สรุปหนังสือ Radical Candor: ข้อคิดสำคัญสำหรับมืออาชีพ
สรุปหนังสือ Radical Candor: ข้อคิดสำคัญสำหรับมืออาชีพ

10 พฤษภาคม 2567

มีคำแนะนำมากมายเกี่ยวกับการบริหารทีมและการให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งมีทั้งความคิดเห็นที่แตกต่างกัน การถกเถียง และบทสนทนาออนไลน์มากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้

ท่ามกลางเสียงรบกวนทั้งหมดนี้ Radical Candor เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่โดดเด่นด้วยมุมมองที่ไม่เหมือนใคร ในขณะที่ผู้จัดการหลายคนอาจโต้แย้งว่าข้อเสนอแนะจากพนักงานควรถูกห่อหุ้มด้วยคำหวาน ผู้เขียน คิม สก็อตต์ ไม่เห็นด้วย

ในหนังสือของเธอ เธอขอให้ผู้จัดการท้าทายทีมของตนและกระตุ้นให้พวกเขาเรียนรู้และเติบโต อย่างไรก็ตาม เพื่อทำเช่นนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องใส่ใจพวกเขาด้วย สก็อตต์อธิบายว่าหัวหน้าที่ยอดเยี่ยมคือผู้ที่รู้จักสมาชิกในทีมของตนเป็นอย่างดี—ทั้งงานของแต่ละคน ชีวิตส่วนตัว และสิ่งที่ขับเคลื่อนพวกเขา—และสนใจอย่างแท้จริงในการเติบโตของพวกเขา

ในสรุป Radical Candor นี้ เราจะพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดที่อธิบายไว้ในหนังสือและข้อสรุปสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ นอกจากนี้ เรายังจะเสนอเคล็ดลับที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับการนำบทเรียนสำคัญไปใช้ในเส้นทางการเป็นผู้นำของคุณเอง มาเริ่มกันเลย!

ความตรงไปตรงมาอย่างสุดขั้ว: หนังสือฉบับสรุป

ปกหนังสือ Radical Candor
ผ่านทางGoodreads

Radical Candor โดย Kim Scott เป็นหนังสือที่ผู้นำทีมและผู้จัดการทุกคนควรอ่านอย่างยิ่ง เนื่องจากนำเสนอแนวคิดที่สดใหม่ในการให้และรับข้อเสนอแนะ รวมถึงการวางแผนการสนทนาเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพ

ผู้เขียนกระตุ้นให้ผู้จัดการมีความเมตตาและเปิดเผยในการให้ ข้อเสนอแนะที่ซื่อสัตย์ นอกจากนี้ยังอธิบายถึงความสำคัญของข้อเสนอแนะเชิงลบและวิธีที่มันช่วยให้มืออาชีพเรียนรู้และเติบโตในอาชีพของพวกเขา

สก็อตต์ยังอธิบายวิธีการให้ข้อเสนอแนะนั้น—ด้วยการใส่ใจสมาชิกในทีมในระดับส่วนตัว แต่ในขณะเดียวกันก็ท้าทายพวกเขาโดยตรง

แนวคิดในการท้าทายผู้คนอาจดูขัดแย้งกับสัญชาตญาณของใครหลายคน อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนได้แบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวอย่างลึกซึ้ง พร้อมนำเสนอเหตุผลที่หนักแน่นสนับสนุนแนวคิดนี้ เธออธิบายว่า หากคุณใส่ใจสมาชิกในทีมของคุณ พวกเขาจะรับฟังคำติชมอย่างเปิดใจ และพัฒนาจุดอ่อนของตนเองให้ดียิ่งขึ้น

นี่เป็นสิ่งที่ดีทั้งสำหรับบุคคลและทีม

เราจะลงลึกในรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนถัดไปของสรุปหนังสือ Radical Candor แต่ก่อนอื่น มาดูรายละเอียดสำคัญของหนังสือนี้แบบสรุปกันก่อน:

  • ผู้แต่ง: คิม มาโลน สก็อตต์
  • จำนวนหน้า: 288
  • คะแนนจาก Goodreads: 4. 07/5
  • ปีที่ตีพิมพ์: 2017
  • ผู้จัดพิมพ์: เซนต์มาร์ตินส์ กริฟฟิน
  • เวลาอ่านโดยประมาณ: 4 ชั่วโมง 32 นาที
  • ระยะเวลาในการฟัง: 10 ชั่วโมง 2 นาที

ประเด็นสำคัญจาก Radical Candor โดย คิม สก็อต

ในส่วนนี้ของสรุปหนังสือ Radical Candor เราจะพูดถึงบทเรียนสำคัญบางประการจากหนังสือเล่มนี้ แม้ว่าคุณจะไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ สรุปนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจภาพรวมของแนวคิดที่สำคัญที่สุดที่กล่าวถึงในหนังสือ

1. ดูแลด้วยตนเอง; ท้าทายโดยตรง

สิ่งแรกที่เราต้องการจะกล่าวถึงในสรุปหนังสือเล่มนี้ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การใส่ใจอย่างส่วนตัว และการท้าทายโดยตรง

ในหนังสือ Radical Candor ผู้เขียนเน้นย้ำถึงความสำคัญของการ ใส่ใจอย่างแท้จริงต่อสมาชิกในทีมของคุณ พร้อมทั้ง ท้าทายให้พวกเขาพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น

เมื่อคุณแสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณใส่ใจ พวกเขาจะรับฟังข้อเสนอแนะของคุณด้วยทัศนคติที่ดี และตั้งใจทำงานเพื่อพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งทำให้คุณภูมิใจ

หากคุณใส่ใจอย่างแท้จริงแต่ไม่สามารถให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์และเฉพาะเจาะจงได้ คุณกำลังจำกัดโอกาสในการเติบโตของพวกเขา ในทำนองเดียวกัน หากคุณรีบให้คำวิจารณ์ที่รุนแรงแต่ไม่แสดงให้เห็นว่าคุณใส่ใจ คำวิจารณ์นั้นก็มักจะออกมาในเชิงลบและไม่มีประโยชน์

คุณอาจรู้สึก (อย่างถูกต้อง) ว่านี่เป็นเรื่องที่พูดง่ายกว่าทำ ไม่ใช่ว่าผู้นำทีมทุกคนจะรู้สึกสบายใจในการให้ข้อเสนอแนะเชิงลบอย่างตรงไปตรงมาสไตล์การเป็นผู้นำแต่ละคนก็แตกต่างกันไปตามบุคลิกภาพ ทางออกคือการเริ่มต้นในวิธีที่คุณรู้สึกว่าไม่เป็นการเผชิญหน้า และค่อยๆ สร้างความมั่นใจในการให้ข้อเสนอแนะของคุณไปทีละน้อย

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณอาจพบว่าการให้ข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นง่ายกว่าในตอนเริ่มต้น เพื่อเริ่มต้น ลองใช้เทมเพลตสำหรับการสื่อสารจนกว่าคุณจะรู้สึกสบายใจ นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมาก แต่ควรแน่ใจว่าคุณได้ก้าวไปสู่การให้ข้อเสนอแนะด้วยวาจาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ตรงไปตรงมาอย่างแท้จริงกับสมาชิกในทีมของคุณ

2. ร่วมมือกับวงล้อ Get Stuff Done (GSD)

อีกประเด็นสำคัญและแนวคิดที่ยอดเยี่ยมจากหนังสือ Radical Candor คือวงล้อ GSD เพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เพื่อลดเวลาในการประชุมและ ตัดสินใจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

วงล้อความตรงไปตรงมาแบบสุดขั้วเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง
วงล้อ Get Shit Done สำหรับการตัดสินใจที่ดีขึ้นผ่านRadical Candor

นี่คือเจ็ดขั้นตอนของวงล้อ GSD:

  • ฟัง: ฟังอย่างตั้งใจในความคิดเห็นของทีมคุณ ถามคำถาม และตอบสนอง อย่าให้ทีมบอกแต่ข่าวดีเท่านั้น
  • ชี้แจง: ระดมความคิดและพูดคุยแบบตัวต่อตัวเพื่อพัฒนาแนวคิดเหล่านั้นจนชัดเจน
  • การอภิปราย: ให้สมาชิกในทีมของคุณมีเวลาและพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยและอภิปรายแนวคิดอย่างเปิดเผยเพื่อค้นหาคำตอบหรือวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
  • ตัดสินใจ: ตัดสินใจร่วมกันโดยอาศัยข้อเท็จจริง ไม่ใช่ความคิดเห็นส่วนตัว
  • โน้มน้าวใจ: หากบางคนไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจ ให้ใช้ข้อเท็จจริงและเหตุผลที่สมเหตุสมผลเพื่อโน้มน้าวใจพวกเขาจนกว่าทุกคนจะเห็นด้วย
  • ดำเนินการ: เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดำเนินการสำหรับแนวคิดที่เลือกไว้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่เสียเวลาของทีม แต่ช่วยให้พวกเขาทำงานได้มากขึ้น
  • เรียนรู้: ระบุและเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อจัดการประชุมระดมความคิดเสมือนจริงเพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ท้าทายแนวคิดและเสนอคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ทั้งทีมของคุณ ได้เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับแต่ละโครงการ

ClickUp 3.0 กระดานไวท์บอร์ดสำหรับการทำงานร่วมกัน
ให้สมาชิกในทีมของคุณร่วมมือและระดมความคิดแบบเสมือนจริงในเวลาเดียวกันโดยใช้ ClickUp Whiteboards

3. ระบุบุคคลที่เป็นดาวเด่นและซูเปอร์สตาร์ในทีมของคุณ

สรุป Radical Candor นี้จะไม่สมบูรณ์หากไม่กล่าวถึงทั้งร็อคสตาร์และซุปเปอร์สตาร์—สองประเภทของพนักงานที่กล่าวถึงในหนังสือ

นักร็อกสตาร์คือผู้ที่มีผลงานสูงอย่างต่อเนื่องและสามารถเชื่อถือได้ในการช่วยเหลือให้บริษัทประสบความสำเร็จ. พวกเขาสามารถไว้วางใจได้ในการทำหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกระดูกสันหลังของทีมที่ประสบความสำเร็จ.

ซูเปอร์สตาร์ก็เป็นนักแสดงเช่นกัน แต่พวกเขาเชี่ยวชาญในการผลักดันขีดจำกัดและคิดค้นแนวคิดใหม่ๆ พวกเขาเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับสถานการณ์ที่ต้องการความคิดนอกกรอบและวิธีการแบบดั้งเดิมใช้ไม่ได้ผล

ตามที่ผู้เขียนกล่าวไว้ ในฐานะผู้นำทีมที่ดี คุณต้องรู้วิธีระบุบุคคลที่เป็นดาวเด่นและซูเปอร์สตาร์ในทีมของคุณ และใช้ประโยชน์จากความสามารถเฉพาะตัวและรูปแบบการทำงาน ของพวกเขา

คุณควรเข้าใจแรงจูงใจและเป้าหมายของพวกเขาด้วย ตัวอย่างเช่น ซูเปอร์สตาร์มักชอบเส้นทางการเติบโตที่รวดเร็วในอาชีพการงานและต้องการเลื่อนตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอ ในทางกลับกัน ร็อคสตาร์ชอบเส้นทางการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปและอาจต้องการดำรงตำแหน่งเดิมนานขึ้น

การเข้าใจความต้องการเหล่านี้จะช่วยให้คุณสร้างแผนการจัดการการเติบโตที่เหมาะกับพวกเขาแต่ละคน

4. เรียนรู้ที่จะยอมรับคำติชม ไม่ใช่แค่ให้คำติชมเท่านั้น

ในหนังสือ Radical Candor ผู้เขียน คิม สก็อตต์ อธิบายถึงความสำคัญของการขอคำติชม ไม่ใช่แค่การให้คำติชมเท่านั้น

การสร้าง วัฒนธรรมของการสื่อสารที่เปิดกว้าง เป็นเรื่องที่ต้องทำร่วมกันทั้งสองฝ่าย และผู้นำทีมต้องเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นมากพอๆ กับที่พวกเขากล้าแสดงความคิดเห็นของตนเอง

เธอแนะนำให้สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สมาชิกในทีมรู้สึกมั่นใจที่จะท้าทายผู้นำทีม สิ่งนี้ช่วยให้ทีมค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดแทนที่จะเพียงแค่เห็นด้วยกับหัวหน้า แม้ว่าหัวหน้าจะผิดก็ตาม

อีกประเด็นสำคัญที่ควรจดจำคือ ผู้จัดการต้องแสวงหาข้อเสนอแนะอย่างจริงจัง จากทีมงานเกี่ยวกับวิธีที่จะเป็นผู้นำที่ดีขึ้น สมาชิกในทีมอาจลังเลที่จะให้ข้อเสนอแนะเชิงลบกับผู้จัดการ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องขอความคิดเห็นอย่างชัดเจน

ใช้กลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ ถามคำถามเช่น:

  • มีอะไรที่ฉันสามารถทำได้เพื่อช่วยให้งานของทีมง่ายขึ้นบ้างไหม?
  • มีอะไรที่ฉันควรหยุดทำหรือไม่ ที่กำลังส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานหรือขวัญกำลังใจของทีม?

คำถามเหล่านี้จะช่วยให้การสนทนาเริ่มต้นขึ้นในบรรยากาศที่ทีมของคุณรู้สึกสบายใจที่จะให้ข้อเสนอแนะแก่คุณ วงจรการให้ข้อเสนอแนะแบบสองทางนี้จะช่วยสร้างวัฒนธรรมแห่งความตรงไปตรงมาอย่างแท้จริง

ก้าวไปอีกขั้นด้วยการแนะนำการให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศาในองค์กรของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถรับข้อมูลจากทุกคนที่คุณทำงานด้วย—ทั้งผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้จัดการ

เทมเพลตแผนปฏิบัติการ ClickUp สำหรับการให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศาสามารถช่วยให้คุณนำไปปฏิบัติและเปลี่ยนเป็นแผนการดำเนินงานได้จริง ใช้เพื่อสร้างแผนปฏิบัติการสำหรับการพัฒนาตนเองและทีมของคุณ โดยอ้างอิงจากข้อเสนอแนะที่ได้รับจากเพื่อนร่วมงาน ซึ่งจะช่วยให้คุณเปลี่ยนจุดที่ควรปรับปรุงให้กลายเป็นงานที่ชัดเจน

นำข้อเสนอแนะที่ได้รับไปดำเนินการเป็นรายการปฏิบัติ และจัดทำแผนปรับปรุงโดยใช้แม่แบบแผนปฏิบัติการของ ClickUp สำหรับข้อเสนอแนะแบบ 360 องศา
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
นำข้อเสนอแนะที่ได้รับไปดำเนินการเป็นรายการปฏิบัติ และจัดทำแผนปรับปรุงโดยใช้แม่แบบแผนปฏิบัติการของ ClickUp สำหรับข้อเสนอแนะแบบ 360 องศา

นี่คือคุณสมบัติบางประการที่มันมีให้:

  • แดชบอร์ดแบบภาพสำหรับจัดการงานและจัดเรียงตามความสำคัญและสถานะปัจจุบัน
  • การใช้รหัสสีและป้ายกำกับเพื่อจัดหมวดหมู่ภารกิจตามประเภทและความซับซ้อน
  • ตัวเลือกในการเพิ่มความคิดเห็นแบบเปิดสำหรับแต่ละงาน

5. สร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ในการทำงานระยะยาว

หลักการสำคัญของหนังสือ Radical Candor สรุปนี้คือการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ผู้คนสามารถท้าทายและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อเติบโต

ทุกแนวคิด เครื่องมือ และความคิดที่ถูกกล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้นำไปสู่สิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง: การสร้าง ความสัมพันธ์ในการทำงานที่แท้จริงและมีประโยชน์

ใส่ใจในความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกในทีม รวมถึงการเรียนรู้และการเติบโตของพวกเขา จัดเวลาพูดคุยแบบตัวต่อตัวหรือหาวิธีอื่น ๆ เพื่อช่วยให้สมาชิกแต่ละคนเติบโตทั้งในด้านอาชีพและส่วนบุคคล

นอกจากนี้ เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างความไว้วางใจในความเป็นผู้นำของคุณ ด้วยวิธีนี้ คุณไม่จำเป็นต้องโน้มน้าวใจทีมให้ตามคุณ พวกเขาจะยินดีที่จะทำตาม

ทีมที่มีความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกันจะทำงานได้ดีกว่าทีมที่มีสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษและไม่ไว้วางใจ

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ ClickUp สำหรับทรัพยากรบุคคลเพื่อจัดการความสัมพันธ์ของพนักงานและประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างทีมในฝันของคุณ. มีคุณสมบัติต่าง ๆ ให้ใช้เพื่อประยุกต์ปรัชญา Radical Candor ในชีวิตจริง เช่น แบบฟอร์มการรวบรวมคำแนะนำและเทมเพลตเพื่อให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์.

ตัวอย่างเช่นมุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรวบรวมความคิดเห็นจากสมาชิกในทีมของคุณ

ClickUp 3.0 มุมมองแบบฟอร์ม ชุดรวมกับฟิลด์ที่กำหนดเอง
รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการของคุณ และสอบถามทีมของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่คุณสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้โดยใช้มุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp

อ่านเพิ่มเติม:10 กลยุทธ์การเป็นผู้นำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทีม

สี่เหลี่ยมแกนกลางของความซื่อสัตย์อย่างรุนแรง

ในส่วนนี้ของสรุปหนังสือ Radical Candor เราจะพูดถึงสี่ส่วนของเมทริกซ์ 'ใส่ใจส่วนตัวและท้าทายโดยตรง' จากหนังสือเล่มนี้ ซึ่งเป็นแกนหลักของกรอบการทำงาน Radical Candor

ควอดแรนต์ของแนวคิด Radical Candor
กรอบสี่เหลี่ยมของความตรงไปตรงมาอย่างสุดขั้ว ผ่านRadical Candor

1. ความก้าวร้าวที่น่ารังเกียจ

นี่คือส่วนล่างขวาในแผนภูมิสี่ส่วนจากหนังสือ Radical Candor มันแสดงถึงสถานการณ์ที่ผู้นำทีมหรือผู้จัดการ ท้าทายทีมของพวกเขาโดยตรงแต่ไม่ใส่ใจ ในตัวพวกเขาหรือการเรียนรู้และการเติบโตของพวกเขา

เมื่อใครบางคนแสดงความก้าวร้าวที่น่ารังเกียจ พวกเขามักจะซื่อตรงหรือเปิดเผยความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่แสดงความใส่ใจต่อผู้อื่น สิ่งนี้นำไปสู่การให้คำชมที่ไม่จริงใจหรือการวิจารณ์ที่ทำร้ายจิตใจ คำแนะนำที่ได้รับจึงให้ความรู้สึกก้าวร้าวและน่ารังเกียจ

2. ความเห็นอกเห็นใจที่ทำลายล้าง

นี่คือส่วนบนซ้ายของแผนภูมิที่แสดงถึงความตรงไปตรงมาอย่างกล้าหาญ ซึ่งเป็นตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกับการก้าวร้าวที่น่ารังเกียจ ที่ซึ่งผู้นำ ใส่ใจในตัวบุคคลแต่ไม่ท้าทาย สมาชิกในทีมโดยตรง

สิ่งนี้มักปรากฏในรูปแบบของการชมหรือวิจารณ์ที่ไม่เฉพาะเจาะจงและถูกห่อหุ้มด้วยคำหวาน ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ไม่มีประโยชน์ ไม่สามารถช่วยให้ใครเรียนรู้และเติบโตในอาชีพของตนได้

3. ความไม่จริงใจที่แฝงเจตนาหลอกลวง

นี่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ในการให้ข้อเสนอแนะ ผู้จัดการให้ ข้อเสนอแนะที่ไม่ชัดเจนโดยไม่ใส่ใจ ต่อสมาชิกในทีม คำชมเชยไม่จริงใจ และคำวิจารณ์ไม่สุภาพและไม่สร้างสรรค์

พวกเขาอาจให้คำชมเชยที่ไม่จริงใจเพื่อให้ได้เปรียบทางการเมืองหรือเพื่อให้ถูกชื่นชอบ แต่ในท้ายที่สุดแล้วสิ่งนั้นก็ไม่เป็นประโยชน์ คำติชมเชิงลบก็ไม่ได้มาจากจุดประสงค์ที่จะช่วยให้สมาชิกในทีมเติบโต และอาจฟังดูรุนแรงเกินไป

พฤติกรรมเชิงลบแบบไม่เปิดเผยนี้ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นพิษ และไม่ก่อให้เกิดผลผลิตหรือสุขภาพที่ดี

4. ความตรงไปตรงมาอย่างสุดขั้ว

ตามที่ผู้เขียนกล่าวไว้ นี่คือส่วนที่ 'การใส่ใจส่วนตัว' มาบรรจบกับ 'การท้าทายโดยตรง' และเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในสี่ตัวเลือก

ความตรงไปตรงมาอย่างสุดโต่งหมายถึงการให้ ข้อเสนอแนะที่สุภาพ เฉพาะเจาะจง และสร้างสรรค์ ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณเติบโต นอกจากนี้ยังหมายถึงการซื่อสัตย์และตรงไปตรงมาเมื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงลบ แต่ต้องสนับสนุน ไม่ทำร้ายสมาชิกในทีมของคุณ

คำคมยอดนิยมเกี่ยวกับความตรงไปตรงมาอย่างสร้างสรรค์

นี่คือคำคมที่มีชื่อเสียงที่สุดบางส่วนจากหนังสือ Radical Candor

ความตรงไปตรงมาอย่างถึงรากคือความสามารถในการใส่ใจอย่างจริงใจและท้าทายโดยตรง

ความตรงไปตรงมาอย่างถึงรากคือความสามารถในการใส่ใจอย่างจริงใจและท้าทายโดยตรง

นี่เน้นย้ำหลักการสำคัญที่อธิบายไว้ในหนังสือ Radical Candor ซึ่งทั้งหมดเกี่ยวกับการท้าทายให้พนักงานทำผลงานให้ดีขึ้น แต่ด้วยวิธีการที่ใส่ใจและจริงใจ

ความกลัวความขัดแย้งคือผู้ทำลายความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

ความกลัวความขัดแย้งคือผู้ทำลายความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

ผู้เขียนอธิบายว่าการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งก็เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการสร้างสรรค์เช่นกัน เมื่อสมาชิกในทีมสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย ความคิดสร้างสรรค์ก็จะไหลลื่น การลังเลที่จะพูดเพราะกลัวความขัดแย้งจะส่งผลตรงกันข้าม

หากคุณต้องเลือกระหว่างการเป็นที่ชื่นชอบกับการมีประสิทธิภาพ ให้เลือกมีประสิทธิภาพเสมอ

หากคุณต้องเลือกระหว่างการเป็นที่ชื่นชอบกับการมีประสิทธิภาพ ให้เลือกมีประสิทธิภาพเสมอ

ด้วยคำกล่าวนี้ ผู้เขียนแนะนำผู้จัดการว่าอย่าลังเลที่จะทำสิ่งที่ดีเพื่อทีมเพียงเพราะกลัวว่าจะถูกไม่ชอบ ผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพสร้างทีมที่มีประสิทธิผล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่เกี่ยวข้อง

อย่าวิจารณ์ต่อหน้าผู้อื่น; ชมเชยในที่สาธารณะ, วิจารณ์ในที่ส่วนตัว.

อย่าวิจารณ์ต่อหน้าผู้อื่น; ชมเชยในที่สาธารณะ, วิจารณ์ในที่ส่วนตัว.

ตามที่ผู้เขียนกล่าวไว้ วิธีที่ดีที่สุดในการให้ข้อเสนอแนะเชิงลบคือการให้เป็นการส่วนตัว ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงการทำให้พนักงานที่ทำงานไม่ดีรู้สึกอับอาย และข้อเสนอแนะจะได้รับการยอมรับอย่างดีในกรณีนี้ สก็อตต์ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการชมเชยผู้คนในที่สาธารณะเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ

กฎง่ายๆ สำหรับความสัมพันธ์ใดๆ ก็คือ ควรปล่อยให้เรื่องไม่สำคัญสามเรื่องผ่านไปโดยไม่พูดออกมาในแต่ละวัน

กฎง่ายๆ สำหรับความสัมพันธ์ใดๆ ก็คือ ควรปล่อยให้เรื่องไม่สำคัญสามเรื่องผ่านไปโดยไม่พูดออกมาในแต่ละวัน

คำพูดนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการไม่พูดสิ่งที่เป็นลบซึ่งไม่สำคัญและไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของทีม หากมันไม่สำคัญและจะทำร้ายใครบางคน ควรเก็บไว้ดีกว่าที่จะพูดออกไป

สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว

"Radical Candor เขียนขึ้นสำหรับผู้จัดการ/หัวหน้า แต่ฉันขอแนะนำให้กับทุกคนในที่ทำงาน ข้อสังเกตของ Kim Scott สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง และทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมในการเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปฏิบัติต่อทุกคนในฐานะมนุษย์เป็นอันดับแรกและสำคัญที่สุด"

"หนังสือที่ทุกหัวหน้าควรอ่าน หนังสือเล่มนี้ช่วยสร้างวัฒนธรรมของการให้และรับคำติชมอย่างตรงไปตรงมา และสร้างทีมที่ยอดเยี่ยม หนังสือเล่มนี้มีหลายความจริง คุณจะสังเกตเห็นหลายข้อหากคุณทำงานในบริษัทใหญ่ คุณอาจไม่เห็นด้วยกับบางส่วนของมันขึ้นอยู่กับมุมมองของคุณเกี่ยวกับงานและผู้คน แต่หากคุณจริงใจเกี่ยวกับอาชีพของพนักงานและประสิทธิภาพของทีมคุณ หนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์อย่างมาก"

นำบทเรียนจาก Radical Candor มาใช้กับ ClickUp

ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เนื่องจากเป้าหมายของ Radical Candor คือการสร้างทีมที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การมีเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อช่วยในการบรรลุเป้าหมายจึงเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาด

โซลูชันการจัดการโครงการ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตั้งเป้าหมายของทีมและส่งเสริมให้ทุกคนทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น

มาพูดคุยกันถึงวิธีการนำความรู้จากหนังสือไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และฟีเจอร์ของ ClickUp ที่สามารถช่วยได้

ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน

ขั้นตอนแรกในการจัดการประสิทธิภาพคือการตั้งเป้าหมาย คุณสามารถสร้างแผนการจัดการการเติบโต ติดตามประสิทธิภาพของพนักงานแต่ละคน และให้ข้อเสนอแนะที่ตรงไปตรงมาตามแผนเหล่านี้

ใช้ClickUp Goals เพื่อกำหนดเป้าหมายสำหรับทีมของคุณและมอบหมายเป้าหมายและงานเฉพาะให้กับสมาชิกแต่ละคนในทีมมันช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าและสถานะของแต่ละเป้าหมายในระดับบุคคลได้

สกอร์การ์ดสรุปความคืบหน้าแบบภาพของ ClickUp
มอบหมายเป้าหมายให้กับสมาชิกแต่ละทีมและดูความคืบหน้าโดยใช้สกอร์การ์ดสรุปความคืบหน้าแบบภาพของ ClickUp

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เทมเพลตแผนการจัดการทีม ClickUpเพื่อกำหนดเป้าหมายสำหรับทีมของคุณและจัดตารางการประชุมต่างๆ ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณวางแผนกิจกรรมสร้างทีมเพื่อปรับปรุงพลวัตของทีมได้อีกด้วย

ทำรายการกิจกรรมของทีม, การประชุม, และการประชุมแบบตัวต่อตัวที่คุณต้องการมีกับทุกคนในทีมของคุณโดยใช้แบบแผนการจัดการทีมของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ทำรายการกิจกรรมของทีม, การประชุม, และการประชุมแบบตัวต่อตัวที่คุณต้องการมีกับทุกคนในทีมของคุณโดยใช้แบบแผนการจัดการทีมของ ClickUp

แม่แบบนี้ใช้รูปแบบรายการตรวจสอบแบบง่ายเพื่อแสดงการประชุมและการประชุมแบบตัวต่อตัวต่างๆ ที่คุณวางแผนจะมีกับสมาชิกในทีมของคุณ เมื่อแต่ละงานเสร็จสิ้น คุณจะติ๊กเครื่องหมายและทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์

มันง่ายแต่มีประสิทธิภาพ. ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถปรับแต่งได้เต็มที่, อนุญาตให้คุณเพิ่มกิจกรรมหรือภารกิจใด ๆลงในแผนการจัดการทีมของคุณสำหรับปีนี้.

ให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมาอย่างสุดขั้ว

การให้ข้อเสนอแนะที่ซื่อสัตย์และสร้างสรรค์อย่างตรงไปตรงมาเป็นหนึ่งในแนวคิดหลักที่กล่าวถึงในหนังสือ และ ClickUp สามารถช่วยในเรื่องนี้ได้

ClickUp มีฟีเจอร์และเทมเพลตมากมายที่ช่วยให้การให้ข้อเสนอแนะเป็นเรื่องง่าย

ตัวอย่างเช่นแม่แบบการทบทวนประสิทธิภาพรายไตรมาสของ ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นทางการแก่สมาชิกในทีมของคุณ

กำหนดคะแนน ให้ข้อเสนอแนะเฉพาะ และเน้นย้ำความสำเร็จของสมาชิกแต่ละคนในทีมโดยใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้นี้
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
กำหนดคะแนน ให้ข้อเสนอแนะเฉพาะ และเน้นความสำเร็จของสมาชิกแต่ละคนในทีมโดยใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้นี้

สอดคล้องกับปรัชญา Radical Candor ระบบนี้ช่วยให้คุณสามารถให้ข้อเสนอแนะทั้งเชิงบวกและเชิงลบได้อย่างเฉพาะเจาะจงและละเอียด นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการประเมินผลประจำปี

อย่างไรก็ตาม การซึมซับปรัชญา Radical Candor อย่างแท้จริงนั้น คุณจำเป็นต้องมีวิธีการให้และรับข้อเสนอแนะที่บ่อยครั้งและเป็นกันเองมากขึ้น แน่นอนว่า การสนทนาเกี่ยวกับอาชีพแบบเผชิญหน้าก็ได้ผลเช่นกัน แต่สำหรับบางคน โดยเฉพาะคนที่มีบุคลิกเก็บตัว อาจรู้สึกไม่สบายใจ

นั่นคือจุดที่มุมมองแชทของ ClickUpเข้ามามีบทบาท มันคือสิ่งที่คุณต้องการและทีมของคุณต้องการเพื่อให้ข้อเสนอแนะอย่างไม่เป็นทางการในลักษณะที่เป็นกันเองแต่มีประโยชน์ ท้าทายแนวคิด ให้คำแนะนำ และค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดในฐานะทีมขณะแชทใน ClickUp

มุมมองแชท ClickUp 3.0 ง่ายขึ้น
ให้ทุกคนในทีมเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานโดยใช้มุมมองแชทของ ClickUp

หากคุณเป็นผู้ให้คำแนะนำใหม่ ให้ศึกษาตัวอย่างคำแนะนำจากพนักงานเพื่อเรียนรู้วิธีให้คำแนะนำที่สร้างสรรค์ซึ่งทั้งสุภาพและมีประโยชน์

แสวงหาข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงานของคุณอย่างสม่ำเสมอ

สุดท้ายนี้ หนังสือเล่มนี้สนับสนุนให้ผู้นำทีมและผู้จัดการขอความคิดเห็นอย่างจริงจัง และสร้างวัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจและการสื่อสารที่ซื่อสัตย์ ClickUp สามารถช่วยในเรื่องนี้ได้ด้วยการให้ตัวเลือกที่ง่ายต่อการรวบรวมความคิดเห็นจากสมาชิกในทีมของคุณ

เทมเพลตเริ่ม หยุด ดำเนินการต่อของ ClickUpคือสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้ทีมของคุณสามารถให้ข้อเสนอแนะแก่คุณได้อย่างไม่เผชิญหน้า

ขอคำแนะนำจากทีมของเราในลักษณะที่ไม่เป็นการเผชิญหน้าและมีโครงสร้าง โดยใช้แบบฟอร์ม ClickUp Start Stop Continue
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ขอคำแนะนำจากทีมของเราในลักษณะที่ไม่เป็นการเผชิญหน้าและมีโครงสร้าง โดยใช้แบบฟอร์ม ClickUp Start Stop Continue

มันใช้รูปแบบที่เรียบง่ายซึ่งสมาชิกในทีมของคุณจะบอกคุณว่า:

  • สิ่งที่คุณควรเริ่มทำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทีมและขวัญกำลังใจ
  • สิ่งที่คุณควรหยุดทำ เพราะอาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพของทีม
  • สิ่งที่คุณทำได้ดีและควรทำต่อไป

โดยการไม่ปล่อยให้สิ่งต่าง ๆ เปิดกว้างและจัดโครงสร้างไว้ เทมเพลตนี้ช่วยให้พนักงานสามารถให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้จัดการของตนได้โดยไม่ลังเล

ให้ข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมาและจัดการทีมของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp

ความตรงไปตรงมาอย่างสุดโต่งเป็นแนวคิดที่เรียบง่ายซึ่งมีสองด้าน ด้านแรกคือการใส่ใจในตัวบุคคล ส่วนด้านที่สองคือการท้าทายอย่างตรงไปตรงมา

ผู้นำทีมมีสไตล์การบริหารที่แตกต่างกัน แต่ปรัชญา Radical Candor สามารถนำไปใช้ได้กับทุกคน คิม สก็อตต์ ให้เหตุผลว่า ในฐานะผู้จัดการ คุณต้องมอบให้กับทีมมากกว่าแค่ตัวตนในการทำงานของคุณ คุณต้องปรากฎตัวเป็นมนุษย์ก่อน และให้ความสนใจกับพวกเขาเป็นการส่วนตัวเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจ

นำความรู้ที่ได้จากสรุป Radical Candor นี้ไปปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ, มีการสนทนาเกี่ยวกับอาชีพที่มีประสิทธิภาพ, สร้างความสัมพันธ์ที่ตรงไปตรงมาอย่างสุดขั้ว, และเป็นหัวหน้าที่ยอดเยี่ยม

ClickUp คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ การทำงานร่วมกันในทีมและการบริหารพนักงานที่รวมไว้ในแพ็คเกจเดียวอย่างลงตัว ช่วยในการฝึกฝนความตรงไปตรงมาอย่างสุดขั้วตามที่สอนในหนังสือ Radical Candor ตั้งแต่การให้ข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมาไปจนถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งในที่ทำงาน

ลงทะเบียนวันนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม!