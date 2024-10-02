Azure DevOps vs. Jira: อะไรดีที่สุดในปี 2025?

ผู้จัดการโครงการและวิศวกรมักถกเถียงกันอยู่บ่อยครั้งระหว่างการเลือกเครื่องมือสำหรับการจัดการทุกสิ่งทุกอย่าง Azure DevOps และ Jira มักเป็นส่วนหนึ่งของรายการนั้นอยู่เสมอ
แน่นอนว่า นักพัฒนาชื่นชอบ Azure DevOps เพราะการผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับกระบวนการทำงานของพวกเขา ในขณะที่ผู้จัดการโครงการยังคงภักดีต่อกระดาน agile ที่คุ้นเคยของ Jira
นี่คือกรณีคลาสสิกของการดึงเครื่องมือไปมา 🪢
หากคุณเคยพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายกัน คุณจะเข้าใจดีถึงความยากลำบากในการตัดสินใจระหว่างตัวเลือกทั้งสองนี้ ในบล็อกนี้ เราจะวิเคราะห์เปรียบเทียบ Azure DevOps กับ Jira อย่างละเอียด เพื่อให้คุณสามารถเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมและคู่ควรกับชุดเครื่องมือของคุณได้อย่างมั่นใจ 🎯
Azure DevOps คืออะไร?
Azure DevOps เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ของ Microsoft ที่มาพร้อมกับเครื่องมือสำหรับการวางแผน การเขียนโค้ด การทดสอบ และการปรับใช้แอปพลิเคชันคุณภาพสูง
แพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ในรูปแบบบริการ (SaaS) นำเสนอเครื่องมือในสายงาน DevOpsแบบครบวงจรที่ครอบคลุมตลอดวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหมด Azure DevOps ช่วยให้การทำงานร่วมกันมีประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์ที่ผสานรวมซึ่งช่วยปรับปรุงการสื่อสารระหว่างนักพัฒนา ผู้จัดการโครงการ และผู้มีส่วนร่วม
นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกใช้ชุดเครื่องมือทั้งหมดหรือเลือกเฉพาะบริการที่เหมาะกับกระบวนการทำงานปัจจุบันของคุณได้—ทั้งหมดนี้สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์หรือไคลเอนต์ Integrated Development Environment (IDE)
คุณสมบัติของ Azure DevOps
Azure DevOps รวมเครื่องมือหลากหลายที่สนับสนุนการพัฒนาซอฟต์แวร์และการจัดการโครงการเข้าด้วยกัน ครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การวางแผนและการทำงานร่วมกันไปจนถึงการอัตโนมัติการสร้างและการปรับใช้ ช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
มาสำรวจคุณสมบัติของ Azure DevOps กันเถอะ 👇
คุณสมบัติ #1: ชุดเครื่องมือครบวงจร
Azure DevOps มีบริการหลากหลายที่จะช่วยคุณตลอดวงจรการพัฒนา แต่ละบริการมีฟังก์ชันการทำงานที่แตกต่างกัน
นี่คือบริการที่มีให้:
- Azure Boards เพื่อจัดเตรียมชุดเครื่องมือ Agile สำหรับสนับสนุนการวางแผนและติดตามงาน ข้อบกพร่องของโค้ด และรองรับการใช้งานวิธีการ Kanban และ Scrum
- Azure Repos ให้บริการที่เก็บ Git หรือ Team Foundation Version Control (TFVC) สำหรับการควบคุมเวอร์ชันของโค้ดของคุณ ซึ่งหมายความว่าทีมพัฒนาของคุณสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโค้ดตลอดเวลาได้อย่างง่ายดาย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน
- Azure Pipelines เพื่อสร้างและปล่อยบริการสำหรับการรวมและการปรับใช้อย่างต่อเนื่อง (CI/CD) ของแอปพลิเคชันของคุณ
- แผนการทดสอบ Azure เพื่อทดสอบแอปพลิเคชันของคุณ มอบโซลูชันที่ครอบคลุมสำหรับการทดสอบเชิงสำรวจและการทดสอบอย่างต่อเนื่อง
- Azure Artifacts เพื่อแชร์แพ็กเกจต่างๆ เช่น Maven, npm, NuGet และอื่นๆ จากแหล่งสาธารณะและส่วนตัว คุณสมบัตินี้ทำให้แอปพลิเคชันง่ายต่อการแจกจ่ายและใช้งาน
คุณสมบัติ #2: การPLOYแอปพลิเคชันอย่างรวดเร็วและความคล่องตัว
Azure DevOps ช่วยให้คุณปรับใช้แอปพลิเคชันได้เร็วขึ้นด้วยคุณสมบัติ CI/CD และDevOps อัตโนมัติขั้นสูง คุณสามารถปรับใช้ได้โดยตรงจากซอร์สโค้ดเดียวกัน ทำให้กระบวนการง่ายขึ้นสำหรับผู้ดูแลระบบ IT
นอกจากนี้ ยังช่วยลดโอกาสเกิดข้อผิดพลาดและลดงานที่ต้องทำด้วยตนเอง ซึ่งหมายความว่าทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริง ๆ—การตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ #3: การปรับปรุงการร่วมมือในที่ทำงานและการจัดการโครงการ
Azure DevOps ทำให้การทำงานเป็นทีมง่ายขึ้น เพียงไม่กี่คลิก ทีมของคุณก็สามารถแชร์ไฟล์ ทำงานบนโค้ดเดียวกัน และติดตามการเปลี่ยนแปลงในแอปต่างๆ ได้ ซึ่งช่วยปรับปรุงการสื่อสารและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
นอกจากนี้ยังมีวิธีง่ายๆ ในการจัดการโครงการ ทีมงานสามารถติดตามข้อบกพร่อง กำหนดเส้นตาย มอบหมายงาน และติดตามความสำคัญของงานทั้งหมดได้ในที่เดียว
คุณสมบัติที่ 4: ความสามารถในการปรับขนาดและการผสานรวมที่ยืดหยุ่น
Microsoft Azure DevOps เติบโตไปพร้อมกับคุณ ไม่ว่าคุณจะทำงานในโครงการเล็กหรือใหญ่ ก็สามารถขยายขนาดได้อย่างง่ายดายด้วยพลังของคลาวด์ Azure
นอกจากนี้ Azure ยังมีความยืดหยุ่นและไม่ต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มใดแพลตฟอร์มหนึ่ง คุณสามารถผสานรวมกับเครื่องมือโอเพนซอร์สและของบุคคลที่สามที่คุณใช้อยู่แล้วได้ ทำให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากทั้งสองโลก—ทั้งเครื่องมือที่คุณชื่นชอบและระบบนิเวศของ Microsoft
ราคา Azure DevOps
- ฟรีตลอดไป
- แผนพื้นฐาน: $6 ต่อผู้ใช้/เดือน (ฟรีสำหรับผู้ใช้ 5 คนแรก)
- แผนพื้นฐาน + แผนการทดสอบ: $52 ต่อผู้ใช้/เดือน
Jira คืออะไร?
