สรุปหนังสือ Radical Candor: ข้อคิดสำคัญสำหรับมืออาชีพ

มีคำแนะนำมากมายเกี่ยวกับการบริหารทีมและการให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งมีทั้งความคิดเห็นที่แตกต่างกัน การถกเถียง และบทสนทนาออนไลน์มากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้
ท่ามกลางเสียงรบกวนทั้งหมดนี้ Radical Candor เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่โดดเด่นด้วยมุมมองที่ไม่เหมือนใคร ในขณะที่ผู้จัดการหลายคนอาจโต้แย้งว่าข้อเสนอแนะจากพนักงานควรถูกห่อหุ้มด้วยคำหวาน ผู้เขียน คิม สก็อตต์ ไม่เห็นด้วย
ในหนังสือของเธอ เธอขอให้ผู้จัดการท้าทายทีมของตนและกระตุ้นให้พวกเขาเรียนรู้และเติบโต อย่างไรก็ตาม เพื่อทำเช่นนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ คุณต้องใส่ใจพวกเขาด้วย สก็อตต์อธิบายว่าหัวหน้าที่ยอดเยี่ยมคือผู้ที่รู้จักสมาชิกในทีมของตนเป็นอย่างดี—ทั้งงานของแต่ละคน ชีวิตส่วนตัว และสิ่งที่ขับเคลื่อนพวกเขา—และสนใจอย่างแท้จริงในการเติบโตของพวกเขา
ในสรุป Radical Candor นี้ เราจะพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดที่อธิบายไว้ในหนังสือและข้อสรุปสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ นอกจากนี้ เรายังจะเสนอเคล็ดลับที่นำไปใช้ได้จริงสำหรับการนำบทเรียนสำคัญไปใช้ในเส้นทางการเป็นผู้นำของคุณเอง มาเริ่มกันเลย!
ความตรงไปตรงมาอย่างสุดขั้ว: หนังสือฉบับสรุป
Radical Candor โดย Kim Scott เป็นหนังสือที่ผู้นำทีมและผู้จัดการทุกคนควรอ่านอย่างยิ่ง เนื่องจากนำเสนอแนวคิดที่สดใหม่ในการให้และรับข้อเสนอแนะ รวมถึงการวางแผนการสนทนาเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพ
ผู้เขียนกระตุ้นให้ผู้จัดการมีความเมตตาและเปิดเผยในการให้ ข้อเสนอแนะที่ซื่อสัตย์ นอกจากนี้ยังอธิบายถึงความสำคัญของข้อเสนอแนะเชิงลบและวิธีที่มันช่วยให้มืออาชีพเรียนรู้และเติบโตในอาชีพของพวกเขา
สก็อตต์ยังอธิบายวิธีการให้ข้อเสนอแนะนั้น—ด้วยการใส่ใจสมาชิกในทีมในระดับส่วนตัว แต่ในขณะเดียวกันก็ท้าทายพวกเขาโดยตรง
แนวคิดในการท้าทายผู้คนอาจดูขัดแย้งกับสัญชาตญาณของใครหลายคน อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนได้แบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวอย่างลึกซึ้ง พร้อมนำเสนอเหตุผลที่หนักแน่นสนับสนุนแนวคิดนี้ เธออธิบายว่า หากคุณใส่ใจสมาชิกในทีมของคุณ พวกเขาจะรับฟังคำติชมอย่างเปิดใจ และพัฒนาจุดอ่อนของตนเองให้ดียิ่งขึ้น
นี่เป็นสิ่งที่ดีทั้งสำหรับบุคคลและทีม
เราจะลงลึกในรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนถัดไปของสรุปหนังสือ Radical Candor แต่ก่อนอื่น มาดูรายละเอียดสำคัญของหนังสือนี้แบบสรุปกันก่อน:
- ผู้แต่ง: คิม มาโลน สก็อตต์
- จำนวนหน้า: 288
- คะแนนจาก Goodreads: 4. 07/5
- ปีที่ตีพิมพ์: 2017
- ผู้จัดพิมพ์: เซนต์มาร์ตินส์ กริฟฟิน
- เวลาอ่านโดยประมาณ: 4 ชั่วโมง 32 นาที
- ระยะเวลาในการฟัง: 10 ชั่วโมง 2 นาที
ประเด็นสำคัญจาก Radical Candor โดย คิม สก็อต
ในส่วนนี้ของสรุปหนังสือ Radical Candor เราจะพูดถึงบทเรียนสำคัญบางประการจากหนังสือเล่มนี้ แม้ว่าคุณจะไม่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ สรุปนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจภาพรวมของแนวคิดที่สำคัญที่สุดที่กล่าวถึงในหนังสือ
1. ดูแลด้วยตนเอง; ท้าทายโดยตรง
สิ่งแรกที่เราต้องการจะกล่าวถึงในสรุปหนังสือเล่มนี้ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การใส่ใจอย่างส่วนตัว และการท้าทายโดยตรง
ในหนังสือ Radical Candor ผู้เขียนเน้นย้ำถึงความสำคัญของการ ใส่ใจอย่างแท้จริงต่อสมาชิกในทีมของคุณ พร้อมทั้ง ท้าทายให้พวกเขาพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น
เมื่อคุณแสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณใส่ใจ พวกเขาจะรับฟังข้อเสนอแนะของคุณด้วยทัศนคติที่ดี และตั้งใจทำงานเพื่อพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งทำให้คุณภูมิใจ
หากคุณใส่ใจอย่างแท้จริงแต่ไม่สามารถให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์และเฉพาะเจาะจงได้ คุณกำลังจำกัดโอกาสในการเติบโตของพวกเขา ในทำนองเดียวกัน หากคุณรีบให้คำวิจารณ์ที่รุนแรงแต่ไม่แสดงให้เห็นว่าคุณใส่ใจ คำวิจารณ์นั้นก็มักจะออกมาในเชิงลบและไม่มีประโยชน์
คุณอาจรู้สึก (อย่างถูกต้อง) ว่านี่เป็นเรื่องที่พูดง่ายกว่าทำ ไม่ใช่ว่าผู้นำทีมทุกคนจะรู้สึกสบายใจในการให้ข้อเสนอแนะเชิงลบอย่างตรงไปตรงมาสไตล์การเป็นผู้นำแต่ละคนก็แตกต่างกันไปตามบุคลิกภาพ ทางออกคือการเริ่มต้นในวิธีที่คุณรู้สึกว่าไม่เป็นการเผชิญหน้า และค่อยๆ สร้างความมั่นใจในการให้ข้อเสนอแนะของคุณไปทีละน้อย
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: คุณอาจพบว่าการให้ข้อเสนอแนะเป็นลายลักษณ์อักษรนั้นง่ายกว่าในตอนเริ่มต้น เพื่อเริ่มต้น ลองใช้เทมเพลตสำหรับการสื่อสารจนกว่าคุณจะรู้สึกสบายใจ นี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมาก แต่ควรแน่ใจว่าคุณได้ก้าวไปสู่การให้ข้อเสนอแนะด้วยวาจาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ตรงไปตรงมาอย่างแท้จริงกับสมาชิกในทีมของคุณ
2. ร่วมมือกับวงล้อ Get Stuff Done (GSD)
อีกประเด็นสำคัญและแนวคิดที่ยอดเยี่ยมจากหนังสือ Radical Candor คือวงล้อ GSD เพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เพื่อลดเวลาในการประชุมและ ตัดสินใจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
นี่คือเจ็ดขั้นตอนของวงล้อ GSD:
- ฟัง: ฟังอย่างตั้งใจในความคิดเห็นของทีมคุณ ถามคำถาม และตอบสนอง อย่าให้ทีมบอกแต่ข่าวดีเท่านั้น
- ชี้แจง: ระดมความคิดและพูดคุยแบบตัวต่อตัวเพื่อพัฒนาแนวคิดเหล่านั้นจนชัดเจน
- การอภิปราย: ให้สมาชิกในทีมของคุณมีเวลาและพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยและอภิปรายแนวคิดอย่างเปิดเผยเพื่อค้นหาคำตอบหรือวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด
- ตัดสินใจ: ตัดสินใจร่วมกันโดยอาศัยข้อเท็จจริง ไม่ใช่ความคิดเห็นส่วนตัว
- โน้มน้าวใจ: หากบางคนไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจ ให้ใช้ข้อเท็จจริงและเหตุผลที่สมเหตุสมผลเพื่อโน้มน้าวใจพวกเขาจนกว่าทุกคนจะเห็นด้วย
- ดำเนินการ: เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดำเนินการสำหรับแนวคิดที่เลือกไว้ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่เสียเวลาของทีม แต่ช่วยให้พวกเขาทำงานได้มากขึ้น
- เรียนรู้: ระบุและเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
เคล็ดลับมืออาชีพ: ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อจัดการประชุมระดมความคิดเสมือนจริงเพื่อค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุด ท้าทายแนวคิดและเสนอคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ทั้งทีมของคุณ ได้เรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับแต่ละโครงการ
3. ระบุบุคคลที่เป็นดาวเด่นและซูเปอร์สตาร์ในทีมของคุณ
สรุป Radical Candor นี้จะไม่สมบูรณ์หากไม่กล่าวถึงทั้งร็อคสตาร์และซุปเปอร์สตาร์—สองประเภทของพนักงานที่กล่าวถึงในหนังสือ
นักร็อกสตาร์คือผู้ที่มีผลงานสูงอย่างต่อเนื่องและสามารถเชื่อถือได้ในการช่วยเหลือให้บริษัทประสบความสำเร็จ. พวกเขาสามารถไว้วางใจได้ในการทำหน้าที่ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกระดูกสันหลังของทีมที่ประสบความสำเร็จ.
ซูเปอร์สตาร์ก็เป็นนักแสดงเช่นกัน แต่พวกเขาเชี่ยวชาญในการผลักดันขีดจำกัดและคิดค้นแนวคิดใหม่ๆ พวกเขาเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับสถานการณ์ที่ต้องการความคิดนอกกรอบและวิธีการแบบดั้งเดิมใช้ไม่ได้ผล
ตามที่ผู้เขียนกล่าวไว้ ในฐานะผู้นำทีมที่ดี คุณต้องรู้วิธีระบุบุคคลที่เป็นดาวเด่นและซูเปอร์สตาร์ในทีมของคุณ และใช้ประโยชน์จากความสามารถเฉพาะตัวและรูปแบบการทำงาน ของพวกเขา
คุณควรเข้าใจแรงจูงใจและเป้าหมายของพวกเขาด้วย ตัวอย่างเช่น ซูเปอร์สตาร์มักชอบเส้นทางการเติบโตที่รวดเร็วในอาชีพการงานและต้องการเลื่อนตำแหน่งอย่างสม่ำเสมอ ในทางกลับกัน ร็อคสตาร์ชอบเส้นทางการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปและอาจต้องการดำรงตำแหน่งเดิมนานขึ้น
การเข้าใจความต้องการเหล่านี้จะช่วยให้คุณสร้างแผนการจัดการการเติบโตที่เหมาะกับพวกเขาแต่ละคน
4. เรียนรู้ที่จะยอมรับคำติชม ไม่ใช่แค่ให้คำติชมเท่านั้น
ในหนังสือ Radical Candor ผู้เขียน คิม สก็อตต์ อธิบายถึงความสำคัญของการขอคำติชม ไม่ใช่แค่การให้คำติชมเท่านั้น
การสร้าง วัฒนธรรมของการสื่อสารที่เปิดกว้าง เป็นเรื่องที่ต้องทำร่วมกันทั้งสองฝ่าย และผู้นำทีมต้องเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นมากพอๆ กับที่พวกเขากล้าแสดงความคิดเห็นของตนเอง
เธอแนะนำให้สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สมาชิกในทีมรู้สึกมั่นใจที่จะท้าทายผู้นำทีม สิ่งนี้ช่วยให้ทีมค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดแทนที่จะเพียงแค่เห็นด้วยกับหัวหน้า แม้ว่าหัวหน้าจะผิดก็ตาม
อีกประเด็นสำคัญที่ควรจดจำคือ ผู้จัดการต้องแสวงหาข้อเสนอแนะอย่างจริงจัง จากทีมงานเกี่ยวกับวิธีที่จะเป็นผู้นำที่ดีขึ้น สมาชิกในทีมอาจลังเลที่จะให้ข้อเสนอแนะเชิงลบกับผู้จัดการ ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องขอความคิดเห็นอย่างชัดเจน
ใช้กลยุทธ์การสื่อสารที่เหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกในเรื่องนี้ ถามคำถามเช่น:
- มีอะไรที่ฉันสามารถทำได้เพื่อช่วยให้งานของทีมง่ายขึ้นบ้างไหม?
- มีอะไรที่ฉันควรหยุดทำหรือไม่ ที่กำลังส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานหรือขวัญกำลังใจของทีม?
คำถามเหล่านี้จะช่วยให้การสนทนาเริ่มต้นขึ้นในบรรยากาศที่ทีมของคุณรู้สึกสบายใจที่จะให้ข้อเสนอแนะแก่คุณ วงจรการให้ข้อเสนอแนะแบบสองทางนี้จะช่วยสร้างวัฒนธรรมแห่งความตรงไปตรงมาอย่างแท้จริง
ก้าวไปอีกขั้นด้วยการแนะนำการให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศาในองค์กรของคุณ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถรับข้อมูลจากทุกคนที่คุณทำงานด้วย—ทั้งผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้จัดการ
เทมเพลตแผนปฏิบัติการ ClickUp สำหรับการให้ข้อเสนอแนะแบบ 360 องศาสามารถช่วยให้คุณนำไปปฏิบัติและเปลี่ยนเป็นแผนการดำเนินงานได้จริง ใช้เพื่อสร้างแผนปฏิบัติการสำหรับการพัฒนาตนเองและทีมของคุณ โดยอ้างอิงจากข้อเสนอแนะที่ได้รับจากเพื่อนร่วมงาน ซึ่งจะช่วยให้คุณเปลี่ยนจุดที่ควรปรับปรุงให้กลายเป็นงานที่ชัดเจน
นี่คือคุณสมบัติบางประการที่มันมีให้:
- แดชบอร์ดแบบภาพสำหรับจัดการงานและจัดเรียงตามความสำคัญและสถานะปัจจุบัน
- การใช้รหัสสีและป้ายกำกับเพื่อจัดหมวดหมู่ภารกิจตามประเภทและความซับซ้อน
- ตัวเลือกในการเพิ่มความคิดเห็นแบบเปิดสำหรับแต่ละงาน
5. สร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์ในการทำงานระยะยาว
หลักการสำคัญของหนังสือ Radical Candor สรุปนี้คือการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ผู้คนสามารถท้าทายและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อเติบโต
ทุกแนวคิด เครื่องมือ และความคิดที่ถูกกล่าวถึงในหนังสือเล่มนี้นำไปสู่สิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง: การสร้าง ความสัมพันธ์ในการทำงานที่แท้จริงและมีประโยชน์
ใส่ใจในความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกในทีม รวมถึงการเรียนรู้และการเติบโตของพวกเขา จัดเวลาพูดคุยแบบตัวต่อตัวหรือหาวิธีอื่น ๆ เพื่อช่วยให้สมาชิกแต่ละคนเติบโตทั้งในด้านอาชีพและส่วนบุคคล
นอกจากนี้ เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างความไว้วางใจในความเป็นผู้นำของคุณ ด้วยวิธีนี้ คุณไม่จำเป็นต้องโน้มน้าวใจทีมให้ตามคุณ พวกเขาจะยินดีที่จะทำตาม
ทีมที่มีความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกันจะทำงานได้ดีกว่าทีมที่มีสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษและไม่ไว้วางใจ
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: ใช้ ClickUp สำหรับทรัพยากรบุคคลเพื่อจัดการความสัมพันธ์ของพนักงานและประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างทีมในฝันของคุณ. มีคุณสมบัติต่าง ๆ ให้ใช้เพื่อประยุกต์ปรัชญา Radical Candor ในชีวิตจริง เช่น แบบฟอร์มการรวบรวมคำแนะนำและเทมเพลตเพื่อให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์.
ตัวอย่างเช่นมุมมองแบบฟอร์มของ ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการรวบรวมความคิดเห็นจากสมาชิกในทีมของคุณ
สี่เหลี่ยมแกนกลางของความซื่อสัตย์อย่างรุนแรง
ในส่วนนี้ของสรุปหนังสือ Radical Candor เราจะพูดถึงสี่ส่วนของเมทริกซ์ 'ใส่ใจส่วนตัวและท้าทายโดยตรง' จากหนังสือเล่มนี้ ซึ่งเป็นแกนหลักของกรอบการทำงาน Radical Candor
1. ความก้าวร้าวที่น่ารังเกียจ
นี่คือส่วนล่างขวาในแผนภูมิสี่ส่วนจากหนังสือ Radical Candor มันแสดงถึงสถานการณ์ที่ผู้นำทีมหรือผู้จัดการ ท้าทายทีมของพวกเขาโดยตรงแต่ไม่ใส่ใจ ในตัวพวกเขาหรือการเรียนรู้และการเติบโตของพวกเขา
เมื่อใครบางคนแสดงความก้าวร้าวที่น่ารังเกียจ พวกเขามักจะซื่อตรงหรือเปิดเผยความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่แสดงความใส่ใจต่อผู้อื่น สิ่งนี้นำไปสู่การให้คำชมที่ไม่จริงใจหรือการวิจารณ์ที่ทำร้ายจิตใจ คำแนะนำที่ได้รับจึงให้ความรู้สึกก้าวร้าวและน่ารังเกียจ
2. ความเห็นอกเห็นใจที่ทำลายล้าง
นี่คือส่วนบนซ้ายของแผนภูมิที่แสดงถึงความตรงไปตรงมาอย่างกล้าหาญ ซึ่งเป็นตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกับการก้าวร้าวที่น่ารังเกียจ ที่ซึ่งผู้นำ ใส่ใจในตัวบุคคลแต่ไม่ท้าทาย สมาชิกในทีมโดยตรง
สิ่งนี้มักปรากฏในรูปแบบของการชมหรือวิจารณ์ที่ไม่เฉพาะเจาะจงและถูกห่อหุ้มด้วยคำหวาน ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ไม่มีประโยชน์ ไม่สามารถช่วยให้ใครเรียนรู้และเติบโตในอาชีพของตนได้
3. ความไม่จริงใจที่แฝงเจตนาหลอกลวง
นี่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ในการให้ข้อเสนอแนะ ผู้จัดการให้ ข้อเสนอแนะที่ไม่ชัดเจนโดยไม่ใส่ใจ ต่อสมาชิกในทีม คำชมเชยไม่จริงใจ และคำวิจารณ์ไม่สุภาพและไม่สร้างสรรค์
พวกเขาอาจให้คำชมเชยที่ไม่จริงใจเพื่อให้ได้เปรียบทางการเมืองหรือเพื่อให้ถูกชื่นชอบ แต่ในท้ายที่สุดแล้วสิ่งนั้นก็ไม่เป็นประโยชน์ คำติชมเชิงลบก็ไม่ได้มาจากจุดประสงค์ที่จะช่วยให้สมาชิกในทีมเติบโต และอาจฟังดูรุนแรงเกินไป
พฤติกรรมเชิงลบแบบไม่เปิดเผยนี้ก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นพิษ และไม่ก่อให้เกิดผลผลิตหรือสุขภาพที่ดี
4. ความตรงไปตรงมาอย่างสุดขั้ว
ตามที่ผู้เขียนกล่าวไว้ นี่คือส่วนที่ 'การใส่ใจส่วนตัว' มาบรรจบกับ 'การท้าทายโดยตรง' และเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในสี่ตัวเลือก
ความตรงไปตรงมาอย่างสุดโต่งหมายถึงการให้ ข้อเสนอแนะที่สุภาพ เฉพาะเจาะจง และสร้างสรรค์ ซึ่งช่วยให้ทีมของคุณเติบโต นอกจากนี้ยังหมายถึงการซื่อสัตย์และตรงไปตรงมาเมื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงลบ แต่ต้องสนับสนุน ไม่ทำร้ายสมาชิกในทีมของคุณ
คำคมยอดนิยมเกี่ยวกับความตรงไปตรงมาอย่างสร้างสรรค์
นี่คือคำคมที่มีชื่อเสียงที่สุดบางส่วนจากหนังสือ Radical Candor
ความตรงไปตรงมาอย่างถึงรากคือความสามารถในการใส่ใจอย่างจริงใจและท้าทายโดยตรง
ความตรงไปตรงมาอย่างถึงรากคือความสามารถในการใส่ใจอย่างจริงใจและท้าทายโดยตรง
นี่เน้นย้ำหลักการสำคัญที่อธิบายไว้ในหนังสือ Radical Candor ซึ่งทั้งหมดเกี่ยวกับการท้าทายให้พนักงานทำผลงานให้ดีขึ้น แต่ด้วยวิธีการที่ใส่ใจและจริงใจ
ความกลัวความขัดแย้งคือผู้ทำลายความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ความกลัวความขัดแย้งคือผู้ทำลายความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
ผู้เขียนอธิบายว่าการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งก็เป็นอุปสรรคต่อกระบวนการสร้างสรรค์เช่นกัน เมื่อสมาชิกในทีมสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผย ความคิดสร้างสรรค์ก็จะไหลลื่น การลังเลที่จะพูดเพราะกลัวความขัดแย้งจะส่งผลตรงกันข้าม
หากคุณต้องเลือกระหว่างการเป็นที่ชื่นชอบกับการมีประสิทธิภาพ ให้เลือกมีประสิทธิภาพเสมอ
หากคุณต้องเลือกระหว่างการเป็นที่ชื่นชอบกับการมีประสิทธิภาพ ให้เลือกมีประสิทธิภาพเสมอ
ด้วยคำกล่าวนี้ ผู้เขียนแนะนำผู้จัดการว่าอย่าลังเลที่จะทำสิ่งที่ดีเพื่อทีมเพียงเพราะกลัวว่าจะถูกไม่ชอบ ผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพสร้างทีมที่มีประสิทธิผล ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่เกี่ยวข้อง
อย่าวิจารณ์ต่อหน้าผู้อื่น; ชมเชยในที่สาธารณะ, วิจารณ์ในที่ส่วนตัว.
อย่าวิจารณ์ต่อหน้าผู้อื่น; ชมเชยในที่สาธารณะ, วิจารณ์ในที่ส่วนตัว.
ตามที่ผู้เขียนกล่าวไว้ วิธีที่ดีที่สุดในการให้ข้อเสนอแนะเชิงลบคือการให้เป็นการส่วนตัว ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงการทำให้พนักงานที่ทำงานไม่ดีรู้สึกอับอาย และข้อเสนอแนะจะได้รับการยอมรับอย่างดีในกรณีนี้ สก็อตต์ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการชมเชยผู้คนในที่สาธารณะเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ
กฎง่ายๆ สำหรับความสัมพันธ์ใดๆ ก็คือ ควรปล่อยให้เรื่องไม่สำคัญสามเรื่องผ่านไปโดยไม่พูดออกมาในแต่ละวัน
กฎง่ายๆ สำหรับความสัมพันธ์ใดๆ ก็คือ ควรปล่อยให้เรื่องไม่สำคัญสามเรื่องผ่านไปโดยไม่พูดออกมาในแต่ละวัน
คำพูดนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการไม่พูดสิ่งที่เป็นลบซึ่งไม่สำคัญและไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของทีม หากมันไม่สำคัญและจะทำร้ายใครบางคน ควรเก็บไว้ดีกว่าที่จะพูดออกไป
สิ่งที่ผู้อ่านกล่าว
"Radical Candor เขียนขึ้นสำหรับผู้จัดการ/หัวหน้า แต่ฉันขอแนะนำให้กับทุกคนในที่ทำงาน ข้อสังเกตของ Kim Scott สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างกว้างขวาง และทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมในการเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปฏิบัติต่อทุกคนในฐานะมนุษย์เป็นอันดับแรกและสำคัญที่สุด"
"หนังสือที่ทุกหัวหน้าควรอ่าน หนังสือเล่มนี้ช่วยสร้างวัฒนธรรมของการให้และรับคำติชมอย่างตรงไปตรงมา และสร้างทีมที่ยอดเยี่ยม หนังสือเล่มนี้มีหลายความจริง คุณจะสังเกตเห็นหลายข้อหากคุณทำงานในบริษัทใหญ่ คุณอาจไม่เห็นด้วยกับบางส่วนของมันขึ้นอยู่กับมุมมองของคุณเกี่ยวกับงานและผู้คน แต่หากคุณจริงใจเกี่ยวกับอาชีพของพนักงานและประสิทธิภาพของทีมคุณ หนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์อย่างมาก"
นำบทเรียนจาก Radical Candor มาใช้กับ ClickUp
ClickUp เป็นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้ทีมทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เนื่องจากเป้าหมายของ Radical Candor คือการสร้างทีมที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การมีเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อช่วยในการบรรลุเป้าหมายจึงเป็นทางเลือกที่ชาญฉลาด
โซลูชันการจัดการโครงการ ClickUpเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตั้งเป้าหมายของทีมและส่งเสริมให้ทุกคนทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น
มาพูดคุยกันถึงวิธีการนำความรู้จากหนังสือไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และฟีเจอร์ของ ClickUp ที่สามารถช่วยได้
ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน
ขั้นตอนแรกในการจัดการประสิทธิภาพคือการตั้งเป้าหมาย คุณสามารถสร้างแผนการจัดการการเติบโต ติดตามประสิทธิภาพของพนักงานแต่ละคน และให้ข้อเสนอแนะที่ตรงไปตรงมาตามแผนเหล่านี้
ใช้ClickUp Goals เพื่อกำหนดเป้าหมายสำหรับทีมของคุณและมอบหมายเป้าหมายและงานเฉพาะให้กับสมาชิกแต่ละคนในทีมมันช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าและสถานะของแต่ละเป้าหมายในระดับบุคคลได้
นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้เทมเพลตแผนการจัดการทีม ClickUpเพื่อกำหนดเป้าหมายสำหรับทีมของคุณและจัดตารางการประชุมต่างๆ ได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณวางแผนกิจกรรมสร้างทีมเพื่อปรับปรุงพลวัตของทีมได้อีกด้วย
แม่แบบนี้ใช้รูปแบบรายการตรวจสอบแบบง่ายเพื่อแสดงการประชุมและการประชุมแบบตัวต่อตัวต่างๆ ที่คุณวางแผนจะมีกับสมาชิกในทีมของคุณ เมื่อแต่ละงานเสร็จสิ้น คุณจะติ๊กเครื่องหมายและทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์
มันง่ายแต่มีประสิทธิภาพ. ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสามารถปรับแต่งได้เต็มที่, อนุญาตให้คุณเพิ่มกิจกรรมหรือภารกิจใด ๆลงในแผนการจัดการทีมของคุณสำหรับปีนี้.
ให้คำแนะนำอย่างตรงไปตรงมาอย่างสุดขั้ว
การให้ข้อเสนอแนะที่ซื่อสัตย์และสร้างสรรค์อย่างตรงไปตรงมาเป็นหนึ่งในแนวคิดหลักที่กล่าวถึงในหนังสือ และ ClickUp สามารถช่วยในเรื่องนี้ได้
ClickUp มีฟีเจอร์และเทมเพลตมากมายที่ช่วยให้การให้ข้อเสนอแนะเป็นเรื่องง่าย
ตัวอย่างเช่นแม่แบบการทบทวนประสิทธิภาพรายไตรมาสของ ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการให้ข้อเสนอแนะอย่างเป็นทางการแก่สมาชิกในทีมของคุณ
สอดคล้องกับปรัชญา Radical Candor ระบบนี้ช่วยให้คุณสามารถให้ข้อเสนอแนะทั้งเชิงบวกและเชิงลบได้อย่างเฉพาะเจาะจงและละเอียด นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวม ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการประเมินผลประจำปี
อย่างไรก็ตาม การซึมซับปรัชญา Radical Candor อย่างแท้จริงนั้น คุณจำเป็นต้องมีวิธีการให้และรับข้อเสนอแนะที่บ่อยครั้งและเป็นกันเองมากขึ้น แน่นอนว่า การสนทนาเกี่ยวกับอาชีพแบบเผชิญหน้าก็ได้ผลเช่นกัน แต่สำหรับบางคน โดยเฉพาะคนที่มีบุคลิกเก็บตัว อาจรู้สึกไม่สบายใจ
นั่นคือจุดที่มุมมองแชทของ ClickUpเข้ามามีบทบาท มันคือสิ่งที่คุณต้องการและทีมของคุณต้องการเพื่อให้ข้อเสนอแนะอย่างไม่เป็นทางการในลักษณะที่เป็นกันเองแต่มีประโยชน์ ท้าทายแนวคิด ให้คำแนะนำ และค้นหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดในฐานะทีมขณะแชทใน ClickUp
หากคุณเป็นผู้ให้คำแนะนำใหม่ ให้ศึกษาตัวอย่างคำแนะนำจากพนักงานเพื่อเรียนรู้วิธีให้คำแนะนำที่สร้างสรรค์ซึ่งทั้งสุภาพและมีประโยชน์
แสวงหาข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมงานของคุณอย่างสม่ำเสมอ
สุดท้ายนี้ หนังสือเล่มนี้สนับสนุนให้ผู้นำทีมและผู้จัดการขอความคิดเห็นอย่างจริงจัง และสร้างวัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจและการสื่อสารที่ซื่อสัตย์ ClickUp สามารถช่วยในเรื่องนี้ได้ด้วยการให้ตัวเลือกที่ง่ายต่อการรวบรวมความคิดเห็นจากสมาชิกในทีมของคุณ
เทมเพลตเริ่ม หยุด ดำเนินการต่อของ ClickUpคือสิ่งที่คุณต้องการเพื่อให้ทีมของคุณสามารถให้ข้อเสนอแนะแก่คุณได้อย่างไม่เผชิญหน้า
มันใช้รูปแบบที่เรียบง่ายซึ่งสมาชิกในทีมของคุณจะบอกคุณว่า:
- สิ่งที่คุณควรเริ่มทำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทีมและขวัญกำลังใจ
- สิ่งที่คุณควรหยุดทำ เพราะอาจส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพของทีม
- สิ่งที่คุณทำได้ดีและควรทำต่อไป
โดยการไม่ปล่อยให้สิ่งต่าง ๆ เปิดกว้างและจัดโครงสร้างไว้ เทมเพลตนี้ช่วยให้พนักงานสามารถให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้จัดการของตนได้โดยไม่ลังเล
ให้ข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมาและจัดการทีมของคุณอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ClickUp
ความตรงไปตรงมาอย่างสุดโต่งเป็นแนวคิดที่เรียบง่ายซึ่งมีสองด้าน ด้านแรกคือการใส่ใจในตัวบุคคล ส่วนด้านที่สองคือการท้าทายอย่างตรงไปตรงมา
ผู้นำทีมมีสไตล์การบริหารที่แตกต่างกัน แต่ปรัชญา Radical Candor สามารถนำไปใช้ได้กับทุกคน คิม สก็อตต์ ให้เหตุผลว่า ในฐานะผู้จัดการ คุณต้องมอบให้กับทีมมากกว่าแค่ตัวตนในการทำงานของคุณ คุณต้องปรากฎตัวเป็นมนุษย์ก่อน และให้ความสนใจกับพวกเขาเป็นการส่วนตัวเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจ
นำความรู้ที่ได้จากสรุป Radical Candor นี้ไปปรับใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมคุณ, มีการสนทนาเกี่ยวกับอาชีพที่มีประสิทธิภาพ, สร้างความสัมพันธ์ที่ตรงไปตรงมาอย่างสุดขั้ว, และเป็นหัวหน้าที่ยอดเยี่ยม
ClickUp คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ การทำงานร่วมกันในทีมและการบริหารพนักงานที่รวมไว้ในแพ็คเกจเดียวอย่างลงตัว ช่วยในการฝึกฝนความตรงไปตรงมาอย่างสุดขั้วตามที่สอนในหนังสือ Radical Candor ตั้งแต่การให้ข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมาไปจนถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งในที่ทำงาน
ลงทะเบียนวันนี้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม!