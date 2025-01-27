บล็อก ClickUp
10 ซอฟต์แวร์การจัดการแบบลีนที่ดีที่สุดในปี 2025

10 ซอฟต์แวร์การจัดการแบบลีนที่ดีที่สุดในปี 2025

Engineering Team
Engineering Team
27 มกราคม 2568

เมื่อฉันเริ่มเป็นผู้จัดการครั้งแรก ปัญหาที่สำคัญคือการมุ่งเน้นไปที่การลดของเสียให้เหลือน้อยที่สุดและเพิ่มคุณค่าให้มากที่สุดในกระบวนการทำงานซึ่งหมายถึงการนำหลักการลีนมาใช้ในสไตล์การบริหารของฉัน

ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน ฉันได้มีโอกาสสำรวจและใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์หลากหลายประเภทที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจและเพิ่มประสิทธิภาพ

ในปี 2024 ซอฟต์แวร์การจัดการแบบลีนได้กลายเป็นเครื่องมือที่มีความคล่องตัวและนวัตกรรมมากกว่าที่เคย จากประสบการณ์ตรงของผม ผมได้รวบรวมรายชื่อซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบลีนที่ดีที่สุด 10 อันดับ ซึ่งโดดเด่นในด้านประสิทธิภาพ อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย และความสามารถในการขับเคลื่อนการปรับปรุงที่สำคัญในกระบวนการทำงานและประสิทธิภาพการทำงาน

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านลีนที่มีประสบการณ์หรือมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นเดินทางในเส้นทางนี้ เครื่องมือเหล่านี้จะมอบการสนับสนุนที่มีคุณค่าในการบรรลุเป้าหมายความเป็นเลิศในการดำเนินงานของคุณอย่างแน่นอน

คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการแบบลีน?

ฉันต้องค้นหาซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบลีนที่ดีที่สุดสำหรับทีมของฉันด้วยวิธีที่ยากลำบาก และฉันจะได้ประโยชน์อะไรจากการเก็บความรู้เหล่านี้ไว้กับตัวเอง? นี่คือคุณสมบัติที่สำคัญบางประการที่คุณควรพิจารณาในซอฟต์แวร์การจัดการแบบลีน:

  1. อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: เลือกอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเข้าใจง่าย เพื่อให้มั่นใจว่าสมาชิกในทีมทุกคนสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่คำนึงถึงความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
  2. การปรับแต่งและความยืดหยุ่น: มองหาซอฟต์แวร์ที่สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการและขั้นตอนการทำงานของคุณได้ ช่วยให้คุณสามารถนำวิธีการแบบลีนมาใช้ได้อย่างยืดหยุ่น
  3. ข้อมูลแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์: คุณสมบัติการวิเคราะห์และการรายงานที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการติดตามประสิทธิภาพ, การระบุแนวโน้ม, และการตัดสินใจที่มีข้อมูลสนับสนุน
  4. การวางแผนกระบวนการและการแสดงภาพ: เครื่องมือสำหรับการสร้างและแสดงภาพแผนผังกระบวนการ แผนผังกระแสคุณค่า และแผนผังการไหล ช่วยในการทำความเข้าใจและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน
  5. การสนับสนุนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง: คุณสมบัติที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Kaizen) เช่น การติดตามคำแนะนำการปรับปรุง แผนการดำเนินการ และผลลัพธ์ของแผนการเหล่านั้น เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง
  6. เครื่องมือการทำงานร่วมกัน: คุณสมบัติการสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถแบ่งปันข้อมูล ให้ข้อเสนอแนะ และทำงานร่วมกันในการปรับปรุงกระบวนการได้อย่างง่ายดาย
  7. ความสามารถในการผสานรวม: ซอฟต์แวร์ควรมีความสามารถในการผสานรวมกับระบบและเครื่องมืออื่น ๆ ที่ใช้โดยองค์กรของคุณ เช่น ERP, CRM หรือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการอื่น ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการไหลของข้อมูลเป็นไปอย่างราบรื่นและมีความสอดคล้อง
  8. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและ KPI: การติดตามตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) และตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับแนวทางลีน เช่น ระยะเวลาในรอบการทำงาน, ระยะเวลาในการดำเนินการ, และอัตราการเกิดข้อบกพร่อง เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการวัดความก้าวหน้า
  9. ความสามารถในการปรับขนาด: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์สามารถปรับขนาดได้พร้อมกับองค์กรของคุณเมื่อมีการเติบโต และสามารถรองรับปริมาณข้อมูลและผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นได้
  10. การสนับสนุนและการฝึกอบรม: ทรัพยากรการสนับสนุนลูกค้าและการฝึกอบรมที่ครอบคลุมเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ทีมของคุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากซอฟต์แวร์และแก้ไขปัญหาต่างๆ

การมุ่งเน้นที่แง่มุมเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบลีนที่จะสนับสนุนความพยายามของคุณในการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดของเสีย และปรับปรุงกระบวนการของคุณอย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซอฟต์แวร์การจัดการแบบลีนที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้

ในฐานะผู้ที่ได้ทดลองใช้และทดสอบซอฟต์แวร์การจัดการโครงการแบบลีนหลากหลายรูปแบบตลอดหลายปีที่ผ่านมา ผมขอแนะนำซอฟต์แวร์การจัดการแบบลีน 10 อันดับแรกที่จะช่วยให้กระบวนการของคุณง่ายขึ้น

1. ClickUp: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการแบบลีนและวงจรชีวิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ClickUp Software Teams ศูนย์กลางการทำงานแบบครบวงจรที่รวมการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน เครื่องมือ และองค์ความรู้ไว้ในที่เดียว
วางแผน สร้าง และจัดส่ง ทั้งหมดในศูนย์กลางการทำงานแบบครบวงจร

ClickUp เป็นโซลูชันการจัดการผลิตภัณฑ์ที่ครบวงจรและทรงพลังสำหรับการวางแผน สร้าง และส่งมอบผลิตภัณฑ์ มันทำให้วงจรการพัฒนาทั้งหมดง่ายขึ้นด้วยศูนย์กลางการทำงานแบบองค์รวมที่รวมการทำงานร่วมกันข้ามสายงาน เครื่องมือ และความรู้ไว้ในที่เดียว มาเริ่มกันเลย!

กุญแจสำคัญของการบริหารแบบลีนอยู่ที่การ สร้างความโปร่งใสแบบครบวงจร สำหรับธุรกิจหรือกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณ—ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถมองเห็นการสูญเสียหรือทรัพยากรที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างทันท่วงทีตั้งแต่เริ่มต้น

ใช้ประโยชน์จากจำนวนการดูใน ClickUpเพื่อ สร้างเวิร์กโฟลว์แบบภาพ ที่แสดงกระบวนการของคุณได้ดีที่สุด อย่าลืมใช้สถานะที่กำหนดเองและฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อเพิ่มรายละเอียดที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะธุรกิจของคุณ ตัวอย่างเช่น "รอการอนุมัติจาก FedRamp" อาจเป็นขั้นตอนเฉพาะสำหรับธุรกิจซอฟต์แวร์ความปลอดภัยของคุณที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา

ClickUp 15+ ครั้ง
ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานของคุณให้ตรงตามความต้องการด้วยมุมมองมากกว่า 15 แบบใน ClickUp

เมื่อคุณได้มุมมองที่ต้องการแล้ว ให้ใช้ClickUp Tasksเพื่อแบ่งโครงการของคุณออกเป็นงานย่อยที่จัดการได้ง่ายขึ้น เพื่อให้คุณทราบอย่างชัดเจนว่า ต้องใช้ความพยายามมากแค่ไหนสำหรับแต่ละงาน และใช้เวลานานเท่าใด ด้วยการปรับแต่งในระดับนี้ คุณสามารถคำนึงถึงประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนได้อย่างครบถ้วน

และแน่นอน ให้ระบบอัตโนมัติในทุกที่ที่คุณสามารถทำได้เพื่อหลีกเลี่ยงกระบวนการที่ต้องทำด้วยมือซึ่งกินเวลาฟีเจอร์ระบบอัตโนมัติของ ClickUpสามารถช่วยลดงานที่ต้องทำด้วยมือและขจัดความสูญเปล่าได้

ClickUp Automation
อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำเพื่อทำให้การโปรแกรมง่ายขึ้นด้วยระบบอัตโนมัติที่มีให้มากกว่า 100 แบบในตัวของ ClickUp

เพื่อสนับสนุนกระบวนการเหล่านี้ ให้การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเป็นรากฐานสำคัญของธุรกิจของคุณ ดำเนินการทบทวนผลการทำงานเป็นประจำทุกสัปดาห์ ทุกสองสัปดาห์ หรือทุกเดือน เพื่อทำความเข้าใจว่าอะไรที่ได้ผลและอะไรที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย คุณสามารถใช้ClickUp Dashboardsเพื่อรวบรวมและแสดงข้อมูลในรูปแบบที่ชัดเจน ช่วยให้ระบุจุดที่ควรปรับปรุงได้ง่ายขึ้น

ClickUp มีทุกสิ่งที่คุณต้องการและมากกว่านั้นเพื่อช่วยคุณนำการจัดการแบบลีนมาใช้ในงานของคุณ แต่เราทราบดีว่าบางครั้งอาจรู้สึกท่วมท้นได้ เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นได้เร็วขึ้น เรามีClickUp Templates

ทำให้การบริหารแบบลีนเป็นเรื่องง่ายด้วยเทมเพลตจาก ClickUp

หากคุณกำลังเริ่มต้นธุรกิจใหม่และต้องการประหยัดเวลาในการสร้างแผนธุรกิจ คุณสามารถใช้แบบแผนธุรกิจแบบลีน (Lean Business Plan Template) ได้โดยไม่ต้องลังเล ด้วยการใช้แบบแผนนี้ คุณสามารถสร้างการนำเสนอที่กระชับและเป็นระบบ และสามารถสื่อสารแผนธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจเกิดขึ้น

เริ่มต้นธุรกิจของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตแผนธุรกิจแบบลีนจาก ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เริ่มต้นธุรกิจของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตแผนธุรกิจแบบลีนจาก ClickUp

ในทางกลับกัน ผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพสามารถใช้เทมเพลต Lean Canvasเพื่อระบุและตรวจสอบความถูกต้องของโมเดลธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้การรับรู้ความเสี่ยงและโอกาสเป็นไปอย่างง่ายดายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถเห็นภาพรวมของแผนธุรกิจในรูปแบบที่ชัดเจน พร้อมทั้งติดตามและประเมินความคืบหน้าได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย

สร้างงานโดยอัตโนมัติโดยการกรอกแบบฟอร์มในเทมเพลต Lean Canvas นี้
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
สร้างงานโดยอัตโนมัติโดยการกรอกแบบฟอร์มในเทมเพลต Lean Canvas นี้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • จัดส่งเร็วขึ้น: เร่งแผนการพัฒนาและเอกสารของคุณด้วยClickUp Brain สร้างไอเดียผลิตภัณฑ์ แผนงาน และอื่นๆ ได้ทันทีด้วยเครื่องมือ AI ที่ออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญสำหรับทีมซอฟต์แวร์โดยเฉพาะ ทั้งหมดนี้ใน ClickUp
  • มุมมองที่ปรับแต่งได้: ใช้มุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบเพื่อให้ทีมของคุณสามารถดูงานของพวกเขาในรูปแบบที่เป็นประโยชน์มากที่สุดสำหรับพวกเขา ตัวอย่างเช่น ใช้ มุมมองไทม์ไลน์เพื่อดูงานของโครงการจากมุมมองของระยะเวลา
  • การทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น: ClickUp ช่วยปรับปรุงการทำงานร่วมกันภายในทีมของคุณโดยให้คุณสามารถมอบหมายงานให้กับสมาชิกในทีมผ่านฟีเจอร์ClickUp Assigneesและช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายผ่านฟีเจอร์ Watchers
  • ความสามารถในการผสานรวมอย่างกว้างขวาง: ผสานรวม ClickUp กับแอปทำงานที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน เช่น Slack, Google Calendar, Zapier และอื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการสลับไปมาระหว่างหลายแพลตฟอร์ม
ClickUp Brain
เร่งการวางแผนและการจัดทำเอกสารด้วย ClickUp Brain
  • เวิร์กโฟลว์แบบ Agile: เร่งความก้าวหน้าของคุณด้วยเวิร์กโฟลว์ที่ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของทุกทีม ตั้งแต่คัมบังไปจนถึงสครัมและอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยเทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp
วางแผน ติดตามความคืบหน้า และจัดการทรัพยากรในระหว่างการวางแผนสปรินต์ โดยใช้เทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
วางแผน ติดตามความคืบหน้า และจัดการทรัพยากรในระหว่างการวางแผนสปรินต์ โดยใช้เทมเพลตการจัดการโครงการแบบ Agile ของ ClickUp

เคล็ดลับมืออาชีพ:แม่แบบการวางแผนสปรินต์ Scrum ของ ClickUpสำหรับทีม Scrum ที่กำลังมองหาแม่แบบสปรินต์ที่เรียบง่ายเพื่อวางแผนและติดตามสปรินต์ของพวกเขา ออกแบบกระบวนการที่เหมาะสมที่สุดสำหรับงานค้างใดๆ อัตโนมัติ และทุ่มเทเวลาให้กับสิ่งที่สำคัญจริงๆ

กำหนดขอบเขตและติดตามความคืบหน้าของสปรินต์ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตการวางแผนสปรินต์ของ Clickup
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
กำหนดขอบเขตและติดตามความคืบหน้าของสปรินต์ของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเทมเพลตการวางแผนสปรินต์ของ Clickup

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ระดับของการปรับแต่งอาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับคุณในตอนแรก

ราคาของ ClickUp

  • แผนฟรีตลอดไป: เหมาะที่สุดสำหรับการใช้งานส่วนตัว
  • ไม่จำกัด: เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็ก; $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: เหมาะสำหรับทีมขนาดกลาง; $12/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: เพิ่มในแผนชำระเงินใด ๆ ได้ในราคา $5/เดือน ต่อผู้ใช้ต่อ Workspace

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 4,000 รายการ)

2. Atlassian: เหมาะที่สุดสำหรับเวิร์กโฟลว์แบบアジล

แอทลาสเซียน
ผ่านทางAtlassian

Atlassian ช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ และเพิ่มประสิทธิภาพการร่วมมือของทีม พร้อมทั้งติดตามและจัดการงาน และแสดงความคืบหน้าของโครงการผ่านบอร์ดที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ

มันผสานการทำงานอย่างไร้รอยต่อกับผลิตภัณฑ์ในเครือและเครื่องมือรวมถึงแอปพลิเคชันจากบุคคลที่สามหลากหลายประเภท ตัวอย่างเช่น กระดาน Agile ใน Jira ของ Atlassian มีประโยชน์อย่างมากสำหรับทีมของฉันในการมองเห็นภาพกระบวนการทำงานและระบุจุดติดขัดต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน การ ผสานการทำงานกับ Confluence ช่วยให้ฉันสามารถบันทึกขั้นตอนกระบวนการต่าง ๆ ได้พร้อมกันและแบ่งปันความรู้ได้อย่างง่ายดาย

ระบบนิเวศการผสานรวมที่ครอบคลุมของ Atlassian ทำให้เหมาะสำหรับองค์กรที่มีเครื่องมือหลายชนิด

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Atlassian

  • ปรับแต่งได้ตามความต้องการของคุณ
  • ใช้กระดานคัมบังเพื่อแสดงภาพงานทั้งหมดที่ได้ดำเนินการแล้ว
  • จัดลำดับความสำคัญของเรื่องราวผู้ใช้และข้อบกพร่องของคุณใหม่ได้อย่างง่ายดาย
  • ใช้สิทธิ์การสปรินต์เพื่อกำหนดว่าผู้ใช้สามารถเห็นหรือทำอะไรได้ในโปรเจ็กต์ที่กำหนด ซึ่งช่วยให้คุณสามารถมอบสิทธิ์และหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่สมาชิกทีมได้ดีขึ้น เพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานได้อย่างอิสระและคล่องตัวมากขึ้น

ข้อจำกัดของ Atlassian

  • ผู้ใช้บางท่านต้องการให้มี UI ที่ดีขึ้น

ราคาของ Atlassian

  • ฟรี: สูงสุด 10 ผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $7. 16 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • พรีเมียม: $12.48 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวของ Atlassian

  • G2: 4. 3/5 (5,800+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 4/5 (14,000+ รีวิว)

3. แบบเชิงเส้น: เหมาะที่สุดสำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์สมัยใหม่

เชิงเส้น
ผ่านเชิงเส้น

เป็นที่รู้จักกันดีในด้าน UI ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้ Linear ช่วยให้คุณสามารถวางแผน ตัดสินใจได้ดีขึ้น และดำเนินการได้รวดเร็วขึ้น เครื่องมือนี้ทำงานโดยมี จุดมุ่งเน้นเฉพาะด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทำให้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์

ด้วยแผนงาน คุณสามารถกำหนดทิศทางและมุ่งเน้นไปที่ภาพรวมได้ ด้วย คุณสมบัติการปิดอัตโนมัติและการจัดเก็บอัตโนมัติ คุณยังสามารถจัดการงานค้างได้อย่างอัตโนมัติ

Linear ได้รับการออกแบบมาเพื่อความรวดเร็วและตอบสนองอย่างยอดเยี่ยม มอบประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยให้ความสำคัญกับการนำทางที่รวดเร็ว การติดตามปัญหาอย่างรวดเร็ว และการอัปเดตแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยให้ทีมสามารถทำงานได้อย่างมีสมาธิและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดแบบเชิงเส้น

  • เพื่อให้ประเด็นของคุณมีบริบทมากขึ้น คุณสามารถเพิ่มระดับความสำคัญ ป้ายกำกับ การประมาณเวลา ความสัมพันธ์ของประเด็น อ้างอิง และกำหนดวันครบกำหนดได้
  • วางแผน ดำเนินการ และติดตามสิ่งที่ต้องทำในแต่ละเดือน ไตรมาส และปีอย่างชัดเจน
  • ปิดปัญหาโดยอัตโนมัติที่ยังไม่ได้รับการอัปเดตภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเวลาค้นหาปัญหาที่ปิดไปแล้วจำนวนมากด้วยตนเอง

ข้อจำกัดเชิงเส้น

  • ฟีเจอร์การวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกอาจมีข้อจำกัดสำหรับผู้ใช้บางราย
  • การติดตามเวลาไม่สามารถใช้งานได้

การกำหนดราคาแบบเส้นตรง

  • ฟรี: พร้อมฟีเจอร์จำกัด
  • พื้นฐาน: 10 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • ธุรกิจ: 15 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวเชิงเส้น

  • G2: 4. 6/5 (26 รีวิว)
  • Capterra: 5/5 (41 รีวิว)

ลองดูทางเลือกอื่น ๆ ของ Linear เหล่านี้!

4. Trello: เครื่องมือจัดการโครงการที่ดีที่สุดฟรี

Trello
ผ่านทางTrello

Trello เป็นทางเลือกสำหรับทุกความต้องการในการจัดการโครงการแบบลีนของคุณ หากคุณไม่ต้องการใช้เงินมากและกำลังมองหาสิ่งที่ใช้งานได้จริงและฟรี เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ทำงานเดี่ยวหรือทีมขนาดเล็ก

ระบบบัตรและกระดานแบบภาพของ Trello ทำให้เป็นตัวเลือกที่ไม่เหมือนใคร. อินเทอร์เฟซสไตล์คัมบังที่ใช้งานง่าย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างกระดานสำหรับโครงการต่าง ๆ และใช้บัตรเพื่อแทนงานได้.

บัตรเหล่านี้สามารถย้ายข้ามรายการที่แสดงขั้นตอนการทำงานที่แตกต่างกันได้อย่างง่ายดาย ทำให้สามารถมองเห็นความคืบหน้าได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย คุณลักษณะนี้สนับสนุนการจัดการแบบลีนโดยช่วยให้มองเห็นงานได้ง่าย ระบุจุดติดขัด และปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่างานจะดำเนินไปอย่างราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Trello

  • ใช้คุณสมบัติของรายการตรวจสอบเพื่อให้คุณสามารถดูได้อย่างรวดเร็วว่าคุณอยู่ในขั้นตอนใดของโครงการของคุณ
  • มอบหมายงาน, ติดแท็กเพื่อนร่วมงานของคุณ, และแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะได้โดยตรงบนการ์ด
  • ผสานการทำงานกับ Slack, Google Drive, GitHub และอื่นๆ
  • เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นด้วยฟีเจอร์ลากและวางที่ใช้งานง่าย

ข้อจำกัดของ Trello

  • ไม่มีคุณสมบัติการติดตามเวลา
  • โครงการขนาดใหญ่กว่าอาจมีความท้าทายในการจัดการกับส่วนประกอบที่เคลื่อนไหวทั้งหมด

ราคาของ Trello

  • ฟรี: พร้อมฟีเจอร์จำกัด
  • มาตรฐาน: 6 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • พรีเมียม: $12.5 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: 17.5 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน, คิดค่าบริการรายปี

คะแนนและรีวิวของ Trello

  • G2: 4. 4/5 (13,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (23,000+ รีวิว)

5. Airtable: เครื่องมือที่ดีที่สุดที่ใช้สเปรดชีต

แอร์เทเบิล
ผ่านทางAirtable

Airtable อาจถือได้ว่าเป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่มีความหลากหลายมากที่สุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน แกนหลักของมันคือ เครื่องมือที่อิงกับสเปรดชีต ที่ทรงพลังซึ่งเหนือกว่าความสามารถของ Microsoft Excel นอกจากนี้ Airtable ยังมีการปรับแต่งได้แทบไม่จำกัด

คุณและทีมของคุณสามารถ พัฒนาแอปพลิเคชันแบบไม่ต้องเขียนโค้ดและแบบเขียนโค้ดน้อย เพื่อจัดการ แสดงผล วางแผน และวิเคราะห์เกือบทุกอย่างได้ ส่วนตัวแล้ว ผมคิดว่าลักษณะที่เปิดกว้างนี้อาจเป็นข้อเสียได้เช่นกัน เพราะบางครั้งอาจทำให้รู้สึกหนักหน่วงได้

หากคุณมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน คุณสามารถปรับแต่ง Airtable ให้เหมาะกับความต้องการของคุณได้อย่างง่ายดาย หรืออีกทางหนึ่ง คุณสามารถใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้ของ Airtable เพื่อช่วยคุณสำรวจคุณสมบัติที่หลากหลายของมัน

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Airtable

  • การสร้างแบบจำลองข้อมูลช่วยให้เข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้น ทำให้ข้อมูลของคุณนำไปใช้ได้จริงมากขึ้น
  • แผนงานผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาความมุ่งเน้นของทีมในสายงานคุณค่าและอำนวยความสะดวกในการทำงาน
  • ห้องสมุดเทมเพลตที่ครอบคลุมช่วยให้การทำงานรวดเร็วขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องสร้างแอปแบบกำหนดเองจากศูนย์

ข้อจำกัดของ Airtable

  • หากคุณกำลังมองหาโซลูชันที่ตรงไปตรงมาและพร้อมใช้งาน คุณอาจพบว่าแนวทาง "สร้างเอง" ของ Airtable เป็นเรื่องที่ท้าทาย

ราคาของ Airtable

  • ฟรี: สำหรับบุคคลหรือทีมขนาดเล็กมาก
  • ทีม: $24 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 54 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิวใน Airtable

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)

6. การทำงานเป็นทีม: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการเชิงสร้างสรรค์

การทำงานเป็นทีม
ผ่านการทำงานเป็นทีม

ด้วยการทำงานเป็นทีม คุณสามารถเปิดใช้งานการมีส่วนร่วมอย่างรวดเร็วในการทำแผนผังกระแสคุณค่าและนำเสนอขั้นตอนการทำงานในรูปแบบที่เข้าใจง่ายหลากหลายรูปแบบ สิ่งนี้มีประโยชน์ในมุมมองของการบริหารแบบลีนเมื่อต้องการ ระบุปัญหา เช่น สินค้าคงคลังที่ค้างอยู่ การสลับงาน และเวลาที่รอคอย

คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การวางแผนโครงการและแผนภูมิแกนต์เพื่อ ระบุการพึ่งพาที่อาจทำให้ล่าช้า ในขั้นตอนต่อไปได้ เพื่อทำให้กระบวนการนี้ง่ายขึ้น ความคิดเห็นหรือการสนทนาในความคิดเห็นจะถูกจัดศูนย์กลางไว้กับงานของ Teamwork ซึ่งช่วยลดความจำเป็นในการสลับบริบทอยู่ตลอดเวลา

แต่หากคุณพบว่าความสามารถในการปรับแต่งของ Teamwork มีข้อจำกัดหรือไม่เพียงพอ คุณสามารถใช้ API ของระบบเพื่อสร้างการผสานระบบแบบกำหนดเองและระบบอัตโนมัติ ได้เพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้น แพลตฟอร์มนี้ยังให้การควบคุมการเข้าถึงขั้นสูงสำหรับโครงการ งาน และไฟล์ ทำให้คุณสามารถควบคุมความปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของการทำงานเป็นทีม

  • การทำงานเป็นทีมและแชทช่วยส่งเสริมการสื่อสารที่ชัดเจน ส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น
  • สร้างภาพของกระแสคุณค่าและกระบวนการโครงการ เพื่อให้ทุกคนมุ่งเน้นไปที่งานที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม
  • เครื่องมือติดตามเวลาและงบประมาณช่วยให้ผู้จัดการสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายและระบุพื้นที่ที่อาจเกิดการสิ้นเปลืองหรือไม่มีประสิทธิภาพได้
  • ผสานการทำงานกับเครื่องมือต่างๆ เช่น Dropbox และ Asana เพื่อให้กระบวนการทำงานของคุณราบรื่นยิ่งขึ้น

ข้อจำกัดในการทำงานเป็นทีม

  • ขาดคุณสมบัติขั้นสูง เช่น การจัดการทรัพยากรและการรายงานขั้นสูง
  • ในตอนแรก ต้องใช้เวลาเป็นจำนวนมากในการนำมาใช้คุณสมบัตินี้

การกำหนดราคาแบบทีมเวิร์ค

  • ฟรีสำหรับผู้ใช้สูงสุดห้าคนพร้อมฟีเจอร์จำกัด
  • ส่งมอบ: 13.99 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำสามผู้ใช้)
  • เติบโต: $25.99 ต่อเดือนต่อผู้ใช้ (ขั้นต่ำห้าผู้ใช้)
  • ขนาด: ราคาตามตกลง

การให้คะแนนและรีวิวการทำงานเป็นทีม

  • G2: 4. 4/5 (1,000+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (850+ รีวิว)

7. Zenhub: เหมาะที่สุดสำหรับการจัดการโครงการซอฟต์แวร์

เซนฮับ
ผ่านทางZenhub

หากคุณกำลังมองหาซอฟต์แวร์ที่ผสานการทำงานกับ GitHub ได้อย่างราบรื่นและออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับผู้จัดการโครงการ นักพัฒนา และเจ้าของผลิตภัณฑ์ Zenhub คือเครื่องมือที่คุณควรเลือกใช้

Zenhub มีประสิทธิภาพสูงสำหรับทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ การทำงาน โดยตรงภายใน GitHub ช่วยให้ทีมพัฒนาสามารถทำงานในสภาพแวดล้อมที่ชื่นชอบได้ ในขณะที่ผู้จัดการโครงการสามารถติดตามความคืบหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบสายการผลิตและมุมมองที่สามารถปรับแต่งได้ช่วยให้การผลิตเป็นไปอย่างคล่องตัว และเครื่องมือวางแผนผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งช่วยให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่การส่งมอบคุณค่าได้

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zenhub

  • คุณสามารถเติมข้อมูลบอร์ดคัมบังได้อย่างรวดเร็วแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลจาก GitHub
  • การทำงานอัตโนมัติของเวิร์กโฟลว์ช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างการไหลและการจัดตั้งระบบแบบดึง
  • รายงานและข้อมูลเชิงลึกแบบ Agile ช่วยให้หน่วยงานต่างๆ สามารถปรับปรุงและวางแผนเส้นทางคุณค่าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ข้อจำกัดของ Zenhub

  • การแจ้งเตือนการเสร็จสิ้นหรือสถานะของโครงการอาจดูน่ารำคาญสำหรับผู้ใช้บางคน
  • มันยากที่จะปรับแต่งตามความต้องการของคุณ

ราคา Zenhub

  • ฟรี: ทดลองใช้ฟรี 14 วัน
  • ทีม: $12.50 ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

คะแนนและรีวิว Zenhub

  • G2: 4. 3/5 (34 รีวิว)
  • Capterra: 4. 3/5 (35 รีวิว)

8. SafetyCulture: เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น

เซฟตี้คัลเจอร์
ผ่านทางSafetyCulture

SafetyCulture ซึ่งเดิมรู้จักในชื่อ iAuditor ช่วยให้คุณ เรียนรู้และนำหลักการ Lean Six Sigma ไปใช้ ในกระบวนการทำงานของคุณ เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยให้คุณเริ่มปรับปรุงได้อย่างรวดเร็ว แม้ในขณะที่คุณพัฒนาทักษะและความรู้ด้าน Lean Six Sigma ของคุณ

เริ่มต้นเปิดตัวในฐานะเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบและรายงานผล SafetyCulture ได้เพิ่มความสามารถในการสร้างเวิร์กโฟลว์และการมอบหมายงานในภายหลัง แม้ว่าอาจไม่ใช่โซลูชันการจัดการโครงการที่ครอบคลุมที่สุดที่มีอยู่ แต่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ปฏิบัติตามหลักการลีน

ผมขอแนะนำสิ่งนี้ให้กับ ผู้จัดการที่มุ่งมั่นต่อแนวทางแบบลีน หากความต้องการในการบริหารโครงการของคุณค่อนข้างตรงไปตรงมา SafetyCulture ก็เป็นทางเลือกที่ควรพิจารณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการฟังก์ชันการตรวจสอบและการรายงานที่แข็งแกร่ง

คุณสมบัติเด่นของ SafetyCulture

  • อำนวยความสะดวกในการสร้างกระบวนการทำงานโดยการกำหนดขั้นตอนและมอบหมายการติดตามผลเพื่อให้มั่นใจถึงความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
  • ใช้รายการตรวจสอบดิจิทัลอัจฉริยะเพื่อระบุคุณค่าและแผนผังกระแสคุณค่า
  • รายงานที่กำหนดเองช่วยสนับสนุนการปรับปรุงกระบวนการและผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง ช่วยลดของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ใช้ฟีเจอร์ Heads Up เพื่อแชร์ประกาศหรือการอัปเดตกับทั้งทีมได้ทันที

ข้อจำกัดของ SafetyCulture

  • โซลูชันเว็บอาจมีปัญหาขัดข้องเป็นบางครั้ง
  • ไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้สึกว่ามันเข้าใจได้ง่าย

ราคาของ SafetyCulture

  • ฟรี: สูงสุด 10 ผู้ใช้
  • พรีเมียม: 29 ดอลลาร์ต่อผู้ใช้ต่อเดือน
  • องค์กร: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ SafetyCulture

  • G2: 4. 4/5 (47 รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (196 รีวิว)

9. TRACtion: เหมาะที่สุดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ

การยึดเกาะ
ผ่านทางTRACtion

การปรับปรุงกระบวนการเป็นพื้นฐานในทุกโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิธีการแบบลีน TRACtion มุ่งมั่นในการปรับปรุงกระบวนการ ทำให้เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจัดการโครงการแบบลีน

TRACtion มีเครื่องมือในตัวสำหรับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและ ส่วนประกอบ eLearning สำหรับการเรียนรู้แบบจุลภาคในเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีแผนที่นำทางในการแก้ปัญหาและแผนที่นำทางที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งสามารถปรับแต่งได้เพื่อส่งเสริมการริเริ่มการปรับปรุงกระบวนการให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

คุณสมบัติเด่นของ TRACtion

  • แดชบอร์ดช่วยให้มั่นใจได้ว่าตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ตัวชี้วัด และข้อมูลโครงการทั้งหมดของคุณสามารถมองเห็นได้และเข้าถึงได้ง่าย
  • กระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่นช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนแนวทางการแก้ปัญหาได้ตามความจำเป็น
  • อินเทอร์เฟซการสอนแบบเฉพาะทางเพื่อแนะนำและให้คำแนะนำแก่ทีมโครงการ
  • การแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์ด้วยแผนภูมิและกราฟหลายประเภท

ข้อจำกัดในการเคลื่อนที่

  • สินค้าอาจทำให้รู้สึกท่วมท้นในตอนแรก
  • ฟีเจอร์การบันทึกข้อมูลอาจยังไม่สมบูรณ์สำหรับผู้ใช้บางท่าน

การกำหนดราคา TRACtion

  • มีค่าธรรมเนียมการตั้งค่าครั้งเดียวและค่าธรรมเนียมการใช้งานรายปีสำหรับทีมส่วนใหญ่
  • มีราคาพิเศษสำหรับการติดตั้งในองค์กร

คะแนนและรีวิว TRACtion

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
  • Capterra: 4. 9/5 (50 รีวิว)

10. Asana: การจัดการงานด้วย AI ที่ดีที่สุด

อาสนะ
ผ่านทางAsana

คนส่วนใหญ่ที่ฉันพบซึ่งใช้ Asana เรียกมันว่าสมองที่สองของพวกเขา และฉันก็เห็นด้วย มันช่วยเพิ่มความชัดเจนและเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมในการเชื่อมโยงเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของคุณกับทีมที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น คุณยังสามารถดูความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ อัปเดตผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทำให้บริษัทดำเนินไปตามแผนได้

ฉันพบว่า Asana AI เป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของมัน นอกเหนือจากการแนะนำฟิลด์อัจฉริยะในบอร์ดหรือ สรุปอัจฉริยะสำหรับบอร์ดและงานของคุณ แล้ว ยังช่วยคุณแก้ไขและขัดเกลาข้อความของคุณได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเชิงลึกในการตั้งเป้าหมายที่สมจริงยิ่งขึ้นและกฎสำหรับการทำงานอัตโนมัติในงานที่ทำซ้ำๆ

คุณสมบัติเด่นของอาสนะ

  • คุณสามารถทำให้ทีมของคุณรับผิดชอบได้โดยการจัดระเบียบโครงการปัจจุบันและงานต่าง ๆ ไว้ในที่เดียว พร้อมทั้งให้ทุกคนสามารถมองเห็นงานที่ต้องทำและขั้นตอนที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
  • คุณสามารถมองเห็นภาพรวมได้จากมุมมองโครงการหลากหลายรูปแบบพร้อมป้ายกำกับที่ปรับแต่งได้
  • คุณสามารถแจ้งให้ทุกคนทราบได้อย่างง่ายดายด้วยการอัปเดตอัตโนมัติเกี่ยวกับความคิดเห็นใหม่ งานที่ได้รับมอบหมาย และอื่นๆ สมาชิกในทีมของคุณสามารถติดตามงานที่ได้รับมอบหมายทั้งหมดได้ในที่เดียว

ข้อจำกัดของอาสนะ

  • ข้อมูลการนำเข้าและส่งออกมีให้เฉพาะในรูปแบบไฟล์ JSON และ CSV เท่านั้น
  • มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สามารถมอบหมายงานได้ ซึ่งสร้างความท้าทายสำหรับทีมขนาดใหญ่ที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการหลายคน นอกจากนี้ คุณยังไม่สามารถมอบหมายงานให้กับผู้รับมอบหมายหลายคนได้

ราคาของ Asana

  • ฟรี: ตลอดไป
  • เริ่มต้น: $13. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ขั้นสูง: $30. 49/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง
  • Enterprise+: ราคาพิเศษตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของอาสนะ

  • G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 9,500 รายการ)
  • Capterra: 4. 5/5 (12,000+ รีวิว)

เลือกเครื่องมือการจัดการแบบลีนที่ดีที่สุด

วิธีการลีนอาจรู้สึกท่วมท้นสำหรับผู้เริ่มต้น เมื่อไม่ได้ทำอย่างถูกต้อง อาจทำให้คุณมีรายการตรวจสอบที่ไม่มีที่สิ้นสุดของทุกสิ่งที่ผิดพลาด

แต่ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม กลยุทธ์แบบลีนสามารถช่วยให้คุณติดตามรูปแบบและแนวโน้มเพื่อคาดการณ์ปัญหาในอนาคตและรู้สึกควบคุมการทำงานของคุณได้มากขึ้น ClickUp สามารถเป็นคู่ที่ลงตัวสำหรับคุณในการเดินทางนี้หากคุณกำลังมองหา:

  • เร่งรัดแผนธุรกิจหรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณ
  • ผ่านการทำงานแบบสปรินต์ได้อย่างราบรื่นด้วยกระบวนการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • จัดทีมของคุณให้สอดคล้องกับแผนงานที่ชัดเจนและอื่น ๆ อีกมากมาย

ลงทะเบียนบน ClickUpฟรี และเปลี่ยนแปลงกระบวนการของคุณวันนี้!