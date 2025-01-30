บล็อก ClickUp
15 อันดับเครื่องมือบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ที่ต้องลองในปี 2025

Manasi Nair
30 มกราคม 2568

53% ของทีมไอทีขาดการมองเห็นที่สมบูรณ์ในทรัพย์สินทางเทคโนโลยีของพวกเขา และนั่นคือสัญญาณเตือนสำหรับซีทีโอ!

การทำงานร่วมกับทีมไอทีอย่างใกล้ชิด ฉันได้เห็นวิธีที่ธุรกิจใช้จ่ายเงินเกินไปกับเทคโนโลยีโดยไม่ทราบการใช้งานสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ของตน ผลลัพธ์คืออะไร? พวกเขาไม่สามารถใช้ประโยชน์จากงบประมาณไอทีของตนได้เต็มที่ และเสี่ยงต่อการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและความปลอดภัยทางไซเบอร์

แต่การนำเครื่องมือการจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมมาใช้จะเปลี่ยนเกมทั้งหมด เครื่องมือการจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ช่วยให้คุณติดตามและจัดการสินทรัพย์ไอทีของคุณได้อย่างง่ายดาย พวกมันให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้งานสินทรัพย์ ช่วยให้คุณตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีข้อมูล

ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีของ ClickUp ฉันได้คัดสรรรายการเครื่องมือการจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจด้านไอทีได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น

มาเริ่มกันเลย!

ซอฟต์แวร์การจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (SAM) คืออะไร?

ซอฟต์แวร์ SAM เป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมสำหรับการติดตามและจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ตลอดวงจรชีวิตของมัน ช่วยคุณในการจัดซื้อ จัดส่ง และจัดการใบอนุญาตและสมาชิกซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ และติดตามการใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อให้ได้คุณค่าสูงสุดจากการลงทุนในซอฟต์แวร์ของคุณ

นี่คือเหตุผลบางประการที่แพลตฟอร์มการจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์มีความสำคัญต่อองค์กรของคุณ:

  • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย: ระบุใบอนุญาตซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้ใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายใบอนุญาตซอฟต์แวร์โดยการลงทุนในใบอนุญาตสินทรัพย์ที่คุณต้องการจริงๆ
  • ลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด: รักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนดของใบอนุญาตซอฟต์แวร์อยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงบทลงโทษและข้อพิพาททางกฎหมายอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
  • รับรองความปลอดภัย: ตรวจสอบและจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ ระบุแอปที่ไม่ได้รับอนุญาต และกำจัดออกจากระบบเพื่อรักษาความปลอดภัย
  • การตัดสินใจอย่างมีข้อมูล: ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มการใช้งานซอฟต์แวร์, การอัปเกรด, การยกเลิกการใช้งาน, และรายละเอียดอื่น ๆ เพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนด้านไอทีและงบประมาณ

15 เครื่องมือการจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดที่คุณควรลอง

ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าทำไมเครื่องมือ SAM จึงมีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณ มาดูเครื่องมือที่ดีที่สุดในการปรับปรุงการติดตามและการจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพกัน

1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการใบอนุญาตซอฟต์แวร์, การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานซอฟต์แวร์, และการทำงานอัตโนมัติ)

เครื่องมือการจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์: ClickUp
เร่งกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์และปรับปรุงการจัดการสินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp

ไม่ว่าทีมของเราจะลองใช้เครื่องมือมากแค่ไหน เมื่อถึงเวลาต้องทำงานให้เสร็จ เราก็มักเลือกใช้ ClickUp อยู่เสมอClickUp เป็นโซลูชันการจัดการโครงการและไอทีแบบครบวงจรที่ช่วยให้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของเราง่ายขึ้น เราใช้ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านไอทีด้วยระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง

มันให้การมองเห็นอย่างสมบูรณ์ในทรัพย์สินทางไอที ช่วยให้เราติดตามสิ่งที่สำคัญได้ โดยไม่ต้องตรวจสอบตัวชี้วัดผ่านเครื่องมือที่กระจัดกระจาย

ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
รวมเวิร์กโฟลว์ที่ไม่ต่อเนื่องจากแอปต่าง ๆ ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวด้วย ClickUp

ClickUp สำหรับทีมซอฟต์แวร์รวมการแผนที่สินทรัพย์ IT, การทำงานร่วมกัน, กระบวนการ IT และการแสดงภาพสปรินต์ไว้ในที่เดียว ทำให้วงจรชีวิตของซอฟต์แวร์ทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น มันช่วยให้ทีมของเราทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้นทั้งภายในกับแผนกอื่น ๆ และภายนอกกับผู้ขาย, เจ้าของสินทรัพย์ ฯลฯ ในเวลาจริง

นั่นยังไม่หมด! ClickUpยังมีเทมเพลตด้านไอทีมากมาย เช่นเทมเพลตการจัดการสินทรัพย์ ClickUp ซึ่งติดตามรายละเอียดของสินทรัพย์ทั้งหมด—ตั้งแต่การใช้งานไปจนถึงใบอนุญาต—ในฐานข้อมูลที่เข้าใจง่ายและรวมศูนย์

เทมเพลตการจัดการสินทรัพย์ ClickUp สำหรับการจัดระเบียบและแสดงภาพสินทรัพย์ไอที

จัดระเบียบและแสดงภาพสินทรัพย์ไอทีด้วยเทมเพลตการจัดการสินทรัพย์ของ ClickUp

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ทำงานร่วมกับแผนกต่างๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรักษาเอกสารที่ชัดเจนและทันสมัยบนClickUp Docs
เปิดใช้งานการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ด้วย ClickUp Docs

ร่วมมือกับเจ้าของสินทรัพย์, ผู้ขาย, และอื่น ๆ โดยใช้ ClickUp Docs

  • การวางแผนกระบวนการ: แผนผังกระบวนการจัดการสินทรัพย์ รวมถึงการอนุมัติคำขอด้านไอที การซื้อซอฟต์แวร์ใหม่ และการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ฯลฯ ด้วยClickUp Whiteboards
  • การติดตามสถานะสินทรัพย์: มองเห็นและติดตามสถานะสินทรัพย์และประสิทธิภาพของทีมในการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยรายงานที่ปรับแต่งได้ผ่านแดชบอร์ด ClickUp
  • การจัดการงาน: วางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงานด้านไอที เช่น การสมัครสมาชิกซอฟต์แวร์ การจัดการเหตุการณ์ และการแก้ไขข้อบกพร่อง เป็นต้น ด้วยClickUp Tasks
จัดลำดับความสำคัญของงานด้านไอทีด้วย ClickUp Tasks

จัดการงานและโครงการด้านไอทีหลายอย่างได้อย่างราบรื่นด้วย ClickUp Tasks

  • การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: ทำให้กระบวนการจัดการสินทรัพย์เป็นอัตโนมัติ เช่น การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด การแจ้งเตือนการต่ออายุใบอนุญาต การติดตามการใช้งาน และอื่นๆ ด้วยClickUp Automations
ทำให้กระบวนการทำงานด้านไอทีเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations
ทำให้การตรวจสอบและการอนุมัติการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นอัตโนมัติด้วย ClickUp Automations
  • การอัตโนมัติที่ง่ายดาย การติดตามสินทรัพย์ และการรายงาน: สร้างแผนงาน อัตโนมัติกระบวนการ IT ดึงรายละเอียดสินทรัพย์ สรุปงบประมาณ IT และรายงานสินทรัพย์ ฯลฯ ด้วยความช่วยเหลือจาก AIของ ClickUp Brain

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ด้วยคุณสมบัติมากมาย ClickUp จึงมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชัน
  • ในตอนแรก ผู้เริ่มต้นอาจพบความยากลำบากในการใช้ประโยชน์สูงสุดจากตัวเลือกการปรับแต่งของ ClickUp

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน/ผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน/ผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่ม AI ให้กับแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/ผู้ใช้/เดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,800 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,200+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?

ผมและทีมของผมใช้ ClickUp ทุกวันเป็นระบบจัดการตั๋วและยังเป็นฐานข้อมูลด้วย ในฐานะ DevOps ผมชอบ API ของมันมาก 🙂 มันช่วยให้สามารถสร้างระบบอัตโนมัติและการเชื่อมต่อได้ทุกรูปแบบ: ตั้งแต่การสร้างงานอัตโนมัติไปจนถึงการเชื่อมต่อกับ Outlook และเครื่องมือ ITSM อื่นๆ การปรับแต่งพื้นที่ก็ทำได้ง่ายและเข้าใจได้อย่างเป็นธรรมชาติ

2. Snow Commander (เหมาะที่สุดสำหรับการมองเห็นและการค้นหาสินทรัพย์ในหลายแพลตฟอร์มคลาวด์)

เครื่องมือการจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์: Snow Commander

ผ่านทาง ผู้บัญชาการหิมะ

Snow Commander เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการทรัพยากรบนคลาวด์ ช่วยให้คุณสามารถติดตามการใช้งานแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันบนคลาวด์ในเชิงธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนโดยการจัดสรรทรัพยากรใหม่

จุดเด่นของเครื่องมือการจัดการคลาวด์แบบไฮบริดของ Snow Commander คือระบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยขจัดเวลารอคอยที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ และช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องด้วยการทำให้กระบวนการอนุมัติสำหรับคำขอซอฟต์แวร์ งบประมาณ และการตรวจสอบข้ามสายงานเป็นไปโดยอัตโนมัติ

คุณสมบัติเด่นของ Snow Commander

  • ลดภาระงานของทีมไอทีด้วยพอร์ทัลบริการตนเองและการค้นหาแบบไม่ต้องใช้ตัวแทน
  • ติดตั้งและผสานรวมซอฟต์แวร์โดยใช้ตัวช่วยกำหนดค่า
  • รับข้อมูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนในการใช้ประโยชน์จากงบประมาณ IT ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของผู้บัญชาการหิมะ

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าตัวสร้างการค้นหาประสบปัญหาข้อมูลซึ่งจำเป็นต้องปรับแต่งและกำหนดค่าด้วยตนเอง

ราคาของ Snow Commander

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Snow Commander

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Snow Commander ว่าอย่างไร

การมีอินเทอร์เฟซให้ฉันจัดการความหลากหลายของผู้ให้บริการซอฟต์แวร์นั้นยอดเยี่ยมมาก นอกจากจะให้ความยืดหยุ่นที่ยอดเยี่ยมในซอฟต์แวร์แล้ว ยังให้ฉันมีอำนาจในการจัดการข้อมูลใบอนุญาตอีกด้วย มันช่วยให้การตรวจสอบและการแจ้งเตือนเมื่อใบอนุญาตและสัญญาหมดอายุเป็นไปอย่างยอดเยี่ยม ควรสังเกตว่าฉันสามารถสอบถามได้ว่าซอฟต์แวร์ถูกใช้หรือไม่และตรวจสอบสำหรับการทบทวนการใช้งาน

3. FlexNet Manager (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการใบอนุญาตสำหรับองค์กร)

เครื่องมือการจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์: FlexNet Manager

ผ่านทาง FlexNet Manager

FlexNet Manager ทำงานได้ดีเยี่ยมในการทำความเข้าใจสถานะปัจจุบันของใบอนุญาตซอฟต์แวร์ ช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจำนวนใบอนุญาตหรือแพ็คเกจที่คุณควรซื้อสำหรับซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจถึงความคุ้มค่าในการลงทุน

เราได้ทดลองใช้เพื่อจัดการความสัมพันธ์กับผู้ขายและเก็บสิทธิ์ทั้งหมดไว้ในที่เดียว พร้อมทั้งติดตามใบอนุญาตที่ใช้งานอยู่และไม่ได้ใช้งาน ส่วนที่ดีที่สุดคือมันทำให้การต่ออายุซอฟต์แวร์และการเตรียมการตรวจสอบง่ายขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ FlexNet Manager

  • ระบบอัตโนมัติสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาต—การจับคู่ซอฟต์แวร์กับการใช้งานซอฟต์แวร์จริงเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและรับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดของใบอนุญาต
  • เพิ่มประสิทธิภาพตำแหน่งใบอนุญาตด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเพื่อดึงมูลค่าสูงสุดจากการใช้จ่ายด้าน IT ของคุณและใช้ประโยชน์จากงบประมาณของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ทำให้ตำแหน่งการจัดการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติผ่านไลบรารีสิทธิ์ของ FlexNet ที่มีแอปพลิเคชันมากกว่า 900,000 รายการ เพื่อระบุการมีลิขสิทธิ์เกินหรือขาด และเพิ่มประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์

ข้อจำกัดของ FlexNet Manager

  • หน้าต่างป๊อปอัพ Agent Inventory สร้างความรบกวนในระหว่างการเก็บข้อมูลซอฟต์แวร์
  • มีปัญหาด้านประสิทธิภาพกับการผสานรวมกับ AWS

ราคาของ FlexNet Manager

  • ราคาตามความต้องการ

FlexNet Manager คะแนนและรีวิว

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง FlexNet Manager อย่างไร

สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ FlexNet Manager Suite คือคุณสามารถเก็บสิทธิ์การใช้งานทั้งหมดไว้ในที่เดียวและติดตามใบอนุญาตที่ใช้งานอยู่และไม่ได้ใช้งานได้

4. Certero (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของงานด้านใบอนุญาต)

เครื่องมือการจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์: Certero

ผ่านทาง เซอร์เตโร

Certero ให้มุมมองแบบเรียลไทม์ของภูมิทัศน์ IT ทั้งหมดของบริษัทคุณ ใช้เพื่อติดตามสินทรัพย์ซอฟต์แวร์และจัดการวงจรชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซอฟต์แวร์นี้มีกระบวนการรวบรวมข้อมูลที่รวดเร็ว มีตัวเลือกการติดตั้งหลายรูปแบบ และใบอนุญาตที่มีประสิทธิภาพซึ่งให้ความยืดหยุ่นในการขยายธุรกิจ

ฉันชอบวิธีที่ Cetero ช่วยลดภาระงานของทีม ITด้วยการอัตโนมัติงานจัดการเอกสารเช่น การอัปโหลดข้อตกลงการอนุญาตใช้งาน นอกจากนี้ยังจับคู่สถานะการอนุญาตใช้งานที่มีประสิทธิภาพกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อตกลง บันทึกการติดตั้ง และข้อมูลการใช้งานจากแหล่งต่างๆ ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการจัดซื้อซอฟต์แวร์ได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ Certero

  • สร้างคลังสินทรัพย์เพื่อจัดการสินทรัพย์ไอทีทั้งหมดในที่เดียวและติดตามอุปกรณ์ใหม่และที่ไม่รู้จัก
  • ตรวจสอบสถานะการปฏิบัติตามข้อกำหนดของใบอนุญาตซอฟต์แวร์ของคุณอย่างถูกต้องแม่นยำด้วย Effective License Positions (ELPs) จาก Certero
  • รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสินทรัพย์ด้วยแดชบอร์ดในตัวและการวิเคราะห์ที่กำหนดเอง

ข้อจำกัดของ Certero

  • แอปใช้เวลาในการสะท้อนการเปลี่ยนแปลง
  • การตั้งค่าการรวมระบบอาจซับซ้อนเล็กน้อย

การกำหนดราคาของ Certero

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของเซอร์เตโร

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Certero อย่างไร

ช่วยให้การครอบคลุมผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์อย่างครบถ้วน นอกเหนือจากการครอบคลุมแพลตฟอร์มอย่างสมบูรณ์ เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น นอกจากนี้ เช่นเดียวกับเครื่องมือ SAM อื่นๆ ยังมีความสามารถในการจัดการใบอนุญาต (License Management) ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้จัดการใบอนุญาตในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนใบอนุญาต

5. ServiceNow (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการซอฟต์แวร์ IT ในระดับองค์กร)

เครื่องมือการจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์: ServiceNow

ผ่านทาง ServiceNow

ServiceNow เป็นเครื่องมือจัดการสินทรัพย์ AI แบบดั้งเดิมที่ติดตามและจัดการใบอนุญาตซอฟต์แวร์ทั่วทั้งองค์กร ความหลากหลายของแพลตฟอร์ม การมองเห็นและการอัปเดตแบบเรียลไทม์ รวมถึงความสามารถในการปรับแต่ง ช่วยให้ServiceNow โดดเด่นเหนือคู่แข่ง

ServiceNow เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการวงจรชีวิตของสินทรัพย์แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ มีความยืดหยุ่นสำหรับแต่ละกระบวนการมาตรฐาน รองรับวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ (รวมถึงแบบ Agile) และเชื่อมต่อกับ API ของบุคคลที่สามได้หลากหลาย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ServiceNow

  • ดูกิจกรรมที่แนะนำ, การแจ้งเตือน, และข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ในที่เดียว
  • ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อจัดระเบียบข้อมูลให้เป็นระบบที่แม่นยำ สม่ำเสมอ และเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น
  • ติดธงซอฟต์แวร์ส่วนบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตและลบออกเพื่อความปลอดภัย
  • แชร์รายงาน, มอบหมายงานย่อย, และโต้ตอบกับตั๋วในพอร์ทัล

ข้อจำกัดของ ServiceNow

  • ไม่มีการปรับแต่งแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
  • การกระทบยอดสินทรัพย์หรือการสร้างรายงานที่ซับซ้อนอาจเป็นเรื่องยาก เนื่องจากจำนวนสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น

ราคาของ ServiceNow

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ ServiceNow

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
  • Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง ServiceNow อย่างไร

ServiceNow เป็นเครื่องมือ ITSM ชั้นนำในตลาด มีฟีเจอร์และความสามารถที่ครอบคลุมซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้ทุกประเภท มีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอความนวัตกรรมและคุณค่าเพิ่มเติมให้กับลูกค้า อย่างไรก็ตาม มันไม่ใช่ตัวเลือกที่ถูกเมื่อพูดถึงเครื่องมือ ITSM และต้องใช้กระบวนการติดตั้งที่ยาวนาน

6. Oomnitza (ดีที่สุดสำหรับการจัดการวงจรชีวิตสินทรัพย์เทคโนโลยีสำหรับองค์กร)

เครื่องมือการจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์: Oomnitza

ผ่านทาง Oomnitza

Oomnitza ทำหน้าที่เป็นระบบศูนย์กลางสำหรับการจัดการเทคโนโลยีขององค์กร ช่วยให้มั่นใจในความถูกต้องและความแม่นยำของข้อมูลในระบบการควบคุมซอฟต์แวร์ ลดค่าใช้จ่ายด้านไอทีและความเสี่ยงในการปฏิบัติตามข้อกำหนด

Oomnitza รวมคลังเทคโนโลยีของคุณให้เป็นหนึ่งเดียวและทำให้การเข้าถึงง่ายขึ้นด้วย UI ที่สะอาดและใช้งานง่าย มันทำงานอัตโนมัติหลายร้อยขั้นตอนการทำงานทุกวัน กำจัดงานที่ต้องทำด้วยตนเองซึ่งมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาด เช่น การรับเข้าและออกจากระบบ การตรวจสอบความสอดคล้อง การสร้างรายงาน และการคาดการณ์ นอกจากนี้การผสานรวมกับซอฟต์แวร์ระบบตั๋วที่รวดเร็วช่วยประหยัดเวลาและช่วยจัดการตั๋วได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของ Oomnitza

  • สร้างและปรับแต่งขั้นตอนการทำงานตามความต้องการของคุณ
  • จัดการการใช้เทคโนโลยีและวงจรชีวิต และใช้ประโยชน์จากงบประมาณ IT อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการคาดการณ์
  • สร้างระบบบัญชีรายการสินทรัพย์เทคโนโลยีกลางเพื่อขจัดปัญหาการทำงานแบบแยกส่วน

ข้อจำกัดของ Oomnitza

  • กระบวนการตั้งค่าเริ่มต้นอาจซับซ้อนและใช้เวลานาน

ราคาของ Oomnitza

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Oomnitza

  • G2: 4. 6/5 (130+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Oomnitza อย่างไรบ้าง?

Oomnitza เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายมากซึ่งให้เราเห็นสินทรัพย์ทั้งหมดในที่เดียว ทำให้ง่ายต่อการใช้งานและติดตามวงจรชีวิตของสินทรัพย์ของเรา การนำไปใช้และการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ของเราเป็นไปอย่างง่ายดาย ทำให้เราสามารถมองเห็นภาพรวมของสถานะสินทรัพย์ได้แบบเรียลไทม์ อย่างไรก็ตาม ส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับการรายงานสามารถปรับปรุงได้

7. AWS License Manager (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพใบอนุญาตทั้งบนคลาวด์และในองค์กร)

เครื่องมือการจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์: AWS License Manager

ผ่านทาง AWS License Manager

AWS License Manager เป็นตัวเลือกที่ดีหากคุณเป็นผู้ใช้แพลตฟอร์มการประมวลผลบนคลาวด์ของ AWS มันช่วยให้สามารถตั้งค่าการกำหนดค่าใบอนุญาตด้วยกฎที่กำหนดเองเพื่อควบคุมการใช้งานใบอนุญาต นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถสร้างการตั้งค่าการค้นหาข้ามคลังสินค้า ซึ่งพวกเขาสามารถรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการละเมิดขีดจำกัดการใช้งานใบอนุญาต โดยรวมแล้ว มันช่วยในการจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานใบอนุญาตซอฟต์แวร์ทั้งบนคลาวด์และในสถานที่

แดชบอร์ดของเครื่องมือนี้เป็นจุดเด่นที่สำคัญมากเช่นกัน มันช่วยให้มองเห็นการใช้งานใบอนุญาตซอฟต์แวร์ของคุณได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ลดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยการกำหนดขีดจำกัดการใช้งานใบอนุญาต บล็อกการเปิดตัวใหม่ และฟีเจอร์ควบคุมอื่น ๆ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AWS License Manager

  • ดูภาพรวมของใบอนุญาตและการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างรวดเร็วด้วยแดชบอร์ด
  • สร้างข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และใช้สำหรับใบอนุญาตซอฟต์แวร์หลายรายการ
  • ทำให้การค้นหา, ติดตาม, และรายงานใบอนุญาตเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อลดการทำงานด้วยมือ

ข้อจำกัดของ AWS License Manager

ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแผนฟรีเหมาะสำหรับการทดลองใช้บริการเท่านั้น คุณจำเป็นต้องใช้แผนชำระเงินเพื่อเพลิดเพลินกับประโยชน์เต็มรูปแบบของเครื่องมือ นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นเพียงการจัดการใบอนุญาต ราคาจึงค่อนข้างแพง

ราคาของ AWS License Manager

ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม; มาพร้อมกับการสมัครสมาชิก Amazon Web Services ฟรี. อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงคุณสมบัติเต็มรูปแบบต้องใช้แผนชำระเงิน.

AWS License Manager คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีให้บริการ

ผู้ใช้จริงพูดถึง AWS License Manager อย่างไรบ้าง?

สิ่งหนึ่งที่ผมพบว่ามีประโยชน์มากที่สุดคือการจัดการใบอนุญาตแบบรวมศูนย์ เนื่องจาก AWS License Manager ช่วยให้ผมสามารถจัดการใบอนุญาตซอฟต์แวร์ข้ามหลายบัญชี AWS และหลายสภาพแวดล้อมได้ ซึ่งทำให้ผมมีการควบคุมและความชัดเจนในการใช้งานใบอนุญาต

8. USU (เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการโซลูชันการจัดการสินทรัพย์ไอทีแบบครบวงจร)

เครื่องมือการจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์: USU

ผ่านทาง USU

USU เป็นเครื่องมือการจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมซึ่งรับประกันความโปร่งใสและการปฏิบัติตามข้อกำหนด มันปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนด้านไอทีขององค์กรของคุณในขณะที่ยังคงการเก็บข้อมูล การแบ่งปัน และการจัดการที่ยืดหยุ่น

ระหว่างการทดสอบ เครื่องมือนี้ช่วยให้เราสามารถมองเห็นค่าใช้จ่ายและความซับซ้อนของการออกใบอนุญาตเซิร์ฟเวอร์และคลัสเตอร์ได้ มันเสนอระบบทดสอบที่มีสถานการณ์จำลอง 'หากเกิดอะไรขึ้น' เพื่อค้นหาตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด

สุดท้ายนี้ จะเป็นการไม่ยุติธรรมหากไม่กล่าวถึงบทบาทสำคัญของ USU ในขั้นตอนการขายด้านไอทีระหว่างโครงการต่างๆ ซึ่งมีส่วนช่วยในการทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมซอฟต์แวร์ของลูกค้าและโครงสร้างพื้นฐานของพวกเขา เพื่อออกแบบโซลูชันที่เหมาะสมเฉพาะเจาะจง

คุณสมบัติเด่นของ USU

  • รับมุมมองแบบรวมศูนย์ของสภาพแวดล้อม SaaS ของคุณเพื่อติดตามและจัดการแอปพลิเคชัน
  • ประเมินกฎเกณฑ์และตัวชี้วัดของผู้ขายเพื่อคำนวณการปฏิบัติตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์
  • ทำให้การเก็บเกี่ยวข้อมูล SaaS เป็นอัตโนมัติเพื่อติดตามการใช้งานใบอนุญาตและแอปพลิเคชัน จากนั้นปรับต้นทุนซอฟต์แวร์ให้เหมาะสม

ข้อจำกัดของ USU

  • ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของเครื่องมือมีน้อย และราคาค่อนข้างสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
  • บางครั้ง คุณสมบัติการจัดเรียง, การคัดกรอง, และการควบคุมคุณภาพอาจไม่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่ทำไว้

ราคาของ USU

  • ราคาตามความต้องการ

USU ratings and reviews

  • G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง USU อย่างไรบ้าง?

ฉันชอบที่มันเป็นเครื่องมือที่มีรายละเอียดสำหรับการแสดงการปฏิบัติตามใบอนุญาต สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรใดก็ได้ และช่วยให้คุณสามารถจัดการไฟล์ได้อย่างสม่ำเสมอจากแหล่งข้อมูลหลายแห่งและในปริมาณมาก

9. Google Cloud Asset Inventory (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบสินทรัพย์ซอฟต์แวร์บน Google Cloud)

เครื่องมือการจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์: Google Cloud Asset Inventory

ผ่านทาง Google Cloud Asset Inventory

แอปพลิเคชันและสินทรัพย์แบรนด์ทั้งหมดของคุณถูกจัดเก็บไว้ใน Google Cloud หรือไม่? ถ้าใช่ คุณควรพิจารณาใช้ Google Cloud Asset Inventory ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์สินทรัพย์ใน Google Cloud ได้ในระดับต่างๆ

เครื่องมือนี้ยังจัดเก็บประวัติเมตาดาต้าของสินทรัพย์ย้อนหลัง 35 วัน ซึ่งช่วยให้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ได้ง่ายขึ้นด้วยการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ ส่งออกภาพรวมสินทรัพย์ในช่วงเวลาดังกล่าว และค้นหาพร้อมส่งออกเมตาดาต้าของสินทรัพย์เพื่อใช้ในเอกสารประกอบ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Cloud Asset Inventory

  • ค้นหาสินทรัพย์โดยใช้ภาษาค้นหาแบบกำหนดเอง
  • ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ด้วยการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
  • ผสานรวม BigQuery สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างครอบคลุม

ข้อจำกัดของ Google Cloud Asset Inventory

  • จำกัดเฉพาะ Google Cloud Platform
  • มันยากที่จะเข้าใจว่าคุณถูกเรียกเก็บเงินสำหรับอะไร; ต้องใช้การค้นคว้ามากมายเพื่อทำความเข้าใจระบบการเรียกเก็บเงิน

ราคาของ Google Cloud Asset Inventory

  • ฟรีพร้อม Google Cloud Platform ซึ่งมีระบบคิดค่าบริการตามการใช้งานจริง

การจัดอันดับและรีวิวของ Google Cloud Asset Inventory

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: 4. 7/5 (1900+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Cloud Asset Inventory อย่างไรบ้าง?

มันช่วยให้สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์สินทรัพย์ GCP เพื่อตรวจสอบสถานะและวิเคราะห์ได้ ส่วนหลักคือเราสามารถเขียนคำสั่ง SQL ได้ง่าย ๆ และมันจะให้ข้อมูลที่ต้องการตามคำสั่งของเรา

10. Alloy Navigator (เหมาะที่สุดสำหรับบริษัทที่เริ่มต้นด้วยการจัดการสินทรัพย์และบริการด้านไอที)

เครื่องมือการจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์: Alloy Navigator

ผ่านทาง Alloy Navigator

Alloy Navigator เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์และระบบบริการครบวงจร

สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Alloy คือมันรวมคุณสมบัติหลายอย่างไว้ในที่เดียว คุณสามารถใช้มันเพื่อสแกนระบบของคุณเพื่อดูรายละเอียดซอฟต์แวร์ในคลังสินค้า ติดตามวันหมดอายุของใบอนุญาตและต่ออายุโดยอัตโนมัติ ติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด และจัดการการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยการแปลงให้เป็นคำขอเปลี่ยนแปลง IT เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนด

นอกจากนี้ Alloy ยังช่วยจัดการตั๋วบริการ IT, แผนผังความสัมพันธ์ของผู้ใช้, อัตโนมัติกระบวนการทำงาน, และตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ.

คุณสมบัติเด่นของ Alloy Navigator

  • ระบบอัตโนมัติการสแกนระบบทั่วทั้งองค์กรเพื่อดึงข้อมูลสินค้าคงคลังซอฟต์แวร์ได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
  • รับการแจ้งเตือนทางอีเมลอัตโนมัติเกี่ยวกับแอปที่ติดตั้ง, ลบ, และอัปเดต
  • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ใบอนุญาตเพื่อป้องกันการซื้อเกินและซื้อขาดของซอฟต์แวร์

ข้อจำกัดของ Alloy Navigator

  • เอกสารประกอบไม่ดี มีเพียงข้อความเท่านั้น ไม่มีรูปภาพ วิดีโอ หรือคำแนะนำส่วนบุคคลเพื่อทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์
  • แท็บกิจกรรม/ประวัติและฟังก์ชันการทำงานเบื้องหลังของ Alloy อาจสร้างความสับสนและทำให้รู้สึกหนักใจได้

ราคาของ Alloy Navigator

  • Alloy Navigator Explorer: $19/ช่างเทคนิค/เดือน
  • Alloy Navigator Express: $49/ช่างเทคนิค/เดือน
  • Alloy Navigator Enterprise: $89/ช่างเทคนิค/เดือน

คะแนนและรีวิวของ Alloy Navigator

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/6 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Alloy Navigator อย่างไรบ้าง?

มันมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากมาย เช่น ห้องสมุดให้ยืมอุปกรณ์ และคุณสมบัติการจัดการสินทรัพย์. ฉันยังชอบวิธีที่ผู้ใช้สามารถส่งตั๋วผ่านพอร์ทัลช่วยเหลือ ซึ่งทำให้เราสามารถติดตามคำสั่งงานได้ง่ายขึ้น.

11. Zluri (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาและเพิ่มประสิทธิภาพแอป SaaS)

เครื่องมือการจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์: Zluri

ผ่านทาง Zluri

ส่วนที่แย่ที่สุดของระบบ SaaS ที่ไม่มีการจัดการอย่างจริงจังคือ Shadow IT คุณไม่ทราบถึงแอปพลิเคชันที่ถูกใช้งานอยู่ แอปพลิเคชันที่ไม่ได้รับอนุญาต และแอปพลิเคชันที่ตายไปแล้วนานแล้ว หรือที่เรียกว่าแอปซอมบี้

เราได้ทดลองใช้ซอฟต์แวร์การจัดการสินทรัพย์ของ Zluri เพื่อจัดระเบียบระบบ SaaS ของเรา มันช่วยให้เราสามารถจัดหมวดหมู่ซอฟต์แวร์ตามความเสี่ยงและความสำคัญ ค้นพบแอปพลิเคชันที่ไม่ได้รับอนุญาต และติดตามการใช้งานแอปพลิเคชันและการใช้จ่ายได้ในที่เดียว

ส่วนที่ดีที่สุด? มันสามารถตรวจจับแอปพลิเคชันใหม่ ๆ ที่เข้ามาในสภาพแวดล้อม ระบุซอฟต์แวร์ที่มีความเสี่ยง และป้องกันผู้ใช้ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งช่วยลดภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ นอกจากนี้ เครื่องมือนี้ยังช่วยอัตโนมัติการตรวจสอบการเข้าถึงเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับการกำกับดูแลด้านไอทีและกฎหมาย

คุณสมบัติเด่นของ Zluri

  • รับมุมมองแบบ 360° ในข้อมูลการใช้จ่าย/ใบอนุญาต—เครื่องมือค่าใช้จ่าย ระบบการเงิน และสัญญาซอฟต์แวร์
  • ระบุแอปที่มีความเสี่ยงสูงและแจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อดำเนินการทันที
  • เข้าถึงรายละเอียดแอปทั้งหมด—ใบอนุญาตที่มอบหมายและที่ยังไม่ได้มอบหมาย, กิจกรรมของผู้ใช้, ความปลอดภัย, การใช้จ่าย, ฯลฯ เพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูล

ข้อจำกัดของซูรี

  • ผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างใหม่; ขาดคุณสมบัติที่ครอบคลุม
  • การติดตั้งต้องใช้การทำงานด้วยมือเป็นจำนวนมาก เช่น การปรับให้สอดคล้องกับการเข้าถึงของผู้ใช้ คุณต้องตรวจสอบการเข้าถึงและการควบคุมของผู้ใช้ด้วยตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องและมีผลบังคับใช้

ราคาของ Zluri

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Zluri

  • G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (20+ รีวิว)

ผู้ใช้จริงพูดถึง Zluri อย่างไรบ้าง?

Zluri เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการค้นหา SaaS และการบันทึกสิ่งที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันได้ อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับขนาดของระบบ SaaS ในองค์กรของคุณ การนำมาใช้ของ Zluri อาจกลายเป็นภารกิจใหญ่โตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังย้ายมาจากแหล่งข้อมูลที่ไม่เป็นระเบียบและไม่เชื่อถือได้ เช่น Excel หรือ Google Sheets Zluri มีการผสานการทำงานกับระบบอื่น ๆ จำนวนมากซึ่งช่วยในเรื่องนี้ได้มาก แต่ยังคงต้องมีการตรวจสอบและปรับความถูกต้องของสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ด้วยตนเองเป็นจำนวนมากสำหรับสิ่งอื่น ๆ ทั้งหมด

12. Microsoft Volume Licensing (เหมาะสำหรับการจัดการใบอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft)

เครื่องมือการจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์: การอนุญาตให้ใช้ซอฟต์แวร์แบบปริมาณของไมโครซอฟท์

ผ่านทาง การออกใบอนุญาตแบบกลุ่มของ Microsoft

หากคุณพึ่งพาผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft เป็นอย่างมาก Microsoft Volume Licensing คือทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณ ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ทีมไอทีสามารถจัดการใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มันมาพร้อมกับตัวเลือกการสมัครสมาชิกที่หลากหลายและมอบความยืดหยุ่นที่ยอดเยี่ยม ทีมไอทีทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรมสามารถใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่อจัดการใบอนุญาตจำนวนมาก ควบคุมข้อตกลง และลดความเสี่ยง เช่น การสูญเสียการเข้าถึง การไม่สามารถใช้งานได้ และการหยุดชะงักของบริการ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของระบบลิขสิทธิ์แบบปริมาณของไมโครซอฟท์

  • เข้าถึงการฝึกอบรมการให้สิทธิ์การใช้งานแบบปริมาณเพื่อใช้ประโยชน์จากเครื่องมือให้เต็มที่
  • จัดเก็บสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ในแพลตฟอร์มกลางเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย
  • ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการจัดการแอปพลิเคชันบนเว็บที่มีราคาไม่แพงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์

ข้อจำกัดของระบบอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์แบบปริมาณของไมโครซอฟท์

  • การเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์ใบอนุญาตแบบติดตั้งภายในองค์กรจะขัดขวางการอัปเดตเวอร์ชันของ VLSC (ศูนย์บริการใบอนุญาตแบบปริมาณ) ออนไลน์ ส่งผลให้ข้อมูลไม่ตรงกัน
  • กุญแจซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบหนึ่งไม่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งหมายความว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อเปลี่ยนเครื่อง

การกำหนดราคาการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์แบบปริมาณของไมโครซอฟท์

ไมโครซอฟท์ ลิขสิทธิ์ นำเสนอแผนราคาแบบกำหนดเองสี่แบบ:

  • Office LTSC Standard 2024
  • สำนักงาน LTSC Professional Plus 2024
  • Office LTSC Standard สำหรับ Mac 2024
  • ไมโครซอฟต์ 365 แอปส์ สำหรับองค์กร

การจัดอันดับและรีวิวการให้สิทธิ์การใช้งานแบบปริมาณของ Microsoft

  • G2: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีให้บริการ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบปริมาณของ Microsoft อย่างไรบ้าง?

ฉันได้ใช้ระบบลิขสิทธิ์แบบปริมาณ (Volume Licensing) มาเป็นเวลาเกิน 2 ปีแล้ว และฉันคิดว่ามันมีประโยชน์มาก ๆ ทุกครั้งที่ต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ต้องการ ฉันเพียงแค่ต้องไปที่เว็บไซต์ ติดตั้งไฟล์ ISO และรับคีย์ไปใช้ คุณไม่ต้องจำคีย์ลิขสิทธิ์ไว้เลย เพราะทุกอย่างอยู่ที่นั่นแล้ว

13. SymphonyAI การจัดการบริการไอที (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการดำเนินงานไอทีด้วย AI)

เครื่องมือการจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์: SymphonyAI

ผ่านทาง ซิมโฟนี AI

เครื่องมือการจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ของ SymphonyAI เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมองค์กรที่ต้องการปรับแต่งกระบวนการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้านไอที สร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเอง และส่งเสริมการทำงานร่วมกันทั่วทั้งองค์กรเพื่อเร่งความเร็วในการดำเนินงาน

ฉันชอบที่เครื่องมือนี้มีอินเทอร์เฟซกลางที่แสดงรายละเอียดของสินทรัพย์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทั้งหมด ซึ่งช่วยให้คุณติดตามสถานะของสินทรัพย์ไอทีของฉันตามสถานที่ ประวัติความเป็นมา เจ้าของ และการใช้งานได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถระบุทรัพยากรที่ใช้งานไม่เต็มที่และลดการสิ้นเปลืองตลอดวงจรชีวิตของซอฟต์แวร์ได้อีกด้วย

โดยสรุป SymphonyAI ช่วยให้การใช้จ่ายงบประมาณด้านไอทีมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยรับประกันการจัดการสินทรัพย์ไอทีอย่างมีประสิทธิผล เพิ่มความสามารถในการมองเห็น การค้นหา การจัดการใบอนุญาต และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสินทรัพย์

คุณสมบัติเด่นของบริการจัดการไอที SymphonyAI

  • ปรับใช้สินทรัพย์จากระยะไกลขณะเดินทางผ่านการอัปเดตซอฟต์แวร์
  • รับพอร์ทัลบริการแบบรวมศูนย์เพื่อแก้ไขปัญหาของผู้ใช้ปลายทางในที่เดียว
  • ปรับปรุงกระบวนการทำงานและสร้างประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลด้วย Design Studio พร้อมด้วย 50 องค์ประกอบสำเร็จรูปสำหรับแบบฟอร์ม, กระบวนการทำงาน, กฎทางธุรกิจ, และ SLA

ข้อจำกัดของการจัดการบริการไอทีของ SymphonyAI

  • กระบวนการติดตั้งมีความท้าทายและใช้เวลานาน
  • คุณต้องเคลียร์ใบอนุญาตซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มสินค้าคงคลังใหม่เมื่อจัดสรรสินทรัพย์

การกำหนดราคาการจัดการบริการไอทีของ SymphonyAI

  • ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวการจัดการบริการไอทีของ SymphonyAI

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง SymphonyAI IT Service Management อย่างไรบ้าง?

โซลูชันนี้มอบตำแหน่งศูนย์กลางที่ช่วยให้การผสานรวมฟังก์ชันต่าง ๆ เป็นไปอย่างง่ายดาย พร้อมระบบที่ง่ายต่อการนำทาง ช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการตั้งแต่การจัดการสินทรัพย์ การขอใช้บริการ ไปจนถึงการจัดการเหตุการณ์ต่าง ๆ ออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการใช้งานในกิจกรรมประจำวัน ทำให้ผู้ใช้สามารถผ่านแต่ละขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีความยุ่งยาก"

14. IFS assyst (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการบริการไอทีสำหรับองค์กร)

เครื่องมือ IFS assyst SAM

ผ่านทาง IFS assyst

IFS assyst นำเสนอบริการด้านไอทีและการจัดการสินทรัพย์ในแพลตฟอร์มเดียว—ตั้งแต่การจัดการเชิงกลยุทธ์ไปจนถึงการดำเนินงานและความปลอดภัยซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานไอทีบนเว็บนี้ช่วยให้คุณทำงานอัตโนมัติในงานที่ทำซ้ำๆ การค้นหาซอฟต์แวร์ และการจัดการเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์ไอทีของคุณได้สูงสุด นอกจากนี้ เครื่องมือนี้ยังมีพอร์ทัลที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ปลายทางในการแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ IFS assyst

  • ทำให้การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษจากการไม่ปฏิบัติตาม
  • ตรวจสอบรายละเอียดฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์—ตั้งแต่กระบวนการทำงานไปจนถึงตั๋วสนับสนุน—เพื่อเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของคุณได้ดีขึ้น
  • ทำให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยเป็นอัตโนมัติเพื่อให้มั่นใจในการปฏิบัติตามข้อกำหนด 100% และความปลอดภัยที่ราบรื่นครอบคลุมทรัพย์สินและข้อมูลทั้งหมด

ข้อจำกัดของ IFS assyst

  • ส่วนติดต่อผู้ใช้ดูเทอะทะและล้าสมัย ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกไม่ประทับใจ

การกำหนดราคา IFS assyst

  • ราคาตามความต้องการ

IFS assyst คะแนนและรีวิว

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง IFS assyst อย่างไรบ้าง?

มันทำงานด้านการจัดการสินทรัพย์ได้ค่อนข้างดี อย่างไรก็ตาม มันมีอินเทอร์เฟซที่ดูเก่าและใช้งานยาก จำเป็นต้องมีการผสานรวมกับระบบจัดการอุปกรณ์ปลายทางให้แน่นหนามากขึ้นและดีขึ้น

15. Matrix42 (เหมาะที่สุดสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่มีประสบการณ์ในการจัดการแอปพลิเคชันและใบอนุญาตหลายรายการ)

Matrix42 SAM Tool

ผ่านทาง Matrix42

หากคุณกำลังจัดการกับข้อมูลสินทรัพย์ที่แยกส่วนกันอยู่ ให้พิจารณา Matrix42 มันมอบการมองเห็นแบบ 360 องศาในซอฟต์แวร์และใบอนุญาตของคุณ แจ้งให้คุณทราบว่าคุณกำลังจ่ายเงินสำหรับอะไร ระบุแอปที่ไม่จำเป็น และประหยัดเงินโดยการลดระดับเครื่องมือที่ไม่ใช้งาน นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อสแกนสินค้าคงคลังข้ามหลายแพลตฟอร์ม ทำให้ระบบของคุณทันสมัยอยู่เสมอ

สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับเครื่องมือนี้คือฉันสามารถเข้าสู่ระบบและค้นหาข้อมูลทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าฉันต้องการทราบเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ใดก็ตาม มันช่วยให้ทีมของเราสามารถบันทึกข้อมูล ดำเนินการ ติดตั้ง อัปเดต และยกเลิกการใช้งานซอฟต์แวร์แต่ละตัวได้

คุณสมบัติเด่นของ Matrix42

  • ติดตามการใช้จ่ายบนคลาวด์และตรวจสอบค่าใช้จ่ายและงบประมาณเพื่อป้องกันการใช้จ่ายเกิน
  • สร้างรายงานการใช้งานแอปอย่างละเอียดเพื่อช่วยให้ตัดสินใจซื้อได้อย่างมีข้อมูล
  • ระบุสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตและสั่งซื้อใบอนุญาตเพิ่มเติมผ่านการผสานรวมกับแคตตาล็อกบริการ

ข้อจำกัดของ Matrix42

  • เครื่องมือนี้มีความซับซ้อน ผู้เริ่มต้นจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นก่อนใช้งานเพื่อให้สามารถใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่

ราคา Matrix42

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Matrix42

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ

ผู้ใช้จริงพูดถึง Matrix42 อย่างไรบ้าง?

ประสบการณ์โดยรวมของฉันดีมาก ในฐานะผู้ดูแลระบบสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ในบริษัทใหญ่ สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดใน Matrix42 คือการควบคุมวงจรชีวิตของซอฟต์แวร์ ตั้งแต่การติดตั้ง การอัปเดต ไปจนถึงการลบหากจำเป็น ความซับซ้อนของเครื่องมือมีสูงและยากต่อการฝึกอบรมผู้ดูแลระบบใหม่

ลดความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์

ตอนนี้ที่คุณทราบเกี่ยวกับเครื่องมือ SAM ที่ดีที่สุด 15 รายการในตลาดปัจจุบันแล้ว เราหวังว่าคุณจะพบว่าการประเมินปัจจัยที่สำคัญที่สุดนั้นง่ายขึ้น—การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน การจัดการใบอนุญาตซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มศูนย์กลาง คุณสมบัติ การผสานรวม และการปรับแต่งที่เหมาะกับบริษัทของคุณ เมื่อคุณทำการเลือก อย่าลืมนำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ไปใช้ด้วย

แม้ว่าทุกโซลูชันในรายการนี้ล้วนคุ้มค่าที่จะลองใช้ แต่ ClickUp คือตัวเลือกที่ฉันชื่นชอบมากที่สุด มันมีฟีเจอร์ครบครันสำหรับการจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์และวงจรการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารข้อตกลงด้านลิขสิทธิ์ได้อย่างราบรื่น กล่าวโดยสรุป ClickUp มอบแพลตฟอร์มที่ทรงพลังเพื่อรับประกันประสิทธิภาพที่ยั่งยืนในทุกกระบวนการทางธุรกิจและเวิร์กโฟลว์

