วิธีสร้างไทม์ไลน์ใน Notion

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
24 ตุลาคม 2567

คุณรู้หรือไม่ว่า 70% ของข้อมูลทางประสาทสัมผัสทั้งหมดมาจากดวงตาของเรา? ใช่แล้ว เราถูกสร้างมาให้เป็นนักเรียนรู้ด้วยภาพโดยธรรมชาติ!

ลองนึกภาพการจัดการขั้นตอนการทำงานของโครงการโดยไม่มีมุมมองไทม์ไลน์ที่ชัดเจน—มันคงวุ่นวายมากใช่ไหม?

ในความเป็นจริง ทีมส่วนใหญ่รู้สึกมั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับความสำเร็จของโครงการเมื่อขั้นตอนต่างๆ ถูกกำหนดและจัดระเบียบไว้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านแผนงานโครงการ

Notion เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ อย่างไรก็ตาม คุณยังสามารถใช้มันเพื่อแสดงภาพไทม์ไลน์ของโครงการสำหรับผู้จัดการโครงการได้อีกด้วย ไม่ว่าคุณจะต้องการดูตารางเวลาโครงการในรูปแบบตาราง ปฏิทิน ไทม์ไลน์ หรือบอร์ดสไตล์คัมบังอย่างง่าย Notion ก็สามารถตอบโจทย์คุณได้ทั้งหมด

ในบล็อกนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการสร้างไทม์ไลน์ในบัญชี Notion ของคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสมบูรณ์

มาจัดระเบียบไทม์ไลน์กันเถอะ!

สรุปสั้น: วิธีสร้างไทม์ไลน์ใน Notion

  1. เปิดหน้าว่างหรือตารางที่มีอยู่แล้วใน Notion
  2. เพิ่มมุมมองไทม์ไลน์
  3. ปรับแต่งไทม์ไลน์
  4. ปรับวันที่
  5. ปรับขนาดและปรับปรุง

วิธีสร้างไทม์ไลน์ใน Notion

มาสร้างไทม์ไลน์ใน Notion เพื่อให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น

ขั้นตอนที่ 1: เปิดหน้าว่างหรือตารางที่มีอยู่

เพื่อเริ่มต้นการเดินทางในไทม์ไลน์ของคุณ ให้ไปที่พื้นที่ทำงาน Notion ของคุณ

คุณสามารถเริ่มต้นใหม่ด้วยหน้าว่างได้โดยคลิกที่เมนูสามจุดที่ด้านล่าง หรือหากคุณเป็นผู้ใช้คำสั่งลัดขั้นสูง ให้พิมพ์ /timeline เพื่อแทรกมุมมองไทม์ไลน์โดยตรง

Notion ให้คุณมีมุมมองฐานข้อมูลหลายแบบ รวมถึงมุมมองรายการ, บอร์ด, แกลเลอรี, ปฏิทิน, ไทม์ไลน์, และมุมมองตาราง หากคุณมีการตั้งค่ามุมมองฐานข้อมูลไว้แล้ว คุณสามารถสลับมุมมองเป็นไทม์ไลน์ได้เพียงง่ายๆ

การสร้างและเปิดใช้งานไทม์ไลน์ใน Notion
พิมพ์ /timeline บนหน้าใหม่เพื่อเปิดใช้งานมุมมองไทม์ไลน์บน Notion

ขั้นตอนที่ 2: เพิ่มมุมมองไทม์ไลน์

เมื่อคุณเข้าสู่ระบบแล้ว ให้คลิกที่ตัวเลือกไทม์ไลน์ หากคุณต้องการความพิเศษ ให้คลิกที่สร้างไทม์ไลน์ใหม่เพื่อสร้างฐานข้อมูลใหม่หรือเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว

เลือกไทม์ไลน์ใหม่ใน Notion
เลือกไทม์ไลน์ใหม่เพื่อเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลที่มีอยู่หรือสร้างฐานข้อมูลใหม่

นี่คือจุดที่เวทมนตร์ของการจัดระเบียบงานและขั้นตอนของโครงการ และการเพิ่มคุณสมบัติวันที่ที่เหมาะสมเกิดขึ้น

ขั้นตอนที่ 3: ปรับแต่งการ์ดไทม์ไลน์ของคุณ

ตอนนี้ คุณมีไทม์ไลน์พื้นฐานแล้ว!

บัตรแต่ละใบแทนแต่ละงานหรือเหตุการณ์ และนี่คือจุดที่ความสนุกเริ่มต้นขึ้น—คลิกที่บัตรใดก็ได้เพื่อแก้ไขรายละเอียด เช่น ชื่องาน วันที่สิ้นสุด และความคืบหน้าของโครงการ

เพิ่มการ์ดลงในไทม์ไลน์ของคุณใน Notion
เพิ่มการ์ดลงในไทม์ไลน์ของคุณเพื่อเชื่อมโยงงานและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ต้องการติดตามเหตุการณ์สำคัญหรือจุดที่อาจเกิดปัญหาติดขัดหรือไม่? เพิ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องและปรับคุณสมบัติวันที่เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามกำหนด

ขั้นตอนที่ 4: ปรับวันที่ด้วยการลากและวาง

ถึงเวลาสนุกแล้ว! Notion ช่วยให้คุณลากการ์ดในส่วนปฏิทินเพื่อเปลี่ยนวันที่กำหนดงานได้

ปรับวันที่ในมุมมองไทม์ไลน์ของ Notion
ลากการ์ดของคุณเพื่อปรับแต่งไทม์ไลน์ของคุณ

หากไทม์ไลน์เปลี่ยนไป คุณสามารถลากขอบเขตของบัตรใด ๆ ได้เพื่อปรับความยาวหรือระยะเวลาได้ง่าย ๆ

ขั้นตอนที่ 5: ปรับขนาดและปรับแต่ง

อย่าหยุดแค่นั้น! คุณสามารถปรับมุมมองไทม์ไลน์ของคุณให้เหมาะสมกับกระบวนการทำงานของโครงการได้อย่างสมบูรณ์แบบ

ปรับขนาด จัดเรียง และใช้พื้นที่ทำงานของคุณเองเพื่อทดลองปรับแต่งด้วยเค้าโครงแบบแผนภูมิแกนต์หรือมุมมองปฏิทิน

ข้อจำกัดของการสร้างไทม์ไลน์โครงการใน Notion

แม้ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่ดี แต่ Notion ก็มีจุดเด่นเฉพาะตัว เช่น คุณสมบัติที่ขาดหายไปและความท้าทายในการใช้งานบางประการ

มาพูดคุยเกี่ยวกับความท้าทายบางประการที่คุณอาจพบซึ่งอาจจำกัดการทำงานของคุณ

1. ไม่มีการจัดการทรัพยากร—คุณต้องดูแลเองทั้งหมด

ในขณะที่ Timeline ของ Notion ช่วยให้คุณมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมได้ แต่มันอาจไม่เพียงพอเมื่อต้องจัดสรรทรัพยากรสำคัญอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์และวัสดุ

น่าเสียดายที่คุณต้องติดตามงานและความคืบหน้าของโครงการต่อไป แต่การจัดสรรทรัพยากรจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมืออื่น

ดังนั้น หากคุณต้องการติดตามการใช้ทรัพยากรและการจัดการเวลา คุณจะต้องจัดการสิ่งนั้นนอกพื้นที่ทำงาน Notion ของคุณ

2. การติดตามค่าใช้จ่าย? ไม่วันนี้!

Notion สามารถบอกคุณได้ว่างานหนึ่งเสร็จไปแล้ว 50% แต่หากคุณสงสัยว่า 50% นั้นมีค่าใช้จ่ายเท่าไร ก็คงต้องขอให้โชคดี!

เครื่องมือนี้ขาดคุณสมบัติการจัดการต้นทุน ซึ่งหมายความว่าไม่มีการติดตามค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับบุคคล อุปกรณ์ หรือวัสดุ

แม้ว่าคุณจะเห็นความคืบหน้าของโครงการแล้วก็ตาม คุณก็ยังไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดของผลกระทบที่มีต่องบประมาณของคุณ

3. ปัญหาการพึ่งพาฐานข้อมูล

ในการสร้างไทม์ไลน์ใน Notion คุณต้องสร้างฐานข้อมูลก่อน ซึ่งอาจรู้สึกเหมือนคุณกำลังสร้างเครื่องมือแสดงข้อมูลมากกว่าเครื่องมือจัดการโครงการเต็มรูปแบบ

แน่นอน มันทำงานได้ แต่ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดอาจทำให้คุณต้องการบางสิ่งที่ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น โซลูชันแบบครบวงจรเพื่อจัดการขอบเขตของโครงการทั้งหมดของคุณ

4. เส้นทางวิกฤตไม่ปรากฏ (MIA: missing in action)

เส้นทางวิกฤตคือลำดับของงานที่หากล่าช้า จะทำให้โครงการทั้งหมดล่าช้าไปด้วย

สำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับวิธีเส้นทางวิกฤต (CPM) ไทม์ไลน์ของ Notion อาจดูเรียบง่ายเกินไป

หากไม่มีการวิเคราะห์ CPM จะยากขึ้นในการตัดสินใจว่างานใดจำเป็นต้องได้รับการจัดลำดับความสำคัญเพื่อให้โครงการดำเนินไปตามแผน

ดังนั้น หากคุณเป็นคนที่ชอบมองเห็นภาพรวมและหลีกเลี่ยงความล่าช้าของโครงการ คุณจะต้องมองหาตัวแทนภาพที่สำคัญจากที่อื่นแทน

5. ข้อมูลล้นและ UI ไร้ระเบียบ

หากคุณเป็นคนที่ชอบสลับคุณสมบัติหลายอย่าง โปรดระวัง—ไทม์ไลน์ของ Notion อาจรู้สึกเหมือน UI ที่รกในบางครั้งเมื่อมีคุณสมบัติมากเกินไป

มันไม่ได้ดูสวยงามมากนัก โดยเฉพาะเมื่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ถูกบีบให้อยู่ในวันเดียว (สวัสดี จุดเล็ก ๆ) ตัวเลือก 'wrap cells' จะเป็นความฝันที่เป็นจริง

สร้าง (ไทม์ไลน์ที่ดีกว่า) ด้วย ClickUp

แม้ว่า Notion จะเหมาะสำหรับการจดบันทึกและการสร้างเอกสาร แต่เมื่อพูดถึงการจัดการโครงการแล้ว Notion ยังไม่ตอบโจทย์เท่าที่ควร ข้อจำกัดของเครื่องมือนี้จะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งกว่าอย่าง ClickUp

ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการกับกำหนดเวลา ทรัพยากร หรือโครงการของคุณมุมมอง Timeline ของ ClickUpก็ทำให้ทุกอย่างง่ายดาย นี่คือเหตุผลว่าทำไมมันถึงสามารถสร้างความแตกต่างให้กับคุณได้

รวดเร็วและง่ายดาย

เพื่อเพิ่มมุมมองไทม์ไลน์ใน ClickUp ให้คลิกที่ปุ่ม 'มุมมองใหม่' ในรายการใด ๆ โฟลเดอร์ หรือพื้นที่ และเลือก 'ไทม์ไลน์' จากเมนูแบบเลื่อนลง

มุมมองไทม์ไลน์ของ ClickUp
รับภาพรวมที่ชัดเจนของงานของคุณในไทม์ไลน์ของ ClickUp และติดตามกำหนดเวลาของคุณอยู่เสมอ

คุณสามารถปรับแต่งได้ตั้งแต่เริ่มต้น ทำให้เป็นมุมมองส่วนตัวหรือปักหมุดเพื่อเข้าถึงได้ง่าย

นี่เป็นก้าวที่ก้าวหน้ากว่า Notion แล้ว ที่คุณถูกจำกัดให้ใช้เพียงไม่กี่ไทม์ไลน์เท่านั้น เว้นแต่คุณจะอัปเกรดแผนการใช้งาน ในแผน Free Forever ของ ClickUp คุณจะได้รับสิทธิ์ใช้มุมมองไทม์ไลน์ 60 ครั้ง และในแผน Unlimited คุณจะได้รับสิทธิ์ใช้ 100 ครั้ง ซึ่งเพียงพอที่จะทำให้โครงการของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นโดยไม่รู้สึกถูกจำกัด

ไม่มีปัญหาการจัดการทรัพยากรอีกต่อไป

ต่างจาก Notion ที่ไม่สนใจความต้องการในการจัดสรรทรัพยากรเลย ClickUp's Timeline view ช่วยให้คุณเพิ่มงานได้โดยการลากงานเหล่านั้นเข้าไปในไทม์ไลน์ของคุณ และมอบหมายให้กับสมาชิกในทีมได้

คุณยังสามารถจัดกลุ่มงานตามผู้รับผิดชอบ ลำดับความสำคัญ หรือฟิลด์ที่กำหนดเองได้

ดูงานตามผู้รับผิดชอบในมุมมองไทม์ไลน์ของ ClickUp
ดูงานตามผู้รับผิดชอบในมุมมองไทม์ไลน์ของ ClickUp

นี่ทำให้การจัดการทรัพยากรเป็นเรื่องง่าย—คุณจะรู้เสมอว่าใครกำลังทำอะไรอยู่ และไม่มีงานใดที่จะถูกมองข้าม

มองภาพรวมให้กว้างขึ้น

หนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดที่ขาดหายไปใน Notion คือ Critical Path Method. แต่ไม่ต้องกังวล—มุมมอง Timeline ของ ClickUp ช่วยให้คุณซูมเข้าไปที่วันแต่ละวันหรือขยายออกไปเป็นสัปดาห์หรือเดือนได้.

ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถมองเห็นทุกขั้นตอนของโครงการได้ในที่เดียว และจัดลำดับความสำคัญของงานที่อาจส่งผลกระทบต่อขอบเขตของโครงการมากที่สุด

ปรับแต่งตามใจคุณ

ในแถบด้านขวาของ ClickUp คุณจะพบงานที่ยังไม่ได้กำหนดและงานที่เลยกำหนดทั้งหมด จัดเรียงไว้พร้อมให้คุณกำหนดเวลาใหม่

ลากงานที่ค้างอยู่จากแถบด้านข้างไปยังมุมมองไทม์ไลน์ใน ClickUp

เพียงลากและวางพวกมันลงในมุมมองไทม์ไลน์ และว้าว! วิกฤตพ้นแล้ว ไม่มี UI ที่รกหรือปัญหาข้อมูลล้นอีกต่อไป—มีเพียงไทม์ไลน์ที่ชัดเจนและเป็นระเบียบเพื่อช่วยให้คุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง

ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

จินตนาการว่าคุณเป็นผู้จัดการโครงการสำหรับแคมเปญการตลาดใหม่ คุณต้องติดตามกำหนดเวลาสำหรับการสร้างเนื้อหา การจัดตารางเวลาบนสื่อสังคมออนไลน์ และการเปิดตัวแคมเปญที่ต้องจ่ายเงิน

ด้วย ClickUp คุณสามารถเพิ่มงานทั้งหมดนี้ลงในมุมมองไทม์ไลน์ มอบหมายให้กับสมาชิกทีมที่แตกต่างกัน และดูทุกอย่างได้ในพริบตา

มีงานทับซ้อนกันหรือเปล่า? ไม่มีปัญหา—แค่จัดเรียงใหม่ก็พอ!

มุมมองปริมาณงานของ ClickUp
รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปริมาณงานของคุณด้วยมุมมอง Workload ของ ClickUp ซึ่งแสดงภาพความสอดคล้องระหว่างเวลาที่ประมาณการสำหรับงานแต่ละชิ้นกับชั่วโมงทำงานประจำสัปดาห์ของคุณ

คุณสามารถจัดกลุ่มงานตามผู้รับผิดชอบได้เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครทำงานมากเกินไป—มุมมองปริมาณงาน ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับจุดประสงค์นี้

นอกจากนี้ ด้วย โหมด Me ของ ClickUp คุณสามารถมุ่งเน้นเฉพาะงานที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น ลาก่อนการเสียสมาธิกับทั้งโครงการ

แผนภูมิแกนต์สำหรับการจัดการทรัพยากรอย่างง่ายดาย

หากคุณกำลังบริหารโครงการที่ซับซ้อนและต้องการมากกว่าแค่การดูงานแบบคงที่แผนภูมิแกนต์ของ ClickUpสามารถแก้ไขปัญหาหลายอย่างที่คุณอาจพบเจอกับ Notion ได้ นี่คือวิธีการ

คุณสมบัติไทม์ไลน์โนชั่นแผนภูมิแกนต์ ClickUp
การจัดการทรัพยากรขาดความสามารถในการจัดการทรัพยากรรองรับการจัดสรรและติดตามทรัพยากรอย่างสมบูรณ์
การพึ่งพาฐานข้อมูลต้องสร้างฐานข้อมูลก่อนแสดงภาพงานโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติม
การพึ่งพาของงานการสนับสนุนขั้นต่ำสำหรับความเชื่อมโยงของงานลากและวางได้อย่างง่ายดายเพื่อสร้างและจัดการการพึ่งพา
เส้นทางวิกฤตไม่มีให้บริการสนับสนุน CPM เพื่อเน้นลำดับงานที่ยาวที่สุด
การปรับแต่งการปรับแต่งที่จำกัด, แผนภูมิแบบคงที่ปรับแต่งได้อย่างสูง พร้อมตัวเลือกในการจัดเรียงตามลำดับความสำคัญ ผู้รับผิดชอบ ฯลฯ
การโต้ตอบการแก้ไขงานพื้นฐานโต้ตอบด้วยการลากและวางสำหรับงาน วันที่ และความสัมพันธ์
ตัวเลือกมุมมองตามลำดับเวลาแก้ไขการแสดงผลไทม์ไลน์ซูมเข้า/ออกเพื่อดูวัน สัปดาห์ เดือน หรือปี

ไทม์ไลน์แกนท์แบบง่ายของ ClickUp

เทมเพลตแกนต์แบบง่ายของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
รับมุมมองแบบภาพรวมของโครงการ ระบุอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น และนำหน้าปัญหาด้วยเทมเพลตนี้

หากคุณเป็นมือใหม่กับแผนภูมิแกนต์หรือเพียงแค่ต้องการวิธีจัดการโครงการของคุณอย่างรวดเร็วและง่ายดายแม่แบบแกนต์แบบง่ายของ ClickUpใน ClickUp คือตัวช่วยชีวิตของคุณ

ส่วนที่ดีที่สุดคือสามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่และพร้อมใช้งาน ทำให้คุณสามารถเริ่มจัดระเบียบโครงการของคุณได้ในไม่กี่วินาที

คุณสามารถสร้างงานพร้อมแถบไทม์ไลน์ที่ปรับโดยอัตโนมัติตามความคืบหน้าของคุณ และจัดระเบียบงานเป็นโครงการต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนไทม์ไลน์ได้ตามต้องการ

นอกจากนี้ ติดตามความคืบหน้าของคุณผ่านเทมเพลตนี้ด้วยภาพที่ชัดเจนและสถานะงานที่ระบุด้วยสี ทำให้ง่ายต่อการมองเห็นทุกอย่างว่าอยู่ในขั้นตอนใด

การผสานการทำงานระหว่าง ClickUp กับ Notion

หากคุณชื่นชอบความยืดหยุ่นของ Notion แต่ต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการขั้นสูงของ ClickUp ทำไมไม่ลองผสานทั้งสองเข้าด้วยกันล่ะ?

ใช่ คุณสามารถมีเค้กและกินมันได้ด้วย นี่คือสูตร:

  • คลิกที่ 'การตั้งค่า & สมาชิก' ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายของพื้นที่ทำงาน Notion ของคุณ
  • จากหน้าการตั้งค่า ให้เลือก 'การเชื่อมต่อของฉัน'
  • คลิก 'ดูทั้งหมด' เพื่อเรียกดูการเชื่อมต่อที่มีอยู่
  • ค้นหาตัวเลือก ClickUp และคลิก 'เชื่อมต่อ'
  • เลือกพื้นที่ทำงานเพื่อเชื่อมต่อและคลิก 'เชื่อมต่อพื้นที่ทำงาน'

และเพียงเท่านี้ คุณก็ได้ผสาน Notion เข้ากับ ClickUp เรียบร้อยแล้ว ช่วยให้คุณจัดการงาน ติดตามไทม์ไลน์โครงการ และทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่นระหว่างทั้งสองแพลตฟอร์ม 🎉

ClickUp: แนวคิดของการจัดการโครงการที่ยอดเยี่ยม

โดยการผสานรวม Notion และ ClickUp คุณสามารถได้รับประโยชน์จากคุณสมบัติที่ทั้งสองแพลตฟอร์มมอบให้

แต่พูดกันตามตรง: การสลับไปมาระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ ไม่ได้สมเหตุสมผลเสมอไป

การใช้ Notion สามารถช่วยได้หากคุณกำลังมองหาเครื่องมือในการจัดการการจดบันทึกประจำวัน เอกสาร และการทำงานร่วมกันในทีม

แต่ถ้าคุณต้องการเครื่องมือที่มุ่งเน้นทั้งประสิทธิภาพและการจัดการโครงการด้วยล่ะ? เครื่องมือที่มาพร้อมกับเทมเพลตมากกว่า 1,000 แบบ ฟีเจอร์มากมาย เช่น แผนภูมิแกนต์ และผู้ช่วย AI รวมถึงการจัดการทรัพยากรที่แข็งแกร่ง!

นี่คือจุดที่ ClickUp สามารถสร้างความแตกต่างให้กับคุณได้ คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อเราเพียงคำพูด—ลองใช้ด้วยตัวเองเลย!

ลงทะเบียนบน ClickUpฟรี และสัมผัสประสบการณ์การทำงานที่ราบรื่น