เทมเพลต Excel Balanced Scorecard ที่ดีที่สุด

แม้จะมีการเข้าถึงเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีที่สุดและทีมบริหารผลงานที่ยอดเยี่ยมในปัจจุบัน แต่93% ขององค์กรยังคงรายงานว่าต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานมากขึ้น
ทำไม? หลายบริษัทพึ่งพาเครื่องมือแบบดั้งเดิมอย่างมาก ซึ่งมักไม่สามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกที่แท้จริงเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมและตัวชี้วัดการผลิตได้ 😟
เข้าสู่รายงาน Balanced Scorecard หรือ BSC! ระบบการจัดการประสิทธิภาพกลยุทธ์นี้จะมอบมุมมองที่ครอบคลุมของตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดให้กับคุณ
🧠 ข้อเท็จจริงสนุกๆ: ความสำคัญของ BSC ในการปรับปรุงองค์กรอย่างต่อเนื่องเพิ่มขึ้นในช่วงการระบาดของ COVID-19โดยมีผู้บริหารเกือบ88%ใช้ในปี 2020!
ต้องการความช่วยเหลือในการปรับใช้กรอบงาน Balanced Scorecard ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณหรือไม่? ไม่ต้องกังวล! เราได้รวบรวมเทมเพลต Balanced Scorecard ที่ดีที่สุดสำหรับ Microsoft Excel ซึ่งสามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของทีมคุณ ✨
มาเริ่มกันเลย! 🤖
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบแผนของบalanced scorecard ดี?
รายงาน Balanced Scorecard คืออาวุธลับของคุณในการปรับทีมให้สอดคล้องกัน ติดตาม KPI และขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน รายงานที่เรียบง่ายนี้ช่วยให้คุณแปลงเป้าหมายของคุณให้เป็นตัวชี้วัดที่สามารถดำเนินการได้ ทำให้ทีมของคุณเข้าใจผลการปฏิบัติงานของตนอย่างชัดเจน
อย่างไรก็ตาม หากคุณค้นหาออนไลน์ คุณจะพบเทมเพลต Balanced Scorecard มากมาย แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าอันไหนเหมาะกับคุณ? 🤔
คำตอบอยู่ที่การเลือกตัวเลือกที่เกินกว่าการป้อนข้อมูลพื้นฐานเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ชัดเจนและมีโครงสร้างเกี่ยวกับข้อมูลประสิทธิภาพและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของคุณ. แบบแผน Balanced Scorecard ที่ดีที่สุดใน Excel ควรมี:
- โครงสร้างและกรอบงานที่ชัดเจน: เลือกเทมเพลต Balanced Scorecard ที่มีส่วนเฉพาะสำหรับการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ การติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) และการตั้งเป้าหมายที่วัดผลได้ในทุกด้านหลัก เช่น การเงิน ความสัมพันธ์กับลูกค้า กระบวนการภายใน และการเรียนรู้/การเติบโต ✅
- คอลัมน์ที่ปรับแต่งได้: เลือกเทมเพลต Balanced Scorecard ที่สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการเฉพาะและค่านิยมหลักขององค์กรของคุณ รวมถึงความสามารถในการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำคัญและเป้าหมายทางธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของคุณ✅
- ความง่ายในการใช้งาน: เลือกเทมเพลต Balanced Scorecard ที่มีโครงสร้างที่จำเป็นเพื่อช่วยให้คุณป้อนข้อมูลและมองเห็นข้อมูลเชิงลึกได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีปัญหา ✅
- ความสามารถในการแสดงภาพ: เลือกใช้เทมเพลต Balanced Scorecard ที่ควรมีแผนภูมิ กราฟ หรือแดชบอร์ดในตัว เพื่อช่วยให้คุณติดตามวัตถุประสงค์ของบริษัท รับการคาดการณ์ทางการเงิน สร้างแผนที่กลยุทธ์ และติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดาย ✅
🔎 คุณรู้หรือไม่? ดร. โรเบิร์ต คาปแลน และ ดร. เดวิด นอร์ตัน ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้คิดค้นกลยุทธ์การจัดการแบบ Balanced Scorecard ในปี 1992
5 อันดับเทมเพลตสมดุลคะแนนใน Microsoft Excel
แม้ว่าแม่แบบBalanced Scorecardจะช่วยให้คุณเข้าใจวัตถุประสงค์ของคุณได้อย่างชัดเจน แต่ไม่ใช่ทุกแม่แบบจะถูกสร้างขึ้นมาเท่าเทียมกัน
แต่ละเทมเพลตครอบคลุมความต้องการในการวางแผนกลยุทธ์ ตั้งแต่เทมเพลต Balanced Scorecard พื้นฐานสำหรับการจัดการวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร ไปจนถึงเทมเพลตเฉพาะทางสำหรับมุมมองทางการเงินและการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาดูตัวอย่างแบบฟอร์ม Balanced Scorecard ที่ใช้งานได้จริง ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์และการดำเนินงานทางธุรกิจของคุณ
1. แม่แบบสมดุลเต็มรูปแบบโดย Procurement Journey
เทมเพลตสมดุลคะแนนเต็มโดย Procurement Journey นำเสนอโครงสร้างที่ครอบคลุมสำหรับการกำหนดและติดตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ การปรับให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลักขององค์กร และการติดตามความก้าวหน้าในด้านการดำเนินธุรกิจที่สำคัญ
แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ครอบคลุมมุมมองทั้งสี่ ได้แก่ คุณภาพ ต้นทุน ความยั่งยืน และการบริการ โดยแต่ละส่วนจะมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ช่วยให้การจัดระเบียบและแสดงผลข้อมูลประสิทธิภาพเป็นไปอย่างง่ายดาย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของผลการดำเนินงานขององค์กร พร้อมส่วนที่กำหนดไว้สำหรับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs)
- ช่วยให้สามารถปรับแต่งได้อย่างง่ายดายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของแผนกหรือทีมที่แตกต่างกัน
- นำเสนอเค้าโครงที่มีโครงสร้างชัดเจนซึ่งช่วยให้การติดตามหลายพื้นที่ประสิทธิภาพเป็นเรื่องง่าย
🎯 กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด: แม่แบบนี้เหมาะสำหรับผู้จัดการและนักวิเคราะห์ที่ต้องการเทมเพลตสกอร์การ์ดที่ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อใช้จัดแนวและติดตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระดับต่าง ๆ ขององค์กร
➡️ อ่านเพิ่มเติม: วิธีสร้างแดชบอร์ดใน Excel? (ขั้นตอนและเทมเพลต)
2. แม่แบบ Balanced Scorecard โดย Stratexhub
เทมเพลต Balanced Scorecard โดย StratexHub มอบแนวทางที่ยืดหยุ่นและตรงไปตรงมาสำหรับองค์กรที่ต้องการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพ เทมเพลตนี้ช่วยให้การติดตาม KPI ในด้านการเงิน มุมมองลูกค้า กระบวนการภายใน และการเรียนรู้เป็นเรื่องง่าย พร้อมทั้งมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการเพิ่มวัตถุประสงค์ที่กำหนดเอง
รูปแบบที่สะอาดของเทมเพลตทำให้เข้าใจและอัปเดตได้ง่าย แม้แต่สำหรับทีมที่เพิ่งเริ่มต้นใช้ Balanced Scorecards ด้วยส่วนที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละมุมมองและช่อง KPI ที่สามารถปรับแต่งได้ เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีมสามารถจัดระเบียบวิสัยทัศน์ของบริษัทและติดตามประสิทธิภาพได้แบบเรียลไทม์
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ทำให้การติดตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ง่ายขึ้นด้วยส่วนที่ชัดเจนและเป็นระเบียบสำหรับแต่ละมุมมองของสกอร์การ์ด
- อนุญาตให้ปรับแต่ง KPI ให้เหมาะสมกับเป้าหมายทางธุรกิจเฉพาะผ่านฟิลด์ที่ปรับแต่งได้
- นำเสนอรูปแบบที่อ่านง่ายซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้การใช้ Balanced Scorecard
🎯 กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด: แม่แบบ Balanced Scorecard ฟรีนี้เหมาะสำหรับองค์กรและทีมที่กำลังมองหาแม่แบบ Balanced Scorecard ที่ใช้งานง่าย ยืดหยุ่น และรองรับ KPI ที่กำหนดเองได้
3. แม่แบบ Balanced Scorecard โดย ESM
เทมเพลต Balanced Scorecard โดย ESM ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้องค์กรบูรณาการการวางแผนกลยุทธ์กับการวัดผลการดำเนินงานในรูปแบบที่สอดคล้องและเป็นมิตรกับผู้ใช้ เทมเพลตนี้ประกอบด้วยส่วนต่างๆ สำหรับการกำหนดวัตถุประสงค์ การตั้งเป้าหมาย และการติดตามผลโดยใช้กรอบการทำงานของ Balanced Scorecard
นอกจากนี้ยังมีคำแนะนำในตัวเพื่อช่วยผู้ใช้ในการตั้งค่าและบำรุงรักษา Balanced Scorecard ทำให้เหมาะสำหรับผู้ใช้ใหม่และผู้มีประสบการณ์ นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบภาพเช่นแถบความคืบหน้าเพื่อให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วของประสิทธิภาพปัจจุบันเทียบกับเป้าหมาย ทำให้แต่ละตัวชี้วัดเชื่อมโยงกลับไปยังแผนกลยุทธ์ขององค์กรโดยตรง
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- รวมถึงข้อมูลจริงและเป้าหมายที่ครอบคลุมหลายปี หลายเดือน หรือหลายไตรมาส
- แสดงแถบความคืบหน้าและภาพอื่น ๆ เพื่อประเมินประสิทธิภาพอย่างรวดเร็ว
- ทำให้การตั้งเป้าหมายและการติดตามผลการดำเนินงานง่ายขึ้นในมุมมองทั้งสี่ของ Balanced Scorecard: การเงิน, ลูกค้า, ภายใน, และบุคลากรและเทคโนโลยี
🎯 กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด: แม่แบบนี้เหมาะสำหรับองค์กรที่กำลังมองหาแม่แบบ Balanced Scorecard พร้อมคำแนะนำในการตั้งค่าและเน้นการปรับแต่งตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท
➡️ อ่านเพิ่มเติม: ความแตกต่างระหว่าง OKRs และ Balanced Scorecards คืออะไร?
4. แม่แบบงบดุลที่สมดุลโดย Microsoft
เทมเพลตงบดุลแบบสมดุลโดย Microsoft นำเสนอโครงสร้างที่เรียบง่ายสำหรับการจัดการและติดตามข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของแนวทาง Balanced Scorecard
แม้ว่าไม่ใช่เทมเพลต Balanced Scorecard แบบดั้งเดิม แต่เทมเพลตแผ่นงาน Excel นี้ช่วยให้ทีมต่างๆ ผสานข้อมูลเชิงลึกทางการเงินเข้ากับการวางแผนกลยุทธ์ได้ โดยนำเสนอเค้าโครงที่มีโครงสร้างสำหรับตัวชี้วัดทางการเงิน เช่น สินทรัพย์และหนี้สิน
ปรับแต่งข้อมูลทางการเงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรของคุณด้วยรูปแบบที่ใช้งานง่ายและสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ให้โครงสร้างที่ละเอียดซึ่งประกอบด้วยสี่แผ่นงานเริ่มต้น (สรุป, สินทรัพย์, หนี้สิน, หมวดหมู่) สำหรับการติดตามข้อมูลทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ Balanced Scorecard
- ใช้รูปแบบที่คุ้นเคยของ Microsoft ทำให้ผู้ใช้ที่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ Excel สามารถใช้งานได้
- ผสานข้อมูลเชิงลึกทางการเงินเข้ากับความพยายามในการบริหารจัดการประสิทธิภาพโดยรวม
🎯 กรณีการใช้งานที่เหมาะสม: เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับธุรกิจที่มุ่งเน้นมุมมองทางการเงิน เนื่องจากช่วยให้คุณสามารถติดตามรายได้ ค่าใช้จ่าย และการจัดสรรงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับทีมและผู้จัดการที่ต้องการเทมเพลตทางการเงินเฉพาะทางเพื่อนำไปใช้ร่วมกับแนวทาง Balanced Scorecard เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามงบประมาณและการเงิน
5. แม่แบบ Balanced Scorecard โดย ClearPoint Strategy
หากคุณต้องการนำกรอบกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จไปใช้ทั่วทั้งองค์กรของคุณ เทมเพลต Balanced Scorecard โดย ClearPoint Strategy เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม มันให้กรอบการทำงานที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายเพื่อปรับปรุงการติดตามประสิทธิภาพด้วยตัวเลือกการปรับแต่งขั้นสูง รวมถึงฟิลด์เพิ่มเติมสำหรับกำหนดเวลาและความรับผิดชอบ ทำให้ง่ายต่อการจัดการความรับผิดชอบของทีมควบคู่ไปกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
ส่วนที่ดีที่สุดของเทมเพลตนี้คือมีคำแนะนำโดยละเอียดเกี่ยวกับการจัดแนว Balanced Scorecard ให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของคุณ การปรับกลยุทธ์ตามมุมมองต่างๆ และการมอบหมายความรับผิดชอบเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- มีช่องเฉพาะสำหรับมาตรการและโครงการที่ช่วยในการบรรลุเป้าหมายตลอด
- เสนอการผสานรวมที่ง่ายดายกับเครื่องมือการแสดงผลข้อมูลของ Excel สำหรับการติดตามประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์
- ช่วยเชื่อมโยงกลยุทธ์กับเป้าหมายที่สามารถวัดได้ผ่านมุมมองทั้งสี่ของ Balanced Scorecard
🎯 กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด: แม่แบบนี้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมขนาดเล็กและสตาร์ทอัพที่ต้องการ Balanced Scorecard ที่ละเอียดและปรับแต่งได้ เพื่อติดตามประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของพวกเขา
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: การผสานรวมเทมเพลต Balanced Scorecard ใน Excel ของคุณกับเครื่องมือรายงานเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการติดตามความก้าวหน้าและมองเห็นภาพรวมที่ชัดเจน เพื่อให้ได้แผนงานที่ชัดเจนจากมุมมองการเติบโต องค์กรหลายแห่งยังใช้รายงานอัตโนมัติภายใน Excel อีกด้วย
ข้อจำกัดของการใช้แม่แบบ Microsoft Excel สำหรับรายงาน Balanced Scorecard
หากคุณได้สร้างรายงาน Balanced Scorecard ใน Excel คุณจะสังเกตเห็นข้อจำกัดหลายประการเมื่อนำกรอบงานนี้ไปใช้ในระดับที่ใหญ่ขึ้น
เนื่องจากองค์กรส่วนใหญ่ใช้ Balanced Scorecard หรือเทมเพลตที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในการกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และเข้าใจมุมมองการเติบโต จึงจำเป็นต้องมีการป้อนข้อมูลและความร่วมมือจากทั่วทั้งบริษัท การทำเช่นนี้ใน Excel นั้นพิสูจน์แล้วว่ายากเนื่องจาก:
- ขาดคุณสมบัติขั้นสูง: Microsoft Excel หรือโซลูชันสเปรดชีตอื่น ๆ ขาดคุณสมบัติขั้นสูงที่จำเป็นสำหรับ Balanced Scorecard ที่ซับซ้อน เช่น การวิเคราะห์ขั้นสูงและการผสานรวมกับเครื่องมือการทำงานร่วมกัน
- ความสามารถในการแสดงผลที่จำกัด: แม้ว่าคุณสามารถสร้างแผนภูมิ Gantt แบบพื้นฐานและกราฟอื่น ๆ ใน Microsoft Excel ได้ แต่อาจไม่ง่ายที่จะสร้างแดชบอร์ดที่ดูน่าสนใจและมีปฏิสัมพันธ์
- ความท้าทายในการทำงานร่วมกัน: คุณสมบัติการทำงานร่วมกันของ Excel โดยเฉพาะในเวอร์ชันออฟไลน์นั้นค่อนข้างพื้นฐาน การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์และการอัปเดตข้อมูลมีความลื่นไหลน้อยกว่าเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทำงานเป็นทีม
- ความท้าทายในการควบคุมเวอร์ชัน: การจัดการหลายเวอร์ชันของ Balanced Scorecard ของคุณนั้นยุ่งยาก โดยเฉพาะเมื่อต้องทำงานร่วมกับสมาชิกทีมหลายคน
- ข้อกังวลด้านความปลอดภัย: หากคุณหรือองค์กรของคุณกำลังจัดการกับข้อมูลที่มีความอ่อนไหว Excel อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสม เนื่องจากมีข้อจำกัดในการควบคุมการเข้าถึงและฟีเจอร์ด้านความปลอดภัย
6 แม่แบบสมดุลคะแนนทางเลือก
แม้ว่าจะมีตัวเลือก Balanced Scorecard ฟรีมากมายบน Excel แต่ก็มีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดตามที่เห็นข้างต้นซอฟต์แวร์ Balanced Scorecardที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเช่นClickUpช่วยเติมเต็มช่องว่างนี้ด้วยการนำเสนอการแสดงผลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และการผสานรวมกับเครื่องมืออื่นๆ ได้อย่างราบรื่น 🌟
สำหรับผู้ใช้ขั้นสูงที่ต้องการการปรับแต่งเพิ่มเติมและคุณสมบัติการทำงานร่วมกัน ClickUp มีเทมเพลต Balanced Scorecard หลากหลายที่ช่วยวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรและติดตาม KPI ได้อย่างง่ายดาย เทมเพลตเหล่านี้ช่วยให้การตั้งค่าและรักษาวัตถุประสงค์โดยใช้Balanced Scorecard เป็นเรื่องง่าย และผสานการทำงานกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ ได้อย่างราบรื่น 🤩
นี่คือรายการที่คัดสรรมาแล้วของเทมเพลต Balanced Scorecard ฟรีจาก ClickUp:
1. แม่แบบ Balanced Scorecard ของ ClickUp
เทมเพลต ClickUp Balanced Scorecardออกแบบมาสำหรับทีมที่ต้องการติดตามและจัดการเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ สำหรับมุมมองทั้งสี่ ได้แก่ การเงิน ลูกค้า กระบวนการภายใน และการเรียนรู้และการเติบโต ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มและติดตามวัตถุประสงค์และ KPI ได้อย่างง่ายดาย
ส่วนที่ดีที่สุดคือมันสามารถซิงค์ได้อย่างง่ายดายกับคุณสมบัติการจัดการโครงการอื่น ๆ ภายใน ClickUp ทำให้คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณได้แบบเรียลไทม์ มอบหมายงาน จัดสรรทรัพยากร ตั้งวันครบกำหนด และทำให้แน่ใจว่าพนักงานของคุณเข้าใจถึงการมีส่วนร่วมของตนต่อเป้าหมายขององค์กรของคุณ
การนำเสนอภาพข้อมูลที่ติดตั้งไว้ในตัวยังช่วยให้สามารถสังเกตแนวโน้มและติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ได้อย่างง่ายดาย ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ภายในแพลตฟอร์ม ClickUp
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- แยกวัตถุประสงค์และผลลัพธ์สำคัญออกเป็นขั้นตอนที่ง่าย และมอบหมายความรับผิดชอบให้กับสมาชิกแต่ละคนเพื่อให้ทุกคนอยู่ในแนวทางเดียวกัน
- ใช้รายการตรวจสอบเพื่อทำให้กระบวนการจัดลำดับความสำคัญของงานง่ายขึ้นและนำสิ่งต่างๆ ไปในทิศทางที่ถูกต้อง
- เพิ่มองค์ประกอบแบบโต้ตอบ เช่น ปุ่ม ลิงก์ และแบนเนอร์ เพื่อสร้างข้อมูลที่ดึงดูดสายตาและช่วยส่งเสริมการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานสำหรับบริษัทของคุณผ่านข้อมูลเชิงลึกที่ทันสมัยบน ClickUp
🎯 กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด: แม่แบบนี้เหมาะสำหรับทีมที่กำลังมองหาเครื่องมือ Balanced Scorecard ที่บูรณาการและทำงานร่วมกันได้ พร้อมฟีเจอร์การติดตามขั้นสูงและการแสดงผลข้อมูลที่ชัดเจน
2. แม่แบบงบดุล ClickUp
หากคุณต้องการผสานข้อมูลทางการเงินเข้ากับแนวทาง Balanced Scorecard ของคุณแม่แบบงบดุลของ ClickUpเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม มันมีโครงสร้างที่ครอบคลุมสำหรับการติดตามสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ทำให้คุณสามารถตรวจสอบสุขภาพทางการเงินของธุรกิจของคุณให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของคุณได้
เทมเพลตนี้ยังมาพร้อมกับฟิลด์ที่กำหนดเอง, รายการตรวจสอบ, และการมอบหมายงาน ทำให้ง่ายต่อการร่วมมือกันในเป้าหมายทางการเงิน ติดตาม KPI ทางการเงิน, กำหนดขั้นตอนที่สามารถดำเนินการได้, และแชร์ชีตกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างง่ายดาย
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ปรับแต่งฟิลด์สำหรับสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้นให้ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ
- ใช้มุมมองหลายแบบ รวมถึงมุมมองแผนภูมิแกนต์ มุมมองปริมาณงาน และมุมมองปฏิทิน
- เพิ่มการฝังเอกสาร ClickUpและลิงก์อื่น ๆ พร้อมกับงานเพื่อติดตามยอดขายผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ
- ปรับปรุงการจัดการงบดุลของคุณด้วยความคิดเห็น, ระบบอัตโนมัติ, การแก้ไขร่วมกัน, และ AI
🎯 กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด: แม่แบบนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมการเงินของบริษัทหรือผู้จัดการโครงการที่ต้องการเครื่องมือที่ครอบคลุมในการติดตามสุขภาพทางการเงินและประสิทธิภาพการทำงานให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ Balanced Scorecard ของพวกเขา
3. แม่แบบเมทริกซ์กลยุทธ์ใหญ่ ClickUp
สมมติว่าคุณกำลังมองหาวิธีในการสร้างและจัดการกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กรของคุณ ในกรณีนี้แม่แบบ ClickUp Grand Strategy Matrixจะช่วยคุณสร้างแผนที่กลยุทธ์สำหรับตำแหน่งทางการตลาดที่สัมพันธ์กันขององค์กรของคุณและคู่แข่ง
แม่แบบนี้ใช้แนวทางแบ่งเป็นสี่ส่วนเพื่อช่วยให้ทีมประเมินความก้าวหน้าในด้านของการเติบโต ความมั่นคง และส่วนแบ่งตลาด มันช่วยให้คุณสามารถวางแผนกลยุทธ์ตามสภาวะตลาดและผลลัพธ์ภายนอก โดยเชื่อมโยงโดยตรงกับวัตถุประสงค์ที่วัดผลได้ใน Balanced Scorecard
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ใช้ตารางสองคูณสอง ซึ่งมีอัตราการเติบโตของตลาดอยู่ด้านหนึ่งและตำแหน่งการแข่งขันอยู่อีกด้านหนึ่ง เพื่อกำหนดคุณค่าของคุณและองค์กรของคุณในตลาด
- ศึกษาวิธีการต่าง ๆ โดยใช้การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์
- ปรับปรุงการติดตามกลยุทธ์หลักของคุณด้วยป้ายกำกับความสำคัญ, ผู้รับผิดชอบหลายคน, งานย่อยแบบซ้อน, และการติดแท็ก
- ติดตามความคืบหน้าของแต่ละเป้าหมายโดยการสร้างงานที่มีสถานะกำหนดเอง เช่น เปิดและเสร็จสมบูรณ์
🎯 กรณีการใช้งานที่เหมาะสม: แม่แบบนี้เหมาะสำหรับผู้จัดการธุรกิจและนักกลยุทธ์ที่ต้องประเมินตำแหน่งทางการตลาดขององค์กรและปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดประสิทธิภาพของ Balanced Scorecard
4. แม่แบบกลยุทธ์การจัดการการเงิน ClickUp
การจัดการทางการเงินเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนซึ่งต้องการการติดตามและการวางแผนอย่างรอบคอบ และเทมเพลตที่เหมาะสมอาจเป็นปัจจัยที่แยกความสำเร็จจากความล้มเหลวได้นี่คือจุดที่เทมเพลตกลยุทธ์การจัดการการเงินของ ClickUpเข้ามาช่วยในการจัดการและปรับปรุงประสิทธิภาพทางการเงินของธุรกิจภายในกรอบของ Balanced Scorecard
มันให้โครงสร้างที่ละเอียดสำหรับการติดตามเป้าหมายทางการเงิน, การตรวจสอบตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPIs) เช่น ROI, และการระบุพื้นที่สำหรับการลดต้นทุนหรือการลงทุน. เทมเพลตนี้โดดเด่นเพราะช่วยให้การผสานกลยุทธ์ทางการเงินกับเป้าหมายทางธุรกิจอื่น ๆ เป็นไปอย่างราบรื่น, ทำให้ทุกแผนกมีความสอดคล้องกัน.
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- จัดระเบียบการเงินของคุณด้วยเครื่องมือการจัดการทรัพยากร, โครงการ, และงานที่ครอบคลุม พร้อมคุณสมบัติการวางแผนงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ
- เพิ่มการมองเห็นกระแสเงินสดที่ดีขึ้น ซึ่งจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลสำหรับองค์กรของคุณ
- ติดตามจำนวนการใช้จ่ายเทียบกับงบประมาณของคุณสำหรับโครงการต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย
- ร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีมแบบเรียลไทม์เพื่อแก้ไขและกำหนดเป้าหมายทางการเงิน
🎯 กรณีการใช้งานที่เหมาะสม: ตามชื่อที่แนะนำ, เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับทีมการเงิน, CFO, หรือผู้จัดการโครงการที่ต้องการจัดการและติดตามผลการเงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของพวกเขา.
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: นอกเหนือจากการใช้เทมเพลต ClickUp เพื่อทำความเข้าใจรายงาน Balanced Scorecard แล้ว ให้ใช้ฟีเจอร์แดชบอร์ดที่ผสานรวมอยู่ด้วย เข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ กำหนดตัวชี้วัด ตรวจจับคอขวดในกระบวนการทำงาน และอื่นๆอีกมากมายด้วยแดชบอร์ดใน ClickUp
5. แม่แบบเมทริกซ์การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ClickUp
สมมติว่าคุณกำลังมองหาเฟรมเวิร์กทางเทคนิคที่ช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจัดการความพึงพอใจของลูกค้า ในกรณีนี้แม่แบบ ClickUp Stakeholder Analysis Matrixคือโซลูชันที่เหมาะสำหรับคุณ
เทมเพลตนี้ช่วยให้ทีมประเมินอิทธิพลและความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ส่งเสริมกลยุทธ์การสื่อสารและการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพซึ่งนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร ด้วยการวางแผนผังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบนเมทริกซ์ คุณจะระบุได้ว่าควรให้ความสำคัญกับใครในแต่ละวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ซึ่งช่วยปรับปรุงการทำงานร่วมกันและการตัดสินใจระหว่างแผนกต่างๆ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- จัดลำดับความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามอิทธิพลและความสนใจของพวกเขาในโครงการเชิงกลยุทธ์
- ใช้ฟิลด์ที่ปรับแต่งได้เพื่อติดตามแผนการสื่อสารและการมีส่วนร่วมสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละราย
- รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านแบบฟอร์มเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับประสบการณ์ของลูกค้า
- จัดการความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้เล่นทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการหรือผลิตภัณฑ์
🎯 กรณีการใช้งานที่เหมาะสมที่สุด: แม่แบบนี้เหมาะสำหรับผู้จัดการโครงการ นักวิเคราะห์ธุรกิจ หรือทีมกลยุทธ์ที่ต้องการบริหารความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งก่อนและระหว่างดำเนินโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท
6. แม่แบบ Canvas โมเดลธุรกิจ ClickUp
เทมเพลต Clickup Business Model Canvasเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมที่กำลังมองหาเครื่องมือการจัดการแบบภาพเพื่อช่วยพัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่
แม้ว่าแม่แบบนี้จะอิงตามกลยุทธ์การจัดการโมเดล Business Canvas แต่ก็สามารถเสริมรายงาน Balanced Scorecard ของคุณได้ กล่าวโดยง่าย โมเดลแคนวาสนี้ช่วยให้คุณออกแบบโมเดลธุรกิจของคุณ โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าและข้อเสนอคุณค่า ในขณะที่ Business Scorecard จะวัดผลการดำเนินงานของธุรกิจคุณ
นี่คือเหตุผลที่คุณจะหลงรักมัน:
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกส่วนของธุรกิจของคุณสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัดของคุณ
- ติดตามและจัดระเบียบอัตราการก้าวหน้าในระหว่างการประชุมนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
- ปรับและมองเห็นภาพโมเดลธุรกิจของคุณได้ตามต้องการ
- ระบุจุดที่มีการเติบโตสูงและมีศักยภาพภายในกลยุทธ์ของบริษัทของคุณ
🎯 กรณีการใช้งานที่เหมาะสม: แม่แบบนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ นักวางกลยุทธ์ธุรกิจ และผู้จัดการโครงการที่ต้องการสร้างโมเดลธุรกิจเพื่อรายงาน Balanced Scorecard ที่ดียิ่งขึ้น
รับข้อมูลเชิงลึกด้านประสิทธิภาพด้วย Balanced Scorecard ใน ClickUp
คุณปรับปรุงประสิทธิภาพและผลผลิตขององค์กรของคุณอย่างมีนัยสำคัญโดยใช้ Balanced Scorecard ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคุณ อย่างไรก็ตาม เมื่อพูดถึงการจัดการ Balanced Scorecards และการอัปเดตข้อมูลประสิทธิภาพ Excel อาจรู้สึกเหมือนการพยายามใส่หมุดสี่เหลี่ยมลงในรูกลมเนื่องจากข้อจำกัดต่าง ๆ ของมัน
นี่คือจุดที่ClickUpเข้ามามีบทบาท ✅
ด้วยเทมเพลต Balanced Scorecard ที่พร้อมใช้งานและออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะ ทีมของคุณจะทำงานได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น ไม่ใช่แค่หนักขึ้น ตั้งแต่การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ไปจนถึงการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ อย่างไร้รอยต่อ ClickUp ยกระดับการบริหารและประเมินผลการทำงานของคุณไปอีกขั้น และที่สำคัญ เริ่มใช้งานได้ฟรี! 🎉
ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อสำรวจว่า ClickUp ช่วยคุณเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณและทำให้เป้าหมายที่ทะเยอทะยานของคุณเป็นจริงได้อย่างไร! 🏆