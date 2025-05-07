บล็อก ClickUp
10 ทางเลือกแทน Tempo สำหรับติดตามเวลาและประสิทธิภาพการทำงานในปี 2025

7 พฤษภาคม 2568

ลองนึกภาพสถานการณ์นี้: คุณประมาณการว่างานหนึ่งจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการทำให้เสร็จ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเริ่มทำงานแล้ว คุณพบกับความท้าทายบางอย่าง และงานนั้นใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงจึงจะเสร็จสมบูรณ์

ในสถานการณ์เช่นนี้ การจัดการเวลาและการกำหนดเส้นตายให้กับลูกค้าของคุณกลายเป็นเรื่องที่ท้าทาย.นั่นคือจุดที่เครื่องมือการจัดการเวลาเช่นTempo เข้ามาช่วย.

ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาช่วยให้บันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ง่าย และช่วยให้คุณปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล

ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์ทำงานคนเดียวหรือพนักงานประจำ 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น การกำหนดเวลาสำหรับแต่ละงานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง การทราบระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานแต่ละอย่างจะช่วยให้คุณประเมินความพยายามและกำหนดระยะเวลาที่สมจริงได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จของคุณให้สูงขึ้น

แม้ว่า Tempo จะสามารถช่วยคุณในเรื่องนี้ได้ แต่แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานของ Tempo ก็มีข้อจำกัดบางประการ เช่น:

  • ไม่สามารถตรวจสอบเวลาว่างของพนักงานได้
  • แอปพลิเคชันมือถือขาดคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย และไม่อนุญาตให้คุณจัดตารางกะงานสำหรับพนักงาน
  • ไม่สามารถรับรายงานประสิทธิภาพการทำงานขั้นสูงของพนักงานได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการบริหารโครงการใดๆ

หากคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน Tempo เราได้รวบรวมรายชื่อทางเลือกยอดนิยม 10 อันดับไว้ให้แล้ว

คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกแทน Tempo Timesheet?

Tempo เป็นเครื่องมือติดตามเวลาที่เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มคลาวด์ของ Atlassian ประกอบด้วยบริการต่างๆ ได้แก่ Tempo Planner, Tempo Budgets, Tempo Cost Tracker และ Tempo Timesheets

แม้ว่าจะยอดเยี่ยมสำหรับการติดตามเวลาและทำภารกิจการจัดการโครงการที่ง่าย ๆ แต่ทางเลือกบางอย่างมีอาจช่วยให้คุณไปได้ไกลกว่านั้น คุณต้องค้นหาทางเลือกที่มีคุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดที่ Tempo มีให้ และมากกว่านั้น คุณสมบัติหลักที่คุณต้องค้นหาในทางเลือกของ Tempo ได้แก่:

  • การติดตามเวลาที่ง่ายดาย: หากคุณทำงานหลายโครงการ การเริ่มและหยุดจับเวลาทุกครั้งที่คุณสลับระหว่างงานหรือการประชุมอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง แต่ด้วยเครื่องมือติดตามเวลาที่เหมาะสม คุณสามารถบันทึก จัดการ และรวมเวลาที่ใช้ไปกับงานทั้งหมดของคุณได้โดยไม่ต้องทำด้วยตนเอง
  • คุณสมบัติการจัดการโครงการ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือที่คุณเลือกมีคุณสมบัติการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ เช่น การสร้างงาน การมอบหมายงาน และการจัดการการพึ่งพาซึ่งกันและกัน คุณสมบัติเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาความเป็นระเบียบของทีมและผลักดันโครงการให้ก้าวหน้า
  • คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: ทีมที่แข็งแกร่งมีประสิทธิภาพ และเครื่องมือที่เหมาะสมสามารถส่งเสริมการทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ซึ่งรวมถึงการระดมความคิด การใช้แชทเพื่อรับคำตอบอย่างรวดเร็ว การแชร์ไฟล์ หรือการเพิ่มบันทึกเพื่อช่วยให้สมาชิกทีมคนอื่นๆ ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงการ
  • สูตร: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือการจัดการเวลาของคุณอนุญาตให้คุณคำนวณและใช้สูตรได้อย่างรวดเร็วสำหรับการติดตามเวลาของคุณ รวมถึงจำนวนชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์ การประมาณค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ
  • แท็กและตัวกรอง: คุณควรสามารถค้นหาข้อมูลสำคัญได้อย่างง่ายดายโดยใช้แท็ก บันทึก หรือตัวกรองอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่รายการเวลาสำหรับโครงการและทีมของคุณลงในแพลตฟอร์ม

