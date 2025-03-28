แผ่นโกง ChatGPT (พร้อมตัวอย่างคำสั่ง)

เทคโนโลยีคือสิ่งใดก็ตามที่ไม่มีอยู่ในโลกเมื่อคุณเกิดมา
ด้วยปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ (Generative AI) รู้สึกเหมือนเรากำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ChatGPT โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้สร้างความฮือฮาด้วยศักยภาพอันน่าประทับใจในการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ โดยมีบริษัทถึง 11% รายงานว่าสามารถประหยัดเงินได้มากกว่า 100,000 ดอลลาร์หลังจากนำ ChatGPT มาใช้ในกระบวนการทำงานของพวกเขา
ตั้งแต่การสร้างเนื้อหาสำหรับบล็อกโพสต์ไปจนถึงการวางแผนวันหยุดพักผ่อนที่น่าตื่นตาตื่นใจ ChatGPT ดูเหมือนจะทำทุกอย่างได้ทุกที่ทุกเวลาพร้อมกัน ไม่แปลกใจเลยที่มันสามารถทำลายสถิติการยอมรับของผู้ใช้ถึง 100 ล้านคนในเวลาเพียงสองเดือนหลังจากเปิดตัว!
หากคุณเพิ่งเริ่มต้นใช้งาน ChatGPT ซึ่งเป็นมหาสมุทรแห่งความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ขอแนะนำ คู่มือโกง ChatGPT สุดยอด ของเราเพื่อสร้างคำสั่งที่มีประสิทธิภาพ พร้อมเคล็ดลับ ข้อเท็จจริง และกรณีการใช้งานที่คุณจะต้องมีเพื่อทำให้ ChatGPT เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะของคุณ!
⏰ สรุป 60 วินาที
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ โดยเฉพาะผ่านเครื่องมืออย่าง ChatGPT กำลังปฏิวัติวิธีการที่เราเข้าถึงข้อมูลและจัดการงานต่างๆ
- ChatGPT ได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม โดยมีผู้ใช้ถึง 100 ล้านคนภายในสองเดือนหลังจากเปิดตัว
- มีระดับราคาให้เลือกหลากหลาย รวมถึงการเข้าถึงฟรีและแผนพรีเมียมสำหรับคุณสมบัติที่เพิ่มเติม
- กรณีการใช้งานทั่วไปของ ChatGPT ได้แก่ การสร้างเนื้อหา การสนับสนุนลูกค้า และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- แม้ว่า ChatGPT อาจทำผิดพลาดและขาดความเข้าใจในบริบท แต่ก็สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยที่มีประโยชน์
- ด้วยClickUp คุณสามารถยกระดับเกม AI ของคุณไปอีกขั้นและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้เป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับการบรรลุเป้าหมายของทีมคุณ
- ClickUp Brain มอบข้อมูลเชิงลึกที่ปรับให้เหมาะสมและแม่นยำยิ่งขึ้นโดยการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลภายในพื้นที่ทำงานของคุณ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ChatGPT
ChatGPT เป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง พัฒนาโดย OpenAI ออกแบบมาเพื่อทำความเข้าใจและโต้ตอบในลักษณะการสนทนา โดยสร้างข้อความที่คล้ายกับมนุษย์
ประวัติโดยย่อ
มาเริ่มกันด้วยข้อมูลพื้นฐานสักเล็กน้อย
- การเดินทางเริ่มต้นขึ้นในปี 2018 ด้วยการเปิดตัว GPT-1 ซึ่งสามารถจัดการงานง่าย ๆ โดยใช้แบบจำลองทรานส์ฟอร์เมอร์ที่ผ่านการฝึกฝนล่วงหน้าแบบสร้างขนาดเล็ก
- ภายในปี 2020, ChatGPT-3 สามารถสร้างข้อความที่มีความซับซ้อน, มีความรู้สึก, และมีความสอดคล้องกันมากขึ้น, ทำให้ขีดจำกัดของสิ่งที่ AI สามารถทำได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก. มันสามารถปรับปรุงการสนทนา, ควบคุมงาน, และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายด้วยคำแนะนำและตัวอย่างเพียงเล็กน้อย
- ภายในเดือนมีนาคม 2023 OpenAI ได้อัปเกรดเป็น GPT-4 ซึ่งมีความสามารถในการรับรู้บริบทที่ดีขึ้น ความจำที่ยาวนานขึ้น การสนทนาที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล และความสามารถในการแก้ปัญหาที่ดีขึ้น
สถิติพูดแทนตัวเอง: ChatGPT เป็นผู้เปลี่ยนเกมอย่างแท้จริงที่ได้แซงหน้าเครื่องมืออื่น ๆ ไปไกล
การกำหนดราคา
ขณะนี้ ChatGPT มีแพ็กเกจให้เลือก 4 แบบ:
แพ็กเกจฟรี
มันให้การเข้าถึงพื้นฐานต่อเวอร์ชัน GPT-3. 5 ของ ChatGPT. แม้ว่าจะฟรี แต่มันมาพร้อมกับข้อจำกัด เช่น เวลาที่ต้องรอ, ความเร็วในการตอบ และข้อจำกัดด้านประสิทธิภาพในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง.
ChatGPT Plus (20 ดอลลาร์ต่อเดือน)
ChatGPT Plus เป็นโมเดล GPT-4 ที่ทรงพลังยิ่งขึ้น พร้อมการเข้าถึงไม่จำกัดและฟีเจอร์ขั้นสูงเพิ่มเติม มอบเวลาตอบสนองที่รวดเร็วยิ่งขึ้น การเข้าถึงแบบมีลำดับความสำคัญในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูง และความสามารถของโมเดลที่ได้รับการพัฒนา รายงานทางเทคนิคของ GPT-4 ระบุว่า GPT-4มีความแม่นยำสูงกว่า GPT-3.5 ถึง 40%ในบางงานทดสอบมาตรฐาน
ทีมแชทจีพีที (25 ดอลลาร์ต่อเดือน, 30 ดอลลาร์ต่อปี)
แผนนี้ออกแบบมาสำหรับทีมหรือองค์กรที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย AI อย่างรวดเร็ว ครอบคลุมสิทธิประโยชน์ทั้งหมดของแผน Plus แบบรายบุคคล (เช่น การเข้าถึง GPT-4) พร้อมสิทธิ์การเข้าถึง GPT-4o mini แบบไม่จำกัด (เวอร์ชันที่ได้รับการปรับแต่งให้เหมาะสมยิ่งขึ้นของ GPT-4)
โมเดลนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ ส่งข้อความได้มากขึ้นโดยใช้ GPT-4 และ GPT-4o รวมถึงเครื่องมือต่างๆ เช่น DALL-E การท่องเว็บ และการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ใช้ยังสามารถสร้าง GPT (โมเดล) เฉพาะของตนเองและแชร์ภายในพื้นที่ทำงานได้อีกด้วย
ChatGPT Enterprise (ราคาตามความต้องการ)
แผน Enterprise มอบความสามารถด้าน AI ขั้นสูงให้กับองค์กรขนาดใหญ่ รวมถึง การเข้าถึง GPT-4, GPT-4o และ GPT-4o mini ไม่จำกัด พร้อมเครื่องมืออย่าง DALL·E, การท่องเว็บ และการวิเคราะห์ข้อมูล นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์แอดมินขั้นสูง การยืนยันโดเมน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก และการสนับสนุนโดยเฉพาะ ผู้ใช้สามารถป้อนข้อมูลได้ยาวกว่าเดิมและได้รับประโยชน์จากการควบคุมความเป็นส่วนตัวที่ดียิ่งขึ้นด้วยการเก็บรักษาข้อมูลที่กำหนดเอง
กรณีการใช้งาน ChatGPT
ประเด็นคือ ผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจว่า ChatGPT ทำงานอย่างไรจริงๆ มันไม่ใช่ยาวิเศษ แต่เป็นผู้ช่วยที่ทรงพลังมาก มีความรู้มาก แต่ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ และมันก็ทำผิดพลาดได้
คุณเองก็อาจจะกำลังเริ่มต้นทำความรู้จักกับโมเดลภาษาอันทรงพลังนี้อยู่เช่นกัน แผ่นสรุปของเราสามารถช่วยคุณได้ แผ่นสรุป ChatGPT นี้เริ่มต้นด้วยพื้นฐาน—กรณีการใช้งานที่พบบ่อยที่สุดของ ChatGPT
การสร้างเนื้อหา
การสร้างเนื้อหาคือ raison d'être ของ ChatGPT. ChatGPT สามารถ:
- ช่วยเหลือในการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ปรับปรุงข้อความ และชี้แจงบทความ เรื่องราว กรณีศึกษา โพสต์บนโซเชียลมีเดีย ข้อความขายสินค้า และอื่น ๆ
- แปลภาษา
- เปลี่ยนสไลด์เป็นข้อความ
- สรุปพอดแคสต์และบทถอดความ
- เสนออีโมจิสำหรับข้อความ
- สร้างภาพ
- สร้างเนื้อหาทางการศึกษา เช่น แผนการสอน, แบบทดสอบ, หรือแบบทดสอบออนไลน์, รวมถึงการตรวจคำตอบ
⚡️คุณรู้หรือไม่?ChatGPT ใช้ไฟฟ้า 10 เท่า(2.9 วัตต์-ชั่วโมง)มากกว่าการค้นหาของ Google ในการตอบคำถามเพียงหนึ่งครั้ง!
ประสิทธิภาพการทำงานและการระดมความคิด
อย่ารอที่จะสร้างนวัตกรรม! ใช้ ChatGPT เพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ของคุณ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และเพิ่มผลผลิต นี่คือสิ่งที่มันสามารถทำได้:
- ช่วยในการจัดตารางเวลา การแจ้งเตือน และรายการสิ่งที่ต้องทำ เพื่อปรับปรุงการจัดการงาน
- สร้างวาระการประชุมตามข้อมูลที่คุณป้อน
- ระดมความคิดและค้นหาวิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
- ค้นคว้าและสรุปเอกสารยาว รายงานวิจัย เอกสาร PDF หรือบทความ
การสื่อสารและการเรียนรู้
ผู้ใช้มักใช้ ChatGPT เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับหัวข้อที่ยากหรือเพื่อฝึกฝนทักษะทางภาษาและการสื่อสารของพวกเขา มันสามารถช่วยคุณในเรื่องต่อไปนี้:
- เข้าใจแนวคิด
- ให้ข้อเสนอแนะและแนะนำการปรับปรุงรูปแบบการเขียนของคุณขณะร่างอีเมล, บท, บล็อก, และจดหมาย
- แปลภาษาต่างๆ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงาน
การสนับสนุนลูกค้า
ChatGPT สามารถจัดการกับคำถามทั่วไป แก้ไขปัญหา และแนะนำผู้ใช้ผ่านกระบวนการต่างๆ ได้ มันสามารถทำงานเป็นผู้ช่วยเสมือนของคุณ ตอบคำถามอย่างรวดเร็ว ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และแก้ไขปัญหาที่ง่าย ใช้มันเพื่อ:
- อัตโนมัติการตอบกลับคำถามของลูกค้า ลดเวลาการรอคอย และให้การสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ผ่านระบบแชทบอท
- ให้การสนับสนุนทางเทคนิคแก่ผู้ใช้
- นำเสนอคำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ปรับแต่งตามความต้องการของผู้ใช้
คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ
ChatGPT สามารถให้คำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับรสนิยมของคุณได้ ใช้สำหรับ:
- แนะนำหนังสือ, ภาพยนตร์, และเพลงตามความชอบของผู้ใช้หรือเทรนด์ล่าสุด
- ช่วยวางแผนการเดินทาง รวมถึงกำหนดเส้นทางท่องเที่ยว ตรวจสอบโรงแรม แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว และแนะนำกิจกรรม
- ให้บริการแผนการออกกำลังกายหรือแผนการลดน้ำหนักที่ปรับให้เหมาะกับบุคคล
- ช่วยรวบรวมข้อมูลในหัวข้อต่างๆ
วิธีเริ่มต้นใช้งาน ChatGPT
การสนทนากับ ChatGPT ดูเหมือนการคุยกับมนุษย์เกือบจะเหมือนกัน. อย่างไรก็ตาม มีบางสิ่งที่คุณต้องระลึกไว้เมื่อใช้แพลตฟอร์มนี้.
สิ่งแรกที่ต้องทำ: สำคัญที่จะต้องเข้าใจโมเดลและประเภทของคำถามที่มันสามารถตอบได้ คุณสามารถเลือกจากโมเดลต่อไปนี้ตามความต้องการของคุณ:
- GPT-3. 5: สำหรับการสนทนาในชีวิตประจำวันและงานพื้นฐาน
- GPT-4 (จำกัด 8,000 โทเค็น): โมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่ฉลาดและแม่นยำยิ่งขึ้น สำหรับการค้นหาและสนทนาเชิงลึก
- GPT-4 (จำกัด 32K โทเค็น): สำหรับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนด้วยความเข้าใจบริบทขั้นสูง
ChatGPT มีความรอบคอบ มันจะไม่ตอบคำถามที่ขอข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น เนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือผิดกฎหมาย คำแนะนำทางการแพทย์หรือกฎหมาย หรือเนื้อหาที่โจ่งแจ้ง
นี่คือวิธีการสร้างบัญชีของคุณบน ChatGPT:
- ไปที่เว็บไซต์ของ ChatGPTและสร้างบัญชีด้วยอีเมลที่คุณต้องการ
- หลังจากยืนยันอีเมลของคุณแล้ว คุณสามารถเข้าสู่ระบบด้วยข้อมูลใหม่ของคุณได้โดยคลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบ และกรอกอีเมลและรหัสผ่านของคุณ
คุณยังสามารถใช้ChatGPT ผ่านแอปพลิเคชันได้เช่นกัน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก Apple App Store และ Google Play Store แม้ว่าการลงทะเบียนบนแพลตฟอร์มจะไม่บังคับ แต่ขอแนะนำให้คุณทำ เพราะจะช่วยให้คุณสามารถบันทึกประวัติการแชทและเข้าถึงคุณสมบัติที่ได้รับการปรับแต่งตามความต้องการของคุณได้
ตัวอย่างคำสั่งสำหรับ ChatGPT
คำสั่ง ChatGPT คือข้อความคำสั่งหรือคำถามที่คุณให้กับ ChatGPT เพื่อเริ่มการสนทนา สามารถเป็น คำถามพื้นฐาน คำขอที่ละเอียด หรือคำแนะนำใดๆ ที่ชี้นำ AI เกี่ยวกับวิธีการตอบสนอง
ChatGPT ทำงานโดยการแยกข้อความที่ป้อนเข้ามาเป็นคำ ๆ และทำนายคำถัดไปจนกว่าจะสร้างคำตอบที่สมบูรณ์
มาดูตัวอย่างกัน: หากคุณถาม ChatGPT ว่า "ตึกที่สูงที่สุดในโลกอยู่ที่ไหน?" มันจะไม่ได้รู้คำตอบทันที
นี่คือวิธีที่มันค้นหาคำตอบและนำเสนอโดยใช้ภาษาธรรมชาติ:
- มันค้นหาข้อมูลที่จะประกอบเป็นคำตอบ
- มันทำนายโครงสร้างของคำตอบคำต่อคำ โดยเริ่มจากการลบคำว่า "ที่" ออก จากนั้นใช้ส่วนที่เหลือของคำถามเพื่อสร้างประโยคว่า "ตึกที่สูงที่สุดในโลกคือ... Burj Khalifa, Dubai"
- โทเค็น "สิ้นสุดลำดับ" สั่งให้หยุดเมื่อมีการตอบคำถามครบถ้วนแล้ว
เจ๋งใช่ไหมล่ะ?
นี่คือชีทสรุปกรณีการใช้งาน ChatGPT สุดยอดของเรา พร้อมตัวอย่างคำสั่งที่มีประสิทธิภาพ (คุณสามารถลองใช้เครื่องมือวิศวกรรมคำสั่งเพื่อสร้างคำสั่งChatGPT ที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบคำสั่งที่คาดหวังได้เช่นกัน)
1. การวิจัยตลาด
ใช้ChatGPT สำหรับการวิจัยและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มตลาด, การวิเคราะห์การแข่งขัน, พฤติกรรมผู้บริโภค, และโอกาสที่อาจเกิดขึ้น
- Prompt 1: "วิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคล่าสุดในอุตสาหกรรมการจัดการโรงแรม และระบุโอกาสที่ยังไม่ได้รับการใช้ประโยชน์สำหรับธุรกิจใหม่ที่จะสำรวจในปีนี้"
- Prompt 2: "ใครคือคู่แข่งหลักในอุตสาหกรรม/ตลาด [ระบุ] และจุดแข็งของพวกเขาคืออะไร?"
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนลูกค้า
สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงกระบวนการและเครื่องมือสนับสนุนเพื่อยกระดับเวลาตอบสนอง เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และทำให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- Prompt 1: "ฉันจะออกแบบแชทบอทสำหรับเว็บไซต์ของฉันได้อย่างไรที่สามารถจัดการกับคำถามที่พบบ่อยของลูกค้าและลดเวลาการตอบกลับ?"
- Prompt 2: "เครื่องมือหรือเทคโนโลยีใดที่สามารถช่วยให้ [ระบุประเภทของธุรกิจของคุณ] ติดตามและวิเคราะห์การโต้ตอบและความคิดเห็นของลูกค้าได้ดีขึ้น?"
3. การสร้างเนื้อหา
ใช้ ChatGPT เพื่อสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องเพื่อดึงดูดและรักษาผู้ชม, กระตุ้นการเข้าชม, และสนับสนุนกลยุทธ์การตลาดและการสื่อสาร.
- Prompt 1: "เขียนบทความบล็อกที่น่าสนใจและปรับให้เหมาะสมกับ SEO ความยาว 500 คำเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน [หรือใส่หัวข้อที่คุณเลือก] โดยเน้นที่ความท้าทายและวิธีแก้ไข"
- Prompt 2: "แนวโน้มปัจจุบันใน [หัวข้อ/อุตสาหกรรม] ที่เราสามารถนำมาใช้ในเนื้อหาของเราได้คืออะไร?"
4. การตลาดผ่านอีเมล
ChatGPT ช่วยให้คุณสามารถสร้างแคมเปญอีเมลที่ตรงเป้าหมายเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมาย สร้างการมีส่วนร่วมกับลูกค้า และกระตุ้นให้เกิดการแปลงผ่านการสื่อสารที่มีความเป็นส่วนตัวและมีกลยุทธ์
- คำแนะนำ 1: "สร้างอีเมลต้อนรับที่อบอุ่นและเป็นมิตรสำหรับผู้สมัครสมาชิกใหม่ แนะนำแบรนด์สกินแคร์และค่านิยมของเรา"
- Prompt 2: "หัวข้ออีเมลและรูปแบบอีเมลที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด [ระบุโทนที่ต้องการของหัวข้ออีเมล] สำหรับการเพิ่มอัตราการเปิดอ่านในอุตสาหกรรมของเรา [ระบุอุตสาหกรรม] คืออะไร?"
5. การปรับแต่งเรซูเม่
คุณสามารถใช้ ChatGPT เพื่อปรับแต่งเรซูเม่ให้เน้นทักษะ ประสบการณ์ และความสำเร็จที่เกี่ยวข้องสำหรับตำแหน่งงานเฉพาะ เพิ่มโอกาสในการโดดเด่นต่อผู้ว่าจ้าง
- Prompt 1: "คุณเป็นที่ปรึกษาการหางานผู้เชี่ยวชาญ ฉันกำลังประสบปัญหา [ระบุปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอย่างละเอียด] ฉันต้องการสมัครงานในตำแหน่ง [ชื่อตำแหน่งงาน] ใน [อุตสาหกรรม] คุณสามารถช่วยปรับแต่งประวัติการทำงานของฉันเพื่อเน้นประสบการณ์ [ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง] และทักษะ [ทักษะเฉพาะ] ให้ดูน่าประทับใจมากขึ้นสำหรับตำแหน่งนี้ได้ไหม?"
- คำแนะนำ 2: "ฉันจะปรับปรุงประวัติการทำงานของฉันให้เหมาะสมกับระบบติดตามผู้สมัครงาน (ATS) ได้อย่างไร"
6. การเขียนข้อเสนอ
จัดโครงสร้าง/แก้ไขเอกสารเพื่อดึงดูดลูกค้าเป้าหมายให้อนุมัติโครงการ บริการ หรือความร่วมมือ โดยระบุประโยชน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยใช้ ChatGPT
- Prompt 1: "ฉันเป็นนักออกแบบกราฟิกที่เชี่ยวชาญในด้าน [ระบุพื้นที่หรือทักษะเฉพาะ] กรุณาช่วยฉันเขียนภาพรวมโปรไฟล์ Upwork และประวัติที่น่าสนใจ โดยเน้นย้ำถึงคุณค่าเฉพาะตัวที่ช่วยดึงดูดลูกค้าเพิ่มเติม"
- คำถามที่ 2: "กลยุทธ์ใดบ้างที่ฉันสามารถใช้ในการเจรจาต่อรองอัตราค่าบริการกับลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นโดยไม่สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ?"
7. การตลาดดิจิทัล
ใช้ช่องทางออนไลน์และกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมสินค้าหรือบริการ สร้างการรับรู้แบรนด์ สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ชม และกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อผ่านแคมเปญที่มุ่งเป้าหมาย
- Prompt 1: "คุณเป็นนักเขียนโฆษณาที่มีประสบการณ์ เขียนสคริปต์โฆษณาความยาวหนึ่งนาทีที่น่าดึงดูดสำหรับโฆษณาใหม่ของเรา [ชื่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ] โดยเน้นประโยชน์ของมัน "
- คำแนะนำที่ 2: "แนะนำช่องทางการโฆษณาที่เราควรให้ความสำคัญเพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ให้สูงสุดสำหรับ [สินค้า/บริการเฉพาะ]?"
8. การพัฒนาซอฟต์แวร์
ใช้ประโยชน์จาก ChatGPT เพื่อออกแบบ เขียนโค้ด ทดสอบ และบำรุงรักษาแอปพลิเคชันหรือระบบเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะ ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ และขับเคลื่อนนวัตกรรม
- คำแนะนำ 1: "แก้ไขโค้ด JavaScript ต่อไปนี้"
const add = (a, b) => a + b;
// ตัวอย่างการใช้งาน
const result = add(3);
คอนโซล. บันทึก(ผลลัพธ์);"
- โจทย์ที่ 2: "อธิบายการทำงานของฟังก์ชัน popcount ในภาษา C++ "
9. อุตสาหกรรมดนตรี
ใครไม่รักเพลงบ้าง? ChatGPT สามารถแต่งเพลงและโครงสร้างเพลงและบทกวีเพื่อสื่ออารมณ์, เล่าเรื่อง, หรือให้ความบันเทิงในขณะที่คำนึงถึงองค์ประกอบเช่นทำนอง, ความกลมกลืน, จังหวะ, และเนื้อเพลง.
- Prompt 1: "สร้างเพลงที่สะท้อนความรู้สึกจากใจที่สะท้อนถึงความทรงจำที่ชื่นชอบที่สุดของฉันตอนเติบโตมากับแม่ของฉัน [กล่าวถึงความทรงจำของคุณ]"
- โจทย์ที่ 2: "สร้างบทกวีสั้น ๆ เกี่ยวกับบทเรียนขับรถครั้งแรกของฉันกับพ่อของฉัน "
10. ความบันเทิง
ChatGPT สามารถตลกได้! สามารถใช้สร้างมุกตลก เล่นเกมโต้ตอบ สร้างเรื่องราวที่สนุกสนาน หรือสนทนาอย่างสบายๆ ได้
- Prompt 1: "สร้างมีมเกี่ยวกับความรู้สึกของวันจันทร์หลังจากวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่อนคลาย"
- Prompt 2: "ให้ไอเดียเกี่ยวกับการออกแบบและสร้างชุดแฟนซีที่ไม่ซ้ำใครสำหรับฮาโลวีนหรือกิจกรรมอื่นๆ อย่างง่ายๆ"
11. สุขภาพและความฟิต
รับความช่วยเหลือด้านสุขภาพและการออกกำลังกายจาก ChatGPT โดยขอโปรแกรมการออกกำลังกาย คำแนะนำด้านโภชนาการ และคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพ ช่วยให้ผู้ใช้มีแรงจูงใจและบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพของตนเอง
- Prompt 1: "ฉันต้องการความช่วยเหลือในการรักษาแรงจูงใจระหว่างการออกกำลังกาย ช่วยแนะนำเคล็ดลับและเพลงออกกำลังกายที่เจ๋งๆ ให้ฉันด้วย"
- คำแนะนำที่ 2: "คุณสามารถแนะนำการออกกำลังกายที่เน้นกลุ่มกล้ามเนื้อเฉพาะ เช่น แขน ขา หน้าท้อง ได้ไหม?"
12. ศิลปะด้วยปัญญาประดิษฐ์
ChatGPT สามารถช่วยคุณสร้างการออกแบบและโลโก้ที่ดึงดูดสายตาได้ ตัวอย่างเช่น:
- Prompt 1: "ออกแบบโลโก้ที่ทันสมัย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และให้ข้อมูลที่ชัดเจนสำหรับแบรนด์ของฉัน [ระบุชื่อแบรนด์และอธิบายแบรนด์ของคุณใน 2-3 บรรทัด]"
- โจทย์ที่ 2: "สร้างโปสเตอร์สไตล์มินิมอลสำหรับงานประชุมเทคโนโลยีที่กำลังจะมาถึง โดยเน้นนวัตกรรมและแนวโน้มเทคโนโลยี"
13. อาหารและการทำอาหาร
ChatGPT สามารถเสนอไอเดียสูตรอาหารอร่อยตามสิ่งที่คุณมีในตู้เย็นของคุณได้
ลองใช้คำแนะนำเหล่านี้:
- คำแนะนำ 1: "ฉันมีส่วนผสมต่อไปนี้ในตู้เย็น [ระบุส่วนผสม] กรุณาช่วยฉันทำอาหารมื้อด่วนที่ง่ายและอร่อย"
- คำแนะนำที่ 2: "แนะนำสูตรอาหารค่ำหรูหราสำหรับค่ำคืนโรแมนติกกับ [ระบุส่วนผสมเฉพาะหรือความชอบด้านอาหาร] "
14. การทำงานอิสระ
ฟรีแลนซ์สามารถไปที่ ChatGPT เพื่อการสื่อสารกับลูกค้า การจัดการโครงการ การเขียนข้อเสนอ และกลยุทธ์ในการเติบโตของธุรกิจฟรีแลนซ์ของพวกเขา
- Prompt 1: "ช่วยฉันร่างข้อเสนอทางธุรกิจอย่างมืออาชีพสำหรับลูกค้าที่มีศักยภาพซึ่งสนใจใน [อธิบายโครงการโดยสังเขป]"
- คำแนะนำ 1: โปรดให้กลยุทธ์ในการบริหารจัดการโครงการและลูกค้าหลายรายอย่างมีประสิทธิภาพในฐานะฟรีแลนซ์ พร้อมทั้งรักษาประสิทธิภาพการทำงานและสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว
15. การสร้างเครือข่ายและการนำเสนอแบบไม่รู้จักกันมาก่อน
ต้องการให้เสียงของคุณน่าเชื่อถือมากขึ้นต่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณหรือไม่? ลองใช้กรณีการใช้งานนี้ที่ช่วยคุณในการสร้างเครือข่ายและนำเสนอขายแบบไม่รู้จักกันมาก่อน
- Prompt 1: "เขียนข้อความทักทายแบบไม่รู้จักกันบน LinkedIn เพื่อชื่นชม [ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม/พนักงานบริษัท] เกี่ยวกับบทความล่าสุดของพวกเขาเกี่ยวกับ [ระบุหัวข้อ] และขอเชื่อมต่อเพื่อโอกาสในการร่วมงาน คำแนะนำ และโอกาสที่เปิดกว้างในอุตสาหกรรมสำหรับผู้เริ่มต้น "
- คำแนะนำ 2: "อะไรที่ฉันควรรวมไว้ในแผนติดตามผลหลังจากส่งการติดต่อครั้งแรกเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมที่มีความหมาย?"
16. การสร้างโอกาสทางการขาย
ChatGPT สามารถเป็นตัวเปลี่ยนเกมในการเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างโอกาสทางธุรกิจโดยการให้กลยุทธ์ในการระบุลูกค้าที่มีศักยภาพ การสร้างข้อความการติดต่อที่น่าสนใจ และการปรับปรุงกระบวนการเพื่อดึงดูดและเปลี่ยนโอกาสทางธุรกิจให้กลายเป็นลูกค้า
- Prompt 1: "อะไรคือข้อผิดพลาดที่พบบ่อยสำหรับ [บริษัท/อุตสาหกรรม] ของฉันในการสร้างลูกค้าเป้าหมายที่ฉันควรหลีกเลี่ยงเพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ของฉัน?"
- คำแนะนำที่ 2: "กรุณาแนะนำกลยุทธ์การสร้างลูกค้าเป้าหมายที่มีนวัตกรรมใหม่สำหรับ [ประเภทของธุรกิจ] ที่สามารถดึงดูดลูกค้าที่มีคุณภาพได้ด้วยงบประมาณที่จำกัด"
17. UX และ UI
รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการสร้างอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย การปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับองค์ประกอบการออกแบบเพื่อปรับปรุงการใช้งานและการมีส่วนร่วมด้วยกรณีการใช้งานนี้
- คำแนะนำ 1: "แนะนำเทคนิคการทำให้เป็นเกม (gamification) ที่ฉันสามารถเพิ่มเข้าไปใน [ระบุประเภทแอปของคุณ เช่น แอปเรียนภาษา แอปฟิตเนส แอปการศึกษา]"
- Prompt 2: "คุณช่วยฉันระดมความคิดในการปรับปรุงการเข้าถึงการออกแบบของฉัน [อธิบายโครงการ/การออกแบบ] สำหรับผู้ใช้ที่มีความพิการได้ไหม?"
18. วิทยาการข้อมูล
ChatGPT สามารถสนับสนุนวิทยาศาสตร์ข้อมูลได้โดยการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างแบบจำลองทางสถิติ เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง และการตีความผลลัพธ์เพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
- Prompt 1: "ฉันมีชุดข้อมูลของ [อธิบายชุดข้อมูล] กรุณาเขียนโค้ดสำหรับการแสดงผลข้อมูลและการสำรวจข้อมูล"
- คำแนะนำที่ 2: "คุณสามารถช่วยฉันแปลผลของการวิเคราะห์ทางสถิติของแบบจำลองของฉัน [อธิบายแบบจำลอง] และเข้าใจผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้หรือไม่?"
19. การวางแผนการเงินและการจัดทำงบประมาณ
ChatGPT สามารถเป็นประโยชน์สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความช่วยเหลือในการวางแผนการเงินและการจัดทำงบประมาณ ต่อไปนี้คือวิธีการให้คำแนะนำ ChatGPT เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากกรณีการใช้งานนี้:
- คำแนะนำ 1: "จากรายได้ปัจจุบันของฉันที่ [ระบุรายได้รวม] กรุณาพัฒนาแผนการเงินเชิงรุกที่ช่วยปกป้องความมั่งคั่งของฉันจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต "
- Prompt 2: "คุณสามารถช่วยฉันประมาณการความต้องการเงินเกษียณของฉันได้ไหม โดยอิงจากรายได้และวิถีชีวิตปัจจุบันของฉัน [อธิบายรายได้และวิถีชีวิต]?"
20. การพัฒนาตนเองและวิถีชีวิต
รับคำแนะนำที่ปรับให้เหมาะกับคุณ กลยุทธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ และการสนับสนุนด้านแรงบันดาลใจสำหรับการเติบโตส่วนบุคคลและไลฟ์สไตล์
- Prompt 1: "ในฐานะแม่/พ่อของเด็กเล็ก ฉันกำลังมองหาคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อปรับปรุงคุณภาพการนอนของฉัน จัดการกับความเครียด และรักษาอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ คุณช่วยแนะนำกลยุทธ์ที่ง่ายต่อการนำไปใช้ได้ไหม?"
- คำแนะนำ 2: "พัฒนาแผนการเติบโตส่วนตัวที่ช่วยให้ฉันเข้าใจและจัดการอารมณ์ของตัวเองได้ดีขึ้น รวมถึงลดความเครียด"
ชุมชนผู้ใช้ ChatGPT
ก่อนที่ ChatGPT จะปฏิวัติวิธีการเข้าถึงข้อมูลของเรา บล็อก ฟอรัม และชุมชนผู้ใช้ต่าง ๆ คือ แหล่งข้อมูลหลักสำหรับการสร้างเครือข่าย คำแนะนำ และข้อมูลเชิงลึก แม้ว่า AI จะให้คำตอบได้อย่างรวดเร็ว แต่มักขาดความลึกซึ้งที่ละเอียดอ่อน ความคิดสร้างสรรค์ และสติปัญญาทางอารมณ์ซึ่งมีเพียงการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์เท่านั้นที่สามารถมอบให้ได้
ตอนนี้เรามีชุมชนผู้ใช้ AI ที่ให้คำแนะนำและความช่วยเหลือในการใช้เครื่องมือ AI แบบสร้างสรรค์แล้ว! นี่คือบางส่วนที่อาจเป็นประโยชน์เมื่อคุณรู้สึกติดขัด:
Reddit (r/ChatGPT)
ชุมชนที่มีกิจกรรมนี้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้พูดคุยและสำรวจ:
- คำสั่งสร้างสรรค์สำหรับ ChatGPT
- วิธีการสร้างสรรค์ในการใช้ ChatGPT
- ความท้าทาย ข้อจำกัด และแนวทางปรับปรุงศักยภาพของ ChatGPT
- ความร่วมมือและความพยายามในการสร้างโครงการตัวอย่างของชุมชน ChatGPT เพื่อสร้างเครื่องมือ ทรัพยากร และการทดลอง
- ปัญหาทางเทคนิค
- การพัฒนาล่าสุดและเครื่องมือ ChatGPT
ฟอรัมชุมชน OpenAI
ฟอรั่มอย่างเป็นทางการของ OpenAI นี้เหมาะสำหรับนักพัฒนาและนักวิจัยที่ต้องการร่วมมือกันในความก้าวหน้าล่าสุดด้านปัญญาประดิษฐ์ พูดคุยเกี่ยวกับกรณีการใช้งาน ChatGPT ในธุรกิจ โครงการต่างๆ และการผสานรวมเข้ากับแพลตฟอร์มต่างๆ
มันเป็นแพลตฟอร์มที่มีคุณค่าสำหรับผู้ที่สนใจในการสำรวจความสามารถของโมเดลของ OpenAI เช่น GPT-4 และติดตามการพัฒนาล่าสุดในสาขานี้
ชุมชน Discord
ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับชุมชนเกมเมอร์ แอปพลิเคชันสื่อสารนี้ในปัจจุบันรองรับความสนใจใน AI หลากหลายประเภท
นี่คือชุมชน Discord ที่ได้รับความนิยมของ ChatGPT:
- FlowGPT: ด้วยสมาชิก 29,282 คน ทำให้เป็นหนึ่งในชุมชน ChatGPT ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มุ่งเน้นไปที่โมเดลภาษาของ ChatGPT และการออกแบบคำสั่ง
- เรียนรู้ AI ร่วมกัน: ชุมชนที่มีสมาชิก 65,569 คนนี้เปิดโอกาสให้คุณได้เพลิดเพลินกับการถาม-ตอบทางเทคนิค, บทเรียน, การร่วมมือ, กิจกรรม, บอทโมเดล, การเรียนรู้ของเครื่อง, และ AI สร้างสรรค์ (Midjourney, ChatGPT) ช่วยให้ผู้ใช้สามารถระดมความคิดเกี่ยวกับหัวข้อเหล่านี้ได้
ช่อง YouTube และส่วนความคิดเห็น
65% ของปริมาณการใช้งาน ChatGPT มาจาก YouTube ซึ่งมีเนื้อหาสอนการใช้งาน ตัวอย่างกรณีศึกษา กรณีศึกษา และบทวิจารณ์เกี่ยวกับ ChatGPT ผู้ใช้มักจะใช้พื้นที่ส่วนความคิดเห็นเพื่อโต้ตอบและแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและข้อสังเกตต่างๆ เลือกช่องต่างๆ เช่นThe AI Advantage,AI Uncovered หรือGreat Learning
ความท้าทายและข้อจำกัดของ ChatGPT
ในขณะที่ ChatGPT สามารถเป็นเพื่อนร่วมทางของคุณในการสร้างเนื้อหาและค้นคว้าข้อมูล เราขอแนะนำให้คุณควบคุมเบรกไว้ด้วยตัวคุณเอง!
มาดูความเสี่ยงและความท้าทายบางประการของ ChatGPT กัน:
การตรวจสอบข้อเท็จจริงและความถูกต้อง
ข้อมูลการฝึกอบรมของโมเดลภาษาขนาดใหญ่ใด ๆ อาจมีอคติ ซึ่งสามารถส่งผลต่อการตอบสนองของ AI และทำให้ภาพลักษณ์ที่ไม่ถูกต้องคงอยู่ต่อไปได้ ในทำนองเดียวกัน ChatGPT อาจ สร้าง 'ภาพหลอน': ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิด ได้ในบางครั้ง
ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการหารือเกี่ยวกับหัวข้อที่มีการถกเถียง เช่น ประสิทธิผลของการรักษาทางการแพทย์อย่างใดอย่างหนึ่ง ChatGPT อาจให้ข้อมูลจากแหล่งที่มีความคิดเห็นขัดแย้งกันหรือการถกเถียงที่ยังคงดำเนินอยู่ภายในชุมชนวิทยาศาสตร์
ความเข้าใจตามบริบท
ChatGPT อาจมีปัญหาในการเข้าใจการสนทนาที่ซับซ้อนหรือมีหลายคำถามพร้อมกัน หรือติดตามความคิดที่ซับซ้อนและยาวนานได้ยาก นอกจากนี้ อาจพบปัญหาในการเข้าใจความหมายที่ละเอียดอ่อนของภาษา ซึ่งอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดและการตอบสนองที่ไม่เหมาะสม
สมมติว่าคุณเริ่มบทสนทนาเกี่ยวกับสูตรอาหารและต่อมาก็เปลี่ยนไปพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นทางการเมือง ในกรณีนี้ ChatGPT อาจยังคงตอบในบริบทของการทำอาหาร ซึ่งอาจให้คำตอบที่ไม่เกี่ยวข้องหรือสร้างความสับสนได้
ความทั่วไป
ลักษณะเฉพาะทางของ ChatGPT อาจ จำกัดความสามารถในการให้ความรู้ระดับผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาเฉพาะทาง เช่น คำแนะนำทางการแพทย์หรือคำปรึกษาทางกฎหมาย
สมมติว่าคุณขอคำแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ChatGPT อาจให้คำแนะนำทั่วไป เช่น "ตั้งเป้าหมาย" หรือ "สร้างรายการสิ่งที่ต้องทำ" ซึ่งเป็นประโยชน์แต่ไม่ได้ปรับให้เหมาะกับสถานการณ์หรือปัญหาเฉพาะของคุณ
ข้อมูลที่ผิดพลาด
ChatGPT อาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อสร้างเนื้อหาที่ทำให้เข้าใจผิดหรือเป็นอันตราย ซึ่งส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายของข้อมูลเท็จและข้อมูลบิดเบือน หากมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในการฝึกฝน โมเดล AI เหล่านี้อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านความเป็นส่วนตัวได้เช่นกัน
เมื่อถูกถามเกี่ยวกับข่าวล่าสุด, ChatGPT อาจให้ข้อมูลที่ล้าสมัยหรือไม่ถูกต้องหากไม่ได้ถูกอัปเดตด้วยข้อมูลล่าสุด.
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การฝึกอบรมและดำเนินการแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่เช่น ChatGPT ต้องการทรัพยากรการคำนวณและค่าใช้จ่ายที่มากมาย นอกจากนี้ยัง ต้องการศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ที่ใช้ไฟฟ้าปริมาณมหาศาล สำหรับการคำนวณและระบบทำความเย็น ซึ่งหมายความว่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของพวกเขานั้นไม่สามารถมองข้ามได้
แพลตฟอร์มทางเลือกสำหรับปัญญาประดิษฐ์
แม้ว่า ChatGPT อาจเป็นเด็กที่ฉลาดที่สุดในละแวกนี้ แต่มันก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบ นี่คือเหตุผลที่สำคัญในการสำรวจภูมิทัศน์ของ AI ที่กว้างขึ้นซึ่งอาจมีความสามารถที่แตกต่างกันและแก้ไขข้อจำกัดบางประการของ ChatGPT
นี่คือทางเลือกอื่น ๆของ ChatGPTที่อาจเหมาะกับคุณมากขึ้น
ราศีเมถุน
ก่อนหน้านี้รู้จักกันในชื่อ Bard, Google เปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 เพื่อตอบสนองต่อ ChatGPT ของ OpenAI
สร้างขึ้นบนโมเดลภาษาขนาดใหญ่สำหรับการประยุกต์ใช้งานสนทนา (LaMDA) โดยปัญญาประดิษฐ์ของ Google, Gemini เป็นบริการ AI สนทนาเชิงทดลองที่ออกแบบมาเพื่อประมวลผลและสร้างข้อความที่มีคุณภาพเทียบเท่ามนุษย์, แปลภาษา, และให้คำตอบที่มีข้อมูล
ข้อสรุปด้านล่างนี้อธิบายสิ่งที่ทำให้มันแตกต่างจาก ChatGPT:
- เจมินีสามารถประมวลผลข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ ทำให้การตอบสนองมีความทันสมัยและแม่นยำมากขึ้น
- Gemini มีความสามารถแบบหลายรูปแบบ และสามารถประมวลผลและสร้างข้อความ, โค้ด, รูปภาพ, และเสียง ทำให้สามารถทำงานและประยุกต์ใช้ได้หลากหลายมากขึ้น
- Gemini มอบการเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์และความเข้าใจ ในคำสั่งและเหตุผลที่ซับซ้อนผ่านข้อมูล นำไปสู่การตอบสนองที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
- การผสานรวมกับระบบนิเวศของ Google ช่วยให้ Gemini เข้าถึง Google Search, Google Workspace และแอปพลิเคชันอื่น ๆ ของ Google ได้ดียิ่งขึ้น
Copy. ai
Copy.ai เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดของ ChatGPT สำหรับการเขียน โดยมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจ นักการตลาด และผู้ประกอบการที่ต้องการผสานการสร้างเนื้อหาเข้ากับกระบวนการทำงานของธุรกิจ ใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อช่วยธุรกิจในด้าน การเขียนข้อความทางการตลาด คำอธิบายสินค้า การตลาดผ่านอีเมล และการโฆษณา Copy.ai รองรับหลายภาษา ทำให้เหมาะสำหรับธุรกิจและนักการตลาดในหลากหลายประเทศและภูมิภาค
Anthropic's Claude
พัฒนาโดยAnthropic, Claude เป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ออกแบบมาเพื่อการโต้ตอบกับ AI อย่างปลอดภัย
Claude 2 เป็นที่รู้จักกันดีในด้านคุณสมบัติที่ใช้งานง่ายและ ความสามารถในการสนทนาที่ซับซ้อน โมเดลนี้ มุ่งเน้นด้านความปลอดภัยและความสอดคล้องกับค่านิยมของมนุษย์ และเหมาะที่สุดสำหรับการสนทนาทั่วไป ธุรกิจ และการวิจัย
เหนือกว่า ChatGPT: ClickUp Brain
ChatGPT ทำงานได้ดีมาก แต่ความถูกต้องของข้อมูลและการค้นคว้าของมันยังมีข้อบกพร่องอยู่บ้าง มันสามารถ 'สร้างภาพลวง' ขณะสร้างข้อมูลทางเทคนิคและระบุข้อมูลสุ่มเป็นข้อเท็จจริงได้
นั่นหมายความว่ามันไม่ใช่เครื่องมือ AI ที่ดีที่สุดสำหรับการตั้งค่าองค์กร เพราะ คุณต้องออกจากพื้นที่ทำงานของคุณเพื่อถามคำถาม AI แต่เราได้แก้ไขแล้ว—ด้วยClickUp Brain!
ในฐานะผู้ช่วย AI ที่ติดตั้งมาในตัวของ ClickUp, ClickUp Brain สามารถช่วยคุณได้จากภายในพื้นที่ทำงานของคุณ สร้างแผนโครงการ เขียนอีเมลถึงลูกค้า มอบหมายงาน ติดตามความคืบหน้า ตรวจสอบกำหนดเวลา และอื่นๆ อีกมากมาย
ClickUp Brain มีความเข้าใจเชิงบริบทที่ขับเคลื่อนโดยความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลภายในพื้นที่ทำงาน ด้วยการ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างงาน โครงการ เอกสาร และบทบาทของผู้ใช้ จึงสามารถให้ข้อมูลและคำแนะนำที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้
ตัวอย่างเช่น หากผู้จัดการโครงการถามว่า "ผลลัพธ์หลักของโครงการนี้คืออะไร?" ClickUp Brain จะให้สรุปโดยอ้างอิงจากเป้าหมายและงานของโครงการ
นี่คือสิ่งที่คุณสามารถทำได้ด้วย ClickUp Brain
ผู้จัดการความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์
เครื่องมือนี้เป็นคู่มือที่คุณสามารถพึ่งพาได้สำหรับทุกคำถามที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน. ถามได้เลยเกี่ยวกับงาน, โครงการ, เอกสาร, และบุคลากรของบริษัทคุณ และได้รับคำตอบอย่างรวดเร็ว.
ผู้จัดการความรู้ด้วย AI ช่วยคุณในเรื่อง:
- การค้นหาและการเรียกคืน: ค้นหาข้อมูลจากเอกสารและหน้าวิกิของคุณได้อย่างรวดเร็ว
- การวิเคราะห์ข้อมูล: วิเคราะห์ข้อมูลภายในเอกสารของคุณ เช่น อัตราการเกิดข้อบกพร่องหรือรายการดำเนินการของงาน
- ความคืบหน้าของทีม: ตรวจสอบความคืบหน้าของงานและโครงการของทีมคุณ
ผู้จัดการโครงการ AI
ผู้จัดการโครงการ AI นำเสนอรายการดำเนินการอัตโนมัติ การวางแผนงานย่อย และการกรอกข้อมูลอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาของคุณอย่างมากในงานที่ต้องทำซ้ำๆ
มาดูคุณสมบัติของมันกัน:
- การอัตโนมัติของสรุปโครงการและการอัปเดตความคืบหน้า: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการอัปเดตมีความถูกต้องและสะท้อนถึงสถานะปัจจุบันของงาน เอกสาร และความคืบหน้าของทีม
- ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI: เน้นตัวชี้วัดที่สำคัญและตัวบ่งชี้ความก้าวหน้าสำหรับงาน เอกสาร และสมาชิกในทีม เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูล
นักเขียน AI สำหรับการทำงาน
เครื่องมือผู้ช่วยเขียนแบบบูรณาการนี้ช่วยให้คุณปรับปรุงและตรวจสอบการสะกดคำในงานเขียนที่เกี่ยวข้องกับงานของคุณ เช่น หน้าแลนดิ้ง อีเมล บันทึกการประชุม ฯลฯ
นี่คือสิ่งที่มันสามารถทำได้:
- สร้างตาราง: สร้างตารางข้อมูลได้อย่างง่ายดายสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น รีวิวร้านอาหารหรือการวิเคราะห์คู่แข่ง
- การสร้างเทมเพลต: สร้างเทมเพลตได้อย่างรวดเร็วสำหรับกรณีการใช้งานต่าง ๆ งาน เอกสาร และโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณ
- การถอดเสียงและสรุปเนื้อหา: แปลงไฟล์เสียงเป็นข้อความ และใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อสกัดข้อมูลสำคัญจากการประชุมและคลิปของคุณ
อย่างชัดเจน ClickUp คือแอปทุกอย่างที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่คุณต้องการสำหรับทุกทีมของคุณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ทะเยอทะยานทั้งหมดของคุณ
ยกระดับเกม AI ของคุณด้วย ClickUp Brain
เราหวังว่าชีทโกง ChatGPT ฉบับสมบูรณ์นี้จะช่วยให้คุณเชี่ยวชาญศิลปะของการตั้งคำถาม ซึ่งคำถามที่ออกแบบมาอย่างดีสามารถเปิดประตูสู่โลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลได้!
อย่างไรก็ตาม เราจำเป็นต้องตระหนักถึงผลกระทบทางจริยธรรมของการใช้ ChatGPT ด้วย สิ่งหนึ่งที่ควรสังเกตคือ แพลตฟอร์มนี้ทำนายข้อมูลมากกว่าที่จะเข้าใจข้อมูลในขณะที่สร้างคำตอบ
ในทางตรงกันข้าม เครื่องมือการจัดการโครงการด้วย AI ของ ClickUp สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากงาน เอกสาร และองค์ประกอบอื่นๆ ของโครงการได้ ทำให้สามารถให้คำตอบที่เกี่ยวข้องและช่วยได้มากขึ้นตามบริบท ช่วยในการเข้าใจความละเอียดอ่อนของโครงการ งาน และพลวัตของทีมของคุณ ทำให้สามารถให้โซลูชันที่ปรับแต่งได้มากขึ้น
ลองใช้งานโดยสมัครที่ ClickUpฟรี!