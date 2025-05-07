10 ทางเลือกแทน Tempo สำหรับติดตามเวลาและประสิทธิภาพการทำงานในปี 2025

ลองนึกภาพสถานการณ์นี้: คุณประมาณการว่างานหนึ่งจะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการทำให้เสร็จ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณเริ่มทำงานแล้ว คุณพบกับความท้าทายบางอย่าง และงานนั้นใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงจึงจะเสร็จสมบูรณ์
ในสถานการณ์เช่นนี้ การจัดการเวลาและการกำหนดเส้นตายให้กับลูกค้าของคุณกลายเป็นเรื่องที่ท้าทาย.นั่นคือจุดที่เครื่องมือการจัดการเวลาเช่นTempo เข้ามาช่วย.
ซอฟต์แวร์ติดตามเวลาช่วยให้บันทึกชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ง่าย และช่วยให้คุณปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานส่วนบุคคล
ไม่ว่าคุณจะเป็นฟรีแลนซ์ทำงานคนเดียวหรือพนักงานประจำ 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น การกำหนดเวลาสำหรับแต่ละงานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง การทราบระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานแต่ละอย่างจะช่วยให้คุณประเมินความพยายามและกำหนดระยะเวลาที่สมจริงได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จของคุณให้สูงขึ้น
แม้ว่า Tempo จะสามารถช่วยคุณในเรื่องนี้ได้ แต่แบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงานของ Tempo ก็มีข้อจำกัดบางประการ เช่น:
- ไม่สามารถตรวจสอบเวลาว่างของพนักงานได้
- แอปพลิเคชันมือถือขาดคุณสมบัติที่ใช้งานง่าย และไม่อนุญาตให้คุณจัดตารางกะงานสำหรับพนักงาน
- ไม่สามารถรับรายงานประสิทธิภาพการทำงานขั้นสูงของพนักงานได้ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการบริหารโครงการใดๆ
หากคุณกำลังมองหาทางเลือกแทน Tempo เราได้รวบรวมรายชื่อทางเลือกยอดนิยม 10 อันดับไว้ให้แล้ว
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกแทน Tempo Timesheet?
Tempo เป็นเครื่องมือติดตามเวลาที่เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มคลาวด์ของ Atlassian ประกอบด้วยบริการต่างๆ ได้แก่ Tempo Planner, Tempo Budgets, Tempo Cost Tracker และ Tempo Timesheets
แม้ว่าจะยอดเยี่ยมสำหรับการติดตามเวลาและทำภารกิจการจัดการโครงการที่ง่าย ๆ แต่ทางเลือกบางอย่างมีอาจช่วยให้คุณไปได้ไกลกว่านั้น คุณต้องค้นหาทางเลือกที่มีคุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดที่ Tempo มีให้ และมากกว่านั้น คุณสมบัติหลักที่คุณต้องค้นหาในทางเลือกของ Tempo ได้แก่:
- การติดตามเวลาที่ง่ายดาย: หากคุณทำงานหลายโครงการ การเริ่มและหยุดจับเวลาทุกครั้งที่คุณสลับระหว่างงานหรือการประชุมอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง แต่ด้วยเครื่องมือติดตามเวลาที่เหมาะสม คุณสามารถบันทึก จัดการ และรวมเวลาที่ใช้ไปกับงานทั้งหมดของคุณได้โดยไม่ต้องทำด้วยตนเอง
- คุณสมบัติการจัดการโครงการ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือที่คุณเลือกมีคุณสมบัติการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพ เช่น การสร้างงาน การมอบหมายงาน และการจัดการการพึ่งพาซึ่งกันและกัน คุณสมบัติเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาความเป็นระเบียบของทีมและผลักดันโครงการให้ก้าวหน้า
- คุณสมบัติการทำงานร่วมกัน: ทีมที่แข็งแกร่งมีประสิทธิภาพ และเครื่องมือที่เหมาะสมสามารถส่งเสริมการทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น ซึ่งรวมถึงการระดมความคิด การใช้แชทเพื่อรับคำตอบอย่างรวดเร็ว การแชร์ไฟล์ หรือการเพิ่มบันทึกเพื่อช่วยให้สมาชิกทีมคนอื่นๆ ได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโครงการ
- สูตร: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือการจัดการเวลาของคุณอนุญาตให้คุณคำนวณและใช้สูตรได้อย่างรวดเร็วสำหรับการติดตามเวลาของคุณ รวมถึงจำนวนชั่วโมงทำงานต่อสัปดาห์ การประมาณค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ
- แท็กและตัวกรอง: คุณควรสามารถค้นหาข้อมูลสำคัญได้อย่างง่ายดายโดยใช้แท็ก บันทึก หรือตัวกรองอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้คุณจัดหมวดหมู่รายการเวลาสำหรับโครงการและทีมของคุณลงในแพลตฟอร์ม
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Tempo
ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าควรค้นหาคุณสมบัติใด มาดูกันเลยว่ามีทางเลือกใดบ้าง 10 อันดับแรกสำหรับ Tempo ในการติดตามเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
1. ClickUp
ClickUp คือซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบครบวงจรที่ช่วยให้คุณรวมกิจกรรมทั้งหมดไว้ในแอปพลิเคชันเดียว ซึ่งรวมถึงการติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานเฉพาะ การจัดการบันทึกเวลา การมอบหมายงาน และการจัดการกิจกรรมการบริหารโครงการอื่นๆ
คุณสมบัติการจัดการผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งและความสามารถในการทำงานร่วมกันเหล่านี้ทำให้เป็นทางเลือกที่ทรงพลังสำหรับ Tempo หรือTogglและสามารถใช้งานได้กับทีมทุกขนาด
นอกจากนี้คุณสมบัติการติดตามเวลาโครงการของ ClickUpยังช่วยคุณติดตามเวลาสำหรับกิจกรรมทุกกิจกรรมในโครงการได้ ซึ่งทำให้คุณสามารถตั้งค่าการประมาณการอย่างถูกต้อง เพิ่มบันทึก และดูรายงานเวลาของคุณในรายละเอียดที่ละเอียดได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ติดตามเวลาจากอุปกรณ์ หน้าต่าง แอป หรืองานใด ๆ ด้วยตัวจับเวลาทั่วโลก
- ทำงานหลายอย่างพร้อมกันและจับเวลาเฉพาะสำหรับกิจกรรมการทำงานของคุณโดยใช้ตัวจับเวลาเริ่ม/หยุดและการบันทึกเวลาอัตโนมัติ
- สร้างงาน มอบหมายให้กับสมาชิกในทีม กำหนดความเชื่อมโยง และติดตามความคืบหน้าได้อย่างชัดเจนด้วยกระดานคัมบัง แผนภูมิแกนต์ และมุมมองรายการ
- เทมเพลตการวิเคราะห์เวลาที่พร้อมใช้งานและปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการจัดการโครงการและการติดตามเวลาได้อย่างง่ายดาย
- จัดระเบียบเวลาที่ติดตาม เพิ่มบันทึก และอ้างอิงอย่างชัดเจนว่าคุณใช้เวลาไปกับอะไร
- ซิงค์เวลาที่คุณติดตามบนเครื่องมืออื่น ๆ เช่น Toggle, Time Doctor, Everhour, Timely, Harvest, Tempo หรืออื่น ๆ เข้าสู่ ClickUp เพื่อมุมมองโครงการแบบองค์รวม
- ดูเวลาของคุณที่ถูกติดตามตามวัน, สัปดาห์, เดือน, และช่วงที่กำหนดเองเพื่อช่วยให้คุณได้รับเอกสารเวลาที่ละเอียดสำหรับงานแต่ละชิ้น, สมาชิกทีม, หรือโครงการเฉพาะ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- มันมีเส้นทางการเรียนรู้เล็กน้อย เนื่องจากชุดคุณสมบัติที่อุดมไปด้วยที่ ClickUp มอบให้
- บางมุมมองอาจไม่สามารถใช้งานได้บนสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อื่น ๆ
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 12 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในทุกแผนการชำระเงินในราคา $5 ต่อสมาชิกต่อพื้นที่ทำงานต่อเดือน
คะแนนรีวิวและรีวิวใน ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 2,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (2,000+ รีวิว)
2. Clockify
Clockify เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาที่ได้รับความนิยมสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและทีม. มันช่วยให้คุณสามารถจัดการกับเอกสารเวลา, ติดตามเวลา, และประมาณจำนวนชั่วโมงในแต่ละโครงการได้. แม้แต่ในแผนฟรี, คุณก็สามารถติดตามเวลาสำหรับผู้ใช้ได้ไม่จำกัด และสร้างรายงานที่แม่นยำได้, ซึ่งสามารถช่วยคุณประมาณงบประมาณโครงการ และเข้าใจประสิทธิภาพการทำงานของสมาชิกทีมแต่ละคนได้.
