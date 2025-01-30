15 อันดับเครื่องมือบริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ที่ต้องลองในปี 2025

53% ของทีมไอทีขาดการมองเห็นที่สมบูรณ์ในทรัพย์สินทางเทคโนโลยีของพวกเขา และนั่นคือสัญญาณเตือนสำหรับซีทีโอ!
การทำงานร่วมกับทีมไอทีอย่างใกล้ชิด ฉันได้เห็นวิธีที่ธุรกิจใช้จ่ายเงินเกินไปกับเทคโนโลยีโดยไม่ทราบการใช้งานสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ของตน ผลลัพธ์คืออะไร? พวกเขาไม่สามารถใช้ประโยชน์จากงบประมาณไอทีของตนได้เต็มที่ และเสี่ยงต่อการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและความปลอดภัยทางไซเบอร์
แต่การนำเครื่องมือการจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมมาใช้จะเปลี่ยนเกมทั้งหมด เครื่องมือการจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ช่วยให้คุณติดตามและจัดการสินทรัพย์ไอทีของคุณได้อย่างง่ายดาย พวกมันให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้งานสินทรัพย์ ช่วยให้คุณตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีข้อมูล
ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีของ ClickUp ฉันได้คัดสรรรายการเครื่องมือการจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจด้านไอทีได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น
มาเริ่มกันเลย!
ซอฟต์แวร์การจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ (SAM) คืออะไร?
ซอฟต์แวร์ SAM เป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมสำหรับการติดตามและจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ตลอดวงจรชีวิตของมัน ช่วยคุณในการจัดซื้อ จัดส่ง และจัดการใบอนุญาตและสมาชิกซอฟต์แวร์โดยอัตโนมัติ และติดตามการใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อให้ได้คุณค่าสูงสุดจากการลงทุนในซอฟต์แวร์ของคุณ
นี่คือเหตุผลบางประการที่แพลตฟอร์มการจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์มีความสำคัญต่อองค์กรของคุณ:
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย: ระบุใบอนุญาตซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้ใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายใบอนุญาตซอฟต์แวร์โดยการลงทุนในใบอนุญาตสินทรัพย์ที่คุณต้องการจริงๆ
- ลดความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด: รักษาการปฏิบัติตามข้อกำหนดของใบอนุญาตซอฟต์แวร์อยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงบทลงโทษและข้อพิพาททางกฎหมายอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
- รับรองความปลอดภัย: ตรวจสอบและจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ ระบุแอปที่ไม่ได้รับอนุญาต และกำจัดออกจากระบบเพื่อรักษาความปลอดภัย
- การตัดสินใจอย่างมีข้อมูล: ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มการใช้งานซอฟต์แวร์, การอัปเกรด, การยกเลิกการใช้งาน, และรายละเอียดอื่น ๆ เพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนด้านไอทีและงบประมาณ
15 เครื่องมือการจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดที่คุณควรลอง
ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าทำไมเครื่องมือ SAM จึงมีความสำคัญต่อธุรกิจของคุณ มาดูเครื่องมือที่ดีที่สุดในการปรับปรุงการติดตามและการจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพกัน
1. ClickUp (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการใบอนุญาตซอฟต์แวร์, การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานซอฟต์แวร์, และการทำงานอัตโนมัติ)
ไม่ว่าทีมของเราจะลองใช้เครื่องมือมากแค่ไหน เมื่อถึงเวลาต้องทำงานให้เสร็จ เราก็มักเลือกใช้ ClickUp อยู่เสมอClickUp เป็นโซลูชันการจัดการโครงการและไอทีแบบครบวงจรที่ช่วยให้กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของเราง่ายขึ้น เราใช้ ClickUp เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านไอทีด้วยระบบอัตโนมัติที่ทรงพลัง
มันให้การมองเห็นอย่างสมบูรณ์ในทรัพย์สินทางไอที ช่วยให้เราติดตามสิ่งที่สำคัญได้ โดยไม่ต้องตรวจสอบตัวชี้วัดผ่านเครื่องมือที่กระจัดกระจาย
ClickUp สำหรับทีมซอฟต์แวร์รวมการแผนที่สินทรัพย์ IT, การทำงานร่วมกัน, กระบวนการ IT และการแสดงภาพสปรินต์ไว้ในที่เดียว ทำให้วงจรชีวิตของซอฟต์แวร์ทั้งหมดเป็นไปอย่างราบรื่น มันช่วยให้ทีมของเราทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้นทั้งภายในกับแผนกอื่น ๆ และภายนอกกับผู้ขาย, เจ้าของสินทรัพย์ ฯลฯ ในเวลาจริง
นั่นยังไม่หมด! ClickUpยังมีเทมเพลตด้านไอทีมากมาย เช่นเทมเพลตการจัดการสินทรัพย์ ClickUp ซึ่งติดตามรายละเอียดของสินทรัพย์ทั้งหมด—ตั้งแต่การใช้งานไปจนถึงใบอนุญาต—ในฐานข้อมูลที่เข้าใจง่ายและรวมศูนย์
จัดระเบียบและแสดงภาพสินทรัพย์ไอทีด้วยเทมเพลตการจัดการสินทรัพย์ของ ClickUp
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์: ทำงานร่วมกับแผนกต่างๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรักษาเอกสารที่ชัดเจนและทันสมัยบนClickUp Docs
ร่วมมือกับเจ้าของสินทรัพย์, ผู้ขาย, และอื่น ๆ โดยใช้ ClickUp Docs
- การวางแผนกระบวนการ: แผนผังกระบวนการจัดการสินทรัพย์ รวมถึงการอนุมัติคำขอด้านไอที การซื้อซอฟต์แวร์ใหม่ และการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ฯลฯ ด้วยClickUp Whiteboards
- การติดตามสถานะสินทรัพย์: มองเห็นและติดตามสถานะสินทรัพย์และประสิทธิภาพของทีมในการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยรายงานที่ปรับแต่งได้ผ่านแดชบอร์ด ClickUp
- การจัดการงาน: วางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงานด้านไอที เช่น การสมัครสมาชิกซอฟต์แวร์ การจัดการเหตุการณ์ และการแก้ไขข้อบกพร่อง เป็นต้น ด้วยClickUp Tasks
จัดการงานและโครงการด้านไอทีหลายอย่างได้อย่างราบรื่นด้วย ClickUp Tasks
- การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน: ทำให้กระบวนการจัดการสินทรัพย์เป็นอัตโนมัติ เช่น การตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด การแจ้งเตือนการต่ออายุใบอนุญาต การติดตามการใช้งาน และอื่นๆ ด้วยClickUp Automations
- การอัตโนมัติที่ง่ายดาย การติดตามสินทรัพย์ และการรายงาน: สร้างแผนงาน อัตโนมัติกระบวนการ IT ดึงรายละเอียดสินทรัพย์ สรุปงบประมาณ IT และรายงานสินทรัพย์ ฯลฯ ด้วยความช่วยเหลือจาก AIของ ClickUp Brain
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ด้วยคุณสมบัติมากมาย ClickUp จึงมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ค่อนข้างชัน
- ในตอนแรก ผู้เริ่มต้นอาจพบความยากลำบากในการใช้ประโยชน์สูงสุดจากตัวเลือกการปรับแต่งของ ClickUp
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน/ผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน/ผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp Brain: เพิ่ม AI ให้กับแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $7/ผู้ใช้/เดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,800 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ClickUp อย่างไรบ้าง?
ผมและทีมของผมใช้ ClickUp ทุกวันเป็นระบบจัดการตั๋วและยังเป็นฐานข้อมูลด้วย ในฐานะ DevOps ผมชอบ API ของมันมาก 🙂 มันช่วยให้สามารถสร้างระบบอัตโนมัติและการเชื่อมต่อได้ทุกรูปแบบ: ตั้งแต่การสร้างงานอัตโนมัติไปจนถึงการเชื่อมต่อกับ Outlook และเครื่องมือ ITSM อื่นๆ การปรับแต่งพื้นที่ก็ทำได้ง่ายและเข้าใจได้อย่างเป็นธรรมชาติ
2. Snow Commander (เหมาะที่สุดสำหรับการมองเห็นและการค้นหาสินทรัพย์ในหลายแพลตฟอร์มคลาวด์)
ผ่านทาง ผู้บัญชาการหิมะ
Snow Commander เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการทรัพยากรบนคลาวด์ ช่วยให้คุณสามารถติดตามการใช้งานแพลตฟอร์มและแอปพลิเคชันบนคลาวด์ในเชิงธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนโดยการจัดสรรทรัพยากรใหม่
จุดเด่นของเครื่องมือการจัดการคลาวด์แบบไฮบริดของ Snow Commander คือระบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยขจัดเวลารอคอยที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติ และช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องด้วยการทำให้กระบวนการอนุมัติสำหรับคำขอซอฟต์แวร์ งบประมาณ และการตรวจสอบข้ามสายงานเป็นไปโดยอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นของ Snow Commander
- ลดภาระงานของทีมไอทีด้วยพอร์ทัลบริการตนเองและการค้นหาแบบไม่ต้องใช้ตัวแทน
- ติดตั้งและผสานรวมซอฟต์แวร์โดยใช้ตัวช่วยกำหนดค่า
- รับข้อมูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนในการใช้ประโยชน์จากงบประมาณ IT ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของผู้บัญชาการหิมะ
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าตัวสร้างการค้นหาประสบปัญหาข้อมูลซึ่งจำเป็นต้องปรับแต่งและกำหนดค่าด้วยตนเอง
ราคาของ Snow Commander
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Snow Commander
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Snow Commander ว่าอย่างไร
การมีอินเทอร์เฟซให้ฉันจัดการความหลากหลายของผู้ให้บริการซอฟต์แวร์นั้นยอดเยี่ยมมาก นอกจากจะให้ความยืดหยุ่นที่ยอดเยี่ยมในซอฟต์แวร์แล้ว ยังให้ฉันมีอำนาจในการจัดการข้อมูลใบอนุญาตอีกด้วย มันช่วยให้การตรวจสอบและการแจ้งเตือนเมื่อใบอนุญาตและสัญญาหมดอายุเป็นไปอย่างยอดเยี่ยม ควรสังเกตว่าฉันสามารถสอบถามได้ว่าซอฟต์แวร์ถูกใช้หรือไม่และตรวจสอบสำหรับการทบทวนการใช้งาน
3. FlexNet Manager (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการใบอนุญาตสำหรับองค์กร)
ผ่านทาง FlexNet Manager
FlexNet Manager ทำงานได้ดีเยี่ยมในการทำความเข้าใจสถานะปัจจุบันของใบอนุญาตซอฟต์แวร์ ช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจำนวนใบอนุญาตหรือแพ็คเกจที่คุณควรซื้อสำหรับซอฟต์แวร์ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจถึงความคุ้มค่าในการลงทุน
เราได้ทดลองใช้เพื่อจัดการความสัมพันธ์กับผู้ขายและเก็บสิทธิ์ทั้งหมดไว้ในที่เดียว พร้อมทั้งติดตามใบอนุญาตที่ใช้งานอยู่และไม่ได้ใช้งาน ส่วนที่ดีที่สุดคือมันทำให้การต่ออายุซอฟต์แวร์และการเตรียมการตรวจสอบง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ FlexNet Manager
- ระบบอัตโนมัติสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาต—การจับคู่ซอฟต์แวร์กับการใช้งานซอฟต์แวร์จริงเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดและรับประกันการปฏิบัติตามข้อกำหนดของใบอนุญาต
- เพิ่มประสิทธิภาพตำแหน่งใบอนุญาตด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ละเอียดเพื่อดึงมูลค่าสูงสุดจากการใช้จ่ายด้าน IT ของคุณและใช้ประโยชน์จากงบประมาณของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
- ทำให้ตำแหน่งการจัดการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์มีประสิทธิภาพด้วยระบบอัตโนมัติผ่านไลบรารีสิทธิ์ของ FlexNet ที่มีแอปพลิเคชันมากกว่า 900,000 รายการ เพื่อระบุการมีลิขสิทธิ์เกินหรือขาด และเพิ่มประสิทธิภาพค่าใช้จ่ายด้านซอฟต์แวร์
ข้อจำกัดของ FlexNet Manager
- หน้าต่างป๊อปอัพ Agent Inventory สร้างความรบกวนในระหว่างการเก็บข้อมูลซอฟต์แวร์
- มีปัญหาด้านประสิทธิภาพกับการผสานรวมกับ AWS
ราคาของ FlexNet Manager
- ราคาตามความต้องการ
FlexNet Manager คะแนนและรีวิว
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง FlexNet Manager อย่างไร
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ FlexNet Manager Suite คือคุณสามารถเก็บสิทธิ์การใช้งานทั้งหมดไว้ในที่เดียวและติดตามใบอนุญาตที่ใช้งานอยู่และไม่ได้ใช้งานได้
4. Certero (เหมาะที่สุดสำหรับการทำงานอัตโนมัติของงานด้านใบอนุญาต)
ผ่านทาง เซอร์เตโร
Certero ให้มุมมองแบบเรียลไทม์ของภูมิทัศน์ IT ทั้งหมดของบริษัทคุณ ใช้เพื่อติดตามสินทรัพย์ซอฟต์แวร์และจัดการวงจรชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซอฟต์แวร์นี้มีกระบวนการรวบรวมข้อมูลที่รวดเร็ว มีตัวเลือกการติดตั้งหลายรูปแบบ และใบอนุญาตที่มีประสิทธิภาพซึ่งให้ความยืดหยุ่นในการขยายธุรกิจ
ฉันชอบวิธีที่ Cetero ช่วยลดภาระงานของทีม ITด้วยการอัตโนมัติงานจัดการเอกสารเช่น การอัปโหลดข้อตกลงการอนุญาตใช้งาน นอกจากนี้ยังจับคู่สถานะการอนุญาตใช้งานที่มีประสิทธิภาพกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อตกลง บันทึกการติดตั้ง และข้อมูลการใช้งานจากแหล่งต่างๆ ช่วยให้คุณสามารถตัดสินใจด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการจัดซื้อซอฟต์แวร์ได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น
คุณสมบัติเด่นของ Certero
- สร้างคลังสินทรัพย์เพื่อจัดการสินทรัพย์ไอทีทั้งหมดในที่เดียวและติดตามอุปกรณ์ใหม่และที่ไม่รู้จัก
- ตรวจสอบสถานะการปฏิบัติตามข้อกำหนดของใบอนุญาตซอฟต์แวร์ของคุณอย่างถูกต้องแม่นยำด้วย Effective License Positions (ELPs) จาก Certero
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสินทรัพย์ด้วยแดชบอร์ดในตัวและการวิเคราะห์ที่กำหนดเอง
ข้อจำกัดของ Certero
- แอปใช้เวลาในการสะท้อนการเปลี่ยนแปลง
- การตั้งค่าการรวมระบบอาจซับซ้อนเล็กน้อย
การกำหนดราคาของ Certero
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของเซอร์เตโร
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Certero อย่างไร
ช่วยให้การครอบคลุมผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์อย่างครบถ้วน นอกเหนือจากการครอบคลุมแพลตฟอร์มอย่างสมบูรณ์ เพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น นอกจากนี้ เช่นเดียวกับเครื่องมือ SAM อื่นๆ ยังมีความสามารถในการจัดการใบอนุญาต (License Management) ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้จัดการใบอนุญาตในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนใบอนุญาต
5. ServiceNow (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการซอฟต์แวร์ IT ในระดับองค์กร)
ผ่านทาง ServiceNow
ServiceNow เป็นเครื่องมือจัดการสินทรัพย์ AI แบบดั้งเดิมที่ติดตามและจัดการใบอนุญาตซอฟต์แวร์ทั่วทั้งองค์กร ความหลากหลายของแพลตฟอร์ม การมองเห็นและการอัปเดตแบบเรียลไทม์ รวมถึงความสามารถในการปรับแต่ง ช่วยให้ServiceNow โดดเด่นเหนือคู่แข่ง
ServiceNow เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการวงจรชีวิตของสินทรัพย์แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นจนจบ มีความยืดหยุ่นสำหรับแต่ละกระบวนการมาตรฐาน รองรับวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ (รวมถึงแบบ Agile) และเชื่อมต่อกับ API ของบุคคลที่สามได้หลากหลาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ServiceNow
- ดูกิจกรรมที่แนะนำ, การแจ้งเตือน, และข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้ในที่เดียว
- ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อจัดระเบียบข้อมูลให้เป็นระบบที่แม่นยำ สม่ำเสมอ และเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น
- ติดธงซอฟต์แวร์ส่วนบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตและลบออกเพื่อความปลอดภัย
- แชร์รายงาน, มอบหมายงานย่อย, และโต้ตอบกับตั๋วในพอร์ทัล
ข้อจำกัดของ ServiceNow
- ไม่มีการปรับแต่งแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
- การกระทบยอดสินทรัพย์หรือการสร้างรายงานที่ซับซ้อนอาจเป็นเรื่องยาก เนื่องจากจำนวนสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น
ราคาของ ServiceNow
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ ServiceNow
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 2,000+)
- Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง ServiceNow อย่างไร
ServiceNow เป็นเครื่องมือ ITSM ชั้นนำในตลาด มีฟีเจอร์และความสามารถที่ครอบคลุมซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้ทุกประเภท มีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอความนวัตกรรมและคุณค่าเพิ่มเติมให้กับลูกค้า อย่างไรก็ตาม มันไม่ใช่ตัวเลือกที่ถูกเมื่อพูดถึงเครื่องมือ ITSM และต้องใช้กระบวนการติดตั้งที่ยาวนาน
6. Oomnitza (ดีที่สุดสำหรับการจัดการวงจรชีวิตสินทรัพย์เทคโนโลยีสำหรับองค์กร)
ผ่านทาง Oomnitza
Oomnitza ทำหน้าที่เป็นระบบศูนย์กลางสำหรับการจัดการเทคโนโลยีขององค์กร ช่วยให้มั่นใจในความถูกต้องและความแม่นยำของข้อมูลในระบบการควบคุมซอฟต์แวร์ ลดค่าใช้จ่ายด้านไอทีและความเสี่ยงในการปฏิบัติตามข้อกำหนด
Oomnitza รวมคลังเทคโนโลยีของคุณให้เป็นหนึ่งเดียวและทำให้การเข้าถึงง่ายขึ้นด้วย UI ที่สะอาดและใช้งานง่าย มันทำงานอัตโนมัติหลายร้อยขั้นตอนการทำงานทุกวัน กำจัดงานที่ต้องทำด้วยตนเองซึ่งมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาด เช่น การรับเข้าและออกจากระบบ การตรวจสอบความสอดคล้อง การสร้างรายงาน และการคาดการณ์ นอกจากนี้การผสานรวมกับซอฟต์แวร์ระบบตั๋วที่รวดเร็วช่วยประหยัดเวลาและช่วยจัดการตั๋วได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Oomnitza
- สร้างและปรับแต่งขั้นตอนการทำงานตามความต้องการของคุณ
- จัดการการใช้เทคโนโลยีและวงจรชีวิต และใช้ประโยชน์จากงบประมาณ IT อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการคาดการณ์
- สร้างระบบบัญชีรายการสินทรัพย์เทคโนโลยีกลางเพื่อขจัดปัญหาการทำงานแบบแยกส่วน
ข้อจำกัดของ Oomnitza
- กระบวนการตั้งค่าเริ่มต้นอาจซับซ้อนและใช้เวลานาน
ราคาของ Oomnitza
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Oomnitza
- G2: 4. 6/5 (130+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง Oomnitza อย่างไรบ้าง?
Oomnitza เป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายมากซึ่งให้เราเห็นสินทรัพย์ทั้งหมดในที่เดียว ทำให้ง่ายต่อการใช้งานและติดตามวงจรชีวิตของสินทรัพย์ของเรา การนำไปใช้และการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ของเราเป็นไปอย่างง่ายดาย ทำให้เราสามารถมองเห็นภาพรวมของสถานะสินทรัพย์ได้แบบเรียลไทม์ อย่างไรก็ตาม ส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับการรายงานสามารถปรับปรุงได้
7. AWS License Manager (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพใบอนุญาตทั้งบนคลาวด์และในองค์กร)
ผ่านทาง AWS License Manager
AWS License Manager เป็นตัวเลือกที่ดีหากคุณเป็นผู้ใช้แพลตฟอร์มการประมวลผลบนคลาวด์ของ AWS มันช่วยให้สามารถตั้งค่าการกำหนดค่าใบอนุญาตด้วยกฎที่กำหนดเองเพื่อควบคุมการใช้งานใบอนุญาต นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถสร้างการตั้งค่าการค้นหาข้ามคลังสินค้า ซึ่งพวกเขาสามารถรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการละเมิดขีดจำกัดการใช้งานใบอนุญาต โดยรวมแล้ว มันช่วยในการจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานใบอนุญาตซอฟต์แวร์ทั้งบนคลาวด์และในสถานที่
แดชบอร์ดของเครื่องมือนี้เป็นจุดเด่นที่สำคัญมากเช่นกัน มันช่วยให้มองเห็นการใช้งานใบอนุญาตซอฟต์แวร์ของคุณได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ลดความเสี่ยงจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยการกำหนดขีดจำกัดการใช้งานใบอนุญาต บล็อกการเปิดตัวใหม่ และฟีเจอร์ควบคุมอื่น ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AWS License Manager
- ดูภาพรวมของใบอนุญาตและการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดได้อย่างรวดเร็วด้วยแดชบอร์ด
- สร้างข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์และใช้สำหรับใบอนุญาตซอฟต์แวร์หลายรายการ
- ทำให้การค้นหา, ติดตาม, และรายงานใบอนุญาตเป็นระบบอัตโนมัติเพื่อลดการทำงานด้วยมือ
ข้อจำกัดของ AWS License Manager
ผู้ใช้บางรายรายงานว่าแผนฟรีเหมาะสำหรับการทดลองใช้บริการเท่านั้น คุณจำเป็นต้องใช้แผนชำระเงินเพื่อเพลิดเพลินกับประโยชน์เต็มรูปแบบของเครื่องมือ นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นเพียงการจัดการใบอนุญาต ราคาจึงค่อนข้างแพง
ราคาของ AWS License Manager
ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม; มาพร้อมกับการสมัครสมาชิก Amazon Web Services ฟรี. อย่างไรก็ตาม การเข้าถึงคุณสมบัติเต็มรูปแบบต้องใช้แผนชำระเงิน.
AWS License Manager คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
ผู้ใช้จริงพูดถึง AWS License Manager อย่างไรบ้าง?
สิ่งหนึ่งที่ผมพบว่ามีประโยชน์มากที่สุดคือการจัดการใบอนุญาตแบบรวมศูนย์ เนื่องจาก AWS License Manager ช่วยให้ผมสามารถจัดการใบอนุญาตซอฟต์แวร์ข้ามหลายบัญชี AWS และหลายสภาพแวดล้อมได้ ซึ่งทำให้ผมมีการควบคุมและความชัดเจนในการใช้งานใบอนุญาต
8. USU (เหมาะสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการโซลูชันการจัดการสินทรัพย์ไอทีแบบครบวงจร)
ผ่านทาง USU
USU เป็นเครื่องมือการจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมซึ่งรับประกันความโปร่งใสและการปฏิบัติตามข้อกำหนด มันปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนด้านไอทีขององค์กรของคุณในขณะที่ยังคงการเก็บข้อมูล การแบ่งปัน และการจัดการที่ยืดหยุ่น
ระหว่างการทดสอบ เครื่องมือนี้ช่วยให้เราสามารถมองเห็นค่าใช้จ่ายและความซับซ้อนของการออกใบอนุญาตเซิร์ฟเวอร์และคลัสเตอร์ได้ มันเสนอระบบทดสอบที่มีสถานการณ์จำลอง 'หากเกิดอะไรขึ้น' เพื่อค้นหาตัวเลือกที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด
สุดท้ายนี้ จะเป็นการไม่ยุติธรรมหากไม่กล่าวถึงบทบาทสำคัญของ USU ในขั้นตอนการขายด้านไอทีระหว่างโครงการต่างๆ ซึ่งมีส่วนช่วยในการทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมซอฟต์แวร์ของลูกค้าและโครงสร้างพื้นฐานของพวกเขา เพื่อออกแบบโซลูชันที่เหมาะสมเฉพาะเจาะจง
คุณสมบัติเด่นของ USU
- รับมุมมองแบบรวมศูนย์ของสภาพแวดล้อม SaaS ของคุณเพื่อติดตามและจัดการแอปพลิเคชัน
- ประเมินกฎเกณฑ์และตัวชี้วัดของผู้ขายเพื่อคำนวณการปฏิบัติตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์
- ทำให้การเก็บเกี่ยวข้อมูล SaaS เป็นอัตโนมัติเพื่อติดตามการใช้งานใบอนุญาตและแอปพลิเคชัน จากนั้นปรับต้นทุนซอฟต์แวร์ให้เหมาะสม
ข้อจำกัดของ USU
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลของเครื่องมือมีน้อย และราคาค่อนข้างสูงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- บางครั้ง คุณสมบัติการจัดเรียง, การคัดกรอง, และการควบคุมคุณภาพอาจไม่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่ทำไว้
ราคาของ USU
- ราคาตามความต้องการ
USU ratings and reviews
- G2: 4. 5/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง USU อย่างไรบ้าง?
ฉันชอบที่มันเป็นเครื่องมือที่มีรายละเอียดสำหรับการแสดงการปฏิบัติตามใบอนุญาต สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการขององค์กรใดก็ได้ และช่วยให้คุณสามารถจัดการไฟล์ได้อย่างสม่ำเสมอจากแหล่งข้อมูลหลายแห่งและในปริมาณมาก
9. Google Cloud Asset Inventory (เหมาะที่สุดสำหรับการตรวจสอบสินทรัพย์ซอฟต์แวร์บน Google Cloud)
ผ่านทาง Google Cloud Asset Inventory
แอปพลิเคชันและสินทรัพย์แบรนด์ทั้งหมดของคุณถูกจัดเก็บไว้ใน Google Cloud หรือไม่? ถ้าใช่ คุณควรพิจารณาใช้ Google Cloud Asset Inventory ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์สินทรัพย์ใน Google Cloud ได้ในระดับต่างๆ
เครื่องมือนี้ยังจัดเก็บประวัติเมตาดาต้าของสินทรัพย์ย้อนหลัง 35 วัน ซึ่งช่วยให้สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ได้ง่ายขึ้นด้วยการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ ส่งออกภาพรวมสินทรัพย์ในช่วงเวลาดังกล่าว และค้นหาพร้อมส่งออกเมตาดาต้าของสินทรัพย์เพื่อใช้ในเอกสารประกอบ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Cloud Asset Inventory
- ค้นหาสินทรัพย์โดยใช้ภาษาค้นหาแบบกำหนดเอง
- ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ด้วยการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์
- ผสานรวม BigQuery สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างครอบคลุม
ข้อจำกัดของ Google Cloud Asset Inventory
- จำกัดเฉพาะ Google Cloud Platform
- มันยากที่จะเข้าใจว่าคุณถูกเรียกเก็บเงินสำหรับอะไร; ต้องใช้การค้นคว้ามากมายเพื่อทำความเข้าใจระบบการเรียกเก็บเงิน
ราคาของ Google Cloud Asset Inventory
- ฟรีพร้อม Google Cloud Platform ซึ่งมีระบบคิดค่าบริการตามการใช้งานจริง
การจัดอันดับและรีวิวของ Google Cloud Asset Inventory
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 7/5 (1900+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Google Cloud Asset Inventory อย่างไรบ้าง?
มันช่วยให้สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์สินทรัพย์ GCP เพื่อตรวจสอบสถานะและวิเคราะห์ได้ ส่วนหลักคือเราสามารถเขียนคำสั่ง SQL ได้ง่าย ๆ และมันจะให้ข้อมูลที่ต้องการตามคำสั่งของเรา
10. Alloy Navigator (เหมาะที่สุดสำหรับบริษัทที่เริ่มต้นด้วยการจัดการสินทรัพย์และบริการด้านไอที)
ผ่านทาง Alloy Navigator
Alloy Navigator เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์และระบบบริการครบวงจร
สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดเกี่ยวกับ Alloy คือมันรวมคุณสมบัติหลายอย่างไว้ในที่เดียว คุณสามารถใช้มันเพื่อสแกนระบบของคุณเพื่อดูรายละเอียดซอฟต์แวร์ในคลังสินค้า ติดตามวันหมดอายุของใบอนุญาตและต่ออายุโดยอัตโนมัติ ติดตามการปฏิบัติตามข้อกำหนด และจัดการการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดโดยการแปลงให้เป็นคำขอเปลี่ยนแปลง IT เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนด
นอกจากนี้ Alloy ยังช่วยจัดการตั๋วบริการ IT, แผนผังความสัมพันธ์ของผู้ใช้, อัตโนมัติกระบวนการทำงาน, และตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ.
คุณสมบัติเด่นของ Alloy Navigator
- ระบบอัตโนมัติการสแกนระบบทั่วทั้งองค์กรเพื่อดึงข้อมูลสินค้าคงคลังซอฟต์แวร์ได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
- รับการแจ้งเตือนทางอีเมลอัตโนมัติเกี่ยวกับแอปที่ติดตั้ง, ลบ, และอัปเดต
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ใบอนุญาตเพื่อป้องกันการซื้อเกินและซื้อขาดของซอฟต์แวร์
ข้อจำกัดของ Alloy Navigator
- เอกสารประกอบไม่ดี มีเพียงข้อความเท่านั้น ไม่มีรูปภาพ วิดีโอ หรือคำแนะนำส่วนบุคคลเพื่อทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์
- แท็บกิจกรรม/ประวัติและฟังก์ชันการทำงานเบื้องหลังของ Alloy อาจสร้างความสับสนและทำให้รู้สึกหนักใจได้
ราคาของ Alloy Navigator
- Alloy Navigator Explorer: $19/ช่างเทคนิค/เดือน
- Alloy Navigator Express: $49/ช่างเทคนิค/เดือน
- Alloy Navigator Enterprise: $89/ช่างเทคนิค/เดือน
คะแนนและรีวิวของ Alloy Navigator
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 5/6 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Alloy Navigator อย่างไรบ้าง?
มันมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากมาย เช่น ห้องสมุดให้ยืมอุปกรณ์ และคุณสมบัติการจัดการสินทรัพย์. ฉันยังชอบวิธีที่ผู้ใช้สามารถส่งตั๋วผ่านพอร์ทัลช่วยเหลือ ซึ่งทำให้เราสามารถติดตามคำสั่งงานได้ง่ายขึ้น.
11. Zluri (เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาและเพิ่มประสิทธิภาพแอป SaaS)
ผ่านทาง Zluri
ส่วนที่แย่ที่สุดของระบบ SaaS ที่ไม่มีการจัดการอย่างจริงจังคือ Shadow IT คุณไม่ทราบถึงแอปพลิเคชันที่ถูกใช้งานอยู่ แอปพลิเคชันที่ไม่ได้รับอนุญาต และแอปพลิเคชันที่ตายไปแล้วนานแล้ว หรือที่เรียกว่าแอปซอมบี้
เราได้ทดลองใช้ซอฟต์แวร์การจัดการสินทรัพย์ของ Zluri เพื่อจัดระเบียบระบบ SaaS ของเรา มันช่วยให้เราสามารถจัดหมวดหมู่ซอฟต์แวร์ตามความเสี่ยงและความสำคัญ ค้นพบแอปพลิเคชันที่ไม่ได้รับอนุญาต และติดตามการใช้งานแอปพลิเคชันและการใช้จ่ายได้ในที่เดียว
ส่วนที่ดีที่สุด? มันสามารถตรวจจับแอปพลิเคชันใหม่ ๆ ที่เข้ามาในสภาพแวดล้อม ระบุซอฟต์แวร์ที่มีความเสี่ยง และป้องกันผู้ใช้ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งช่วยลดภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ นอกจากนี้ เครื่องมือนี้ยังช่วยอัตโนมัติการตรวจสอบการเข้าถึงเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับการกำกับดูแลด้านไอทีและกฎหมาย
คุณสมบัติเด่นของ Zluri
- รับมุมมองแบบ 360° ในข้อมูลการใช้จ่าย/ใบอนุญาต—เครื่องมือค่าใช้จ่าย ระบบการเงิน และสัญญาซอฟต์แวร์
- ระบุแอปที่มีความเสี่ยงสูงและแจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อดำเนินการทันที
- เข้าถึงรายละเอียดแอปทั้งหมด—ใบอนุญาตที่มอบหมายและที่ยังไม่ได้มอบหมาย, กิจกรรมของผู้ใช้, ความปลอดภัย, การใช้จ่าย, ฯลฯ เพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
ข้อจำกัดของซูรี
- ผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างใหม่; ขาดคุณสมบัติที่ครอบคลุม
- การติดตั้งต้องใช้การทำงานด้วยมือเป็นจำนวนมาก เช่น การปรับให้สอดคล้องกับการเข้าถึงของผู้ใช้ คุณต้องตรวจสอบการเข้าถึงและการควบคุมของผู้ใช้ด้วยตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้องและมีผลบังคับใช้
ราคาของ Zluri
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Zluri
- G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (20+ รีวิว)
ผู้ใช้จริงพูดถึง Zluri อย่างไรบ้าง?
Zluri เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการค้นหา SaaS และการบันทึกสิ่งที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันได้ อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับขนาดของระบบ SaaS ในองค์กรของคุณ การนำมาใช้ของ Zluri อาจกลายเป็นภารกิจใหญ่โตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังย้ายมาจากแหล่งข้อมูลที่ไม่เป็นระเบียบและไม่เชื่อถือได้ เช่น Excel หรือ Google Sheets Zluri มีการผสานการทำงานกับระบบอื่น ๆ จำนวนมากซึ่งช่วยในเรื่องนี้ได้มาก แต่ยังคงต้องมีการตรวจสอบและปรับความถูกต้องของสิทธิ์การเข้าถึงของผู้ใช้ด้วยตนเองเป็นจำนวนมากสำหรับสิ่งอื่น ๆ ทั้งหมด
12. Microsoft Volume Licensing (เหมาะสำหรับการจัดการใบอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft)
ผ่านทาง การออกใบอนุญาตแบบกลุ่มของ Microsoft
หากคุณพึ่งพาผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft เป็นอย่างมาก Microsoft Volume Licensing คือทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับคุณ ซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้ทีมไอทีสามารถจัดการใบอนุญาตผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มันมาพร้อมกับตัวเลือกการสมัครสมาชิกที่หลากหลายและมอบความยืดหยุ่นที่ยอดเยี่ยม ทีมไอทีทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรมสามารถใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่อจัดการใบอนุญาตจำนวนมาก ควบคุมข้อตกลง และลดความเสี่ยง เช่น การสูญเสียการเข้าถึง การไม่สามารถใช้งานได้ และการหยุดชะงักของบริการ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของระบบลิขสิทธิ์แบบปริมาณของไมโครซอฟท์
- เข้าถึงการฝึกอบรมการให้สิทธิ์การใช้งานแบบปริมาณเพื่อใช้ประโยชน์จากเครื่องมือให้เต็มที่
- จัดเก็บสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ในแพลตฟอร์มกลางเพื่อการเข้าถึงที่ง่ายดาย
- ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการจัดการแอปพลิเคชันบนเว็บที่มีราคาไม่แพงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์
ข้อจำกัดของระบบอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์แบบปริมาณของไมโครซอฟท์
- การเปิดใช้งานเซิร์ฟเวอร์ใบอนุญาตแบบติดตั้งภายในองค์กรจะขัดขวางการอัปเดตเวอร์ชันของ VLSC (ศูนย์บริการใบอนุญาตแบบปริมาณ) ออนไลน์ ส่งผลให้ข้อมูลไม่ตรงกัน
- กุญแจซอฟต์แวร์ที่ใช้ในระบบหนึ่งไม่สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งหมายความว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเมื่อเปลี่ยนเครื่อง
การกำหนดราคาการอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์แบบปริมาณของไมโครซอฟท์
ไมโครซอฟท์ ลิขสิทธิ์ นำเสนอแผนราคาแบบกำหนดเองสี่แบบ:
- Office LTSC Standard 2024
- สำนักงาน LTSC Professional Plus 2024
- Office LTSC Standard สำหรับ Mac 2024
- ไมโครซอฟต์ 365 แอปส์ สำหรับองค์กร
การจัดอันดับและรีวิวการให้สิทธิ์การใช้งานแบบปริมาณของ Microsoft
- G2: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีให้บริการ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แบบปริมาณของ Microsoft อย่างไรบ้าง?
ฉันได้ใช้ระบบลิขสิทธิ์แบบปริมาณ (Volume Licensing) มาเป็นเวลาเกิน 2 ปีแล้ว และฉันคิดว่ามันมีประโยชน์มาก ๆ ทุกครั้งที่ต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ต้องการ ฉันเพียงแค่ต้องไปที่เว็บไซต์ ติดตั้งไฟล์ ISO และรับคีย์ไปใช้ คุณไม่ต้องจำคีย์ลิขสิทธิ์ไว้เลย เพราะทุกอย่างอยู่ที่นั่นแล้ว
13. SymphonyAI การจัดการบริการไอที (เหมาะที่สุดสำหรับการอัตโนมัติการดำเนินงานไอทีด้วย AI)
ผ่านทาง ซิมโฟนี AI
เครื่องมือการจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ของ SymphonyAI เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมองค์กรที่ต้องการปรับแต่งกระบวนการทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้านไอที สร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเอง และส่งเสริมการทำงานร่วมกันทั่วทั้งองค์กรเพื่อเร่งความเร็วในการดำเนินงาน
ฉันชอบที่เครื่องมือนี้มีอินเทอร์เฟซกลางที่แสดงรายละเอียดของสินทรัพย์ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทั้งหมด ซึ่งช่วยให้คุณติดตามสถานะของสินทรัพย์ไอทีของฉันตามสถานที่ ประวัติความเป็นมา เจ้าของ และการใช้งานได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถระบุทรัพยากรที่ใช้งานไม่เต็มที่และลดการสิ้นเปลืองตลอดวงจรชีวิตของซอฟต์แวร์ได้อีกด้วย
โดยสรุป SymphonyAI ช่วยให้การใช้จ่ายงบประมาณด้านไอทีมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยรับประกันการจัดการสินทรัพย์ไอทีอย่างมีประสิทธิผล เพิ่มความสามารถในการมองเห็น การค้นหา การจัดการใบอนุญาต และการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสินทรัพย์
คุณสมบัติเด่นของบริการจัดการไอที SymphonyAI
- ปรับใช้สินทรัพย์จากระยะไกลขณะเดินทางผ่านการอัปเดตซอฟต์แวร์
- รับพอร์ทัลบริการแบบรวมศูนย์เพื่อแก้ไขปัญหาของผู้ใช้ปลายทางในที่เดียว
- ปรับปรุงกระบวนการทำงานและสร้างประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลด้วย Design Studio พร้อมด้วย 50 องค์ประกอบสำเร็จรูปสำหรับแบบฟอร์ม, กระบวนการทำงาน, กฎทางธุรกิจ, และ SLA
ข้อจำกัดของการจัดการบริการไอทีของ SymphonyAI
- กระบวนการติดตั้งมีความท้าทายและใช้เวลานาน
- คุณต้องเคลียร์ใบอนุญาตซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มสินค้าคงคลังใหม่เมื่อจัดสรรสินทรัพย์
การกำหนดราคาการจัดการบริการไอทีของ SymphonyAI
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวการจัดการบริการไอทีของ SymphonyAI
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 60 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้ในชีวิตจริงพูดถึง SymphonyAI IT Service Management อย่างไรบ้าง?
โซลูชันนี้มอบตำแหน่งศูนย์กลางที่ช่วยให้การผสานรวมฟังก์ชันต่าง ๆ เป็นไปอย่างง่ายดาย พร้อมระบบที่ง่ายต่อการนำทาง ช่วยลดความซับซ้อนของกระบวนการตั้งแต่การจัดการสินทรัพย์ การขอใช้บริการ ไปจนถึงการจัดการเหตุการณ์ต่าง ๆ ออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการใช้งานในกิจกรรมประจำวัน ทำให้ผู้ใช้สามารถผ่านแต่ละขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีความยุ่งยาก"
14. IFS assyst (เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการบริการไอทีสำหรับองค์กร)
ผ่านทาง IFS assyst
IFS assyst นำเสนอบริการด้านไอทีและการจัดการสินทรัพย์ในแพลตฟอร์มเดียว—ตั้งแต่การจัดการเชิงกลยุทธ์ไปจนถึงการดำเนินงานและความปลอดภัยซอฟต์แวร์การจัดการการดำเนินงานไอทีบนเว็บนี้ช่วยให้คุณทำงานอัตโนมัติในงานที่ทำซ้ำๆ การค้นหาซอฟต์แวร์ และการจัดการเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์ไอทีของคุณได้สูงสุด นอกจากนี้ เครื่องมือนี้ยังมีพอร์ทัลที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้ใช้ปลายทางในการแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ IFS assyst
- ทำให้การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษจากการไม่ปฏิบัติตาม
- ตรวจสอบรายละเอียดฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์—ตั้งแต่กระบวนการทำงานไปจนถึงตั๋วสนับสนุน—เพื่อเข้าใจโครงสร้างพื้นฐานของคุณได้ดีขึ้น
- ทำให้การดำเนินงานด้านความปลอดภัยเป็นอัตโนมัติเพื่อให้มั่นใจในการปฏิบัติตามข้อกำหนด 100% และความปลอดภัยที่ราบรื่นครอบคลุมทรัพย์สินและข้อมูลทั้งหมด
ข้อจำกัดของ IFS assyst
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ดูเทอะทะและล้าสมัย ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้รู้สึกไม่ประทับใจ
การกำหนดราคา IFS assyst
- ราคาตามความต้องการ
IFS assyst คะแนนและรีวิว
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง IFS assyst อย่างไรบ้าง?
มันทำงานด้านการจัดการสินทรัพย์ได้ค่อนข้างดี อย่างไรก็ตาม มันมีอินเทอร์เฟซที่ดูเก่าและใช้งานยาก จำเป็นต้องมีการผสานรวมกับระบบจัดการอุปกรณ์ปลายทางให้แน่นหนามากขึ้นและดีขึ้น
15. Matrix42 (เหมาะที่สุดสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่มีประสบการณ์ในการจัดการแอปพลิเคชันและใบอนุญาตหลายรายการ)
ผ่านทาง Matrix42
หากคุณกำลังจัดการกับข้อมูลสินทรัพย์ที่แยกส่วนกันอยู่ ให้พิจารณา Matrix42 มันมอบการมองเห็นแบบ 360 องศาในซอฟต์แวร์และใบอนุญาตของคุณ แจ้งให้คุณทราบว่าคุณกำลังจ่ายเงินสำหรับอะไร ระบุแอปที่ไม่จำเป็น และประหยัดเงินโดยการลดระดับเครื่องมือที่ไม่ใช้งาน นอกจากนี้ยังสามารถใช้เพื่อสแกนสินค้าคงคลังข้ามหลายแพลตฟอร์ม ทำให้ระบบของคุณทันสมัยอยู่เสมอ
สิ่งที่ฉันชอบเกี่ยวกับเครื่องมือนี้คือฉันสามารถเข้าสู่ระบบและค้นหาข้อมูลทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าฉันต้องการทราบเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ใดก็ตาม มันช่วยให้ทีมของเราสามารถบันทึกข้อมูล ดำเนินการ ติดตั้ง อัปเดต และยกเลิกการใช้งานซอฟต์แวร์แต่ละตัวได้
คุณสมบัติเด่นของ Matrix42
- ติดตามการใช้จ่ายบนคลาวด์และตรวจสอบค่าใช้จ่ายและงบประมาณเพื่อป้องกันการใช้จ่ายเกิน
- สร้างรายงานการใช้งานแอปอย่างละเอียดเพื่อช่วยให้ตัดสินใจซื้อได้อย่างมีข้อมูล
- ระบุสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตและสั่งซื้อใบอนุญาตเพิ่มเติมผ่านการผสานรวมกับแคตตาล็อกบริการ
ข้อจำกัดของ Matrix42
- เครื่องมือนี้มีความซับซ้อน ผู้เริ่มต้นจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นก่อนใช้งานเพื่อให้สามารถใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่
ราคา Matrix42
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Matrix42
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
ผู้ใช้จริงพูดถึง Matrix42 อย่างไรบ้าง?
ประสบการณ์โดยรวมของฉันดีมาก ในฐานะผู้ดูแลระบบสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ในบริษัทใหญ่ สิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดใน Matrix42 คือการควบคุมวงจรชีวิตของซอฟต์แวร์ ตั้งแต่การติดตั้ง การอัปเดต ไปจนถึงการลบหากจำเป็น ความซับซ้อนของเครื่องมือมีสูงและยากต่อการฝึกอบรมผู้ดูแลระบบใหม่
ลดความเสี่ยงของการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์
ตอนนี้ที่คุณทราบเกี่ยวกับเครื่องมือ SAM ที่ดีที่สุด 15 รายการในตลาดปัจจุบันแล้ว เราหวังว่าคุณจะพบว่าการประเมินปัจจัยที่สำคัญที่สุดนั้นง่ายขึ้น—การอัตโนมัติของกระบวนการทำงาน การจัดการใบอนุญาตซอฟต์แวร์ แพลตฟอร์มศูนย์กลาง คุณสมบัติ การผสานรวม และการปรับแต่งที่เหมาะกับบริษัทของคุณ เมื่อคุณทำการเลือก อย่าลืมนำแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์ไปใช้ด้วย
แม้ว่าทุกโซลูชันในรายการนี้ล้วนคุ้มค่าที่จะลองใช้ แต่ ClickUp คือตัวเลือกที่ฉันชื่นชอบมากที่สุด มันมีฟีเจอร์ครบครันสำหรับการจัดการสินทรัพย์ซอฟต์แวร์และวงจรการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารข้อตกลงด้านลิขสิทธิ์ได้อย่างราบรื่น กล่าวโดยสรุป ClickUp มอบแพลตฟอร์มที่ทรงพลังเพื่อรับประกันประสิทธิภาพที่ยั่งยืนในทุกกระบวนการทางธุรกิจและเวิร์กโฟลว์
ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมหรือไม่?