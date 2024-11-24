วิธีตอบคำถาม 'ทำไมคุณถึงมองหางานใหม่?'

คุณกำลังอยู่ในช่วงครึ่งทางของการสัมภาษณ์ รู้สึกมั่นใจ แต่แล้วจู่ๆ ผู้สัมภาษณ์ก็ถามว่า 'ทำไมคุณถึงต้องการหางานใหม่?' คำถามนี้อาจทำให้คุณตกใจได้ แม้ว่าคุณจะเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วก็ตาม
นี่ไม่ใช่แค่การพูดคุยเล็กๆ น้อยๆ เท่านั้น—แต่เป็นการทดสอบอย่างแยบยลต่อแรงจูงใจ ความเป็นมืออาชีพ และความซื่อสัตย์ของคุณ วิธีที่คุณตอบจะกำหนดทิศทางของการสนทนาที่เหลือ และยังเป็นโอกาสในการสร้างภาพลักษณ์ว่าคุณเป็นผู้สมัครงานที่ผู้สัมภาษณ์มองอย่างไร
ในบล็อกนี้ เราจะทบทวนวิธีตอบคำถามสัมภาษณ์นี้อย่างรอบคอบและสร้างความประทับใจที่ยาวนานโดยไม่ฟังดูเหมือนท่องจำ พร้อมที่จะสร้างความประทับใจหรือยัง? 💁
มุมมองของผู้สัมภาษณ์: เหตุผลที่นายจ้างถามคำถามนี้
เมื่อนายจ้างถามว่า 'ทำไมคุณถึงมองหางานใหม่?' พวกเขากำลังพยายามประเมินว่าอะไรเป็นแรงผลักดันของคุณ คุณจะมีความมุ่งมั่นแค่ไหน และคุณจะเข้ากับวัฒนธรรมการทำงานของพวกเขาได้หรือไม่
คำถามนี้เปิดโอกาสให้นายจ้างได้เห็นสิ่งที่คุณกำลังมองหาในบทบาทถัดไปของคุณ คุณกำลังมองหาโอกาสในการเติบโตมากขึ้นหรือไม่? ความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานที่ดีขึ้น? หรือแม้แต่ค่าตอบแทนที่ดีกว่า? การเข้าใจแรงจูงใจของคุณจะช่วยให้พวกเขาเห็นได้ว่าพวกเขาสามารถตอบสนองเป้าหมายของคุณได้หรือไม่
📌 ตัวอย่าง: หากเงินเดือนที่สูงกว่าเป็นแรงจูงใจหลักของคุณ นายจ้างอาจตั้งคำถามว่างานนี้จะทำให้คุณมีส่วนร่วมหรือไม่ หรือคุณจะลาออกเมื่อมีข้อเสนอที่ดีกว่าเข้ามา
มาดูเหตุผลอื่นๆ กันว่าทำไมนี่ถึงเป็นคำถามที่มักถูกหยิบยกขึ้นมาบ่อย 📝
ตรวจสอบความมุ่งมั่น
การจ้างงานและฝึกอบรมพนักงานใหม่ต้องใช้เวลาและทรัพยากร ดังนั้นนายจ้างจึงมีความระมัดระวังโดยธรรมชาติต่อผู้สมัครที่เปลี่ยนงานบ่อย ผู้สมัครที่มุ่งเน้นการเติบโตในสายงานและการพัฒนาในระยะยาวมักจะโดดเด่น
การประเมินความเหมาะสมทางวัฒนธรรม
นายจ้างต้องการประเมินว่าคุณจะเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ดีหรือไม่ คำตอบของคุณควรสะท้อนให้เห็นถึงความชื่นชมในการทำงานเป็นทีมและการร่วมมือกัน รวมถึงคุณค่าที่สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัท เช่น นวัตกรรมหรือชุมชน
มองไปสู่อนาคต
พวกเขาสนใจผู้สมัครที่มีวิสัยทัศน์สำหรับอนาคตของตนเอง เมื่อคุณระบุเป้าหมายในอาชีพที่รวมถึงการเติบโตภายในและเพื่อบริษัท แสดงให้เห็นถึงความทะเยอทะยานและความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองในสายอาชีพ
🔍 คุณรู้หรือไม่? แนวคิดเรื่อง 'ความเข้ากันได้ทางวัฒนธรรม' เริ่มได้รับความนิยมในช่วงทศวรรษ 1980 โดยมีงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าการจ้างบุคคลที่มีบุคลิกภาพและค่านิยมสอดคล้องกับองค์กร จะนำไปสู่ความผูกพันและการคงอยู่ของพนักงานในตำแหน่งงานที่สูงขึ้น
อย่างไรก็ตาม บริษัทต่างๆ ยังใช้แนวทาง 'การเพิ่มวัฒนธรรม' เพื่อหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงการฝึกอบรมผู้สัมภาษณ์ให้มุ่งเน้นไปที่วิธีที่ผู้สมัครสามารถเสริมสร้างวัฒนธรรมที่มีอยู่ได้
การเข้าใจ เหตุผล เบื้องหลังคำถามนี้สามารถช่วยให้คุณสร้างคำตอบที่เป็นประโยชน์ต่อคุณได้ นี่คือวิธี 📂
- เน้นทักษะที่เกี่ยวข้อง: ระบุทักษะที่ตรงกับบทบาทนี้เป็นอย่างดี
- อธิบายแรงจูงใจของคุณ: แบ่งปันเหตุผลที่คุณสนใจงานใหม่มากกว่าแค่เรื่องเงิน
- แสดงเป้าหมายระยะยาว: พูดถึงว่าคุณมองเห็นตัวเองเติบโตไปพร้อมกับบริษัทอย่างไร
ด้วยแนวทางนี้ คุณแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นผู้สมัครที่มีความคิดรอบคอบ มุ่งมั่น และพร้อมที่จะสร้างคุณูปการที่มีความหมาย
วิธีตอบคำถาม 'ทำไมคุณถึงมองหาโอกาสงานใหม่?'
กุญแจสำคัญในการตอบคำถามที่มีชื่อเสียง (หรือไม่) นี้? กรอบคำตอบของคุณเพื่อ แสดงความทะเยอทะยาน, คุณค่า, และความพร้อมสำหรับสิ่งใหม่—โดยไม่ให้ดูเหมือนว่าคุณกำลังหนีจากนายจ้างปัจจุบันหรืออดีต.
มาทบทวนกลยุทธ์กันเถอะ 🗒️
1. ประเมินเหตุผลที่คุณต้องการการเปลี่ยนแปลง
เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลที่คุณกำลังมองหาบทบาทใหม่ ให้ไตร่ตรองถึงสิ่งที่กระตุ้นให้คุณตัดสินใจออกจากตำแหน่งปัจจุบัน
ทำไมคุณถึงต้องการลาออก? อะไรที่ไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการ? คุณเผชิญกับความท้าทายทุกวันหรือไม่? มีการหยุดชะงักในการเรียนรู้และการเติบโตหรือไม่? หรือมีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับเพื่อนร่วมงานหรือไม่?
คุณต้องพิจารณาด้วยว่าคุณต้องการอะไรในบทบาทใหม่ของคุณ รวมถึงการเติบโตในอาชีพ, สภาพแวดล้อมการทำงานที่คุณต้องการ, และคุณค่าที่คุณให้ความสำคัญ
การให้เหตุผลที่ซื่อสัตย์ช่วยสร้างความไว้วางใจกับผู้จัดการการจ้างงาน และสร้างความน่าเชื่อถือ
มาดูเหตุผลทั่วไปบางประการในการใช้:
- การเลิกจ้าง: นายจ้างเดิมของคุณได้ดำเนินการเลิกจ้าง ซึ่งส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงานของคุณ
- ความมั่นคงในงาน: นายจ้างปัจจุบันของคุณกำลังเผชิญกับความท้าทายทางการเงิน และคุณรู้สึกไม่มั่นใจเกี่ยวกับตำแหน่งงานของคุณ
- โอกาสในการเติบโต: คุณกำลังมองหาความรับผิดชอบเพิ่มเติมและการเติบโต
- การเปลี่ยนสายอาชีพ: คุณต้องการเปลี่ยนไปสู่สาขาหรืออุตสาหกรรมใหม่ที่สอดคล้องกับเป้าหมายอาชีพระยะยาวของคุณมากขึ้น
- สมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว: คุณต้องการสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่ดีขึ้น หรือการจัดตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น
2. การเตรียมคำตอบของคุณ
ขั้นตอนต่อไปคือการไตร่ตรองเส้นทางอาชีพของคุณและทำความเข้าใจว่าอะไรเป็นแรงผลักดันให้คุณตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพ เชื่อมโยงแรงจูงใจเหล่านี้กับตำแหน่งงานที่คุณกำลังสมัคร และเตรียมคำตอบที่ชัดเจนและตรงประเด็น
นี่คือวิธี 🎯
- ไตร่ตรองเส้นทางอาชีพของคุณ: ทบทวนบทบาทหน้าที่ที่ผ่านมาเพื่อระบุสิ่งที่คุณชื่นชอบ สิ่งที่รู้สึกว่าขาดหายไป และสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ คิดถึงทักษะ ความสำเร็จ และเป้าหมายในอาชีพของคุณ คุณต้องสังเกตเห็นรูปแบบและธีมในตัวเลือกอาชีพของคุณ เช่น ความถนัดในการรับมือกับความท้าทาย
- ระบุแรงจูงใจในการเปลี่ยนงาน: ตามที่ได้หารือไว้ การทราบเหตุผลที่คุณต้องการก้าวหน้าไปข้างหน้าช่วยให้คุณให้คำตอบที่มั่นใจและชัดเจน
- ปรับคำตอบของคุณให้สอดคล้องกับบทบาท: สรุปเส้นทางอาชีพของคุณอย่างย่อและอธิบายแรงจูงใจของคุณในการสำรวจบทบาทใหม่ๆ สรุปคำตอบของคุณโดยเชื่อมโยงเป้าหมายของคุณกับค่านิยมหรือพันธกิจของบริษัท
งานใน ClickUp
ClickUpเป็นแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรสำหรับการจัดการงานและโครงการส่วนตัวของคุณ มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อความเป็นระเบียบและควบคุมงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp Tasksสามารถเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ในการจัดระเบียบและปรับการตอบสนองของคุณให้สอดคล้องกับบทบาทงานที่คาดหวัง
เริ่มต้นด้วยการสร้างโปรเจกต์ใน ClickUp ที่อุทิศให้กับวัตถุประสงค์นี้โดยเฉพาะ ซึ่งคุณสามารถใช้รายการงานเพื่อระบุข้อกำหนดสำคัญจากคำอธิบายงานได้ ส่วนรายละเอียดของงานสามารถระบุทักษะที่เกี่ยวข้อง ผลงาน และโครงการที่เกี่ยวข้องกับแต่ละข้อกำหนดได้
เครื่องมือนี้มีประสิทธิภาพมากสำหรับการเติบโตทั้งในด้านส่วนตัวและอาชีพ ผ่านทางนี้ คุณสามารถบันทึกการเข้าร่วมและติดตามเวลาทำงานของคุณได้ และยังแยกงานส่วนตัวตามความต้องการของคุณได้อีกด้วย คุณสามารถตั้งลำดับความสำคัญของงานในรายการที่ต้องทำของคุณ และมันสามารถเตือนคุณเกี่ยวกับวันที่ครบกำหนดที่คุณระบุไว้ในงานของคุณได้
เครื่องมือนี้มีประสิทธิภาพมากสำหรับการเติบโตทั้งในด้านส่วนตัวและอาชีพ ผ่านทางนี้ คุณสามารถบันทึกการเข้าร่วมและติดตามเวลาทำงานของคุณได้ และยังแยกงานส่วนตัวตามความต้องการของคุณได้อีกด้วย คุณสามารถตั้งลำดับความสำคัญของงานในรายการที่ต้องทำของคุณ และมันสามารถเตือนคุณเกี่ยวกับวันที่ครบกำหนดที่คุณระบุไว้ในงานของคุณได้
รายการตรวจสอบงานของ ClickUpช่วยจัดระเบียบความสำเร็จของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้ครอบคลุมทุกประเด็นสำคัญ ตัวอย่างเช่น หากตำแหน่งงานเน้นด้านการบริหารโครงการ ให้รวมรายการตรวจสอบเครื่องมือ วิธีการ และอุปสรรคที่คุณเคยจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สุดท้าย สำหรับคุณสมบัติที่ซับซ้อนมากขึ้น ให้ใช้ subtasks เพื่อระบุตัวอย่างการนำทีมหรือการบริหารทีมอย่างเฉพาะเจาะจง วิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถสร้างคำตอบสำหรับการสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างและเกี่ยวข้องได้
3. การจัดโครงสร้างการตอบกลับของคุณ
เมื่อเตรียมคำตอบสำหรับคำถามในการสัมภาษณ์งาน สิ่งสำคัญคือต้องรักษาสมดุลระหว่างความซื่อสัตย์กับความเป็นมืออาชีพ คุณอาจถูกถามคำถามนี้ในระหว่างการสัมภาษณ์ลาออกเช่นกัน
นี่คือจุดสำคัญที่ควรจำเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่พบบ่อย ⚠️
ตอบคำถามในเชิงบวก
เน้นย้ำความปรารถนาของคุณในการก้าวหน้าในอาชีพและรับความท้าทายใหม่ ๆ หลีกเลี่ยงการวิจารณ์นายจ้างปัจจุบันหรือนายจ้างที่ผ่านมาของคุณ แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้ตอบในเชิงบวกเพื่อสะท้อนถึงทัศนคติที่กระตือรือร้น
📌 ตัวอย่าง: แทนที่จะพูดว่า 'ฉันรู้สึกไม่พอใจกับงานปัจจุบันเพราะขาดโอกาสในการเติบโตทางอาชีพ' ลองตอบด้วยว่า 'แม้ว่าฉันจะรู้สึกขอบคุณสำหรับเวลาที่ได้ทำงานที่ปัจจุบัน แต่ฉันรู้สึกว่าทิศทางของบริษัทไม่สอดคล้องกับความทะเยอทะยานในอาชีพของฉันอีกต่อไป ฉันต้องการทำงานกับองค์กรที่มีค่านิยมเดียวกันและมุ่งเน้นนวัตกรรม'
เป็นตัวของตัวเอง
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำตอบของคุณสะท้อนถึงแรงจูงใจของคุณอย่างแท้จริง ความซื่อสัตย์จะสร้างความประทับใจให้กับผู้สัมภาษณ์ และทำให้คำตอบของคุณน่าเชื่อถือและสามารถเชื่อมโยงได้มากขึ้น
📌 ตัวอย่าง: 'ด้วยประสบการณ์การทำงานในภาคสาธารณสุขมาหลายปี ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจในองค์กรของท่านที่มีความทุ่มเทในการนำเสนอโซลูชันด้านสุขภาพที่ล้ำสมัยและสร้างความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงให้กับชีวิตของผู้คน'
หารือเกี่ยวกับความปรารถนาในอนาคต
แบ่งปันสิ่งที่คุณตื่นเต้นเกี่ยวกับบริษัทใหม่และบทบาทนี้ คุณสามารถแสดงความกระตือรือร้นในการทำงานในโครงการนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความหลงใหลของคุณได้
📌 ตัวอย่าง: 'ฉันรู้สึกตื่นเต้นกับตำแหน่งนี้เพราะมีโอกาสได้ทำงานในโครงการนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความหลงใหลในเทคโนโลยีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของฉัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการยกระดับประสบการณ์ของผู้ใช้'
ให้ตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจง
คำตอบที่คลุมเครืออาจดูเหมือนไม่พร้อม. เตรียมตัวอย่างที่ชัดเจนซึ่งสามารถอธิบายถึงแรงจูงใจและความทะเยอทะยานทางอาชีพของคุณได้เพื่อให้คำตอบของคุณน่าสนใจยิ่งขึ้น
📌 ตัวอย่าง: 'ในฐานะผู้ประสานงานการตลาด ฉันได้เป็นผู้นำแคมเปญที่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมบนสื่อสังคมออนไลน์ของเราได้ถึง 30% ตอนนี้ฉันกระตือรือร้นที่จะมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์และการวิจัยตลาด และบทบาทนี้ทำให้ฉันตื่นเต้นเพราะมันสอดคล้องกับทักษะของฉันและมอบโครงการนวัตกรรมที่ใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ'
💡 เคล็ดลับจากมืออาชีพ:มองการสัมภาษณ์ออกเป็นโอกาสในการเรียนรู้ การตระหนักถึงแง่มุมของบทบาทที่นำคุณไปสู่การแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ สามารถช่วยให้คุณมองเห็นสัญญาณเตือนหรือสิ่งที่จำเป็นในโอกาสงานในอนาคต เพื่อข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่า
ตัวอย่างคำตอบ
คุณต้องสร้างคำตอบที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์
ตอนนี้ที่คุณทราบพื้นฐานของการตอบคำถามว่า 'ทำไมคุณถึงต้องการหางานใหม่?' แล้ว มาดูตัวอย่างคำตอบสำหรับคำถามต่อไปนี้กัน:
1. มองหาการเติบโตและพัฒนาในสายอาชีพ
นี่คือคำตอบบางส่วนหากคุณกำลังมองหาการเติบโตในอาชีพ:
- ฉันกระตือรือร้นที่จะก้าวไปข้างหน้าในอาชีพของฉันและพัฒนาทักษะของฉัน งานก่อนหน้านี้ของฉันเป็นงานที่คุ้มค่า แต่ฉันพร้อมที่จะเปลี่ยนไปทำงานที่ให้เส้นทางที่ชัดเจนกว่าสำหรับการเติบโตและพัฒนา
- ฉันกำลังมองหาการเปลี่ยนผ่านไปสู่บทบาทที่มอบโอกาสในการเติบโตและความท้าทายที่สอดคล้องกับเส้นทางอาชีพของฉัน แม้ว่าตำแหน่งปัจจุบันจะเป็นพื้นฐานที่ดีมาก แต่ฉันพร้อมที่จะขยายทักษะของฉันและมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นต่อความสำเร็จของบริษัท
👀 โบนัส:ดูตัวอย่างแผนผังเส้นทางอาชีพเพื่อวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของคุณหากคุณกำลังมองหาโอกาสในการเติบโต
2. ต้องการบทบาทที่สอดคล้องกับความหลงใหลและความสนใจของคุณ
มาดูตัวอย่างคำตอบกันหากคุณต้องการบทบาทที่สอดคล้องกับความสนใจของคุณ:
- ฉันอยู่ในจุดหนึ่งของอาชีพที่ต้องการให้การทำงานสอดคล้องกับความสนใจหลักของฉัน เช่น นวัตกรรม เป็นสิ่งจำเป็น ฉันต้องการนำความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการโครงการและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มาสู่บริษัทที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าเหล่านี้ ซึ่งจะทำให้ฉันสามารถสร้างผลกระทบที่มีความหมายมากขึ้นในทุกๆ วัน
- ฉันรู้สึกยินดีอย่างยิ่งกับบทบาทที่ฉันได้รับ แต่ฉันได้ตระหนักว่าความหลงใหลของฉันอยู่ที่การทำงานในด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ฉันกำลังมองหาบทบาทที่สอดคล้องกับความแข็งแกร่งของฉันในด้านการวางแผนโภชนาการและการจัดการโปรแกรม และให้โอกาสฉันได้มีส่วนร่วมกับทีมที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้น
3. การย้ายเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงหรือความไม่มั่นคงของบริษัท
นี่คือตัวอย่างคำตอบหากคุณต้องการเปลี่ยนบริษัทเนื่องจากความไม่มั่นคง:
- ด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างล่าสุดและการเปลี่ยนแปลงลำดับความสำคัญในองค์กรปัจจุบันของฉัน ฉันกำลังมองหาโอกาสที่จะนำทักษะของฉันไปใช้ในบริษัทที่มีทิศทางที่ชัดเจนและมุ่งมั่นต่อการเติบโต
- การเปลี่ยนแปลงผู้นำเมื่อเร็วๆ นี้ได้ทำให้บริษัทปัจจุบันของฉันเปลี่ยนความสนใจไปจากค่านิยมที่เคยดึงดูดฉันในตอนแรก ตอนนี้ฉันกำลังมองหาบทบาทในองค์กรที่มุ่งมั่นต่อพันธกิจของตนและมอบโอกาสในการมีส่วนร่วมต่อเป้าหมายที่มั่นคงและร่วมกัน
4. มองหาความสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตที่ดีขึ้น
มาดูคำตอบบางข้อเมื่อคุณต้องการสมดุลชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวที่ดีขึ้น:
- ในบทบาทปัจจุบันของฉัน ความต้องการงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้การรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวเป็นเรื่องท้าทาย ฉันกำลังมองหาตำแหน่งงานที่จะช่วยให้ฉันสามารถทำงานที่มีคุณภาพสูงต่อไปได้ในขณะที่ยังสนับสนุนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของฉัน ฉันเชื่อว่าสภาพแวดล้อมที่สมดุลจะช่วยให้ฉันมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีส่วนร่วมในงานของฉันมากขึ้น
- ในตำแหน่งปัจจุบันของฉัน ความต้องการที่สูงและชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานทำให้การรักษาสมดุลในชีวิตเป็นเรื่องท้าทาย ฉันกำลังมองหาบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัวเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร เพราะฉันเชื่อว่าสิ่งนี้จะช่วยให้ฉันสามารถมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าและเติบโตในระยะยาวได้
🔍 คุณทราบหรือไม่? ต่างจากการสัมภาษณ์เมื่อพนักงานลาออกการสัมภาษณ์เพื่อรักษาพนักงานจะดำเนินการในขณะที่พนักงานยังคงทำงานกับบริษัทอยู่ วัตถุประสงค์คือเพื่อระบุแง่มุมเชิงบวกของประสบการณ์ของพนักงาน ค้นหาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และสำรวจวิธีที่องค์กรสามารถสนับสนุนการเติบโตและความพึงพอใจในงานของพนักงานได้ดียิ่งขึ้น
วิธีไม่ตอบคำถามว่า 'ทำไมคุณถึงมองหาโอกาสงานใหม่?'
วิธีที่คุณตอบคำถามว่าทำไมคุณถึงต้องการเปลี่ยนงานมีผลต่อการรับรู้ของผู้สัมภาษณ์ต่อคุณ แม้ว่าการซื่อสัตย์จะมีความสำคัญ แต่การตอบในบางลักษณะอาจทำให้คุณดูไม่เป็นมืออาชีพหรือขาดความมุ่งมั่น
มาดูข้อผิดพลาดทั่วไปที่ควรหลีกเลี่ยงกัน 👇
นินทาเจ้านายหรือที่ทำงานเก่าของคุณ
อย่าพูดในแง่ลบเกี่ยวกับนายจ้างของคุณ การวิจารณ์บริษัทปัจจุบันหรือชื่อเสียงของบริษัทอาจทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความสามารถของคุณในการจัดการกับความขัดแย้งในที่ทำงานอย่างสร้างสรรค์
❌ แทนที่จะ: พวกเขาไม่เห็นคุณค่าในความพยายามของฉัน และฉันได้รับค่าตอบแทนน้อยเกินไปสำหรับทุกสิ่งที่ฉันทำ
✅ พูดว่า: ฉันรู้สึกตื่นเต้นที่ได้เข้าร่วมองค์กรที่เห็นคุณค่าและให้รางวัลกับความทุ่มเทในการทำงาน ฉันตั้งตารอที่จะได้มีส่วนร่วมอย่างมีความหมายและเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ให้ความสำคัญกับการเติบโตและผลกระทบ
การบ่นเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงาน
อย่าโทษเพื่อนร่วมงานของคุณสำหรับการตัดสินใจเปลี่ยนงานของคุณ. ดีที่สุดคือให้โฟกัสที่การเติบโตส่วนตัวและความปรารถนาของคุณแทนที่จะชี้นิ้วโทษใคร.
❌ แทนที่จะพูดว่า: เพื่อนร่วมทีมของฉันขี้เกียจ และฉันต้องทำงานทั้งหมด ฉันต้องการงานที่ฉันไม่ต้องแบกรับภาระทั้งทีม
✅ พูดว่า: ฉันกำลังมองหาสภาพแวดล้อมที่ความร่วมมือเป็นคุณค่าหลัก และฉันสามารถทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่มีแรงบันดาลใจและให้การสนับสนุนเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน
การหารือเกี่ยวกับปัญหาส่วนตัว
หลีกเลี่ยงการกล่าวถึงปัญหาส่วนตัวในชีวิตของคุณเป็นเหตุผลหลักในการหางานใหม่ การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปอาจทำให้ความสนใจเบี่ยงเบนไปจากคุณสมบัติและเป้าหมายทางอาชีพของคุณ
❌ แทนที่จะพูดว่า: ตอนนี้ฉันกำลังรับมือกับหลายอย่าง และงานปัจจุบันของฉันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลย ฉันต้องการงานที่ฉันจะไม่เครียดมากขนาดนี้
✅ พูดว่า: ฉันกำลังมองหาตำแหน่งที่สนับสนุนความสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว สภาพแวดล้อมที่สมดุลจะช่วยให้ฉันสามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพทั้งในด้านอาชีพและชีวิตส่วนตัว
คำแนะนำที่ดีที่สุดในการไม่ตอบคำถามนี้อย่างไม่เป็นมืออาชีพคือการเน้นย้ำถึงเป้าหมายส่วนตัวและอาชีพในอนาคตของคุณแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ความไม่พอใจในงานที่ผ่านมา
แนวทางนี้ช่วยให้ผู้สัมภาษณ์เห็นว่าคุณมีความมุ่งมั่นที่สอดคล้องกับบทบาทใหม่ ทำให้คุณดูเป็นผู้สมัครที่มีทัศนคติเชิงบวกและมีแรงจูงใจ
เคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
เราได้กำหนดข้อควรทำและไม่ควรทำในการตอบคำถามว่า 'ทำไมคุณถึงมองหางานใหม่?' แล้ว
ดังนั้น มาดูเคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่จะช่วยให้คุณผ่านการสัมภาษณ์ได้อย่างราบรื่นกันเถอะ 💼
- ปรับคำตอบของคุณให้เหมาะสม: เชื่อมโยงคำตอบของคุณกับโอกาสโดยตรง พูดบางอย่างเช่น 'ฉันรู้สึกตื่นเต้นกับบทบาทนี้เพราะมันสอดคล้องกับความสนใจของฉันในด้านการออกแบบที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และจะช่วยให้ฉันมีส่วนร่วมในภารกิจของคุณในการสร้างประสบการณ์ดิจิทัลที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้'
- แสดงความมั่นใจผ่านภาษากาย: สบตาอย่างมั่นคงเพื่อแสดงความมีส่วนร่วม นั่งตัวตรงและเอนตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยเพื่อแสดงความสนใจ และใช้ท่าทางที่เปิดเผยเพื่อเสริมสร้างแนวคิดและความกระตือรือร้นของคุณ
- ปรับให้เข้ากับปฏิกิริยาของผู้สัมภาษณ์: หากพวกเขาพยักหน้าหรือแสดงความสนใจ ให้ขยายประเด็นนั้นเพิ่มเติม หากพวกเขาดูปิดกั้น ให้ตอบคำถามอย่างเรียบง่าย
- จบด้วยโน้ตที่สดใส: ปิดท้ายด้วยการแสดงความขอบคุณต่อบทบาทปัจจุบันของคุณ และวิธีที่มันได้เตรียมความพร้อมให้คุณสำหรับก้าวต่อไป ตัวอย่างเช่น 'ประสบการณ์ที่ได้รับที่นี่ได้วางรากฐานให้ฉันสามารถสร้างผลกระทบที่มีความหมายในบทบาทถัดไป และฉันรู้สึกตื่นเต้นกับสิ่งที่รออยู่ข้างหน้า'
💡 เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ:บริษัทที่ให้ความสำคัญกับการวางแผนสืบทอดตำแหน่งมักทุ่มเทในการพัฒนาบุคลากรจากภายใน หากคุณกำลังมองหางานใหม่ การสอบถามเรื่องนี้ระหว่างการสัมภาษณ์งานจะช่วยให้คุณประเมินได้ว่าบริษัทมีโอกาสเติบโตที่สอดคล้องกับความทะเยอทะยานในอาชีพของคุณหรือไม่
คุณยังสามารถใช้เครื่องมือการจัดการโครงการ เช่น ClickUp เพื่อช่วยคุณจัดระเบียบการวิจัยและการตอบกลับของคุณสำหรับบทบาทต่าง ๆ ได้
ClickUp Docs
ClickUp Docsเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมในการเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ โดยให้โครงสร้างและความยืดหยุ่น
เพื่อฝึกซ้อมคำตอบของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถสร้างเอกสารเฉพาะสำหรับคำถามสัมภาษณ์ที่พบบ่อยและจัดระเบียบคำตอบของคุณตามหมวดหมู่ เช่น เป้าหมายในอาชีพหรือความรู้เกี่ยวกับบริษัท เพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบ
ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น แบนเนอร์ที่มีรหัสสีและตัวเลือกการจัดรูปแบบที่หลากหลาย คำตอบของคุณสามารถจัดระเบียบได้อย่างเป็นระเบียบ ทำให้ง่ายต่อการเน้นจุดสำคัญเพื่อการทบทวนอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ คุณสมบัติการแสดงความคิดเห็นยังช่วยให้คุณได้รับข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์จากพี่เลี้ยงหรือเพื่อนร่วมงานโดยตรงภายในเอกสารของคุณ ช่วยปรับปรุงคำตอบของคุณตามข้อมูลเชิงสร้างสรรค์
การเชื่อมโยงงานกับเอกสารของคุณยังช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้าในการเตรียมตัวได้อีกด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าทุกส่วนของคำตอบของคุณได้รับการขัดเกลาและสมบูรณ์ครบถ้วน
ด้วยประวัติเวอร์ชัน คุณสามารถย้อนกลับไปดูฉบับร่างก่อนหน้า สังเกตการเปลี่ยนแปลงของคำตอบของคุณ และรักษาความสอดคล้องกับรายละเอียดของแต่ละบทบาท
คลิกอัพ เบรน
คุณยังสามารถใช้AI ในการเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ได้อีกด้วย
ClickUp Brainคือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยให้การร่างและปรับปรุงคำตอบสำหรับการสัมภาษณ์เป็นเรื่องง่ายขึ้น ด้วยคุณสมบัติเช่น AI Knowledge Manager, ClickUp Brain ช่วยให้คุณถามคำถามและได้รับคำตอบที่รวดเร็วและเกี่ยวข้องกับบริบท ซึ่งช่วยให้คุณจัดระเบียบความคิดและแสดงออกถึงความสนใจในบทบาทนั้นๆ ได้ดีขึ้น
คุณยังสามารถร่างคำตอบสำหรับคำถาม 'ทำไมคุณถึงต้องการหางานใหม่?' และใช้ฟีเจอร์ AI Writer for Work ของ ClickUp Brain เพื่อปรับแต่งให้ดูดีขึ้นได้อีกด้วย
มันสามารถ ปรับคำตอบของคุณให้สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทได้โดยการสรุปข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทใหม่หรือดึงรายละเอียดจากบันทึกของทีมอื่น เพื่อให้คำตอบของคุณฟังดูรอบคอบและเหมาะสม
เพื่อให้ง่ายขึ้น ClickUp มีเทมเพลตหลากหลายให้เลือกใช้ เช่นเทมเพลตการหางานของ ClickUp เทมเพลตนี้จะช่วยให้คุณจัดระเบียบและติดตามการหางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรวบรวมทุกสิ่งที่คุณต้องการไว้ในที่เดียว มันช่วยให้การติดตามประกาศรับสมัครงานจากแหล่งต่าง ๆ เป็นเรื่องง่าย และมั่นใจได้ว่าทุกตำแหน่งงานที่น่าสนใจจะถูกจัดเก็บไว้อย่างศูนย์กลางและค้นหาได้ง่าย
📖 อ่านเพิ่มเติม: 10 ความท้าทายและแนวทางแก้ไขสำหรับผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร
คำตอบที่ถูกต้องอยู่แค่ 'คลิก' (ขึ้น) เท่านั้น
การตอบคำถามว่า 'ทำไมคุณถึงมองหางานใหม่?' อาจทำให้คุณรู้สึกอึดอัดและตั้งรับ แต่ด้วยวิธีการที่เหมาะสม มันสามารถเป็นโอกาสในการเน้นย้ำความมุ่งมั่นและคุณค่าที่คุณนำมาสู่ได้
โปรดจำไว้ว่าให้ตอบกลับในเชิงบวก มุ่งเน้นที่การเติบโต และแสดงให้เห็นว่าบทบาทใหม่นี้สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณอย่างไร
ClickUp สามารถช่วยให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้นและราบรื่นขึ้นได้ โดยรวมการค้นหางานของคุณไว้ในที่เดียว จัดระเบียบข้อมูลเกี่ยวกับนายจ้างที่มีศักยภาพ และร่างคำตอบที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล ด้วยฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เครื่องมือจัดการงาน และเทมเพลตที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถติดตามกำหนดเวลาและเตรียมพร้อมตลอดกระบวนการได้อย่างง่ายดาย
สมัครใช้ ClickUpวันนี้!