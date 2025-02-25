10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ HARO สำหรับการประชาสัมพันธ์ที่ดีขึ้นในปี 2025

หากคุณเคยทำงานด้านการประชาสัมพันธ์กับสื่อ HARO (Help a Reporter Out) น่าจะเป็นส่วนสำคัญในเส้นทางของคุณ ในฐานะแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสำหรับการได้รับการนำเสนอในสื่อและลิงก์ย้อนกลับที่มีคุณค่ามากว่าทศวรรษ มันเป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง
แต่ในเดือนธันวาคม 2024 HARO (ต่อมาคือ Connectively) ได้ปิดตัวลงอย่างเป็นทางการ แล้วนั่นหมายความว่าอย่างไรสำหรับคุณ? การประชาสัมพันธ์สื่อของคุณถึงทางตันแล้วหรือ?
ไม่เลย! ยังมีทางเลือกที่ดีมากมายที่สามารถช่วยให้คุณได้รับลิงก์ย้อนกลับคุณภาพสูงและได้รับการเผยแพร่ในสื่อได้
บทความนี้จะสำรวจทางเลือก 10 ทางของ HARO พร้อมคุณสมบัติที่ดีที่สุด ข้อจำกัด และราคาของพวกเขา เมื่อคุณอ่านจบ คุณจะเข้าใจดีขึ้นว่าเครื่องมือประชาสัมพันธ์ใดที่เหมาะกับความต้องการของคุณและบุคลิกผู้ใช้ของคุณมากที่สุด
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือ 10 ทางเลือกที่มั่นคงแทน HARO:
- Qwoted: เหมาะที่สุดสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์และผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ
- SourceBottle: เหมาะที่สุดสำหรับแหล่งข้อมูลผู้เชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์
- JustReachOut: เหมาะที่สุดสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยว ผู้จัดการแบรนด์ และทีมประชาสัมพันธ์ขนาดเล็ก
- Muck Rack: เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาและวิจัยนักข่าว
- น้ำละลาย: เหมาะที่สุดสำหรับข่าวกรองสื่อ
- ProfNet: เหมาะที่สุดสำหรับความสำเร็จที่มีคุณภาพสูง
- แนะนำ: เหมาะที่สุดสำหรับอัตราการแปลงสูงและระยะเวลาดำเนินการที่รวดเร็วที่สุด
- PitchRate: เหมาะที่สุดสำหรับการเผยแพร่ในสื่อ
- OnePitch: เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการนำเสนอข่าวให้กระชับ
- ช่วยนักเขียน B2B: เหมาะที่สุดสำหรับกลุ่มตลาดเฉพาะทางการตลาด
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ HARO?
เมื่อเลือกเครื่องมือทางเลือกแทน HARO สำหรับการติดต่อสื่อสารของคุณ การเลือกเครื่องมือที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณและการสื่อสารภายนอกนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง
โปรดคำนึงถึงคุณสมบัติสำคัญเหล่านี้เมื่อประเมินตัวเลือกของคุณ:
- ระยะเวลาการตอบกลับ: การตอบกลับอย่างรวดเร็วจากผู้สื่อข่าวหรือนักข่าวเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการเผยแพร่ข่าว
- การผสานรวมกับเครื่องมือประชาสัมพันธ์: การเชื่อมต่ออย่างราบรื่นกับเครื่องมือประชาสัมพันธ์อื่น ๆ หรือระบบ CRM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านการสื่อสารของคุณ
- การรายงานและการวิเคราะห์: เข้าถึงข้อมูลโดยละเอียด เช่น อัตราการตอบกลับและการจัดวางที่ประสบความสำเร็จ เพื่อช่วยติดตามความก้าวหน้าและปรับกลยุทธ์
- ความคุ้มค่า: โครงสร้างราคาที่มอบให้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานระยะยาว
- การติดตามแบ็คลิงก์: คุณสมบัติในการตรวจสอบแบ็คลิงก์เพื่อให้คุณสามารถติดตามความสำเร็จของแคมเปญการสร้างลิงก์ของคุณ
- ฐานข้อมูลผู้ติดต่อสื่อ: ฐานข้อมูลที่แข็งแกร่งของนักข่าว, บล็อกเกอร์, และผู้มีอิทธิพลสำหรับการนำเสนอเป้าหมาย
ตอนนี้ที่เราได้กำหนดคุณสมบัติหลักที่ต้องมองหาแล้ว มาสำรวจเครื่องมือที่พวกเขาเสนอให้กันเถอะ
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ HARO
เพื่อช่วยให้แคมเปญการประชาสัมพันธ์สื่อของคุณประสบความสำเร็จ นี่คือรายชื่อ 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ HARO ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การสื่อสารของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1. Qwoted (เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์และผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ)
Qwoted เชื่อมโยงนักข่าวกับแหล่งข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ช่วยให้พวกเขาค้นหาข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าสำหรับบทความของตน ต่างจาก HARO ตรงที่คุณต้องสมัครและได้รับการอนุมัติให้เป็นแหล่งข้อมูลก่อนที่จะตอบคำถาม นอกจากนี้ การสื่อสารทั้งหมดจะเกิดขึ้นโดยตรงบน Qwoted โดยไม่มีการแบ่งปันข้อมูลติดต่อกับนักข่าว
กระบวนการอนุมัติอาจหมายถึงจำนวนผู้แข่งขันน้อยลงสำหรับการค้นหาเดียวกัน แต่ก็เป็นประโยชน์ต่อผู้สื่อข่าวเช่นกัน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของโปรไฟล์ของคุณกับความต้องการของพวกเขา ผู้สื่อข่าวอาจติดต่อคุณโดยตรงได้เช่นกัน
สำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์ Qwoted ช่วยในการหาโอกาสในการเผยแพร่ข่าวที่นำไปสู่การรายงานข่าวสำหรับแบรนด์และผู้เชี่ยวชาญที่พวกเขาเป็นตัวแทน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่อ้างอิง
- สร้างโปรไฟล์พร้อมข้อมูลรับรองและความเชี่ยวชาญของคุณเพื่อรับการติดต่อจากสื่อที่เกี่ยวข้อง
- ตอบคำถามของนักข่าวโดยตรงภายในแพลตฟอร์ม
- ได้รับการคัดกรองโดยนักข่าวตามตำแหน่งที่ตั้ง เพศ และความเชี่ยวชาญของคุณ
ข้อจำกัดที่อ้างอิง
- Qwoted เหมาะกับบริษัทประชาสัมพันธ์มากกว่าบริษัทที่เน้น SEO
- ราคาสำหรับบัญชีทีมอาจแพงสำหรับทีมขนาดเล็ก
ราคาที่อ้างอิง
- พื้นฐาน: ฟรี
- ข้อดี: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวที่อ้างอิง
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
2. SourceBottle (เหมาะที่สุดสำหรับแหล่งข้อมูลผู้เชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์)
หากคุณกำลังมองหาแพลตฟอร์มฟรีเพื่อช่วยนักข่าวและบล็อกเกอร์ในการค้นหาแหล่งข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ SourceBottle อาจเป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับคุณ เช่นเดียวกับ HARO แพลตฟอร์มนี้เชื่อมต่อผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกับสื่อที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ คุณสามารถเลือกที่จะค้นหาแหล่งข้อมูลหรือกลายเป็นแหล่งข้อมูลเองก็ได้
สิ่งที่ทำให้ SourceBottleโดดเด่นคือวิธีการจัดการ PR ที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะ คุณสามารถเลือกหัวข้อที่ตรงกับความเชี่ยวชาญของคุณได้ ซึ่งรวมถึงธุรกิจและการเงิน สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เทคโนโลยี การท่องเที่ยวและสันทนาการ การเลี้ยงดูบุตรและไลฟ์สไตล์ รวมถึงอาหารและแฟชั่น
นอกจากนี้ แผนชำระเงินยังปลดล็อกฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น การแจกของรางวัลเฉพาะ การศึกษาเคส และโอกาสในการนำเสนอสื่อ
คุณสมบัติเด่นของ SourceBottle
- เข้าถึงแพลตฟอร์มระดับโลกที่มีการเข้าถึงระหว่างประเทศที่กว้างขึ้น
- ปกป้องความเป็นส่วนตัวด้วยตัวเลือกแบบไม่ระบุตัวตน
- รับการแจ้งเตือนทางอีเมลฟรีพร้อมคุณสมบัติลดสแปม
- ใช้ตัวกรองการค้นหาที่ละเอียดตามอุตสาหกรรมและสถานที่
- มุ่งเป้าไปที่มืออาชีพเฉพาะบุคคลและธุรกิจขนาดเล็ก
