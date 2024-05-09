วิธีสร้างแผนที่เส้นทางประสบการณ์พนักงาน

ดาวเหนือของพนักงานทุกคนคือการทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการทำงาน อย่างไรก็ตาม มีเพียง41%ของพนักงานในปัจจุบันที่รู้สึกว่าตนเองกำลังทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
การปิดช่องว่างด้านทักษะการแสดงและปลดล็อกการเติบโตของพนักงานเป็นความรับผิดชอบขององค์กร วิธีที่มีประสิทธิภาพในการทำเช่นนี้คือการวางแผนเส้นทางของทีมโดยใช้แผนที่เส้นทางของพนักงาน เมื่อทำอย่างถูกต้อง จะช่วยเพิ่มการรักษาพนักงาน เพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน และปรับปรุงประสบการณ์โดยรวม
ในคู่มือนี้ เราจะสำรวจเรื่อง การวางแผนเส้นทางการทำงานของพนักงาน รวมถึงคำจำกัดความ ประโยชน์ที่องค์กรของคุณจะได้รับ และวิธีการสร้างแผนดังกล่าวใน 6 ขั้นตอนง่ายๆ
อะไรคือการสร้างแผนที่เส้นทางของพนักงาน?
เส้นทางการทำงานของพนักงานครอบคลุมทุกสิ่งที่บุคคลทำ รู้สึก และซึมซับตั้งแต่เห็นคำอธิบายงานของคุณบนเว็บไซต์หางาน จนถึงวันที่พวกเขาออกจากองค์กรของคุณ
กรอบงานนี้—ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของฝ่ายทรัพยากรบุคคล—ช่วยให้ผู้จัดการสามารถประเมิน ทุกแง่มุมของประสบการณ์ของพนักงาน ตลอดระยะเวลาการทำงานกับองค์กร
การแผนที่การเดินทางของพนักงานช่วยให้คุณสามารถมองเห็นประสบการณ์ของพนักงานแต่ละคนในบริษัทของคุณได้ ตั้งแต่การสรรหาจนถึงวันที่พวกเขาออกจากบริษัท เป้าหมายคือ:
- ระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุงภายในประสบการณ์ของพนักงานในปัจจุบัน
- สร้างโอกาสเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับงานของพนักงาน และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน
- รวบรวมความคิดเห็นแบบเรียลไทม์จากพนักงานเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผลสำหรับพวกเขาและสิ่งที่ไม่ได้ผล
- ประเมินระดับความพึงพอใจของพนักงานและดำเนินการแก้ไขเพื่อปรับปรุง
- เขียนคำอธิบายงานที่แม่นยำและเกี่ยวข้องมากขึ้น
- แจ้งงบประมาณของคุณและจัดสรรให้กับพื้นที่ที่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ประโยชน์ของการทำแผนที่ประสบการณ์ของพนักงานสำหรับพนักงานและผู้จัดการ
พนักงานที่มีแรงจูงใจและมีส่วนร่วมเป็นแรงขับเคลื่อนความสำเร็จให้กับองค์กรของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่สามารถสร้างคุณค่าให้กับพนักงานได้ หากคุณไม่รู้ว่าปัจจุบันคุณกำลังดำเนินการอย่างไรหรือสิ่งที่พวกเขาเห็นว่าสำคัญ เข้าสู่แผนที่เส้นทางของพนักงาน
การใช้แผนที่เส้นทางประสบการณ์ของพนักงานมีประโยชน์หลายประการสำหรับทั้งพนักงานและผู้จัดการ
การแผนที่ประสบการณ์ของพนักงานช่วยพนักงานได้อย่างไร
ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการทำแผนที่เส้นทางการทำงานของพนักงานช่วยให้องค์กรค้นหาวิธีในการเพิ่มพูนความพึงพอใจของพนักงาน
เมื่อบริษัทดำเนินการเพื่อแก้ไขช่องว่างในประสบการณ์ของพนักงาน พนักงานจะเริ่ม รู้สึกมีความสุขมากขึ้น ในงานของพวกเขา
พวกเขาจะมีแรงจูงใจมากขึ้นในการส่งมอบงานที่มีคุณภาพสูง
การแผนที่ประสบการณ์ของพนักงานช่วยผู้จัดการอย่างไร
แผนที่การเดินทางของพนักงานคือประตูสู่การเข้าใจว่าพนักงานของคุณกำลังปฏิบัติงานอย่างไร และอะไรคือสิ่งที่ขัดขวางพวกเขาไม่ให้ประสบความสำเร็จ คิดถึงมันเหมือนกับการรวมประสบการณ์ของพนักงานของคุณไว้ในรูปแบบที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายผ่านทางการใช้ภาพ
แผนที่ภาพ เช่น แผนที่การเดินทางของพนักงาน ช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้นำเข้าใจประสบการณ์ของพนักงานกับองค์กรได้ดีขึ้นมาก มัน ทำให้พวกเขารู้ว่าอะไรกำลังทำงาน ในประสบการณ์ของพนักงานในปัจจุบันและอะไรที่ไม่ได้ผล
ผู้จัดการใช้ประโยชน์จากการทำแผนที่เส้นทางของพนักงานเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของพนักงานทุกคนภายในบริษัทและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้านบุคลากร
เมื่อพนักงานเลือกที่จะอยู่ต่อโดยสมัครใจ ผู้จัดการสามารถใช้เวลานั้นในการสร้างแหล่งบุคลากรที่มีความสามารถสูงแทนที่จะต้องรับมือกับอัตราการลาออกของพนักงานที่สูง นอกจากนี้ยังช่วยให้พวกเขาจัดลำดับความสำคัญของทรัพยากร งบประมาณ ฯลฯ และทำให้บทบาทของพนักงานชัดเจนขึ้น
นอกจากนี้ ด้วยข้อมูลเชิงลึกจากแผนที่การเดินทางของพนักงาน ผู้นำและผู้จัดการสามารถค้นหาวิธีในการออกแบบงานและสวัสดิการเพื่อ ดึงดูดบุคลากรคุณภาพสูง และมีกลุ่มผู้สมัครที่สนใจพร้อมสำหรับการจ้างงานตามความต้องการของพวกเขา
5 ขั้นตอนการเดินทางของพนักงานที่ควรรู้
พนักงานแต่ละคนจะผ่านขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ช่วงเวลาที่สมัครงานจนถึงวันที่ออกจากองค์กร การเดินทางนี้ครอบคลุมห้าขั้นตอนของวงจรชีวิตของพนักงาน:
ขั้นตอนที่ 1: การสรรหา
ขั้นตอนการสรรหาบุคลากรประกอบด้วยทุกขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจ้างพนักงาน รวมถึงข้อพิจารณาที่สำคัญ เช่น:
- ใช้เวลานานเท่าไรและมีค่าใช้จ่ายเท่าไรในการจ้างผู้สมัครที่มีศักยภาพ
- อัตราการตอบรับข้อเสนองาน
- คุณภาพของพนักงานใหม่
- ความน่าสนใจของประกาศรับสมัครงานของบริษัท
- ระดับการมีส่วนร่วมของผู้สมัครในระหว่างกระบวนการสัมภาษณ์
ทีมสรรหามักใช้แม่แบบ HRเพื่อปรับปรุงขั้นตอนนี้ของกระบวนการจ้างงาน
ตัวอย่างเช่นแม่แบบแผนการจัดสรรบุคลากรของ ClickUpช่วยให้ทีม HR ของคุณสามารถสร้างแผนการจัดสรรบุคลากรที่ครอบคลุมซึ่ง:
- แสดงภาพความพร้อมของสมาชิกแต่ละคนในทีม
- อำนวยความสะดวกในการมอบหมายงานตามความพร้อม
- ให้ภาพรวมที่ครอบคลุมของสมาชิกทีมทุกคนและทักษะของพวกเขา
ผู้จัดการฝ่ายสรรหาบุคลากรสามารถใช้แผนนี้เป็นโครงสร้างหลักในการจ้างพนักงานตามทักษะ ความเชี่ยวชาญ และงบประมาณที่มีอยู่
🎯อ่านเพิ่มเติม:10 แม่แบบแผนการจัดหาบุคลากรฟรีสำหรับนักสรรหาบุคลากร
ขั้นตอนที่ 2: การเริ่มต้นใช้งาน
ระยะการปรับตัวหมายถึงช่วงสองสามสัปดาห์แรกในการทำงาน เมื่อพนักงานใหม่ทำความคุ้นเคยกับกระบวนการและบุคลากรของบริษัท
ทีมทรัพยากรบุคคลมักจะจัดทำคู่มือพนักงานเพื่อช่วยให้พนักงานใหม่สามารถปรับตัวและเริ่มงานได้เร็วขึ้น รวมถึงชี้แจงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ซึ่งสามารถดำเนินการได้ด้วยความช่วยเหลือจากซอฟต์แวร์สำหรับการปฐมนิเทศพนักงานใหม่เช่นกัน
กระบวนการปฐมนิเทศพนักงานที่ออกแบบและดำเนินการอย่างดีช่วยให้พนักงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นในบทบาทของตนและสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับองค์กร
ขั้นตอนที่ 3: การพัฒนา
ระยะการพัฒนาเน้นที่การช่วยเหลือพนักงานให้พัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญของตนในอัตราที่แตกต่างกัน
มันเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อวัดผลผลิตและผลลัพธ์ ประเมินทักษะด้านอ่อน เช่น การทำงานเป็นทีม และเข้าใจความทะเยอทะยานในอาชีพ ซึ่งช่วยให้ผู้จัดการสามารถเสนอโอกาสสำหรับการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมได้ นอกจากนี้ยังสร้างโอกาสสำหรับการก้าวหน้าแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น การเปลี่ยนบทบาท การเลื่อนตำแหน่ง เป็นต้น
ทีมทรัพยากรบุคคลสามารถใช้ซอฟต์แวร์การจัดการความสามารถหลากหลายประเภทเพื่อขับเคลื่อนการริเริ่มต่าง ๆ บางบริษัทยังช่วยพนักงานพัฒนาทักษะหรือปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานผ่าน โปรแกรมฝึกอบรมโดยใช้ซอฟต์แวร์ฝึกอบรมเฉพาะทาง
ขั้นตอนที่ 4: การรักษา
ระยะการรักษาไว้หมายถึงการรักษาประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน การส่งเสริมการพัฒนาของพวกเขา และการส่งเสริมให้พวกเขามีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องในความสำเร็จของบริษัท
ในขั้นตอนนี้ บริษัทต้องมั่นใจว่าพนักงานรู้สึกเชื่อมโยงกับภารกิจของบริษัท และมีความกระตือรือร้นที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดของตน
องค์กรใช้ กลยุทธ์ในการรักษาบุคลากร เช่น:
- นโยบายการลาหยุดงานของผู้ปกครองที่ครอบคลุม
- ตัวเลือกสำหรับการลาหยุดงานแบบขยายเวลาและการลาศึกษาต่อ
- โปรแกรมรางวัลและการยกย่อง
- ESOPs และรางวัลเงินสดสำหรับผู้ปฏิบัติงานยอดเยี่ยม
- โอกาสในการทำงานทางไกลหรือแบบผสมผสาน
- เฉลิมฉลองวันครบรอบการทำงาน วันเกิด และอื่นๆ
ขั้นตอนที่ 5: ออก
ขั้นตอนการออกจากงานหมายถึงพนักงานที่ออกจากบริษัท (ไม่ว่าจะเป็นการเกษียณอายุ การเปลี่ยนแปลงในชีวิต หรือโอกาสในองค์กรอื่น) ในขั้นตอนนี้ ทีมทรัพยากรบุคคลจะดำเนินการสัมภาษณ์การออกจากงานเพื่อทำความเข้าใจว่ามีอะไรผิดพลาดในประสบการณ์ของพนักงานและเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น
6 ขั้นตอนในการสร้างแผนที่เส้นทางประสบการณ์พนักงาน
การรับฟังความคิดเห็นของพนักงานในทุกขั้นตอนของการเดินทางภายในองค์กรเป็นรากฐานของแผนที่ประสบการณ์พนักงานที่แข็งแกร่ง แต่คุณจะเริ่มต้นจากตรงไหน?
มาดูขั้นตอนการสร้างแผนที่การเดินทางของพนักงานเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความต้องการเฉพาะบุคคลของพนักงานของคุณ
ใช้รายการตรวจสอบ 6 ขั้นตอนนี้เพื่อสร้างแผนที่ที่ครอบคลุมซึ่งเน้นจุดสำคัญ ช่วงเวลาสำคัญ และปัจจัยที่สำคัญต่อพนักงานของคุณ
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดบุคลิกภาพของพนักงานของคุณ
ขั้นตอนแรกในการทำแผนที่ประสบการณ์ของพนักงานคือการแบ่งกลุ่มพนักงานของคุณและสร้างบุคลิกภาพของพนักงาน หลีกเลี่ยงการสร้างบุคลิกภาพของพนักงานของคุณบนข้อมูลเช่นข้อมูลประชากรศาสตร์. แทนที่นั้น ให้แบ่งกลุ่มพนักงาน ตามบทบาทงาน (เช่น ผู้ทำงานรายบุคคล, ผู้นำทีม, เป็นต้น), กลุ่ม (เช่น พนักงานทางไกลหรือพนักงานประจำสำนักงาน, พนักงานใหม่หรือผู้จัดการที่มีประสบการณ์, เป็นต้น), หน้าที่ (เช่น การเงิน, การตลาด, เป็นต้น), และ ระดับ.
ตัวอย่างเช่น แผนที่ประสบการณ์ของพนักงานสำหรับนักออกแบบระดับเริ่มต้นจะแตกต่างจากแผนที่ประสบการณ์ของผู้จัดการการตลาดระดับกลาง
เมื่อคุณได้กำหนดบุคลิกภาพของพนักงานแล้ว ให้จัดลำดับความสำคัญว่าบุคลิกภาพใดควรนำมาทำแผนผังก่อน
คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ: เมื่อสร้างบุคลิกภาพของพนักงาน อย่าลืมรวมผู้สนับสนุนพนักงานและอดีตพนักงานที่อาจกลับมาเข้าร่วมบริษัทอีกครั้ง เพื่อให้เข้าใจความต้องการของพนักงานอย่างรอบด้าน และจุดที่องค์กรของคุณอาจพลาดไป
ขั้นตอนที่ 2: ระบุจุดสัมผัส
ต่อไป คุณต้องบันทึกการโต้ตอบตลอดระยะเวลาที่พนักงานอยู่ในองค์กรของคุณ ตั้งแต่การสรรหาจนถึงการลาออก รับข้อมูลจากทีมและแผนกต่างๆ เพื่อความคิดเห็นที่ครอบคลุมมากขึ้น
เพื่อระบุจุดสัมผัสที่เหมาะสม ให้ดูประสบการณ์ของบุคลิกภาพของคุณผ่านห้าขั้นตอนสำคัญ และ กิจกรรมและการแทรกแซง ที่คุณมีอยู่ในแต่ละขั้นตอน:
- การสรรหาบุคลากร: ประกาศรับสมัครงาน, กระบวนการสัมภาษณ์, การเจรจาและสรุปสัญญา
- การปฐมนิเทศ: การมีปฏิสัมพันธ์ตั้งแต่วันแรกจนถึงพนักงานสามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับองค์กรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
- การพัฒนา: การประเมินผลการปฏิบัติงาน, โอกาสในการพัฒนาทักษะ, การฝึกอบรม, โอกาสในการเติบโต
- การรักษาพนักงาน: องค์ประกอบของงานที่ช่วยดึงดูดและรักษาพนักงานให้มีความสุข เช่น สวัสดิการ นโยบายการลา ความพึงพอใจในงาน การยกย่อง เป็นต้น
- ออก: การสัมภาษณ์เมื่อพนักงานลาออก, กระบวนการเลิกจ้าง
อีกทางเลือกหนึ่ง หากองค์กรของคุณมีระบบความก้าวหน้าของบทบาทที่กำหนดไว้ ให้ใช้ระยะเวลาเป็นตัวบ่งชี้ในการวางแผนประสบการณ์ของบุคลิกภาพของคุณ ใช้ตัวอย่างนี้และปรับแต่งตามความเหมาะสม:
- วันศูนย์ (ก่อนวันแรก)
- วันแรก
- 30 วันแล้ว
- 60 วันแล้ว
- 90 วัน
- ครบหนึ่งปี
- สองปีผ่านไป
- การออกจากงาน
ขั้นตอนที่ 3: ทำความเข้าใจความต้องการของพนักงาน
ขั้นตอนที่สามต้องการให้คุณ ทำแผนที่ความคิดเห็นของพนักงาน และ ผลกระทบของการมีปฏิสัมพันธ์แต่ละครั้ง ในทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตของพนักงาน
ในการดำเนินการนี้ ให้รวมปัจจัยทั้งหมดที่อาจส่งผลต่อประสบการณ์ของพนักงานของคุณ ระบุขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนเพื่อให้แน่ใจว่าคุณครอบคลุมประสบการณ์สำคัญของพนักงานทั้งหมด
ตัวอย่างเช่น สมมติว่าพนักงานของคุณอยู่ในขั้นตอนการสรรหา กระบวนการสำคัญที่ต้องทบทวนและจัดทำแผนผังประสบการณ์ของพนักงาน ได้แก่:
- การโพสต์ตำแหน่งงานว่างบนแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง เช่น LinkedIn, Glassdoor เป็นต้น
- การติดต่อผู้สมัครด้วยอีเมลหรือข้อความที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคล
- ประสานงานการสัมภาษณ์กับทีมสรรหา
- การสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามที่ปรับแต่งตามความต้องการ
- การสื่อสารกับผู้สมัครเกี่ยวกับสถานะการสมัครของพวกเขา
- การจัดกิจกรรมเครือข่ายแบบออนไลน์หรือแบบพบปะสำหรับผู้สมัครที่มีศักยภาพ
- การจัดหาทรัพยากรและคู่มือวิธีการเกี่ยวกับวัฒนธรรมและค่านิยมของบริษัท
- นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงสร้างทีมและเส้นทางอาชีพที่เป็นไปได้ภายในองค์กร
คุณสามารถวางแผนเส้นทางการทำงานของพนักงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น รายการหรือไทม์ไลน์
เมื่อระดมความคิดกับพนักงานเพื่อทำความเข้าใจเป้าหมายทางอาชีพของพวกเขาในที่ทำงาน ให้ใช้เทมเพลตที่ปรับแต่งได้และพร้อมใช้งาน เช่นเทมเพลตเส้นทางอาชีพของ ClickUp
เทมเพลตนี้เหมาะสำหรับ:
- การสร้างเส้นทางอาชีพที่ผสานความใฝ่ฝันในอาชีพส่วนบุคคลเข้ากับเป้าหมายขององค์กร
- การสาธิตโอกาสสำหรับการมีส่วนร่วมของพนักงาน การเติบโต และการเรียนรู้
- ติดตามความก้าวหน้าของพนักงานแต่ละคนในการบรรลุเป้าหมายทางวิชาชีพเพื่อการบริหารทีมที่มีประสิทธิภาพ
- การวางแผนและกำหนดเป้าหมาย S.M.A.R.T. สำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีม
เคล็ดลับมืออาชีพ:ใช้เทมเพลตแผนเส้นทางอาชีพเพื่อระบุโอกาสในการเติบโตในสายงานและสนับสนุนพนักงานของคุณด้วยแผนที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายสำคัญ
ขั้นตอนที่ 4: วางแผนประสบการณ์ของพนักงานในปัจจุบัน
การวางแผนประสบการณ์ของพนักงานรวมถึงการผสาน ทุกช่วงเวลาสำคัญ ที่มีความหมายต่อพนักงานของคุณ นี่คือจุดที่แม่แบบแผนที่ความเห็นอกเห็นใจช่วยในการทำความเข้าใจความคิดของพนักงานของคุณ
คุณต้องทำแผนที่การเดินทางของพนักงานให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ รวมถึงทรัพยากรที่สำคัญที่พนักงานต้องการและทุกกระบวนการที่พนักงานต้องทำให้เสร็จในทุกขั้นตอน
เนื่องจากมีหลายส่วนที่ต้องพิจารณา คุณจึงต้องการเครื่องมือที่มีภาพชัดเจนอย่างClickUp's Mind Mapsเพื่อแสดงแผนการเดินทางของพนักงานได้อย่างง่ายดาย:
ร่วมมือกับพนักงานเพื่อวางแผนเส้นทางการทำงานและอัปเดตเนื้อหาด้วยเครื่องมือแบบลากและวาง สร้างแผนผังความคิดตามงานหรือตามจุดต่างๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของเส้นทางการทำงานของพนักงานที่คุณต้องการวางแผน
ขั้นตอนที่ 5: ระบุช่องว่างด้วยข้อเสนอแนะจากพนักงานแบบเรียลไทม์
วิธีที่ดีที่สุดในการระบุช่องว่างและโอกาสในการสร้างคุณค่าภายในประสบการณ์ของพนักงานปัจจุบันของคุณ คือการได้รับข้อมูลแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับเป้าหมายของพนักงานของคุณ
คุณจำเป็นต้อง รู้ถึงความทะเยอทะยานทางอาชีพของพนักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าประสบการณ์ของพนักงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสอดคล้องกับความต้องการ
การวางแผนเป้าหมายของพนักงานเป็นเรื่องง่ายมากด้วยClickUp Goals:
ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อกำหนด เป้าหมายที่สามารถติดตามได้ ตลอดเส้นทางการทำงานของพนักงาน ไม่ว่าคุณจะกำหนด OKRs, คะแนนประเมินพนักงานรายสัปดาห์ หรืออื่นๆ เป้าหมายทั้งหมดของคุณสามารถกำหนดได้พร้อมกรอบเวลาที่ชัดเจนและเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ นอกจากนี้ ผู้จัดการยังสามารถประหยัดเวลาได้ด้วยกระบวนการติดตามความคืบหน้าที่ทำงานโดยอัตโนมัติ
เมื่อคุณได้กำหนดเป้าหมายแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะจัดตั้งกลไกสำหรับการรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานตามขั้นตอนหรือตามเวลาที่เหมาะสม พบปะกับพนักงานในจุดที่พวกเขาอยู่และ รับความคิดเห็นที่ตรงไปตรงมาและสดใหม่ เกี่ยวกับเส้นทางความเป็นพนักงานของพวกเขา
ใช้คำถามต่อไปนี้เพื่อค้นหาแบบแผนในแต่ละขั้นตอน:
- ขั้นตอนใดบ้างที่มีการให้ข้อเสนอแนะเชิงบวกหรือเชิงลบ?
- มีความรู้สึกที่เหมือนกันในแต่ละขั้นตอนหรือไม่? สามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีหรือไม่?
- คุณกำลังขอความคิดเห็นทันทีแทนที่จะรอเวลาที่เหมาะสมหรือไม่?
ตัวอย่างเช่น หากพนักงานร้องเรียนเกี่ยวกับคำอธิบายงานที่ไม่ถูกต้องเมื่อเทียบกับความรับผิดชอบประจำวันของพวกเขา คุณสามารถแก้ไขคำอธิบายงานในขั้นตอนการจ้างงานได้
นี่คือ รายการตรวจสอบเครื่องมือ ที่ควรใช้และรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด:
- แบบสำรวจแบบไม่ระบุตัวตนสำหรับการเริ่มต้นงาน
- แบบสำรวจ NPS พร้อมคำถามติดตามแบบข้อความเปิด
- สัมภาษณ์ส่วนตัวแบบตัวต่อตัว
- แบบสำรวจความผูกพันของพนักงานประจำปี
- การสัมภาษณ์เมื่อออกจากงาน
- รีวิวออนไลน์จากพนักงานปัจจุบันหรืออดีตพนักงานบนเว็บไซต์เช่น Indeed, Glassdoor, เป็นต้น
- กล่องข้อเสนอแนะเสมือนจริง
ขั้นตอนที่ 6: ดำเนินการเปลี่ยนแปลงและวัดความสำเร็จ
จากข้อมูลที่ได้รับกลับมา ถึงเวลาที่จะ นำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติ แล้ว คุณจะเริ่มต้นที่ไหนและอย่างไร?
เมื่อคุณเข้าใจความคิดเห็นและผลกระทบที่มีต่อประสบการณ์ของพนักงานแล้ว คุณจะต้องจัดลำดับความสำคัญของความคิดเห็นที่ควรดำเนินการก่อน นอกจากนี้ คุณยังต้องพิจารณาถึงงบประมาณและความต้องการทรัพยากรสำหรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ด้วย
หลังจากดำเนินการเปลี่ยนแปลงแล้ว ให้ปรับปรุงเส้นทางการทำงานของพนักงานและ ประเมินผลเป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันของพนักงาน การวัดความสำเร็จของเส้นทางการทำงานของพนักงานมีความสำคัญเท่ากับการสร้างเส้นทางเหล่านั้น
ใช้ClickUp Brainเพื่อเร่งกระบวนการรวบรวมข้อมูลของคุณอย่างรวดเร็ว มีเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI สามตัวเพื่อช่วยคุณจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของคุณ, อัตโนมัติภารกิจ, ตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน, และสร้างเนื้อหาที่ปรับแต่งให้เหมาะกับทีมของคุณ—พร้อมผู้ช่วย AI เป็นคู่หู
นี่คือคำแนะนำการใช้งานเครื่องมือ AI สามตัวที่คุณสามารถใช้ได้:
- ผู้จัดการความรู้ด้วย AI: ช่วยให้คุณได้รับคำตอบที่รวดเร็ว ถูกต้อง และสอดคล้องกับบริบทสำหรับข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของคุณซึ่งถูกบันทึกไว้ใน ClickUp เช่น ตำแหน่งปัจจุบันของพวกเขา โครงการที่พวกเขาเกี่ยวข้องอยู่ เป็นต้น
- ผู้จัดการโครงการ AI: ช่วยให้คุณสามารถทำงานอัตโนมัติได้ เช่น การอัปเดตความคืบหน้าและรายงานสถานะสำหรับพนักงานของคุณ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการทำงานที่ต้องทำด้วยตนเอง เช่น การสร้างรายงานผลการปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการเสร็จสิ้นงาน และอื่นๆ
- AI Writer สำหรับการทำงาน: ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเขียนเพื่อช่วยให้คุณปรับปรุงเอกสาร รูปแบบการเขียน น้ำเสียง และการตอบกลับให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น เครื่องมือนี้ยังช่วยให้คุณสร้างตาราง บันทึกการสนทนา และเทมเพลตสำหรับพนักงานของคุณได้อีกด้วย การใช้งานทั่วไปรวมถึงการตรวจสอบข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์และการสะกดคำในเอกสารโครงการ การสร้างอีเมลสำหรับการสื่อสารภายในองค์กร เป็นต้น
ใช้ความช่วยเหลือจาก AI และนำการเปลี่ยนแปลงไปใช้อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สิ่งที่ควรรวมไว้ในแผนที่การเดินทางของพนักงาน
แผนที่เส้นทางของพนักงานที่มีประสิทธิภาพต้องมีองค์ประกอบที่จำเป็นและเกณฑ์มาตรฐานที่ควรปฏิบัติตาม ใช้เคล็ดลับเหล่านี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพของแผนที่เส้นทางของคุณ:
รวบรวมและวิเคราะห์ความคิดเห็นของพนักงาน
นำข้อเสนอแนะของพนักงานมาใช้ด้วยเทมเพลตข้อเสนอแนะพนักงานของ ClickUpเพื่อสร้างประสบการณ์การทำงานที่ครอบคลุมและเป็นธรรมมากขึ้น พร้อมทั้งลดช่องว่างระหว่างความคาดหวังของพนักงาน
ใช้เทมเพลตนี้เพื่อทำความเข้าใจว่าพนักงานของคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับบริษัท วัฒนธรรมองค์กร การบริหารจัดการ ฯลฯ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานที่มีคุณค่าและติดตามความรู้สึกของพวกเขาตลอดเวลา
แนวคิดคือการประเมินสภาพจิตใจปัจจุบันของพนักงานของคุณและประเมินสภาวะอารมณ์ของพวกเขาในทุกขั้นตอน—งานสำหรับเครื่องมือแบบครบวงจรอย่างแพลตฟอร์มการจัดการทรัพยากรบุคคล ClickUp:
ใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์นี้เพื่อรวบรวมข้อมูลป้อนกลับทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และสร้างประสบการณ์การเริ่มต้นงานที่ดีที่สุด เครื่องมือนี้มีการแสดงผลที่ปรับแต่งได้เพื่อให้ทีมทำงานสอดคล้องกันและสร้างศูนย์กลางสำหรับข้อมูลพนักงานที่สำคัญ
ใช้ซอฟต์แวร์แบบอไจล์เพื่อปรับปรุงการวางแผนเส้นทางของพนักงาน
การรวบรวมความคิดเห็นของพนักงานในเวลาที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญ และการคาดหวังให้ทีมทำสิ่งนี้ด้วยตนเองถือเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรและเวลาอันมีค่า นี่คือจุดที่การใช้ซอฟต์แวร์แบบ Agile เช่น ClickUp เพื่อนำวิธีการแบบ Agile มาใช้จะเห็นผล คุณจะสามารถ:
- รวบรวมความคิดเห็นจากพนักงานในทุกจุดสัมผัสแบบเรียลไทม์ และรับ ข้อมูลเชิงลึกที่ทันสมัย เกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขาทันทีที่เกิดขึ้น
- ติดตามการเปลี่ยนแปลง และการปรับปรุงที่ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของพนักงาน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อกังวลของพนักงานได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว
- รวบรวมความคิดเห็นที่แตกต่างกันจากทีม แผนก และบทบาทต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งที่ทำงานได้ดีและ ขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันของทีม
- วนซ้ำและปรับกระบวนการทำแผนที่เส้นทางของพนักงานให้เหมาะสม และให้แน่ใจว่ายังคงมีความ เกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพ
- ให้พนักงานมีส่วนร่วมในกระบวนการทำแผนที่การเดินทางของพนักงาน และ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วม ของพวกเขา
เคล็ดลับมืออาชีพ: ผสานโปรแกรมประสบการณ์พนักงานของคุณ เข้ากับระบบซอฟต์แวร์ HRของคุณ และสร้างตัวกระตุ้นเพื่อส่งคำขอความคิดเห็นเมื่อพนักงานทำภารกิจบางอย่างเสร็จสิ้น, บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้, และอื่น ๆ อีกมากมาย
วิเคราะห์แต่ละขั้นตอนจากหลายมุมมอง
แต่ละช่วงของเส้นทางพนักงานมีความเป็นเอกลักษณ์ จำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนในองค์ประกอบต่างๆ ของมัน
ตัวอย่างเช่น การมองสถานการณ์จากมุมมองของพนักงานเพียงอย่างเดียวอาจมองข้ามปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทางธุรกิจที่กำลังเผชิญอยู่
พิจารณาสถานการณ์นี้: สมมติว่าคุณกำลังวิเคราะห์ "ระยะการพัฒนา" ของเส้นทางการทำงานของพนักงาน ขณะที่คุณมุ่งเน้นเฉพาะประสบการณ์ของพนักงาน คุณอาจพบความต้องการในการเพิ่มโอกาสในการฝึกอบรม
อย่างไรก็ตาม หากคุณพิจารณาปัจจัยเพิ่มเติม เช่น การเปลี่ยนแปลงล่าสุดในเทคโนโลยีและมาตรฐานอุตสาหกรรม คุณอาจตระหนักได้ว่าการขาดแคลนทรัพยากรการฝึกอบรมเกิดจากการจำกัดงบประมาณและเอกสารการฝึกอบรมที่ล้าสมัย ซึ่งเป็นมุมมองที่ลึกซึ้งและกว้างขวางมากขึ้นสำหรับการทำงานร่วมกับทีมของคุณ
ประเมินเป้าหมายสุดท้ายของคุณและคำนึงถึงผู้ที่คุณเกี่ยวข้อง
การรวมบทบาทที่เกี่ยวข้องหลากหลายไว้ในกระบวนการประเมินจะช่วยให้คุณกำหนดแผนเส้นทางของพนักงานได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น ทีมทรัพยากรบุคคล ตัวแทนฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม ตัวแทนพนักงานจากหลากหลายแผนก ทีมสื่อสารองค์กร และผู้จัดการระดับแนวหน้า
การทำเช่นนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจ:
- การเดินทางในอุดมคติของคุณควรมีลักษณะอย่างไร
- การเดินทางของพนักงานของคุณจะส่งผลต่อเครื่องมือและระบบขององค์กรอย่างไร
- ปัญหาที่คุณกำลังพยายามแก้ไข
- วิธีการวัดความสำเร็จและปรับให้สอดคล้องกับเป้าหมายสุดท้ายขององค์กร
สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในแผนที่เส้นทางของพนักงาน
ตอนนี้เรามาดูสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในแผนที่การเดินทางของพนักงานกัน
อย่าใช้แนวทางเดียวที่เหมาะกับทุกคน
ไม่มีพนักงานสองคนที่เหมือนกัน และเส้นทางของพนักงานกับองค์กรก็ไม่เหมือนกันเช่นกัน พนักงานแต่ละคนนำประสบการณ์ ทักษะ และความมุ่งมั่นที่เป็นเอกลักษณ์มาสู่โต๊ะทำงาน หากคุณไม่ปรับแต่งเส้นทางของพนักงานให้เหมาะสมกับความต้องการและเป้าหมายของแต่ละบุคคล คุณจะไม่สามารถขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม ความพึงพอใจ และประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้นได้
ใช้เครื่องมือเช่นแผนผังความคิด, โน้ตติดผนัง, หรือClickUp Whiteboardsเพื่อ สร้างแผนที่การเดินทางของพนักงานที่ปรับแต่งได้ ซึ่งได้ผล:
ClickUp Whiteboards ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนความคิดของทีมให้เป็นการกระทำที่ประสานกันได้จากที่เดียว
การมีแม่แบบเป็นสิ่งที่ดี แต่ไม่ต้องกลัวที่จะปรับให้เข้ากับตัวคุณเอง และสร้างแผนที่การเดินทางของพนักงานที่ปรับแต่งให้เหมาะกับบุคลิกของพนักงานที่หลากหลาย
อย่าลืมปรับปรุงแผนผังเส้นทางของพนักงานของคุณอยู่เสมอ
แน่นอนว่าแผนที่การเดินทางของพนักงานแต่ละแผนกจะแตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม มันเป็นสิ่งที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและต้องเปลี่ยนแปลงตามการเติบโตขององค์กรและความต้องการของพนักงานที่เปลี่ยนแปลงไป ควรทบทวนแผนที่ของคุณอยู่เสมอและทำการเปลี่ยนแปลงที่สะท้อนความเป็นจริงในปัจจุบัน
การสร้างแผนที่เส้นทางของพนักงาน: สรุป
- กำหนดบุคลิกภาพของพนักงานของคุณ
- ระบุจุดสัมผัสทั้งหมดเพื่อวัดผล
- เข้าใจความต้องการของพนักงานในทุกขั้นตอน
- แผนที่ประสบการณ์ของพนักงานปัจจุบันจากมุมมองต่าง ๆ
- ใช้ข้อมูลย้อนกลับภายในเพื่อระบุช่องว่างในประสบการณ์
- ปรับแต่งและพัฒนาเส้นทางของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งประเมินผลใหม่เป็นระยะ
- ให้จดจำเป้าหมายปลายทางไว้ในใจ
ผลกระทบสามประการของการทำแผนที่เส้นทางประสบการณ์พนักงานที่ดี
การวางแผนเส้นทางการทำงานของพนักงานมีผลกระทบต่อองค์กรในสามด้านที่เชื่อมโยงกัน:
สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้นพนักงานเป็นศูนย์กลาง
เมื่อคุณกำลังรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงานและดำเนินการอย่างมีข้อมูล คุณจะเข้าใจช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดและวิธีที่พวกมันส่งผลต่อประสบการณ์ของพนักงาน
ด้วยข้อมูลเชิงลึกเชิงกลยุทธ์และข้อมูล เกี่ยวกับตัวชี้วัดสำคัญ เช่น การลาออก การมีส่วนร่วม และประสิทธิภาพการทำงาน วัฒนธรรมการทำงานและกระบวนการคิดของคุณจะมุ่งเน้นไปที่พนักงานมากขึ้น
เพิ่มอัตราการพึงพอใจของลูกค้า
เมื่อพนักงานของคุณให้บริการด้วยความรู้สึกถึงเป้าหมายที่ค้นพบใหม่ ลูกค้าของคุณจะพึงพอใจมากขึ้นกับคุณภาพการบริการที่สูงขึ้น เมื่ออัตราการพึงพอใจของลูกค้าพุ่งสูงขึ้น ลูกค้าจำนวนมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นผู้ภักดีต่อแบรนด์ของคุณและเป็นผู้สนับสนุนแบรนด์ในระยะยาว
เพิ่มแรงจูงใจในหมู่พนักงาน
การแผนที่การเดินทางของพนักงานเผยให้เห็นแง่มุมที่ซ่อนอยู่ของประสบการณ์ของพนักงานของคุณ ประสบการณ์ที่มองไม่เห็นเหล่านี้เป็นโอกาสสองเท่าในการตอบสนองและเกินความต้องการของพนักงาน เมื่อ ประสบการณ์ของพนักงานดีขึ้น พนักงานของคุณจะมีความสุขและมีแรงจูงใจมากขึ้น
สร้างเส้นทางประสบการณ์พนักงานเชิงบวกตั้งแต่วันแรกด้วย ClickUp
การเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของพนักงานเริ่มต้นด้วยการวางแผนเส้นทางของแต่ละบุคคลและรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานในทุกขั้นตอน การใช้ซอฟต์แวร์ที่มีความยืดหยุ่นเช่น ClickUp จะช่วยให้คุณเข้าใจเป้าหมายทางอารมณ์ จิตใจ และอาชีพของพนักงานได้ดียิ่งขึ้น คุณจะสามารถเชื่อมต่อกับพนักงานในช่วงเวลาสำคัญและรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ไม่ได้ผลสำหรับพวกเขา
ข้อมูลเชิงลึกที่คุณได้จากการทำแผนที่เส้นทางของพนักงานจะช่วยให้คุณปรับปรุงและเชี่ยวชาญประสบการณ์ของพนักงานได้ ด้วยการดำเนินการอย่างทันท่วงที องค์กรของคุณจะสามารถสร้างตำแหน่งที่มั่นคงในใจของพนักงานและได้รับความภักดีในระยะยาว
ใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคนิคการสร้างภาพที่มีผลกระทบนี้ด้วย ClickUp และสร้างแผนที่เส้นทางของพนักงานที่มีความหมายซึ่งเต็มไปด้วยทุกช่วงเวลาที่สำคัญสมัครเลย!
คำถามที่พบบ่อย (FAQ)
1. คุณจะวาดแผนที่ประสบการณ์ได้อย่างไร?
เพื่อสร้างแผนที่ประสบการณ์ของพนักงาน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
- ขั้นตอนที่ 1: เรียนรู้เกี่ยวกับเป้าหมายและความต้องการของพนักงานของคุณ ใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างบุคลิกภาพของพนักงานของคุณ
- ขั้นตอนที่ 2: ระบุบุคลิกภาพ (persona) ที่ควรให้ความสำคัญเป็นลำดับแรก รวมถึงจุดสัมผัส (touchpoint) ภายในประสบการณ์ของพนักงานในแต่ละห้าขั้นตอน ได้แก่ การสรรหา การปฐมนิเทศ การพัฒนา การรักษาพนักงาน และการออกจากองค์กร
- ขั้นตอนที่ 3: แผนผังเส้นทางการทำงานของพนักงานสำหรับแต่ละบุคคล
- ขั้นตอนที่ 4: รวบรวมความคิดเห็นจากพนักงาน
- ขั้นตอนที่ 5: ระบุโอกาสในการปรับปรุงและสร้างคุณค่า
- ขั้นตอนที่ 6: ดำเนินการเปลี่ยนแปลงและวัดผลแผนที่เส้นทางของพนักงานเพื่อความสำเร็จ