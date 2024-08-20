วิธีการนำกลยุทธ์หินก้อนใหญ่มาใช้กับธุรกิจของคุณ

แนวคิด 'ก้อนหินใหญ่' เป็นอุปมาอุปไมยที่ชัดเจนสำหรับการจัดการเวลาและการตั้งเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
มันวาดภาพของขวดโหลใบหนึ่งที่คุณต้องใส่ก้อนหินใหญ่ ก้อนกรวด และทรายลงไปให้พอดี อุปมาอุปไมยนี้เรียบง่ายแต่ลึกซึ้ง: หากคุณไม่ใส่ก้อนหินใหญ่—ซึ่งก็คือสิ่งสำคัญที่สุดของคุณ หรือ 'ก้อนหินใหญ่เชิงกลยุทธ์'—ลงไปก่อน ในภายหลังจะไม่มีที่ว่างพอสำหรับมัน เมื่อขวดโหลเต็มไปด้วยทรายและก้อนหินเล็ก ๆ
แม้ว่าที่มาที่แน่ชัดของอุปมานี้จะค่อนข้างคลุมเครือ แต่มีแนวโน้มว่ามันมีรากฐานมาจากภูมิปัญญาเชิงปฏิบัติของหลายชั่วอายุคนที่ต้องเผชิญกับการสร้างสมดุลระหว่างความต้องการที่ขัดแย้งกัน
หลักการ 'ก้อนหินใหญ่' ได้พบพันธมิตรที่ทรงพลังในหนังสือของสตีเฟน โควีย์ 7 นิสัยสู่ความสำเร็จน่าทึ่งของคนมีประสิทธิภาพสูง. เราจะสำรวจหัวข้อนี้เพิ่มเติมในบล็อกโพสต์นี้และค้นพบเครื่องมือที่จะช่วยคุณวางก้อนหินใหญ่เชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจของคุณ.
บทนำสู่แนวคิดก้อนหินใหญ่
กลยุทธ์ "The Big Rocks" เป็นเทคนิคการจัดการเวลาและการจัดลำดับความสำคัญ "The Big Rocks" ในที่นี้หมายถึงงานหรือเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของคุณ ซึ่งหากสำเร็จแล้ว จะส่งผลกระทบมากที่สุด โดยการมุ่งเน้นไปที่สิ่งสำคัญเหล่านี้ก่อน คุณจะมั่นใจได้ว่างานเหล่านั้นจะเสร็จสมบูรณ์และไม่ถูกฝังอยู่ใต้กองงานเล็ก ๆ ที่มีความสำคัญน้อยกว่า
ลองนึกภาพว่าคุณมีโหลแก้วใบใหญ่เปล่าๆ หนึ่งใบ คุณต้องการเติมมันให้เต็ม แนวคิดเรื่อง "ก้อนหินใหญ่" ก็คือ คิดถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดที่คุณต้องการบรรลุ—นั่นคือ "ก้อนหินใหญ่" ของคุณ อาจเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่การได้ลูกค้ารายใหญ่ไปจนถึงการวิ่งมาราธอนให้สำเร็จ
เคล็ดลับคือให้ใส่ก้อนหินก้อนใหญ่ลงไปในขวดก่อน หากคุณเริ่มด้วยสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น การเช็คอีเมลหรือดูซีซั่นถัดไปของรายการโปรดใน Netflix (สิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนทรายในขวด) คุณจะไม่มีที่ว่างสำหรับก้อนหินก้อนใหญ่ในภายหลัง
กลยุทธ์ "The Big Rocks" มอบข้อได้เปรียบหลายประการให้กับองค์กร ในที่ทำงาน ทีมผู้นำมักจะกำหนด "The Big Rocks" ให้กับทีมต่าง ๆ โดยการมุ่งเน้นไปที่จำนวนน้อยของ 우선순위ที่สำคัญที่สุด ธุรกิจสามารถทำได้ดังนี้:
- เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร: กระจายทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพไปยังโครงการที่มีผลกระทบสูง
- เพิ่มสมาธิและความชัดเจน: สร้างทิศทางที่ชัดเจนสำหรับพนักงานด้วยเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้
- เสริมสร้างขวัญกำลังใจและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: ฉลองความสำเร็จที่สำคัญและลดความเหนื่อยล้า
- ปรับปรุงการตัดสินใจ: จัดลำดับความสำคัญของงานตามการมีส่วนร่วมต่อเป้าหมายโดยรวม
