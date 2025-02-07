แบรนด์ที่ดีที่สุดบน TikTok ในปี 2025: แนวโน้มการตลาดและเรื่องราวความสำเร็จ

TikTok ได้เติบโตไปไกลเกินกว่าแอปสำหรับเต้นตามกระแสและวิดีโอตลก—มันได้กลายเป็นเวทีระดับโลกสำหรับความคิดสร้างสรรค์และการเชื่อมต่อ
สำหรับแบรนด์ต่างๆ นี่คือสนามเด็กเล่นที่เต็มไปด้วยโอกาสอันไร้ขีดจำกัด ที่ซึ่งการเล่าเรื่องมาบรรจบกับการสร้างเทรนด์ และความแท้จริงครองความเป็นเลิศ ที่นี่คือสถานที่ที่พวกเขาสามารถทำลายกรอบเดิม จุดประกายการสนทนา และสร้างความสัมพันธ์ที่สดใหม่และแท้จริง
สำหรับนักการตลาด นี่คือขุมทรัพย์แห่งความคิดสร้างสรรค์ที่มอบโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ของพวกเขาเอง ตั้งแต่การท้าทายด้วยแฮชแท็กสุดชาญฉลาดไปจนถึงวิดีโอสั้นที่ดึงดูดสายตาให้หยุดดู แบรนด์บางแห่งได้เชี่ยวชาญศิลปะของการโดดเด่นเป็นที่จดจำ
ในบล็อกนี้ เราจะสำรวจแบรนด์ที่ดีที่สุดบน TikTok กลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จของพวกเขา และแนวโน้มการตลาดที่เปลี่ยนแปลงวิธีการเชื่อมต่อกับผู้ชม 💪
โบนัส: สร้าง 'บอร์ดแรงบันดาลใจ' ของแคมเปญ TikTok ที่คุณชื่นชอบบนClickUp Whiteboards ได้ฟรี!
⏰ สรุป 60 วินาที
- ใช้ประโยชน์จากการเติบโตอย่างรวดเร็ว การมีส่วนร่วมสูง และอัลกอริทึมที่เป็นเอกลักษณ์ของ TikTok เพื่อเพิ่มการค้นพบเนื้อหา
- มุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริง, ใช้ประโยชน์จากเทรนด์ที่กำลังเป็นกระแส, และส่งเสริมการมีส่วนร่วมที่มีความหมายเพื่อเป้าหมายกลุ่มคนรุ่น Gen Z
- เรียนรู้จากแบรนด์บน TikTok เช่น ClickUp, Gymshark, Ryanair, Taco Bell และ Netflix
- ปรับปรุงภาพให้สวยงามขึ้นโดยใช้เครื่องมือแก้ไขของ TikTok เช่น ฟิลเตอร์และโอเวอร์เลย์
- เพิ่มแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มการมองเห็นและเข้าร่วมในความท้าทายที่กำลังเป็นที่นิยม
- วางแผนตารางเนื้อหา แคมเปญการตลาด และอื่น ๆ ด้วยเครื่องมืออย่างClickUp
ทำไมแบรนด์ต่างๆ ถึงแห่กันมาที่ TikTok?
การเติบโตอย่างรวดเร็วของ TikTok ได้ทำให้แพลตฟอร์มนี้กลายเป็นศูนย์กลางสำหรับแบรนด์ที่ต้องการเข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่อายุน้อยและสำรวจกลยุทธ์การตลาดที่สร้างสรรค์ คุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์และฐานผู้ใช้ที่มีส่วนร่วมสูงทำให้ TikTok กลายเป็นผู้เล่นสำคัญในด้านการตลาดบนโซเชียลมีเดีย
มาดูกันว่า TikTok ช่วยการตลาดแบรนด์ได้อย่างไร 👀
การเติบโตและการมีส่วนร่วมอย่างรวดเร็ว
TikTok ประสบกับการเติบโตที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยมีผู้ใช้ที่ใช้งานรายเดือนมากกว่า 1 พันล้านคน และมีอัตราการมีส่วนร่วมที่ยอดเยี่ยมถึง 2.65% ซึ่งมักจะทำผลงานได้ดีกว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆ เช่น Instagram และ X
ด้วยผู้ใช้ TikTok ที่ใช้เวลาอย่างมากในการสร้างสรรค์ สำรวจ และมีส่วนร่วม แพลตฟอร์มนี้ไม่ได้เป็นเพียงการรับชมเท่านั้น—แต่กำลังสร้างรูปแบบการปฏิสัมพันธ์อย่างจริงจัง ระดับการมีส่วนร่วมที่สูงนี้ช่วยให้แบรนด์สามารถดึงดูดความสนใจและสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็นธรรมชาติ
🧠 เกร็ดความรู้: ชื่อ 'TikTok' สะท้อนรูปแบบของแพลตฟอร์ม เนื่องจากวิดีโอส่วนใหญ่มีความยาวเพียงไม่กี่วินาที ส่งเสริมการสร้างเนื้อหาที่รวดเร็วและดึงดูดความสนใจ
อัลกอริทึมที่ไม่เหมือนใครและศักยภาพในการค้นพบ
อัลกอริทึมของ TikTok ช่วยเพิ่มการค้นพบเนื้อหาให้สูงสุด โดยวิเคราะห์ความชอบของผู้ใช้แบบเรียลไทม์เพื่อนำเสนอเนื้อหาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ความสามารถนี้ช่วยดึงดูดผู้ใช้และช่วยให้แบรนด์ต่างๆ บรรลุสถานะไวรัลผ่านโพสต์ที่สร้างสรรค์และโดนใจ
อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามนโยบายโซเชียลมีเดียที่ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของชุมชนและค่านิยมของแบรนด์
วัฒนธรรมเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่แท้จริง สร้างความเชื่อมโยงที่แท้จริงระหว่างแบรนด์กับผู้ชมของตน กลไกการค้นหาที่ไม่เหมือนใครนี้ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของเทรนด์ที่ขับเคลื่อนโดยแบรนด์อย่างมากมาย ซึ่งช่วยเพิ่มการมองเห็นและความเกี่ยวข้อง
🔍 คุณรู้หรือไม่? อัลกอริทึมของ TikTok เป็นที่รู้จักว่าเป็นหนึ่งในอัลกอริทึมที่ซับซ้อนที่สุดในสื่อสังคมออนไลน์ มันวิเคราะห์พฤติกรรม ความชอบ และอารมณ์ของผู้ใช้เพื่อคัดสรรเนื้อหาที่ทำให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมเป็นเวลานาน
การเข้าถึงกลุ่มผู้ชมเจเนอเรชั่น Z และมิลเลนเนียล
กลุ่มประชากรของ TikTok มีแนวโน้มไปทาง Generation Z และ Millennials กลุ่มคนเหล่านี้มีความเชี่ยวชาญทางดิจิทัลและให้ความสำคัญกับความจริงใจ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ซึ่งทั้งหมดนี้ TikTok ช่วยส่งเสริม
แบรนด์เหล่านี้ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์ม สร้างความไว้วางใจ ส่งเสริมความภักดี และเข้าถึงกำลังซื้อของคนรุ่นใหม่ ซึ่งช่วยกำหนดแนวโน้มของผู้บริโภค
ระบบนิเวศของ TikTok ยังมอบเครื่องมือที่จำเป็นให้กับแบรนด์ต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมที่มีความหมาย ขยายการเข้าถึง และก้าวล้ำหน้าเทรนด์การตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
🔍 คุณรู้หรือไม่? เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้ชมที่อายุน้อยกว่า แบรนด์ต่างๆ ใช้เนื้อหาที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น ความท้าทาย เบื้องหลัง หรือวิดีโอที่ผู้ใช้สร้างขึ้น
แบรนด์ที่โดดเด่นบน TikTok
นี่คือภาพรวมเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์ แคมเปญ และแนวโน้มที่โดดเด่นซึ่งกำลังกำหนดความสำเร็จของแบรนด์ชั้นนำบน TikTok
แต่ละแบรนด์ใช้แนวทางที่เป็นเอกลักษณ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายและเพิ่มการมีส่วนร่วมให้สูงสุด 🎯
1. ClickUp
คุณสามารถรายงานฝ่ายบุคคลกับฝ่ายบุคคลได้ไหม?#มุกตลกในองค์กร #มุกตลกในออฟฟิศ@ClickUp @ClickUp @ClickUp
คุณสามารถรายงานฝ่ายบุคคลกับฝ่ายบุคคลได้ไหม?#มุกตลกองค์กร #มุกตลกในออฟฟิศ@ClickUp @ClickUp @ClickUp
ClickUpใช้ระบบนิเวศที่ขับเคลื่อนด้วยความคิดสร้างสรรค์ของ TikTok เพื่อดึงดูดและให้ข้อมูลแก่กลุ่มผู้ชมที่อายุน้อยและมีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี โดยใช้รูปแบบที่กำลังเป็นที่นิยมและอารมณ์ขันในที่ทำงานที่เข้าถึงได้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าแอปนี้สามารถแก้ไขปัญหาด้านประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างไร
แคมเปญเช่น ทำงานอย่างชาญฉลาด ไม่ใช่ทำงานหนัก และ เพิ่มประสิทธิภาพทางการเงินด้วย ClickUp ใช้เสียงและมีมยอดนิยมเพื่อผสมผสานเข้ากับวัฒนธรรมของ TikTok ได้อย่างลงตัว ในขณะที่นำเสนอคุณสมบัติของมันอย่างแนบเนียน
ClickUp ยังร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลและใช้เนื้อหาที่ดึงดูดสายตาและเข้าใจง่าย เช่น บทเรียนสั้นๆ หรือเคล็ดลับการทำงานที่สอดคล้องกับการเล่าเรื่องด้วยภาพ
ตัวอย่างเช่น ลองดูวิดีโอไวรัลของ ClickUp เกี่ยวกับปฏิกิริยาที่ดีที่สุดต่อการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่เคยมีมา!
📌 ข้อสรุป: ClickUp ใช้ประโยชน์จากเนื้อหาที่กำลังเป็นที่นิยม อารมณ์ขันในที่ทำงานที่เข้าถึงได้ และการเล่าเรื่อง เพื่อเน้นคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อย่างเป็นธรรมชาติ พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมาย
2. ชิปโกลเต้
พวกเขาไม่ต้องถามด้วยซ้ำว่าชุดของคุณเป็นอะไร 👻 รับอาหารจานหลักมูลค่า $6* วันนี้เมื่อคุณแต่งตัวในชุดแฟนซีและสแกนบัตรสมาชิก Rewards ของคุณ พssst: ต้องเป็นสมาชิก Rewards และมีชุดแฟนซี 10/31/24, 15:00 น. ถึงปิดร้าน จำกัดหนึ่งรายการต่อท่าน รับเฉพาะที่ร้านเท่านั้น ไม่รวมภาษี เงื่อนไขทั้งหมด: chipotle.com/boorito
พวกเขาไม่ต้องถามด้วยซ้ำว่าชุดของคุณเป็นอะไร 👻 รับอาหารจานหลักมูลค่า 6 ดอลลาร์* วันนี้เมื่อคุณแต่งตัวในชุดแฟนซีและสแกนบัตรสมาชิก Rewards ของคุณ พssst: ต้องเป็นสมาชิก Rewards และมีชุดแฟนซี 10/31/24, 15:00 น. ถึงปิด จำกัดหนึ่งรายการต่อท่าน รับเฉพาะที่ร้านเท่านั้น ไม่รวมภาษี เงื่อนไขทั้งหมด: chipotle.com/boorito
ชิปโกลเต้, ร้านอาหารเม็กซิกันที่ได้รับความนิยม, เชื่อมต่อกับผู้ใช้ผ่านกิจกรรมการตลาดที่มีส่วนร่วมซึ่งผสมผสานระหว่างความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของชุมชน.
'Real Foodprint Tracker' ของบริษัทช่วยให้ผู้ใช้สามารถดูประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมจากการสั่งซื้อของพวกเขา ซึ่งได้รับการส่งเสริมผ่านแคมเปญสร้างสรรค์ที่มี Bill Nye เป็นผู้สนับสนุน
นอกจากนี้ ความท้าทายในอดีต เช่น 'The #ChipotleRoyalty Challenge' ยังเชิญชวนให้แฟนๆ แสดงเมนูโปรดของพวกเขา โดยเมนูที่ดีที่สุดจะถูกนำเสนอในเมนูของ Chipotle แบรนด์ยังได้ร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์อย่าง David Dobrik เพื่อขยายการเข้าถึงอีกด้วย
ตัวอย่างเช่น วิดีโอไวรัลจาก Chipotle ที่ใช้ชื่อว่า "มันคือไลฟ์สไตล์" ซึ่งนำเสนอเมนูเบอร์ริโตและโบวล์ของพวกเขา
📌 สรุป: Chipotle สร้างความภักดีต่อแบรนด์ผ่านแคมเปญด้านความยั่งยืน, เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น (UGC) และการร่วมมือกับคนดัง
3. ไรอันแอร์
กลยุทธ์ TikTok ของ Ryanair ใช้ความตลกและความสัมพันธ์ที่เข้าถึงได้เพื่อดึงดูดกลุ่มผู้ชมที่อายุน้อยกว่า มันใช้โทนเสียงที่สนุกสนานและใช้เสียงที่กำลังเป็นที่นิยมเพื่อเปลี่ยนชื่อเสียงด้านงบประมาณต่ำให้กลายเป็นจุดเด่นที่ตลกขบขัน
สายการบินใช้ฟิลเตอร์ตลกขบขัน โดยเฉพาะใบหน้าเครื่องบินที่มีลักษณะเหมือนมนุษย์ ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ที่แพร่หลายอย่างรวดเร็วเพื่อทำให้เนื้อหาของสายการบินเป็นที่จดจำ นอกจากนี้ยังเน้นไปที่สถานการณ์ที่ผู้คนสามารถเกี่ยวข้องได้และมุกตลกที่ถ่อมตัวซึ่งดึงดูดกลุ่มผู้ชมที่เป็นคนรุ่น Gen Z
ไรอันแอร์ 101 🐐#ไรอันแอร์
ไรอันแอร์ 101 🐐#ไรอันแอร์
📌 ข้อสรุป: Ryanair ใช้ความตลกขบขันและความเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันในการทำการตลาดกับกลุ่มมิลเลนเนียลและเจเนอเรชั่นZ พร้อมทั้งใช้ภาพลักษณ์ที่โดดเด่นและน่าจดจำ
🧠 เกร็ดความรู้: วิดีโอไม้กวาดของแซค คิง เป็นวิดีโอที่มีผู้ชมมากที่สุดใน TikTok โดยมียอดผู้ชมมากกว่า 2.3 พันล้านครั้ง
4. เอ็นบีเอ
NBA เป็นหนึ่งในผู้ใช้ TikTok ตั้งแต่ช่วงแรก ๆ ที่เข้าใจและเชี่ยวชาญรูปแบบการมีส่วนร่วมที่เป็นเอกลักษณ์ของแพลตฟอร์มนี้ ในขณะที่ Instagram ของพวกเขามุ่งเน้นที่ไฮไลท์ของเกม ทางสมาคมใช้ TikTok ในแนวทางที่เข้าถึงง่ายและสร้างความสัมพันธ์ได้มากกว่า
พวกเขาผสมผสานอารมณ์ขัน, มีม, และเนื้อหาที่สร้างแรงบันดาลใจ สร้างพื้นที่สำหรับแฟนบาสเกตบอล โดยเฉพาะกลุ่ม Gen Z ให้เชื่อมต่อกับกีฬา NBA ยังโพสต์วิดีโอการออกกำลังกายที่น่าตื่นเต้นพร้อมเสียงเพลงที่กำลังเป็นที่นิยม และมาสคอตของทีมที่โชว์ท่าเต้นของพวกเขา
จา โมแรนท์ ทำท่าหมุนตัว 360 องศาครั้งที่สอง 🤯#NBA #บาสเกตบอล #ไฮไลท์NBA #จาโมแรนท์ #เมมฟิสกริซลีส์
จา โมแรนท์ ทำท่าหมุนตัว 360 องศาครั้งที่สอง 🤯#NBA #บาสเกตบอล #ไฮไลท์NBA #จาโมแรนท์ #เมมฟิสกริซลีส์
📌 ข้อสรุป: NBA ผสมผสานอารมณ์ขัน, มีม, และแรงบันดาลใจเพื่อดึงดูดแฟนบาสเกตบอลในขณะที่แสดงบุคลิกของผู้เล่นและมาสคอต
5. Gymshark
Gymshark มีผู้ติดตามมากกว่า 4.4 ล้านคนและยอดไลค์ 65.7 ล้านครั้งบน TikTok แบรนด์ฟิตเนสนี้ใช้การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพลเพื่อสร้างชุมชนที่แข็งแกร่ง สร้างเนื้อหาที่เข้าถึงง่ายและมีคุณภาพสูงที่สื่อสารโดยตรงกับชุมชนฟิตเนสออนไลน์
แทนที่จะพึ่งพาโฆษณาเชิงส่งเสริมการขายอย่างโจ่งแจ้ง Gymshark มุ่งเน้นไปที่ UGC โดยเน้นที่ความบันเทิง สร้างความเชื่อมโยงที่เป็นธรรมชาติกับผู้ชม
พ่อกลับบ้านแล้ว @Chris Bumstead#cbum #gym #Gymshark
📌 สรุป: Gymshark เสริมสร้างชุมชนของตนผ่านเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นอย่างแท้จริงและการร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์
6. เรดบูล
เรดบูลล์ บริษัทเครื่องดื่มชูกำลังชั้นนำที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1987 ใช้แพลตฟอร์ม TikTok เพื่อเชื่อมต่อกับกลุ่มผู้ชมที่อายุน้อยกว่า กลุ่มนี้มักจะหันไปหาคู่แข่งอย่างมอนสเตอร์หรือเทนซิง ทำให้ TikTok เป็นเครื่องมือการตลาดเชิงกลยุทธ์สำหรับแบรนด์
กลยุทธ์ TikTok ของพวกเขาเน้นการสร้างแบรนด์มากกว่าการโปรโมตสินค้าโดยตรง
ด้วยผู้ติดตามมากกว่า 6.7 ล้านคน TikTok ของ Red Bull นำเสนอเนื้อหาวิดีโอรูปแบบยาวที่น่าดึงดูดซึ่งเน้นกีฬาผาดโผน ความท้าทายผจญภัย และเรื่องราวแบรนด์ที่ไม่เหมือนใคร
ใครเปิดวนอยู่นี่? 😍 🚲: @georgentavou#redbull #givesyouwiiings #จักรยาน #bmx #ทริคจักรยาน
ใครเปิดวนอยู่นี่? 😍 🚲: @georgentavou#redbull #givesyouwiiings #จักรยาน #bmx #ทริคจักรยาน
📌 สรุป: Red Bull เน้นการเล่าเรื่องและภาพที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นแทนการโปรโมตผลิตภัณฑ์โดยตรง เพื่อสร้างความเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งกับกลุ่มเป้าหมาย
7. ทาโก้เบลล์
ทาโก้เบลล์สร้างวิดีโอสั้น ๆ ที่สนุกสนานและสามารถเชื่อมโยงได้ ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมของตน. มักจะผสมผสานอารมณ์ขันและการอ้างอิงถึงวัฒนธรรมป๊อป.
บริษัทให้รางวัลแก่ผู้ใช้โดยกระตุ้นให้พวกเขาลงทะเบียนเพื่อรับรางวัลและชนะอาหารฟรี ผสมผสานความบันเทิงกับการมีส่วนร่วมของลูกค้าอย่างราบรื่น
การร่วมมือกับผู้สร้างสรรค์เช่นไอคอนแฟชั่นชาวอังกฤษ Victor Kunda และ 'Mexican Pizza: The Musical' ที่แปลกใหม่ ช่วยเพิ่มการปรากฏตัวของ Taco Bell ให้มากขึ้น บริษัทยังผลิตวิดีโอแนวตั้งสำหรับโฆษณาทางทีวี และจัดกิจกรรมท้าทายแฮชแท็กเกี่ยวกับเมนูเฉพาะอีกด้วย
ใช่เลยสาวน้อย พร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 19/12
ใช่เลยสาวน้อย พร้อมให้บริการตั้งแต่วันที่ 19/12
📌 ข้อสรุป: Taco Bell สร้างความสนุกสนานและดึงดูดใจด้วยอารมณ์ขัน การร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ และฟีเจอร์โต้ตอบบน TikTok เช่น การท้าทายด้วยแฮชแท็ก
8. Netflix
Netflix ใช้บัญชี TikTok ของตนเพื่อสร้างความตื่นเต้นให้กับรายการต่างๆ ผ่านการเล่าเรื่อง เสียงที่กำลังเป็นที่นิยม และตัวอย่างพิเศษที่ไม่เปิดเผยที่ไหนมาก่อน โดยจะแชร์คลิปและทีเซอร์จากเนื้อหาเพื่อสร้างกระแส กระตุ้นความสนใจของผู้ชม พร้อมเปิดโอกาสให้ได้เห็นเบื้องหลังการทำงาน นอกจากนี้ Netflix ยังสร้างตัวอย่างสั้นๆ ที่เหมาะกับ TikTok เพื่อดึงดูดผู้ชมให้ติดตามอีกด้วย
นอกจากนี้ Netflix ยังใช้ประโยชน์จากการมีส่วนร่วมของแฟนๆ ด้วยการนำเสนอเนื้อหาแบบโต้ตอบ เช่น การร้องคู่ ถามตอบ และโพลสำรวจความคิดเห็น
ตัวละครยอดนิยมมักจะเป็นจุดสนใจหลักในวิดีโอของพวกเขา ทำให้แฟนๆ ยังคงติดตามรายการโปรดของพวกเขาและสร้างความตื่นเต้นสำหรับฤดูกาลที่จะมาถึง
ฉันสงสัยว่า Margot จะหลุดบทบาทไปกี่ครั้งในฉากนี้ 😂#Barbieมีจำหน่ายในออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา#austok #netty
ฉันสงสัยว่า Margot จะหลุดบทบาทไปกี่ครั้งในฉากนี้ 😂#Barbieมีจำหน่ายในออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา#austok #netty
📌 สรุป: Netflix เปลี่ยนรายการของตนให้กลายเป็นเรื่องราวส่วนตัวที่สามารถแชร์ได้บน TikTok พร้อมกับการแอบดูเบื้องหลัง, การมีปฏิสัมพันธ์กับแฟน ๆ และเสียงที่กำลังเป็นที่นิยม
9. นิคโคโลเดียน
กลยุทธ์ TikTok ของ Nickelodeon ประสบความสำเร็จจากการร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์และการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ โดยให้อำนาจอินฟลูเอนเซอร์ในการสร้างเนื้อหาที่สอดคล้องกับจุดแข็งของพวกเขาในขณะที่ยังคงรักษาข้อความของแบรนด์
แบรนด์ส่งเสริมรายการใหม่และกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้เทรนด์ยอดนิยม แฮชแท็ก และชาเลนจ์ไวรัล ซีรีส์หลายตอนและเสียงที่กำลังเป็นที่นิยมช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ชม
Nickelodeon ยังโปรโมทวิดีโอ TikTok ข้ามแพลตฟอร์มเพื่อเพิ่มการเข้าถึงให้สูงสุด
คุณกำลังทำมันได้ยอดเยี่ยมมาก#Dora
คุณกำลังทำมันได้ยอดเยี่ยมมาก#Dora
📌 สรุป: Nickelodeon ยังคงทันสมัยตามเทรนด์ด้วยการร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์, การท้าทายที่กลายเป็นไวรัล, และการผสานเนื้อหาหลายแพลตฟอร์ม
10. สไปค์บอล
Spikeball แบ่งปันเรื่องราวที่แท้จริงผ่านเนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้และเนื้อหาจากมืออาชีพ ซึ่งมักจะแสดงให้เห็นผู้เล่นและสัตว์เลี้ยงของพวกเขากำลังเพลิดเพลินกับเกม
นอกจากนี้ยังให้ความรู้แก่ผู้ติดตามเกี่ยวกับเกม โดยใช้เนื้อหาเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและยอดขายผลิตภัณฑ์ ความพยายามของพวกเขาส่งผลให้มีผู้ติดตาม 1.3 ล้านคน มียอดไลค์ 24.8 ล้านครั้ง และมียอดเข้าชมมากกว่า 200 ล้านครั้ง
ผมเคารพความพยายามทำเองนะ แต่ขอใครสักคนเอาชุด SpikeBuoy ของเราไปให้พวกเขาดูหน่อย🙈
ผมเคารพความพยายามทำเองนะ แต่ขอใครสักคนเอาชุด SpikeBuoy ของเราไปให้พวกเขาดูหน่อย🙈
📌 ข้อสรุป: Spikeball ผสมผสานความเป็นต้นฉบับเข้ากับการเล่าเรื่องที่เฉพาะเจาะจงกับแพลตฟอร์ม เพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
🔍 คุณรู้หรือไม่? TikTok เดิมทีมีชื่อว่า Musical.ly ก่อนที่จะควบรวมกับแอปในปี 2017 การเปลี่ยนแบรนด์นี้ช่วยให้ได้รับความนิยมและดึงดูดผู้ชมได้มากขึ้น
11. ดูโอลิงโก
Duolingo ยึดถือแนวทางการตลาดที่ 'ไม่ยึดติด' ซึ่งมีลักษณะเด่นคืออารมณ์ขัน ความเข้าถึงง่าย และเนื้อหาที่ทันสมัยตามกระแส โดยมีมาสคอตประจำแบรนด์อย่าง ดูโอ เป็นผู้ดำเนินเรื่อง
มันใช้กลยุทธ์การเกาะกระแส (trend jacking) โดยกระโดดเข้าร่วมกับกระแสไวรัลต่าง ๆ ตั้งแต่การอ้างอิงวัฒนธรรมป๊อปอย่าง Squid Game ไปจนถึงมีมของเหล่าคนดัง ความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องระหว่าง Duolingo กับ Google Translate ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ ซึ่งผู้ติดตามต่างตั้งตารอคอยอย่างใจจดใจจ่อ
ข้ามบทเรียนไปหนึ่งบทเรียนแล้วฉันจะให้ดาวหนึ่งดวง | ib: @SassyChannie#dti #dresstoimpress #duolingo
ข้ามบทเรียนหนึ่งบท ฉันจะให้ดาวหนึ่งดวง | ib: @SassyChannie#dti #dresstoimpress #duolingo
📌 สรุป: Duolingo ดึงดูดผู้ชมให้ติดตามด้วยอารมณ์ขัน การเกาะกระแส และรูปแบบการเล่าเรื่องที่นำโดยมาสคอตซึ่งเข้าถึงได้ง่าย
12. สครับแดดดี้
Scrub Daddy ได้พึ่งพา UGC เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ของตนกลายเป็นกระแสบน TikTok โดยกระตุ้นให้แฟนๆ แชร์เทคนิคการทำความสะอาดที่ใช้ฟองน้ำ Scrub Daddy พร้อมกับความท้าทายในการทำความสะอาดบนแพลตฟอร์ม
นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหา ASMR ที่น่าพึงพอใจทางสายตา เช่น 'การเปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการทำความสะอาด' ซึ่งช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ชม
ผ้าเช็ดฝุ่นที่ชื้น... ใครจะคิดล่ะ?? 🤔#scrubdaddy #ยิ้ม #สะอาดท็อก #ทำความสะอาดท็อก #ฟองน้ำโปรดของอเมริกา #ผ้าเช็ดฝุ่นชื้น
ผ้าเช็ดฝุ่นที่ชื้น... ใครจะคิดล่ะ?? 🤔#scrubdaddy #ยิ้ม #สะอาดท็อก #ทำความสะอาดท็อก #ฟองน้ำโปรดของอเมริกา #ผ้าเช็ดฝุ่นชื้น
📌 สรุป: Scrub Daddy ทำให้การทำความสะอาดเป็นเรื่องสนุกและน่าพึงพอใจด้วยเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นและการเปลี่ยนแปลงที่ดึงดูดสายตาด้วย ASMR
13. เดอะวอชิงตันโพสต์
วอชิงตันโพสต์ หนึ่งในหนังสือพิมพ์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา ทำให้หัวข้อข่าวที่แห้งแล้งกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเข้าถึงได้ง่ายขึ้น บัญชี TikTok ของพวกเขาได้ปรับเปลี่ยนเรื่องราวที่ซับซ้อน เช่นการปรับอายุเกษียณของฝรั่งเศสหรือการล่มสลายของซิลิคอนแวลลีย์แบงก์ให้กลายเป็นวิดีโอขนาดสั้นที่เข้าใจง่าย มีความเกี่ยวข้อง และมักจะตลกแต่ให้ความรู้
ด้วยผู้ติดตามมากกว่า 1.8 ล้านคน พวกเขาผสมผสานความเข้มงวดทางวารสารศาสตร์เข้ากับน้ำเสียงที่สนุกสนานและเป็นกันเองสำหรับกลุ่มผู้ชมวัยรุ่น
ศาลอุทธรณ์สหรัฐฯ สำหรับเขตโคลัมเบียเมื่อวันศุกร์ได้ตัดสินเข้าข้างกระทรวงยุติธรรม ซึ่งโต้แย้งว่ารัฐบาลสหรัฐฯ มีอำนาจในการห้ามใช้ TikTok โดยอ้างถึงความเสี่ยงด้านความมั่นคงแห่งชาติที่รัฐบาลจีนอาจกดดันให้ TikTok เปิดเผยข้อมูลของชาวอเมริกันหรือมีอิทธิพลต่อสิ่งที่พวกเขาเห็น บริษัทแม่ของ TikTok คือ ByteDance มีฐานอยู่ในประเทศจีน
ศาลอุทธรณ์สหรัฐฯ สำหรับเขตโคลัมเบียเมื่อวันศุกร์ได้ตัดสินเข้าข้างกระทรวงยุติธรรม ซึ่งโต้แย้งว่ารัฐบาลสหรัฐฯ มีอำนาจในการห้าม TikTok โดยอ้างถึงความเสี่ยงด้านความมั่นคงแห่งชาติที่รัฐบาลจีนอาจกดดันให้ TikTok เปิดเผยข้อมูลของชาวอเมริกันหรือมีอิทธิพลต่อสิ่งที่พวกเขาเห็น บริษัทแม่ของ TikTok คือ ByteDance มีฐานอยู่ในประเทศจีน
📌 สรุป: The Washington Post นำเสนอข่าวที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่ายในรูปแบบวิดีโอสั้น ๆ ที่สนุกสนาน เข้าถึงได้ และแชร์ต่อได้สะดวก
14. เฟนตี้ บิวตี้
Fenty Beauty แบรนด์สกินแคร์และเครื่องสำอางที่เป็นเจ้าของโดยนักร้องป๊อปชื่อดัง Rihanna เป็นตัวอย่างที่ดีของแบรนด์ความงามที่วางกลยุทธ์ TikTok ได้อย่างถูกต้อง
แม้จะมีความนิยมอย่างมาก ผู้ก่อตั้งแบรนด์ก็ยังคงอยู่ในเบื้องหลัง ทำให้เนื้อหาส่วนใหญ่พึ่งพาผู้มีอิทธิพลด้านความงามชั้นนำในการรีวิวสินค้า การทำเช่นนี้ช่วยเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์และความหรูหรา ในขณะที่เนื้อหาถูกผลิตอย่างมืออาชีพด้วยการเปลี่ยนฉากที่ราบรื่นและการตัดต่อที่สร้างสรรค์ซึ่งสอดคล้องกับสไตล์ของ TikTok
@Rihanna โชว์ลิปแดงสุดเพอร์เฟ็กต์ตลอดทั้งซีซั่น 💋 เธอใช้#TracedOutPencil Lip Liner และ#IconVelvetLiquid Lipstick ในเฉดสี 'The MVP' สีแดงสากลที่ดูดี (และรู้สึกดี!) กับทุกคน 💯 คว้า#lipcomboนี้ได้ที่ TikTok ♥️
@Rihanna โชว์ลิปแดงสุดเพอร์เฟกต์ตลอดทั้งซีซั่น 💋 เธอใช้#TracedOutPencil Lip Liner และ#IconVelvetLiquid Lipstick ในเฉดสี 'The MVP' สีแดงสากลที่ดูดี (และรู้สึกดี!) กับทุกคน 💯 รีบไปตำ#lipcomboนี้บน TikTok ♥️
📌 สรุป: Fenty Beauty สร้างสรรค์คอนเทนต์ที่โดดเด่นด้วยการร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ด้านความงามชั้นนำ เพื่อรีวิวผลิตภัณฑ์อย่างตรงไปตรงมาและน่าเชื่อถือ
15. ไนกี้
กลยุทธ์ของ Nike บน TikTok นั้นเรียบง่ายแต่ได้ผล
แทนที่จะพึ่งพาประวัติที่ซับซ้อนหรือการออกแบบฟีดที่หรูหรา แบรนด์เน้นที่ผลิตภัณฑ์และชื่อเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของตน โดยนำเสนอเนื้อหาที่เน้นคุณค่าซึ่งมากกว่าแค่รองเท้าผ้าใบ
จากคำแนะนำด้านฟิตเนสและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตไปจนถึงข้อความที่เน้นการกุศล Nike นำเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของพวกเขา พวกเขาใช้การเปลี่ยนฉากและเอฟเฟกต์วิดีโอแต่ในสไตล์ที่ผ่อนคลายและเป็นธรรมชาติ
การชนะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ @Vini Jr. ทำทุกอย่างได้ถูกต้องเพื่อไปถึงจุดนั้น เต้นผ่านกองหลัง อุปสรรค และความสงสัย จนถึงจุดสูงสุด#NikeFootball
การชนะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ @Vini Jr. ทำทุกอย่างได้ถูกต้องเพื่อไปถึงจุดนั้น เต้นผ่านกองหลัง อุปสรรค และความสงสัย จนถึงจุดสูงสุด#NikeFootball
📌 สรุป: ไนกี้แสดงให้เห็นถึงเกียรติยศของแบรนด์ผ่านเนื้อหาที่สร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งผสมผสานคำแนะนำด้านฟิตเนส ธีมไลฟ์สไตล์ และเอฟเฟกต์วิดีโอไวรัลได้อย่างลงตัว
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:เทคนิคการเติบโตบน TikTokที่ยอดเยี่ยมคือการสร้างวิดีโอที่มีความยาวไม่เกิน 15 วินาที วิดีโอประเภทนี้มักจะมีประสิทธิภาพสูง เนื่องจากสามารถดึงดูดความสนใจได้อย่างรวดเร็วและกระตุ้นให้ผู้ชมดูจนจบ
16. เมย์เบลลีน
เมย์เบลลีนใช้ผู้มีอิทธิพลและเทรนด์เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์ของตนเป็นที่ชื่นชอบใน TikTok แบรนด์สร้างวิดีโอสอนแต่งหน้าแบบทีละขั้นตอนโดยมีผู้มีอิทธิพลด้านความงามเป็นผู้นำ
นอกจากนี้ ยังปรับแต่งความท้าทายยอดนิยมบนแพลตฟอร์มเพื่อนำเสนอสินค้า
เสิร์ฟลุคสวยและแชร์เรื่องราวแบบไม่ตัดสิน 😂💗#เราฟังไม่ตัดสิน #maybellinepartners@Danya Villalobos @KBell 🫶🍒 @Michelle @nasochami @Amy Nguyen 🤍 @lex @Alexis Leianna @Kripa Patel Joshi @ ₊˚✧ Isabella! ✧˚₊ @aakubii 🫶🏿
เสิร์ฟลุคสวยและแชร์เรื่องราวแบบไม่ตัดสิน 😂💗#เราฟังไม่ตัดสิน #maybellinepartners@Danya Villalobos @KBell 🫶🍒 @Michelle @nasochami @Amy Nguyen 🤍 @lex @Alexis Leianna @Kripa Patel Joshi @ ₊˚✧ Isabella! ✧˚₊ @aakubii 🫶🏿
📌 ข้อสรุป: เมย์เบลลีนผสมผสานบทสอนทีละขั้นตอนกับเทรนด์ที่กำลังเป็นกระแสในโลกออนไลน์ ทำให้ผลิตภัณฑ์ของแบรนด์กลายเป็นไอเท็มยอดนิยมบน TikTok
17. ดังกิ้น โดนัท
ดังกิ้น โดนัทส์ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย Gen Z ด้วยการร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์อย่างสร้างสรรค์ โดยจับมือกับ Charli D'Amelio ดาวเด่นจาก TikTok เปิดตัวเครื่องดื่มสุดพิเศษที่มีชื่อของเธอ เพิ่มการรับรู้แบรนด์ในกลุ่มผู้ติดตามจำนวนมากของเธอ
Dunkin ยังส่งสินค้าที่มีแบรนด์ให้กับผู้สร้างคอนเทนต์บน TikTok ที่เป็นแฟนอยู่แล้ว เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
แบรนด์ได้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในวัฒนธรรมของแพลตฟอร์มมากยิ่งขึ้น ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีสีสันสดใสและเหมาะสำหรับการถ่ายรูปลงอินสตาแกรม เช่น ซูการ์พลัม มัคคิอาโต้
~ขว้างโต๊ะ~
~ขว้างโต๊ะ~
📌 สรุป: Dunkin Donuts เพิ่มการมีส่วนร่วมด้วยแคมเปญที่ขับเคลื่อนโดยอินฟลูเอนเซอร์ สินค้าที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย
18. ฟักทอง
Pumpkin บริษัทประกันภัยสัตว์เลี้ยง พลิกโฉมการตลาดประกันภัยแบบดั้งเดิม โดยใช้ TikTok ในการแชร์ภาพสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักและเคล็ดลับการดูแลสัตว์เลี้ยงที่เป็นประโยชน์
การผสมผสานวิดีโอสั้นที่น่าสนใจ, เรื่องราวที่เชื่อมโยงกัน, และภาพคุณภาพสูง, แบรนด์นี้ได้จัดตำแหน่งตัวเองเป็นแหล่งข้อมูลที่ให้ประโยชน์ และผู้สนับสนุนการดูแลสุขภาพของสัตว์เลี้ยง.
เมื่อวันหยุดใกล้เข้ามา นั่นหมายถึงการเดินทางในช่วงวันหยุดด้วย ✈️ หากคุณกำลังเดินทางพร้อมกับน้องหมาที่พกพาได้ในช่วงวันหยุดนี้ คุณจะต้องดูวิดีโอนี้เพื่อรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการทำให้การเดินทางราบรื่นและง่ายดาย ขอให้เดินทางปลอดภัยและมีความสุขในวันหยุด!#dogtok #dogsoftiktok #miniaussie #travelingwithdogs
เมื่อวันหยุดใกล้เข้ามา นั่นหมายถึงการเดินทางในช่วงวันหยุดด้วย ✈️ หากคุณกำลังเดินทางพร้อมกับน้องหมาที่พกพาได้ในช่วงวันหยุดนี้ คุณจะต้องดูวิดีโอนี้เพื่อรับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการทำให้การเดินทางราบรื่นและง่ายดาย ขอให้เดินทางปลอดภัยและมีความสุขในวันหยุด!#dogtok #dogsoftiktok #miniaussie #travelingwithdogs
📌 สรุป: Pumpkin แบ่งปันเนื้อหาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักและเคล็ดลับการดูแลที่เป็นประโยชน์ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างการเล่าเรื่องที่ให้ความรู้กับความประทับใจทางอารมณ์
🔍 คุณรู้หรือไม่? แบรนด์ที่ใช้เสียงและแทร็กเสียงยอดนิยมสามารถเพิ่มโอกาสในการถูกค้นพบได้อย่างมาก หากต้องการอัปเดตเทรนด์ล่าสุด อย่าลืมตรวจสอบส่วนเสียงที่กำลังเป็นกระแสใน TikTok
19. พริตตี้ ลิตเติ้ล ธิง
Pretty Little Thing (PLT) แบรนด์เสื้อผ้ายอดนิยม ได้สร้างตัวตนที่แข็งแกร่งบนโซเชียลมีเดียผ่าน TikTok โดยใช้การร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ เนื้อหาที่ดึงดูดสายตา และแคมเปญที่น่าสนใจ กลยุทธ์ของแบรนด์รวมถึงการร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ การใช้โทนสีชมพูสดใส และภาพที่มีคุณภาพสูงเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์
แบรนด์ยังจัดการแข่งขันแบบโต้ตอบสำหรับผู้ติดตามของตน
PLT ได้ดำเนินแคมเปญต่างๆ เช่น #PinkFridayWithPLT ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนจาก Black Friday โดยมีการลดราคาครั้งใหญ่และแจกของรางวัลมูลค่า 10,000 ดอลลาร์ อีกหนึ่งแคมเปญที่ประสบความสำเร็จคือ #BritneyChallenge ซึ่งพวกเขาได้สร้างชุดไอคอนิกของ Britney Spears ขึ้นมาใหม่สำหรับวันฮาโลวีน
รอแป๊บนะ… @Aisha Mian 🤍✨#pltgirlstrip #miantwins
รอแป๊บนะ… @Aisha Mian 🤍✨#pltgirlstrip #miantwins
📌 สรุป: PLT ดึงดูดผู้ติดตามด้วยแคมเปญเชิงโต้ตอบ ความร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ และภาพลักษณ์แบรนด์ที่โดดเด่น
20. Crocs
Crocs ใช้ประโยชน์จากแนวโน้มแฟชั่นปัจจุบันและการตลาดที่ขับเคลื่อนโดยผู้มีอิทธิพลเพื่อรักษาสถานะอันเป็นเอกลักษณ์ของตนไว้ โดยร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลในวงการแฟชั่น เน้นย้ำว่ารองเท้าซิกเนเจอร์ของแบรนด์สามารถเสริมลุคทันสมัยและมีสไตล์ได้อย่างลงตัว
แบรนด์ยังเข้าร่วมในชาเลนจ์ไวรัลบน TikTok อีกด้วย ซึ่งช่วยให้สามารถสาธิตความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ได้ในทางที่สนุกและน่าติดตาม
เพลิดเพลินกับการแกะกล่องแบบ asmr ฟรี 💆ขอบคุณ @Bree Kish#croctok #asmr #unboxing #วันหยุด
📌 สรุป: Crocs ยังคงมีความเกี่ยวข้องและทันสมัยผ่านอินฟลูเอนเซอร์ด้านแฟชั่นและชาเลนจ์ใน TikTok โดยเน้นย้ำถึงความหลากหลายและสไตล์ที่เหมาะกับกลุ่มผู้ชมวัยรุ่น
🔍 คุณรู้หรือไม่? ในประเทศจีน TikTok มีชื่อว่า Douyin โดยให้บริการเป็นเวอร์ชันแยกที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้ท้องถิ่นโดยเฉพาะ
ตัวอย่างแคมเปญนวัตกรรม
แคมเปญ TikTok เพิ่มความสนุกที่จำเป็นอย่างมากให้กับกลยุทธ์การตลาดแบบดั้งเดิม แบรนด์สามารถทดลองใช้ความท้าทายแฮชแท็กที่สร้างสรรค์และการร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผลกระทบ
ในส่วนนี้ เราจะดูแคมเปญแบรนด์บน TikTok ที่สร้างความประทับใจบนแพลตฟอร์มนี้ 📃
นิสสัน
เพื่อส่งเสริมรถยนต์ SUV รุ่นใหม่ของตนนิสสันได้เปิดตัวแคมเปญแบบโต้ตอบเชิญชวนผู้ใช้ TikTok ให้เข้าร่วมเกมฟิลเตอร์ AR ที่เน้นการออกเสียง บริษัทได้เปิดตัวแคมเปญ TikTok ครั้งแรกของตนโดยมีผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ 1,500 คนเพื่อทำให้ภารกิจสำเร็จลุล่วง
พัฒนาโดย TBWA\Chiat\Day นิวยอร์ก แคมเปญนี้ประกอบด้วยวิดีโอ 'บทเรียนการออกเสียง' ที่มีคนดังมาสอนผู้ชมให้ออกเสียงชื่อที่มักออกเสียงผิดอย่างถูกต้อง—รวมถึง 'อารียา'
มีผู้สร้างผลงานรวมถึง ทัว ทาโกไวโลอา, แอนนา ฟาริส, อีดีนา เมนเซล, แบม อเดบาโย, จอช ดูฮาเมล และ ควินน์เอ็กซ์ซีไอไอ
แฮชแท็ก #HowDoYouSayAriya ได้รับความสนใจถึง 122.5 ล้านวิว ขณะที่วิดีโอรวมของแคมเปญดึงดูดผู้ชมได้ถึง 22.9 ล้านวิว สะท้อนให้เห็นถึงความนิยมอย่างแพร่หลาย
📌 ข้อสรุป: การมีส่วนร่วมกับเทคโนโลยี AR การรับรองจากคนดัง และผู้สร้างคอนเทนต์บน TikTok สามารถกระตุ้นการมีส่วนร่วมของผู้ชมและการมองเห็นได้อย่างมีนัยสำคัญ
อี.แอล.เอฟ คอสเมติกส์
e. l. f Cosmetics ได้ใช้ประโยชน์จากกระแสความชื่นชอบของผู้ชมใน TikTok ที่มีต่อท่าเต้นและดนตรีที่ติดหู โดยสร้างสรรค์เพลงประกอบโฆษณาต้นฉบับสองเพลง ได้แก่ Eyes. Lips. Face. และ Eyes. Lips. Face. Safe. ซึ่งทั้งสองเพลงกลายเป็นไวรัล สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใช้เต้นตามทั้งในโลกออนไลน์และสถานที่จริง เช่น คลับและผับ
ต่อยอดจากแรงผลักดันนี้ พวกเขาได้เปิดตัวรายการเรียลลิตี้โชว์ชื่อ Eyes. Lips. Famous. ผู้ชนะอันดับต้นจะได้รับประสบการณ์เข้าค่ายเสริมความงาม ผลิตภัณฑ์ฟรีตลอดหนึ่งปี และเงินสนับสนุนจำนวน 5,000 ดอลลาร์
📌 ข้อสรุป: การใช้เพลงไวรัล, การผสมผสานการมีส่วนร่วมทางดิจิทัลและในชีวิตจริง, และการขยายเรื่องราวของแคมเปญอย่างสร้างสรรค์
ASOS
ASOS เปิดตัวแคมเปญ #AySauce ที่โดดเด่นทั่วสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร โดยร่วมมือกับผู้สร้างคอนเทนต์ 25 คน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชมนำเสนอชุดโปรดสามชุดของพวกเขา
แคมเปญระยะเวลาสามสัปดาห์นี้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มประชากรที่มีอายุน้อยและมีกิจกรรมทางสังคมเป็นหลัก โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมมีโอกาสที่เนื้อหาของพวกเขาจะได้รับการนำเสนอใน TikTok's TopView, ผลการค้นหา, และโฆษณาของ ASOS
นอกเหนือจากโครงการนี้ ASOS ยังได้ลงทุนในโฆษณาแบบอินฟีดและร่วมมือกับ Byte เพื่อสร้างประสบการณ์เสริมความเป็นจริง เช่น ฟิลเตอร์เสมือนจริงและเอฟเฟกต์ที่มีแบรนด์ ซึ่งช่วยขยายการเข้าถึงและเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
📌 ข้อสรุป: การผสานความร่วมมือกับผู้สร้างคอนเทนต์เข้ากับฟีเจอร์ AR และความท้าทายแบบอินเทอร์แอคทีฟ ช่วยส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการรับรู้แบรนด์ในระดับสูง
เพิ่มการเข้าถึงแบรนด์บน TikTok
เพื่อเพิ่มการเข้าถึงแบรนด์บน TikTok คุณต้องสร้างเนื้อหาที่แท้จริงและน่าสนใจซึ่งสอดคล้องกับธีมที่กำลังเป็นที่นิยมและสอดคล้องกับบุคลิกของผู้ใช้ของคุณ คุณยังสามารถสำรวจการร่วมมือและเครื่องมือโฆษณาเช่นโฆษณาในฟีด, เอฟเฟ็กต์แบรนด์, และการท้าทายแฮชแท็ก
มันไม่ได้ท้าทายอย่างที่คิด มาดูกลยุทธ์พื้นฐานบางประการที่คุณสามารถเพิ่มลงในรายการตรวจสอบการตลาดของคุณเพื่อขยายการเข้าถึงของคุณกัน 💫
ใช้ประโยชน์จากอัลกอริทึมของ TikTok
ใช้ประโยชน์จากอัลกอริทึมอันทรงพลังของ TikTok ด้วยการสร้างวิดีโอที่ดึงดูดความสนใจและกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม เช่น การแชร์และความคิดเห็น
อัลกอริทึมให้ความสำคัญกับเนื้อหาตามการโต้ตอบของผู้ใช้, ข้อมูลวิดีโอ, และการตั้งค่าของอุปกรณ์. นี่คือวิธีการพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงของคุณ:
- สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ ที่ดึงดูดความสนใจในไม่กี่วินาทีแรก
- ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์, รวมถึงการกดไลค์, การแสดงความคิดเห็น, และการแชร์, เพื่อเพิ่มการมองเห็นของเนื้อหา
- โพสต์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นผู้ใช้ที่แอคทีฟ
ลองใช้เครื่องมือวิเคราะห์ TikTokเพื่อติดตามประสิทธิภาพของเนื้อหาและขับเคลื่อนการปรับปรุง วิเคราะห์ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น จำนวนการดู, การกดไลค์, การแชร์, และข้อมูลประชากรของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทำความเข้าใจว่าอะไรที่ได้ผลดีที่สุดและปรับปรุงกลยุทธ์ให้ดีขึ้นตามเวลา
ใช้เครื่องมือแก้ไขของ TikTok
เครื่องมือแก้ไขในตัวของแอปช่วยสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจทางสายตาและสอดคล้องกับผู้ชมของคุณ เครื่องมือภายนอกเช่น CapCut และ Movavi Video Editor มีเทมเพลตหลากหลาย เอฟเฟกต์ และการผสานเพลงอย่างไร้รอยต่อเพื่อสร้างวิดีโอคุณภาพสูง
เพิ่มประสิทธิภาพภาพของคุณด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ฟิลเตอร์, การเปลี่ยนฉาก, และการซ้อนข้อความ เพื่อให้เนื้อหาของคุณมีความเคลื่อนไหวและดูเป็นมืออาชีพมากขึ้น
🤝 แจ้งเตือนอย่างเป็นกันเอง: เพื่อเข้าถึงผู้ชมใหม่ๆ สร้างวิดีโอสั้นคุณภาพสูงที่มีภาพที่โดดเด่น คำบรรยายที่ชัดเจน และดึงดูดความสนใจทันที (เช่น การแนะนำที่น่าสนใจ) เพื่อเพิ่มโอกาสในการปรากฏบนหน้า 'สำหรับคุณ'
สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจ
คุณต้องสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจเพื่อให้ผู้ชมของคุณติดตามอย่างต่อเนื่อง แต่จะทำอย่างไร? มุ่งเน้นที่:
- การเล่าเรื่อง
- บทเรียนและวิดีโอสอนวิธีการ
- อารมณ์ขันและเทรนด์
ClickUp Brainเป็นเครื่องมือ AI สำหรับโซเชียลมีเดียที่อเนกประสงค์ ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเป็นศูนย์กลางสำหรับรวบรวมไอเดีย ข้อมูลเชิงลึก และแรงบันดาลใจ ไม่ว่าคุณจะกำลังระดมความคิดสำหรับวิดีโอสร้างสรรค์ ไอเดีย TikTok เขียนแคปชั่น หรือวางแผนกลยุทธ์แฮชแท็ก ผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI จะช่วยให้ทุกขั้นตอนง่ายขึ้น
สิ่งที่คุณต้องทำคือป้อนไอเดียหรือหัวข้อเนื้อหาลงใน ClickUp Brain แล้วมันจะเสนอคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ เช่น หัวข้อข่าวที่ดึงดูดใจ แนวคิดวิดีโอ และเทรนด์ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
ร่วมมือกับผู้มีอิทธิพล
ร่วมมือกับอินฟลูเอนเซอร์ TikTok ที่มีค่านิยมและกลุ่มเป้าหมายสอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ อินฟลูเอนเซอร์ได้สร้างความไว้วางใจกับผู้ติดตามของพวกเขา ทำให้คำรับรองของพวกเขามีพลัง คุณสามารถใช้:
- เนื้อหาที่ได้รับการสนับสนุน
- ความท้าทายที่มีแบรนด์
- อินฟลูเอนเซอร์เทคโอเวอร์
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ: คุณสามารถสร้าง 'ดูเอ็ท' ที่ให้คุณแสดงร่วมกับวิดีโออื่นได้ และ 'สติช' เพื่อรวมคลิปจากผู้อื่นเข้าไปในเนื้อหาของพวกเขา สิ่งนี้ช่วยส่งเสริมความร่วมมือและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สร้างสรรค์
ใช้ประโยชน์จากเทรนด์และแฮชแท็ก
แฮชแท็กเป็นเครื่องมือการตลาด TikTokที่ทรงพลังสำหรับการจัดหมวดหมู่เนื้อหาและมีส่วนร่วมกับเทรนด์ต่าง ๆ การใส่แฮชแท็กที่เหมาะสมสามถึงห้าแฮชแท็กในคำบรรยายของคุณจะสร้างสมดุลที่สมบูรณ์แบบเพื่อเพิ่มการมองเห็นโดยไม่ทำให้โพสต์ของคุณดูรก
มุ่งเน้นไปที่แท็กที่สอดคล้องกับเสียงของแบรนด์และเนื้อหาที่กำลังเป็นที่นิยม ใช้เครื่องมือเช่น TikTok's Creative Center, ฟีเจอร์การเติมคำอัตโนมัติ และการวิเคราะห์คู่แข่งเพื่อค้นหาแฮชแท็กที่เกี่ยวข้อง
💡 เคล็ดลับมืออาชีพ: ทดลองใช้การผสมผสานแฮชแท็กที่แตกต่างกันโดยยังคงความเกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มการเข้าถึงของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นกับผู้ติดตาม
โต้ตอบกับผู้ชมของคุณโดยการตอบกลับความคิดเห็น เข้าร่วมในความท้าทาย หรือจัดเซสชันสด การสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงจะช่วยเสริมสร้างความภักดีและส่งเสริมการเติบโต
คุณยังสามารถเชื่อมต่อกับผู้ชมของคุณได้โดยการ:
- การยอมรับเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น
- เริ่มต้นการสนทนาด้วยคำถามหรือแบบสำรวจ
- การสร้างเนื้อหาตามคำแนะนำ
วางแผนเนื้อหาและสร้างตารางการโพสต์
รักษาความสม่ำเสมอและจัดระเบียบตารางการโพสต์ของคุณด้วยเครื่องมือจัดการโครงการบนโซเชียลมีเดีย
หนึ่งในแอปที่ยอดเยี่ยมคือClickUp Marketing Software. 🤩
มันจะช่วยคุณวางแผนปฏิทินเนื้อหา, ติดตามความคืบหน้า, และทำให้การโพสต์เป็นไปตามเวลาที่กำหนด, ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการรักษาการมีส่วนร่วมบน TikTok.
มาดูคุณสมบัติบางประการเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ TikTok ของคุณกัน ⚒️
ClickUp Docs
ClickUp Docsคือเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุดสำหรับทีมที่ทำงานเกี่ยวกับเนื้อหา TikTok มันรวมกระบวนการตรวจสอบและปรับปรุงไอเดียไว้ในที่เดียว
ด้วยความยืดหยุ่นบนระบบคลาวด์ คุณสามารถสร้าง แก้ไข และแชร์เอกสารเพื่อจัดระเบียบแผนการรณรงค์ เขียนสคริปต์วิดีโอ หรือสร้างปฏิทินเนื้อหาได้
คุณสมบัติของหน้าซ้อนช่วยให้คุณจัดโครงสร้างการรีวิวเป็นลำดับชั้นได้ ทำให้แคมเปญ TikTok ที่ยาวสามารถแบ่งออกเป็นส่วนที่จัดการได้ง่าย เช่น สรุปความคิดสร้างสรรค์, รายการแฮชแท็ก, และตารางการโพสต์
คุณยังสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความสอดคล้องกัน
เมื่อเตรียมแคมเปญ TikTok ทีมสามารถฝังร่างวิดีโอ การวิเคราะห์ หรือภารกิจเฉพาะเข้าไปในเอกสาร Docs ได้โดยตรงเพื่อการตรวจสอบ
📖 อ่านเพิ่มเติม: TikTok vs. Reels: การเปรียบเทียบสำหรับนักการตลาดโซเชียลมีเดีย
ClickUp Chat
ClickUp Chatเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ TikTok ของคุณกับทีม คุณสามารถทำงานร่วมกันได้โดยตรงในความท้าทายที่กำลังเป็นที่นิยมบน TikTok, ไอเดียวิดีโอ, หรือการร่วมมือกับผู้มีอิทธิพลบนแพลตฟอร์ม
นอกจากนี้ ให้เชื่อมโยงการสนทนาเหล่านี้กับงานต่างๆ เช่น การกำหนดเวลาโพสต์ การสร้างเนื้อหาวิดีโอ หรือการวิเคราะห์ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม
ด้วยคุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI คุณสามารถสร้างงานอัตโนมัติจากการสนทนาของคุณ ช่วยประหยัดเวลาที่สำคัญ
ความคิดเห็นการมอบหมายงานใน ClickUp
ขณะที่คุณทำงานร่วมกับทีมในการสร้างเนื้อหา TikTok คุณสามารถใช้ClickUp Assign Commentsเพื่อมอบหมายงานเฉพาะหรือข้อเสนอแนะให้กับสมาชิกทีมที่รับผิดชอบได้ สิ่งนี้จะเกิดขึ้นภายใน Docs เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างราบรื่น
ตัวอย่างเช่น หากใครต้องการตรวจสอบวิดีโอ ก่อนที่จะโพสต์ หรืออนุมัติคำบรรยาย คุณสามารถมอบหมายความคิดเห็นนั้นให้พวกเขาได้ ทำให้การติดตามผลและการรับผิดชอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว
แดชบอร์ด ClickUp
แดชบอร์ดของ ClickUpมอบวิธีการที่ชัดเจนในการติดตามและปรับปรุงแคมเปญ TikTok ของคุณด้วยบัตรที่สามารถปรับแต่งได้ บัตรเหล่านี้ช่วยให้คุณติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก เช่น จำนวนการดู การมีส่วนร่วม และการเติบโตของผู้ติดตาม
มันแสดงข้อมูลนี้ด้วยกราฟและแผนภูมิเพื่อสังเกตแนวโน้มและระบุเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด ทำให้คุณสามารถปรับกลยุทธ์ของคุณได้แบบเรียลไทม์
คุณสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดให้สะท้อนเป้าหมายของแคมเปญได้; แดชบอร์ดจะอัปเดตโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณทำงานกับข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ
เทมเพลตปฏิทินโซเชียลมีเดียสมัยใหม่ของ ClickUp
ปฏิทินโซเชียลมีเดียแบบทันสมัยของ ClickUpเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดการแคมเปญ TikTok ของคุณได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าคุณจะดูแลบัญชีเดียวหรือหลายแคมเปญบน TikTokเทมเพลตโซเชียลมีเดียนี้จะช่วยให้คุณติดตามทุกโพสต์และตัวชี้วัดประสิทธิภาพได้อย่างครบถ้วน
นอกจากนี้ยังฝังเครื่องมือการแสดงข้อมูลเพื่อวัดความสำเร็จ ไม่เพียงแต่ TikTok เท่านั้น แต่ยังจัดระเบียบและวางแผนเนื้อหาในช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ
ความท้าทายและข้อเสียของการตลาดบน TikTok
ในขณะที่ TikTok มอบโอกาสที่ยอดเยี่ยมในการดึงดูดกลุ่มผู้ชมที่อายุน้อย แต่ก็ไม่ได้ปราศจากความท้าทาย ตั้งแต่ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาที่สูงไปจนถึงความต้องการเฉพาะด้านของเนื้อหา การใช้งานแพลตฟอร์มนี้จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ
มาดูข้อเสียบางประการของมันกัน 👇
- ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสูง: ค่าใช้จ่ายขั้นต่ำในการโฆษณาเริ่มต้นที่ $500 โดยมีอัตราค่าโฆษณาต่อหนึ่งพันครั้ง (CPM) ประมาณ $10 ทำให้เข้าถึงได้ยากสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- การเข้าถึงกลุ่มประชากรที่แคบ: กลุ่มผู้ชมที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุน้อยจำกัดการมีส่วนร่วมสำหรับแบรนด์ที่มุ่งเป้าไปยังกลุ่มอายุที่สูงกว่า
- ความต้องการในการผลิตเนื้อหา: การพึ่งพาเนื้อหาวิดีโอแต่เพียงอย่างเดียวเพิ่มต้นทุนการผลิตและความซับซ้อน
- ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง: การเชื่อมโยงกับแนวโน้มที่เป็นที่ถกเถียงหรือเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องอาจทำลายภาพลักษณ์ของแบรนด์
- การตรวจสอบเนื้อหา: การสัมผัสกับเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือความท้าทายที่แพร่ระบาดอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มเติมต่อแบรนด์
ชนะแคมเปญ TikTok ด้วย ClickUp
TikTok ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการทำการตลาดออนไลน์ ขณะที่แบรนด์ต่าง ๆ พยายามก้าวล้ำเทรนด์เพื่อสร้างความเติบโตบนแพลตฟอร์มนี้ ตั้งแต่แคมเปญไวรัลไปจนถึงความร่วมมือที่สร้างสรรค์ ความสำเร็จบน TikTok ต้องการความคิดสร้างสรรค์ ความสม่ำเสมอ และความยืดหยุ่นในการปรับตัว ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องอาศัยการวางแผนและการจัดการอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
ClickUp เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์ที่ช่วยให้การทำงานของคุณง่ายขึ้นด้วยแพลตฟอร์มครบวงจร ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น Docs สำหรับการสร้างเนื้อหา, Brain สำหรับระดมความคิด และ Chat สำหรับการสื่อสารที่ราบรื่น การจัดการกลยุทธ์ TikTok ของคุณไม่เคยง่ายอย่างนี้มาก่อน
เวลาผ่านไปเรื่อย ๆ คุณกำลังรออะไรอยู่?
สมัครใช้ ClickUpฟรีวันนี้! ✅