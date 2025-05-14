4 ทางเลือกและคู่แข่งของ Spotlight Search ปี 2025

Spotlight เป็นเครื่องมือค้นหาในตัวที่มีอยู่ในระบบปฏิบัติการ Mac มาตั้งแต่ปี 2005 Apple ได้ปรับปรุงมันอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา ปัจจุบัน Spotlight สามารถแก้สมการ ทำการแปลงหน่วยและสกุลเงิน และค้นหาภายในเอกสารได้ ซึ่งแตกต่างจากการค้นหาของ Windows
อย่างไรก็ตาม มันมีข้อบกพร่องเล็กน้อยที่ทำให้ผู้ใช้ Mac ต้องการมากขึ้น หากคุณอยู่ในหมวดหมู่นี้ คุณมาถูกที่แล้ว
บล็อกนี้จะแสดงรายการทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Spotlight ที่มีอยู่ในปัจจุบันและให้ข้อมูลสำคัญทั้งหมดเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจว่าทางเลือกใดจะเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ
คุณควรพิจารณาอะไรในทางเลือกสำหรับ Spotlight Search?
ไม่มีชุดแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่ควรมองหาในทางเลือกของ Spotlight เนื่องจากสิ่งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการและความจำเป็นของแต่ละบุคคล เราได้รวบรวมประเด็นปัญหาเฉพาะบางประการที่ผู้ใช้พบเจอในการค้นหา Spotlight ไว้ดังนี้:
- ตัวดำเนินการค้นหาที่จำกัดและผลลัพธ์ที่ไม่สอดคล้องกัน: มองหาทางเลือกที่มีฟังก์ชันการค้นหาขั้นสูงพร้อมตัวดำเนินการค้นหาที่ทรงพลัง เช่น การค้นหาข้อมูลเมตาของไฟล์หรือตามประเภทไฟล์
- ข้อจำกัดในการปรับแต่ง: ให้ความสำคัญกับตัวเลือกที่เสนอการปรับแต่งอย่างกว้างขวาง มองหาคุณสมบัติเช่นการขยายข้อความ, การกระทำที่กำหนดเอง, และกระบวนการทำงานขั้นสูงเพื่อปรับแต่งประสบการณ์การค้นหาให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
- การขาดการบูรณาการนอกเหนือจากระบบนิเวศของ Mac: ตัวเลือกควรไปไกลกว่าการค้นหาไฟล์ใน Mac เท่านั้น ต้องสามารถบูรณาการกับแอปบนคลาวด์ เช่น Google Docs ที่มีฟีเจอร์ตัวเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน และสามารถค้นหาบนเว็บได้พร้อมกัน
- การขาดการจัดทำดัชนีที่มีประสิทธิภาพ: ให้ความสำคัญกับทางเลือกที่เป็นที่รู้จักในด้านความเร็วและประสิทธิภาพ และทางเลือกที่จัดทำดัชนีเฉพาะไฟล์และโฟลเดอร์ที่จำเป็นต้องจัดทำดัชนีเท่านั้น
- ไม่เน้นประสิทธิภาพ: นอกเหนือจากการค้นหาที่รวดเร็วขึ้นแล้ว ให้มองหาฟังก์ชันเพิ่มเติมเช่น การจัดการประวัติคลิปบอร์ด, ความสามารถในการรันคำสั่งระบบ, ผลการค้นหาทันที, อินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ดีขึ้น, เป็นต้น
ทางเลือกที่ดีที่สุด 4 อย่างสำหรับ Spotlight
ลักษณะการทำงานของเรากำลังเปลี่ยนแปลงไป—AI, การปรับให้เป็นส่วนตัว, และการผสานรวมคือคำที่ได้รับความนิยมในตอนนี้. เพื่อให้คุณยังคงมีประสิทธิภาพ คุณต้องมีเครื่องมือที่ทันกับยุคสมัย. ด้วยเหตุนี้ นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสี่อันดับของเรา!
1. ClickUp
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Spotlight ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณให้ก้าวไปข้างหน้าและเข้าสู่ยุคใหม่ คุณต้องลองใช้ ClickUp
ClickUp เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแบบครบวงจรที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการในการบริหารโครงการยุคใหม่ แต่ทำไมเราถึงพูดถึงเครื่องมือบริหารโครงการในที่นี้ คุณอาจสงสัย?
คำตอบมีสองประการ: คุณสมบัติการค้นหาแบบสากลของ ClickUpซึ่งขับเคลื่อนโดยเครื่องมือ AI ของตัวเอง—ClickUp Brain และเมื่อรวมกันแล้ว พวกเขามีอนาคตของการผลิต.
มาดูเหตุผลกัน. ฟีเจอร์ค้นหาในเวอร์ชันล่าสุดของ ClickUp (V3)สามารถเข้าใจภาษาธรรมชาติได้. สิ่งนี้เปลี่ยนวิธีที่คุณค้นหาไฟล์และโฟลเดอร์ภายในคอมพิวเตอร์ของคุณ.
คุณต้องการงานนำเสนอการตลาดที่คุณร่วมมือกับทอมเมื่อเดือนที่แล้วหรือไม่?
พิมพ์ 'ค้นหาการนำเสนอเกี่ยวกับการตลาดกับทอมจากเดือนที่แล้ว' และการค้นหาจะแสดงชื่อไฟล์ขึ้นมาทันที
ประโยชน์ของ ClickUpไม่เพียงแต่สามารถค้นหาไฟล์และโฟลเดอร์ในเครื่องของคุณได้เท่านั้น คุณกำลังมองหาข้อมูลในแอปรายการที่ต้องทำของคุณอยู่หรือไม่? ClickUp สามารถผสานการทำงานกับแอปมากกว่า 20 แอป เช่น Google Drive, HubSpot, Confluence, GitHub, Slack และอื่น ๆ อีกมากมาย
สิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือคุณสามารถเปิดแอปพลิเคชัน ค้นหาไฟล์ เริ่มการค้นหาทางเว็บ และสั่งการระบบผ่านฟีเจอร์การค้นหาแบบสากลที่เข้าถึงได้จาก Command Center บนเดสก์ท็อปของคุณ และแถบการดำเนินการทั่วโลก
ตอนนี้ มาพูดถึงเครือข่ายประสาทเทียมที่แข็งแกร่งซึ่งทำให้สิ่งนี้เป็นไปได้—ClickUp Brain. หากเราต้องเลือกเพียงจุดเดียวเพื่ออธิบายว่าทำไมเราถึงแนะนำ ClickUp เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Spotlight นั่นก็คือสิ่งนี้.
ในขณะที่ Spotlight พึ่งพาเทคโนโลยีอย่างการจัดทำดัชนี การนำเข้าข้อมูลเมตา และการจับคู่คำสำคัญเป็นหลัก ClickUp Brain กลับอาศัยการประมวลผลภาษาธรรมชาติเพื่อทำความเข้าใจบริบทและเจตนาที่อยู่เบื้องหลังการค้นหาของคุณ
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการที่สะดวกหากคุณปฏิบัติตามวิธีการ Agile คุณสมบัติเช่นClickUp Kanban BoardsและClickUp Burndown Chart Templatesจะช่วยให้คุณควบคุมโครงการ Agile ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการแสดงภาพของกระบวนการทำงานและความคืบหน้าของคุณ
คุณยังสามารถใช้ AI writer ของ ClickUp Brain เพื่อช่วยคุณสร้างเอกสาร Agileได้ในเวลาเพียงเศษเสี้ยวของเวลา
นอกจากนี้ คุณสมบัติเช่นClickUp Dashboardsช่วยให้คุณสามารถสร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้มากมายในรูปแบบของวิดเจ็ตที่สามารถลากและวางได้. สิ่งเหล่านี้สามารถแสดงได้ทุกอย่างตั้งแต่ KPI ที่สำคัญไปจนถึงข้อมูลโครงการที่สำคัญสำหรับคุณและทีมของคุณ.
ClickUp ยังช่วยให้คุณสามารถออกแบบฟอร์มแบบกำหนดเองเพื่อรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าหรือสมาชิกในทีมได้ โดยสามารถทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำ เช่น การมอบหมายงานหรือการส่งการแจ้งเตือนตามการส่งฟอร์ม
ClickUp มีฟีเจอร์หลากหลาย เช่นแผนผังความคิดของ ClickUp และกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp ซึ่งช่วยได้อย่างยอดเยี่ยมในการระดมความคิด จัดระเบียบไอเดีย และทำงานร่วมกับทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- การค้นหาแบบสากลของ ClickUp: ค้นหาไฟล์ เปิดแอป และทำการค้นหาข้ามแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมดของคุณ
- ClickUp Brain: ใช้ภาษาธรรมชาติเพื่อค้นหาไฟล์และเอกสารต่างๆ ระบบจะปรับตัวให้เข้ากับรูปแบบการทำงานของคุณอยู่เสมอ
- ClickUp AI Knowlege Manager: รับคำตอบสำหรับคำถามของคุณจากเอกสารของคุณ ไม่ว่าจะเป็นจากภายในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือแอปที่เชื่อมต่อใด ๆ ของคุณ
- ClickUp AI Project Manager: อัตโนมัติงานที่ทำซ้ำ ๆ สร้างรายงานที่มีข้อมูลเชิงลึก และสรุปเอกสารได้ในไม่กี่คลิก
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ข้อบกพร่องการแสดงผลเล็กน้อยในบางสถานการณ์
- ผู้ใช้ระดับสูงเพียงไม่กี่คนระบุว่าแอปมือถือของ ClickUp ขาดคุณสมบัติเมื่อเทียบกับเวอร์ชันเดสก์ท็อป
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
2. อัลเฟรด
อัลเฟรดคือตัวเลือกส่องสว่างตัวที่สองที่เราแนะนำ. มันให้มากกว่าการค้นหาทั่วระบบที่สปอตไลต์ให้. หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ใช้ Mac ที่ต้องการแอปเดียวที่ทำทุกอย่างได้ ตั้งแต่ค้นหาคอมพิวเตอร์ของคุณไปจนถึงควบคุมเพลงของคุณ นี่คือตัวเลือกที่ดี.
คุณสมบัติเด่นของอัลเฟรด
- ค้นหาไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณหรือข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วตามประวัติการท่องเว็บและเกณฑ์การค้นหาของคุณ
- สร้างข้อความสั้น ๆ ตามที่คุณต้องการ เนื่องจากมันติดตามประวัติคลิปบอร์ดของคุณ
- เพิ่มความสามารถในการสร้างเวิร์กโฟลว์ที่ทรงพลัง (เป็นส่วนเสริมแบบชำระเงิน) ซึ่งสามารถช่วยคุณทำงานซ้ำๆ โดยอัตโนมัติ ค้นหาระบบไฟล์ทั้งหมดใน Mac ของคุณ หรือดำเนินการที่ซับซ้อนด้วยการกดแป้นพิมพ์เพียงไม่กี่ครั้ง
ข้อจำกัดของอัลเฟรด
- ในขณะที่เวอร์ชันพื้นฐานของ Alfred นั้นฟรี แต่หากต้องการเข้าถึงคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างที่ระบุไว้ที่นี่ คุณจะต้องซื้อ Powerpack
- อัลเฟรดมีเส้นทางการเรียนรู้ที่ชันหากคุณต้องการใช้ประโยชน์จากชุดคุณสมบัติของมันอย่างเต็มที่
ราคาของอัลเฟรด
- เครื่องมือพื้นฐาน: ฟรี
- แพ็กเกจพลังงาน ใบอนุญาตเดี่ยว: €34
- แพ็คเกจ ผู้สนับสนุนเมก้า: €59
การให้คะแนนและรีวิวของอัลเฟรด
- G2: 4. 5/5 (34 รีวิว)
- Capterra: 2. 8/5 (13 รีวิว)
3. การยิงรังสี
Raycast เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Spotlight หากคุณให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการทำงานและการเข้าถึงแอปที่ใช้บ่อยได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะไม่มีฟีเจอร์เฉพาะบางอย่างที่แอปอื่นในรายการนี้มีให้ แต่ Raycast ก็ทดแทนด้วยฟีเจอร์หลักส่วนใหญ่ที่สามารถใช้งานได้ฟรี
คุณสมบัติเด่นของ Raycast
- ค้นหาไฟล์และโฟลเดอร์ได้เร็วขึ้นด้วย Raycast ที่เบา ตอบสนองรวดเร็ว และไม่ใช้พื้นที่ดิสก์มาก
- เปิดแอปพลิเคชันและควบคุม Mac ของคุณด้วยการกดแป้นพิมพ์เพียงไม่กี่ครั้ง เนื่องจากรองรับคำสั่งระบบ
- สร้างทางลัดสำหรับวลีหรือคำตอบที่ใช้บ่อยด้วยฟีเจอร์ 'ข้อความสั้น' ที่ให้ฟังก์ชันการทำงานคล้ายกับ Alfred
ข้อจำกัดของ RayCast
- หากคุณใช้ Raycast บนหลายอุปกรณ์ คุณจำเป็นต้องอัปเกรดเป็นแผน Pro
- คาดว่าจะต้องเรียนรู้อย่างรวดเร็วกับเครื่องมือนี้
- เวอร์ชันฟรีไม่ให้คุณใช้ชุดคุณสมบัติ AI ของมัน
ราคาของ RayCast
- ฟรี
- ข้อดี: $10 ต่อเดือน
- ทีม: ฟรี
- ทีมโปร: $15 ต่อเดือน
เรย์แคสต์เรตติ้งและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (11 รีวิว)
- Capterra: NA
4. แถบเริ่มต้น
LaunchBar เปิดตัวในปี 2016 และได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นเครื่องมือทรงพลังสำหรับการค้นหาไฟล์บน Mac
LaunchBar เป็นโปรแกรมเปิดใช้งานแอปพลิเคชันหลักที่ใช้กระบวนการย่อชื่อแบบปรับตัวได้ ซึ่งสามารถค้นหาไอเท็มโดยการพิมพ์ตัวย่อสั้น ๆ ของชื่อพวกมัน นอกจากนี้ยังรองรับการค้นหาเว็บโดยตรงบน Google, Wikipedia และ DuckDuckGo
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ LaunchBar
- ค้นหาไอเท็มโดยการพิมพ์ตัวย่อสั้น ๆ ของชื่อ (ตัวอย่างเช่น 'SP' สำหรับ System Preferences)
- ให้คุณเขียนสคริปต์การกระทำของคุณเพื่อความยืดหยุ่นสูงสุด
- ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์เฉพาะ เนื่องจาก LaunchBar สามารถดูข้อมูลเมตาของไฟล์ได้ด้วย
ข้อจำกัดของ LaunchBar
- การค้นหาครั้งแรกสองสามครั้งอาจใช้เวลาในการแสดงผลลัพธ์ทั้งหมด เนื่องจากกระบวนการจัดทำดัชนีเริ่มต้นอาจช้ามาก
ราคาของ LaunchBar
- ใบอนุญาตเดี่ยว: €35
- ใบอนุญาตสำหรับครอบครัว: €59
การให้คะแนนและรีวิว LaunchBar
- G2: ไม่ระบุ
- Capterra: ไม่มีข้อมูล
เตรียมพร้อมอนาคตให้กับการทำงานของคุณด้วย ClickUp
นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสี่ตัวสำหรับ Spotlight Spotlight ได้เพลิดเพลินกับตำแหน่ง 'Spotlight' ของผู้ใช้ Mac มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว แต่ลักษณะการทำงานกำลังเปลี่ยนแปลง และหากคุณกำลังอ่านบทความนี้อยู่ นั่นหมายความว่าคุณกำลังมองหาทางเลือกที่ดีกว่าอย่างชัดเจน
เครื่องมือแต่ละชิ้นที่ระบุไว้ที่นี่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและนำเสนอทุกอย่างตั้งแต่การค้นหาแบบบริบทสากลไปจนถึงความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เหมาะกับคุณที่สุดจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์เฉพาะของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่ Spotlight ขาด
อย่างไรก็ตาม หากคุณทำงานกับการผสานระบบคลาวด์หลายระบบและต้องการมากกว่าทางเลือกที่ดีกว่า Spotlight ในแง่ของฟังก์ชันการค้นหา ClickUp คือทางเลือกที่เหมาะสม มันเป็นมากกว่าเครื่องมือค้นหาอัจฉริยะ มันคือพลังแห่งการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่สามารถปรับปรุงการทำงานของคุณได้
แล้วทำไมต้องรอ?ลงทะเบียนกับ ClickUpวันนี้ฟรี เพื่อสัมผัสความสามารถของมันด้วยตัวเอง
คำถามที่พบบ่อย
1. RayCast เป็นทางเลือกที่ดีกว่า Spotlight หรือไม่?
RayCast มีฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายกับ Spotlight อย่างไรก็ตาม มันเป็นแอปที่เบากว่าและตอบสนองได้ดีกว่า Spotlight มาก อีกทั้งยังใช้ทรัพยากรน้อยกว่า
2. มีโปรแกรมที่เทียบเท่า Spotlight บน Windows หรือไม่?
เวอร์ชันล่าสุดของ Windows (11) มีคุณสมบัติการค้นหาเริ่มต้นที่คล้ายกับ Spotlight แต่ขาดคุณสมบัติขั้นสูงบางอย่างที่ Spotlight Search มอบให้กับผู้ใช้ Mac หากคุณต้องการแอปที่สามารถทำสิ่งที่ Spotlight Search ทำบน Mac และมากกว่านั้น คุณอาจลองใช้ ClickUp ดู
3. อัลเฟรดเป็นทางเลือกที่ดีกว่า Spotlight หรือไม่?
เวอร์ชันฟรีของ Alfred มีฟังก์ชันการทำงานที่ใกล้เคียงกับ Spotlight Search อย่างไรก็ตาม หากคุณซื้อ Powerpack คุณจะสามารถเข้าถึงฟีเจอร์ที่ทรงพลังมากมายซึ่งทำให้ Alfred เป็นทางเลือกที่ดีกว่า Spotlight
4. RayCast กับ Alfred: ฉันควรเลือกอย่างไร?
หากความต้องการหลักของคุณคือความเร็วในการค้นหาที่เร็วขึ้นและการเข้าถึงฟีเจอร์หลักบางประการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้เลือกใช้ RayCast หากคุณเป็นผู้ใช้ Mac ที่ต้องการฟีเจอร์เพิ่มเติมมากมาย เช่น การทำงานขั้นสูง, ข้อความตัวอย่าง, ประวัติคลิปบอร์ด และอื่นๆ และไม่รังเกียจที่จะจ่ายเงินเพิ่มเล็กน้อยสำหรับ Powerpack Alfred คือแอปที่เหมาะสำหรับคุณ