- ส่งมอบผลลัพธ์ที่เหนือกว่า: บรรลุผลลัพธ์ที่จับต้องได้ด้วยการทำงานที่น้อยลงแต่สำคัญมากขึ้น
ก้อนหินใหญ่และการบริหารเวลา
หลักการก้อนหินใหญ่ คือการให้ความสำคัญกับเวลาของคุณ โดยการระบุและจัดตารางเวลาสำหรับ 'ก้อนหินใหญ่' ของคุณก่อน คุณจะได้สร้างกรอบที่มั่นคงสำหรับวัน สัปดาห์ หรือแม้กระทั่งปีของคุณ ซึ่งจะทำให้กิจกรรมที่สำคัญที่สุดซึ่งมีส่วนช่วยต่อเป้าหมายของคุณได้รับ ความสนใจที่สมควรได้รับ
ตัวอย่างเช่น, หากคุณเป็นนักเขียน, 'ก้อนหินใหญ่' ของคุณอาจเป็นการเขียนเนื้อหาใหม่. คุณจะให้ความสำคัญกับเวลาการเขียนแทนที่จะติดอยู่กับอีเมลหรือโซเชียลมีเดียที่ไม่มีที่สิ้นสุด. เมื่อคุณจัดการกับบล็อกการเขียนหลัก ๆ ได้แล้ว, คุณสามารถจัดตารางงานที่ไม่สำคัญมากนักเช่นการค้นคว้าหรือการแก้ไข.
สตีเฟน โควีย์ และ 'ก้อนหินก้อนใหญ่'
สตีเฟน โควีย์ ผู้เขียนผลงานสำคัญ นิสัยที่ 7 ของคนที่มีประสิทธิผลสูง มีความเชื่อมโยงกับแนวคิด "ก้อนหินใหญ่" แม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้คิดค้นอุปมาอุปไมยนี้ขึ้นมา แต่เขาได้ทำให้เป็นที่รู้จักและขยายความสำคัญให้มากยิ่งขึ้น
ปรัชญาของโคฟีย์มุ่งเน้นที่ความมีประสิทธิผลเหนือกว่าความมีประสิทธิภาพ เขาเน้นย้ำว่าเราควรมุ่งเน้นไปที่การทำสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าการทำสิ่งต่างๆ ให้ถูกต้อง เราให้ความสำคัญกับงานที่สำคัญที่สุดและมุ่งเน้นไปที่ 'สิ่งที่ถูกต้อง' เพื่อบรรลุเป้าหมายระยะยาวของเรา
แนวคิด "ก้อนหินใหญ่" ถูกนำมาใช้โดยตรงที่สุดในนิสัยที่ 3 ของโคฟีย์ 'ทำสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อน' นิสัยนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและวินัยในตนเอง มันส่งเสริมให้บุคคลระบุบทบาทที่สำคัญที่สุดของตนเองและจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมที่สนับสนุนบทบาทเหล่านั้น
กุญแจสำคัญไม่ใช่การจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่อยู่ในตารางเวลาของคุณ แต่คือการจัดตารางเวลาสำหรับสิ่งที่คุณให้ความสำคัญ
นอกจากนี้ การเน้นย้ำของโคฟีย์เกี่ยวกับการเริ่มต้นด้วยจุดจบในใจนั้นเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับแนวคิด Big Rocks โดยการจินตนาการถึงผลลัพธ์ที่ต้องการ คุณสามารถระบุขั้นตอนสำคัญ (Big Rocks) ที่จำเป็นในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นได้ดีขึ้น
ก้อนหินใหญ่และการจัดการเชิงกลยุทธ์
แนวคิดเรื่องก้อนหินใหญ่ได้พบการประยุกต์ใช้ที่ทรงพลังในเทคโนโลยีและการจัดการเชิงกลยุทธ์
หัวใจของการจัดการเชิงกลยุทธ์คือความสามารถในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับ การจัดสรรทรัพยากรและมุ่งเน้นความพยายามไปที่ใด
โดยการให้ความสำคัญกับวัตถุประสงค์ที่สำคัญจำนวนจำกัด องค์กรสามารถมุ่งเน้นทรัพยากร พลังงาน และความสนใจไปที่สิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง
แนวคิด "ก้อนหินใหญ่" (The Big Rocks) มอบกรอบโครงสร้างที่เป็นระบบสำหรับกระบวนการนี้ หลังจากระบุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดแล้ว องค์กรสามารถมั่นใจได้ว่าความสำคัญเหล่านี้ได้ถูกฝังไว้ในกระบวนการทำงานทุกระดับขององค์กร การสอดคล้องนี้สร้างความมุ่งหมายร่วมกัน กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของพนักงาน และเพิ่มผลผลิต
การประยุกต์ใช้ก้อนหินใหญ่ในธุรกิจและการจัดการ
#1 การวางแผนกลยุทธ์
ก้อนหินใหญ่ในแผนกลยุทธ์มักจะเป็น เป้าหมายที่กว้างขวางและครอบคลุม ซึ่งทำให้ทุกคนในทีมสอดคล้องกับภารกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กร
อาจรวมถึง:
- ความเป็นผู้นำตลาด: การบรรลุตำแหน่งที่โดดเด่นในกลุ่มตลาดเฉพาะ
- นวัตกรรม: การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ล้ำสมัย
- ประสบการณ์ของลูกค้า: มอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแก่ลูกค้า
- ผลการดำเนินงานทางการเงิน: การบรรลุเป้าหมายรายได้ กำไร หรือการเติบโตที่เฉพาะเจาะจง
- การสรรหาและพัฒนาบุคลากร: สร้างทีมงานระดับโลก
ตัวอย่างเช่น บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอาจกำหนด "Big Rocks" ของตนว่า
- การบรรลุความเหมาะสมระหว่างผลิตภัณฑ์กับตลาด
- การจัดหาเงินทุนเริ่มต้น
- การสร้างทีมวิศวกรรมที่แข็งแกร่ง
#2 ส่งเสริมนวัตกรรม
นวัตกรรมมักเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีความมุ่งเน้น ด้วยจำนวน "Big Rocks" ที่มุ่งเน้นนวัตกรรมอย่างจำกัด องค์กรสามารถนำทรัพยากรและบุคลากรไปทุ่มเทให้กับพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงได้
แนวทางนี้ช่วยลดความเสี่ยงของการกระจายทรัพยากรมากเกินไปและเพิ่มโอกาสในการเกิดนวัตกรรมที่ก้าวล้ำ ตัวอย่างเช่น บริษัทเภสัชกรรมอาจให้ความสำคัญกับการพัฒนายารักษาโรคเฉพาะโรคเป็นโครงการ Big Rock
#3 การตลาดแบบเจาะกลุ่มเป้าหมาย
การตลาดที่มีประสิทธิภาพต้องการความแม่นยำ แนวคิด "บิ๊ก ร็อกส์" สามารถช่วยให้องค์กรกำหนดตลาดเป้าหมายของตนได้ และพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่มุ่งเน้นได้
โดยการระบุโปรไฟล์ลูกค้าที่เหมาะสมที่สุดและเข้าใจความต้องการของพวกเขา ธุรกิจสามารถสร้างแคมเปญที่มุ่งเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายของตน
ตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตรถยนต์หรูหราอาจมุ่งเน้นไปที่กลุ่มประชากรเฉพาะที่มีรายได้สูงและมีความชื่นชอบในแบรนด์พรีเมียมเป็น Big Rock สำหรับการตลาดของพวกเขา
#4 การจัดการความเสี่ยง
แนวทาง "ก้อนหินใหญ่" สามารถส่งผลต่อการตัดสินใจ โดยการกำหนดกรอบทางเลือกในแง่ของผลประโยชน์และผลเสียที่อาจเกิดขึ้น
เมื่อจัดลำดับความสำคัญของ "หินก้อนใหญ่" องค์กรสามารถตัดสินใจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการได้รับผลตอบแทนสูงสูงสุดในขณะที่ลดความเสี่ยงของการล้มเหลวอย่างมีนัยสำคัญให้น้อยที่สุด
ตัวอย่างเช่น การลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ อาจถือเป็นการลงทุนแบบหินก้อนใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูงแต่ให้ผลตอบแทนสูง
ความกลัวการสูญเสีย, แนวโน้มทางจิตวิทยาที่หลีกเลี่ยงการสูญเสียมากกว่าการได้มาซึ่งกำไรที่เท่าเทียมกัน, ก็มีความเกี่ยวข้องกับแนวคิด Big Rocks.
โดยการมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่สำคัญเพียงไม่กี่ข้อ องค์กรสามารถลดความเสี่ยงของการสูญเสียอย่างมีนัยสำคัญได้
ตัวอย่างเช่น บริษัทค้าปลีกอาจให้ความสำคัญกับการปกป้องฐานลูกค้าหลักของตนเป็นเหมือนก้อนหินใหญ่ โดยลดความเสี่ยงของการสูญเสียลูกค้าที่ภักดีไปยังคู่แข่ง
วิธีการนำแนวคิดหินก้อนใหญ่มาใช้
แนวคิด Big Rocks เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการจัดลำดับความสำคัญและบรรลุเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของคุณ การใช้ซอฟต์แวร์การจัดการงานและเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยให้คุณนำกลยุทธ์ Big Rocks ไปปฏิบัติได้อย่างประสบความสำเร็จ
คุณสามารถใช้เครื่องมืออย่าง ClickUp เพื่อนำแนวคิด Big Rocks มาใช้และติดตามความก้าวหน้าของคุณได้:
1. ตั้งและติดตามเป้าหมายก้อนใหญ่ของคุณ
ขั้นตอนแรกในการนำแนวคิด Big Rocks มาใช้คือการระบุเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของคุณClickUp Goals ช่วยให้คุณสามารถสร้างและจัดการเป้าหมาย กำหนดผลลัพธ์สำคัญ และติดตามความก้าวหน้าได้ โดยการแบ่งเป้าหมายใหญ่ให้กลายเป็นขั้นตอนเล็ก ๆ ที่สามารถดำเนินการได้ คุณจะรักษาความมุ่งมั่นและความต่อเนื่องในการทำงานได้
ClickUp Goals นำเสนอวิธีการที่มีโครงสร้างในการจัดการสิ่งสำคัญของคุณ
- จัดหมวดหมู่เป้าหมายของคุณให้อยู่ในพื้นที่โฟกัสที่แตกต่างกันโดยการสร้างโฟลเดอร์ ตัวอย่างเช่น สร้างโฟลเดอร์สำหรับการวิ่งระยะสั้น, OKRs ระยะยาว, ตัวชี้วัดประสิทธิภาพของพนักงานแต่ละคน, หรือชุดเป้าหมายที่สำคัญอื่น ๆ
- ติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติเมื่อคุณทำภารกิจเสร็จสิ้น มอบการมองเห็นแบบเรียลไทม์ในการบรรลุเป้าหมายของคุณ ตัวอย่างเช่น ภารกิจทั้งหมดภายในสปรินต์สามารถเชื่อมโยงกับเป้าหมายที่สอดคล้องกันเพื่อวัดความคืบหน้าของสปรินต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- กำหนดเป้าหมายเชิงตัวเลข, ติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง, และควบคุมเป้าหมายของคุณให้อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้อง
- ใช้ประโยชน์จากClickUp Brainในการสร้างไอเดียเป้าหมาย โดยการให้คำแนะนำหรือคำสำคัญที่เกี่ยวข้อง AI จะสามารถเสนอคำแนะนำเพื่อช่วยให้คุณระบุ Big Rocks ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์โดยรวมของคุณได้
คุณยังสามารถ ใช้ เทมเพลตเป้าหมายอัจฉริยะ เพื่อช่วยคุณเขียน ก้อนหินใหญ่ ของคุณโดยใช้เทคนิค SMART Goals ได้อีกด้วย
การบรรลุเป้าหมายของคุณเริ่มต้นด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและสามารถดำเนินการได้.เทมเพลตเป้าหมาย SMART ของ ClickUpมอบโครงสร้างและเครื่องมือเพื่อเปลี่ยนความปรารถนาของคุณให้กลายเป็นความจริง.
SMART ย่อมาจาก จำเพาะเจาะจง วัดผลได้ สามารถบรรลุได้ เกี่ยวข้อง และกำหนดเวลาได้ โดยการตั้งเป้าหมายที่สอดคล้องกับเกณฑ์เหล่านี้ คุณจะเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ
เทมเพลตนี้มอบแนวทางที่ครอบคลุมสำหรับการตั้งเป้าหมายและการจัดการ:
- สร้างและจัดระเบียบ: มุมมองเป้าหมาย SMART ช่วยให้คุณสามารถจัดโครงสร้างวัตถุประสงค์ของคุณได้อย่างชัดเจนและมุ่งเน้น
- วัดความพยายาม: มุมมองความพยายามของเป้าหมายช่วยให้คุณประเมินทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับแต่ละเป้าหมาย ซึ่งช่วยในการจัดลำดับความสำคัญ
- ระดมความคิดและจัดเก็บ: แผงมุมมอง SMART Goal Worksheet ให้พื้นที่สำหรับบันทึกแนวคิดและพัฒนาเป้าหมายของคุณ
- ติดตามเป้าหมายของบริษัท: มุมมองเป้าหมายของบริษัทให้ตำแหน่งศูนย์กลางในการติดตามวัตถุประสงค์ของทีมทั้งหมด
- เริ่มต้นได้ง่าย: มุมมองคู่มือเริ่มต้นจะแสดงคำแนะนำทีละขั้นตอนเพื่อแนะนำคุณตลอดกระบวนการ
- สถานะที่ปรับแต่งได้: ติดตามความคืบหน้าด้วยตัวเลือกเช่น เสร็จสมบูรณ์, กำลังดำเนินการ, ล่าช้า, หยุดชั่วคราว, และติดตาม
- การจัดการโครงการขั้นสูง: ใช้การติดตามเวลา, การพึ่งพา, การทำงานอัตโนมัติ และอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเป้าหมาย
📮 ClickUp Insight: 78% ของผู้ตอบแบบสำรวจของเราวางแผนอย่างละเอียดเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตั้งเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม น่าประหลาดใจที่ 50% ไม่ได้ติดตามแผนเหล่านั้นด้วยเครื่องมือเฉพาะ 👀
ด้วย ClickUp คุณสามารถเปลี่ยนเป้าหมายให้กลายเป็นงานที่สามารถทำได้จริงได้อย่างราบรื่น ช่วยให้คุณพิชิตเป้าหมายเหล่านั้นได้ทีละขั้นตอน นอกจากนี้แดชบอร์ดแบบไม่ต้องเขียนโค้ดของเรายังแสดงภาพความคืบหน้าของคุณอย่างชัดเจน ช่วยให้คุณเห็นความก้าวหน้าและควบคุมงานของคุณได้มากขึ้น เพราะ "การหวังพึ่งโชคชะตา" ไม่ใช่กลยุทธ์ที่เชื่อถือได้
💫 ผลลัพธ์ที่แท้จริง: ผู้ใช้ ClickUp กล่าวว่าพวกเขาสามารถรับงานเพิ่มขึ้นได้ประมาณ 10% โดยไม่รู้สึกเหนื่อยล้า
2. มองเห็นก้อนหินใหญ่ของคุณบนแดชบอร์ด
แดชบอร์ดของ ClickUpมอบเครื่องมือภาพที่ทรงพลังสำหรับการจัดการและติดตาม Big Rocks ด้วยการ เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ แดชบอร์ดจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมที่ชัดเจนของลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์และความก้าวหน้าของคุณ
เพื่อที่จะมองเห็นก้อนหินใหญ่ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เริ่มต้นด้วยการสร้างแดชบอร์ดที่เฉพาะเจาะจง ใช้ตัวเลือกการปรับแต่งของ ClickUp เพื่อปรับแต่งแดชบอร์ดให้เหมาะกับความต้องการของคุณโดยเฉพาะ เพิ่มการ์ดเพื่อแสดงตัวชี้วัดหลัก, วัตถุประสงค์, และความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับก้อนหินใหญ่ของคุณ
ส่วนประกอบหลักของแดชบอร์ดสำหรับ Big Rocks ได้แก่:
- บัตรเป้าหมาย: บัตรนี้ให้มุมมองรวมของ Big Rocks ของคุณ ทำให้คุณสามารถดูและแก้ไขเมตริกของทีม, เป้าหมาย, และเป้าหมายได้โดยตรงภายในแดชบอร์ด
- บัตรแยกประเภทความสำคัญ: รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการกระจายงานในแต่ละระดับความสำคัญโดยใช้บัตรนี้ แสดงข้อมูลในรูปแบบวงกลม แบตเตอรี่ หรือแผนภูมิแท่งเพื่อให้ง่ายต่อการตีความ
- บัตรลำดับความสำคัญตามเวลา: ติดตามการเปลี่ยนแปลงของลำดับความสำคัญของงานเพื่อระบุแนวโน้มและรูปแบบต่างๆ บัตรนี้สามารถช่วยให้คุณเข้าใจว่าคุณกำลังจัดการงานสำคัญของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด
- บัตรงานรวมทั้งหมด: บัตรเหล่านี้แสดงจำนวนงานทั้งหมดสำหรับแต่ละระดับความสำคัญ (ด่วน, สูง, ปกติ, ต่ำ, ไม่สำคัญ) เพื่อให้ภาพรวมอย่างรวดเร็วของปริมาณงานของคุณ
3. จินตนาการ, มอบหมาย, และจัดลำดับความสำคัญของก้อนหินใหญ่ของคุณ
การแบ่งเป้าหมายที่ซับซ้อนออกเป็นงานที่จัดการได้เป็นกุญแจสำคัญในการประสบความสำเร็จ
โดยการใช้ClickUp TasksและClickUp Views อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถจัดการและมองเห็นภาพรวมของกระบวนการทำงานของคุณได้, เพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือ, และติดตามความคืบหน้าในการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
แยกก้อนหินใหญ่เป็นงานใน ClickUp:
- การสร้างงาน: สำหรับแต่ละงานใหญ่ ให้สร้างงานหลักขึ้นมาหนึ่งงาน งานหลักนี้จะทำหน้าที่เป็นภาชนะสำหรับงานย่อยทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง
- การมอบหมายงาน: มอบหมายงานย่อยให้กับสมาชิกในทีมตามความถนัดและความพร้อมของแต่ละคน
- การพึ่งพาของงาน: กำหนดการพึ่งพาของงานเพื่อสร้างลำดับการกระทำที่เป็นตรรกะ ตั้งค่าการพึ่งพาเพื่อให้แน่ใจว่างานเสร็จสมบูรณ์ตามลำดับที่ถูกต้อง
- งานที่ทำซ้ำ: สำหรับงานที่ทำซ้ำบ่อย ให้ตั้งค่างานที่ทำซ้ำเพื่อกำหนดเวลาโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถช่วยได้สำหรับการตรวจสอบเป็นประจำ รายงาน หรือกิจกรรมประจำอื่นๆ
- ลำดับความสำคัญและกำหนดเวลา: กำหนดระดับความสำคัญและกำหนดเวลาให้กับแต่ละงานเพื่อรักษาความมุ่งเน้นและความเร่งด่วน
เห็นก้อนหินใหญ่ของคุณด้วย ClickUp Views:
- มุมมองบอร์ด:ใช้มุมมองบอร์ดสำหรับการแสดงภาพแบบคัมบังของ Big Rocks และงานที่เกี่ยวข้อง มุมมองนี้เหมาะสำหรับการติดตามความคืบหน้าและระบุจุดคอขวด
- มุมมองรายการ: สำหรับภาพรวมโดยละเอียดของงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ Big Rock หรือแผนกเฉพาะ ให้ใช้มุมมองรายการ มุมมองนี้แสดงรายการงานทั้งหมดอย่างครบถ้วน รวมถึงรายละเอียด ผู้รับผิดชอบ และวันที่ครบกำหนด
- มุมมองปฏิทิน: แสดงงานและกำหนดเวลาใน มุมมองปฏิทินเพื่อเข้าใจปริมาณงานและความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น คุณสามารถดูงานได้ตามวัน, สัปดาห์, เดือน, หรือปี
4. สื่อสารก้อนหินใหญ่ของคุณให้กับบริษัท
โดยการเปลี่ยนการสนทนาทั่วไปให้กลายเป็นการหารือเชิงกลยุทธ์ClickUp Chatกลายเป็นศูนย์กลางสำหรับการสื่อสารแบบ Big Rocks. ทีมสามารถแบ่งปันความคิด, ถามคำถาม, และให้คำแนะนำได้ในลักษณะที่ลื่นไหลและน่าสนใจ.
การสนทนาแบบเปิดนี้สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความรับผิดชอบ เนื่องจากพนักงานรู้สึกว่าตนเองมีส่วนร่วมในเป้าหมายในอนาคตของบริษัท
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ Chat View เพื่อสื่อสารและจัดการ Big Rocks ของคุณ:
- การแชร์เอกสาร: ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถแชร์เอกสาร Big Rocks ได้โดยตรงภายในช่องแชท เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงได้
- ประกาศสำคัญ: ใช้แชทเพื่อประกาศอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับ Big Rocks โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญและผลกระทบของมัน
- การส่งข้อความโดยตรง: สำหรับการสนทนาโดยละเอียดหรือข้อเสนอแนะเฉพาะเจาะจง ใช้การส่งข้อความโดยตรงเพื่อสื่อสารกับบุคคลหรือกลุ่มย่อย
- การมอบหมายงาน: มอบหมายงานได้โดยตรงภายในอินเทอร์เฟซแชท ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความรับผิดชอบ
- การใช้ @mentions: ดึงดูดความสนใจไปยังบุคคลหรือทีมเฉพาะได้อย่างรวดเร็วโดยใช้@mentions เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
5. จับตาดูหินก้อนใหญ่
ClickUp Remindersช่วยให้มั่นใจว่า Big Rocks ของคุณยังคงเป็นจุดโฟกัสหลักอยู่เสมอ การตั้งการแจ้งเตือนที่เหมาะสมตามเวลาจะช่วยรักษาแรงขับเคลื่อนและป้องกันไม่ให้เป้าหมายสำคัญหลุดลอยไป
คุณสามารถใช้ประโยชน์จากระบบแจ้งเตือนและปฏิทินใน ClickUp เพื่อรักษาสิ่งสำคัญหลักให้อยู่ในสายตา ด้วยวิธีต่อไปนี้:
- แยกหินก้อนใหญ่: สำหรับหินก้อนใหญ่ที่ซับซ้อน ให้สร้างการเตือนหลายครั้งเพื่อติดตามความคืบหน้าในแต่ละขั้นตอน
- ใช้ประโยชน์จากการแจ้งเตือนซ้ำ: สำหรับงานที่ต้องทำต่อเนื่องหรือการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับ Big Rocks ของคุณ ให้ตั้งค่าการแจ้งเตือนซ้ำ
- การแจ้งเตือนผู้แทน: มอบหมายการแจ้งเตือนให้กับสมาชิกทีมที่รับผิดชอบด้านต่างๆ ของ Big Rock
ข้อดีและข้อเสียของกลยุทธ์ก้อนหินใหญ่
กลยุทธ์ก้อนหินใหญ่ (The Big Rocks strategy) เป็นแนวทางที่ได้รับความนิยมในการจัดลำดับความสำคัญและการตั้งเป้าหมาย โดยสัญญาว่าจะช่วยเพิ่มความมุ่งมั่นและประสิทธิภาพในการทำงาน แต่เช่นเดียวกับเครื่องมืออื่น ๆ กลยุทธ์นี้ก็มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน:
ข้อดีของกลยุทธ์ก้อนหินใหญ่
- เพิ่มความมุ่งมั่น: ด้วยการมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายที่สำคัญเพียงไม่กี่ข้อ คุณจะกำจัดสิ่งรบกวน
- เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน: การจัดลำดับความสำคัญของงานสามารถนำไปสู่ประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่สูงขึ้น
- ทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น: เส้นทางที่ชัดเจนสู่ความสำเร็จช่วยสร้างความรู้สึกมีจุดมุ่งหมาย
- การจัดสรรทรัพยากรที่ดีขึ้น: การมุ่งเน้นที่พื้นที่สำคัญช่วยให้ใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
- ลดความเครียด: การจัดลำดับความสำคัญสามารถช่วยจัดการกับปริมาณงานที่ล้นมือได้
ข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นของกลยุทธ์ Big Rocks
- การมองแคบ: การมุ่งเน้นไปที่ "หินก้อนใหญ่" มากเกินไปอาจทำให้ละเลยงานเล็ก ๆ ที่สำคัญ
- โอกาสที่พลาดไป: การละเลยงานเล็ก ๆ อาจนำไปสู่การพลาดโอกาสในการเติบโต
- ความเสี่ยงของการล้มเหลว: การลงทุนอย่างหนักในไม่กี่ก้อนหินใหญ่ (Big Rocks) อาจเพิ่มความเสี่ยงของการสูญเสียหากพวกมันล้มเหลว
- ความยากลำบากในการวัดความก้าวหน้า: การติดตามความก้าวหน้าในเป้าหมายที่กว้างและครอบคลุมอาจเป็นเรื่องท้าทาย
วิธีแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
- การประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ: ประเมินหินก้อนใหญ่ของคุณเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงมีความสำคัญ
- แนวทางที่สมดุล: ผสานกลยุทธ์ "Big Rocks" เข้ากับระบบสำหรับจัดการงานขนาดเล็ก
- การลดความเสี่ยง: พัฒนาแผนสำรองสำหรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
- ตัวชี้วัดที่ชัดเจน: กำหนดตัวชี้วัดที่เฉพาะเจาะจงและสามารถวัดได้สำหรับแต่ละ Big Rock
- ความยืดหยุ่น: เตรียมตัวให้พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนจุดสนใจของคุณเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
นำกลยุทธ์ Big Rocks ไปใช้ด้วย ClickUp
กลยุทธ์ "ก้อนหินใหญ่" ไม่ใช่แค่คำฮิตติดปาก แต่เป็นความจำเป็นเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจที่ต้องการหลุดพ้นจากความธรรมดา ด้วยการให้ความสำคัญอย่างไม่ลังเลกับสิ่งที่สำคัญจริง ๆ คุณไม่ได้เพียงแค่ปรับปรุงการดำเนินงานให้ดีที่สุดเท่านั้น แต่คุณกำลังวางแผนเส้นทางสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
แต่การพูดนั้นไม่สำคัญเท่ากับการลงมือทำ นี่คือจุดที่ ClickUp กลายเป็นพันธมิตรที่ขาดไม่ได้
ลองนึกภาพว่ามีแพลตฟอร์มเดียวที่สามารถระบุสิ่งสำคัญหลักของคุณ แบ่งออกเป็นงานที่ทำได้จริง ติดตามความคืบหน้า และส่งเสริมการทำงานร่วมกัน นั่นคือ ClickUp ด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น เป้าหมาย งาน และแดชบอร์ด คุณไม่ได้แค่จัดการโครงการเท่านั้น แต่กำลังประสานงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
คุณพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจของคุณด้วยการมุ่งเน้นไปที่สิ่งสำคัญที่สุด?ลงทะเบียนใช้ ClickUp วันนี้ !