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Clockify
- ติดตามเวลาได้อย่างง่ายดายด้วยตัวจับเวลาเริ่ม/หยุดบนอุปกรณ์และแพลตฟอร์มหลากหลาย
- ติดตามเวลาสำหรับผู้ใช้ไม่จำกัด และได้รับคุณสมบัติการติดตามเวลาหลักพร้อมแพ็กเกจฟรี ทำให้เหมาะสำหรับทีมที่มีงบประมาณจำกัด
- เพิ่มคุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับการจัดการโครงการ, การจัดการทรัพยากร, การติดตามเวลาที่เรียกเก็บเงินได้, และใบแจ้งหนี้โดยการอัปเกรดเป็นแผนพรีเมียม
ข้อจำกัดของ Clockify
- ซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายสำหรับทีมขนาดเล็กเท่านั้น แต่สำหรับองค์กรขนาดใหญ่จะมีความซับซ้อนมากขึ้น
- การใช้งานแบบออฟไลน์ไม่เพียงพอ และอาจเกิดการล่มเป็นครั้งคราวหากคุณผสานรวมกับเครื่องมือเช่น Notion และระบบ CRM อื่น ๆ
- อินเทอร์เฟซที่ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ
ราคาของ Clockify
- พื้นฐาน: $4.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $6. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $9.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $14.99/เดือน ต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิว Clockify
- G2: 4. 5/5 (161+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (4000+ รีวิว)
3. Hubstaff
Hubstaff เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาและบริหารจัดการแรงงานที่ครอบคลุมสำหรับทีมระยะไกลและเอเจนซี่ เป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับ Clockifyหรือ Tempo เนื่องจากมีความสามารถมากกว่าซอฟต์แวร์ติดตามเวลาทั่วไป โดยช่วยให้คุณจัดการเวลา ประสิทธิภาพการทำงาน การจ่ายเงินเดือน และใบแจ้งหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่นของ Hubstaff
- ติดตามเวลาการทำงานด้วยตัวจับเวลาอัตโนมัติ การบันทึกด้วยตนเอง และการตรวจจับเวลาที่ไม่ได้ใช้งานเพื่อการคำนวณต้นทุนโครงการและการเรียกเก็บเงินที่แม่นยำ
- จัดการโครงการ, มอบหมายงาน, และติดตามความคืบหน้าด้วยคุณสมบัติเช่นกระดานคัมบัง, การตรวจสอบงาน (ภาพหน้าจอ), และแบบฟอร์มบันทึกเวลา
- รับคุณสมบัติที่ครอบคลุมสำหรับการติดตามพนักงาน เช่น การติดตามตำแหน่ง GPS และเครื่องมือการจ่ายเงินเดือนอัตโนมัติ ทำให้เหมาะสำหรับการจัดการทีมทั้งทางไกลและในสำนักงาน
ข้อจำกัดของ Hubstaff
- ผู้ใช้บางรายพบว่าอินเทอร์เฟซมีความรก โดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดเล็ก
- แผนฟรีมีคุณสมบัติจำกัดและจำกัดจำนวนผู้ใช้
- คุณสมบัติการติดตามพนักงานอาจก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
ราคาของ Hubstaff
- เริ่มต้น: $7/เดือน ต่อที่นั่ง
- เติบโต: $9/เดือน ต่อที่นั่ง
- ทีม: $10/เดือน ต่อที่นั่ง
- องค์กร: $25/เดือน ต่อที่นั่ง
คะแนนและรีวิว Hubstaff
- G2: 4. 3/5 (530+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (1,450+ รีวิว)
4. ไทม์แคมป์
TimeCamp เป็นเครื่องมือติดตามเวลาและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานพร้อมแผนฟรีสำหรับฟรีแลนซ์และทีมขนาดเล็ก แผนฟรีมีฟังก์ชันพื้นฐาน ในขณะที่แผนชำระเงินมีฟีเจอร์เพิ่มเติมสำหรับทีมที่กำลังเติบโตที่ต้องการเครื่องมือรายงาน งบประมาณ และการออกใบแจ้งหนี้
คุณสมบัติเด่นของ TimeCamp
- ติดตามเวลาได้อย่างง่ายดายด้วยตัวจับเวลาแบบคลิกเดียวเพื่อเริ่มและหยุดการนับทันที
- ตั้งค่าคีย์เวิร์ดเพื่อให้การติดตามเวลาเป็นไปโดยอัตโนมัติ และเชื่อมโยงการบันทึกเวลาของคุณกับงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้อง
- คัดลอกรายการเวลาที่เกิดขึ้นซ้ำไปยังแผ่นเวลาของคุณเพื่อการรายงานที่รวดเร็ว
- ผสานการบันทึกเวลาของคุณกับเครื่องมือการจัดการโครงการอื่น ๆ เพื่อติดตามเวลาของโครงการโดยรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สร้างรายงานเวลาอย่างละเอียดเพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของโครงการ และเครื่องมือการจัดการงบประมาณเพื่อให้โครงการอยู่ในเส้นทางทางการเงิน
ข้อจำกัดของ TimeCamp
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับการรายงานและแดชบอร์ดเมื่อเทียบกับคู่แข่งบางราย
- แผนฟรีมีคุณสมบัติจำกัดและจำกัดจำนวนผู้ใช้
ราคาของ TimeCamp
- ฟรี
- เริ่มต้น: $3. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $6.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- สูงสุด: $10.99/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ TimeCamp
- G2: 4. 7/5 (190+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (590+ รีวิว)
5. Productboard
Productboard เป็นแพลตฟอร์มการจัดการผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสำหรับทีมพัฒนาและองค์กร SaaS แม้ว่าจะไม่ใช่เครื่องมือติดตามเวลาโดยเฉพาะ แต่ Productboard มีความโดดเด่นในการจัดการโครงการ ทำให้เป็นตัวเลือกที่มีคุณค่าสำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับกระบวนการทำงานที่ราบรื่นและการจัดระเบียบด้วยภาพ
มันช่วยให้คุณสามารถวางแผนโครงการพัฒนาของคุณ, ใช้การจัดลำดับความสำคัญที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล, และติดตามเวลาเพื่อประมาณความพยายามและเวลาในการเสร็จสิ้น
คุณสมบัติเด่นของ Productboard
- จัดระเบียบโครงการด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น กระดานคัมบัง แผนที่เส้นทาง และแผนผังความคิด วิธีการแบบภาพนี้ช่วยส่งเสริมการสื่อสารที่ชัดเจนและทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
- จัดลำดับความสำคัญของงาน รวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพด้วยฟีเจอร์เช่น การให้คะแนนงาน และการแสดงความคิดเห็นในแอป
- เชื่อมต่อได้อย่างราบรื่นกับเครื่องมือออกแบบและพัฒนาที่ได้รับความนิยม ช่วยให้การทำงานของคุณเป็นศูนย์กลางและมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Productboard
- กลไกการเรียกเก็บเงินของแผนรายบุคคลไม่โปร่งใส และมีผู้ใช้หลายรายร้องเรียนว่าแอปเรียกเก็บเงินจากบัตรโดยอัตโนมัติโดยไม่มีการแจ้งเตือนที่เหมาะสม
ราคาของ Productboard
- สิ่งจำเป็น: $25/เดือน ต่อผู้สร้าง
- ข้อดี: $75/เดือน ต่อผู้ผลิต
- องค์กรธุรกิจ: ติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ
คะแนนและรีวิวของ Productboard
- G2: 4. 3/5 (230+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (145+ รีวิว)
6. เก็บเกี่ยว
Harvest เป็นซอฟต์แวร์ติดตามเวลาและออกใบแจ้งหนี้ที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับฟรีแลนซ์และเอเจนซี่ ช่วยให้คุณสามารถติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละโครงการ สร้างรายงานได้ทันที และจัดการใบแจ้งหนี้และการชำระเงินได้อย่างราบรื่น เหมาะสำหรับการบริหารโครงการแบบครบวงจร
เก็บเกี่ยวคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ติดตามเวลาโดยใช้โซลูชันการติดตามเวลาที่ง่ายและเข้าใจได้ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งบนเดสก์ท็อปหรือแอปพลิเคชันมือถือ และยังมีคุณสมบัติการติดตามเวลาแบบออฟไลน์
- สร้างรายงานเวลาที่ครอบคลุมเพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของโครงการและสร้างใบแจ้งหนี้อย่างมืออาชีพได้โดยตรงภายใน Harvest
- บริหารทีม, มอบหมายโครงการ, ติดตามความคืบหน้า, และตั้งงบประมาณเพื่อให้โครงการอยู่ในกรอบทางการเงิน
ข้อจำกัดในการเก็บเกี่ยว
- มีข้อร้องเรียนหลายประการเกี่ยวกับแอปที่ไม่สามารถผสานรวมหรือซิงค์กับแอปอื่นได้
- ระบบ UI ที่ซับซ้อน ทำให้ผู้ใช้ครั้งแรกใช้งานได้ยาก
การกำหนดราคาการเก็บเกี่ยว
- ฟรี
- Harvest Pro: $12/เดือน ต่อที่นั่ง
การให้คะแนนและรีวิวการเก็บเกี่ยว
- G2: 4. 3/5 (790+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (570+ รีวิว)
7. Toggl Track
Toggl Track เป็นเครื่องมือติดตามเวลาที่มีชื่อเสียงในด้านอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามเวลาที่ใช้ไปกับงานต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย และสร้างรายงานและข้อมูลเชิงลึกโดยละเอียดเกี่ยวกับเวลาที่ใช้ไป ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุพื้นที่ที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้
ส่วนที่ดีที่สุดของเครื่องมือติดตามเวลาตัวนี้คือความง่ายในการใช้งานและความสามารถในการผสานรวมกับเครื่องมือมากกว่า 100 ตัว รวมถึง GitLab, Notion, Adobe XD และอื่น ๆ
คุณสมบัติเด่นของ Toggl Track
- ติดตามเวลาด้วยตัวจับเวลาแบบเริ่ม/หยุดง่าย ๆ, การผสานรวมกับแอปพลิเคชันบนเดสก์ท็อปและมือถือ, และส่วนขยายเบราว์เซอร์เพื่อการจับเวลาที่ง่ายดาย
- สร้างใบแจ้งหนี้และใบเสร็จได้อย่างง่ายดายโดยใช้ระบบคิดค่าบริการตามชั่วโมง และแชร์กับลูกค้าของคุณเพื่อให้ได้รับชำระเงินตรงเวลา
- สร้างรายงานเชิงลึกเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของทีม ระบุแนวโน้มการใช้เวลา และติดตามความคืบหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง
ข้อจำกัดของ Toggl Track
- มีรายงานข้อบกพร่องหลายรายการในส่วนขยายเดสก์ท็อป
- ไม่สามารถหยุดชั่วคราวระหว่างการใช้งานได้ ซึ่งอาจสร้างความไม่สะดวกให้กับผู้ใช้บางราย
ราคาของ Toggl
- ฟรี
- เริ่มต้น: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: 20 ดอลลาร์/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
Toggl Track คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 6/5 (1500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (2200+ รีวิว)
8. Replicon PSA
Replicon PSA เป็นซอฟต์แวร์อัตโนมัติสำหรับบริการมืออาชีพที่พัฒนาโดย Deltek ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ครอบคลุมที่ช่วยขจัดการติดตามเวลาด้วยตนเอง ทำให้ทีมสามารถมองเห็นประสิทธิภาพการทำงานและการจัดสรรทรัพยากรได้แบบเรียลไทม์ เป็นโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับหน่วยงานขนาดใหญ่และองค์กรที่ต้องจัดการโครงการที่ซับซ้อนพร้อมข้อกำหนดด้านทรัพยากรและการเรียกเก็บเงินจำนวนมาก
