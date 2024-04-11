ภาวะผู้นำแบบ ESTJ: ลักษณะเด่นและกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ

มาร์ธา สจ๊วต เป็นนักเขียนและนักธุรกิจ
มิเชล โอบามา เป็นทนายความ นักเขียน และอดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกา
ดร. ลอร่า ชเลสซิงเกอร์ เป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุและนักเขียนชาวอเมริกัน
คนเหล่านี้มีอะไรเหมือนกันในเมื่อเส้นทางและอาชีพของพวกเขาแตกต่างกันอย่างชัดเจน? ทั้งสามคนล้วนเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมมีสไตล์การบริหารจัดการที่ดีเยี่ยมและมีความเด็ดขาดและวินัยในการทำงาน
และทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่มาจากลักษณะบุคลิกภาพของพวกเขา—บุคลิกภาพแบบ ESTJ (Extraversion, Sensing, Thinking, and Judging) บุคลิกภาพแบบ ESTJ เป็นผู้นำโดยธรรมชาติ คิดเป็น17%ของผู้นำทั่วโลก—ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์สูงสุดในบรรดาบุคลิกภาพทั้ง 16 ประเภท
ไม่ว่าคุณจะเป็น ESTJ หรือใครก็ตามที่ต้องการเข้าใจและพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ บล็อกนี้จะมอบความรู้ที่จำเป็นให้คุณเพื่อเป็นผู้นำที่ดีขึ้น
การเข้าใจภาวะผู้นำของ ESTJ
ESTJ หมายถึง บุคคลที่มีลักษณะนิสัยแบบ Extraversion, Sensing, Thinking, และ Judging. บุคคลที่มีบุคลิกภาพแบบ ESTJ มีลักษณะเป็นเหตุเป็นผล, มั่นใจ, ยึดถือกฎระเบียบ, และเป็นผู้นำที่ชอบควบคุมสถานการณ์.มูลนิธิไมเออร์ส-บริกส์ได้ให้คำนิยามของ ESTJไว้ดังนี้:
"ปฏิบัติได้จริง เป็นจริงเป็นจัง ไม่พูดมาก ทำมาก ตัดสินใจได้รวดเร็ว ดำเนินการตามการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว จัดระเบียบโครงการและบุคลากรเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง และมุ่งเน้นการได้ผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดูแลรายละเอียดที่เป็นกิจวัตร มีมาตรฐานทางตรรกะที่ชัดเจน ปฏิบัติตามอย่างเป็นระบบ และต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติตามเช่นกัน แข็งขันในการดำเนินการตามแผนของตน"
เพื่อที่จะเข้าใจ ESTJ ได้ดีขึ้น เราต้องเข้าใจ MBTI
แบบทดสอบบุคลิกภาพไมเออร์ส-บริกส์ (MBTI) เป็นหนึ่งในเครื่องมือประเมินบุคลิกภาพที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยแบ่งบุคคลออกเป็น 16 ประเภทบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน (ESTJ เป็นหนึ่งในประเภทบุคลิกภาพเหล่านั้น) อิงตามปัจจัยดังต่อไปนี้:
- การเปิดเผยตัวตนกับภาวะเก็บตัว
- การรับรู้กับสัญชาตญาณ
- การคิดกับการรู้สึก
- การตัดสินกับ การรับรู้
ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบ ESTJ มักจะมีส่วนร่วมในสังคม สมาคม ชมรม และบริษัทต่างๆ ในฐานะผู้นำ ในฐานะผู้นำ พวกเขามุ่งเน้นที่งาน มีลักษณะการทำธุรกรรม และชอบควบคุมดูแล พวกเขารู้ว่าทุกอย่างควรทำงานอย่างไรและเต็มใจที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งต่างๆ เป็นไปตามนั้น พวกเขาให้ความสำคัญกับความเป็นระเบียบ การจัดองค์กร และโครงสร้างเหนือสิ่งอื่นใด
บุคลิกภาพแบบ ESTJ