ข้อจำกัดของ SourceBottle
- ไม่มีการเข้าถึงที่กว้างขวางเท่ากับ HARO หรือแพลตฟอร์มที่ใหญ่กว่า
- คุณสมบัติค่อนข้างพื้นฐาน ไม่มีตัวเลือกพรีเมียมสำหรับการมองเห็นที่ดีขึ้น
ราคาของ SourceBottle
- ฟรี
- โปรไฟล์ผู้เชี่ยวชาญ: $25/เดือน
คะแนนและรีวิวจาก SourceBottle
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
3. JustReachOut (เหมาะสำหรับผู้ประกอบการเดี่ยว ผู้จัดการแบรนด์ และทีมประชาสัมพันธ์ขนาดเล็ก)
ก่อตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์ Dmitry Dragilev ในปี 2014 JustReachOut ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ที่มีเป้าหมายด้านประชาสัมพันธ์ที่ทะเยอทะยานสามารถติดต่อกับสื่อได้โดยตรง
ด้วยซอฟต์แวร์สร้างลิงก์ คุณสามารถค้นหาและติดต่อสื่อมวลชนได้อย่างง่ายดาย โดยเข้าถึงฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีผู้ติดต่อมากกว่า 700,000 ราย หากนักข่าวไม่ตอบกลับการติดต่อครั้งแรกของคุณ คุณสามารถตั้งเวลาติดตามผลอัตโนมัติได้ เพื่อให้คุณอยู่ในความสนใจของพวกเขาโดยไม่ต้องทำงานเพิ่มเติม
เพื่อความสบายใจ แพลตฟอร์มจะตรวจสอบที่อยู่อีเมลด้วยตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าคุณติดต่อกับบุคคลที่ถูกต้อง
สร้างอีเมลนำเสนอที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลได้ในไม่กี่วินาที ทำลายกำแพงกับนักข่าวโดยไม่ต้องเจาะลึกบทความของพวกเขา และแม้กระทั่งรับสรุปบทความเหล่านั้นได้ทันทีเพื่อเข้าใจว่าพวกเขากำลังมองหาอะไร
คุณสมบัติเด่นของ JustReachOut
- สร้างการกล่าวถึงในสื่อมวลชนที่เป็นของแท้และเชื่อถือได้สำหรับลูกค้า
- ได้รับการแนะนำในพอดแคสต์ยอดนิยม
- ระบุลิงก์ที่เสียในช่องทางของคุณอย่างรวดเร็วและเพิ่มอันดับใน Google ของคุณ
- เข้าถึงเครื่องมือประชาสัมพันธ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
ข้อจำกัดของ JustReachOut
- มุ่งเน้นไปที่การประชาสัมพันธ์ภายนอกเป็นหลัก ไม่ใช่การจัดการประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง
- ผู้ใช้ใหม่ต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานทุกฟีเจอร์
ราคาของ JustReachOut
- การเข้าถึงที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น: $147/เดือน ต่อผู้ใช้
- การเข้าถึงขั้นสูง: $247/เดือน สำหรับผู้ใช้สองคน
- การเข้าถึงไม่จำกัด: $497/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
JustReachOut คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
👀คุณรู้หรือไม่? การศึกษาของ BBC พบว่าบริษัทที่มีพอดแคสต์แบรนด์ของตนเองมีการเพิ่มขึ้นของการรับรู้แบรนด์อย่างน่าประทับใจถึง 89%
4. Muck Rack (ดีที่สุดสำหรับการค้นหาและวิจัยนักข่าว)
ในขณะที่82% ของทีมประชาสัมพันธ์วัดผลความพยายามในการประชาสัมพันธ์ของพวกเขาเป็นประจำ แต่มีน้อยกว่า 40% ที่ "มั่นใจมาก" หรือ "มั่นใจอย่างยิ่ง" ในตัวชี้วัดที่พวกเขารายงาน
หากมีวิธีที่จะทำให้การวัดผลเป็นระบบอัตโนมัติและสามารถแชร์ผลลัพธ์กับผู้นำได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่คลิก Muck Rack อาจเป็นสิ่งที่ต้องการอย่างแท้จริง
แพลตฟอร์มการสื่อสารนี้ช่วยให้ธุรกิจและบุคคลทั่วไปสามารถติดต่อสื่อที่เหมาะสมได้ คุณสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับสาขาของคุณ ทำให้ง่ายต่อการค้นหาและติดต่อผู้สื่อข่าวที่เขียนเกี่ยวกับหัวข้อที่คุณเชี่ยวชาญ
Muck Rack ยังให้รายชื่อนักข่าวและผู้มีอิทธิพลอย่างครบถ้วน พร้อมรายละเอียดการติดต่อ ซึ่งช่วยให้คุณคัดกรองและระบุบุคคลที่เหมาะสมสำหรับการนำเสนอข่าวได้ อย่างไรก็ตาม คุณต้องรับผิดชอบในการติดต่อและติดตามหัวข้อที่กำลังเป็นกระแสด้วยตัวเอง
