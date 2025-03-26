11 แม่แบบงบประมาณกิจกรรมฟรี

การสร้างงบประมาณสำหรับงานอีเวนต์อาจเป็นเรื่องที่วุ่นวายมาก คุณกำลังเปรียบเทียบใบเสนอราคาจากผู้ให้บริการ จัดการสเปรดชีตที่ไม่มีวันจบ และวิ่งตามการอนุมัติจากลูกค้า—ทั้งหมดนี้ในขณะที่พยายามยึดงบประมาณที่ดูเหมือนจะมีชีวิตของมันเอง
และเมื่อคุณคิดว่าคุณควบคุมทุกอย่างได้แล้ว กำหนดการก็เปลี่ยนไป และการวางแผนทรัพยากรของคุณก็หลุดลอยไปหมด
โชคดีที่แม่แบบงบประมาณสำหรับงานอีเวนต์สามารถช่วยให้กระบวนการทั้งหมดง่ายขึ้น แม่แบบเหล่านี้ช่วยให้คุณติดตามทุกอย่างได้อย่างชัดเจนและง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่าย หมวดหมู่ รายการย่อย และประมาณการค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องปวดหัว
ในบล็อกโพสต์นี้ เราได้รวบรวมเทมเพลตงบประมาณสำหรับจัดงานฟรี 11 แบบ เพื่อช่วยลดภาระของคุณ มาดูกันเถอะว่าเทมเพลตไหนจะเหมาะกับคุณที่สุด เพื่อให้การจัดงบประมาณเป็นเรื่องง่าย!
อะไรคือแบบแผนงบประมาณสำหรับกิจกรรม?
แม่แบบงบประมาณงานอีเวนต์คือสเปรดชีตหรือเอกสารที่มีโครงสร้างซึ่งช่วยผู้วางแผนงานและผู้ประสานงานในการสร้างงบประมาณงานอีเวนต์และติดตามการเงินของงาน แม่แบบนี้ประกอบด้วยหมวดหมู่ที่สามารถปรับแต่งได้หลายรายการและสูตรคำนวณที่ติดตั้งไว้เพื่อประมาณค่าใช้จ่ายและรายได้ของงาน
แม่แบบงบประมาณสำหรับงานบางประเภทอนุญาตให้คุณเปรียบเทียบประมาณการกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงได้ แม่แบบเหล่านี้มีแผนภูมิเพื่อช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของงาน ค่าใช้จ่าย และกำไรหรือขาดทุนที่คาดการณ์ไว้เทียบกับที่เกิดขึ้นจริง
คุณยังสามารถวางแผนทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตงบประมาณสำหรับกิจกรรม ซึ่งจะระบุความต้องการของทรัพยากรตามลำดับความสำคัญของงานและช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
อะไรคือสิ่งที่ทำให้แบบฟอร์มงบประมาณงานดี?
แบบฟอร์มงบประมาณกิจกรรมพิจารณาค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ตั้งแต่ค่าเช่าสถานที่และค่าอาหารและเครื่องดื่ม ไปจนถึงการตลาด การบันเทิง ค่าธรรมเนียมผู้บรรยาย ค่าที่พัก และค่าขนส่ง ช่วยให้คุณสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้อย่างถูกต้อง
นี่คือคุณสมบัติบางประการที่คุณต้องระวังไว้ขณะเลือกเทมเพลตงบประมาณสำหรับกิจกรรม:
- ความสะดวกในการใช้งาน: เลือกเทมเพลตที่มีรูปแบบที่ใช้งานง่าย การปรับแต่งเทมเพลต การป้อนข้อมูล และการสร้างแผนภูมิควรทำได้ง่าย
- หมวดหมู่ที่ครอบคลุมสำหรับกิจกรรม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถใช้เทมเพลตนี้สำหรับกิจกรรมต่างๆ ได้ ตรวจสอบค่าใช้จ่าย รายได้ การคำนวณกำไร และหมวดหมู่อื่นๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณ
- การคำนวณอัตโนมัติ: เลือกเทมเพลตที่มีสูตรคำนวณในตัวสำหรับคำนวณต้นทุนจริง ต้นทุนประมาณการ รายได้ และส่วนต่างระหว่างค่าใช้จ่ายที่ประมาณการกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
- การนำเสนอข้อมูล: มองหาเทมเพลตที่มีแดชบอร์ดแบบครบวงจรเพื่อแสดงค่าใช้จ่ายและรายได้ของงานคุณในรูปแบบกราฟหรือแผนภูมิวงกลม
- การปรับแต่ง: รับเทมเพลตที่มีการปรับแต่งที่เป็นประโยชน์ ต้องสามารถเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองได้ ปรับเปลี่ยนหมวดหมู่ค่าใช้จ่าย และปรับแต่งขั้นตอนของงานอีเวนต์ตามความต้องการของคุณ
- การร่วมมือและการแบ่งปัน:แบบฟอร์มงบประมาณสำหรับกิจกรรมหรือโครงการที่ดีควรมีฟังก์ชันการทำงานแบบเรียลไทม์เพื่อให้ทีมของคุณสามารถอัปเดตข้อมูลงบประมาณได้
- การจัดการผู้ขาย: เลือกสเปรดชีตงบประมาณสำหรับงานอีเวนต์ที่มีฟีเจอร์การจัดการค่าใช้จ่ายของผู้ขายและการติดตามใบแจ้งหนี้ เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดและชำระเงินได้ทันเวลา
11 แบบฟอร์มงบประมาณสำหรับงานอีเวนต์
เราได้รวบรวมรายการเทมเพลตงบประมาณงานอัจฉริยะที่สามารถใช้งานได้ฟรี!
ลองดูและดาวน์โหลดเทมเพลตงบประมาณกิจกรรมฟรีที่เหมาะกับความต้องการของคุณที่สุด! ⚡
1. แม่แบบงบประมาณกิจกรรม ClickUp
สำหรับงบประมาณของกิจกรรม หลักการที่ดีคือการจัดสรรเงินทุนให้ครอบคลุมหมวดหมู่หลัก และกันเงินไว้ 10-20% ของงบประมาณสำหรับกรณีฉุกเฉิน.เทมเพลตงบประมาณกิจกรรมของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่เหมาะอย่างยิ่งเพื่อช่วยคุณปฏิบัติตามกฎนี้ และควบคุมงบประมาณของคุณให้อยู่ในกรอบโดยการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ.
คุณสามารถใช้เทมเพลตงบประมาณกิจกรรมที่เรียบง่ายนี้เพื่อกำหนดเป้าหมายและงบประมาณของกิจกรรมติดตามค่าใช้จ่ายทั้งหมดในที่เดียว จัดสรรทรัพยากร และวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อตัดสินใจอย่างมีข้อมูล เทมเพลตงบประมาณกิจกรรมนี้โดย ClickUp คือทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อ:
- วางแผนการเงินสำหรับงานของคุณตั้งแต่เริ่มต้น
- ระบุโอกาสในการประหยัดต้นทุน
- ประเมินความพยายามทางการตลาดสำหรับงานของคุณ
- เพิ่มประสิทธิภาพความรับผิดชอบทางการเงิน
เพื่อเริ่มต้น ให้เริ่มคำนวณค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับงานของคุณ และให้เทมเพลตทำส่วนที่เหลือให้คุณ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณสามารถใช้ClickUp Docsเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับไอเดียงานอีเวนต์ กำหนดประมาณการค่าใช้จ่าย และเพิ่มบันทึกที่เป็นประโยชน์ร่วมกับทีมของคุณได้
2. แม่แบบข้อเสนอแผนงบประมาณ ClickUp
ลองนึกภาพว่าคุณกำลังวางแผนการประชุมสัมมนาประจำปีของบริษัท คุณได้เริ่มวางแผนแล้ว—ติดต่อผู้ขาย จ้างผู้จัดเลี้ยง และสั่งสินค้าของบริษัท แต่เมื่อคุณนำเสนอสรุปค่าใช้จ่ายให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พวกเขากลับบอกว่าค่าใช้จ่ายเกินงบประมาณที่วางแผนไว้สำหรับงานนี้
ตอนนี้คุณจะต้องเจรจาสัญญาใหม่และหาผู้จัดหาสินค้าใหม่ ซึ่งจะทำให้เสียเวลาและแรงงาน
ข้อผิดพลาดร้ายแรงใช่ไหม?แม่แบบข้อเสนอประมาณการงบประมาณสำหรับงานอีเวนต์ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงสถานการณ์เช่นนี้ได้
ด้วยเทมเพลตข้อเสนอแนะงบประมาณของ ClickUp คุณสามารถแยกแยะค่าใช้จ่ายของกิจกรรมของคุณได้ล่วงหน้าเป็นอย่างดี และนำเสนอภาพรวมของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกิจกรรมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขออนุมัติ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมองเห็นค่าใช้จ่ายได้ชัดเจนขึ้นเพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องเข้าใจแผนกิจกรรมและตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
เทมเพลตนี้เสนอ:
- ภาพรวมค่าใช้จ่ายโครงการโดยละเอียด
- แผนที่เส้นทางอย่างละเอียดเพื่อติดตามการใช้จ่ายในงาน
- ภาพประกอบเพื่อสื่อสารข้อเสนอประมาณการงบประมาณงานของคุณได้อย่างง่ายดาย
แบบฟอร์มการเสนอแผนงบประมาณช่วยให้คุณสามารถรักษาเอกสารที่ ถูกต้องและสม่ำเสมอ สำหรับค่าใช้จ่ายของกิจกรรมได้. มันช่วยลดข้อผิดพลาดและปรับปรุงความสามารถของคุณในการสื่อสารข้อเสนอของคุณไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย.
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณสามารถใช้ClickUp Brainเพื่อสร้างข้อเสนอแผนงบประมาณอย่างละเอียดได้ เพียงป้อนข้อกำหนด ประมาณการค่าใช้จ่าย และรูปแบบที่ต้องการ จากนั้นผู้ช่วย AI จะจัดการส่วนที่เหลือให้เอง
3. แม่แบบการวางแผนกิจกรรม ClickUp
หากคุณยังลังเลเกี่ยวกับการซื้อซอฟต์แวร์วางแผนงาน คุณสามารถลองใช้แม่แบบการวางแผนงานของ ClickUp ได้
เทมเพลตพร้อมใช้งานนี้ช่วยให้คุณปรับปรุงกระบวนการวางแผนงานให้เป็นระบบตั้งแต่การวางแผนเช่าสถานที่ไปจนถึงการชำระเงินให้กับผู้ขายและการสร้างรายชื่อแขก มีรายการที่บันทึกไว้ล่วงหน้าสำหรับกิจกรรมงาน สถานที่ และใบแจ้งหนี้เพื่อการจัดการงานที่ราบรื่น
คุณสามารถใช้แบบแผนการวางแผนกิจกรรมเพื่อ:
- วางแผนการจองสถานที่จัดงานและเสนอราคาค่าใช้จ่ายจากผู้จัดหา
- จัดทีมและทรัพยากรของคุณให้สอดคล้องกันเพื่อกระบวนการวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพ
- ติดตามงบประมาณของกิจกรรม
4. แม่แบบแผนการตลาดกิจกรรม ClickUp
แน่นอนว่าคุณต้องการให้กิจกรรมการตลาดของบริษัทคุณเป็นสิ่งที่ใหญ่โตต่อไปเพื่อให้แบรนด์ของคุณโดดเด่น อย่างไรก็ตาม การวางแผนกิจกรรมใหญ่โตเช่นนี้พร้อมผู้เชิญภายนอกหลายคนอาจเป็นเรื่องที่น่ากลัวคุณจะต้องสร้างรายการตรวจสอบการวางแผนกิจกรรม จัดสรรงบประมาณ รวบรวมทีมและทรัพยากร และประสานงานกับผู้ขายเพื่อให้สำเร็จลุล่วง
นั่นคือจุดที่คุณจำเป็นต้องใช้เทมเพลตแผนการตลาดอีเวนต์ของ ClickUp
เทมเพลตนี้มีงาน งบประมาณ และกำหนดเวลาเพื่อช่วยให้คุณติดตามว่าใครรับผิดชอบอะไรและงานวางแผนกิจกรรมดำเนินไปอย่างไร มีบอร์ดแบ่งขั้นตอนเพื่อจัดระเบียบรายการที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกิจกรรม—การวางแผน การดำเนินการ และการประเมินผล นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มขั้นตอนที่กำหนดเองสำหรับการวิจัยตลาด งบประมาณการตลาด การวัด KPI และอื่นๆ ได้อีกด้วย
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อระดมความคิดสำหรับกิจกรรมการตลาด คุณสามารถทำงานร่วมกับทีมของคุณ เพิ่มไอเดีย วาดแผนผัง และเขียนบันทึกได้อย่างราบรื่น
5. แม่แบบการโปรโมตกิจกรรม ClickUp
การโปรโมตกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการจัดการกิจกรรม คุณจำเป็นต้องค้นหาวิธีที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุดในการสร้างกระแสให้กับกิจกรรมของคุณเพื่อให้ประสบความสำเร็จอย่างงดงาม
เทมเพลตการโปรโมตกิจกรรมของ ClickUpรวบรวมงานและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการโปรโมตทั้งหมดไว้ในที่เดียว—ตั้งแต่การตั้งค่าแคมเปญโซเชียลมีเดียไปจนถึงการจองช่างภาพและการติดต่อผู้มีอิทธิพล
คุณสามารถสร้างรายการแยกต่างหากสำหรับค่าใช้จ่ายในการโปรโมตกิจกรรม และเพิ่มงานย่อยสำหรับช่องทางการโปรโมต เช่น การโฆษณา การตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ การตลาดผ่านผู้มีอิทธิพล แคมเปญอีเมล โฆษณาดิจิทัล โฆษณาสิ่งพิมพ์ และอื่นๆ เมื่อคุณสร้างรายการการดำเนินการแล้ว ให้ป้อนค่าใช้จ่ายในช่องจำนวนเงินเพื่อบันทึกค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับงานโปรโมตกิจกรรมนั้นๆ
💡เคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้การทำงานอัตโนมัติของ ClickUpเพื่อส่งอีเมลโปรโมชั่นให้กับแขกและตั้งการแจ้งเตือนสำหรับทีมของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าทุกกำหนดเวลาจะได้รับการปฏิบัติตาม
6. แม่แบบเอกสารวางแผนกิจกรรม ClickUp
กำลังวางแผนจัดงานประชุมเสมือนจริงอยู่ใช่ไหม? ยอดเยี่ยมมาก! การประชุมเสมือนจริงเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นในหลากหลายภูมิภาค และช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดงาน แต่จะทำอย่างไรให้งานประสบความสำเร็จด้วยงบประมาณที่จำกัด?
เข้าสู่เทมเพลตเอกสารวางแผนกิจกรรมของ ClickUp! เอกสารนี้มอบกรอบการทำงานที่ครอบคลุมสำหรับการจัดการรายละเอียดกิจกรรมทั้งหมดและการวางแผนทางการเงินอย่างราบรื่น คุณสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อสร้างงบประมาณสำหรับกิจกรรมเสมือนจริงและติดตามค่าใช้จ่ายได้
เพื่อสร้างตารางสำหรับจัดการงบประมาณของกิจกรรม เพียงพิมพ์/ตาราง และกด Enter.
นี่คือตัวอย่างตารางที่คุณสามารถใช้ได้:
|หมวดหมู่
|งบประมาณที่จัดสรร
|ต้นทุนจริง
|ความแปรปรวน
|เปอร์เซ็นต์ที่ใช้จ่าย
|หมายเหตุ/ความคิดเห็น
|สถานที่
|10,000 ดอลลาร์
|฿9,500
|-500 ดอลลาร์
|95%
|ส่วนลดสำหรับการจองล่วงหน้า
|การตลาด
|สามพันดอลลาร์
|สามพันสามร้อยดอลลาร์
|บวก $300
|หนึ่งร้อยสิบเปอร์เซ็นต์
|ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์
|จัดเลี้ยง
|แปดพันดอลลาร์
|แปดพันสองร้อยดอลลาร์
|บวก 200 ดอลลาร์
|หนึ่งร้อยสองเปอร์เซ็นต์
|จำนวนผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
เอกสารแม่แบบการวางแผนกิจกรรมช่วยคุณ:
- ติดตามการประมาณค่าใช้จ่ายและกำหนดเวลาของคุณให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
- ทำให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน
- ทำให้การติดตามค่าใช้จ่ายและการจัดทำงบประมาณง่ายขึ้น
7. แม่แบบการจัดการกิจกรรม ClickUp
คุณมีแผนใหญ่สำหรับงานใหญ่ครั้งต่อไปของคุณหรือไม่?เทมเพลตการจัดการกิจกรรมของ ClickUpสามารถช่วยคุณทำให้แผนเหล่านั้นกลายเป็นจริงได้
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณจัดการโครงการอีเวนต์ทุกประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงบริษัทหรือซีรีส์สัมมนาออนไลน์ คุณสามารถบริหารงบประมาณอีเวนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการกรอกข้อมูลในช่องที่กำหนดเอง เช่น 'งบประมาณ' 'งบประมาณที่ใช้แล้ว' 'งบประมาณคงเหลือ' และ 'สถานะการชำระเงิน'
แบบแผนการจัดการกิจกรรมยังช่วยคุณจัดการเวลาและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงของการพลาดรายละเอียด และเพิ่มประสบการณ์ของกิจกรรมสำหรับแขก
ส่วนที่ดีที่สุด? เทมเพลตนี้มีมุมมองแผนที่เพื่อช่วยให้คุณมองเห็นภาพสถานที่จัดงานและวางแผนการจัดการด้านโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: วางแผนกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือการจัดการเวลาของ ClickUpช่วยคุณติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละกิจกรรมและประมาณเวลาที่ต้องใช้ในการทำภารกิจให้เสร็จสิ้น
8. แม่แบบการจัดการโครงการตามงบประมาณของ ClickUp
แม้ว่าคุณต้องการสร้างความประทับใจให้กับแขกทุกคน เช่าสถานที่หรูหรา และจัดอาหารระดับกูร์เมต์ในเมนู แต่มันก็อาจเป็นเรื่องยากที่จะควบคุมงบประมาณให้อยู่ในกรอบที่ตั้งไว้
เทมเพลตการจัดการโครงการตามงบประมาณของ ClickUpช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เพื่อวางแผนทรัพยากรสำหรับงานอีเวนต์ของคุณ จัดลำดับความสำคัญ และกำหนดระยะเวลาให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนด คุณสามารถจัดระเบียบงานในแต่ละขั้นตอนต่อเนื่องกันและจัดลำดับความสำคัญโดยคำนึงถึงข้อจำกัดด้านงบประมาณ
📮ClickUp Insight: พนักงานที่ต้องใช้ความรู้ในการทำงานโดยทั่วไปต้องติดต่อกับคน 6 คนโดยเฉลี่ยเพื่อให้งานสำเร็จนั่นหมายถึงการติดต่อกับบุคคลสำคัญ 6 คนทุกวันเพื่อรวบรวมบริบทที่จำเป็น ปรับความสำคัญให้ตรงกัน และผลักดันโครงการให้ก้าวหน้า ความท้าทายนี้เป็นเรื่องจริง—การติดตามงานอย่างต่อเนื่อง ความสับสนเกี่ยวกับเวอร์ชัน และช่องว่างที่มองไม่เห็นในความคืบหน้า ล้วนบั่นทอนประสิทธิภาพการทำงานของทีม แพลตฟอร์มแบบรวมศูนย์เช่นClickUp พร้อมด้วย Connected Search และ AI Knowledge Manager ช่วยแก้ไขปัญหานี้โดยทำให้บริบทพร้อมใช้งานได้ทันทีเพียงปลายนิ้วของคุณ
เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณ:
- รับภาพรวมที่ชัดเจนของต้นทุนโครงการ เพื่อให้มั่นใจในการคาดการณ์งบประมาณที่ถูกต้อง
- ระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
- เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงกับงบประมาณ
9. แม่แบบงบประมาณงานแต่งงานโดย Microsoft 365
"การยึดติดกับงบประมาณงานแต่งงานของคุณนั้นเป็นไปไม่ได้ เตรียมตัวให้พร้อมที่จะใช้จ่ายเกินกว่าที่คาดไว้" นั่นคือสิ่งที่คนส่วนใหญ่พูดกัน
อย่างไรก็ตามแม่แบบงบประมาณงานแต่งงานของ Microsoftจะช่วยให้คุณควบคุมค่าใช้จ่ายงานแต่งงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่แบบนี้มีแผนภูมิวงกลมแบบซันเบิร์สต์เพื่อติดตามว่าเงินของคุณถูกใช้ไปกับอะไร เช่น ร้านดอกไม้ ผู้จัดเลี้ยง ช่างภาพ หรือชุดแต่งงาน ดูลูกศรของแต่ละรายการเพื่อดูว่าค่าใช้จ่ายเกินหรือต่ำกว่างบประมาณที่กำหนดไว้
คุณสามารถแก้ไขเทมเพลตงานแต่งงานได้ใน Excel, Word และ PowerPoint นอกจากนี้ คุณยังสามารถอัปโหลดไปยัง OneDrive และแชร์กับคู่ของคุณ ครอบครัว และเพื่อนๆ ได้อีกด้วย
10. แบบฟอร์มงบประมาณกิจกรรมองค์กร โดย Fliplet
เทมเพลตงบประมาณสำหรับงานอีเวนต์องค์กรของ Fliplet เป็นเทมเพลตงบประมาณใน Excelที่ใช้งานง่าย ช่วยให้คุณระบุรายการค่าใช้จ่าย เปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์กับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และคำนวณอัตรากำไรที่คาดว่าจะได้รับ
มีรูปแบบที่เรียบง่ายและชัดเจน พร้อมหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สำหรับกิจกรรมทางธุรกิจ คุณเพียงแค่กรอกรายละเอียดสำหรับยอดรวมที่คาดการณ์ไว้และยอดรวมที่เกิดขึ้นจริง ระบบจะคำนวณยอดรวมที่คาดการณ์และยอดรวมที่เกิดขึ้นจริงโดยอัตโนมัติ
11. แม่แบบงบประมาณสำหรับผู้วางแผนงานอีเวนต์ โดย GooDocs
เทมเพลตงบประมาณสำหรับวางแผนงานอีเวนต์ของ GooDocsช่วยให้คุณสามารถมองเห็นภาพงบประมาณและงานต่าง ๆ ของงานอีเวนต์ได้อย่างชัดเจน คุณสามารถใช้กราฟและแผนภูมิวงกลมเพื่อติดตามเงินทุนที่จัดสรรในแต่ละหมวดหมู่ ซึ่งจะช่วยให้คุณระบุพื้นที่ที่ใช้เงินมากที่สุด เพื่อจัดสรรทรัพยากรใหม่ให้เหมาะสม ลดค่าใช้จ่ายโดยรวม และบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยการมองเห็นข้อมูลในรูปแบบภาพ คุณสามารถติดตามการเกินงบประมาณได้ตั้งแต่เนิ่นๆ และดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที แบบฟอร์มนี้ช่วยคำนวณงบประมาณโดยอัตโนมัติ และให้คุณติดตามการใช้จ่ายเพื่อดูว่าเงินในงบประมาณของคุณถูกใช้ไปมากน้อยเพียงใด ซึ่งช่วยให้คุณมีแผนทางการเงินที่ชัดเจนสำหรับงานของคุณ
Ace Event Management พร้อมเทมเพลตงบประมาณงานที่ปรับแต่งได้
การอยู่ในงบประมาณในขณะที่กำลังเผชิญกับการวางแผนงานอาจเป็นเรื่องยาก นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องให้ความสนใจอย่างมากกับการวางแผนและการติดตามค่าใช้จ่าย
รายการเทมเพลตงบประมาณกิจกรรมฟรีของเราช่วยคุณได้ในระหว่างการทำงาน. พวกเขามีทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อสร้างงบประมาณกิจกรรม รวมถึงวิธีการติดตามความคืบหน้าของกิจกรรมของคุณ, จัดลำดับความสำคัญของค่าใช้จ่าย, จัดการผู้ขาย, ติดตามกำหนดเวลา, และตรวจจับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นของการใช้จ่ายเกินและล่าช้า.
เทมเพลตของ ClickUp สามารถผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณได้อย่างไร้รอยต่อ ทำให้คุณสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีสิ่งใดตกหล่นระหว่างการวางแผนและดำเนินการจัดงานของคุณ
ไม่ว่าคุณจะมีความต้องการแบบใด ไม่ว่าจะเป็นส่วนตัว ธุรกิจ ขนาดใหญ่ หรือเฉพาะกลุ่ม ClickUp มีเทมเพลตที่พร้อมช่วยให้คุณวางแผนงานของคุณได้อย่างครบถ้วนตั้งแต่ต้นจนจบ
ลงทะเบียนใช้ ClickUpเพื่อดาวน์โหลดเทมเพลตที่ใช้งานง่ายเหล่านี้ได้เลยตอนนี้! 🏃♀️➡