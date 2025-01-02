วิธีส่งเสริมสไตล์การเป็นผู้นำที่ตั้งมาตรฐานในทีมของคุณ

มีคำกล่าวเก่าแก่ที่ว่า ทีมจะเร็วได้เพียงความเร็วของสมาชิกที่ช้าที่สุดเท่านั้น แม้ว่าคำกล่าวนี้จะเป็นความจริง แต่ก็มีบางสิ่งที่จริงยิ่งกว่าและเกี่ยวข้องมากกว่า ทีมทุกทีมจะเร็วได้เพียงความเร็วที่ผู้นำกำหนดเท่านั้น
ตัวอย่างเช่น หากผู้นำมีความกระตือรือร้นเกี่ยวกับ AI สร้างสรรค์ และส่งเสริมให้สมาชิกในทีมใช้มัน การนำไปใช้ และผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจะเกิดขึ้น แม้ว่าจะมีความเสี่ยงสูงกว่าก็ตาม
อย่างไรก็ตาม หากผู้นำมีความสงสัยและเลือกที่จะรอดูสถานการณ์ บริษัทอาจสูญเสียข้อได้เปรียบจากการเป็นผู้ริเริ่มก่อน
โดยสรุป ความเร็วที่ผู้นำปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในตลาดจะเป็นตัวกำหนดความเร็วของการเปลี่ยนแปลงในองค์กร ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าภาวะผู้นำแบบกำหนดจังหวะ
ในบล็อกโพสต์นี้ เราจะสำรวจว่ามันคืออะไร ทำไมมันถึงได้ผล และคุณสามารถนำไปปรับใช้ในองค์กรของคุณได้อย่างไร
อะไรคือสไตล์การนำแบบผู้นำที่ตั้งมาตรฐาน?
รูปแบบการนำแบบผู้นำที่ตั้งเป้าหมายเป็นผู้นำเป็นแนวทางการจัดการธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้นำในการสร้างผลลัพธ์คุณภาพสูงจากทีมงานที่มีแรงจูงใจสูงและมีประสิทธิภาพสูง
แดเนียล โกลแมน นักจิตวิทยาและนักเขียนชื่อดัง ได้แนะนำรูปแบบภาวะผู้นำนี้ร่วมกับอีกห้าแบบในหนังสือของเขาที่ชื่อว่าPrimal Leadership เขาได้อธิบายรูปแบบภาวะผู้นำทั้งหมดหกแบบ:
- ผู้มีวิสัยทัศน์: สร้างแรงบันดาลใจให้สมาชิกในทีมด้วยวิสัยทัศน์และทิศทางที่ชัดเจน
- การโค้ช: มุ่งเน้นการพัฒนาส่วนบุคคลของพนักงานเพื่อเสริมสร้างจุดแข็งและเอาชนะจุดอ่อน
- ความร่วมมือ: มุ่งเน้นการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทีมและการรักษาความสัมพันธ์
- ประชาธิปไตย: สร้างความร่วมมือและการเห็นพ้องในทีม
- บัญชาการ: แก้ไขปัญหาอย่างมีอำนาจ
- การกำหนดมาตรฐาน: กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและเป็นแบบอย่างที่ดี
แต่ละสไตล์การนำทางเหล่านี้มีความต้องการและความเหมาะสมที่แตกต่างกันออกไป ในบทความนี้ เราจะเน้นที่ สไตล์การนำทางแบบกำหนดจังหวะ
ก่อนที่เราจะลงรายละเอียด สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่า 'การกำหนดจังหวะ' ไม่ได้หมายถึงการเร่งความเร็ว มันไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทำสิ่งต่างๆ ให้เร็วขึ้นโดยอัตโนมัติ ในความเป็นจริง ในสถานการณ์วิกฤตหรือการเปลี่ยนแปลง การกำหนดจังหวะที่ช้าลงอาจช่วยให้ทุกคนพร้อมและรู้สึกสบายใจมากขึ้น
ตอนนี้ มาดูกันว่าภาวะผู้นำที่ตั้งมาตรฐานนั้นเป็นอย่างไรในทางปฏิบัติ
📖 อ่านเพิ่มเติม:เยี่ยมชมหน้าสรุปหนังสือของเราเพื่อเรียนรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตำราชั้นนำของโลกในด้านภาวะผู้นำ การบริหารเวลา การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และอื่นๆ อีกมากมาย
ลักษณะสำคัญของภาวะผู้นำแบบกำหนดทิศทาง
ผู้นำที่ดีในการกำหนดจังหวะไม่เพียงแต่กำหนดจังหวะเท่านั้น แต่ยังกำหนดแผนที่และจุดหมายปลายทางของการเดินทางด้วย ดังนั้น ผู้นำลักษณะนี้จึงมีลักษณะดังต่อไปนี้
ตั้งมาตรฐานไว้สูง
ผู้นำที่ตั้งมาตรฐานสูงจะกำหนดมาตรฐานที่สูงและคาดหวังให้ทีมปฏิบัติตาม นอกจากนี้พวกเขามักจะนำโดยการเป็นแบบอย่างและแสดงให้เห็นว่าการยกระดับมาตรฐานเป็นอย่างไร สิ่งนี้สร้างวัฒนธรรมที่สมาชิกในทีมมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเครื่องหมายของผู้นำที่ตั้งมาตรฐานสูง
การมุ่งเน้นผลลัพธ์
สไตล์การนำที่ตั้งเป้าหมายไว้สูงและมุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายนั้น เป็นผู้นำที่ขับเคลื่อนทีมไปสู่ผลลัพธ์ที่ชัดเจน พร้อมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคคลและทีมอย่างต่อเนื่อง
การปรับปรุงประสิทธิภาพ
คำว่า 'pace' ยังมีความหมายที่ฝังลึกถึงด้านของความสม่ำเสมอและความสามารถในการทำซ้ำ เมื่อผู้นำที่ตั้งเป้าหมายกำหนดจังหวะ พวกเขาต้องการการดำเนินการที่รวดเร็วขึ้นโดยไม่ลดทอนคุณภาพ สิ่งนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีจังหวะรวดเร็วและมีทีมที่มีประสิทธิภาพสูง
ความสามารถสูง
การเป็นผู้นำที่ตั้งเป้าหมายสูงเหมาะที่สุดสำหรับทีมที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถจัดการตนเองได้ ซึ่งหมายความว่าสมาชิกในทีมคาดหวังให้รับผิดชอบงานและดำเนินการด้วยความสามารถสูง
ความอดทนต่ำต่อผลงานที่ต่ำกว่ามาตรฐาน
ความก้าวหน้าของโครงการขึ้นอยู่กับศักยภาพของทีมในการตามให้ทันเกือบทั้งหมด ซึ่งหมายความว่าผู้นำที่ตั้งเป้าหมายและกำหนดจังหวะงานจะมีความอดทนต่อผลงานที่ต่ำกว่ามาตรฐานน้อยมาก พวกเขามักจะจัดการกับปัญหาโดยตรงและรวดเร็วเพื่อรักษามาตรฐานในระดับสูง
แม้จะมีประโยชน์มากมาย แต่การเป็นผู้นำแบบกำหนดจังหวะไม่เหมาะกับทุกสถานการณ์ นี่คือคำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับเวลาที่ควรใช้สไตล์การนำแบบนี้ แต่ก่อนอื่น หากคุณไม่เคยเป็นผู้นำมาก่อน นี่คือเคล็ดลับบางประการในการหาประสบการณ์ด้านการเป็นผู้นำ
เมื่อใดควรใช้ภาวะผู้นำแบบกำหนดจังหวะ
ในหนังสือของเขา โกลแมนเขียนว่าภาวะผู้นำแบบกำหนดเป้าหมายมักมีผลกระทบเชิงลบอย่างมากต่อบรรยากาศในองค์กร เนื่องจากมักถูกนำไปใช้อย่างไม่เหมาะสมบ่อยครั้ง สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าภาวะผู้นำแบบกำหนดเป้าหมายจะประสบความสำเร็จได้เฉพาะในสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเท่านั้น
หากคุณกำลังนำสไตล์การเป็นผู้นำทีมแบบนี้มาใช้ โปรดพิจารณาข้อแนะนำต่อไปนี้
เมื่อคุณมีเป้าหมายที่ท้าทายและน่าตื่นเต้น
การเป็นผู้นำที่วางแนวทางเป็นเลิศเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานการณ์สำคัญในธุรกิจ ไม่ว่าคุณจะเป็นสตาร์ทอัพที่มุ่งสู่การขยายตัว องค์กรขนาดใหญ่ที่กำลังควบรวมกิจการ หรือธุรกิจขนาดเล็กที่กำลังก้าวเข้าสู่โลกออนไลน์ ความท้าทายครั้งใหญ่ล้วนต้องการการเป็นผู้นำที่วางแนวทางเป็นเลิศ
ระหว่างการพลิกฟื้นองค์กร
เมื่อองค์กรกำลังล้มเหลวและต้องการการกระตุ้น ผู้นำที่ตั้งจังหวะก้าวจะช่วยได้ องค์กรสามารถเอาชนะความท้าทายทางการเงิน ขวัญกำลังใจที่ต่ำ และการขาดนวัตกรรมได้โดยการปฏิบัติตามผู้นำที่ตั้งจังหวะก้าวและนำโดยการเป็นแบบอย่าง
ในภาวะวิกฤตหรือขณะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่
สไตล์การนำที่เน้นการกำหนดทิศทางนั้นยังยอดเยี่ยมสำหรับการนำพาองค์กรผ่านช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง ผู้นำที่มีสไตล์นี้จะประสบความสำเร็จในสถานการณ์วิกฤตด้วยการระบุปัญหาอย่างรวดเร็ว กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจน และลงมือแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองอย่างไม่ลังเล
เมื่อคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญ
ผู้คนมักเข้าใจผิดว่าการกำหนดจังหวะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกอย่างดำเนินไปเร็วขึ้น แม้ว่าจะเป็นเช่นนั้น แต่การกำหนดจังหวะไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเร็วเพียงอย่างเดียว แต่ยังเกี่ยวข้องกับความเป็นเลิศด้วย ผู้นำที่กำหนดจังหวะจะตั้งมาตรฐานสูงและคาดหวังผลงานที่มีคุณภาพสูง ทำให้พวกเขาเหมาะสมที่สุดในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่าง
เมื่อไล่ตามกำหนดเวลา
สุดท้าย การเป็นผู้นำที่ตั้งเป้าหมายสามารถปรับปรุงความเร็วได้อย่างมาก มันทำให้คุณมีสมาธิกับเป้าหมาย อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง และทำงานให้เสร็จตามเวลาหรือก่อนเวลา นี่คือตัวเปลี่ยนเกมเมื่อคุณกำลังไล่ตามกำหนดเวลาที่แน่นหนา
ผู้นำที่เป็นแบบอย่างที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร? เรามีตัวอย่างให้ดู
ตัวอย่างภาวะผู้นำที่สร้างมาตรฐาน
แดเนียล โกลแมน ยกตัวอย่างของมาร์ค โลเอห์ร์ ซีอีโอของซาวด์วิว เทคโนโลยี ในช่วงหลังเหตุการณ์ 9/11 ที่นำทีมของเขาผ่านความวุ่นวายทางอารมณ์ในช่วงเวลานั้น "ในช่วงหลายวันต่อมา โลเอห์ร์อยู่ตรงนั้นเมื่อผู้คนร้องไห้ร่วมกัน" เขาเขียนไว้ แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นของสติปัญญาทางอารมณ์ในภาวะผู้นำเช่นกัน
วิกฤตนั้นได้กำหนดลักษณะของผู้นำที่ Loehr เป็น นี่คือผู้นำคนอื่น ๆ ที่ได้ก้าวขึ้นมาจากวิกฤต สถานการณ์ และโอกาสที่พวกเขาเผชิญ
อีลอน มัสก์ (เทสลา, สเปซเอ็กซ์, เอ็กซ์)
อีลอน มัสก์ เป็นที่รู้จักว่าทำงาน 120 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นประจำ เขายังเป็นที่รู้จักว่าเป็นนายจ้างที่เรียกร้องสูง คาดหวังให้ทีมของเขาทำงานในชั่วโมงที่ใกล้เคียงกัน ในบันทึกที่เขาเขียนไว้ว่า "ยิ่งคุณมีตำแหน่งสูงขึ้น คุณก็ยิ่งต้องปรากฏตัวให้เห็นมากขึ้น นั่นคือเหตุผลที่ผมใช้เวลาอยู่ในโรงงานมากขนาดนั้น"
ด้วยทัศนคตินี้ เขาเป็นผู้กำหนดและขับเคลื่อนจังหวะการทำงานขององค์กรที่ Tesla, SpaceX และ X (เดิมชื่อ Twitter)
สตีฟ จ็อบส์ (แอปเปิล)
สตีฟ จ็อบส์ เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของผู้นำที่ตั้งมาตรฐาน ไม่เพียงแต่เขาตั้งมาตรฐานในองค์กรของเขาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอุตสาหกรรมโดยรวมอีกด้วย เขาขับเคลื่อนนวัตกรรมและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ปฏิวัติวงการ เช่น iPod สำหรับเพลง, iPhone สำหรับสมาร์ทโฟน, และ iPad สำหรับแท็บเล็ต
นับตั้งแต่เกือบจะล้มละลายในปี 1997 เมื่อสตีฟกลับมาร่วมงานกับแอปเปิลอีกครั้ง เขาได้นำพาบริษัทไปสู่การเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลก
แจ็ค เวลช์ (เจเนอรัล อิเล็กทริก)
เราได้เห็นข้างต้นแล้วว่าผู้นำที่ตั้งมาตรฐานไม่ยอมรับการทำงานที่ต่ำกว่ามาตรฐาน แจ็ค เวลช์ เป็นตัวอย่างที่ดีของเรื่องนี้ มากถึงขนาดที่เขาได้คิดค้นแบบจำลองอย่างเป็นทางการที่เรียกว่าเส้นโค้งความมีชีวิตชีวา ซึ่งจัดพนักงานทุกคนออกเป็นสามประเภท:
- 20% ที่มีความสามารถในการผลิตสูงสุด
- กลุ่มกลาง 70% ที่มีความจำเป็นและมีประสิทธิภาพการทำงานในระดับที่สมเหตุสมผล
- 10% ล่างที่ไม่มีประสิทธิภาพและจะถูกไล่ออก
คุณจะให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ของสไตล์การนำทางอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับคุณและความท้าทายในการเป็นผู้นำของคุณ
ตัวอย่างเช่น คุณอาจไม่ไล่พนักงาน 10% ที่อยู่ด้านล่างออก แต่ให้การสนับสนุนพวกเขาดีขึ้นผ่านการฝึกอบรมและเครื่องมือ
ในฐานะผู้นำที่ก้าวล้ำ คุณมีอิสระในการเลือกวิธีตอบสนองต่อสถานการณ์ใด ๆ ในที่ทำงานของคุณ อย่างไรก็ตาม มีแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดบางประการที่สามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้
กลยุทธ์สำคัญในการส่งเสริมรูปแบบภาวะผู้นำที่เป็นผู้นำทาง
การเป็นผู้นำที่ดีนั้นเกี่ยวข้องกับความชัดเจนและความสม่ำเสมอ ในฐานะผู้นำที่ตั้งมาตรฐาน คุณต้องชัดเจนเกี่ยวกับความคาดหวังของคุณและมีความสม่ำเสมอในพฤติกรรมของคุณ วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการบรรลุทั้งสองอย่างคือการสื่อสารและการทำงานร่วมกันกับทีมของคุณอย่างสม่ำเสมอ นี่คือจุดที่แพลตฟอร์มการทำงานเสมือนจริงอย่างClickUpสามารถช่วยได้
1. กำหนดความคาดหวังที่ชัดเจน
ผู้นำที่ตั้งมาตรฐานสูงจะกำหนดมาตรฐานที่สูงและทำให้ทุกคนในทีมเข้าใจอย่างชัดเจน นี่คือวิธีการ
- ตั้งเป้าหมายแบบ SMART: แสดงให้ทีมเห็นสิ่งที่คาดหวังให้พวกเขาบรรลุ
- สร้างแนวทาง: เสนอชุดคำแนะนำหรือแผนงานเกี่ยวกับวิธีการบรรลุเป้าหมายของพวกเขา
- บังคับใช้กรอบเวลา: กำหนดเส้นตายสำหรับทุกงานและฝึกอบรมสมาชิกในทีมให้ปฏิบัติตาม
เครื่องมือที่ครอบคลุมเช่นClickUp Goalsเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำให้เป้าหมายและความคืบหน้าของคุณมองเห็นได้ในที่เดียว ตั้งเป้าหมาย, มอบหมายงาน, ติดแท็กบุคคล, จัดระเบียบเป็นโฟลเดอร์, และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
2. ให้ข้อเสนอแนะและการยอมรับอย่างสม่ำเสมอ
การเป็นผู้นำที่ดีต้องอาศัยการสื่อสารที่ดี ซึ่งรวมถึงเป้าหมาย, คำชี้แจง, และคำแนะนำ ตลอดจน การยกย่องและให้คำแนะนำ
ตัวอย่างเช่น ในClickUp Tasks คุณอาจเขียนคำแนะนำที่ชัดเจนและเกณฑ์การยอมรับสำหรับแต่ละงานในโครงการที่มีกำหนดเวลาที่แน่นหนา ในระหว่างดำเนินโครงการ คุณอาจต้องการให้ตัวเองพร้อมตอบคำถามหรือสนับสนุนสมาชิกทีมในClickUp Chat
หากคุณอยู่ในสถานการณ์วิกฤต คุณอาจใช้เครื่องมือเช่นClickUp Whiteboardsเพื่อวางแผนกระบวนการคิดของคุณและแสดงวิสัยทัศน์ของคุณให้ทีมเห็น ในตอนสิ้นปีหรือในระหว่างการทบทวน คุณอาจใช้สไตล์การสื่อสารของคุณในภาวะผู้นำเพื่อให้คำแนะนำหรือการสอน
3. เป็นแบบอย่างที่ดี
ฝึกฝนภาวะผู้นำแบบกำหนดทิศทางด้วยการทำงานที่ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณกำลังไล่ตามเป้าหมายใหญ่หรือมีกำหนดเวลาที่เร่งด่วน จงรับงานที่ท้าทายและแสดงให้เห็นถึงวิธีการทำงานอย่างชัดเจน วิธีนี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและความคิดสร้างสรรค์ในหมู่สมาชิกทีม
หนึ่งในความเสี่ยงที่ใหญ่กว่าของการเป็นผู้นำด้วยการเป็นแบบอย่างคือทีมอาจคิดว่างานบางอย่างคือหน้าที่ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณอาจแสดงให้ทีมเห็นว่าคุณลักษณะหนึ่งต้องถูกโปรแกรมอย่างไรโดยการเขียนโค้ดสำหรับมัน ผลที่ตามมาคือทีมของคุณอาจคิดว่าคุณเป็นนักพัฒนาเช่นกันและจะช่วยพวกเขาในทุกคุณลักษณะ
หลีกเลี่ยงเหตุการณ์เช่นนี้ด้วยเทมเพลตแผนการจัดการทีมของ ClickUp ใช้เพื่อกำหนดว่าใครกำลังทำอะไร กำลังทำงานได้ดีเพียงใด และความสำเร็จร่วมกันเป็นอย่างไร
4. ส่งเสริมความเป็นอิสระและความรับผิดชอบ
การเป็นผู้นำที่ตั้งเป้าหมายสูงจะทำงานได้ดีที่สุดในทีมที่มีการจัดการตนเองและมีประสิทธิภาพสูงซึ่งมีอิสระและความรับผิดชอบร่วมกัน ดังนั้น ให้อำนาจพวกเขาในการ:
- ท้าทายสถานะที่เป็นอยู่และตั้งคำถามที่ยาก
- สำรวจวิธีการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
- ทดลองและล้มเหลวในการแสวงหาความเป็นเลิศ
- รับผิดชอบต่อการกระทำของตนเองและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
วิธีง่าย ๆ ในการนำมาใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในองค์กรของคุณคือการใช้วิธี RACI matrix. กรอบการทำงานนี้แบ่งทีมออกเป็นผู้ที่รับผิดชอบ (Responsible), ผู้ที่รับผิดชอบโดยตรง (Accountable), ผู้ที่ให้คำแนะนำ (Consulted), และผู้ที่ได้รับทราบ (Informed) (RACI), ทำให้ทุกคนมีความชัดเจนเกี่ยวกับบทบาทของตนในกระบวนการ.
พร้อมที่จะเริ่มต้นหรือยัง?แม่แบบตารางมอบหมายความรับผิดชอบของ ClickUpพร้อมใช้งานแล้ว แม่แบบนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำหนดจังหวะของกระบวนการทำงานตามทักษะและบทบาทของสมาชิกแต่ละคนในทีม
โบนัส: สำรวจเทมเพลตแผนภูมิ RACIอื่นๆ เพื่อเริ่มต้นใช้งาน หากคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับคำศัพท์ ดูที่RACI ผู้รับผิดชอบ vs. ผู้รับผิดชอบ
5. ติดตามความก้าวหน้า
คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าความเร็วของคุณกำลังทำงานอยู่หากคุณไม่ติดตามผลลัพธ์? ใช้ClickUp Dashboardsเพื่อติดตามประสิทธิภาพในแต่ละตัวชี้วัดที่คุณได้ตั้งค่าไว้ ตั้งแต่แคมเปญการตลาดไปจนถึงการพัฒนาแบบสปรินต์ แดชบอร์ดที่ทรงพลังเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณดูรายงานได้แบบเรียลไทม์
6. ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
อย่ากำหนดจังหวะและถอยออกมา ให้ประเมินจังหวะและผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงตามความเหมาะสม ซึ่งอาจหมายถึง:
- การรวบรวมข้อเสนอแนะ: ขอรับข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอจากทีมเกี่ยวกับจังหวะการทำงาน ช่องโหว่ จุดติดขัด ฯลฯ เพื่อนำไปปรับปรุงงานในอนาคต
- การประเมินผล: การทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่สามารถทำได้ดีกว่านี้ในตอนท้ายของทุกโครงการหรือภารกิจ
- การปรับปรุงกระบวนการ: นำข้อมูลเชิงลึกจากข้อเสนอแนะและการทบทวนตนเองมาปรับปรุงกระบวนการเพื่ออนาคต
- การประเมินใหม่: การดำเนินวงจรการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องผ่านการประเมินใหม่และการปรับเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ
เทมเพลตรายงานความคืบหน้าของ ClickUpเป็นจุดเริ่มต้นที่ยอดเยี่ยมสำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการจัดการทีม ช่วยติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญเพื่อระบุช่องโหว่ด้านประสิทธิภาพ ความไม่มีประสิทธิภาพ และปัญหาอื่นๆ
หากสิ่งนั้นได้ทำให้คุณตัดสินใจที่จะรับบทบาทผู้นำที่ตั้งเป้าหมายในองค์กรของคุณแล้ว นี่คือบทประเมินอย่างเป็นกลางเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของมัน
ข้อดีและข้อเสียของภาวะผู้นำแบบกำหนดจังหวะ
สไตล์การนำแบบตั้งเป้าหมายไม่ใช่ทางเดียว. จริง ๆ แล้ว แดเนียล โกลแมนเองก็ได้ขยายความถึงข้อดีข้อเสียของสไตล์การนำอื่น ๆ อีกห้าแบบ.
แต่ถ้าคุณกำลังโน้มเอียงไปทางการเป็นผู้นำที่ตั้งมาตรฐาน นี่คือข้อดีและข้อเสียของมัน
✅ ข้อดี
ประสิทธิภาพสูง: ภาวะผู้นำที่ก้าวล้ำผลักดันให้ทีมบรรลุผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมโดยการตั้งเป้าหมายที่ทะเยอทะยาน แนวทางนี้สามารถกระตุ้นทีมที่มีทักษะสูง สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศและความรับผิดชอบ
แรงจูงใจ: การเป็นผู้นำที่ตั้งเป้าหมายชัดเจนช่วยให้ทุกคนรู้ว่าพวกเขากำลังมุ่งหน้าไปที่ใด ซึ่งทำให้พวกเขามีแรงจูงใจและมุ่งมั่นต่อผลลัพธ์ นอกจากนี้ เมื่อผู้นำเป็นแบบอย่างที่ดี ทีมงานก็จะรู้สึกได้รับแรงบันดาลใจและพร้อมที่จะทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน
การมุ่งเน้นผลลัพธ์: การกำหนดมาตรฐานมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ โดยปรับความพยายามให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดการสูญเสีย
การพัฒนาทักษะ: ความคาดหวังที่สูงจากผู้นำที่ตั้งมาตรฐานไว้สูงผลักดันให้พนักงานขยายขีดความสามารถของตนและพัฒนาทักษะใหม่ ๆ เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งนี้จะสร้างกลุ่มพนักงานที่มีความสามารถเฉพาะตัวและโดดเด่น
❌ ข้อเสีย
จุดมุ่งเน้นระยะสั้น: แม้ว่าการเป็นผู้นำแบบกำหนดจังหวะจะช่วยให้บรรลุผลลัพธ์ในทันทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อาจไม่ยั่งยืนในระยะยาว คุณอาจเสี่ยงต่อการละเลยความเป็นอยู่ที่ดี การพัฒนา และวัฒนธรรมองค์กรที่ดีของพนักงาน
หลีกเลี่ยงผลกระทบดังกล่าวโดยการติดตามตรวจสอบอย่างเชิงรุก ตัวอย่างเช่น คุณอาจผสานโปรแกรมสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีเข้ากับองค์กรของคุณเพื่อสนับสนุนพนักงาน
หรือคุณสามารถสร้างกฎบัตรองค์กรบนClickUp Docsเพื่อแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมการทำงานที่ดีเป็นอย่างไร ดังนั้นเมื่อพนักงานรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม พวกเขาสามารถอ้างอิงเอกสาร/คู่มือเหล่านี้และยกประเด็นปัญหานั้นมาพูดคุยกับคุณ
ภาวะหมดไฟของพนักงาน: ความต้องการที่สูงอย่างต่อเนื่องและการมุ่งเน้นที่ผลงานอย่างไม่หยุดหย่อนอาจทำให้รู้สึกเหมือนกำลังวิ่งอยู่บนลู่วิ่งของแฮมสเตอร์ เมื่อเวลาผ่านไป สิ่งนี้สามารถลดขวัญกำลังใจ ประสิทธิภาพการทำงาน และการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรได้
ระวังอาการหมดไฟในการทำงาน รวบรวมความคิดเห็นของพนักงานอย่างสม่ำเสมอโดยใช้ClickUp Form View จากคำตอบที่ได้รับ ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการหมดไฟในการทำงาน
การขาดการสนับสนุน: ในฐานะผู้นำที่ตั้งมาตรฐานสูง หากคุณให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระของพนักงานมากเกินไป อาจทำให้พวกเขารู้สึกว่าขาดการสนับสนุน สร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันโดยพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ทีมของคุณโดยไม่ลดทอนความเป็นอิสระของพวกเขา
นวัตกรรมที่ถูกกดขี่: การมุ่งเน้นความเร็วและความเป็นเลิศอาจทำให้พนักงานไม่กล้าทดลองหรือเสี่ยง ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ สมาชิกในทีมอาจให้ความสำคัญกับการตอบสนองความคาดหวังมากกว่าการค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ ซึ่งอาจจำกัดการเติบโตในระยะยาว
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: จัดสรรเวลาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม เรียนรู้ที่จะถามว่า "มีวิธีที่ดีกว่านี้ไหม?" ปรับจังหวะให้สอดคล้องกับความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นจากนวัตกรรม ใช้เครื่องมืออย่าง ClickUp Whiteboards เพื่อระดมความคิดกับทีมและแสดงให้พวกเขาเห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติ
บริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
การกำหนดจังหวะมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นการเร่งจังหวะให้เร็วขึ้น แม้ว่าผู้นำที่ชอบกำหนดจังหวะมักจะทำงานในลักษณะนี้ แต่ผู้นำที่ดีก็รู้ว่าจะต้องกำหนดจังหวะของตัวเองให้เหมาะสมด้วย
เหมือนนักวิ่งระยะไกลที่เริ่มต้นการแข่งขันอย่างช้าๆ เพื่อประหยัดพลังงาน ผู้นำใช้จังหวะของตนเองเพื่อสร้างสมดุลให้กับทีมในระหว่างโครงการใหญ่ พวกเขาแสดงพฤติกรรมความเป็นผู้นำเช่น การเป็นแบบอย่างที่ดี การจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการกล้าเสี่ยงอย่างมีการคำนวณเพื่อผลักดันทีมให้ก้าวหน้า พวกเขาสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีซึ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน
พวกเขาผสมผสานการกำหนดจังหวะการทำงานเข้ากับสไตล์การเป็นผู้นำแบบโค้ช เพื่อยกระดับพนักงานให้ทันต่อสถานการณ์ พวกเขาบูรณาการสิ่งนี้เข้ากับสไตล์การเป็นผู้นำแบบประชาธิปไตย โดยรับฟังความคิดเห็นอย่างสม่ำเสมอและติดตามข้อมูลเชิงลึกจากภาคสนามอย่างต่อเนื่อง
พวกเขายังใช้เครื่องมือการนำที่ทันสมัยเช่น ClickUp เพื่อช่วยให้พวกเขาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการตั้งเป้าหมาย การเขียนคำแนะนำ การร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ หรือการติดตามความคืบหน้า ClickUp มีทุกสิ่งที่ผู้นำต้องการเพื่อกำหนดจังหวะและนำทางไปข้างหน้า ลองใช้ด้วยตัวเองสมัครใช้ ClickUp ฟรีวันนี้