บุคลิกภาพแบบ ESTJ มีลักษณะ 4 ประการ ได้แก่ การมีมนุษยสัมพันธ์ การรับรู้ การคิด และการตัดสินใจ มาทำความเข้าใจกัน:
- การเปิดเผย: พวกเขาเป็นคนเปิดเผยและชอบเป็นจุดสนใจ พวกเขาชอบอยู่ในสภาพแวดล้อมที่รวดเร็วและทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อพัฒนาความคิดที่ดีที่สุด
- การรับรู้: พวกเขาให้ความสำคัญกับความเป็นจริงและใส่ใจกับข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมและแนวคิดที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
- การคิด: พวกเขาเป็นคนมีเหตุผล ให้ความสำคัญกับความยุติธรรมเหนือสิ่งอื่นใด และตัดสินใจอย่างมีเหตุผล
- การตัดสิน: พวกเขาเคารพกฎและกำหนดเวลา ให้คำแนะนำเป็นขั้นตอน และวางแผนอย่างละเอียด
ESTJ เป็นคนที่เชื่อถือได้และขยันมาก พวกเขาให้ความเคารพต่อกฎระเบียบและอำนาจอย่างมาก และชอบทำงานให้เสร็จตรงเวลา นี่คือลักษณะอื่นๆ ของคนที่มีบุคลิกภาพแบบ ESTJ: พวกเขา:
- ให้คำแนะนำที่ชัดเจนและละเอียด
- นำชุมชนและครอบครัวมารวมกันโดยเข้าใจความถูกและผิด
- มีทัศนคติแบบผู้ให้คำปรึกษา
- สร้างและปฏิบัติตามแผนอย่างขยันขันแข็ง
- มีทัศนคติที่มุ่งมั่น แม้ในช่วงเวลาที่เครียด และสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้กับทีม
- มุ่งมั่นในประเพณี กฎหมาย และมาตรฐาน
- คาดหวังให้ผู้อื่นยึดถือหลักการเดียวกันกับตนเอง
- ไม่ค่อยถามเกี่ยวกับงานที่พวกเขาต้องทำให้เสร็จ
- ให้ความสำคัญกับการรักษาสถานะเดิม
- ถูกมองว่าเป็นคนดื้อรั้นและไม่ยอมอ่อนข้อในบางครั้ง
- คาดการณ์ได้, ปฏิบัติได้จริง, มุ่งมั่น, ตรงไปตรงมา, และซื่อสัตย์
- ชอบรับงานที่ท้าทาย
แม้ว่าทั้งหมดนี้จะเป็นลักษณะที่สำคัญของผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบ ESTJ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะมีลักษณะเหล่านี้ทั้งหมด บางคนอาจมีเพียงไม่กี่ลักษณะเท่านั้น ในทำนองเดียวกัน ผู้ที่มีลักษณะเหล่านี้อาจมีลักษณะตรงข้ามบางประการได้เช่นกัน
ลักษณะความเป็นผู้นำของ ESTJ
เนื่องจากลักษณะทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น คนที่มีบุคลิกภาพแบบ ESTJ จึงเป็นผู้นำที่ดี ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการเคารพผู้มีอำนาจช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จในตำแหน่งที่ต้องควบคุมดูแลและบริหารจัดการ
ทัศนคติที่กล้าตัดสินใจ ความมั่นใจในตนเอง ความเด็ดขาด และความเชื่อมั่นในหลักการของพวกเขา ทำให้พวกเขาเป็นผู้นำที่ไม่กลัวที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องและสร้างความยุติธรรม
ในฐานะผู้นำประเภท ESTJ พวกเขาจะมั่นใจว่ามาตรฐานได้รับการปฏิบัติตามเสมอ ความคาดหวังชัดเจน และผลลัพธ์สุดท้ายตรงตามข้อกำหนด นอกจากนี้ พวกเขายังมีรูปแบบการทำงานที่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างไม่น่าเชื่อ
อย่างไรก็ตาม ลักษณะเหล่านี้อาจทำให้พวกเขาไม่ยืดหยุ่นและแข็งกร้าวได้เช่นกัน เนื่องจากพวกเขากำหนดมาตรฐานที่สูงมากสำหรับตัวเองและทุกคนรอบข้าง
การกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
แก่นแท้ของความเป็นผู้นำของ ESTJ คือความรู้สึกถึงวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายที่แข็งแกร่ง ผู้นำ ESTJ มีความสามารถในการสื่อสารวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนให้กับทีมและองค์กรของพวกเขา ช่วยให้ผู้อื่นบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน
ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในพันธกิจและค่านิยมขององค์กร พวกเขาจึงสามารถให้ทิศทางที่มั่นคงและมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน วิสัยทัศน์นี้มักถูกกำหนดเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และมีขนาดเล็ก พวกเขาทำให้ข้อกำหนดและความคาดหวังของตนชัดเจน
ESTJ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ขณะตั้งเป้าหมายรวมถึงซอฟต์แวร์สำหรับการวางแผนกลยุทธ์และเทมเพลต เช่นเทมเพลตการตั้งเป้าหมายและการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อลดการใช้เวลาและเพิ่มประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม พวกเขาอาจพบว่าการสร้างแรงจูงใจให้กับทีมและพนักงานเป็นเรื่องท้าทาย เนื่องจากพวกเขามักตั้งเป้าหมายเล็กและเฉพาะเจาะจง ซึ่งมักไม่สามารถสื่อสารภาพรวมที่ใหญ่กว่าได้
การเชื่อมต่อกับผู้อื่น
ผู้นำ ESTJ มีความเป็นผู้มุ่งเน้นงานและจัดระเบียบสูง พวกเขาเชื่อในการปฏิบัติตามกำหนดเวลาและการส่งมอบงานตรงเวลา นอกจากนี้ยังต้องการให้ทุกงานเสร็จสมบูรณ์ด้วยมาตรฐานที่สูง และจะแจ้งเตือนสมาชิกในทีมหากงานของพวกเขาไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
พวกเขาเชื่อในการส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างและโปร่งใส และให้ความสำคัญกับรูปแบบที่ชัดเจนและสม่ำเสมอ สิ่งนี้ช่วยให้พวกเขาสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงกับสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างไรก็ตาม วิธีการที่ตรงไปตรงมาอาจทำให้ผู้นำ ESTJ ดูเหมือนควบคุมและกดดันสมาชิกในทีมที่อ่อนไหวบางคนได้ ดังนั้นการใช้กลยุทธ์และเคล็ดลับในการจัดการทีมจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้แน่ใจว่าปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้รับการแก้ไขทันที
การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ
ในขณะที่ผู้ที่มีบุคลิกภาพแบบ ESTJ มีทักษะความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งอยู่แล้ว ยังมีทักษะเฉพาะที่พวกเขาจำเป็นต้องพัฒนาเพิ่มเติม ซึ่งได้แก่:
การแบ่งปันเป้าหมายโดยรวม
ในขณะที่ ESTJ ให้คุณค่ากับงานและเป้าหมายที่แบ่งเป็นชิ้นเล็ก ๆ ที่สามารถจัดการได้ หลายคนให้คุณค่ากับสิ่งที่ตรงกันข้าม การรู้ถึงวิสัยทัศน์ที่ใหญ่และสูงสุดช่วยให้พวกเขาสามารถทำผลงานได้ดีที่สุดในการทำงาน
ดังนั้น การแบ่งปันเหตุผลเมื่อแบ่งปันสิ่งที่ทำจึงเป็นสิ่งสำคัญ การแจ้งให้ทีมทราบว่างานเฉพาะงานหนึ่งมีส่วนช่วยในการบรรลุวิสัยทัศน์ที่ใหญ่กว่า จะช่วยกระตุ้นให้พวกเขาทุ่มเทอย่างเต็มที่
การให้กำลังใจและคำชมเชยอย่างเพียงพอ
การเรียนรู้ที่จะชมเชยทีมและให้กำลังใจเชิงบวกช่วยกระตุ้นให้สมาชิกในทีมมีแรงจูงใจ การขอบคุณพวกเขาสำหรับการทำงานหนักและการยอมรับในความมุ่งมั่นของพวกเขามีความสำคัญอย่างยิ่ง
หากคุณไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร นี่คือคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากบทความล่าสุดของForbes, 'คุณควรชมเชยกระบวนการที่นำไปสู่ผลงาน หากมีเกณฑ์ที่ชัดเจน คุณสามารถชมเชยผู้คนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น'
