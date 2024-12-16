10 แอปทางเลือก TikTok ที่ดีที่สุดในปี 2025

ด้วยความเป็นไปได้ที่ TikTok อาจถูกแบนในปี 2025 ที่กำลังใกล้เข้ามา ผู้ใช้จำนวนมากกำลังมองหาแอปที่คล้าย TikTok เป็นทางเลือกอื่น ไม่ต้องกังวลไป TikTok ไม่ได้ผูกขาดความสนุกและวิดีโอสั้นไว้เพียงผู้เดียว! ยังมีแพลตฟอร์มมากมายที่ตอบโจทย์เนื้อหาหลากหลายประเภท ฟีเจอร์การค้นหา และตัวเลือกในการสร้างรายได้
ด้วยกระแสไวรัล วิดีโอสั้น และหน้าจอแนวตั้ง TikTok กลายเป็นเวทีสำหรับผู้สร้างสรรค์และเครื่องมือทางการตลาดสำหรับธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ความพยายามในการทำการตลาดด้วยเนื้อหาของคุณต้องสามารถปรับเปลี่ยนไปยังช่องทางอื่นได้เช่นกัน เนื่องจากคู่แข่งของ TikTok กำลังเพิ่มขึ้น ช่วงเวลาที่เนื้อหาของคุณจะกลายเป็นไวรัลครั้งต่อไปอาจเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มอื่นแทน
ดังนั้น ก่อนที่คุณจะสูญเสียการเข้าถึง TikTok มาสำรวจแอปแชร์วิดีโอที่ดีที่สุดในตลาดที่สามารถเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมแทน TikTok กันเถอะ และนั่นไม่ใช่ทั้งหมด เราจะเน้นถึงเครื่องมือสุดยอดสำหรับการจัดการทุกความต้องการด้านเนื้อหาของคุณได้อย่างราบรื่น
⏰ สรุป 60 วินาที
นี่คือ 10 แอปแชร์วิดีโอที่ดีที่สุดในตลาด:
- อินสตาแกรม รีลส์ (เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าถึงผู้ชมจำนวนมาก และการร่วมมือกับแบรนด์)
- Snapchat (เหมาะที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์และฟิลเตอร์ความเป็นจริงเสริม (AR))
- YouTube Shorts (เหมาะที่สุดสำหรับการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศของผู้สร้างที่มีอยู่แล้ว)
- ฮัดเดิลส์ (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างชุมชนรอบผู้สร้างสรรค์)
- Funimate (เหมาะที่สุดสำหรับเอฟเฟกต์วิดีโอสร้างสรรค์และการตัดต่อมิวสิควิดีโอ)
- Lemon8 (เหมาะที่สุดสำหรับผู้สร้างเนื้อหาไลฟ์สไตล์และเนื้อหาเฉพาะกลุ่ม)
- Triller (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดต่อวิดีโอด้วย AI และการผสานเพลง)
- Likee (เหมาะที่สุดสำหรับเอฟเฟกต์พิเศษแบบโต้ตอบและการถ่ายทอดสด)
- Lomotif (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างมิวสิควิดีโอและการแชร์บนโซเชียล)
- ไบต์ (เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาวิดีโอสั้นมากและคลิปสไตล์ Vine)
แต่ละแพลตฟอร์มมีคุณสมบัติเฉพาะตัว แต่การจัดการเนื้อหาในหลายแอปแชร์วิดีโออาจเป็นเรื่องท้าทาย นี่คือเหตุผลที่ ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนเนื้อหาของคุณ เพื่อให้คุณสามารถจัดระเบียบและมุ่งเน้นไปที่การสร้างผลงานได้
คุณควรค้นหาอะไรในแอปเช่น TikTok?
พิจารณาปัจจัยสำคัญเหล่านี้เมื่อเลือกทางเลือกแทน TikTok:
- กลุ่มเนื้อหา: ตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มนั้นรองรับความสนใจเฉพาะของคุณหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตลก, เกม, ธุรกิจ, หรือเนื้อหาทางการศึกษา
- คุณสมบัติการค้นพบ: มองหาอัลกอริธึมการแนะนำที่แข็งแกร่งเพื่อช่วยคุณค้นหาเนื้อหาที่น่าสนใจและเพิ่มจำนวนผู้ชมของคุณ
- เครื่องมือแก้ไข: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปมีฟีเจอร์การแก้ไขที่เหมาะกับความคิดสร้างสรรค์ของคุณ ช่วยให้คุณเพิ่มเพลง เอฟเฟกต์ และข้อความได้
- ตัวเลือกการสร้างรายได้: หากคุณต้องการสร้างรายได้จากเนื้อหาของคุณ ตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มมีฟีเจอร์สร้างรายได้ในตัว เช่น การให้ทิปหรือกองทุนสำหรับผู้สร้าง
- ฐานผู้ใช้ที่มั่นคง: ฐานผู้ใช้ที่ใหญ่ขึ้นเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผู้ชมที่กว้างขึ้นและกระตุ้นให้เกิดการแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ โปรดตรวจสอบว่าแอปเหล่านี้ฟรีหรืออย่างน้อยก็มีราคาที่จับต้องได้ บางแอปอาจต้องซื้อฟีเจอร์ขั้นสูงบางอย่างหรือปลดล็อกฟังก์ชันการทำงานเพิ่มเติม
10 ทางเลือก TikTok ที่ดีที่สุด
อาจมีหลายเหตุผลที่คุณอาจพิจารณาทางเลือกอื่นแทน TikTok: คุณอาจกังวลเกี่ยวกับปัญหาความเป็นส่วนตัว หรือคุณอาจกำลังมองหาแพลตฟอร์มเนื้อหาที่เหมาะกับรสนิยมของคุณมากขึ้น อาจมีคุณสมบัติเพิ่มเติม หรืออาจเป็นเพียงบรรยากาศชุมชนที่แตกต่างออกไป
ไม่ว่าคุณจะมีเหตุผลอะไร คุณจะพบสิ่งที่ตรงกับความต้องการของคุณด้านล่างนี้
1. อินสตาแกรม รีลส์ (เหมาะที่สุดสำหรับการเข้าถึงผู้ชมจำนวนมากและการร่วมมือกับแบรนด์)
Instagram Reels เป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับผู้สร้างสรรค์และธุรกิจในการผลิตวิดีโอสั้นคล้าย TikTok
มันช่วยให้คุณสร้างวิดีโอสั้น ๆ ที่สร้างสรรค์และน่าเพลิดเพลินได้ยาวถึง 90 วินาที พร้อมด้วยเพลง, เอฟเฟ็กต์, และการเปลี่ยนฉากอย่างสร้างสรรค์
มันช่วยให้คุณขยายการผลิตเนื้อหาของคุณในฐานะผู้สร้างหรือธุรกิจ คิดถึงเนื้อหาที่สั้น กระชับ น่าสนใจ ที่สามารถกลายเป็นไวรัล เพิ่มการรับรู้แบรนด์ หรือเพียงแค่แสดงตัวตนของคุณ
แต่ Reels ไม่ได้มีไว้แค่สำหรับความสนุกและเกมเท่านั้น พวกเขายังมอบพื้นที่เฉพาะในแท็บ Explore ให้คุณเข้าถึงผู้ชมจำนวนมากที่อยู่นอกเหนือผู้ติดตามของคุณ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Instagram Reels
- ดึงดูดผู้ชมให้ติดตามและเลื่อนดูเนื้อหาเพิ่มเติมด้วยอินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยและเรียบง่าย
- เข้าถึงผู้ชมที่กว้างขึ้นนอกเหนือจากผู้ติดตามของคุณผ่านพื้นที่เฉพาะในแท็บสำรวจ
- ร่วมมือกับผู้สร้างเนื้อหาหรือใช้โฆษณา Reels เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ
- ผู้สร้างสามารถสำรวจการสนับสนุนจากแบรนด์หรือใช้การตลาดแบบพันธมิตร
- ใช้เครื่องมือแก้ไขที่มีอยู่, ตัวเลือกเพลง, และเอฟเฟ็กต์เพื่อการสร้างสรรค์อย่างสูง
ข้อจำกัดของ Instagram Reels
- เมื่อเปรียบเทียบกับ TikTok ที่มีวิดีโอสูงสุด 10 นาที Reels ถูกจำกัดไว้ที่ 90 วินาที ซึ่งจำกัดตัวเลือกในการเล่าเรื่อง
- ด้วยฐานผู้ใช้จำนวนมหาศาล การแข่งขันเพื่อรับชมและสร้างการมีส่วนร่วมบน Reels อาจรุนแรงมาก
ราคาของ Instagram Reels
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิวของ Instagram Reels
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
2. Snapchat (ดีที่สุดสำหรับการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์และฟิลเตอร์ความเป็นจริงเสริม (AR))
Snapchat ไม่ใช่แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั่วไป เปิดตัวในปี 2011 และกลายเป็นที่รู้จักจากฟีเจอร์การส่งรูปภาพและวิดีโอที่หายไปเองซึ่งเรียกว่า "Snaps" Snaps เหล่านี้จะหายไปหลังจากถูกดูแล้ว สร้างความรู้สึกเร่งด่วนและความเป็นส่วนตัว
นี่คือแพลตฟอร์มสำหรับการสร้างการเชื่อมต่อแบบเรียลไทม์และการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยฟีเจอร์ใหม่ๆ และประสบการณ์เสริมความเป็นจริง (AR)
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Snapchat
- เพิ่มเอฟเฟกต์ดิจิทัลที่สนุกสนานและแปลกใหม่ให้กับภาพถ่ายของคุณ เปลี่ยนบรรยากาศรอบตัวหรือเติมฟิลเตอร์น่ารัก ๆ ให้กับใบหน้าของคุณ
- แชร์คอลเลกชันของภาพที่ปรากฏอยู่เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ช่วยให้คุณบันทึกวันของคุณในรูปแบบเรื่องราว
- สำรวจเนื้อหาที่คัดสรรจากคนดัง แบรนด์ และสำนักข่าวต่างๆ เพื่อเปิดมุมมองสู่หัวข้อและเทรนด์ที่หลากหลาย
- เข้าร่วมการสนทนาแบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มกับเพื่อน ๆ พร้อมด้วยวิดีโอคอลและตัวเลือกสำหรับข้อความที่หายไป
- ถ่ายทอดสดวิดีโอโมเมนต์ไปยังผู้ติดตามของคุณแบบเรียลไทม์
ข้อจำกัดของ Snapchat
- แม้ว่าความไม่คงอยู่ของสแนปอาจดึงดูดใจได้ แต่มันก็อาจทำให้รู้สึกหงุดหงิดได้เช่นกัน ผู้ใช้อาจพลาดสแนปที่ตลกหรือข้อความสำคัญหากพวกเขาไม่ได้ให้ความสนใจอย่างใกล้ชิด
- ต่างจากแพลตฟอร์มที่มีฟังก์ชันการค้นหาที่แข็งแกร่ง การค้นหาเพื่อนใหม่หรือเนื้อหาบน Snapchat อาจเป็นเรื่องยากกว่า
ราคาของ Snapchat
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิวของ Snapchat
- G2: 4. 2/5 (283+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1048+ รีวิว)
3. YouTube Shorts (เหมาะที่สุดสำหรับการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศของผู้สร้างที่มีอยู่แล้ว)
ขี่กระแสความนิยมของวิดีโอสั้น YouTube Shorts เป็นฟีเจอร์ที่อยู่ในแพลตฟอร์ม YouTube ที่คุ้นเคย ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการสร้างและแบ่งปันวิดีโอขนาดสั้น ให้คุณบันทึก แก้ไข และโพสต์วิดีโอได้โดยตรงความยาวสูงสุดถึง 60 วินาทีไปยัง YouTube ผ่านทางโทรศัพท์ของคุณ
แอปนี้มีเครื่องมือแก้ไขหลากหลายสำหรับการเพิ่มเพลง ข้อความซ้อนทับ และแม้กระทั่งการเชื่อมต่อคลิปหลายคลิปเข้าด้วยกัน
ส่วนที่ดีที่สุด? YouTube Shorts เป็นส่วนที่ออกแบบมาโดยเฉพาะภายในแอป YouTube ที่ช่วยให้ผู้ชมค้นพบและเลื่อนดูวิดีโอสั้นๆ ได้ไม่สิ้นสุด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Youtube Short
- เข้าถึงฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่ที่มีอยู่ของ YouTube ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สร้างเนื้อหาสามารถขยายการเข้าถึงไปยังผู้ชมหลายล้านคนนอกเหนือจากผู้ติดตามของพวกเขา
- ใช้แพลตฟอร์ม YouTube ที่คุ้นเคยและเครื่องมือแก้ไขของมันเพื่อสร้าง Shorts ที่น่าสนใจได้โดยตรงบนโทรศัพท์มือถือของพวกเขา
- เพิ่มเพลง ข้อความซ้อน และแม้กระทั่งการตัดต่อคลิปหลายคลิปเข้าด้วยกันด้วยเครื่องมือแก้ไขที่หลากหลาย
- สร้างคลังเนื้อหาที่น่าสนใจ แตกต่างจากสตอรี่ที่หายไป ชอร์ตเป็นเนื้อหาถาวรบน YouTube
- รับรายได้จากโฆษณาจากการรับชมวิดีโอสั้น
ข้อจำกัดของ Youtube Shorts
- วิดีโอถูกจำกัดความยาวไว้ที่ 60 วินาที ซึ่งจำกัดความลึกและความซับซ้อนของการเล่าเรื่องเมื่อเทียบกับเนื้อหาที่ยาวขึ้น
- การวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพของ Shorts มีความครอบคลุมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับวิดีโอ YouTube ทั่วไป
ราคาของ Youtube Shorts
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิวของ Youtube Shorts
- G2: 4. 3/5 (รีวิว 6+ รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (700+ รีวิว)
4. การประชุมกลุ่มย่อย (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างชุมชนรอบผู้สร้างสรรค์)
ฮัดเดิลส์เคยเป็นที่รู้จักในชื่อไบต์หรือวีทู และมีเป้าหมายที่จะเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นที่ได้รับความนิยมต่อจากวิน
ไม่เหมือนกับรุ่นก่อนหน้า Huddles มุ่งเน้นไปที่การสร้างชุมชนรอบผู้สร้างที่คุณชื่นชอบ แอปนี้อนุญาตให้ผู้ใช้ติดตามผู้สร้างและดูวิดีโอสั้นๆ ที่วนซ้ำได้ คล้ายกับรูปแบบของ Vine
แต่ Huddles ไม่ได้เป็นเพียงแค่การรับชมเท่านั้น มันยังรวมฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ฟังก์ชันแชทและตัวเลือกการให้ทิป ซึ่งช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับผู้สร้างและแสดงความชื่นชมต่อเนื้อหาของพวกเขาได้โดยตรง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Huddles
- พูดคุยและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สร้างผลงานและแฟนๆ คนอื่น ๆ เพื่อสร้างชุมชนที่แน่นแฟ้น
- แสดงความชื่นชมต่อเนื้อหาของผู้สร้างโดยการให้ทิปผ่านแอป
- ดื่มด่ำไปกับโลกแห่งความสนุกและน่าดึงดูดของวิดีโอสั้นแบบวนซ้ำ คล้ายกับรูปแบบ Vine ที่ได้รับความนิยม
ข้อจำกัดของการรวมกลุ่ม
- เน้นไปที่วิดีโอสั้นแบบวนซ้ำเป็นหลัก ซึ่งอาจจำกัดการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ของผู้สร้างที่ชอบรูปแบบหรือสไตล์การเล่าเรื่องที่แตกต่างกัน
- แม้ว่าการให้ทิปจะมีอยู่ แต่ก็ไม่ใช่แหล่งรายได้ที่รับประกันได้สำหรับผู้สร้างสรรค์
ราคาของ Huddles
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิวของ Huddles
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
5. Funimate (เหมาะที่สุดสำหรับเอฟเฟกต์วิดีโอสร้างสรรค์และการตัดต่อมิวสิควิดีโอ)
Funimate เป็นแอปพลิเคชันมือถือที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการสร้างและแก้ไขวิดีโอสั้นที่ดึงดูดสายตา เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบมิวสิควิดีโอที่น่าสนใจ และเพิ่มลูกเล่นสร้างสรรค์พร้อมเอฟเฟกต์พิเศษให้กับเนื้อหาของพวกเขา
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Funimate
- บันทึกวิดีโอได้โดยตรงภายในแอป หรือนำเข้าคลิปที่มีอยู่จากคลังของโทรศัพท์ของคุณ ด้วยอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
- ตัดและแก้ไขความยาวของวิดีโอให้เหมาะสมกับรูปแบบที่คุณต้องการ
- เข้าถึงห้องสมุดขนาดใหญ่ของเอฟเฟ็กต์วิดีโอและตัวเชื่อมต่อการเปลี่ยนฉาก. เพิ่มเอฟเฟ็กต์การเคลื่อนไหวช้า, การเล่นย้อนกลับ, เอฟเฟ็กต์หน้าจอสีเขียว, และอื่น ๆ ให้วิดีโอของคุณโดดเด่น.
- เพิ่มข้อความ, สติกเกอร์, และแอนิเมชันเพื่อปรับแต่งเนื้อหาของคุณให้มีความเป็นส่วนตัว และเพิ่มความขบขันหรือความน่าสนใจทางสายตา
- เพิ่มเพลงโปรดของคุณจากห้องสมุดของ Funimate หรือนำเข้าเพลงของคุณเพื่อสร้างซาวด์แทร็กสำหรับวิดีโอของคุณ
- ใช้เอฟเฟกต์เสียงเพื่อเสริมสร้างช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจงหรือเพิ่มอารมณ์ขัน
- แบ่งปันผลงานสร้างสรรค์ของคุณกับเพื่อนหรือชุมชน Funimate ที่กว้างขึ้น แม้ว่าการเน้นจะอยู่ที่การแก้ไข แต่ Funimate ก็มีฟีเจอร์สังคมที่เป็นตัวเลือกให้
ข้อจำกัดของ Funimate
- บนอุปกรณ์รุ่นเก่าหรือกับโปรเจกต์ที่ใช้ทรัพยากรมาก Funimate อาจเกิดอาการหน่วงหรือขัดข้องขณะแก้ไข
- แม้ว่าคุณจะสามารถสร้างเนื้อหาที่น่าทึ่งได้ แต่ Funimate เองไม่ได้มีตัวเลือกในการสร้างรายได้โดยตรงสำหรับผู้สร้าง
ราคาของ Funimate
- ฟรีตลอดไป
- การสมัครสมาชิกแบบครั้งเดียว: $7. 99/ ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Funimate
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
6. Lemon8 (เหมาะที่สุดสำหรับผู้สร้างเนื้อหาไลฟ์สไตล์และเนื้อหาเฉพาะกลุ่ม)
Lemon8 เป็นชุมชนที่คัดสรรมาอย่างดีสำหรับผู้ที่หลงใหลในไลฟ์สไตล์ต่างๆ เป็นแพลตฟอร์มที่ผสมผสานแรงบันดาลใจทางภาพจาก Pinterest เข้ากับการสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจจาก Instagram ทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้หมวดหมู่ไลฟ์สไตล์เฉพาะต่างๆ
ชอบดูแฟชั่นสไตล์สวย ๆ หรือค้นหาสูตรอาหารน่าทานใช่ไหม? Lemon8 ตอบโจทย์ทุกความสนใจของคุณ!
แอปนี้ช่วยให้คุณโพสต์รูปภาพและวิดีโอสั้น ๆ ที่เน้นการแบ่งปันข้อมูลอย่างละเอียดได้ คุณสามารถแชร์ชุดล่าสุดของคุณและแท็กแบรนด์ที่คุณสวมใส่ หรือเปิดเผยผลงานอาหารชิ้นเอกของคุณพร้อมสูตรอาหารแบบขั้นตอนและรายการส่วนผสม
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Lemon8
- โพสต์เนื้อหาเชิงลึกภายในหมวดหมู่ไลฟ์สไตล์เฉพาะ เช่น แฟชั่น อาหาร และการท่องเที่ยว
- แบ่งปันความรู้และสร้างแรงบันดาลใจซึ่งกันและกันกับกลุ่มผู้ชมที่มีความสนใจคล้ายคลึงกัน
- สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและให้ข้อมูลได้เข้าถึงทุกคนด้วยรูปแบบที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือแก้ไขในตัว
- ช่วยให้ผู้ใช้ค้นพบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของพวกเขาด้วยตัวเลือกการค้นหาที่ใช้งานง่ายและระบบแฮชแท็กที่แข็งแกร่ง เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
ข้อจำกัดของ Lemon8
- เมื่อเปรียบเทียบกับยักษ์ใหญ่ในวงการโซเชียลมีเดียที่มีอยู่แล้ว มีฐานผู้ใช้ที่เล็กกว่ามาก
- มันไม่มีฟีเจอร์สร้างรายได้ในตัว เช่น โฆษณาหรือระบบทิป
ราคาของ Lemon8
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิวของ Lemon8
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
7. Triller (เหมาะที่สุดสำหรับการตัดต่อวิดีโอด้วย AI และการผสานรวมเพลง)
Triller คือศูนย์รวมครบวงจรสำหรับการสร้างและแชร์มิวสิกวิดีโอ คุณสามารถบันทึกวิดีโอได้โดยตรงภายในแอป หรือนำเข้าคลิปที่มีอยู่เดิม แล้วปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของคุณด้วยเครื่องมือตัดต่อที่หลากหลาย
Triller ช่วยให้คุณเพิ่มเพลงจากคลังเพลงขนาดใหญ่หรือใช้เพลงของคุณเองได้ ทำให้เหมาะสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การแสดงท่าเต้นของคุณไปจนถึงการสร้างคลิปตลกที่มีเอฟเฟกต์เสียงที่ลงตัว
แต่คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Triller คือฟีเจอร์การตัดต่ออัตโนมัติด้วย AI เพียงแค่ถ่ายวิดีโอสั้นๆ หลายคลิปโดยใช้ฟิลเตอร์หรือการตัดต่อที่แตกต่างกัน แอปจะตัดต่อวิดีโอทั้งหมดเข้าด้วยกันอย่างราบรื่น ทำให้คุณสามารถสร้างมิวสิควิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที
ในขณะที่ฟีเจอร์การแก้ไขอัตโนมัติมีความน่าประทับใจ เครื่องมือแก้ไขด้วยตนเองก็มีให้สำหรับผู้ที่ชอบวิธีการที่ลงมือทำเองมากกว่า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Triller
- รวมเพลงโปรดของคุณหรือแม้กระทั่งใช้เสียงของคุณเอง นี่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างมิวสิควิดีโอ, การท้าทายการเต้น, หรือการต่อสู้การลิปซิงค์
- ถ่ายทำคลิปสั้นหลายคลิปพร้อมเอฟเฟกต์หรือฟิลเตอร์ที่แตกต่างกัน แอปจะตัดต่อคลิปเหล่านี้เข้าด้วยกันอย่างชาญฉลาด สร้างมิวสิควิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพได้ภายในไม่กี่นาที
- แบ่งปันผลงานสร้างสรรค์ของคุณกับเพื่อน ๆ ติดตามผู้สร้างผลงานที่คุณชื่นชม และเข้าร่วมความท้าทายที่กำลังเป็นที่นิยมกับชุมชนที่มีชีวิตชีวาและมีปฏิสัมพันธ์
ข้อจำกัดของ Triller
- Triller มีฐานผู้ใช้จำนวนน้อย
- หากคุณมุ่งเน้นไปที่การแสดงตลกหรือการเล่าเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับดนตรี คุณอาจพบว่าแพลตฟอร์มอื่น ๆ เหมาะสมกว่า
ราคาของ Triller
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิวของ Triller
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
8. Likee (เหมาะที่สุดสำหรับเอฟเฟกต์พิเศษแบบโต้ตอบและการถ่ายทอดสด)
Likee เป็นแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อปลดปล่อยความเป็นดาววิดีโอในตัวคุณและทำให้คุณเลื่อนดูได้นานหลายชั่วโมง แอปนี้ช่วยให้คุณบันทึกและแก้ไขวิดีโอสั้นๆ ได้นานถึงหนึ่งนาทีโดยใช้เอฟเฟกต์พิเศษ ฟิลเตอร์ และตัวเลือกเพลงมากมาย
อยากเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นตัวการ์ตูนหรือเพิ่มเอฟเฟกต์เสียงสุดฮาให้กับละครสั้นของคุณไหม? Likee จัดให้ครบ!
ความสนุกไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น! คุณยังสามารถสำรวจการถ่ายทอดสด โชว์ความสามารถของคุณ หรือเพียงแค่เชื่อมต่อกับผู้ชมของคุณแบบเรียลไทม์ได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Likee
- สร้างวิดีโอสั้นที่สวยงามและน่าสนใจด้วยห้องสมุดขนาดใหญ่ของเอฟเฟ็กต์พิเศษ, ฟิลเตอร์, และตัวเลือกเพลง
- โต้ตอบกับผู้ชมของคุณแบบเรียลไทม์ จัดเซสชันถาม-ตอบ หรือแสดงความสามารถของคุณในรูปแบบที่มีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น
- ชมเนื้อหาที่คุณจะเพลิดเพลินอย่างแท้จริง ตั้งแต่การแสดงตลกขบขันไปจนถึงการสอนแต่งหน้า ด้วยอัลกอริทึมที่ปรับแต่งเพื่อนำเสนอสิ่งที่คุณสนใจ
- เข้าถึงผู้ชมที่กว้างขึ้นหรือค้นพบเนื้อหาที่หลากหลายจากฐานผู้ใช้ที่สำคัญทั่วโลก
ข้อจำกัดของ Likee
- การพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมบน Likee โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ที่อายุน้อยกว่า เป็นปัญหาที่น่ากังวลในอดีต
- มีแนวโน้มไปทางเนื้อหาที่เบาสมองและให้ความบันเทิงเป็นหลัก ผู้สร้างที่ต้องการแบ่งปันเนื้อหาที่ให้ข้อมูลหรือให้ความรู้อาจพบว่าได้รับความสนใจน้อยกว่า
ราคาของ Likee
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิวของ Likee
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
9. Lomotiff (เหมาะที่สุดสำหรับการสร้างวิดีโอเพลงและการแชร์บนโซเชียล)
Lomotif เป็นแอปแชร์วิดีโอที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างวิดีโอสั้นและรวมภาพถ่ายโดยใช้เครื่องมือตัดต่อวิดีโอ ห้องสมุดเพลง GIF และฟิลเตอร์ต่างๆ
ผู้ใช้สามารถใช้ Lomotif เพื่อแก้ไขวิดีโอสำหรับ Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat และ TikTok ได้ แอปนี้สามารถทำงานกับวิดีโอและภาพถ่ายได้หลากหลายรูปแบบ แต่มีการใช้ CPU ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับแอปอื่น ๆ สำหรับการแก้ไขวิดีโอ
คุณสมบัติเด่นของ Lomotiff
- ตัดต่อวิดีโอสั้นๆ เข้าด้วยกันเป็นวิดีโอคอลลาจที่น่าสนใจ มักจะซิงค์กับเพลง
- เลือกจากคลังเพลงขนาดใหญ่หรือนำเข้าเพลงของคุณเพื่อสร้างซาวด์แทร็กที่สมบูรณ์แบบสำหรับวิดีโอคอลลาจของคุณ
- แบ่งปันผลงานของคุณกับเพื่อนและผู้ติดตาม สำรวจเนื้อหาจากผู้ใช้รายอื่น และเข้าร่วมกิจกรรมท้าทายในชุมชน
- สร้างไฮไลท์ที่เน้นช่วงเวลาหรือธีมเฉพาะ คล้ายกับไฮไลท์ใน Instagram
ข้อจำกัดของโลโมทิฟ
- มีฐานผู้ใช้ที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับ Instagram และ Snapchat
- ตัวเลือกการสร้างรายได้สำหรับผู้สร้างมีจำกัด
- การซื้อในแอปอาจเพิ่มค่าใช้จ่ายโดยรวมในการใช้งานแอป
ราคาของ Lomotiff
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิวของ Lomotiff
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
10. ไบต์ (เหมาะที่สุดสำหรับเนื้อหาวิดีโอสั้นมากและคลิปสไตล์ Vine)
Byte เป็นแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียที่อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างและแชร์วิดีโอสั้นมากได้ โดยมีความยาวสูงสุดถึงหกวินาทีกับผู้ติดตามของพวกเขา แอปนี้มีให้ใช้งานบนระบบ Android และ iOS และพัฒนาโดย Dom Hoffman หนึ่งในผู้สร้างดั้งเดิมของ Vine
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Byte
- สร้างและแก้ไขวิดีโอสั้นได้อย่างง่ายดายด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย แม้แต่สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการตัดต่อวิดีโอมาก่อน
- สื่อสารข้อความอย่างสร้างสรรค์ภายในระยะเวลาที่จำกัด
ข้อจำกัดของไบต์
- คุณสมบัติไม่ได้อัปเดตมานานแล้ว
- อาจถูกยกเลิกการผลิตในเร็ว ๆ นี้
การกำหนดราคาแบบไบต์
- ฟรีตลอดไป
คะแนนและรีวิวของไบต์
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
จัดการเนื้อหา TikTok ด้วย ClickUp
เราได้ครอบคลุมแอปแชร์วิดีโอที่ดีที่สุดอย่าง TikTok แล้ว แต่คุณต้องเลือกใช้แพลตฟอร์มการจัดการงานเพื่อจัดการแคมเปญเนื้อหาของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
ในโลกของการตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การจัดระเบียบและทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
แพลตฟอร์มการจัดการโครงการการตลาด ClickUpปรากฏเป็นโซลูชันที่ทรงพลังซึ่งก้าวข้ามรายการงานธรรมดา โดยผสานรวมทุกอย่างตั้งแต่การจัดการทีมและเทมเพลตการเขียนเนื้อหาไปจนถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานไว้ในที่เดียว
หากคุณเป็นนักการตลาดที่กำลังมองหาซอฟต์แวร์วางแผนแคมเปญการตลาด ClickUp คือทางเลือกที่ใช่
สร้างฐานความรู้ด้วย ClickUp Docs
ใช้ClickUp Docsเพื่อสร้างฐานความรู้กลางที่สามารถเข้าถึงได้อย่างปลอดภัยโดยทีมงานและลูกค้าของคุณ สร้างแผนเนื้อหา ปฏิทินเนื้อหา กลยุทธ์และแนวทางของแบรนด์ และสิ่งอื่น ๆ ที่คุณนึกถึงได้
📮ข้อมูลเชิงลึก: 92% ของพนักงานที่ใช้ความรู้เสี่ยงต่อการสูญเสียการตัดสินใจที่สำคัญซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในแชท อีเมล และสเปรดชีต หากไม่มีระบบรวมศูนย์สำหรับการบันทึกและติดตามการตัดสินใจ ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่สำคัญจะสูญหายไปในความวุ่นวายของข้อมูลดิจิทัล ด้วยความสามารถในการจัดการงานของ ClickUpคุณไม่ต้องกังวลกับปัญหานี้อีกต่อไป สร้างงานจากแชท ความคิดเห็นในงาน เอกสาร และอีเมลได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว!
ClickUp Docs สามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในชุดเครื่องมือการจัดการโครงการโซเชียลมีเดียของคุณ โดยมอบพื้นที่การทำงานร่วมกันและศูนย์กลางสำหรับความต้องการด้านการตลาดต่างๆ
คุณกำลังทำงานเกี่ยวกับบทความบล็อก, หน้า landing page, หรือแคมเปญอีเมลอยู่หรือไม่? ClickUp Docs ช่วยให้ทีมของคุณสามารถ ร่วมเขียนเอกสาร ได้, ทำให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันตั้งแต่แนวคิดเริ่มต้นจนถึงร่างสุดท้าย.
ใช้ ระบบแสดงความคิดเห็นในตัว เพื่อแสดงความคิดเห็นโดยตรงบนเอกสาร แท็กสมาชิกทีมเฉพาะ ไฮไลต์การเปลี่ยนแปลง และอภิปรายการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สร้างเนื้อหาได้อย่างง่ายดายด้วย AI
ผสานพลังแห่งเนื้อหาของClickUp Brainและ AI Writer For Work เข้ากับ Docs เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้สามารถ สร้างคำตอบที่พร้อมเผยแพร่ ตามคำแนะนำของคุณ ขยายแนวคิด และทำให้เนื้อหาเรียบง่ายขึ้น โดยที่คุณไม่ต้องแก้ไขเอง
รู้สึกติดขัดกับไอเดียเนื้อหาใช่ไหม? ใช้AI hackของ ClickUp Brain เพื่อสำรวจหัวข้อที่เกี่ยวข้อง ค้นหาคำหลักที่กำลังเป็นที่นิยม และค้นพบความเชื่อมโยงที่ไม่คาดคิด สิ่งนี้สามารถจุดประกายไอเดียใหม่ ๆ และช่วยปรับเนื้อหาของคุณให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณได้
ประหยัดเวลาด้วยเทมเพลตฟรีจาก ClickUp
คุณสามารถใช้ประโยชน์จากเทมเพลต ClickUpกว่า 1,000 แบบ เพื่อระดมความคิด แก้ไขเนื้อหา สร้างสคริปต์วิดีโอ ปฏิทินเนื้อหา และอื่นๆ อีกมากมาย
ตัวอย่างเช่นแม่แบบโพสต์โซเชียลมีเดียของ ClickUpสามารถใช้จัดการเนื้อหาโซเชียลมีเดียข้ามแพลตฟอร์มได้
การสร้างไอเดียใหม่ ๆ การเขียนคำบรรยายที่ดึงดูดใจ และการจัดการภาพต่าง ๆ ต้องใช้เวลาอย่างมาก
แต่ถ้าว่ามีวิธีที่จะทำให้การทำงานบนโซเชียลมีเดียของคุณง่ายขึ้นล่ะ? เทมเพลตนี้คืออาวุธลับของคุณในการพิชิตโซเชียลมีเดีย
เทมเพลตรายการสะดวกนี้ช่วยให้คุณ:
- ติดตามกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณด้วยสถานะที่กำหนดเอง เช่น "กำลังดำเนินการ" และ "ต้องทำ"
- อย่าพลาดรายละเอียดสำคัญด้วยฟิลด์ที่กำหนดเองสำหรับแฮชแท็ก, ตัวชี้วัดการมีส่วนร่วม, และลิงก์เนื้อหา
- จัดระเบียบเนื้อหาของคุณด้วยมุมมองที่กำหนดเองซึ่งปรับให้เหมาะกับแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Pinterest และ Instagram
- ดูข้อมูลโพสต์ทั้งหมดของคุณในที่เดียวเพื่อการวิเคราะห์ที่ง่ายดาย
- มุ่งเน้นการสร้างเนื้อหาที่ยอดเยี่ยม ไม่ใช่การจัดการงาน
- เป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์การจัดการโครงการ เช่น การติดตามเวลาและอีเมลอัตโนมัติ
ต้องการสร้างปฏิทินเนื้อหาจากศูนย์ใช่ไหม?ใช้เทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของ ClickUpเพื่อเริ่มต้นได้เลย!
การสร้างปฏิทินเนื้อหาอาจรู้สึกเหมือนกับการโยนลูกบอลหลายลูกพร้อมกัน กำหนดส่งงานใกล้เข้ามา แรงบันดาลใจลดลง และการติดตามทุกอย่างกลายเป็นเรื่องที่หนักหนา แต่ไม่ใช่กับเทมเพลตปฏิทินเนื้อหาของ ClickUp
- ใช้มุมมองปฏิทินเป็นศูนย์ควบคุมภาพของคุณ กำหนดเวลาเนื้อหาบนแพลตฟอร์มต่าง ๆ (โพสต์บล็อก, โซเชียลมีเดีย, อีเมล) โดยการลากและวางงานไปยังวันที่เฉพาะ ดูกลยุทธ์เนื้อหาของคุณเปิดเผยออกมาเป็นสัปดาห์ต่อเดือน!
- ด้วยมุมมองคณะกรรมการ คุณสามารถจัดระเบียบงานตามหมวดหมู่ (เช่น "โพสต์บล็อก", "กราฟิกโซเชียลมีเดีย") ย้ายงานข้ามคอลัมน์ เช่น "ต้องทำ", "กำลังดำเนินการ", และ "พร้อมเผยแพร่" เพื่อแสดงภาพกระบวนการทำงานของคุณ
- ใช้มุมมองรายการ วิธีง่ายๆ ที่สามารถจัดเรียงได้เพื่อดูภาพรวมของงานเนื้อหาทั้งหมดของคุณอย่างรวดเร็ว จัดลำดับความสำคัญตามกำหนดเวลา กำหนดสมาชิกในทีม และติดตามความคืบหน้าได้ในพริบตา
- ด้วยมุมมองไทม์ไลน์ คุณสามารถแสดงกระบวนการสร้างเนื้อหาได้อย่างเป็นภาพ จัดเรียงงานต่าง ๆ ตามลำดับเวลา เห็นความเชื่อมโยงระหว่างแต่ละขั้นตอน และมั่นใจได้ว่ากระบวนการจะดำเนินไปอย่างราบรื่นตั้งแต่การคิดไอเดียไปจนถึงการเผยแพร่
- ด้วยสถานะที่กำหนดเอง คุณสามารถทำงานอัตโนมัติเพื่อย้ายจากสถานะ "กำลังตรวจสอบ", "กำหนดเวลา", และ "เผยแพร่" และรับการแจ้งเตือนเมื่อเนื้อหาของคุณเคลื่อนผ่านแต่ละขั้นตอนจนกว่าจะเผยแพร่
ไม่ต้องวิ่งวุ่นเพื่อตามกำหนดเวลาอีกต่อไป หรือสงสัยว่าชิ้นงานของคุณอยู่ตรงไหน!
ลองดูเทมเพลตที่นักการตลาดและผู้สร้างเนื้อหานิยมใช้มากที่สุด ⚡️
ดูคลังแม่แบบการตลาดทั้งหมดของเราและค้นหาแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ!
ยกระดับกระบวนการสร้างเนื้อหาของคุณด้วย ClickUp
โลกของเนื้อหาวิดีโอสั้นกำลังเฟื่องฟู! ตั้งแต่ผู้รักมิวสิควิดีโอไปจนถึงผู้ชื่นชอบคอมเมดี มีวิดีโอมากมายหลายพันรายการสำหรับทุกคน
อย่างไรก็ตาม การสร้างเนื้อหาที่น่าสนใจต้องอาศัยการวางแผนและการจัดการที่ดี ClickUp ซึ่งเป็นเครื่องมือจัดการโครงการการตลาดที่ทรงพลัง ไม่เพียงแต่จัดการโซเชียลมีเดียอย่างง่ายเท่านั้น
ใช้ประโยชน์จากมุมมองที่ยืดหยุ่นและฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อสร้างปฏิทินเนื้อหาที่เหมาะกับคุณ ด้วย ClickUp คุณสามารถมองเห็นกลยุทธ์ของคุณได้ชัดเจน, ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นระบบ, และรับประกันการส่งมอบเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง—ทั้งหมดนี้ภายในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่าย
ดังนั้น เลือกแพลตฟอร์มแชร์วิดีโอที่คุณชื่นชอบ และด้วย ClickUp เป็นอาวุธลับของคุณ ชมวิสัยทัศน์สร้างสรรค์ของคุณกลายเป็นจริง!ลงทะเบียนบน ClickUpวันนี้!