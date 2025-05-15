บล็อก ClickUp

วิธีใช้ Gemini ใน Google Meet เพื่อการทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ

15 พฤษภาคม 2568

คุณกำลังอยู่ในประชุมออนไลน์ พยายามจดจ่อกับการหารือ แต่ครึ่งหนึ่งของความสนใจของคุณถูกใช้ไปกับการจดบันทึก การติดตามรายการที่ต้องทำ และการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่พลาดการตัดสินใจที่สำคัญ เมื่อสิ้นสุดการโทร คุณเหลือเอกสารที่เต็มไปด้วยประโยคที่เขียนไม่เสร็จ และความรู้สึกที่คอยกวนใจว่าคุณอาจพลาดอะไรบางอย่างไป

Gemini ให้บริการถอดความแบบเรียลไทม์และสรุปโดยอัตโนมัติเพื่อจัดการรายละเอียดเหล่านี้

ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจ วิธีใช้ Gemini ใน Google Meet เพื่อจัดการประชุมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและปราศจากสิ่งรบกวน 🤝

เป็นโบนัส เราจะแนะนำคุณให้รู้จักกับClickUp AI Notetaker ซึ่งเป็นโซลูชันที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการแปลงการประชุมของคุณให้เป็นสรุป ข้อมูลเชิงลึก และรายการที่ต้องดำเนินการโดยอัตโนมัติ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Geminiถูกเปิดตัวครั้งแรกในปี 2023 โดย Google ได้ทยอยเปิดตัวเป็นระยะๆ พร้อมปรับปรุงความสามารถและเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้าใจภาษาธรรมชาติที่ดีขึ้นและการสร้างภาพที่สมจริงยิ่งขึ้น

วิธีใช้ Gemini ใน Google Meet

Gemini ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ Google ซึ่งผสานรวมอยู่ใน Google Meet ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประชุมของคุณ สามารถบันทึกโน้ตโดยละเอียด ให้การถอดความแบบเรียลไทม์ และสรุปเนื้อหาการประชุมเพื่อช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น

มาดูขั้นตอนการใช้วิจีนีในแพลตฟอร์มการประชุมเสมือนจริงของ Zoom ⚒️

ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง Google Workspace

ก่อนเริ่มต้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชี Google ของคุณสามารถเข้าถึง Gemini ผ่าน Google Workspace Labs ได้ คุณสมบัตินี้มักรวมอยู่ในแผนเฉพาะ เช่น Gemini Enterprise หรือ Gemini Business

หากไม่มีการเข้าถึง คุณจะไม่สามารถปลดล็อกเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพของ Gemini ได้

การตั้งค่า Gemini สำหรับ Google Workspace
ตรวจสอบว่าคุณมีการเข้าถึง Gemini หรือไม่

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: เมื่อกำหนดเวลาการประชุม ให้เพิ่มลิงก์ Google Meet และเปิดใช้งานฟีเจอร์ Gemini ล่วงหน้า วิธีนี้จะช่วยให้การจดบันทึกและการถอดเสียงอัตโนมัติพร้อมใช้งานตั้งแต่เริ่มต้น

ขั้นตอนที่ 2: เริ่มหรือเข้าร่วมการประชุม Google Meet

เปิดแอป Google Meet หรือไปที่ meet.google.com ในเบราว์เซอร์ของคุณ คุณสามารถเริ่มการประชุมใหม่หรือเข้าร่วมเซสชันที่กำลังดำเนินอยู่ได้โดยใช้ลิงก์หรือรหัสการประชุม

เมื่อเข้าสู่เครื่องมือประชุมออนไลน์แล้ว คุณสามารถเปิดใช้งานฟีเจอร์ของ Gemini ได้

เริ่มหรือเข้าร่วมการประชุม
เริ่มหรือเข้าร่วมการประชุม

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากผู้เข้าร่วมประชุมบางคนมีกล้องเว็บแคมคุณภาพต่ำ อาจส่งผลต่อความเป็นมืออาชีพโดยรวมของการประชุมได้ ควรแนะนำให้ผู้เข้าร่วมใช้สภาพแวดล้อมที่มีแสงสว่างเพียงพอเพื่อปรับปรุงคุณภาพวิดีโอ และใช้ฟีเจอร์ของ Google Meet เช่น การเบลอพื้นหลัง คุณยังสามารถสร้างภาพพื้นหลังที่สอดคล้องกับแบรนด์หรือธีมการประชุมของคุณ เพื่อให้ได้รูปลักษณ์ที่ดูเรียบร้อยและเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้น!

ขั้นตอนที่ 3: เปิดการบันทึกโน้ตอัตโนมัติ

เปิดเมนู กิจกรรม ซึ่งโดยปกติจะอยู่ที่มุมขวาล่างของอินเทอร์เฟซการประชุม จากนั้นเลือก บันทึกการประชุม เพื่อเข้าถึงการตั้งค่าการจดบันทึกและการถอดความด้วย AI ของ Gemini

เข้าถึงฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI)
ไปที่เมนูกิจกรรม และเปิดใช้งานความสามารถในการบันทึกโน้ตของ Gemini

ในการตั้งค่า บันทึกการประชุม ให้เปิดใช้งาน บันทึกโน้ตให้ฉัน Gemini จะบันทึกโน้ตการประชุมโดยอัตโนมัติ รวมถึงประเด็นสำคัญ สิ่งที่ต้องดำเนินการ และการตัดสินใจต่างๆ ขณะที่การสนทนาดำเนินไป ฟีเจอร์นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการช่วยให้คุณมีสมาธิระหว่างการประชุมโดยไม่ต้องกังวลกับการจดบันทึกด้วยตนเอง

เปิดใช้งานการจดบันทึกด้วย Gemini
ผ่านCloudShedเปิดใช้งานการจดบันทึกด้วย Gemini

หากคุณต้องการบันทึกการประชุมแบบคำต่อคำ ให้เปิดฟีเจอร์การถอดเสียง Gemini จะจับทุกคำที่พูดในเวลาจริง ซึ่งเหมาะสำหรับการสนทนาทางเทคนิคหรือเมื่อคุณต้องการบันทึกการประชุมอย่างแม่นยำ

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: เมื่อ Google Meet เปิดตัวครั้งแรก มันมีให้ใช้เฉพาะผู้ใช้ในองค์กรเท่านั้นและต้องใช้คำเชิญเพื่อเข้าร่วม จนกระทั่งปี 2020 ที่ Google ทำให้ Meet ฟรีสำหรับทุกคนในช่วงการแพร่ระบาด

ขั้นตอนที่ 4: ทบทวนสรุปการประชุม

เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง Gemini จะรวบรวมสรุปโดยอัตโนมัติซึ่งเน้นประเด็นการหารือที่สำคัญ การตัดสินใจ และงานที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบสรุปโดยทันทีเพื่อให้แน่ใจว่าครอบคลุมทุกสิ่งอย่างถูกต้อง และเพิ่มบริบทเพิ่มเติมหากจำเป็น

คุณสามารถตรวจสอบเป็นครั้งคราวเพื่อให้แน่ใจว่าแนวคิดสำคัญถูกบันทึกอย่างถูกต้อง หากมีสิ่งใดขาดหายไป คุณสามารถชี้นำการสนทนาเพื่อให้เกิดความชัดเจน

ตรวจสอบสรุปที่สร้างโดยอัตโนมัติ
ตรวจสอบสรุปที่สร้างโดยอัตโนมัติ

💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: หากคุณเข้าร่วมการประชุมสายให้ใช้ฟีเจอร์ สรุปจนถึงตอนนี้ ของGoogle Geminiเพื่อติดตามการสนทนาที่ผ่านมาอย่างรวดเร็ว

🔍 คุณทราบหรือไม่? Google Meetมีระบบความปลอดภัยหลายชั้น รวมถึงการเข้ารหัสข้อมูลโดยอัตโนมัติสำหรับการประชุมทุกครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าการสนทนาของคุณเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ยังไม่จำเป็นต้องใช้ส่วนเสริมหรือปลั๊กอินจากบุคคลที่สามในการใช้งาน ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

ขั้นตอนที่ 5: จัดระเบียบและแบ่งปันบันทึกของคุณ

Gemini จะบันทึกบันทึกการประชุมทั้งหมดไว้ใน Google Cloud ของคุณบน Drive ภายใต้โฟลเดอร์ บันทึกการประชุม. คุณสามารถเปิดบันทึกใน Google Docs เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้ชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้สำหรับทีมของคุณ

เมื่อบันทึกเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้แชร์โดยตรงจาก Google Docs กำหนดสิทธิ์การดูหรือแก้ไขตามความจำเป็นเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพบันทึกการประชุมของGemini สามารถเข้าถึงและใช้งานได้ในแอป Google Workspace อื่นๆ เช่น Gmail หรือ Docs ทำให้การติดตามรายการที่ต้องดำเนินการต่อไปเป็นเรื่องง่ายขึ้น

🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: Google Meet เปิดตัว ครั้งแรกในชื่อ Hangouts Meet ในปี 2017 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ G Suite ของ Google (ปัจจุบันคือ Google Workspace) โดยถูกออกแบบมาให้เป็นเวอร์ชันที่มีความเป็นมืออาชีพและปลอดภัยมากขึ้นของ Google Hangouts

ข้อจำกัดในการใช้ Gemini ใน Google Meet

ในขณะที่ Gemini ใน Google Meet มีฟีเจอร์การจดบันทึกและการถอดความด้วย AI แต่ก็มาพร้อมกับข้อเสียหลายประการที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งาน นี่คือข้อจำกัดบางประการที่อาจทำให้คุณต้องการพิจารณาทางเลือกอื่นนอกเหนือจาก Geminiสำหรับ Google Meet 📃

  • การถอดความที่ช้าและไม่แม่นยำ: มีความล่าช้าในการสร้างการถอดความและสรุป ทำให้การติดตามผลหลังการประชุมยากขึ้น นอกจากนี้ การสรุปที่สร้างโดย AI ยังทำให้การสนทนาดูง่ายเกินไปและพลาดรายละเอียดที่สำคัญ
  • การจัดการไฟล์ไม่เป็นระเบียบ: สรุป, บันทึก, และไฟล์เสียงถูกเก็บไว้แยกกันใน Google Drive ทำให้ระบบไม่เป็นระบบ และยากต่อการค้นหาและอ้างอิงข้อมูลอย่างรวดเร็ว
  • การรองรับภาษาที่จำกัด: Gemini รองรับเฉพาะภาษาอังกฤษสำหรับการจดบันทึกและการถอดความเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้คำบรรยายที่แปลแล้ว ซึ่งจำกัดประโยชน์การใช้งานสำหรับทีมที่ทำงานในสภาพแวดล้อมหลายภาษาหรือกับลูกค้าต่างประเทศ

📮 ClickUp Insight: จากการสำรวจประสิทธิภาพการประชุมของเรา พบว่าเกือบ 40% ของผู้ตอบแบบสอบถามเข้าร่วมประชุมระหว่าง 4 ถึง 8+ ครั้งต่อสัปดาห์ โดยแต่ละครั้งใช้เวลาสูงสุดถึงหนึ่งชั่วโมง ซึ่งแปลว่าองค์กรของคุณเสียเวลาไปกับการประชุมรวมกันเป็นจำนวนมากอย่างน่าตกใจ หากคุณสามารถกู้คืนเวลาได้ล่ะ?ClickUp's AI Notetaker ที่ผสานรวมไว้ในตัวสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณได้ถึง 30% ผ่านการสรุปการประชุมแบบเรียลไทม์—ในขณะที่ClickUp Brainช่วยสร้างงานอัตโนมัติและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ—เปลี่ยนเวลาหลายชั่วโมงของการประชุมให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

🔍 คุณรู้หรือไม่? Google Gemini ถูกเปิดตัวในฐานะผู้สืบทอดของ AI Bard ของ Google ในขณะที่Bard พัฒนาขึ้นจาก LaMDA(Language Model for Dialogue Applications) Gemini เป็นส่วนหนึ่งของรุ่นโมเดลใหม่ที่รวมความสามารถขั้นสูงมากขึ้น รวมถึงการประมวลผลแบบหลายรูปแบบ (ข้อความ, รูปภาพ และอื่นๆ)

การใช้ AI ร่วมกับ ClickUp

ClickUp, แอปทุกอย่างสำหรับการทำงาน ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน การจัดการโครงการ และการทำงานอัตโนมัติในที่เดียว และเมื่อพูดถึงการประชุม ClickUp ไม่เพียงแค่ช่วยให้คุณจดบันทึก—แต่ยังเข้าร่วมประชุมแทนคุณอีกด้วย

มันช่วยให้คุณจัดระเบียบและดำเนินการได้โดยตรงจากการตั้งค่าการประชุมทางวิดีโอของ ของคุณ เพื่อเชื่อมโยงวาระการประชุม บันทึก และรายการที่ต้องดำเนินการกับงานต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการสนทนาที่สำคัญนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปที่เป็นรูปธรรม

ClickUp AI Notetaker: อัตโนมัติบันทึกการประชุมของคุณ

ด้วย ClickUp AI Notetaker คุณสามารถบันทึก ถอดความ และสรุปการสนทนาในการประชุมได้โดยอัตโนมัติ มันจับทุกสิ่งทุกอย่างแบบเรียลไทม์และเชื่อมโยงข้อมูลเชิงลึกไปยังพื้นที่ทำงานของคุณโดยตรง—เปลี่ยนการสนทนาดิบๆ ให้เป็นงานที่ดำเนินการได้ มอบหมายเจ้าของ และขั้นตอนถัดไปอย่างชัดเจนโดยไม่ต้องยกนิ้ว

ติดตามข้อมูลสำคัญด้วย ClickUp AI Notetaker
ติดตามข้อมูลสำคัญด้วย ClickUp AI Notetaker

ด้วยคุณสมบัติเช่นบันทึกการประชุมที่สามารถค้นหาได้ คุณสามารถค้นหาได้อย่างง่ายดายว่าใครพูดอะไรในระหว่างการประชุมใด ๆ ได้ ผู้ช่วยบันทึกการประชุมด้วยระบบ AI ยังผสานการทำงานอย่างราบรื่นกับ ClickUp Docs โดยบันทึกบันทึกการประชุม ไฟล์เสียง และสรุปไว้ในเอกสารส่วนตัว การผสานการทำงานนี้ช่วยให้คุณสามารถแท็กบันทึกการประชุมอื่น ๆ และรักษาบันทึกการหารืออย่างครอบคลุมไว้ได้

นอกจากนี้ AI Notetaker ยังเชื่อมโยงการสนทนาในการประชุมของคุณกับงานและแชท โดยจะแปลงทุกประเด็นที่ต้องดำเนินการจากการสนทนาของคุณให้เป็นงานใน ClickUp ที่สามารถติดตามและมอบหมายได้โดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถขอให้ ClickUp AI สรุปและนำเสนอการดำเนินการในช่องแชทของคุณโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ทุกคนได้รับข้อมูลและทำงานไปในทิศทางเดียวกัน

ด้วยการใช้ ClickUp AI Notetaker คุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การสนทนาได้อย่างเต็มที่ โดยมั่นใจได้ว่า AI จะบันทึกข้อมูลสำคัญทั้งหมดไว้ให้คุณ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการรับรองว่าทุกข้อมูลเชิงลึกจากการประชุมได้รับการบันทึกและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

ClickUp Syncups: ร่วมมือแบบตัวต่อตัวภายใน ClickUp

ด้วยClickUp SyncUps คุณสามารถทำงานร่วมกันแบบเห็นหน้ากับเพื่อนร่วมงานได้ในไม่กี่วินาที ปรับปรุงการสื่อสาร ประหยัดเวลา และปรับความสอดคล้องในโครงการของคุณใน ClickUp โดยไม่ต้องสลับแอป

ปฏิทิน ClickUp AI

กำหนดเวลาและเข้าร่วมการประชุม Google Meet ได้ทันทีจาก Workspace ของคุณด้วยClickUp AI Calendar ใช้ AI เพื่อวางแผนและจัดระเบียบตารางงานของคุณตามการประชุม งานสำคัญ ลำดับความสำคัญ และแม้แต่เวลาที่ต้องการโฟกัสของคุณ

ClickUp Calendar
ลากและวางเหตุการณ์ลงในปฏิทิน ClickUp ของคุณ

รายการตรวจสอบงานใน ClickUp

สร้างรายการตรวจสอบวาระการประชุมล่วงหน้ากับรายการตรวจสอบงานของ ClickUp
สร้างรายการตรวจสอบวาระการประชุมล่วงหน้ากับ ClickUp Task Checklists

รายการตรวจสอบงานของ ClickUpช่วยให้คุณเตรียมวาระการประชุมล่วงหน้าและระบุประเด็นสำคัญสำหรับการอภิปราย เพื่อให้การประชุมมีสมาธิและมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างเช่น ก่อนการประชุมการตลาดประจำสัปดาห์ของคุณ คุณสามารถสร้างรายการตรวจสอบที่มีหัวข้อเช่น การทบทวนประสิทธิภาพของแคมเปญ, กำหนดเวลาที่กำลังจะมาถึง, และการประชุมเพื่อคิดค้นไอเดียใหม่ ๆ มอบหมายรายการตรวจสอบให้กับสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง และตรวจสอบรายการเหล่านั้นในระหว่างการประชุมเพื่อให้การหารือเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

🔍 คุณทราบหรือไม่? องค์กรในหลายอุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่จะใช้จ่ายมากกว่า 5%ของงบประมาณดิจิทัลไปกับ AI เชิงสร้างสรรค์ (generative AI) มากกว่า AI เชิงวิเคราะห์ (non-generative AI)

คลิกอัพ เบรน

ให้ ClickUp Brain ค้นหาสิ่งใดก็ได้ภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ
ให้ ClickUp Brain ค้นหาสิ่งใดก็ได้ภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ

ClickUp Brainเชื่อมโยงงาน โครงการ และการประชุมต่างๆ ในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ ด้วยระบบอัตโนมัติที่ทรงพลังและฟีเจอร์อัจฉริยะ ช่วยให้ทีมของคุณมีระเบียบ ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ เชื่อมต่อ ซึ่งผสานการทำงานของ ClickUp กับแอปพลิเคชันการทำงานอื่น ๆ ช่วยให้สามารถเข้าถึงเอกสาร งาน และทรัพยากรที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย

แทนที่จะต้องวุ่นวายค้นหาไฟล์ที่ถูกต้องระหว่างการสนทนา ทีมงานสามารถดึงข้อมูลทุกอย่างที่ต้องการมาไว้ในที่เดียวได้อย่างง่ายดาย ด้วยฟีเจอร์ Connected Search ใน ClickUp ที่ช่วยให้การค้นหาข้อมูลเป็นเรื่องง่าย

เขียนอีเมลแจ้งเตือนการประชุมหรือติดตามผลอย่างมืออาชีพด้วย ClickUp Brain
เขียนอีเมลแจ้งเตือนการประชุมหรือติดตามผลอย่างมืออาชีพด้วย ClickUp Brain

คุณยังสามารถขอให้ AI Writer ของ Brain ช่วยร่างบันทึก สรุปการตัดสินใจสำคัญ และเตรียมอีเมลติดตามผลเพื่อการจัดทำเอกสารที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่าทีมสามารถเปลี่ยนจากการสนทนาไปสู่การดำเนินการได้ทันทีโดยไม่พลาดขั้นตอนใด

🔍 คุณทราบหรือไม่? ปัจจุบัน61% ของพนักงานใช้หรือวางแผนที่จะใช้ AI เชิงสร้างสรรค์ในบทบาทของตน 68% เชื่อว่า AI เชิงสร้างสรรค์จะช่วยเพิ่มความสามารถในการให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ 67% ของพนักงานรู้สึกว่า AI เชิงสร้างสรรค์จะช่วยให้พวกเขาเพิ่มมูลค่าของการลงทุนในเทคโนโลยีอื่นๆ รวมถึง AI และโมเดลการเรียนรู้ของเครื่องได้สูงสุด

ให้ ClickUp Brain แปลบันทึกการประชุม
ให้ ClickUp Brain แปลบันทึกการประชุม

กำลังติดต่อกับลูกค้าต่างชาติอยู่หรือไม่? ให้ Brain ช่วยแปลบันทึกการประชุมและถอดความเป็นภาษาใดก็ได้เพื่อการแบ่งปันข้อมูลอย่างง่ายดาย สิ่งนี้ช่วยให้ทุกทีมของคุณเข้าใจตรงกันโดยไม่มีอุปสรรคทางภาษา

🔍 คุณรู้หรือไม่? ตลาด AI เชิงสร้างสรรค์คาดว่าจะเติบโตในอัตราที่น่าประทับใจถึง41.53% ต่อปีตั้งแต่ปี 2025 ถึง 2030 โดยมีมูลค่าตลาดรวมสูงถึง 356.10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030 โดยสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะมีขนาดตลาดใหญ่ที่สุดในโลก

พบกับ ClickUp—โซลูชันการประชุมด้วย AI ที่สมบูรณ์แบบที่สุด

การใช้ Gemini ใน Google Meet ช่วยลดความยุ่งยากในการจดบันทึก แต่การเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกเหล่านั้นให้เป็นการกระทำจริงคือจุดสำคัญที่แท้จริง แม้ว่า Gemini จะช่วยจับประเด็นสำคัญ การตัดสินใจ และถอดความได้ แต่คุณยังคงต้องมีระบบในการจัดระเบียบ มอบหมาย และติดตามงานที่ต้องดำเนินการต่อ

ClickUp ยกระดับการประชุมของคุณไปอีกขั้นด้วยฟีเจอร์จดบันทึกอัจฉริยะด้วย AI และการผสานการทำงานกับ Google Workspace ด้วย ClickUp AI Notetaker คุณสามารถบันทึกบทสนทนาโดยอัตโนมัติ สร้างรายการที่ต้องดำเนินการ มอบหมายงาน และกำหนดเส้นตาย—ทั้งหมดนี้แบบเรียลไทม์ ไม่ต้องกังวลกับโน้ตหายหรือการติดตามงานที่ลืมอีกต่อไป—เหลือเพียงกระบวนการทำงานที่เป็นระบบและโปร่งใส ช่วยให้โครงการของคุณเดินหน้าได้อย่างราบรื่น

พร้อมที่จะเปลี่ยนการประชุมของคุณจากการพูดคุยแบบเฉื่อยชาไปสู่ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพหรือไม่? สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