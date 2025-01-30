10 ซอฟต์แวร์ฐานความรู้ SaaS ที่ดีที่สุดในปี 2025

ลองจินตนาการว่าคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับแคมเปญอีเมล และเครื่องมือเกิดข้อผิดพลาดขึ้น คุณวางแผนที่จะติดต่อฝ่ายสนับสนุนผ่านแชทหรือส่งอีเมลไปหาพวกเขา แต่อาจต้องใช้เวลาสักพัก แทนที่จะรอ คุณค้นหาคู่มือช่วยเหลือและวิดีโอออนไลน์—เหมือนฐานความรู้สำหรับเครื่องมือนั้น
ตอนนี้ลองเปลี่ยนบทบาทดูบ้าง ในฐานะผู้ให้บริการเครื่องมือ SaaSคุณพยายามมอบทางเลือกต่าง ๆ ให้กับทีมสนับสนุน เพื่อช่วยให้พวกเขาทำงานได้ดีขึ้น ซึ่งรวมถึงคลังข้อมูลผลิตภัณฑ์แบบบริการตนเองที่ลูกค้าสามารถค้นหาคำตอบได้ตลอดเวลาและในรูปแบบที่ต้องการ และวิธีนี้ก็ได้ผล
เครื่องมือบริการตนเอง เช่น วิดีโอแนะนำการใช้งาน เอกสารแนะนำการใช้งาน ศูนย์การเรียนรู้ และกรณีศึกษา ช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ลดอัตราการยกเลิกบริการ และเพิ่มเวลาให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนสามารถทำงานอื่นได้มากขึ้น ประโยชน์ยังขยายไปถึงทีมภายในองค์กรที่อ้างอิงฐานความรู้ส่วนกลางเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
พวกเราที่ ClickUp เข้าใจถึงความท้าทายในการสร้างและจัดระเบียบศูนย์กลางความรู้ ดังนั้นทีมของฉันและฉันจึงได้สำรวจซอฟต์แวร์ฐานความรู้ SaaS ที่ดีที่สุดและคัดเลือกสิบรายการที่ตรงตามทุกข้อกำหนด
แต่ก่อนอื่น มาทำความเข้าใจกันก่อนว่าควรพิจารณาอะไรในซอฟต์แวร์ฐานความรู้ SaaS
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ฐานความรู้ SaaS?
ซอฟต์แวร์ฐานความรู้ SaaS ของคุณควรมีคุณสมบัติบางประการ หากไม่ใช่ทั้งหมด ดังต่อไปนี้:
- การเข้าถึงด้วยตนเอง: ให้แน่ใจว่าฐานความรู้พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยไม่ต้องใช้ตั๋วสนับสนุน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง
- ฟังก์ชันการค้นหาที่แข็งแกร่ง: มองหาความสามารถในการค้นหาที่ทรงพลังซึ่งสามารถค้นหาภายในเอกสารได้ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว
- การควบคุมเวอร์ชัน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มอนุญาตให้ติดตามการเปลี่ยนแปลงและรักษาเวอร์ชันต่าง ๆ ของบทความเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
- กระบวนการทำงานของบรรณาธิการ: มองหาคุณสมบัติที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันในทีม เช่น การแสดงความคิดเห็น การกำหนดสิทธิ์ตามบทบาท และกระบวนการอนุมัติเนื้อหา
- การวิเคราะห์และรายงาน: ซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ควรให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ บทความยอดนิยม และคำค้นหา เพื่อช่วยปรับปรุงฐานความรู้ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- ความหลากหลายของเนื้อหา: ควรรองรับเนื้อหาหลากหลายประเภท รวมถึงคำถามที่พบบ่อย (FAQs), บทแนะนำการใช้งาน, คู่มือการแก้ไขปัญหา และวิดีโอสาธิต
- เทมเพลตที่ปรับแต่งได้: ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์มีเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งสามารถปรับแต่งให้เข้ากับแบรนด์และเนื้อหาของคุณได้
- ความสามารถในการผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่คุณใช้งานได้ เช่น ระบบสนับสนุนลูกค้า ซอฟต์แวร์ CRM และเครื่องมือสื่อสาร
- คุณสมบัติด้านความปลอดภัย: มองหาการป้องกันที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูล
- การนำทางที่ใช้งานง่าย: ซอฟต์แวร์ควรมีโครงสร้างที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย พร้อมด้วยหมวดหมู่และหมวดหมู่ย่อยที่ชัดเจนเพื่อการเรียกดูที่สะดวก
- การตอบสนองบนมือถือ: ฐานความรู้ควรสามารถเข้าถึงและใช้งานได้บนอุปกรณ์มือถือ เพื่อรองรับผู้ใช้ที่ใช้งานขณะเดินทาง
ซอฟต์แวร์ฐานความรู้ SaaS ที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้
จากการทดสอบและวิจัยอย่างกว้างขวาง นี่คือซอฟต์แวร์ฐานความรู้ SaaS 10 ตัวที่คุณสามารถเลือกใช้ในปี 2024:
1. ClickUp—เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้ด้วย AI
ClickUp เป็นเครื่องมือที่ฉันเลือกใช้เสมอเพราะตอบโจทย์ทุกความต้องการ ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเนื้อหาเริ่มต้นด้วยClickUp Docs ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนให้เป็นฐานความรู้ได้โดยเปิดใช้งานปุ่มวิกิ
เมื่อเอกสารถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นวิกิแล้ว เอกสารนั้นจะปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ้นในแดชบอร์ดเนื้อหาของคุณ และทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขและตรวจสอบเนื้อหาได้ หากคุณทำงานกับลูกค้าและผู้ให้บริการหลายราย คุณสามารถจัดการทุกอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียวได้โดยการนำเข้าข้อมูลไปยัง ClickUp
เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถขอClickUp Brain เพื่อแนะนำงานใหม่ที่จะเริ่มต้นได้
นี่คือวิธีที่ ClickUp Brain สามารถช่วยคุณได้:
- ใช้ AI Writer ของ ClickUp Brain เพื่อสร้างร่างเริ่มต้นของบทความฐานความรู้ได้อย่างรวดเร็ว โดยอิงจากคำแนะนำและโครงร่าง
- ดึงข้อมูลจากงานใน ClickUp เอกสาร บทความที่เกี่ยวข้อง และความเชี่ยวชาญของทีม เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
- รับประโยชน์จากการสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะสมผ่านClickUp Brain's AI Knowledge Managerซึ่งให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการสร้างเนื้อหา
- อัตโนมัติภารกิจการจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับฐานความรู้ เช่น การส่งการอัปเดต, การมอบหมายงาน, และการติดตามความคืบหน้าด้วย ClickUp Brain's AI Project Manager
- วิเคราะห์การโต้ตอบและความคิดเห็นของผู้ใช้เพื่อระบุพื้นที่สำหรับบทความใหม่, เน้นเนื้อหาที่ได้รับความนิยม, และทำเครื่องหมายหัวข้อที่ซับซ้อนสำหรับผู้ใช้
คุณยังสามารถประหยัดเวลาได้โดยใช้ เทมเพลตฐานความรู้ของ ClickUp. เป็นเอกสารที่เรียบง่ายและพร้อมใช้งานทันที ซึ่งจำลองประสบการณ์การใช้งานศูนย์ช่วยเหลือของลูกค้าได้เป็นอย่างดี
นี่คือคุณสมบัติหลักบางประการที่เทมเพลตนี้มอบให้:
- บทความความรู้: ส่วนนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างและจัดระเบียบบทความฐานความรู้ของคุณได้
- หมวดหมู่: แม่แบบประกอบด้วยส่วนต่างๆ เช่น 'การเริ่มต้นใช้งาน', 'คู่มือการใช้งาน', 'กรณีศึกษา', 'แม่แบบ', และ 'ชุมชน' เพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- หมวดหมู่ย่อย: ภายในแต่ละหมวดหมู่ คุณสามารถสร้างหมวดหมู่ย่อย เช่น 'สำหรับผู้เริ่มต้น' 'สำหรับผู้ดูแลระบบ' และ 'การจัดการโครงการ' เพื่อจัดระเบียบเนื้อหาของคุณให้ดียิ่งขึ้น
- ส่วนคำถามที่พบบ่อย: ส่วนที่จัดไว้โดยเฉพาะสำหรับคำถามที่พบบ่อย ให้คำตอบอย่างรวดเร็วสำหรับข้อสงสัยที่พบบ่อย
- แบบฟอร์มติดต่อ: แบบฟอร์มสำหรับผู้ใช้ในการส่งคำถามหรือคำขอหากพวกเขาไม่สามารถหาข้อมูลที่ต้องการได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- โฟลเดอร์และโฟลเดอร์ย่อย: จัดระเบียบบทความฐานความรู้ให้เป็นโฟลเดอร์ในโครงสร้างลำดับชั้นเพื่อการนำทางที่ง่าย
- แท็ก: ใช้แท็กงาน ClickUpกับบทความเพื่อการกรองและค้นหาอย่างรวดเร็ว
- ค้นหา: ค้นหาข้อมูลภายในฐานความรู้ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความสามารถในการค้นหาที่ทรงพลังด้วยClickUp Universal Search
- ประวัติเวอร์ชัน:ติดตามประวัติเอกสารเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและย้อนกลับไปยังเวอร์ชันก่อนหน้าหากจำเป็น
- การผสานรวม: เชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Google Drive, Dropbox หรือ Slack เพื่อรวมข้อมูลไว้ในที่เดียวด้วยClickUp Integrations
- ไวท์บอร์ด: แสดงข้อมูลที่ซับซ้อนให้เห็นภาพ, ระดมความคิด, และร่วมมือกันสร้างเนื้อหาฐานความรู้ในไวท์บอร์ดของ ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เนื่องจากฟีเจอร์ที่หลากหลายของ ClickUp
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)
2. Document360—เหมาะที่สุดสำหรับฐานความรู้ที่เรียบง่าย
Document360 เป็นซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้ พร้อมด้วย UI ที่เสถียรและไม่ยุ่งยาก เนื่องจากเน้นที่ฐานความรู้และการจัดการเอกสารเป็นหลัก จึง ง่ายต่อการสร้างคลังเอกสารส่วนตัวและสาธารณะ
คุณสามารถ จัดระเบียบเนื้อหาได้สูงสุดถึงหกระดับของหมวดหมู่ย่อย ดังนั้นหากคุณกำลังจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ คุณจะชื่นชอบ Document360
คุณสมบัติเด่นของ Document360
- แก้ไขและฝังเนื้อหาด้วยตัวแก้ไข WYSIWYG โดยคำนึงถึงประสบการณ์ของผู้ใช้
- ใช้การย้อนกลับเพื่อป้องกันการเขียนทับโดยไม่ตั้งใจและรักษาเวอร์ชันที่ทันสมัย
- จัดเก็บเนื้อหาและไฟล์สื่อต่างๆ ในไดรฟ์ และแทรกได้อย่างรวดเร็วในเอกสารของคุณ
- จำกัดการเข้าถึงฐานความรู้ภายในให้เฉพาะช่วง IP ที่กำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย
ข้อจำกัดของ Document360
- ความร่วมมือบนแพลตฟอร์มกับบุคคลที่สามจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง
- คุณสมบัติที่สำคัญถูกซ่อนอยู่เบื้องหลังส่วนเสริมที่ทำให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมเพิ่มขึ้น
ราคาของ Document360
- ฟรีตลอดไป
- มาตรฐาน: $199/เดือน ต่อ 3 ผู้ใช้
- มืออาชีพ: $299/เดือน ต่อ 5 ผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ธุรกิจ: $399/เดือน ต่อ 5 ผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: $599/เดือน ต่อ 10 ผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
เอกสาร360 คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)
3. Helpjuice—เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาเนื้อหาด้วย AI
Helpjuice เป็นซอฟต์แวร์ฐานความรู้ที่ใช้งานง่ายอีกตัวหนึ่งที่สามารถแข่งขันกับ Document360 ได้ในแง่ของฟีเจอร์ต่าง ๆ ตัวแก้ไขข้อความที่ทรงพลังแต่เรียบง่าย ช่วยให้คุณสามารถจัดรูปแบบ แก้ไข และอัปเดตเนื้อหาของคุณได้อย่างง่ายดาย แต่ จุดเด่นที่สุดของ Helpjuice คือฟังก์ชันการค้นหา
คุณสมบัติการค้นหาของ Helpjuice สามารถช่วยคุณค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องได้. มันเหมือนกับการค้นหาใน Google แต่ภายในระบบจัดการเอกสารของคุณ. มันยังสามารถ ดึงข้อมูลจากไฟล์ PDF และรูปภาพ ได้.
คุณสมบัติเด่นของ Helpjuice
- ใช้ส่วนติดต่อแบบลากและวางสำหรับการสร้างเนื้อหาที่เข้าใจง่าย
- วัดผลกระทบของเครื่องมือฐานความรู้ของคุณต่อตั๋วการสนับสนุน
- ทำงานกับหลายเวอร์ชันของบทความเดียวกันและสลับระหว่างเวอร์ชันต่างๆ ได้จากแผงด้านข้าง
- ปรับปรุงกระบวนการความสำเร็จของลูกค้าโดยการผสานรวมกับระบบ CRM และเครื่องมือสื่อสารเช่น Slack และ Salesforce สำหรับการสนับสนุนแบบหลายช่องทาง
ข้อจำกัดของ Helpjuice
- บรรณาธิการอาจประสบปัญหาในการตอบสนองขณะทำงานกับเอกสารที่มีขนาดใหญ่และการแก้ไขหลายชั้น
- ฟีเจอร์การนำเข้าต้องปรับปรุง
ราคาของ Helpjuice
- เริ่มต้น: $120/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 4 คน
- ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น: $200/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 16 คน
- พรีเมียมแบบจำกัด: $289/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 60 คน
- ไม่จำกัด: $659/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
คะแนนและรีวิวของ Helpjuice
- G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)
4. Hiver—เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับ Gmail
Hiver เป็น โซลูชันระบบช่วยเหลือที่ใช้ Gmail เป็นฐาน ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการจัดการอีเมลและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม โดยไม่มีความซับซ้อนของระบบตั๋วแบบดั้งเดิม
Hiver ช่วยให้คุณสามารถ เปลี่ยนอีเมลให้เป็นงานที่ดำเนินการได้ มอบหมายผู้รับผิดชอบ และรับประกันการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว ฟีเจอร์นี้ช่วยป้องกันการพลาดคำถามจากลูกค้าและปรับปรุงเวลาการตอบกลับ นอกจากนี้ยัง เชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมหลากหลาย เช่น Slack, WhatsApp, Salesforce, Asana และอื่นๆ อีกมากมาย ช่วยให้คุณจัดการช่องทางการสนับสนุนลูกค้าหลายช่องทางได้จากกล่องจดหมาย Gmail ของคุณ
คุณสมบัติเด่นของ Hiver
- วัดและติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพของทีม เช่น เวลาการตอบสนองและความพึงพอใจของลูกค้า
- ควบคุมผู้แก้ไข, ผู้ชม, และกิจกรรมทั้งหมดภายในแดชบอร์ดเดียวกัน
- ติดตามอีเมลแบบเรียลไทม์เพื่อทราบเมื่อมีการเปิดและอ่าน
ข้อจำกัดของ Hiver
- ศูนย์กลางความรู้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากคุณสมบัติหลักและอาจไม่สามารถใช้งานได้ด้วยตัวเอง
ราคาของ Hiver
- ไลท์: 24 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $59/ผู้ใช้ต่อเดือน
- Elite: ราคาพิเศษตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Hiver
- G2: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
5. Notion—เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการวิกิ
เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่หลากหลาย Notion ผสมผสานการจดบันทึก การจัดการงาน วิกิ และฟังก์ชันฐานข้อมูลไว้ในแพลตฟอร์มเดียว สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงและยืดหยุ่นต่อกรณีการใช้งานที่หลากหลาย
Notion ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันในพื้นที่ทำงานร่วมกันได้ ทำให้การร่วมมือในโครงการและงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ. มันมอบโครงสร้างแบบลำดับชั้นพร้อมด้วยโฟลเดอร์และหน้าเว็บย่อยเพื่อช่วยจัดระเบียบเนื้อหาและทำให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ง่าย.
ด้วย Notion AI ทีมสนับสนุนลูกค้าของคุณสามารถค้นหาคำตอบจากฐานข้อมูลบริการตนเองได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเร่งการสนับสนุนและช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion
- รวมเนื้อหาประเภทต่างๆ (ข้อความ, รูปภาพ, โค้ด, สิ่งที่ฝัง, ฯลฯ) ภายในหน้าเดียวเพื่อการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์
- ลากหน้าเว็บที่เชื่อมโยงกันไว้ใต้หัวข้อเพื่อสร้างฐานความรู้ภายในไม่กี่วินาที
- ใช้เทมเพลต Notion ที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งเหมาะกับกรณีการใช้งานของคุณ
- เข้าถึงคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วด้วย Notion AI
ข้อจำกัดของ Notion
- Notion อาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกสับสนได้
- ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ต้องใช้เวลาในการประมวลผล
ราคาของ Notion
- ฟรีตลอดไป
- เพิ่มเติม: 12 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
- ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Notion
- G2: 4. 7/5 (5,000+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
6. ปาปิรัส—เหมาะที่สุดสำหรับฐานความรู้ภายในองค์กร
ไม่เหมือนกับ Notion ที่มีฟีเจอร์หลากหลาย Papyrs มุ่งเน้นเฉพาะการปรับปรุงอินทราเน็ตของบริษัทคุณเท่านั้น ซึ่งรวมถึงฐานความรู้ส่วนตัว วิกิ และการสนทนา
Papyrs เป็นเครื่องมือจัดการความรู้สมัยใหม่ที่มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายและคุณสมบัติอินทราเน็ตที่ยืดหยุ่น มีระบบแก้ไขแบบลากและวาง ซึ่งเมื่อใช้ร่วมกับโหมดมาร์กดาวน์ จะช่วยให้การแก้ไขและตรวจสอบเนื้อหาเป็นเรื่องง่าย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของปาปิรัส
- เพิ่มคุณค่าให้กับเอกสารของคุณด้วยวิดเจ็ตที่หลากหลายและยืดหยุ่น
- ติดตามการหารือภายในและเชื่อมโยงกับการอัปเดตเนื้อหาเพื่อการร่วมมือที่ง่ายดาย
- ผสานการทำงานกับเครื่องมือหลักเพื่อขยายการจัดการข้อมูลในพื้นที่ทำงานของคุณ
ข้อจำกัดของปาปิรัส
- หน้าจออาจเกิดข้อผิดพลาดเป็นครั้งคราวขณะทำงานกับทีมระยะไกล
- ไม่โดดเด่นในแง่ของราคาเมื่อเทียบกับเครื่องมือฐานความรู้ขนาดใหญ่
ราคาของปาปิรัส
- ทีมวิกิ: $99/เดือน สำหรับ 20 ผู้ใช้
- วิกิของบริษัท: $386/เดือน สำหรับ 60 ผู้ใช้
- อินทราเน็ตของบริษัท: $999/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Papyrs
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
7. Freshdesk—เหมาะที่สุดสำหรับตั๋วสนับสนุน
คุณสมบัติหลักของ Freshdesk มุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนลูกค้าและการจัดการตั๋ว และใช้ฐานความรู้เพื่อให้ข้อมูลค้นหาได้ง่ายขึ้น
บทความความรู้ของ Freshdesk ถูกจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ และคุณต้องกำหนดโฟลเดอร์เหล่านี้ให้กับหมวดหมู่เฉพาะเพื่อจัดระเบียบ ข้อดีของ Freshdesk คือคุณสามารถ ปรับแต่งการมองเห็นโฟลเดอร์ตามจุดเข้าถึง (วิดเจ็ตเว็บ, iOS, Android เป็นต้น) คุณสามารถแก้ไขคำอธิบายเมตาสำหรับโฟลเดอร์ภายนอกได้ ซึ่งช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาในเครื่องมือค้นหา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshdesk
- เพิ่มฐานความรู้หลายภาษาเพื่อรองรับฐานผู้ใช้ทั่วโลก
- บทความเกี่ยวกับโซลูชันการส่งออกจำนวนมากและอัปเดตด้วย Freshdesk API
- โต้ตอบกับลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล, โทรศัพท์, แชทสด, โซเชียลมีเดีย, และอื่น ๆ ผ่านแพลตฟอร์มเดียว
- แก้ไขคำถามที่พบบ่อยและทำงานซ้ำ ๆ โดยอัตโนมัติด้วยศักยภาพของ AI
ข้อจำกัดของ Freshdesk
- ผู้ใช้ได้สังเกตว่า การวิเคราะห์ของ Freshdesk ขาดความละเอียด ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถติดตามความคิดเห็นเกี่ยวกับโซลูชันได้
- มีแนวโน้มที่จะทำงานช้าลงเมื่อมีใบสั่งหลายใบและการแก้ไขเอกสารจำนวนมาก
ราคาของ Freshdesk
- ฟรีตลอดไป
- การเติบโต: $18/ผู้ใช้ต่อเดือน
- ข้อดี: $59/ผู้ใช้ต่อเดือน
- องค์กร: $95/ผู้ใช้ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Freshdesk
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
8. Zendesk—เหมาะที่สุดสำหรับการแนะนำที่ใช้งานง่าย
Zendesk Guide ช่วยในการสร้างฐานความรู้อัจฉริยะสำหรับทั้งลูกค้าและเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
คุณสมบัติที่มีประโยชน์ที่สุด ต้องยกให้ คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI ภายในตั๋วสนับสนุน หลังจากวิเคราะห์ข้อกังวลของลูกค้า เครื่องมือจะแนะนำบทความหรือเอกสารจากฐานความรู้ที่มีอยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk
- อัตโนมัติภารกิจประจำเช่นการจัดเส้นทางตั๋ว, การแจ้งเตือนทางอีเมล, และคำแนะนำการตอบกลับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- ให้บริการช่วยเหลือแบบเรียลไทม์ผ่านแชทสดและช่องทางการสื่อสาร
- เชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น CRM, ระบบการตลาดอัตโนมัติ, และระบบชำระเงิน
- แปลเนื้อหาเป็นภาษาท้องถิ่นในกว่า 40 ภาษา
ข้อจำกัดของ Zendesk
- ระบบออกบัตรเกิดข้อผิดพลาดเป็นครั้งคราว
ราคาของ Zendesk
- ทีมสวีท: $55/ตัวแทนต่อเดือน
- การเติบโตของห้องชุด: 89 ดอลลาร์ต่อตัวแทนต่อเดือน
- ชุดมืออาชีพ: $115/ตัวแทนต่อเดือน
- Suite Enterprise Plus: ราคาตามตกลง
- ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง: มีให้บริการเป็นแพ็กเกจเสริมในราคา 50 ดอลลาร์สหรัฐต่อเจ้าหน้าที่ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Zendesk
- G2: 4. 3/5 (5,500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
9. KnowledgeOwl—เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างฐานความรู้ที่ตรงเป้าหมาย
ขณะทดสอบ KnowledgeOwl ฉันชอบ ฟีเจอร์กลุ่มผู้อ่าน เป็นพิเศษ มันช่วยให้คุณสามารถทำให้หมวดหมู่บางอย่างของฐานความรู้ของคุณสามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้ชมบางกลุ่มเท่านั้น
KnowledgeOwl ยังมี อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้การสร้างและจัดการเนื้อหาฐานความรู้เป็นเรื่องง่าย ผู้ใช้ใหม่สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมที่ซับซ้อน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ KnowledgeOwl
- ทำให้การค้นหาง่ายขึ้นด้วยฟังก์ชันการค้นหาสไตล์ Google ที่ไม่ต้องตั้งค่า
- ปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกของบทความด้วยธีม, รูปแบบ, และชุดสีให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ
- ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ 'ตรวจสอบความต้องการ' เพื่อรับการแจ้งเตือนให้ตรวจสอบบทความเก่าหลังจากช่วงเวลาที่กำหนด
ข้อจำกัดของ KnowledgeOwl
- กระบวนการจัดตั้งกลุ่มผู้อ่านมีความซับซ้อนและใช้เวลามาก
ราคาของ KnowledgeOwl
- มาตรฐาน: $100/เดือน ต่อผู้ใช้
- บริการเสริมสำหรับธุรกิจ: $275/เดือน
- สิทธิพิเศษสำหรับองค์กร: $1150/เดือน
คะแนนและรีวิวของ KnowledgeOwl
- G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)
10. ออบซิเดียน—เหมาะที่สุดสำหรับการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างโน้ต/แนวคิด
หินออบซิเดียนสามารถเปลี่ยนความคิดที่ไม่มีโครงสร้างให้กลายเป็นฐานความรู้ที่มีโครงสร้างได้ มันใช้ ไฟล์ข้อความธรรมดาในรูปแบบมาร์กดาวน์ ซึ่งช่วยให้การจัดรูปแบบเป็นไปอย่างง่ายดาย และทำให้บันทึกสามารถนำไปใช้และเข้าถึงได้บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Obsidian คือความสามารถในการเชื่อมโยงโน้ตเข้าด้วยกัน สร้างเครือข่ายข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำทางระหว่างโน้ตที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย เพิ่มความเข้าใจและการจดจำ
คุณสมบัติเด่นของหินออบซิเดียน
- ติดตามประวัติเวอร์ชันของเอกสารได้สูงสุดหนึ่งปี
- รวบรวมงานวิจัย, คิดค้น, วาดแผนภาพ, สร้างสรรค์ไอเดีย, และอื่น ๆ บน Canvas, พื้นที่ว่างเสมือนจริง
- มีการควบคุมในระดับละเอียดว่าไฟล์ใดจะซิงค์กับอุปกรณ์ใด
- ร่วมมือกับสมาชิกในทีมเพื่อสร้างวิกิออนไลน์
ข้อจำกัดของหินออบซิเดียน
- การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับรูปแบบ
ราคาของโอปอล
- การใช้งานส่วนบุคคล: ฟรี
- การใช้งานเชิงพาณิชย์: 50 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อปี
คะแนนและรีวิวของ Obsidian
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
สร้างและแบ่งปันด้วยแพลตฟอร์มฐานความรู้ SaaS ที่เหมาะสม
จากสตาร์ทอัพที่เริ่มต้นด้วยเงินทุนเพียงเล็กน้อยไปจนถึงบริษัทระดับ Fortune 500 ทุกคนต้องการข้อมูลที่เป็นระเบียบ รวดเร็ว และถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการ แก้ไขปัญหา และการสนับสนุน ฐานความรู้ออนไลน์ไม่เพียงแต่ช่วยจัดระเบียบความวุ่นวายของข้อมูลเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดอ้างอิงสำหรับบริษัทอีกด้วย
หลังจากที่ได้ทดสอบและตรวจสอบซอฟต์แวร์ฐานความรู้ SaaS หลายตัวแล้ว ฉันสามารถบอกได้ว่าคุณควรเลือกเครื่องมือที่มีความปลอดภัย ใช้งานง่าย และรองรับทั้งฐานความรู้ภายนอกและภายใน ClickUp โดดเด่นด้วยการครอบคลุมคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณต้องการในการสร้างและเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ยังมีระบบจัดการงานที่ใช้ AI เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพธุรกิจ SaaS ของคุณโดยรวม