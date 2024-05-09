บล็อก ClickUp
วิธีสร้างแผนที่เส้นทางประสบการณ์พนักงาน

Praburam
PraburamGrowth Marketing Manager
9 พฤษภาคม 2567

ดาวเหนือของพนักงานทุกคนคือการทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการทำงาน อย่างไรก็ตาม มีเพียง41%ของพนักงานในปัจจุบันที่รู้สึกว่าตนเองกำลังทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

การปิดช่องว่างด้านทักษะการแสดงและปลดล็อกการเติบโตของพนักงานเป็นความรับผิดชอบขององค์กร วิธีที่มีประสิทธิภาพในการทำเช่นนี้คือการวางแผนเส้นทางของทีมโดยใช้แผนที่เส้นทางของพนักงาน เมื่อทำอย่างถูกต้อง จะช่วยเพิ่มการรักษาพนักงาน เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน และปรับปรุงประสบการณ์โดยรวม

ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจเรื่อง การวางแผนเส้นทางการทำงานของพนักงาน รวมถึงคำจำกัดความ ประโยชน์ที่องค์กรของคุณจะได้รับ และวิธีการสร้างแผนดังกล่าวใน 6 ขั้นตอนง่ายๆ

อะไรคือการสร้างแผนที่เส้นทางของพนักงาน?

เส้นทางการทำงานของพนักงานครอบคลุมทุกสิ่งที่บุคคลทำ รู้สึก และซึมซับตั้งแต่เห็นคำอธิบายงานของคุณบนเว็บไซต์หางาน จนถึงวันที่พวกเขาออกจากองค์กรของคุณ

กรอบงานนี้—ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของฝ่ายทรัพยากรบุคคล—ช่วยให้ผู้จัดการสามารถประเมิน ทุกแง่มุมของประสบการณ์ของพนักงาน ตลอดระยะเวลาการทำงานกับองค์กร

การแผนที่การเดินทางของพนักงานช่วยให้คุณสามารถมองเห็นประสบการณ์ของพนักงานแต่ละคนในบริษัทของคุณได้ ตั้งแต่การสรรหาจนถึงวันที่พวกเขาออกจากบริษัท เป้าหมายคือ:

  • ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงภายในประสบการณ์ของพนักงานในปัจจุบัน
  • สร้างโอกาสเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับงานของพนักงาน และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน
  • รวบรวมความคิดเห็นแบบเรียลไทม์จากพนักงานเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผลสำหรับพวกเขาและสิ่งที่ไม่ได้ผล
  • ประเมินระดับความพึงพอใจของพนักงานและดำเนินการแก้ไขเพื่อปรับปรุง
  • เขียนคำอธิบายงานที่แม่นยำและเกี่ยวข้องมากขึ้น
  • แจ้งงบประมาณของคุณและจัดสรรให้กับพื้นที่ที่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน

ประโยชน์ของการทำแผนที่ประสบการณ์ของพนักงานสำหรับพนักงานและผู้จัดการ

พนักงานที่มีแรงจูงใจและมีส่วนร่วมเป็นแรงขับเคลื่อนความสำเร็จให้กับองค์กรของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่สามารถสร้างคุณค่าให้กับพนักงานได้ หากคุณไม่รู้ว่าปัจจุบันคุณกำลังดำเนินการอย่างไรหรือสิ่งที่พวกเขาเห็นว่าสำคัญ เข้าสู่แผนที่เส้นทางของพนักงาน

การใช้แผนที่เส้นทางประสบการณ์ของพนักงานมีประโยชน์หลายประการสำหรับทั้งพนักงานและผู้จัดการ

การแผนที่ประสบการณ์ของพนักงานช่วยพนักงานได้อย่างไร

ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการทำแผนที่เส้นทางการทำงานของพนักงานช่วยให้องค์กรค้นหาวิธีในการเพิ่มพูนความพึงพอใจของพนักงาน

เมื่อบริษัทดำเนินการเพื่อแก้ไขช่องว่างในประสบการณ์ของพนักงาน พนักงานจะเริ่ม รู้สึกมีความสุขมากขึ้น ในงานของพวกเขา

พวกเขาจะมีแรงจูงใจมากขึ้นในการส่งมอบงานที่มีคุณภาพสูง

การแผนที่ประสบการณ์ของพนักงานช่วยผู้จัดการอย่างไร

แผนที่การเดินทางของพนักงานคือประตูสู่การเข้าใจว่าพนักงานของคุณกำลังปฏิบัติงานอย่างไร และอะไรคือสิ่งที่ขัดขวางพวกเขาไม่ให้ประสบความสำเร็จ คิดถึงมันเหมือนกับการรวมประสบการณ์ของพนักงานของคุณไว้ในรูปแบบที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายผ่านทางการใช้ภาพ

แผนที่ภาพ เช่น แผนที่การเดินทางของพนักงาน ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้นำเข้าใจประสบการณ์ของพนักงานกับองค์กรได้ดีขึ้นมาก มัน ทำให้พวกเขารู้ว่าอะไรกำลังทำงาน ในประสบการณ์ของพนักงานในปัจจุบันและอะไรที่ไม่ได้ผล

ผู้จัดการใช้ประโยชน์จากการทำแผนที่เส้นทางของพนักงานเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงานทุกคนภายในบริษัทและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้านบุคลากร

เมื่อพนักงานเลือกที่จะอยู่ต่อโดยสมัครใจ ผู้จัดการสามารถใช้เวลานั้นในการสร้างแหล่งบุคลากรที่มีความสามารถสูงแทนที่จะต้องรับมือกับอัตราการลาออกของพนักงานที่สูง นอกจากนี้ยังช่วยให้พวกเขาจัดลำดับความสำคัญของทรัพยากร งบประมาณ ฯลฯ และทำให้บทบาทของพนักงานชัดเจนขึ้น

นอกจากนี้ ด้วยข้อมูลเชิงลึกจากแผนที่การเดินทางของพนักงาน ผู้นำและผู้จัดการสามารถค้นหาวิธีในการออกแบบงานและสวัสดิการเพื่อ ดึงดูดบุคลากรคุณภาพสูง และมีกลุ่มผู้สมัครที่สนใจพร้อมสำหรับการจ้างงานตามความต้องการของพวกเขา

5 ขั้นตอนการเดินทางของพนักงานที่ควรรู้

พนักงานแต่ละคนจะผ่านขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ช่วงเวลาที่สมัครงานจนถึงวันที่ออกจากองค์กร การเดินทางนี้ครอบคลุมห้าขั้นตอนของวงจรชีวิตของพนักงาน:

ขั้นตอนที่ 1: การสรรหา

ขั้นตอนการสรรหาบุคลากรประกอบด้วยทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจ้างพนักงาน รวมถึงข้อพิจารณาที่สำคัญ เช่น:

  • ใช้เวลานานเท่าไรและมีค่าใช้จ่ายเท่าไรในการจ้างผู้สมัครที่มีศักยภาพ
  • อัตราการตอบรับข้อเสนองาน
  • คุณภาพของพนักงานใหม่
  • ความน่าสนใจของประกาศรับสมัครงานของบริษัท
  • ระดับการมีส่วนร่วมของผู้สมัครในระหว่างกระบวนการสัมภาษณ์

ทีมสรรหามักใช้แม่แบบ HRเพื่อปรับปรุงขั้นตอนนี้ของกระบวนการจ้างงาน

ปรับปรุงความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับประเภทของบุคลากรที่องค์กรของคุณต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยเทมเพลตนี้
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
ปรับปรุงความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับประเภทของบุคลากรที่องค์กรของคุณต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยเทมเพลตนี้

ตัวอย่างเช่นแม่แบบแผนการจัดสรรบุคลากรของ ClickUpช่วยให้ทีม HR ของคุณสามารถสร้างแผนการจัดสรรบุคลากรที่ครอบคลุมซึ่ง:

  • แสดงภาพความพร้อมของสมาชิกแต่ละคนในทีม
  • อำนวยความสะดวกในการมอบหมายงานตามความพร้อม
  • ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของสมาชิกทีมทุกคนและทักษะของพวกเขา

ผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรสามารถใช้แผนนี้เป็นโครงสร้างหลักในการจ้างพนักงานตามทักษะ ความเชี่ยวชาญ และงบประมาณที่มีอยู่

🎯อ่านเพิ่มเติม:10 แม่แบบแผนการจัดหาบุคลากรฟรีสำหรับนักสรรหาบุคลากร

ขั้นตอนที่ 2: การเริ่มต้นใช้งาน

ระยะการปรับตัวหมายถึงช่วงสองสามสัปดาห์แรกในการทำงาน เมื่อพนักงานใหม่ทำความคุ้นเคยกับกระบวนการและบุคลากรของบริษัท

ทีมทรัพยากรบุคคลมักจะจัดทำคู่มือพนักงานเพื่อช่วยให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวและเริ่มงานได้เร็วขึ้น รวมถึงชี้แจงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ซึ่งสามารถดำเนินการได้ด้วยความช่วยเหลือจากซอฟต์แวร์สำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่เช่นกัน

กระบวนการปฐมนิเทศพนักงานที่ออกแบบและดำเนินการอย่างดีช่วยให้พนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นในบทบาทของตนและสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับองค์กร

ขั้นตอนที่ 3: การพัฒนา

ระยะการพัฒนาเน้นที่การช่วยเหลือพนักงานให้พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญของตนในอัตราที่แตกต่างกัน

มันเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อวัดผลผลิตและผลลัพธ์ ประเมินทักษะด้านอ่อน เช่น การทำงานเป็นทีม และเข้าใจความทะเยอทะยานในอาชีพ ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการสามารถเสนอโอกาสสำหรับการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมได้ นอกจากนี้ยังสร้างโอกาสสำหรับการก้าวหน้าแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น การเปลี่ยนบทบาท การเลื่อนตำแหน่ง เป็นต้น

ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถใช้ซอฟต์แวร์การจัดการความสามารถหลากหลายประเภทเพื่อขับเคลื่อนการริเริ่มต่าง ๆ บางบริษัทยังช่วยพนักงานพัฒนาทักษะหรือปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานผ่าน โปรแกรมฝึกอบรมโดยใช้ซอฟต์แวร์ฝึกอบรมเฉพาะทาง

ขั้นตอนที่ 4: การรักษา

ระยะการรักษาไว้หมายถึงการรักษาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน การส่งเสริมการพัฒนาของพวกเขา และการส่งเสริมให้พวกเขามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในความสำเร็จของบริษัท

ในขั้นตอนนี้ บริษัทต้องมั่นใจว่าพนักงานรู้สึกเชื่อมโยงกับภารกิจของบริษัท และมีความกระตือรือร้นที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดของตน

องค์กรใช้ กลยุทธ์ในการรักษาบุคลากร เช่น:

  • นโยบายการลาหยุดงานของผู้ปกครองที่ครอบคลุม
  • ตัวเลือกสำหรับการลาหยุดงานแบบขยายเวลาและการลาศึกษาต่อ
  • โปรแกรมรางวัลและการยกย่อง
  • ESOPs และรางวัลเงินสดสำหรับผู้ปฏิบัติงานยอดเยี่ยม
  • โอกาสในการทำงานทางไกลหรือแบบผสมผสาน
  • เฉลิมฉลองวันครบรอบการทำงาน วันเกิด และอื่นๆ

ขั้นตอนที่ 5: ออก

ขั้นตอนการออกจากงานหมายถึงพนักงานที่ออกจากบริษัท (ไม่ว่าจะเป็นการเกษียณอายุ การเปลี่ยนแปลงในชีวิต หรือโอกาสในองค์กรอื่น) ในขั้นตอนนี้ ทีมทรัพยากรบุคคลจะดำเนินการสัมภาษณ์การออกจากงานเพื่อทำความเข้าใจว่ามีอะไรผิดพลาดในประสบการณ์ของพนักงานและเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น

6 ขั้นตอนในการสร้างแผนที่เส้นทางประสบการณ์พนักงาน

การรับฟังความคิดเห็นของพนักงานในทุกขั้นตอนของการเดินทางภายในองค์กรเป็นรากฐานของแผนที่ประสบการณ์พนักงานที่แข็งแกร่ง แต่คุณจะเริ่มต้นจากตรงไหน?

มาดูขั้นตอนการสร้างแผนที่การเดินทางของพนักงานเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการเฉพาะบุคคลของพนักงานของคุณ

ใช้รายการตรวจสอบ 6 ขั้นตอนนี้เพื่อสร้างแผนที่ที่ครอบคลุมซึ่งเน้นจุดสำคัญ ช่วงเวลาสำคัญ และปัจจัยที่สำคัญต่อพนักงานของคุณ

ขั้นตอนที่ 1: กำหนดบุคลิกภาพของพนักงานของคุณ

ขั้นตอนแรกในการทำแผนที่ประสบการณ์ของพนักงานคือการแบ่งกลุ่มพนักงานของคุณและสร้างบุคลิกภาพของพนักงาน หลีกเลี่ยงการสร้างบุคลิกภาพของพนักงานของคุณบนข้อมูลเช่นข้อมูลประชากรศาสตร์. แทนที่นั้น ให้แบ่งกลุ่มพนักงาน ตามบทบาทงาน (เช่น ผู้ทำงานรายบุคคล, ผู้นำทีม, เป็นต้น), กลุ่ม (เช่น พนักงานทางไกลหรือพนักงานประจำสำนักงาน, พนักงานใหม่หรือผู้จัดการที่มีประสบการณ์, เป็นต้น), หน้าที่ (เช่น การเงิน, การตลาด, เป็นต้น), และ ระดับ.

ตัวอย่างเช่น แผนที่ประสบการณ์ของพนักงานสำหรับนักออกแบบระดับเริ่มต้นจะแตกต่างจากแผนที่ประสบการณ์ของผู้จัดการการตลาดระดับกลาง

เมื่อคุณได้กำหนดบุคลิกภาพของพนักงานแล้ว ให้จัดลำดับความสำคัญว่าบุคลิกภาพใดควรนำมาทำแผนผังก่อน

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อสร้างบุคลิกภาพของพนักงาน อย่าลืมรวมผู้สนับสนุนพนักงานและอดีตพนักงานที่อาจกลับมาเข้าร่วมบริษัทอีกครั้ง เพื่อให้เข้าใจความต้องการของพนักงานอย่างรอบด้าน และจุดที่องค์กรของคุณอาจพลาดไป

ขั้นตอนที่ 2: ระบุจุดสัมผัส

ต่อไป คุณต้องบันทึกการโต้ตอบตลอดระยะเวลาที่พนักงานอยู่ในองค์กรของคุณ ตั้งแต่การสรรหาจนถึงการลาออก รับข้อมูลจากทีมและแผนกต่างๆ เพื่อความคิดเห็นที่ครอบคลุมมากขึ้น

เพื่อระบุจุดสัมผัสที่เหมาะสม ให้ดูประสบการณ์ของบุคลิกภาพของคุณผ่านห้าขั้นตอนสำคัญ และ กิจกรรมและการแทรกแซง ที่คุณมีอยู่ในแต่ละขั้นตอน:

  • การสรรหาบุคลากร: ประกาศรับสมัครงาน, กระบวนการสัมภาษณ์, การเจรจาและสรุปสัญญา
  • การปฐมนิเทศ: การมีปฏิสัมพันธ์ตั้งแต่วันแรกจนถึงพนักงานสามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
  • การพัฒนา: การประเมินผลการปฏิบัติงาน, โอกาสในการพัฒนาทักษะ, การฝึกอบรม, โอกาสในการเติบโต
  • การรักษาพนักงาน: องค์ประกอบของงานที่ช่วยดึงดูดและรักษาพนักงานให้มีความสุข เช่น สวัสดิการ นโยบายการลา ความพึงพอใจในงาน การยกย่อง เป็นต้น
  • ออก: การสัมภาษณ์เมื่อพนักงานลาออก, กระบวนการเลิกจ้าง

อีกทางเลือกหนึ่ง หากองค์กรของคุณมีระบบความก้าวหน้าของบทบาทที่กำหนดไว้ ให้ใช้ระยะเวลาเป็นตัวบ่งชี้ในการวางแผนประสบการณ์ของบุคลิกภาพของคุณ ใช้ตัวอย่างนี้และปรับแต่งตามความเหมาะสม:

  • วันศูนย์ (ก่อนวันแรก)
  • วันแรก
  • 30 วันแล้ว
  • 60 วันแล้ว
  • 90 วัน
  • ครบหนึ่งปี
  • สองปีผ่านไป
  • การออกจากงาน

ขั้นตอนที่ 3: ทำความเข้าใจความต้องการของพนักงาน

ขั้นตอนที่สามต้องการให้คุณ ทำแผนที่ความคิดเห็นของพนักงาน และ ผลกระทบของการมีปฏิสัมพันธ์แต่ละครั้ง ในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตของพนักงาน

ในการดำเนินการนี้ ให้รวมปัจจัยทั้งหมดที่อาจส่งผลต่อประสบการณ์ของพนักงานของคุณ ระบุขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณครอบคลุมประสบการณ์สำคัญของพนักงานทั้งหมด

ตัวอย่างเช่น สมมติว่าพนักงานของคุณอยู่ในขั้นตอนการสรรหา กระบวนการสำคัญที่ต้องทบทวนและจัดทำแผนผังประสบการณ์ของพนักงาน ได้แก่:

  • การโพสต์ตำแหน่งงานว่างบนแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง เช่น LinkedIn, Glassdoor เป็นต้น
  • การติดต่อผู้สมัครด้วยอีเมลหรือข้อความที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
  • ประสานงานการสัมภาษณ์กับทีมสรรหา
  • การสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามที่ปรับแต่งตามความต้องการ
  • การสื่อสารกับผู้สมัครเกี่ยวกับสถานะการสมัครของพวกเขา
  • การจัดกิจกรรมเครือข่ายแบบออนไลน์หรือแบบพบปะสำหรับผู้สมัครที่มีศักยภาพ
  • การจัดหาทรัพยากรและคู่มือวิธีการเกี่ยวกับวัฒนธรรมและค่านิยมของบริษัท
  • นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงสร้างทีมและเส้นทางอาชีพที่เป็นไปได้ภายในองค์กร

คุณสามารถวางแผนเส้นทางการทำงานของพนักงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น รายการหรือไทม์ไลน์

เมื่อระดมความคิดกับพนักงานเพื่อทำความเข้าใจเป้าหมายทางอาชีพของพวกเขาในที่ทำงาน ให้ใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้และพร้อมใช้งาน เช่นเทมเพลตเส้นทางอาชีพของ ClickUp

สร้างภาพเส้นทางอาชีพของสมาชิกแต่ละคนในทีมด้วยเทมเพลตเส้นทางอาชีพของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
สร้างภาพเส้นทางอาชีพของสมาชิกแต่ละคนในทีมด้วยเทมเพลตเส้นทางอาชีพของ ClickUp

เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับ:

  • การสร้างเส้นทางอาชีพที่ผสานความใฝ่ฝันในอาชีพส่วนบุคคลเข้ากับเป้าหมายขององค์กร
  • การสาธิตโอกาสสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงาน การเติบโต และการเรียนรู้
  • ติดตามความก้าวหน้าของพนักงานแต่ละคนในการบรรลุเป้าหมายทางวิชาชีพเพื่อการบริหารทีมที่มีประสิทธิภาพ
  • การวางแผนและกำหนดเป้าหมาย S.M.A.R.T. สำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีม

เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้เทมเพลตแผนเส้นทางอาชีพเพื่อระบุโอกาสในการเติบโตในสายงานและสนับสนุนพนักงานของคุณด้วยแผนที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายสำคัญ

ขั้นตอนที่ 4: วางแผนประสบการณ์ของพนักงานในปัจจุบัน

การวางแผนประสบการณ์ของพนักงานรวมถึงการผสาน ทุกช่วงเวลาสำคัญ ที่มีความหมายต่อพนักงานของคุณ นี่คือจุดที่แม่แบบแผนที่ความเห็นอกเห็นใจช่วยในการทำความเข้าใจความคิดของพนักงานของคุณ

คุณต้องทำแผนที่การเดินทางของพนักงานให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รวมถึงทรัพยากรที่สำคัญที่พนักงานต้องการและทุกกระบวนการที่พนักงานต้องทำให้เสร็จในทุกขั้นตอน

เนื่องจากมีหลายส่วนที่ต้องพิจารณา คุณจึงต้องการเครื่องมือที่มีภาพชัดเจนอย่างClickUp's Mind Mapsเพื่อแสดงแผนการเดินทางของพนักงานได้อย่างง่ายดาย:

แผนผังความคิด ClickUp
เชื่อมโยงความต้องการของพนักงานกับกระบวนการทำงานด้วยแผนผังความคิด ClickUp

ร่วมมือกับพนักงานเพื่อวางแผนเส้นทางการทำงานและอัปเดตเนื้อหาด้วยเครื่องมือแบบลากและวาง สร้างแผนผังความคิดตามงานหรือตามจุดต่างๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของเส้นทางการทำงานของพนักงานที่คุณต้องการวางแผน

ขั้นตอนที่ 5: ระบุช่องว่างด้วยข้อเสนอแนะจากพนักงานแบบเรียลไทม์

วิธีที่ดีที่สุดในการระบุช่องว่างและโอกาสในการสร้างคุณค่าภายในประสบการณ์ของพนักงานปัจจุบันของคุณ คือการได้รับข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับเป้าหมายของพนักงานของคุณ

คุณจำเป็นต้อง รู้ถึงความทะเยอทะยานทางอาชีพของพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าประสบการณ์ของพนักงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสอดคล้องกับความต้องการ

การวางแผนเป้าหมายของพนักงานเป็นเรื่องง่ายมากด้วยClickUp Goals:

ClickUp 3.0 Golas ฉบับง่าย
สร้างเป้าหมายส่วนตัวและติดตามความคืบหน้าได้เพียงคลิกเดียว

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อกำหนด เป้าหมายที่สามารถติดตามได้ ตลอดเส้นทางการทำงานของพนักงาน ไม่ว่าคุณจะกำหนด OKRs, คะแนนประเมินพนักงานรายสัปดาห์ หรืออื่นๆ เป้าหมายทั้งหมดของคุณสามารถกำหนดได้พร้อมกรอบเวลาที่ชัดเจนและเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ นอกจากนี้ ผู้จัดการยังสามารถประหยัดเวลาได้ด้วยกระบวนการติดตามความคืบหน้าที่ทำงานโดยอัตโนมัติ

เมื่อคุณได้กำหนดเป้าหมายแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะจัดตั้งกลไกสำหรับการรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานตามขั้นตอนหรือตามเวลาที่เหมาะสม พบปะกับพนักงานในจุดที่พวกเขาอยู่และ รับความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาและสดใหม่ เกี่ยวกับเส้นทางความเป็นพนักงานของพวกเขา

ใช้คำถามต่อไปนี้เพื่อค้นหาแบบแผนในแต่ละขั้นตอน:

  • ขั้นตอนใดบ้างที่มีการให้ข้อเสนอแนะเชิงบวกหรือเชิงลบ?
  • มีความรู้สึกที่เหมือนกันในแต่ละขั้นตอนหรือไม่? สามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีหรือไม่?
  • คุณกำลังขอความคิดเห็นทันทีแทนที่จะรอเวลาที่เหมาะสมหรือไม่?

ตัวอย่างเช่น หากพนักงานร้องเรียนเกี่ยวกับคำอธิบายงานที่ไม่ถูกต้องเมื่อเทียบกับความรับผิดชอบประจำวันของพวกเขา คุณสามารถแก้ไขคำอธิบายงานในขั้นตอนการจ้างงานได้

นี่คือ รายการตรวจสอบเครื่องมือ ที่ควรใช้และรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด:

  • แบบสำรวจแบบไม่ระบุตัวตนสำหรับการเริ่มต้นงาน
  • แบบสำรวจ NPS พร้อมคำถามติดตามแบบข้อความเปิด
  • สัมภาษณ์ส่วนตัวแบบตัวต่อตัว
  • แบบสำรวจความผูกพันของพนักงานประจำปี
  • การสัมภาษณ์เมื่อออกจากงาน
  • รีวิวออนไลน์จากพนักงานปัจจุบันหรืออดีตพนักงานบนเว็บไซต์เช่น Indeed, Glassdoor, เป็นต้น
  • กล่องข้อเสนอแนะเสมือนจริง

ขั้นตอนที่ 6: ดำเนินการเปลี่ยนแปลงและวัดความสำเร็จ

จากข้อมูลที่ได้รับกลับมา ถึงเวลาที่จะ นำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติ แล้ว คุณจะเริ่มต้นที่ไหนและอย่างไร?

เมื่อคุณเข้าใจความคิดเห็นและผลกระทบที่มีต่อประสบการณ์ของพนักงานแล้ว คุณจะต้องจัดลำดับความสำคัญของความคิดเห็นที่ควรดำเนินการก่อน นอกจากนี้ คุณยังต้องพิจารณาถึงงบประมาณและความต้องการทรัพยากรสำหรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ด้วย

หลังจากดำเนินการเปลี่ยนแปลงแล้ว ให้ปรับปรุงเส้นทางการทำงานของพนักงานและ ประเมินผลเป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันของพนักงาน การวัดความสำเร็จของเส้นทางการทำงานของพนักงานมีความสำคัญเท่ากับการสร้างเส้นทางเหล่านั้น

ใช้ClickUp Brainเพื่อเร่งกระบวนการรวบรวมข้อมูลของคุณอย่างรวดเร็ว มีเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามตัวเพื่อช่วยคุณจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของคุณ, อัตโนมัติภารกิจ, ตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน, และสร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งให้เหมาะกับทีมของคุณ—พร้อมผู้ช่วย AI เป็นคู่หู

ใช้ ClickUp AI เพื่อเขียนได้เร็วขึ้นและปรับแต่งข้อความ อีเมลตอบกลับ และอื่นๆ ของคุณให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น
ให้ ClickUp Brain เขียนคำตอบอีเมลและปรับแต่งข้อความของคุณให้สมบูรณ์แบบได้เพียงไม่กี่คลิก

นี่คือคำแนะนำการใช้งานเครื่องมือ AI สามตัวที่คุณสามารถใช้ได้:

  • ผู้จัดการความรู้ด้วย AI: ช่วยให้คุณได้รับคำตอบที่รวดเร็ว ถูกต้อง และสอดคล้องกับบริบทสำหรับข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของคุณซึ่งถูกบันทึกไว้ใน ClickUp เช่น ตำแหน่งปัจจุบันของพวกเขา โครงการที่พวกเขาเกี่ยวข้องอยู่ เป็นต้น
  • ผู้จัดการโครงการ AI: ช่วยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้ เช่น การอัปเดตความคืบหน้าและรายงานสถานะสำหรับพนักงานของคุณ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการทำงานที่ต้องทำด้วยตนเอง เช่น การสร้างรายงานผลการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการเสร็จสิ้นงาน และอื่นๆ
  • AI Writer สำหรับการทำงาน: ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเขียนเพื่อช่วยให้คุณปรับปรุงเอกสาร รูปแบบการเขียน น้ำเสียง และการตอบกลับให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น เครื่องมือนี้ยังช่วยให้คุณสร้างตาราง บันทึกการสนทนา และเทมเพลตสำหรับพนักงานของคุณได้อีกด้วย การใช้งานทั่วไปรวมถึงการตรวจสอบข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และการสะกดคำในเอกสารโครงการ การสร้างอีเมลสำหรับการสื่อสารภายในองค์กร เป็นต้น
การสร้างอีเมลด้วย ClickUp Brain
ใช้ ClickUp Brain เพื่อสร้างอีเมลที่มีประสิทธิภาพภายในไม่กี่วินาที

ใช้ความช่วยเหลือจาก AI และนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สิ่งที่ควรรวมไว้ในแผนที่การเดินทางของพนักงาน

แผนที่เส้นทางของพนักงานที่มีประสิทธิภาพต้องมีองค์ประกอบที่จำเป็นและเกณฑ์มาตรฐานที่ควรปฏิบัติตาม ใช้เคล็ดลับเหล่านี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพของแผนที่เส้นทางของคุณ:

รวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงาน

นำข้อเสนอแนะของพนักงานมาใช้ด้วยเทมเพลตข้อเสนอแนะพนักงานของ ClickUpเพื่อสร้างประสบการณ์การทำงานที่ครอบคลุมและเป็นธรรมมากขึ้น พร้อมทั้งลดช่องว่างระหว่างความคาดหวังของพนักงาน

เรียนรู้ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ วัฒนธรรมองค์กร เงินเดือน สวัสดิการ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้วยเทมเพลตข้อเสนอแนะจากพนักงานของ ClickUp
ดาวน์โหลดเทมเพลตนี้
เรียนรู้ความคิดเห็นของพนักงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ วัฒนธรรมองค์กร เงินเดือน สวัสดิการ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้วยเทมเพลตข้อเสนอแนะจากพนักงานของ ClickUp

ใช้เทมเพลตนี้เพื่อทำความเข้าใจว่าพนักงานของคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับบริษัท วัฒนธรรมองค์กร การบริหารจัดการ ฯลฯ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานที่มีคุณค่าและติดตามความรู้สึกของพวกเขาตลอดเวลา

แนวคิดคือการประเมินสภาพจิตใจปัจจุบันของพนักงานของคุณและประเมินสภาวะอารมณ์ของพวกเขาในทุกขั้นตอน—งานสำหรับเครื่องมือแบบครบวงจรอย่างแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคล ClickUp:

แพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลของ ClickUp
ทำให้การจ้างงาน การปฐมนิเทศ และการพัฒนาพนักงานง่ายขึ้นด้วยแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจรของ ClickUp

ใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์นี้เพื่อรวบรวมข้อมูลป้อนกลับทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และสร้างประสบการณ์การเริ่มต้นงานที่ดีที่สุด เครื่องมือนี้มีการแสดงผลที่ปรับแต่งได้เพื่อให้ทีมทำงานสอดคล้องกันและสร้างศูนย์กลางสำหรับข้อมูลพนักงานที่สำคัญ

ใช้ซอฟต์แวร์แบบอไจล์เพื่อปรับปรุงการวางแผนเส้นทางของพนักงาน

การรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานในเวลาที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ และการคาดหวังให้ทีมทำสิ่งนี้ด้วยตนเองถือเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรและเวลาอันมีค่า นี่คือจุดที่การใช้ซอฟต์แวร์แบบ Agile เช่น ClickUp เพื่อนำวิธีการแบบ Agile มาใช้จะเห็นผล คุณจะสามารถ:

  • รวบรวมความคิดเห็นจากพนักงานในทุกจุดสัมผัสแบบเรียลไทม์ และรับ ข้อมูลเชิงลึกที่ทันสมัย เกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขาทันทีที่เกิดขึ้น
  • ติดตามการเปลี่ยนแปลง และการปรับปรุงที่ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของพนักงาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อกังวลของพนักงานได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
  • รวบรวมความคิดเห็นที่แตกต่างกันจากทีม แผนก และบทบาทต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ทำงานได้ดีและ ขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันของทีม
  • วนซ้ำและปรับกระบวนการทำแผนที่เส้นทางของพนักงานให้เหมาะสม และให้แน่ใจว่ายังคงมีความ เกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพ
  • ให้พนักงานมีส่วนร่วมในกระบวนการทำแผนที่การเดินทางของพนักงาน และ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วม ของพวกเขา

เคล็ดลับมืออาชีพ: ผสานโปรแกรมประสบการณ์พนักงานของคุณ เข้ากับระบบซอฟต์แวร์ HRของคุณ และสร้างตัวกระตุ้นเพื่อส่งคำขอความคิดเห็นเมื่อพนักงานทำภารกิจบางอย่างเสร็จสิ้น, บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้, และอื่น ๆ อีกมากมาย

วิเคราะห์แต่ละขั้นตอนจากหลายมุมมอง

แต่ละช่วงของเส้นทางพนักงานมีความเป็นเอกลักษณ์ จำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนในองค์ประกอบต่างๆ ของมัน

ตัวอย่างเช่น การมองสถานการณ์จากมุมมองของพนักงานเพียงอย่างเดียวอาจมองข้ามปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางธุรกิจที่กำลังเผชิญอยู่

พิจารณาสถานการณ์นี้: สมมติว่าคุณกำลังวิเคราะห์ "ระยะการพัฒนา" ของเส้นทางการทำงานของพนักงาน ขณะที่คุณมุ่งเน้นเฉพาะประสบการณ์ของพนักงาน คุณอาจพบความต้องการในการเพิ่มโอกาสในการฝึกอบรม

อย่างไรก็ตาม หากคุณพิจารณาปัจจัยเพิ่มเติม เช่น การเปลี่ยนแปลงล่าสุดในเทคโนโลยีและมาตรฐานอุตสาหกรรม คุณอาจตระหนักได้ว่าการขาดแคลนทรัพยากรการฝึกอบรมเกิดจากการจำกัดงบประมาณและเอกสารการฝึกอบรมที่ล้าสมัย ซึ่งเป็นมุมมองที่ลึกซึ้งและกว้างขวางมากขึ้นสำหรับการทำงานร่วมกับทีมของคุณ

ประเมินเป้าหมายสุดท้ายของคุณและคำนึงถึงผู้ที่คุณเกี่ยวข้อง

การรวมบทบาทที่เกี่ยวข้องหลากหลายไว้ในกระบวนการประเมินจะช่วยให้คุณกำหนดแผนเส้นทางของพนักงานได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น ทีมทรัพยากรบุคคล ตัวแทนฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม ตัวแทนพนักงานจากหลากหลายแผนก ทีมสื่อสารองค์กร และผู้จัดการระดับแนวหน้า

การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจ:

  • การเดินทางในอุดมคติของคุณควรมีลักษณะอย่างไร
  • การเดินทางของพนักงานของคุณจะส่งผลต่อเครื่องมือและระบบขององค์กรอย่างไร
  • ปัญหาที่คุณกำลังพยายามแก้ไข
  • วิธีการวัดความสำเร็จและปรับให้สอดคล้องกับเป้าหมายสุดท้ายขององค์กร

สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในแผนที่เส้นทางของพนักงาน

ตอนนี้เรามาดูสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในแผนที่การเดินทางของพนักงานกัน

อย่าใช้แนวทางเดียวที่เหมาะกับทุกคน

ไม่มีพนักงานสองคนที่เหมือนกัน และเส้นทางของพนักงานกับองค์กรก็ไม่เหมือนกันเช่นกัน พนักงานแต่ละคนนำประสบการณ์ ทักษะ และความมุ่งมั่นที่เป็นเอกลักษณ์มาสู่โต๊ะทำงาน หากคุณไม่ปรับแต่งเส้นทางของพนักงานให้เหมาะสมกับความต้องการและเป้าหมายของแต่ละบุคคล คุณจะไม่สามารถขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม ความพึงพอใจ และประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้นได้

ใช้เครื่องมือเช่นแผนผังความคิด, โน้ตติดผนัง, หรือClickUp Whiteboardsเพื่อ สร้างแผนที่การเดินทางของพนักงานที่ปรับแต่งได้ ซึ่งได้ผล:

ClickUp 3.0 กระดานไวท์บอร์ดสำหรับการทำงานร่วมกัน
ร่วมมือกับทีมและใช้กระดานไวท์บอร์ดเสมือนจริงเพียงหนึ่งเดียวในโลก

ClickUp Whiteboards ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนความคิดของทีมให้เป็นการกระทำที่ประสานกันได้จากที่เดียว

การมีแม่แบบเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ต้องกลัวที่จะปรับให้เข้ากับตัวคุณเอง และสร้างแผนที่การเดินทางของพนักงานที่ปรับแต่งให้เหมาะกับบุคลิกของพนักงานที่หลากหลาย

อย่าลืมปรับปรุงแผนผังเส้นทางของพนักงานของคุณอยู่เสมอ

แน่นอนว่าแผนที่การเดินทางของพนักงานแต่ละแผนกจะแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม มันเป็นสิ่งที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและต้องเปลี่ยนแปลงตามการเติบโตขององค์กรและความต้องการของพนักงานที่เปลี่ยนแปลงไป ควรทบทวนแผนที่ของคุณอยู่เสมอและทำการเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนความเป็นจริงในปัจจุบัน

การสร้างแผนที่เส้นทางของพนักงาน: สรุป

  • กำหนดบุคลิกภาพของพนักงานของคุณ
  • ระบุจุดสัมผัสทั้งหมดเพื่อวัดผล
  • เข้าใจความต้องการของพนักงานในทุกขั้นตอน
  • แผนที่ประสบการณ์ของพนักงานปัจจุบันจากมุมมองต่าง ๆ
  • ใช้ข้อมูลย้อนกลับภายในเพื่อระบุช่องว่างในประสบการณ์
  • ปรับแต่งและพัฒนาเส้นทางของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งประเมินผลใหม่เป็นระยะ
  • ให้จดจำเป้าหมายปลายทางไว้ในใจ

ผลกระทบสามประการของการทำแผนที่เส้นทางประสบการณ์พนักงานที่ดี

การวางแผนเส้นทางการทำงานของพนักงานมีผลกระทบต่อองค์กรในสามด้านที่เชื่อมโยงกัน:

สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นพนักงานเป็นศูนย์กลาง

เมื่อคุณกำลังรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงานและดำเนินการอย่างมีข้อมูล คุณจะเข้าใจช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดและวิธีที่พวกมันส่งผลต่อประสบการณ์ของพนักงาน

ด้วยข้อมูลเชิงลึกเชิงกลยุทธ์และข้อมูล เกี่ยวกับตัวชี้วัดสำคัญ เช่น การลาออก การมีส่วนร่วม และประสิทธิภาพการทำงาน วัฒนธรรมการทำงานและกระบวนการคิดของคุณจะมุ่งเน้นไปที่พนักงานมากขึ้น

เพิ่มอัตราการพึงพอใจของลูกค้า

เมื่อพนักงานของคุณให้บริการด้วยความรู้สึกถึงเป้าหมายที่ค้นพบใหม่ ลูกค้าของคุณจะพึงพอใจมากขึ้นกับคุณภาพการบริการที่สูงขึ้น เมื่ออัตราการพึงพอใจของลูกค้าพุ่งสูงขึ้น ลูกค้าจำนวนมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นผู้ภักดีต่อแบรนด์ของคุณและเป็นผู้สนับสนุนแบรนด์ในระยะยาว

เพิ่มแรงจูงใจในหมู่พนักงาน

การแผนที่การเดินทางของพนักงานเผยให้เห็นแง่มุมที่ซ่อนอยู่ของประสบการณ์ของพนักงานของคุณ ประสบการณ์ที่มองไม่เห็นเหล่านี้เป็นโอกาสสองเท่าในการตอบสนองและเกินความต้องการของพนักงาน เมื่อ ประสบการณ์ของพนักงานดีขึ้น พนักงานของคุณจะมีความสุขและมีแรงจูงใจมากขึ้น

สร้างเส้นทางประสบการณ์พนักงานเชิงบวกตั้งแต่วันแรกด้วย ClickUp

การเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของพนักงานเริ่มต้นด้วยการวางแผนเส้นทางของแต่ละบุคคลและรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานในทุกขั้นตอน การใช้ซอฟต์แวร์ที่มีความยืดหยุ่นเช่น ClickUp จะช่วยให้คุณเข้าใจเป้าหมายทางอารมณ์ จิตใจ และอาชีพของพนักงานได้ดียิ่งขึ้น คุณจะสามารถเชื่อมต่อกับพนักงานในช่วงเวลาสำคัญและรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ผลสำหรับพวกเขา

ข้อมูลเชิงลึกที่คุณได้จากการทำแผนที่เส้นทางของพนักงานจะช่วยให้คุณปรับปรุงและเชี่ยวชาญประสบการณ์ของพนักงานได้ ด้วยการดำเนินการอย่างทันท่วงที องค์กรของคุณจะสามารถสร้างตำแหน่งที่มั่นคงในใจของพนักงานและได้รับความภักดีในระยะยาว

ใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคนิคการสร้างภาพที่มีผลกระทบนี้ด้วย ClickUp และสร้างแผนที่เส้นทางของพนักงานที่มีความหมายซึ่งเต็มไปด้วยทุกช่วงเวลาที่สำคัญสมัครเลย!

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

1. คุณจะวาดแผนที่ประสบการณ์ได้อย่างไร?

เพื่อสร้างแผนที่ประสบการณ์ของพนักงาน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  • ขั้นตอนที่ 1: เรียนรู้เกี่ยวกับเป้าหมายและความต้องการของพนักงานของคุณ ใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างบุคลิกภาพของพนักงานของคุณ
  • ขั้นตอนที่ 2: ระบุบุคลิกภาพ (persona) ที่ควรให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก รวมถึงจุดสัมผัส (touchpoint) ภายในประสบการณ์ของพนักงานในแต่ละห้าขั้นตอน ได้แก่ การสรรหา การปฐมนิเทศ การพัฒนา การรักษาพนักงาน และการออกจากองค์กร
  • ขั้นตอนที่ 3: แผนผังเส้นทางการทำงานของพนักงานสำหรับแต่ละบุคคล
  • ขั้นตอนที่ 4: รวบรวมความคิดเห็นจากพนักงาน
  • ขั้นตอนที่ 5: ระบุโอกาสในการปรับปรุงและสร้างคุณค่า
  • ขั้นตอนที่ 6: ดำเนินการเปลี่ยนแปลงและวัดผลแผนที่เส้นทางของพนักงานเพื่อความสำเร็จ