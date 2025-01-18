Notion Calendar เทียบกับ Google Calendar: อันไหนดีกว่ากัน?

คุณกำลังจัดการกับปฏิทินสามแบบที่แตกต่างกัน—การประชุมทีมของคุณกระจัดกระจายอยู่ใน Google Calendar, กำหนดส่งงานโครงการอยู่ใน Notion และคุณยังต้องคอยติดตามทั้งสองอย่างนี้พร้อมกับจัดการงานประจำวันให้ทันเวลา
การสลับไปมาระหว่างปฏิทินต่างๆ อยู่ตลอดเวลาไม่ได้แค่ทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดเท่านั้น—แต่มันยังกินเวลาทำงานที่มีประสิทธิภาพของคุณอีกด้วย แต่ตอนนี้คุณไม่จำเป็นต้องใช้ปฏิทินหลายอันอีกต่อไปแล้ว
ทั้ง Notion และ Google ตอนนี้มีฟีเจอร์ปฏิทินที่แข็งแกร่งซึ่งอาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการทั้งหมด แต่การเลือกใช้ระหว่างสองตัวนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย
บทความนี้จะตัดผ่านเสียงรบกวนเพื่อช่วยคุณเลือกแอปปฏิทินที่เหมาะกับความต้องการของคุณ. เราจะเปรียบเทียบทุกสิ่งตั้งแต่คุณสมบัติพื้นฐานไปจนถึงความสามารถขั้นสูงเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและรวบรวมความวุ่นวายของปฏิทินของคุณได้ในที่สุด.
Google Calendar คืออะไร?
Google Calendar เปรียบเสมือนผู้ช่วยดิจิทัลที่ไว้ใจได้ คอยติดตามเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตของคุณ
มันช่วยให้คุณ สมดุลระหว่างการโทรกับลูกค้าและภาระผูกพันส่วนตัว ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการประชุม หลีกเลี่ยงการจองซ้อนที่น่ารำคาญ หรือเพียงแค่ติดตามการนัดหมายทันตกรรมของคุณ Google Calendar ช่วยให้คุณจัดระเบียบและควบคุมตารางเวลาของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติของ Google ปฏิทิน
แอป Google Calendar มีฟีเจอร์หลากหลายที่ช่วยให้การจัดการตารางเวลาและการวางแผนของคุณง่ายขึ้น มาดูฟีเจอร์เด่นบางอย่างที่ทำให้ Google Calendar เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับมืออาชีพและผู้ประกอบการกัน
1. การจัดตารางและจัดการนัดหมาย
Google Calendar ช่วยให้การนัดหมายง่ายขึ้นโดยให้คุณแชร์ปฏิทินของคุณกับเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าได้ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการส่งอีเมลไปมาและ ทำให้การหาเวลาประชุมที่สะดวกสำหรับทุกฝ่าย เป็นเรื่องง่าย เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการนัดหมาย
ฟีเจอร์กิจกรรมที่เกิดซ้ำของ Google Calendar ช่วยจัดตารางเวลาการประชุมหรืองานที่ต้องทำซ้ำโดยอัตโนมัติ ประหยัดเวลาและช่วยให้คุณไม่พลาด ภาระงานสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นประชุมทีมประจำสัปดาห์หรือการทบทวนงานกับลูกค้าประจำเดือน
หากจำเป็น คุณยังสามารถใช้บัญชี Google Calendar หลายบัญชีเพื่อจัดการปฏิทินส่วนตัวหรือปฏิทินงานของคุณแยกกันได้บนแพลตฟอร์มเดียวกัน
➡️ อ่านเพิ่มเติม: 10 แม่แบบตารางเวลาฟรีใน Excel, Google Sheets และ ClickUp
2. การผสานรวมกับ Google Workspace
หากคุณอาศัยอยู่ในระบบนิเวศของ Google (เช่น Gmail, Docs และ Drive) คุณสามารถสร้างกิจกรรมได้โดยตรงจากอีเมล แนบไฟล์ในการประชุม หรือแม้แต่สร้างลิงก์การประชุมทางวิดีโอด้วย Google Meet ซึ่งช่วยให้ขั้นตอนการทำงานง่ายขึ้นสำหรับพนักงานบริษัทและผู้ประกอบการ
3. การกำหนดรหัสสีสำหรับเหตุการณ์
ผู้เรียนที่ชอบการมองเห็นจะชื่นชอบความสามารถในการใช้สีเพื่อแยกประเภทเหตุการณ์ตามประเภทของงาน—การประชุมงานเป็นสีน้ำเงิน, การนัดหมายส่วนตัวเป็นสีเขียว, และกำหนดเส้นตายเป็นสีแดง. สิ่งนี้ทำให้ปฏิทินของคุณดูน่าสนใจทางสายตาและเพิ่มความสามารถของคุณในการ จัดหมวดหมู่เหตุการณ์อย่างรวดเร็ว.
4. การแจ้งเตือนและการเตือนความจำ
คุณสามารถติดตามภาระผูกพันของคุณได้ด้วยการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้ ซึ่งจะแจ้งเตือนคุณก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้นหลายนาทีหรือหลายสัปดาห์ คุณสมบัตินี้เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์ที่ต้องจัดการกับโปรเจ็กต์และกำหนดส่งงานหลายอย่าง
👀 คุณรู้หรือไม่? คุณสามารถใช้ Google Calendar เพื่อตั้งการแจ้งเตือนสำหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำ เช่น การประชุมทีมประจำสัปดาห์หรือการชำระบิลประจำเดือนได้ เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดตารางเวลาของคุณให้เป็นอัตโนมัติและมั่นใจว่าคุณจะไม่พลาดงานสำคัญใดๆ
5. คุณสมบัติของปัญญาประดิษฐ์
Google Calendar สามารถเข้าถึงได้ผ่าน Gemini ซึ่งเป็นผู้ช่วย AI ขั้นสูงที่ช่วยให้การจัดตารางเวลาเป็นเรื่องง่ายขึ้น คุณสามารถ สร้างหรือแก้ไขกิจกรรมได้จากอินเทอร์เฟซแชทของ Gemini และยังสามารถรับคำตอบสำหรับคำถามเช่น "เมื่อไหร่ที่ฉันได้พบกับคุณลินน์ครั้งล่าสุด?"
Gemini ยังสามารถ อัตโนมัติการจัดตาราง โดยการแนะนำเวลาประชุมที่เหมาะสมที่สุดตามความพร้อมของผู้เข้าร่วม ลดเวลาที่ใช้ในการประสานตารางเวลา
➡️ อ่านเพิ่มเติม:10 แอปปฏิทินที่ดีที่สุดแทน Google Calendar และคู่แข่ง
ราคาของ Google Workspace
- ธุรกิจเริ่มต้น: $7. 20/ผู้ใช้ต่อเดือน
- มาตรฐานธุรกิจ: $14.40 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
- บิสซิเนส พลัส: 21.60 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
ปฏิทิน Notion คืออะไร?
Notion Calendar เป็นเครื่องมือปฏิทินที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ตามความต้องการ ซึ่งผสานรวมอยู่ในระบบนิเวศของ Notion ที่กว้างขวาง ช่วยให้คุณสามารถ วางแผน เขียน และจัดระเบียบ ทุกอย่างได้ในที่เดียว
ไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานบริษัทที่ต้องจัดการประชุมต่อเนื่องกันหลายรอบ หรือผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องดูแลกำหนดส่งงานของลูกค้าหลายราย Notion Calendar จะช่วยให้คุณมองเห็นภาระงานทั้งหมดได้อย่างชัดเจน โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอปพลิเคชัน
คุณสมบัติของปฏิทิน Notion
Notion Calendar คือทุกสิ่งที่เกี่ยวกับ ความยืดหยุ่นและการปรับแต่งตามความต้องการ ต่างจากเครื่องมือปฏิทินที่ตายตัว มันช่วยให้คุณปรับให้เข้ากับวิธีการทำงานของคุณ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการโครงการ ติดตามนิสัย หรือเพียงแค่พยายามจัดระเบียบสิ่งต่างๆ
มาสำรวจฟังก์ชันการทำงานหลักบางประการที่ทำให้มันโดดเด่น
1. การบล็อกอัตโนมัติ
คุณกังวลเกี่ยวกับการจองปฏิทินซ้อนกันหรือไม่? ฟีเจอร์การบล็อกอัตโนมัติของ Notion Calendar ช่วยให้คุณมั่นใจว่าจะไม่เกิดการนัดหมายซ้อนกันโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณสามารถวางแผนวันของคุณได้อย่างปลอดภัยจากความขัดแย้งด้วยการดูทุกภาระผูกพันของคุณในมุมมองเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ครบถ้วน
➡️ อ่านเพิ่มเติม:10 แอปตารางงานที่ดีที่สุดสำหรับทีม (ฟรีและเสียค่าใช้จ่าย)
2. คุณสมบัติที่ผสานรวม
ปฏิทิน Notion ผสานการทำงานกับฟีเจอร์อื่น ๆ ของ Notion ได้อย่างราบรื่น เช่น ฐานข้อมูล, บันทึก, และวิกิ. ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมในปฏิทินกับงาน, โครงการ, และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้ ทำให้คุณมีมุมมองที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับงานของคุณ
3. มุมมองที่ปรับแต่งได้
Notion ช่วยให้คุณปรับแต่งปฏิทินให้เหมาะกับความต้องการของคุณ ไม่ว่าคุณจะชอบดูภาพรวมรายเดือน แยกย่อยรายสัปดาห์ หรือเช็กลิสต์รายวัน ความยืดหยุ่นนี้ช่วยชีวิตคุณได้อย่างมากหากคุณต้องสลับไปมาระหว่างไทม์ไลน์ของโปรเจกต์และกำหนดส่งงานของลูกค้าหลายราย
➡️ อ่านเพิ่มเติม:10 แอปปฏิทินและแพลนเนอร์ AI ยอดเยี่ยมประจำปี 2025
4. การจัดการงานแบบคัมบัง
ฟีเจอร์การจัดการงานแบบ Kanban ของ Notion Calendar ช่วยให้คุณสามารถ มองเห็นงานและกำหนดเวลาได้อย่างชัดเจนและเป็นธรรมชาติ ซึ่งสามารถช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญของงานและติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
5. เอกสารที่ฝังไว้
คุณสามารถ ฝังบันทึกและเอกสารลงในกิจกรรมในปฏิทินของคุณได้โดยตรง ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถมีข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการอยู่ใกล้แค่ปลายนิ้ว ไม่ว่าจะเป็นวาระการประชุม สรุปโครงการ หรือบันทึกเกี่ยวกับลูกค้า โดยไม่ต้องสลับแอป
6. คุณสมบัติของปัญญาประดิษฐ์
Notion AI เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการและจัดระเบียบเนื้อหา เช่น การร่างวาระการประชุม การสร้างรายการที่ต้องดำเนินการ หรือการสรุปข้อมูลที่จัดเก็บไว้
อย่างไรก็ตาม มันไม่สามารถผสานรวมกับปฏิทินได้โดยตรง เพื่อสร้างหรือแก้ไขกิจกรรม และไม่สามารถทำงานจัดตารางเวลาอัตโนมัติ เช่น การแนะนำเวลาประชุมที่เหมาะสมที่สุดตามความพร้อมของผู้เข้าร่วม
➡️ อ่านเพิ่มเติม:15 ทางเลือกและคู่แข่งที่ดีที่สุดของ Notion
ราคาของ Notion
- ฟรี
- เพิ่มเติม: 12 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
- ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์/ที่นั่งต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- Notion AI: $10/เดือนต่อสมาชิก, เป็นส่วนเสริมสำหรับแผนใด ๆ
Google ปฏิทิน vs. Notion ปฏิทิน: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ในส่วนก่อนหน้านี้ เราได้สำรวจฟังก์ชันการทำงานของ Google Calendar และ Notion Calendar แต่ละเครื่องมือมีจุดเด่นเฉพาะตัว ขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของคุณ—ไม่ว่าจะเป็นจัดการเวลาอย่างตรงไปตรงมาหรือวางแผนงานที่ยืดหยุ่น
เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าตัวเลือกใดเหมาะสมกับกระบวนการทำงานของคุณมากที่สุด เรามาเปรียบเทียบฟีเจอร์แต่ละอย่างกัน:
|คุณสมบัติ
|Google ปฏิทิน
|ปฏิทิน Notion
|ผู้ชนะ
|การจัดตารางเวลาและการจัดการนัดหมาย
|– แชร์ปฏิทินของคุณได้อย่างง่ายดายเพื่อการประสานงาน– กิจกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำสำหรับการประชุมที่เกิดซ้ำๆ– ลดการโต้ตอบกลับไปกลับมาในการจัดตารางเวลา
|– ระบบบล็อกอัตโนมัติเพื่อป้องกันการจองซ้ำ– มุมมองแบบรวมเพื่อการจัดตารางงานที่ปราศจากความขัดแย้ง– กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้มากขึ้น
|ผูก– Google สำหรับความเรียบง่าย– Notion สำหรับความยืดหยุ่น
|การผสานรวมกับระบบนิเวศ
|– การผสานการทำงานแบบเนทีฟกับ Gmail, Google Drive และ Google Meet– สามารถสร้างกิจกรรมได้โดยตรงจากอีเมล