คุณสมบัติเด่นของ Replicon PSA
- จัดการโครงการที่ซับซ้อนด้วยคุณสมบัติเช่นการจัดการทรัพยากร, การพึ่งพาของงาน, การจัดทำงบประมาณ, และการติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
- ติดตามเวลาการทำงานอย่างแม่นยำด้วยคุณสมบัติเช่น ใบบันทึกเวลา, งบประมาณโครงการ, และตัวเลือกการเรียกเก็บเงินที่ยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย
- สร้างรายงานเชิงลึกเพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของโครงการ ระบุแนวโน้มการใช้ทรัพยากร และตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐาน
ข้อจำกัดของ Replicon PSA
- เส้นทางการเรียนรู้ที่ชันกว่าเมื่อเทียบกับเครื่องมือติดตามเวลาที่ง่ายกว่า
- รายงานที่สร้างขึ้นอาจมีขอบกระดาษที่แตกต่างกันสำหรับบางหน้า ซึ่งอาจทำให้ต้องจัดรูปแบบด้วยตนเองก่อนที่รายงานจะสามารถนำไปใช้ในทางธุรกิจได้
- ผู้ใช้หลายคนร้องเรียนว่าไม่สามารถมองเห็นความคิดเห็นในรายการเฉพาะในรายงานได้
ราคา Replicon PSA
- เวลาและการเข้างาน: $6/เดือน ต่อผู้ใช้
- การติดตามเวลาโครงการ: $12/เดือน ต่อ ผู้ใช้
- ประกาศและแผนการจัดการ: $29/เดือนต่อผู้ใช้
เรพลิคอน PSA คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 3/5 (700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (500+ รีวิว)
9. Paymo
Paymo เป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการออกใบแจ้งหนี้ที่มีฟังก์ชันการติดตามเวลาในตัว ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถติดตามเวลาที่ทีมงานใช้ไปกับกิจกรรมเฉพาะ ติดตามชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และซิงค์ข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติเพื่อออกใบแจ้งหนี้ให้กับลูกค้า เนื่องจากทุกอย่างเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มเดียว การสร้างใบแจ้งหนี้ที่ถูกต้องและโปร่งใส รวมถึงการติดตามเวลาที่สามารถเรียกเก็บเงินได้เทียบกับเวลาที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้จึงทำได้ง่ายขึ้น
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Paymo
- จัดการโครงการ, มอบหมายงาน, ติดตามความคืบหน้า, และร่วมมือกับสมาชิกทีมในแพลตฟอร์มกลาง
- ติดตามเวลาด้วยตัวจับเวลาเริ่ม/หยุด ตั้งงบประมาณสำหรับโครงการ และตรวจสอบค่าใช้จ่ายของโครงการเพื่อให้แน่ใจว่ามีกำไร
- สร้างใบแจ้งหนี้อย่างมืออาชีพได้โดยตรงภายใน Paymo และรับชำระเงินออนไลน์เพื่อประสบการณ์การเรียกเก็บเงินที่ราบรื่น
ข้อจำกัดของ Paymo
- ฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดสำหรับแอปมือถือ
- ข้อร้องเรียนของผู้ใช้เกี่ยวกับปัญหาการเรียกเก็บเงิน
- อินเทอร์เฟซขาดความใช้งานง่าย และ UI ที่ซับซ้อนทำให้การนำทางในแอปเป็นเรื่องยาก
ราคาของ Paymo
- ฟรี
- เริ่มต้น: $9. 9/เดือน ต่อผู้ใช้
- สำนักงานขนาดเล็ก: $15. 9/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $23. 9/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว Paymo
- G2: 4. 6/5 (550+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7 (450+ รีวิว)
10. ไทม์ ด็อกเตอร์
