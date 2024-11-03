บล็อก ClickUp
13 ซอฟต์แวร์การสื่อสารบนคลาวด์ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

13 ซอฟต์แวร์การสื่อสารบนคลาวด์ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

Manasi Nair
Manasi NairManaging Editor
3 พฤศจิกายน 2567

ชีวิตในธุรกิจดำเนินไปอย่างรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ ไม่ว่าคุณจะกำลังขยายทีมจาก 1 คนเป็น 10 คน, 100 คน, หรือ 1,000 คนก็ตาม ตลอดทศวรรษที่ผ่านมา ผมได้สังเกตเห็นแพลตฟอร์มการสื่อสารบนคลาวด์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของ ทีมที่กำลังเติบโตและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ทำให้การจัดการทั้งสองอย่างง่ายขึ้น

แต่ด้วยตัวเลือกมากมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน คุณจะระบุโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณได้อย่างไร? แต่ละตัวเลือกมีคุณสมบัติและข้อได้เปรียบที่แตกต่างกัน แต่ไม่ใช่ทุกตัวเลือกที่จะสอดคล้องกับกระบวนการทำงานหรือกลยุทธ์การสื่อสารของทีมคุณ

หลังจากทดสอบแพลตฟอร์มมากมายหลายแห่ง ฉันได้คัดเลือกตัวเลือกที่หลากหลาย 13 ตัวเลือกที่เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจต่าง ๆ ไว้ให้คุณแล้ว มาดูกันเพื่อช่วยคุณหาตัวเลือกที่เหมาะกับคุณที่สุด

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์สื่อสารบนคลาวด์?

คุณไม่ต้องการลงทุนในสิ่งที่เพียงแค่มาแทนที่ฮาร์ดแวร์ที่ติดตั้งในสถานที่ของคุณ คุณต้องเลือกแพลตฟอร์มที่มีคุณสมบัติการจัดการทีมอย่างครอบคลุม ช่วยเพิ่มการร่วมมือ และปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน

นี่คือคุณสมบัติหลักที่ควรให้ความสำคัญเมื่อประเมินตัวเลือกของคุณ:

  • แชท: เลือกเครื่องมือที่มีฟังก์ชันแชทในตัวเพื่อรวมการสื่อสารของทีมไว้ในที่เดียว ทำให้ข้อความ ไฟล์ และการอัปเดตต่างๆ เป็นระเบียบในที่เดียว
  • การแชร์ไฟล์: เลือกใช้แพลตฟอร์มที่ช่วยให้การแชร์ไฟล์ภายในทีมและกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเป็นไปอย่างรวดเร็ว เพื่อส่งเสริมการสื่อสารแบบร่วมมือกัน
  • การผสานระบบ CRM: เลือกเครื่องมือที่สามารถผสานระบบกับ CRM ของคุณได้อย่างราบรื่น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกับลูกค้า และลดความจำเป็นในการสลับระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ
  • การโทรที่มีการบันทึก: เลือกใช้แพลตฟอร์มที่อนุญาตให้คุณบันทึกและจัดเก็บการโทร เพื่อให้มั่นใจว่าการสนทนาและการตัดสินใจที่สำคัญได้รับการบันทึกและสามารถเข้าถึงได้ในอนาคต
  • ประวัติการแก้ไขและเวลาประทับ: เครื่องมือที่คุณเลือกใช้ควรมีประวัติการแก้ไขที่โปร่งใสและเวลาประทับที่ชัดเจน เพื่อให้ทีมของคุณสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลง ติดตามลำดับงาน และปฏิบัติตามกำหนดเวลาได้อย่างมีความรับผิดชอบ
  • แดชบอร์ดและการจัดการงานที่แชร์ร่วมกัน: เลือกโซลูชันที่มีแดชบอร์ดแบบแชร์ซึ่งช่วยให้สามารถมอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ และเข้าถึงเอกสารสำคัญได้อย่างง่ายดายสำหรับสมาชิกทุกคนในทีม

13 ซอฟต์แวร์การสื่อสารบนคลาวด์ที่ดีที่สุด

1. ClickUp (ดีที่สุดสำหรับการสื่อสารแบบรวมศูนย์)

หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือสื่อสารบนคลาวด์ที่ผสานการทำงานร่วมกัน การจัดการงาน และการให้ข้อเสนอแนะแบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดาย ClickUp ถือเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นและโดดเด่นที่สุดในตลาด—และขอให้ผมอธิบายรายละเอียดให้คุณทราบ

หนึ่งในสิ่งที่ฉันชื่นชอบเกี่ยวกับ ClickUp คือฟีเจอร์การตรวจจับการทำงานร่วมกันไม่ว่าคุณจะกำลังร่างงาน เพิ่มความคิดเห็น หรือกำลังทำงานเอกสาร คุณจะรู้เสมอว่ามีคนอื่นกำลังพิมพ์หรือกำลังดูงานเดียวกันอยู่

การตรวจจับการทำงานร่วมกันใน ClickUp
ขจัดความเข้าใจผิดด้วยการตรวจจับการทำงานร่วมกันของ ClickUp

สิ่งนี้ทำให้การทำงานร่วมกันเป็นเรื่องง่าย โดยเฉพาะเมื่อมีสมาชิกในทีมหลายคนเกี่ยวข้องกับโครงการที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว

ด้วยClickUp Whiteboards การระดมความคิดจะมีความคล่องตัวมากขึ้นเมื่อทีมสามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์บนผืนผ้าใบดิจิทัลร่วมกันได้ ฉันเคยใช้สิ่งนี้ในการวางแผนกระบวนการทำงานแบบ Agile การประชุมเชิงกลยุทธ์ และแม้แต่การระดมความคิดอย่างง่าย ๆ

ClickUp Whiteboard
เปลี่ยนความคิดให้เป็นการกระทำทันทีด้วย ClickUp Whiteboards

คุณสามารถสร้างงานได้โดยตรงจากไวท์บอร์ด โดยเชื่อมโยงกับไฟล์ งาน หรือแม้แต่เอกสารที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ อินเทอร์เฟซแบบลากและวางในซอฟต์แวร์การทำงานร่วมกันแบบภาพนี้ยังช่วยให้คุณเชื่อมโยงแนวคิดได้อย่างง่ายดาย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดต่างๆ ได้ภายในไม่กี่วินาที

ClickUp Chatคือ แอปทุกอย่าง ที่รวมการแชทและการทำงานเข้าไว้ด้วยกัน

การนำการสนทนาและงานของคุณมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่รวมทุกอย่างไว้ด้วยกัน จะช่วยให้ทุกอย่างที่คุณต้องการสื่อสารและร่วมมือกันถูกผสานรวมอย่างราบรื่น ซึ่งนำไปสู่ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น การสื่อสารที่ชัดเจนขึ้น และกระบวนการทำงานที่มีสมาธิมากขึ้น—ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆ

คุณสามารถเปลี่ยนข้อความให้เป็นงานได้เพียงคลิกเดียว และรักษาบริบทด้วยการเชื่อมโยงเอกสารที่เกี่ยวข้อง, แชท, และงานโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังมาพร้อมกับ พลังของ AI ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารของคุณ

มุมมองแชท ClickUp
ปลดล็อกประสิทธิภาพการทำงานที่ไม่มีใครเทียบได้ด้วย ClickUp Chat

แทนที่จะมีอีเมลยาวเหยียดหรือข้อความที่สูญหาย ทุกอย่างใน ClickUp จะถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน—ประกาศ, การอัปเดต, และการติดตามผล

ตอนนี้ หากคุณต้องการปรับแต่งวิธีการดูงานและโครงการบนแพลตฟอร์มClickUp Viewsจะเกินความคาดหวังของคุณ

ฉันสลับระหว่างมุมมองรายการ, บอร์ด, และปฏิทิน ขึ้นอยู่กับระยะของโครงการ และแต่ละมุมมองก็ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ การจัดระเบียบงานตามลำดับความสำคัญ, วันที่ครบกำหนด, หรือแท็กที่กำหนดเองไม่เคยง่ายขนาดนี้มาก่อน—ขอบคุณ ClickUp ที่มีมุมมองปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบ

มุมมองปฏิทิน ClickUp 3.0 ที่เรียบง่ายขึ้น
ดูงานของคุณในแบบที่คุณต้องการด้วยมุมมอง ClickUp

นอกจากนี้ การจัดเก็บไม่ใช่ปัญหาด้วยการผสานการทำงานกับพื้นที่จัดเก็บบนคลาวด์ของ ClickUpกับบริการต่างๆ เช่น Google Drive, Dropbox, Box และ OneDrive ซึ่งทำให้การแนบไฟล์กับงานเป็นเรื่องง่าย

ไม่ว่าจะทำงานระหว่างเดินทางหรือร่วมมือกับลูกค้า ฉันสามารถดึงไฟล์สำคัญจากหลายบัญชีมาได้ ทำให้ทุกอย่างรวมศูนย์อยู่ในแพลตฟอร์มเดียว

เมื่อความชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญ ไม่มีอะไรดีไปกว่าClickUp Clips แทนที่จะทิ้งความคิดเห็นยาวๆ ไว้ ฉันสามารถบันทึกหน้าจออย่างรวดเร็ว อธิบายความคิดของฉัน และแชร์ได้ทันที ฉันสามารถให้ข้อเสนอแนะหรือแสดงให้เพื่อนร่วมทีมเห็นวิธีการใช้งานฟีเจอร์เฉพาะได้

แชร์การบันทึกหน้าจอเพื่อสื่อสารข้อความของคุณอย่างแม่นยำ โดยไม่จำเป็นต้องใช้การส่งอีเมลหลายฉบับหรือการประชุมแบบพบหน้ากัน ด้วย Clip by ClickUp
รับประกันการสื่อสารวิดีโอที่รวดเร็วและชัดเจนด้วย ClickUp Clips

ฉันชอบที่ ClickUp Clips ทำให้การสื่อสารชัดเจนเหมือนแก้ว

คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • สร้างเอกสาร ClickUp, วิกิ และฐานความรู้ พร้อมหน้าย่อยในตัว ตัวเลือกการปรับแต่งรูปแบบ และเทมเพลตสำเร็จรูป
  • ตรวจสอบการสะกดคำในเอกสารและงานของคุณโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้ปลั๊กอินหรือส่วนขยายใดๆ ด้วยClickUp Brain
  • รักษาความสอดคล้องด้วยระบบติดตามไทม์ไลน์และความคืบหน้าอัตโนมัติ เพื่อให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันด้วยClickUp Goals
  • ปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตแผนการสื่อสารที่พร้อมใช้งาน ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
  • ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติความปลอดภัยที่แข็งแกร่งของแพลตฟอร์ม รวมถึงการเข้ารหัส SSL 256 บิต, ความปลอดภัยของศูนย์ข้อมูลทางกายภาพ, และการตรวจสอบสองขั้นตอน

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • การทำความคุ้นเคยกับ ClickUp อาจใช้เวลาสักระยะ เนื่องจากมีฟีเจอร์มากมายให้สำรวจ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7 ต่อคนต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,800 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,200+ รีวิว)

2. Google Workspace (เหมาะที่สุดสำหรับชุดเครื่องมือสื่อสารที่ครอบคลุม)

ซอฟต์แวร์การสื่อสารบนคลาวด์ของ Google Workspace
ผ่านทางGoogle Workspace

Google Workspace รวมเครื่องมือสื่อสารและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนทีมที่ทำงานจากระยะไกลและในสำนักงาน ไม่ว่าคุณจะจัดการงานเล็กหรืองานใหญ่

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Workspace

  • เข้าถึงเครื่องมือสื่อสารบนคลาวด์ที่จำเป็น เช่น Gmail, Google Chat และ Google Meet พร้อมด้วยแอปสำหรับการทำงานร่วมกันอย่าง Google Docs, Sheets และ Drive—ทั้งหมดนี้ในสมาชิกเพียงหนึ่งเดียว
  • เพิ่มผู้ใช้ใหม่ได้อย่างง่ายดาย จัดการสิทธิ์ และแชร์เอกสารอย่างปลอดภัย โดยไม่กระทบต่อความปลอดภัย
  • เชื่อมต่อกับทีมของคุณได้จากทุกที่ผ่านแอปมือถือสำหรับเครื่องมือ Workspace ทั้งหมด; ทำงานร่วมกันได้ทุกที่ทุกเวลา

ข้อจำกัดของ Google Workspace

  • คุณต้องพึ่งพาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอย่างมากเพื่อให้สามารถทำงานเกือบทั้งหมดบน Google Workspace ได้
  • Google Docs, Sheets และ Slides ขาดคุณสมบัติบางอย่างที่สำคัญของเครื่องมือ Microsoft เช่น Word, Excel และ PowerPoint

ราคาของ Google Workspace

  • ฟรีตลอดไป
  • ธุรกิจเริ่มต้น: 7. 20 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • มาตรฐานธุรกิจ: $14.40/เดือน ต่อผู้ใช้
  • บิสิเนส พลัส: 21.60 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Google Workspace

  • G2: 4. 6/5 (42,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (16,000+ รีวิว)

3. Zoom Workplace (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอและการทำงานร่วมกัน)

แดชบอร์ด Zoom Workplace ซอฟต์แวร์การสื่อสารบนคลาวด์
ผ่านทางZoom

หากการประชุมทางวิดีโอมีความสำคัญต่อความร่วมมือของทีมคุณ Zoom Workplace เป็นเครื่องมือการประชุมทางวิดีโอที่ขาดไม่ได้ในชุดเครื่องมือของคุณ มันทำให้การสนทนาเป็นที่น่าสนใจด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น ห้องย่อย กระดานไวท์บอร์ดสด และการควบคุมการประชุมที่ปลอดภัยบนแพลตฟอร์ม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดสัมมนาออนไลน์ขนาดใหญ่และการประชุมทีมขนาดเล็ก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoom Workplace

  • โทรเข้าร่วมเพื่อเชื่อมต่อกับสมาชิกในทีมของคุณผ่านการสนทนาทางเสียงด้วย Zoom Phone
  • กำหนดเวลาการประชุมและเพิ่มลงในแอปปฏิทินที่ใช้ร่วมกันได้จากภายในแพลตฟอร์ม
  • รักษาความปลอดภัยในห้องประชุมของคุณ เนื่องจาก Zoom ให้ความสามารถแก่ผู้เป็นเจ้าภาพในการควบคุมว่าใครสามารถเข้าร่วมและเมื่อใด และอนุญาตให้ใครเข้าร่วมการประชุม รวมถึงการย้ายสมาชิกไปยังห้องย่อยได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Zoom Workplace

  • Zoom ไม่ได้ให้บริการคุณภาพวิดีโอที่ดีที่สุด ดังนั้นความละเอียด 4K อาจไม่สามารถทำได้
  • การอัปเดตเป็นแบบอัตโนมัติ และบางครั้งคุณอาจต้องรอให้การอัปเดตเสร็จสิ้นก่อนที่จะเข้าร่วมการประชุมที่สำคัญ

ราคา Zoom Workplace

  • ฟรีตลอดไป
  • ข้อดี: $14.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $21.99/เดือนต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Zoom Workplace

  • G2: 4. 5/5 (55,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (13,900+ รีวิว)

4. ทวิลีโอ (เหมาะที่สุดสำหรับโซลูชันการสื่อสารบนคลาวด์ที่สามารถปรับแต่งได้)

Twilio Dashboard ซอฟต์แวร์การสื่อสารบนคลาวด์
ผ่านทางTwilio

Twilio โดดเด่นในฐานะแพลตฟอร์มการสื่อสารที่ยืดหยุ่น พร้อมด้วยรูปแบบการชำระเงินตามการใช้งานจริง ซึ่งช่วยให้ธุรกิจจ่ายเฉพาะฟีเจอร์ที่ใช้เท่านั้น

ไม่ว่าคุณต้องการปรับแต่งประสบการณ์ของลูกค้าหรือทำให้การสื่อสารที่สำคัญเป็นอัตโนมัติ ระบบให้เครื่องมือแก่คุณในการสร้างระบบการสื่อสารบนคลาวด์ที่ปรับแต่งตามความต้องการของคุณได้ โดยไม่ต้องผูกมัดกับสัญญาในระยะยาว

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Twilio

  • ใช้ฟีเจอร์ค้นหาเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายเรียกเข้าเป็นจากแหล่งที่เชื่อถือได้
  • ใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มข้อมูลลูกค้าแบบไดนามิกเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลโดยอิงจากข้อมูลแบบเรียลไทม์
  • ประหยัดเวลาด้วยการทำงานอัตโนมัติ เช่น การบันทึกการโทร การถอดเสียง และการแจ้งเตือน

ข้อจำกัดของ Twilio

  • เหมาะสำหรับคนที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมากกว่า
  • การผสานรวม UI มีความซับซ้อนและไม่ง่ายที่จะเข้าใจ

การกำหนดราคาของ Twilio

  • ฟรีตลอดไป
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Twilio

  • G2: 4. 2/5 (470+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (450+ รีวิว)

5. วอนเกจ (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารระดับองค์กร)

ซอฟต์แวร์การสื่อสารบนคลาวด์ Vonage Dashboard
ผ่านทางVonage

Vonage เป็นชุดโซลูชันการสื่อสารทางธุรกิจที่ทรงพลังซึ่งมี API หลากหลายสำหรับการโทรด้วยเสียง วิดีโอ ข้อความ และอื่นๆ ไม่ว่าคุณจะดำเนินธุรกิจขนาดเล็กหรือบริหารจัดการองค์กรระดับโลก คุณจะชื่นชอบอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้ปรับแต่งได้ตามต้องการ

นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการผสานรวม Vonage Desktop และแอปมือถือของคุณกับซอฟต์แวร์ชั้นนำ เช่น Salesforce, Slack และ G Suite

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Vonage

  • รับความน่าเชื่อถือระดับองค์กรในการสื่อสารของคุณ
  • ติดตามและวิเคราะห์การเติบโตของคุณโดยใช้ฟีเจอร์ 'รายงาน' ซึ่งให้แผนภูมิและกราฟต่างๆ เพื่อข้อมูลเชิงลึก
  • ใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติการเคลื่อนที่ของ Vonage เพื่อกำหนดเส้นทางสายเรียกเข้าและทำงานร่วมกับทีมได้ ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน

ข้อจำกัดของ Vonage

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจซับซ้อนเล็กน้อยสำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับแพลตฟอร์มที่ใช้ API
  • ผู้ใช้บางรายได้รายงานปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพการโทร โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีสัญญาณเครือข่ายไม่ดี

ราคาของ Vonage

  • ฟรีตลอดไป
  • การสื่อสารแบบรวมศูนย์ขั้นพื้นฐาน: $13.99/เดือน ต่อสาย
  • การสื่อสารแบบรวมขั้นพื้นฐาน: 20.99 ดอลลาร์/เดือนต่อสาย
  • การสื่อสารแบบรวมขั้นพื้นฐาน: $27.99/เดือน ต่อสาย
  • แผนศูนย์ติดต่อ: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Vonage

  • G2: 4. 3/5 (460+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 1/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

6. Telnyx (เหมาะที่สุดสำหรับการสื่อสารคุณภาพสูงและความน่าเชื่อถือ)

แดชบอร์ด Telnyx ซอฟต์แวร์การสื่อสารบนคลาวด์
ผ่านทางTelnyx

Telnyx เป็นที่รู้จักในด้านการให้บริการสื่อสารระดับพรีเมียม รวมถึงการสื่อสารเสียง ข้อความ และการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย IP ส่วนตัว ด้วยการมุ่งเน้นการให้บริการที่สม่ำเสมอและเชื่อถือได้ Telnyx จึงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจที่ต้องการเชื่อมต่อกับลูกค้าทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยมีการหยุดชะงักน้อยที่สุด

คุณสมบัติเด่นของ Telnyx

  • จ่ายเฉพาะสิ่งที่คุณใช้ด้วยโมเดลการกำหนดราคาที่ยืดหยุ่นของ Telnyx
  • ปรับแต่งการโต้ตอบกับลูกค้าด้วยระบบ AI
  • ติดตามการวิเคราะห์การโทรและข้อความแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ

ข้อจำกัดของ Telnyx

  • การตั้งค่าอาจซับซ้อน โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้ทางเทคนิค
  • การสนับสนุนลูกค้าจำกัดสำหรับแผนขนาดเล็ก

ราคาของ Telnyx

  • จ่ายตามการใช้งาน: ราคาที่หลากหลายตามการใช้งาน
  • ราคาตามปริมาณ: ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา

Telnyx คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (410+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (110+ รีวิว)

7. Webex Suite (เหมาะที่สุดสำหรับการประชุมทางวิดีโอที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้)

ซอฟต์แวร์การสื่อสารบนคลาวด์ Webex Suite Dashboard
ผ่านทางWebex Suite

ในบรรดาเครื่องมือการทำงานร่วมกันบนคลาวด์ทั้งหมดในตลาดWebex Suite โดดเด่นด้วยคุณสมบัติด้านความปลอดภัยขั้นสูงและการผสานรวมกับเครื่องมือทางธุรกิจต่างๆ ได้อย่างดีเยี่ยม มันมอบความน่าเชื่อถือที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทีมระยะไกลและองค์กรขนาดใหญ่ ฉันชอบเป็นพิเศษที่การโฮสต์การประชุมวิดีโอและเสียงความคมชัดสูงด้วย Webex Suite นั้นง่ายมาก

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Webex Suite

  • รักษาความปลอดภัยในการประชุมของคุณด้วยการเข้ารหัสแบบครบวงจร
  • ใช้คุณสมบัติที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่น การตัดเสียงรบกวนและการถอดเสียงอัตโนมัติ เพื่อยกระดับคุณภาพการประชุมของคุณ
  • สตรีมการประชุมของคุณไปยังแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Facebook หรือ YouTube ได้โดยตรง ทำให้เข้าถึงผู้ชมได้มากขึ้น

ข้อจำกัดของ Webex Suite

  • ราคาสูงสำหรับแผนขั้นสูงเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
  • อินเทอร์เฟซอาจดูล้าสมัยสำหรับผู้ใช้บางคน

ราคาของ Webex Suite

  • ฟรี
  • ราคา: 14.50 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • ห้องสวีท: $25/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Webex Suite

  • G2: 4. 2/5 (18,200+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 7,300 รายการ)

8. Wrike (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการและการสื่อสาร)

แดชบอร์ดทีม Wrike ซอฟต์แวร์การสื่อสารบนคลาวด์
ผ่านทางWrike

Wrike เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการแบบคลาวด์ที่มีความหลากหลาย ซึ่งรวมการจัดการงานเข้ากับคุณสมบัติการสื่อสาร เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับทีมที่ต้องการความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพในขณะที่สามารถติดตามงานและกำหนดเวลาได้

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับเครื่องมือนี้คืออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย นอกจากนี้ยังผสานการทำงานกับโซลูชันอื่นๆ เช่น Google Workspace และ Slack ซึ่งช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายด้านการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Wrike

  • แชร์ไฟล์และอัปเดตแบบเรียลไทม์เพื่อการประสานงานในทีมที่ดีขึ้น
  • จัดลำดับความสำคัญของงานเพื่อให้การทำงานและการร่วมมือทางไกลเป็นไปอย่างราบรื่น โดยเฉพาะเมื่อมีกำหนดเวลาที่กระชั้นชิด
  • ติดตามความคืบหน้าประจำวันด้วยมุมมองแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ ให้คุณควบคุมได้อย่างเต็มที่ในการแสดงผลโครงการของคุณ

ข้อจำกัดของ Wrike

  • คุณสมบัติขั้นสูงมีให้เฉพาะในแผนระดับที่สูงกว่าเท่านั้น
  • การอัปเดตงานจะไม่ถูกแชร์เมื่อคุณมอบหมายงานนั้นให้กับสมาชิกทีมคนอื่น

ราคาของ Wrike

  • ฟรี: $0/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ทีม: $9. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $24. 80/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • พินนาเคิล: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวของ Wrike

  • G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 3,700 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 2,600 รายการ)

9. Ringover (ระบบโทรศัพท์และสื่อสารบนคลาวด์ที่ดีที่สุด)

แดชบอร์ด Ringover ซอฟต์แวร์การสื่อสารบนคลาวด์
ผ่านทางRingover

Ringover เป็นระบบโทรศัพท์บนคลาวด์ที่ให้บริการ VoIP ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจ หากการขายและการสนับสนุนลูกค้าเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินงานของคุณ Ringover สามารถช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับทีมของคุณได้

คุณสมบัติเด่นของ Ringover

  • โทรได้ไม่จำกัดไปยังกว่า 90 จุดหมายปลายทางทั่วโลก ให้การสื่อสารของคุณราบรื่นไร้พรมแดน
  • ติดตามประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์การวิเคราะห์และรายงานการโทรอย่างละเอียด
  • บันทึกการโทรและถอดเสียงข้อความเสียงเพื่อการติดตามผลที่ง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Ringover

  • ตัวเลือกการปรับแต่งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กมีจำกัด
  • บางครั้ง ผู้ใช้สังเกตเห็นการล่าช้าในการโทรด้วยเสียง

ราคาของ Ringover

  • สมาร์ท: 29 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 54 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $64/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Ringover

  • G2: 4. 6/5 (130+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (470+ รีวิว)

10. Runrun. it (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการงานและการสื่อสาร)

แดชบอร์ด Runrun.it
ผ่านทางRunrun.it

Runrun เป็นโซลูชันการจัดการงานบนคลาวด์ที่ช่วยให้คุณติดตามงาน เวลา และความคืบหน้าของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระดานงานแบบภาพและคุณสมบัติที่ปรับแต่งได้ทำให้เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกันในที่ทำงาน ช่วยให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันตามเป้าหมายและกำหนดเวลา

ฉันชอบเป็นพิเศษที่คุณสามารถเก็บบันทึกการตัดสินใจ ไฟล์แนบ และการสนทนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกไว้ในที่เดียว

Runrun. คุณสมบัติที่ดีที่สุดคือ

  • สร้างระบบอัตโนมัติที่กระจายงานไปยังสมาชิกในทีม กำหนดเส้นตาย และขอการอนุมัติ
  • สร้างแบบฟอร์มเพื่อรับข้อมูลที่จำเป็นสำหรับโครงการของคุณ; หยุดการติดต่อที่ไม่จำเป็น
  • จัดระเบียบและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วยกระดานคัมบังอัจฉริยะ พร้อมตัวกรองการค้นหาขั้นสูง

ข้อจำกัดของ Runrun

  • ขาดคำอธิบายที่ชัดเจนสำหรับทุกฟีเจอร์ โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก
  • การแจ้งเตือนซ้ำเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งทำให้เกิดความสับสน

รันรัน. การกำหนดราคาแบบทันเวลาพอดี

  • ฟรี
  • ธุรกิจ: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: $25/เดือน ต่อผู้ใช้

Runrun. คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (1,100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)

11. Avaya (เหมาะที่สุดสำหรับระบบสื่อสารคลาวด์ระดับองค์กร)

แดชบอร์ด Avaya
ผ่านทางAvaya

Avaya เป็นชื่อที่มีชื่อเสียงในด้านการสื่อสารทางธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีคลาวด์

หากธุรกิจของคุณต้องการแพลตฟอร์มการสื่อสารบนคลาวด์ที่ทรงพลังสำหรับเสียง, วิดีโอ, ข้อความ, และการร่วมมือของทีม, Avaya เป็นตัวเลือกที่คุณควรพิจารณา—โดยเฉพาะหากคุณทำงานกับทีมข้ามสายงานหรือจัดการกับกระบวนการทำงานที่ซับซ้อน.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Avaya

  • ใช้ Avaya เป็นโทรศัพท์ทางกายภาพหรือเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลบนเดสก์ท็อป
  • ปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนของคุณด้วยคุณสมบัติความปลอดภัยระดับองค์กร
  • ตั้งค่าการบันทึกข้อความเสียงและส่งแฟกซ์ได้อย่างง่ายดายโดยตรงจากคอมพิวเตอร์ของคุณ โดยผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Salesforce และ Microsoft Teams

ข้อจำกัดของ Avaya

  • ซอฟต์แวร์ไม่สม่ำเสมอ, ล่มบ่อย และต้องการให้ผู้ใช้ลงชื่อออกและเริ่มต้นใหม่
  • การสนับสนุนไม่น่าเชื่อถือ ผู้ใช้ถูกส่งต่อไปมาระหว่างตัวแทนบ่อยครั้งซึ่งดูเหมือนไม่คุ้นเคยกับระบบ

ราคาของ Avaya

  • ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิวของ Avaya

  • G2: 4. 1/5 (170+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 80 รายการ)

12. Connecteam (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการทีมที่ทำงานทางไกลและทีมมือถือ)

แดชบอร์ด Connecteam
ผ่านทางConnecteam

สำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมเช่นการผลิต, โลจิสติกส์, และอื่น ๆ ที่บทบาทส่วนใหญ่เกินกว่างานโต๊ะทำงานแบบดั้งเดิม, ซอฟต์แวร์สื่อสารบนคลาวด์ต้องสามารถตอบสนองความต้องการที่ไม่เหมือนใครของแรงงานเหล่านี้ได้. นี่คือจุดที่ Connecteam โดดเด่น.

สร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับทีมที่ไม่ประจำที่และทีมที่ต้องทำงานเคลื่อนที่ มันมอบเครื่องมือที่ธุรกิจของคุณต้องการเพื่อให้ทุกคนเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ไม่ว่างานจะเกิดขึ้นที่ใดก็ตาม

คุณสมบัติเด่นของ Connecteam

  • ทำให้การจัดการกะการทำงาน, การจัดสรรอุปกรณ์, การอนุมัติคำขอลา, และอื่น ๆ ง่ายขึ้น—ทั้งหมดจากแพลตฟอร์มเดียว
  • รับภาพรวมที่สมบูรณ์ของข้อความที่ตั้งเวลาไว้ และแก้ไขหรือลบข้อความเหล่านั้นได้อย่างง่ายดายภายในแอปแชท
  • ติดตามชั่วโมงการทำงานของพนักงานและเชื่อมต่อกับระบบเงินเดือนของคุณเพื่อการประมวลผลที่ง่ายดาย

ข้อจำกัดของ Connecteam

  • ผู้จัดการไม่สามารถทำให้สมาชิกในทีมไม่สามารถใช้งานได้เมื่อจำเป็น
  • การผสานระบบต้องการการปรับปรุง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ QuickBooks Online (QBO) เนื่องจากข้อมูลการบันทึกเวลาไม่สอดคล้องกับรูปแบบของ QBO

ราคาของ Connecteam

  • ฟรี: $0
  • พื้นฐาน: $29/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ผู้เชี่ยวชาญ: $99/เดือน ต่อผู้ใช้

Connecteam คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (760+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 330 รายการ)

13. TextP2P (เหมาะที่สุดสำหรับการตลาดและการสื่อสารผ่าน SMS)

แดชบอร์ด TextP2P
ผ่านทางTextP2P

หากการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณพึ่งพาบริการแชทเป็นหลักและไม่ต้องการการประชุมทางวิดีโอ ระบบโทรศัพท์ หรือแม้แต่ทางเลือกอีเมลที่ดีที่สุด TextP2P เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการการสื่อสารกับลูกค้า

นี่คือหนึ่งในเครื่องมือการร่วมมือที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางที่ต้องการโซลูชันที่มีประสิทธิภาพและราบรื่น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ TextP2P

  • ตั้งค่าแคมเปญแบบหยดเพื่อส่งข้อความ, อีเมล, และฝากข้อความเสียงแบบไม่โทรเข้าเครื่องตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
  • ส่งแบบสำรวจข้อความอัตโนมัติเพื่อรับความคิดเห็นจากลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
  • จัดเก็บและจัดการรายชื่อผู้ติดต่อได้ไม่จำกัดในฐานข้อมูลของ TextP2P

ข้อจำกัดของ TextP2P

  • มันไม่มีความสามารถในการโทรด้วยเสียงหรือวิดีโอ ซึ่งจำกัดตัวเลือกในการสื่อสาร
  • ข้อจำกัดความยาวของข้อความ SMS อาจจำกัดความยาวของการสื่อสาร

การกำหนดราคาของ TextP2P

  • เริ่มต้น 500: $21/เดือน
  • โปร 1000: $42/เดือน
  • บิสิเนส 2000: 84 ดอลลาร์/เดือน
  • จ่ายตามการใช้งาน: $5/เดือน

คะแนนและรีวิว TextP2P

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: 4. 9/5 (110+ รีวิว)

แพลตฟอร์มการสื่อสารแบบรวมศูนย์สำหรับทีมที่หลากหลาย

คุณไม่สามารถปล่อยให้การสื่อสารที่ขาดตอนหรือล่าช้าเป็นเวลานานทำให้การดำเนินงานของคุณช้าลงได้

ลองนึกภาพนี้ดู: ทีมผลิตภัณฑ์ของคุณกำลังติดอยู่กับการเจรจาต่อรองกับผู้ขายและการคำนวณต้นทุน ในขณะที่ทีมปฏิบัติการของคุณต้องรอการอัปเดตเพื่ออัปโหลดผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดออนไลน์ โดยไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าจะเสร็จเมื่อใด

นี่คือจุดที่ ClickUp สามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมหาศาล

โดยการส่งเสริมการสื่อสารที่ราบรื่นและโปร่งใส ทำให้ทีมของคุณสามารถเชื่อมต่อและอัปเดตข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ ไม่ว่าคุณจะกำลังขยายธุรกิจหรือปรับปรุงการสื่อสารภายในและภายนอก ClickUp มอบแพลตฟอร์มที่รองรับทุกความต้องการของคุณ

อย่าปล่อยให้ช่องว่างในการสื่อสารเป็นอุปสรรคต่อคุณ—สมัครใช้ ClickUp ฟรีและเริ่มต้นวันนี้