|– เชื่อมโยงกิจกรรมในปฏิทินเข้ากับฐานข้อมูล โน้ต และวิกิของ Notion ได้อย่างราบรื่น– การจัดการโครงการแบบองค์รวม
|ปฏิทิน Notion – มอบการผสานรวมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกับแพลตฟอร์มของตนเอง สร้างพื้นที่ทำงานเดียวสำหรับทุกสิ่ง
|มุมมองที่ปรับแต่งได้
|– ให้บริการมุมมองรายเดือน รายสัปดาห์ และรายวัน – ตรงไปตรงมาและมีประสิทธิภาพ
|– สามารถปรับแต่งมุมมองได้อย่างเต็มที่ – ปรับแต่งปฏิทินของคุณให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะ เช่น กำหนดเวลาโครงการหรือกำหนดเส้นตายของลูกค้า
|ปฏิทิน Notion – ความยืดหยุ่นที่มากขึ้นและการแสดงผลที่ปรับแต่งได้
|การกำหนดรหัสสีสำหรับเหตุการณ์
|– ง่ายต่อการกำหนดสีให้กับหมวดหมู่ของกิจกรรม– จัดหมวดหมู่กิจกรรมอย่างชัดเจน เช่น การประชุม, กำหนดเวลา, และงานที่ต้องทำ
|– ไม่เป็นธรรมชาติ; การจัดรหัสสีต้องตั้งค่าด้วยตนเอง
|Google Calendar– ง่ายต่อการใช้งานและดูสวยงามสำหรับการจัดหมวดหมู่
|การแจ้งเตือนและการแจ้งข่าวสาร
|– การแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้สำหรับกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง– การแจ้งเตือนผ่านแอป, อีเมล, หรือการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์
|– ไม่มีการแจ้งเตือนแบบเนทีฟ; ต้องตั้งค่าด้วยตนเองหรือเชื่อมต่อกับระบบภายนอก
|Google Calendar – เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแจ้งเตือนที่มีความสำคัญต่อเวลา
|การจัดการงานแบบคัมบัง
|– ไม่มีให้บริการ
|– กระดานคัมบังในตัวสำหรับการมองเห็นงาน– เหมาะสำหรับการจัดลำดับความสำคัญของงานและติดตามความคืบหน้า
|ปฏิทิน Notion – เพิ่มคุณค่าสำหรับผู้ใช้ Notion ที่เน้นการทำงานเป็นงาน
|เอกสารฝังตัว
|– แนบไฟล์ผ่าน Google Drive– จำกัดลิงก์หรือไฟล์แนบสำหรับเอกสารการประชุม
|– ฝังบันทึกย่อ, สรุปโครงการ, หรือวิกิลงในกิจกรรมปฏิทินโดยตรงเพื่อการเข้าถึงทันที
|ปฏิทิน Notion – ให้บริบทที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นสำหรับกิจกรรม
|การผสานรวมปัญญาประดิษฐ์
|– บูรณาการอย่างสมบูรณ์; อนุญาตให้สร้าง/แก้ไขกิจกรรมผ่าน AI แบบเรียลไทม์– สามารถตอบคำถามผ่านแชท Gemini
|– ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง; ไม่มีการเชื่อมต่อปฏิทินโดยตรง– จำกัดเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ด้วยตนเอง
|Google Calendar– ให้บริการระบบนิเวศอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับการนัดหมายและการจัดการกิจกรรม
|ความสะดวกในการใช้งาน
|– ออกแบบอย่างเรียบง่ายและเข้าใจง่าย– เรียนรู้การใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
|– เส้นทางเรียนรู้ที่ชันสำหรับการตั้งค่าและการใช้งานจริง– ต้องมีการปรับแต่งเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
|Google Calendar – เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการฟังก์ชันการใช้งานที่รวดเร็วและพร้อมใช้งานทันที
นี่คือรายละเอียดการเปรียบเทียบระหว่างทั้งสองเครื่องมือ:
1. การจัดตารางและจัดการนัดหมาย
ปฏิทินทั้งสองมีคุณสมบัติที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดตารางและจัดการนัดหมาย. ความง่ายในการใช้งานและความสะดวก ของ Google Calendar ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญกับประสบการณ์การใช้งานที่ตรงไปตรงมา.
ในทางกลับกัน Notion Calendar มอบ ความยืดหยุ่นและการปรับแต่งที่เหนือกว่า ให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งปฏิทินให้ตรงกับความต้องการเฉพาะของตนเองได้
🏆 ผู้ชนะ: เสมอ. การเลือกจะขึ้นอยู่กับระดับการปรับแต่งที่ต้องการ.
2. การแจ้งเตือนและการแจ้งเตือน
ระบบแจ้งเตือนที่แข็งแกร่งของ Google Calendar พร้อมการแจ้งเตือนที่ปรับแต่งได้ผ่านอีเมล, การแจ้งเตือนในแอป, หรือการแจ้งเตือนบนอุปกรณ์, ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามตารางเวลาของตนได้ตลอดเวลา
แม้ว่าจะใช้งานได้ แต่ปฏิทิน Notion ยังขาดความสามารถในการแจ้งเตือนในตัวในระดับเดียวกัน
🏆 ผู้ชนะ: Google Calendar
3. การผสานปัญญาประดิษฐ์
การผสานรวม Google Calendar กับ Gemini AI มอบประสบการณ์การจัดตารางเวลาที่ล้ำหน้าและอัตโนมัติมากขึ้น
แม้ว่าจะมีประสิทธิภาพสูงในการจัดการเนื้อหา แต่ความสามารถของ AI ใน Notion Calendar ไม่ได้ผสานรวมกับปฏิทินโดยตรง
🏆 ผู้ชนะ: Google Calendar
4. เอกสารที่ฝังไว้
ความสามารถของ Notion Calendar ในการฝังเอกสารโดยตรงลงในกิจกรรมปฏิทินช่วยให้มีบริบทที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นสำหรับการประชุมและงานต่างๆ
การผสานรวมของ Google Calendar กับ Google Drive ช่วยให้สามารถแนบไฟล์ได้ แต่ ไม่ราบรื่นเท่ากับการฝังเอกสารของ Notion
🏆 ผู้ชนะ: Notion Calendar
Google Calendar กับ Notion Calendar บน Reddit
การถกเถียงระหว่าง Google Calendar หรือ Notion Calendar เป็นหัวข้อที่ร้อนแรงบน Reddit โดยมีผู้ใช้แบ่งปันประสบการณ์และความชอบของตนเอง สำหรับหลายคน การตัดสินใจขึ้นอยู่กับกรณีการใช้งานเฉพาะ
ในฐานะผู้ใช้Kendra_Whispแสดงความคิดเห็น
ฉันใช้ Google Calendar สำหรับงานที่เกี่ยวข้องกับเวลาทั้งหมด ฉันใช้ Notion สำหรับบันทึกการเรียน บันทึกการเข้าชั้นเรียน งานบ้าน ฯลฯ ดังนั้นจึงมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันมาก
ผู้ใช้งาน Reddit มักชื่นชมการผสานรวมกับ Google Calendar สำหรับคุณสมบัติการจัดตารางเวลาที่ราบรื่น โดยเฉพาะเมื่อผสานรวมกับ AI อย่าง Gemini ความคิดเห็นเน้นย้ำถึง ความสามารถในการจัดตารางการประชุมโดยอัตโนมัติ แนะนำเวลาที่เหมาะสมตามความพร้อมใช้งาน และรองรับการสั่งงานด้วยเสียง
ในทางกลับกัน ผู้ใช้ Reddit ระบุว่าแม้ว่า Notion Calendar จะขาดความสามารถในการทำงานอัตโนมัติและการผสานรวมกับระบบอื่น ๆ เมื่อเทียบกับ Google Calendar แต่ Notion Calendar กลับโดดเด่นในการจัดการงานที่ซับซ้อนและการจัดระเบียบเนื้อหา
อย่างไรก็ตาม กระทู้ใน Reddit มักจะเห็นพ้องกันในประเด็นสำคัญหนึ่ง: Google Calendar ทำงานได้ดีกว่า Notion Calendar สำหรับผู้ที่ต้องการการกำหนดเวลาขั้นสูงที่ผสานรวมกับ AI, การซิงค์แบบเรียลไทม์ และการทำงานอัตโนมัติ
ตามที่ผู้ใช้ท่านอื่นHowyll กล่าวไว้ว่า
…สามารถทำงานในภารกิจต่าง ๆ ภายในรายการปฏิทินได้ Notion นั้นมีประโยชน์มากจริง ๆ แต่หากพูดถึงการทำสิ่งง่าย ๆ อย่างการตั้งงานซ้ำ มีปฏิทินที่ซิงค์ได้ง่าย และดูปฏิทินของคุณในรูปแบบที่สวยงามและใช้งานได้จริงโดยไม่ต้องออกแรง Google Calendar น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า
พบกับ ClickUp: ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Notion Calendar และ Google Calendar
แม้ว่า Google Calendar และ Notion Calendar จะนำเสนอโซลูชันที่มั่นคงสำหรับการจัดการตารางเวลาของคุณ แต่พวกเขาอาจไม่เพียงพอเมื่อพูดถึงการร่วมมือในทีมอย่างครอบคลุม การจัดการโครงการและการจัดการการดำเนินงาน
ClickUp, ในทางกลับกัน, คือแอปทุกอย่างสำหรับการทำงานที่รวมเอาสิ่งที่ดีที่สุดของปฏิทิน, ตัวจัดการงาน, และเครื่องมือจัดการโครงการไว้ด้วยกัน. นี่คือวิธีการ:
ClickUp's One Up #1: มุมมองปฏิทินแบบครอบคลุม
มุมมองปฏิทินของ ClickUpมอบวิธีการจัดการตารางเวลาที่ราบรื่นและยืดหยุ่นได้อย่างแม่นยำ ไม่เหมือนกับ Notion และ Google Calendar, ClickUp ช่วยให้คุณ มองเห็นงานในรูปแบบที่ปรับแต่งได้และปรับระยะเวลาของงานได้อย่างง่ายดาย
ไม่ว่าคุณจะกำลังประสานงานอีเวนต์หรือจัดตารางเวลาการทำงาน ClickUp ก็รวมทุกอย่างไว้ในที่เดียวโดยไม่ต้องสลับแอป
ไม่เหมือนกับปฏิทินแบบดั้งเดิม ปฏิทินของ ClickUp ช่วยให้คุณ:
- ตั้งการแจ้งเตือนและกำหนดเส้นตาย เพื่อติดตามวันที่สำคัญ หลีกเลี่ยงการพลาดกำหนดเวลาที่สำคัญ และลากและวางงานเพื่อจัดตารางงานและประชุมใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
- ซิงค์ปฏิทินของคุณ กับ Google Workspace, Outlook และปฏิทินภายนอกยอดนิยมอื่น ๆ เพื่อให้งานและกิจกรรมทั้งหมดของคุณอยู่ในที่เดียวที่เข้าถึงได้ง่าย
- ปรับแต่งมุมมองปฏิทินของคุณ ให้เหมาะกับรูปแบบการทำงานและความชอบของคุณ. สลับระหว่างมุมมองรายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน, หรือรายการ, กระดาน, และปฏิทินเพื่อค้นหาวิธีที่ดีที่สุดในการจัดระเบียบปฏิทินของคุณ
ปฏิทินของ ClickUp เปลี่ยนการจัดการตารางเวลาให้กลายเป็นโซลูชันเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรที่ทันสมัย ผสานการประสานงานกิจกรรม การจัดการงาน และการปรับแต่งกระบวนการทำงานได้อย่างราบรื่น
➡️ อ่านเพิ่มเติม:ClickUp Vs. Notion: เครื่องมือจัดการเอกสารที่ดีที่สุดที่ควรเลือก
ClickUp's One Up #2: แม่แบบปฏิทินสำเร็จรูป
เทมเพลตปฏิทินวางแผนของ ClickUpได้รับการออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการวางแผน จัดลำดับความสำคัญ และดำเนินการงานของคุณอย่างแม่นยำ โดยผสานรวมการวางแผน การติดตาม และการปรับแต่งเข้าไว้ในเครื่องมือเดียวที่ราบรื่น
ไม่ว่าจะเป็นการจัดระเบียบวันของคุณหรือการจัดการโครงการใหญ่ ๆแม่แบบปฏิทินนี้ช่วยให้ทุกอย่างง่ายต่อการจัดการและเข้าถึงได้เสมอ ต่างจากเครื่องมือวางแผนทั่วไป แม่แบบนี้ให้คุณสามารถ:
- มองเห็นตารางเวลาของคุณอย่างชัดเจน: วางแผนงานและกำหนดเวลาในรูปแบบที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ แม่แบบจะปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานเฉพาะของคุณ ไม่ว่าจะเป็นมุมมองรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน
- เชื่อมโยงงานกับกำหนดเวลา: ผนวกกำหนดเวลาและเป้าหมายสำคัญเข้ากับปฏิทินของคุณโดยตรง ทำให้การติดตามความคืบหน้าเป็นไปอย่างง่ายดายแบบเรียลไทม์ ปรับเปลี่ยนกำหนดการงานต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกด้วยฟังก์ชันลากและวาง
- กำหนดลำดับความสำคัญและทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ: จัดลำดับความสำคัญของงาน โดยเน้นรายการที่สำคัญเป็นพิเศษ ด้วยตัวเลือกการทำงานอัตโนมัติ งานวางแผนที่ทำซ้ำๆ จะถูกกำจัดออกไป ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามได้อย่างมาก
เทมเพลตปฏิทินวางแผนของ ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือจัดตารางเวลาเท่านั้น—แต่เป็นระบบที่ครอบคลุมทุกด้านเพื่อช่วยให้การวางแผนของคุณง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และมั่นใจได้ว่าทุกรายละเอียดได้รับการดูแลอย่างครบถ้วน นี่คือแพลนเนอร์ขั้นสุดยอดที่เหนือกว่าขีดจำกัดของ Notion และ Google Calendar อย่างชัดเจน
รวมเทมเพลตนี้กับเทมเพลตปฏิทินรายการสิ่งที่ต้องทำของ ClickUpเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงสุด
สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำของคุณในเทมเพลตวางแผนรายวันนี้ มอบหมายงานและกำหนดเส้นตาย จากนั้นสลับไปยังมุมมองปฏิทินของ ClickUp เพื่อดูตารางเวลาของคุณและจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp One Up #3: การจัดการประชุม
ฟีเจอร์การประชุมของ ClickUpเปลี่ยนแปลงวิธีการวางแผน จัดการ และติดตามการประชุมของทีมอย่างสิ้นเชิง ด้วยการผสานการกำหนดตารางเวลาเข้ากับการจัดการประชุม การจัดการงาน และเครื่องมือการทำงานร่วมกัน
ต่างจากแพลตฟอร์มแบบสแตนด์อโลนอย่าง Google และ Notion, ClickUp สร้างศูนย์กลางที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน ซึ่งการประชุมที่จัดตารางไว้จะถูกเชื่อมโยงอย่างราบรื่นกับผลลัพธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้, ทำให้เกิดประสิทธิภาพในทุกขั้นตอน
ด้วย ClickUp Meetings คุณสามารถ:
- อำนวยความสะดวกในการเตรียมการประชุม: สร้างวาระการประชุม มอบหมายงานก่อนการประชุม และแนบเอกสารที่จำเป็นไปยังกิจกรรมการประชุมโดยตรง การเตรียมการแบบบูรณาการนี้ช่วยลดการสื่อสารซ้ำซ้อนและทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
- ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์:ใช้เอกสารของ ClickUp และกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUpระหว่างการประชุมเพื่อระดมความคิด, จดบันทึกแบบร่วมมือกัน, และแชร์รายการที่ต้องดำเนินการ ไม่มีทั้ง Google Calendar และ Notion Calendar ที่ให้บริการระดับการร่วมมือเช่นนี้
- เปลี่ยนการสนทนาให้เป็นการกระทำ: มอบหมายงาน (รวมถึงความคิดเห็น) ให้กับสมาชิกในทีม เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบและติดตามผลได้อย่างต่อเนื่อง ClickUp เชื่อมโยงการสนทนากับการจัดการโครงการ ช่วยลดเวลาที่เสียไปกับการติดตามงานซ้ำๆ
- ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์: ติดตามประสิทธิภาพการประชุมและประสิทธิผลของทีมผ่านการรายงานอย่างละเอียด
ClickUp Meetings เปลี่ยนการประชุมตามปกติให้กลายเป็นเซสชั่นที่มีผลกระทบโดยการเชื่อมช่องว่างระหว่างการวางแผนและการดำเนินการ. นี่คือโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบซึ่งช่วยเพิ่มการร่วมมือ, ผลักดันประสิทธิภาพ, และทำให้การประชุมมีความหมาย.
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ฟีเจอร์ AI ของ ClickUp เพื่อทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ เช่น การสร้างวาระการประชุมหรือสรุปบันทึกการประชุม ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าและช่วยให้คุณมุ่งเน้นไปที่งานเชิงกลยุทธ์มากขึ้น
ClickUp One Up #4: การผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สาม
ClickUp Integrationsมอบการเชื่อมต่อกับเครื่องมือภายนอกหลากหลายประเภท ทำให้เป็นศูนย์กลางประสิทธิภาพที่เชื่อมโยงการจัดตารางเวลา การจัดการงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานเข้าด้วยกัน
การผสานรวมเหล่านี้ช่วยให้คุณเชื่อมต่อเครื่องมือโปรดของคุณได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างหลายแอป ประหยัดเวลาและทำให้การดำเนินงานง่ายขึ้น
ตัวอย่างบางส่วนของการผสานการทำงานของ ClickUp ได้แก่:
- การซิงค์ Google Calendar: ซิงค์งานและรายละเอียดกิจกรรมระหว่างClickUp และ Google Calendarได้อย่างราบรื่นแบบเรียลไทม์ การอัปเดตในแพลตฟอร์มหนึ่งจะสะท้อนในอีกแพลตฟอร์มหนึ่งทันที เพื่อให้ตารางเวลาของคุณเป็นปัจจุบันและรวมศูนย์
- การซิงค์งาน Google Calendar: ซิงค์งานจาก Google ไปยัง Google Calendar โดยตรง พร้อมแสดงวันที่ครบกำหนด เวลาเริ่มต้น และกำหนดเส้นตาย ปรับแต่งสิ่งที่คุณต้องการซิงค์—เลือกสถานะงานเฉพาะ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือระดับความสำคัญเพื่อกรองสิ่งที่ปรากฏบนปฏิทินของคุณ
- ผสานการทำงานกับ Calendly:เชื่อมต่อ Calendly กับ ClickUpเพื่ออัตโนมัติการจัดตารางเวลา. คำเชิญประชุมและรายละเอียดการจัดตารางเวลาจะถูกสร้างขึ้นเป็นงานโดยอัตโนมัติภายใน ClickUp ทำให้การติดตามและติดตามผลเป็นเรื่องง่าย
จัดการงานให้เสร็จด้วยปฏิทินที่ครอบคลุม
การเลือกใช้ระหว่าง Notion Calendar กับ Google Calendar หรือ ClickUp ขึ้นอยู่กับความต้องการและความชอบเฉพาะของคุณ
ในขณะที่ Google Calendar มอบความเรียบง่ายและใช้งานง่าย และ Notion Calendar ให้การปรับแต่งขั้นสูง ClickUp มอบโซลูชันที่ครอบคลุมและปรับแต่งได้มากกว่า
ClickUp ช่วยให้คุณควบคุมเวลาของคุณได้ด้วยคุณสมบัติขั้นสูง การผสานรวมที่ราบรื่น และความสามารถในการจัดการงานที่แข็งแกร่ง
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการเดี่ยวหรือเป็นส่วนหนึ่งของทีมใหญ่เริ่มต้นใช้ ClickUp ฟรีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบรรลุเป้าหมายของคุณ