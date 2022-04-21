เคอร์รี แคมป์เปียน: การใช้ ClickUp เพื่อจัดการงานและประสบความสำเร็จในอาชีพใหม่

การเปลี่ยนอาชีพอาจเป็นหนึ่งในสิ่งที่น่ากลัวที่สุดที่คุณเคยทำ แต่ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุดเช่นกัน
หากคุณอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกว่าต้องการเปลี่ยนแปลง หรือหากคุณเคยฝันที่จะทำสิ่งต่าง ๆ ที่แตกต่างออกไป ตอนนี้คือเวลาที่คุณต้องกล้าที่จะก้าวออกไป!
เชื่อได้เลยจากKerry Campion— ครูสอนภาษาอังกฤษที่ผันตัวมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนเนื้อหา SEO 👏👏👏
"มันเป็นการก้าวกระโดดที่น่ากลัว แต่ตอนนี้...งานของฉันได้ผสานสองความหลงใหลที่ยิ่งใหญ่ของฉันเข้าด้วยกัน..."
การเดินบนเส้นทางใหม่นี้มีความท้าทายอยู่ไม่น้อย เธอต้องเรียนรู้วิธีการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ โชคดีที่เคอร์รี่ได้พบกับแอปจัดการโครงการที่เชื่อถือได้และยืดหยุ่น ซึ่งได้ช่วยเหลือเธอในทุกขั้นตอน
นี่คือคำพูดของเคอร์รีเกี่ยวกับวิธีที่ ClickUp ช่วยให้เธอสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าและทำให้เธอมีความมั่นใจมากขึ้นในบทบาทใหม่ของเธอ
โอเค, เคอร์รี. เราพร้อมสำหรับคุณแล้ว! 🎙💁♀️
เล่าให้เราฟังเกี่ยวกับตัวคุณ
สวัสดี! ฉันชื่อเคอร์รี—นักเขียนเนื้อหา SEO จากเมืองบาโยกาโน ประเทศสเปน 👋 😊
ฉันเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง และเริ่มต้นในโลกออนไลน์ด้วยบล็อกและพอดแคสต์ของตัวเองสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษ ในขณะที่กำลังสร้างมันขึ้นมา ฉันเริ่มสนใจมากขึ้นในการทำให้บล็อกของฉันเข้าถึงกลุ่มคนที่เหมาะสม มากกว่าการสอน นี่เป็นที่ที่ฉันค้นพบ SEO และไม่นานนักฉันก็ตัดสินใจที่จะก้าวไปข้างหน้าและเปลี่ยนสายงานเป็นนักเขียนคัดลอก SEO และทิ้งธุรกิจเก่าของฉันไว้เบื้องหลัง
มันเป็นการก้าวกระโดดที่น่ากลัว แต่ตอนนี้ สองปีต่อมา ฉันกำลังสร้างกลยุทธ์เนื้อหา SEOสำหรับผู้สร้างคอร์ส ผู้ประกอบการออนไลน์ และบริษัท SaaS
ฉันรักที่ตอนนี้งานของฉันผสานสองสิ่งที่ฉันหลงใหลที่สุดเข้าด้วยกัน: การเขียนและการตลาด และฉันได้ทำงานร่วมกับผู้ก่อตั้งที่น่าทึ่งจากทั่วโลก 💜
ไม่เพียงเท่านี้ แต่ฉันยังได้ขยายธุรกิจไปสู่การฝึกอบรมออนไลน์ และตอนนี้สอนนักเขียนคำโฆษณาคนอื่น ๆ ให้เชี่ยวชาญในด้านการเขียนคำโฆษณาสำหรับ SEOผ่านคอร์สของฉันชื่อว่า SERP Slayer ด้วย ดังนั้นนี่คือภารกิจที่ต้องทำมากมายที่ต้องจัดการควบคู่กันไป ระหว่างงานของลูกค้า การบริหารธุรกิจ การตลาด (สำหรับทั้งสองด้านของธุรกิจของฉัน) การสร้างและดูแลชุมชนของฉัน และการช่วยเหลือผู้เรียนของฉัน
เข้าสู่ClickUp— ผู้ช่วยชีวิตของฉัน 😌 🙌
คุณทราบเกี่ยวกับ ClickUp ได้อย่างไร?
ทุกคนบอกให้ฉันใช้ชุดเครื่องมือรวมกัน แต่มันกลับกลายเป็นเรื่องยุ่งยากที่ต้องจัดการข้อมูลซ้ำไปมาระหว่างระบบต่าง ๆ แถมยังเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมหาศาลเมื่อต้องจัดการกับซอฟต์แวร์หลากหลายแบบนี้
ในฐานะนักเขียนโฆษณา ฉันต้องจดบันทึกมากมาย และฉันต้องการที่เก็บเอกสารสำคัญทั้งหมดในโปรเจกต์ของลูกค้าไว้ด้วยกัน และต้องสามารถผสานข้อมูลเหล่านั้นเข้ากับระบบจัดการโปรเจกต์ของฉันได้ด้วย
คนบอกฉันให้ใช้ Notion และ Asana แต่ฉันไม่เคยรู้สึกเข้ากันได้เลยกับการต้องสลับไปมาระหว่างสองแอปนี้ ฉันก็ไม่ชอบโครงสร้างของ Asana ด้วย ฉันรู้สึกหงุดหงิดกับการมี "โปรเจกต์" ต่างๆ กระจัดกระจายไปทั่วทุกที่ และฉันต้องการจัดระเบียบพวกมันในรูปแบบลำดับชั้น ซึ่งฉันพบว่า ClickUp สามารถทำได้
คุณใช้ ClickUp เพื่ออะไร?
ฉันใช้ ClickUp สำหรับทุกอย่างจริงๆตั้งแต่การจัดการการตลาดเนื้อหา การวางแผนโซเชียลมีเดีย การจัดการโครงการลูกค้า การบริหารธุรกิจ การเงินธุรกิจของฉัน การทำงานร่วมกับผู้ช่วย การมอบหมายงาน และแม้กระทั่งตารางการออกกำลังกายและแผนการรับประทานอาหารของฉัน!
นักเขียนเนื้อหา SEO มีเอกสารและสเปรดชีตมากมายที่ต้องจัดการโชคดีที่คุณสมบัติ Docs ใน ClickUpช่วยให้ฉันสามารถรวบรวมเอกสารสำคัญทั้งหมดสำหรับลูกค้าแต่ละรายไว้ในที่เดียวได้ ฉันยังสร้างโปรเจกต์แม่แบบและเอกสารแม่แบบสำหรับคำถามในบรีฟงานเขียน คำถามสำหรับการโทรค้นหาข้อมูล การวิเคราะห์โทนเสียงแบรนด์ และฉันยังเขียนร่างแรกของงานเขียนของฉันที่นั่นเลย—ใน ClickUp
มุมมองแบบฝังของ ClickUpก็ยอดเยี่ยมมากในการช่วยฉันจัดการสเปรดชีตที่สำคัญ การสามารถฝังและแก้ไข Google Sheet ได้โดยตรงใน ClickUp นั้นช่วยได้มากจริงๆ ตอนนี้ฉันไม่จำเป็นต้องค้นหาใน Google Drive เพื่อหาสเปรดชีตที่เกี่ยวข้องสำหรับโปรเจกต์ของลูกค้าอีกต่อไป—มันพร้อมใช้งานได้ทันทีที่ปลายนิ้วของฉัน
ฉันใช้ClickUp Forms บ่อยมากเช่นกัน ฉันได้สร้างแบบฟอร์มติดต่อเพื่อให้ลูกค้าใหม่สามารถติดต่อฉันผ่านเว็บไซต์ของฉันได้โดยการกรอกแบบฟอร์ม ClickUp Form แบบฟอร์มนี้จะสร้างงานใหม่ในรายการ "ลูกค้าเป้าหมาย" ของฉันโดยอัตโนมัติเพื่อให้ฉันทราบว่าต้องติดตามผล นอกจากนี้ยังเป็นวิธีที่ดีในการรวบรวมคำรับรองจากลูกค้าเพราะพวกเขาสามารถอัปโหลดรูปภาพ ให้คะแนนดาว และให้สิทธิ์ในการเผยแพร่คำรับรองด้วยช่องทำเครื่องหมาย
ClickUp ได้กลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตการทำงาน (และส่วนตัว) ของฉันอย่างแท้จริง เพราะมันเป็นแอปเดียวที่ตอบโจทย์ทุกอย่างได้จริงๆ 🔥
ด้วย Trello ฉันต้องสลับไปมาระหว่างบอร์ดต่างๆ และไม่สามารถเห็นทุกอย่างที่กำลังดำเนินการอยู่ในมุมมองเดียวได้ ด้วย ClickUp ฉันใช้มุมมองปฏิทินภายใต้แท็บ"ทุกอย่าง" เป็นประจำเพื่อดูโครงการ กำหนดส่ง และการประชุมทั้งหมดของฉัน ในมุมมองเดียว
ด้วย Asana ฉันไม่เคยชอบการมีแค่ "โปรเจกต์" ที่ไม่ได้ถูกจัดกลุ่มรวมกันเหมือนกับระบบลำดับชั้นของพื้นที่โฟลเดอร์ รายการ ฯลฯใน ClickUpเลย ฉันยังเคยลองรวมเวิร์กโฟลว์ของฉันกับ Notion ด้วย แต่แล้วฉันก็ตระหนักว่าระบบจัดการเอกสารในตัวของ ClickUp นั้นทำให้สิ่งนั้นไม่จำเป็นอีกต่อไป
โดยสรุป ฉันประหยัดทั้งเงินและเวลาจากการสลับใช้ระบบและซอฟต์แวร์ต่างๆ⭐️
คุณชอบฟีเจอร์ใดของ ClickUp มากที่สุด?
ทำให้ใจสลายเลย—มีฟีเจอร์มากมายที่ฉันชอบ! แต่ฉันต้องบอกว่ามุมมองเอกสาร เป็น สิ่งที่ช่วยชีวิตฉันไว้จริงๆ
ฉันได้สร้างแม่แบบสำหรับขั้นตอนการทำงานทั้งหมดของฉันแล้ว รวมถึงคำถามที่ต้องถามลูกค้าในระหว่างการโทรเพื่อค้นหาข้อมูลและเริ่มโครงการ ตอนนี้เพียงแค่คลิกปุ่มเดียว ฉันไม่เพียงแต่มีแผนขั้นตอนการทำงานของโครงการทั้งหมด แต่ยังรวมถึงแม่แบบเอกสารที่จำเป็นสำหรับแต่ละโครงการด้วย ช่วยชีวิต!
แล้วการทำงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างเมื่อใช้ ClickUp?
รู้สึกหรูหราจังเลยตอนนี้! 💁♀️ 💻 ✨
ฉันรู้สึกเหมือนเป็นมืออาชีพจริงๆ ที่มีระบบและขั้นตอนการทำงานที่เป็นรูปธรรม ซึ่งได้สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าของฉันมากจนตอนนี้กลายเป็นสิ่งที่พวกเขาทุกคนพูดถึงว่ามันง่ายแค่ไหนที่ได้ทำงานกับฉันและกระบวนการทั้งหมดราบรื่นเพียงใด
กระบวนการเริ่มต้นใช้งานของฉันตอนนี้ใช้เวลาเฉลี่ยน้อยกว่า 20 นาที ซึ่งเมื่อก่อนใช้เวลาถึงชั่วโมงครึ่ง!
ฉันก็รู้สึกท่วมท้นได้ง่ายเช่นกัน ดังนั้น ClickUp ได้ช่วยปรับปรุงสุขภาพจิตของฉันอย่างแท้จริง เพราะฉันเพียงแค่เปิดแท็บ "ทุกอย่าง" ในมุมมองปฏิทิน และนั่นแหละ—ตารางเวลาทั้งหมดของฉันอยู่ตรงนั้น ฉันรักมันมาก ฉันรู้อย่างชัดเจนว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นและอะไรที่คาดหวังได้ และไม่มีเซอร์ไพรส์ที่ไม่พึงประสงค์
เมื่อคุณมีเวลาหนึ่งวันต่อสัปดาห์ที่คุณประหยัดได้ คุณได้ทำอะไรที่คุณไม่มีเวลาทำมาก่อนหน้านี้บ้าง?
ตอนนี้ฉันมีเวลาพาหมาของฉันไปเดินเล่นในป่าเกือบทุกวันแล้ว ก่อนที่จะใช้ ClickUp และจัดระเบียบระบบและขั้นตอนการทำงานของฉัน ไม่มีทางเลยที่ฉันจะสามารถใช้เวลาเกือบ 2 ชั่วโมงจากวันทำงานเพื่อทำเช่นนั้นได้
ตอนนี้ที่คุณเป็นผู้ใช้ ClickUp อย่างจริงจังแล้ว คุณมีคำแนะนำหรือคำแนะนำใด ๆ สำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นหรือสนใจที่จะลองใช้ ClickUp บ้างไหม?
ClickUp มีฟีเจอร์ที่น่าทึ่งมากมายจนคุณอาจอยากลองใช้ทั้งหมดในคราวเดียว แต่ขอให้อดใจไว้ก่อน!
ดูวิดีโอการเริ่มต้นใช้งาน ใช้ตัวอย่างขั้นตอนการทำงานที่เรียบง่ายของพวกเขา และดำเนินการต่อจากตรงนั้น อาจดูซับซ้อนกว่าซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอื่นๆเช่น Asanaหรือ Trello ในตอนแรก แต่ค่อยๆ ทำทีละขั้นตอน แล้วฉันรับรองว่าคุณจะไม่มีวันกลับไปใช้โปรแกรมอื่นอีกเลย 😌
ขอบคุณที่แบ่งปันเรื่องราวการใช้ ClickUp ของคุณกับเรา Kerry และคำแนะนำที่ยอดเยี่ยม! 💜
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ God Save the SERP และเชื่อมต่อกับ Kerry โปรดเยี่ยมชม เว็บไซต์ ของเธอ ติดต่อเธอได้ทาง LinkedIn และติดตามทวีตของเธอได้ทาง Twitter.
ถึงตาคุณแล้ว: เริ่มบันทึกงานของคุณและสร้างกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพใน ClickUp 👩💻 ⚡️
เอกสารได้เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ถูกใช้มากที่สุดภายในแพลตฟอร์ม ClickUp มาเป็นเวลานานแล้ว และหนึ่งในสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับการร่วมมือกันในทีม
ด้วย ClickUp Docs คุณสามารถสร้างเอกสารที่สวยงาม คู่มือ ฐานความรู้ และอื่นๆ อีกมากมาย! เราจะแสดงวิธีการสร้าง ปรับแต่ง และเชื่อมต่อเอกสารของคุณกับงานและกระบวนการทำงานของคุณและทีมของคุณ! เพื่อดูภาพรวมของสิ่งที่ ClickUp Docs มีให้ โปรดชมวิดีโอด้านล่าง 👇 😊
เข้าถึง ClickUp Docs ได้ฟรีและดูทรัพยากรเหล่านี้เพื่อค้นพบวิธีการใช้ฟีเจอร์การบันทึกข้อมูลอันทรงพลังนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด: