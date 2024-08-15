10 เว็บเบราว์เซอร์ที่ดีที่สุดสำหรับปี 2025

คุณกำลังอ่านบทความนี้ผ่านเบราว์เซอร์อะไรอยู่คะ? Google Chrome? Safari? แม้ว่าเบราว์เซอร์เหล่านี้อาจเป็นหนึ่งในเบราว์เซอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แต่พวกมันไม่ใช่ตัวเลือกเดียวของคุณ
ในความเป็นจริง มีเว็บเบราว์เซอร์มากมายในโลกนี้ แต่ละตัวมีจุดแข็งและคุณสมบัติเฉพาะตัว
หลังจากการทดสอบใช้งานจริงอย่างละเอียดและปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่ ClickUp ฉันได้รวบรวมรายชื่อเบราว์เซอร์ที่ดีที่สุดในปัจจุบันไว้ให้แล้ว บางตัวมีคะแนนสูงในด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว ในขณะที่บางตัวโดดเด่นในด้านความเร็วในการโหลด ฉันได้จัดโครงสร้างการสรุปนี้โดยเน้นที่จุดเด่น ข้อจำกัด และราคาของแต่ละเบราว์เซอร์
มาเริ่มกันเลย
⏰ สรุป 60 วินาที
10 อันดับเบราว์เซอร์ที่คุณควรพิจารณา:
- วีวัลดี
- กล้าหาญ
- Arc Browser
- Mozilla Firefox
- Google Chrome
- ไมโครซอฟต์ เอจ
- วอเตอร์ฟอกซ์
- ดักก้าดักก้าโก
- ซาฟารี
- โอเปร่า
คุณควรค้นหาอะไรในเบราว์เซอร์ที่ดีที่สุด?
บางคนอาจจำได้ว่าเมื่อก่อน Internet Explorer (ซึ่งตอนนี้เลิกใช้แล้ว) เป็นวิธีเดียวในการเข้าถึงเว็บไซต์โปรดของคุณ ทุกวันนี้เรามีตัวเลือกมากมายจนเลือกไม่ถูก ดังนั้นเมื่อคุณกำลังมองหาเว็บเบราว์เซอร์ นี่คือปัจจัยบางประการที่ควรพิจารณา:
ประสิทธิภาพและความเร็ว
เว็บเบราว์เซอร์ที่รวดเร็วช่วยเพิ่มประสบการณ์ออนไลน์ของคุณ มองหาเบราว์เซอร์ที่โหลดหน้าเว็บได้รวดเร็ว เลื่อนดูได้อย่างราบรื่น และใช้ทรัพยากรของระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ฉันยังให้ความสำคัญกับความรวดเร็วในการสลับแท็บอีกด้วย
ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว
ความปลอดภัยและความมั่นคงเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งขณะท่องเว็บ แม้แต่การประนีประนอมเพียงเล็กน้อยก็สามารถนำไปสู่ปัญหาต่างๆ เช่น การติดมัลแวร์ การขโมยข้อมูล หรือแม้กระทั่งการถูกแฮ็กเบราว์เซอร์ได้ ควรตรวจสอบว่ามีระบบป้องกันในตัวที่ช่วยบล็อกโฆษณาที่ไม่ต้องการและกิจกรรมที่น่าสงสัย รวมถึงเปิดใช้งานตัวจัดการรหัสผ่าน โล่ป้องกันมัลแวร์ และตัวตรวจจับฟิชชิ่ง
ตัวอย่างเช่น เบราว์เซอร์บางตัวมีคุณสมบัติที่แจ้งเตือนคุณหากหน้าเว็บดูน่าสงสัยหรืออาจทำอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ของคุณได้ เบราว์เซอร์ที่มีการควบคุมความเป็นส่วนตัวที่เข้มงวดมักจะให้คุณจัดการการตั้งค่าของคุณเกี่ยวกับคุกกี้ การติดตาม และการแบ่งปันข้อมูลได้เช่นกัน
อินเตอร์เฟซผู้ใช้
อินเทอร์เฟซผู้ใช้ (UI) ของเบราว์เซอร์ควรใช้งานง่ายและชัดเจน หมายความว่าคุณสามารถเข้าใจวิธีการใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากนัก และสามารถเข้าถึงทุกสิ่งที่คุณต้องการได้ในทันที
ตัวเลือกการปรับแต่ง
ใครบ้างที่ไม่ชอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ปรับแต่งได้? มองหาเว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับการปรับแต่งเลย์เอาต์—ซึ่งคุณสามารถจัดเรียงแถบเครื่องมือใหม่และเพิ่มเว็บไซต์โปรดของคุณไปยังหน้าแรกเพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว
เบราว์เซอร์ที่ยอดเยี่ยมยังให้คุณปรับแต่งรูปลักษณ์ให้เข้ากับสไตล์ส่วนตัวของคุณได้อีกด้วย ซึ่งจะช่วยยกระดับประสบการณ์การใช้งานของคุณให้ดียิ่งขึ้น
การจัดการงาน
ค้นหาเว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับการจัดการเวิร์กโฟลว์โดยการเพิ่มส่วนขยายสำหรับรายการสิ่งที่ต้องทำ การจัดการเวลา การจัดการโครงการ และการทำงานอัตโนมัติของงาน
📮ClickUp Insight: มีเพียง 8% ของพนักงานเท่านั้นที่ใช้เครื่องมือบริหารโครงการในการติดตามรายการที่ต้องดำเนินการ
ตามการวิจัยโดย ClickUp พบว่าประมาณ 92% ของพนักงานมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญเนื่องจากข้อมูลกระจัดกระจายอยู่ในแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อกันไม่ได้หลายแห่ง เพื่อป้องกันการสลับแพลตฟอร์มและบริบทที่ไม่จำเป็น ลองใช้ClickUp แอปเดียวที่ตอบโจทย์การทำงานทุกอย่าง*
10 เบราว์เซอร์ที่ดีที่สุด
นี่คือ 10 เบราว์เซอร์ที่ดีที่สุด ตามการวิจัยของฉัน แต่ละตัวถูกออกแบบมาเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ออนไลน์ของคุณ:
1. Arc Browser
Arc เป็นเบราว์เซอร์ที่ฉันแนะนำมากที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ฉันสามารถสร้างพื้นที่และโปรไฟล์ที่แตกต่างกันสำหรับงาน การศึกษา และเรื่องส่วนตัวได้ในเบราว์เซอร์เดียว ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการสลับหน้าต่าง ฟีเจอร์การแบ่งหน้าจอมีประโยชน์มากเมื่อฉันต้องการทำงานหลายอย่างพร้อมกันหรือเปรียบเทียบเอกสาร Arc ยังมีรูปลักษณ์ที่เรียบง่ายและประสบการณ์การใช้งานที่เข้าใจง่าย
ส่วนที่ดีที่สุดของ Arc คือฟีเจอร์การค้นหา Arc Search ฉันเพียงแค่ป้อนคำค้นหา เลือก Browse for Me แล้วก็จะได้รับแท็บที่ปรับให้เหมาะกับฉันโดยเฉพาะ พร้อมคำตอบที่เกี่ยวข้องมากที่สุดจากทั่วเว็บ ฉันยังชอบที่ Arc จัดเก็บแท็บเก่าโดยอัตโนมัติและบล็อกโฆษณา ทำให้ฉันสามารถโฟกัสกับงานของตัวเองได้ง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Arc Browser
- สร้างพื้นที่ที่ปรับแต่งได้สำหรับงานและโครงการส่วนตัวเพื่อประสบการณ์การท่องเว็บที่ดีขึ้น
- ย่อชื่อแท็บโดยอัตโนมัติบน MacOS เพื่อให้ดูสะอาดตาขึ้นด้วยฟีเจอร์ Tidy Tab Titles ของ Arc
- เข้าถึงเว็บไซต์หรือการกระทำที่คุณเยี่ยมชมบ่อย ๆ ได้อย่างรวดเร็วด้วยคุณสมบัติ Instant Links ของ Arc
- สร้างศูนย์กลางสำหรับบันทึกของคุณ, easels (กระดานไวท์บอร์ดดิจิตอล), สื่อ, และสิ่งที่คุณบันทึกไว้ด้วยห้องสมุดของ Arc
- ผสานแอปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเช่น Gmail, Notion, Google Docs และปฏิทิน Outlook เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม
ข้อจำกัดของ Arc Browser
- แม้ว่า Arc Browser จะมีอินเทอร์เฟซที่สะอาดและเน้นการใช้งาน แต่ปัจจุบันมีไลบรารีส่วนขยายที่เล็กกว่าเบราว์เซอร์อื่น ๆ เช่น Chrome หรือ Firefox ซึ่งอาจจำกัดความสามารถในการใช้งานหากคุณพึ่งพาส่วนขยายอย่างมากสำหรับงานเฉพาะหรือการปรับแต่งพื้นที่ทำงาน
ราคาของ Arc Browser
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิวของ Arc Browser
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
2. Mozilla Firefox
Firefox เป็นเพื่อนคู่ใจในการท่องเว็บที่เชื่อถือได้และปรับให้เข้ากับพฤติกรรมการค้นหาของคุณได้อย่างราบรื่น มันซิงค์ข้อมูลข้ามอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้ฉันสามารถดูและเข้าถึงแท็บทั้งหมดที่เปิดไว้บนโทรศัพท์หรือแล็ปท็อปของฉันได้ ฉันชื่นชอบฟีเจอร์ Pocket เป็นพิเศษ ซึ่งเป็นบริการอ่านภายหลังที่ติดตั้งมาในตัวสำหรับบันทึกหน้าเว็บ มันเหมือนกับการมีห้องสมุดดิจิทัลส่วนตัวเลยทีเดียว
ฉันชอบตัวเลือกการปรับแต่งส่วนตัว: ฉันสามารถปรับแต่งแท็บใหม่ของฉันด้วยเว็บไซต์โปรดหรือภาพที่สร้างแรงบันดาลใจได้
ด้วยไลบรารีส่วนขยายที่หลากหลายและคุณสมบัติความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง Firefox ยังมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้และปลอดภัย มันจัดกลุ่มแท็บตามงานหรือคำค้นหา, ตรึงแท็บที่สำคัญ, และปิดแท็บที่ไม่ใช้งานโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Mozilla Firefox
- ได้รับการป้องกันติดตามที่ดีขึ้นในโหมดการท่องเว็บแบบส่วนตัว. นี่มอบชั้นการป้องกันเพิ่มเติมโดยลบประวัติการท่องเว็บเมื่อปิด.
- ปรับแต่ง Firefox ให้ตรงกับความต้องการของคุณด้วยส่วนขยายและธีมต่างๆ เพื่อจัดการงานของคุณให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น นักพัฒนาเว็บสามารถใช้ Stylus เพื่อสร้าง แก้ไข และจัดการสไตล์ชีต CSS
- แก้ไขแบบฟอร์มได้โดยตรงใน Firefox ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามในการพิมพ์ไฟล์ PDF
ข้อจำกัดของ Mozilla Firefox
- เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งบางราย Firefox อาจใช้ทรัพยากรมากกว่า ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานช้าลงบนอุปกรณ์ที่เก่าหรือมีประสิทธิภาพน้อยกว่า
ราคาของ Mozilla Firefox
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิวของ Mozilla Firefox
- G2: 4. 4/5 (480+ รีวิว)
3. Google Chrome
Chrome เป็นหนึ่งในเบราว์เซอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกปัจจุบัน ฟีเจอร์พื้นที่ทำงานของมันมีประโยชน์เป็นพิเศษ ฉันชอบเป็นพิเศษที่ Chrome ซิงค์บุ๊กมาร์ก ประวัติการใช้งาน และการตั้งค่าของฉันในทุกอุปกรณ์ ทำให้ฉันสามารถกำหนดสีให้กับแท็บต่างๆ ได้ เพื่อให้มั่นใจถึงประสบการณ์ที่สอดคล้องกันไม่ว่าจะใช้บนแล็ปท็อป แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน
ฉันชื่นชมตัวจัดการงานของมัน ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถตรวจสอบและควบคุมทรัพยากรที่แต่ละแท็บและส่วนขยายกำลังใช้งานได้ อีกฟีเจอร์หนึ่งที่โดดเด่นจริง ๆ คือ Omnibox มันไม่ใช่แค่แถบค้นหาเท่านั้น แต่เป็นประตูสู่ทุกสิ่งที่คุณต้องการ ต้องการค้นหาเว็บไซต์ใช่ไหม? พิมพ์ลงไปได้เลย กำลังมองหาไฟล์เฉพาะในคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่หรือเปล่า? Omnibox จัดการให้ได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Chrome
- ผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับบริการอื่นๆ ของ Google (ตามที่คาดหวังไว้) เช่น Google Docs และ Google Sheets
- ปรับแต่งและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเบราว์เซอร์ด้วยส่วนขยาย เช่น Google Translator และ Zoom
- บันทึกที่อยู่และรหัสผ่าน และกรอกข้อมูลของคุณโดยอัตโนมัติในแบบฟอร์มและเว็บไซต์
- ปรับปรุงประสบการณ์การท่องเว็บด้วยฟีเจอร์ประหยัดพลังงานและประหยัดหน่วยความจำ
ข้อจำกัดของ Chrome
- Chrome เป็นที่รู้จักว่าใช้ทรัพยากรมาก โดยเฉพาะเมื่อจัดการกับแท็บจำนวนมากหรือเว็บไซต์ที่ต้องการทรัพยากรสูง ซึ่งมักส่งผลให้ประสบการณ์การท่องเว็บช้าลง
ราคาของ Chrome
- ฟรีตลอดไป
คะแนนรีวิวและรีวิวของ Chrome
- คำแนะนำซอฟต์แวร์: 4. 8/5 (1400+ คะแนน)
- GetApp: 4. 8/5 (1400+ รีวิว)
4. Microsoft Edge
Edge ทำให้ฉันประหลาดใจจริงๆ มันแตกต่างจากเบราว์เซอร์รุ่นแรกของ Microsoft เมื่อหลายปีก่อนอย่างสิ้นเชิง ฉันประทับใจกับฟีเจอร์ Collections ของ Edge เป็นพิเศษ ซึ่งช่วยบันทึกบทความ รูปภาพ และบันทึกของฉันไว้สำหรับการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว อีกฟีเจอร์หนึ่งที่โดดเด่นสำหรับฉันคือ Immersive Reader ซึ่งช่วยให้เค้าโครงเว็บเรียบง่ายขึ้นเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การอ่านออนไลน์
แต่สิ่งที่ทำให้ Edge โดดเด่นจริง ๆคือความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ เบราว์เซอร์นี้คาดการณ์ความต้องการของฉัน แนะนำการดำเนินการ และทำงานให้เสร็จสิ้น ช่วยลดภาระงานของฉัน ตัวอย่างเช่น มันกรอกแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติ แนะนำคำค้นหาที่เกี่ยวข้อง และแม้กระทั่งเสนอตัวเลือกการแปลโดยไม่ต้องให้ฉันทำอะไรเลย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Microsoft Edge
- ลดการใช้หน่วยความจำด้วยฟีเจอร์แท็บหลับและโหมดประสิทธิภาพเพื่อการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น
- สัมผัสประสบการณ์การจัดการแท็บที่ดีขึ้นด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น แท็บแนวตั้ง, กลุ่มแท็บ, คอลเลกชัน และพื้นที่ทำงาน
- ใช้ Copilot สำหรับความช่วยเหลือด้วยปัญญาประดิษฐ์, Image Creator สำหรับการสร้างภาพ, และ Designer สำหรับการสร้างงานออกแบบ
- ใช้ฟีเจอร์ Drop เพื่อแชร์ไฟล์ระหว่างโทรศัพท์และเดสก์ท็อปของคุณ
ข้อจำกัดของ Microsoft Edge
- มีการขยายตัวที่จำกัดและมีปัญหาความเข้ากันได้กับบางเว็บไซต์
ราคาของ Microsoft Edge
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิวของ Microsoft Edge
- Capterra: 4. 3/5 (480 คะแนน)
5. วอเตอร์ฟอกซ์
Waterfox เป็นเบราว์เซอร์ที่รวดเร็วและตอบสนองได้ดีเยี่ยม มันโหลดเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและช่วยให้การนำทางแท็บเป็นไปอย่างราบรื่น ฉันพบว่ามันทำงานได้ดีเป็นพิเศษในการจัดการหลายงานพร้อมกัน เช่น การดูวิดีโอโดยไม่มีการกระตุกและการจดบันทึก
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของมันคือการเก็บข้อมูลที่จำกัด. ฉันสามารถท่องเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องกังวลว่ากิจกรรมของฉันจะถูกติดตาม. Waterfox ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทำให้การจดจ่อเป็นเรื่องง่ายโดยการสร้างแท็บคอนเทนเนอร์สำหรับการทำงาน, การช้อปปิ้ง, หรือการท่องเว็บส่วนตัว.
คุณสมบัติเด่นของ Waterfox
- จัดกิจกรรมการท่องเว็บต่างๆ (งาน, ช้อปปิ้ง, ส่วนตัว) แยกกัน และใช้รหัสสีเพื่อความสะดวกในการระบุ
- บันทึกและกู้คืนเซสชันการท่องเว็บของคุณเพื่อทำงานให้เสร็จได้อย่างง่ายดาย
- นำเข้าบุ๊กมาร์กและรหัสผ่านจากเบราว์เซอร์อื่น
- เปิดแท็บส่วนตัวเพื่อท่องเว็บโดยไม่ระบุตัวตน
ข้อจำกัดของ Waterfox
- เว็บเบราว์เซอร์ Waterfox อาจไม่ได้รับการอัปเดตความปลอดภัยอย่างรวดเร็วเท่ากับเบราว์เซอร์หลัก ซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้ส่วนใหญ่เสี่ยงต่อภัยคุกคามที่เพิ่งถูกค้นพบ
ราคาของวอเตอร์ฟอกซ์
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิวของ Waterfox
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
6. DuckDuckGo
DuckDuckGo เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย เป็นเบราว์เซอร์ที่มีความปลอดภัยสูงซึ่งไม่เก็บรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ทำให้ฉันรู้สึกสบายใจขณะท่องเว็บ ตั้งแต่ครั้งแรกที่เปิดใช้งาน ฉันสังเกตเห็นอินเทอร์เฟซที่สะอาดตา ปราศจากโฆษณาและป๊อปอัปที่รบกวน
โปรแกรม Duck Player ของมันช่วยให้ฉันดูวิดีโอ YouTube ได้โดยไม่ถูกโฆษณาโจมตีหรือถูกติดตามพฤติกรรมการรับชม นอกจากนี้ยังบล็อกตัวติดตามอีเมลบนเว็บไซต์ ช่วยปกป้องกล่องจดหมายของฉันจากข้อความสแปม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ DuckDuckGo
- บล็อกผู้ติดตามจากบุคคลที่สามที่พยายามติดตามกิจกรรมออนไลน์ของคุณอย่างแข็งขัน
- ค้นหาเว็บไซต์เฉพาะได้อย่างรวดเร็วโดยตรงจาก DuckDuckGo โดยใช้ทางลัด (เช่น พิมพ์ "!a" สำหรับ Amazon)
- ล้างแท็บและข้อมูลการท่องเว็บทั้งหมดของคุณด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียวด้วยปุ่มไฟร์
ข้อจำกัดของ DuckDuckGo
- เบราว์เซอร์ขาดคุณสมบัติขั้นสูงและตัวเลือกการปรับแต่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ราคาของ DuckDuckGo
- ค้นหาด้วย DuckDuckGo: ฟรี
- เบราว์เซอร์ส่วนตัว DuckDuckGo: ฟรี
- โปรความเป็นส่วนตัว: $99.99/ปี
คะแนนและรีวิวของ DuckDuckGo
- ไม่มีรีวิวเพียงพอ
7. ซาฟารี
Safari เช่นเดียวกับเกือบทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลของ Apple มีอินเตอร์เฟซที่สะอาด ซึ่งให้ประสบการณ์การท่องเว็บที่ปราศจากสิ่งรบกวน หนึ่งในคุณสมบัติหลักของ Safari คือการป้องกันการติดตามอย่างชาญฉลาด ซึ่งจำกัดการติดตามข้ามไซต์และปกป้องความเป็นส่วนตัวของฉัน
ฉันเริ่มพึ่งพาฟีเจอร์ Reading List อย่างมาก ซึ่งช่วยให้ฉันสามารถบันทึกบทความไว้เพื่ออ่านแบบออฟไลน์ในภายหลังได้ ฟีเจอร์นี้เหมาะมากสำหรับเวลาที่ฉันเดินทางหรืออยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดี นอกจากนี้ ฉันยังชอบฟีเจอร์ Live Text ของ Safari ที่ช่วยให้ฉันคัดลอก แปล และค้นหาข้อความในรูปภาพได้อีกด้วย
ฟีเจอร์เว็บแอปมีประโยชน์มากเช่นกัน เพราะช่วยให้ฉันบันทึกเว็บไซต์ที่เข้าชมบ่อยไปยัง Dock ได้ เหมือนกับเป็นแอปในตัว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Safari
- จดบันทึกโดยตรงบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องสลับแท็บ
- รับความสามารถในการจัดการแท็บขั้นสูง รวมถึงความสามารถในการสร้างกลุ่มแท็บ
- เข้าถึงฟีเจอร์ความเป็นส่วนตัวออนไลน์ต่าง ๆ เช่น 'ซ่อนอีเมลของฉัน' เพื่อสร้างอีเมลที่สุ่มและไม่ซ้ำกันเมื่อสมัครใช้บริการต่าง ๆ ป้องกันสแปมและปกป้องอีเมลจริงของคุณ
ข้อจำกัดของ Safari
- Safari มีให้ใช้งานเฉพาะบนอุปกรณ์ของ Apple เท่านั้น ผู้ใช้ Windows หรือ Android ไม่สามารถใช้ Safari ได้ ซึ่งจำกัดการเข้าถึง
ราคาซาฟารี
- ฟรีตลอดไป
คะแนนรีวิวและรีวิวของ Safari
- Capterra: 4. 5/5 (200+ รีวิว)
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
8. โอเปร่า
เบราว์เซอร์ Opera เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือยอดนิยมที่มีคุณสมบัติเจ๋ง ๆ ที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง ฟีเจอร์ Speed Dial ของมันเปลี่ยนหน้าแรกให้กลายเป็นแดชบอร์ดภาพของเว็บไซต์โปรดของคุณ ทำให้ไม่จำเป็นต้องค้นหาผ่านบุ๊กมาร์กอีกต่อไป นอกจากนี้ Opera ยังมีฟีเจอร์ 'Flow' ที่เชื่อมต่อระหว่างเวอร์ชันมือถือและเดสก์ท็อปของฉันได้อย่างราบรื่น ทำให้ฉันสามารถซิงค์แท็บของฉันข้ามอุปกรณ์ได้
ฉันพบว่าฟีเจอร์บล็อกโฆษณาในตัวของ Opera มีประโยชน์มาก มันช่วยกำจัดสิ่งรบกวนและป๊อปอัปที่น่ารำคาญ ฉันยังสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่าง X (เดิมคือ Twitter) และ Instagram ได้อย่างง่ายดายด้วยการผสานรวมเข้ากับแถบด้านข้างของเบราว์เซอร์ สิ่งนี้ช่วยให้ฉันติดตามฟีดของฉัน ตอบข้อความโซเชียลมีเดีย หรือมีส่วนร่วมกับโพสต์ต่างๆ ได้โดยตรงจากเบราว์เซอร์
คุณสมบัติเด่นของโอเปร่า
- ใช้ VPN ในตัวฟรีสำหรับการท่องเว็บโดยไม่ต้องสมัครสมาชิกหรือเข้าสู่ระบบ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยที่ดียิ่งขึ้น
- ผสานระบบ Aria เพื่อเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์จากเว็บ, สร้างเนื้อหาตามคำขอของผู้ใช้, และได้รับคำตอบโดยตรงจากเบราว์เซอร์
- จัดกลุ่มแท็บให้เป็นบริบทแยกต่างหากเพื่อการจัดระเบียบที่ดีขึ้นและการนำทางระหว่างงานที่ง่ายขึ้นโดยใช้ 'เกาะแท็บ'
- รับการแจ้งเตือนหากข้อมูลในคลิปบอร์ดของคุณถูกเปลี่ยนแปลงเพื่อปกป้องคุณจากมัลแวร์ที่ขโมยข้อมูลในคลิปบอร์ด
ข้อจำกัดของโอเปร่า
- Opera อาจทำให้ระบบของคุณช้าลงเนื่องจากการใช้ทรัพยากรสูง
- บางเว็บไซต์อาจไม่รองรับเบราว์เซอร์ Opera อย่างสมบูรณ์
การกำหนดราคาของโอเปร่า
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิวโอเปร่า
- Capterra: 4. 5/5 (182 รีวิว)
9. วีวัลดี
การใช้เบราว์เซอร์ Vivaldi ให้ความรู้สึกเหมือนมีผู้ช่วยเว็บส่วนตัว ฉันสามารถปรับแต่งทุกอย่างได้ ตั้งแต่รูปลักษณ์ไปจนถึงวิธีการทำงานของแท็บ มันมีการจัดการแท็บที่ไม่มีเบราว์เซอร์อื่นในรายการนี้เทียบได้ ผู้ใช้สามารถจัดกลุ่มแท็บได้ไม่จำกัดจำนวนเป็นชั้นสองระดับ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการจัดเรียงแท็บเป็นหมวดหมู่ย่อยเพื่อการเข้าถึงที่สะดวก
อีกสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นสำหรับฉันคือฟีเจอร์การจดบันทึกของมัน ฉันสามารถจดบันทึกไอเดียหรือข้อมูลสั้น ๆ ได้ทันทีภายในเบราว์เซอร์ ทำให้เป็นเครื่องมือที่หลากหลายสำหรับการวิจัยหรือการวางแผน ฉันยังชอบที่ Vivaldi ช่วยให้คุณซิงค์การตั้งค่าเบราว์เซอร์ข้ามทุกอุปกรณ์ของคุณได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Vivaldi
- ปรับแต่งได้อย่างละเอียด รวมถึงธีม การจัดเรียงแท็บ คีย์ลัด และอื่นๆ อีกมากมาย
- ใช้เครื่องมือที่มีอยู่ในตัว เช่น แอปจดบันทึก, โปรแกรมอีเมล, ปฏิทิน และอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
- รับประสบการณ์การอ่านที่ปราศจากสิ่งรบกวนด้วยแผงเว็บและมุมมองสำหรับผู้อ่านที่ตัดเนื้อหาที่ไม่จำเป็นออกไป
ข้อจำกัดของ Vivaldi
- คุณสมบัติขั้นสูงและอินเทอร์เฟซที่ซับซ้อนอาจทำให้ผู้ใช้บางคนรู้สึกท่วมท้น
การกำหนดราคาของ Vivaldi
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิวของ Vivaldi
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
- คำแนะนำซอฟต์แวร์: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
10. กล้าหาญ
Brave เป็นการเปลี่ยนแปลงที่สดชื่นจากเบราว์เซอร์ทั่วไป ความเร็วที่รวดเร็วทันใจทำให้ฉันสังเกตเห็นได้ทันที เพราะหน้าเว็บโหลดได้ไวมาก โฆษณาที่รบกวนไม่เคยปรากฏให้เห็น เนื่องจาก Brave มีตัวบล็อกโฆษณาในตัวที่ช่วยขจัดความรกรุงรังออกไป
เบราว์เซอร์ไม่ได้มีแค่ความเร็วและความเรียบง่ายเท่านั้น เครื่องมือค้นหาของ Brave ให้ผลการค้นหาโดยไม่ติดตามการค้นหาของคุณ นอกจากนี้ การออกแบบที่ทันสมัยและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของเบราว์เซอร์ยังทำให้การใช้งานเป็นเรื่องที่สนุกสนาน
คุณสมบัติเด่นของ Brave
- อนุญาตการเข้าถึงอุปกรณ์ (เช่น ไมโครโฟนหรือกล้อง) ชั่วคราว เช่น 'จนกว่าฉันจะปิดเว็บไซต์นี้' หรือ 'เป็นเวลา 24 ชั่วโมง'
- เข้าถึงโปรแกรมอ่าน PDF ในตัวเพื่อดูเอกสารโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม
- บล็อกองค์ประกอบแต่ละรายการบนหน้าเว็บได้โดยตรงจากเมนูบริบท เพื่อเพิ่มการควบคุมประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ
กล้าเผชิญข้อจำกัด
- การบล็อกโฆษณาอย่างเข้มงวดของ Brave อาจรบกวนการทำงานของเว็บไซต์ได้ในบางครั้ง ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาสำหรับเว็บไซต์ที่พึ่งพาโฆษณาเป็นหลักในการนำเสนอเนื้อหาหรือฟีเจอร์ต่าง ๆ
การตั้งราคาที่กล้าหาญ
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิวของ Brave
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
เว็บเบราว์เซอร์ช่วยปรับปรุงการทำงานของคุณอย่างไร
เว็บเบราว์เซอร์ได้พัฒนาเป็นศูนย์กลางการทำงานที่ให้เข้าถึงอีเมล ปฏิทิน เครื่องมือจัดการโครงการ และเอกสารวิจัยได้ทันที
เว็บเบราว์เซอร์ที่ดีที่สุดช่วยลดความจำเป็นในการสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชันต่าง ๆอย่างต่อเนื่อง ช่วยประหยัดเวลาอันมีค่าและพลังงานทางจิตใจ เมื่อคุณลดเวลาที่ใช้ในการสลับโปรแกรมต่าง ๆ คุณยังช่วยลดภาระทางความคิดและเพิ่มสมาธิในการทำงานอีกด้วย
หากคุณชอบใช้ Google Chrome และไม่ต้องการเปลี่ยนไปใช้เบราว์เซอร์อื่นในขณะที่ยังคงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน คุณสามารถเริ่มต้นด้วยClickUp ซึ่งเป็นเครื่องมือครบวงจรสำหรับการจัดการโครงการ การทำงานร่วมกัน และการสื่อสารในทีม
ฉันได้ติดตั้งส่วนขยาย Chrome ของ ClickUpเพื่อติดตามงานและโครงการของฉันโดยตรงจากเบราว์เซอร์ มันเป็นหนึ่งในส่วนขยาย Chrome ที่ใช้ AIที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างงาน แนบอีเมล ติดตามเวลาที่ใช้ในแท็บต่างๆ และจดบันทึก
มาสำรวจกันว่าส่วนขยาย Chrome ของ ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างไร
ชมวิดีโอเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
สร้างงาน
ฉันใช้ส่วนขยาย Chrome ของ ClickUp เพื่อสร้างงานโดยตรงจากอีเมลและเว็บไซต์ของฉัน ฉันยังสามารถตั้งค่าตำแหน่งเริ่มต้นและเพิ่มลิงก์เว็บไซต์ไปยังงานโดยตรงเพื่อให้มีบริบทที่ดีขึ้น
เวลาบนสนาม
ส่วนขยาย Chrome ของ ClickUp ติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละงานโดยอัตโนมัติ ทำให้ฉันทราบได้อย่างชัดเจนว่าชั่วโมงของฉันถูกใช้ไปกับอะไร ไม่มีการคาดเดาหรือการบันทึกเวลาด้วยตนเองอีกต่อไป ซึ่งช่วยให้ฉันจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดีขึ้น
แนบอีเมล
ต้องการบันทึกอีเมลสำคัญที่มีการสนทนาเกี่ยวกับงานใช่ไหม? ส่วนขยาย Chrome ของ ClickUp ช่วยให้คุณแนบอีเมลทั้งหมดไปยังงานด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว ไม่ต้องคัดลอกและวางอีกต่อไป! ฉันยังสามารถเปลี่ยนอีเมลให้เป็นงานใหม่ได้ ทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบในที่เดียว
เว็บคลิปเปอร์
พบเว็บไซต์ที่ต้องการบันทึกไว้หรือไม่? เพียงเพิ่มไปยังงานใน ClickUpหรือเอกสารใน ClickUpด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว คุณยังสามารถจับภาพหน้าจอหรือคัดลอกข้อความไปยังงานของคุณได้โดยตรง
ทำให้ประสบการณ์การท่องเว็บมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
เบราว์เซอร์อย่าง Edge และ Safari มีประโยชน์ แต่ความแพร่หลายและการผสานรวมที่หลากหลายของ Google Chrome ทำให้มีข้อได้เปรียบที่โดดเด่น หากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบน Chrome โดยไม่ต้องเปลี่ยนไปใช้เบราว์เซอร์ใหม่ส่วนขยาย Chrome ของ ClickUpเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด ตั้งแต่การสร้างงานอย่างรวดเร็ว การติดตามเวลา และการบันทึกเว็บไซต์ มันทำให้ชีวิตดิจิทัลของคุณง่ายขึ้น
สมัครใช้ ClickUpวันนี้และสัมผัสความแตกต่างที่มันสร้างให้กับประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