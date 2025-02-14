บล็อก ClickUp

วิธีจัดลำดับความสำคัญของอีเมลในที่ทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
14 กุมภาพันธ์ 2568

ในปี 1971 นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชื่อเรย์มอนด์ ทอมลินสัน ได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการส่งอีเมลฉบับแรกให้กับตัวเอง—ข้อความที่เป็นการปฏิวัติซึ่งมีลักษณะประมาณว่า "QWERTYUIOP" น่าตื่นเต้นใช่ไหมล่ะ?

หากมองไปข้างหน้าถึงปัจจุบัน อีเมลไม่ได้เป็นสิ่งใหม่ที่น่าสนใจอีกต่อไป แต่กลับกลายเป็นหนึ่งในตัวการสำคัญที่ขัดขวางประสิทธิภาพการทำงาน

🚨 คนทั่วไปได้รับอีเมลเฉลี่ย 120 ฉบับต่อวัน ตามข้อมูลของ Adobe ผู้เชี่ยวชาญใช้เวลามากกว่าห้าชั่วโมงต่อวันในการอ่านและตอบอีเมล—เกือบครึ่งหนึ่งของเวลาทำงาน! ไม่แปลกใจเลยที่จดหมายเขียนด้วยลายมือจะรู้สึกเหมือนเป็นของหายากที่หรูหรา

อย่างไรก็ตาม อีเมลยังคงเป็นกระดูกสันหลังของการสื่อสารในองค์กร มันมีความสำคัญมากจนบันทึกอีเมลสามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในศาลได้—พูดถึงเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง!

นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการจัดลำดับความสำคัญของอีเมลจึงหมายถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอีเมล ลดความเครียด และปรับปรุงการสื่อสารทางอีเมล

ด้วยกลยุทธ์การจัดลำดับความสำคัญของอีเมลที่เหมาะสม คุณสามารถเปลี่ยนกล่องจดหมายของคุณจากแหล่งที่ลดประสิทธิภาพการทำงานให้กลายเป็นเครื่องมือจัดการที่ทรงพลัง มาดูกันทีละขั้นตอน

⏰ สรุป 60 วินาที

รักษาความเป็นระเบียบและควบคุมกล่องจดหมายของคุณด้วยกลยุทธ์การจัดการอีเมลอัจฉริยะเหล่านี้:

  • จัดหมวดหมู่จดหมาย: ใช้ป้ายกำกับ, ธง, หรือแท็กเพื่อจัดเรียงจดหมายตามความสำคัญ
  • กำหนดเวลาการตรวจสอบอีเมลเฉพาะ: หลีกเลี่ยงการตรวจสอบกล่องขาเข้าอย่างต่อเนื่อง และจัดสรรช่วงเวลาเฉพาะสำหรับการจัดการอีเมล
  • ใช้เครื่องมืออีเมล: ใช้ClickUpเพื่อแปลงอีเมลเป็นงาน, อัตโนมัติการติดตาม, และซิงค์กับ Gmail หรือ Outlook
  • ยกเลิกการสมัครและจัดระเบียบ: ลบจดหมายข่าวที่ไม่จำเป็นและเก็บอีเมลที่ล้าสมัยไว้ในคลัง
  • เปลี่ยนอีเมลให้เป็นการกระทำ: สรุปอีเมลและสร้างงานที่สามารถดำเนินการได้โดยใช้เครื่องมืออย่าง ClickUp Brain

ทำไมการจัดลำดับความสำคัญของอีเมลจึงสำคัญ

ทุกธุรกิจมีเป้าหมายสูงสุดเดียวกัน: การเพิ่มรายได้และยอดขาย การสื่อสาร—โดยเฉพาะผ่านอีเมล—จำเป็นต้องตรงเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น

จากการศึกษา พบว่าการรอเกินห้านาทีในการตอบกลับลูกค้าเป้าหมายสามารถลดอัตราความสำเร็จในการคัดเลือกของคุณลงถึง 10 เท่า หากยืดเวลาการตอบกลับออกไปเป็นห้าถึงสิบนาทีอัตราความสำเร็จจะลดลงถึง 400% ใช่แล้ว ทุกนาทีมีความสำคัญ

นี่คือเหตุผลที่เราต้องให้ความสำคัญกับอีเมล การจัดการอีเมลที่ถูกต้องเป็นขุมทรัพย์สำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

วิธีจัดลำดับความสำคัญของอีเมลในที่ทำงาน
ตอนนี้ มาเปลี่ยนจากลูกค้าเป็นพนักงานกันบ้าง เกือบ70% ของพนักงานกล่าวว่าพวกเขาชอบใช้อีเมลสำหรับการสื่อสารในที่ทำงาน นั่นคือส่วนสำคัญของทีมคุณที่พึ่งพาอีเมลเพื่อให้ได้รับข้อมูลและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น, ไม่, คุณไม่สามารถหลบหนีกล่องข้อความของคุณได้. แทนที่, การกระทำที่ฉลาดกว่าคือการเพิ่มการให้ความสำคัญกับอีเมล.

ด้วยเครื่องมือ AI ที่ตอนนี้มีทุกอย่างตั้งแต่การจัดเรียงอัตโนมัติไปจนถึงการสร้างคำตอบ การจัดการข้อความที่เข้ามาจึงง่ายกว่าที่เคย แต่ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำความเข้าใจ เรามาดูกันโดยผ่านคู่มือทีละขั้นตอนในการจัดลำดับความสำคัญของอีเมล

คู่มือทีละขั้นตอนในการจัดลำดับความสำคัญของอีเมลในที่ทำงาน

กฎข้อแรกของการจัดลำดับความสำคัญของอีเมล: ไม่ใช่ว่าอีเมลทุกฉบับจะถูกสร้างมาเท่าเทียมกัน

โดยการกำหนดระดับความสำคัญของข้อความที่เข้ามา คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญและหลีกเลี่ยงการจมอยู่ใต้กองอีเมลที่มีความสำคัญต่ำ

นี่คือวิธีจัดการกล่องจดหมายของคุณอย่างมืออาชีพ:

ขั้นตอนที่ 1 – การจัดหมวดหมู่ของอีเมล

มีการส่งอีเมลขยะถึง 160 พันล้านฉบับต่อวัน คิดเป็น 46% ของอีเมลทั้งหมด แน่นอนว่าคุณคงไม่อยากให้ข้อความสำคัญจากเจ้านายของคุณไปอยู่ข้างๆ โพสต์บล็อกสแปมเกี่ยวกับการลงทุน "มหัศจรรย์" ใช่ไหม?

นี่คือเหตุผลที่เราเริ่มต้นด้วยการจัดหมวดหมู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามความสำคัญในการจัดลำดับความสำคัญของอีเมล

เริ่มต้นด้วยการกำหนดระดับความสำคัญโดยใช้ป้ายกำกับ แท็ก หรือเครื่องหมายบนอีเมลของคุณ

เพื่อจัดระเบียบอีเมลใน Gmail ให้ใช้ดาวเพื่อทำเครื่องหมายข้อความที่สำคัญ เพียงคลิกที่ดาวข้างอีเมลในกล่องขาเข้าของคุณ และเพื่อดูทั้งหมด ให้เลือก "ที่ติดดาว" จากเมนูทางด้านซ้าย

การจัดหมวดหมู่ของอีเมล:
ทำเครื่องหมายดาวให้กับอีเมลสำคัญเพื่อให้ค้นหาได้ง่ายในหมวด "ดาว" ในภายหลัง

หากคุณใช้ Outlook คุณสามารถทำเครื่องหมายอีเมลเพื่อติดตามได้ คลิกที่ไอคอนธงถัดจากข้อความ และคุณยังสามารถกำหนดวันที่ครบกำหนดเพื่อเตือนตัวเองให้ดำเนินการได้อีกด้วย

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ติดป้ายอีเมลที่ต้องการความสนใจทันทีด้วย "ความสำคัญสูง" "ด่วน" หรือ "ต้องดำเนินการ" นี่เหมือนกับการให้ระบบสัญญาณไฟจราจรกับกล่องจดหมายของคุณ—สีแดงหมายถึงหยุดทุกอย่างและตอบกลับทันที

ตัวกรองและป้ายกำกับเป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างกล่องจดหมายที่ปราศจากความวุ่นวาย เครื่องมือเหล่านี้จะจัดเรียงและจัดหมวดหมู่จดหมายและข้อความเร่งด่วนที่เข้ามาโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น ผู้ส่ง หัวเรื่อง หรือคำสำคัญ

ตัวอย่างเช่น อีเมลจากผู้ส่ง VIP หรือโครงการสำคัญสามารถส่งไปยังกล่องจดหมายสำคัญได้โดยตรง ในขณะที่อีเมลส่งเสริมการขายสามารถย้ายไปยังโฟลเดอร์แยกต่างหากได้อย่างเงียบๆ

จัดหมวดหมู่และกรองอีเมล: วิธีจัดลำดับความสำคัญของอีเมลในที่ทำงาน
เลือกผู้ส่งและคำสำคัญเพื่อจัดหมวดหมู่และกรองอีเมล

นี่คือสรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับวิธีการสร้างตัวกรองใน Gmail:

  • เปิดกล่องจดหมายของคุณแล้วคลิกไอคอน แสดงตัวเลือกการค้นหา ในแถบค้นหา
  • กรอกเกณฑ์ของคุณ (เช่น ผู้ส่ง, หัวข้อ) และทดสอบโดยการคลิก ค้นหา
  • ที่ด้านล่าง ให้คลิก สร้างตัวกรอง
  • เลือกการกระทำ (เช่น จัดหมวดหมู่ ลบ ติดป้ายกำกับ)
  • คลิก สร้างตัวกรอง อีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 2 – การใช้เครื่องมือและคุณสมบัติ

แม้ว่าคุณจะทำความสะอาดกล่องจดหมายของคุณแล้วก็ตาม ความวุ่นวายก็อาจกลับมาได้อย่างง่ายดาย นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเครื่องมือจัดการอีเมลจึงมีความจำเป็น

ยกตัวอย่างเช่นClickUp เครื่องมือจัดการโครงการนี้สามารถทำงานอีเมลอัตโนมัติได้ด้วยฟีเจอร์ Automations คุณสามารถตั้งค่าให้ส่งอีเมลหรือมอบหมายงานเมื่อสถานะเปลี่ยนแปลง—เช่น แจ้งเตือนหัวหน้าทีมของคุณทางอีเมลเมื่อมีงานที่ถูกทำเครื่องหมายว่า "เสร็จสิ้น"

มีหลายบัญชีอีเมลใช่ไหม? เครื่องมืออย่างShiftช่วยให้คุณดูอีเมลทั้งงานและส่วนตัวได้จากแดชบอร์ดเดียวที่สะดวกสบาย Shift ช่วยให้คุณจัดการการสนทนาข้ามบัญชีได้โดยไม่ต้องสลับแอปไปมา

เมื่อพูดถึงฟังก์ชันการค้นหาที่ยอดเยี่ยม ขอพูดถึงการค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUp กันบ้าง เครื่องมือทรงพลังนี้ขับเคลื่อนด้วย AI ที่สามารถสแกนอีเมล เอกสาร และการสนทนาโดยใช้คำสำคัญหรือคำอธิบายโครงการ เปรียบเสมือนมีเครื่องมือค้นหาที่อุทิศให้กับกล่องจดหมายและไฟล์ของคุณโดยเฉพาะ

สำหรับการจัดระเบียบ ลองใช้Unroll.meเพื่อยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าวที่คุณไม่ได้อ่านอีกต่อไป ไม่ว่าจะล้างจดหมายทั้งหมดหรือยกเลิกเฉพาะบางรายการ วิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายในการลดอีเมลที่ไม่เกี่ยวข้องและคืนความสงบให้กับกล่องจดหมายของคุณ

มีเครื่องมือและคุณสมบัติอื่น ๆ มากมายสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของอีเมล อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้ใช้เพียงหนึ่งเดียว เพราะจะช่วยให้จัดการน้อยลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เพื่อช่วยให้คุณระบุเครื่องมือที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ ลองมองหาเครื่องมือที่มีคุณสมบัติเหล่านี้:

  • ระบบอีเมลอัตโนมัติ: อัตโนมัติการกระทำเช่นการจัดเรียง, การติดป้ายกำกับ, และการส่งการแจ้งเตือนเพื่อให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้น
  • พื้นที่ทำงานแบบรวม: จัดการงานและอีเมลในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อหลีกเลี่ยงการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ
  • ฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูง: ค้นหาอีเมล เอกสาร หรือการสนทนาได้ทันทีด้วยการค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI
  • เทมเพลตที่ปรับแต่งได้: สร้างและนำเทมเพลตอีเมลกลับมาใช้ใหม่เพื่อการสื่อสารที่สม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ
  • ความสามารถในการผสานรวม: ซิงค์กับปฏิทิน, CRM, และแอปเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่เชื่อมต่อ

ขั้นตอนที่ 3 – การกำหนดลำดับความสำคัญประจำวัน

เป้าหมายคือการใช้เวลาน้อยลงในกล่องจดหมายของคุณ ไม่ใช่มากขึ้น การกำหนดลำดับความสำคัญประจำวันสำหรับกล่องจดหมายของคุณสามารถประหยัดเวลา ลดความเครียด และช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญได้ นี่คือวิธีการจัดโครงสร้างการจัดการอีเมลของคุณ:

  • "ทำทันที": หากอีเมลใช้เวลาไม่ถึง 2 นาที ให้ตอบกลับทันที; วิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้งานค้าง
  • มอบหมายงาน: หากอีเมลต้องการข้อมูลจากสมาชิกในทีม ให้ส่งต่อพร้อมคำแนะนำที่ชัดเจน การมอบหมายงานช่วยให้คนที่เหมาะสมดำเนินการโดยไม่ต้องให้คุณควบคุมงานอย่างละเอียด
  • เลื่อนไปทำภายหลัง: มีอีเมลที่ไม่เร่งด่วนแต่ต้องการความสนใจใช่ไหม? ตั้งการแจ้งเตือนหรือเลื่อนไปเพื่อติดตามในภายหลังตามเวลาที่กำหนด เครื่องมือเช่นกล่องจดหมายสำคัญหรือซอฟต์แวร์จัดการอีเมลสามารถช่วยจัดระเบียบสิ่งเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ลบอีเมลที่ไม่จำเป็น: บอกลาอีเมลที่ล้าสมัยหรือไม่เกี่ยวข้อง ล้างความรกออกจากกล่องจดหมายของคุณเพื่อเพิ่มสมาธิและทำให้ข้อความสำคัญโดดเด่น
ลบอีเมลจากสแปมของคุณ: วิธีจัดลำดับความสำคัญของอีเมลในที่ทำงาน
ลบอีเมลจากสแปมของคุณที่กินพื้นที่จัดเก็บและไม่เกี่ยวข้อง

เคล็ดลับการจัดการอีเมลขั้นสูง

ด้วยอีเมลหลายร้อยฉบับที่หลั่งไหลเข้ามาทุกวัน คุณไม่มีทางตามทันอีเมลทั้งหมดได้หากไม่มีความช่วยเหลือ

ทางออกคืออะไร? หยุดหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีและเริ่มยอมรับมันเพื่อจัดการกับอีเมลที่ยังไม่ได้อ่านกว่า 100 ฉบับในกล่องจดหมายของคุณทุกสัปดาห์

การใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ

อีเมลส่วนใหญ่สรุปลงมาเป็นงานที่ต้องทำ—การอัปเดตที่แชร์กัน, โครงการที่ต้องจัดการ, หรือกำหนดเวลาที่ต้องปฏิบัติตาม. ดังนั้น, จึงมีเหตุผลมากที่สุดที่จะรวมการจัดการอีเมลและการจัดการกระบวนการทำงานไว้ภายใต้หลังคาเดียวแทนที่จะกระโดดไปมาระหว่างงาน.

ClickUp คือโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการผสานรวมการจัดการอีเมลกับการจัดลำดับความสำคัญของงาน

เชื่อมต่อ ClickUp: วิธีจัดลำดับความสำคัญของอีเมลในที่ทำงาน
เชื่อมต่อ ClickUp กับแพลตฟอร์มที่มีอยู่เพื่อตอบสนองโดยตรงจากแพลตฟอร์มเดียว

ClickUp ผสานการทำงานกับ Gmail และ Outlook ได้อย่างราบรื่น มอบประโยชน์เหล่านี้:

  • แปลงอีเมลเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้โดยตรงจาก Gmail
  • อัปเดตสถานะงานและความสำคัญโดยไม่ต้องออกจากกล่องจดหมายของคุณ
  • แชร์เนื้อหาอีเมลเป็นความคิดเห็นในรายการงานเพื่อการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น
  • กำหนดตารางและมอบหมายงานตามการโต้ตอบทางอีเมล
  • ซิงค์อีเมล Outlook กับงานใน ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม
  • ตั้งการแจ้งเตือนใน Outlook สำหรับงานใน ClickUp
  • สร้างงานอัตโนมัติจากอีเมลเพื่อการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

แต่นั่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ClickUp ยังมีฟีเจอร์อย่างClickUp Assign Commentsและ ClickUp Mentions เพื่อช่วยจัดระเบียบอีเมลให้ดียิ่งขึ้น

ยกตัวอย่างเช่น เรื่องราวของออสการ์

📌 ตัวอย่าง: ออสการ์ ผู้จัดการโครงการ ได้รับอีเมลจากลูกค้าที่ขออัปเดตเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์ใหม่ แทนที่จะคัดลอกรายละเอียดไปยังเครื่องมืออื่น ออสการ์ใช้ ClickUp เพื่อแนบอีเมลนั้นไปยังงานในโครงการออกแบบใหม่โดยตรง เขาเพิ่มความคิดเห็นโดยแท็กทีมออกแบบพร้อมคำแนะนำเฉพาะ มอบหมายงานติดตามผลให้กับซาร่าห์ (หัวหน้าทีมออกแบบ) และกำหนดเส้นตาย—ทั้งหมดนี้ทำได้จากภายใน ClickUp

ไม่มีแท็บเพิ่มเติม ไม่มีรายละเอียดตกหล่น และลูกค้าได้รับการอัปเดตตรงเวลา—เหมือนเวทมนตร์

คุณสมบัติการสื่อสารอย่างรวดเร็วของ ClickUp: วิธีจัดลำดับความสำคัญของอีเมลในที่ทำงาน
สื่อสารโดยไม่สะดุดด้วยฟีเจอร์การสื่อสารที่รวดเร็วของ ClickUp

มันดีขึ้นเรื่อยๆ ด้วยClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ยกระดับการจัดการอีเมลของคุณไปอีกขั้นด้วยการร่างอีเมลให้คุณภายในไม่กี่วินาที

วิธีการทำงาน: เพียงระบุประเด็นสำคัญที่ต้องการพูดคุย แล้ว ClickUp Brain จะสร้างอีเมลที่มืออาชีพและเหมาะสมกับโทนเสียงตามเจตนาและกลุ่มเป้าหมายของคุณ

ใช้ ClickUp Brain เพื่อปรับปรุงเนื้อหาอีเมลของคุณ
สร้างอีเมลพร้อมกับ ClickuUp Brain!
ใช้ ClickUp Brain เพื่อปรับปรุงเนื้อหาอีเมลของคุณ

หากคุณต้องการเปลี่ยนอีเมลยาว ๆ ให้กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถทำได้ ClickUp Brain สามารถสรุปเนื้อหาและสร้างงานให้คุณได้

แนวทางการสื่อสารที่ดีที่สุด

แม้ว่าคุณจะมีเครื่องมือทั้งหมดที่พร้อมใช้งานเพื่อสื่อสารทางอีเมลได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ตาม นี่คือกลยุทธ์การจัดการอีเมลบางประการที่จะช่วยให้การทำงานของคุณเป็นมืออาชีพและส่งเสริมการทำงานร่วมกัน:

1. กำหนดแนวทางการสื่อสารที่ชัดเจน

กำหนดช่องทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสื่อสารประเภทต่างๆ

ตัวอย่างเช่น อีเมลสำหรับการอัปเดตอย่างเป็นทางการ, การส่งข้อความทันทีสำหรับคำถามที่ต้องการคำตอบอย่างรวดเร็ว, และการประชุมตามกำหนดการสำหรับการหารืออย่างละเอียด. สิ่งนี้จะช่วยลดความสับสนและทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