คุณสมบัติเด่นของ Muck Rack
- รักษาข้อมูลรายชื่อสื่อให้ทันสมัยด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับคำสำคัญในอุตสาหกรรมเพื่อให้คุณไม่พลาดข่าวสาร
- รับการแจ้งเตือนเมื่อผู้สื่อข่าวเปลี่ยนสายงานหรือเริ่มรายงานประเด็นใหม่
ข้อจำกัดของ Muck Rack
- ประกอบด้วยงานบริหารจัดการจำนวนมากสำหรับการประชาสัมพันธ์และการจัดการฐานข้อมูล
- อาจมีข้อมูลบางส่วนที่ขาดหายไปในบางรายชื่อผู้ติดต่อ
ราคาของ Muck Rack
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวจาก Muck Rack
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 270+)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
อ่านเพิ่มเติม:แม่แบบอินฟลูเอนเซอร์ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดการการติดต่อ
5. น้ำละลาย (เหมาะที่สุดสำหรับข้อมูลเชิงลึกด้านสื่อ)
Meltwater เป็นแพลตฟอร์มข่าวกรองสื่อที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามการปรากฏตัวและขอบเขตของสื่อของคุณ โดยใช้คำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหรือบริษัทของคุณ คุณสามารถค้นหาสิ่งพิมพ์และนักข่าวที่เกี่ยวข้องได้
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสร้างแดชบอร์ดแบบกำหนดเองเพื่อติดตามข้อมูลสำคัญสำหรับแคมเปญประชาสัมพันธ์และการตลาดเนื้อหาของคุณ เช่น ความรู้สึกของการรายงานข่าวและข้อมูลเชิงลึกของผู้ชม
แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณสร้างจดหมายข่าวเพื่อแชร์การกล่าวถึงสื่อกับทีมหรือลูกค้าของคุณได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เครื่องมืออัจฉริยะของ Meltwater เพื่อติดตามการกล่าวถึงและสถานะบนโซเชียลมีเดียของคู่แข่งได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ Meltwater
- รับจดหมายข่าวรายวันหรือรายสัปดาห์เพื่อรับข้อมูลข่าวสาร
- เข้าถึงรายละเอียดการติดต่อของผู้สื่อข่าวสำหรับการติดต่อเป้าหมาย
- ติดตามการรายงานข่าวของสื่ออย่างมีประสิทธิภาพเพื่อตรวจสอบการปรากฏตัวของแบรนด์คุณ
ข้อจำกัดของน้ำละลาย
- มาพร้อมกับแดชบอร์ดที่ไม่เป็นมิตรกับผู้ใช้ซึ่งอาจใช้งานได้ยาก
- ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับแหล่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องการสร้างความน่าเชื่อถือ
ราคาของน้ำละลาย
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Meltwater
- G2: 4. 0/5 (2,180+ รีวิว)
- Capterra: 4.0/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
อ่านเพิ่มเติม:เครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียยอดนิยมสำหรับนักการตลาด
6. ProfNet (ดีที่สุดสำหรับการชนะที่มีคุณภาพสูง)
นักข่าวที่เกี่ยวข้องซึ่งกำลังแสวงหาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอาจติดต่อคุณทางอีเมลทุกวันหรือไม่? ProfNet นำเสนอบริการนี้จาก PR Newswire ซึ่งมีประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปีในการเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์และการตลาดกับสื่อมวลชนที่กระตือรือร้น บริการนี้ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานจากการต้องติดต่อสื่อแบบสุ่มซ้ำๆ โดยไม่จำเป็น
ProfNet ช่วยให้คุณเข้าถึงโอกาสพิเศษที่ไม่มีในแพลตฟอร์มอื่น ด้วยจำนวนผู้ใช้ที่น้อยกว่า—ประมาณ 14,000 ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์—โอกาสที่คุณจะถูกเลือกโดยนักข่าวจึงสูงกว่าบริการติดต่อสื่ออื่น ๆ อย่าง HARO ซึ่งมีผู้ใช้มากกว่า 1 ล้านคนอย่างมาก
