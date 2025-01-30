ประเภทของบทบาทในวิศวกรรมซอฟต์แวร์

การประมาณการจากปี 2022แสดงให้เห็นว่ามีวิศวกรซอฟต์แวร์มืออาชีพจำนวน 26.3 ล้านคนทั่วโลก! นับตั้งแต่ยุคแรกของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในช่วงทศวรรษ 1960 อาชีพนี้ได้พัฒนาไปไกลมาก
สำหรับเริ่มต้น ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์เคยถูกมองว่าเป็นสาขาย่อยที่ง่ายกว่าและมักถูกมอบหมายให้ผู้หญิงทำ ในขณะที่ผู้ชายได้รับงานด้านฮาร์ดแวร์ที่มีเกียรติมากกว่าการศึกษาทางประวัติศาสตร์ชี้ให้เห็นว่าวิศวกรรมซอฟต์แวร์บางประเภทเคยถูกมองว่าเป็น "งานธุรการที่ใช้ทักษะต่ำ คล้ายกับการจัดแฟ้ม การพิมพ์ หรือการสลับสายโทรศัพท์"
ตั้งแต่นั้นมา มีหลายสิ่งเปลี่ยนแปลงไปมาก บทบาทของวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในปัจจุบันเป็นหนึ่งในอาชีพที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในโลก อาชีพนี้ได้กลายเป็นที่เคารพนับถืออย่างสูง พร้อมด้วยแพ็คเกจค่าตอบแทนที่ใหญ่ที่สุดบางประเภท
เหนือสิ่งอื่นใด ลักษณะของงานในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในปัจจุบันมีความหลากหลายและซับซ้อนอย่างไม่น่าเชื่อ ตั้งแต่วิศวกรข้อมูลที่ออกแบบสถาปัตยกรรมสำหรับแอปพลิเคชันองค์กรขนาดใหญ่ ไปจนถึงแฮกเกอร์ที่ทดสอบระบบรักษาความปลอดภัยรอบนอก มีวิศวกรซอฟต์แวร์ทุกประเภท!
ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทบาทสำคัญและวิธีที่คุณจะประสบความสำเร็จในบทบาทเหล่านั้น มาทำความเข้าใจกันก่อนว่าวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในปัจจุบันครอบคลุมอะไรบ้าง
การเข้าใจขอบเขตของวิศวกรรมซอฟต์แวร์
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ครอบคลุมทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ และการบำรุงรักษาแอปพลิเคชันดิจิทัล ซึ่งขยายครอบคลุมหลากหลายพารามิเตอร์
อุปกรณ์หรือระบบปฏิบัติการ: คุณอาจเป็นนักพัฒนา iOS หรือ Android
ประเภทของแอปพลิเคชัน: สิ่งที่คุณกำลังพัฒนาอาจเป็นแอปพลิเคชันทรัพยากรบุคคลสำหรับองค์กร บริการจัดส่งอาหารที่เน้นผู้บริโภค หรือเกมมัลติเพลเยอร์ล่าสุด
ภาษาโปรแกรม: ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และประเภทของแอปพลิเคชัน คุณอาจมีความเชี่ยวชาญในภาษาโปรแกรมจำนวนน้อย เช่น Java, Kotlin, Swift เป็นต้น
กระบวนการทางธุรกิจ: เมื่อผู้คนพูดถึงการพัฒนาแอปพลิเคชัน เรามักจะนึกถึงการเขียนโค้ดเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบนมือถือ อย่างไรก็ตาม วิศวกรรมซอฟต์แวร์สามารถครอบคลุมถึงขั้นตอนการทำงาน ข้อมูล การทำงานร่วมกัน และอื่นๆ อีกมากมาย
ระยะของวงจรชีวิต: วิศวกรไม่ได้เป็นเพียงคนที่เขียนโค้ดเพื่อ 'สร้าง' ซอฟต์แวร์เท่านั้น ในฐานะวิศวกรซอฟต์แวร์ คุณอาจทำงานในด้านการออกแบบสถาปัตยกรรม, UX, การเขียนโปรแกรม, การทดสอบ, การปรับใช้, การจัดการโครงสร้างพื้นฐาน, ระบบข้อมูล, ความปลอดภัย, การตรวจสอบ, เป็นต้น
แต่ละบทบาทเหล่านี้มีความเป็นเอกลักษณ์และสำคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถในการใช้งาน ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ สิ่งที่คุณเลือกมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อทิศทางของอาชีพคุณ ก่อนที่คุณจะตัดสินใจ นี่คือจุดเริ่มต้น
มีวิศวกรสองประเภท: นักทั่วไปและผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญทั่วไปมักมีทักษะในหลากหลายเทคโนโลยีและภาษา พวกเขาสามารถพัฒนา, ติดตั้ง, และบำรุงรักษาแอปพลิเคชันได้ พวกเขาอาจมีประสบการณ์ในการรวบรวมความต้องการ, จัดการโครงการ, หรือสอนทีมได้
ผู้เชี่ยวชาญ, ในทางกลับกัน, มุ่งเน้นอย่างลึกซึ้งในสาขาหนึ่งของการทำงาน. ตัวอย่างเช่น, อาจเชี่ยวชาญในวิศวกรรมแอปพลิเคชันปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ เช่น การดูแลสุขภาพหรือการเงิน. ผู้เชี่ยวชาญมีความรู้ลึกซึ้งและสามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้.
นี่คือตัวอย่างบทบาทวิศวกรรมซอฟต์แวร์ทั่วไปและเฉพาะทางที่พบบ่อยที่สุด
วิศวกรซอฟต์แวร์ประเภทต่างๆ
ไม่ทุกตำแหน่งของวิศวกรซอฟต์แวร์ถูกสร้างขึ้นมาอย่างเท่าเทียมกัน ทักษะ, ความรับผิดชอบ, และค่าตอบแทนของแต่ละตำแหน่งมีความแตกต่างกันอย่างมาก มาดูกันว่าตำแหน่งวิศวกรซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสิบอันดับแรกเป็นอย่างไร
1. วิศวกรฟรอนต์เอนด์
วิศวกรฟรอนต์เอนด์สร้างส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เราเห็นและมีปฏิสัมพันธ์ด้วย พวกเขาจะนำดีไซน์ที่ทีม UX สร้างขึ้นมารังสรรค์ให้เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง
หน้าที่ความรับผิดชอบของพวกเขารวมถึง:
- พัฒนาการเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีต่างๆ เช่น HTML, CSS และ JavaScript
- การเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของนักออกแบบให้กลายเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้
- การเขียนส่วนประกอบ UI ที่มีประสิทธิภาพสูงและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
- การเปิดใช้งานการผสานระบบหลังบ้านอย่างไร้รอยต่อ
ช่วงเงินเดือนที่คาดหวัง
ตามข้อมูลจาก Glassdoor เงินเดือนเฉลี่ยที่วิศวกรด้านฟรอนต์เอนด์สามารถได้รับอยู่ระหว่าง $113,000 ถึง $183,000 ต่อปี เมื่อมีประสบการณ์ เงินเดือนอาจเพิ่มขึ้นถึง $260,000 สำหรับวิศวกรหัวหน้าทีม
2. วิศวกรแบ็กเอนด์
วิศวกรแบ็กเอนด์เป็นผู้พัฒนาส่วนเซิร์ฟเวอร์ของธุรกิจ พวกเขาดูแลทุกอย่างที่อยู่เบื้องหลัง รวมถึงสถาปัตยกรรม ตรรกะทางธุรกิจ ฐานข้อมูล และ Application Programming Interfaces (APIs)
ความรับผิดชอบของวิศวกรแบ็กเอนด์ ได้แก่:
- สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถขยายได้สำหรับแอปพลิเคชันบนคลาวด์หรือภายในองค์กร
- การรับประกันประสิทธิภาพสูง ความหน่วงต่ำ และความพร้อมใช้งานสูง
- เตรียมแอปพลิเคชันให้พร้อมสำหรับการนำไปใช้งานในรูปแบบไมโครเซอร์วิสในคอนเทนเนอร์
ช่วงเงินเดือนที่คาดหวัง
Indeed ประมาณว่านักพัฒนาแบ็กเอนด์มีรายได้ระหว่าง $111,000 ถึง $217,980 โดยเฉลี่ยอยู่ที่ $155,800
3. วิศวกรฟูลสแต็ก
ณ ตอนนี้ คุณอาจได้ทราบแล้วว่า วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก ตามชื่อที่บ่งบอกไว้ สามารถดูแลได้ทั้งส่วนหน้าและส่วนหลังของระบบซอฟต์แวร์ อย่างไรก็ตาม คุณต้องทราบด้วยว่า ฟูลสแตกนั้นมากกว่าการรวมส่วนต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน
วิศวกรฟูลสแตกคือผู้เชี่ยวชาญทั่วไปที่รับผิดชอบการพัฒนาแอปพลิเคชันตั้งแต่ต้นจนจบ พวกเขามีความเชี่ยวชาญในภาษาและไลบรารีด้านหน้าบ้าน เช่น HTML, CSS, และ JavaScript รวมถึงเทคโนโลยีด้านหลังบ้าน เช่น Java, Python, Ruby, PHO, เป็นต้น
ในงานของพวกเขา วิศวกรฟูลสแตก:
- ออกแบบสถาปัตยกรรม
- สร้างโครงสร้างข้อมูล
- ดำเนินการให้บริการเว็บ, API และการผสานรวมอื่น ๆ ที่สามารถปรับขนาดได้
- เขียนโค้ดฝั่งหน้าบ้านและฝั่งหลังบ้าน
- แก้ไขปัญหาและแก้ไขข้อบกพร่อง
- เขียนเอกสารทางเทคนิค
ช่วงเงินเดือนที่คาดหวัง
วิศวกรฟูลสแต็กมีรายได้เฉลี่ย $125,600 โดยนักพัฒนาที่มีประสบการณ์สามารถได้รับสูงถึง $192,325 ในวงการสตาร์ทอัพ ธุรกิจต้องการสร้างมากขึ้นด้วยทีมงานที่กระชับ ส่งผลให้ความต้องการวิศวกรฟูลสแต็กเพิ่มขึ้น ซึ่งหมายความว่าค่าตอบแทนของพวกเขาอาจรวมถึงโบนัสตามผลงานหรือหุ้นในบริษัทด้วย
4. วิศวกร DevOps
วิศวกร DevOps รับผิดชอบในการดำเนินงานให้ราบรื่นตลอดวงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งหมายความว่าพวกเขาต้องตั้งค่ากระบวนการและเครื่องมือที่ทีมวิศวกรรมต้องการใช้ในการพัฒนาตั้งแต่การเขียนโค้ดไปจนถึงการสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริง
วิศวกร DevOps เป็นผู้เชี่ยวชาญทั่วไปที่รับผิดชอบ:
- การเลือกเครื่องมือสำหรับการอัตโนมัติและการจัดการ
- การออกแบบกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์
- การเลือก จัดเตรียม และบำรุงรักษา CI/CD
- การติดตั้งและบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เครื่องเสมือนจริง ซอฟต์แวร์ และอื่นๆ
ช่วงเงินเดือนที่คาดหวัง
วิศวกร DevOps มีรายได้เฉลี่ย $133,750 โดยผู้ที่มีประสบการณ์สามารถได้รับรายได้มากกว่า $171,000
5. วิศวกรปัญญาประดิษฐ์
ตามชื่อที่บ่งบอก วิศวกร AI พัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือแอปพลิเคชันการเรียนรู้ของเครื่อง ในบทบาทนี้ วิศวกร AI จะ:
- ออกแบบและพัฒนาสายงาน AI ที่สามารถขยายขนาดได้
- PLOY โมเดล AI ที่ปรับให้เหมาะสมกับประสิทธิภาพและความเสถียรบนแพลตฟอร์มคลาวด์เช่น AWS/Azure/Google Cloud
- จัดการการควบคุมเวอร์ชัน
วิศวกร AI บางคนยังออกแบบและพัฒนาแบบจำลองทางสถิติโดยใช้เทคนิคการขุดข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่องที่หลากหลาย
ช่วงเงินเดือนที่คาดหวัง
วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์เป็นทักษะที่ต้องการอย่างมากในปัจจุบันวิศวกรปัญญาประดิษฐ์มีรายได้เฉลี่ย155,900 ดอลลาร์สหรัฐฯโดยเงินเดือนอาจสูงถึง 338,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อมีประสบการณ์และการเปิดรับโอกาส
6. นักพัฒนาเกม
หนึ่งในตำแหน่งงานวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดคือ นักพัฒนาเกม ซึ่งทำงานออกแบบและพัฒนาเกมสำหรับคอมพิวเตอร์หรือคอนโซล โดยทั่วไปแล้ว นักพัฒนาเกมจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทั่วไปในสายงานของตน ทำงานทั้งด้านหน้าบ้าน/หลังบ้าน/AI เป็นต้น
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการพัฒนาซอฟต์แวร์ของพวกเขามีดังนี้:
- การแปลความคิดสร้างสรรค์ทางภาพให้กลายเป็นโค้ดที่สามารถทำงานได้ โดยใช้ภาษาเช่น C++, C#, และ Java
- ทดสอบ UX อย่างต่อเนื่องและปรับปรุงประสบการณ์การเล่นเกม
- การผสานรวมองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น กราฟิก, เสียง, และแอนิเมชันเข้ากับสภาพแวดล้อมของเกม
- การรับประกันความเสถียรและความเร็วในทุกแพลตฟอร์ม
ด้วยประสบการณ์ วิศวกรพัฒนาเกมยังสามารถออกแบบสถาปัตยกรรมระบบเกม บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ขับเคลื่อนนวัตกรรม และงานอื่น ๆ อีกมากมาย
ช่วงเงินเดือนที่คาดหวัง
นักพัฒนาเกมมีเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ $116,189. ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ เงินเดือนสามารถเพิ่มขึ้นได้ถึง $214,000.
7. วิศวกรประกันคุณภาพ
วิศวกรประกันคุณภาพ ตามชื่อที่บ่งบอก มีความรับผิดชอบในการรักษามาตรฐานของซอฟต์แวร์ พวกเขาทำให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ผ่านการทดสอบที่จำเป็นทั้งหมด—ดังนั้นจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างว่า 'ผู้ทดสอบ'—ก่อนที่จะปล่อยออกมา
หน้าที่ความรับผิดชอบของพวกเขารวมถึง:
- การกำหนดมาตรฐานสำหรับคุณภาพของระบบซอฟต์แวร์
- การทดสอบแบบแมนนวลและอัตโนมัติ
- วิเคราะห์ผลการทดสอบเพื่อระบุข้อบกพร่องและสื่อสารกับทีมพัฒนา
- ติดตามปัญหาคุณภาพและรักษาเอกสารที่จำเป็น
- ระบุช่องว่างในกระบวนการและช่วยสร้างกลยุทธ์การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ช่วงเงินเดือนที่คาดหวัง
ผู้ตรวจสอบคุณภาพ (QA) โดยเฉลี่ยมีรายได้ประมาณ $107,235ต่อปี ตำแหน่งเริ่มต้นมีเงินเดือนเริ่มต้นที่ $89,000 และเมื่อมีประสบการณ์ คุณสามารถได้รับเงินเดือนสูงถึง $140,000
8. วิศวกรข้อมูล
วิศวกรข้อมูลสร้างระบบที่ช่วยให้องค์กรสามารถรวบรวม จัดเก็บ ใช้ และขับเคลื่อนข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลได้ พวกเขาดูแลการตั้งค่าการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลที่จำเป็นสำหรับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลในการทำการวิเคราะห์และสร้างอัลกอริทึมของพวกเขา
หน้าที่ความรับผิดชอบของวิศวกรข้อมูล ได้แก่:
- การได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้องและการรวบรวมอย่างมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาระบบการสตรีมข้อมูล
- การทำให้การทำความสะอาดและประมวลผลข้อมูลเป็นอัตโนมัติเพื่อช่วยให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่รวดเร็วขึ้น
- การสร้าง ทดสอบ และบำรุงรักษาท่อส่งข้อมูล
- การรับรองการปฏิบัติตามระเบียบการกำกับดูแลและความปลอดภัย
ช่วงเงินเดือนที่คาดหวัง
ช่วงเงินเดือนสำหรับตำแหน่งวิศวกรข้อมูลอยู่ระหว่าง $82,278 ถึง $196,879 เงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ $127,275
9. นักพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือ
นักพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือสร้างซอฟต์แวร์ที่ทำงานบนอุปกรณ์มือถือ รวมถึงโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต งานพัฒนาแอปพลิเคชันมือถือที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสองตำแหน่งคือ Android และ iOS งานวิศวกรรมซอฟต์แวร์นี้ประกอบด้วย:
- เขียนโปรแกรมด้วย Java/Kotlin (สำหรับ Android) หรือ Swift (สำหรับ iOS)
- การสร้างความสามารถข้ามแพลตฟอร์ม
- การจัดการการวิเคราะห์ข้อมูลและส่วนประกอบฝั่งเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ Python
- การรับประกันความปลอดภัยของแอปพลิเคชันและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล
- การผสานรวมกับไลบรารีของบุคคลที่สามเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย
- การทดสอบและกระบวนการประกันคุณภาพอื่น ๆ
ช่วงเงินเดือนที่คาดหวัง
เงินเดือนของนักพัฒนาแอปพลิเคชันมือถืออยู่ระหว่าง$80,643 ถึง $203,794
10. วิศวกรความปลอดภัยทางไซเบอร์
หนึ่งในตำแหน่งงานที่มีความต้องการสูงที่สุดในหลากหลายอุตสาหกรรมและประเภทธุรกิจคือวิศวกรความปลอดภัยทางไซเบอร์ พวกเขาเป็นผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของแอปพลิเคชัน, ระบบเครือข่าย, และข้อมูลภายในองค์กร หน้าที่ประจำวันของพวกเขาประกอบด้วย:
- การรักษาความปลอดภัยของระบบซอฟต์แวร์
- การจัดการโปรโตคอลความปลอดภัยสำหรับการควบคุมตัวตนและการเข้าถึง การยืนยันตัวตน และการอนุญาต
- พัฒนากลยุทธ์การตอบสนองต่อเหตุการณ์เพื่อเอาชนะภัยคุกคามด้านความปลอดภัย
- ดำเนินการประเมินความเสี่ยงและช่องโหว่อย่างสม่ำเสมอ
- ติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
- การรับประกันมาตรฐานความปลอดภัยของเครือข่ายและผู้ให้บริการภายนอก
ช่วงเงินเดือนที่คาดหวัง
วิศวกรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์สามารถมีรายได้เฉลี่ย $154,000. ด้วยประสบการณ์ คุณสามารถมีรายได้สูงถึง $333,000.
รายการข้างต้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เมื่ออาชีพของคุณในฐานะวิศวกรซอฟต์แวร์เติบโตขึ้น คุณสามารถรับบทบาทที่หลากหลายนับร้อยที่มีอยู่ได้ นี่คือภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถสร้างเส้นทางอาชีพของคุณ
เส้นทางอาชีพและโอกาสในการเติบโตในวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ในฐานะวิศวกรพัฒนาซอฟต์แวร์ การก้าวหน้าในอาชีพส่วนใหญ่เกิดขึ้นในหนึ่งในสองวิธี:
- คุณกลายเป็นผู้นำทีม บริหารจัดการบุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ
- คุณกลายเป็นนักเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญสูงและมีส่วนร่วมในฐานะบุคคล
ในฐานะผู้นำทีม คุณมีมุมมองที่กว้างไกล คุณได้ ร่วมมือกับผู้คนหลากหลาย ให้คำแนะนำแก่สมาชิกในทีม แก้ไขปัญหา และขับเคลื่อนสิ่งต่างๆ ไปข้างหน้าเป้าหมายสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์ที่กำลังไต่เต้าในสายงานบริหารนั้น รวมถึงทักษะด้านพฤติกรรมและความเป็นผู้นำ นอกเหนือจากความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
ตัวอย่างเช่น หากคุณเริ่มต้นอาชีพของคุณในฐานะนักพัฒนาฟรอนต์เอนด์ คุณอาจได้รับประสบการณ์เพิ่มเติมในด้านแบ็กเอนด์ กลายเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์แบบฟูลสแตก และบริหารทีมพัฒนาแอปพลิเคชัน คุณอาจได้รับบทบาทเช่นผู้จัดการโครงการหรือสครัมมาสเตอร์
ในฐานะผู้มีส่วนร่วมรายบุคคล คุณมีโอกาสที่จะทำงานเฉพาะทางมากที่สุด แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและตอบสนองความต้องการที่นวัตกรรม/ไม่ซ้ำใคร ทั้งสองเส้นทางนี้ยอดเยี่ยมและมอบประโยชน์และโอกาสที่แตกต่างกันออกไป
นี่คือสายงานที่วิศวกรดาวรุ่งหลายคนมักจะเลือก ตัวอย่างเช่น ชิเงรุ มิยาโมโตะ ผู้นำของนินเทนโด เริ่มต้นจากการเป็นนักวาดมังงะ ก่อนที่จะพัฒนาเกม Super Mario Bros อันโด่งดังในปี 1985
พวกเขาเจริญเติบโตในการรับมือกับความท้าทายที่ซับซ้อน แก้ไขปัญหาเหล่านั้น และก้าวไปสู่ภารกิจถัดไป ด้วยการเติบโตของการทำงานทางไกลและการทำงานอิสระ ผู้ที่มีส่วนร่วมในระดับบุคคลมีโอกาสมากกว่าที่เคยเป็นมา
หากคุณต้องการย้ายมาสู่วงการวิศวกรรมซอฟต์แวร์จากอุตสาหกรรมอื่น ๆ นี่คือคำแนะนำสำหรับคุณ:
เพิ่มทักษะที่เกี่ยวข้อง. เริ่มต้นด้วยภาษาโปรแกรมใดก็ได้, ศึกษาให้เข้าใจ, และเริ่มสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, แม้จะเล็กก็ตาม. คุณยังสามารถได้รับประกาศนียบัตรทางโปรแกรมหรือจบการอบรมแบบบูตแคมป์ได้.
อดทน. อาจใช้เวลาประมาณ 3-9 เดือนในการที่คุณจะได้รับความสามารถและหางานระดับเริ่มต้นหรือฝึกงานได้ หากคุณต้องการเร่งการเปลี่ยนผ่านของคุณ ให้พิจารณาเข้าร่วมการประชุมด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และสร้างเครือข่ายกับเพื่อนร่วมงาน
สร้างพอร์ตโฟลิโอ: วิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะปฏิบัติ แสดงให้ผู้ว่าจ้างเห็นว่าคุณสามารถเขียนโค้ดได้โดยการสร้างพอร์ตโฟลิโอของโปรเจกต์ต่าง ๆ แม้ว่าจะเป็นโปรเจกต์ที่ไม่ได้รับค่าตอบแทนก็ตามติดตามเทรนด์ในวงการวิศวกรรมซอฟต์แวร์และสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณมีความรู้และทันต่อสิ่งใหม่ ๆ ในวงการ
สร้างความแตกต่าง:ตามที่ผู้ใช้ Redditแนะนำว่า "ตลาดระดับเริ่มต้นกำลังแออัดมากขึ้น ดังนั้นหากคุณเลือกที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเข้าค่ายฝึกอบรม คุณจะต้องโดดเด่นเหนือกว่าคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัด"
เรียนรู้เครื่องมือ: ทีมซอฟต์แวร์ใช้เครื่องมือหลากหลายประเภทเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน การรู้วิธีใช้งานเครื่องมือเหล่านี้สามารถเปลี่ยนเกมได้ลองใช้เทมเพลตทางวิศวกรรมและเรียนรู้วิธีปรับแต่งให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
หาผู้ให้คำปรึกษา: การเดินทางในโลกที่เปลี่ยนแปลงและซับซ้อนของวิศวกรรมซอฟต์แวร์อาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย. ผู้ให้คำปรึกษาคือวิธีที่ดีที่สุดในการช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ.หาผู้ให้คำปรึกษาในวิศวกรรมซอฟต์แวร์และขอคำแนะนำที่ชัดเจนและสามารถนำไปใช้ได้.
ไม่รู้จะเริ่มต้นที่ไหน? ลองดูอาชีพเสริมที่ดีที่สุดสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์
บทบาทของเครื่องมือในชีวิตของวิศวกรซอฟต์แวร์
ทุกทีมใช้เครื่องมือการพัฒนาซอฟต์แวร์มากมายสำหรับการรวบรวมความต้องการ, การจัดการตั๋ว, การทดสอบ, การทำงานอัตโนมัติ, การจัดการกระบวนการทำงาน, เป็นต้น การคุ้นเคยกับเครื่องมือเหล่านี้อาจมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของคุณ หนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญที่สุดที่คุณจะใช้คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเช่น ClickUp
ด้วย ClickUp ทีมสามารถแบ่งโครงการใหญ่ให้กลายเป็นงานย่อยที่สามารถจัดการได้สำหรับฟีเจอร์หรือบั๊ก พวกเขาเขียนเรื่องราวของผู้ใช้ เพิ่มเกณฑ์การยอมรับ และทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ในงานของพวกเขา
นักพัฒนาจะเห็นงานทั้งหมดที่ได้รับมอบหมาย พวกเขาประเมินเวลาที่ต้องใช้สำหรับแต่ละงาน วางแผนการทำงาน และส่งมอบงานอย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขายังติดตามเวลาและสร้างบันทึกเวลาทำงานด้วย
ทีมทดสอบมีมุมมองที่ครบถ้วนเกี่ยวกับปริมาณงานที่กำลังจะมาถึง โดยแยกตามกำหนดเวลา พวกเขาสามารถวางแผนตารางการทดสอบได้ ด้วยClickUp Automations คุณสามารถเปลี่ยนสถานะโดยอัตโนมัติเมื่อนักพัฒนาเสร็จสิ้นงานแล้ว ทำให้กระบวนการทำงานดำเนินไปอย่างรวดเร็วขึ้น
คุณยังสามารถอนุญาตให้ผู้ใช้ส่งคำขอเกี่ยวกับข้อบกพร่องหรือปัญหาผ่านClickUp Forms ได้อีกด้วย เปลี่ยนคำขอเหล่านั้นให้กลายเป็นงานที่สามารถติดตามได้ จัดลำดับความสำคัญ เชื่อมโยงกับปัญหาที่เกี่ยวข้อง และจัดการงานค้างทั้งหมดของคุณได้ในที่เดียว
คุณเป็นผู้จัดการการพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่หรือไม่? ไม่ต้องกังวล!ใช้แบบแผนโครงการซอฟต์แวร์ของ ClickUpเพื่อสร้างโครงสร้างโครงการ, เพิ่มงาน, ติดตามความคืบหน้า, ตรวจสอบการบรรลุเป้าหมาย, และปรับปรุงการร่วมมือในทีม.
หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานในสายงานนี้ กรุณาอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับวันทำงานของนักพัฒนาซอฟต์แวร์
เสริมสร้างอาชีพวิศวกรรมซอฟต์แวร์ของคุณด้วย ClickUp
วิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นหนึ่งในสาขาที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในโลกปัจจุบัน มีส่วนสนับสนุน GDP ของสหรัฐอเมริกาเกิน 1.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมากกว่า 10% ของเศรษฐกิจประเทศ
ตลาดงานสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์คาดว่าจะเติบโต 25% ในทศวรรษจากปี2022-2032 ซึ่งเร็วกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยของทุกอุตสาหกรรมมาก ด้วยการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีเช่น บล็อกเชน, เอไอสร้างสรรค์, อุปกรณ์สวมใส่, และความเป็นจริงเสริม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์กำลังอยู่ในเส้นทางการเติบโตอย่างรวดเร็ว
แต่เมื่อมีความต้องการสูง ก็ย่อมมีการแข่งขันที่สูงเช่นกัน มีบัณฑิตจบใหม่และผู้เปลี่ยนสายงานจำนวนมากที่ต้องการสร้างอาชีพในสายซอฟต์แวร์ การโดดเด่นจากผู้อื่นจำเป็นต้องใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เช่นการเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ยอดนิยมอย่าง ClickUp
เข้าใจวงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ สำรวจกระบวนการต่างๆ ทดลองใช้เทมเพลต และยกระดับอาชีพของคุณด้วย ClickUp