10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ HARO สำหรับการประชาสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในปี 2025

25 กุมภาพันธ์ 2568

หากคุณเคยทำงานด้านการประชาสัมพันธ์กับสื่อ HARO (Help a Reporter Out) น่าจะเป็นส่วนสำคัญในเส้นทางของคุณ ในฐานะแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสำหรับการได้รับการนำเสนอในสื่อและลิงก์ย้อนกลับที่มีคุณค่ามากว่าทศวรรษ มันเป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง

แต่ในเดือนธันวาคม 2024 HARO (ต่อมาคือ Connectively) ได้ปิดตัวลงอย่างเป็นทางการ แล้วนั่นหมายความว่าอย่างไรสำหรับคุณ? การประชาสัมพันธ์สื่อของคุณถึงทางตันแล้วหรือ?

ไม่เลย! ยังมีทางเลือกที่ดีมากมายที่สามารถช่วยให้คุณได้รับลิงก์ย้อนกลับคุณภาพสูงและได้รับการเผยแพร่ในสื่อได้

บทความนี้จะสำรวจทางเลือก 10 ทางของ HARO พร้อมคุณสมบัติที่ดีที่สุด ข้อจำกัด และราคาของพวกเขา เมื่อคุณอ่านจบ คุณจะเข้าใจดีขึ้นว่าเครื่องมือประชาสัมพันธ์ใดที่เหมาะกับความต้องการของคุณและบุคลิกผู้ใช้ของคุณมากที่สุด

⏰ สรุป 60 วินาที

นี่คือ 10 ทางเลือกที่มั่นคงแทน HARO:

  1. Qwoted: เหมาะที่สุดสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์และผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ
  2. SourceBottle: เหมาะที่สุดสำหรับแหล่งข้อมูลผู้เชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์
  3. JustReachOut: เหมาะที่สุดสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยว ผู้จัดการแบรนด์ และทีมประชาสัมพันธ์ขนาดเล็ก
  4. Muck Rack: เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาและวิจัยนักข่าว
  5. น้ำละลาย: เหมาะที่สุดสำหรับข่าวกรองสื่อ
  6. ProfNet: เหมาะที่สุดสำหรับความสำเร็จที่มีคุณภาพสูง
  7. แนะนำ: เหมาะที่สุดสำหรับอัตราการแปลงสูงและระยะเวลาดำเนินการที่รวดเร็วที่สุด
  8. PitchRate: เหมาะที่สุดสำหรับการเผยแพร่ในสื่อ
  9. OnePitch: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการนำเสนอข่าวให้กระชับ
  10. ช่วยนักเขียน B2B: เหมาะที่สุดสำหรับกลุ่มตลาดเฉพาะทางการตลาด

คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ HARO?

เมื่อเลือกเครื่องมือทางเลือกแทน HARO สำหรับการติดต่อสื่อสารของคุณ การเลือกเครื่องมือที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณและการสื่อสารภายนอกนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง

โปรดคำนึงถึงคุณสมบัติสำคัญเหล่านี้เมื่อประเมินตัวเลือกของคุณ:

  • ระยะเวลาการตอบกลับ: การตอบกลับอย่างรวดเร็วจากผู้สื่อข่าวหรือนักข่าวเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการเผยแพร่ข่าว
  • การผสานรวมกับเครื่องมือประชาสัมพันธ์: การเชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับเครื่องมือประชาสัมพันธ์อื่น ๆ หรือระบบ CRM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการสื่อสารของคุณ
  • การรายงานและการวิเคราะห์: เข้าถึงข้อมูลโดยละเอียด เช่น อัตราการตอบกลับและการจัดวางที่ประสบความสำเร็จ เพื่อช่วยติดตามความก้าวหน้าและปรับกลยุทธ์
  • ความคุ้มค่า: โครงสร้างราคาที่มอบให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานระยะยาว
  • การติดตามแบ็คลิงก์: คุณสมบัติในการตรวจสอบแบ็คลิงก์เพื่อให้คุณสามารถติดตามความสำเร็จของแคมเปญการสร้างลิงก์ของคุณ
  • ฐานข้อมูลผู้ติดต่อสื่อ: ฐานข้อมูลที่แข็งแกร่งของนักข่าว, บล็อกเกอร์, และผู้มีอิทธิพลสำหรับการนำเสนอเป้าหมาย

ตอนนี้ที่เราได้กำหนดคุณสมบัติหลักที่ต้องมองหาแล้ว มาสำรวจเครื่องมือที่พวกเขาเสนอให้กันเถอะ

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ HARO

เพื่อช่วยให้แคมเปญการประชาสัมพันธ์สื่อของคุณประสบความสำเร็จ นี่คือรายชื่อ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ HARO ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การสื่อสารของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น

1. Qwoted (เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์และผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ)

อ้างอิง
ผ่านทางQwoted

Qwoted เชื่อมโยงนักข่าวกับแหล่งข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ช่วยให้พวกเขาค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าสำหรับบทความของตน ต่างจาก HARO ตรงที่คุณต้องสมัครและได้รับการอนุมัติให้เป็นแหล่งข้อมูลก่อนที่จะตอบคำถาม นอกจากนี้ การสื่อสารทั้งหมดจะเกิดขึ้นโดยตรงบน Qwoted โดยไม่มีการแบ่งปันข้อมูลติดต่อกับนักข่าว

กระบวนการอนุมัติอาจหมายถึงจำนวนผู้แข่งขันน้อยลงสำหรับการค้นหาเดียวกัน แต่ก็เป็นประโยชน์ต่อผู้สื่อข่าวเช่นกัน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของโปรไฟล์ของคุณกับความต้องการของพวกเขา ผู้สื่อข่าวอาจติดต่อคุณโดยตรงได้เช่นกัน

สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์ Qwoted ช่วยในการหาโอกาสในการเผยแพร่ข่าวที่นำไปสู่การรายงานข่าวสำหรับแบรนด์และผู้เชี่ยวชาญที่พวกเขาเป็นตัวแทน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่อ้างอิง

  • สร้างโปรไฟล์พร้อมข้อมูลรับรองและความเชี่ยวชาญของคุณเพื่อรับการติดต่อจากสื่อที่เกี่ยวข้อง
  • ตอบคำถามของนักข่าวโดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
  • ได้รับการคัดกรองโดยนักข่าวตามตำแหน่งที่ตั้ง เพศ และความเชี่ยวชาญของคุณ

ข้อจำกัดที่อ้างอิง

  • Qwoted เหมาะกับบริษัทประชาสัมพันธ์มากกว่าบริษัทที่เน้น SEO
  • ราคาสำหรับบัญชีทีมอาจแพงสำหรับทีมขนาดเล็ก

ราคาที่อ้างอิง

  • พื้นฐาน: ฟรี
  • ข้อดี: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวที่อ้างอิง

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

2. SourceBottle (เหมาะที่สุดสำหรับแหล่งข้อมูลผู้เชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์)

SourceBottle
ผ่านทางSourceBottle

หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มฟรีเพื่อช่วยนักข่าวและบล็อกเกอร์ในการค้นหาแหล่งข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ SourceBottle อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ เช่นเดียวกับ HARO แพลตฟอร์มนี้เชื่อมต่อผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกับสื่อที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ คุณสามารถเลือกที่จะค้นหาแหล่งข้อมูลหรือกลายเป็นแหล่งข้อมูลเองก็ได้

สิ่งที่ทำให้ SourceBottleโดดเด่นคือวิธีการจัดการ PR ที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะ คุณสามารถเลือกหัวข้อที่ตรงกับความเชี่ยวชาญของคุณได้ ซึ่งรวมถึงธุรกิจและการเงิน สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เทคโนโลยี การท่องเที่ยวและสันทนาการ การเลี้ยงดูบุตรและไลฟ์สไตล์ รวมถึงอาหารและแฟชั่น

นอกจากนี้ แผนชำระเงินยังปลดล็อกฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น การแจกของรางวัลเฉพาะ การศึกษาเคส และโอกาสในการนำเสนอสื่อ

คุณสมบัติเด่นของ SourceBottle

  • เข้าถึงแพลตฟอร์มระดับโลกที่มีการเข้าถึงระหว่างประเทศที่กว้างขึ้น
  • ปกป้องความเป็นส่วนตัวด้วยตัวเลือกแบบไม่ระบุตัวตน
  • รับการแจ้งเตือนทางอีเมลฟรีพร้อมคุณสมบัติลดสแปม
  • ใช้ตัวกรองการค้นหาที่ละเอียดตามอุตสาหกรรมและสถานที่
  • มุ่งเป้าไปที่มืออาชีพเฉพาะบุคคลและธุรกิจขนาดเล็ก

ข้อจำกัดของ SourceBottle

  • ไม่มีการเข้าถึงที่กว้างขวางเท่ากับ HARO หรือแพลตฟอร์มที่ใหญ่กว่า
  • คุณสมบัติค่อนข้างพื้นฐาน ไม่มีตัวเลือกพรีเมียมสำหรับการมองเห็นที่ดีขึ้น

ราคาของ SourceBottle

  • ฟรี
  • โปรไฟล์ผู้เชี่ยวชาญ: $25/เดือน

คะแนนและรีวิวจาก SourceBottle

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

3. JustReachOut (เหมาะสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยว ผู้จัดการแบรนด์ และทีมประชาสัมพันธ์ขนาดเล็ก)

ติดต่อเรา
ผ่านทางJustRea chOut

ก่อตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์ Dmitry Dragilev ในปี 2014 JustReachOut ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ที่มีเป้าหมายด้านประชาสัมพันธ์ที่ทะเยอทะยานสามารถติดต่อกับสื่อได้โดยตรง

ด้วยซอฟต์แวร์สร้างลิงก์ คุณสามารถค้นหาและติดต่อสื่อมวลชนได้อย่างง่ายดาย โดยเข้าถึงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีผู้ติดต่อมากกว่า 700,000 ราย หากนักข่าวไม่ตอบกลับการติดต่อครั้งแรกของคุณ คุณสามารถตั้งเวลาติดตามผลอัตโนมัติได้ เพื่อให้คุณอยู่ในความสนใจของพวกเขาโดยไม่ต้องทำงานเพิ่มเติม

เพื่อความสบายใจ แพลตฟอร์มจะตรวจสอบที่อยู่อีเมลด้วยตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าคุณติดต่อกับบุคคลที่ถูกต้อง

สร้างอีเมลนำเสนอที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลได้ในไม่กี่วินาที ทำลายกำแพงกับนักข่าวโดยไม่ต้องเจาะลึกบทความของพวกเขา และแม้กระทั่งรับสรุปบทความเหล่านั้นได้ทันทีเพื่อเข้าใจว่าพวกเขากำลังมองหาอะไร

คุณสมบัติเด่นของ JustReachOut

  • สร้างการกล่าวถึงในสื่อมวลชนที่เป็นของแท้และเชื่อถือได้สำหรับลูกค้า
  • ได้รับการแนะนำในพอดแคสต์ยอดนิยม
  • ระบุลิงก์ที่เสียในช่องทางของคุณอย่างรวดเร็วและเพิ่มอันดับใน Google ของคุณ
  • เข้าถึงเครื่องมือประชาสัมพันธ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ

ข้อจำกัดของ JustReachOut

  • มุ่งเน้นไปที่การประชาสัมพันธ์ภายนอกเป็นหลัก ไม่ใช่การจัดการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง
  • ผู้ใช้ใหม่ต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานทุกฟีเจอร์

ราคาของ JustReachOut

  • การเข้าถึงที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น: $147/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การเข้าถึงขั้นสูง: $247/เดือน สำหรับผู้ใช้สองคน
  • การเข้าถึงไม่จำกัด: $497/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน

JustReachOut คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

👀คุณรู้หรือไม่? การศึกษาของ BBC พบว่าบริษัทที่มีพอดแคสต์แบรนด์ของตนเองมีการเพิ่มขึ้นของการรับรู้แบรนด์อย่างน่าประทับใจถึง 89%

4. Muck Rack (ดีที่สุดสำหรับการค้นหาและวิจัยนักข่าว)

มัคแร็ก
ผ่านทางMuck Rack

ในขณะที่82% ของทีมประชาสัมพันธ์วัดผลความพยายามในการประชาสัมพันธ์ของพวกเขาเป็นประจำ แต่มีน้อยกว่า 40% ที่ "มั่นใจมาก" หรือ "มั่นใจอย่างยิ่ง" ในตัวชี้วัดที่พวกเขารายงาน

หากมีวิธีที่จะทำให้การวัดผลเป็นระบบอัตโนมัติและสามารถแชร์ผลลัพธ์กับผู้นำได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก Muck Rack อาจเป็นสิ่งที่ต้องการอย่างแท้จริง

แพลตฟอร์มการสื่อสารนี้ช่วยให้ธุรกิจและบุคคลทั่วไปสามารถติดต่อสื่อที่เหมาะสมได้ คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับสาขาของคุณ ทำให้ง่ายต่อการค้นหาและติดต่อผู้สื่อข่าวที่เขียนเกี่ยวกับหัวข้อที่คุณเชี่ยวชาญ

Muck Rack ยังให้รายชื่อนักข่าวและผู้มีอิทธิพลอย่างครบถ้วน พร้อมรายละเอียดการติดต่อ ซึ่งช่วยให้คุณคัดกรองและระบุบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการนำเสนอข่าวได้ อย่างไรก็ตาม คุณต้องรับผิดชอบในการติดต่อและติดตามหัวข้อที่กำลังเป็นกระแสด้วยตัวเอง

คุณสมบัติเด่นของ Muck Rack

  • รักษาข้อมูลรายชื่อสื่อให้ทันสมัยด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับคำสำคัญในอุตสาหกรรมเพื่อให้คุณไม่พลาดข่าวสาร
  • รับการแจ้งเตือนเมื่อผู้สื่อข่าวเปลี่ยนสายงานหรือเริ่มรายงานประเด็นใหม่

ข้อจำกัดของ Muck Rack

  • ประกอบด้วยงานบริหารจัดการจำนวนมากสำหรับการประชาสัมพันธ์และการจัดการฐานข้อมูล
  • อาจมีข้อมูลบางส่วนที่ขาดหายไปในบางรายชื่อผู้ติดต่อ

ราคาของ Muck Rack

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวจาก Muck Rack

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 270+)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)

5. น้ำละลาย (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านสื่อ)

น้ำละลาย
ผ่านทางMeltwater

Meltwater เป็นแพลตฟอร์มข่าวกรองสื่อที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามการปรากฏตัวและขอบเขตของสื่อของคุณ โดยใช้คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหรือบริษัทของคุณ คุณสามารถค้นหาสิ่งพิมพ์และนักข่าวที่เกี่ยวข้องได้

แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองเพื่อติดตามข้อมูลสำคัญสำหรับแคมเปญประชาสัมพันธ์และการตลาดเนื้อหาของคุณ เช่น ความรู้สึกของการรายงานข่าวและข้อมูลเชิงลึกของผู้ชม

แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสร้างจดหมายข่าวเพื่อแชร์การกล่าวถึงสื่อกับทีมหรือลูกค้าของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เครื่องมืออัจฉริยะของ Meltwater เพื่อติดตามการกล่าวถึงและสถานะบนโซเชียลมีเดียของคู่แข่งได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของ Meltwater

  • รับจดหมายข่าวรายวันหรือรายสัปดาห์เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร
  • เข้าถึงรายละเอียดการติดต่อของผู้สื่อข่าวสำหรับการติดต่อเป้าหมาย
  • ติดตามการรายงานข่าวของสื่ออย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตรวจสอบการปรากฏตัวของแบรนด์คุณ

ข้อจำกัดของน้ำละลาย

  • มาพร้อมกับแดชบอร์ดที่ไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้ซึ่งอาจใช้งานได้ยาก
  • ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับแหล่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องการสร้างความน่าเชื่อถือ

ราคาของน้ำละลาย

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Meltwater

  • G2: 4. 0/5 (2,180+ รีวิว)
  • Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

6. ProfNet (ดีที่สุดสำหรับการชนะที่มีคุณภาพสูง)

ProfNet: ทางเลือกของ haro
ผ่านทางProfNet

นักข่าวที่เกี่ยวข้องซึ่งกำลังแสวงหาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอาจติดต่อคุณทางอีเมลทุกวันหรือไม่? ProfNet นำเสนอบริการนี้จาก PR Newswire ซึ่งมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปีในการเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์และการตลาดกับสื่อมวลชนที่กระตือรือร้น บริการนี้ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานจากการต้องติดต่อสื่อแบบสุ่มซ้ำๆ โดยไม่จำเป็น

ProfNet ช่วยให้คุณเข้าถึงโอกาสพิเศษที่ไม่มีในแพลตฟอร์มอื่น ด้วยจำนวนผู้ใช้ที่น้อยกว่า—ประมาณ 14,000 ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์—โอกาสที่คุณจะถูกเลือกโดยนักข่าวจึงสูงกว่าบริการติดต่อสื่ออื่น ๆ อย่าง HARO ซึ่งมีผู้ใช้มากกว่า 1 ล้านคนอย่างมาก

ProfNet โดดเด่นด้วยระบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในระบบนี้ นักข่าวจะส่งคำถามโดยละเอียดเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญที่ต้องการ ซึ่งจะถูกส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญที่สมัครสมาชิกไว้ ทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด

คุณสมบัติเด่นของ ProfNet

  • เห็นอัตราการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้นในตำแหน่งเมื่อเทียบกับทางเลือกส่วนใหญ่
  • กรองคำค้นหาตามประเภทสถาบันหรือตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
  • รับการแจ้งเตือนทันทีทางอีเมลเมื่อมีโอกาสใหม่เกิดขึ้น

ข้อจำกัดของ ProfNet

  • จัดการกับรูปแบบอีเมลที่ล้าสมัยซึ่งดูเทอะทะเมื่อเทียบกับเครื่องมือสมัยใหม่
  • การขาดข้อมูล SEO หมายความว่าคุณจำเป็นต้องวิจัยคะแนนโดเมนและแบ็คลิงก์ด้วยตนเอง

ราคาของ ProfNet

  • ราคาที่กำหนดเอง

การจัดอันดับและรีวิวของ ProfNet

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

📮ClickUp Insight:83% ของพนักงานที่มีความรู้พึ่งพาอีเมลและแชทเป็นหลักในการสื่อสารภายในทีม อย่างไรก็ตาม เกือบ 60% ของเวลาทำงานในแต่ละวันสูญเสียไปกับการสลับระหว่างเครื่องมือเหล่านี้และการค้นหาข้อมูล

ด้วยแอปครบวงจรสำหรับการทำงานอย่าง ClickUp การจัดการโครงการ การส่งข้อความ อีเมล และการแชทของคุณจะถูกรวมไว้ที่เดียว—พร้อมเสริมประสิทธิภาพด้วย AI ที่ติดตั้งมาในตัว

7. รายการแนะนำ (เหมาะที่สุดสำหรับอัตราการแปลงสูงและระยะเวลาดำเนินการที่รวดเร็วที่สุด)

แนะนำ: ทางเลือกแทน haro
ผ่านทางรายการแนะนำ

เปิดตัวในชื่อ Terkel ในปี 2021 แพลตฟอร์มนี้เริ่มต้นเป็นศูนย์กลางที่เรียบง่ายเพื่อเชื่อมต่อธุรกิจกับโอกาสทางสื่อ ข้ามเวลามาถึงเดือนกันยายน 2023 ได้มีการรีแบรนด์เป็น Featured เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาชั้นนำมากยิ่งขึ้น

ตอนนี้, มันเสนอวิธีง่าย ๆ ในการนำเสนอและติดตามการติดต่อสื่อ ทำให้กระบวนการนี้จัดการได้ง่ายกว่าการจัดการกับสายอีเมลที่ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับ HARO

ลักษณะเฉพาะของ Featured คือการรวมทุกอย่างไว้ในแดชบอร์ดที่เข้าใจง่าย ความชัดเจนนี้หมายความว่าคุณไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแพลตฟอร์มหรือพยายามติดตามข้อเสนอในอีเมลที่ยุ่งเหยิงอีกต่อไป

คุณสมบัติเด่นที่แนะนำ

  • เลือกคำถามที่สอดคล้องกับความรู้และความเชี่ยวชาญของคุณ
  • เชี่ยวชาญในการเขียนคำถามและคำตอบสำหรับบทความและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ
  • จัดการการนำเสนอและการติดตามผลด้วยความพยายามน้อยที่สุด
  • สร้างความน่าเชื่อถือด้วยการได้รับการนำเสนอในสื่อที่มีชื่อเสียง

ข้อจำกัดที่โดดเด่น

  • การต่อสู้กับโอกาสที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มใหญ่ ๆ ที่กล่าวถึงในรายการนี้
  • มุ่งเน้นเฉพาะผลงานที่เขียนเท่านั้น; ไม่มีตัวเลือกสำหรับรูปแบบเนื้อหาอื่น

ราคาพิเศษ

  • ฟรี
  • ข้อดี: 49. 75/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 99 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวที่แนะนำ

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

8. PitchRate (เหมาะที่สุดสำหรับการรายงานข่าว)

PitchRate: ทางเลือกของ haro
ผ่านทางPitchRate

PitchRate มุ่งเน้นการจับคู่แหล่งข้อมูลกับนักข่าวที่เหมาะสม เพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบกลับ

หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของมันคือห้องข่าวออนไลน์. พื้นที่นี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดแสดงสินทรัพย์สื่อของตน,ข่าวประชาสัมพันธ์, และไอเดียเรื่องราว, ซึ่งนักข่าวสามารถค้นหาและเข้าถึงได้โดยตรง. สิ่งนี้เพิ่มโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย.

คุณสมบัติเด่นของ PitchRate

  • รับคำตอบที่มีคุณภาพสูงและตรงประเด็นจากนักข่าว
  • อัปโหลดบทความจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมชื่อผู้เขียน เพื่อให้สื่อมวลชนสามารถนำไปใช้ได้ทันที
  • เข้าถึงทรัพยากรการฝึกอบรม PR, บทความ และคำแนะนำเพื่อปรับปรุงแผนการประชาสัมพันธ์ของคุณ

ข้อจำกัดของ PitchRate

  • เหมาะที่สุดสำหรับแคมเปญประชาสัมพันธ์ขนาดเล็กมากกว่าแคมเปญขนาดใหญ่

ราคาของ PitchRate

  • ฟรี
  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ PitchRate

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

9. OnePitch (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการนำเสนอข่าว)

OnePitch: ทางเลือกของ haro
ผ่านทางOnePitch

เปิดตัวในปี 2017 แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเร่งกระบวนการนำเสนอข้อมูลสำหรับทั้งนักข่าวและผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์ แนวคิดนั้นเรียบง่าย: แทนที่จะส่งข้อเสนอทั่วไป คุณส่งข้อเสนอที่ปรับให้ตรงกับความต้องการของนักข่าวแต่ละคน

หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของแพลตฟอร์มนี้คือ Pitch Checker ซึ่งวิเคราะห์การนำเสนอของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าตรงกับความคาดหวังของนักข่าว นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำจากนักข่าว โดยแนะนำผู้ติดต่อที่ดีที่สุดตามการนำเสนอของคุณ เพื่อที่คุณจะได้ไม่เสียเวลาไปกับข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติเด่นของ OnePitch

  • ติดตามอีเมลเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการติดต่อของคุณ
  • ตั้งค่าการแจ้งเตือนติดตามผลเพื่อให้ไม่พลาดการตอบกลับ
  • รับรายงานทางอีเมลเพื่อวัดความสำเร็จในการนำเสนอของคุณ

ข้อจำกัดของ OnePitch

  • มีฟีเจอร์ขั้นสูงที่จำกัดสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์ที่มีประสบการณ์มากขึ้น
  • ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามาเป็นอย่างมากเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ราคาของ OnePitch

  • แพ็กเกจ All Pitch: $50/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว OnePitch

  • G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ

10. ช่วยนักเขียน B2B (เหมาะที่สุดสำหรับกลุ่มการตลาดเฉพาะ)

ช่วยเหลือผู้เขียน B2B: ทางเลือกของ haro
ผ่านทางความช่วยเหลือสำหรับนักเขียน B2B

ถูกซื้อโดยชุมชนการตลาดเนื้อหา Superpath ในปี 2023 แพลตฟอร์มเฉพาะกลุ่มนี้มอบคุณค่าให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด การขาย และเทคโนโลยีอย่างเงียบๆ

สิ่งที่ทำให้ Help a B2B Writer (HaB2BW) โดดเด่นคือความสามารถในการเชื่อมต่อนักเขียนกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างเนื้อหาคุณภาพระดับสูง หากคุณไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ HaB2BW ช่วยให้คุณสามารถค้นหาและสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญได้อย่างง่ายดาย

ช่วยนักเขียน B2B คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • เข้าถึงเทมเพลตโซเชียลมีเดียหลากหลายรูปแบบ
  • แพลตฟอร์มฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกหรือค่าใช้จ่ายต่อการนำเสนอ
  • สร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากสแปม พร้อมส่งมอบโอกาสที่มีคุณภาพสูง

ช่วยเหลือผู้เขียน B2B ข้อจำกัด

  • จำกัดการใช้งานเฉพาะกลุ่มเฉพาะทางด้านการตลาด เทคโนโลยี หรือธุรกิจ
  • ปัญหาขัดข้องเป็นครั้งคราว เช่น ปัญหาการส่งข้อความไม่ถึงปลายทาง

ช่วยนักเขียน B2B กำหนดราคา

  • ฟรี

ช่วยนักเขียน B2B ให้คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่เกี่ยวข้อง
  • Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง

วิธีการที่น่าสนใจอื่น ๆ

หากคุณรู้สึกว่าทางเลือก HARO เหล่านี้ยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการในการประชาสัมพันธ์สื่อของคุณอย่างเต็มที่ ยังมีตัวเลือกอื่น ๆ ให้พิจารณาอีกหลายทาง แพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงบางแห่งมีแนวทางที่เน้นชุมชนและมีปฏิสัมพันธ์มากกว่า ซึ่งอาจช่วยให้คุณได้รับการกล่าวถึงและลิงก์ย้อนกลับที่มีคุณค่าเหล่านั้นได้

นี่คือบางสิ่งที่ควรค่าแก่การตรวจสอบ:

X (เดิมชื่อ Twitter) (#journorequests)

X ไม่ได้มีไว้แค่เลื่อนดูมีมหรือซุบซิบดาราเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งข้อมูลล้ำค่าสำหรับการเชื่อมต่อกับนักข่าวที่กำลังมองหาความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญอย่างจริงจัง

ค้นหาแฮชแท็ก#journorequestsเพื่อดูคำถามจากสื่อแบบเรียลไทม์จากนักข่าวในหลากหลายอุตสาหกรรม

นักข่าวใช้แฮชแท็กนี้เพื่อโพสต์โอกาสสำหรับการให้คำพูด, การสัมภาษณ์, และข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ. ความสวยงามของ X คือความรวดเร็วและความสามารถในการเข้าถึง—คุณสามารถเข้าร่วมการสนทนาได้ทันทีและเชื่อมต่อกับนักข่าวหลากหลายคน.

โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อเสนอของคุณกระชับและปรับให้เหมาะสมกับแต่ละคำขอ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แทนที่จะทำการติดต่อแบบไม่เตรียมตัว (cold-pitching) หลายๆ มืออาชีพด้านประชาสัมพันธ์เลือกที่จะสร้างเครือข่ายบน LinkedIn อย่างจริงจัง โดยนำเสนอความเป็นผู้นำทางความคิดหรือเข้าร่วมชุมชนสื่อต่างๆ เช่น PR Week หรือ Media Relations 101

ชุมชน Reddit (เช่น r/PRpros, r/Freelance)

Reddit เป็นอัญมณีที่ซ่อนอยู่สำหรับการประชาสัมพันธ์สื่อ โดยมีชุมชนที่ใช้งานอยู่หลายแห่งที่อุทิศให้กับงานประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์กับสื่อ

ซับเรดดิตเช่นr/PRprosและr/Freelanceเต็มไปด้วยนักข่าวและผู้สร้างเนื้อหาที่โพสต์คำขอสื่อและค้นหาความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ชุมชนเหล่านี้มักจะมีขนาดเล็กกว่าและเฉพาะกลุ่มมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในการค้นหาโอกาสที่เกี่ยวข้องอย่างสูงและสอดคล้องกับเป้าหมาย PR ของคุณ

อย่างไรก็ตาม โปรดปฏิบัติตามกฎของซับเรดดิตและหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ส่งเสริมการขายมากเกินไป—ชาวเรดดิตให้ความสำคัญกับความเป็นจริงอย่างแท้จริง

ชุมชน Slack

ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์และสื่อจำนวนมากใช้ Slack เพื่อแบ่งปันโอกาสและเชื่อมต่อกับนักข่าวและผู้มีอิทธิพลแบบเรียลไทม์

ช่องทางเช่น #PRdaily, #PublicRelations หรือ #MediaRequests มักจะอนุญาตให้คุณโพสต์ความพร้อมของคุณในฐานะแหล่งข้อมูล แบ่งปันข่าวประชาสัมพันธ์ หรือตอบสนองต่อคำขอของนักข่าว ชุมชน Slack โดดเด่นเนื่องจากรูปแบบการสื่อสารที่เป็นกันเองและสนทนา ซึ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ พวกเขามักจะมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ซึ่งหมายความว่าคุณมักจะได้รับการเข้าถึงโอกาสที่มีคุณภาพสูง

เครื่องมือการติดต่อสื่อสารกับนักข่าวอื่น ๆ

หากคุณต้องการปรับปรุงการติดต่อสื่อสารกับนักข่าวและบริหารความสัมพันธ์กับสื่อ ClickUp คือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริง!

เครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรและการมีส่วนร่วมทางสื่อสังคมสำหรับเอเจนซีของเราสามารถช่วยคุณบริหารการประชาสัมพันธ์ทางสื่อและการวางแผนสื่อได้ดีขึ้น. นี่คือวิธีการ:

🚀 ติดตามคำขอสื่อด้วยแบบฟอร์มที่กำหนดเอง

ClickUp Custom Forms: ทางเลือกแทน haro
สร้างแบบฟอร์มที่กำหนดเองเพื่อติดตามคำขอสื่อ

ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากนักข่าวหรือการติดตามคำถามจากสื่อที่เข้ามาClickUp Formsช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้

เมื่อรวบรวมข้อมูลแล้ว คุณสามารถทำให้กระบวนการทำงานและการติดตามเป็นระบบอัตโนมัติได้ ทำให้ทีมของคุณทราบได้ชัดเจนว่าเมื่อใดควรดำเนินการ ซึ่งช่วยให้การประชาสัมพันธ์สื่อของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและทันเวลา

🚀 ร่วมมือกันในกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้วย ClickUp Docs

ClickUp Docs: ทางเลือกของ haro
เพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาของคุณเพื่อสร้างผลกระทบที่ดีขึ้นด้วย ClickUp Docs

ด้วยClickUp Docs ทีมงานของคุณสามารถทำงานร่วมกันในกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และแผนการประชาสัมพันธ์กับสื่อแบบเรียลไทม์ สร้าง แก้ไข และแชร์เอกสารได้อย่างง่ายดาย ทำให้การร่างข้อเสนอ แผนการรณรงค์ หรือปรับปรุงข่าวประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องง่าย

เอกสารยังช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบเนื้อหาของคุณด้วยคุณสมบัติการจัดรูปแบบที่หลากหลาย, หน้าซ้อน, และเทมเพลตเพื่อให้ทุกอย่างสอดคล้องกัน

🚀 สร้างไอเดียด้วย AI

ClickUp Brain
ขอให้ ClickUp Brain สร้างเนื้อหาโซเชียลมีเดียให้คุณ

ClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้คุณสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ สำหรับการประชาสัมพันธ์สื่อของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้การสนับสนุนทันที ช่วยให้คุณระดมความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์เนื้อหา ปรับปรุงเป้าหมายด้านประชาสัมพันธ์ หรือแม้แต่สร้างไอเดียสำหรับแคมเปญการประชาสัมพันธ์

คำแนะนำจาก AI สามารถกลายเป็นงานที่สามารถทำได้ภายในเอกสารของคุณ ช่วยเร่งกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณให้รวดเร็วขึ้น

🚀 อัตโนมัติงานและการติดตามผล

ความคิดเห็นใน ClickUp
แท็กสมาชิกในทีมของคุณด้วยเครื่องหมาย '@' อย่างง่ายผ่านฟีเจอร์คอมเมนต์ใน ClickUp Assign

ด้วยClickUp Tasks คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติสำหรับการติดตามผล การติดตามการติดต่อ และการมอบหมายงาน ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการติดตามสื่อหรือให้งานถูกมอบหมายไปยังสมาชิกทีมที่เหมาะสมเมื่อมีการส่งข้อเสนอ

ด้วยวิธีนี้ คุณจะรักษาแคมเปญการเข้าถึงของคุณให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องด้วยความพยายามน้อยที่สุด

🚀 การสื่อสารเชิงรุกกับแชท

ในทำนองเดียวกันClickUp Chatผสานการสื่อสารของทีมเข้ากับการจัดการงาน. หารือเกี่ยวกับการอัปเดตแคมเปญ, แชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการสื่อ, หรือคิดค้นไอเดียการนำเสนอ—ทั้งหมดนี้ภายในแพลตฟอร์มเดียว.

ClickUp Chat: ทางเลือกสำหรับ haro
พูดคุยเกี่ยวกับงาน มอบหมายประเด็น และทำงานได้มากขึ้นด้วย ClickUp Chat

แชทยังผสานการทำงานกับงานของคุณได้อีกด้วย คุณสามารถเชื่อมโยงการสนทนาที่มีความหมายไปยังรายการที่ต้องดำเนินการเฉพาะได้โดยตรง ทำให้ง่ายต่อการรักษาความสอดคล้อง

🚀 ตรวจสอบความคืบหน้าด้วยแดชบอร์ดที่ทรงพลัง

แดชบอร์ด ClickUp: ทางเลือกแทน haro
สร้างภาพลักษณ์การเข้าถึงของคุณด้วยแดชบอร์ด ClickUp

ด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp คุณสามารถติดตามตัวชี้วัดสำคัญ ตรวจสอบประสิทธิภาพของแคมเปญ และปรับกลยุทธ์ตามความจำเป็น แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของความพยายามของคุณ ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน

การนำ ClickUp มาใช้สำหรับการจัดการโซเชียลมีเดียและการสร้างเนื้อหาของเรา ส่งผลให้สามารถยกเลิกการใช้การสื่อสารทางอีเมลทั้งหมดในโครงการนี้ได้สำเร็จ

การนำ ClickUp มาใช้สำหรับการจัดการโซเชียลมีเดียและการสร้างเนื้อหาของเรา ส่งผลให้สามารถยกเลิกการใช้การสื่อสารทางอีเมลทั้งหมดในโครงการนี้ได้สำเร็จ

การรวมงาน การสื่อสาร และเอกสารของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ClickUp ช่วยให้การวางแผนสื่อของคุณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่ว่าจะเป็นการร่างข้อเสนอ การจัดการติดตามงาน หรือการร่วมมือกันในกลยุทธ์การเข้าถึง ClickUp ทำให้กระบวนการทั้งหมดราบรื่น เป็นระเบียบ และมีประสิทธิผลมากขึ้น

การเลือกทางเลือก HARO ที่เหมาะสม

HARO อาจจะหายไป แต่การเข้าถึงสื่อยังไม่จบสิ้น ด้วยทางเลือก 10 ตัวเลือกนี้ คุณมีวิธีมากมายที่จะทำให้ความพยายามในการประชาสัมพันธ์และการสร้างลิงก์ของคุณยังคงมีชีวิตชีวาและก้าวหน้าต่อไป

แต่คุณจะเลือกอันที่เหมาะกับความต้องการของคุณได้อย่างไร?

ลองทดสอบแพลตฟอร์มทั้งแบบฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่ายเพื่อดูว่าอะไรเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณมากที่สุด ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไร อย่าลืมว่าการนำเสนอของคุณต้องมอบคุณค่าที่แท้จริง นั่นคือกุญแจสำคัญในการได้รับแบ็คลิงก์คุณภาพที่จะคงความแข็งแกร่งกับอัลกอริทึมของ Google ในระยะยาว

ด้วย ClickUp คุณสามารถจัดการการประชาสัมพันธ์สื่อของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามเป้าหมายด้านประชาสัมพันธ์ และทำงานร่วมกันในกลยุทธ์การสร้างลิงก์ทั้งหมดในที่เดียว

สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อยกระดับความพยายามด้านประชาสัมพันธ์ของคุณไปอีกขั้น!