิสม์, ภาพถ่ายเสมือนจริงขั้นสูง, และภาพฝันเหนือจริง แนวคิดอนาคตและไซไฟ: เมืองไซเบอร์พังค์, เมืองใหญ่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์, และภูมิทัศน์ต่างดาว แฟนตาซีและตำนาน: มังกรอันยิ่งใหญ่, เทพเจ้ากรีก, และอาณาจักรนางเงือกใต้ทะเล การจินตนาการใหม่ทางประวัติศาสตร์: นักสืบในลอนดอนยุควิกตอเรีย, นักรบซามูไร, และสตูดิโอในยุคเรอเนสซองส์ ธีมการ์ตูนและแฟนตาซี: สัตว์พูดได้, โลกของขนมหวาน, และหมู่บ้านเทพนิยายที่มีชีวิต วัฒนธรรมป๊อปและธีมภาพยนตร์: ฉากภาพยนตร์นัวร์, ภาพยนตร์แนวตะวันตกในอวกาศ, และโลกอนาคตย้อนยุค ธรรมชาติและภูมิทัศน์: ทุ่งทุนดราที่เยือกแข็ง, ป่ามหัศจรรย์, และการปะทุของภูเขาไฟ คำแนะนำเชิงทดลองและนามธรรม: เมืองที่ท้าทายแรงโน้มถ่วง, นาฬิกาที่กำลังละลาย, และการหลอมรวมระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์
- รูปแบบศิลปะ: ภาพวาดแบบอิมเพรสชันนิสม์, การถ่ายภาพแบบไฮเปอร์เรียลลิสต์, และภาพฝันเหนือจริง
- แนวคิดแห่งอนาคตและไซไฟ: เมืองไซเบอร์พังค์, เมืองใหญ่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์, และภูมิทัศน์ต่างดาว
- แฟนตาซีและตำนาน: มังกรอันยิ่งใหญ่, เทพเจ้ากรีก, และอาณาจักรนางเงือกใต้ทะเล
- การจินตนาการใหม่ทางประวัติศาสตร์: นักสืบในลอนดอนยุควิกตอเรีย, นักรบซามูไร, และสตูดิโอในยุคเรอเนสซองส์
- ธีมการ์ตูนและแฟนตาซี: สัตว์พูดได้, โลกของขนมหวาน, และหมู่บ้านในเทพนิยายที่มีชีวิต
- วัฒนธรรมป๊อปและธีมภาพยนตร์: ฉากภาพยนตร์นัวร์, ภาพยนตร์แนวเวสเทิร์นในอวกาศ, และโลกอนาคตย้อนยุค
- ธรรมชาติและภูมิทัศน์: ทุ่งทุนดราที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็ง ป่าไม้ที่เต็มไปด้วยมนต์ขลัง และการปะทุของภูเขาไฟ
- คำแนะนำเชิงทดลองและนามธรรม: เมืองที่ท้าทายแรงโน้มถ่วง, นาฬิกาที่กำลังละลาย, และการหลอมรวมระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์
- รูปแบบศิลปะ: ภาพวาดแบบอิมเพรสชันนิสม์, การถ่ายภาพแบบไฮเปอร์เรียลลิสต์, และภาพฝันเหนือจริง
- แนวคิดแห่งอนาคตและไซไฟ: เมืองไซเบอร์พังค์, เมืองใหญ่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์, และภูมิทัศน์ต่างดาว
- แฟนตาซีและตำนาน: มังกรอันยิ่งใหญ่, เทพเจ้ากรีก, และอาณาจักรนางเงือกใต้ทะเล
- การจินตนาการใหม่ทางประวัติศาสตร์: นักสืบในลอนดอนยุควิกตอเรีย, นักรบซามูไร, และสตูดิโอในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา
- ธีมการ์ตูนและแฟนตาซี: สัตว์พูดได้, โลกของขนมหวาน, และหมู่บ้านเทพนิยายที่มีชีวิต
- วัฒนธรรมป๊อปและธีมภาพยนตร์: ฉากภาพยนตร์นัวร์, ภาพยนตร์แนวเวสเทิร์นในอวกาศ, และโลกอนาคตย้อนยุค
- ธรรมชาติและภูมิทัศน์: ทุ่งทุนดราที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็ง ป่าไม้ที่เต็มไปด้วยมนต์ขลัง และการปะทุของภูเขาไฟ
- คำแนะนำเชิงทดลองและนามธรรม: เมืองที่ท้าทายแรงโน้มถ่วง, นาฬิกาที่กำลังละลาย, และการหลอมรวมระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์
- วิธีสร้างคำสั่ง DALL E 3 ที่ดีขึ้น: ระบุให้ชัดเจน: ใช้รายละเอียดที่อธิบายได้สำหรับหัวข้อ, ฉาก, และสไตล์ จัดโครงสร้างคำสั่งของคุณ: กำหนดหัวข้อ, การกระทำ, สภาพแวดล้อม, และสไตล์ศิลปะอย่างชัดเจน ทดลองกับสไตล์ต่าง ๆ: ผสมผสานการอ้างอิงถึงกระแสศิลปะ, แสงสว่าง, หรือการจัดวาง ใช้เครื่องมือ AI สำหรับการปรับปรุง: ClickUp Brain ช่วยปรับปรุงและสร้างคำสั่งที่หลากหลายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำขึ้น
- ระบุให้ชัดเจน: ใช้รายละเอียดที่บรรยายสำหรับหัวข้อ, ฉาก, และสไตล์
- จัดโครงสร้างข้อความของคุณ: กำหนดหัวข้อ การกระทำ สภาพแวดล้อม และสไตล์ศิลปะให้ชัดเจน
