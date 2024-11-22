วิธีติดต่อผู้สรรหาบุคลากรบน LinkedIn (+ตัวอย่าง)

ด้วยจำนวนผู้สมัครที่มากมายแข่งขันกันเพื่อตำแหน่งเดียวกัน การโดดเด่นในตลาดงานที่แออัดนั้นเป็นเรื่องยาก นั่นคือเหตุผลที่การรู้วิธีสร้างความประทับใจที่ยั่งยืนให้กับผู้สรรหาไม่ใช่แค่ทักษะที่ดีที่จะมี แต่เป็นสิ่งจำเป็น
LinkedIn เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับมืออาชีพในการค้นหาโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ เครือข่ายอันกว้างขวางของแพลตฟอร์มนี้ช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับผู้มีอำนาจตัดสินใจ แสดงทักษะของคุณ และสมัครงานที่ไม่ได้ประกาศรับสมัครสาธารณะ
ในความเป็นจริง มีการส่งใบสมัครมากกว่า 9,000 รายการทุกนาที แล้วจะติดต่อกับผู้สรรหาบน LinkedIn อย่างไรให้สร้างความประทับใจที่ติดตรึงใจ?
มาดูกัน
การเข้าใจบทบาทของผู้สรรหาบุคลากรบน LinkedIn
ผู้สรรหาบุคลากรบน LinkedIn อาจทำงานให้กับบริษัท, บริษัทจัดหางาน, หรือเป็นนักล่าหัวกะทิอิสระ. พวกเขาใช้ LinkedIn เพื่อค้นหาผู้สมัครที่มีทักษะและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับประกาศรับสมัครงาน, มักค้นหาผู้มีความสามารถที่อยู่นอกเหนือจากเว็บไซต์หางานแบบดั้งเดิม.
บทบาทของพวกเขาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการค้นหาฐานผู้ใช้ของ LinkedIn โดยใช้คำค้นหา, ตำแหน่งงาน, ทักษะ, และการศึกษา ตัวอย่างเช่น ผู้สรรหาที่ต้องการตำแหน่ง 'นักวิเคราะห์ข้อมูลอาวุโส' อาจมุ่งเน้นไปที่ทักษะเช่น SQL หรือการนำเสนอข้อมูล
นี่คือเหตุผลที่ LinkedIn เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักสรรหาบุคลากร:
- LinkedIn เน้นทักษะ ประสบการณ์ การรับรอง และคำแนะนำของผู้สมัคร
- การอัปเดตแบบเรียลไทม์แจ้งให้ผู้สรรหาทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอาชีพหรือทักษะใหม่ ๆ ช่วยให้สามารถติดต่อได้ทันเวลา
- แพลตฟอร์มนี้สามารถเชื่อมต่อกับระบบติดตามผู้สมัครงานได้หลากหลาย ทำให้สามารถนำเข้าข้อมูลตำแหน่งงานและรายละเอียดผู้สมัครได้อย่างง่ายดาย
🔍 คุณรู้หรือไม่?มีคนถูกจ้างงานบน LinkedIn ทุก ๆหนึ่งนาทีถึงเจ็ดคนซึ่งแสดงให้เห็นว่าแพลตฟอร์มนี้มีประสิทธิภาพมากเพียงใดสำหรับทั้งผู้สรรหาบุคลากรและผู้หางาน
เตรียมตัวเพื่อส่งข้อความถึงผู้สรรหา
ก่อนที่จะกด 'เชื่อมต่อ' หรือส่งข้อความไปยังผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากร ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อให้โปรไฟล์ของคุณโดดเด่น:
1. ปรับปรุงโปรไฟล์ LinkedIn ของคุณให้เหมาะสมก่อนการติดต่อ
โปรไฟล์ LinkedIn ของคุณไม่ใช่แค่ประวัติย่อออนไลน์เท่านั้น—แต่ยังเป็นความประทับใจแรกเมื่อคุณติดต่อกับผู้สรรหาบุคลากร
เนื่องจากมีหลายส่วนที่ต้องกรอก อาจทำให้ยากที่จะรู้ว่าควรให้ความสำคัญกับอะไร นี่คือสิ่งสำคัญที่ควรให้ความสำคัญก่อนติดต่อผู้สรรหา:
- หัวข้อข่าว: สร้างหัวข้อข่าวที่ชัดเจนและเป็นมืออาชีพ ไม่เกินสิบคำ ที่สะท้อนถึงตำแหน่งปัจจุบันและทักษะที่มีคุณค่าที่สุดของคุณ
- รูปโปรไฟล์: ใช้ภาพคุณภาพสูงและเป็นมืออาชีพที่สอดคล้องกับแบรนด์ส่วนตัวของคุณ
- เกี่ยวกับ: สร้างเรื่องราวอาชีพที่น่าสนใจใน 2600 ตัวอักษร โดยเน้นทักษะ ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ
- การศึกษาและประกาศนียบัตร: ระบุประวัติการศึกษาของคุณและประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงคุณสมบัติของคุณ
- ประสบการณ์: รักษาประสบการณ์การทำงานของคุณให้ทันสมัย โดยอธิบายหน้าที่ความรับผิดชอบและความสำเร็จของคุณอย่างชัดเจน โปร่งใสเกี่ยวกับช่องว่างในอาชีพการงาน
- ทักษะและการรับรอง: ติดต่อเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาเพื่อขอการรับรองเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
- แนะนำ: เน้นโครงการ บทความ หรือความสำเร็จที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงทักษะและการมีส่วนร่วมของคุณ
- คำสำคัญ: รวมคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไว้ในหัวข้อ, สรุป, และคำอธิบายตำแหน่งงานเพื่อเพิ่มโอกาสในการปรากฏตัวในผลการค้นหาของผู้สรรหา
2. ศึกษาข้อมูลผู้สรรหาและบริษัทของพวกเขา
ถัดไป ตรวจสอบโปรไฟล์ LinkedIn และหน้าบริษัทของผู้สรรหาบุคลากรเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการจ้างงาน ตำแหน่งงานเฉพาะทาง และวัฒนธรรมองค์กรของพวกเขา สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสร้างข้อความ LinkedIn ที่มีความเฉพาะเจาะจงและตรงใจมากยิ่งขึ้น
เพื่อทำการวิจัยอย่างถูกต้อง:
- ใช้ตัวกรองเช่น 'ขนาดบริษัท', 'ระดับประสบการณ์', และ 'สถานที่ตั้ง' เพื่อค้นหาผู้สรรหาบุคลากรในอุตสาหกรรมและภูมิภาคของคุณ
- ระบุทักษะและคุณสมบัติที่สำคัญจากคำอธิบายงานเพื่อเน้นในข้อความของคุณ
- สังเกตว่าผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ติดต่อของพวกเขาอย่างไร เพื่อปรับโทนการสื่อสารของคุณให้เหมาะสม
- ตรวจสอบโซเชียลมีเดียของบริษัทเพื่อดูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลยุทธ์การสรรหาบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร
อ่านเพิ่มเติม: 10 ซอฟต์แวร์การจัดการทักษะที่ดีที่สุด
3. ปรับแต่งคำขอเชื่อมต่อของคุณให้เป็นส่วนตัว
การขอเชื่อมต่อแบบธรรมดาอาจไม่เพียงพอ—ควรแนบข้อความสั้นๆ แต่มีเนื้อหาที่ชัดเจนเพื่อทำให้คำขอของคุณดูเป็นส่วนตัวมากขึ้น อธิบายสั้นๆ ว่าคุณพบโปรไฟล์ของพวกเขาได้อย่างไรและทำไมคุณถึงต้องการเชื่อมต่อ
|หมายเหตุทั่วไป
|ข้อความส่วนตัว
|สวัสดีครับ/ค่ะ ผม/ฉันต้องการติดต่อ
|สวัสดีครับ/ค่ะ [ชื่อผู้สรรหา], ผม/ฉันได้พบโปรไฟล์ของคุณขณะทำการค้นคว้าเกี่ยวกับ [ชื่อบริษัท] และประทับใจในผลงานของคุณในด้าน [พื้นที่เฉพาะ] ผม/ฉันอยากติดต่อเพื่อพูดคุยและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสที่เป็นไปได้ในองค์กรของคุณครับ/ค่ะ
การสร้างข้อความที่สมบูรณ์แบบถึงผู้สรรหา
เมื่อคุณได้เตรียมโปรไฟล์ของคุณไว้พร้อมแล้ว และได้รับข้อมูลเชิงลึกจากผู้สรรหาบุคลากรไว้ในมือของคุณแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะเขียนข้อความที่โดดเด่นและกระตุ้นให้เกิดการสนทนา
1. องค์ประกอบสำคัญที่ควรรวมไว้ในข้อความของคุณ
ทำให้ข้อความของคุณชัดเจนและกระชับโดยระบุว่าคุณคือใครและคุณกำลังมองหาอะไร
- บทนำ: เริ่มต้นด้วยบทนำสั้น ๆ ที่ประกอบด้วยชื่อของคุณ ตำแหน่งปัจจุบัน และไฮไลท์สั้น ๆ เกี่ยวกับประวัติการทำงานของคุณ นี่ช่วยให้ผู้สรรหาเข้าใจว่าคุณเป็นใครได้ในทันที
- เหตุผลในการติดต่อ: กรุณาอธิบายจุดประสงค์ของคุณให้ชัดเจน—ไม่ว่าคุณจะสนใจในตำแหน่งงานที่เปิดรับ กำลังขอคำแนะนำ หรือต้องการสร้างเครือข่าย
- คุณค่าที่คุณนำมา: ระบุทักษะ ความสำเร็จเฉพาะ และประสบการณ์ของคุณที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้สรรหา
- คำกระตุ้นการตัดสินใจ: จบด้วย CTA—ถามพวกเขาว่าพร้อมที่จะพูดคุยเกี่ยวกับโอกาสหรือสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทที่อาจเหมาะกับโปรไฟล์ของคุณได้หรือไม่
2. รักษาโทนความเป็นมืออาชีพ
ในขณะที่การปรับแต่งให้เหมาะกับบุคคลสามารถทำให้ข้อความของคุณโดดเด่นได้ การรักษาโทนที่เป็นมืออาชีพก็มีความสำคัญไม่แพ้กันสำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ นี่คือวิธีการ:
- หลีกเลี่ยงภาษาที่ไม่เป็นทางการ: ใช้ภาษาที่เป็นทางการและรักษาท่าทีที่สุภาพ
- กระชับ: รักษาข้อความของคุณให้สั้นและตรงประเด็น—มุ่งเน้นที่ 2-3 ย่อหน้าสั้น ๆ ที่เน้นข้อมูลสำคัญ
- ความสุภาพเป็นสิ่งสำคัญ: แสดงความเข้าใจในตารางเวลาที่ยุ่งของพวกเขาและขอเวลาอย่างสุภาพก่อนที่จะกล่าวถึงคำขอของคุณ
- ตรวจสอบก่อนส่ง: ตรวจสอบข้อความของคุณอีกครั้งเพื่อตรวจหาการสะกดผิด, ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์, และเครื่องหมายวรรคตอน
3. คำถามที่ควรถามและไม่ควรถาม
การถามคำถามที่คิดมาอย่างดีสามารถช่วยเพิ่มคุณภาพการสนทนาของคุณกับผู้สรรหาบุคลากรได้ อย่างไรก็ตาม การหลีกเลี่ยงคำถามที่อาจทำให้เกิดความประทับใจเชิงลบก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน
|คำถาม
|หมายเหตุ
|✅ มีตำแหน่งงานใดที่สอดคล้องกับทักษะและประสบการณ์ของฉันบ้างไหม?
|นี่แสดงให้เห็นถึงความริเริ่มและช่วยให้ผู้สรรหาสามารถเชื่อมโยงคุณกับโอกาสที่เหมาะสมได้
|✅ คุณช่วยแชร์เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการจ้างงานหรือวัฒนธรรมองค์กรได้ไหม?
|นี่แสดงให้เห็นถึงความสนใจอย่างแท้จริงในบริษัท และให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเกี่ยวกับสิ่งที่คุณคาดหวังได้
|❗บริษัทของคุณทำอะไร?
|สิ่งนี้ทำให้คุณดูเหมือนไม่พร้อม
|❗คุณช่วยหางานให้ฉันได้ไหม?
|นี่ตรงเกินไปและอาจทำให้คุณฟังดูเหมือนมีสิทธิพิเศษ แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้มุ่งเน้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์อย่างเป็นธรรมชาติและพูดคุยเกี่ยวกับบทบาทที่เป็นไปได้อย่างเป็นธรรมชาติ
ตัวอย่างข้อความการติดต่อที่มีประสิทธิภาพบน LinkedIn
มาดูตัวอย่างข้อความใน LinkedIn ที่จะแสดงให้คุณเห็นวิธีการติดต่อกับผู้สรรหาบุคลากรบน LinkedIn:
ตัวอย่างที่ 1: การติดต่อครั้งแรกสำหรับตำแหน่งงานที่เปิดรับ
สวัสดีครับ/ค่ะ [ชื่อผู้สรรหา],
ฉันได้พบโปรไฟล์ของคุณขณะกำลังค้นคว้าโอกาสที่ [ชื่อบริษัท] ด้วยประสบการณ์ [จำนวนปี] ใน [สาขาหรือทักษะเฉพาะของคุณ] ฉันเชื่อว่าฉันสามารถเป็นคนที่เหมาะสมสำหรับ [ตำแหน่งหรือแผนกเฉพาะ] ได้ ฉันยินดีที่จะติดต่อและสำรวจโอกาสใดๆ ที่สอดคล้องกับประสบการณ์ของฉัน
ขอบคุณสำหรับเวลาของคุณ และฉันตั้งตารอที่จะได้ติดต่อ![ชื่อของคุณ]
ทำไมถึงได้ผล: ข้อความนี้ตรงไปตรงมา เน้นประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง และแสดงความสนใจอย่างจริงใจในตำแหน่งงานเฉพาะ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ร่วมกันของการติดต่อกัน
ตัวอย่างที่ 2: การขอข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจ้างงาน
สวัสดีครับ/ค่ะ [ชื่อผู้สรรหา],
ฉันหวังว่าคุณจะสบายดี! ฉันเพิ่งพบตำแหน่ง [ชื่อตำแหน่งงาน] ที่ [ชื่อบริษัท] และรู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสนี้มาก คุณช่วยแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาหรือคุณสมบัติที่ทีมกำลังมองหาได้ไหม?
ขอบคุณมากสำหรับเวลาของคุณ![ชื่อของคุณ]
ทำไมถึงได้ผล: ข้อความนี้แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นและความสนใจในตำแหน่งงานอย่างแท้จริง พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้สรรหาบุคลากรให้ข้อมูลที่มีคุณค่าแก่คุณด้วย เป็นข้อความที่สุภาพและแสดงความเคารพต่อเวลาของผู้สรรหาบุคลากร
ตัวอย่างที่ 3: การสร้างเครือข่ายเพื่อโอกาสในอนาคต
สวัสดีครับ/ค่ะ [ชื่อผู้สรรหา],
ผมเห็นว่าคุณเชี่ยวชาญในการสรรหาบุคลากรสำหรับ [อุตสาหกรรม/สาขา] ด้วยประสบการณ์ของผมในด้าน [ความเชี่ยวชาญของคุณ] ผมกำลังเปิดรับโอกาสใหม่ๆ อยู่เสมอ ผมยินดีที่จะติดต่อกับคุณเพื่อที่เราจะได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับตำแหน่งงานในอนาคตซึ่งกันและกัน
ขอบคุณครับ/ค่ะ และขอให้มีวันที่ดี! [ชื่อของคุณ]
ทำไมถึงได้ผล: ข้อความนี้ทำให้คุณอยู่ในตำแหน่งของผู้สมัครที่มีความริเริ่ม และให้คุณค่ากับการสร้างเครือข่าย โดยไม่สร้างแรงกดดันให้กับผู้สรรหาในทันที ยังเปิดโอกาสไว้สำหรับโอกาสในอนาคต
4 กลยุทธ์การติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ
การติดตามผลหลังจากติดต่อกับผู้สรรหาบุคลากรอาจรู้สึกเหมือนเดินบนเส้นลวด—คุณไม่ต้องการที่จะดูเร่งรัดเกินไป แต่คุณก็ไม่อยากหายไปจากสายตาของพวกเขา การติดตามผลที่ทันเวลาและรอบคอบสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างการได้สัมภาษณ์กับการถูกลืมในกองอีเมล
นี่คือเหตุผล:
- มันนำอีเมลของคุณกลับไปที่ด้านบนสุดของกล่องจดหมายของพวกเขา
- มันแสดงให้เห็นถึงความสนใจของคุณในธุรกิจของพวกเขา
มาดูกันว่าจะทำอย่างไร:
1. เมื่อใดและอย่างไรในการติดตามผลหลังจากข้อความแรกของคุณ
ผู้สรรหามักจะจัดการกับผู้สมัครหลายคน และอีเมลของคุณอาจถูกมองข้ามไป การติดตามผลสั้นๆ สามารถช่วยให้ข้อความของคุณกลับมาอยู่ในความสนใจของพวกเขาได้
นี่คือวิธีที่จะทำให้สำเร็จ:
- รอหนึ่งถึงสองวันก่อนติดตามผล หากจำเป็น ให้ส่งอีเมลติดตามผลครั้งที่สองหลังจาก 7-10 วัน แต่หลีกเลี่ยงการส่งอีเมลมากเกินไป
- รักษาการติดตามของคุณให้กระชับและสุภาพ
- กล่าวถึงข้อความแรกของคุณเพื่อช่วยเตือนความจำของผู้สรรหา
- ย้ำถึงความกระตือรือร้นของคุณต่อโอกาสนี้
- สรุปด้วยคำกระตุ้นการตัดสินใจที่ชัดเจน เช่น การนัดหมายการโทร
ตัวอย่าง: สวัสดีครับ [ผู้สรรหา], ผมต้องการติดตามเกี่ยวกับอีเมลก่อนหน้านี้ของผมเกี่ยวกับตำแหน่ง [ตำแหน่ง] ผมยังสนใจอยู่มาก และต้องการติดต่อคุณเมื่อคุณมีเวลาว่าง ขอบคุณสำหรับเวลาของคุณครับ!
2. การจัดการกับการไม่ได้รับการตอบกลับหรือโอกาสที่พลาดไป
หากคุณไม่ได้รับการติดต่อกลับหลังจากติดตามหลายครั้ง อย่าถือเป็นเรื่องส่วนตัว นักสรรหางานมีงานยุ่ง และอาจไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม ข้อความเดียวกันนี้ใช้ได้หากคุณไม่ได้รับตำแหน่งงาน—ขอบคุณพวกเขาสำหรับเวลาและขอให้พวกเขาติดต่อคุณสำหรับโอกาสในอนาคต
ตัวอย่าง: ฉันเข้าใจและซาบซึ้งในการอัปเดตนี้เป็นอย่างยิ่ง ฉันยินดีที่จะติดต่อกันต่อไปสำหรับโอกาสในอนาคตที่อาจเหมาะสมกับฉันค่ะ/ครับ
3. มอบคุณค่าและรักษาการติดต่อ
การรักษาการติดต่อสามารถเป็นประโยชน์ได้แม้ว่าจะไม่มีบทบาทในทันที แบ่งปันข่าวสารในอุตสาหกรรม บทความที่เกี่ยวข้อง หรืออัพเดทเกี่ยวกับความสำเร็จของคุณเพื่อให้ยังคงเป็นที่รู้จักโดยไม่ดูสิ้นหวัง
ตัวอย่าง: สวัสดีครับ [ผู้สรรหา], ผมได้พบบทความนี้เกี่ยวกับ [หัวข้อ] และคิดว่าท่านอาจสนใจครับ ผมชอบมุมมองของผู้เขียนเกี่ยวกับ [หัวข้อย่อย] เป็นพิเศษครับ ผมอยากทราบความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ
4. การเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์
เมื่อคุณได้รับการนัดสัมภาษณ์แล้ว ให้เปลี่ยนกลยุทธ์การติดตามผลเป็นการเตรียมตัว ยืนยันวัน เวลา และรูปแบบของการสัมภาษณ์เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน นอกจากนี้ ควรสอบถามว่ามีการเตรียมอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ เช่น การทดสอบทางเทคนิคหรือการนำเสนอ เพื่อที่จะสามารถตอบคำถามสัมภาษณ์ทั่วไปได้อย่างมั่นใจ
สวัสดีครับ/ค่ะ [ชื่อผู้สรรหา],
ขอบคุณที่จัดตารางสัมภาษณ์สำหรับตำแหน่ง [ชื่อตำแหน่งงาน] กรุณายืนยันวันที่ เวลา และรูปแบบการสัมภาษณ์ให้ด้วยค่ะ/ครับ หากมีสิ่งใดที่ฉันควรเตรียมเป็นพิเศษ กรุณาแจ้งให้ทราบด้วยค่ะ/ครับ
รอคอยการสนทนาของเราอยู่ครับ/ค่ะ
ด้วยความเคารพ,
[ชื่อของคุณ]
3 เคล็ดลับในการทำให้แคมเปญการติดต่อบน LinkedIn ของคุณประสบความสำเร็จ
นี่คือกลยุทธ์การเข้าถึงที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยคุณสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับผู้สรรหาบุคลากร
1. เผยแพร่หัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมและข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ
แบ่งปันแนวโน้มของอุตสาหกรรมหรือประสบการณ์ส่วนตัวในหัวข้อที่กำลังเป็นที่นิยมอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและดึงดูดผู้สรรหาบุคลากรที่ให้คุณค่ากับความเป็นผู้นำทางความคิด ใช้แฮชแท็กที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายการเข้าถึงและดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม
2. มีส่วนร่วมกับเนื้อหาของผู้สรรหา
โพสต์คำตอบที่มีความหมายบนโพสต์ของผู้สรรหาเพื่อแสดงความรู้และความกระตือรือร้นของคุณ หลีกเลี่ยงการใช้สัญลักษณ์หรือคำตอบสั้น ๆ หากมีผู้ตอบกลับ ให้ดำเนินการสนทนาต่อไปเพื่อสร้างความสัมพันธ์
3. หลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่พบบ่อย
- ไม่ทำการค้นคว้าเกี่ยวกับผู้สรรหา: การไม่ยอมรับถึงความสำเร็จหรือคุณค่าที่โดดเด่นของผู้สรรหาบ่งบอกถึงการขาดความสนใจที่แท้จริง
- การส่งข้อความทั่วไป: เทมเพลตทั่วไปไม่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้สรรหาได้ เนื่องจากพวกเขาได้รับข้อความจำนวนมากทุกวัน
- การเร่งรัดหรือก้าวร้าว: การนำเสนอการติดต่อของคุณในรูปแบบการเรียกร้องงานอาจทำให้คุณดูเหมือนเป็นคนเอาแต่ได้หรือสิ้นหวัง ซึ่งอาจทำให้ผู้สรรหาไม่ต้องการติดต่อกับคุณ
เรื่องราวจากผู้เชี่ยวชาญ: ตัวอย่างการเข้าถึงที่ประสบความสำเร็จ
มาดูกันว่าทำไมข้อความติดต่อใน LinkedIn โดยDavid C. Bakerถึงประสบความสำเร็จ
- การปรับให้เหมาะกับบุคคล: ข้อความเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงรายละเอียดเฉพาะ ทำให้มีโอกาสสูงที่จะดึงดูดความสนใจของผู้สรรหา
- โทนสบายๆ: วลีเช่น 'รู้สึกอิสระที่จะปฏิเสธหรือเพิกเฉยต่อสิ่งนี้ได้—ฉันจะไม่ติดตาม' ช่วยลดความกดดัน ทำให้ผู้รับรู้สึกสบายใจ
- คุณค่าที่นำเสนอ: ข้อความนี้เน้นย้ำถึงประสบการณ์ของผู้ส่งกับแอปของผู้รับ และนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการปรับปรุงกลยุทธ์ด้านประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) ซึ่งตอบโจทย์ปัญหาหรือความท้าทายที่ผู้รับกำลังเผชิญอยู่ โดยไม่ฟังดูเหมือนการขาย
- คำกระตุ้นการตัดสินใจที่ชัดเจน: ข้อความนี้มีการเชิญชวนที่ชัดเจนให้พูดคุยเกี่ยวกับกลยุทธ์ UX เพิ่มเติมผ่านทางอีเมล
- ความสุภาพ: จบด้วยคำชื่นชมอย่างจริงใจต่อเครื่องมือของผู้รับ และข้อความแสดงความหวังสำหรับการติดต่อในอนาคต
- ไม่มีความกดดันในการติดตาม: การระบุว่าผู้ส่งจะไม่ติดตามผล แสดงถึงความเคารพต่อเวลาของผู้รับ ทำให้การติดต่อดูจริงใจมากขึ้น
อ่านเพิ่มเติม: 10 ซอฟต์แวร์การจัดการทักษะที่ดีที่สุด (รีวิว & ราคา)
การใช้เครื่องมือและคุณสมบัติของ LinkedIn
LinkedIn มีชุดเครื่องมือและฟีเจอร์ที่ครอบคลุมเพื่อยกระดับการติดต่อของคุณกับผู้สรรหาบุคลากร นี่คือวิธีที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ให้มากที่สุด:
1. LinkedIn Premium
LinkedIn Premium เป็นฟีเจอร์ที่ต้องชำระเงินซึ่งช่วยให้คุณสามารถติดต่อกับนักสรรหาบุคลากรได้โดยตรงโดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่อร่วมกัน ฟีเจอร์หลักประกอบด้วย:
- InMail: ส่งข้อความถึงผู้สรรหาบุคลากรที่อยู่นอกเครือข่ายของคุณ คุณจะได้รับเครดิต InMail จำนวนเฉพาะในแต่ละเดือน—ห้าเครดิตสำหรับ Premium Career และ 15 เครดิตสำหรับ Premium Business
- ฟีเจอร์ 'ใครดูโปรไฟล์ของคุณ': ดูว่าใครได้ดูโปรไฟล์ของคุณในช่วง 365 วันที่ผ่านมา หากมีผู้สรรหาบุคลากรได้ตรวจสอบโปรไฟล์ของคุณ ใช้โอกาสนี้ในการเริ่มต้นการสนทนาโดยแสดงความสนใจในบริษัทหรือตำแหน่งงานที่เปิดรับของพวกเขา
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้เครื่องมือเขียนด้วย AIเพื่อสร้าง InMails ที่ดูเป็นมืออาชีพและดึงดูดความสนใจ ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาและรับประกันว่าข้อความของคุณจะคงไว้ซึ่งน้ำเสียงที่เป็นมืออาชีพ
2. การรับรองและคำแนะนำ
ในขณะที่การรับรองเป็นเพียงการยืนยันทักษะของคุณอย่างรวดเร็ว คำแนะนำคือคำรับรองเชิงลึกที่ทำหน้าที่เป็นหลักฐานแสดงถึงความเชี่ยวชาญและลักษณะนิสัยของคุณ
ติดต่อเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าเก่าเพื่อขอคำแนะนำ โดยเฉพาะผู้ที่คุ้นเคยกับงานของคุณ เพื่อส่งเสริมการให้คำแนะนำตอบแทน คุณสามารถเสนอที่จะเขียนคำแนะนำให้พวกเขาเป็นการตอบแทนได้
นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคำรับรองของคุณสอดคล้องกับทักษะที่ผู้สรรหาบุคลากรในสาขาของคุณต้องการ. ตัวอย่างเช่น หากคุณอยู่ในด้านการตลาด ให้เน้นคำรับรองเกี่ยวกับ SEO, กลยุทธ์เนื้อหา, และการตลาดดิจิทัลเพื่อเพิ่มความน่าสนใจของโปรไฟล์ของคุณ.
3. กลุ่ม LinkedIn
เข้าร่วมกลุ่ม LinkedIn เพื่อเชื่อมต่อกับมืออาชีพที่มีแนวคิดเดียวกัน, ผู้สรรหาบุคลากร, และผู้นำในอุตสาหกรรม. มีส่วนร่วมในการหารือและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเพื่อสร้างตัวเองให้เป็นผู้มีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น.
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: มองหากลุ่มที่เน้นการโพสต์ตำแหน่งงานหรือการสรรหาบุคลากรเฉพาะทาง บางครั้งผู้สรรหาจะแบ่งปันตำแหน่งงานพิเศษที่นี่ก่อนที่จะประกาศในที่สาธารณะ
4. กิจกรรมบน LinkedIn
กิจกรรมบน LinkedIn ช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างเครือข่ายเสมือนจริงและการพบปะเฉพาะทางในอุตสาหกรรมต่างๆ ผู้สรรหางานจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้เพื่อค้นหาผู้มีความสามารถ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ฟีเจอร์ 'ผู้เข้าร่วม' เพื่อระบุผู้สรรหาบุคลากรและผู้นำในอุตสาหกรรมที่สำคัญระหว่างงานอีเวนต์ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณเตรียมข้อความหรือคำถามที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้
ในขณะที่ฟีเจอร์เหล่านี้ของ LinkedIn มีประโยชน์สำหรับการติดต่อสื่อสาร การจัดการความพยายามของคุณอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายนั่นคือจุดที่เครื่องมือการสื่อสารทางธุรกิจเช่นClickUp มีประโยชน์
การใช้ ClickUp เพื่อจัดระเบียบและติดตามการติดต่อบน LinkedIn ของคุณ
ClickUpเป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่หลากหลายซึ่งรวบรวมเป้าหมายทางอาชีพ, งานเครือข่าย, และการสื่อสารของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
มันช่วยให้คุณติดตามความพยายามในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงบุคคลที่คุณได้ติดต่อไว้แล้ว, เวลาที่ควรติดตามผล, และขั้นตอนต่อไปในการเดินทางสร้างเครือข่ายของคุณ
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของ ClickUp สำหรับการติดต่อทาง LinkedIn อย่างมีประสิทธิภาพ:
1. ติดตามการสนทนาด้วยงานและอีเมลใน ClickUp
ClickUp Tasksรวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อทั้งหมดไว้ในที่เดียว
คุณสามารถสร้างงานเฉพาะใน ClickUp สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน เช่น 'ติดต่อผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพ' หรือ 'ติดตามผู้มีอิทธิพลในวงการ' การจัดระเบียบเช่นนี้ช่วยให้คุณจัดการความพยายามในการติดต่อแต่ละกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องสับสนกับกลยุทธ์หรือข้อความต่างๆ
คุณยังสามารถใช้ฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติมให้กับแต่ละงานได้ เช่น ข้อมูลติดต่อ สถานะการตอบกลับ และระดับความสำคัญ
ด้วยมุมมองแบบตารางหรือรายการ คุณสามารถติดตามงานในแต่ละส่วนได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปตามแผน นอกจากนี้ มุมมองปฏิทินยังช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของไทม์ไลน์การติดต่อได้อย่างชัดเจน รวมถึงวันที่ติดตามผลและตารางสัมภาษณ์
นอกจากนี้คุณสมบัติการจัดการอีเมลของ ClickUpยังผสานการทำงานกับบริการอีเมลต่าง ๆ ได้ ทำให้คุณสามารถจัดการอีเมลการติดต่อที่เกี่ยวข้องกับ LinkedIn ทั้งหมดได้จากแพลตฟอร์มเดียว
การแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ยังช่วยให้คุณทราบถึงการตอบกลับและข้อความใหม่ ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถติดตามการสื่อสารได้ทันเวลา และรับประกันว่าคุณจะไม่พลาดโอกาสใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ ความสามารถในการใช้งานผ่านมือถือของ ClickUp ยังช่วยให้คุณสามารถจัดการกับงานการติดต่อสื่อสารและอีเมลของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา
อ่านเพิ่มเติม: วิธีใช้ AI ในอีเมล (กรณีศึกษาและเครื่องมือ)
2. เขียนบทนำอย่างมืออาชีพด้วย ClickUp Brain
ClickUp Brainคือผู้ช่วย AI ที่คุณไว้วางใจได้สำหรับการสร้างไอเดียและเขียนบทนำการติดต่อบน LinkedIn ที่โดดเด่น ดึงดูดความสนใจจากนักสรรหาบุคลากรและผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นี่คือวิธี:
- ป้อนคำสำคัญสองสามคำที่เกี่ยวข้องกับบทนำของคุณ แล้ว ClickUp Brain จะให้ตัวเลือกหลายอย่างเพื่อเริ่มต้น
- เลือกโทนที่คุณต้องการ—เป็นทางการ, ไม่เป็นทางการ, ตลก, หรือจริงจัง—เพื่อให้เหมาะกับบุคลิกของคุณและผู้ชมของคุณ
- วางบทนำที่คุณมีอยู่เพื่อรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความชัดเจน ความกระชับ หรือความน่าสนใจ จากนั้นขอให้ AI ช่วยย่อหรือขยายเนื้อหา หรือปรับปรุงโทนของข้อความ
- ขอคำขอที่น่าสนใจหรือเรื่องเล่าเพื่อเสริมสร้างการแนะนำของคุณ
3. จัดเก็บข้อความในเอกสาร ClickUp
ใช้ClickUp Docsเพื่อสร้างเอกสารเฉพาะที่จัดระเบียบข้อความตามกลุ่มเป้าหมาย วัตถุประสงค์ หรือแคมเปญ โครงสร้างนี้ช่วยให้ค้นหาและอ้างอิงความพยายามในการติดต่อสื่อสารที่เฉพาะเจาะจงได้ง่าย ลดความเสี่ยงในการพลาดโอกาสและการติดตามผลที่ถูกลืม
นอกจากนี้ การใช้เทมเพลต ClickUp ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับสถานการณ์การติดต่อทั่วไปสามารถช่วยประหยัดเวลาของคุณได้
เทมเพลตข้อเสนอการจ้างงานของ ClickUpมีโครงสร้างที่กรอกข้อมูลไว้ล่วงหน้า ช่วยให้สามารถปรับแต่งได้อย่างรวดเร็วสำหรับแต่ละโอกาสงาน ประหยัดเวลาในการเขียนข้อเสนอการจ้างงานใหม่ตั้งแต่ต้น และช่วยให้คุณระบุคุณสมบัติ บริการ และกำหนดเวลาโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตนี้มีมุมมองต่างๆ ให้เลือก รวมถึง
- มุมมองแแกนต์: วางแผนงานข้อเสนอของคุณตั้งแต่ต้นจนจบและกำหนดระยะเวลาให้กับแต่ละส่วน เช่น การวิจัย การร่าง และการแก้ไข
- มุมมองปฏิทิน: ติดตามวันที่สำคัญและกำหนดเส้นตายที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอของคุณ
- มุมมองบอร์ด: นำเสนอรูปแบบบอร์ดแบบคัมบัง (Kanban) ที่ช่วยให้สามารถลากและวางงานระหว่างขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น 'กำลังวิจัย', 'กำลังร่าง', 'กำลังตรวจสอบ', และ 'เสร็จสิ้น'
นอกจากนี้แม่แบบการค้นหางานของ ClickUpยังช่วยให้คุณจัดระเบียบข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ—เช่น ใบสมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง การให้คะแนนบริษัท และแหล่งข้อมูลสำหรับการสัมภาษณ์—ไว้ในที่เดียว
เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ใช้ขั้นสูง พร้อมการตั้งค่าที่รวดเร็วและการปรับแต่งเพื่อให้เหมาะกับประสบการณ์การค้นหางานของคุณ. เทมเพลตนี้ยังมีสถานะต่าง ๆ เช่น 'เปิดรับ,' 'สมัครแล้ว,' 'รอการติดต่อ,' และอื่น ๆ ที่ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นสถานะของแต่ละการสมัครได้อย่างชัดเจน.
ด้วยตัวเลือกการแสดงผลที่หลากหลาย คุณสามารถดูความคืบหน้าในการหางานได้อย่างสะดวก ตัวอย่างเช่น มุมมองรายการจะแสดงรายละเอียดการสมัครงานทั้งหมดอย่างครบถ้วน ในขณะที่มุมมองปฏิทินจะช่วยให้คุณเห็นกำหนดส่งงาน สัมภาษณ์ และวันที่ต้องติดตามผลต่าง ๆ บนไทม์ไลน์
ClickUp ยังมีเทมเพลตเรซูเม่เชิงเทคนิคเพื่อช่วยให้คุณนำเสนอทักษะ โครงการ และความสำเร็จของคุณในรูปแบบที่ชัดเจนและเป็นมืออาชีพ ไม่ว่าคุณจะสมัครงานในตำแหน่งด้านการเขียนโค้ดหรือบทบาทการจัดการโครงการด้านเทคโนโลยี
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ:ใช้แม่แบบแผนอาชีพเพื่อประเมินความสามารถในปัจจุบัน ระบุช่องว่างด้านทักษะ และพัฒนากลยุทธ์ในการบรรลุเป้าหมายอาชีพของคุณ
การนำกลยุทธ์การสร้างเครือข่ายที่สอดคล้องกันมาใช้
นอกจากการรู้วิธีติดต่อผู้สรรหาบน LinkedIn แล้ว คุณควรสามารถรักษาการมีตัวตนบน LinkedIn ของคุณเองและขยายเครือข่ายของคุณได้ ความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญในการทำเช่นนี้ นี่คือวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมาย:
- การสร้างและรักษาการมีตัวตนบน LinkedIn: โพสต์อย่างสม่ำเสมอ มีส่วนร่วมกับเนื้อหาของผู้อื่น และแบ่งปันข่าวสารในอุตสาหกรรม รักษาโปรไฟล์ของคุณให้สมบูรณ์และทันสมัยเพื่อดึงดูดผู้สรรหาบุคลากร
- มีส่วนร่วมกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของคุณ: โต้ตอบกับโพสต์ในสาขาของคุณเพื่อวางตำแหน่งตัวเองเป็นผู้มีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมอย่างกระตือรือร้น
- การรักษาเครือข่ายของคุณให้มีความเคลื่อนไหวและเติบโต: ติดต่อกับผู้ติดต่อใหม่อย่างน้อยหนึ่งคนทุกสัปดาห์ผ่านข้อความหรือโพสต์บน LinkedIn ดูแลความสัมพันธ์ที่มีอยู่โดยการกล่าวถึงพวกเขาในโพสต์ของคุณและมีส่วนร่วมกับเนื้อหาของพวกเขา
- การจัดตารางกิจกรรมและแจ้งเตือนบน LinkedIn อย่างสม่ำเสมอ: ใช้ClickUp Remindersเพื่อวางแผนโพสต์เป็นประจำ มีส่วนร่วมกับผู้สรรหาบุคลากร และติดตามผลจากการติดต่อของคุณ เพื่อให้คุณอยู่ในความสนใจอยู่เสมอ
ยกระดับการติดต่อบน LinkedIn ของคุณด้วย ClickUp
การส่งข้อความถึงผู้สรรหาบุคลากรบน LinkedIn ช่วยขยายเครือข่ายของคุณอย่างมีประสิทธิภาพและเปิดโอกาสให้คุณค้นพบตำแหน่งงานใหม่ ๆ เมื่อดำเนินการอย่างมีกลยุทธ์ จะช่วยให้คุณโดดเด่นและเพิ่มโอกาสในการได้งานในฝันของคุณ เราหวังว่าเคล็ดลับเหล่านี้ที่จะแนะนำวิธีการติดต่อผู้สรรหาบุคลากรบน LinkedIn จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ
เครื่องมือที่ทรงพลังของ ClickUp ช่วยทำให้กระบวนการติดต่อสื่อสารทาง LinkedIn ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น ลดความวุ่นวายในการสร้างเครือข่าย และเพิ่มศักยภาพในการสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายซึ่งนำไปสู่โอกาสทางการงานหรือการเติบโตทางอาชีพ
ClickUp Docs จัดเก็บและจัดระเบียบข้อความการติดต่อเพื่อเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ในขณะที่ ClickUp Brain ช่วยให้คุณสร้างบทนำที่โดดเด่นและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ นอกจากนี้ เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้ายังช่วยประหยัดเวลาและรับประกันการสื่อสารที่ดูเป็นมืออาชีพและสมบูรณ์แบบ
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และยกระดับเครือข่ายของคุณไปอีกขั้น