10 ซอฟต์แวร์ฐานความรู้ SaaS ที่ดีที่สุดในปี 2025

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
30 มกราคม 2568

ลองจินตนาการว่าคุณกำลังทำงานเกี่ยวกับแคมเปญอีเมล และเครื่องมือเกิดข้อผิดพลาดขึ้น คุณวางแผนที่จะติดต่อฝ่ายสนับสนุนผ่านแชทหรือส่งอีเมลไปหาพวกเขา แต่อาจต้องใช้เวลาสักพัก แทนที่จะรอ คุณค้นหาคู่มือช่วยเหลือและวิดีโอออนไลน์—เหมือนฐานความรู้สำหรับเครื่องมือนั้น

ตอนนี้ลองเปลี่ยนบทบาทดูบ้าง ในฐานะผู้ให้บริการเครื่องมือ SaaSคุณพยายามมอบทางเลือกต่าง ๆ ให้กับทีมสนับสนุน เพื่อช่วยให้พวกเขาทำงานได้ดีขึ้น ซึ่งรวมถึงคลังข้อมูลผลิตภัณฑ์แบบบริการตนเองที่ลูกค้าสามารถค้นหาคำตอบได้ตลอดเวลาและในรูปแบบที่ต้องการ และวิธีนี้ก็ได้ผล

เครื่องมือบริการตนเอง เช่น วิดีโอแนะนำการใช้งาน เอกสารแนะนำการใช้งาน ศูนย์การเรียนรู้ และกรณีศึกษา ช่วยเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ลดอัตราการยกเลิกบริการ และเพิ่มเวลาให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนสามารถทำงานอื่นได้มากขึ้น ประโยชน์ยังขยายไปถึงทีมภายในองค์กรที่อ้างอิงฐานความรู้ส่วนกลางเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง

พวกเราที่ ClickUp เข้าใจถึงความท้าทายในการสร้างและจัดระเบียบศูนย์กลางความรู้ ดังนั้นทีมของฉันและฉันจึงได้สำรวจซอฟต์แวร์ฐานความรู้ SaaS ที่ดีที่สุดและคัดเลือกสิบรายการที่ตรงตามทุกข้อกำหนด

แต่ก่อนอื่น มาทำความเข้าใจกันก่อนว่าควรพิจารณาอะไรในซอฟต์แวร์ฐานความรู้ SaaS

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ฐานความรู้ SaaS?

ซอฟต์แวร์ฐานความรู้ SaaS ของคุณควรมีคุณสมบัติบางประการ หากไม่ใช่ทั้งหมด ดังต่อไปนี้:

  • การเข้าถึงด้วยตนเอง: ให้แน่ใจว่าฐานความรู้พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยไม่ต้องใช้ตั๋วสนับสนุน ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเอง
  • ฟังก์ชันการค้นหาที่แข็งแกร่ง: มองหาความสามารถในการค้นหาที่ทรงพลังซึ่งสามารถค้นหาภายในเอกสารได้ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว
  • การควบคุมเวอร์ชัน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแพลตฟอร์มอนุญาตให้ติดตามการเปลี่ยนแปลงและรักษาเวอร์ชันต่าง ๆ ของบทความเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
  • กระบวนการทำงานของบรรณาธิการ: มองหาคุณสมบัติที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันในทีม เช่น การแสดงความคิดเห็น การกำหนดสิทธิ์ตามบทบาท และกระบวนการอนุมัติเนื้อหา
  • การวิเคราะห์และรายงาน: ซอฟต์แวร์การจัดการความรู้ควรให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ บทความยอดนิยม และคำค้นหา เพื่อช่วยปรับปรุงฐานความรู้ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  • ความหลากหลายของเนื้อหา: ควรรองรับเนื้อหาหลากหลายประเภท รวมถึงคำถามที่พบบ่อย (FAQs), บทแนะนำการใช้งาน, คู่มือการแก้ไขปัญหา และวิดีโอสาธิต
  • เทมเพลตที่ปรับแต่งได้: ตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์มีเทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าซึ่งสามารถปรับแต่งให้เข้ากับแบรนด์และเนื้อหาของคุณได้
  • ความสามารถในการผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถทำงานร่วมกับเครื่องมือและแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่คุณใช้งานได้ เช่น ระบบสนับสนุนลูกค้า ซอฟต์แวร์ CRM และเครื่องมือสื่อสาร
  • คุณสมบัติด้านความปลอดภัย: มองหาการป้องกันที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูล
  • การนำทางที่ใช้งานง่าย: ซอฟต์แวร์ควรมีโครงสร้างที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย พร้อมด้วยหมวดหมู่และหมวดหมู่ย่อยที่ชัดเจนเพื่อการเรียกดูที่สะดวก
  • การตอบสนองบนมือถือ: ฐานความรู้ควรสามารถเข้าถึงและใช้งานได้บนอุปกรณ์มือถือ เพื่อรองรับผู้ใช้ที่ใช้งานขณะเดินทาง

ซอฟต์แวร์ฐานความรู้ SaaS ที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้

จากการทดสอบและวิจัยอย่างกว้างขวาง นี่คือซอฟต์แวร์ฐานความรู้ SaaS 10 ตัวที่คุณสามารถเลือกใช้ในปี 2024:

1. ClickUp—เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการความรู้ด้วย AI

คลิกอัพ ด็อกส์
เริ่มต้นสร้างเนื้อหาและจัดระเบียบหน้าย่อยด้วย ClickUp Docs

ClickUp เป็นเครื่องมือที่ฉันเลือกใช้เสมอเพราะตอบโจทย์ทุกความต้องการ ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเนื้อหาเริ่มต้นด้วยClickUp Docs ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนให้เป็นฐานความรู้ได้โดยเปิดใช้งานปุ่มวิกิ

เมื่อเอกสารถูกทำเครื่องหมายว่าเป็นวิกิแล้ว เอกสารนั้นจะปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ้นในแดชบอร์ดเนื้อหาของคุณ และทีมของคุณสามารถทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขและตรวจสอบเนื้อหาได้ หากคุณทำงานกับลูกค้าและผู้ให้บริการหลายราย คุณสามารถจัดการทุกอย่างไว้ในแพลตฟอร์มเดียวได้โดยการนำเข้าข้อมูลไปยัง ClickUp

เมื่อเสร็จสิ้นแล้ว คุณสามารถขอClickUp Brain เพื่อแนะนำงานใหม่ที่จะเริ่มต้นได้

ClickUp Brain
เลือกเนื้อหาและใช้ ClickUp Brain เพื่อรับคำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI

นี่คือวิธีที่ ClickUp Brain สามารถช่วยคุณได้:

  • ใช้ AI Writer ของ ClickUp Brain เพื่อสร้างร่างเริ่มต้นของบทความฐานความรู้ได้อย่างรวดเร็ว โดยอิงจากคำแนะนำและโครงร่าง
  • ดึงข้อมูลจากงานใน ClickUp เอกสาร บทความที่เกี่ยวข้อง และความเชี่ยวชาญของทีม เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
  • รับประโยชน์จากการสนับสนุนที่ปรับให้เหมาะสมผ่านClickUp Brain's AI Knowledge Managerซึ่งให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการสร้างเนื้อหา
  • อัตโนมัติภารกิจการจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับฐานความรู้ เช่น การส่งการอัปเดต, การมอบหมายงาน, และการติดตามความคืบหน้าด้วย ClickUp Brain's AI Project Manager
  • วิเคราะห์การโต้ตอบและความคิดเห็นของผู้ใช้เพื่อระบุพื้นที่สำหรับบทความใหม่, เน้นเนื้อหาที่ได้รับความนิยม, และทำเครื่องหมายหัวข้อที่ซับซ้อนสำหรับผู้ใช้

คุณยังสามารถประหยัดเวลาได้โดยใช้ เทมเพลตฐานความรู้ของ ClickUp. เป็นเอกสารที่เรียบง่ายและพร้อมใช้งานทันที ซึ่งจำลองประสบการณ์การใช้งานศูนย์ช่วยเหลือของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

สร้างห้องสมุดดิจิทัลด้วยเทมเพลตฐานความรู้ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
สร้างห้องสมุดดิจิทัลด้วยเทมเพลตฐานความรู้ ClickUp

นี่คือคุณสมบัติหลักบางประการที่เทมเพลตนี้มอบให้:

  • บทความความรู้: ส่วนนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างและจัดระเบียบบทความฐานความรู้ของคุณได้
  • หมวดหมู่: แม่แบบประกอบด้วยส่วนต่างๆ เช่น 'การเริ่มต้นใช้งาน', 'คู่มือการใช้งาน', 'กรณีศึกษา', 'แม่แบบ', และ 'ชุมชน' เพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบเนื้อหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • หมวดหมู่ย่อย: ภายในแต่ละหมวดหมู่ คุณสามารถสร้างหมวดหมู่ย่อย เช่น 'สำหรับผู้เริ่มต้น' 'สำหรับผู้ดูแลระบบ' และ 'การจัดการโครงการ' เพื่อจัดระเบียบเนื้อหาของคุณให้ดียิ่งขึ้น
  • ส่วนคำถามที่พบบ่อย: ส่วนที่จัดไว้โดยเฉพาะสำหรับคำถามที่พบบ่อย ให้คำตอบอย่างรวดเร็วสำหรับข้อสงสัยที่พบบ่อย
  • แบบฟอร์มติดต่อ: แบบฟอร์มสำหรับผู้ใช้ในการส่งคำถามหรือคำขอหากพวกเขาไม่สามารถหาข้อมูลที่ต้องการได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ผู้ใช้ใหม่อาจต้องใช้เวลาในการเรียนรู้เนื่องจากฟีเจอร์ที่หลากหลายของ ClickUp

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ในราคา $7 ต่อสมาชิกต่อ Workspace ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (4,000+ รีวิว)

2. Document360—เหมาะที่สุดสำหรับฐานความรู้ที่เรียบง่าย

เอกสาร360
ผ่านทางDocument360

Document360 เป็นซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้ พร้อมด้วย UI ที่เสถียรและไม่ยุ่งยาก เนื่องจากเน้นที่ฐานความรู้และการจัดการเอกสารเป็นหลัก จึง ง่ายต่อการสร้างคลังเอกสารส่วนตัวและสาธารณะ

คุณสามารถ จัดระเบียบเนื้อหาได้สูงสุดถึงหกระดับของหมวดหมู่ย่อย ดังนั้นหากคุณกำลังจัดการกับชุดข้อมูลขนาดใหญ่ คุณจะชื่นชอบ Document360

คุณสมบัติเด่นของ Document360

  • แก้ไขและฝังเนื้อหาด้วยตัวแก้ไข WYSIWYG โดยคำนึงถึงประสบการณ์ของผู้ใช้
  • ใช้การย้อนกลับเพื่อป้องกันการเขียนทับโดยไม่ตั้งใจและรักษาเวอร์ชันที่ทันสมัย
  • จัดเก็บเนื้อหาและไฟล์สื่อต่างๆ ในไดรฟ์ และแทรกได้อย่างรวดเร็วในเอกสารของคุณ
  • จำกัดการเข้าถึงฐานความรู้ภายในให้เฉพาะช่วง IP ที่กำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย

ข้อจำกัดของ Document360

  • ความร่วมมือบนแพลตฟอร์มกับบุคคลที่สามจำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง
  • คุณสมบัติที่สำคัญถูกซ่อนอยู่เบื้องหลังส่วนเสริมที่ทำให้ค่าใช้จ่ายโดยรวมเพิ่มขึ้น

ราคาของ Document360

  • ฟรีตลอดไป
  • มาตรฐาน: $199/เดือน ต่อ 3 ผู้ใช้
  • มืออาชีพ: $299/เดือน ต่อ 5 ผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • ธุรกิจ: $399/เดือน ต่อ 5 ผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: $599/เดือน ต่อ 10 ผู้ใช้ (เรียกเก็บเงินรายปี)

เอกสาร360 คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 7/5 (400+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 200 รายการ)

3. Helpjuice—เหมาะที่สุดสำหรับการค้นหาเนื้อหาด้วย AI

ฮิลป์จูส
ผ่านทางHelpjuice

Helpjuice เป็นซอฟต์แวร์ฐานความรู้ที่ใช้งานง่ายอีกตัวหนึ่งที่สามารถแข่งขันกับ Document360 ได้ในแง่ของฟีเจอร์ต่าง ๆ ตัวแก้ไขข้อความที่ทรงพลังแต่เรียบง่าย ช่วยให้คุณสามารถจัดรูปแบบ แก้ไข และอัปเดตเนื้อหาของคุณได้อย่างง่ายดาย แต่ จุดเด่นที่สุดของ Helpjuice คือฟังก์ชันการค้นหา

คุณสมบัติการค้นหาของ Helpjuice สามารถช่วยคุณค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องได้. มันเหมือนกับการค้นหาใน Google แต่ภายในระบบจัดการเอกสารของคุณ. มันยังสามารถ ดึงข้อมูลจากไฟล์ PDF และรูปภาพ ได้.

คุณสมบัติเด่นของ Helpjuice

  • ใช้ส่วนติดต่อแบบลากและวางสำหรับการสร้างเนื้อหาที่เข้าใจง่าย
  • วัดผลกระทบของเครื่องมือฐานความรู้ของคุณต่อตั๋วการสนับสนุน
  • ทำงานกับหลายเวอร์ชันของบทความเดียวกันและสลับระหว่างเวอร์ชันต่างๆ ได้จากแผงด้านข้าง
  • ปรับปรุงกระบวนการความสำเร็จของลูกค้าโดยการผสานรวมกับระบบ CRM และเครื่องมือสื่อสารเช่น Slack และ Salesforce สำหรับการสนับสนุนแบบหลายช่องทาง

ข้อจำกัดของ Helpjuice

  • บรรณาธิการอาจประสบปัญหาในการตอบสนองขณะทำงานกับเอกสารที่มีขนาดใหญ่และการแก้ไขหลายชั้น
  • ฟีเจอร์การนำเข้าต้องปรับปรุง

ราคาของ Helpjuice

  • เริ่มต้น: $120/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 4 คน
  • ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น: $200/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 16 คน
  • พรีเมียมแบบจำกัด: $289/เดือน สำหรับผู้ใช้สูงสุด 60 คน
  • ไม่จำกัด: $659/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด

คะแนนและรีวิวของ Helpjuice

  • G2: 4. 6/5 (50+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 90 รายการ)

4. Hiver—เหมาะที่สุดสำหรับการผสานกับ Gmail

ฮีเวอร์
ผ่านทางHiver

Hiver เป็น โซลูชันระบบช่วยเหลือที่ใช้ Gmail เป็นฐาน ที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการจัดการอีเมลและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันของทีม โดยไม่มีความซับซ้อนของระบบตั๋วแบบดั้งเดิม

Hiver ช่วยให้คุณสามารถ เปลี่ยนอีเมลให้เป็นงานที่ดำเนินการได้ มอบหมายผู้รับผิดชอบ และรับประกันการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว ฟีเจอร์นี้ช่วยป้องกันการพลาดคำถามจากลูกค้าและปรับปรุงเวลาการตอบกลับ นอกจากนี้ยัง เชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมหลากหลาย เช่น Slack, WhatsApp, Salesforce, Asana และอื่นๆ อีกมากมาย ช่วยให้คุณจัดการช่องทางการสนับสนุนลูกค้าหลายช่องทางได้จากกล่องจดหมาย Gmail ของคุณ

คุณสมบัติเด่นของ Hiver

  • วัดและติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพของทีม เช่น เวลาการตอบสนองและความพึงพอใจของลูกค้า
  • ควบคุมผู้แก้ไข, ผู้ชม, และกิจกรรมทั้งหมดภายในแดชบอร์ดเดียวกัน
  • ติดตามอีเมลแบบเรียลไทม์เพื่อทราบเมื่อมีการเปิดและอ่าน

ข้อจำกัดของ Hiver

  • ศูนย์กลางความรู้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากคุณสมบัติหลักและอาจไม่สามารถใช้งานได้ด้วยตัวเอง

ราคาของ Hiver

  • ไลท์: 24 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ข้อดี: $59/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • Elite: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Hiver

  • G2: 4. 6/5 (1,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (100+ รีวิว)

5. Notion—เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการวิกิ

โนชั่น
ผ่านทางNotion

เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพที่หลากหลาย Notion ผสมผสานการจดบันทึก การจัดการงาน วิกิ และฟังก์ชันฐานข้อมูลไว้ในแพลตฟอร์มเดียว สามารถปรับแต่งได้อย่างสูงและยืดหยุ่นต่อกรณีการใช้งานที่หลากหลาย

Notion ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันในพื้นที่ทำงานร่วมกันได้ ทำให้การร่วมมือในโครงการและงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ. มันมอบโครงสร้างแบบลำดับชั้นพร้อมด้วยโฟลเดอร์และหน้าเว็บย่อยเพื่อช่วยจัดระเบียบเนื้อหาและทำให้ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ง่าย.

ด้วย Notion AI ทีมสนับสนุนลูกค้าของคุณสามารถค้นหาคำตอบจากฐานข้อมูลบริการตนเองได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเร่งการสนับสนุนและช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Notion

  • รวมเนื้อหาประเภทต่างๆ (ข้อความ, รูปภาพ, โค้ด, สิ่งที่ฝัง, ฯลฯ) ภายในหน้าเดียวเพื่อการจัดรูปแบบที่สมบูรณ์
  • ลากหน้าเว็บที่เชื่อมโยงกันไว้ใต้หัวข้อเพื่อสร้างฐานความรู้ภายในไม่กี่วินาที
  • ใช้เทมเพลต Notion ที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งเหมาะกับกรณีการใช้งานของคุณ
  • เข้าถึงคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วด้วย Notion AI

ข้อจำกัดของ Notion

  • Notion อาจทำให้ผู้เริ่มต้นรู้สึกสับสนได้
  • ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ต้องใช้เวลาในการประมวลผล

ราคาของ Notion

  • ฟรีตลอดไป
  • เพิ่มเติม: 12 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 18 ดอลลาร์ต่อที่นั่งต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Notion

  • G2: 4. 7/5 (5,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)

6. ปาปิรัส—เหมาะที่สุดสำหรับฐานความรู้ภายในองค์กร

Papyrs ซอฟต์แวร์ฐานความรู้สำหรับทีมภายใน
ผ่านทางปาปิรัส

ไม่เหมือนกับ Notion ที่มีฟีเจอร์หลากหลาย Papyrs มุ่งเน้นเฉพาะการปรับปรุงอินทราเน็ตของบริษัทคุณเท่านั้น ซึ่งรวมถึงฐานความรู้ส่วนตัว วิกิ และการสนทนา

Papyrs เป็นเครื่องมือจัดการความรู้สมัยใหม่ที่มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายและคุณสมบัติอินทราเน็ตที่ยืดหยุ่น มีระบบแก้ไขแบบลากและวาง ซึ่งเมื่อใช้ร่วมกับโหมดมาร์กดาวน์ จะช่วยให้การแก้ไขและตรวจสอบเนื้อหาเป็นเรื่องง่าย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของปาปิรัส

  • เพิ่มคุณค่าให้กับเอกสารของคุณด้วยวิดเจ็ตที่หลากหลายและยืดหยุ่น
  • ติดตามการหารือภายในและเชื่อมโยงกับการอัปเดตเนื้อหาเพื่อการร่วมมือที่ง่ายดาย
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือหลักเพื่อขยายการจัดการข้อมูลในพื้นที่ทำงานของคุณ

ข้อจำกัดของปาปิรัส

  • หน้าจออาจเกิดข้อผิดพลาดเป็นครั้งคราวขณะทำงานกับทีมระยะไกล
  • ไม่โดดเด่นในแง่ของราคาเมื่อเทียบกับเครื่องมือฐานความรู้ขนาดใหญ่

ราคาของปาปิรัส

  • ทีมวิกิ: $99/เดือน สำหรับ 20 ผู้ใช้
  • วิกิของบริษัท: $386/เดือน สำหรับ 60 ผู้ใช้
  • อินทราเน็ตของบริษัท: $999/เดือน สำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Papyrs

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

7. Freshdesk—เหมาะที่สุดสำหรับตั๋วสนับสนุน

ซอฟต์แวร์ฐานความรู้แบบ SaaS ของ Freshdesk
ผ่านทางFreshdesk

คุณสมบัติหลักของ Freshdesk มุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนลูกค้าและการจัดการตั๋ว และใช้ฐานความรู้เพื่อให้ข้อมูลค้นหาได้ง่ายขึ้น

บทความความรู้ของ Freshdesk ถูกจัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ และคุณต้องกำหนดโฟลเดอร์เหล่านี้ให้กับหมวดหมู่เฉพาะเพื่อจัดระเบียบ ข้อดีของ Freshdesk คือคุณสามารถ ปรับแต่งการมองเห็นโฟลเดอร์ตามจุดเข้าถึง (วิดเจ็ตเว็บ, iOS, Android เป็นต้น) คุณสามารถแก้ไขคำอธิบายเมตาสำหรับโฟลเดอร์ภายนอกได้ ซึ่งช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาในเครื่องมือค้นหา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Freshdesk

  • เพิ่มฐานความรู้หลายภาษาเพื่อรองรับฐานผู้ใช้ทั่วโลก
  • บทความเกี่ยวกับโซลูชันการส่งออกจำนวนมากและอัปเดตด้วย Freshdesk API
  • โต้ตอบกับลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล, โทรศัพท์, แชทสด, โซเชียลมีเดีย, และอื่น ๆ ผ่านแพลตฟอร์มเดียว
  • แก้ไขคำถามที่พบบ่อยและทำงานซ้ำ ๆ โดยอัตโนมัติด้วยศักยภาพของ AI

ข้อจำกัดของ Freshdesk

  • ผู้ใช้ได้สังเกตว่า การวิเคราะห์ของ Freshdesk ขาดความละเอียด ทำให้ผู้ใช้ไม่สามารถติดตามความคิดเห็นเกี่ยวกับโซลูชันได้
  • มีแนวโน้มที่จะทำงานช้าลงเมื่อมีใบสั่งหลายใบและการแก้ไขเอกสารจำนวนมาก

ราคาของ Freshdesk

  • ฟรีตลอดไป
  • การเติบโต: $18/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • ข้อดี: $59/ผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: $95/ผู้ใช้ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว Freshdesk

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

8. Zendesk—เหมาะที่สุดสำหรับการแนะนำที่ใช้งานง่าย

เซนเดสก์
ผ่านทางZendesk

Zendesk Guide ช่วยในการสร้างฐานความรู้อัจฉริยะสำหรับทั้งลูกค้าและเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

คุณสมบัติที่มีประโยชน์ที่สุด ต้องยกให้ คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI ภายในตั๋วสนับสนุน หลังจากวิเคราะห์ข้อกังวลของลูกค้า เครื่องมือจะแนะนำบทความหรือเอกสารจากฐานความรู้ที่มีอยู่ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัญหา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zendesk

  • อัตโนมัติภารกิจประจำเช่นการจัดเส้นทางตั๋ว, การแจ้งเตือนทางอีเมล, และคำแนะนำการตอบกลับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  • ให้บริการช่วยเหลือแบบเรียลไทม์ผ่านแชทสดและช่องทางการสื่อสาร
  • เชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น CRM, ระบบการตลาดอัตโนมัติ, และระบบชำระเงิน
  • แปลเนื้อหาเป็นภาษาท้องถิ่นในกว่า 40 ภาษา

ข้อจำกัดของ Zendesk

  • ระบบออกบัตรเกิดข้อผิดพลาดเป็นครั้งคราว

ราคาของ Zendesk

  • ทีมสวีท: $55/ตัวแทนต่อเดือน
  • การเติบโตของห้องชุด: 89 ดอลลาร์ต่อตัวแทนต่อเดือน
  • ชุดมืออาชีพ: $115/ตัวแทนต่อเดือน
  • Suite Enterprise Plus: ราคาตามตกลง
  • ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง: มีให้บริการเป็นแพ็กเกจเสริมในราคา 50 ดอลลาร์สหรัฐต่อเจ้าหน้าที่ต่อเดือน

คะแนนและรีวิว Zendesk

  • G2: 4. 3/5 (5,500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)

9. KnowledgeOwl—เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างฐานความรู้ที่ตรงเป้าหมาย

KnowledgeOwl เป็นซอฟต์แวร์ฐานความรู้แบบ SaaS ที่ดีสำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
ผ่านทางKnowledgeOwl

ขณะทดสอบ KnowledgeOwl ฉันชอบ ฟีเจอร์กลุ่มผู้อ่าน เป็นพิเศษ มันช่วยให้คุณสามารถทำให้หมวดหมู่บางอย่างของฐานความรู้ของคุณสามารถเข้าถึงได้เฉพาะผู้ชมบางกลุ่มเท่านั้น

KnowledgeOwl ยังมี อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้การสร้างและจัดการเนื้อหาฐานความรู้เป็นเรื่องง่าย ผู้ใช้ใหม่สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมที่ซับซ้อน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ KnowledgeOwl

  • ทำให้การค้นหาง่ายขึ้นด้วยฟังก์ชันการค้นหาสไตล์ Google ที่ไม่ต้องตั้งค่า
  • ปรับแต่งรูปลักษณ์และความรู้สึกของบทความด้วยธีม, รูปแบบ, และชุดสีให้สอดคล้องกับแบรนด์ของคุณ
  • ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ 'ตรวจสอบความต้องการ' เพื่อรับการแจ้งเตือนให้ตรวจสอบบทความเก่าหลังจากช่วงเวลาที่กำหนด

ข้อจำกัดของ KnowledgeOwl

  • กระบวนการจัดตั้งกลุ่มผู้อ่านมีความซับซ้อนและใช้เวลามาก

ราคาของ KnowledgeOwl

  • มาตรฐาน: $100/เดือน ต่อผู้ใช้
  • บริการเสริมสำหรับธุรกิจ: $275/เดือน
  • สิทธิพิเศษสำหรับองค์กร: $1150/เดือน

คะแนนและรีวิวของ KnowledgeOwl

  • G2: 4. 6/5 (100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (200+ รีวิว)

10. ออบซิเดียน—เหมาะที่สุดสำหรับการมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างโน้ต/แนวคิด

ออบซิเดียน
ผ่านทางObsidian

หินออบซิเดียนสามารถเปลี่ยนความคิดที่ไม่มีโครงสร้างให้กลายเป็นฐานความรู้ที่มีโครงสร้างได้ มันใช้ ไฟล์ข้อความธรรมดาในรูปแบบมาร์กดาวน์ ซึ่งช่วยให้การจัดรูปแบบเป็นไปอย่างง่ายดาย และทำให้บันทึกสามารถนำไปใช้และเข้าถึงได้บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ

หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ Obsidian คือความสามารถในการเชื่อมโยงโน้ตเข้าด้วยกัน สร้างเครือข่ายข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถนำทางระหว่างโน้ตที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย เพิ่มความเข้าใจและการจดจำ

คุณสมบัติเด่นของหินออบซิเดียน

  • ติดตามประวัติเวอร์ชันของเอกสารได้สูงสุดหนึ่งปี
  • รวบรวมงานวิจัย, คิดค้น, วาดแผนภาพ, สร้างสรรค์ไอเดีย, และอื่น ๆ บน Canvas, พื้นที่ว่างเสมือนจริง
  • มีการควบคุมในระดับละเอียดว่าไฟล์ใดจะซิงค์กับอุปกรณ์ใด
  • ร่วมมือกับสมาชิกในทีมเพื่อสร้างวิกิออนไลน์

ข้อจำกัดของหินออบซิเดียน

  • การเรียนรู้ที่รวดเร็ว
  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับรูปแบบ

ราคาของโอปอล

  • การใช้งานส่วนบุคคล: ฟรี
  • การใช้งานเชิงพาณิชย์: 50 ดอลลาร์/ผู้ใช้ต่อปี

คะแนนและรีวิวของ Obsidian

  • G2: รีวิวไม่เพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ

สร้างและแบ่งปันด้วยแพลตฟอร์มฐานความรู้ SaaS ที่เหมาะสม

จากสตาร์ทอัพที่เริ่มต้นด้วยเงินทุนเพียงเล็กน้อยไปจนถึงบริษัทระดับ Fortune 500 ทุกคนต้องการข้อมูลที่เป็นระเบียบ รวดเร็ว และถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการ แก้ไขปัญหา และการสนับสนุน ฐานความรู้ออนไลน์ไม่เพียงแต่ช่วยจัดระเบียบความวุ่นวายของข้อมูลเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดอ้างอิงสำหรับบริษัทอีกด้วย

หลังจากที่ได้ทดสอบและตรวจสอบซอฟต์แวร์ฐานความรู้ SaaS หลายตัวแล้ว ฉันสามารถบอกได้ว่าคุณควรเลือกเครื่องมือที่มีความปลอดภัย ใช้งานง่าย และรองรับทั้งฐานความรู้ภายนอกและภายใน ClickUp โดดเด่นด้วยการครอบคลุมคุณสมบัติทั้งหมดที่คุณต้องการในการสร้างและเผยแพร่ข้อมูลให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ยังมีระบบจัดการงานที่ใช้ AI เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพธุรกิจ SaaS ของคุณโดยรวม