2. จัดการประชุมแบบยืน

สแตนด์อัพคือการประชุมสั้น ๆ ทุกวัน (โดยปกติจะยืน!) ที่ทุกคนจะแบ่งปันความคืบหน้าของงาน แผนงาน และอุปสรรคที่พบ วิธีที่ได้แรงบันดาลใจจากแนวคิด Agile นี้จะช่วยให้ทีมข้ามสายงานทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องอย่างรวดเร็ว

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้เทมเพลตการประชุมสแตนด์อัพประจำวันของ ClickUpเพื่อจดบันทึก ติดตามความคืบหน้า และแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยไม่ต้องวางแผนมากเกินไป

3. ให้ความเคารพต่อความต้องการในการสื่อสารที่หลากหลาย

ไม่ใช่ทุกคนที่จะเจริญเติบโตได้ดีในกลุ่มแชทหรือการประชุมทาง Zoom บางคนชอบการอัปเดตเป็นลายลักษณ์อักษรหรือการติดต่อส่วนตัวมากกว่า

ใช้เครื่องมือเช่น ClickUp Chat เพื่ออำนวยความสะดวกและขยายการแบ่งปันความคิด. อย่าลืมตรวจสอบกับสมาชิกทีมที่เงียบ ๆ เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขารู้สึกได้รับการฟัง.

ClickUp Chat: วิธีจัดลำดับความสำคัญของอีเมลในที่ทำงาน
สนทนาแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณและแชร์ข้อมูลอัปเดตด้วย ClickUp Chat

4. ให้ความสำคัญกับการฟังอย่างตั้งใจ

การสื่อสารที่ดีต้องมีการฟังมากพอ ๆ กับการพูด

ในการประชุม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ผู้อื่นพูดแทนที่จะวางแผนการตอบกลับของตนเอง การอภิปรายที่มีโครงสร้างพร้อมคำถามติดตามผลก็สามารถช่วยได้เช่นกัน

5. ใช้แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบรวมศูนย์

การให้ทุกคนใช้เครื่องมือเดียวกันจะช่วยหลีกเลี่ยงความสับสนจาก "แพลตฟอร์มมากเกินไป"

ด้วย ClickUp ทีมสามารถรวมศูนย์ตารางเวลาโครงการ บันทึก และงานต่างๆ เข้าด้วยกัน ทำให้การสื่อสารราบรื่นโดยการรวมฟังก์ชันการทำงานของทีมต่างๆ เข้าด้วยกัน

ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถใช้การผสานการทำงานของ ClickUp กับแพลตฟอร์มอีเมลชั้นนำอย่าง Gmail และ Outlook เพื่อจับอีเมลที่เข้ามาในกล่องจดหมายของคุณและมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมของคุณได้โดยตรง

6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการมองเห็นผลลัพธ์สำคัญ

ให้แน่ใจว่าทุกคนทราบถึงงานที่ต้องทำ, ใครเป็นผู้รับผิดชอบ, และกำหนดเวลาส่งงานคือเมื่อใด. ปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน, รายการงาน, หรือบอร์ดโครงการสามารถช่วยให้ข้อมูลเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้และโปร่งใสสำหรับสมาชิกทีมทุกคน.

7. จดบันทึกและติดตามผล

ในระหว่างการประชุม ให้มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบันทึกประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ แจกจ่ายบันทึกเหล่านี้ทันทีและติดตามผลเพื่อให้แน่ใจว่างานและแนวคิดต่างๆ ไม่ถูกมองข้าม

ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง

การจัดการอีเมลอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่เรื่องง่าย แต่แม้กลยุทธ์ที่ดีที่สุดก็อาจผิดพลาดได้หากมีข้อผิดพลาดทั่วไปเกิดขึ้น นี่คือห้าข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อจัดการกล่องจดหมายของคุณ:

1. ปล่อยให้กล่องจดหมายของคุณกลายเป็นที่ทิ้งขยะ

หากคุณละเลยความรกรุงรังไว้นานเกินไป กล่องจดหมายของคุณจะกลายเป็นหลุมดำดิจิทัล การไม่ลบหรือเก็บอีเมลที่ไม่เกี่ยวข้องไว้อย่างสม่ำเสมออาจทำให้ข้อความสำคัญถูกฝังอยู่

ดูแลกล่องจดหมายของคุณเหมือนโต๊ะทำงานของคุณ—รักษาให้สะอาดและเป็นระเบียบเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญหายของอีเมลสำคัญ

2. การตรวจสอบอีเมลอย่างหมกมุ่น

การรีเฟรชกล่องจดหมายของคุณอย่างต่อเนื่องจะรบกวนกระบวนการทำงานและลดประสิทธิภาพการทำงานของคุณ โดยเฉลี่ยแล้ว จะใช้เวลาประมาณ23 นาทีในการกลับมาโฟกัสหลังจากถูกขัดจังหวะ แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้กำหนดเวลาที่แน่นอนในการตรวจสอบกล่องจดหมายของคุณและยึดมั่นตามเวลาที่กำหนด ความสามารถในการโฟกัสของคุณจะขอบคุณคุณเอง

3. ให้ความสำคัญกับข้อความที่ไม่สำคัญมากเกินไป

เป็นเรื่องง่ายที่จะเสียสมาธิไปกับการตอบอีเมลที่มีความสำคัญต่ำในขณะที่ปล่อยให้อีเมลที่สำคัญถูกทิ้งไว้ ไม่ให้เกิดขึ้นโดยการจัดตั้งกรอบการทำงานที่ชัดเจนสำหรับการจัดลำดับความสำคัญ เช่น การจัดเรียงอีเมลตามความเร่งด่วน ความสำคัญของผู้ส่ง หรือกำหนดเวลา

4. ลืมยกเลิกการสมัคร

ยังคงได้รับอีเมลจากสัมมนาออนไลน์ที่คุณเข้าร่วมเมื่อสองปีที่แล้วอยู่หรือ? ถึงเวลาที่จะกดยกเลิกการสมัครแล้ว

การละเลยการกรองจดหมายข่าวและรายชื่ออีเมลที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปจะทำให้กล่องจดหมายของคุณเต็มไปด้วยข้อมูลและเสียเวลา หากการทำด้วยตนเองรู้สึกเหมือนเป็นงานที่น่าเบื่อ คุณสามารถใช้เครื่องมือ AI เพื่อช่วยทำแทนได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที

5. การเพิกเฉยต่อการแจ้งเตือนและสัญลักษณ์เตือน

การไม่ใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแจ้งเตือนหรือการติดธง เหมือนกับการทิ้งโน้ตติดกระดาษไว้ในลิ้นชักแทนที่จะวางไว้บนโต๊ะทำงานของคุณ

เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณไม่พลาดการติดตามผลหรือกำหนดเวลา—ใช้เพื่อติดตามงานสำคัญต่างๆ

เรียน Inbox, ถึงเวลาอัปเกรดด้วย ClickUp

ClickUp ได้ลดความจำเป็นในการสื่อสารผ่านอีเมลและทำให้การทำงานร่วมกันของทีมสร้างเนื้อหาของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราสามารถดำเนินการตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงร่างแรกได้เร็วขึ้นถึง 2-3 เท่า

ในทุกอุตสาหกรรม การผสานอีเมลของ ClickUp ช่วยให้ทีมประหยัดเวลาหลายร้อยชั่วโมงที่สูญเสียไปกับอีเมลที่ซ้ำซ้อนและข้อความที่สับสน

ด้วยคุณสมบัติเช่นการเปลี่ยนอีเมลให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้, การซิงค์อย่างราบรื่นกับ Gmail และ Outlook, และแม้กระทั่งการใช้ AI ในการร่างและสรุปอีเมล, ClickUp เปลี่ยนกล่องจดหมายของคุณให้กลายเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลัง

ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการงาน มอบหมายงานติดตามผล หรือรักษากล่องจดหมายของคุณให้ปลอดจากความยุ่งเหยิง ClickUp พร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ

พร้อมที่จะเลิกความวุ่นวายจากอีเมลไปตลอดกาลหรือไม่?ลงทะเบียนกับ ClickUpตอนนี้เลย!