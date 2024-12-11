TickTick vs. Things 3: โปรแกรมจัดการงานตัวไหนดีที่สุดในปี 2025?

งานของคุณกำลังกองพะเนิน เทศกาลส่งงานใกล้เข้ามา และสมองของคุณรู้สึกเหมือนเป็นความวุ่นวายของคำเตือนและรายการที่ต้องทำ คุณคงสงสัยว่า "จะเริ่มตรงไหนดี?" ฟังดูคุ้นๆ ไหม? เราทุกคนเคยผ่านจุดนี้มาแล้ว นี่คือจุดที่แอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำที่ดีสามารถช่วยได้ มันสามารถจัดระเบียบงานของคุณในที่เดียว ลดความวุ่นวายในความคิดของคุณ และให้ความพึงพอใจที่ไม่มีใครเทียบได้จากการทำเครื่องหมายรายการที่เสร็จแล้ว ✅
ในบรรดาแอปจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำมากมาย TickTick และ Things 3 โดดเด่นด้วยวิธีการจัดการงานที่มีประสิทธิภาพและยืดหยุ่น แต่แอปไหนเหมาะกับคุณ?
ในโพสต์นี้ เราจะพูดถึง TickTick กับ Things 3 เพื่อช่วยให้คุณค้นหาเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดในการจัดระเบียบงานและชีวิตส่วนตัวของคุณ 📋✨
TickTick คืออะไร?
TickTick เป็นผู้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพส่วนบุคคลที่ช่วยให้คุณจัดระเบียบและติดตามโครงการงานและเป้าหมายส่วนตัวในที่เดียว ในฐานะแอปรายการสิ่งที่ต้องทำ มันช่วยให้คุณสร้างรายการหลายรายการ เพิ่มงานผ่านบันทึกเสียง แปลงอีเมลเป็นงาน ตั้งค่าการเตือนความจำสำหรับงาน และเพิ่มงานที่เกิดขึ้นซ้ำเพื่อสร้างตารางประจำวัน 📆
นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์ เช่น ปฏิทินและกระดานคัมบัง ซึ่งเหมาะสำหรับการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกับทีมของคุณ อีกทั้งยังมีตัวจับเวลาแบบ Pomodoro ที่ช่วยให้คุณมีสมาธิกับงานสำคัญ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง TickTick กับ Things 3
คุณสมบัติของ TickTick
TickTick มีฟีเจอร์มากมายสำหรับการจัดการงาน การติดตามนิสัย และการทำงานร่วมกันเป็นทีม มาดูฟีเจอร์หลักบางส่วนกัน:
1. การจัดการงานผ่านรายการ
หากคุณต้องการรูปแบบรายการที่เรียบง่ายและชัดเจนสำหรับการติดตามงานประจำวันของคุณ TickTick สามารถเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับชุดเครื่องมือดิจิทัลของคุณได้ มันมีรายการสองประเภทสำหรับการจัดการงาน: 'รายการปกติ' และ 'รายการอัจฉริยะ'
คุณสามารถใช้คุณสมบัติรายการปกติเพื่อจัดหมวดหมู่ภารกิจเป็น 'งาน', 'ส่วนตัว', 'การศึกษา', หรือหมวดหมู่ใด ๆ ที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน. คุณสมบัตินี้ยังช่วยให้คุณจัดการภารกิจสำหรับโครงการต่าง ๆ ได้ในที่เดียว.
ต่อไปคือฟีเจอร์ Smart List ซึ่งจะกรองงานตามวันที่กำหนด, แท็ก, ลำดับความสำคัญ, สถานที่ และเงื่อนไขอื่น ๆ
📌 ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดูรายการ 'วันนี้' สำหรับงานทั้งหมดที่ครบกำหนดในวันนี้ได้ ในทำนองเดียวกัน รายการ '7 วันถัดไป' จะแสดงงานที่ครบกำหนดในหนึ่งสัปดาห์
อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์ Smart List มีให้บริการเฉพาะในแผนการสมัครสมาชิกแบบพรีเมียมเท่านั้น
2. การป้อนงานและการจัดการงาน
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ TickTick คือการป้อนและจัดการงานอัจฉริยะ ซึ่งช่วยให้การสร้างและจัดระเบียบงานเป็นเรื่องง่ายขึ้น แทนที่จะต้องกำหนดวันที่ครบกำหนด ลำดับความสำคัญ หรือแท็กด้วยตนเอง TickTick ใช้การประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อจดจำรายละเอียดเหล่านี้ขณะที่คุณพิมพ์
📌 ตัวอย่างเช่น หากคุณพิมพ์ (หรือพูดว่า) "ส่งรายงานรายไตรมาสภายในวันศุกร์เวลา 15.00 น." TickTick จะตั้งค่ากำหนดเวลาส่งและแจ้งเตือนสำหรับงานนั้นโดยอัตโนมัติ
ด้วย TickTick คุณสามารถจัดระเบียบงานได้อย่างง่ายดายโดยใช้รายการ แท็ก และระดับความสำคัญ มันช่วยให้คุณจัดการหลายโครงการโดยไม่รู้สึกหนักใจ TickTick ยังรองรับการป้อนงานอย่างรวดเร็วผ่านคำสั่งเสียง ทำให้คุณสามารถเพิ่มงานใหม่ได้ทุกที่ทุกเวลา เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่มีงานยุ่งที่ต้องการการจัดการงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. การแจ้งเตือนและการเตือนความจำหลายรายการ
ระบบแจ้งเตือนและเตือนความจำของ TickTick ช่วยให้มั่นใจว่าคุณจะไม่พลาดงานสำคัญอีกต่อไป คุณสามารถตั้งการเตือนหลายครั้งหรือ 'การแจ้งเตือนที่น่ารำคาญ' สำหรับงานต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดกำหนดส่งงานหรืองานสำคัญ ฟีเจอร์การเตือนซ้ำเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประชุมประจำสัปดาห์ วันเกิด หรือวันครบกำหนดชำระบิล
สิ่งที่ทำให้มันพิเศษยิ่งขึ้นคือการปรับแต่งการแจ้งเตือนตามตำแหน่งที่ตั้ง คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนสำหรับเวลาหรือวันที่เฉพาะเจาะจง หรือแม้กระทั่งเมื่อคุณมาถึงสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง
📌 ตัวอย่างเช่น คุณสามารถได้รับการแจ้งเตือนให้ไปซื้อของชำเมื่อคุณอยู่ใกล้ร้าน
TickTick ยังให้คุณเลือกวิธีการรับการแจ้งเตือนได้ ไม่ว่าจะเป็นผ่านการแจ้งเตือน, อีเมล หรือการแจ้งเตือนแบบพุชบนสมาร์ทวอทช์ของคุณ
4. ปฏิทินที่ยืดหยุ่นได้
TickTick ทำให้การจัดการงานง่ายยิ่งขึ้นด้วยมุมมองปฏิทินที่ยืดหยุ่น ซึ่งนำเสนอวิธีการจัดตารางเวลาของคุณในรูปแบบที่มองเห็นได้และปรับแต่งได้ คุณสามารถดูงานของคุณได้ห้าวิธี: รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน รายสองสัปดาห์ และไทม์ไลน์ ⏳
ปฏิทินของ TickTick มีฟีเจอร์ลากและวางที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณสามารถปรับกำหนดเวลาของงานหรือเลื่อนกำหนดการของกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่นโดยไม่รบกวนตารางงานทั้งหมดของคุณ นอกจากนี้ TickTick ยังสามารถเชื่อมต่อกับปฏิทินของบุคคลที่สาม เช่น Google Calendar ทำให้คุณสามารถจัดการการนัดหมาย การประชุม และกำหนดเส้นตายทั้งหมดได้ในที่เดียว ซึ่งทำให้ TickTickเป็นแอปวางแผนประจำวันที่มีประสิทธิภาพ
5. ตัวจับเวลาแบบโพโมโดโร
ต้องการความช่วยเหลือในการมีสมาธิหรือไม่? ตัวจับเวลา Pomodoro ที่ติดตั้งมาใน TickTick ถูกสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มสมาธิและประสิทธิภาพการทำงาน คุณสามารถกำหนดเวลาทำงาน 25 นาทีสำหรับงานที่มีความสำคัญ ตามด้วยการพักสั้นๆ
ตัวจับเวลาผสานการทำงานกับรายการงานของคุณได้อย่างราบรื่น ช่วยให้คุณเริ่มเซสชันได้โดยตรงจากงานใดก็ได้ TickTick ยังติดตามเซสชัน Pomodoro ของคุณเพื่อดูว่าคุณทำงานมานานแค่ไหนและพักเบรกไปกี่ครั้ง ซึ่งช่วยให้คุณมีแรงจูงใจและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสามารถเปิดเสียงขาวเป็นพื้นหลังในขณะที่ตัวจับเวลา Pomo กำลังทำงานเพื่อเพิ่มสมาธิของคุณได้ 🧘
💡เคล็ดลับมืออาชีพ: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณให้สูงสุด ลองใช้ตัวจับเวลาแบบ Pomodoro ร่วมกับเพลย์ลิสต์ที่เน้นการโฟกัสโดยเฉพาะ เลือกเพลงบรรเลงหรือเสียงธรรมชาติที่ช่วยให้คุณมีสมาธิ ลดสิ่งรบกวน และเพิ่มความสามารถในการจดจ่อกับงานระหว่างช่วงเวลาทำงานของคุณ 🔥
ราคาของ TickTick
- ฟรี
- พรีเมียม: $35.99/ปี
Things 3 คืออะไร?
Things 3 เป็นแอปจัดการงานที่เรียบหรูและใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ Apple เป็นทางเลือกยอดนิยมแทน TickTickที่ผสมผสานการออกแบบที่สวยงามเข้ากับฟีเจอร์ที่ใช้งานง่าย ทำให้คุณสามารถจัดระเบียบงานและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ⚡
ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการโครงการส่วนตัว งานที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน หรือเป้าหมายระยะยาว Things 3 มอบสภาพแวดล้อมที่เรียบง่าย ปราศจากสิ่งรบกวน เพื่อช่วยให้คุณมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญที่สุด
เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแบ่งโครงการขนาดใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนที่จัดการได้ และจัดระเบียบทุกสิ่งทุกอย่าง
สิ่งของ 3 คุณสมบัติ
นี่คือคุณสมบัติที่มีประโยชน์ที่สุดของ Things #:
1. การแยกส่วนโครงการและหัวข้อ
Things 3 โดดเด่นด้วยฟีเจอร์การจัดโครงสร้างโปรเจกต์ แทนที่จะจัดการรายการสิ่งที่ต้องทำยาวเหยียด คุณสามารถจัดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องไว้ภายใต้หัวข้อเฉพาะ ทำให้โปรเจกต์ของคุณมีลำดับชั้นที่ชัดเจนและมองเห็นได้ นี่คือหนึ่งในฟีเจอร์ที่ได้รับการชื่นชมมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบระหว่าง TickTick กับ Things 3
ลองนึกภาพว่าคุณกำลังทำงานในแคมเปญหรือกิจกรรมขนาดใหญ่ แทนที่จะต้องจ้องดูรายการงานที่ยุ่งเหยิง คุณสามารถจัดระเบียบทุกอย่างตามหมวดหมู่ เช่น 'การวิจัย', 'การวางแผน' และ 'การดำเนินการ' พร้อมรายการงานย่อยแต่ละรายการที่เรียงไว้อย่างเรียบร้อย
สิ่งนี้ทำให้ง่ายต่อการมุ่งเน้นที่ส่วนหนึ่งส่วนใดในแต่ละครั้งโดยไม่สูญเสียเป้าหมายโดยรวม นอกจากนี้ ความชัดเจนทางภาพยังช่วยลดความเครียดโดยให้แผนที่สำหรับการเสร็จสิ้น
2. ปุ่มมหัศจรรย์พลัส
ปุ่ม Magic Plus ใน Things 3 ไม่ใช่แค่เพียงวิธีเพิ่มงานเท่านั้น—แต่เป็นทางลัดสู่ประสิทธิภาพการทำงานของคุณ ลองนึกภาพว่าคุณสามารถบันทึกงานหรือไอเดียได้อย่างรวดเร็วทันทีที่มันผุดขึ้นมาในหัว ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในแอป นั่นคือวิธีที่ปุ่ม Magic Plus ทำงาน ✨
บันทึกงานหรือไอเดียใหม่ได้ทันที ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในแอป ต้องการเพิ่มอะไรในนาทีสุดท้ายหรือไม่? เพียงแตะและเพิ่มได้เลย และมันจะจัดเรียงโดยที่ไม่รบกวนขั้นตอนการทำงานของคุณ
3. รายการตรวจสอบ
ฟีเจอร์รายการตรวจสอบใน Things 3 ช่วยให้คุณเพิ่มบริบทให้กับงานของคุณ ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแบ่งงานที่ซับซ้อนออกเป็นขั้นตอนย่อยที่จัดการได้ง่าย
📌 ตัวอย่างเช่น แทนที่จะใช้คำว่า 'วางแผนงาน'ให้สร้างรายการตรวจสอบเป็น 'จองสถานที่' 'จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม' และ 'ส่งคำเชิญ' เพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและสามารถติดตามได้
4. ค้นหาอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติค้นหาอย่างรวดเร็วใน Things 3 ช่วยให้คุณสามารถค้นหาสิ่งที่คุณต้องการได้โดยไม่ต้องค้นหาผ่านรายการที่ไม่มีที่สิ้นสุด
เพียงแค่พิมพ์ไม่กี่ครั้ง คุณก็สามารถค้นหาภารกิจ งานที่ต้องทำ โครงการ และรายละเอียดเฉพาะต่างๆ ได้ทั่วทั้งรายการงานของคุณ
ลองจินตนาการว่าคุณกำลังอยู่ท่ามกลางวันที่ยุ่งวุ่นวายและต้องการค้นหาภารกิจสำคัญที่ซ่อนอยู่ลึกในโปรเจกต์ แทนที่จะเสียเวลาเลื่อนดูหรือค้นหาผ่านโฟลเดอร์ต่างๆ คุณเพียงแค่กดปุ่มค้นหาอย่างรวดเร็ว พิมพ์คำสำคัญ และทุกอย่างที่เกี่ยวข้องก็จะปรากฏขึ้นทันที
5. การแจ้งเตือนที่ทันเวลา
การแจ้งเตือนที่ทันเวลาใน Things 3 ช่วยให้คุณจัดการกับงานสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นประชุมสำคัญหรือกำหนดเส้นตายส่วนตัว Things 3 มีวิธีง่ายๆ หลายวิธีในการตั้งการแจ้งเตือนให้คุณ
คุณสามารถคลิกเพื่อเพิ่มการแจ้งเตือนได้โดยตรงขณะกำหนดตารางงานที่ต้องทำ ทำให้การตั้งการแจ้งเตือนเป็นเรื่องง่ายเมื่อคุณวางแผนงานของคุณ เพียงกด 'เพิ่มการแจ้งเตือน' เลือกเวลาที่ต้องการ และคุณก็พร้อมแล้ว
📌 ชอบพิมพ์มากกว่าใช่ไหม? ด้วยตัวแยกวิเคราะห์วันที่ตามธรรมชาติของ Things 3 คุณสามารถพิมพ์การแจ้งเตือนเช่น 'ทอม, 8 โมงเย็น' และแอปจะเข้าใจและตั้งเวลาให้คุณโดยอัตโนมัติ
สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการแก้ปัญหาแบบไม่ต้องใช้มือ การผสานการทำงานกับ Siri ช่วยให้คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนได้โดยการพูดกับ iPhone ของคุณโดยตรง เพียงพูดว่า "ใน Things แจ้งเตือนฉันให้ส่งข้อความถึง Alex ตอน 5 โมงเช้าพรุ่งนี้" และการแจ้งเตือนของ Apple ของคุณก็จะถูกตั้งเรียบร้อยแล้ว
ราคาของ Things 3
ค่าธรรมเนียมครั้งเดียวแยกต่างหากสำหรับอุปกรณ์ iOS แต่ละเครื่องของคุณ:
- Mac: 49.99 ดอลลาร์
- iPad: $19. 99
- iPhone และ Apple Watch: $9. 99
- Vision Pro: 29.99
TickTick vs. Things 3: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทั้ง TickTick และ Things 3 นำเสนอคุณสมบัติการจัดการงานและแอปสิ่งที่ต้องทำที่น่าประทับใจ โดยแต่ละแอปมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ต่อไปนี้คือภาพรวมอย่างรวดเร็วของฟีเจอร์ต่างๆ เพื่อให้คุณสามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการทำงานให้สำเร็จ:
|คุณสมบัติ
|ติ๊กต็อก
|สิ่งของ 3
|ความสะดวกในการใช้งาน
|มีเส้นทางการเรียนรู้เพื่อเข้าใจคุณสมบัติทั้งหมด
|อินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่าย
|การบันทึกงาน
|รองรับการป้อนข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติเพื่อการจัดตารางเวลาอย่างรวดเร็ว
|การป้อนงานโดยไม่ต้องมีการวิเคราะห์ภาษาอย่างละเอียด
|ความพร้อมใช้งาน
|สามารถเข้าถึงได้ทั้งบนอุปกรณ์ Apple และ Android
|สามารถเข้าถึงได้เฉพาะบนอุปกรณ์ของ Apple เท่านั้น
|ความร่วมมือ
|อนุญาต
|ไม่อนุญาต
|การติดตามเวลา
|มีให้บริการ
|ไม่มีให้บริการ
|การแจ้งเตือน
|การแจ้งเตือนหลายครั้งและการแจ้งเตือนที่น่ารำคาญสำหรับงานเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดกำหนดเวลา
|ฟีเจอร์การแจ้งเตือน Fastlane สำหรับการตั้งการแจ้งเตือนงานในปฏิทิน Apple ของคุณ
|มุมมองงาน
|มุมมองรายการและมุมมองปฏิทิน
|มุมมองรายการและมุมมองปฏิทิน
|เวอร์ชันฟรี
|ใช่ แต่มีฟีเจอร์จำกัด
|ไม่
|ราคา
|แผนพรีเมียม TickTick: $35.99/ปี
|ซื้อครั้งเดียว:Mac: $49. 99iPad: $19. 99iPhone และ Apple Watch: $9. 99Vision Pro: $29. 99
|เหมาะที่สุดสำหรับ
|ผู้ใช้ทุกท่านที่ต้องการการจัดการเวลาอย่างง่ายและการทำงานร่วมกัน
|ผู้ใช้ Apple ที่กำลังมองหาการจัดวางที่ดูสะอาดตาสำหรับการจัดระเบียบงาน
1. การจัดการงาน
TickTick
TickTick โดดเด่นด้วยความสามารถในการจัดการรายการงานหลายรายการบนหน้าจอเดียว ทำให้เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการด้านต่างๆ ของชีวิตและการทำงานในที่เดียว
สิ่งของ 3
ในทางกลับกัน Things 3 สร้างความประทับใจด้วยฟีเจอร์การแยกย่อยโครงการและหัวข้อ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดโครงสร้างโครงการขนาดใหญ่ให้เป็นส่วนย่อยที่จัดการได้ง่าย พร้อมทั้งแสดงลำดับความสำคัญและการจัดระเบียบอย่างเป็นระบบอย่างชัดเจน
🏆 ผู้ชนะ: TickTick สำหรับการจัดการงานหลากหลายในโครงการต่าง ๆ ได้อย่างสมดุลด้วยมุมมองรายการหลายรายการที่เรียบง่าย
2. การแจ้งเตือนและเตือนความจำ
TickTick
TickTick มีตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลายสำหรับตัวเตือนและการแจ้งเตือนของคุณ คุณสามารถตั้งเวลา วันที่ สถานที่เฉพาะ และแม้กระทั่งเลือกเสียงและรูปแบบการสั่นได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเชื่อมต่อ TickTick กับปฏิทินและแอปอื่นๆ เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกการแจ้งเตือน
สิ่งของ 3
ในทางตรงกันข้าม Things 3 โดดเด่นด้วยฟีเจอร์ Fastlane ที่ช่วยให้การแจ้งเตือนถูกซิงค์ทันทีในทุกอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณตั้งการแจ้งเตือนบนโทรศัพท์ของคุณ มันจะได้รับการอัปเดตทันทีบนคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ตของคุณ ทำให้การแจ้งเตือนของคุณมีความสม่ำเสมอและทันเวลา
🏆 ผู้ชนะ: Things 3 เนื่องจากฟีเจอร์ Fastlane ที่ช่วยให้อัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ
3. การบริหารเวลา
TickTick
TickTick's Pomodoro timer โดดเด่นด้วยเซสชั่นโฟกัสที่ติดตั้งไว้ในตัว ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยการแบ่งช่วงเวลาทำงานและพักผ่อนอย่างเป็นระบบ คุณสมบัตินี้เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ชอบวิธีการจัดการงานแบบกำหนดเวลา
นอกจากนี้ TickTick ยังมีฟีเจอร์ Eisenhower Matrix ที่ช่วยให้คุณจัดเรียงงานออกเป็น 4 หมวดหมู่ ได้แก่ 'สำคัญและเร่งด่วน' 'ไม่สำคัญแต่เร่งด่วน' 'สำคัญแต่ไม่เร่งด่วน' และ 'ไม่สำคัญและไม่เร่งด่วน' ฟีเจอร์นี้จะช่วยให้คุณระบุงานที่สำคัญและเร่งด่วน เพื่อจะได้จัดการงานเหล่านั้นก่อน
สิ่งของ 3
อย่างไรก็ตาม Things 3 ไม่มีตัวจับเวลาแบบ Pomodoro แต่มีมุมมองปฏิทินที่ยืดหยุ่นและการแจ้งเตือนที่ตรงเวลา ซึ่งสามารถช่วยในการจัดการเวลาได้ทางอ้อม
🏆 ผู้ชนะ: TickTick เนื่องจากฟีเจอร์ Pomo Timer และ Eisenhower Matrix
TickTick vs. Things 3 บน Reddit
เราได้ตรวจสอบความคิดเห็นของผู้ใช้บน Reddit เพื่อดูว่าเครื่องมือใดดีกว่า นี่คือตัวอย่างความคิดเห็นจากผู้ใช้ Reddit เกี่ยวกับ TickTick และ Things 3
ผู้ใช้ Redditคนหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นของเขาเกี่ยวกับ Things 3 อย่างชัดเจนมาก
"Things 3 นั้นเรียบง่าย แต่สิ่งที่ผมชื่นชอบและทำให้มันแตกต่างจากแอปอื่น ๆ มากมายคือการซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ยอดเยี่ยม ความเรียบง่ายและความสามารถในการทำงานต่อได้จากทุกที่ จะทำให้มันเหนือกว่าแอปส่วนใหญ่"
ผู้ใช้รายอื่นแนะนำให้ลองใช้ TickTick และ Things 3 แล้วเลือกใช้ตัวที่เหมาะกับความต้องการของคุณ
"ผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับปรัชญาของทั้งสองแอป สิ่งนี้มีความคิดเห็นที่ชัดเจนมากในวิธีที่พวกเขาคิดว่าคุณควรจัดการงานของคุณ ดังนั้นทั้งหมดนี้จึงรู้สึกเหมือนถูกจำกัดและถูกบังคับ แต่สำหรับบางคน นั่นอาจเป็นสิ่งที่ดี รวมถึงผมด้วย สิ่งนี้คือแอปที่ผมใช้มากที่สุด มันเหมาะกับวิธีที่ผมต้องการจัดการงานของผม" มันเรียบง่ายและมีฟีเจอร์พอดีกับที่ฉันต้องการ ไม่มากไปกว่านั้น และใช้งานได้อย่างเพลิดเพลิน คนอื่นอาจต้องการความยืดหยุ่นและการควบคุมมากขึ้น รวมถึงสามารถปรับแต่งเครื่องมือให้เข้ากับวิธีคิดของตัวเองได้มากขึ้น นั่นคือ TickTick ฉันใช้เวลาอยู่กับทั้งสองแอปมาก และส่วนตัวแล้วฉันรู้สึกว่าทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและไม่รู้สึกหนักใจกับ Things มากกว่า"
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ TickTick เทียบกับ Things 3
ตอนนี้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเลือกใช้ TickTick หรือ Things 3 อย่างไรก็ตาม 'สิ่ง' ที่สำคัญคือ หากคุณเลือก TickTick คุณอาจสูญเสียความสามารถในการแบ่งโครงการออกเป็นงานย่อยหรือเป้าหมายที่ง่ายขึ้น และหากคุณเลือก Things 3 คุณจะต้องยอมลดทอนฟีเจอร์การติดตามเวลา
ดังนั้น หากคุณยังลังเลระหว่าง TickTick และ Things 3 ขอแนะนำClickUp ให้รู้จัก มันรวมจุดเด่นของทั้งสองแอปเข้าด้วยกัน พร้อมฟีเจอร์เพิ่มเติมอีกมากมายที่สามารถใช้ได้ฟรี นอกจากนี้ยังเป็นแอปบนเว็บและแอปมือถือ ทำให้มั่นใจได้ถึงความสามารถในการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม
ClickUp เป็นเครื่องมือจัดการงานที่ทรงพลังซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานของคุณและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานประจำวันของคุณ มาดูกันว่ามันเป็นตัวเลือกที่ทรงพลังแทน TickTick และThings 3 ได้อย่างไร
การจัดการงานขั้นสูง
ClickUp Tasksเปรียบเสมือนศูนย์กลางเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่วนตัวของคุณ คุณสามารถสร้างงาน เพิ่มหมวดหมู่ของงานด้วยการแท็กและสถานะ และกำหนดลำดับความสำคัญของงานได้ สิ่งนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบและกรองงานได้อย่างมืออาชีพ
คุณสามารถเพิ่มบริบทให้กับงานของคุณได้ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง เช่น โครงการ สถานที่ ลูกค้า ฯลฯ นอกจากนี้ ClickUp Tasks ยังช่วยให้คุณเชื่อมโยงงานที่เกี่ยวข้องและงานที่ขึ้นอยู่กับงานอื่นเพื่อติดตามความคืบหน้าของงานและระบุอุปสรรคต่างๆ ความสามารถนี้ทำให้ ClickUp Tasks เป็นผู้นำในการแข่งขันระหว่าง TickTick กับ Things 3 และแอปจัดการงานอื่นๆ ด้วยความสามารถในการปรับแต่งขั้นสูงและความยืดหยุ่น
แทนที่จะยึดติดกับสถานะเริ่มต้นอย่างเช่น 'เปิด' หรือ 'ปิด' ClickUp ช่วยให้คุณสร้างสถานะที่กำหนดเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ คุณสามารถมีสถานะเช่น 'กำลังดำเนินการ' 'รอการตรวจสอบ' หรือ 'ถูกบล็อก' ซึ่งให้ความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับสถานะของแต่ละงาน
ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโครงการ คุณสามารถดูงานของคุณในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นแบบรายการ, กระดานคัมบัง, หรือปฏิทิน. งานย่อยสามารถปรับแต่งให้แสดงข้อมูลที่คุณต้องการได้เมื่อคุณต้องการ.
ClickUp ไม่ได้มีไว้สำหรับการจัดการโครงการหรือติดตามงานของทีมเท่านั้น คุณสามารถใช้มันได้อย่างง่ายดายในการจัดการโครงการส่วนตัวหรือกิจกรรมในปฏิทินของคุณ นี่คือวิธีที่ผู้ใช้ของเราพึ่งพา ClickUp เป็นแอป AI รายการสิ่งที่ต้องทำส่วนตัว
แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด
ด้วยClickUp Brain คุณจะได้รับผู้ช่วย AI ส่วนตัวเพื่อช่วยจัดการงานโดยอัตโนมัติด้วยการสรุปงานและรายงานความคืบหน้าประจำวัน นอกจากนี้ยังช่วยดำเนินการตามรายการที่ต้องทำ วางแผนงานย่อย และกรอกข้อมูลโดยอัตโนมัติอีกด้วย
แต่มันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น
ClickUp Brain สามารถวิเคราะห์ข้อมูลโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจ ประมาณค่าใช้จ่าย ปรับการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม คาดการณ์ความต้องการด้านกำลังการผลิต ปรับปรุงการจัดการทีมให้มีประสิทธิภาพ และติดตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ทั้งหมดในเวลาจริง การจัดการงานไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อนด้วย ClickUp Tasks และ ClickUp Brain
การเตือนความจำที่รวดเร็วและง่ายดาย
การแจ้งเตือนในแอปจัดการงานอาจรู้สึกเหมือนการเตือนที่น่ารำคาญ ทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดClickUp Remindersมอบระบบที่สามารถปรับแต่งได้ซึ่งช่วยให้คุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับงานของคุณโดยไม่รู้สึกถูกรบกวน
คุณสามารถกำหนดรหัสสีให้กับคำเตือนของคุณ ปรับการตั้งค่าให้เข้ากับสไตล์ของคุณ และมั่นใจได้ว่าคุณจะอยู่เหนือกำหนดเวลาเสมอ
ฟีเจอร์กล่องขาเข้าทำหน้าที่เป็นทั้งตัวจัดการงานและแอปปฏิทิน ทำให้ง่ายต่อการติดตามทุกสิ่งในที่เดียว แท็บต่างๆ เช่น 'ถัดไป', 'เสร็จแล้ว' และ 'ยังไม่ได้กำหนด' จะแจ้งให้คุณทราบว่าอะไรกำลังจะมาถึง อะไรที่ทำเสร็จแล้ว และอะไรที่ยังต้องการกำหนดวันครบกำหนด
ClickUp Reminders มอบประสิทธิภาพที่ทรงพลังด้วยความสามารถในการแนบไฟล์ต่างๆ เช่น รูปภาพ บันทึกเสียง หรือตำแหน่งบนแผนที่เข้ากับการแจ้งเตือนของคุณ ฟีเจอร์นี้ช่วยให้คุณและทีมของคุณมีระเบียบและทำงานได้ตามแผน นอกจากนี้ ด้วยการเชื่อมต่อมากกว่า 1,000 รายการ คุณสามารถซิงค์การแจ้งเตือนของคุณกับ Google Calendar, Outlook, Zoom และแม้แต่ Amazon Alexa ได้อย่างง่ายดาย
ด้วยฟีเจอร์ 'การแจ้งเตือนที่มอบหมาย' คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนและการเตือนความจำสำหรับทีมของคุณได้เช่นกัน เพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีงานใดถูกลืม ไม่ว่าจะเป็นเตือนซ้ำหรือซิงค์กับแอปปฏิทินของคุณ ClickUp ช่วยให้คุณควบคุมตารางเวลาของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เทมเพลตลิสต์สิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน
คุณรู้สึกท่วมท้นกับรายการที่ต้องทำที่ไม่มีวันจบสิ้นหรือไม่? ถึงเวลาที่จะนำความเป็นระเบียบมาสู่ความวุ่นวายแล้ว!เทมเพลตรายการสิ่งที่ต้องทำในปฏิทิน ClickUpพร้อมช่วยเหลือคุณที่นี่
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณมองเห็นเป้าหมายและงานต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน เพื่อให้คุณสามารถวางแผนวันหรือสัปดาห์ได้อย่างมืออาชีพ ไม่ต้องวุ่นวายกับการเร่งทำงานให้ทันกำหนดหรือรู้สึกสับสนกับสิ่งที่ต้องทำอีกต่อไป
เทมเพลตนี้ยังช่วยจัดหมวดหมู่ภารกิจของคุณให้ชัดเจน เพื่อให้คุณเห็นได้อย่างชัดเจนว่าอะไรที่ต้องทำและเมื่อไหร่ นอกจากนี้ยังให้มุมมองที่ละเอียดของแต่ละภารกิจ ช่วยให้คุณติดตามความคืบหน้า กำหนดเส้นตาย และจัดการทุกอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:
- กำหนดเวลาการทำงานได้อย่างง่ายดาย
- จัดระเบียบงานเป็นหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- เพิ่มบริบทของงานและติดตามความคืบหน้าของงาน
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยเทมเพลตปฏิทินรายการสิ่งที่ต้องทำของ ClickUp ถึงเวลาที่จะหยุดแค่การวางแผนและเริ่มบรรลุเป้าหมายแล้ว
การติดตามเวลาที่ไร้รอยต่อ
การจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพจำเป็นต้องติดตามเวลาที่ใช้ไปกับแต่ละงาน ClickUp ทำให้สิ่งนี้ง่ายขึ้นด้วยฟีเจอร์ติดตามเวลาในตัว ช่วยให้คุณสามารถบันทึกระยะเวลาของงานได้อย่างราบรื่น
คุณสามารถเริ่มและหยุดตัวจับเวลาได้จากอุปกรณ์ใดก็ได้ และใช้การแจ้งเตือนทั่วไปเพื่อบันทึกเวลาสำหรับงานหลายงาน สิ่งนี้ช่วยให้คุณสามารถกำหนดลำดับความสำคัญของงาน จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และระบุจุดคอขวดได้
ClickUp: จุดจบของการถกเถียงระหว่าง TickTick กับ Things 3
ในขณะที่แอปเพิ่มประสิทธิภาพ TickTick และ Things 3 นำเสนอคุณสมบัติที่มั่นคง ClickUp โดดเด่นเป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการจัดการงาน การวางแผนประจำวัน และการทำงานร่วมกันในทีม
จากการจัดการงานที่ทรงพลังไปจนถึงมุมมองที่ปรับแต่งได้ การแจ้งเตือนขั้นสูง และเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI ClickUp ก้าวไปไกลกว่าการติดตามงานแบบธรรมดา รุ่นฟรีมีฟีเจอร์ทั้งหมดนี้
ลงทะเบียนฟรีกับ ClickUpวันนี้ และดูว่ามันเปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณอย่างไร! 🚀