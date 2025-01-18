วิธีใช้ประโยชน์จากการค้นหาเป็นบริการเพื่อผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

สิ่งแรกที่คุณทำเมื่อคุณต้องการรู้, ทำความเข้าใจ, หรือซื้ออะไร? คุณค้นหาผ่าน Google (หรือคุณถาม ChatGPT) Google.comได้รับการเยี่ยมชมมากกว่า85,000 ล้านครั้งทุกเดือน
อย่างไรก็ตาม Google เป็นเพียงจุดเปลี่ยนของพฤติกรรมการค้นหาออนไลน์ของเราเท่านั้น ทุกวันนี้ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในโฟลเดอร์ไฟล์ในเครื่อง กำลังซื้อหูฟังจากเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ หรือกำลังดูสเปรดชีตที่มีหลายร้อยแถว การค้นหาเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของผู้ใช้
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว แนวคิดของการค้นหาเป็นบริการ (Search-as-a-Service) ได้เกิดขึ้น บทความนี้จะพาคุณไปทำความรู้จักกับแนวคิดนี้ว่าคืออะไร ทำงานอย่างไร และวิธีที่คุณสามารถนำไปใช้ในธุรกิจของคุณได้
⏰ 'ค้นหาเป็นบริการ' ใน 60 วินาที
บริการค้นหาเป็นบริการ (Search-as-a-service) คือบริการซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ (Software-as-a-Service) ที่ช่วยให้คุณสามารถผสานฟังก์ชันการค้นหาเข้ากับผลิตภัณฑ์ดิจิทัลใด ๆ ได้ เช่น เว็บไซต์, บล็อก, แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ, เป็นต้น
- ผู้ให้บริการค้นหาจะดูแลการจัดทำดัชนีข้อมูล การจัดการคำค้นหา ผลลัพธ์ ความเกี่ยวข้อง การจัดอันดับ และการอัปเดตต่าง ๆ นอกจากนี้ยังรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของข้อมูล ความเป็นส่วนตัว และการปฏิบัติตามข้อกำหนดอีกด้วย
- บริการค้นหาในรูปแบบบริการ (Search-as-a-service) มอบประโยชน์ให้กับทั้งองค์กรขนาดใหญ่และธุรกิจขนาดเล็ก โดยนำเสนอฟีเจอร์ที่ทรงพลังที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์ดิจิทัลทุกรูปแบบ โดยไม่ต้องแบกรับภาระในการพัฒนาขึ้นเองภายในองค์กร
เพื่อผสานรวมการค้นหาแบบบริการ (Search-as-a-Service) เข้ากับเครื่องมือดิจิทัลของคุณ:
- เลือกผู้ให้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ
- ติดตั้งและผสานรวมเครื่องมือค้นหาในรูปแบบบริการ
- ปรับแต่งประสบการณ์การค้นหา
- พิจารณาการค้นหาที่ใช้ AI
- ทดสอบผลการค้นหา
- ตรวจสอบและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา
Search-as-a-Service คืออะไร?
บริการค้นหาเป็นบริการ (Search-as-a-service) คือโซลูชันบนระบบคลาวด์ที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถผสานฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลังเข้ากับแอปพลิเคชันของตนได้ โดยไม่จำเป็นต้องสร้างและดูแลรักษาโครงสร้างพื้นฐานภายในองค์กร
โดยพื้นฐานแล้ว คุณสามารถเชื่อมต่อซอฟต์แวร์ภายนอกเข้ากับระบบของคุณ และอนุญาตให้ผู้ใช้ของคุณค้นหาข้อมูลของคุณได้
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณมีเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ คุณมีข้อมูลเกี่ยวกับชื่อสินค้า คำอธิบาย ราคา สินค้าที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ อยู่แล้ว การใช้การค้นหาเป็นบริการ คุณสามารถผสานรวมโซลูชันจากบุคคลที่สามเพื่อให้ลูกค้าของคุณค้นหาสิ่งที่พวกเขาต้องการได้
ทำไมการค้นหาเป็นบริการจึงมีความสำคัญ
การสร้างเครื่องมือค้นหาที่แข็งแกร่งไม่ใช่เรื่องง่าย มันเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ซับซ้อนของการรวบรวมข้อมูล, การติดแท็ก, การจัดทำดัชนี, การจัดอันดับ, การปรับให้เหมาะกับผู้ใช้, และการส่งมอบผลการค้นหา การสร้างสิ่งเช่นนี้อาจเป็นเรื่องที่เข้มข้น, มีค่าใช้จ่ายสูง, และใช้เวลาเป็นอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม การค้นหาภายในเว็บไซต์ถือเป็นหนึ่งในเสาหลักของประสบการณ์ลูกค้าที่ดี ยิ่งลูกค้าค้นหาสิ่งที่ต้องการเจอได้เร็วเท่าไร โอกาสที่พวกเขาจะตัดสินใจซื้อสินค้าก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น ยิ่งพนักงานค้นหาข้อมูลที่ต้องการได้เร็วเท่าไร พวกเขาก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น
โซลูชันการค้นหาแบบบริการช่วยประสานสองสิ่งนี้เข้าด้วยกัน โดยเปิดโอกาสให้องค์กรสามารถมอบฟีเจอร์ที่ทรงพลังที่สุดให้กับผลิตภัณฑ์ของตนได้โดยไม่ต้องพัฒนาขึ้นเองภายในองค์กร!
เราจะพูดถึงข้อดีเพิ่มเติมของบริการค้นหาในรูปแบบบริการ (search-as-a-service) ต่อไปในบทความบล็อกนี้
การค้นหาเป็นบริการ เทียบกับโซลูชันการค้นหาแบบดั้งเดิม
ก่อนที่เราจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับบริการค้นหา (Search-as-a-Service) อย่างละเอียด ขอให้เราดูว่ามันเปรียบเทียบกับโซลูชันการค้นหาแบบดั้งเดิมอย่างไร
ตามประเพณีแล้ว องค์กรต่างๆ ได้สร้างและนำแถบค้นหาไปใช้ในผลิตภัณฑ์ของตน ตัวอย่างเช่น เช่นเดียวกับที่คุณสร้างขั้นตอนการชำระเงินสำหรับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของคุณ คุณก็จะเขียนโค้ดสำหรับการค้นหาด้วย ซึ่งนำมาซึ่งความท้าทายหลายประการที่สามารถเอาชนะได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยบริการค้นหาแบบบริการ (search-as-a-service)
|พารามิเตอร์
|โซลูชันการค้นหาแบบดั้งเดิม
|บริการค้นหาในรูปแบบบริการ (Search-as-a-Service)
|การพัฒนา
|ออกแบบ พัฒนา และดำเนินการภายในองค์กร
|การสมัครสมาชิกบริการแบบเสียบแล้วใช้ได้ทันที
|ความเร็ว
|ต้องใช้เวลาในการพัฒนาและจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเล็กน้อย
|การผสานรวมอย่างรวดเร็วด้วยการตั้งค่าขั้นต่ำ
|ความสามารถในการขยายขนาด
|ต้องการการปรับขนาดด้วยตนเองและการจัดการทรัพยากร
|ปรับโดยอัตโนมัติตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น
|ค่าใช้จ่าย
|ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสูงสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน
|ราคาตามการใช้งานจริง ไม่มีค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสำหรับฮาร์ดแวร์
|การบำรุงรักษา
|จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาและอัปเดตภายในอย่างต่อเนื่อง
|บริหารจัดการโดยผู้ให้บริการ, การบำรุงรักษาขั้นต่ำ
|คุณสมบัติขั้นสูง
|คุณลักษณะใหม่ใด ๆ จำเป็นต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติม
|ผู้ให้บริการเพิ่ม AI, การเรียนรู้ของเครื่อง, ฯลฯ เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน
|ประสิทธิภาพ
|ปัญหาด้านประสิทธิภาพที่อาจเกิดขึ้นกับการเข้าชมสูงหรือการค้นหาที่ซับซ้อน
|ปรับให้เหมาะสมเพื่อความเร็วและความน่าเชื่อถือ
วิธีการทำงานของบริการค้นหา
เราได้เห็นว่าบริการค้นหาในรูปแบบบริการ (Search-as-a-Service) นั้นแตกต่างจากรูปแบบดั้งเดิมที่องค์กรต่างๆ ได้ใช้มาจนถึงปัจจุบัน แต่จริงๆ แล้วมันทำงานอย่างไร?
โดยแก่นแท้แล้ว การค้นหาในรูปแบบบริการ (Search-as-a-Service) คือแอปพลิเคชันภายนอกที่คุณสามารถผสานรวมเข้ากับเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ระบบส่งเสริมการมีส่วนร่วมภายในองค์กร หรือระบบอื่น ๆ ของคุณได้อย่างราบรื่น เปรียบเสมือนการผสาน GMail/Apple/X เพื่อใช้สำหรับการยืนยันตัวตนหรือการนำ AI สร้างสรรค์มาใช้งาน
เมื่อคุณผสานทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้ว นี่คือทุกสิ่งที่บริการค้นหาจะทำ:
✅ การจัดทำดัชนีข้อมูล: ในตอนแรก แอปจะทำการจัดทำดัชนีข้อมูล คือ การรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลที่จะถูกค้นหา ไม่ว่าจะเป็นสินค้าในร้านค้าออนไลน์, บทความในบล็อก, หรือคำรีวิวจากลูกค้า ให้กลายเป็นดัชนีที่สามารถค้นหาได้ ตามปกติแล้ว กระบวนการนี้เคยเป็นหน้าที่ของฐานข้อมูลทางธุรกิจ
✅ การจัดการคำค้นหา: เมื่อผู้ใช้ป้อนคำค้นหา บริการจะดำเนินการประมวลผลคำขอ การจัดทำดัชนีการค้นคืนข้อมูล และการจัดอันดับตามความเกี่ยวข้อง
✅ การดำเนินการค้นหา: จากนั้น บริการจะแสดงผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องมากที่สุดกับคำค้นหา
ตัวอย่างเช่น หากคุณค้นหาคำว่า "หูฟังไร้สาย" บนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ คุณจะเห็นสินค้าที่เกี่ยวข้องมากที่สุด หากคุณสมบัติ "ตัดเสียงรบกวน" เป็นคุณสมบัติที่ได้รับความนิยม บริการค้นหาอาจให้ความสำคัญกับสินค้าที่มีคุณสมบัตินี้เป็นอันดับแรก
✅ ความเกี่ยวข้องและการจัดอันดับ: เมื่อเวลาผ่านไป และผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น ระบบจะเรียนรู้เพื่อปรับปรุงการจัดอันดับให้มีความเกี่ยวข้องมากขึ้น ทำให้เป็นธรรมชาติและแม่นยำยิ่งขึ้น บน Spotify หากคุณพิมพ์คำว่า "แจ๊ส" ผลการค้นหาจะไม่เพียงแค่แสดงอัลบั้มแจ๊สที่เกี่ยวข้องมากที่สุดเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอัลบั้มที่คุณมีแนวโน้มจะชอบมากที่สุดตามประวัติการฟังของคุณด้วย
✅ การอัปเดตแบบเรียลไทม์: ทุกครั้งที่มีการเพิ่มเนื้อหาใหม่หรือมีการอัปเดตเนื้อหาที่มีอยู่เดิม เครื่องมือค้นหาจะแสดงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในผลการค้นหาโดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้เห็นข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอโดยไม่ต้องมีการดำเนินการด้วยตนเอง
ตกลง ดังนั้น เครื่องมือภายนอกช่วยให้ผู้ใช้ 'ค้นหา' ใช่ไหม? ใช่ แล้วอะไรอีก?
คุณสมบัติหลักของบริการค้นหา
คำว่า 'ค้นหา' ที่เรียบง่าย ในบริบทของประสบการณ์ดิจิทัล ซ่อนอยู่ภายในเทคโนโลยีที่ทรงพลังหลากหลาย นี่คือคุณสมบัติสำคัญบางประการ
🛠️ ความสามารถในการปรับแต่ง: บริการค้นหาแบบบริการ (Search-as-a-service) ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งผลลัพธ์ที่แสดงให้ผู้ใช้เห็นได้ตามต้องการ คุณสามารถจัดอันดับผลการค้นหาตามความเกี่ยวข้อง ความชอบของผู้ใช้ และความพร้อมของสินค้า
คุณยังสามารถตั้งค่าให้ผลลัพธ์ที่ได้รับการสนับสนุนปรากฏที่ด้านบนได้เช่นกัน ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้ผู้ใช้เห็นผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดก่อน ซึ่งช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมและอัตราการเปลี่ยนแปลง
🛠️ การปรับแต่งส่วนบุคคล: ผลิตภัณฑ์ค้นหาแบบบริการที่ดีจะนำเสนอผลการค้นหาที่ปรับแต่งตามข้อมูลที่คุณมี เช่น การซื้อที่ผ่านมา ประวัติการค้นหา ความชอบ เป็นต้น คุณอาจได้รับผลลัพธ์แบบไดนามิก เช่น ร้านค้าที่ใกล้ตำแหน่งของผู้ใช้มากที่สุด
🛠️ การค้นหาแบบหลายมิติ: คุณสมบัตินี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกรองผลลัพธ์เพื่อค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว
ตัวอย่างเช่น หากคุณค้นหา "แพลนเนอร์" บนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ ระบบจะให้คุณเลือกกรองตามประเภท เช่น มีวันที่/ไม่มีวันที่ ปกแข็ง/ปกอ่อน/ปกห่วง หน้าเป็นเส้นบรรทัด/หน้าจุด และอื่น ๆ อีกมากมาย
🛠️ รองรับหลายภาษา: เครื่องมือค้นหาแบบบริการสมัยใหม่สามารถจัดการกับคำค้นหาหลายภาษาได้ ช่วยให้คุณสามารถให้บริการแก่ผู้ชมทั่วโลกได้โดยไม่ต้องลงทุนในเครื่องมือค้นหาที่เฉพาะเจาะจงกับแต่ละภาษา
🛠️ การค้นหาจากหลายแหล่ง: เครื่องมือค้นหาแบบบริการที่ดีจะช่วยให้คุณสามารถผสานรวมข้อมูลจากหลายแหล่งได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณใช้การค้นหาแบบบริการสำหรับแพลตฟอร์มภายในของพนักงาน คุณสามารถผสานรวมปฏิทินของพวกเขา, Google Drive, เครื่องมือจัดการโครงการ, ระบบการแจ้งเตือน, ฐานความรู้, เป็นต้น
🛠️ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP): ด้วยการมาถึงของ NLP, การเรียนรู้ของเครื่อง, และปัญญาประดิษฐ์ การค้นหาแบบบริการสามารถจัดการกับคำถามที่เป็นภาษาธรรมชาติได้ (แทนที่จะบังคับให้ผู้ใช้เลือกคำที่ตรงกับข้อมูลที่ถูกจัดทำดัชนี) นอกจากนี้ยังมีความเข้าใจในบริบทของข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น
มาดูกันว่าสิ่งนี้ทำงานอย่างไรในทางปฏิบัติ
กรณีการใช้งานทั่วไปสำหรับบริการค้นหา
ตอนนี้ ใครต้องการเครื่องมือค้นหาที่ดีสำหรับสินค้าของตนบ้าง? ทุกคนเลย เพราะการค้นหาเป็นบริการ (Search-as-a-Service) มอบความสามารถในการค้นหาที่รวดเร็ว ตรงประเด็น และชาญฉลาด ซึ่งช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ ทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว
บางกรณีการใช้งานที่พบได้บ่อย ได้แก่ ดังต่อไปนี้
- การค้นหาสินค้า: เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ โดยเฉพาะในธุรกิจขนาดเล็ก ที่ไม่มีทรัพยากรในการสร้างเครื่องมือค้นหาแบบดั้งเดิม
- การค้นพบเนื้อหา: กำลังเขียนบล็อกสูตรอาหาร? เปิดตัวนิตยสารใหม่? สร้างแพลตฟอร์มสำหรับอินฟลูเอนเซอร์? คุณต้องการระบบค้นหาเว็บไซต์ที่แข็งแกร่ง
- การค้นหางาน: ผู้สมัครสามารถค้นหางานที่ดีที่สุดสำหรับตนเองได้ และผู้สรรหาบุคลากรสามารถค้นหาผู้สมัครที่เหมาะสมที่สุดได้ด้วยบริการค้นหาในรูปแบบบริการ
- การค้นหาภายในองค์กร: ธุรกิจ, องค์กรวิชาชีพ, และบริษัทที่ปรึกษาสามารถใช้การค้นหาเป็นบริการเพื่อค้นหาคำตอบได้อย่างรวดเร็วผ่านเอกสาร, สัญญา, ตารางข้อมูล, อีเมล,และระบบการจัดการความรู้ที่หลากหลาย
- การจัดการโครงการ: ทีมโครงการสามารถใช้การค้นหาเป็นบริการเพื่อช่วยค้นหาสิ่งที่ต้องการในกองข้อมูลมหาศาล
หากสิ่งนั้นได้กระตุ้นจินตนาการของคุณเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถใช้การค้นหาเป็นบริการในกระบวนการทำงานของคุณ นี่คือบทนำ!
วิธีการนำการค้นหาเป็นบริการมาใช้
ไม่ว่าคุณจะกำลังดำเนินธุรกิจร้านค้าออนไลน์ แพลตฟอร์มเนื้อหา หรือฐานความรู้สำหรับองค์กร การนำระบบค้นหาแบบบริการมาใช้ก็ง่ายดาย!
1. เลือกผู้ให้บริการค้นหาแบบบริการที่เหมาะสม
ความสามารถของผลิตภัณฑ์ค้นหาของคุณจะกำหนดความสามารถของธุรกิจของคุณ ดังนั้น ขั้นตอนแรกคือการเลือกผู้ให้บริการที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของแพลตฟอร์มของคุณ คำถามสำคัญที่ควรถาม:
- มีการจัดทำดัชนีข้อมูลแบบเรียลไทม์โดยอัตโนมัติหรือไม่?
- มันมีความสามารถด้าน NLP ที่จะเข้าใจคำค้นหาได้ดีขึ้นหรือไม่?
- สามารถค้นหาในไฟล์PDF ได้หรือไม่?
- คุณสามารถปรับแต่งการจัดอันดับเพื่อให้แสดงสินค้า/บริการของคุณได้ดีขึ้นได้หรือไม่?
- มันจัดการกับความต้องการด้านความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และความลับได้ดีหรือไม่?
- มันช่วยกำจัดข้อมูลที่แยกส่วนและผสานรวมกับเครื่องมือทั้งหมดที่คุณมีอยู่ได้ดีหรือไม่ แม้ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเก่าก็ตาม?
ตัวอย่างเช่นClickUp Connected Searchช่วยให้คุณสามารถผสานรวมแอปได้หลายสิบแอป รวมถึง Slack, Zoom, Google Drive และ HubSpot ด้วยวิธีนี้ ตัวอย่างเช่น ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของคุณสามารถดึงแคมเปญอีเมล กลุ่มผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง และการสนทนาในอดีตที่เกี่ยวข้องขึ้นมาได้ทันทีภายในClickUp
2. ติดตั้งและผสานระบบบริการ
เมื่อคุณเลือกผู้ให้บริการแล้ว การตั้งค่ามักจะง่ายมาก คุณสามารถลงทะเบียนออนไลน์และเริ่มผสานบริการได้ด้วยตนเอง เครื่องมือค้นหาแบบบริการที่ดีจะมี API แดชบอร์ด และส่วนประกอบ UI ที่พร้อมใช้งาน ทำให้การเริ่มต้นเป็นเรื่องง่าย
หากคุณกำลังใช้ ClickUp สำหรับการจัดการโครงการอยู่แล้ว มันจะง่ายยิ่งขึ้นไปอีก ClickUp Connected Search ใช้การเชื่อมต่อผ่าน API เพื่อรวบรวมความรู้ขององค์กรของคุณไว้ในที่เดียว หรือแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้
3. ปรับแต่งประสบการณ์การค้นหา
ปรับกฎการจัดอันดับ สร้างตัวกรองแบบกำหนดเอง และปรับแต่งส่วนติดต่อผู้ใช้เพื่อการใช้งานที่ดีขึ้นและประสบการณ์การค้นหาที่สม่ำเสมอ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ:
- กำหนดความเกี่ยวข้อง: ปรับการเรียงลำดับผลการค้นหาของคุณเองตามปัจจัยต่างๆ เช่น การตรงกันของคำค้นหา ประวัติการใช้งาน หรือความนิยมของเนื้อหา
- เปิดใช้งานการค้นหาแบบหลายมิติ: อนุญาตให้ผู้ใช้กรองผลลัพธ์ตามคุณลักษณะต่างๆ เช่น ราคา แบรนด์ สถานที่ หรือพารามิเตอร์ที่กำหนดเองอื่นๆ
- ตั้งค่าการเติมข้อความอัตโนมัติ: เมื่อผู้ใช้พิมพ์ ให้แสดงคำแนะนำหรือคำถาม "คุณหมายถึง" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา
- แป้นพิมพ์ลัด: เปิดใช้งานคำสั่งค้นหาแบบกำหนดเอง เช่น แป้นลัดสำหรับลิงก์หรือการบันทึกข้อความไว้ใช้ภายหลัง
4. พิจารณาการค้นหาที่ใช้ AI
เมื่อคุณได้สร้างพื้นฐานของบริการค้นหาแล้ว ให้พิจารณาการนำเครื่องมือค้นหาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI)มาใช้เพื่อให้ผู้ใช้ของคุณค้นหาคำตอบได้ นี่จะเป็นการขยายกรณีการใช้งานของคุณด้วย ด้วยบริการค้นหาที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI-based search-as-a-service) คุณสามารถให้ผู้ใช้ของคุณถามได้เช่น "กางเกงตัวนี้จะเหมาะกับฉันไหม?" หรือ "ในแพ็กนี้ของมันฝรั่งทอดมีแคลอรีเท่าไหร่?"
ClickUp Brainนำการค้นหาอัจฉริยะมาสู่ฐานความรู้ AI ขององค์กร มันวิเคราะห์ข้อมูลโครงการและนำเสนอบริบทเพื่อส่งมอบผลลัพธ์การค้นหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและตามบริบท ผู้จัดการโครงการของคุณอาจถาม ClickUp Brain ว่า "มีตั๋วที่มีความสำคัญสูงกี่รายการ?" หรือ "งานของเบนในสัปดาห์นี้คืออะไร?"
โบนัส:วิธีใช้เครื่องมือ AI
5. ทดสอบผลการค้นหา
ทดสอบประสิทธิภาพของการให้บริการค้นหา (Search-as-a-Service) ที่ได้ดำเนินการไว้ ให้ทำการค้นหาหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการค้นหาที่พบได้บ่อย การค้นหาเฉพาะทาง และการค้นหาในกรณีที่ไม่ปกติ เพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่ได้มีความเกี่ยวข้องและถูกต้อง
6. ตรวจสอบและปรับปรุง
ตั้งค่าการติดตามสำหรับตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก เช่น เวลาตอบสนอง ความถูกต้อง และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
นอกจากนี้ ให้สังเกตแนวโน้มของผู้ใช้ เช่น คำที่ค้นหาบ่อยที่สุด ผลลัพธ์ใดที่ถูกคลิก และจุดที่ผู้ใช้อาจประสบปัญหา (เช่น คำค้นหาที่ไม่มีผลลัพธ์) ใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อปรับปรุงการค้นหาของคุณ
ข้อดีของการค้นหาเป็นบริการ
การค้นหาเป็นบริการ (SaaS) มอบข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใครหลายประการสำหรับธุรกิจทุกประเภท
🎯 ความเร็ว: บริการแอปพลิเคชันการค้นหาแบบดั้งเดิมต้องใช้เวลาในการตั้งค่านาน, การกำหนดค่าตามความต้องการ, และทรัพยากรเฉพาะสำหรับการพัฒนา. การค้นหาแบบบริการเกือบจะทันที.
🎯 ความคุ้มค่า: เช่นเดียวกับเครื่องมือ Software-as-a-Service (SaaS) ทั้งหมด, การค้นหาแบบบริการ (search-as-a-service) เสนอโมเดลการชำระเงินตามการใช้งานจริง, ปรับขนาดตามทรัพยากรที่ใช้เท่านั้น. สิ่งนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานด้วยโครงสร้างต้นทุนที่คาดการณ์ได้, หลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายล่วงหน้าสูงและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง.
🎯 การผสานการทำงาน: บริการค้นหาแบบบริการสามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์จำนวนเท่าใดก็ได้ รวมถึงโซลูชันการจัดเก็บข้อมูล (เช่น Google Drive หรือ Dropbox), ระบบการจัดการเนื้อหา (เช่น WordPress), เครื่องมือการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (เช่น Hubspot หรือ Salesforce), และแพลตฟอร์มการสื่อสาร (เช่น อีเมลหรือ Slack)
เครื่องมือเหล่านี้ใช้การผสานรวมแบบ API และAI-as-a-service ซึ่งทำให้สะดวกในการเพิ่มหรือลบออกเมื่อไม่ต้องการใช้งานอีกต่อไป
🎯 ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด: ผู้ให้บริการค้นหาแบบบริการลงทุนในคุณสมบัติด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด เช่น การเข้ารหัสข้อมูล การควบคุมการเข้าถึง การควบคุมการแชร์ การยืนยันตัวตน และการปฏิบัติตามข้อกำหนด SOC 2 Type 2, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018 และ PCI DSS
🎯 ความน่าเชื่อถือ: แพลตฟอร์ม Search as a Service ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบความน่าเชื่อถือและเวลาการทำงานที่สูง โดยมีข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLAs) ที่แข็งแกร่งรองรับ ผู้ให้บริการมักใช้ระบบสำรองข้อมูล ฐานข้อมูลแบบกระจาย และเครื่องมือตรวจสอบขั้นสูงเพื่อให้แน่ใจว่าบริการยังคงพร้อมใช้งานแม้ในช่วงที่มีการใช้งานสูงหรือเกิดข้อผิดพลาดของระบบ
อย่างชัดเจน การให้บริการค้นหาเป็นบริการ (Search-as-a-Service) เป็นรูปแบบที่ดีกว่าการสร้างเครื่องมือค้นหาของคุณเองภายในองค์กร—ด้วยเหตุผลด้านประสิทธิภาพ ต้นทุน ความแม่นยำ และการปกป้องข้อมูล อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ได้หมายความว่าไม่มีอุปสรรคหรือความท้าทาย
ความท้าทายกับการค้นหาในฐานะบริการ
ความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับการค้นหาเป็นบริการมักจะเป็นภายในองค์กรเอง ตัวอย่างเช่น การค้นหาที่ดีนั้นเกือบจะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีคุณภาพทั้งหมด หากองค์กรของคุณไม่มีข้อมูลที่มีคุณภาพ—ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้าง เช่นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์หรือข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง เช่น PDF—แม้แต่เครื่องมือค้นหาที่ทรงพลังที่สุดก็สามารถทำได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ก่อนที่คุณจะนำการค้นหาแบบบริการมาใช้ ให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณอยู่ในสภาพเรียบร้อยแล้วพิจารณาการปรับกระบวนการทางธุรกิจใหม่เพื่อจัดระเบียบขั้นตอนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของคุณ หลังจากนั้น ให้คาดการณ์และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นดังต่อไปนี้
🚫 การปรับแต่งมากเกินไป: ในระหว่างการออกแบบประสบการณ์การค้นหา คุณอาจถูกล่อใจให้ปรับแต่งมากเกินไป เช่น การแสดงผลการโฆษณาจำนวนมากเกินไป หรือการเรียงลำดับตามราคาโดยอัตโนมัติแทนที่จะเรียงตามความเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกไม่พอใจได้
ปรับแต่งเฉพาะสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น ให้ผู้ใช้มีตัวเลือกในการปรับแต่งผลลัพธ์ด้วยตนเอง
🚫 ความซับซ้อน: เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น ผู้ใช้จะค้นหาคำค้นหาที่ซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงคำค้นหาแบบยาว (long-tail keywords) งานที่ต้องทำหลายขั้นตอน หรือการค้นหาข้ามโปรเจ็กต์
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือค้นหาแบบบริการของคุณที่จัดทำดัชนีแบบเรียลไทม์สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์และปรับให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
🚫 ความคาดหวังของผู้ใช้ที่สูงลิบ: ผู้ใช้มักคาดหวังมากกว่าที่เครื่องมือใดๆ จะสามารถให้ได้ การค้นหาในรูปแบบบริการก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น ผู้ใช้คาดหวังผลลัพธ์การค้นหาที่สมบูรณ์แบบและทันที แต่การบรรลุระดับความแม่นยำนั้นต้องอาศัยการปรับแต่งระบบอย่างต่อเนื่อง
ในด้านผู้ใช้ ให้พวกเขาได้รับการแนะนำอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีความคาดหวังที่เป็นจริง ในด้านผลิตภัณฑ์ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการปรับแต่งอย่างละเอียดอย่างต่อเนื่องได้ถูกเปิดใช้งานแล้ว
🚫 ความสามารถในการปรับขนาด: ในทางทฤษฎี โมเดลซอฟต์แวร์แบบบริการ (Software-as-a-Service) ควรจะรองรับการปรับขนาดแบบไดนามิกได้ไม่จำกัด อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ อาจขึ้นอยู่กับเสถียรภาพและโครงสร้างพื้นฐานของผู้ให้บริการของคุณ ส่งผลให้ประสิทธิภาพของเครื่องมือค้นหาอาจไม่สามารถรองรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นและคำค้นหาของผู้ใช้ได้อย่างทันท่วงที
หารือเกี่ยวกับประสิทธิภาพและความสามารถในการขยายระบบกับผู้ให้บริการของคุณตั้งแต่เริ่มต้น นอกจากนี้ ให้จำลองค่าใช้จ่ายในการขยายระบบตามระดับการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าอยู่ในงบประมาณ
การค้นหาคำตอบนำไปสู่ ClickUp
การค้นหาสิ่งต่าง ๆ ได้กลายเป็นเรื่องปกติสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาร้านอาหารใกล้เคียงขณะขับรถข้ามประเทศ หรือข่าวประชาสัมพันธ์ที่คุณเขียนไว้ใน Google Docs การค้นหาคือวิธีที่เรามักใช้มากที่สุดในการหาสิ่งที่ต้องการในปัจจุบัน
ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จจะเข้าใจและส่งเสริมสิ่งนี้ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมถึงลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น และผู้ขาย
ในฐานะแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจร ClickUp มาพร้อมกับฟังก์ชันการค้นหาที่ทรงพลังพร้อมใช้งานทันที ด้วย ClickUp คุณสามารถค้นหาผ่านงาน แผน เอกสาร ผู้ใช้ กิจกรรม ความคิดเห็น และอื่นๆ ของคุณเพื่อค้นหาข้อมูลที่คุณต้องการได้ทันที
บันทึกอะไรไว้นอก ClickUp หรือเปล่า? ไม่มีปัญหาเลย! เชื่อมต่อเครื่องมือภายนอกของคุณกับ ClickUp ได้ภายในไม่กี่วินาที และค้นหาจากที่นั่นได้ด้วย! คุณจะไม่เชื่อจนกว่าจะได้เห็นด้วยตาตัวเองลองใช้ ClickUp ฟรีวันนี้!