Time Doctor เป็นซอฟต์แวร์เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการเวลาที่ช่วยให้บุคคลและธุรกิจติดตามการใช้เวลาของพวกเขา การติดตั้งแอปบนเดสก์ท็อปหรืออุปกรณ์มือถือของคุณจะทำงานในพื้นหลังและติดตามเวลาที่ใช้ในแต่ละแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์
ระบบติดตามเวลาอัตโนมัติช่วยให้การบันทึกเวลาที่ใช้ไปกับกิจกรรมเฉพาะทำได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสิ่งรบกวนที่สามารถแก้ไขได้
คุณสมบัติเด่นของ Time Doctor
- ติดตามเวลาการทำงานด้วยคุณสมบัติเช่นตัวจับเวลาอัตโนมัติ, การตรวจสอบเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน, และการตรวจจับเวลาว่างเพื่อให้ได้ภาพรวมที่ครอบคลุมของกิจกรรมของทีม
- กำหนดตารางการทำงาน ติดตามการทำงานล่วงเวลา และส่งเสริมการทำงานอย่างมีสมาธิด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น การบล็อกเว็บไซต์และการแจ้งเตือนประสิทธิภาพการทำงาน
- ใช้การควบคุมการเข้าถึงและการตั้งค่าสิทธิ์อนุญาตเพื่อให้ผู้ใช้แต่ละคนสามารถกำหนดกฎว่าแอปใดสามารถเข้าถึงได้ในช่วงเวลาทำงาน
ข้อจำกัดของ Time Doctor
- มีผู้ใช้หลายรายร้องเรียนเกี่ยวกับการแจ้งเตือนแบบป๊อปอัพที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องผ่านแอปพลิเคชัน
- แอปนี้ไม่ใช้งานง่ายและมีขั้นตอนเรียนรู้ที่ซับซ้อน โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ Time Doctor
- พื้นฐาน: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- มาตรฐาน: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $20/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Time Doctor
- G2: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 350+)
- Capterra: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
เลือกทางเลือกจังหวะที่ดีกว่าสำหรับทีมของคุณ
หากคุณรู้สึกติดขัดเนื่องจากข้อจำกัดของ Tempo หรือซอฟต์แวร์ติดตามเวลาอื่น ๆ มีโซลูชันเพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการโครงการหลายตัวในตลาด รายการทางเลือก Tempo 10 อันดับแรกของเราควรช่วยคุณหาตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับทีมของคุณ
แต่หากคุณยังกำลังพิจารณาเครื่องมืออยู่ ClickUp คือซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและการติดตามเวลาที่สมบูรณ์แบบ ด้วยClickUp Time Management คุณสามารถทำงานได้มากขึ้นและอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องตามเป้าหมายการจัดการเวลาของคุณ
มีแอปพลิเคชันสำหรับเดสก์ท็อป, มือถือ, และเบราว์เซอร์ Chrome ที่ช่วยให้คุณสามารถเริ่มและหยุดเวลาได้เมื่อคุณเปลี่ยนไปทำภารกิจอื่น ๆ หรือเพิ่มรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้เวลาของคุณ
ดูโครงการของคุณในมุมมองปฏิทิน, แผนงานกานท์, ไทม์ไลน์, หรือมุมมองปริมาณงาน, ช่วยให้คุณวางแผนไทม์ไลน์ของโครงการและจัดการเวลา
นอกจากนี้ด้วยเทมเพลตบันทึกเวลาที่พร้อมใช้งาน คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของคุณและทำให้กิจกรรมประจำวันของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น
ติดต่อทีมงานของเราหรือสมัครฟรีเพื่อบรรลุเป้าหมายของคุณได้เร็วขึ้นและใช้เวลาของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด!