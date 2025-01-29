การประชุมวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับการเติบโตในปี 2025

ในฐานะวิศวกรซอฟต์แวร์ คุณรู้ดีอยู่แล้ว: ต้องติดตามข่าวสารล่าสุดของอุตสาหกรรมอยู่เสมอ หรือไม่ก็ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
วิธีหนึ่งในการทำเช่นนี้คือการเข้าร่วมการประชุมวิศวกรรมซอฟต์แวร์
การประชุมวิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นการรวมตัวกันของผู้นำทางความคิดในอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่ชื่นชอบ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวโน้ม เทคโนโลยี และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของซอฟต์แวร์ล่าสุด การอภิปรายเหล่านี้จัดขึ้นในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการบรรยายพิเศษ การอภิปรายกลุ่ม การประชุมเชิงปฏิบัติการ นิทรรศการของบริษัท และช่วงการสร้างเครือข่าย
ไม่ว่าคุณจะต้องการก้าวหน้าในตำแหน่งปัจจุบัน มองหาตำแหน่งใหม่ หรือแค่มีความหลงใหลในเทคโนโลยี กิจกรรมเหล่านี้คือที่ที่คุณสามารถเติมพลังให้กับการเติบโตของคุณและรักษาความหลงใหลในวิศวกรรมซอฟต์แวร์ให้คงอยู่และกระฉับกระเฉง ?
พร้อมที่จะสำรวจโอกาสเหล่านี้หรือยัง? เราได้คัดสรรการประชุมด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดที่จะไม่เพียงแต่ทำให้คุณนำหน้าเกมเท่านั้น แต่ยังทำให้คุณสนุกสนานในขณะที่คุณเข้าร่วมอีกด้วย
ให้การผจญภัยทางเทคโนโลยีเริ่มต้นขึ้น!
รายชื่อการประชุมวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่กำลังจะจัดขึ้นทั่วโลก
รายการที่คัดสรรมาอย่างดีของงานประชุมระดับโลกในปี 2024 นี้คือตั๋วของคุณในการเข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุด สร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่งกับบุคคลที่มีความคิดเหมือนกัน และแม้กระทั่งมีส่วนร่วมในการเติบโตทางวิชาชีพของทีมคุณด้วยการเรียนรู้เชิงลึกทางเทคนิค
เรามีการจัดงานทั้งแบบพบปะกันและออนไลน์สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์และวิศวกรซอฟต์แวร์ ทั้งแบบวันเดียวและหลายวัน รวมถึงแบบฟรีและเสียค่าใช้จ่าย ?
ด้วยวิธีนี้ คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญและเข้าร่วมการประชุมที่เหมาะกับตารางเวลา ความชอบ และงบประมาณของคุณได้
1. NDC ลอนดอน
NDC Londonเป็นงานประชุมด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ครอบคลุมหัวข้อหลากหลาย ตั้งแต่ฐานข้อมูลและ JavaScript ไปจนถึงการพัฒนาเว็บและ DevOps สองวันแรกจะประกอบด้วยการเวิร์กช็อปแบบโต้ตอบได้ ตามด้วยสามวันของการบรรยายความยาว 60 นาที โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมากกว่า 110 ท่าน
อย่าลืมติดตามการบรรยายที่น่าสนใจ เช่น "Debug your Thinking" โดย Laila Bougria ซึ่งจะเจาะลึกถึงวิธีที่ความคิดของคุณส่งผลต่องานของคุณ หากคุณเป็นผู้นำทีมหรือกำลังมุ่งมั่นที่จะเป็น Nelly Sattari จาก Atlassian มีเวิร์กช็อปสองวันเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมพัฒนาของคุณ ⚡
ไม่สามารถไปลอนดอนได้ใช่ไหม? ไม่เป็นไร. งาน NDC อื่น ๆ อาจอยู่ใกล้บ้านคุณ:
- NDC ซิดนีย์ (12-16 กุมภาพันธ์)
- NDC ออสโล (10-14 มิถุนายน)
- NDC TechTown (9-12 กันยายน)
- NDC ปอร์โต (14-18 ตุลาคม)
สถานที่และวันที่
- ศูนย์ควีนเอลิซาเบธที่ 2, ลอนดอน, สหราชอาณาจักร (29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์)
ค่าใช้จ่าย
- บัตรผ่านทุกสิทธิ์: £2,290
- บัตรผ่าน 3 วัน: £1,590
- บัตรผ่าน 2 วัน: £1,490
- บัตรผ่าน 1 วัน: £1,390
2. การประชุม THAT
THAT Conferenceเป็นค่ายฤดูร้อนด้านเทคโนโลยีที่จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ณ รีสอร์ทและสวนน้ำ Kalahari ที่สวยงาม การบรรยายหลักและการสนทนาของคณะผู้ร่วมอภิปรายจะครอบคลุมเทคโนโลยีเว็บ มือถือ และคลาวด์
คุณจะได้ฟังจากวิทยากรอย่าง Shaundai Person จาก Netflix, Danny Thompson จาก AutoZone, และ Kelly Vaughn จาก Spot AI, และเข้าร่วมเวิร์กช็อปและพื้นที่เปิด
หากวันที่ในเท็กซัสไม่สะดวกสำหรับคุณ จะมีงานครั้งที่สองที่วิสคอนซินตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคมถึง 1 สิงหาคม ซึ่งอาจเหมาะกับตารางเวลาของคุณได้ ?️
สถานที่และวันที่
- รอบร็อก, เท็กซัส, สหรัฐอเมริกา (29-31 มกราคม)
- ออนไลน์ (29-31 มกราคม)
ค่าใช้จ่าย
- แคมป์เปอร์ห้ามนำอาหาร: $599
- แคมป์เปอร์: $999
- ผู้เข้าพักแคมป์ครอบครัว: 99 ดอลลาร์
- ออนไลน์: ฟรี
3. พอแล้ว!
BASTA!เป็นงานที่นักพัฒนา.NET และผู้ที่สนใจในเทคโนโลยีของ Microsoft ไม่ควรพลาดเด็ดขาด งานนี้เต็มไปด้วยเวิร์กช็อป, เซสชั่น, และการบรรยายหลักมากกว่า 70 รายการ ครอบคลุมทุกสิ่งตั้งแต่ Agile, DevOps, .NET Framework ไปจนถึง Azure
ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจเข้าร่วมด้วยตนเองหรือเพลิดเพลินจากที่บ้าน BASTA! ก็พร้อมมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นให้กับคุณ แพลตฟอร์มออนไลน์ช่วยให้คุณเข้าร่วม รับชมเซสชันสด และสร้างเครือข่ายกับผู้อื่นได้ และหากคุณเข้าร่วมด้วยตนเอง คุณยังสามารถรับข้อเสนอพิเศษจากโรงแรม อาหาร และใบรับรองการเข้าร่วม ??
สถานที่และวันที่
- โรงแรมแฟรงค์เฟิร์ตแมริออท, แฟรงค์เฟิร์ต, เยอรมนี (12-16 กุมภาพันธ์)
- ออนไลน์ (12-16 กุมภาพันธ์)
ค่าใช้จ่าย
- บัตรผ่าน 5 วัน (ที่สถานที่): €2,449
- บัตรผ่าน 5 วัน (ทางไกล): €1,583
4. DeveloperWeek
DeveloperWeekนำเสนอการผสมผสานที่ไม่เหมือนใครระหว่างกิจกรรมแบบพบปะกันและกิจกรรมออนไลน์ โดยมีทั้งการบรรยายหลัก การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพูดคุยแบบเปิด การเวิร์กช็อป และการจัดแสดงผลงาน คุณจะได้สำรวจหัวข้อที่หลากหลาย รวมถึงความเป็นจริงเสมือน ปัญญาประดิษฐ์ (AI) บล็อกเชน IoT API เซิร์ฟเวอร์เลส และไมโครเซอร์วิส
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเข้าร่วมการแข่งขันแฮ็กกาธอนที่มีผู้เข้าร่วมหลายร้อยคนได้ ที่คุณสามารถโชว์ทักษะของคุณได้ และอาจได้รับรางวัลอีกด้วย หากคุณเลือกแพ็กเกจพรีเมียม คุณจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงาน ProductWorld ที่จัดขึ้นพร้อมกัน
นี่คือโอกาสที่สมบูรณ์แบบในการพบกับผู้จัดการผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากบริษัทในซิลิคอนแวลลีย์รับเคล็ดลับการจัดการผลิตภัณฑ์เรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และรับคำแนะนำเกี่ยวกับหนังสือการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด?
สถานที่และวันที่
- ศูนย์การประชุมโอ๊คแลนด์, เขตอ่าวซานฟรานซิสโก, สหรัฐอเมริกา (21-23 กุมภาพันธ์)
- ออนไลน์ (27-29 กุมภาพันธ์)
ค่าใช้จ่าย
- บัตรผ่านแบบเปิด (เข้าถึงออนไลน์แบบจำกัด): 100 ดอลลาร์
- โปรพาส (เข้าถึงออนไลน์เต็มรูปแบบ): $990
- บัตรพรีเมียม (เข้าถึงทั้งแบบ ตัวต่อตัว และออนไลน์): $1,590
5. ConFoo
ConFooคือการประชุมที่คุณไม่ควรพลาดสำหรับการเจาะลึกด้านสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์, คุณภาพและความปลอดภัยของซอฟต์แวร์, ปัญญาประดิษฐ์ (AI), และ DevOps นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงภาษาการเขียนโปรแกรมล่าสุด เช่น PHP, Java, .Net, JavaScript, และ Python
มีโปรเจกต์เทคโนโลยีที่น่าสนใจหรือข้อคิดอยากแบ่งปันไหม? ลองดู Lightning talks ของ ConFoo สิ นี่คือช่วงเวลาสั้น ๆ เพียงห้านาทีที่คุณสามารถพูดเกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเว็บ เป็นวิธีที่สนุกในการนำเสนอไอเดียของคุณและอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพการพูดในที่สาธารณะของคุณก็ได้นะ ??
สถานที่และวันที่
- โรงแรมโบนาวาเช่, มอนทรีออล, แคนาดา (21-23 กุมภาพันธ์)
ค่าใช้จ่าย
- บัตรเข้าร่วมการประชุม: 1,200 ดอลลาร์แคนาดา
- เวิร์กช็อป (เลือกได้): 700 ดอลลาร์แคนาดา ถึง 1,200 ดอลลาร์แคนาดา
6. การประชุม JSWorld
JSWorld Conferenceคือสถานที่ที่เหล่าแฟน JavaScript ต้องไม่พลาด! งานสามวันนี้เริ่มต้นที่ Theater Amsterdam และปิดท้ายที่ RAI Amsterdam รวมตัวนักพัฒนา JavaScript กว่า 2,000 คนจากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ?
ผู้บรรยายในงานประกอบด้วย Evan You (ผู้สร้าง Vue และ Vite), Ryan Dahl (ผู้สร้าง Node.js), และ Scott Chacon (ผู้ร่วมก่อตั้ง GitHub) นอกเหนือจากการได้รับความรู้จากผู้นำทางเทคโนโลยีเหล่านี้แล้ว คุณยังมีโอกาสเข้าร่วมเวิร์กช็อปแบบลงมือปฏิบัติจริง เช่น การสร้างแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจด้วย Web5.js
นอกจากนี้ บัตรเข้างาน JSWorld แบบสามวันของคุณยังให้คุณเข้าร่วมงาน Vuejs Amsterdam ได้อีกด้วย ที่นั่นคุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Vue และ Vite ได้
สถานที่และวันที่
- อัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์ (28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม)
ค่าใช้จ่าย
- บัตรเข้าชม 3 วัน: €999
- บัตรเข้าชม 1 วัน (วันที่ 1 มีนาคม): 399 ยูโร
7. Visual Studio Live!
หากคุณต้องการยกระดับเกมของคุณด้วยเครื่องมือและแพลตฟอร์มสำหรับนักพัฒนาของ MicrosoftVS Live!คือสถานที่ที่คุณต้องไป คุณจะได้สำรวจทุกสิ่งเกี่ยวกับ .NET framework และสิ่งล่าสุดใน Visual Studio, OpenAI, ChatGPT, GitHub Copilot และ Azure
แต่มันไม่ได้มีแค่เทคโนโลยีและไม่มีเวลาสนุก ผู้จัดงาน VS Live! เพิ่มสีสันด้วยกิจกรรมสร้างเครือข่ายที่สนุกสนาน เช่น งานเลี้ยงต้อนรับพร้อมตอบคำถาม ทริวิต้า มิกซ์แอนด์มิงเกิล อาหารกลางวันพร้อมหัวข้อสนทนา และออกไปเที่ยวในเมืองเก่าลาสเวกัส
และหากคุณไม่สามารถมาร่วมงานนี้ได้ ลองดูงานอื่น ๆ ของพวกเขาที่จะจัดขึ้นที่ชิคาโก (29 เมษายน - 3 พฤษภาคม), ที่สำนักงานใหญ่ของไมโครซอฟท์ในวอชิงตัน (5-9 สิงหาคม), และที่ออร์แลนโด (17-22 พฤศจิกายน)
สถานที่และวันที่
- โรงแรมและคาสิโนปารีส ลาสเวกัส, ลาสเวกัส, สหรัฐอเมริกา (3-8 มีนาคม)
ค่าใช้จ่าย
- บัตรผ่าน 3 วัน: $1,775
- บัตรผ่าน 4 วัน: $2,275
- บัตรผ่าน 5 วัน: $2,775
- บัตรผ่าน 6 วัน: $3,275
8. Oracle DevLive
Oracle DevLiveคือตั๋วของคุณในการเพิ่มทักษะด้านข้อมูลและ AI ของคุณอย่างรวดเร็ว มันเต็มไปด้วยการบรรยายสำคัญและห้องปฏิบัติการโดยนักพัฒนาชั้นนำของ Oracle ที่สำรวจ Java, MySQL, ฐานข้อมูล และโครงสร้างพื้นฐาน Oracle Cloud
การลงทะเบียนเข้าร่วม DevLive ยังหมายความว่าคุณจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงาน CloudWorld Tour ในวันที่ 14 มีนาคมอีกด้วย งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายและเป็นโอกาสที่ดีในการรับข้อมูลเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับพันธมิตรที่มีศักยภาพ ?
ส่วนที่ดีที่สุด? ทั้ง DevLive และ CloudWorld Tour ไม่มีค่าใช้จ่ายเลย—เพียงแค่ลงทะเบียนด้วยบัญชี Oracle ฟรีของคุณ
นอกจากลอนดอนแล้ว Oracle DevLive จะจัดขึ้นในอีกสามสถานที่ ได้แก่ เซาเปาโล ประเทศบราซิล (3 เมษายน) เบลเกอลูรี ประเทศอินเดีย (3-4 เมษายน) และนครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา (9 พฤษภาคม)
สถานที่และวันที่
- ExCeL ลอนดอน, ลอนดอน, สหราชอาณาจักร (12-13 มีนาคม)
ค่าใช้จ่าย
- ฟรี
9. การประชุม Nvidia GTC AI
การประชุม Nvidia GTC AI Conferenceเป็นจุดศูนย์กลางสำหรับการหารือเกี่ยวกับอนาคตของ AI และเทคโนโลยี งานนี้ครอบคลุมทุกด้าน รวมถึง AI สร้างสรรค์, การเรียนรู้เชิงลึก, กราฟิกคอมพิวเตอร์, หุ่นยนต์, และการคำนวณที่เร่งความเร็ว ซีอีโอของ Nvidia, Jensen Huang, จะกล่าวปาฐกถาพิเศษ
นอกจากนี้ยังมีวิทยากรกว่า 40 ท่าน รวมถึง Joelle Pineau จาก Meta, Bryan Goodman จาก Ford และ Brad Lightcap จาก OpenAI ที่จะมาแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความก้าวหน้าล่าสุดของ AI ?
นอกจากนี้ คุณจะได้เข้าร่วมเซสชัน "เชื่อมต่อกับผู้เชี่ยวชาญ" เพื่อพบปะกับผู้อยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์ของ NVIDIA เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีล่าสุดของพวกเขา และถามคำถามใดๆ ที่คุณมี
สถานที่และวันที่
- ศูนย์ประชุมซานโฮเซ แมคเอนารี, ซานโฮเซ, แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา (18-21 มีนาคม)
- ออนไลน์ (18-21 มีนาคม)
ค่าใช้จ่าย
- บัตรผ่าน 4 วัน (การประชุม): $2,495
- บัตรผ่าน 4 วัน (การประชุมและการฝึกอบรม): $2,695
- ออนไลน์: ฟรี
10. QCon ลอนดอน
QCon Londonคือประตูสู่การเรียนรู้เกี่ยวกับแนวโน้มซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ เทคโนโลยี และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด วิธีการนำไปใช้ในโลกแห่งความเป็นจริง และวิธีการนำมาปรับใช้ในธุรกิจของคุณ จะมีการบรรยายทางเทคนิคมากกว่า 60 หัวข้อ รวมถึง:
- "แนวโน้มใหม่ในด้านการพัฒนาฟรอนต์เอนด์และมือถือ" โดย วิลเลียม มาร์ตินส์ (วิศวกรเว็บ/ทีวี ที่ Netflix)
- "ผู้นำทางวิศวกรรมสำหรับทุกคน" โดย Tanja Lichtensteiger (ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมผลิตภัณฑ์ที่ BBC)
- "ChatGPT, Bard, Llama, Claude: อะไรคือสิ่งต่อไปใน GenAI และแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่ (LLMs)" โดย Hien Luu (ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมที่ DoorDash)
หากลอนดอนไม่อยู่ในแผนของคุณ ยังมี QCon ซานฟรานซิสโก ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 18-22 พฤศจิกายน
สถานที่และวันที่
- ศูนย์ควีนเอลิซาเบธที่ 2, ลอนดอน, สหราชอาณาจักร (8-10 เมษายน)
ค่าใช้จ่าย
- £2,365
11. ICSE 2024
การประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE/ACM ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์(ICSE) ดึงดูดศาสตราจารย์และนักวิจัยด้านซอฟต์แวร์ให้มาร่วมอภิปรายแนวโน้มและแบ่งปันประสบการณ์ในสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
สำหรับปี 2024 จะมี 18 หัวข้อครอบคลุมการวิจัย, การอบรมเชิงปฏิบัติการ, การนำเสนอผลงาน, การวิศวกรรมซอฟต์แวร์ในทางปฏิบัติ, การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักเรียน, และการแข่งขันการวิจัยสำหรับนักเรียน
จะมีกิจกรรมสนุกสนานมากมายเช่นกัน—ทั้งกิจกรรมและงานต่าง ๆ เช่น งานเลี้ยงต้อนรับ อาหารค่ำในงานประชุม โยคะ ฟุตบอล พาเดล และโต้คลื่น ?
สถานที่และวันที่
- ศูนย์วัฒนธรรมเบเลง, ลิสบอน, โปรตุเกส (14-20 เมษายน)
ค่าใช้จ่าย
- นักเรียน: เริ่มต้นที่ €625
- ผู้เข้าร่วมปกติ: เริ่มต้นที่ €1,000
12. การประชุมสุดยอดโอเพนซอร์ส อเมริกาเหนือ
การประชุมสุดยอดโอเพนซอร์สอเมริกาเหนือ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิลินุกซ์ เป็นงานหลักที่รวบรวมการประชุมย่อย 16 งานเข้าไว้ด้วยกัน บางงานที่รวมอยู่ได้แก่ CD Con, CloudOpen, ContainerCon, Open AI + Data Forum และ LinuxCon
โชคดีที่มีกิจกรรมสนุกและสังคมมากมายเช่นกัน—เช่น อาหารกลางวันสำหรับผู้หญิงและคนที่ไม่ใช่ไบนารี่ในโอเพ่นซอร์ส, อาหารกลางวันเพื่อความหลากหลาย "Better Together", การให้คำปรึกษาและสร้างเครือข่ายแบบรวดเร็ว, อาหารเช้าสำหรับผู้เข้าร่วมครั้งแรก และอื่นๆ อีกมากมาย ?
และหากคุณไม่สามารถเดินทางไปอเมริกาเหนือได้ ยังมีงาน Open Source Summit Europe ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายนอีกด้วย
สถานที่และวันที่
- ศูนย์การประชุมซีแอตเทิล, ซีแอตเทิล, สหรัฐอเมริกา (16-18 เมษายน)
ค่าใช้จ่าย
- ยังไม่กำหนด
13. LambdaConf
ที่LambdaConf คุณจะได้เข้าร่วมการบรรยาย เวิร์กช็อป และการอภิปรายกลุ่มในหัวข้อที่หลากหลาย รวมถึงการเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชัน การเรียนรู้ของเครื่อง WebAssembly และปัญญาประดิษฐ์—ทั้งหมดนี้นำโดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
นอกเหนือจากการประชุมหลักแล้ว คุณสามารถเข้าร่วมกิจกรรมก่อนและหลังการประชุมดังต่อไปนี้ได้:
- การชิมเบียร์คราฟต์และเดินป่า (4-5 พฤษภาคม)
- แฮ็กกาธอน (8 พฤษภาคม)
- เวิร์กช็อป Rust สำหรับผู้เริ่มต้น (9-10 พฤษภาคม)
สถานที่และวันที่
- โรงแรมริดจ์ไลน์ เอสเตสปาร์ค โคโลราโด สหรัฐอเมริกา (6-7 พฤษภาคม)
ค่าใช้จ่าย
- 500 ถึง 1,250
14. React Summit
React Summitคือการประชุมประจำปีสำหรับทุกเรื่องเกี่ยวกับ React โดยมีการผสมผสานระหว่างเวิร์กช็อป การพบปะพูดคุยกับวิทยากร ถาม-ตอบ และนิทรรศการศิลปะ JavaScript หากคุณได้ทำโปรเจกต์โอเพ่นซอร์สเสร็จแล้ว คุณสามารถส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล React Open Source Awards ได้เช่นกัน ?
นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกเข้าร่วม JS Nation 2024 (ซึ่งเน้นการพัฒนา JavaScript) ได้โดยเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม งานนี้จะจัดขึ้นหนึ่งวันก่อนการประชุมสุดยอด โดยงานแบบพบหน้ากันจะมีขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน และงานแบบออนไลน์จะมีขึ้นในวันที่ 17 มิถุนายน
สถานที่และวันที่
- เดอ โครมฮูธฮาล, อัมสเตอร์ดัม, เนเธอร์แลนด์ (14 มิถุนายน)
- ออนไลน์ (18 มิถุนายน)
ค่าใช้จ่าย
- React Summit Hybrid (ปกติ): €560
- React Summit + JSNation (ปกติ): €790
- React Summit + JSNation (VIP): €990
- React Summit + JSNation (การต้อนรับ): €1,600
- การประชุมสุดยอด Remote React: €220
- Remote React Summit + JS Nation: €180
15. GitHub Universe
GitHub Universeคือสถานที่ที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ สถาปนิกซอฟต์แวร์ และผู้บริหารมารวมตัวกัน ในงานนี้ คุณจะได้รับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และฟีเจอร์ใหม่ของ GitHub
นอกจากนี้ คุณยังสามารถรับคำตอบสำหรับคำถามทางเทคนิคจากทีม GitHub ได้อีกด้วย ดังนั้นหากคุณต้องการเป็นผู้นำในเกม GitHub ของคุณ อย่าลืมติดตามการเปิดรับลงทะเบียน Universe 2024 ?️♂️
สถานที่และวันที่
- ฟอร์ตเมสัน, ซานฟรานซิสโก, สหรัฐอเมริกา (29-30 ตุลาคม)
- ออนไลน์ (29-30 ตุลาคม)
ค่าใช้จ่าย
- พบกันด้วยตนเอง: กำหนดภายหลัง
- ออนไลน์: ฟรี
ประโยชน์ของการเข้าร่วมการประชุมด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์
แน่นอน การประชุมวิศวกรรมซอฟต์แวร์อาจมีราคาแพงบ้างในบางครั้ง แต่คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์สำหรับอาชีพของคุณ นี่คือเหตุผล:
- โอกาสในการสร้างเครือข่าย: การประชุมสัมมนาเป็นโอกาสที่ดีในการค้นหาที่ปรึกษา ผู้ร่วมงาน และโอกาสในการทำงาน หากคุณเป็นคนขี้อายหรือไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ไม่ต้องกังวล—การประชุมหลายแห่งมีกิจกรรมทางสังคมเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ การเชื่อมต่อที่คุณสร้างขึ้นสามารถเปิดประตูและโอกาสใหม่ๆ ให้กับอาชีพของคุณ
- การติดตามเทรนด์และแนวทางปฏิบัติในอุตสาหกรรมให้ทันสมัยอยู่เสมอ: วงการเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หากคุณต้องการรับข้อมูลอัปเดตด้านเทคโนโลยีและมาตรฐานอุตสาหกรรมล่าสุดก่อนที่สิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นกระแสหลัก การเข้าร่วมงานประชุมสัมมนาคือทางเลือกที่เหมาะสม ข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับล่วงหน้านี้จะช่วยให้คุณได้เปรียบในการเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และมั่นใจได้ว่าทักษะและวิธีการของคุณยังคงทันสมัยอยู่เสมอ
- การเรียนรู้ทักษะและเทคโนโลยีใหม่: ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการและการแข่งขันแฮ็กกาธอน คุณจะได้เรียนรู้ทักษะใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น หรือค้นหาวิธีใหม่ ๆ ในการนำสิ่งที่คุณรู้อยู่แล้วไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การอบรมเชิงปฏิบัติการเหล่านี้จะช่วยให้คุณมีความเชี่ยวชาญลึกซึ้งขึ้น และมอบมุมมองใหม่ ๆ ให้กับโครงการปัจจุบันและอนาคตของคุณ
- โอกาสในการพัฒนาอาชีพ: การแนะนำตัวเองแก่ผู้เข้าร่วมประชุม, การนำเสนอผลงาน, การเข้าร่วมการแข่งขันแฮ็กกาธอน, หรือการมีส่วนร่วมในการหารือ เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการโชว์ทักษะของคุณและดึงดูดความสนใจจากนายจ้างที่อาจเป็นไปได้ และใครจะรู้ล่ะ งานในฝันของคุณอาจอยู่แค่การแลกนามบัตรเท่านั้น
เคล็ดลับในการใช้ประโยชน์สูงสุดจากการประชุม
เพื่อให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากประสบการณ์การประชุมของคุณ และได้รับประโยชน์สูงสุด คุณจำเป็นต้องมีแผนการสำหรับตัวคุณเองและทีมซอฟต์แวร์ของคุณ ดังนั้น นี่คือคำแนะนำบางข้อที่คุณสามารถเก็บไว้ในกระเป๋าของคุณ
มีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ชัดเจน
ระบุสิ่งที่คุณต้องการเรียนรู้หรือบรรลุผลในการประชุม ไม่ว่าจะเป็นเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเฉพาะด้าน หรือพัฒนาทักษะบางอย่าง สิ่งเหล่านี้จะเป็นแนวทางในการเลือกหัวข้อการประชุมและการมีปฏิสัมพันธ์ต่างๆ
คุณสามารถใช้ClickUp เพื่อกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของคุณและเพื่อติดตามความคืบหน้าของคุณตลอดการประชุม
วางแผนตารางเวลาของคุณ
ก่อนการประชุม กรุณาทบทวนวาระการประชุมและทำเครื่องหมายในหัวข้อการประชุมและเวิร์กช็อปที่สอดคล้องกับความสนใจและเส้นทางอาชีพของคุณ คุณสามารถจัดตารางเวลาเหล่านี้ในปฏิทิน ClickUp และตั้งการแจ้งเตือนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดกำหนดเวลา ⏰
ติดตามรายชื่อผู้ติดต่อทางเครือข่าย
เมื่อคุณสร้างเครือข่ายกับผู้คนในงานประชุม คุณอาจสะสมนามบัตรได้เป็นจำนวนมาก แต่นามบัตรนั้นสูญหายได้ง่ายและไม่สามารถค้นหาได้
แทนที่จะทำเช่นนั้น ให้ถ่ายโอนข้อมูลจากบัตรธุรกิจแต่ละใบไปยัง ClickUp. สิ่งนี้จะช่วยให้คุณติดตามทุกคนที่คุณพบเจอได้ และสามารถเข้าถึงข้อมูลติดต่อของพวกเขาได้จากทุกที่. คุณยังสามารถบันทึกบันทึกจากการสนทนาของคุณหรือสร้างงานเพื่อเตือนให้คุณติดตามพวกเขาหลังจากงานประชุมสิ้นสุดลงได้.
เทมเพลตรายชื่อผู้ติดต่อ ClickUpสามารถให้จุดเริ่มต้นที่รวดเร็วและง่ายดายแก่คุณ
จดบันทึก
การใช้เครื่องมือจดบันทึกดิจิทัลอย่างClickUp notepadช่วยให้คุณสามารถจดบันทึกสิ่งที่ต้องทำในการประชุม รายการสำคัญที่ต้องจดจำ และสิ่งที่ต้องติดตามหลังงานได้อย่างง่ายดาย และเนื่องจาก ClickUpเป็นแอปจัดการโครงการ คุณยังสามารถแปลงรายการสำคัญเหล่านี้เป็นงานได้อีกด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึกและทักษะใหม่ ๆ ที่คุณได้รวบรวมมา ?️
จัดการงานหลังการประชุมของคุณ
ตอนนี้คุณได้เปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการประชุมให้กลายเป็นงานแล้ว ขั้นตอนต่อไปคืออะไร? ใช้ฟีเจอร์ ของ ClickUp เพื่อกำหนดเส้นตายติดตามเวลา มอบหมายงานบางส่วนให้กับทีมผลิตภัณฑ์ของคุณ และตรวจสอบความคืบหน้า
และนี่ไม่จำเป็นต้องใช้เฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับงานประชุมเท่านั้น คุณสามารถใช้ ClickUp สำหรับโครงการและงานของทีมซอฟต์แวร์และทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของคุณได้
ClickUp สามารถปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ แต่ถ้าคุณไม่ต้องการเริ่มต้นจากศูนย์ มีแม่แบบวิศวกรรมหลายร้อยแบบ เช่นแม่แบบการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ขั้นสูงของ ClickUp ที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น
คำถามที่พบบ่อย
นี่คือคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการประชุมวิศวกรรมซอฟต์แวร์
การประชุมด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์คืออะไร?
การประชุมวิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นสถานที่ที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีมาพบปะเพื่อหารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีล่าสุด แนวโน้ม และข้อมูลเชิงลึก นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับบริษัทที่ต้องการจ้างบุคลากรที่มีความสามารถสูง และสำหรับคุณที่อาจมีโอกาสได้งานใหม่
การประชุมด้าน วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่กำลังจะมีขึ้นในปี 2024 มีอะไรบ้าง?
มีการประชุมซอฟต์แวร์ปี 2024 มากมายที่กำหนดไว้ทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม คุณสามารถตั้งตารอการประชุมแบบพบปะ, แบบเสมือนจริง, และแบบผสมผสาน เช่น NDC London (สหราชอาณาจักร), DeveloperWeek (สหรัฐอเมริกา), ConFoo (แคนาดา), ICSE 2024 (โปรตุเกส), และ React Summit (เนเธอร์แลนด์)
การประชุมที่ดีที่สุดที่ควรเข้าร่วมในปี 2024 คืออะไร?
การประชุมที่ดีที่สุดที่ควรเข้าร่วมในปี 2024 ได้แก่ BASTA! สำหรับแนวโน้มล่าสุดของ .NET, Oracle DevLive สำหรับการเจาะลึกด้านข้อมูลและ AI, และ GitHub Universe เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการอัปเดตล่าสุดของ GitHub
ทำให้ทุกการประชุมมีคุณค่าด้วย ClickUp
การเข้าร่วมการประชุมวิศวกรรมซอฟต์แวร์เปิดโอกาสให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึก มุมมอง และโอกาสใหม่ๆ ที่ช่วยส่งเสริมการเติบโตในอาชีพของคุณ
คุณสมบัติการจัดการโปรแกรมของClickUp มีประโยชน์สำหรับการจัดระเบียบแผนการประชุมของคุณ ตั้งแต่การจัดทำตารางเวลาและรายการตรวจสอบก่อนงาน ไปจนถึงการเก็บรายชื่อผู้ติดต่อหรือบันทึกย่อระหว่างงาน และการดำเนินการตามประเด็นสำคัญหลังจากเสร็จสิ้นงาน
พร้อมที่จะทำให้การเข้าร่วมประชุมของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการเติบโตอย่างเต็มที่หรือไม่?
สมัครบัญชี ClickUp ฟรีวันนี้!