13 ซอฟต์แวร์การสื่อสารบนคลาวด์ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

ชีวิตในธุรกิจดำเนินไปอย่างรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ ไม่ว่าคุณจะกำลังขยายทีมจาก 1 คนเป็น 10 คน, 100 คน, หรือ 1,000 คนก็ตาม ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ผมได้สังเกตเห็นแพลตฟอร์มการสื่อสารบนคลาวด์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของ ทีมที่กำลังเติบโตและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ทำให้การจัดการทั้งสองอย่างง่ายขึ้น
แต่ด้วยตัวเลือกมากมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน คุณจะระบุโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณได้อย่างไร? แต่ละตัวเลือกมีคุณสมบัติและข้อได้เปรียบที่แตกต่างกัน แต่ไม่ใช่ทุกตัวเลือกที่จะสอดคล้องกับกระบวนการทำงานหรือกลยุทธ์การสื่อสารของทีมคุณ
หลังจากทดสอบแพลตฟอร์มมากมายหลายแห่ง ฉันได้คัดเลือกตัวเลือกที่หลากหลาย 13 ตัวเลือกที่เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจต่าง ๆ ไว้ให้คุณแล้ว มาดูกันเพื่อช่วยคุณหาตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์สื่อสารบนคลาวด์?
คุณไม่ต้องการลงทุนในสิ่งที่เพียงแค่มาแทนที่ฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งในสถานที่ของคุณ คุณต้องเลือกแพลตฟอร์มที่มีคุณสมบัติการจัดการทีมอย่างครอบคลุม ช่วยเพิ่มการร่วมมือ และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน
นี่คือคุณสมบัติหลักที่ควรให้ความสำคัญเมื่อประเมินตัวเลือกของคุณ:
- แชท: เลือกเครื่องมือที่มีฟังก์ชันแชทในตัวเพื่อรวมการสื่อสารของทีมไว้ในที่เดียว ทำให้ข้อความ ไฟล์ และการอัปเดตต่างๆ เป็นระเบียบในที่เดียว
- การแชร์ไฟล์: เลือกใช้แพลตฟอร์มที่ช่วยให้การแชร์ไฟล์ภายในทีมและกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพื่อส่งเสริมการสื่อสารแบบร่วมมือกัน
- การผสานระบบ CRM: เลือกเครื่องมือที่สามารถผสานระบบกับ CRM ของคุณได้อย่างราบรื่น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกับลูกค้า และลดความจำเป็นในการสลับระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ
- การโทรที่มีการบันทึก: เลือกใช้แพลตฟอร์มที่อนุญาตให้คุณบันทึกและจัดเก็บการโทร เพื่อให้มั่นใจว่าการสนทนาและการตัดสินใจที่สำคัญได้รับการบันทึกและสามารถเข้าถึงได้ในอนาคต
- ประวัติการแก้ไขและเวลาประทับ: เครื่องมือที่คุณเลือกใช้ควรมีประวัติการแก้ไขที่โปร่งใสและเวลาประทับที่ชัดเจน เพื่อให้ทีมของคุณสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลง ติดตามลำดับงาน และปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้อย่างมีความรับผิดชอบ
- แดชบอร์ดและการจัดการงานที่แชร์ร่วมกัน: เลือกโซลูชันที่มีแดชบอร์ดแบบแชร์ซึ่งช่วยให้สามารถมอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ และเข้าถึงเอกสารสำคัญได้อย่างง่ายดายสำหรับสมาชิกทุกคนในทีม
13 ซอฟต์แวร์การสื่อสารบนคลาวด์ที่ดีที่สุด
1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบรวมศูนย์)
หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสื่อสารบนคลาวด์ที่ผสานการทำงานร่วมกัน การจัดการงาน และการให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดาย ClickUp ถือเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นและโดดเด่นที่สุดในตลาด—และขอให้ผมอธิบายรายละเอียดให้คุณทราบ
หนึ่งในสิ่งที่ฉันชื่นชอบเกี่ยวกับ ClickUp คือฟีเจอร์การตรวจจับการทำงานร่วมกันไม่ว่าคุณจะกำลังร่างงาน เพิ่มความคิดเห็น หรือกำลังทำงานเอกสาร คุณจะรู้เสมอว่ามีคนอื่นกำลังพิมพ์หรือกำลังดูงานเดียวกันอยู่
สิ่งนี้ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย โดยเฉพาะเมื่อมีสมาชิกในทีมหลายคนเกี่ยวข้องกับโครงการที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว
ด้วยClickUp Whiteboards การระดมความคิดจะมีความคล่องตัวมากขึ้นเมื่อทีมสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนผืนผ้าใบดิจิทัลร่วมกันได้ ฉันเคยใช้สิ่งนี้ในการวางแผนกระบวนการทำงานแบบ Agile การประชุมเชิงกลยุทธ์ และแม้แต่การระดมความคิดอย่างง่าย ๆ
คุณสามารถสร้างงานได้โดยตรงจากไวท์บอร์ด โดยเชื่อมโยงกับไฟล์ งาน หรือแม้แต่เอกสารที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซแบบลากและวางในซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันแบบภาพนี้ยังช่วยให้คุณเชื่อมโยงแนวคิดได้อย่างง่ายดาย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดต่างๆ ได้ภายในไม่กี่วินาที
ClickUp Chatคือ แอปทุกอย่าง ที่รวมการแชทและการทำงานเข้าไว้ด้วยกัน
การนำการสนทนาและงานของคุณมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน จะช่วยให้ทุกอย่างที่คุณต้องการสื่อสารและร่วมมือกันถูกผสานรวมอย่างราบรื่น ซึ่งนำไปสู่ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น การสื่อสารที่ชัดเจนขึ้น และกระบวนการทำงานที่มีสมาธิมากขึ้น—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ
คุณสามารถเปลี่ยนข้อความให้เป็นงานได้เพียงคลิกเดียว และรักษาบริบทด้วยการเชื่อมโยงเอกสารที่เกี่ยวข้อง, แชท, และงานโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังมาพร้อมกับ พลังของ AI ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของคุณ
แทนที่จะมีอีเมลยาวเหยียดหรือข้อความที่สูญหาย ทุกอย่างใน ClickUp จะถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน—ประกาศ, การอัปเดต, และการติดตามผล
ตอนนี้ หากคุณต้องการปรับแต่งวิธีการดูงานและโครงการบนแพลตฟอร์มClickUp Viewsจะเกินความคาดหวังของคุณ
ฉันสลับระหว่างมุมมองรายการ, บอร์ด, และปฏิทิน ขึ้นอยู่กับระยะของโครงการ และแต่ละมุมมองก็ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ การจัดระเบียบงานตามลำดับความสำคัญ, วันที่ครบกำหนด, หรือแท็กที่กำหนดเองไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน—ขอบคุณ ClickUp ที่มีมุมมองปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ
นอกจากนี้ การจัดเก็บไม่ใช่ปัญหาด้วยการผสานการทำงานกับพื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์ของ ClickUpกับบริการต่างๆ เช่น Google Drive, Dropbox, Box และ OneDrive ซึ่งทำให้การแนบไฟล์กับงานเป็นเรื่องง่าย
ไม่ว่าจะทำงานระหว่างเดินทางหรือร่วมมือกับลูกค้า ฉันสามารถดึงไฟล์สำคัญจากหลายบัญชีมาได้ ทำให้ทุกอย่างรวมศูนย์อยู่ในแพลตฟอร์มเดียว
เมื่อความชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญ ไม่มีอะไรดีไปกว่าClickUp Clips แทนที่จะทิ้งความคิดเห็นยาวๆ ไว้ ฉันสามารถบันทึกหน้าจออย่างรวดเร็ว อธิบายความคิดของฉัน และแชร์ได้ทันที ฉันสามารถให้ข้อเสนอแนะหรือแสดงให้เพื่อนร่วมทีมเห็นวิธีการใช้งานฟีเจอร์เฉพาะได้
ฉันชอบที่ ClickUp Clips ทำให้การสื่อสารชัดเจนเหมือนแก้ว
คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สร้างเอกสาร ClickUp, วิกิ และฐานความรู้ พร้อมหน้าย่อยในตัว ตัวเลือกการปรับแต่งรูปแบบ และเทมเพลตสำเร็จรูป
- ตรวจสอบการสะกดคำในเอกสารและงานของคุณโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้ปลั๊กอินหรือส่วนขยายใดๆ ด้วยClickUp Brain
- รักษาความสอดคล้องด้วยระบบติดตามไทม์ไลน์และความคืบหน้าอัตโนมัติ เพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันด้วยClickUp Goals
- ปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตแผนการสื่อสารที่พร้อมใช้งาน ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
- ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติความปลอดภัยที่แข็งแกร่งของแพลตฟอร์ม รวมถึงการเข้ารหัส SSL 256 บิต, ความปลอดภัยของศูนย์ข้อมูลทางกายภาพ, และการตรวจสอบสองขั้นตอน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- การทำความคุ้นเคยกับ ClickUp อาจใช้เวลาสักระยะ เนื่องจากมีฟีเจอร์มากมายให้สำรวจ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7 ต่อคนต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
2. Google Workspace (เหมาะที่สุดสำหรับชุดเครื่องมือสื่อสารที่ครอบคลุม)
Google Workspace รวมเครื่องมือสื่อสารและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนทีมที่ทำงานจากระยะไกลและในสำนักงาน ไม่ว่าคุณจะจัดการงานเล็กหรืองานใหญ่
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Workspace
- เข้าถึงเครื่องมือสื่อสารบนคลาวด์ที่จำเป็น เช่น Gmail, Google Chat และ Google Meet พร้อมด้วยแอปสำหรับการทำงานร่วมกันอย่าง Google Docs, Sheets และ Drive—ทั้งหมดนี้ในสมาชิกเพียงหนึ่งเดียว
- เพิ่มผู้ใช้ใหม่ได้อย่างง่ายดาย จัดการสิทธิ์ และแชร์เอกสารอย่างปลอดภัย โดยไม่กระทบต่อความปลอดภัย
- เชื่อมต่อกับทีมของคุณได้จากทุกที่ผ่านแอปมือถือสำหรับเครื่องมือ Workspace ทั้งหมด; ทำงานร่วมกันได้ทุกที่ทุกเวลา
ข้อจำกัดของ Google Workspace
- คุณต้องพึ่งพาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างมากเพื่อให้สามารถทำงานเกือบทั้งหมดบน Google Workspace ได้
- Google Docs, Sheets และ Slides ขาดคุณสมบัติบางอย่างที่สำคัญของเครื่องมือ Microsoft เช่น Word, Excel และ PowerPoint
ราคาของ Google Workspace
- ฟรีตลอดไป
- ธุรกิจเริ่มต้น: 7. 20 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- มาตรฐานธุรกิจ: $14.40/เดือน ต่อผู้ใช้
- บิสิเนส พลัส: 21.60 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Google Workspace
- G2: 4. 6/5 (42,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (16,000+ รีวิว)
3. Zoom Workplace (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอและการทำงานร่วมกัน)
หากการประชุมทางวิดีโอมีความสำคัญต่อความร่วมมือของทีมคุณ Zoom Workplace เป็นเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอที่ขาดไม่ได้ในชุดเครื่องมือของคุณ มันทำให้การสนทนาเป็นที่น่าสนใจด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น ห้องย่อย กระดานไวท์บอร์ดสด และการควบคุมการประชุมที่ปลอดภัยบนแพลตฟอร์ม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดสัมมนาออนไลน์ขนาดใหญ่และการประชุมทีมขนาดเล็ก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom Workplace
- โทรเข้าร่วมเพื่อเชื่อมต่อกับสมาชิกในทีมของคุณผ่านการสนทนาทางเสียงด้วย Zoom Phone
- กำหนดเวลาการประชุมและเพิ่มลงในแอปปฏิทินที่ใช้ร่วมกันได้จากภายในแพลตฟอร์ม
- รักษาความปลอดภัยในห้องประชุมของคุณ เนื่องจาก Zoom ให้ความสามารถแก่ผู้เป็นเจ้าภาพในการควบคุมว่าใครสามารถเข้าร่วมและเมื่อใด และอนุญาตให้ใครเข้าร่วมการประชุม รวมถึงการย้ายสมาชิกไปยังห้องย่อยได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Zoom Workplace
- Zoom ไม่ได้ให้บริการคุณภาพวิดีโอที่ดีที่สุด ดังนั้นความละเอียด 4K อาจไม่สามารถทำได้
- การอัปเดตเป็นแบบอัตโนมัติ และบางครั้งคุณอาจต้องรอให้การอัปเดตเสร็จสิ้นก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมที่สำคัญ
ราคา Zoom Workplace
- ฟรีตลอดไป
- ข้อดี: $14.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $21.99/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Zoom Workplace
- G2: 4. 5/5 (55,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (13,900+ รีวิว)
4. ทวิลีโอ (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันการสื่อสารบนคลาวด์ที่สามารถปรับแต่งได้)
Twilio โดดเด่นในฐานะแพลตฟอร์มการสื่อสารที่ยืดหยุ่น พร้อมด้วยรูปแบบการชำระเงินตามการใช้งานจริง ซึ่งช่วยให้ธุรกิจจ่ายเฉพาะฟีเจอร์ที่ใช้เท่านั้น
ไม่ว่าคุณต้องการปรับแต่งประสบการณ์ของลูกค้าหรือทำให้การสื่อสารที่สำคัญเป็นอัตโนมัติ ระบบให้เครื่องมือแก่คุณในการสร้างระบบการสื่อสารบนคลาวด์ที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณได้ โดยไม่ต้องผูกมัดกับสัญญาในระยะยาว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Twilio
- ใช้ฟีเจอร์ค้นหาเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเรียกเข้าเป็นจากแหล่งที่เชื่อถือได้
- ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้าแบบไดนามิกเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโดยอิงจากข้อมูลแบบเรียลไทม์
- ประหยัดเวลาด้วยการทำงานอัตโนมัติ เช่น การบันทึกการโทร การถอดเสียง และการแจ้งเตือน
ข้อจำกัดของ Twilio
- เหมาะสำหรับคนที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมากกว่า
- การผสานรวม UI มีความซับซ้อนและไม่ง่ายที่จะเข้าใจ
การกำหนดราคาของ Twilio
- ฟรีตลอดไป
- องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Twilio
- G2: 4. 2/5 (470+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (450+ รีวิว)
5. วอนเกจ (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารระดับองค์กร)
Vonage เป็นชุดโซลูชันการสื่อสารทางธุรกิจที่ทรงพลังซึ่งมี API หลากหลายสำหรับการโทรด้วยเสียง วิดีโอ ข้อความ และอื่นๆ ไม่ว่าคุณจะดำเนินธุรกิจขนาดเล็กหรือบริหารจัดการองค์กรระดับโลก คุณจะชื่นชอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้ปรับแต่งได้ตามต้องการ
นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการผสานรวม Vonage Desktop และแอปมือถือของคุณกับซอฟต์แวร์ชั้นนำ เช่น Salesforce, Slack และ G Suite
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Vonage
- รับความน่าเชื่อถือระดับองค์กรในการสื่อสารของคุณ
- ติดตามและวิเคราะห์การเติบโตของคุณโดยใช้ฟีเจอร์ 'รายงาน' ซึ่งให้แผนภูมิและกราฟต่างๆ เพื่อข้อมูลเชิงลึก
- ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการเคลื่อนที่ของ Vonage เพื่อกำหนดเส้นทางสายเรียกเข้าและทำงานร่วมกับทีมได้ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน
ข้อจำกัดของ Vonage
- ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจซับซ้อนเล็กน้อยสำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับแพลตฟอร์มที่ใช้ API
- ผู้ใช้บางรายได้รายงานปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการโทร โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีสัญญาณเครือข่ายไม่ดี
ราคาของ Vonage
- ฟรีตลอดไป
- การสื่อสารแบบรวมศูนย์ขั้นพื้นฐาน: $13.99/เดือน ต่อสาย
- การสื่อสารแบบรวมขั้นพื้นฐาน: 20.99 ดอลลาร์/เดือนต่อสาย
- การสื่อสารแบบรวมขั้นพื้นฐาน: $27.99/เดือน ต่อสาย
- แผนศูนย์ติดต่อ: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Vonage
- G2: 4. 3/5 (460+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
6. Telnyx (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารคุณภาพสูงและความน่าเชื่อถือ)
Telnyx เป็นที่รู้จักในด้านการให้บริการสื่อสารระดับพรีเมียม รวมถึงการสื่อสารเสียง ข้อความ และการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย IP ส่วนตัว ด้วยการมุ่งเน้นการให้บริการที่สม่ำเสมอและเชื่อถือได้ Telnyx จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจที่ต้องการเชื่อมต่อกับลูกค้าทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยมีการหยุดชะงักน้อยที่สุด
คุณสมบัติเด่นของ Telnyx
- จ่ายเฉพาะสิ่งที่คุณใช้ด้วยโมเดลการกำหนดราคาที่ยืดหยุ่นของ Telnyx
- ปรับแต่งการโต้ตอบกับลูกค้าด้วยระบบ AI
- ติดตามการวิเคราะห์การโทรและข้อความแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ
ข้อจำกัดของ Telnyx
- การตั้งค่าอาจซับซ้อน โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
- การสนับสนุนลูกค้าจำกัดสำหรับแผนขนาดเล็ก
ราคาของ Telnyx
- จ่ายตามการใช้งาน: ราคาที่หลากหลายตามการใช้งาน
- ราคาตามปริมาณ: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
Telnyx คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (410+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (110+ รีวิว)
7. Webex Suite (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้)
ในบรรดาเครื่องมือการทำงานร่วมกันบนคลาวด์ทั้งหมดในตลาดWebex Suite โดดเด่นด้วยคุณสมบัติด้านความปลอดภัยขั้นสูงและการผสานรวมกับเครื่องมือทางธุรกิจต่างๆ ได้อย่างดีเยี่ยม มันมอบความน่าเชื่อถือที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทีมระยะไกลและองค์กรขนาดใหญ่ ฉันชอบเป็นพิเศษที่การโฮสต์การประชุมวิดีโอและเสียงความคมชัดสูงด้วย Webex Suite นั้นง่ายมาก
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Webex Suite
- รักษาความปลอดภัยในการประชุมของคุณด้วยการเข้ารหัสแบบครบวงจร
- ใช้คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น การตัดเสียงรบกวนและการถอดเสียงอัตโนมัติ เพื่อยกระดับคุณภาพการประชุมของคุณ
- สตรีมการประชุมของคุณไปยังแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Facebook หรือ YouTube ได้โดยตรง ทำให้เข้าถึงผู้ชมได้มากขึ้น
ข้อจำกัดของ Webex Suite
- ราคาสูงสำหรับแผนขั้นสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
- อินเทอร์เฟซอาจดูล้าสมัยสำหรับผู้ใช้บางคน
ราคาของ Webex Suite
- ฟรี
- ราคา: 14.50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ห้องสวีท: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว Webex Suite
- G2: 4. 2/5 (18,200+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 7,300 รายการ)
8. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการสื่อสาร)
Wrike เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบคลาวด์ที่มีความหลากหลาย ซึ่งรวมการจัดการงานเข้ากับคุณสมบัติการสื่อสาร เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทีมที่ต้องการความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพในขณะที่สามารถติดตามงานและกำหนดเวลาได้
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับเครื่องมือนี้คืออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับโซลูชันอื่นๆ เช่น Google Workspace และ Slack ซึ่งช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายด้านการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike
- แชร์ไฟล์และอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อการประสานงานในทีมที่ดีขึ้น
- จัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้การทำงานและการร่วมมือทางไกลเป็นไปอย่างราบรื่น โดยเฉพาะเมื่อมีกำหนดเวลาที่กระชั้นชิด
- ติดตามความคืบหน้าประจำวันด้วยมุมมองแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ให้คุณควบคุมได้อย่างเต็มที่ในการแสดงผลโครงการของคุณ
ข้อจำกัดของ Wrike
- คุณสมบัติขั้นสูงมีให้เฉพาะในแผนระดับที่สูงกว่าเท่านั้น
- การอัปเดตงานจะไม่ถูกแชร์เมื่อคุณมอบหมายงานนั้นให้กับสมาชิกทีมคนอื่น
ราคาของ Wrike
- ฟรี: $0/เดือน ต่อผู้ใช้
- ทีม: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $24. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
- พินนาเคิล: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,600 รายการ)
9. Ringover (ระบบโทรศัพท์และสื่อสารบนคลาวด์ที่ดีที่สุด)
Ringover เป็นระบบโทรศัพท์บนคลาวด์ที่ให้บริการ VoIP ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจ หากการขายและการสนับสนุนลูกค้าเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานของคุณ Ringover สามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทีมของคุณได้
คุณสมบัติเด่นของ Ringover
- โทรได้ไม่จำกัดไปยังกว่า 90 จุดหมายปลายทางทั่วโลก ให้การสื่อสารของคุณราบรื่นไร้พรมแดน
- ติดตามประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์การวิเคราะห์และรายงานการโทรอย่างละเอียด
- บันทึกการโทรและถอดเสียงข้อความเสียงเพื่อการติดตามผลที่ง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Ringover
- ตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กมีจำกัด
- บางครั้ง ผู้ใช้สังเกตเห็นการล่าช้าในการโทรด้วยเสียง
ราคาของ Ringover
- สมาร์ท: 29 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 54 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $64/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Ringover
- G2: 4. 6/5 (130+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (470+ รีวิว)
10. Runrun. it (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและการสื่อสาร)
Runrun เป็นโซลูชันการจัดการงานบนคลาวด์ที่ช่วยให้คุณติดตามงาน เวลา และความคืบหน้าของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระดานงานแบบภาพและคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้ทำให้เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันในที่ทำงาน ช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันตามเป้าหมายและกำหนดเวลา
ฉันชอบเป็นพิเศษที่คุณสามารถเก็บบันทึกการตัดสินใจ ไฟล์แนบ และการสนทนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกไว้ในที่เดียว
Runrun. คุณสมบัติที่ดีที่สุดคือ
- สร้างระบบอัตโนมัติที่กระจายงานไปยังสมาชิกในทีม กำหนดเส้นตาย และขอการอนุมัติ
- สร้างแบบฟอร์มเพื่อรับข้อมูลที่จำเป็นสำหรับโครงการของคุณ; หยุดการติดต่อที่ไม่จำเป็น
- จัดระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยกระดานคัมบังอัจฉริยะ พร้อมตัวกรองการค้นหาขั้นสูง
ข้อจำกัดของ Runrun
- ขาดคำอธิบายที่ชัดเจนสำหรับทุกฟีเจอร์ โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
- การแจ้งเตือนซ้ำเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งทำให้เกิดความสับสน
รันรัน. การกำหนดราคาแบบทันเวลาพอดี
- ฟรี
- ธุรกิจ: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
Runrun. คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
11. Avaya (เหมาะที่สุดสำหรับระบบสื่อสารคลาวด์ระดับองค์กร)
Avaya เป็นชื่อที่มีชื่อเสียงในด้านการสื่อสารทางธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีคลาวด์
หากธุรกิจของคุณต้องการแพลตฟอร์มการสื่อสารบนคลาวด์ที่ทรงพลังสำหรับเสียง, วิดีโอ, ข้อความ, และการร่วมมือของทีม, Avaya เป็นตัวเลือกที่คุณควรพิจารณา—โดยเฉพาะหากคุณทำงานกับทีมข้ามสายงานหรือจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Avaya
- ใช้ Avaya เป็นโทรศัพท์ทางกายภาพหรือเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลบนเดสก์ท็อป
- ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของคุณด้วยคุณสมบัติความปลอดภัยระดับองค์กร
- ตั้งค่าการบันทึกข้อความเสียงและส่งแฟกซ์ได้อย่างง่ายดายโดยตรงจากคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Salesforce และ Microsoft Teams
ข้อจำกัดของ Avaya
- ซอฟต์แวร์ไม่สม่ำเสมอ, ล่มบ่อย และต้องการให้ผู้ใช้ลงชื่อออกและเริ่มต้นใหม่
- การสนับสนุนไม่น่าเชื่อถือ ผู้ใช้ถูกส่งต่อไปมาระหว่างตัวแทนบ่อยครั้งซึ่งดูเหมือนไม่คุ้นเคยกับระบบ
ราคาของ Avaya
- ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของ Avaya
- G2: 4. 1/5 (170+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)
12. Connecteam (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทีมที่ทำงานทางไกลและทีมมือถือ)
สำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมเช่นการผลิต, โลจิสติกส์, และอื่น ๆ ที่บทบาทส่วนใหญ่เกินกว่างานโต๊ะทำงานแบบดั้งเดิม, ซอฟต์แวร์สื่อสารบนคลาวด์ต้องสามารถตอบสนองความต้องการที่ไม่เหมือนใครของแรงงานเหล่านี้ได้. นี่คือจุดที่ Connecteam โดดเด่น.
สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับทีมที่ไม่ประจำที่และทีมที่ต้องทำงานเคลื่อนที่ มันมอบเครื่องมือที่ธุรกิจของคุณต้องการเพื่อให้ทุกคนเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ไม่ว่างานจะเกิดขึ้นที่ใดก็ตาม
คุณสมบัติเด่นของ Connecteam
- ทำให้การจัดการกะการทำงาน, การจัดสรรอุปกรณ์, การอนุมัติคำขอลา, และอื่น ๆ ง่ายขึ้น—ทั้งหมดจากแพลตฟอร์มเดียว
- รับภาพรวมที่สมบูรณ์ของข้อความที่ตั้งเวลาไว้ และแก้ไขหรือลบข้อความเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายภายในแอปแชท
- ติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงานและเชื่อมต่อกับระบบเงินเดือนของคุณเพื่อการประมวลผลที่ง่ายดาย
ข้อจำกัดของ Connecteam
- ผู้จัดการไม่สามารถทำให้สมาชิกในทีมไม่สามารถใช้งานได้เมื่อจำเป็น
- การผสานระบบต้องการการปรับปรุง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ QuickBooks Online (QBO) เนื่องจากข้อมูลการบันทึกเวลาไม่สอดคล้องกับรูปแบบของ QBO
ราคาของ Connecteam
- ฟรี: $0
- พื้นฐาน: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
- ผู้เชี่ยวชาญ: $99/เดือน ต่อผู้ใช้
Connecteam คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (760+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 330 รายการ)
13. TextP2P (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดและการสื่อสารผ่าน SMS)
หากการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณพึ่งพาบริการแชทเป็นหลักและไม่ต้องการการประชุมทางวิดีโอ ระบบโทรศัพท์ หรือแม้แต่ทางเลือกอีเมลที่ดีที่สุด TextP2P เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการการสื่อสารกับลูกค้า
นี่คือหนึ่งในเครื่องมือการร่วมมือที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ต้องการโซลูชันที่มีประสิทธิภาพและราบรื่น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TextP2P
- ตั้งค่าแคมเปญแบบหยดเพื่อส่งข้อความ, อีเมล, และฝากข้อความเสียงแบบไม่โทรเข้าเครื่องตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- ส่งแบบสำรวจข้อความอัตโนมัติเพื่อรับความคิดเห็นจากลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
- จัดเก็บและจัดการรายชื่อผู้ติดต่อได้ไม่จำกัดในฐานข้อมูลของ TextP2P
ข้อจำกัดของ TextP2P
- มันไม่มีความสามารถในการโทรด้วยเสียงหรือวิดีโอ ซึ่งจำกัดตัวเลือกในการสื่อสาร
- ข้อจำกัดความยาวของข้อความ SMS อาจจำกัดความยาวของการสื่อสาร
การกำหนดราคาของ TextP2P
- เริ่มต้น 500: $21/เดือน
- โปร 1000: $42/เดือน
- บิสิเนส 2000: 84 ดอลลาร์/เดือน
- จ่ายตามการใช้งาน: $5/เดือน
คะแนนและรีวิว TextP2P
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: 4. 9/5 (110+ รีวิว)
แพลตฟอร์มการสื่อสารแบบรวมศูนย์สำหรับทีมที่หลากหลาย
คุณไม่สามารถปล่อยให้การสื่อสารที่ขาดตอนหรือล่าช้าเป็นเวลานานทำให้การดำเนินงานของคุณช้าลงได้
ลองนึกภาพนี้ดู: ทีมผลิตภัณฑ์ของคุณกำลังติดอยู่กับการเจรจาต่อรองกับผู้ขายและการคำนวณต้นทุน ในขณะที่ทีมปฏิบัติการของคุณต้องรอการอัปเดตเพื่ออัปโหลดผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดออนไลน์ โดยไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าจะเสร็จเมื่อใด
นี่คือจุดที่ ClickUp สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมหาศาล
โดยการส่งเสริมการสื่อสารที่ราบรื่นและโปร่งใส ทำให้ทีมของคุณสามารถเชื่อมต่อและอัปเดตข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ ไม่ว่าคุณจะกำลังขยายธุรกิจหรือปรับปรุงการสื่อสารภายในและภายนอก ClickUp มอบแพลตฟอร์มที่รองรับทุกความต้องการของคุณ
อย่าปล่อยให้ช่องว่างในการสื่อสารเป็นอุปสรรคต่อคุณ—สมัครใช้ ClickUp ฟรีและเริ่มต้นวันนี้