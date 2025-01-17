OneDrive vs. Google Drive: เครื่องมือใดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ดีกว่า?

คุณตรวจสอบแกลเลอรีรูปภาพบนโทรศัพท์ของคุณครั้งล่าสุดเมื่อไหร่?
หากคุณเป็นเหมือนพวกเราส่วนใหญ่ที่มีภาพถ่ายล้ำค่าหลายร้อยหรือแม้กระทั่งหลายพันภาพในโทรศัพท์ของคุณ คุณย่อมตระหนักดีว่าการหาที่เก็บถาวรดิจิทัลสำหรับภาพเหล่านั้นมีความสำคัญเพียงใด ขอแนะนำบริการคลาวด์: Google Drive หรือ OneDrive
ปัญหาการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์อย่างเป็นระบบยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นสำหรับธุรกิจ ตั้งแต่สัญญาไปจนถึงไฟล์โครงการ บริษัทต่างๆ จำเป็นต้องมี พื้นที่ที่ปลอดภัยในการอัปโหลดและปกป้องเอกสารของตน
น่าเสียดายที่การจัดเก็บมักเป็นความท้าทายเสมอ และถึงแม้จะอยู่บน "คลาวด์" แต่ท้องฟ้าก็ไม่ได้เป็นขีดจำกัดจริงๆ นี่คือเวลาที่คุณเริ่มคิดว่า: อะไรคือตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับเอกสารและไฟล์ทั้งหมดของคุณ? ในการเปรียบเทียบ OneDrive กับ Google นี้ เครื่องมือใดให้ประโยชน์คุ้มค่าที่สุดสำหรับไบต์ของคุณ?
คู่มือนี้จะพาคุณเจาะลึกการเปรียบเทียบระหว่าง Google Drive กับ OneDrive พร้อมข้อมูลครบถ้วนที่คุณจำเป็นต้องรู้ เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจเลือกสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับความต้องการของคุณ
⏰ สรุป 60 วินาที
- คุณสมบัติของ OneDrive: สำรวจคุณสมบัติต่างๆ เช่น ไฟล์ตามความต้องการ, การย้ายโฟลเดอร์ที่รู้จัก, และการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์อย่างเป็นระเบียบ
- คุณสมบัติของ Google Drive: เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์, ตัวกรองการค้นหาขั้นสูง, และการเข้าถึงแบบออฟไลน์
- OneDrive vs. Google Drive: ทั้งสองมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม แต่การผสานการทำงานกับระบบอื่น ๆ มีจำกัด
- การผสานการทำงานกับ ClickUp: ทำงานร่วมกับแอปโปรดของคุณได้อย่างราบรื่นในแพลตฟอร์มเดียว
- ค้นหาแบบเชื่อมต่อ ClickUp: ค้นหาไฟล์จาก Google Drive, OneDrive และอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย
- ClickUp Automation: ประหยัดเวลาด้วยทริกเกอร์งานและการดำเนินการตามขั้นตอนการทำงาน
- ClickUp Docs และ ClickUp Brain: รวมศูนย์ความรู้และทำให้การสร้างเนื้อหาง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือ AI
OneDrive คืออะไร?
OneDrive คือบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ของ Microsoft ที่ผสานการทำงานกับ Windows 11 ได้อย่างราบรื่น หากคุณเข้าสู่ระบบบัญชี Microsoft ของคุณแล้ว OneDrive จะกลายเป็นตำแหน่งจัดเก็บเริ่มต้นสำหรับเอกสารต่างๆ ของคุณ
ผู้ใช้เริ่มต้นด้วยพื้นที่เก็บข้อมูลฟรี 5GB ใน Dropbox เพียงพอที่จะดึงดูดความสนใจของคุณก่อนที่ Microsoft Office จะกระตุ้นให้คุณพิจารณาตัวเลือกการอัปเกรดที่น่าดึงดูดใจเหล่านั้น
OneDrive มอบพื้นที่จัดเก็บสำหรับไฟล์, รูปภาพ, และเอกสารบนอุปกรณ์หลายเครื่อง. ความมหัศจรรย์ของมันอยู่ที่การซิงค์อัตโนมัติ—บันทึกสิ่งใดบนแลปท็อปของคุณ, และ voilà, มันพร้อมให้เข้าถึงบนโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณ.
🌟 เกร็ดความรู้สนุกๆ: OneDrive ช่วยให้คุณทำงานต่อได้จากจุดเดิม ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่โต๊ะทำงาน บนโซฟา หรือแอบทำงานระหว่างดูลูกเตะฟุตบอล
ตามบทวิจารณ์ ผู้ใช้ OneDrive ส่วนใหญ่ดูเหมือนจะชื่นชอบการผสานรวมที่ราบรื่นกับ Microsoft 365นี่คือข้อมูลที่น่าสนใจจาก G2:
Microsoft OneDrive for Business โดดเด่นด้วยการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Microsoft 365 ทำให้การร่วมมือกันในไฟล์เป็นเรื่องง่ายผ่าน Word, Excel และแอป Office อื่น ๆ
คุณสมบัติของ OneDrive
OneDrive มีคุณสมบัติที่น่าสนใจมากมายที่ผู้ใช้หลายล้านคนชื่นชอบ มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง:
คุณสมบัติ #1: ไฟล์ตามคำขอ
จะดีไหมถ้าเราสามารถดูไฟล์ได้โดยตรงจาก File Explorer โดยไม่ต้องดาวน์โหลด?
โชคดีสำหรับคุณ ฟีเจอร์ Files On-Demand ของ OneDrive ช่วยให้คุณเข้าถึงไฟล์ทั้งหมดของคุณได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องใช้พื้นที่ในฮาร์ดไดรฟ์ของคุณ
ต้องการใช้งานแบบออฟไลน์หรือไม่? เพียงคลิกขวาแล้วเลือก "เก็บไว้ในอุปกรณ์นี้เสมอ" ต้องการประหยัดพื้นที่หรือไม่? เลือก "เพิ่มพื้นที่ว่าง"
นี่คือการจัดการพื้นที่จัดเก็บที่สมบูรณ์แบบที่สุด
📌 ตัวอย่าง: คุณกำลังทำงานในโปรเจกต์ที่มีชุดข้อมูลขนาดใหญ่เก็บไว้ใน OneDrive ขณะเดินทาง คุณต้องการใช้ไฟล์เพียงไฟล์เดียวจากทั้งโฟลเดอร์ ไม่มีปัญหา! ฟีเจอร์ Files On-Demand ช่วยให้คุณดาวน์โหลดไฟล์นั้นได้โดยไม่ต้องนำชุดข้อมูลทั้งหมดมาไว้ในอุปกรณ์ของคุณ
คุณสมบัติที่ 2: อุปกรณ์เสริมที่ทันสมัย
หากคุณเคยต้องค้นหาไฟล์แนบในอีเมลที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อหาสิ่งที่คุณต้องการ นี่คือสิ่งที่คุณต้องการ
OneDrive ผสานการทำงานกับ Microsoft Outlook ทำให้คุณสามารถแชร์ไฟล์ผ่านลิงก์แทนที่จะแนบไฟล์จำนวนมาก
คุณสามารถตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงได้โดยตรงใน Outlook เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน—ตามตัวอักษร
คุณสมบัติ #3: การกู้คืนไฟล์
เราทุกคนล้วนทำผิดพลาด แต่ OneDrive พร้อมช่วยเหลือคุณ ด้วยฟีเจอร์กู้คืนไฟล์ คุณสามารถย้อนกลับไปยังจุดใดก็ได้ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา
OneDrive ยังให้กราฟแท่งเพื่อติดตามกิจกรรมเพื่อให้คุณสามารถระบุเวลาที่ต้องการย้อนกลับได้อย่างแม่นยำ คิดซะว่าเป็นเครื่องย้อนเวลาดิจิตอลของคุณ
คุณสมบัติที่ 4: ถังรีไซเคิล
พื้นที่จัดเก็บที่จำกัดมักหมายถึงการลบไฟล์ แต่บางครั้งคุณอาจต้องการใช้ไฟล์เหล่านั้นในภายหลัง
แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณเผลอลบหรือทำไฟล์เสียหาย?
ไฟล์ที่ถูกลบจะอยู่ในถังขยะของ OneDrive เป็นเวลาสูงสุด 93 วัน ก่อนที่จะถูกลบอย่างถาวร นี่เป็นเหมือนตาข่ายนิรภัยสำหรับช่วงเวลาที่คุณเผลอคลิกปุ่มลบโดยไม่ได้ตั้งใจ
คุณสมบัติ #5: การย้ายโฟลเดอร์ที่รู้จัก
ต้องการสำรองข้อมูลเดสก์ท็อปและโฟลเดอร์เอกสารของคุณโดยไม่ต้องยกนิ้วเลยหรือ?
การย้ายโฟลเดอร์ที่รู้จักจะซิงค์โฟลเดอร์ที่ใช้บ่อยไปยัง OneDrive โดยตรง
ส่วนที่ดีที่สุดคือ—สามารถใช้ได้ทั้งผู้ใช้ Windows และ Mac ทำให้การย้ายข้อมูลเป็นเรื่องง่าย
📌 ตัวอย่าง: แล็ปท็อปของคุณเกิดขัดข้องโดยไม่คาดคิด แต่ด้วยฟีเจอร์ Known Folder Move ไฟล์บนเดสก์ท็อปของคุณได้ถูกสำรองไว้ใน OneDrive เรียบร้อยแล้ว คุณเพียงแค่ดาวน์โหลดไฟล์เหล่านั้นไปยังอุปกรณ์ใหม่ แล้วใช้งานต่อจากจุดเดิมได้ทันที
ราคาของ OneDrive
- ไมโครซอฟต์ 365 ครอบครัว: $9.99/เดือน
- ไมโครซอฟต์ 365 เพอร์ซันนัล: $6.99/เดือน
- ไมโครซอฟต์ 365 เบสิค: $1. 99/เดือน
- OneDrive for Business (แผน 1): $5.00/ผู้ใช้/เดือน
- Microsoft 365 Business Basic: $6.00/ผู้ใช้/เดือน
- Microsoft 365 Business Standard: $12.50/ผู้ใช้/เดือน
Google Drive คืออะไร?
Google Drive เป็นหนึ่งในโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาด มาพร้อมกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Google และให้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ฟรี อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือหลักสำหรับผู้ใช้จำนวนมากในการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวและไฟล์ต่าง ๆ
อย่างไรก็ตาม Google Drive ไม่ได้จำกัดการใช้งานเฉพาะบุคคลเท่านั้น แต่ยังมีตัวเลือกการจัดเก็บข้อมูลหลากหลายรูปแบบสำหรับธุรกิจอีกด้วย การซิงค์กับ G-Suite ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมในหมู่ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ได้รับประโยชน์จากฟีเจอร์รวมของ Google
🌟 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: นี่คือพลังการจัดเก็บข้อมูลของ Google Drive ที่เปรียบเทียบให้เห็นภาพ: คุณสามารถจัดเก็บ 1.02 ล้านตัวอักษรในเอกสาร, 10 ล้านเซลล์ในสเปรดชีต, และสูงสุด 100 MB ในสไลด์ นั่นคือพื้นที่มากมายสำหรับการทำงาน—หรือวิดีโอของแมวน่ารักของคุณ!
จุดเด่นที่สุด? มันมาพร้อมกับเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตั้งแต่การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ไปจนถึงคำแนะนำไฟล์อัจฉริยะ
ตามการรีวิวล่าสุด ผู้ใช้ Google Drive ชื่นชอบความหลากหลายและความปลอดภัยของเครื่องมือ รวมถึงความสามารถในการรักษาไฟล์ เช่น วิดีโอ HD ให้คงคุณภาพเดิมไว้ได้ลองดูรีวิวจาก Gartner นี้:
Google Drive เป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยและมั่นคงในการใช้งาน คุณสามารถบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น วิดีโอ รูปภาพ ไฟล์ PDF และไฟล์อื่น ๆ ลงใน Google Drive Cloud Storage และคุณสามารถเข้าถึงไฟล์เหล่านั้นได้จากทุกที่
คุณสมบัติของ Google ไดรฟ์
Google Drive ช่วยให้คุณจัดการ, ร่วมมือ, และเข้าถึงไฟล์ได้จากทุกที่. นี่คือสรุปของสิ่งที่ดีที่สุดของมัน:
คุณสมบัติ #1: การแชร์ไฟล์ที่ง่ายดาย
Google Drive ทำให้การแชร์ไฟล์ง่ายขึ้นด้วยสิทธิ์การเข้าถึงที่ปรับแต่งได้ เลือกได้ว่าผู้อื่นสามารถดู แสดงความคิดเห็น หรือแก้ไขได้ และกำหนดวันหมดอายุสำหรับการเข้าถึงที่แชร์
📌 ตัวอย่าง: ลองนึกภาพว่าคุณกำลังแชร์ข้อเสนอกับลูกค้าของคุณ เพื่อรักษาความปลอดภัย คุณสามารถตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงเพื่อให้พวกเขาสามารถดูเอกสารเท่านั้น—ไม่มีการแก้ไขโดยไม่ได้ตั้งใจ—และกำหนดให้สิทธิ์การเข้าถึงหมดอายุหลังจากหนึ่งสัปดาห์
ผ่านทาง Google
คุณสมบัติ #2: การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมทีมบน Google Docs, Sheets หรือ Slides พร้อมกัน เห็นการเปลี่ยนแปลงทันทีที่เกิด ช่วยลดความยุ่งยากในการส่งเวอร์ชันที่อัปเดตกลับไปกลับมา
นั่นหมายความว่าทีมของคุณและคุณสามารถอัปเดตรายงานการขายสำหรับการนำเสนอที่เร่งด่วนได้โดยไม่ต้องเสียเวลา. คนหนึ่งปรับแผนภูมิในชีต, อีกคนหนึ่งปรับปรุงข้อความในเอกสาร, และคนที่สามแก้ไขสไลด์ให้สวยงาม.
คุณสมบัติที่ 3: การเข้าถึงแบบออฟไลน์
Google Drive ช่วยให้คุณเปิดใช้งานโหมดออฟไลน์เพื่อแก้ไขไฟล์โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เมื่อเชื่อมต่ออีกครั้ง การเปลี่ยนแปลงของคุณจะซิงค์โดยอัตโนมัติ
📌 ตัวอย่าง: WiFi บนเครื่องบินมีราคาแพงมาก ด้วย Google Drive คุณสามารถเตรียมการนำเสนอสำหรับลูกค้าในคลาวด์ได้ เมื่อเปิดใช้งานการเข้าถึงแบบออฟไลน์ คุณสามารถแก้ไข Google Slides ของคุณได้อย่างมั่นใจ และลงจอดได้อย่างสบายใจ โดยรู้ว่างานของคุณพร้อมที่จะซิงค์ทันทีที่คุณเชื่อมต่อกับ Wi-Fi อีกครั้ง
คุณสมบัติที่ 4: ประวัติเวอร์ชัน
ดูและกู้คืนเวอร์ชันก่อนหน้าของไฟล์ได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถบันทึกได้สูงสุด 100 ครั้งหรือ 30 วันของการแก้ไข
ดังนั้น ครั้งต่อไปที่มีคนเผลอลบส่วนสำคัญของการระดมความคิดของคุณไปโดยไม่ได้ตั้งใจ เพียงแค่เปิดประวัติเวอร์ชันแล้วย้อนกลับไปยังเวอร์ชันเมื่อชั่วโมงที่แล้ว
คุณสมบัติ #5: การผสานรวมกับ Gmail และการแปลงไฟล์
Drive ผสานการทำงานกับ Gmail ได้อย่างราบรื่น ช่วยให้คุณแนบไฟล์จาก Drive ไปยังอีเมลหรือบันทึกไฟล์แนบจาก Gmail ลงใน Drive ของคุณโดยตรง
คุณยังสามารถแปลงไฟล์ Word, Excel หรือ PowerPoint เป็นรูปแบบดั้งเดิมของ Google (Docs, Sheets, Slides) เพื่อการแก้ไขที่ราบรื่นและการทำงานร่วมกันในทีมได้อย่างไร้รอยต่อ
📌 ตัวอย่าง: คุณกำลังส่งไฟล์วิดีโอขนาดใหญ่ให้กับลูกค้าหรือไม่? แทนที่จะต้องกังวลกับข้อจำกัดขนาดไฟล์แนบในอีเมล เพียงแนบลิงก์ Google Drive ไปแทน ลูกค้าสามารถเข้าถึงไฟล์ได้ทันทีโดยไม่ต้องดาวน์โหลด
ราคาของ Google Drive
- ฟรี: พื้นที่เก็บข้อมูล 15 GB
- พื้นฐาน: $1.99 ต่อเดือน, พื้นที่เก็บข้อมูล 100 GB
- มาตรฐาน: $12 ต่อผู้ใช้/เดือน, พื้นที่เก็บข้อมูล 2 TB ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: $18 ต่อผู้ใช้/เดือน; 5 TB ของพื้นที่เก็บข้อมูลต่อผู้ใช้
OneDrive vs. Google Drive: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
การเลือกใช้ OneDrive หรือ Google Drive ก็เหมือนกับการตัดสินใจเลือกระหว่างของหวานโปรดสองอย่าง—คุณจะเลือกชีสเค้กหรือไอศกรีม?
มาเปรียบเทียบคุณสมบัติของพวกเขาอย่างรวดเร็วเพื่อดูว่าเครื่องมือใดเหมาะกับคุณมากกว่า
คุณสมบัติ #1: การแชร์ไฟล์และการทำงานร่วมกัน
⚡ OneDrive: จินตนาการว่าคุณกำลังทำรายงานอยู่ และเจ้านายต้องการดูมันโดยด่วน ด้วยการผสานรวม OneDrive กับ Microsoft 365 คุณสามารถแชร์ลิงก์ได้รวดเร็วจาก Word หรือ Excel ตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึง และส่งผ่าน Outlook ได้ทันที เหมาะสำหรับนักธุรกิจที่ต้องการทุกอย่างอยู่ในระบบเดียว
✨ Google Drive: ลองนึกภาพทีมของคุณกำลังนั่งล้อมรอบแล็ปท็อป—แน่นอนว่าเป็นแบบเสมือนจริง—กำลังอัปเดตเอกสารที่ใช้ร่วมกันแบบเรียลไทม์ สมาชิกทีมคนหนึ่งกำลังแก้ไขแผนภูมิใน Sheets ในขณะที่อีกคนกำลังปรับแต่งข้อความใน Docs และคุณกำลังตกแต่งสไลด์ให้สวยงาม ด้วย Google Drive การเปลี่ยนแปลงของทุกคนจะปรากฏขึ้นทันที ทำให้เป็นเครื่องมือในฝันสำหรับโปรเจกต์ทีม
🏆 ผู้ชนะ: Google Drive เป็นผู้นำในครั้งนี้ ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการระดมความคิดและการทำงานเป็นทีม
คุณสมบัติ #2: การเข้าถึงแบบออฟไลน์
⚡ OneDrive: คุณกำลังจะขึ้นเครื่องบินและจู่ๆ ก็นึกขึ้นได้ถึงงานนำเสนอที่สำคัญ ไม่ต้องกังวล—ฟีเจอร์ Files On-Demand ของ OneDrive ช่วยให้คุณดาวน์โหลดสไลด์ที่ต้องการได้โดยไม่ต้องเก็บไว้ในเครื่อง ทำให้แล็ปท็อปของคุณไม่รก เมื่อคุณออฟไลน์แล้ว ไฟล์เหล่านั้นยังคงเข้าถึงได้ และคุณสามารถตั้งค่าให้ใช้งานแบบออฟไลน์ได้ตลอดเวลา
✨ Google Drive: ในขณะเดียวกัน โหมดออฟไลน์ของ Google Drive ก็เป็นเหมือนผู้ช่วยชีวิตสำหรับนักเดินทางและคนที่ชอบนั่งคาเฟ่ ทำงานนำเสนอขณะจิบลาเต้ในโซนที่ไม่มี Wi-Fi อยู่ใช่ไหม? ไม่มีปัญหา เพียงแค่เปิดใช้งานการเข้าถึงแบบออฟไลน์ก่อนที่คุณจะออกไป และเมื่อคุณกลับมาออนไลน์ การเปลี่ยนแปลงของคุณจะถูกซิงค์อย่างน่าอัศจรรย์
🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน! ทั้งสองเครื่องมือนี้สะดวกมากเมื่อคุณอยู่นอกเครือข่าย ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างไร้กังวลไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน
คุณสมบัติที่ 3: การจัดการพื้นที่จัดเก็บ
⚡ OneDrive: คิดถึง OneDrive ว่าเป็นผู้สมบูรณ์แบบในกลุ่มของคุณ. ฟีเจอร์ Known Folder Move ของมันจะช่วยสำรองไฟล์เดสก์ท็อปและเอกสารของคุณโดยอัตโนมัติ ดังนั้นแม้หากแลปท็อปของคุณเกิดปัญหา ไฟล์ของคุณก็จะปลอดภัยและอยู่ในระบบคลาวด์. มันเหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัวที่คอยตรวจสอบให้ทุกอย่างถูกเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบในที่ที่ควรอยู่.
✨ Google Drive: Google Drive นั้นน่าประทับใจไม่แพ้กัน โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มักปล่อยให้ไฟล์กองพะเนิน ด้วยคุณสมบัติการค้นหาและจัดเรียงขั้นสูง Drive ทำให้การค้นหาและจัดการข้อมูลของคุณเป็นเรื่องง่าย ต้องการค้นหาไฟล์วิดีโอขนาดใหญ่ที่กินพื้นที่อันมีค่าอยู่ใช่ไหม? Drive สามารถจัดเรียงไฟล์ตามขนาดได้ ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบได้อย่างรวดเร็ว
🏆 ผู้ชนะ: Google Drive. แม้ว่า OneDrive จะยอดเยี่ยมสำหรับการสำรองข้อมูลเชิงรุก แต่เครื่องมือจัดการพื้นที่จัดเก็บที่ใช้งานง่ายและความสามารถในการค้นหาของ Google Drive ทำให้การจัดระเบียบและคืนพื้นที่เป็นเรื่องง่ายอย่างแท้จริง เป็นตัวเลือกที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการให้ชีวิตดิจิทัลของตนเป็นระเบียบอยู่เสมอ
คุณสมบัติที่ 4: ความปลอดภัย
⚡ OneDrive: ความปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะเมื่อต้องจัดการกับข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น แบบฟอร์มภาษีหรือสัญญาทางธุรกิจ Personal Vault ของ OneDrive เปรียบเสมือนตู้เซฟดิจิทัลที่เพิ่มชั้นการป้องกันพิเศษสำหรับไฟล์ที่สำคัญที่สุดของคุณ นอกจากนี้ ทุกอย่างยังถูกเข้ารหัสและปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านข้อมูลที่เข้มงวด
✨ Google Drive: Google ก็ไม่แพ้ใครเช่นกัน ด้วยคุณสมบัติความปลอดภัยอัจฉริยะที่ได้รับการขับเคลื่อนโดย AI มันเรียนรู้ว่าไฟล์ใดที่มีความสำคัญและติดป้ายกำกับให้โดยอัตโนมัติเพื่อการป้องกัน การตั้งค่าสิทธิ์การเข้าถึงที่สามารถปรับแต่งได้และวันหมดอายุของลิงก์ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้น
🏆 ผู้ชนะ: OneDrive ชนะในรอบนี้ ต้องขอบคุณ Personal Vault ที่ให้ความรู้สึกเหมือนมีบอดี้การ์ดคอยปกป้องไฟล์ของคุณ
คุณสมบัติ #5: การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ
⚡ OneDrive: หากคุณอยู่ในจักรวาลของ Microsoft นี่เป็นตัวเลือกที่ไม่ต้องคิดมาก OneDrive ทำงานร่วมกับ Word, Excel และ Teams ได้อย่างราบรื่น หมายความว่าทุกอย่างที่คุณทำจะอัปเดตทันทีในทุกแอป ต้องการแชร์ไฟล์ระหว่างการประชุมใช่ไหม? ง่ายมาก—แค่ดึงไฟล์จาก OneDrive
✨ Google Drive: การผสานรวม Google Drive กับ Gmail และ Calendar เป็นตัวช่วยชีวิตสำหรับคนที่ทำงานหลายอย่างพร้อมกัน แนบไฟล์จาก Drive ไปยังอีเมลโดยตรงหรือบันทึกไฟล์แนบจาก Gmail ได้เพียงคลิกเดียว กำลังวางแผนโครงการใน Google Calendar อยู่ใช่ไหม? เชื่อมโยงไฟล์ Drive ที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าถึงได้ง่าย
🏆 ผู้ชนะ: เสมอกัน! ถ้าคุณเป็นทีม Microsoft, OneDrive ก็เหมือนบ้าน ถ้าคุณชอบ Google Workspace, Drive ก็พร้อมช่วยเหลือคุณ
OneDrive vs. Google Drive บน Reddit
เมื่อชาว Reddit ลงลึกในการถกเถียงระหว่าง OneDrive กับ Google Drive การสนทนานั้นไม่มีทางน่าเบื่อเลย
OneDrive ได้รับการยกย่องบ่อยครั้งสำหรับการผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับ Microsoft 365 ผู้ใช้ชื่นชอบการทำงานที่ราบรื่นกับ Word, Excel และ PowerPoint ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับมืออาชีพที่คุ้นเคยกับระบบนิเวศของ Microsoft อยู่แล้ว
เช่นเดียวกับที่ผู้ใช้ Reddit คนนี้ได้เน้นย้ำไว้:
OneDrive ซิงค์ไฟล์ของคุณจากเวอร์ชันในเครื่องไปยังคลาวด์ และข้ามอุปกรณ์ต่างๆ ได้หากคุณต้องการ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกู้คืนเวอร์ชันก่อนหน้าของไฟล์และมีตัวเลือกการกู้คืนที่เชื่อถือได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้กับแผน MS 365
อย่างไรก็ตาม กลไกการซิงค์ของมันสามารถนำไปสู่ปัญหาที่สำคัญได้ ผู้ใช้บางรายรายงานว่า OneDrive จะเขียนทับเอกสารด้วยเวอร์ชันเก่าโดยสุ่มเมื่อสลับใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลสูญหายและต้องใช้เวลาแก้ไขใหม่หลายชั่วโมง
ขอเริ่มรีวิวนี้—
ผมสังเกตเห็นว่า OneDrive มักจะเขียนทับเอกสารด้วยเวอร์ชันเก่าและลบประวัติเวอร์ชันโดยไม่มีเหตุผล ซึ่งบั๊กนี้ทำให้ผมและทีมของผมปวดหัวอย่างมาก มันถึงขั้นทำให้ผมต้องถอนการติดตั้งและกลับไปใช้การสำรองข้อมูลแบบกายภาพแทน
ในทางกลับกัน Google Drive ได้รับคะแนนสูงในด้านเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการออกแบบที่ใช้งานง่าย ผู้ใช้หลายคนใน Reddit ชื่นชอบการผสานรวมอย่างราบรื่นกับ Gmail, Google Photos และ Docs ทำให้เป็นศูนย์รวมสำหรับงานประสิทธิภาพและการใช้งานส่วนตัว
Google มักจะมีทุกอย่างรวมไว้ในที่เดียว คุณสามารถใช้สำหรับอีเมล (Gmail) รูปภาพและวิดีโอ (Photos) เป็นหมายเลขโทรศัพท์สำรอง (Voice) สำหรับสเปรดชีตและเอกสาร (Docs) สำหรับการจัดการ (Calendar) หรือแม้แต่ใช้สำหรับการจดบันทึกพื้นฐาน (Keep)
อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บางรายรู้สึกว่าระบบการจัดการไฟล์อาจเกิดความยุ่งเหยิงเนื่องจากต้องพึ่งพาโฟลเดอร์รูทเป็นหลัก
Google Drive มักจะเข้าสู่ 'โหมดประสิทธิภาพ' บน Windows ซึ่งทำให้การทำงานขัดข้อง ฉันต้องบังคับปิดและเปิดใหม่จาก Task Manager เพื่อให้มันทำงานได้อีกครั้ง มันน่าหงุดหงิดมาก
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ OneDrive และ Google Drive
ในขณะที่ OneDrive และ Google Drive กำลังแข่งขันเพื่อครองตลาดพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ClickUpกลับกลายเป็นผู้แก้ปัญหา
ทำไม? ClickUp ไม่ใช่แค่การเก็บไฟล์—มันเกี่ยวกับการค้นหาไฟล์เหล่านั้น เข้าใจไฟล์เหล่านั้น แบ่งปันไฟล์เหล่านั้น และใช้ไฟล์เหล่านั้นเพื่อทำให้การทำงานของคุณง่ายขึ้น
ClickUp's One Up #1: การค้นหาที่เชื่อมโยง
นี่คือวิธีที่ผู้ก่อตั้ง ClickUp, Zeb Evans, อธิบายถึงฟีเจอร์การค้นหาแบบเชื่อมโยงของ ClickUp
การเชื่อมต่อ AI ไม่ใช่แค่การค้นหาไฟล์เท่านั้น แต่เป็นการปลดล็อกศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดและเสริมศักยภาพให้ทีมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ถึง 10 เท่าด้วยการทำงานอัตโนมัติตั้งแต่ต้นจนจบ
มาถอดรหัสด้วยเรื่องราวจากออฟฟิศของเฮเซลและมิยะกันเถอะ เช่นเดียวกับหลายคน เฮเซลเป็นผู้จัดการโครงการที่มีไฟล์กระจัดกระจายอยู่ใน Google Drive, OneDrive, Slack และแม้แต่บนเดสก์ท็อปเครื่องของตัวเอง
เธอมีกำหนดส่งงานนำเสนอให้คณะกรรมการอย่างเร่งด่วน แต่กลับจำไม่ได้ว่าบันทึกไฟล์รายงานวิเคราะห์ข้อมูลของเดือนที่แล้วไว้ที่ไหน หรือเอกสารกลยุทธ์การตลาดสำคัญนั้นอยู่ตรงไหน ความหงุดหงิดจึงเกิดขึ้น—พร้อมกับภาระอันน่าเบื่อจากการสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ
ตอนนี้ มิยะ ในทางกลับกัน ใช้ ClickUp สำหรับการทำงาน ด้วย Connected Search มิยะไม่ต้องเสียเวลาค้นหาผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ
เธอเพียงแค่พิมพ์คำค้นหา แล้ว ClickUp จะสแกนเทคโนโลยีทั้งหมดของเธอ—รวมถึง Google Drive, OneDrive, Slack และแม้แต่ไดรฟ์ในเครื่องของเธอ—เพื่อค้นหาสิ่งที่เธอต้องการได้อย่างแม่นยำ
ยิ่งไปกว่านั้น ClickUp ยังให้สรุปข้อมูลอย่างชาญฉลาด เพื่อให้เธอสามารถมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลสำคัญโดยไม่ต้องอ่านเอกสารทั้งหมด
ClickUp's One Up #2: เอกสารและ AI
เรื่องราวดำเนินต่อไป มิยา เพื่อนของเธอ เอลล่า ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมฝ่ายผลิตภัณฑ์ กำลังนอนไม่หลับเพราะต้องส่งอีเมลไปมาไม่รู้จบและเอกสารที่หายอยู่เสมอ
เธอเหนื่อยล้า (อย่างเข้าใจได้) จากการค้นหาเอกสารในโฟลเดอร์เพื่อหา SOP ล่าสุดหรือเอกสารข้อเสนอแนะของทีม นี่คือตอนที่ Miya แนะนำClickUp Docs ให้เธอรู้จัก
ด้วย ClickUp Docs เอลล่าสามารถรวบรวมความรู้ของทีมไว้ในที่เดียวได้อย่างรวดเร็ว เธอสร้างเอกสารที่สวยงามสะดุดตาด้วยการจัดรูปแบบข้อความอย่างสมบูรณ์ ใส่รูปภาพและลิงก์ไปยังงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างสะดวก
🍪 โบนัส: คุณสมบัติการแก้ไขแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทีมของเธอสามารถทำงานบนเอกสารเดียวกันได้พร้อมกัน—ไม่ต้องรออีกต่อไปสำหรับ "Version_15_Final_FINAL_Finally. docx."
เมื่อนักศึกษาฝึกงานของเธอเผลอลบส่วนสำคัญไป เอลล่าก็คลิกเข้าไปที่ประวัติเวอร์ชันอย่างใจเย็น คืนเนื้อหาต้นฉบับกลับมา และช่วยสถานการณ์ไว้ได้
ด้วยฟีเจอร์การแสดงความคิดเห็น เธอได้ทิ้งข้อความไว้อย่างสุภาพเพื่อเตือนให้เด็กฝึกงานระมัดระวังในครั้งต่อไป (ซึ่งดูไม่เป็นทางการและน่ากลัวมากไปกว่าการส่งอีเมลอย่างเป็นทางการ)
จากนั้นก็มาถึงเวทมนตร์ของClickUp Brain เมื่อเอลล่าต้องการสรุปรายงานโครงการ 50 หน้าของไตรมาสที่แล้ว ผู้ช่วย AI จะย่อให้เหลือเพียงสองย่อหน้า
ClickUp Brain สามารถร่างข้อความสำหรับการนำเสนอที่กำลังจะมาถึงของเธอได้ ช่วยประหยัดเวลาในการทำงานของเธอ
หากเธอยังคงใช้แพลตฟอร์มอื่นอยู่ นี่คือลักษณะการทำงานของเธอจะเป็นแบบนี้แทน:
|คุณสมบัติ
|ClickUp Docs
|วันไดร์ฟ
|Google ไดรฟ์
|การแก้ไขแบบเรียลไทม์
|การทำงานร่วมกันอย่างง่ายดายสำหรับผู้ใช้ทุกคน
|จำกัดเฉพาะแอป Office 365
|มีประสิทธิภาพ แต่ต้องผูกกับ Google Workspace
|การบูรณาการงาน
|เชื่อมต่องานกับเอกสารโดยตรง
|การรวมขั้นพื้นฐาน
|ต้องใช้เครื่องมือจากบุคคลที่สาม
|ความช่วยเหลือจาก AI
|สรุป, สร้างข้อความ, และทำให้กระบวนการทำงานเป็นระบบอัตโนมัติ
|ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัด
|การสร้างข้อความจำกัด
|ตัวเลือกความปลอดภัย
|การตั้งค่าสิทธิ์และการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวแบบละเอียด
|ดีพอใช้ได้แต่ไม่สามารถปรับแต่งได้มากนัก
|สิทธิ์มาตรฐาน ไม่มีการผูกกับกระบวนการทำงาน
ClickUp's One Up #3: การจัดการงานและการทำงานอัตโนมัติ
วันอาทิตย์ได้กลายเป็นวันจันทร์แล้ว และคุณกำลังพยายามนึกถึง 15 สิ่งที่คุณสัญญาว่าจะติดตามผลในวันศุกร์
การจัดการงานไม่ใช่เรื่องง่าย—จนกว่าคุณจะได้พบกับClickUp Task ManagementและClickUp Automation การจัดการงานก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
ClickUp คือแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรของคุณ ด้วย ClickUp คุณสามารถรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นงานที่เกิดขึ้นซ้ำ งานที่เชื่อมโยงกับงานอื่น หรือแม้แต่การตอบอีเมลลูกค้า
ยกระดับประสิทธิภาพของทีมคุณด้วยพื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้ตามต้องการจาก ClickUp
ทุกอย่างถูกจัดเก็บไว้ในพื้นที่ทำงานที่ใช้งานง่ายเพียงแห่งเดียว คุณจึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าใครกำลังทำอะไรอยู่—หรือที่แย่กว่านั้นคือพวกเขากำลังทำอยู่หรือไม่
นี่คือจุดเด่นของ ClickUp:
- การสร้างงานที่กำหนดเอง: กำหนดงาน งานย่อย และความเชื่อมโยงได้อย่างง่ายดาย
- กำหนดเวลาที่เกิดซ้ำ:อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำเพื่อให้ ปรากฏขึ้นเมื่อต้องการ
- การกำหนดลำดับความสำคัญ: จัดลำดับงานตามความเร่งด่วน เพื่อให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญที่สุด
📌 ตัวอย่าง: ลองนึกภาพว่าคุณกำลังเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ คุณสร้างงานสำหรับการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ มอบหมายให้กับนักเขียนของคุณ และเชื่อมโยงกับงานย่อยสำหรับการออกแบบ เมื่อนักเขียนทำงานส่วนของตนเสร็จแล้ว สถานะจะเปลี่ยนเป็น "พร้อมสำหรับการออกแบบ" โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะแจ้งเตือนนักออกแบบให้เริ่มงานทันที เป็นระเบียบดีใช่ไหม?
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนคือการติดตามความคืบหน้าผ่านแดชบอร์ดของ ClickUp แทนที่จะต้องอัปเดตไวท์บอร์ดหรือแชร์สเปรดชีตไม่รู้จบ เพียงแค่ดูที่แดชบอร์ดของคุณก็เพียงพอ
อีกหนึ่งเคล็ดลับสำคัญที่คุณไม่ควรพลาดคือ ClickUp Automation
สร้างทริกเกอร์และการดำเนินการที่กำหนดเองเพื่อทำให้การทำงานง่ายขึ้นด้วย ClickUp Automation
นี่คือเหตุผล: คุณสามารถบอกลาอย่างเป็นทางการกับชั่วโมงการทำงานที่ต้องทำด้วยตนเองที่คุณ (และทีมของคุณ) ใช้ไปกับการจัดการกับงานที่ทำซ้ำ ๆ ได้แล้ว:
- การเปลี่ยนแปลงสถานะ: เมื่องานย้ายไปยังสถานะ "เสร็จสิ้น" ระบบจะแจ้งเตือนทีมโดยอัตโนมัติและจัดเก็บงานนั้นไว้ในคลัง
- การเปลี่ยนแปลงผู้รับมอบหมาย: การเปลี่ยนเจ้าของงานจะอัปเดตสถานะงานเป็น "กำลังดำเนินการ" และติดแท็กผู้รับมอบหมายคนใหม่
- การเตือนวันครบกำหนด: เมื่อใกล้ถึงกำหนดเวลา ClickUp จะเลื่อนงานไปยังด้านบนของรายการของทุกคนและส่งการแจ้งเตือน
สมมติว่าคุณกำลังจัดการปฏิทินเนื้อหา เมื่อสถานะของโพสต์บล็อกเปลี่ยนเป็น "พร้อมตรวจสอบ" ClickUp จะแจ้งเตือนบรรณาธิการ มอบหมายงานให้พวกเขา และแม้กระทั่งกำหนดเส้นตายใหม่ ไม่มีอีเมล ไม่มีโน้ตติด ไม่มีอะไรเลยนอกจากประสิทธิภาพล้วนๆ
ตัวอย่างที่ดีอีกตัวอย่างหนึ่งที่ผสานพลังของ ClickUp Brain และระบบอัตโนมัติไว้ด้วยกันคือการป้อนคำสั่งเช่น "ส่งอีเมลต้อนรับเมื่อมีสมาชิกใหม่เข้าร่วม" และ ClickUp Brain จะตั้งค่าการทำงานตามเงื่อนไขให้คุณโดยอัตโนมัติ มันเหมือนกับการมีผู้ช่วยส่วนตัวที่เข้าใจความต้องการของคุณดีกว่าคุณเสียอีก
ClickUp's One Up #4: การเชื่อมต่อกับ Google Drive และ OneDrive
ClickUp ไม่ได้มาให้คุณเลือกข้าง—มันมาเพื่อให้ทุกอย่างทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในทีม Google Drive หรือทีม OneDrive (หรือติดอยู่ตรงกลางระหว่างสองทีม) ClickUp ช่วยให้คุณผสานทั้งสองเครื่องมือเข้ากับพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อการร่วมมือที่ยอดเยี่ยมและประสิทธิภาพที่ไม่มีใครเทียบได้
การผสานรวม Google Drive อย่างง่ายดาย
ด้วยการผสานการทำงานของ ClickUpกับ Google Driveคุณสามารถแนบไฟล์กับงาน เข้าถึงเอกสารโดยไม่ต้องออกจาก ClickUp และแม้กระทั่งสร้างเอกสารใหม่ใน Google Docs, Sheets หรือ Slides ได้โดยตรงจากแพลตฟอร์ม
ทำไมมันถึงเปลี่ยนเกม:
- แนบได้อย่างง่ายดาย: ลากและวางไฟล์จาก Drive ของคุณลงในความคิดเห็นหรือคำอธิบายงานได้ในไม่กี่วินาที
- เรียกดูจาก ClickUp: นำทางไปยังโฟลเดอร์ Drive ส่วนบุคคลหรือที่แชร์ไว้ของคุณได้โดยตรงภายในอินเทอร์เฟซของ ClickUp
- การซิงค์แบบเรียลไทม์: การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำใน Google Drive จะถูกสะท้อนใน ClickUp ทันที
📌 ตัวอย่าง: ลองนึกภาพว่าคุณกำลังทำงานร่วมกันในสไลด์นำเสนอการตลาด แทนที่จะต้องสลับไปมาระหว่าง ClickUp และ Google Drive เพียงเปิดสไลด์จาก ClickUp แก้ไขใน Google Slides แล้วทุกอย่างก็พร้อมใช้งานทันที
การผสานรวม OneDrive: การพบกันระหว่างคลาวด์และการจัดระเบียบ
ClickUp พร้อมช่วยเหลือคุณด้วยการผสานการทำงานกับ OneDriveหากคุณต้องการใช้ระบบนิเวศของ Microsoft
คุณสามารถเชื่อมโยงไฟล์ OneDrive ของคุณกับงานต่าง ๆ ดูตัวอย่างได้ใน ClickUp และเข้าถึงทุกอย่างได้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์ม
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- การเข้าถึงแบบรวมศูนย์: แนบไฟล์ไปยังงานหรือความคิดเห็นโดยตรงจาก OneDrive
- ความสะดวกสบายข้ามแพลตฟอร์ม: ดูตัวอย่างเอกสาร OneDrive, PDF หรือรูปภาพโดยไม่ต้องออกจาก ClickUp
- สร้างและแนบ: สร้างเอกสาร Office ใหม่ (Word, Excel, PowerPoint) ได้โดยตรงจากงานใน ClickUp
📌 ตัวอย่าง: สมมติว่าทีมการเงินของคุณต้องการสเปรดชีตงบประมาณ เปิดงานใน ClickUp สร้างแผ่นงาน Excel และมันจะบันทึกโดยอัตโนมัติใน OneDrive และเชื่อมโยงกับงานนั้น พูดถึงความมีประสิทธิภาพ
เมื่อสงสัย ให้ใช้ ClickUp
ฉันกำลังมองหาแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ และฉันพบสิ่งที่ดีที่สุด ทันทีที่ฉันได้ลองใช้ ฉันรู้สึกว่า ClickUp สามารถแก้ปัญหาทั้งหมดของเราได้ และสร้างโซลูชั่นที่พร้อมใช้งานเพื่อประโยชน์ของเราในแบบที่ฉันไม่เคยคิดถึงมาก่อน
นี่คือประเด็น:
คุณไม่เพียงแค่ต้องการเครื่องมือในการจัดระเบียบไฟล์ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไดรฟ์ต่างๆ
คุณต้องการแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่สามารถรวบรวมข้อมูลทั้งหมดนั้น จัดเรียงให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณ และแปลงข้อมูลเหล่านั้นให้กลายเป็นกระบวนการทำงานที่เข้าใจง่ายจนแทบจะทำงานได้ด้วยตัวเอง
พร้อมที่จะสัมผัสความมหัศจรรย์แล้วหรือยัง?สร้างบัญชีฟรีบน ClickUpเพื่อสำรวจวิธีการทำงานร่วมกับเครื่องมือโปรดของคุณ เช่น Google Drive และ OneDrive!