ProfNet โดดเด่นด้วยระบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในระบบนี้ นักข่าวจะส่งคำถามโดยละเอียดเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญที่ต้องการ ซึ่งจะถูกส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญที่สมัครสมาชิกไว้ ทำให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด
คุณสมบัติเด่นของ ProfNet
- เห็นอัตราการเปลี่ยนแปลงที่สูงขึ้นในตำแหน่งเมื่อเทียบกับทางเลือกส่วนใหญ่
- กรองคำค้นหาตามประเภทสถาบันหรือตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
- รับการแจ้งเตือนทันทีทางอีเมลเมื่อมีโอกาสใหม่เกิดขึ้น
ข้อจำกัดของ ProfNet
- จัดการกับรูปแบบอีเมลที่ล้าสมัยซึ่งดูเทอะทะเมื่อเทียบกับเครื่องมือสมัยใหม่
- การขาดข้อมูล SEO หมายความว่าคุณจำเป็นต้องวิจัยคะแนนโดเมนและแบ็คลิงก์ด้วยตนเอง
ราคาของ ProfNet
- ราคาที่กำหนดเอง
การจัดอันดับและรีวิวของ ProfNet
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
📮ClickUp Insight:83% ของพนักงานที่มีความรู้พึ่งพาอีเมลและแชทเป็นหลักในการสื่อสารภายในทีม อย่างไรก็ตาม เกือบ 60% ของเวลาทำงานในแต่ละวันสูญเสียไปกับการสลับระหว่างเครื่องมือเหล่านี้และการค้นหาข้อมูล
ด้วยแอปครบวงจรสำหรับการทำงานอย่าง ClickUp การจัดการโครงการ การส่งข้อความ อีเมล และการแชทของคุณจะถูกรวมไว้ที่เดียว—พร้อมเสริมประสิทธิภาพด้วย AI ที่ติดตั้งมาในตัว
7. รายการแนะนำ (เหมาะที่สุดสำหรับอัตราการแปลงสูงและระยะเวลาดำเนินการที่รวดเร็วที่สุด)
เปิดตัวในชื่อ Terkel ในปี 2021 แพลตฟอร์มนี้เริ่มต้นเป็นศูนย์กลางที่เรียบง่ายเพื่อเชื่อมต่อธุรกิจกับโอกาสทางสื่อ ข้ามเวลามาถึงเดือนกันยายน 2023 ได้มีการรีแบรนด์เป็น Featured เพื่อมุ่งเน้นการนำเสนอผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาชั้นนำมากยิ่งขึ้น
ตอนนี้, มันเสนอวิธีง่าย ๆ ในการนำเสนอและติดตามการติดต่อสื่อ ทำให้กระบวนการนี้จัดการได้ง่ายกว่าการจัดการกับสายอีเมลที่ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับ HARO
ลักษณะเฉพาะของ Featured คือการรวมทุกอย่างไว้ในแดชบอร์ดที่เข้าใจง่าย ความชัดเจนนี้หมายความว่าคุณไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแพลตฟอร์มหรือพยายามติดตามข้อเสนอในอีเมลที่ยุ่งเหยิงอีกต่อไป
คุณสมบัติเด่นที่แนะนำ
- เลือกคำถามที่สอดคล้องกับความรู้และความเชี่ยวชาญของคุณ
- เชี่ยวชาญในการเขียนคำถามและคำตอบสำหรับบทความและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ
- จัดการการนำเสนอและการติดตามผลด้วยความพยายามน้อยที่สุด
- สร้างความน่าเชื่อถือด้วยการได้รับการนำเสนอในสื่อที่มีชื่อเสียง
ข้อจำกัดที่โดดเด่น
- การต่อสู้กับโอกาสที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มใหญ่ ๆ ที่กล่าวถึงในรายการนี้
- มุ่งเน้นเฉพาะผลงานที่เขียนเท่านั้น; ไม่มีตัวเลือกสำหรับรูปแบบเนื้อหาอื่น
ราคาพิเศษ
- ฟรี
- ข้อดี: 49. 75/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 99 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวที่แนะนำ
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
8. PitchRate (เหมาะที่สุดสำหรับการรายงานข่าว)
PitchRate มุ่งเน้นการจับคู่แหล่งข้อมูลกับนักข่าวที่เหมาะสม เพิ่มโอกาสในการได้รับการตอบกลับ
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของมันคือห้องข่าวออนไลน์. พื้นที่นี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดแสดงสินทรัพย์สื่อของตน,ข่าวประชาสัมพันธ์, และไอเดียเรื่องราว, ซึ่งนักข่าวสามารถค้นหาและเข้าถึงได้โดยตรง. สิ่งนี้เพิ่มโอกาสในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมาย.
คุณสมบัติเด่นของ PitchRate
- รับคำตอบที่มีคุณภาพสูงและตรงประเด็นจากนักข่าว
- อัปโหลดบทความจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมชื่อผู้เขียน เพื่อให้สื่อมวลชนสามารถนำไปใช้ได้ทันที
- เข้าถึงทรัพยากรการฝึกอบรม PR, บทความ และคำแนะนำเพื่อปรับปรุงแผนการประชาสัมพันธ์ของคุณ
ข้อจำกัดของ PitchRate
- เหมาะที่สุดสำหรับแคมเปญประชาสัมพันธ์ขนาดเล็กมากกว่าแคมเปญขนาดใหญ่
ราคาของ PitchRate
- ฟรี
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ PitchRate
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
9. OnePitch (เหมาะที่สุดสำหรับการปรับปรุงการนำเสนอข่าว)
เปิดตัวในปี 2017 แพลตฟอร์มนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเร่งกระบวนการนำเสนอข้อมูลสำหรับทั้งนักข่าวและผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์ แนวคิดนั้นเรียบง่าย: แทนที่จะส่งข้อเสนอทั่วไป คุณส่งข้อเสนอที่ปรับให้ตรงกับความต้องการของนักข่าวแต่ละคน
หนึ่งในคุณสมบัติที่ดีที่สุดของแพลตฟอร์มนี้คือ Pitch Checker ซึ่งวิเคราะห์การนำเสนอของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าตรงกับความคาดหวังของนักข่าว นอกจากนี้ยังให้คำแนะนำจากนักข่าว โดยแนะนำผู้ติดต่อที่ดีที่สุดตามการนำเสนอของคุณ เพื่อที่คุณจะได้ไม่เสียเวลาไปกับข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติเด่นของ OnePitch
- ติดตามอีเมลเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการติดต่อของคุณ
- ตั้งค่าการแจ้งเตือนติดตามผลเพื่อให้ไม่พลาดการตอบกลับ
- รับรายงานทางอีเมลเพื่อวัดความสำเร็จในการนำเสนอของคุณ
ข้อจำกัดของ OnePitch
- มีฟีเจอร์ขั้นสูงที่จำกัดสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์ที่มีประสบการณ์มากขึ้น
- ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามาเป็นอย่างมากเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ราคาของ OnePitch
- แพ็กเกจ All Pitch: $50/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว OnePitch
- G2: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการให้คะแนนเพียงพอ
10. ช่วยนักเขียน B2B (เหมาะที่สุดสำหรับกลุ่มการตลาดเฉพาะ)
ถูกซื้อโดยชุมชนการตลาดเนื้อหา Superpath ในปี 2023 แพลตฟอร์มเฉพาะกลุ่มนี้มอบคุณค่าให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด การขาย และเทคโนโลยีอย่างเงียบๆ
สิ่งที่ทำให้ Help a B2B Writer (HaB2BW) โดดเด่นคือความสามารถในการเชื่อมต่อนักเขียนกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างเนื้อหาคุณภาพระดับสูง หากคุณไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ HaB2BW ช่วยให้คุณสามารถค้นหาและสื่อสารกับผู้เชี่ยวชาญได้อย่างง่ายดาย
ช่วยนักเขียน B2B คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- เข้าถึงเทมเพลตโซเชียลมีเดียหลากหลายรูปแบบ
- แพลตฟอร์มฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครสมาชิกหรือค่าใช้จ่ายต่อการนำเสนอ
- สร้างสภาพแวดล้อมที่ปราศจากสแปม พร้อมส่งมอบโอกาสที่มีคุณภาพสูง
ช่วยเหลือผู้เขียน B2B ข้อจำกัด
- จำกัดการใช้งานเฉพาะกลุ่มเฉพาะทางด้านการตลาด เทคโนโลยี หรือธุรกิจ
- ปัญหาขัดข้องเป็นครั้งคราว เช่น ปัญหาการส่งข้อความไม่ถึงปลายทาง
ช่วยนักเขียน B2B กำหนดราคา
- ฟรี
ช่วยนักเขียน B2B ให้คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่เกี่ยวข้อง
- Capterra: ไม่เกี่ยวข้อง
วิธีการที่น่าสนใจอื่น ๆ
หากคุณรู้สึกว่าทางเลือก HARO เหล่านี้ยังไม่ตอบโจทย์ความต้องการในการประชาสัมพันธ์สื่อของคุณอย่างเต็มที่ ยังมีตัวเลือกอื่น ๆ ให้พิจารณาอีกหลายทาง แพลตฟอร์มที่มีชื่อเสียงบางแห่งมีแนวทางที่เน้นชุมชนและมีปฏิสัมพันธ์มากกว่า ซึ่งอาจช่วยให้คุณได้รับการกล่าวถึงและลิงก์ย้อนกลับที่มีคุณค่าเหล่านั้นได้
นี่คือบางสิ่งที่ควรค่าแก่การตรวจสอบ:
X (เดิมชื่อ Twitter) (#journorequests)
X ไม่ได้มีไว้แค่เลื่อนดูมีมหรือซุบซิบดาราเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งข้อมูลล้ำค่าสำหรับการเชื่อมต่อกับนักข่าวที่กำลังมองหาความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญอย่างจริงจัง
ค้นหาแฮชแท็ก#journorequestsเพื่อดูคำถามจากสื่อแบบเรียลไทม์จากนักข่าวในหลากหลายอุตสาหกรรม
นักข่าวใช้แฮชแท็กนี้เพื่อโพสต์โอกาสสำหรับการให้คำพูด, การสัมภาษณ์, และข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ. ความสวยงามของ X คือความรวดเร็วและความสามารถในการเข้าถึง—คุณสามารถเข้าร่วมการสนทนาได้ทันทีและเชื่อมต่อกับนักข่าวหลากหลายคน.
โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อเสนอของคุณกระชับและปรับให้เหมาะสมกับแต่ละคำขอ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: แทนที่จะทำการติดต่อแบบไม่เตรียมตัว (cold-pitching) หลายๆ มืออาชีพด้านประชาสัมพันธ์เลือกที่จะสร้างเครือข่ายบน LinkedIn อย่างจริงจัง โดยนำเสนอความเป็นผู้นำทางความคิดหรือเข้าร่วมชุมชนสื่อต่างๆ เช่น PR Week หรือ Media Relations 101
ชุมชน Reddit (เช่น r/PRpros, r/Freelance)
Reddit เป็นอัญมณีที่ซ่อนอยู่สำหรับการประชาสัมพันธ์สื่อ โดยมีชุมชนที่ใช้งานอยู่หลายแห่งที่อุทิศให้กับงานประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์กับสื่อ
ซับเรดดิตเช่นr/PRprosและr/Freelanceเต็มไปด้วยนักข่าวและผู้สร้างเนื้อหาที่โพสต์คำขอสื่อและค้นหาความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ ชุมชนเหล่านี้มักจะมีขนาดเล็กกว่าและเฉพาะกลุ่มมากขึ้น ซึ่งอาจเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในการค้นหาโอกาสที่เกี่ยวข้องอย่างสูงและสอดคล้องกับเป้าหมาย PR ของคุณ
อย่างไรก็ตาม โปรดปฏิบัติตามกฎของซับเรดดิตและหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ส่งเสริมการขายมากเกินไป—ชาวเรดดิตให้ความสำคัญกับความเป็นจริงอย่างแท้จริง
ชุมชน Slack
ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์และสื่อจำนวนมากใช้ Slack เพื่อแบ่งปันโอกาสและเชื่อมต่อกับนักข่าวและผู้มีอิทธิพลแบบเรียลไทม์
ช่องทางเช่น #PRdaily, #PublicRelations หรือ #MediaRequests มักจะอนุญาตให้คุณโพสต์ความพร้อมของคุณในฐานะแหล่งข้อมูล แบ่งปันข่าวประชาสัมพันธ์ หรือตอบสนองต่อคำขอของนักข่าว ชุมชน Slack โดดเด่นเนื่องจากรูปแบบการสื่อสารที่เป็นกันเองและสนทนา ซึ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ พวกเขามักจะมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ซึ่งหมายความว่าคุณมักจะได้รับการเข้าถึงโอกาสที่มีคุณภาพสูง
เครื่องมือการติดต่อสื่อสารกับนักข่าวอื่น ๆ
หากคุณต้องการปรับปรุงการติดต่อสื่อสารกับนักข่าวและบริหารความสัมพันธ์กับสื่อ ClickUp คือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจริง!
เครื่องมือการจัดการโครงการแบบครบวงจรและการมีส่วนร่วมทางสื่อสังคมสำหรับเอเจนซีของเราสามารถช่วยคุณบริหารการประชาสัมพันธ์ทางสื่อและการวางแผนสื่อได้ดีขึ้น. นี่คือวิธีการ:
🚀 ติดตามคำขอสื่อด้วยแบบฟอร์มที่กำหนดเอง
ไม่ว่าจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากนักข่าวหรือการติดตามคำถามจากสื่อที่เข้ามาClickUp Formsช่วยให้คุณสามารถบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้
เมื่อรวบรวมข้อมูลแล้ว คุณสามารถทำให้กระบวนการทำงานและการติดตามเป็นระบบอัตโนมัติได้ ทำให้ทีมของคุณทราบได้ชัดเจนว่าเมื่อใดควรดำเนินการ ซึ่งช่วยให้การประชาสัมพันธ์สื่อของคุณเป็นไปอย่างราบรื่นและทันเวลา
🚀 ร่วมมือกันในกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ด้วย ClickUp Docs
ด้วยClickUp Docs ทีมงานของคุณสามารถทำงานร่วมกันในกลยุทธ์ประชาสัมพันธ์และแผนการประชาสัมพันธ์กับสื่อแบบเรียลไทม์ สร้าง แก้ไข และแชร์เอกสารได้อย่างง่ายดาย ทำให้การร่างข้อเสนอ แผนการรณรงค์ หรือปรับปรุงข่าวประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องง่าย
เอกสารยังช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบเนื้อหาของคุณด้วยคุณสมบัติการจัดรูปแบบที่หลากหลาย, หน้าซ้อน, และเทมเพลตเพื่อให้ทุกอย่างสอดคล้องกัน
🚀 สร้างไอเดียด้วย AI
ClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ช่วยให้คุณสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ สำหรับการประชาสัมพันธ์สื่อของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้การสนับสนุนทันที ช่วยให้คุณระดมความคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์เนื้อหา ปรับปรุงเป้าหมายด้านประชาสัมพันธ์ หรือแม้แต่สร้างไอเดียสำหรับแคมเปญการประชาสัมพันธ์
คำแนะนำจาก AI สามารถกลายเป็นงานที่สามารถทำได้ภายในเอกสารของคุณ ช่วยเร่งกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณให้รวดเร็วขึ้น
🚀 อัตโนมัติงานและการติดตามผล
ด้วยClickUp Tasks คุณสามารถสร้างกระบวนการทำงานอัตโนมัติสำหรับการติดตามผล การติดตามการติดต่อ และการมอบหมายงาน ตั้งค่าการแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับการติดตามสื่อหรือให้งานถูกมอบหมายไปยังสมาชิกทีมที่เหมาะสมเมื่อมีการส่งข้อเสนอ
ด้วยวิธีนี้ คุณจะรักษาแคมเปญการเข้าถึงของคุณให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องด้วยความพยายามน้อยที่สุด
🚀 การสื่อสารเชิงรุกกับแชท
ในทำนองเดียวกันClickUp Chatผสานการสื่อสารของทีมเข้ากับการจัดการงาน. หารือเกี่ยวกับการอัปเดตแคมเปญ, แชร์ความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการสื่อ, หรือคิดค้นไอเดียการนำเสนอ—ทั้งหมดนี้ภายในแพลตฟอร์มเดียว.
แชทยังผสานการทำงานกับงานของคุณได้อีกด้วย คุณสามารถเชื่อมโยงการสนทนาที่มีความหมายไปยังรายการที่ต้องดำเนินการเฉพาะได้โดยตรง ทำให้ง่ายต่อการรักษาความสอดคล้อง
🚀 ตรวจสอบความคืบหน้าด้วยแดชบอร์ดที่ทรงพลัง
ด้วยแดชบอร์ดของ ClickUp คุณสามารถติดตามตัวชี้วัดสำคัญ ตรวจสอบประสิทธิภาพของแคมเปญ และปรับกลยุทธ์ตามความจำเป็น แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของความพยายามของคุณ ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
การนำ ClickUp มาใช้สำหรับการจัดการโซเชียลมีเดียและการสร้างเนื้อหาของเรา ส่งผลให้สามารถยกเลิกการใช้การสื่อสารทางอีเมลทั้งหมดในโครงการนี้ได้สำเร็จ
การนำ ClickUp มาใช้สำหรับการจัดการโซเชียลมีเดียและการสร้างเนื้อหาของเรา ส่งผลให้สามารถยกเลิกการใช้การสื่อสารทางอีเมลทั้งหมดในโครงการนี้ได้สำเร็จ
การรวมงาน การสื่อสาร และเอกสารของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ClickUp ช่วยให้การวางแผนสื่อของคุณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่ว่าจะเป็นการร่างข้อเสนอ การจัดการติดตามงาน หรือการร่วมมือกันในกลยุทธ์การเข้าถึง ClickUp ทำให้กระบวนการทั้งหมดราบรื่น เป็นระเบียบ และมีประสิทธิผลมากขึ้น
การเลือกทางเลือก HARO ที่เหมาะสม
HARO อาจจะหายไป แต่การเข้าถึงสื่อยังไม่จบสิ้น ด้วยทางเลือก 10 ตัวเลือกนี้ คุณมีวิธีมากมายที่จะทำให้ความพยายามในการประชาสัมพันธ์และการสร้างลิงก์ของคุณยังคงมีชีวิตชีวาและก้าวหน้าต่อไป
แต่คุณจะเลือกอันที่เหมาะกับความต้องการของคุณได้อย่างไร?
ลองทดสอบแพลตฟอร์มทั้งแบบฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่ายเพื่อดูว่าอะไรเหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณมากที่สุด ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไร อย่าลืมว่าการนำเสนอของคุณต้องมอบคุณค่าที่แท้จริง นั่นคือกุญแจสำคัญในการได้รับแบ็คลิงก์คุณภาพที่จะคงความแข็งแกร่งกับอัลกอริทึมของ Google ในระยะยาว
ด้วย ClickUp คุณสามารถจัดการการประชาสัมพันธ์สื่อของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามเป้าหมายด้านประชาสัมพันธ์ และทำงานร่วมกันในกลยุทธ์การสร้างลิงก์ทั้งหมดในที่เดียว
สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้เพื่อยกระดับความพยายามด้านประชาสัมพันธ์ของคุณไปอีกขั้น!