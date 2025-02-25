บล็อก ClickUp

10 ซอฟต์แวร์การสื่อสารสำหรับธุรกิจค้าปลีกที่ดีที่สุดในปี 2025

25 กุมภาพันธ์ 2568

ลองนึกภาพนี้ดู: เป็นเช้าวันเสาร์ที่วุ่นวายในร้านค้าปลีกของคุณ ทีมงานของคุณกำลังวิ่งวุ่น พยายามจัดการกับคำถามของลูกค้า เติมสินค้าบนชั้นวาง และจัดการกับคำสั่งซื้อ—ทั้งหมดนี้ในขณะที่คอยดูเวลาสำหรับการเปลี่ยนกะ

ขณะนี้ พนักงานขายของคุณคนหนึ่งพบปัญหาในระบบสินค้าคงคลัง แทนที่จะค้นหาผู้จัดการหรือโทรหาพวกเขา พวกเขาส่งข้อความสั้น ๆ ผ่านซอฟต์แวร์สื่อสารค้าปลีกของคุณ ปัญหาได้รับการแก้ไขภายในไม่กี่นาที และทีมของคุณสามารถดำเนินการต่อไปได้โดยไม่สะดุด

แพลตฟอร์มการสื่อสารค้าปลีกที่เหมาะสมสามารถนำประสิทธิภาพนี้มาสู่การดำเนินงานของคุณได้ แต่ด้วยเครื่องมือมากมายที่มีอยู่เพื่อช่วยในการบรรลุเป้าหมายการสื่อสารของทีมคุณ การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมอาจรู้สึกท่วมท้น

บล็อกนี้ได้แยกแยะซอฟต์แวร์การสื่อสารสำหรับธุรกิจค้าปลีกที่ดีที่สุด 10 อันดับ โดยเน้นคุณสมบัติที่โดดเด่น, กรณีการใช้งานที่เฉพาะเจาะจงสำหรับธุรกิจค้าปลีก, และข้อจำกัด เพื่อให้คุณสามารถค้นหาซอฟต์แวร์ที่เหมาะที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณได้

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือสรุปอย่างรวดเร็ว 60 วินาทีของเครื่องมือซอฟต์แวร์การสื่อสารสำหรับธุรกิจค้าปลีกที่ดีที่สุด 10 อันดับแรกที่มีให้บริการในปัจจุบัน เพื่อการร่วมมือของทีมที่ดีขึ้นและการดำเนินงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น:

  1. ClickUp(เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันในธุรกิจค้าปลีก)
  2. ซิปไลน์ (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารของทีมค้าปลีกและการดำเนินงานตามภารกิจ)
  3. บุ๊คคีปเปอร์ (เหมาะที่สุดสำหรับการบัญชีค้าปลีกและการจัดการทางการเงิน)
  4. YOOBIC (เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงานแนวหน้าและการจัดการงานในร้านค้าปลีก)
  5. Blink (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์ในสภาพแวดล้อมค้าปลีกที่มีความคล่องตัว)
  6. Staffbase (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารภายในในธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่)
  7. สังกะสี (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในธุรกิจค้าปลีก)
  8. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารของทีมค้าปลีกที่มีการผสานรวมระบบขนาดใหญ่)
  9. Opterus (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและการสื่อสารในร้านค้าปลีกแบบครบวงจร)
  10. SellPro (เหมาะที่สุดสำหรับการฝึกอบรมและการมีส่วนร่วมของพนักงานขายปลีก)

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การสื่อสารสำหรับธุรกิจค้าปลีก?

ในธุรกิจค้าปลีก การสื่อสารสามารถสร้างหรือทำลายประสบการณ์ของลูกค้าได้ คิดดูสิ ลูกค้าของคุณคาดหวังการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง และส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นการช้อปปิ้งออนไลน์ การโทรติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า หรือการเดินเข้ามาในร้านของคุณ ทุกการสื่อสารที่ผิดพลาด ไม่ว่าจะเป็นสินค้าไม่มีในสต็อก โปรโมชั่นไม่ถูกนำไปใช้ หรือการตอบกลับล่าช้า จะสร้างความไม่พอใจให้กับลูกค้า

แต่การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ มันต้องการเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลไหลเวียนอย่างราบรื่นระหว่างทีม แผนก และลูกค้า แต่สิ่งใดที่ทำให้เครื่องมือสื่อสารเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจค้าปลีก?

มาดูคุณสมบัติหลักกัน:

  • เครื่องมือสื่อสารสำหรับพนักงาน: เลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่รองรับการสื่อสารแบบสองทาง เพื่อการอัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ การมอบหมายงาน และการแบ่งปันความคิดเห็นสำหรับพนักงานในร้านค้าปลีก
  • การเข้าถึงผ่านมือถือ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มรองรับการใช้งานบนมือถือ เพื่อให้พนักงานสามารถเชื่อมต่อได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมค้าปลีกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
  • การผสานรวมกับระบบค้าปลีก: มองหาโซลูชันที่สามารถผสานรวมกับระบบที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่น เช่น ระบบ POS, ระบบบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และระบบ CRM เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น
  • การออกอากาศและการส่งข้อความแบบเฉพาะเจาะจง: เลือกซอฟต์แวร์ที่รองรับทั้งการประกาศทั่วทั้งร้านและการส่งข้อความส่วนบุคคล เพื่อการสื่อสารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
  • คุณสมบัติการมีส่วนร่วม: เครื่องมือเช่น การทำงานร่วมกันทางสังคม, กิจกรรมเสมือนจริง, และการสร้างเกมสามารถเพิ่มขวัญกำลังใจของทีมและเพิ่มการมีส่วนร่วม
  • ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์มที่มีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการดำเนินงาน
  • การวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึก: เครื่องมือรายงานที่ครอบคลุมซึ่งติดตามประสิทธิภาพการสื่อสารและผลการดำเนินงานมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

💡คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เลือกเครื่องมือสื่อสารแบบครบวงจรที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจของคุณ เริ่มต้นด้วยฟีเจอร์ที่จำเป็น เช่น การส่งข้อความแบบเรียลไทม์และการจัดการงาน แต่ควรเลือกเครื่องมือที่สามารถขยายได้ เช่น การเชื่อมต่อกับระบบอื่นและการวิเคราะห์ขั้นสูง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจค้าปลีกในอนาคตของคุณ

ซอฟต์แวร์การสื่อสารสำหรับธุรกิจค้าปลีกที่ดีที่สุด 10 อันดับ

ไม่ว่าคุณจะบริหารทีมในร้าน ประสานงานกับหลายสาขา หรือปรับการดำเนินงานประจำวันให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร การมีเครื่องมือรุ่นใหม่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับกระบวนการทำงานที่ราบรื่นและประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้น

มาสำรวจซอฟต์แวร์การสื่อสารสำหรับธุรกิจค้าปลีกที่ดีที่สุด 10 อันดับกันเถอะ

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันในธุรกิจค้าปลีก)

ClickUpคือแอปครบวงจรสำหรับการทำงานที่รวมการจัดการโครงการ เอกสาร และการสื่อสารของทีมไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่ทรงพลัง คุณสามารถใช้มันเพื่อทำให้กระบวนการเปิดร้านเป็นไปอย่างราบรื่น ประสานกลยุทธ์การจัดสินค้า และรับรองการสื่อสารของทีมที่ราบรื่นระหว่างหลายสถานที่

คลิกอัพ แชท

ผู้จัดการร้านใช้ClickUp Chatเพื่อตรวจสอบกับทีมของพวกเขาในทันทีในช่วงเวลาสำคัญ (เช่น การปรับปรุงร้านหรือการเปิดตัวผลิตภัณฑ์) เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับการอัปเดตและปัญหาได้รับการแก้ไขทันที

คลิกอัพ แชท
สนทนากับทีมของคุณ เก็บไฟล์แนบไว้ใกล้มือ และมอบหมายงานจาก ClickUp Chat

พนักงานขายใช้ระบบนี้เพื่อตรวจสอบสถานะสินค้าคงคลังกับแผนกบริหารสินค้าได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้สามารถตอบคำถามลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและยกระดับประสบการณ์การซื้อสินค้าภายในร้าน

คลิป ClickUp

ClickUp Clipsทำให้การฝึกอบรมและการสื่อสารเป็นเรื่องง่าย ผู้จัดการสามารถบันทึกวิดีโอสอนเกี่ยวกับทุกอย่างตั้งแต่ระบบ POS ไปจนถึงการจัดการสินค้าคงคลัง ให้พนักงานเรียนรู้ได้ตามจังหวะของตนเอง

เมื่อมีการจัดวางร้านใหม่หรือการอัปเดตการจัดวางสินค้า ทีมงานสามารถแชร์ภาพและรับข้อเสนอแนะได้เร็วขึ้นโดยใช้เครื่องมือการทำงานร่วมกันทางภาพนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าแบรนด์มีความสอดคล้องกันในทุกด้าน

คลิป ClickUp
บันทึกและแบ่งปันข้อมูลของคุณอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp Clips

การตรวจจับการทำงานร่วมกันใน ClickUp

เพื่อให้ทีมของคุณทำงานสอดคล้องกัน คุณสามารถใช้ClickUp Collaboration Detection ได้ ซึ่งจะแสดงเมื่อมีผู้อื่นกำลังแก้ไขหรือดูงานนั้น ๆ ช่วยส่งเสริมการสื่อสารแบบร่วมมือที่ไม่รบกวนกัน — เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ทำงานในแคมเปญการตลาด

การตรวจจับการทำงานร่วมกันใน ClickUp
ดูว่าใครกำลังทำงานร่วมกับคุณแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Collaboration Detection

📮ClickUp Insight:เกือบ 42% ของพนักงานที่ใช้ความรู้ในการทำงานชอบใช้อีเมลสำหรับการสื่อสารในทีม แต่สิ่งนี้มาพร้อมกับต้นทุน เนื่องจากอีเมลส่วนใหญ่เข้าถึงเฉพาะเพื่อนร่วมทีมบางคนเท่านั้น ทำให้ความรู้กระจัดกระจาย ส่งผลให้การทำงานร่วมกันและการตัดสินใจอย่างรวดเร็วเป็นไปได้ยาก

เพื่อปรับปรุงการมองเห็นและเร่งความร่วมมือ ให้ใช้แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน เช่นClickUp ซึ่งเปลี่ยนอีเมลของคุณให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้ภายในไม่กี่วินาที!

มุมมองใน ClickUp

ClickUp Viewsให้ภาพรวมที่ดีของแต่ละแผนก การจัดการงานกลายเป็นเรื่องง่ายด้วยตัวเลือกที่ปรับแต่งได้ ซึ่งช่วยให้ผู้ค้าปลีกและผู้จัดการจัดลำดับความสำคัญและทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น

มุมมองรายการเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามสินค้าคงคลังและรายการที่ต้องทำประจำวัน ในขณะที่มุมมองปฏิทินช่วยจัดระเบียบกิจกรรมของร้านและโปรโมชั่นต่าง ๆโดยใช้ปฏิทินร่วมกัน

มุมมองใน ClickUp
เพิ่มงานของคุณในหลายมุมมองรายการโดยใช้ ClickUp Views

คลิกอัพ แอสไซน์ คอมเมนต์

คุณสมบัติการแสดงความคิดเห็นในการมอบหมายงานของ ClickUpช่วยให้มั่นใจว่าคำสั่งสำคัญ (เช่น การเติมสินค้าเฉพาะหรือการปรับปรุงการจัดแสดงโปรโมชั่น) ได้รับการสื่อสารและติดตามภายในงานนั้น

คุณสามารถติดตามความคืบหน้าและยืนยันการเสร็จสิ้นได้โดยการมอบหมายความคิดเห็น ซึ่งช่วยลดโอกาสของการสื่อสารที่ผิดพลาดในที่ทำงาน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • จัดการเอกสารสำคัญทั้งหมดของธุรกิจค้าปลีก เช่น แผนการปรับปรุง SOP หรือรายละเอียดสินค้า ด้วยClickUp Docs
  • สร้างและมอบหมายงานพร้อมสถานะที่ปรับแต่งได้เพื่อสะท้อนขั้นตอนเฉพาะของโครงการค้าปลีก เพิ่มความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการทำงาน
  • ผสานรวมกับระบบค้าปลีกที่มีอยู่ เช่น ระบบ CRM และเครื่องมือจัดการสินค้าคงคลัง เพื่อให้ได้มุมมองการดำเนินงานที่เป็นหนึ่งเดียว
  • วางแผนผังร้านค้าหรือร่วมมือกันคิดไอเดียการตลาดในรูปแบบภาพ ทำให้ง่ายต่อการวางกลยุทธ์และดำเนินงานได้รวดเร็วขึ้นด้วยClickUp Whiteboards

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่อาจพบว่าฟีเจอร์ที่ครอบคลุมมากมายนั้นทำให้รู้สึกหนักใจ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวและผสานแพลตฟอร์มเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่ได้อย่างสมบูรณ์

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

เจนนิเฟอร์ ไวท์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายอาวุธปืน บริษัท บริดจ์พอร์ต เอควิปเมนต์ แอนด์ ทูลล์ ได้แบ่งปันประสบการณ์การใช้ ClickUp

เราดูแลโครงการหลายโครงการในแผนกของเรา และฉันสามารถแยกงานออกเป็นแต่ละส่วนเพื่อให้แต่ละงานได้รับการจัดการในพื้นที่ของตัวเอง ฉันบริหารทีม 4 คน และ ClickUp ช่วยให้ฉันมอบหมายงานและสามารถดูได้ว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่ ทำให้ฉันสามารถกระจายงานได้อย่างทั่วถึง การกำหนดวันที่ครบกำหนดสำหรับแต่ละงานช่วยให้เราทำงานได้ตามแผนที่วางไว้

เราดูแลโครงการหลายโครงการในแผนกของเรา และฉันสามารถแยกงานออกเป็นแต่ละส่วนเพื่อให้แต่ละงานได้รับการจัดการในพื้นที่ของตัวเอง ฉันบริหารทีม 4 คน และ ClickUp ช่วยให้ฉันมอบหมายงานและสามารถดูได้ว่าใครกำลังทำงานอะไรอยู่ ทำให้ฉันสามารถกระจายงานได้อย่างทั่วถึง การกำหนดวันที่ครบกำหนดสำหรับแต่ละงานช่วยให้เราทำงานได้ตามแผน

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:ร้านค้าแบบครอบครัวหรือร้านเล็กๆ หลายแห่งในสหรัฐอเมริกาในยุคแรกเริ่ม เป็น ร้านขายของชำทั่วไปหรือร้านขายยา ที่จำหน่ายสินค้าทุกอย่างตั้งแต่ของชำ ผ้า ไปจนถึงของเล่นและเครื่องมือ

2. ซิปไลน์ (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารของทีมค้าปลีกและการปฏิบัติงาน)

ซิปไลน์
ผ่านZipline

Zipline ถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับทีมค้าปลีก ทำให้ง่ายขึ้นสำหรับสำนักงานใหญ่และพนักงานแนวหน้าในการทำงานให้สอดคล้องกัน เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับร้านค้าที่ต้องการทำให้การจัดการงาน การสื่อสารภายใน และการดำเนินงานประจำวันง่ายขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวโปรโมชั่นใหม่หรือการติดตามแคมเปญตามฤดูกาล Zipline ช่วยให้พนักงานขายในร้านค้าเชื่อมต่อ ได้รับข้อมูล และพร้อมที่จะมอบประสบการณ์ลูกค้าที่โดดเด่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของซิปไลน์

  • มอบหมายและติดตามงานพร้อมกำหนดเส้นตายที่ปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะของธุรกิจค้าปลีก เช่น แคมเปญตามฤดูกาลหรือการปรับสต็อกสินค้าใหม่ โดยใช้การจัดการงาน
  • รวมข้อความ, ประกาศ, และการอัปเดตไว้ในที่เดียว ลดการสื่อสารผิดพลาด ด้วยการสื่อสารแบบรวมศูนย์
  • เปิดโอกาสให้พนักงานร้านค้าสามารถเข้าถึงงานและการอัปเดตต่าง ๆ ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์มือถือ
  • รับรายงานและการวิเคราะห์เกี่ยวกับการเสร็จสิ้นงานและการมีส่วนร่วมในการสื่อสารเพื่อข้อมูลเชิงลึกในการดำเนินงาน

ข้อจำกัดของซิปไลน์

  • ผู้ใช้กล่าวถึงช่วงเวลาที่ต้องเรียนรู้สำหรับสมาชิกใหม่ที่ไม่คุ้นเคยกับระบบที่เน้นการทำงานเป็นภารกิจ
  • การรายงานอาจเป็นเรื่องน่าเบื่อเมื่อต้องดึงข้อมูล โดยเฉพาะการรายงานการประเมินผล
  • คุณอาจพบปัญหาทางเทคนิคเป็นครั้งคราว ซึ่งทีมสนับสนุนจะแก้ไขอย่างรวดเร็ว

ราคาซิปไลน์

  • ราคาตามความต้องการ

การจัดอันดับและรีวิวซิปไลน์

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

👀 คุณรู้หรือไม่? ผลิตภัณฑ์แรกที่ถูกสแกนบาร์โค้ดคือหมากฝรั่ง Wrigley's หนึ่งห่อในปี 1974

3. BookKeeper (เหมาะที่สุดสำหรับการบัญชีค้าปลีกและการจัดการทางการเงิน)

บุ๊คคีปเปอร์
ผ่านทางBookKeeper

เคยรู้สึกว่าการจัดการการเงินซับซ้อนกว่าการบริหารร้านค้าปลีกของคุณหรือไม่? BookKeeper ช่วยให้การจัดการการเงินง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือที่ใช้งานง่ายสำหรับการติดตามยอดขาย, การจัดการสินค้าคงคลัง, และการตรวจสอบค่าใช้จ่าย

ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจค้าปลีก ช่วยลดความยุ่งยากในการทำบัญชี ทำให้คุณจัดการบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมั่นใจได้ว่าจะปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง

คุณสมบัติเด่นของ BookKeeper

  • บันทึกธุรกรรมรายวัน, ตรวจสอบแนวโน้มรายได้, และสร้างรายงานการขายโดยอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานค้าปลีกโดยใช้การติดตามการขายค้าปลีก
  • ซิงค์สินค้าคงคลังกับข้อมูลการขายเพื่อป้องกันการขาดสต็อกหรือการมีสินค้าเกินสต็อก ทำให้พนักงานขายสามารถขายได้อย่างมั่นใจด้วยการจัดการสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์
  • ทำให้การคำนวณภาษีเป็นอัตโนมัติ สร้างรายงานภาษี และปฏิบัติตามข้อบังคับทางภาษีท้องถิ่นโดยใช้เครื่องมือการปฏิบัติตามภาษี
  • ทำให้การออกใบแจ้งหนี้และการติดตามการชำระเงินง่ายขึ้นด้วยเทมเพลตที่พร้อมใช้งานและการแจ้งเตือนการชำระเงินอัตโนมัติสำหรับลูกค้าและซัพพลายเออร์ โดยใช้การจัดการลูกค้าและผู้ขาย

ข้อจำกัดของ BookKeeper

  • ไม่สามารถผสานรวมกับแพลตฟอร์มการสื่อสารหรือการจัดการงานอื่น ๆ ในธุรกิจค้าปลีกได้
  • ไม่มีฟีเจอร์ขั้นสูง เช่น การจัดรหัสสีการชำระเงิน การซิงค์ข้อมูลแบบเรียลไทม์บนหลายอุปกรณ์ และการรองรับหลายสกุลเงิน ซึ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มีความต้องการด้านบัญชีอย่างครอบคลุม

ราคาของ BookKeeper

  • เงิน: $8/เดือน ต่ออุปกรณ์
  • ทองคำ: $12/เดือน ต่ออุปกรณ์
  • เพชร: $12/เดือน ต่ออุปกรณ์

คะแนนและรีวิวของ BookKeeper

  • G2: 4. 2/5 (20+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

4. YOOBIC (เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงานแนวหน้าและการจัดการงานในร้านค้าปลีก)

Yoobic
ผ่านทางYoobic

YOOBIC ถูกออกแบบมาโดยคำนึงถึงทีมงานแนวหน้าเป็นหลัก เป็นแพลตฟอร์มที่เน้นการใช้งานบนมือถือซึ่งรับประกันการสื่อสาร การจัดการงาน และการฝึกอบรมที่พร้อมใช้งานเสมอ ไม่ว่าคุณจะกำลังเปิดตัวโครงการใหม่หรือรักษากิจกรรมประจำวันให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น ด้วยซอฟต์แวร์นี้ คุณสามารถทำให้ทีมของคุณทำงานประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ คุณจะได้รับมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับความก้าวหน้าและการมีส่วนร่วมของพนักงาน ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในการขายได้

คุณสมบัติเด่นของ YOOBIC

  • เปิดใช้งานการวางแผน การจัดสรร และการติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองความท้าทายในการดำเนินงานเฉพาะด้านได้อย่างแม่นยำ
  • สร้างโอกาสในการเรียนรู้แบบสั้นสำหรับพนักงานขายปลีก เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสินค้าและทักษะการบริการลูกค้า ผ่านโมดูลการฝึกอบรมที่เข้าถึงได้ง่ายบนมือถือ
  • อำนวยความสะดวกในการสื่อสารสองทางระหว่างพนักงานร้านและผู้บริหาร

ข้อจำกัดของ YOOBIC

  • การผสานรวมกับ YOOBIC จำกัดตัวเองให้ใช้กับระบบค้าปลีกภายนอกน้อยลง
  • มีช่วงเวลาปรับตัวเบื้องต้นหรือเส้นโค้งการเรียนรู้เมื่อเริ่มใช้แพลตฟอร์มนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำความเข้าใจชุดฟีเจอร์ที่ครอบคลุมทั้งหมด

YOOBIC ราคา

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ YOOBIC

  • G2: 4. 6/5 (130+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ:โปรแกรมสะสมคะแนนสมัยใหม่ครั้งแรกเริ่มต้นขึ้นในปี 1793เมื่อพ่อค้าในเมืองซัดเบอรี รัฐนิวแฮมป์เชียร์ มอบเหรียญทองแดงให้กับลูกค้าสำหรับการซื้อครั้งต่อไป สิ่งนี้กระตุ้นให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำและกลายเป็นรากฐานของโปรแกรมสะสมคะแนนในปัจจุบัน!

5. Blink (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบเรียลไทม์ในสภาพแวดล้อมค้าปลีกที่มีความคล่องตัว)

Blink: ซอฟต์แวร์การสื่อสารสำหรับร้านค้าปลีก
ผ่านทางBlink

จินตนาการถึงเครื่องมือที่ทำให้การสื่อสารในธุรกิจค้าปลีกง่ายเหมือนการคุยกันอย่างรวดเร็ว นั่นคือ Blink สร้างขึ้นเพื่อสภาพแวดล้อมการค้าปลีกที่รวดเร็ว มันเชื่อมต่อพนักงานและผู้จัดการผ่านการอัปเดตแบบเรียลไทม์และการสื่อสาร

แอปพลิเคชันมือถือที่ใช้งานง่ายของ Blink ช่วยให้ทีมสามารถมอบบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมได้โดยไม่พลาดจังหวะใด ๆ นอกจากนี้ ห้องสมุดทรัพยากรที่รวมศูนย์ยังช่วยให้เอกสารการฝึกอบรม คู่มือสินค้า และเอกสารสำคัญต่าง ๆ อยู่ในปลายนิ้วของทีมคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Blink

  • ให้พนักงานและผู้จัดการมีความเข้าใจตรงกันด้วยการสื่อสารแบบทันทีผ่านข้อความเรียลไทม์ เพื่อการอัปเดตอย่างรวดเร็วและการแก้ไขงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • แชร์ประกาศสำคัญ โปรโมชั่น และข้อมูลเชิงลึกเฉพาะด้านค้าปลีกไปยังสาขาต่าง ๆ ผ่านฟีดข่าว
  • มอบหมายงานพร้อมกำหนดเส้นตายที่ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของร้านค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การมอบหมายงานและการติดตามงาน
  • ใช้แบบสำรวจและกลไกการให้ข้อเสนอแนะเป็นเครื่องมือในการรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน เพื่อทำความเข้าใจความท้าทายของทีมและปรับปรุงการมีส่วนร่วมของบุคลากร

ข้อจำกัดของการกระพริบตา

  • ผสานการทำงานกับระบบนิเวศของตนเองได้ดี แต่ขาดการรองรับแอปพลิเคชันจากบุคคลที่สามอย่างครอบคลุมสำหรับระบบเฉพาะทางด้านการค้าปลีกบางประเภท
  • ต้องการการเรียนรู้สำหรับพนักงานที่ไม่คุ้นเคยกับแพลตฟอร์มดิจิทัล

การตั้งราคาแบบกะพริบตา

  • ธุรกิจ: $4.5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและความคิดเห็นแบบกระพริบตา

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 250 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)

6. Staffbase (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารภายในในธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่)

สตาฟเบส: ซอฟต์แวร์สื่อสารสำหรับธุรกิจค้าปลีก
ผ่านทางStaffbase

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพคือหัวใจสำคัญของความสำเร็จสำหรับองค์กรค้าปลีกขนาดใหญ่ และ Staffbase พร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายนี้ Staffbase มอบการอัปเดตและทรัพยากรที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลแก่ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานขายหน้าร้านหรือผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการระดับภูมิภาค

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจค้าปลีกที่ต้องการรวมทีมงานให้เป็นหนึ่งเดียว, ปรับปรุงการร่วมมือ, และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมข้ามสายงาน

คุณสมบัติเด่นของ Staffbase

  • จัดหาแอปพลิเคชันสำหรับพนักงานและอินทราเน็ตที่ปรับแต่งเฉพาะ เพื่อใช้สำหรับแบ่งปันข่าวสาร อัปเดตทางสังคม และทรัพยากรสำคัญต่างๆ
  • สร้างแคมเปญการสื่อสารที่ปรับให้เหมาะกับบุคคลเพื่อส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังทีม, ร้านค้า, หรือภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจง
  • แบ่งปันความคิดเห็นผ่านการสำรวจและแบบสอบถาม ช่วยให้ผู้จัดการร้านค้าปลีกเข้าใจความท้าทายและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
  • ใช้เครื่องมือการจัดการเนื้อหาที่สมบูรณ์ เช่น ปฏิทินการแก้ไขและระบบวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวางแผนและวัดประสิทธิภาพของการสื่อสารภายในเครือข่ายค้าปลีก

ข้อจำกัดของ Staffbase

  • เส้นทางการเรียนรู้มีความชันสำหรับผู้ใช้บางคน
  • การผสานรวมกับระบบค้าปลีกเฉพาะกลุ่มบางประเภทเป็นความท้าทายและอาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องของกระบวนการทำงาน

ราคาของ Staffbase

  • SMB: ราคาที่กำหนดเอง
  • ธุรกิจ: ราคาตามความต้องการ
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของพนักงาน

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 70 รายการ)

7. สังกะสี (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในธุรกิจค้าปลีก)

สังกะสี: ซอฟต์แวร์สื่อสารสำหรับร้านค้าปลีก
ผ่านทางสังกะสี

เมื่อการดำเนินงานค้าปลีกมีความคึกคัก การเข้าถึงความเชี่ยวชาญอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญ และ Zinc ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ ServiceMax ช่วยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้การสื่อสารแบบเรียลไทม์ระหว่างทีมค้าปลีกและทีมสนับสนุนหลังบ้านเป็นไปได้ นำเสนอวิธีแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดปัญหาในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงสุด

ด้วยการส่งข้อความ เสียง วิดีโอ และการแชร์เนื้อหาทั้งหมดในที่เดียว Zinc ช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างราบรื่นและยกระดับการบริการลูกค้า

คุณสมบัติเด่นของสังกะสี

  • รับข้อความ เสียง วิดีโอ และการแชร์เนื้อหาทั้งหมดบนแพลตฟอร์มเดียว
  • เปิดใช้งานการเผยแพร่ประกาศสำคัญหรือข้อความเร่งด่วนไปยังพนักงานขายปลีกทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่น การเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือการอัปเดตที่สำคัญ
  • ผสานรวมกับชุดเครื่องมือของ ServiceMax เพื่อมอบแพลตฟอร์มแบบครบวงจรสำหรับการบริหารจัดการการดำเนินงานบริการและการสื่อสารภายในธุรกิจค้าปลีก
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกการสื่อสารมีความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น การเข้ารหัส FIPS 140 และ TLS เพื่อปกป้องข้อมูลธุรกิจที่ละเอียดอ่อนและข้อมูลลูกค้า

ข้อจำกัดของสังกะสี

  • คุณอาจพบช่วงเวลาปรับตัวในช่วงแรกเมื่อเริ่มใช้แพลตฟอร์มนี้
  • การผสานรวมแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามจำกัดเฉพาะ Salesforce Field Service, TrueContext, Aquant และ Baxter Planning

ราคาสังกะสี

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของสังกะสี

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

8. Slack (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารของทีมค้าปลีกที่มีการผสานรวมขนาดใหญ่)

Slack: ซอฟต์แวร์สื่อสารสำหรับธุรกิจค้าปลีก
ผ่านทางSlack

Slack เป็นแพลตฟอร์มการสื่อสารที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย เป็นที่รู้จักในด้านคุณสมบัติการทำงานร่วมกันของทีม มันให้บริการการส่งข้อความทันทีและสามารถผสานรวมกับแอปพลิเคชันหลากหลาย คุณสามารถสร้างช่องทางสำหรับทีมหรือหัวข้อต่างๆ ส่งข้อความโดยตรง และใช้เธรดเพื่อจัดระเบียบการสนทนา

นอกจากนี้ยังรองรับการโทรด้วยเสียงและวิดีโอ ทำให้การเชื่อมต่อกับทีมหรือสถานที่ที่อยู่ห่างไกลเป็นเรื่องง่าย อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Slack จะโดดเด่นในการสื่อสารทั่วไปและการจัดการโครงการ แต่ไม่ได้ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมค้าปลีก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Slack

  • สร้างช่องทางเฉพาะสำหรับการสื่อสารที่เป็นระบบกับทีม, ร้านค้า, หรือโครงการต่างๆ เพื่อให้การหารือมีจุดมุ่งหมายชัดเจนและสามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย
  • แชร์เอกสาร รูปภาพ และวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่น และสื่อการฝึกอบรม ผ่านระบบแชร์ไฟล์แบบบูรณาการ
  • เข้าถึงการสนทนาและไฟล์ในอดีตได้อย่างง่ายดายผ่านคลังข้อมูลที่สามารถค้นหาได้

ข้อจำกัดของ Slack

  • เวอร์ชันฟรีจำกัดการเข้าถึงประวัติข้อความและไฟล์ย้อนหลังได้เพียง 90 วันล่าสุดเท่านั้น
  • แผนชำระเงินอาจมีค่าใช้จ่ายสูงสำหรับองค์กรค้าปลีกขนาดใหญ่

การตั้งราคาต่ำเกินไป

  • ฟรี
  • ข้อดี: $6. 67 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • บวก: $12.50 ต่อผู้ใช้/เดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Slack

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 22,000 รายการ)

9. Opterus (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและการสื่อสารในร้านค้าปลีกแบบครบวงจร)

Opterus: ซอฟต์แวร์สื่อสารสำหรับร้านค้าปลีก
ผ่านทางOpterus

หากคุณกำลังบริหารจัดการเครือข่ายร้านค้าปลีก Opterus ขอเสนอ OPSCENTERเครื่องมือการทำงานร่วมกันบนคลาวด์แบบหลายโมดูลที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การดำเนินงานค้าปลีกง่ายขึ้น วิธีการแบบโมดูลาร์ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งแพลตฟอร์มให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการงาน การสื่อสารในทีม หรือการติดตามประสิทธิภาพของร้านค้า

คุณสมบัติการจัดการงานช่วยให้การมอบหมาย, ติดตาม, และจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับการค้าปลีกในทุกสาขาเป็นเรื่องง่าย, ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และการบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของ Opterus

  • อำนวยความสะดวกในการสื่อสารภายในที่ราบรื่นระหว่างสำนักงานใหญ่และพนักงานขายปลีกโดยใช้โมดูลการสื่อสาร
  • ให้บริการแอปพลิเคชันมือถือสำหรับ iOS และ Android ให้ผู้จัดการร้านค้าปลีกและพนักงานสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มได้ตลอดเวลา
  • รับเครื่องมือสำหรับการอัปโหลดและอนุมัติการจัดแสดงสินค้าเชิงภาพ เพื่อให้มั่นใจถึงความสม่ำเสมอและการปฏิบัติตามมาตรฐานแบรนด์ในทุกสาขา
  • ใช้ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่ออำนวยความสะดวกในการเริ่มต้นงานและการดำเนินงาน โดยให้คำตอบอย่างรวดเร็วต่อข้อสงสัยของพนักงาน

ข้อจำกัดของ Opterus

  • ต้องใช้เวลาในการปรับตัวให้เข้ากับคุณสมบัติที่ครอบคลุมของแพลตฟอร์มอย่างเต็มที่
  • มีการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามอย่างจำกัด

ราคาของ Opterus

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Opterus

  • G2: 4. 6/5 (20+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู

10. SellPro (เหมาะที่สุดสำหรับการฝึกอบรมและการมีส่วนร่วมของพนักงานขายปลีก)

SellPro: ซอฟต์แวร์สื่อสารสำหรับธุรกิจค้าปลีก
ผ่านทางSellPro

ต้องการเปลี่ยนพนักงานขายปลีกของคุณให้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแบรนด์หรือไม่? SellPro ทำให้เป็นจริงได้ด้วยการฝึกอบรมที่เหมาะกับมือถือซึ่งน่าสนใจและมีประสิทธิภาพ ผ่านบทเรียนสั้น ๆ ที่น่าจดจำ การเล่นเกม และการสื่อสารแบบเรียลไทม์ พนักงานในร้านจะได้รับการอัปเดตข้อมูลอยู่เสมอ และมีแรงจูงใจในการมอบประสบการณ์ลูกค้าที่โดดเด่น

นอกจากนี้ ด้วยระบบวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลัง ผู้จัดการสามารถติดตามความคืบหน้าของการฝึกอบรมและการมีส่วนร่วมได้อย่างง่ายดาย ทำให้สามารถปรับปรุงกลยุทธ์การสื่อสารและกระตุ้นยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของ SellPro

  • ส่งมอบโมดูลการฝึกอบรมขนาดพอดีคำที่เหมาะกับมือถือเพื่อปรับปรุงการจดจำและการนำไปใช้
  • ผสมผสานองค์ประกอบและแรงจูงใจที่คล้ายกับเกมเพื่อกระตุ้นพนักงาน เพิ่มการมีส่วนร่วมและการเข้าร่วมในโปรแกรมการฝึกอบรม
  • ใช้การประกาศ, แชท, แบบสำรวจ, และฟอรัมเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารแบบเรียลไทม์ระหว่างผู้บริหารกับพนักงานในร้าน
  • จัดกิจกรรมเสมือนจริงและในร้าน เช่น โปรโมชั่นและการฝึกอบรม

ข้อจำกัดของ SellPro

  • การนำแพลตฟอร์มนี้มาใช้จำเป็นต้องมีการเรียนรู้ เนื่องจากมีชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุม
  • การผสานรวมแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามจำกัดเฉพาะ Stripe, HubSpot, ADP, Zendesk และ Disqus เท่านั้น

ราคาของ SellPro

  • ทดลองใช้ฟรี หลังจากนั้น $500 ต่อเดือน

คะแนนและรีวิวของ SellPro

  • G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

ซอฟต์แวร์การสื่อสารสำหรับธุรกิจค้าปลีกที่ดีที่สุด

การค้นหาเครื่องมือสื่อสารที่เหมาะสมสำหรับทีมขายปลีกของคุณสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในความราบรื่นของการดำเนินงานและความพึงพอใจของลูกค้าของคุณ

จากตัวเลือกทั้งหมดที่มีอยู่ ClickUp คือตัวเลือกที่ดีที่สุด มันมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ: การจัดการโครงการ,การจัดการทีม, การแชทแบบเรียลไทม์, และการเชื่อมต่อกับระบบค้าปลีกของคุณ

แล้วทำไมไม่ลองดูล่ะ?

สมัครใช้ ClickUp วันนี้และดูว่ามันจะทำให้ชีวิตของทีมคุณง่ายขึ้นมากแค่ไหน!