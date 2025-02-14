วิธีจัดลำดับความสำคัญของอีเมลในที่ทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด

ในปี 1971 นักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชื่อเรย์มอนด์ ทอมลินสัน ได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการส่งอีเมลฉบับแรกให้กับตัวเอง—ข้อความที่เป็นการปฏิวัติซึ่งมีลักษณะประมาณว่า "QWERTYUIOP" น่าตื่นเต้นใช่ไหมล่ะ?
หากมองไปข้างหน้าถึงปัจจุบัน อีเมลไม่ได้เป็นสิ่งใหม่ที่น่าสนใจอีกต่อไป แต่กลับกลายเป็นหนึ่งในตัวการสำคัญที่ขัดขวางประสิทธิภาพการทำงาน
🚨 คนทั่วไปได้รับอีเมลเฉลี่ย 120 ฉบับต่อวัน ตามข้อมูลของ Adobe ผู้เชี่ยวชาญใช้เวลามากกว่าห้าชั่วโมงต่อวันในการอ่านและตอบอีเมล—เกือบครึ่งหนึ่งของเวลาทำงาน! ไม่แปลกใจเลยที่จดหมายเขียนด้วยลายมือจะรู้สึกเหมือนเป็นของหายากที่หรูหรา
อย่างไรก็ตาม อีเมลยังคงเป็นกระดูกสันหลังของการสื่อสารในองค์กร มันมีความสำคัญมากจนบันทึกอีเมลสามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในศาลได้—พูดถึงเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง!
นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการจัดลำดับความสำคัญของอีเมลจึงหมายถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของอีเมล ลดความเครียด และปรับปรุงการสื่อสารทางอีเมล
ด้วยกลยุทธ์การจัดลำดับความสำคัญของอีเมลที่เหมาะสม คุณสามารถเปลี่ยนกล่องจดหมายของคุณจากแหล่งที่ลดประสิทธิภาพการทำงานให้กลายเป็นเครื่องมือจัดการที่ทรงพลัง มาดูกันทีละขั้นตอน
⏰ สรุป 60 วินาที
รักษาความเป็นระเบียบและควบคุมกล่องจดหมายของคุณด้วยกลยุทธ์การจัดการอีเมลอัจฉริยะเหล่านี้:
- จัดหมวดหมู่จดหมาย: ใช้ป้ายกำกับ, ธง, หรือแท็กเพื่อจัดเรียงจดหมายตามความสำคัญ
- กำหนดเวลาการตรวจสอบอีเมลเฉพาะ: หลีกเลี่ยงการตรวจสอบกล่องขาเข้าอย่างต่อเนื่อง และจัดสรรช่วงเวลาเฉพาะสำหรับการจัดการอีเมล
- ใช้เครื่องมืออีเมล: ใช้ClickUpเพื่อแปลงอีเมลเป็นงาน, อัตโนมัติการติดตาม, และซิงค์กับ Gmail หรือ Outlook
- ยกเลิกการสมัครและจัดระเบียบ: ลบจดหมายข่าวที่ไม่จำเป็นและเก็บอีเมลที่ล้าสมัยไว้ในคลัง
- เปลี่ยนอีเมลให้เป็นการกระทำ: สรุปอีเมลและสร้างงานที่สามารถดำเนินการได้โดยใช้เครื่องมืออย่าง ClickUp Brain
ทำไมการจัดลำดับความสำคัญของอีเมลจึงสำคัญ
ทุกธุรกิจมีเป้าหมายสูงสุดเดียวกัน: การเพิ่มรายได้และยอดขาย การสื่อสาร—โดยเฉพาะผ่านอีเมล—จำเป็นต้องตรงเป้าหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น
จากการศึกษา พบว่าการรอเกินห้านาทีในการตอบกลับลูกค้าเป้าหมายสามารถลดอัตราความสำเร็จในการคัดเลือกของคุณลงถึง 10 เท่า หากยืดเวลาการตอบกลับออกไปเป็นห้าถึงสิบนาทีอัตราความสำเร็จจะลดลงถึง 400% ใช่แล้ว ทุกนาทีมีความสำคัญ
นี่คือเหตุผลที่เราต้องให้ความสำคัญกับอีเมล การจัดการอีเมลที่ถูกต้องเป็นขุมทรัพย์สำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ตอนนี้ มาเปลี่ยนจากลูกค้าเป็นพนักงานกันบ้าง เกือบ70% ของพนักงานกล่าวว่าพวกเขาชอบใช้อีเมลสำหรับการสื่อสารในที่ทำงาน นั่นคือส่วนสำคัญของทีมคุณที่พึ่งพาอีเมลเพื่อให้ได้รับข้อมูลและทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น, ไม่, คุณไม่สามารถหลบหนีกล่องข้อความของคุณได้. แทนที่, การกระทำที่ฉลาดกว่าคือการเพิ่มการให้ความสำคัญกับอีเมล.
ด้วยเครื่องมือ AI ที่ตอนนี้มีทุกอย่างตั้งแต่การจัดเรียงอัตโนมัติไปจนถึงการสร้างคำตอบ การจัดการข้อความที่เข้ามาจึงง่ายกว่าที่เคย แต่ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำความเข้าใจ เรามาดูกันโดยผ่านคู่มือทีละขั้นตอนในการจัดลำดับความสำคัญของอีเมล
อ่านเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์จัดการอีเมลที่ดีที่สุด (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)
คู่มือทีละขั้นตอนในการจัดลำดับความสำคัญของอีเมลในที่ทำงาน
กฎข้อแรกของการจัดลำดับความสำคัญของอีเมล: ไม่ใช่ว่าอีเมลทุกฉบับจะถูกสร้างมาเท่าเทียมกัน
โดยการกำหนดระดับความสำคัญของข้อความที่เข้ามา คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญและหลีกเลี่ยงการจมอยู่ใต้กองอีเมลที่มีความสำคัญต่ำ
นี่คือวิธีจัดการกล่องจดหมายของคุณอย่างมืออาชีพ:
ขั้นตอนที่ 1 – การจัดหมวดหมู่ของอีเมล
มีการส่งอีเมลขยะถึง 160 พันล้านฉบับต่อวัน คิดเป็น 46% ของอีเมลทั้งหมด แน่นอนว่าคุณคงไม่อยากให้ข้อความสำคัญจากเจ้านายของคุณไปอยู่ข้างๆ โพสต์บล็อกสแปมเกี่ยวกับการลงทุน "มหัศจรรย์" ใช่ไหม?
นี่คือเหตุผลที่เราเริ่มต้นด้วยการจัดหมวดหมู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามความสำคัญในการจัดลำดับความสำคัญของอีเมล
เริ่มต้นด้วยการกำหนดระดับความสำคัญโดยใช้ป้ายกำกับ แท็ก หรือเครื่องหมายบนอีเมลของคุณ
เพื่อจัดระเบียบอีเมลใน Gmail ให้ใช้ดาวเพื่อทำเครื่องหมายข้อความที่สำคัญ เพียงคลิกที่ดาวข้างอีเมลในกล่องขาเข้าของคุณ และเพื่อดูทั้งหมด ให้เลือก "ที่ติดดาว" จากเมนูทางด้านซ้าย
หากคุณใช้ Outlook คุณสามารถทำเครื่องหมายอีเมลเพื่อติดตามได้ คลิกที่ไอคอนธงถัดจากข้อความ และคุณยังสามารถกำหนดวันที่ครบกำหนดเพื่อเตือนตัวเองให้ดำเนินการได้อีกด้วย
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ติดป้ายอีเมลที่ต้องการความสนใจทันทีด้วย "ความสำคัญสูง" "ด่วน" หรือ "ต้องดำเนินการ" นี่เหมือนกับการให้ระบบสัญญาณไฟจราจรกับกล่องจดหมายของคุณ—สีแดงหมายถึงหยุดทุกอย่างและตอบกลับทันที
ตัวกรองและป้ายกำกับเป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างกล่องจดหมายที่ปราศจากความวุ่นวาย เครื่องมือเหล่านี้จะจัดเรียงและจัดหมวดหมู่จดหมายและข้อความเร่งด่วนที่เข้ามาโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น ผู้ส่ง หัวเรื่อง หรือคำสำคัญ
ตัวอย่างเช่น อีเมลจากผู้ส่ง VIP หรือโครงการสำคัญสามารถส่งไปยังกล่องจดหมายสำคัญได้โดยตรง ในขณะที่อีเมลส่งเสริมการขายสามารถย้ายไปยังโฟลเดอร์แยกต่างหากได้อย่างเงียบๆ
นี่คือสรุปสั้น ๆ เกี่ยวกับวิธีการสร้างตัวกรองใน Gmail:
- เปิดกล่องจดหมายของคุณแล้วคลิกไอคอน แสดงตัวเลือกการค้นหา ในแถบค้นหา
- กรอกเกณฑ์ของคุณ (เช่น ผู้ส่ง, หัวข้อ) และทดสอบโดยการคลิก ค้นหา
- ที่ด้านล่าง ให้คลิก สร้างตัวกรอง
- เลือกการกระทำ (เช่น จัดหมวดหมู่ ลบ ติดป้ายกำกับ)
- คลิก สร้างตัวกรอง อีกครั้ง
อ่านเพิ่มเติม: 8 ทางเลือกอีเมลที่ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารทางธุรกิจ
ขั้นตอนที่ 2 – การใช้เครื่องมือและคุณสมบัติ
แม้ว่าคุณจะทำความสะอาดกล่องจดหมายของคุณแล้วก็ตาม ความวุ่นวายก็อาจกลับมาได้อย่างง่ายดาย นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเครื่องมือจัดการอีเมลจึงมีความจำเป็น
ยกตัวอย่างเช่นClickUp เครื่องมือจัดการโครงการนี้สามารถทำงานอีเมลอัตโนมัติได้ด้วยฟีเจอร์ Automations คุณสามารถตั้งค่าให้ส่งอีเมลหรือมอบหมายงานเมื่อสถานะเปลี่ยนแปลง—เช่น แจ้งเตือนหัวหน้าทีมของคุณทางอีเมลเมื่อมีงานที่ถูกทำเครื่องหมายว่า "เสร็จสิ้น"
มีหลายบัญชีอีเมลใช่ไหม? เครื่องมืออย่างShiftช่วยให้คุณดูอีเมลทั้งงานและส่วนตัวได้จากแดชบอร์ดเดียวที่สะดวกสบาย Shift ช่วยให้คุณจัดการการสนทนาข้ามบัญชีได้โดยไม่ต้องสลับแอปไปมา
เมื่อพูดถึงฟังก์ชันการค้นหาที่ยอดเยี่ยม ขอพูดถึงการค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUp กันบ้าง เครื่องมือทรงพลังนี้ขับเคลื่อนด้วย AI ที่สามารถสแกนอีเมล เอกสาร และการสนทนาโดยใช้คำสำคัญหรือคำอธิบายโครงการ เปรียบเสมือนมีเครื่องมือค้นหาที่อุทิศให้กับกล่องจดหมายและไฟล์ของคุณโดยเฉพาะ
สำหรับการจัดระเบียบ ลองใช้Unroll.meเพื่อยกเลิกการสมัครรับจดหมายข่าวที่คุณไม่ได้อ่านอีกต่อไป ไม่ว่าจะล้างจดหมายทั้งหมดหรือยกเลิกเฉพาะบางรายการ วิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายในการลดอีเมลที่ไม่เกี่ยวข้องและคืนความสงบให้กับกล่องจดหมายของคุณ
มีเครื่องมือและคุณสมบัติอื่น ๆ มากมายสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของอีเมล อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำให้ใช้เพียงหนึ่งเดียว เพราะจะช่วยให้จัดการน้อยลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพื่อช่วยให้คุณระบุเครื่องมือที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ ลองมองหาเครื่องมือที่มีคุณสมบัติเหล่านี้:
- ระบบอีเมลอัตโนมัติ: อัตโนมัติการกระทำเช่นการจัดเรียง, การติดป้ายกำกับ, และการส่งการแจ้งเตือนเพื่อให้กระบวนการทำงานราบรื่นขึ้น
- พื้นที่ทำงานแบบรวม: จัดการงานและอีเมลในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อหลีกเลี่ยงการสลับระหว่างเครื่องมือต่างๆ
- ฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูง: ค้นหาอีเมล เอกสาร หรือการสนทนาได้ทันทีด้วยการค้นหาที่ขับเคลื่อนด้วย AI
- เทมเพลตที่ปรับแต่งได้: สร้างและนำเทมเพลตอีเมลกลับมาใช้ใหม่เพื่อการสื่อสารที่สม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ
- ความสามารถในการผสานรวม: ซิงค์กับปฏิทิน, CRM, และแอปเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่เชื่อมต่อ
อ่านเพิ่มเติม: วิธีดำเนินการเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติทางอีเมลให้ประสบความสำเร็จ
ขั้นตอนที่ 3 – การกำหนดลำดับความสำคัญประจำวัน
เป้าหมายคือการใช้เวลาน้อยลงในกล่องจดหมายของคุณ ไม่ใช่มากขึ้น การกำหนดลำดับความสำคัญประจำวันสำหรับกล่องจดหมายของคุณสามารถประหยัดเวลา ลดความเครียด และช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญได้ นี่คือวิธีการจัดโครงสร้างการจัดการอีเมลของคุณ:
- "ทำทันที": หากอีเมลใช้เวลาไม่ถึง 2 นาที ให้ตอบกลับทันที; วิธีนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้งานค้าง
- มอบหมายงาน: หากอีเมลต้องการข้อมูลจากสมาชิกในทีม ให้ส่งต่อพร้อมคำแนะนำที่ชัดเจน การมอบหมายงานช่วยให้คนที่เหมาะสมดำเนินการโดยไม่ต้องให้คุณควบคุมงานอย่างละเอียด
- เลื่อนไปทำภายหลัง: มีอีเมลที่ไม่เร่งด่วนแต่ต้องการความสนใจใช่ไหม? ตั้งการแจ้งเตือนหรือเลื่อนไปเพื่อติดตามในภายหลังตามเวลาที่กำหนด เครื่องมือเช่นกล่องจดหมายสำคัญหรือซอฟต์แวร์จัดการอีเมลสามารถช่วยจัดระเบียบสิ่งเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ลบอีเมลที่ไม่จำเป็น: บอกลาอีเมลที่ล้าสมัยหรือไม่เกี่ยวข้อง ล้างความรกออกจากกล่องจดหมายของคุณเพื่อเพิ่มสมาธิและทำให้ข้อความสำคัญโดดเด่น
อ่านเพิ่มเติม: การจัดการงานผ่านอีเมลคืออะไรและวิธีการนำไปใช้
เคล็ดลับการจัดการอีเมลขั้นสูง
ด้วยอีเมลหลายร้อยฉบับที่หลั่งไหลเข้ามาทุกวัน คุณไม่มีทางตามทันอีเมลทั้งหมดได้หากไม่มีความช่วยเหลือ
ทางออกคืออะไร? หยุดหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีและเริ่มยอมรับมันเพื่อจัดการกับอีเมลที่ยังไม่ได้อ่านกว่า 100 ฉบับในกล่องจดหมายของคุณทุกสัปดาห์
การใช้ประโยชน์จากปัญญาประดิษฐ์และเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพ
อีเมลส่วนใหญ่สรุปลงมาเป็นงานที่ต้องทำ—การอัปเดตที่แชร์กัน, โครงการที่ต้องจัดการ, หรือกำหนดเวลาที่ต้องปฏิบัติตาม. ดังนั้น, จึงมีเหตุผลมากที่สุดที่จะรวมการจัดการอีเมลและการจัดการกระบวนการทำงานไว้ภายใต้หลังคาเดียวแทนที่จะกระโดดไปมาระหว่างงาน.
ClickUp คือโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการผสานรวมการจัดการอีเมลกับการจัดลำดับความสำคัญของงาน
ClickUp ผสานการทำงานกับ Gmail และ Outlook ได้อย่างราบรื่น มอบประโยชน์เหล่านี้:
- แปลงอีเมลเป็นงานที่สามารถดำเนินการได้โดยตรงจาก Gmail
- อัปเดตสถานะงานและความสำคัญโดยไม่ต้องออกจากกล่องจดหมายของคุณ
- แชร์เนื้อหาอีเมลเป็นความคิดเห็นในรายการงานเพื่อการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น
- กำหนดตารางและมอบหมายงานตามการโต้ตอบทางอีเมล
- ซิงค์อีเมล Outlook กับงานใน ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการติดตาม
- ตั้งการแจ้งเตือนใน Outlook สำหรับงานใน ClickUp
- สร้างงานอัตโนมัติจากอีเมลเพื่อการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
แต่นั่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ClickUp ยังมีฟีเจอร์อย่างClickUp Assign Commentsและ ClickUp Mentions เพื่อช่วยจัดระเบียบอีเมลให้ดียิ่งขึ้น
ยกตัวอย่างเช่น เรื่องราวของออสการ์
📌 ตัวอย่าง: ออสการ์ ผู้จัดการโครงการ ได้รับอีเมลจากลูกค้าที่ขออัปเดตเกี่ยวกับการออกแบบเว็บไซต์ใหม่ แทนที่จะคัดลอกรายละเอียดไปยังเครื่องมืออื่น ออสการ์ใช้ ClickUp เพื่อแนบอีเมลนั้นไปยังงานในโครงการออกแบบใหม่โดยตรง เขาเพิ่มความคิดเห็นโดยแท็กทีมออกแบบพร้อมคำแนะนำเฉพาะ มอบหมายงานติดตามผลให้กับซาร่าห์ (หัวหน้าทีมออกแบบ) และกำหนดเส้นตาย—ทั้งหมดนี้ทำได้จากภายใน ClickUp
ไม่มีแท็บเพิ่มเติม ไม่มีรายละเอียดตกหล่น และลูกค้าได้รับการอัปเดตตรงเวลา—เหมือนเวทมนตร์
มันดีขึ้นเรื่อยๆ ด้วยClickUp Brain ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้ยกระดับการจัดการอีเมลของคุณไปอีกขั้นด้วยการร่างอีเมลให้คุณภายในไม่กี่วินาที
วิธีการทำงาน: เพียงระบุประเด็นสำคัญที่ต้องการพูดคุย แล้ว ClickUp Brain จะสร้างอีเมลที่มืออาชีพและเหมาะสมกับโทนเสียงตามเจตนาและกลุ่มเป้าหมายของคุณ
หากคุณต้องการเปลี่ยนอีเมลยาว ๆ ให้กลายเป็นขั้นตอนที่สามารถทำได้ ClickUp Brain สามารถสรุปเนื้อหาและสร้างงานให้คุณได้
อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI ในอีเมล (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
แนวทางการสื่อสารที่ดีที่สุด
แม้ว่าคุณจะมีเครื่องมือทั้งหมดที่พร้อมใช้งานเพื่อสื่อสารทางอีเมลได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ตาม นี่คือกลยุทธ์การจัดการอีเมลบางประการที่จะช่วยให้การทำงานของคุณเป็นมืออาชีพและส่งเสริมการทำงานร่วมกัน:
1. กำหนดแนวทางการสื่อสารที่ชัดเจน
กำหนดช่องทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสื่อสารประเภทต่างๆ
ตัวอย่างเช่น อีเมลสำหรับการอัปเดตอย่างเป็นทางการ, การส่งข้อความทันทีสำหรับคำถามที่ต้องการคำตอบอย่างรวดเร็ว, และการประชุมตามกำหนดการสำหรับการหารืออย่างละเอียด. สิ่งนี้จะช่วยลดความสับสนและทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น.
2. จัดการประชุมแบบยืน
สแตนด์อัพคือการประชุมสั้น ๆ ทุกวัน (โดยปกติจะยืน!) ที่ทุกคนจะแบ่งปันความคืบหน้าของงาน แผนงาน และอุปสรรคที่พบ วิธีที่ได้แรงบันดาลใจจากแนวคิด Agile นี้จะช่วยให้ทีมข้ามสายงานทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องอย่างรวดเร็ว
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้เทมเพลตการประชุมสแตนด์อัพประจำวันของ ClickUpเพื่อจดบันทึก ติดตามความคืบหน้า และแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยไม่ต้องวางแผนมากเกินไป
3. ให้ความเคารพต่อความต้องการในการสื่อสารที่หลากหลาย
ไม่ใช่ทุกคนที่จะเจริญเติบโตได้ดีในกลุ่มแชทหรือการประชุมทาง Zoom บางคนชอบการอัปเดตเป็นลายลักษณ์อักษรหรือการติดต่อส่วนตัวมากกว่า
ใช้เครื่องมือเช่น ClickUp Chat เพื่ออำนวยความสะดวกและขยายการแบ่งปันความคิด. อย่าลืมตรวจสอบกับสมาชิกทีมที่เงียบ ๆ เป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขารู้สึกได้รับการฟัง.
4. ให้ความสำคัญกับการฟังอย่างตั้งใจ
การสื่อสารที่ดีต้องมีการฟังมากพอ ๆ กับการพูด
ในการประชุม ให้ผู้เข้าร่วมประชุมมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ผู้อื่นพูดแทนที่จะวางแผนการตอบกลับของตนเอง การอภิปรายที่มีโครงสร้างพร้อมคำถามติดตามผลก็สามารถช่วยได้เช่นกัน
อ่านเพิ่มเติม: Inbox Zero 101: การจัดการอีเมลอย่างชาญฉลาด
5. ใช้แพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันแบบรวมศูนย์
การให้ทุกคนใช้เครื่องมือเดียวกันจะช่วยหลีกเลี่ยงความสับสนจาก "แพลตฟอร์มมากเกินไป"
ด้วย ClickUp ทีมสามารถรวมศูนย์ตารางเวลาโครงการ บันทึก และงานต่างๆ เข้าด้วยกัน ทำให้การสื่อสารราบรื่นโดยการรวมฟังก์ชันการทำงานของทีมต่างๆ เข้าด้วยกัน
ส่วนที่ดีที่สุด? คุณสามารถใช้การผสานการทำงานของ ClickUp กับแพลตฟอร์มอีเมลชั้นนำอย่าง Gmail และ Outlook เพื่อจับอีเมลที่เข้ามาในกล่องจดหมายของคุณและมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมของคุณได้โดยตรง
อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างกฎสำหรับ Gmail
6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการมองเห็นผลลัพธ์สำคัญ
ให้แน่ใจว่าทุกคนทราบถึงงานที่ต้องทำ, ใครเป็นผู้รับผิดชอบ, และกำหนดเวลาส่งงานคือเมื่อใด. ปฏิทินที่ใช้ร่วมกัน, รายการงาน, หรือบอร์ดโครงการสามารถช่วยให้ข้อมูลเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้และโปร่งใสสำหรับสมาชิกทีมทุกคน.
7. จดบันทึกและติดตามผล
ในระหว่างการประชุม ให้มอบหมายให้บุคคลหนึ่งบันทึกประเด็นสำคัญและรายการที่ต้องดำเนินการ แจกจ่ายบันทึกเหล่านี้ทันทีและติดตามผลเพื่อให้แน่ใจว่างานและแนวคิดต่างๆ ไม่ถูกมองข้าม
ข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยง
การจัดการอีเมลอย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่เรื่องง่าย แต่แม้กลยุทธ์ที่ดีที่สุดก็อาจผิดพลาดได้หากมีข้อผิดพลาดทั่วไปเกิดขึ้น นี่คือห้าข้อผิดพลาดที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อจัดการกล่องจดหมายของคุณ:
1. ปล่อยให้กล่องจดหมายของคุณกลายเป็นที่ทิ้งขยะ
หากคุณละเลยความรกรุงรังไว้นานเกินไป กล่องจดหมายของคุณจะกลายเป็นหลุมดำดิจิทัล การไม่ลบหรือเก็บอีเมลที่ไม่เกี่ยวข้องไว้อย่างสม่ำเสมออาจทำให้ข้อความสำคัญถูกฝังอยู่
ดูแลกล่องจดหมายของคุณเหมือนโต๊ะทำงานของคุณ—รักษาให้สะอาดและเป็นระเบียบเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญหายของอีเมลสำคัญ
2. การตรวจสอบอีเมลอย่างหมกมุ่น
การรีเฟรชกล่องจดหมายของคุณอย่างต่อเนื่องจะรบกวนกระบวนการทำงานและลดประสิทธิภาพการทำงานของคุณ โดยเฉลี่ยแล้ว จะใช้เวลาประมาณ23 นาทีในการกลับมาโฟกัสหลังจากถูกขัดจังหวะ แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้กำหนดเวลาที่แน่นอนในการตรวจสอบกล่องจดหมายของคุณและยึดมั่นตามเวลาที่กำหนด ความสามารถในการโฟกัสของคุณจะขอบคุณคุณเอง
3. ให้ความสำคัญกับข้อความที่ไม่สำคัญมากเกินไป
เป็นเรื่องง่ายที่จะเสียสมาธิไปกับการตอบอีเมลที่มีความสำคัญต่ำในขณะที่ปล่อยให้อีเมลที่สำคัญถูกทิ้งไว้ ไม่ให้เกิดขึ้นโดยการจัดตั้งกรอบการทำงานที่ชัดเจนสำหรับการจัดลำดับความสำคัญ เช่น การจัดเรียงอีเมลตามความเร่งด่วน ความสำคัญของผู้ส่ง หรือกำหนดเวลา
4. ลืมยกเลิกการสมัคร
ยังคงได้รับอีเมลจากสัมมนาออนไลน์ที่คุณเข้าร่วมเมื่อสองปีที่แล้วอยู่หรือ? ถึงเวลาที่จะกดยกเลิกการสมัครแล้ว
การละเลยการกรองจดหมายข่าวและรายชื่ออีเมลที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปจะทำให้กล่องจดหมายของคุณเต็มไปด้วยข้อมูลและเสียเวลา หากการทำด้วยตนเองรู้สึกเหมือนเป็นงานที่น่าเบื่อ คุณสามารถใช้เครื่องมือ AI เพื่อช่วยทำแทนได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
5. การเพิกเฉยต่อการแจ้งเตือนและสัญลักษณ์เตือน
การไม่ใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การแจ้งเตือนหรือการติดธง เหมือนกับการทิ้งโน้ตติดกระดาษไว้ในลิ้นชักแทนที่จะวางไว้บนโต๊ะทำงานของคุณ
เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้คุณไม่พลาดการติดตามผลหรือกำหนดเวลา—ใช้เพื่อติดตามงานสำคัญต่างๆ
เรียน Inbox, ถึงเวลาอัปเกรดด้วย ClickUp
ClickUp ได้ลดความจำเป็นในการสื่อสารผ่านอีเมลและทำให้การทำงานร่วมกันของทีมสร้างเนื้อหาของเราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราสามารถดำเนินการตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงร่างแรกได้เร็วขึ้นถึง 2-3 เท่า
ClickUp ได้ลดความจำเป็นในการสื่อสารผ่านอีเมลและทำให้การทำงานร่วมกันของทีมสร้างเนื้อหาของเราเป็นไปอย่างราบรื่นมากขึ้น เราสามารถดำเนินการตั้งแต่การระดมความคิดไปจนถึงร่างแรกได้เร็วขึ้นถึง 2-3 เท่า
ในทุกอุตสาหกรรม การผสานอีเมลของ ClickUp ช่วยให้ทีมประหยัดเวลาหลายร้อยชั่วโมงที่สูญเสียไปกับอีเมลที่ซ้ำซ้อนและข้อความที่สับสน
ด้วยคุณสมบัติเช่นการเปลี่ยนอีเมลให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้, การซิงค์อย่างราบรื่นกับ Gmail และ Outlook, และแม้กระทั่งการใช้ AI ในการร่างและสรุปอีเมล, ClickUp เปลี่ยนกล่องจดหมายของคุณให้กลายเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่ทรงพลัง
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการงาน มอบหมายงานติดตามผล หรือรักษากล่องจดหมายของคุณให้ปลอดจากความยุ่งเหยิง ClickUp พร้อมช่วยเหลือคุณเสมอ
พร้อมที่จะเลิกความวุ่นวายจากอีเมลไปตลอดกาลหรือไม่?ลงทะเบียนกับ ClickUpตอนนี้เลย!