เข้าใจสถานการณ์ของผู้อื่น
ผู้นำแบบ ESTJ มักจะตัดสินผู้อื่นอย่างรวดเร็ว ดังนั้น หากมีใครทำงานไม่ตรงตามมาตรฐานของพวกเขา พวกเขาอาจวิจารณ์อย่างรุนแรงเกินไป อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจสถานการณ์ของพวกเขาและหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะตัดสินใจ ซึ่งจะช่วยทำให้พวกเขาสามารถเชื่อมต่อกับทีมได้ดีขึ้น
จุดแข็งและจุดอ่อนของผู้นำแบบ ESTJ
เช่นเดียวกับบุคลิกภาพประเภทอื่น ๆ ผู้นำที่มีบุคลิกภาพแบบ ESTJ ก็มีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน การเข้าใจพวกเขาจะช่วยให้พัฒนาความเป็นผู้นำและเอาชนะความท้าทายได้
จุดแข็งของสไตล์การนำของ ESTJ
จุดแข็งบางประการของภาวะผู้นำแบบ ESTJ ได้แก่:
ประสิทธิภาพ
ESTJ เป็นผู้นำโดยธรรมชาติที่มุ่งมั่นในการปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุประสิทธิผลสูงสุด พวกเขาเก่งในการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบุจุดที่ไม่มีประสิทธิภาพ และนำวิธีการแก้ปัญหาเชิงกลยุทธ์มาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต
ความคิดที่เป็นระบบของพวกเขาช่วยให้พวกเขาสร้างกระบวนการทำงานที่มีโครงสร้างชัดเจน ทำให้งานถูกดำเนินการอย่างราบรื่น และบรรลุเป้าหมายภายในกำหนดเวลา นอกจากนี้ พวกเขายังรู้วิธีจัดลำดับความสำคัญของงาน และตัดสินใจระหว่างงานที่เร่งด่วนกับงานที่มีความสำคัญ ซึ่งช่วยให้พวกเขาจัดสรรทรัพยากรได้อย่างชาญฉลาด
ความถูกต้อง
ความถูกต้องแม่นยำคือเครื่องหมายของผู้นำ ESTJ. มันสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ ESTJ ในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและแม่นยำ. พวกเขาเก่งในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง. การตัดสินใจของพวกเขามีพื้นฐานมาจากข้อมูลที่รวบรวมได้ ซึ่งช่วยลดโอกาสของการผิดพลาด.
ความมุ่งมั่นในความละเอียดรอบคอบและการไม่ยอมประนีประนอมต่อคุณภาพของการตัดสินใจของพวกเขาช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในหมู่สมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การอุทิศตน
การทุ่มเท 100% ให้กับทุกสิ่งที่ทำเป็นธรรมชาติสำหรับ ESTJs เช่นเดียวกับการหายใจไม่ว่าจะเป็นการสร้างทีมข้ามสายงานหรือการเผชิญหน้ากับความท้าทายอย่างตรงไปตรงมา พวกเขามุ่งมั่นอย่างไม่ลดละในการบรรลุผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
ผู้คนสามารถไว้วางใจพวกเขาได้ว่าจะรักษาวิสัยทัศน์และกฎระเบียบขององค์กร และช่วยเหลือผู้อื่นให้ทำเช่นเดียวกัน พวกเขาสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการทำงานหนัก ความอดทน และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ความซื่อสัตย์
ESTJs ดำเนินการด้วยหลักศีลธรรมที่มั่นคงและความซื่อสัตย์ พวกเขาเคารพผู้มีอำนาจและปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด พวกเขาปรับการกระทำของตนให้สอดคล้องกับค่านิยมเสมอและรักษาความสอดคล้องระหว่างคำพูดและการกระทำ
สิ่งนี้ช่วยให้มั่นใจว่าองค์กรและทีมมีความรู้สึกเคารพและหน้าที่ต่อกัน
มีความมุ่งมั่น
ESTJ มีเจตจำนงที่แข็งแกร่งและความสามารถในการทำภารกิจอย่างไม่ลดละ พวกเขาไม่ยอมแพ้ต่อความเชื่อของตนหากไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน พวกเขาแสดงความมุ่งมั่นเมื่อเผชิญกับความท้าทายและเอาชนะมันด้วยความเชื่อมั่น
ตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์
ผู้นำแบบ ESTJ ให้คุณค่ากับข้อเท็จจริงและหลักฐานมากกว่าความคิดเชิงนามธรรม ดังนั้นพวกเขาจึงถือว่าข้อมูลมีความสำคัญอย่างยิ่ง สไตล์การสื่อสารของพวกเขายังตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์ ซึ่งทำให้ไม่มีความคลุมเครือเลย
ความตรงไปตรงมานี้ช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและซื่อสัตย์เจริญเติบโต ในฐานะผู้นำ พวกเขาให้ข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์และสื่อสารความคาดหวังอย่างชัดเจน
ผู้จัดงาน
ด้วยพรสวรรค์โดยธรรมชาติในการจัดระเบียบ ผู้นำประเภท ENTJ มุ่งมั่นที่จะทำให้สภาพแวดล้อมรอบตัวเป็นระเบียบและมีโครงสร้างมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ พวกเขาโดดเด่นในการสร้างระบบและกระบวนการที่มีขอบเขตชัดเจน ตั้งแต่การวางแผนโครงการไปจนถึงการประสานงานในทีม
พวกเขาสร้างความเป็นระเบียบโดยการกำหนดบทบาทและกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน และจัดสรรงานอย่างยุติธรรม การมีแนวทางที่เป็นระบบช่วยให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายที่แม่นยำ
จุดอ่อน
แม้ว่าจุดแข็งข้างต้นจะทำให้ ESTJ เป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม แต่หากไม่ได้รับการพัฒนา ก็อาจก่อให้เกิดความท้าทายที่สำคัญได้ ซึ่งบางประการได้แก่:
ไม่ยืดหยุ่น
ESTJ เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎและมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งต่างๆ ตามแนวทางดั้งเดิม สิ่งนี้อาจทำให้พวกเขามีความยืดหยุ่นน้อยและไม่ยืดหยุ่น ดังนั้น เมื่อมีใครนำเสนอวิธีการที่ดีกว่าหรือนวัตกรรม พวกเขาอาจพบว่ามันยากที่จะยอมรับ
ความเข้มงวดนี้อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของพวกเขาในการสร้างสรรค์และเปิดใจ เนื่องจากพวกเขาอาจรู้สึกว่า การลองทำสิ่งที่ไม่เคยพิสูจน์และใหม่ อาจเสี่ยงต่อความน่าเชื่อถือของพวกเขา
ความสมบูรณ์แบบ
การแสวงหาความเป็นเลิศของ ESTJ ยังนำไปสู่แนวโน้มที่จะสมบูรณ์แบบ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้อาจนำไปสู่ความเครียดที่เพิ่มขึ้น ความเหนื่อยล้าที่อาจเกิดขึ้น และความลังเลที่จะมอบหมายงาน
การสร้างสมดุลระหว่างการรักษามาตรฐานสูงและการยอมรับความจำเป็นในการมีความยืดหยุ่นเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
ตัดสินผู้อื่น
ผู้นำแบบ ESTJ มีแรงผลักดันจากค่านิยมและความเชื่อที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม พวกเขามักลืมไปว่าความเชื่อของตนอาจไม่จำเป็นต้องเป็นความเชื่อของทีมเสมอไป ดังนั้น พวกเขาอาจตัดสินคนที่เลือกวิธีการที่ไม่เป็นไปตามแบบแผนและวิธีการใหม่ๆ ในการบรรลุผลลัพธ์
ในระยะยาว สิ่งนี้อาจส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจและความร่วมมือในทีม นั่นคือเหตุผลที่การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นและวิธีการที่แตกต่างกันเป็นสิ่งสำคัญ
ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