- ทดลองกับสไตล์ที่แตกต่างกัน: ผสมผสานการอ้างอิงถึงกระแสศิลปะ, แสงสว่าง, หรือการจัดวาง
- ใช้เครื่องมือ AI เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ: ClickUp Brain ช่วยปรับปรุงและสร้างรูปแบบคำสั่งที่หลากหลายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น
- ระบุให้ชัดเจน: ใช้รายละเอียดที่บรรยายสำหรับหัวข้อ, ฉาก, และสไตล์
- จัดโครงสร้างข้อความของคุณ: กำหนดหัวข้อ การกระทำ สภาพแวดล้อม และสไตล์ศิลปะให้ชัดเจน
- ทดลองกับสไตล์ที่แตกต่างกัน: ผสมผสานการอ้างอิงถึงกระแสศิลปะ, แสงสว่าง, หรือการจัดวาง
- ใช้เครื่องมือ AI เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ: ClickUp Brain ช่วยปรับปรุงและสร้างรูปแบบคำสั่งที่หลากหลายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำยิ่งขึ้น
- ClickUpทำให้ความคิดสร้างสรรค์ด้วย AI เป็นเรื่องง่ายด้วย: ไวท์บอร์ด: จัดระเบียบแนวคิดการออกแบบอย่างชัดเจนในพื้นที่ทำงานร่วมกัน สมอง: สร้าง ปรับแต่ง และขยายคำสั่ง AI สำหรับงานศิลปะได้ทันที เอกสาร: จัดเก็บ ติดตาม และจัดระเบียบคำสั่ง AI ข้อเสนอแนะ และแหล่งอ้างอิงสร้างสรรค์ เวิร์กโฟลว์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI: เพิ่มประสิทธิภาพการระดมความคิด การทำงานร่วมกันด้านการออกแบบ และการสร้างเนื้อหา
- ไวท์บอร์ด: จัดระเบียบแนวคิดการออกแบบอย่างเป็นภาพในพื้นที่ทำงานร่วมกัน
- สมอง: สร้าง ปรับปรุง และขยายคำแนะนำศิลปะ AI ได้ทันที
- เอกสาร: จัดเก็บ, ติดตาม, และจัดโครงสร้างคำสั่ง AI, คำติชม, และแหล่งข้อมูลสร้างสรรค์
- กระบวนการทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์: ปรับปรุงกระบวนการคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกันในการออกแบบ และการสร้างเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ไวท์บอร์ด: จัดระเบียบแนวคิดการออกแบบอย่างเป็นภาพในพื้นที่ทำงานร่วมกัน
- สมอง: สร้าง ปรับปรุง และขยายคำแนะนำศิลปะ AI ได้ทันที
- เอกสาร: จัดเก็บ, ติดตาม, และจัดโครงสร้างคำสั่ง AI, คำติชม, และแหล่งอ้างอิงสร้างสรรค์
- กระบวนการทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์: ปรับปรุงกระบวนการคิดสร้างสรรค์ การทำงานร่วมกันในการออกแบบ และการสร้างเนื้อหาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การทำความเข้าใจ DALL·E 3
DALL·E 3 คือความก้าวหน้าล่าสุดของ OpenAI ในด้านการสร้างภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนข้อความคำสั่งให้กลายเป็นภาพที่มีรายละเอียดสูงและเข้าใจบริบท ช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์และทำให้กระบวนการออกแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับศิลปิน นักการตลาด และผู้สร้างเนื้อหา
นี่คือคุณสมบัติหลักของมัน:
- การสร้างภาพที่แม่นยำ: บันทึกรายละเอียดได้อย่างถูกต้อง สร้างภาพที่สอดคล้องกับคำแนะนำอย่างใกล้ชิด
- การแสดงผลข้อความที่ดียิ่งขึ้น: สร้างข้อความที่อ่านได้ภายในภาพ ช่วยปรับปรุงการออกแบบโปสเตอร์ ฉลาก และปกหนังสือ
- ความสามารถในการปรับสไตล์: ปรับตัวเข้ากับสไตล์ศิลปะเฉพาะ ตั้งแต่ภาพเหมือนจริงสูงไปจนถึงองค์ประกอบนามธรรม
- การปรับปรุงแบบโต้ตอบ: ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งภาพได้อย่างละเอียด เพื่อให้ควบคุมองค์ประกอบ ความสวยงาม และแนวโน้มการออกแบบกราฟิกได้ดียิ่งขึ้น
- มาตรการป้องกันทางจริยธรรม: กรองเนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือมีอคติ เพื่อรักษาการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ
🔍 คุณทราบหรือไม่? ขนาดตลาดของผู้ผลิตภาพด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ระดับโลกคาดว่าจะเติบโตถึง 917.175 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030 ซึ่งแสดงอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 17.4%
📖 อ่านเพิ่มเติม: ตัวอย่างคำสั่ง Midjourney เพื่อยกระดับงานศิลปะของคุณ
ทำไมการเชี่ยวชาญคำสั่งจึงมีความสำคัญ
การสร้างข้อความกระตุ้นที่เหมาะสมสร้างความแตกต่างอย่างมากในการสร้างคำตอบที่มีคุณภาพสูง ข้อความกระตุ้นที่มีโครงสร้างดีจะนำทางโมเดล เพื่อให้มั่นใจในผลลัพธ์ที่ถูกต้อง ตรงประเด็น และสร้างสรรค์
เหตุผลสำคัญในการปรับปรุงคำสั่งสำหรับงานศิลปะด้วย AIได้แก่:
- ความแม่นยำที่สูงขึ้น: คำแนะนำที่ชัดเจนช่วยลดความเข้าใจผิดและนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ตรงกับความคาดหวัง
- ความคิดสร้างสรรค์ที่สูงขึ้น: การใช้ถ้อยคำเฉพาะช่วยกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองที่สร้างสรรค์ มีจินตนาการ และมีความกระตือรือร้นมากขึ้น
- ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ: คำแนะนำที่มีโครงสร้างช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของโปรแกรมสร้างศิลปะด้วย AIทำให้สามารถสร้างผลงานคุณภาพสูงซ้ำได้ง่ายขึ้น
- การควบคุมที่แข็งแกร่งขึ้น: คำสั่งที่ชัดเจนช่วยกำหนดผลลัพธ์ ลดความสุ่มและความไม่สม่ำเสมอในผลลัพธ์
- การทำงานซ้ำที่รวดเร็วขึ้น: คำสั่งที่แม่นยำช่วยลดการลองผิดลองถูก ประหยัดเวลาในการปรับแต่ง
- การแก้ปัญหาที่ดียิ่งขึ้น:การออกแบบคำถามที่รอบคอบช่วยให้ AI สามารถแยกแยะแนวคิดที่ซับซ้อนออกเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ชื่อ 'DALL·E' มาจากการผสมผสานระหว่างชื่อศิลปิน ซัลวาดอร์ ดาลี และหุ่นยนต์ WALL-E จากพิกซาร์ โดยรวมแนวคิดของศิลปะเหนือจริงเข้ากับแนวคิดของเครื่องจักรที่สร้างสรรค์และมีจินตนาการ ซึ่งสามารถสร้างภาพจากคำอธิบายข้อความได้
ตัวอย่างคำสั่งสำหรับ DALL·E 3
DALL·E 3 ช่วยให้คุณสร้างภาพที่สวยงามน่าทึ่งจากคำอธิบายข้อความที่เรียบง่าย ความหลากหลายของมันครอบคลุมตั้งแต่แคมเปญการตลาดและโครงการออกแบบไปจนถึงการเล่าเรื่องและอื่นๆ อีกมากมาย
มาสำรวจ 30+ คำสั่ง DALLE 3 สำหรับสไตล์, ธีม, และแนวคิดต่าง ๆ ที่จะช่วยคุณนำเครื่องมือ AI สำหรับนักออกแบบไปใช้
รูปแบบทางศิลปะ
1. ภาพถ่ายที่สมจริงเกินจริง: ภาพระยะใกล้ของใบหน้าชายชราที่แสดงริ้วรอยลึก ดวงตาสีฟ้าที่มองทะลุ และรอยยิ้มที่อบอุ่น พร้อมแสงธรรมชาติที่นุ่มนวลเน้นให้เห็นถึงพื้นผิวของผิวหนัง
2. ภาพวาดแบบอิมเพรสชันนิสต์: ภาพสวนสาธารณะที่มีชีวิตชีวา วาดในสไตล์ของโคลด โมเนต์ ด้วยลายแปรงที่นุ่มนวล แสงแดดที่ส่องผ่านเป็นจุดๆ และผู้คนกำลังเพลิดเพลินกับบ่ายฤดูใบไม้ผลิ
3. ภูมิทัศน์ในฝันเหนือจริง: ปราสาทลอยฟ้าที่สร้างจากหนังสือ ลอยอยู่ในท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยแมงกะพรุนเรืองแสง พร้อมด้วยโทนสีฟ้าและม่วงที่ดูโปร่งแสง
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: หนึ่งในระบบศิลปะ AI ที่เก่าแก่ที่สุดคือ AARON ซึ่งสร้างขึ้นในปี1973โดย Harold Cohen AARON ใช้แนวทาง AI แบบสัญลักษณ์ในการสร้างภาพวาดขาวดำ
แนวคิดแห่งอนาคตและไซไฟ
4. เมืองไซเบอร์พังค์: เมืองที่สว่างไสวด้วยแสงนีออนในยามค่ำคืน เต็มไปด้วยรถยนต์บินได้ ป้ายโฆษณาโฮโลกราฟิก และนักล่าค่าหัวผู้โดดเดี่ยวในเสื้อโค้ทยาวที่ยืนอยู่บนดาดฟ้า
5. โลกต่างดาว: ภูมิทัศน์ที่มีพืชเรืองแสงขนาดยักษ์ ท้องฟ้าที่มีดวงอาทิตย์สามดวง และสิ่งมีชีวิตประหลาดเดินเตร่ริมฝั่งแม่น้ำที่เรืองแสง
6. เมืองขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์: เมืองในอุดมคติที่หุ่นยนต์และมนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน พร้อมตึกระฟ้าพลังงานสะอาด ระบบขนส่งอัตโนมัติ และเส้นขอบฟ้าแห่งอนาคตที่สะท้อนบนแม่น้ำใสสะอาด
แฟนตาซีและตำนาน
7. มังกรอันยิ่งใหญ่: มังกรสีทองสูงตระหง่านยืนอยู่บนหน้าผา พ่นไฟเหนืออาณาจักรยุคกลางยามพลบค่ำ
8. เทพเจ้ากรีกโบราณ: ซูสยืนอยู่บนยอดเขาโอลิมปัส ล้อมรอบด้วยเมฆพายุ กำฟ้าผ่าที่เปล่งประกายไฟ
9. อาณาจักรนางเงือกใต้ทะเล: พระราชวังอันยิ่งใหญ่ลึกลงไปใต้ท้องทะเล มีนางเงือกแหวกว่ายท่ามกลางแนวปะการังและปลาเรืองแสง
การจินตนาการใหม่ทางประวัติศาสตร์
10. ลอนดอนในยุควิกตอเรีย: ถนนที่ปกคลุมไปด้วยหมอก ไฟถนนแก๊สส่องสว่าง นักสืบในเสื้อโค้ทยาวและหมวกทรงสูงกำลังสืบสวนคดีลึกลับ
11. นักรบซามูไร: ซามูไรผู้ดุดันยืนอยู่บนสนามรบ จับดาบคาตานะแน่น สวมเกราะที่ประณีต มีดอกซากุระปลิวไสวในสายลม
12. สตูดิโอของศิลปินยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา: เลโอนาร์โด ดา วินชี กำลังวาดภาพโมนาลิซาในเวิร์กช็อปที่มีแสงสลัว เต็มไปด้วยภาพร่าง ประติมากรรมที่ยังไม่เสร็จ และแสงเทียน
ธีมที่แสนจะขี้เล่นและเหมือนการ์ตูน
13. คาเฟ่สัตว์: คาเฟ่บรรยากาศอบอุ่นที่บริหารงานโดยแมวทั้งหมด ลูกแมวจะเสิร์ฟกาแฟให้กับสัตว์อื่นๆ ที่นั่งอยู่ที่โต๊ะเล็กๆ
14. หมู่บ้านเทพนิยายที่มีชีวิต: หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่เห็ดเป็นบ้าน นางฟ้าบินผ่านกลีบดอกไม้ และสัตว์พูดได้ทักทายกันในถนนที่ปูด้วยหินก้อนกลม
15. โลกขนมหวานที่มีชีวิต: ภูมิทัศน์ที่ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถกินได้ มีแม่น้ำช็อกโกแลต ภูเขาลูกกวาด และต้นไม้ที่ออกผลเป็นอมยิ้ม
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ราคาสูงสุดที่จ่ายในการประมูลสำหรับงานศิลปะที่สร้างโดย AI คือ 432,000 ดอลลาร์สำหรับ Portrait of Edmond de Belamy เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2018 ภาพเหมือนของบุคคลสมมติถูกสร้างขึ้นโดยเครือข่ายประสาทเทียมแบบแข่งขัน (GAN) ที่จัดตั้งขึ้นโดยสมาชิกของกลุ่มศิลปินชาวฝรั่งเศส Obvious Art
วัฒนธรรมป๊อปและธีมภาพยนตร์
16. ภาพยนตร์นัวร์คลาสสิก: ฉากสืบสวนสอบสวนขาวดำ หญิงลึกลับในชุดเดรสสีแดงยืนอยู่ใต้แสงไฟถนน ขณะที่นักสืบเฝ้ามองจากเงามืด
17. ไซไฟตะวันตก: คาวบอยผู้แข็งแกร่งขี่ม้าหุ่นยนต์บนดาวเคราะห์ต่างดาวที่เต็มไปด้วยฝุ่น ดวงอาทิตย์สองดวงกำลังตกอยู่เบื้องหลังเขา
18. เรโทร-ฟิวเจอริสม์: วิสัยทัศน์แห่งอนาคตในสไตล์ยุค 1950 ที่ผู้คนสวมชุดเจ็ตแพ็คบินไปมาระหว่างตึกระฟ้าสีโครเมียมอันทันสมัย
ธรรมชาติและภูมิทัศน์
19. ป่ามหัศจรรย์: ป่าไม้ที่เต็มไปด้วยเวทมนตร์ มีต้นไม้เรืองแสง โคมไฟลอย และกระท่อมนางฟ้าที่ซ่อนอยู่
20. การปะทุของภูเขาไฟ: ช่วงเวลาที่น่าตื่นตาตื่นใจเมื่อลาวาพุ่งออกมาจากภูเขาไฟที่สูงตระหง่าน ทำให้ท้องฟ้ายามค่ำคืนสว่างไสวด้วยสีแดงและสีส้ม
21. ทุ่งทุนดราที่เยือกแข็ง: หมีขั้วโลกตัวเดียวเดินข้ามภูมิทัศน์น้ำแข็งที่ไม่มีที่สิ้นสุด โดยมีแสงเหนือเต้นระบำอยู่เหนือศีรษะ
🔍 คุณรู้หรือไม่? ประมาณ71% ของภาพที่แชร์บนโซเชียลมีเดียถูกสร้างโดย AI เมื่อศิลปะ AI กลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้น การแยกแยะความจริงออกจากเรื่องแต่งจึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคย!
ช่วงเวลาในชีวิตประจำวันที่มีศิลปะแฝงอยู่
22. ถนนในเมืองยามฝนตก: ถนนที่สะท้อนแสงไฟนีออนส่องสว่าง มีผู้คนเดินใต้ร่มขณะที่หยดฝนสร้างระลอกคลื่นในแอ่งน้ำ
23. ร้านหนังสือแสนอบอุ่น: ร้านหนังสือที่มีเสน่ห์ เต็มไปด้วยชั้นวางไม้ เตาผิงที่ให้ความอบอุ่น และแมวนอนขดอยู่บนเก้าอี้
24. พระอาทิตย์ตกเหนือมหาสมุทร: ชายหาดที่เงียบสงบกับคลื่นที่ซัดเข้าฝั่งอย่างอ่อนโยน ท้องฟ้าถูกแต่งแต้มด้วยสีส้มและม่วงเข้ม
คำแนะนำเชิงทดลองและนามธรรม
25. การหลอมรวมระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์: ภาพเหมือนดิจิทัลของใบหน้าครึ่งมนุษย์ครึ่งแอนดรอยด์ที่มีเส้นวงจรไฟฟ้าเรืองแสงไหลผ่านผิวหนัง
26. เมืองที่ท้าทายแรงโน้มถ่วง: มหานครที่ตึกระฟ้าลอยคว่ำอยู่เชื่อมต่อกันด้วยสะพานเรืองแสงในท้องฟ้าที่เหมือนฝัน
27. นาฬิกาละลาย: โลกเหนือจริงที่นาฬิกาขยายตัวและละลายเหนือภูมิทัศน์ที่บิดเบี้ยว แรงบันดาลใจจากศิลปะของซัลวาดอร์ ดาลี
ไอเดียสนุกและแปลกใหม่
28. แมวแต่งตัวเป็นอัศวินยุคกลาง: แมวหน้าตาจริงจังในชุดเกราะเต็มยศ ยืนอย่างกล้าหาญพร้อมดาบเล่มเล็กและโล่
29. สุนัขขับยานอวกาศ: โกลเด้นรีทรีฟเวอร์ในชุดนักบินอวกาศแห่งอนาคต กำลังบังคับยานอวกาศไฮเทคอย่างมั่นใจผ่านกาแล็กซี
30. ยีราฟในเสื้อโค้ทนักสืบ: ยีราฟตัวสูงและจริงจัง สวมชุดนักสืบแบบคลาสสิก ถือแว่นขยายขณะกำลังสืบสวนคดี
คำแนะนำส่วนบุคคลและเชิงแนวคิด
31. ภาพเหมือนตนเองในฐานะสิ่งมีชีวิตในตำนาน: ภาพวาดดิจิทัลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากจินตนาการ ซึ่งผู้เป็นแบบปรากฏเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งมังกร พร้อมมุมมองจากนก
32. ภูมิทัศน์ที่ได้แรงบันดาลใจจากความฝัน: ภูมิทัศน์ที่สวยงามอย่างน่าทึ่งซึ่งสร้างขึ้นจากความทรงจำส่วนตัว ผสมผสานระหว่างสิ่งที่เป็นจริงกับสิ่งที่จินตนาการขึ้น
33. เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ทางเลือก: ช่วงเวลาที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ถูกจินตนาการใหม่ด้วยมุมมองอนาคต เช่น การลงจอดบนดวงจันทร์ในโลกสตีมพังค์
34. ปกอัลบั้มที่เหนือจริง: ปกอัลบั้มที่เหนือจริงซึ่งแสดงภาพเมืองที่สว่างไสวด้วยแสงนีออนในยามเที่ยงคืน มีเพียงร่างเดียวในชุดสูทอนาคตยืนอยู่บนยอดตึกระฟ้า มองไปยังท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยกาแล็กซีที่หมุนวนและโน้ตดนตรีที่ลอยอยู่
🔍 คุณรู้หรือไม่?เครือข่ายประสาทเทียมแบบแข่งขันเชิงสร้าง(GAN) เป็นโมเดล AI ที่ใช้ในการสร้างงานศิลปะด้วย AI ประกอบด้วยเครือข่ายประสาทเทียมสองเครือข่าย—ตัวสร้างและตัวแยกแยะ—ที่ทำงานแข่งขันกัน
โมเดล Generator สร้างภาพใหม่จากสัญญาณรบกวนแบบสุ่ม โดยพยายามสร้างผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกับภาพจริงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ส่วน Discriminator จะประเมินว่าภาพนั้นเป็นของจริง (มาจากข้อมูลจริง) หรือเป็นของปลอม (สร้างขึ้นโดย Generator)
การสร้างคำสั่งสำหรับ DALL·E 3 ของคุณ
คำสั่ง DALL·E ที่ออกแบบมาอย่างดีสามารถเปลี่ยนความคิดที่คลุมเครือให้กลายเป็นภาพที่มีรายละเอียดและดึงดูดสายตาได้อย่างน่าทึ่ง ความท้าทายอยู่ที่การให้คำแนะนำที่ชัดเจนซึ่งชี้นำ AI โดยไม่จำกัดความคิดสร้างสรรค์ของมัน
ดังนั้น คุณจะปรับปรุงและจัดโครงสร้างคำสั่งของ DALL·E อย่างไร ให้ชัดเจน สร้างสรรค์ และปรับให้เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด?
มาดูขั้นตอนสำคัญกัน ⚒️
ขั้นตอนที่ 1: เริ่มต้นด้วยแนวคิดที่ชัดเจน
คำแนะนำที่ไม่ชัดเจนจะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่สม่ำเสมอ ก่อนที่คุณจะพิมพ์แม้แต่คำเดียว ควรระบุให้ชัดเจนว่าคุณต้องการอะไร
- กำหนดแนวคิดของคุณ: คุณกำลังจินตนาการถึงเมืองในอนาคต? ดินแดนแห่งความฝันเหนือจริง? ภาพเหมือนที่สมจริงอย่างเหนือชั้น? ให้ชัดเจนว่าคุณต้องการเห็นอะไร
- ระบุองค์ประกอบสำคัญ: พิจารณาหัวข้อ, ฉาก, อารมณ์, และสไตล์. ยิ่งคุณให้รายละเอียดมากเท่าใด, AI จะสามารถจับภาพความคิดของคุณได้ดีขึ้นเท่านั้น
📌 ตัวอย่าง: สมมติว่าเป้าหมายคือการสร้างภาพของแมว
ข้อความที่คลุมเครือเช่น 'แมวนั่งอยู่บนเก้าอี้' จะสร้างภาพประเภทนี้:
คุณสามารถปรับปรุงให้ละเอียดขึ้นได้เป็น:
'แมวเปอร์เซียขนฟูสีขาวตัวหนึ่งนอนเอกเขนกอย่างสง่างามบนเก้าอี้เท้าแขนกำมะหยี่สีแดงเข้ม ตาเขียวมรกตของมันเปล่งประกายในแสงเทียนสลัว ห้องสไตล์วิคตอเรียนประดับด้วยงานแกะสลักไม้ที่ประณีต วอลเปเปอร์สีเขียวมรกตและทองอันหรูหรา และผ้าม่านกำมะหยี่หนาหนัก ภาพนี้วาดในสไตล์มาสเตอร์พีซสีน้ำมันของศตวรรษที่ 19 ด้วยลายแปรงที่นุ่มนวล แสงไฟอบอุ่น และบรรยากาศที่เต็มไปด้วยมิติและเนื้อสัมผัส'
นี่คือผลลัพธ์ที่ปรับปรุงแล้ว:
เห็นความแตกต่างไหม? การระบุรายละเอียดเหล่านี้ช่วยให้ DALL·E เข้าใจถึงสุนทรียภาพที่ต้องการ
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้คำคุณศัพท์ที่อธิบายรายละเอียดเพื่อเน้นเนื้อสัมผัส คุณภาพของภาพ สีสันสดใส วัสดุ และบรรยากาศในข้อความป้อนเข้าของคุณ คำเช่น 'ระยิบระยับ' 'เรียบง่าย' หรือ 'วุ่นวาย' จะเพิ่มความลึกให้กับภาพ
ขั้นตอนที่ 2: จัดโครงสร้างข้อความเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
การแบ่งคำสั่งออกเป็นส่วนๆ อย่างชัดเจนจะช่วยเพิ่มความแม่นยำ รูปแบบที่มีประโยชน์ประกอบด้วย:
- หัวข้อ: ใครหรืออะไรอยู่ในภาพ? กรุณาระบุให้ชัดเจน! แทนที่จะเขียนคำกระตุ้นความคิดแบบ 'สุนัขจิ้งจอก' คุณสามารถขยายความได้เป็น 'สุนัขจิ้งจอกสีแดงที่มีดวงตาสีเขียวคม'
- การกระทำ: เกิดอะไรขึ้น? การเพิ่มการเคลื่อนไหวทำให้ภาพดูมีชีวิตชีวาขึ้น 'อัศวินกำลังชักดาบ' น่าสนใจกว่าแค่ 'อัศวิน'
- สถานที่: มันเกิดขึ้นที่ไหน? อธิบายฉากหลังเพื่อสร้างบรรยากาศ. 'ป่ามหัศจรรย์ที่ปกคลุมด้วยหมอก' ให้ความรู้สึกแตกต่างจาก 'ตึกระฟ้าที่ทันสมัยและหรูหรา'*
- สไตล์: ควรมีลักษณะอย่างไร? ไม่ว่าคุณต้องการ 'ภาพวาดสีน้ำมันวินเทจ' หรือ 'ภาพประกอบไซเบอร์พังค์ที่มีชีวิตชีวา' การกำหนดสไตล์จะช่วยให้ปัญญาประดิษฐ์สร้างผลงานที่ตรงตามต้องการ
📌 ตัวอย่าง: นกเค้าแมวแก่ผู้มีดวงตาสีทองเฉียบคม (ประธาน) เกาะอยู่บนกิ่งไม้ที่บิดเบี้ยว (การกระทำ) ในป่าที่มืดมัวด้วยหมอก (ฉาก) พร้อมกับผีเสื้อไฟที่ส่องแสงระยิบระยับ (รายละเอียด) ให้เหมือนภาพวาดดิจิตอลแนวแฟนตาซีมืดที่มีพื้นผิวที่อุดมสมบูรณ์ (สไตล์)
นี่คือภาพที่สร้างขึ้น:
ขั้นตอนที่ 3: ทดลองกับสไตล์ที่แตกต่างกัน
DALL·E 3 เจริญเติบโตได้ดีจากความหลากหลาย ดังนั้นอย่ากลัวที่จะผสมผสานสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน!
- สำรวจสไตล์ศิลปะ: ลองใช้วลีเช่น 'ภาพวาดสีน้ำมัน', 'ศิลปะคอนเซ็ปต์ดิจิทัล', หรือ 'ภาพร่างด้วยถ่าน'
- ผสมผสานความคิดที่ไม่คาดคิด: จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโลกไซเบอร์พังค์แห่งอนาคตถูกผสมผสานกับสถาปัตยกรรมอียิปต์โบราณ? ลองดูสิ!
- ใช้การกระทำแบบไดนามิก: แทนที่จะใช้ 'อัศวินในชุดเกราะ' ลองใช้ 'อัศวินในชุดเกราะเรืองแสง ขี่มังกรกลไกทะยานผ่านท้องฟ้าที่พายุกำลังโหมกระหน่ำ' มันเพิ่มความเคลื่อนไหวและความลึกให้กับภาพ
📌 ตัวอย่าง: 'เมืองโบราณอียิปต์ที่สว่างไสวด้วยแสงนีออน มีพีระมิดเรืองแสงและสฟิงซ์หุ่นยนต์ ฟาโรห์แห่งอนาคตในชุดคลุมไฮเทอยืนอยู่ที่ทางเข้าวิหารใต้ท้องฟ้าที่มีพายุและเต็มไปด้วยโดรน งานศิลปะแนวคิดดิจิทัลที่ให้ความรู้สึกเหมือนภาพยนตร์'
นี่คือผลลัพธ์:
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: การเพิ่มการอ้างอิงถึงศิลปิน เทคนิค หรือช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงจะช่วยให้ผลลัพธ์มีความละเอียดมากขึ้น ลองใช้คำสั่งสำหรับ DALLE 3 เช่น 'ภาพนิ่งจากภาพยนตร์นัวร์ยุค 1940 ของนักสืบในคลับแจ๊สที่เต็มไปด้วยควัน' เพื่อสร้างเอฟเฟกต์แบบภาพยนตร์
ขั้นตอนที่ 4: ใช้ความช่วยเหลือจาก AI ในการสร้างข้อความ
ติดอยู่กับการทำให้คำสั่งของคุณสมบูรณ์แบบใช่ไหม? ถ้าคุณใช้เวลามากเกินไปในการปรับแต่งคำสั่งของคุณ คุณอาจจะไม่ได้ประโยชน์มากนักจากความสามารถในการประหยัดเวลาของ AI 😅
ถ้าเราบอกคุณว่ามีแอปฟรีที่สามารถสร้างคำสั่ง AI ที่เฉพาะเจาะจง ละเอียด และตรงประเด็นที่สุดสำหรับคุณได้ล่ะ?
ใช่ คุณได้ยินถูกต้องแล้ว
ClickUpคือ แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่รวมการจัดการโครงการ การจัดการความรู้ และการแชทเข้าไว้ด้วยกัน—ทั้งหมดขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นและฉลาดขึ้น
ClickUp Brain ผู้ช่วย AI ในตัวของ ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการทำงานที่หลากหลาย ช่วยสร้าง ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพของคำสั่งสำหรับ DALL·E ประหยัดเวลาและปรับปรุงผลลัพธ์
สมมติว่ามีคำแนะนำคร่าว ๆ ว่า 'เมืองแห่งอนาคต' ClickUp Brain สามารถขยายเป็น 'เมืองแห่งอนาคตที่กว้างใหญ่ไพศาล มีรถยนต์บินได้ ตึกระฟ้าแก้วสูงเสียดฟ้า และท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยป้ายโฆษณาโฮโลกราฟิก พร้อมแสงไฟแบบภาพยนตร์' ระดับของรายละเอียดนี้ช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ของ AI ให้ดีขึ้น
ClickUp Brain ยังสามารถสร้างข้อความหรือคำถามหลากหลายรูปแบบได้เร็วกว่าการทำด้วยตนเองอย่างมาก
📌 ตัวอย่าง: สมมติว่าเป้าหมายคือการสร้างภูมิทัศน์แฟนตาซี การป้อน 'ป่ามหัศจรรย์' สามารถให้ผลลัพธ์เช่น:
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:ใช้เทมเพลตคำสั่ง AIเพื่อเร่งกระบวนการสร้างเนื้อหาหรือภาพให้รวดเร็วขึ้นและรักษาความสม่ำเสมอ เริ่มต้นด้วยเทมเพลต จากนั้นปรับแต่งรายละเอียดสำคัญให้เข้ากับวิสัยทัศน์ของคุณ หากเทมเพลตระบุว่า 'ปราสาทอันยิ่งใหญ่' ให้ปรับเป็น 'ปราสาทหินโบราณที่ตั้งอยู่บนหน้าผา ธงโบกสะบัดในสายลม แสงอาทิตย์ยามเย็นสีทองส่องสว่าง ภาพวาดแฟนตาซี'
ผลกระทบของเครื่องมือ AI ต่อการออกแบบและการจัดการความคิดสร้างสรรค์
หากคุณคิดว่าความสามารถของ ClickUp จำกัดอยู่แค่การสร้างข้อความสำหรับ AI ให้คิดใหม่
โครงการออกแบบมักยุ่งเหยิง—ไฟล์กระจัดกระจายไปทั่ว, ข้อเสนอแนะกระจัดกระจายในอีเมล, และการแก้ไขที่ไม่มีที่สิ้นสุด
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการออกแบบ ClickUpแก้ไขปัญหาเหล่านั้น 🤩
ClickUp รวมไฟล์การออกแบบ ข้อเสนอแนะ และการอนุมัติไว้ในที่เดียวด้วยเครื่องมือ Docs, Whiteboards และ Proofing ที่ติดตั้งมาในตัว 🎨✨
แท็กเพื่อนร่วมทีมในความคิดเห็นแบบมีลำดับได้โดยตรงในภารกิจสร้างสรรค์เพื่อแบ่งปันข้อเสนอแนะและการอัปเดต ลดการส่งอีเมลที่กระจัดกระจายและการสื่อสารที่ผิดพลาด อัตโนมัติการติดตามการแก้ไขและการแจ้งเตือน เพื่อให้ไม่มีอะไรตกหล่น แม้ในช่วงเวลาที่การออกแบบจะเร่งรีบที่สุด 🔄 ✅
ทุกอย่างอยู่ในที่เดียว: ไอเดีย, งาน, กำหนดเวลา, และเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเร่งความเร็ว ไม่มีการเสียเวลาไปกับการสลับแอปอีกต่อไป เพียงพื้นที่ทำงานที่สะอาดและเป็นระเบียบที่ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างแทนการไล่ตามการอัปเดต
มาดูกันว่าฟีเจอร์ของมันมีผลกระทบต่อAI ในด้านการออกแบบกราฟิกและการจัดการความคิดสร้างสรรค์อย่างไร 🎨
สร้างสรรค์ไอเดียให้กลายเป็นจริงด้วยผืนผ้าใบแบบอินเทอร์แอคทีฟ
ClickUp Whiteboardsเป็นพื้นที่ดิจิทัลสำหรับการระดมความคิดที่ทีมสามารถจัดระเบียบแนวคิดการออกแบบและสร้างบอร์ดอารมณ์ได้อย่างมีภาพ
ต่างจากกระดานไวท์บอร์ดแบบคงที่ กระดานเหล่านี้อนุญาตให้ผู้ใช้เพิ่มโน้ตติด, วาดเส้นเชื่อมโยงระหว่างความคิด, และแม้กระทั่งแปลงความคิดที่ได้จากการระดมสมองให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้ใน ClickUpได้โดยตรง ทุกอย่างจะอัปเดตแบบเรียลไทม์ ทำให้การร่วมมือเป็นไปอย่างราบรื่น
ตัวอย่างเช่น ทีมแบรนด์ดิ้งที่กำลังทำงานออกแบบเว็บไซต์ใหม่สามารถใช้ไวท์บอร์ดเพื่อจัดวางโทนสี การเลือกใช้แบบอักษร และร่าง UIในบอร์ดไอเดีย แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่างแอปต่างๆ พวกเขาสามารถปักหมุดทุกอย่างไว้ในที่เดียวและปรับแต่งแนวคิดไปพร้อมๆ กัน
ClickUp มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการขยายการดำเนินงานด้านการออกแบบของเรา นักออกแบบใหม่สามารถปรับตัวและเริ่มทำงานได้รวดเร็วกว่าเดิม และทีมผู้บริหารของเราก็มีมุมมองที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับปริมาณงานและเป้าหมายของเรา
ClickUp มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการขยายการดำเนินงานด้านการออกแบบของเรา นักออกแบบใหม่สามารถปรับตัวและเริ่มทำงานได้รวดเร็วกว่าเดิม และทีมผู้บริหารของเราก็มีมุมมองที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับปริมาณงานและเป้าหมายของเรา
🔍 คุณรู้หรือไม่? ศิลปะที่ขับเคลื่อนด้วย AIเจริญรุ่งเรืองในด้านการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งศิลปินจะกำหนดพารามิเตอร์เฉพาะ และ AI จะรับหน้าที่สร้างภาพที่ไม่ซ้ำกันภายในขอบเขตเหล่านั้น การผสมผสานระหว่างความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์กับปัญญาประดิษฐ์นี้ได้จุดประกายให้เกิดรูปแบบศิลปะใหม่ทั้งหมด พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนศิลปะดั้งเดิมผ่านเลนส์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
การสร้างแนวคิดด้วยพลังปัญญาประดิษฐ์ตรงจุดที่คุณต้องการ
ด้วย ClickUp Brain กระดานไวท์บอร์ดจะกลายเป็นมากกว่าพื้นที่สำหรับไอเดีย—แต่กลายเป็นสนามเด็กเล่นแห่งความคิดสร้างสรรค์ต้องการภาพศิลปะ AIสำหรับโปรเจกต์ของคุณหรือไม่? เพียงพิมพ์ข้อความที่ต้องการ แล้ว Brain จะสร้างภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI ภายในพื้นที่ทำงานของคุณทันที
ตัวอย่างเช่น ทีมสร้างสรรค์ที่ทำงานในแคมเปญโฆษณาสามารถร่างแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ จากนั้นใช้ Brain เพื่อทำให้แนวคิดเหล่านั้นมีชีวิตชีวาด้วยภาพที่สร้างโดย AIแม่แบบการระดมสมองที่มีอยู่ในตัวจะช่วยให้พวกเขาจัดโครงสร้างความคิดก่อนที่จะลงมือสร้างภาพ
และถ้าผลลัพธ์แรกยังไม่ตรงตามที่ต้องการล่ะ? ไม่มีปัญหา—พวกเขาสามารถปรับแต่งข้อความคำสั่ง สำรวจรูปแบบที่หลากหลาย และปรับแต่งวิสัยทัศน์ให้ละเอียดได้ทั้งหมดโดยไม่ต้องออกจาก ClickUp
📮 ClickUp Insight: 37% ของผู้ตอบแบบสอบถามของเราใช้ AI ในการสร้างเนื้อหา รวมถึงการเขียน การแก้ไข และอีเมล อย่างไรก็ตาม กระบวนการนี้มักเกี่ยวข้องกับการสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องมือสร้างเนื้อหาและพื้นที่ทำงานของคุณ
ด้วย ClickUp คุณจะได้รับผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI ครอบคลุมทุกพื้นที่ทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นอีเมล ความคิดเห็น แชท เอกสาร และอื่นๆ อีกมากมาย—ทั้งหมดนี้ยังคงรักษาบริบทจากพื้นที่ทำงานของคุณไว้อย่างครบถ้วน
หากคุณอยากรู้เกี่ยวกับกรณีการใช้งาน AI เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล เรามีวิดีโอสั้นๆ ที่เหมาะสำหรับคุณ 👇🏽
เก็บทุกคำแนะนำ, ข้อมูลอ้างอิง, และบันทึกคำแนะนำไว้ในที่เดียว
ClickUp Docsทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการของทีมคุณ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดเก็บคำแนะนำการออกแบบ รายละเอียดโครงการ และข้อเสนอแนะจากทีม ทุกอย่างเชื่อมต่อกับกระบวนการทำงานของคุณ เพื่อให้คุณสามารถเชื่อมโยงงาน ติดแท็กเพื่อนร่วมทีม และติดตามการแก้ไขได้แบบเรียลไทม์
สมมติว่าทีมโซเชียลมีเดียของคุณกำลังวางแผนแคมเปญตามฤดูกาล คุณสามารถบันทึกแนวคิดการออกแบบเทคนิคสร้างสรรค์ และบันทึกต่าง ๆ ได้ใน Docs โดยตรง เมื่อถึงปีหน้า แทนที่จะต้องเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด คุณจะมีแหล่งอ้างอิงที่จัดระเบียบอย่างดีของงานออกแบบที่ผ่านมา ช่วยให้รักษาความสม่ำเสมอของแบรนด์ในทุกแคมเปญได้อย่างง่ายดาย
📖 อ่านเพิ่มเติม: ทางเลือกของ Dall E
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ในปี2023 ภาพที่สร้างโดย AI ของการระเบิดปลอมใกล้เพนตากอนได้กลายเป็นไวรัล ทำให้เกิดความวุ่นวายในตลาดหุ้นชั่วคราวก่อนที่จะถูกเปิดเผยว่าเป็นของปลอมอย่างรวดเร็ว
รักษาความรวดเร็วและความคิดสร้างสรรค์ด้วย ClickUp
คำแนะนำที่ชัดเจนและกระชับคือกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนภาพสุดท้ายที่สร้างโดย AI จากธรรมดาให้กลายเป็นสิ่งที่น่าทึ่ง ไม่ว่าคุณจะต้องการความสมจริงระดับภาพถ่ายหรือภาพฝันเหนือจินตนาการ รายละเอียดที่ถูกต้องจะช่วยให้ DALL·E 3 นำความคิดของคุณมาสู่ชีวิต
แต่การสร้างภาพที่น่าทึ่งเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น—การจัดการโครงการ การปรับปรุงแนวคิด และการติดตามการแก้ไขสามารถกลายเป็นเรื่องยุ่งเหยิงได้อย่างรวดเร็ว
ClickUp แอปเดียวสำหรับทุกงาน รวบรวมทุกอย่างไว้ในที่เดียว พร้อมมอบอิสระให้คุณมากขึ้นด้วย Whiteboards สำหรับระดมความคิด ClickUp Brain สำหรับปรับแต่งคำถาม และ Docs สำหรับจัดระเบียบข้อเสนอแนะ
ศิลปะที่ยอดเยี่ยมสมควรได้รับกระบวนการทำงานที่ยอดเยี่ยม.ลงทะเบียนใช้ ClickUpวันนี้! ✅