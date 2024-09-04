บล็อก ClickUp
วิธีเพิ่มลายเซ็นใน Google Docs

Praburam
4 กันยายน 2567

ในสถานที่ทำงานและหน่วยงานทางการ ลายเซ็นของคุณไม่ใช่เพียงแค่พิธีการ แต่เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่น เป็นสัญลักษณ์แห่งการยอมรับของคุณ

ในยุคของการจัดเก็บเอกสารแบบดิจิทัล ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มีความจำเป็นสำหรับสถานการณ์ต่าง ๆ รวมถึง:

  • เอกสารทางกฎหมาย: สัญญา, พินัยกรรม, และเอกสารมอบอำนาจ
  • การติดต่อทางธุรกิจ: จดหมายทางการ, ข้อเสนอ, และใบแจ้งหนี้
  • เอกสารส่วนตัว: การ์ดอวยพร จดหมาย และงานศิลปะ

ไม่ว่าคุณจะกำลังเซ็นสัญญาหรือเขียนจดหมาย จะมีบางครั้งที่จำเป็นต้องเพิ่มลายเซ็นของคุณลงใน Google Doc บทความนี้จะแสดงวิธีการทำเช่นนั้น

วิธีเพิ่มลายเซ็นใน Google Docs

คุณอาจต้องการเพิ่มลายเซ็นลงในเอกสาร Google Docs ของคุณสำหรับเอกสารหลากหลายประเภท เช่น จดหมายปะหน้า บันทึกขอบคุณการต่อสัญญา ข้อเสนอ หรือรายงาน

สำหรับทั้งหมดนี้และอื่น ๆ อีกมากมาย คุณสามารถเพิ่มลายเซ็นของคุณลงใน Google Docs ได้โดยตรงในไม่กี่ขั้นตอนง่าย ๆ

วิธี 1: แทรกภาพลายเซ็นที่เขียนด้วยมือใน Google Docs

หากคุณได้สร้างลายเซ็นที่เขียนด้วยมือและบันทึกไว้เป็นรูปภาพแล้ว (เช่น ภาพสแกนหรือภาพถ่ายของลายเซ็นที่เขียนด้วยมือ) คุณสามารถแทรกเข้าไปใน Google Doc ของคุณโดยตรงโดยทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:

  • อัปโหลดลายเซ็นของคุณไปยัง Google Docs: เปิดเอกสาร Google Docs ของคุณ ไปที่ แทรก > รูปภาพ > อัปโหลด คุณสามารถเลือกรูปภาพลายเซ็นของคุณจากคอมพิวเตอร์/Google Drive/Google Photos
  • ปรับขนาดและตำแหน่ง: ลากและปรับขนาดรูปภาพให้พอดีกับตำแหน่งที่ต้องการ
ใส่ลายเซ็นที่เขียนด้วยมือในเอกสาร Google

ปรับคุณสมบัติของภาพ

  คลิกขวาที่ภาพที่แทรกไว้แล้วเลือกคุณสมบัติเพื่อปรับแต่งลักษณะของมัน: จัดวางข้อความ: เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม (เช่น In Line with Text) เพื่อควบคุมวิธีการไหลของข้อความรอบลายเซ็น ขนาดและตำแหน่ง: ปรับความกว้าง ความสูง และตำแหน่งของภาพให้พอดีกับเค้าโครงเอกสารของคุณ ความโปร่งใส: หากลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของคุณมีพื้นหลังโปร่งใส คุณสามารถรักษาไว้ได้โดยเลือก Transparent ในหน้าต่างคุณสมบัติ
  • ข้อความห่อ: เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม (เช่น ข้างเคียงกับข้อความ) เพื่อควบคุมวิธีการไหลของข้อความรอบลายเซ็น
  • ขนาดและตำแหน่ง: ปรับความกว้าง ความสูง และตำแหน่งของภาพให้เหมาะสมกับรูปแบบเอกสารของคุณ
  • ความโปร่งใส: หากลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของคุณมีพื้นหลังโปร่งใส คุณสามารถรักษาไว้ได้โดยเลือก "โปร่งใส" ในหน้าต่างคุณสมบัติ
  • ข้อความห่อ: เลือกตัวเลือกที่เหมาะสม (เช่น ขนานกับข้อความ) เพื่อควบคุมวิธีการไหลของข้อความรอบลายเซ็น
  • ขนาดและตำแหน่ง: ปรับความกว้าง ความสูง และตำแหน่งของภาพให้เหมาะสมกับเค้าโครงเอกสารของคุณ
  • ความโปร่งใส: หากลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของคุณมีพื้นหลังโปร่งใส คุณสามารถรักษาไว้ได้โดยเลือก "โปร่งใส" ในหน้าต่างคุณสมบัติ

สิ่งที่ควรคำนึงเพิ่มเติม

  • ใช้ภาพลายเซ็นของคุณที่มีความละเอียดสูง หลีกเลี่ยงภาพที่เบลอหรือมีพิกเซล เนื่องจากอาจปรากฏผิดรูปเมื่อแทรกในเอกสาร ภาพที่สแกนหรือภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้องคุณภาพดีจะเหมาะสมที่สุด
  • แม้ว่าไฟล์ภาพส่วนใหญ่ (เช่น JPEG, PNG) จะสามารถใช้งานร่วมกับ Google Docs ได้ แต่ควรใช้ไฟล์ PNG สำหรับการบีบอัดแบบไม่สูญเสียคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการรักษาคุณภาพลายเซ็นของคุณไว้อย่างสมบูรณ์

💈โบนัส: 15 เคล็ดลับ Google Docs เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันในเอกสาร

วิธี 2: วาดลายเซ็นของคุณใน Google Docs

หากคุณต้องการลุคที่ดูเป็นดิจิทัลมากขึ้นแต่ยังคงความเป็นส่วนตัว คุณสามารถออกแบบลายเซ็นของคุณได้โดยตรงใน Google Docs

ขั้นตอนในการวาดและเพิ่มลายเซ็นใน Google Docs

เพื่อสร้างและแทรกลายเซ็นส่วนตัวของคุณใน Google Doc ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  • ระบุตำแหน่งที่ต้องการ: คลิกที่ตำแหน่งที่คุณต้องการให้ลายเซ็นปรากฏ
  • แทรกภาพวาด: ไปที่ แทรก > ภาพวาด > ใหม่
วาดและเพิ่มลายเซ็นในเอกสาร Google
  • เลือกเครื่องมือ Scribble: คลิกที่ลูกศร (▼) ข้างไอคอนเส้น แล้วเลือก Scribble
เครื่องมือขีดเขียนเพื่อเพิ่มลายเซ็นในเอกสาร Google
  • เซ็นชื่อของคุณ: ใช้เมาส์หรือทัชแพดเพื่อเซ็นชื่อของคุณ
เซ็นชื่อของคุณใน Google Docs
  • บันทึกและปิด: คลิก บันทึกและปิด เพื่อใช้ลายเซ็นกับเอกสารของคุณ
บันทึกและปิดเอกสาร
  • เอกสารของคุณจะมีลายเซ็นที่ดูเป็นมืออาชีพแล้ว
ตัวอย่างลายเซ็นในเอกสาร Google

ขั้นตอนในการวาดและแก้ไขลายเซ็นใน Google Docs

เมื่อคุณได้วาดลายเซ็นของคุณใน Google Docs แล้ว คุณสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้ นี่คือคำแนะนำแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนเพื่อช่วยคุณผ่านกระบวนการนี้:

  • เลือกลายเซ็น คลิกที่ไอคอนเลือก
  • คลิกไอคอนเลือก
  • คลิกไอคอนเลือก
แก้ไขลายเซ็นใน Google Docs
  • จากนั้นคลิกส่วนของลายเซ็นที่คุณต้องการแก้ไข
แก้ไขลายเซ็น
  เลือกการกระทำ: ลบ: กดปุ่ม Delete บนแป้นพิมพ์เพื่อลบส่วนที่เลือก ปรับขนาด: กดปุ่ม Shift ค้างไว้ (สำหรับการปรับขนาดตามสัดส่วน) และลากมุมสีน้ำเงินเพื่อทำให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง ย้าย: ลากการเลือกไปยังตำแหน่งใหม่ จัดรูปแบบ: ใช้สีเส้น, ความหนาของเส้น, รูปแบบเส้น, จุดเริ่มต้นของเส้น และจุดสิ้นสุดของเส้น เพื่อจัดรูปแบบตามที่คุณต้องการ
  • ลบ: กดปุ่ม Delete บนแป้นพิมพ์ของคุณเพื่อลบส่วนที่เลือก
  • ปรับขนาด: กดปุ่ม Shift ค้างไว้ (สำหรับการปรับขนาดแบบคงสัดส่วน) แล้วลากมุมสีฟ้าเพื่อทำให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง
  • ย้าย: ลากการเลือกไปยังตำแหน่งใหม่
  • รูปแบบ: ใช้สีเส้น, ความหนาเส้น, ลายเส้น, จุดเริ่มต้นเส้น, และจุดสิ้นสุดเส้นเพื่อจัดรูปแบบตามที่คุณต้องการ
  • ลบ: กดปุ่ม Delete บนแป้นพิมพ์ของคุณเพื่อลบส่วนที่เลือก
  • ปรับขนาด: กดปุ่ม Shift ค้างไว้ (สำหรับการปรับขนาดแบบคงสัดส่วน) แล้วลากมุมสีน้ำเงินเพื่อทำให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง
  • ย้าย: ลากการเลือกไปยังตำแหน่งใหม่
  • รูปแบบ: ใช้สีเส้น, ความหนาเส้น, ลายเส้น, จุดเริ่มต้นเส้น, และจุดสิ้นสุดเส้นเพื่อจัดรูปแบบตามที่คุณต้องการ
  • ยกเลิกการเปลี่ยนแปลง: กด Command+Z (Mac) หรือ Ctrl+Z (Windows) เพื่อยกเลิกข้อผิดพลาดใดๆ
  • บันทึกลายเซ็นของคุณ: เมื่อคุณทำการแก้ไขตามที่ต้องการแล้ว ให้คลิก บันทึกและปิด เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลง
เพิ่มลายเซ็นใน Google Docs

สิ่งที่ควรคำนึงถึง:

  • การทดลอง: อย่ากลัวที่จะลองขนาด ตำแหน่ง และการหมุนที่แตกต่างกันเพื่อค้นหาความพอดีที่สมบูรณ์แบบสำหรับเอกสารของคุณ คุณสามารถใช้ประเภทปากกา ความหนา และสีที่แตกต่างกันเพื่อค้นหาสไตล์ลายเซ็นที่สะท้อนบุคลิกของคุณได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่มองค์ประกอบเช่นอักษรย่อหรือสัญลักษณ์ส่วนตัว
  • ใช้เลเยอร์: หากคุณมีองค์ประกอบหลายอย่างในลายเซ็นของคุณ (เช่น ข้อความ รูปร่าง) คุณสามารถใช้เลเยอร์เพื่อแก้ไขแต่ละองค์ประกอบได้อย่างอิสระ

อ่านเพิ่มเติม:10 แม่แบบ Google Docs ที่แก้ไขได้ฟรี

วิธี 3: ใช้ส่วนเสริมสำหรับลายเซ็นใน Google Docs

สำหรับวิธีการขั้นสูงและไม่ต้องลงมือทำเองมากนัก ลองใช้ส่วนเสริมลายเซ็นดูซอฟต์แวร์อัตโนมัติลายเซ็นสามารถช่วยให้ การเพิ่มลายเซ็นที่เขียนด้วยมือลงใน Google Docs ของคุณเป็นเรื่องง่ายขึ้น

พวกเขามีคุณสมบัติเช่นการแทรกอัตโนมัติ, ตัวเลือกการปรับแต่ง, และการผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ของ Google Workspace นี่คือวิธีที่คุณสามารถทำได้:

  • ค้นหาส่วนเสริมลายเซ็น: ไปที่ Google Workspace Marketplace และค้นหา 'ส่วนเสริมลายเซ็น'
  • ติดตั้งส่วนเสริม: ทำตามคำแนะนำในการติดตั้งสำหรับส่วนเสริมที่เลือก
  • เพิ่มลายเซ็นของคุณ: ใช้คุณสมบัติของตัวช่วยเสริมเพื่อสร้างหรืออัปโหลดลายเซ็นของคุณ และแทรกมันลงในเอกสารของคุณ
Google Workplace Marketplace สำหรับส่วนเสริมลายเซ็นในเอกสาร Google Docs
ผ่านทางGoogle Workplace Marketplace

นอกเหนือจากพื้นฐานแล้ว นี่คือเคล็ดลับเพิ่มเติมเพื่อให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากส่วนเสริมลายเซ็นของคุณ:

  • ส่วนเสริมบางตัวช่วยให้คุณเพิ่มองค์ประกอบแบบไดนามิก เช่น วันที่ปัจจุบัน เวลา หรือแม้แต่ตำแหน่งที่ตั้ง เพื่อให้ลายเซ็นของคุณเป็นข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอ
  • คุณสามารถตั้งค่ากฎเพื่อให้ใช้ลายเซ็นต่าง ๆ โดยอัตโนมัติตามเนื้อหาของเอกสาร ผู้รับ หรือเกณฑ์อื่น ๆ
  • หากส่วนเสริม Google Docs ของคุณรองรับ ให้เชื่อมต่อกับบัญชี Gmail ของคุณเพื่อเพิ่มลายเซ็นดิจิทัลของคุณโดยอัตโนมัติในอีเมลขาออก
  • ใช้คุณสมบัติการประมวลผลแบบกลุ่มเพื่อเพิ่มลายเซ็นให้กับเอกสารหลายฉบับพร้อมกัน
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนเสริม Google Docs ของคุณมีการจัดเก็บและการส่งข้อมูลลายเซ็นของคุณอย่างปลอดภัย

วิธีเพิ่มลายเซ็นใน Google Docs ผ่านโทรศัพท์มือถือของคุณ

แม้ว่าฟังก์ชันหลักของการเพิ่มลายเซ็นดิจิทัลใน Google Docs จะยังคงเหมือนเดิมทั้งบนโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ แต่ขั้นตอนเฉพาะและส่วนติดต่อผู้ใช้อาจแตกต่างกันเล็กน้อยเนื่องจากความแตกต่างของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

ขั้นตอนในการเพิ่มลายเซ็นใน Google Docs โดยใช้โทรศัพท์

นี่คือคำแนะนำแบบขั้นตอนต่อขั้นตอนสำหรับการลงนามในเอกสาร Google ของคุณผ่านโทรศัพท์มือถือ:

  • ดาวน์โหลดแอป Google Docs จาก Playstore/Appstore
  • เมื่อคุณมีแอปแล้ว ให้เปิด/สร้างเอกสาร Google Doc ที่คุณต้องการลงนาม
ลงชื่อเข้าใช้เอกสาร Google โดยใช้โทรศัพท์
  • วางเคอร์เซอร์ของคุณในตำแหน่งที่คุณต้องการให้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ปรากฏ
  • แตะปุ่มแทรก (+) แล้วเลือกภาพ
เพิ่มลายเซ็นใน Google Doc บนโทรศัพท์
  • เลือกภาพลายเซ็นของคุณจากรูปภาพในอุปกรณ์แล้วคลิกที่ เพิ่ม
เลือกภาพลายเซ็น
  • บันทึกเอกสาร และรูปภาพลายเซ็นของคุณจะถูกเพิ่มเข้าไป
บันทึกเอกสาร

💡เคล็ดลับจากมืออาชีพ: ลองฝึกเซ็นชื่อของคุณบนกระดาษก่อนนำไปใช้บนโทรศัพท์ เพื่อให้ลายเซ็นดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น

ทำให้การจัดการเอกสารง่ายขึ้นด้วย ClickUp

แม้ว่า Google Docs จะเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่า แต่ก็มีข้อจำกัดในบางด้าน ข้อจำกัดเรื่องขนาดไฟล์ ตัวเลือกการจัดรูปแบบที่ค่อนข้างพื้นฐาน และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการผสานรวม อาจไม่ตอบโจทย์ผู้ใช้ที่ต้องการฟีเจอร์ขั้นสูงหรือการทำงานที่ราบรื่นไร้รอยต่อ

หากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการทำงานร่วมกันClickUpเป็นโซลูชันการจัดการเอกสารที่สามารถช่วยคุณแก้ไขข้อจำกัดเหล่านี้และเพลิดเพลินกับประโยชน์เพิ่มเติม

คลิกอัพ ด็อกส์
สร้าง แก้ไข และลงนามในเอกสารได้อย่างง่ายดายด้วย ClickUp Docs

นี่คือเหตุผลที่ ClickUp ดีกว่า Google Docs:

  • การลงนามเอกสารอย่างง่ายดาย: รับลายเซ็นดิจิทัลจากสมาชิกในทีมของคุณได้เพียงไม่กี่คลิก ประหยัดเวลาและลดความยุ่งยาก
  • ฟิลด์ที่กำหนดเอง:สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองใน ClickUpเพื่อติดตามข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเอกสารของคุณ เช่น สถานะของเอกสาร วันที่ครบกำหนด หรือเจ้าของที่มอบหมาย
  • การดำเนินการแบบกลุ่ม: จัดการเอกสารหลายฉบับพร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพด้วยการดำเนินการแบบกลุ่ม เช่น การย้าย การคัดลอก หรือการลบ
  • การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อกับงานของคุณ: เชื่อมโยงเอกสารกับงานใน ClickUpที่เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย
ClickUp-Docs
เพิ่มงานในเอกสาร ClickUp ของคุณเมื่อคุณแชร์เอกสาร
  • แม่แบบเอกสารสำหรับการเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว: ใช้แม่แบบ ClickUp ที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อสร้างเอกสารได้เร็วขึ้น
  • การจัดรูปแบบข้อความแบบสมบูรณ์: เพิ่มหัวข้อ, จุดรายการ, แบนเนอร์, รูปภาพ, และอื่น ๆ เพื่อให้เอกสารของคุณน่าสนใจและให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน
ClickUp-เอกสาร
จัดรูปแบบและปรับแต่งเอกสารของคุณด้วย ClickUp Docs
  • ไวท์บอร์ด: ร่วมมือกันทางภาพกับสมาชิกในทีมโดยใช้ความสามารถไวท์บอร์ดในตัวของ ClickUp
  • แผนผังความคิด: สร้างและจัดระเบียบความคิดโดยใช้ClickUp Mind Maps
  • ไฟล์แนบ: แนบไฟล์ประเภทต่างๆ ไปกับเอกสารของคุณ รวมถึงรูปภาพ, PDF, และเอกสารสเปรดชีต
  • รายการตรวจสอบ: ใช้รายการตรวจสอบงานของ ClickUpเพื่อสร้างรายการตรวจสอบภายในเอกสารของคุณเพื่อติดตามความคืบหน้าและตรวจสอบให้แน่ใจว่างานเสร็จสมบูรณ์
  • การติดตามเวลา: ติดตามเวลาที่ใช้ในการทำงานกับเอกสารผ่านClickUp Project Time Trackingเพื่อปรับปรุงการจัดการโครงการและการจัดสรรทรัพยากร
  • แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้: สร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองโดยใช้แดชบอร์ดของ ClickUpเพื่อแสดงข้อมูลเอกสารและติดตามความคืบหน้า
  • คุณสมบัติการเข้าถึง: ClickUp Docs ได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงการเข้าถึง โดยให้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ความเข้ากันได้กับโปรแกรมอ่านหน้าจอและการนำทางด้วยแป้นพิมพ์

ต้องการแบ่งปันความเชี่ยวชาญของคุณกับทีมของคุณหรือไม่? สร้างฐานความรู้ภายในและเชิญพวกเขาให้สำรวจคอลเลกชันเอกสาร บันทึก และแนวคิดของคุณ

แต่นั่นยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ด้วย ClickUpคุณสามารถใช้ AI สำหรับการจัดทำเอกสารได้อย่างง่ายดาย

ClickUp Brainเป็นฟีเจอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยอัตโนมัติในงานต่าง ๆ เช่น การสร้างเอกสาร การสรุปเนื้อหา และการจัดระเบียบข้อมูล มันช่วยให้คุณจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการแนะนำเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง สร้างข้อมูลเชิงลึก และทำให้การจัดการและการแบ่งปันเอกสารง่ายขึ้น

แต่อย่าเพิ่งเชื่อเราเพียงฝ่ายเดียว นี่คือสิ่งที่Mitch Stephens ผู้จัดการโครงการเทคนิค PMP ของ Shiptourกล่าวไว้:

ตั้งแต่เริ่มใช้ ClickUp ทีมของเราได้ค่อยๆ ย้ายออกจาก Google Docs สำหรับการจัดทำเอกสาร และเอกสารได้พัฒนาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ตั้งแต่เริ่มใช้ ClickUp ทีมของเราได้ค่อยๆ ย้ายออกจาก Google Docs สำหรับการจัดทำเอกสาร และเอกสารได้พัฒนาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

ด้วย ClickUp Brain คุณสามารถ:

  • สร้างเนื้อหา: ไม่ว่าคุณต้องการบทความบล็อก, อีเมล, หรือรายงาน, ClickUp Brain สามารถช่วยคุณเริ่มต้นด้วยร่างได้
  • พัฒนาการเขียนของคุณ: ClickUp Brainนำเสนอเครื่องมือเขียนด้วย AI ที่ดีที่สุดที่สามารถแนะนำ การแก้ไขเพื่อให้การเขียนของคุณชัดเจน กระชับ และน่าสนใจยิ่งขึ้น
  • ระดมความคิด: ติดขัดกับภาวะเขียนไม่ออกใช่ไหม? ClickUp Brain สามารถช่วยคุณสร้างไอเดียและมุมมองใหม่ๆ ได้
ClickUp Brain
สร้างเนื้อหาและระดมความคิดด้วย ClickUp Brain

นอกเหนือจาก Google Docs: การใช้ ClickUp สำหรับลายเซ็นและอื่น ๆ

นั่นคือทั้งหมดสำหรับคู่มือของเราเกี่ยวกับวิธีการเพิ่มลายเซ็นใน Google Docs! แม้ว่าจะเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างตรงไปตรงมา แต่ก็มีบางสิ่งที่ควรจำไว้ เช่น การสร้างภาพลายเซ็นของคุณและการแทรกมันลงในเอกสารของคุณ

หากคุณกำลังมองหาโซลูชันที่มากกว่าแค่ซอฟต์แวร์แก้ไขเอกสารและมีทุกสิ่งที่คุณต้องการในการจัดการเอกสารของคุณ คุณอาจต้องการลองใช้ ClickUp

ClickUp คือแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง ซึ่งให้คุณเข้าถึงฟีเจอร์หลากหลายรวมถึงการทำงานร่วมกันในเอกสาร ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ อีกมากมาย หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ClickUp คุณสามารถสมัครบัญชีฟรีได้ทันที