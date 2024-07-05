บล็อก ClickUp
คุณจะตั้งความคาดหวังที่เหมาะสมในฐานะผู้จัดการได้อย่างไร?

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
5 กรกฎาคม 2567

พนักงานต้องการมากกว่าแค่เงินเดือนที่ดีจากงาน. แล้วพวกเขาต้องการอะไรจริงๆ?

สำหรับพนักงานส่วนใหญ่ เงินเดือนเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่กระตุ้นให้พวกเขานำศักยภาพที่ดีที่สุดมาทำงาน ความรู้สึกมีเป้าหมายที่ลึกซึ้ง การสนทนาที่มีความหมาย และที่สำคัญที่สุดคือผู้จัดการที่ดี ล้วนมีความสำคัญไม่แพ้กัน

ในฐานะผู้จัดการ คุณต้องการทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อทีมของคุณ เพื่อให้พวกเขามีส่วนร่วมและสามารถบรรลุเป้าหมายได้ นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างทีมงานที่มีความคล่องตัวและยืดหยุ่น

มาแยกแยะทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการตั้งความคาดหวังของผู้จัดการเพื่อปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของพนักงานของคุณ

ทำไมการตั้งความคาดหวังของผู้จัดการจึงมีความสำคัญ?

การตั้งความคาดหวังที่ชัดเจนในที่ทำงานมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงเป้าหมาย, ทิศทาง, และความสำเร็จ

เมื่อมีความคาดหวังที่ชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก สมาชิกทุกคนในทีมจะเข้าใจว่าความสำเร็จมีลักษณะอย่างไร ซึ่งช่วยป้องกันความสับสนหรือการสื่อสารที่ผิดพลาด

ที่สำคัญที่สุดคือ มันนำไปสู่ความรับผิดชอบที่มากขึ้น ซึ่งปลดล็อกแรงงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สิ่งนี้ทำให้มั่นใจว่าทุกโครงการจะเสร็จสิ้นโดยไม่ล่าช้าและเป็นไปตาม KPI ที่กำหนดไว้สำหรับความสำเร็จ

วิธีตั้งความคาดหวังของผู้จัดการ

ตอนนี้ที่เรารู้แล้วว่าการตั้งความคาดหวังของผู้จัดการเป็นสิ่งสำคัญ แล้วเราจะตั้งอย่างไร? นี่คือสี่เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์เพื่อช่วยคุณ:

1. กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเฉพาะเจาะจง

เริ่มต้นด้วยการสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อกำหนดความคาดหวัง กรอบเป้าหมาย SMART เป็นวิธีที่ผู้จัดการใช้กันอย่างแพร่หลายในการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับการบริหารโครงการ

แต่เป้าหมาย SMART คืออะไร?

พวกเขาถูกกำหนดให้เป็น เฉพาะเจาะจง, สามารถวัดได้, สามารถบรรลุได้, มีความเกี่ยวข้อง, และมีกรอบเวลา ซึ่งหมายความว่าทุกเป้าหมายของโครงการจำเป็นต้องรวมถึงสิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จ, วิธีการติดตามความก้าวหน้า, ว่ามันเป็นไปได้จริงและสามารถบรรลุได้หรือไม่, ว่ามันสอดคล้องกับความรับผิดชอบในงานของบุคคลและวัตถุประสงค์ของบริษัทหรือไม่, และสุดท้าย มีกำหนดเวลา

ตัวอย่างที่ดีของเป้าหมายแบบ SMART อาจเป็น: สร้างโปรแกรมฝึกอบรมที่ลดเวลาที่ใช้ในการให้บริการลูกค้าลง 10% ภายใน 3 เดือน

เป้าหมาย ClickUp
มุ่งเน้นเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวของคุณด้วยClickUp Goals

2. สื่อสารอย่างชัดเจนกับทีมของคุณ

เพื่อกำหนดความคาดหวังที่ชัดเจนกับทีมของคุณ ให้ข้ามศัพท์เทคนิคและเข้าประเด็นสำคัญ คำแนะนำที่สั้นแต่ชัดเจน สามารถสื่อสารประเด็นของคุณได้ดีกว่า ช่วยให้ทีมเข้าใจข้อมูลที่จำเป็นในการทำงานของพวกเขา

เป้าหมายที่ชัดเจน vs. เป้าหมายที่ไม่ชัดเจน (ตัวอย่างจากมุมมองการตลาด)

เป้าหมายชัดเจน: เพิ่มจำนวนผู้ลงทะเบียนเว็บไซต์ขึ้น 20% ภายในไตรมาสหน้าเป้าหมายนี้มีความเฉพาะเจาะจง (20%), สามารถวัดผลได้ (จำนวนผู้ลงทะเบียนเว็บไซต์), สามารถบรรลุได้ (ภายในไตรมาส), มีความเกี่ยวข้อง (สำคัญต่อการตลาด), และมีกรอบเวลาที่ชัดเจน (ไตรมาสหน้า)

เป้าหมายไม่ชัดเจน: สร้างการรับรู้แบรนด์ให้มากขึ้น

  • ไม่ได้ระบุผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ "มากขึ้น" เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับมุมมองส่วนบุคคล
  • มันขาดตัวชี้วัดที่เฉพาะเจาะจง. การรับรู้แบรนด์สามารถวัดได้หลายวิธี (เช่น การกล่าวถึงในสื่อสังคมออนไลน์, การเยี่ยมชมเว็บไซต์).
  • มันไม่มีเป้าหมายที่สามารถวัดได้. ต้องการให้มีความตระหนักถึง 'มากขึ้น' มากเพียงใด?
  • ขาดกรอบเวลา ควรบรรลุเมื่อใด

คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าการอัปเดตเป็นไปอย่างสม่ำเสมอผ่านการประชุม, อีเมล, หรือการตรวจสอบอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทุกคนอยู่ในความรับรู้

ความคิดเห็นใน ClickUp และแท็กใน ClickUp
อนุญาตให้พนักงานใหม่และผู้นำสามารถสื่อสารเกี่ยวกับงานโดยใช้ความคิดเห็นและแท็กที่มอบหมายในClickUp

3. จับคู่ความคาดหวังกับตัวชี้วัดและข้อเสนอแนะ

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ได้กำหนดเป้าหมายและช่องทางการสื่อสารแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายในการตั้งความคาดหวังอาจเป็นสิ่งสำคัญที่สุด: การเชื่อมโยงความคาดหวังกับตัวชี้วัดและข้อเสนอแนะ

สมาชิกในทีมของคุณจำเป็นต้องเข้าใจว่าผลการปฏิบัติงานของพวกเขาจะถูกประเมินอย่างไร ตัวชี้วัดต้อง เป็นกลาง วัดได้ และกำหนดไว้อย่างชัดเจน หากเป็นไปได้ ควรรวมคำถามประเมินแบบ 360 องศาจากเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และตัวคุณเอง เพื่อทำความเข้าใจว่าพวกเขาปฏิบัติงานอย่างไร

แบบสำรวจนี้สามารถเปิดตัวได้อย่างง่ายดายผ่านเทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็นของ ClickUp ซึ่งช่วยสร้างแพลตฟอร์มสำหรับการแสดงความคิดเห็นและข้อกังวลต่างๆ สมาชิกในทีมของคุณสามารถรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการทำงาน ประสิทธิภาพการทำงาน และทักษะทางสังคมของพวกเขาผ่านแบบฟอร์มที่สามารถปรับแต่งได้อย่างสมบูรณ์ พร้อมการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึก

เทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็นของ ClickUp สามารถสร้างแบบสอบถามการประเมินแบบ 360 องศาและแบบสำรวจที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้สมาชิกในทีมของคุณได้รับข้อเสนอแนะ
เทมเพลตแบบฟอร์มความคิดเห็นของ ClickUp สามารถสร้างแบบสอบถามการประเมินแบบ 360 องศาและแบบสำรวจที่ปรับแต่งได้ เพื่อให้สมาชิกในทีมของคุณได้รับข้อเสนอแนะ

ตามที่เราได้กล่าวไว้ การเป็นผู้จัดการไม่ได้มีเพียงแค่การมอบหมายงานเท่านั้น บทเรียนสำคัญจากหนังสือThe Manager's Pathของ Camille Fournier สามารถช่วยให้คุณเข้าใจได้มากขึ้น!

10 ความคาดหวังสูงสุดของผู้จัดการที่ดี

ตอนนี้ที่เราเข้าใจวิธีการตั้งความคาดหวังของผู้จัดการแล้ว เราจะแยกแยะความคาดหวัง 10 อันดับแรกของผู้จัดการที่ดี

1. สร้างกลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

คุณจำเป็นต้องระบุและควบคุมช่องทางการสื่อสารสำหรับการสนทนาของโครงการทั้งหมด แต่ความจริงก็คือ การประชุมยาวเพื่ออัปเดตโครงการอาจเป็นการเสียเวลา ในขณะที่การสื่อสารมักจะตกหล่นในช่องทางต่างๆ เช่น Slack, อีเมล ฯลฯ

โดยการรวมศูนย์การสื่อสารด้วยฟีเจอร์ของ ClickUp เช่น การกล่าวถึง @mentionsหรือการมอบหมายความคิดเห็น คุณสามารถส่งและรับข้อความภายในบริบทของงานได้ใช้ผู้ติดตามและผู้รับมอบหมายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของคุณได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการสนทนา

ผู้ติดตามในคลิกอัพ
เพิ่มหรือลบผู้ติดตามจากงานหรือเอกสารภายใน ClickUp

นอกจากนี้ ให้มุ่งสร้างแผนการสื่อสารที่ครอบคลุมซึ่ง ระบุกลยุทธ์และวัตถุประสงค์สำหรับการสื่อสารภายในและภายนอก ภายในองค์กรของคุณ

แผนที่ดีต้องประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมาย ประเภทของข้อความ วิธีการสื่อสาร และระยะเวลาในการสื่อสาร ยิ่งแผนครอบคลุมมากเท่าไร ก็จะยิ่งส่งผลดีต่อความสำเร็จของโครงการของคุณมากขึ้นเท่านั้น

แม่แบบแผนการสื่อสารเช่นแม่แบบแผนการสื่อสารของ ClickUpถูกสร้างขึ้นด้วยส่วนต่างๆ มากมายที่คุณสามารถระบุรายละเอียดเฉพาะของโครงการ วัตถุประสงค์ สรุปผู้บริหาร การวิเคราะห์ การวิจัย และการวิเคราะห์คู่แข่งได้อย่างชัดเจน ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าข้อมูลสำคัญทั้งหมดอยู่ในเอกสารศูนย์กลางเพียงฉบับเดียว

เทมเพลตแผนการสื่อสารของ ClickUp เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสร้างช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิผล!
เทมเพลตแผนการสื่อสารของ ClickUp เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสร้างช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิผล!

2. ให้การยอมรับผู้ที่มีผลงานดีเด่น

พนักงานที่ไม่ได้รับการยกย่องมักจะมีแนวโน้มที่จะรู้สึกหงุดหงิดหากไม่ได้รับการยอมรับ ไม่ควรเป็นเรื่องน่าแปลกใจที่80% ของพนักงานจะทำงานหนักขึ้น หรืออาจทำงานอย่างชาญฉลาดขึ้น หากได้รับการยกย่อง

เราทุกคนต่างรู้สึกดีเมื่อได้รับการชื่นชมในงานที่ทำ การได้รับการยอมรับในที่ทำงานจะสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมของคุณทำงานอย่างเต็มศักยภาพ และ เสริมสร้างพฤติกรรมที่ต้องการ สิ่งนี้ยังช่วยในการรักษาพนักงานไว้ เพิ่มรายได้และประสิทธิภาพการทำงานอีกด้วย

"มีเพียงสองวิธีเท่านั้นที่จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์: คุณสามารถควบคุมมันได้ หรือคุณสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้มันได้"

3. ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง

วัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งคือกระดูกสันหลังของธุรกิจที่ประสบความสำเร็จใด ๆ มันสามารถช่วยรวมพนักงาน สร้างความไว้วางใจและความมุ่งมั่น และสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่น

แต่นี่อาจเป็นเรื่องที่ซับซ้อนได้ นี่คือจุดที่เทมเพลตวัฒนธรรมองค์กรของ ClickUpเข้ามาช่วย! เป็นเทมเพลตที่ใช้งานง่ายและปรับแต่งได้ ซึ่งสามารถช่วยให้คุณมองเห็นภาพและจัดทีมให้สอดคล้องกับสิ่งที่สำคัญ จัดลำดับความสำคัญของโครงการเพื่อการเติบโตทางวัฒนธรรม และที่สำคัญที่สุด เพิ่มความสามัคคีในทีมของคุณ

ใช้เครื่องมือวัฒนธรรมองค์กรของ ClickUp เพื่อสร้างข้อความภายในที่ช่วยให้คุณสื่อสารภารกิจขององค์กรได้อย่างครบถ้วน
ใช้เครื่องมือวัฒนธรรมองค์กรของ ClickUp เพื่อสร้างข้อความภายในที่ช่วยให้คุณสื่อสารภารกิจขององค์กรได้อย่างครบถ้วน

4. ยกระดับกระบวนการบริหารโครงการของคุณ

ในฐานะผู้จัดการ (แม้จะเป็นผู้จัดการครั้งแรกก็ตาม) คุณจะมีโครงการหลายโครงการกับทีมต่าง ๆ ภายใต้อำนาจของคุณ การสร้างกระบวนการและระบบที่แข็งแกร่ง เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อให้การทำงานเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับตัวคุณเองและสมาชิกในทีมของคุณ

เครื่องมือเช่น แบบแผนการทำงาน มอบ เป้าหมายที่ชัดเจนซึ่งช่วยให้คุณจัดระเบียบ, วางแผน, สื่อสาร, และจัดลำดับความสำคัญของงานได้. พวกมันอาจมีส่วนต่าง ๆ เช่น วัตถุประสงค์ของโครงการ, ตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน, กรอบเวลา, การจัดสรรทรัพยากร, เป็นต้น.

5. มอบหมายงานอย่างโปร่งใส

ทุกคนในทีมของคุณจำเป็นต้องรู้ว่าพวกเขาคาดหวังให้ทำอะไรและเมื่อไหร่ที่พวกเขาคาดหวังให้ทำ การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพคือหัวใจสำคัญของการจัดการภาระงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของคุณในฐานะผู้จัดการ

เพื่อวางแผนโครงการในอนาคตตามความสามารถของทีมคุณ คุณสามารถใช้แบบแผนปริมาณงานของพนักงานของ ClickUp ได้

ด้วยเทมเพลตนี้ คุณสามารถเห็นปริมาณงานที่มอบหมายให้กับผู้ร่วมงานแต่ละคนได้ ด้วยวิธีนี้ ทุกคนจะทราบถึงสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขา ซึ่งช่วยป้องกันการเหนื่อยล้า เพิ่มความโปร่งใส และสร้างความรู้สึกเป็นธรรม การติดตามปริมาณงานกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นผ่านการประมาณเวลา,คะแนนสปรินต์, เป็นต้น

สิ่งนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างแผนกและทีมต่างๆ

เทมเพลตการจัดการปริมาณงานของ ClickUp สามารถช่วยให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนของปริมาณงานของพนักงาน
เทมเพลตการจัดการปริมาณงานของ ClickUp สามารถช่วยให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนของปริมาณงานของพนักงาน

6. ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาของคุณ

ในฐานะผู้จัดการ คุณต้องรักษาคำมั่นสัญญาของคุณ ก่อนที่จะให้คำมั่นสัญญาใด ๆ คุณต้องเข้าใจขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง และทำตามขั้นตอนเหล่านั้น

เมื่อพนักงานเห็นผู้จัดการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาของพวกเขา พวกเขาจะรู้สึกมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงกับโครงการและทีมมากขึ้น เมื่อมีการเริ่มต้นห่วงโซ่ของคำสัญญา มันจะสร้างความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ ซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร

7. ส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตทางวิชาชีพ

ผู้จัดการมีอิทธิพลอย่างมากต่อเส้นทางอาชีพของพนักงาน และสมาชิกทุกคนในทีมต่างตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดี ดังนั้น คุณควร ระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของทีมอย่างจริงจัง เพื่อมอบหมายหน้าที่ที่ส่งเสริมศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงสุด

ด้วยเทมเพลตเส้นทางอาชีพของ ClickUp คุณสามารถช่วยให้สมาชิกในทีมเข้าใจทักษะที่พวกเขาจำเป็นต้องพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายในอาชีพของพวกเขาได้ มันอาจทำให้ง่ายขึ้นสำหรับคุณในการให้ข้อเสนอแนะ วัดผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ เทมเพลตแผนที่เส้นทางอาชีพกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการช่วยให้ผู้จัดการและสมาชิกในทีมของพวกเขาเห็นภาพความก้าวหน้าในอาชีพของพวกเขาได้อย่างชัดเจน

คุณสมบัติแบบแผนเส้นทางอาชีพจาก ClickUp ช่วยให้การติดตามความสำเร็จในอาชีพของพนักงานของคุณง่ายขึ้น
คุณสมบัติแบบแผนเส้นทางอาชีพจาก ClickUp ช่วยให้การติดตามความสำเร็จในอาชีพของพนักงานของคุณง่ายขึ้น

8. ระบุและลดความเสี่ยง

ผู้จัดการควรมีความรวดเร็วและเด็ดขาดในการจัดการความเสี่ยง คุณอาจกำหนดแนวทางที่มีโครงสร้างสำหรับการ ระบุและประเมินความเสี่ยงรวมถึงการจัดลำดับความสำคัญของกลยุทธ์การลดความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น คุณควรฝึกอบรมสมาชิกทุกคนในทีมให้มีความไวต่อสถานการณ์และสื่อสารความเสี่ยงอย่างเชิงรุก

เทมเพลตเช่นClickUp's Risk Register Templateสามารถช่วยระบุความเสี่ยงก่อนที่มันจะกลายเป็นปัญหาได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณ จัดระเบียบการประเมินความเสี่ยงและติดตามสถานะความเสี่ยง ความรับผิดชอบ และผลกระทบได้ในที่เดียว

เทมเพลตรายงานความเสี่ยงของ ClickUp นำเสนอวิธีการที่ครอบคลุมสำหรับการติดตามและประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการของทีม
เทมเพลตรายงานความเสี่ยงของ ClickUp นำเสนอวิธีการที่ครอบคลุมสำหรับการติดตามและประเมินความเสี่ยงที่เกิดขึ้นระหว่างโครงการของทีม

9. ให้การนำทางและการชี้นำที่แข็งแกร่ง

ภาวะผู้นำกับการบริหารจัดการเป็นการถกเถียงที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนาน แต่ไม่มีใครจะสงสัยเลยว่าผู้จัดการที่ดีจะต้องเป็นผู้นำที่ดีด้วยเช่นกัน

ผู้จัดการที่ดีมีวิสัยทัศน์สำหรับทีม. ผู้จัดการที่ยอดเยี่ยมสามารถนำวิสัยทัศน์นั้นมาแปลงเป็นแผนการปฏิบัติได้. พวกเขาคิดนอกกรอบเพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหา (หากมี) และสามารถสร้างแรงจูงใจให้ผู้คนด้วยข้อความและการสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น.

ใช้ฟีเจอร์อย่างClickUp Milestonesเพื่อเป็นแนวทางให้ทีมของคุณมุ่งสู่เป้าหมายใหญ่

ผู้นำที่ดีควรมีความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีพนักงานคนใดได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ตามความจำเป็น ความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมคือการผสมผสานระหว่างการบริหารทีมอย่างมีประสิทธิภาพและการปฏิบัติจริง และหลังจากนี้เท่านั้นที่ผู้จัดการที่ดีจะกลายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่

10. เคารพขอบเขตส่วนบุคคล

ทีมของคุณคือพลังของคุณ และสิ่งสำคัญคือการเคารพขอบเขตของพวกเขาเกี่ยวกับเวลา ชีวิตส่วนตัว และพื้นที่ส่วนตัวของพวกเขา

สมาชิกในทีมของคุณควรรู้สึกสบายใจที่จะเข้าหาคุณเมื่อมีข้อกังวลเกี่ยวกับงานโดยไม่ต้องกังวลว่าชีวิตส่วนตัวของพวกเขาจะถูกตรวจสอบโดยไม่จำเป็น สิ่งนี้ช่วยสร้างพื้นที่การทำงานที่เป็นมืออาชีพซึ่งพนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและได้รับความเคารพเพียงเพราะผลงานที่พวกเขาทำเท่านั้น

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การเป็นผู้จัดการที่ดี คุณควรส่งเสริมสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตที่ดี ซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมของคุณสามารถชาร์จพลังนอกเหนือจากการทำงานได้

วิธีที่จะตอบสนองความคาดหวังในฐานะผู้จัดการ

การเป็นผู้จัดการอาจดูน่ากลัว แต่ทุกทีมต่างพึ่งพาผู้จัดการที่ใส่ใจในการนำทางพวกเขาไปสู่เป้าหมายขององค์กรอย่างเต็มที่ นี่คือเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยให้คุณมีความเฉียบแหลมและกระตือรือร้นอยู่เสมอ

  • อัปเดตข้อมูลอยู่เสมอ: รู้จักธุรกิจของคุณเป็นอย่างดี ติดตามการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมของคุณอย่างใกล้ชิด และยอมรับนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่คุณสามารถนำมาใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ
  • ให้ความสำคัญกับทีมเป็นอันดับแรก: พิจารณาว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทีมของคุณ ทีมของคุณจะมีความเชื่อมั่นในการตัดสินใจของคุณมากขึ้น หากคุณสามารถนำความต้องการของพวกเขามาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจของคุณ
  • บริหารเวลาอย่างเชี่ยวชาญ: เรียนรู้การกำหนดเส้นตายที่สมดุลระหว่างความสำคัญทางธุรกิจกับความสามารถของทีม วางแผนโครงการล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงความเร่งรีบในนาทีสุดท้าย
  • เสริมสร้างทักษะการสร้างแรงจูงใจ: ยกระดับขวัญและกำลังใจของทีมด้วยการค้นหาแนวทางใหม่ ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

บริหารทีมของคุณให้ดียิ่งขึ้นด้วย ClickUp

การเป็นผู้จัดการอาจทำให้รู้สึกหนักใจ เนื่องจากคุณต้องจัดการกับความคาดหวังหลายด้านระหว่างทีมของคุณและผู้บริหารระดับสูง แต่คุณไม่จำเป็นต้องทำสิ่งนี้เพียงลำพัง แพลตฟอร์มอย่าง ClickUp ช่วยให้คุณปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและโปร่งใสที่สุด

ClickUp ช่วยขจัดความจำเป็นในการติดตามและติดตามผลสิ่งต่าง ๆ นับล้านอย่างมือ ทำให้คุณมีเวลาในการมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทีมของคุณได้อย่างเต็มที่ เคล็ดลับเด็ด? ทำความคุ้นเคยกับเครื่องมือ เทคนิค และแม่แบบต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรับผิดชอบของคุณอย่างมีประสิทธิผล

ClickUp สามารถเป็นแพลตฟอร์มครบวงจรของคุณในการจัดการการสื่อสารและการบริหารโครงการให้ประสบความสำเร็จไปพร้อมกันสมัครใช้ ClickUp ฟรี และ เปลี่ยนวิธีการบริหารทีมของคุณ!