บล็อก ClickUp
Google Workspace

วิธีทำให้แบบฟอร์ม Google เป็นสาธารณะ

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
10 สิงหาคม 2567

คุณเพิ่งสร้างแบบฟอร์ม Google ใหม่เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าสำหรับแคมเปญการตลาดล่าสุดของคุณ แต่คุณรู้สึกงุนงงกับความเงียบ

ไม่มีคำตอบเลยสักหนึ่งเดียว คุณเกาหัวด้วยความพยายามที่จะหาว่าเกิดอะไรขึ้น จนกระทั่งพบสาเหตุ: แบบฟอร์มของคุณไม่ได้ตั้งค่าให้เป็นสาธารณะ

เนื่องจากความผิดพลาดนี้ การรวบรวมข้อมูลของคุณจึงถูกขัดขวาง ทำให้คุณไม่ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าซึ่งคุณต้องการ

หากคุณตั้งใจที่จะไม่ทำผิดพลาดนี้อีก คุณมาถูกที่แล้ว คู่มือนี้จะอธิบายวิธีการทำให้แบบฟอร์ม Google ของคุณเป็นสาธารณะอย่างละเอียดพร้อมคำแนะนำทีละขั้นตอน

วิธีทำให้แบบฟอร์ม Google เป็นสาธารณะ

การทำให้แบบฟอร์ม Google เป็นสาธารณะจะอนุญาตให้ทุกคนที่มีลิงก์สามารถดูและกรอกแบบฟอร์มได้ ทำให้แบบฟอร์มสามารถเข้าถึงได้กับผู้ชมที่กว้างขึ้น และกำจัดการกีดกันในการมีส่วนร่วม

⭐ แม่แบบแนะนำ

สับสนกับการตั้งค่าการแชร์ใน Google Form หรือไม่?ลองใช้เทมเพลตแบบฟอร์มฟรีจาก ClickUp ที่จะช่วยให้คุณไม่ต้องเดาอีกต่อไป—สร้าง แชร์ และรวบรวมคำตอบได้อย่างราบรื่น ทั้งหมดในที่เดียว ไม่มีข้อผิดพลาดเรื่องสิทธิ์ ไม่มีปัญหาทางเทคนิค

เทมเพลตแบบฟอร์ม ClickUp
รับแม่แบบฟรี
เทมเพลตแบบฟอร์มของ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้าง จัดการ และติดตามแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ในที่เดียว

ทำตามขั้นตอนง่ายๆ เหล่านี้เพื่อเรียนรู้วิธีทำให้แบบฟอร์ม Google เป็นสาธารณะและเริ่มรวบรวมคำตอบที่คุณต้องการ

ขั้นตอนที่ 1: เปิดแบบฟอร์ม Google

หากต้องการเผยแพร่แบบฟอร์ม Google ของคุณให้สาธารณะ ให้เปิดแบบฟอร์มที่มีอยู่แล้วหรือสร้างแบบฟอร์มใหม่พร้อมคำถามที่จำเป็น

เมื่อแบบฟอร์มเปิดขึ้นแล้ว ให้ไปที่แท็บการตั้งค่า

วิธีทำให้แบบฟอร์ม Google เป็นสาธารณะ
เข้าถึง Google Forms บนเบราว์เซอร์ของคุณและไปที่การตั้งค่า

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือก "จำกัดไว้ที่ 1" ถูกปิดอยู่

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือก จำกัดการตอบกลับไว้ที่ 1 ครั้ง ถูกปิดใช้งานในแท็บการตอบกลับ หากตัวเลือกนี้ถูกเปิดใช้งาน ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องเข้าสู่ระบบด้วยที่อยู่อีเมล Gmail ของตนเพื่อกรอกแบบฟอร์ม ซึ่งจะป้องกันไม่ให้แบบฟอร์มของคุณสามารถเข้าถึงได้โดยสาธารณะ

วิธีทำให้แบบฟอร์ม Google เป็นสาธารณะ
เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการของคุณใน Google Forms

คุณอาจต้องการเข้าใจการตั้งค่าอีกอย่างหนึ่ง: ตัวเลือก 'เก็บรวบรวมที่อยู่อีเมล' เมื่อเปิดใช้งาน ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google หรือบัญชี Google Workspace ของตน และให้ที่อยู่อีเมลเพื่อกรอกแบบฟอร์มให้เสร็จสมบูรณ์

ปิดหากคุณต้องการให้แบบฟอร์มสามารถเข้าถึงได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ และไม่ต้องการเก็บที่อยู่อีเมล. สิ่งนี้จะทำให้ใครก็ตามสามารถกรอกแบบฟอร์มได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้มีการตอบกลับมากขึ้น และทำให้กระบวนการง่ายขึ้น.

ตัวอย่างเช่น การปิดการตั้งค่านี้จะเป็นการเลือกที่ถูกต้องหากคุณทำการสำรวจความคิดเห็นสาธารณะหรือใช้แบบฟอร์มเป็นเครื่องมือสำหรับความคิดเห็นของลูกค้า

ในทางตรงกันข้าม หากคุณจำเป็นต้องยืนยันตัวตนของผู้ตอบแบบสอบถามและขจัดโอกาสของการส่งข้อมูลซ้ำ ให้คงฟีเจอร์นี้ไว้

ขั้นตอนที่ 3: แชร์แบบฟอร์ม Google ของคุณ

เมื่อคุณได้ปรับตั้งค่าแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการแชร์แบบฟอร์ม Google คลิกที่ตัวเลือก ส่ง ที่มุมขวาบน

วิธีทำให้แบบฟอร์ม Google เป็นสาธารณะ
ทำให้แบบฟอร์ม Google ของคุณเป็นสาธารณะโดยคลิกที่ปุ่ม 'ส่ง'

หน้าต่างป๊อปอัปจะเปิดขึ้น แสดงตัวเลือกการแชร์ทั้งหมด รวมถึงอีเมล ลิงก์ และการฝัง

หากต้องการเผยแพร่แบบฟอร์ม Google ของคุณให้เป็นสาธารณะ ให้เลือกตัวเลือกที่สอง ซึ่งจะอนุญาตให้คุณแชร์แบบฟอร์มของคุณผ่านลิงก์โดยตรง วิธีนี้ช่วยให้ทุกคนที่มีลิงก์สามารถเข้าถึงแบบฟอร์มของคุณได้อย่างง่ายดาย เพิ่มการเข้าถึงและการมีส่วนร่วมในแบบฟอร์มของคุณให้สูงสุด

วิธีทำให้แบบฟอร์ม Google เป็นสาธารณะ
แตะที่ไอคอนลิงก์แล้วคัดลอกลิงก์ที่กำหนดเองไปยังแบบฟอร์มของคุณโดยตรงจาก Google Forms

หากจำเป็น ให้ย่อ URL โดยทำเครื่องหมายที่ช่อง "ย่อ URL" และคัดลอกลิงก์

วิธีทำให้แบบฟอร์ม Google เป็นสาธารณะ
แตะที่ไอคอนลิงก์และคัดลอกลิงก์ที่กำหนดเองไปยังแบบฟอร์มของคุณโดยตรงจาก Google Forms

เมื่อแบบฟอร์มเริ่มได้รับคำตอบแล้ว คุณสามารถตรวจสอบคำตอบเหล่านั้นได้ผ่านแท็บ "คำตอบ" ซึ่งคุณจะเห็นสรุปของคำตอบที่รวบรวมไว้ สำหรับการดูข้อมูลอย่างละเอียด คุณสามารถคลิกที่ไอคอนสเปรดชีตสีเขียวเพื่อส่งออกข้อมูลไปยัง Google Sheets สำหรับการวิเคราะห์เพิ่มเติม

ยินดีด้วย! ตอนนี้คุณมีแบบฟอร์ม Google สาธารณะแล้ว

💡เคล็ดลับมืออาชีพ:นี่คือเทคนิคง่าย ๆ ในการใช้ Google Formเพื่อสุ่มลำดับคำถาม ฟีเจอร์นี้มีอยู่ในเมนูการตั้งค่า ถัดจาก การนำเสนอ ให้คลิกที่ลูกศรชี้ลง ภายใต้ การนำเสนอแบบฟอร์ม ให้เปิดใช้งาน สุ่มลำดับคำถาม ฟีเจอร์นี้จะช่วยหลีกเลี่ยงอคติโดยการแสดงคำถามในลำดับที่แตกต่างกันทุกครั้งที่กรอกแบบฟอร์ม

Google Forms
สลับลำดับคำถามในแบบฟอร์ม Google

วิธีเพิ่มผู้ร่วมงาน

ตอนนี้คุณรู้วิธีทำให้ Google Form เป็นสาธารณะแล้ว คุณอาจต้องการเพิ่มเพื่อนร่วมงานเพื่อทำงานร่วมกัน

เพื่อเพิ่มผู้ร่วมงานในแบบฟอร์มของคุณ ให้คลิกที่จุดสามจุดข้างปุ่มส่ง เลือก "เพิ่มผู้ร่วมงาน" และตั้งค่าสิทธิ์ตามตัวเลือกการแชร์ลิงก์ เช่น จำกัด, บุคคลในองค์กรของคุณ, หรือ ทุกคนที่มีลิงก์

วิธีเพิ่มผู้ร่วมงานในแบบฟอร์ม Google
คลิกที่ เพิ่มผู้ร่วมงาน เพื่อมอบสิทธิ์การแก้ไขให้กับผู้คนเพิ่มเติมภายในทีมของคุณ

ตัวเลือกนี้อาจมีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับกรณีการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนหลายคน ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณต้องการสร้างแบบฟอร์มสำหรับคำขอคุณสมบัติจากผู้ใช้ของคุณ และมีสมาชิกทีมหลายคนเป็นผู้จัดการแบบฟอร์ม

โบนัส: เรียนรู้วิธีการ ปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพด้วยแบบฟอร์มสำหรับทีมซอฟต์แวร์

วิธีทำให้แบบฟอร์ม Google เป็นสาธารณะแต่ไม่สามารถแก้ไขได้

เมื่อคุณแชร์แบบฟอร์ม Google ของคุณ ผู้คนสามารถกรอกข้อมูลได้แต่ไม่สามารถแก้ไขได้ พวกเขาจะสามารถแก้ไขแบบฟอร์มได้ก็ต่อเมื่อคุณเพิ่มพวกเขาเป็นผู้ร่วมงานหรือผู้แก้ไข

หากคุณไม่เพิ่มพวกเขา คุณไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการแก้ไขแบบฟอร์มของพวกเขา แม้ว่ามันจะสาธารณะก็ตาม

อย่างไรก็ตาม คุณควรตั้งค่าส่วน การเข้าถึงทั่วไป เป็น จำกัด การตั้งค่านี้จะสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขไว้เฉพาะผู้ร่วมงานที่คุณเพิ่มเท่านั้น แทนที่จะทำให้แบบฟอร์มของคุณสามารถแก้ไขได้โดยสาธารณะ

อ่านเพิ่มเติม:Google Forms เทียบกับ SurveyMonkey

ข้อจำกัดของการใช้ Google Forms

แม้ว่า Google Forms จะเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการรวบรวมข้อมูลและข้อเสนอแนะ แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการ การเข้าใจข้อจำกัดเหล่านี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่า Google Forms เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณหรือไม่หรือทางเลือกอื่นแทน Google Formsจะเหมาะสมกว่า มาสำรวจข้อจำกัดสำคัญบางประการของการใช้ Google Forms กัน

  • การปรับแต่งพื้นฐาน: Google Forms มีตัวเลือกการปรับแต่งพื้นฐาน เช่น สีพื้นหลัง, แบบอักษร, เป็นต้น แต่ไม่สามารถปรับแต่งแบบฟอร์มได้เพียงพอที่จะแทนแบรนด์ของคุณหรือทำให้ดูน่าสนใจทางสายตา
  • การสนับสนุนการทำงานเชิงตรรกะขั้นสูงอย่างจำกัด: เมื่อทำการรวบรวมแบบสำรวจที่มีรายละเอียด Google Forms ไม่รองรับการทำงานเชิงตรรกะขั้นสูง เช่น การแยกสาขาที่ซับซ้อนและการตอบสนองตามเงื่อนไข ซึ่งอาจจำกัดความยืดหยุ่นที่จำเป็นสำหรับการออกแบบแบบสำรวจที่ซับซ้อนมากขึ้นและประสบการณ์ผู้ใช้ที่ปรับแต่งตามความต้องการ
  • การวิเคราะห์ทั่วไป: คุณสมบัติการรายงานและการวิเคราะห์ของ Google Forms มีจำกัด หากคุณต้องการการวิเคราะห์เชิงลึกหรือการนำเสนอข้อมูลขั้นสูง คุณจะต้องโอนข้อมูลของคุณไปยังเครื่องมืออื่น
  • ข้อจำกัดในการอัปโหลดไฟล์: Google Forms อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เฉพาะเมื่อผู้ตอบแบบสอบถามได้เข้าสู่ระบบเท่านั้น นอกจากนี้ ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาตให้อัปโหลดโดย Google Forms คือ 10 GB ข้อจำกัดนี้อาจเป็นอุปสรรคหากคุณใช้เพื่อรวบรวมไฟล์จากกลุ่มผู้ใช้จำนวนมาก
  • ปัญหาความเข้ากันได้: Google Forms ทำงานได้อย่างราบรื่นกับแอป Workspace เช่น Google Docs และ Sheets แต่มีความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมือและแอปพลิเคชันภายนอกที่จำกัด

สร้างแบบฟอร์มด้วย ClickUp

หากคุณกำลังมองหาวิธีหลีกเลี่ยงความท้าทายและความสามารถในการปรับแต่งหรือความเข้ากันได้ที่จำกัดของ Google Forms, ClickUp สามารถช่วยคุณได้มันนำเสนอซอฟต์แวร์สร้างแบบฟอร์มที่หลากหลายและใช้งานได้จริงที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างและจัดการแบบฟอร์มได้อย่างราบรื่น มันช่วยให้การสร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งได้สำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การรวบรวมความคิดเห็น, การสร้างลูกค้าเป้าหมาย, และการรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยคุณสมบัติและศักยภาพที่ได้รับการปรับปรุงของ ClickUp สำหรับการสร้าง การจัดการ และการวิเคราะห์แบบฟอร์ม ทำให้เป็นทางเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับ Google Forms

ด้วยมุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp คุณสามารถเร่งการจัดการการตอบแบบฟอร์มได้รวดเร็วขึ้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ให้ความสนใจอย่างละเอียดกับทุกรายละเอียด เช่น การมอบหมายงาน การติดตามสถานะ และการจัดการกำหนดเวลา และประหยัดเวลาในการคัดกรองการตอบกลับ

มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp
บันทึกการตอบกลับและแปลงเป็นงานที่สามารถติดตามได้ด้วยการดูแบบฟอร์มของ ClickUp

ใช้มุมมองแบบฟอร์มเพื่อ:

  • แปลงคำตอบในแบบฟอร์มเป็นงานที่สามารถติดตามได้โดยอัตโนมัติ เพื่อผสานเข้ากับกระบวนการทำงานของคุณโดยตรง
  • จับข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยคุณสมบัติตรรกะเงื่อนไข ที่ช่วยให้คุณปรับปรุงแบบฟอร์มได้แบบไดนามิกตามคำตอบ
  • ปรับแต่งแบบฟอร์มสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง ตั้งแต่ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และคำขอสร้างสรรค์ ไปจนถึงการรับเรื่อง IT และการสำรวจความคิดเห็น พร้อมหมวดหมู่คำถามหลากหลาย

วิธีสร้างแบบฟอร์มด้วย ClickUp

หัวของคุณเต็มไปด้วยไอเดียในการทำให้การดำเนินงานง่ายขึ้นด้วยการใช้แบบฟอร์มมุมมองใช่ไหม? มาดูกันว่าเราจะสร้างและจัดการแบบฟอร์มการอนุมัติใน ClickUp ได้อย่างไร

ขั้นตอนที่ 1: เปิดรายการใด ๆ, โฟลเดอร์, หรือพื้นที่ใน ClickUp ที่คุณต้องการสร้างแบบฟอร์ม

ขั้นตอนที่ 2: จากแถบด้านซ้าย ให้คลิกที่ตัวเลือกเครื่องหมายบวก (+) เลือก สร้างใหม่ และเลือก แบบฟอร์ม

คลิกอัพเวิร์กสเปซ
สร้างมุมมองแบบฟอร์มได้อย่างง่ายดายในพื้นที่ โฟลเดอร์ หรือรายการใด ๆ ภายในพื้นที่ทำงาน ClickUp ของคุณ

ขั้นตอนที่ 3: เมื่อแบบฟอร์มใหม่เปิดขึ้น ให้กรอกชื่อแบบฟอร์มและคำอธิบายในช่องที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 4: ใช้ฟังก์ชันลากและวางเพื่อเพิ่มคุณสมบัติหรือฟิลด์ใด ๆ ที่คุณต้องการจากแผงด้านซ้ายไปยังแบบฟอร์มของคุณ

มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp
ปรับแต่งตรรกะของแบบฟอร์มได้อย่างง่ายดายด้วยการตั้งค่าเงื่อนไขของฟิลด์ตามลำดับความสำคัญเพื่อการรวบรวมข้อมูลที่มีประสิทธิภาพในมุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp

เมื่อแบบฟอร์มพร้อมแล้ว คุณสามารถแชร์กับผู้ที่คุณต้องการหรือคัดลอกลิงก์เพื่อแชร์สาธารณะได้ คุณสามารถเพิ่มแบบฟอร์มโค้ด HTML ลงในหน้าเว็บได้โดยใช้ตัวเลือก Embed Code

มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp
แชร์แบบฟอร์มของคุณพร้อมฟีเจอร์แบบไดนามิกด้วยมุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp

การปรับแต่งด้วยมุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp

คุณต้องการให้แบบฟอร์มของคุณทั้งใช้งานได้ดีและดูสวยงามหรือไม่? ClickUp พร้อมช่วยคุณแล้ว ด้วยแบบฟอร์มเหล่านี้ คุณสามารถปรับแต่งได้:

  • สี: เลือกสีของแบบฟอร์มและปุ่มที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ของแบรนด์ ความสนใจส่วนบุคคล หรือธีมโดยรวมของคุณ
  • ธีม: เลือกธีมที่เหมาะกับภาพลักษณ์ของบริษัทคุณ และทำให้แบรนด์ของคุณโดดเด่น
  • ภาพปก: เพิ่มภาพที่ด้านบนของแบบฟอร์มที่ผู้ตอบแบบสอบถามจะเห็นทันทีเมื่อเปิดแบบฟอร์ม
  • ข้อความตอบกลับ: สร้างข้อความที่กำหนดเองเพื่อส่งไปยังผู้ตอบแบบสอบถามตามคำตอบของพวกเขา
มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp
ปรับแต่งแบบฟอร์มของคุณโดยเพิ่มสีสัน, ธีม, และกล่องข้อความในมุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp

อย่างไรก็ตาม การสร้างแบบฟอร์มจากศูนย์อาจใช้เวลานาน ClickUp มีวิธีแก้ไขปัญหานี้เช่นกัน ใช้แม่แบบฟอร์มของ ClickUp เพื่อทำให้กระบวนการง่ายขึ้น มาสำรวจบางส่วนกัน:

แบบฟอร์มลงทะเบียน ClickUp

เทมเพลตแบบฟอร์มของ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้าง จัดการ และติดตามแบบฟอร์มในที่เดียว
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตแบบฟอร์มของ ClickUp ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสร้าง จัดการ และติดตามแบบฟอร์มทั้งหมดได้ในที่เดียว

เทมเพลตแบบฟอร์มลงทะเบียน ClickUpเป็นแบบฟอร์มลงทะเบียนทั่วไปที่สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การลงทะเบียนสำหรับกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม สัมมนา เวิร์กช็อป หรือคลาสเรียน เป็นไปอย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณรวบรวมข้อมูลผู้เข้าร่วมที่จำเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • จัดระเบียบรายละเอียดเพื่อให้สมาชิกในทีมสามารถตรวจสอบและดำเนินการได้ง่าย
  • ลดเวลาที่ใช้ในการกรอกรายละเอียดด้วยโครงสร้างที่กำหนดไว้ล่วงหน้าและแบบฟอร์มที่กรอกง่าย
  • จัดหมวดหมู่คำตอบในแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติตามปัจจัยต่างๆ เช่น อายุและอาชีพ

แบบฟอร์มข้อเสนอแนะ ClickUp

เทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็นของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณรวบรวมความคิดเห็นของลูกค้าและจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าไว้ในที่เดียว
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็นของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้าและจัดระเบียบข้อมูลลูกค้าไว้ในที่เดียว

หากคุณกำลังสร้างแบบฟอร์มเพื่อรวบรวมความคิดเห็นแบบฟอร์มความคิดเห็นของ ClickUpเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ ใช้แบบฟอร์มความคิดเห็นนี้เพื่อดูความคิดเห็นทั้งหมดที่รวบรวมไว้ในที่เดียวและมอบหมายให้กับทีมผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปปรับปรุง

โดยการใช้แบบฟอร์มความคิดเห็นแบบสำเร็จรูป คุณสามารถปรับปรุงการรวบรวมข้อมูลของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ ด้วยการจัดระเบียบคำตอบเพื่อการวิเคราะห์อย่างรวดเร็ว และจัดหมวดหมู่ความคิดเห็นตามประเภทของบริการและข้อมูลประชากรของลูกค้า

เทมเพลตแบบฟอร์มคำขอ ClickUp

เทมเพลตแบบฟอร์มคำขอของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามคำขอจากพนักงานและคำขอจากผู้ติดต่อภายนอก
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เทมเพลตแบบฟอร์มคำขอของ ClickUp ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณติดตามคำขอจากพนักงานและคำขอจากผู้ติดต่อภายนอก

เทมเพลตแบบฟอร์มคำขอของ ClickUpช่วยให้การจัดการคำขอเปิดบัญชีใหม่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในที่เดียว ด้วยการบันทึกข้อมูลอย่างรวดเร็วและเป็นระบบ

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถ:

  • จัดระเบียบคำขอใหม่ทั้งหมดอย่างเป็นระบบในที่เดียว
  • มอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมโดยอัตโนมัติเพื่อลดระยะเวลาการดำเนินการและรับรองว่าไม่มีคำขอใดสูญหาย
  • จัดการคำขออย่างมีประสิทธิภาพโดยการมาตรฐานแบบฟอร์มคำขอโครงการ

ในที่สุด, มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp ช่วยเชื่อมข้อจำกัดของ Google Forms และมอบโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ราบรื่นขึ้น และทำให้การใช้แบบฟอร์มง่ายขึ้น.

พัฒนาแบบฟอร์มที่มีความยืดหยุ่นและแชร์ได้ง่ายด้วย ClickUp

แบบฟอร์มเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับธุรกิจและบุคคลในการรวบรวมคำตอบและรับข้อเสนอแนะ การทำให้แบบฟอร์ม Google ของคุณเป็นสาธารณะเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นและรวบรวมข้อเสนอแนะหรือข้อมูลที่มีคุณค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้การใช้เทมเพลตแบบฟอร์ม Googleยังช่วยประหยัดเวลาและปรับแบบฟอร์มให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แต่หากคุณกำลังมองหาคุณสมบัติแบบฟอร์มขั้นสูง เช่น การปรับแต่งธีมและการตอบสนองตามเงื่อนไขที่ซับซ้อน ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้วนอกจาก ClickUp มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการกับข้อมูลที่รวบรวมได้ทันทีโดยการสร้างงานและมอบหมายความรับผิดชอบให้กับทีมของคุณ

เริ่มต้นใช้งาน ClickUpวันนี้! 🚀