Jira คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการติดตามปัญหาของ Atlassian ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ อย่างไรก็ตาม ไม่ได้จำกัดเฉพาะด้านเทคโนโลยีเท่านั้น หลายอุตสาหกรรมใช้มันสำหรับฟังก์ชันธุรกิจที่หลากหลาย
เครื่องมือนี้มีแพลตฟอร์มที่ยืดหยุ่นและปรับแต่งได้ ซึ่งรองรับวิธีการทำงานแบบคล่องตัว เช่น Scrum และ Kanban ช่วยทีมในการวางแผนสปรินต์ จัดการงานค้าง และแสดงภาพกระบวนการทำงานผ่านบอร์ดที่แสดงสถานะของงาน
Jira ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนแนวคิดใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น มันช่วยให้คุณจัดระเบียบงาน กำหนดเป้าหมายสำคัญ จัดการงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย รับคำแนะนำจาก AI และทำงานร่วมกับทีมระยะไกลได้แบบเรียลไทม์
คุณสมบัติของ Jira
Jira มาพร้อมกับคุณสมบัติหลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมของคุณมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าคุณจะกำลังจัดการงาน ติดตามความคืบหน้า หรือทำงานร่วมกับทีมของคุณ Jira มีเครื่องมือที่จะช่วยให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
มาเจาะลึกคุณสมบัติของ Jira กันเถอะ 👇
คุณสมบัติ #1: กระบวนการทำงานที่ปรับแต่งได้
Jira ช่วยให้คุณสร้างเวิร์กโฟลว์ที่เหมาะกับความต้องการเฉพาะของทีมคุณ เครื่องมือแบบลากและวางทำให้การกำหนดและปรับแต่งเวิร์กโฟลว์เป็นเรื่องง่าย พร้อมตั้งค่ากฎเกณฑ์ ตัวกระตุ้น และเงื่อนไขที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของคุณ
หากคุณต้องการเริ่มต้นใหม่ คุณสามารถใช้หนึ่งในเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าของ Jira เพื่อเริ่มต้นได้ทันที ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการทำงานของคุณสอดคล้องกับแนวทางของทีม
คุณสมบัติที่ 2: การติดตามปัญหาที่ยืดหยุ่น
การติดตามปัญหาใน Jira นั้นง่ายดาย คุณสามารถสร้าง แก้ไข มอบหมาย และจัดลำดับความสำคัญของงานได้ จากนั้นเพิ่มความคิดเห็นและแนบไฟล์ตามต้องการ
Jira ช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่การทำงานของคุณด้วยประเภทปัญหาที่แตกต่างกัน เช่น ข้อบกพร่อง งาน หรืองานย่อย นอกจากนี้ยังมีฟิลด์ที่กำหนดเอง ป้ายกำกับ และตัวกรองเพื่อเพิ่มข้อมูลและบริบทเพิ่มเติมให้กับปัญหา ซึ่งทำให้ง่ายต่อการค้นหา
คุณสมบัติที่ 3: การรายงานและการวิเคราะห์ที่ทรงพลัง
ข้ามงานที่น่าเบื่อของการเขียนรายงานยาวเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมคุณด้วย Jira แดชบอร์ดและรายงานที่มีอยู่ในตัวจะทำงานหนักแทนคุณ พร้อมให้ข้อมูลเชิงลึกผ่านแผนภูมิการเผาผลาญ แผนภูมิความเร็ว รายงานสปรินต์ และอื่นๆ อีกมากมาย
สร้างรายงานเพื่อติดตามความคืบหน้าและคุณภาพของทีมคุณผ่านเครื่องมือ, แผนภูมิ, และตัวเลือกการค้นหา. Jira ยังสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Confluence, Bitbucket, และ Power BI เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล.
คุณสมบัติที่ 4: ตลาดที่หลากหลายและครอบคลุม
Jira มีแอปและปลั๊กอินหลากหลายที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความสะดวกในการใช้งาน คุณสามารถค้นหาส่วนขยายเหล่านี้ได้ใน Atlassian Marketplace ซึ่งครอบคลุมหมวดหมู่ต่างๆ เช่น การติดตามเวลา การทำงานอัตโนมัติ การทดสอบ การรายงาน และอื่นๆ อีกมากมาย
นอกจากนี้ คุณยังสามารถผสานรวมแอปพลิเคชันที่ทำงานร่วมกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Salesforce, Slack และ Gmail ได้ ทำให้คุณสามารถปรับแต่งและเพิ่มประสิทธิภาพของ Jira ให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของทีมคุณ
ราคาของ Jira
- ฟรีตลอดไป: สำหรับผู้ใช้ 10 คน
- มาตรฐาน: $7. 16 ต่อผู้ใช้/เดือน
- พรีเมียม: $12.48 ต่อผู้ใช้/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Jira vs. Azure DevOps: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
Azure DevOps และ Jira เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการจัดการโครงการในการพัฒนาแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ แต่ทั้งสองตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกัน
Azure DevOps มอบชุดเครื่องมือที่ครบครันสำหรับทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผน การเขียนโค้ด การทดสอบ ไปจนถึงการปล่อยซอฟต์แวร์สู่การใช้งาน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่มีDevOps pipelineในตัว ซึ่งช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานอัตโนมัติของ CI/CD
Jira, ในทางกลับกัน, เป็นเครื่องมืออเนกประสงค์จาก Atlassian ที่เน้นการจัดการโครงการ. มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีม Agile ที่ต้องการติดตามงาน, ข้อบกพร่อง, และโครงการได้อย่างง่ายดาย. ความยืดหยุ่นของ Jira ทำให้มันเป็นที่นิยมไม่เพียงแค่การพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้น.
มาเปรียบเทียบคุณสมบัติของพวกเขาอย่างละเอียดกันเถอะ
|คุณสมบัติ
|Azure DevOps
|จิรา
|เหมาะสำหรับใคร?
|เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมพัฒนาที่ต้องการโซลูชันครบวงจรสำหรับโครงการซอฟต์แวร์
|ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ แต่มีความยืดหยุ่นเพียงพอสำหรับหลากหลายอุตสาหกรรม
|ความสามารถหลัก
|นำเสนอชุดเครื่องมือ DevOpsที่ครบถ้วนสำหรับการวางแผน การเขียนโค้ด การทดสอบ และการปรับใช้
|สนับสนุนวิธีการทำงานแบบคล่องตัว เช่น Scrum และ Kanban สำหรับการจัดการโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
|การปรับแต่งเวิร์กโฟลว์
|อนุญาตให้กำหนดขั้นตอนการทำงานด้วยเครื่องมือลากและวางและเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า
|ช่วยให้สามารถปรับแต่งขั้นตอนการทำงานให้เหมาะสมกับความต้องการของทีม พร้อมด้วยคลังแม่แบบสำเร็จรูป
|ความร่วมมือ
|ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับ Microsoft Teams เพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
|ให้บริการเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ รวมถึงการแสดงความคิดเห็นและการแจ้งเตือน
|การปรับใช้และ CI/CD
|คุณสมบัติการอัตโนมัติ CI/CD ขั้นสูงเพื่อทำให้การPLOYแอปพลิเคชันง่ายขึ้น
|ไม่ได้เน้นที่การปรับใช้เป็นหลัก แต่สามารถผสานรวมกับเครื่องมือ CI/CD เพื่อติดตามปัญหาได้
|การรายงานและการวิเคราะห์
|นำเสนอแดชบอร์ดและเครื่องมือรายงานเพื่อติดตามความคืบหน้าตลอดวงจรการพัฒนาทั้งหมด
|ให้บริการความสามารถในการรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลที่ทรงพลัง รวมถึงแดชบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้
|ตัวเลือกการผสานรวม
|การผสานรวมที่ยืดหยุ่นกับเครื่องมือโอเพนซอร์สและของบุคคลที่สาม
|ตลาดขนาดใหญ่ที่มีแอปสำหรับการติดตามเวลา, การทำงานอัตโนมัติ, และการเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ
คุณสมบัติ #1: การจัดการซอร์สโค้ด
Azure DevOps
Azure DevOps มีระบบคลัง Git และระบบควบคุมเวอร์ชันในตัว (ทั้ง Git และ TFVC-Team Foundation Version Control) ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์
จิรา
แม้ว่า Jira จะไม่รวมการจัดการซอร์สโค้ดมาโดยอัตโนมัติ แต่คุณสามารถเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอย่าง GitHub และ Bitbucket ได้
🏆 ผู้ชนะ: Azure DevOps ชนะด้วยเครื่องมือการจัดการซอร์สโค้ดแบบบูรณาการ
คุณสมบัติที่ 2: การตรวจสอบย้อนกลับ
Azure DevOps
ด้วย Azure DevOps คุณสามารถติดตามทุกขั้นตอนของโครงการของคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ต้องการความชัดเจนในการมองเห็นความคืบหน้าของงานและความสัมพันธ์ต่างๆ
จิรา
Jira มีความสามารถในการติดตามย้อนกลับที่จำกัด การติดตามเวอร์ชันหรือดูว่างานใดเชื่อมโยงกับการปรับใช้ต้องใช้ความพยายามด้วยตนเอง คุณจะต้องส่งคำขอเพื่อดูข้อมูลเหล่านั้น ซึ่งอาจใช้เวลาสักระยะ
🏆 ผู้ชนะ: Azure DevOps คว้าชัยชนะไปครองด้วยคุณสมบัติการติดตามที่ยอดเยี่ยม
คุณสมบัติที่ 3: การปรับแต่งและการรายงานที่คล่องตัว
Azure DevOps
มีการปรับแต่งพื้นฐานแต่ยังขาดตัวเลือกขั้นสูง ไม่มีรายงานเฉพาะสำหรับวิธีการแบบอไจล์
จิรา
Jira มอบความสามารถในการปรับแต่งขั้นสูง รวมถึงเวิร์กโฟลว์และฟิลด์ต่างๆ นอกจากนี้ยังโดดเด่นด้วยรายงานแบบอไจล์ที่หลากหลาย ซึ่งช่วยให้ทีมได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคืบหน้าอย่างละเอียด
🏆 ผู้ชนะ: Jira มีความสามารถในการปรับแต่งและการรายงานที่คล่องตัวมากกว่า
คุณสมบัติที่ 4: ความสามารถในการผสานรวมและการเข้าถึงผ่านมือถือ
Azure DevOps
มันผสานการทำงานได้อย่างราบรื่นกับบริการของไมโครซอฟท์ และมีการผสานการทำงานกับผู้ให้บริการภายนอกอย่างจำกัด นอกจากนี้ ยังให้การเข้าถึงผ่านมือถือเพื่อให้สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา
จิรา
Jira รองรับการผสานการทำงานที่หลากหลายผ่าน Atlassian Marketplace ช่วยให้ทีมสามารถเชื่อมต่อเครื่องมือต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีแอปพลิเคชันมือถือที่แข็งแกร่งสำหรับผู้ใช้ iOS และ Android
🏆 ผู้ชนะ: Jira นำเสนอการเชื่อมต่อที่หลากหลายกว่าและประสบการณ์การใช้งานบนมือถือที่ดีกว่า Azure DevOps
Jira vs. Azure DevOps บน Reddit
เพื่อให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้น เราได้เข้าไปที่ Reddit เพื่อทำความเข้าใจความคิดเห็นส่วนใหญ่ในประเด็นนี้ เมื่อคุณค้นหา Azure DevOps เทียบกับ Jira บนReddit คุณจะพบความคิดเห็นของผู้ใช้เกี่ยวกับทั้งสองระบบในกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน
ผู้ใช้หลายคนชื่นชอบ Azure DevOps เนื่องจากความง่ายในการใช้งานและความสะดวกในการใช้งาน พวกเขาแนะนำให้ใช้เครื่องมือนี้หากทีมพัฒนาของคุณใช้ Azure สำหรับการจัดการโครงสร้างพื้นฐานอยู่แล้ว
ฉันชอบ Azure มากกว่า ฉันรู้สึกว่ามันมี UI และการใช้งานที่ดีกว่าโดยรวม แม้ว่ามันจะ 'ยืดหยุ่น' น้อยกว่า Jira ก็ตาม
Azure DevOps มีความยืดหยุ่นและใช้งานง่ายกว่ามากในความเห็นของผมเมื่อเทียบกับ Jira คุณสามารถทำอะไรได้หลากหลายกว่ามาก และไม่ต้องคลิกไปมาเพื่อค้นหาสิ่งต่าง ๆ
ฉันชอบ Azure มากกว่า ฉันรู้สึกว่ามันมี UI และการใช้งานที่ดีกว่าโดยรวม แม้ว่ามันจะ 'ยืดหยุ่น' น้อยกว่า Jira ก็ตาม
Azure DevOps มีความยืดหยุ่นและใช้งานง่ายกว่ามากในความเห็นของฉันเมื่อเทียบกับ Jira คุณสามารถทำอะไรได้มากมายกว่าและไม่ต้องคลิกไปมาเพื่อค้นหาสิ่งต่างๆ
ฉันพบว่า Azure DevOps ใช้งานง่ายกว่ามาก—จริงๆ แล้วฉันชอบมันมาก การปรับแต่งมุมมอง การรายงาน แดชบอร์ด กระบวนการทำงาน ส่วนติดต่อผู้ใช้ ฯลฯ ดีกว่า Jira อย่างเห็นได้ชัด
ฉันพบว่า Azure DevOps ใช้งานง่ายกว่ามาก—จริงๆ แล้วฉันชอบมันมาก การปรับแต่งมุมมอง การรายงาน แดชบอร์ด กระบวนการทำงาน ส่วนติดต่อผู้ใช้ ฯลฯ นั้นเหนือกว่า Jira อย่างเห็นได้ชัด
Jira เป็นของ Atlassian ดังนั้นจึงมีการเชื่อมต่อที่ดีกับ Confluence, Trello, เป็นต้น แต่ ADO มีความเข้ากันได้โดยตรงกับเครื่องมือเช่น Visual Studio (ไม่สำคัญมากหากคุณเขียนโค้ดใน Java แต่หากคุณใช้ C# – อาจมีประโยชน์มาก!) รวมถึงเครื่องมือของ Azure ด้วย.
Jira เป็นของ Atlassian ดังนั้นจึงมีการเชื่อมต่อที่ดีกับ Confluence, Trello และอื่นๆ แต่ ADO มีความเข้ากันได้โดยตรงกับเครื่องมืออย่าง Visual Studio (อาจไม่สำคัญหากคุณเขียนโค้ดใน Java แต่ถ้าคุณใช้ C# – อาจมีประโยชน์มาก!) รวมถึงเครื่องมือของ Azure ด้วย
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Azure DevOps เทียบกับ Jira
Jira เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการโครงการที่ปรับแต่งได้และยืดหยุ่น ในขณะที่ Azure มีเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ผสานรวมกันได้อย่างยอดเยี่ยม แต่หากทีมของคุณต้องการทั้งสองฟังก์ชันนี้ล่ะ?
ขอแนะนำClickUp— เครื่องมือจัดการโครงการที่มอบสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลก. ทางเลือกที่มั่นคงสำหรับ Azure DevOps และ Jira นี้คือแพลตฟอร์มแบบครบวงจรที่ยืดหยุ่นซึ่งจัดการทุกอย่างตั้งแต่กระบวนการทำงานการพัฒนาไปจนถึงการดำเนินงานทางธุรกิจ.
แม้ว่า Jira และ Azure DevOps จะมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย แต่การออกแบบที่ใช้งานง่ายของ ClickUp ทำให้ทีมต่างๆ สามารถนำไปใช้ได้ง่ายขึ้น คุณสมบัติที่ปรับแต่งได้ช่วยให้กระบวนการต่างๆ ง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน และปรับให้เข้ากับรูปแบบการจัดการโครงการ DevOpsได้ทุกแบบโดยไม่มีปัญหา
จุดเด่นของ ClickUp อันดับ 1: ฟีเจอร์แบบ Agile
โซลูชัน ClickUp Agileมอบทุกสิ่งที่ทีมของคุณต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณอย่างเต็มที่ มันรวมการติดตามโครงการ การจัดทำเอกสาร และการทำงานร่วมกันไว้ในที่เดียว ทำให้ง่ายกว่าที่เคยในการทำให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
สปรินต์
ClickUp Sprintsช่วยให้การวางแผนสปรินต์ของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น โดยให้คุณกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจน มอบหมายคะแนนเรื่องราวสำหรับความพยายามของงาน และจัดลำดับความสำคัญของงาน เพื่อให้ทีมของคุณทราบอย่างชัดเจนว่าควรให้ความสำคัญกับอะไร
มันถูกออกแบบมาเพื่อให้กระบวนการสปรินต์เป็นระเบียบและง่ายต่อการจัดการตั้งแต่ต้นจนจบ
คุณยังสามารถปรับการตั้งค่าการสปรินต์ของคุณให้สอดคล้องกับวิธีการทำงานของทีมคุณได้เช่นกัน ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้คุณจัดระเบียบงานในรูปแบบที่เหมาะกับกระบวนการทำงานของคุณ ทำให้ทุกคนอยู่ในทิศทางเดียวกันกับเป้าหมายของโครงการตลอดทุกสปรินต์
มุมมองบอร์ด
มุมมองบอร์ดของ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ใช้ Agile ที่ต้องการวิธีการจัดการโครงการที่ชัดเจนและมองเห็นภาพได้ โดยใช้เค้าโครงแบบการ์ดที่เรียบง่าย ซึ่งงานจะเคลื่อนผ่านขั้นตอนต่างๆ ทำให้ง่ายต่อการเห็นว่างานใดกำลังดำเนินการอยู่และงานใดที่ยังต้องทำ
คุณสามารถปรับแต่งบอร์ดด้วยสถานะงานที่แตกต่างกัน, มอบหมายสมาชิกทีม, กำหนดเส้นตาย, และแนบไฟล์ได้—ทั้งหมดในที่เดียว ด้วยคุณสมบัติการลากและวางที่ง่ายดาย, มุมมองบอร์ดช่วยให้ทีมของคุณอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นผ่านแต่ละสปรินต์
การติดตามเวลา
การติดตามเวลาโครงการของ ClickUpทำงานได้ดีสำหรับทีมที่ใช้ Agile คุณสามารถบันทึกเวลาได้โดยตรงภายในงานของคุณ ทำให้คุณเห็นภาพชัดเจนว่าความพยายามกำลังถูกใช้ไปที่ไหน ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่โต๊ะทำงานหรือกำลังเดินทาง การติดตามเวลาจากอุปกรณ์ใดก็ได้ช่วยให้ทุกคนมีความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวางแผนสปรินต์และการทบทวน
คุณยังสามารถปรับแต่งรายการเวลาของคุณได้โดยการเพิ่มบันทึกและจัดหมวดหมู่ ทำให้ง่ายต่อการเห็นว่าเวลาสอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ DevOps ของคุณอย่างไร
แดชบอร์ด
แดชบอร์ดของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับทีม Agile ที่ต้องการจัดการโครงการและสปรินต์อย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยคุณสมบัติเช่นการรายงานแบบสปรินต์และตัวชี้วัด คุณสามารถใช้แผนภูมิต่าง ๆ เช่น แผนภูมิการเผาไหม้, แผนภูมิการเผาไหม้สะสม, แผนภูมิการไหลสะสม, และความเร็ว เพื่อติดตามความคืบหน้าและประสิทธิภาพของทีม
ClickUp ยังผสานการทำงานกับ GitHub, GitLab และ Bitbucket ได้โดยตรง โดยเชื่อมโยงการคอมมิต, สาขา, และการขอดึงโค้ด (pull requests) เข้ากับงานโดยตรง การผสานการทำงานนี้ช่วยให้ทุกอย่างเชื่อมโยงกัน และส่งเสริมให้เกิดความคิดเป็นเจ้าของร่วมกัน โดยทำให้ข้อมูลของทีมสามารถเข้าถึงได้และเข้าใจง่าย
ความสามารถของปัญญาประดิษฐ์
ClickUp Brainคือผู้ช่วยอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้การจัดการโครงการของทีม Agile ง่ายขึ้น
ด้วยคุณสมบัติเช่นการวางแผนอัตโนมัติและการจัดทำเอกสาร ClickUp Brain สามารถสร้างแผนที่ผลิตภัณฑ์, สร้างแผนการทดสอบ, และจัดทำเอกสารข้อกำหนดทางเทคนิคได้ ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่า
นอกจากนี้ยังช่วยให้กระบวนการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นโดยช่วยจัดทำวาระการประชุม สรุปบันทึก และตรวจสอบให้แน่ใจว่าประเด็นสำคัญทั้งหมดได้รับการครอบคลุม ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในระหว่างการวางแผนสปรินต์และการทบทวนผลงาน
ClickUp's One-Up #2: แม่แบบการพัฒนาซอฟต์แวร์
เทมเพลตการพัฒนาซอฟต์แวร์ ClickUpมอบเครื่องมือทั้งหมดที่ทีมพัฒนาของคุณต้องการเพื่อทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรวบรวมทีมผลิตภัณฑ์ ทีมออกแบบ และทีมวิศวกรรมไว้ในที่เดียว
มันนำคุณผ่านแผนที่ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเสร็จสมบูรณ์ ช่วยให้คุณสามารถส่งมอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และแก้ไขข้อบกพร่องโดยใช้วิธีการ Scrum หรือ Kanban แบบ Agile
เมื่อคุณใช้เทมเพลตนี้ คุณจะเห็นส่วนที่จัดไว้โดยเฉพาะสำหรับการจัดการคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และการแก้ไขข้อบกพร่อง พื้นที่เหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถติดตามโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ มอบหมายความรับผิดชอบ และกำหนดเส้นตายได้อย่างง่ายดาย
คุณยังสามารถสร้างเรื่องราวของผู้ใช้และเกณฑ์การยอมรับเพื่อชี้แจงข้อกำหนดให้ชัดเจน เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่คุณส่งมอบตรงกับความคาดหวังของทุกคน
ClickUp's One up #3: แม่แบบคัมบังสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
เทมเพลต ClickUp Kanban สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับทีมซอฟต์แวร์ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการทำงานร่วมกัน
มันให้ระบบการจัดการขั้นตอนการทำงานแบบภาพ ที่ซึ่งงานต่าง ๆ ถูกแทนด้วยบัตรที่เคลื่อนผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการพัฒนา คุณสามารถติดตามบัตรเพื่อดูว่างานของคุณกำลังดำเนินไปอย่างไร
เทมเพลตนี้ยังมีขีดจำกัดของงานที่กำลังดำเนินการ (WIP) และการติดตามระยะเวลาการทำงาน ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณจัดการปริมาณงานและมุ่งเน้นกับสิ่งที่สำคัญได้
ควบคุมการทำงานแบบ Agile ของคุณด้วย ClickUp
การเลือกเครื่องมือการจัดการโครงการที่เหมาะสม (Azure DevOps vs. Jira) เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของทีมคุณ Azure DevOps เหมาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการคุณสมบัติ CI/CD ที่ติดตั้งไว้แล้ว ในขณะที่ Jira โดดเด่นในด้านการจัดการโครงการแบบ Agile ด้วยตัวเลือกการปรับแต่งที่แข็งแกร่ง
ClickUp พร้อมช่วยเหลือคุณหากคุณต้องการแพลตฟอร์มครบวงจร
มันผสมผสานสิ่งที่ดีที่สุดของทั้งสองอย่างเข้าด้วยกัน มอบโซลูชันแบบครบวงจรที่ยืดหยุ่นสำหรับการจัดการกระบวนการพัฒนา การติดตามสปรินต์ และอื่นๆ อีกมากมาย
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และเปลี่ยนการจัดการโครงการของคุณ!