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Tempo

ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าควรค้นหาคุณสมบัติใด มาดูกันเลยว่ามีทางเลือกใดบ้าง 10 อันดับแรกสำหรับ Tempo ในการติดตามเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

1. ClickUp

ClickUp คือซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณรวมกิจกรรมทั้งหมดไว้ในแอปพลิเคชันเดียว ซึ่งรวมถึงการติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานเฉพาะ การจัดการบันทึกเวลา การมอบหมายงาน และการจัดการกิจกรรมการบริหารโครงการอื่นๆ

คุณสมบัติการจัดการผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งและความสามารถในการทำงานร่วมกันเหล่านี้ทำให้เป็นทางเลือกที่ทรงพลังสำหรับ Tempo หรือTogglและสามารถใช้งานได้กับทีมทุกขนาด

นอกจากนี้คุณสมบัติการติดตามเวลาโครงการของ ClickUpยังช่วยคุณติดตามเวลาสำหรับกิจกรรมทุกกิจกรรมในโครงการได้ ซึ่งทำให้คุณสามารถตั้งค่าการประมาณการอย่างถูกต้อง เพิ่มบันทึก และดูรายงานเวลาของคุณในรายละเอียดที่ละเอียดได้

ติดตามเวลา กำหนดประมาณการ เพิ่มบันทึก และดูรายงานเวลาของคุณได้จากทุกที่ด้วยตัวจับเวลาทั่วโลกใน ClickUp
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ติดตามเวลาจากอุปกรณ์ หน้าต่าง แอป หรืองานใด ๆ ด้วยตัวจับเวลาทั่วโลก
  • ทำงานหลายอย่างพร้อมกันและจับเวลาเฉพาะสำหรับกิจกรรมการทำงานของคุณโดยใช้ตัวจับเวลาเริ่ม/หยุดและการบันทึกเวลาอัตโนมัติ
  • สร้างงาน มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม กำหนดความเชื่อมโยง และติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจนด้วยกระดานคัมบัง แผนภูมิแกนต์ และมุมมองรายการ
  • เทมเพลตการวิเคราะห์เวลาที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการจัดการโครงการและการติดตามเวลาได้อย่างง่ายดาย
  • จัดระเบียบเวลาที่ติดตาม เพิ่มบันทึก และอ้างอิงอย่างชัดเจนว่าคุณใช้เวลาไปกับอะไร
  • ซิงค์เวลาที่คุณติดตามบนเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Toggle, Time Doctor, Everhour, Timely, Harvest, Tempo หรืออื่น ๆ เข้าสู่ ClickUp เพื่อมุมมองโครงการแบบองค์รวม
  • ดูเวลาของคุณที่ถูกติดตามตามวัน, สัปดาห์, เดือน, และช่วงที่กำหนดเองเพื่อช่วยให้คุณได้รับเอกสารเวลาที่ละเอียดสำหรับงานแต่ละชิ้น, สมาชิกทีม, หรือโครงการเฉพาะ

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • มันมีเส้นทางการเรียนรู้เล็กน้อย เนื่องจากชุดคุณสมบัติที่อุดมไปด้วยที่ ClickUp มอบให้
  • บางมุมมองอาจไม่สามารถใช้งานได้บนสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อื่น ๆ

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อพื้นที่ทำงานต่อเดือน

คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)

2. Clockify

รายงานเวลา Clockify
ผ่านทางClockify

Clockify เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ได้รับความนิยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและทีม. มันช่วยให้คุณสามารถจัดการกับเอกสารเวลา, ติดตามเวลา, และประมาณจำนวนชั่วโมงในแต่ละโครงการได้. แม้แต่ในแผนฟรี, คุณก็สามารถติดตามเวลาสำหรับผู้ใช้ได้ไม่จำกัด และสร้างรายงานที่แม่นยำได้, ซึ่งสามารถช่วยคุณประมาณงบประมาณโครงการ และเข้าใจประสิทธิภาพการทำงานของสมาชิกทีมแต่ละคนได้.

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clockify

  • ติดตามเวลาได้อย่างง่ายดายด้วยตัวจับเวลาเริ่ม/หยุดบนอุปกรณ์และแพลตฟอร์มหลากหลาย
  • ติดตามเวลาสำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด และได้รับคุณสมบัติการติดตามเวลาหลักพร้อมแพ็กเกจฟรี ทำให้เหมาะสำหรับทีมที่มีงบประมาณจำกัด
  • เพิ่มคุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการจัดการโครงการ, การจัดการทรัพยากร, การติดตามเวลาที่เรียกเก็บเงินได้, และใบแจ้งหนี้โดยการอัปเกรดเป็นแผนพรีเมียม

ข้อจำกัดของ Clockify

  • ซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายสำหรับทีมขนาดเล็กเท่านั้น แต่สำหรับองค์กรขนาดใหญ่จะมีความซับซ้อนมากขึ้น
  • การใช้งานแบบออฟไลน์ไม่เพียงพอ และอาจเกิดการล่มเป็นครั้งคราวหากคุณผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Notion และระบบ CRM อื่น ๆ
  • อินเทอร์เฟซที่ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ

ราคาของ Clockify

  • พื้นฐาน: $4.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $6. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ข้อดี: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้

การให้คะแนนและรีวิว Clockify

  • G2: 4. 5/5 (161+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (4000+ รีวิว)

3. Hubstaff

แดชบอร์ด Hubstaff
ผ่านทางHubstaff

Hubstaff เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาและบริหารจัดการแรงงานที่ครอบคลุมสำหรับทีมระยะไกลและเอเจนซี่ เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Clockifyหรือ Tempo เนื่องจากมีความสามารถมากกว่าซอฟต์แวร์ติดตามเวลาทั่วไป โดยช่วยให้คุณจัดการเวลา ประสิทธิภาพการทำงาน การจ่ายเงินเดือน และใบแจ้งหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติเด่นของ Hubstaff

  • ติดตามเวลาการทำงานด้วยตัวจับเวลาอัตโนมัติ การบันทึกด้วยตนเอง และการตรวจจับเวลาที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อการคำนวณต้นทุนโครงการและการเรียกเก็บเงินที่แม่นยำ
  • จัดการโครงการ, มอบหมายงาน, และติดตามความคืบหน้าด้วยคุณสมบัติเช่นกระดานคัมบัง, การตรวจสอบงาน (ภาพหน้าจอ), และแบบฟอร์มบันทึกเวลา
  • รับคุณสมบัติที่ครอบคลุมสำหรับการติดตามพนักงาน เช่น การติดตามตำแหน่ง GPS และเครื่องมือการจ่ายเงินเดือนอัตโนมัติ ทำให้เหมาะสำหรับการจัดการทีมทั้งทางไกลและในสำนักงาน

ข้อจำกัดของ Hubstaff

  • ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซมีความรก โดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดเล็ก
  • แผนฟรีมีคุณสมบัติจำกัดและจำกัดจำนวนผู้ใช้
  • คุณสมบัติการติดตามพนักงานอาจก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ราคาของ Hubstaff

  • เริ่มต้น: $7/เดือน ต่อที่นั่ง
  • เติบโต: $9/เดือน ต่อที่นั่ง
  • ทีม: $10/เดือน ต่อที่นั่ง
  • องค์กร: $25/เดือน ต่อที่นั่ง

คะแนนและรีวิว Hubstaff

  • G2: 4. 3/5 (530+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (1,450+ รีวิว)

4. ไทม์แคมป์

TimeCamp ตัวติดตามเวลา
ผ่านทางTimeCamp

TimeCamp เป็นเครื่องมือติดตามเวลาและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานพร้อมแผนฟรีสำหรับฟรีแลนซ์และทีมขนาดเล็ก แผนฟรีมีฟังก์ชันพื้นฐาน ในขณะที่แผนชำระเงินมีฟีเจอร์เพิ่มเติมสำหรับทีมที่กำลังเติบโตที่ต้องการเครื่องมือรายงาน งบประมาณ และการออกใบแจ้งหนี้

คุณสมบัติเด่นของ TimeCamp

  • ติดตามเวลาได้อย่างง่ายดายด้วยตัวจับเวลาแบบคลิกเดียวเพื่อเริ่มและหยุดการนับทันที
  • ตั้งค่าคีย์เวิร์ดเพื่อให้การติดตามเวลาเป็นไปโดยอัตโนมัติ และเชื่อมโยงการบันทึกเวลาของคุณกับงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง
  • คัดลอกรายการเวลาที่เกิดขึ้นซ้ำไปยังแผ่นเวลาของคุณเพื่อการรายงานที่รวดเร็ว
  • ผสานการบันทึกเวลาของคุณกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ เพื่อติดตามเวลาของโครงการโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • สร้างรายงานเวลาอย่างละเอียดเพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของโครงการ และเครื่องมือการจัดการงบประมาณเพื่อให้โครงการอยู่ในเส้นทางทางการเงิน

ข้อจำกัดของ TimeCamp

  • ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับการรายงานและแดชบอร์ดเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย
  • แผนฟรีมีคุณสมบัติจำกัดและจำกัดจำนวนผู้ใช้

ราคาของ TimeCamp

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $3. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $6.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สูงสุด: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: ราคาที่กำหนดเอง

คะแนนและรีวิวของ TimeCamp

  • G2: 4. 7/5 (190+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (590+ รีวิว)

5. Productboard

รายงานการจัดสรรทรัพยากรบน Productboard
ผ่านทางProductboard

Productboard เป็นแพลตฟอร์มการจัดการผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับทีมพัฒนาและองค์กร SaaS แม้ว่าจะไม่ใช่เครื่องมือติดตามเวลาโดยเฉพาะ แต่ Productboard มีความโดดเด่นในการจัดการโครงการ ทำให้เป็นตัวเลือกที่มีคุณค่าสำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงานที่ราบรื่นและการจัดระเบียบด้วยภาพ

มันช่วยให้คุณสามารถวางแผนโครงการพัฒนาของคุณ, ใช้การจัดลำดับความสำคัญที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล, และติดตามเวลาเพื่อประมาณความพยายามและเวลาในการเสร็จสิ้น

คุณสมบัติเด่นของ Productboard

  • จัดระเบียบโครงการด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น กระดานคัมบัง แผนที่เส้นทาง และแผนผังความคิด วิธีการแบบภาพนี้ช่วยส่งเสริมการสื่อสารที่ชัดเจนและทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
  • จัดลำดับความสำคัญของงาน รวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์เช่น การให้คะแนนงาน และการแสดงความคิดเห็นในแอป
  • เชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือออกแบบและพัฒนาที่ได้รับความนิยม ช่วยให้การทำงานของคุณเป็นศูนย์กลางและมีประสิทธิภาพ

ข้อจำกัดของ Productboard

  • กลไกการเรียกเก็บเงินของแผนรายบุคคลไม่โปร่งใส และมีผู้ใช้หลายรายร้องเรียนว่าแอปเรียกเก็บเงินจากบัตรโดยอัตโนมัติโดยไม่มีการแจ้งเตือนที่เหมาะสม

ราคาของ Productboard

  • สิ่งจำเป็น: $25/เดือน ต่อผู้สร้าง
  • ข้อดี: $75/เดือน ต่อผู้ผลิต
  • องค์กรธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ

คะแนนและรีวิวของ Productboard

  • G2: 4. 3/5 (230+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (145+ รีวิว)

6. เก็บเกี่ยว

ตัวติดตามเวลาบน Harvest
ผ่านทางHarvest

Harvest เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาและออกใบแจ้งหนี้ที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์และเอเจนซี่ ช่วยให้คุณสามารถติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ สร้างรายงานได้ทันที และจัดการใบแจ้งหนี้และการชำระเงินได้อย่างราบรื่น เหมาะสำหรับการบริหารโครงการแบบครบวงจร

เก็บเกี่ยวคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ติดตามเวลาโดยใช้โซลูชันการติดตามเวลาที่ง่ายและเข้าใจได้ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งบนเดสก์ท็อปหรือแอปพลิเคชันมือถือ และยังมีคุณสมบัติการติดตามเวลาแบบออฟไลน์
  • สร้างรายงานเวลาที่ครอบคลุมเพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของโครงการและสร้างใบแจ้งหนี้อย่างมืออาชีพได้โดยตรงภายใน Harvest
  • บริหารทีม, มอบหมายโครงการ, ติดตามความคืบหน้า, และตั้งงบประมาณเพื่อให้โครงการอยู่ในกรอบทางการเงิน

ข้อจำกัดในการเก็บเกี่ยว

  • มีข้อร้องเรียนหลายประการเกี่ยวกับแอปที่ไม่สามารถผสานรวมหรือซิงค์กับแอปอื่นได้
  • ระบบ UI ที่ซับซ้อน ทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกใช้งานได้ยาก

การกำหนดราคาการเก็บเกี่ยว

  • ฟรี
  • Harvest Pro: $12/เดือน ต่อที่นั่ง

การให้คะแนนและรีวิวการเก็บเกี่ยว

  • G2: 4. 3/5 (790+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6/5 (570+ รีวิว)

7. Toggl Track

แดชบอร์ด Toggl Track
ผ่านทางToggl Track

Toggl Track เป็นเครื่องมือติดตามเวลาที่มีชื่อเสียงในด้านอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย และสร้างรายงานและข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ไป ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้

ส่วนที่ดีที่สุดของเครื่องมือติดตามเวลาตัวนี้คือความง่ายในการใช้งานและความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมือมากกว่า 100 ตัว รวมถึง GitLab, Notion, Adobe XD และอื่น ๆ

คุณสมบัติเด่นของ Toggl Track

  • ติดตามเวลาด้วยตัวจับเวลาแบบเริ่ม/หยุดง่าย ๆ, การผสานรวมกับแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปและมือถือ, และส่วนขยายเบราว์เซอร์เพื่อการจับเวลาที่ง่ายดาย
  • สร้างใบแจ้งหนี้และใบเสร็จได้อย่างง่ายดายโดยใช้ระบบคิดค่าบริการตามชั่วโมง และแชร์กับลูกค้าของคุณเพื่อให้ได้รับชำระเงินตรงเวลา
  • สร้างรายงานเชิงลึกเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของทีม ระบุแนวโน้มการใช้เวลา และติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง

ข้อจำกัดของ Toggl Track

  • มีรายงานข้อบกพร่องหลายรายการในส่วนขยายเดสก์ท็อป
  • ไม่สามารถหยุดชั่วคราวระหว่างการใช้งานได้ ซึ่งอาจสร้างความไม่สะดวกให้กับผู้ใช้บางราย

ราคาของ Toggl

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: 20 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

Toggl Track คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 6/5 (1500+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7/5 (2200+ รีวิว)

8. Replicon PSA

แดชบอร์ด Replicon Insights
ผ่านทางReplicon PSA

Replicon PSA เป็นซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับบริการมืออาชีพที่พัฒนาโดย Deltek ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมที่ช่วยขจัดการติดตามเวลาด้วยตนเอง ทำให้ทีมสามารถมองเห็นประสิทธิภาพการทำงานและการจัดสรรทรัพยากรได้แบบเรียลไทม์ เป็นโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับหน่วยงานขนาดใหญ่และองค์กรที่ต้องจัดการโครงการที่ซับซ้อนพร้อมข้อกำหนดด้านทรัพยากรและการเรียกเก็บเงินจำนวนมาก

คุณสมบัติเด่นของ Replicon PSA

  • จัดการโครงการที่ซับซ้อนด้วยคุณสมบัติเช่นการจัดการทรัพยากร, การพึ่งพาของงาน, การจัดทำงบประมาณ, และการติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
  • ติดตามเวลาการทำงานอย่างแม่นยำด้วยคุณสมบัติเช่น ใบบันทึกเวลา, งบประมาณโครงการ, และตัวเลือกการเรียกเก็บเงินที่ยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย
  • สร้างรายงานเชิงลึกเพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของโครงการ ระบุแนวโน้มการใช้ทรัพยากร และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน

ข้อจำกัดของ Replicon PSA

  • เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือติดตามเวลาที่ง่ายกว่า
  • รายงานที่สร้างขึ้นอาจมีขอบกระดาษที่แตกต่างกันสำหรับบางหน้า ซึ่งอาจทำให้ต้องจัดรูปแบบด้วยตนเองก่อนที่รายงานจะสามารถนำไปใช้ในทางธุรกิจได้
  • ผู้ใช้หลายคนร้องเรียนว่าไม่สามารถมองเห็นความคิดเห็นในรายการเฉพาะในรายงานได้

ราคา Replicon PSA

  • เวลาและการเข้างาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
  • การติดตามเวลาโครงการ: $12/เดือน ต่อ ผู้ใช้
  • ประกาศและแผนการจัดการ: $29/เดือนต่อผู้ใช้

เรพลิคอน PSA คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 3/5 (700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)

9. Paymo

แดชบอร์ด Paymo
ผ่านทางPaymo

Paymo เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการออกใบแจ้งหนี้ที่มีฟังก์ชันการติดตามเวลาในตัว ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามเวลาที่ทีมงานใช้ไปกับกิจกรรมเฉพาะ ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และซิงค์ข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติเพื่อออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า เนื่องจากทุกอย่างเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มเดียว การสร้างใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องและโปร่งใส รวมถึงการติดตามเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เทียบกับเวลาที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้จึงทำได้ง่ายขึ้น

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Paymo

  • จัดการโครงการ, มอบหมายงาน, ติดตามความคืบหน้า, และร่วมมือกับสมาชิกทีมในแพลตฟอร์มกลาง
  • ติดตามเวลาด้วยตัวจับเวลาเริ่ม/หยุด ตั้งงบประมาณสำหรับโครงการ และตรวจสอบค่าใช้จ่ายของโครงการเพื่อให้แน่ใจว่ามีกำไร
  • สร้างใบแจ้งหนี้อย่างมืออาชีพได้โดยตรงภายใน Paymo และรับชำระเงินออนไลน์เพื่อประสบการณ์การเรียกเก็บเงินที่ราบรื่น

ข้อจำกัดของ Paymo

  • ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดสำหรับแอปมือถือ
  • ข้อร้องเรียนของผู้ใช้เกี่ยวกับปัญหาการเรียกเก็บเงิน
  • อินเทอร์เฟซขาดความใช้งานง่าย และ UI ที่ซับซ้อนทำให้การนำทางในแอปเป็นเรื่องยาก

ราคาของ Paymo

  • ฟรี
  • เริ่มต้น: $9. 9/เดือน ต่อผู้ใช้
  • สำนักงานขนาดเล็ก: $15. 9/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $23. 9/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิว Paymo

  • G2: 4. 6/5 (550+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7 (450+ รีวิว)

10. ไทม์ ด็อกเตอร์

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเวลาบน Time Doctor
ผ่านทางTime Doctor

Time Doctor เป็นซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการเวลาที่ช่วยให้บุคคลและธุรกิจติดตามการใช้เวลาของพวกเขา การติดตั้งแอปบนเดสก์ท็อปหรืออุปกรณ์มือถือของคุณจะทำงานในพื้นหลังและติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์

ระบบติดตามเวลาอัตโนมัติช่วยให้การบันทึกเวลาที่ใช้ไปกับกิจกรรมเฉพาะทำได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งรบกวนที่สามารถแก้ไขได้

คุณสมบัติเด่นของ Time Doctor

  • ติดตามเวลาการทำงานด้วยคุณสมบัติเช่นตัวจับเวลาอัตโนมัติ, การตรวจสอบเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน, และการตรวจจับเวลาว่างเพื่อให้ได้ภาพรวมที่ครอบคลุมของกิจกรรมของทีม
  • กำหนดตารางการทำงาน ติดตามการทำงานล่วงเวลา และส่งเสริมการทำงานอย่างมีสมาธิด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การบล็อกเว็บไซต์และการแจ้งเตือนประสิทธิภาพการทำงาน
  • ใช้การควบคุมการเข้าถึงและการตั้งค่าสิทธิ์อนุญาตเพื่อให้ผู้ใช้แต่ละคนสามารถกำหนดกฎว่าแอปใดสามารถเข้าถึงได้ในช่วงเวลาทำงาน

ข้อจำกัดของ Time Doctor

  • มีผู้ใช้หลายรายร้องเรียนเกี่ยวกับการแจ้งเตือนแบบป๊อปอัพที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องผ่านแอปพลิเคชัน
  • แอปนี้ไม่ใช้งานง่ายและมีขั้นตอนเรียนรู้ที่ซับซ้อน โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ใหม่

ราคาของ Time Doctor

  • พื้นฐาน: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้

คะแนนและรีวิวของ Time Doctor

  • G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
  • Capterra: 4. 6/5 (500+ รีวิว)

เลือกทางเลือกจังหวะที่ดีกว่าสำหรับทีมของคุณ

หากคุณรู้สึกติดขัดเนื่องจากข้อจำกัดของ Tempo หรือซอฟต์แวร์ติดตามเวลาอื่น ๆ มีโซลูชันเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการโครงการหลายตัวในตลาด รายการทางเลือก Tempo 10 อันดับแรกของเราควรช่วยคุณหาตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณ

คุณสมบัติการจัดการและติดตามเวลาของ ClickUp

แต่หากคุณยังกำลังพิจารณาเครื่องมืออยู่ ClickUp คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการติดตามเวลาที่สมบูรณ์แบบ ด้วยClickUp Time Management คุณสามารถทำงานได้มากขึ้นและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องตามเป้าหมายการจัดการเวลาของคุณ

มีแอปพลิเคชันสำหรับเดสก์ท็อป, มือถือ, และเบราว์เซอร์ Chrome ที่ช่วยให้คุณสามารถเริ่มและหยุดเวลาได้เมื่อคุณเปลี่ยนไปทำภารกิจอื่น ๆ หรือเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้เวลาของคุณ

ดูโครงการของคุณในมุมมองปฏิทิน, แผนงานกานท์, ไทม์ไลน์, หรือมุมมองปริมาณงาน, ช่วยให้คุณวางแผนไทม์ไลน์ของโครงการและจัดการเวลา

นอกจากนี้ด้วยเทมเพลตบันทึกเวลาที่พร้อมใช้งาน คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของคุณและทำให้กิจกรรมประจำวันของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น

ติดต่อทีมงานของเราหรือสมัครฟรีเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณได้เร็วขึ้นและใช้เวลาของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด!