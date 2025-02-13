ความแตกต่างระหว่างการทดสอบการทำงานกับการทดสอบที่ไม่เกี่ยวกับการทำงาน

ทุกผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพการทดสอบทราบดีถึงความกดดันของกำหนดเวลาที่คับขันและคุณสมบัติที่ซับซ้อน คุณได้แก้ไขข้อบกพร่องทั้งหมดแล้ว และแอปพลิเคชันทำงานได้อย่างราบรื่น แต่คำถามยังคงอยู่—มันจะทนทานในโลกแห่งความเป็นจริงได้หรือไม่?
หากมีผู้ใช้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้แอปของคุณล่มล่ะ? หรือฟีเจอร์ใหม่ของคุณที่ดูดีแต่กลับทำให้ผู้ใช้สับสนแทนที่จะประทับใจ? นี่คือช่องว่างระหว่างการทดสอบการทำงานกับการทดสอบที่ไม่เกี่ยวกับการทำงาน
การทดสอบการทำงาน (Functional testing) ช่วยให้มั่นใจว่าโค้ดของคุณทำงานตามที่ควรจะเป็น ส่วนการทดสอบที่ไม่ใช่การทำงาน (Non-functional testing) นั้นเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และประสบการณ์ของผู้ใช้—ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของซอฟต์แวร์เมื่อนำไปใช้งานจริง
มาสำรวจรายละเอียดเชิงลึกของการทดสอบเชิงฟังก์ชันและไม่ใช่ฟังก์ชัน และวิธีที่ทั้งสองสามารถยกระดับกระบวนการทดสอบของคุณได้
⏰ สรุป 60 วินาที
โดยสรุป นี่คือความแตกต่างระหว่างการทดสอบฟังก์ชันกับการทดสอบที่ไม่ใช่ฟังก์ชัน:
|พารามิเตอร์
|การทดสอบการทำงาน
|การทดสอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
|จุดมุ่งเน้น
|ตรวจสอบการทำงานเฉพาะและคุณสมบัติของซอฟต์แวร์
|ประเมินประสิทธิภาพ ความสามารถในการใช้งาน ความปลอดภัย และคุณลักษณะคุณภาพอื่นๆ
|วัตถุประสงค์
|ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ทำงานตามการกระทำที่ตั้งใจไว้ได้อย่างถูกต้อง
|ทำให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ตรงตามมาตรฐานประสิทธิภาพและประสบการณ์ผู้ใช้ที่ต้องการ
|ขอบเขต
|ทดสอบฟังก์ชันหรือคุณสมบัติแต่ละอย่าง โดยมักแยกทดสอบทีละส่วน
|ทดสอบพฤติกรรมของระบบโดยรวม รวมถึงวิธีการจัดการกับเงื่อนไขต่าง ๆ
|ประเภทการทดสอบ
|รวมถึงการทดสอบหน่วย, การทดสอบการรวม, และการทดสอบระบบ
|รวมถึงการทดสอบโหลด, การทดสอบประสิทธิภาพ, การทดสอบความเครียด, และการทดสอบความปลอดภัย
|การดำเนินการ
|โดยทั่วไปดำเนินการก่อนการทดสอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
|ดำเนินการหลังจากการทดสอบการทำงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของซอฟต์แวร์
|ข้อกำหนด
|ตามข้อกำหนดการทำงานเฉพาะที่ได้รับจากลูกค้า
|อิงตามข้อกำหนดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น ความเร็ว ความสามารถในการขยายตัว และความน่าเชื่อถือ
|การตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์
|ตรวจสอบว่าฟังก์ชันเฉพาะให้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังหรือไม่
|วัดความสามารถของซอฟต์แวร์ในการรักษาประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ
|ความเป็นไปได้ในการทดสอบด้วยมือ
|ง่ายต่อการดำเนินการด้วยตนเองโดยใช้กรณีทดสอบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
|มักต้องการเครื่องมือและสภาพแวดล้อมเฉพาะทางเพื่อการทดสอบที่มีประสิทธิภาพ
ในฐานะแอปครบวงจรสำหรับการทำงานClickUpตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการทดสอบของคุณทดลองใช้ฟรีวันนี้!
การทดสอบการทำงานคืออะไร?
การทดสอบการทำงาน (Functional Testing) เป็นการตรวจสอบให้แน่ใจว่าแต่ละฟังก์ชันของซอฟต์แวร์ทำงานตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดความต้องการ โดยตอบสนองต่อข้อกำหนดการทำงานทั้งหมด กระบวนการนี้อาศัยวิธีการทดสอบแบบกล่องดำ (Black-Box Testing) โดยมุ่งเน้นที่ข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์ที่คาดหวัง โดยไม่ต้องวิเคราะห์โค้ดภายใน
ผู้ทดสอบให้ข้อมูลการทดสอบ, จำลองการกระทำของผู้ใช้, และตรวจสอบว่าผลลัพธ์การทดสอบตรงกับพฤติกรรมที่คาดหวังไว้หรือไม่
การทดสอบการทำงานมีส่วนสำคัญอย่างมากต่อการทดสอบแบบอไจล์และเน้นที่การทดสอบว่า อะไร
หากผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบ เพิ่มสินค้าลงในรถเข็น และชำระเงินได้อย่างราบรื่น นั่นถือเป็นความสำเร็จ ตัวอย่างทั่วไปได้แก่:
- ทดสอบข้อมูลการเข้าสู่ระบบ
- การตรวจสอบการทำงานของตะกร้าสินค้า
- การรับประกันว่าเกตเวย์การชำระเงินทำงานได้บนทุกอุปกรณ์
- ตรวจสอบการส่งแบบฟอร์มและการแจ้งเตือนทางอีเมล
ประโยชน์และขอบเขตของการทดสอบฟังก์ชัน
นี่คือประโยชน์หลักบางประการของการทดสอบการทำงาน:
- การตรวจสอบการทำงานของซอฟต์แวร์: เป็นการรับรองว่าระบบซอฟต์แวร์ทำงานตามที่คาดหวัง โดยตรวจสอบว่าแต่ละฟีเจอร์ให้การทำงานตามที่ตั้งใจไว้แก่ผู้ใช้
- การเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ผู้ใช้: โดยการทดสอบคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น การเข้าสู่ระบบของผู้ใช้, เมนูการนำทาง, และแบบฟอร์มการป้อนข้อมูล, ทำให้มั่นใจได้ว่าจะมอบประสบการณ์ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้, ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางสามารถโต้ตอบกับระบบได้โดยไม่เกิดความสับสน
- การระบุข้อผิดพลาดในระยะเริ่มต้น: ผ่านการทดสอบอย่างละเอียดของปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้และพฤติกรรมของระบบ การทดสอบฟังก์ชันช่วยให้สามารถตรวจจับและบันทึกปัญหาได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของกระบวนการพัฒนา ซึ่งช่วยป้องกันการแก้ไขที่มีค่าใช้จ่ายสูงในภายหลัง
- การสนับสนุนการตรวจสอบความถูกต้องของตรรกะทางธุรกิจ: ยืนยันว่ากระบวนการทำงานของแอปพลิเคชันสอดคล้องกับข้อกำหนดทางธุรกิจที่ตั้งใจไว้ เพื่อให้ผลลัพธ์ที่สอดคล้องกันสำหรับข้อมูลนำเข้าที่หลากหลาย
👀 คุณรู้หรือไม่? การทดสอบอัตโนมัติไม่สามารถทดแทนการทดสอบด้วยมือได้อย่างสมบูรณ์มีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อใช้ร่วมกับวิธีการทดสอบด้วยมือ ในขณะที่การทดสอบอัตโนมัติช่วยเร่งความเร็วและตรวจจับข้อบกพร่องเฉพาะได้ แต่ไม่สามารถทดแทนการวิเคราะห์เชิงลึกของมนุษย์ที่จำเป็นสำหรับงานอย่างการทดสอบแบบสำรวจได้
ประเภทของการทดสอบการทำงาน
การทดสอบการทำงานสามารถแบ่งออกเป็นประเภทการทดสอบต่างๆ ได้อีก โดยแต่ละประเภทจะเน้นไปที่แง่มุมเฉพาะของฟังก์ชันการทำงานของซอฟต์แวร์
1. การทดสอบหน่วย
การทดสอบหน่วยเกี่ยวข้องกับการแยกส่วนประกอบหรือหน่วยย่อยของแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ออกจากกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบว่าแต่ละหน่วย เช่น ฟังก์ชันหรือเมธอด ทำงานตามที่คาดหวังไว้หรือไม่
ตัวอย่างเช่น ในแอปพลิเคชันเครื่องคิดเลข การทดสอบหน่วยอาจตรวจสอบว่าฟังก์ชันการบวกและการลบให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง วิธีการนี้มักใช้ร่วมกับประเภทการทดสอบซอฟต์แวร์อื่น ๆเพื่อให้แน่ใจว่าการวิเคราะห์โค้ดอย่างละเอียด
2. การทดสอบการรวมระบบ
การทดสอบการรวมระบบ ประเมินว่าโมดูลต่างๆ ทำงานร่วมกันได้ดีเพียงใด—ตัวอย่างเช่น การทดสอบว่าเกตเวย์การชำระเงินในแอปพลิเคชันรถเข็นช้อปปิ้งสามารถรวมเข้ากับระบบสินค้าคงคลังได้อย่างราบรื่น ขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ API และระบบที่เชื่อมต่อกัน เพื่อให้มั่นใจว่าการสื่อสารระหว่างส่วนประกอบต่างๆ เป็นไปอย่างราบรื่น
3. การทดสอบระบบ
การทดสอบระบบเปรียบเสมือนการตรวจสุขภาพร่างกายอย่างครบถ้วนสำหรับซอฟต์แวร์ของคุณ มันตรวจสอบว่าระบบซอฟต์แวร์ทั้งหมดตรงตามข้อกำหนดการทำงานที่กำหนดไว้ เช่น การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยการใช้แม่แบบกรณีทดสอบสามารถช่วยให้ขั้นตอนการทดสอบที่ครอบคลุมนี้ง่ายขึ้น และมั่นใจได้ว่าทุกอย่างทำงานได้ก่อนการนำไปใช้งานจริง
4. การทดสอบการยอมรับ
การทดสอบการยอมรับ (Acceptance Testing) ช่วยให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ใช้และข้อกำหนดทางธุรกิจ ส่วนสำคัญคือการทดสอบการยอมรับโดยผู้ใช้ (User Acceptance Testing หรือ UAT) ซึ่ง ผู้ใช้จริงเป็นผู้ตรวจสอบระบบในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับการใช้งานจริง การตรวจสอบขั้นสุดท้ายนี้ช่วยให้มั่นใจว่าแอปพลิเคชันของคุณพร้อมสำหรับการเปิดตัวและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ระยะนี้มักช่วยระบุปัญหาที่อาจเหลืออยู่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของผู้ใช้หรือผลลัพธ์ทางธุรกิจ ทำให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่การผลิตเป็นไปอย่างราบรื่นการใช้ซอฟต์แวร์ติดตามบั๊กสามารถเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการทดสอบระบบผู้ใช้ (UAT) ที่ประสบความสำเร็จ
การทดสอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานคืออะไร?
การทดสอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน (Non-functional testing) เป็นการประเมินทุกแง่มุมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานของแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ เช่น ประสิทธิภาพ, ความสามารถในการใช้งาน, และความปลอดภัย ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยกำหนดว่าระบบจะทำงานได้ดีเพียงใดภายใต้เงื่อนไขในโลกจริง
หากการทดสอบการทำงาน (Functional Testing) รับประกันว่าปุ่มบนรีโมทคอนโทรลทำงานได้ การทดสอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน (Non-functional Testing) จะตรวจสอบว่ารีโมทสามารถทนต่อการตกหล่น ใช้ในที่แสงน้อย หรือทำงานโดยไม่มีความล่าช้าได้หรือไม่
ตัวอย่างเช่น แอปของคุณสามารถรองรับผู้ใช้หลายพันคนพร้อมกันในระหว่างการขายแบบแฟลชเซลล์ได้หรือไม่? หรือจะล้มเหลวภายใต้แรงกดดัน? มันสามารถปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจากภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นจากการทดสอบความปลอดภัย เช่น การโจมตีทางไซเบอร์ได้หรือไม่? นี่คือประเภทของคำถามที่การทดสอบไม่ฟังก์ชันต้องการคำตอบ
ประโยชน์และขอบเขตของการทดสอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
การทดสอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน (Non-functional testing) ประเมินว่าแอปพลิเคชันสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในด้านความเร็ว ความน่าเชื่อถือ และความปลอดภัยได้หรือไม่ นอกจากนี้ยังมอบประโยชน์ที่สำคัญอื่น ๆ อีกหลายประการ เช่น:
- ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้น: โดยการประเมินด้านต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพ ความสามารถในการใช้งาน และความปลอดภัย การทดสอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานช่วยให้มั่นใจว่าซอฟต์แวร์ตอบสนองและใช้งานง่าย ซึ่งช่วยเพิ่มความพึงพอใจของผู้ใช้
- ความเสี่ยงที่ลดลง: ช่วยระบุจุดที่อาจเกิดปัญหาคอขวด ช่องโหว่ด้านความปลอดภัย หรือปัญหาด้านเสถียรภาพก่อนที่ซอฟต์แวร์จะถูกนำไปใช้งานจริง ช่วยลดความเสี่ยงของความล้มเหลวหลังการเปิดตัว
- ประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือที่เพิ่มขึ้น: การทดสอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานช่วยให้มั่นใจว่าซอฟต์แวร์สามารถรองรับการใช้งานสูงสุด ฟื้นตัวจากความล้มเหลว และคงความเสถียรภายใต้สภาวะต่างๆ ได้ ส่งผลให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
- การปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐาน: การทดสอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานช่วยให้ซอฟต์แวร์เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น ข้อกำหนดทางกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับภาคส่วนต่างๆ เช่น การดูแลสุขภาพและการเงิน
ประเภทของการทดสอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
การทดสอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานครอบคลุมหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทถูกออกแบบมาเพื่อตรวจสอบคุณลักษณะคุณภาพเฉพาะของซอฟต์แวร์ นี่คือตัวอย่างประเภทที่พบบ่อยที่สุด:
1. การทดสอบประสิทธิภาพ
การทดสอบประสิทธิภาพประเมินว่าแอปพลิเคชันตอบสนองได้ดีเพียงใดภายใต้เงื่อนไขการโหลดที่แตกต่างกัน. มันช่วยระบุความล่าช้าและเวลาการตอบสนองของเซิร์ฟเวอร์ ทำให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สามารถจัดการคำขอของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
ตัวอย่างเช่น การวัดความเร็วในการโหลดหน้าเว็บหรือเวลาตอบสนองภายใต้เงื่อนไขเครือข่ายที่แตกต่างกัน ช่วยรับประกันความพร้อมของระบบในการรองรับความต้องการของผู้ใช้ในโลกจริง
2. การทดสอบการรับน้ำหนัก
การทดสอบโหลดเป็นการวัดพฤติกรรมของซอฟต์แวร์ภายใต้เงื่อนไขโหลดที่คาดหวัง เช่น จำนวนผู้ใช้หรือธุรกรรมที่เฉพาะเจาะจง. มันทำให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันยังคงตอบสนองได้ในช่วงการใช้งานปกติ.
แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซใหม่อาจถูกทดสอบกับผู้ใช้พร้อมกัน 1,000 คนเพื่อยืนยันว่าสามารถรองรับการท่องเว็บ การเพิ่มสินค้าลงในรถเข็น และการทำรายการซื้อให้เสร็จสมบูรณ์ได้โดยไม่มีการลดลงของประสิทธิภาพ
3. การทดสอบความเครียด
การทดสอบความเครียด (Stress testing) เป็นการผลักดันระบบให้ทำงานเกินขีดความสามารถปกติเพื่อระบุจุดที่ระบบอาจล้มเหลวหรือเกิดข้อผิดพลาด เป็นการประเมินว่าระบบมีพฤติกรรมอย่างไรภายใต้สภาวะสุดขั้ว เช่น การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของกิจกรรมผู้ใช้หรือข้อมูลที่ป้อนเข้ามา ช่วยให้มั่นใจได้ว่าระบบจะล้มเหลวอย่างเรียบร้อยโดยไม่สูญเสียข้อมูล
แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งวิดีโออาจทำการทดสอบความเครียดเพื่อตรวจสอบว่ามันสามารถจัดการกับการเพิ่มขึ้นของผู้ชมอย่างกะทันหันในระหว่างเหตุการณ์ใหญ่ได้อย่างไร
4. การทดสอบการใช้งาน
การทดสอบการใช้งานมุ่งเน้นที่ส่วนติดต่อผู้ใช้และประสบการณ์ของผู้ใช้ เพื่อให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์นั้นใช้งานง่ายและเข้าใจได้โดยธรรมชาติสำหรับผู้ใช้ปลายทาง การทดสอบนี้เกี่ยวข้องกับการให้ผู้ใช้จริงโต้ตอบกับซอฟต์แวร์เพื่อระบุพื้นที่ที่อาจทำให้เกิดความสับสนหรือความไม่พอใจ
ตัวอย่างเช่นทีม Shopify ได้ทำการสำรวจตลาดผู้เชี่ยวชาญ ( Experts Marketplace) เพื่อให้แน่ใจว่าโปรไฟล์ของผู้ค้าให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสำหรับการตัดสินใจจ้างงาน ข้อมูลเชิงลึกจากการสัมภาษณ์และการทดสอบเปิดเผยว่าผู้ค้าต้องการรายละเอียดที่ชัดเจนและกระชับตั้งแต่แรก
Shopify ปรับปรุงโปรไฟล์หลังการทดสอบ เพิ่มความมั่นใจของผู้ใช้และอัตราการมีส่วนร่วมที่สูงขึ้น
5. การทดสอบความสามารถในการขยายระบบ
การทดสอบความสามารถในการขยายขนาดประเมิน ความสามารถของซอฟต์แวร์ในการขยายขึ้นหรือลงตามการเปลี่ยนแปลงของปริมาณผู้ใช้หรือปริมาณข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถเติบโตได้โดยไม่ลดประสิทธิภาพการทำงาน
สำหรับการทดสอบความสามารถในการปรับขนาดของแอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์ อาจเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทรัพยากร เช่น เซิร์ฟเวอร์ เพื่อให้แน่ใจว่าแอปยังคงตอบสนองได้ดีเมื่อมีการใช้งานของผู้ใช้เพิ่มขึ้น
6. การทดสอบความปลอดภัย
การทดสอบความปลอดภัย ระบุช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นและปกป้องซอฟต์แวร์จากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและการรั่วไหลของข้อมูล การทดสอบประเภทนี้อาจเกี่ยวข้องกับ การทดสอบการเจาะระบบและการตรวจสอบโค้ดเพื่อระบุจุดอ่อน ที่อาจถูกใช้ประโยชน์ได้
ตัวอย่างเช่น การทดสอบระบบธนาคารออนไลน์อาจรวมถึงการตรวจสอบช่องโหว่ เช่น การโจมตีแบบ SQL injection หรือกลไกการยืนยันตัวตนที่อ่อนแอ
อ่านเพิ่มเติม: เครื่องมือซอฟต์แวร์ทดสอบ QA อัตโนมัติที่ดีที่สุด
ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการทดสอบเชิงฟังก์ชันและการทดสอบที่ไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน
การทดสอบทั้งเชิงฟังก์ชันและไม่ใช่เชิงฟังก์ชันมีความสำคัญต่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพสูง
ในขณะที่ การทดสอบการทำงาน (Functional Testing) ช่วยให้มั่นใจว่าฟังก์ชันหลัก ทำงานตามที่คาดหวังไว้ การทดสอบที่ไม่ใช่การทำงาน (Non-Functional Testing) จะตรวจสอบด้านต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และความสามารถในการใช้งาน เพื่อให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้เงื่อนไขในโลกจริง
มาดูความแตกต่างที่สำคัญระหว่างทั้งสอง:
👀 คุณรู้หรือไม่? หากคุณใช้เงินน้อยกว่า10% ของงบประมาณทั้งหมดในการทำระบบทดสอบอัตโนมัติ คุณจะตามหลังคู่แข่งของคุณอย่างมาก
เครื่องมือสำหรับการทดสอบเชิงฟังก์ชันและไม่ใช่เชิงฟังก์ชัน
การเลือกเครื่องมือทดสอบแบบ Agileที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการรับประกันคุณภาพและความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคชัน ด้านล่างนี้คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการทดสอบเชิงฟังก์ชันและเชิงไม่ฟังก์ชัน
เครื่องมือทดสอบการทำงานที่ได้รับความนิยม
เครื่องมือทดสอบการทำงานช่วยตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ทำงานตามข้อกำหนด เพื่อให้แน่ใจว่าฟีเจอร์ต่าง ๆ ทำงานได้อย่างถูกต้อง นี่คือเครื่องมือทดสอบการทำงานที่ได้รับความนิยมบางตัว:
- เซเลเนียม: เครื่องมือโอเพนซอร์สสำหรับการทดสอบแอปพลิเคชันเว็บโดยอัตโนมัติในหลายเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการ รองรับการเขียนสคริปต์ขั้นสูงในภาษาต่างๆ เช่น Java และ Python ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการทดสอบเว็บที่มีความซับซ้อน
- TestComplete: เครื่องมือทดสอบ GUI นี้รองรับการทดสอบแอปพลิเคชันเว็บ, มือถือ, และเดสก์ท็อปแบบอัตโนมัติ มีคุณสมบัติการเขียนสคริปต์และสามารถผสานการทำงานกับ CI/CD pipelines ได้อย่างราบรื่น ทำให้เหมาะสำหรับการทดสอบ UI
- Sauce Labs: แพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่รองรับการทดสอบข้ามเบราว์เซอร์และข้ามอุปกรณ์ พร้อมความสามารถในการใช้งานบนอุปกรณ์จริง ถูกใช้อย่างแพร่หลายสำหรับการทดสอบแบบครบวงจรและสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือการทำงานร่วมกันยอดนิยมได้อย่างดี
- Leapwork: แพลตฟอร์มอัตโนมัติแบบไม่ต้องเขียนโค้ด ช่วยให้ทีมสามารถสร้างการทดสอบโดยใช้แผนผังการทำงานแบบภาพ เหมาะสำหรับการทดสอบแอปพลิเคชันเว็บและเดสก์ท็อป โดยเฉพาะสำหรับทีมที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมจำกัด
- Appium: เฟรมเวิร์กโอเพนซอร์สสำหรับการทดสอบอัตโนมัติบนแอปพลิเคชันมือถือทั้งแบบเนทีฟ ไฮบริด และเว็บ รองรับการทดสอบข้ามแพลตฟอร์มและสามารถผสานการทำงานกับบริการคลาวด์เพื่อขยายขอบเขตการทดสอบให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
เครื่องมือทดสอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ได้รับความนิยม
เครื่องมือทดสอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานประเมินประสิทธิภาพ ความสามารถในการปรับขนาด และความน่าเชื่อถือของแอปพลิเคชันภายใต้เงื่อนไขที่แตกต่างกัน ต่อไปนี้คือเครื่องมือทดสอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่ได้รับความนิยม:
- Meter: เครื่องมือโอเพนซอร์สสำหรับการทดสอบโหลดและประสิทธิภาพ ช่วยวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือและการตอบสนองของแอปพลิเคชันภายใต้ปริมาณงานที่แตกต่างกัน
- LoadRunner: เครื่องมือทดสอบประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งซึ่งจำลองการใช้งานของผู้ใช้จำนวนมากเพื่อระบุจุดคอขวดและประเมินความสามารถในการขยายตัวของแอปพลิเคชัน
- NeoLoad: เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อม Agile และ DevOps, NeoLoad อัตโนมัติการทดสอบโหลดสำหรับ API และแอปพลิเคชัน และผสานการทำงานกับเครื่องมือ CI/CD
- Loadster: เครื่องมือทดสอบโหลดนี้จำลองรูปแบบการเข้าใช้งานจริงเพื่อประเมินความสามารถในการรองรับและเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับเว็บแอปพลิเคชันและ API
- WebLoad Professional: เครื่องมือทดสอบโหลดอเนกประสงค์ที่ออกแบบมาสำหรับสถานการณ์ขนาดใหญ่ มอบข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อปรับปรุงความทนทานและการตอบสนองของแอปพลิเคชัน
อ่านเพิ่มเติม: การบริหารโครงการแบบアジล: หลักการ, โครงสร้าง, และวิธีการ
ClickUp ช่วยในการจัดการโครงการทดสอบได้อย่างไร
ในโครงการทดสอบซอฟต์แวร์ การสลับงานไปมาเหมือนกับการหมุนจาน; หากมีการเคลื่อนไหวผิดพลาดเพียงครั้งเดียว ทุกอย่างก็จะพังทลาย! นั่นคือจุดที่ClickUpเข้ามาช่วย
ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบ Agile โดย ClickUpเพื่อออกแบบกระบวนการทำงานในอุดมคติของคุณ
บริหารจัดการวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ตั้งแต่การคิดค้นจนถึงการเปิดตัว และสร้างกระบวนการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งช่วยปรับปรุงการร่วมมือของทีม ทำให้การเปลี่ยนผ่านง่ายขึ้น และช่วยให้การแบ่งปันข้อมูลเป็นไปอย่างง่ายดายในที่เดียว
นี่คือรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ ClickUp สามารถช่วยในการจัดการโครงการทดสอบได้
🚀 ใช้ ClickUp เพื่อจัดระเบียบและมอบหมายงานทดสอบ
ด้วยClickUp Tasks คุณสามารถสร้าง จัดระเบียบ และมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมได้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความรับผิดชอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการทดสอบ
ใช้สถานะที่กำหนดเองเพื่อติดตามความคืบหน้า ตั้งแต่ "ต้องทำ" ถึง "ทดสอบแล้ว" และจัดลำดับความสำคัญของงานด้วยระดับรหัสสีเพื่อมุ่งเน้นไปที่ปัญหาที่สำคัญก่อน ใช้ประโยชน์จากฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อรวมรายละเอียดที่สำคัญ เช่น ลิงก์กรณีทดสอบหรือรหัสข้อบกพร่อง พร้อมเชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงการพึ่งพาและหลีกเลี่ยงคอขวด
การเพิ่มงานลงในหลายรายการช่วยให้คุณสามารถจัดการกระบวนการทำงานข้ามสายงานและมั่นใจได้ว่าไม่มีรายละเอียดใดถูกมองข้าม
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ส่วนขยาย Chrome ของ ClickUp ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างงานใหม่ได้โดยตรงจากเบราว์เซอร์ เพียงแค่ไฮไลต์ข้อความบนหน้าเว็บ จากนั้นคุณสามารถสร้างงานใหม่หรือเพิ่มลงในรายการที่มีอยู่แล้วใน ClickUp ได้อย่างรวดเร็วเครื่องมืออัตโนมัติสำหรับเบราว์เซอร์นี้ยังช่วยให้คุณสามารถบันทึกหน้าเว็บ รูปภาพ และลิงก์ต่างๆ ลงในงานของ ClickUp ได้โดยตรง เพื่อความสะดวกในการอ้างอิงภายหลัง
🚀 ติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้วยแดชบอร์ด ClickUp
แดชบอร์ด ClickUpให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับKPI การพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณ
ใช้มุมมองที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามเมตริกที่สำคัญ เช่น ความเร็วของสปรินต์, การครอบคลุมของการทดสอบ, และสถานะของงานค้าง ด้วยคุณสมบัติเช่น แผนภูมิแกนต์สำหรับจัดการแผนงาน, มุมมองงานเพื่อระบุความเสี่ยงและคอขวด, และการติดตามเวลาสำหรับงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ ทีม QA ของคุณสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานและเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างง่ายดาย
🚀 อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำด้วย ClickUp Automations
ClickUp Automationsช่วยให้งานที่ทำซ้ำง่ายขึ้นและให้คุณมุ่งเน้นไปที่การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง คุณสามารถใช้มันเพื่อจัดการงานต่างๆ เช่น การป้อนข้อมูลสำหรับกรณีทดสอบ การรันการทดสอบการถดถอย การตรวจสอบองค์ประกอบ UI ที่สอดคล้องกันในอุปกรณ์ต่างๆ และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
ด้วยเทมเพลตสำเร็จรูปมากกว่า 100 แบบ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติในขั้นตอนการทำงานทั่วไป เช่น การอัปเดตสถานะงาน การมอบหมายงาน การแจ้งเตือนสมาชิกในทีม และการจัดการการส่งมอบงานในโครงการ
ผู้รับมอบหมายงานที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในบทบาทของทีมได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้เกิดความยืดหยุ่น ในขณะที่การผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยมเช่น HubSpot, GitHub และ Twilio ช่วยทำให้กระบวนการภายนอกเป็นไปอย่างราบรื่น
🚀ใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามพารามิเตอร์การทดสอบเฉพาะ
ClickUp Custom Fieldsช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งเวิร์กโฟลว์ของคุณเพื่อติดตามพารามิเตอร์การทดสอบที่สำคัญ เช่น ความรุนแรงของข้อบกพร่อง ประเภทการทดสอบ ขั้นตอนการทำซ้ำ และอื่นๆ คุณสามารถสร้างตัวเลือกแบบดรอปดาวน์ที่กำหนดเองเพื่อติดตามประเภทข้อบกพร่องที่แตกต่างกัน เพิ่มฟิลด์ตัวเลขสำหรับการให้คะแนนความรุนแรงและแม้กระทั่งใช้สูตรขั้นสูงเพื่อคำนวณเมตริกต่างๆเช่น เวลาในการแก้ไขข้อบกพร่อง
นี่คือบางส่วนของฟิลด์ที่กำหนดเองที่คุณสามารถสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโครงการทดสอบซอฟต์แวร์ของคุณ:
- รายละเอียดการติดตามข้อบกพร่อง: เพิ่มฟิลด์เพื่อระบุความรุนแรงของข้อบกพร่อง ประเภทของปัญหา และขั้นตอนการทำซ้ำเพื่อแก้ไขอย่างรวดเร็ว
- ติดตามความคืบหน้าของการทดสอบ: ใช้สถานะที่กำหนดเอง เช่น "อยู่ระหว่างการตรวจสอบ," "แก้ไขแล้ว," หรือ "ต้องทดสอบใหม่" เพื่อกำหนดขั้นตอนของวงจรชีวิตของบั๊ก
- ปรับปรุงการรายงานให้มีประสิทธิภาพ: จัดเรียง, คัดกรอง, และสร้างรายงานตามความต้องการเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการทดสอบของคุณ ตั้งแต่ปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขไปจนถึงประสิทธิภาพของผู้ทดสอบ
- การคำนวณขั้นสูง: ทำให้ตัวชี้วัดที่ซับซ้อนง่ายขึ้นโดยการคำนวณค่าต่าง ๆ เช่น เวลาเฉลี่ยในการทดสอบ หรือความหนาแน่นของข้อบกพร่องได้โดยตรงภายในงาน
🚀 ผสานการทำงานกับเครื่องมือทดสอบอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย
ผสานเครื่องมือเช่นLambdaTestสำหรับการทดสอบความเข้ากันได้ของเบราว์เซอร์ หรือPractiTest สำหรับการจัดการกรณีทดสอบและการซิงค์ข้อมูลการทดสอบไปยัง ClickUp. การผสานเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถทำการทดสอบได้โดยตรงและบันทึกผลลัพธ์ไว้ใน ClickUp.
👀 คุณรู้หรือไม่? มากกว่า50% ของเพื่อนร่วมงานของคุณมีทีม QAที่มีผู้ทดสอบมากกว่า 10 คน (แต่นั่นหมายความว่าพวกเขามีความคล่องตัวมากกว่าหรือไม่?)
🚀 ใช้เทมเพลต ClickUp เพื่อเริ่มต้นอย่างมั่นใจ
ClickUp มีชุดแม่แบบข้อกำหนดการทำงานและแม่แบบการรายงานข้อบกพร่องที่ช่วยให้คุณตั้งค่าสำหรับการจัดการกรณีทดสอบ รายงานปัญหา และติดตามข้อบกพร่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตการจัดการการทดสอบของ ClickUpเป็นโซลูชันครบวงจรสำหรับการจัดการกรณีทดสอบ การติดตามความคืบหน้า และการรับประกันคุณภาพในทุกโครงการ เทมเพลตนี้รองรับสถานการณ์การทดสอบ กรณีทดสอบ และการรันการทดสอบ ทำให้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับทีมพัฒนาที่มุ่งเน้นการส่งมอบซอฟต์แวร์ที่เชื่อถือได้
ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบด้วยตนเองหรือการผสานเครื่องมืออัตโนมัติ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณสามารถ:
- วางแผนและจัดการกรณีทดสอบโดยใช้สถานะที่กำหนดเอง เช่น "กำลังดำเนินการ" และ "พร้อมสำหรับการตรวจสอบ"
- มองเห็นความคืบหน้าของการทดสอบด้วยมุมมองที่ละเอียดและกระบวนการทำงานอัตโนมัติ
- ทำงานร่วมกับทีมของคุณได้อย่างราบรื่นเกี่ยวกับข้อบกพร่อง ปัญหา และการขอฟีเจอร์ใหม่
นอกจากนี้แม่แบบการติดตามข้อบกพร่องและปัญหาของ ClickUpยังช่วยจัดลำดับความสำคัญและแก้ไขข้อบกพร่องได้รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ แม่แบบนี้ช่วยให้กระบวนการทดสอบของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าคุณสามารถแก้ไขปัญหาได้ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ปลายทาง
เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีม QA สามารถ:
- จัดหมวดหมู่และจัดลำดับความสำคัญของข้อบกพร่องตามความรุนแรงและความต้องการทางธุรกิจ
- ทำให้กระบวนการติดตามเป็นอัตโนมัติเพื่อการระบุและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วขึ้น
- ส่งเสริมการร่วมมือข้ามสายงานระหว่างทีมสนับสนุน, วิศวกรรม, และทีมผลิตภัณฑ์
เทมเพลตรายงานการทดสอบของ ClickUpช่วยให้การสร้างรายงานการทดสอบที่ละเอียดและสามารถนำไปใช้ได้ง่ายขึ้นคุณสามารถใช้เทมเพลตกรณีทดสอบของ ClickUpเพื่อจัดระเบียบและดำเนินการทดสอบหน่วย, การรวมระบบ, และการทดสอบระบบได้เช่นกัน ทั้งสองเทมเพลตรองรับการทดสอบแบบแมนนวลและทำให้สอดคล้องกับข้อกำหนดทางฟังก์ชัน ช่วยคุณให้สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจและความคาดหวังของผู้ใช้ได้
ฉันคิดว่ามันเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากในการจัดการโครงการและลูกค้าทั้งหมดของคุณ เรามีทีมที่แตกต่างกันที่ ExpressTech ดังนั้นการรู้ว่าใครกำลังทำงานอะไรและอะไรที่ถูกมอบหมายให้คุณในวันนี้ช่วยประหยัดเวลาและลดความยุ่งยากได้มาก นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าเฟสของโครงการที่คุณกำลังดำเนินการอยู่ เช่น การพัฒนา การทดสอบ การตรวจสอบ ฯลฯ
อ่านเพิ่มเติม:แบบฟอร์มติดตามปัญหาและบันทึกฟรีใน Excel & ClickUp
ทำให้การทดสอบง่ายขึ้นและส่งมอบซอฟต์แวร์ที่ยอดเยี่ยมด้วย ClickUp
การทดสอบเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
ทั้งสองวิธีการทดสอบ ตั้งแต่การทดสอบหน่วยไปจนถึงการทดสอบการถดถอยและการทดสอบโหลด มีความสำคัญอย่างยิ่งในการระบุช่องโหว่ของซอฟต์แวร์และส่งมอบระบบที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้
การจัดการโครงการทีมซอฟต์แวร์โดย ClickUpช่วยให้ผู้ทดสอบสามารถออกแบบกระบวนการทำงานที่เหมาะกับความต้องการของพวกเขาได้ ทำให้ทุกงานได้รับการบันทึก จัดลำดับความสำคัญ และติดตามได้แบบเรียลไทม์
ตั้งแต่การจัดการกรณีทดสอบและการติดตามผลการทดสอบ ไปจนถึงการประสานงานการทดสอบการยอมรับของผู้ใช้และการรับประกันการทดสอบการผสานรวมที่ราบรื่น ClickUp มีทุกอย่างที่คุณต้องการ