อีกหนึ่งความท้าทายที่สำคัญสำหรับผู้นำ ESTJ คือการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง พวกเขาชอบความมั่นคงและกิจวัตรที่แน่นอนมากกว่าสถานการณ์ใหม่ อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้อาจนำไปสู่ความหยุดนิ่งและลดประสิทธิภาพในการทำงาน
เพื่อเอาชนะความท้าทายนี้ พวกเขาต้องมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทัศนคติที่พร้อมปรับตัว เข้าใจประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลง และมีความยืดหยุ่นในกลยุทธ์การนำทีมของตน
ไม่สบายใจในการแสดงออกทางอารมณ์
ผู้นำ ESTJ มักรู้สึกไม่สบายใจในการแสดงออกและจัดการกับอารมณ์ เนื่องจากให้ความสำคัญกับเหตุผลและความเป็นกลางมากกว่า สิ่งนี้อาจทำให้พวกเขาดูแข็งกระด้างและไร้ความใส่ใจ อีกทั้งความฉลาดทางอารมณ์ที่ต่ำยังก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และทำให้พวกเขาเชื่อว่าการแสดงอารมณ์เป็นจุดอ่อน
การพัฒนาทักษะการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการจัดการกับปัญหาทางอารมณ์ภายในทีม และส่งเสริมวัฒนธรรมที่ให้คุณค่าแก่การคิดอย่างมีเหตุผลและการแสดงออกทางอารมณ์
วิธีเอาชนะความท้าทายและนำกลยุทธ์การเป็นผู้นำไปปฏิบัติ
การเอาชนะความท้าทายกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม, แผนกลยุทธ์, และทัศนคติที่อดทน. แม้ว่าคุณสามารถจัดการกับหลายๆ อย่างได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม, คุณก็ต้องการเครื่องมือการจัดการโครงการเช่น ClickUp เพื่อแก้ไขปัญหาอื่นๆ.
ClickUp เป็นหนึ่งในเครื่องมือจัดการโครงการที่ดีที่สุด ClickUp ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดการหลายโครงการ ติดตามความคืบหน้า และบรรลุเป้าหมายได้ตรงเวลา—ทั้งหมดนี้บนแพลตฟอร์มเดียว
นี่คือกลยุทธ์การเป็นผู้นำที่สามารถช่วยในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำแบบ ESTJ:
กำหนดวิสัยทัศน์
การกำหนดและสื่อสารวิสัยทัศน์เป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือและแรงจูงใจของทีม ใช้ClickUp Goalsเพื่อแบ่งงานตามลำดับความสำคัญ
มันช่วยให้พวกเขาสามารถกำหนดเป้าหมายที่วัดผลได้และบรรลุผลได้, ติดตามความคืบหน้าโดยอัตโนมัติ, และอยู่ในกำหนดเวลาในขณะที่เชื่อมโยงกลับไปยังวิสัยทัศน์. คุณสมบัตินี้ช่วยให้พวกเขาสามารถแบ่งปันเป้าหมายกับสมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง. ยิ่งไปกว่านั้น, พวกเขาสามารถตั้งค่าระบบงานเป็นรายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน, และรายไตรมาสได้.
อำนวยความสะดวกให้ผู้อื่น
ESTJs คิดเป็นประมาณ9%ของประชากร ดังนั้น ในที่ทำงาน พวกเขาอาจทำงานร่วมกับ ESTJs คนอื่น ๆ แต่พวกเขาก็ทำงานร่วมกับคนที่มีบุคลิกภาพประเภทอื่น ๆ ด้วย
ESTJ มักจะมองข้ามมุมมองของผู้อื่นหากพวกเขาคิดว่ามีประสิทธิภาพน้อยกว่าและไร้ความสามารถ ในระยะยาว สิ่งนี้จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและความไม่พอใจ ดังนั้น ความเห็นอกเห็นใจและการเข้าใจมุมมองและรูปแบบการคิดของผู้อื่นจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง
ตระหนักว่าผู้คนคิดและกระทำในวิธีที่แตกต่างกัน และส่วนใหญ่แล้ว มุมมองเหล่านี้มีคุณค่าที่ควรเข้าใจและรับฟัง
สื่อสารกับทีมของคุณ
นี่คือการขยายความจากประเด็นก่อนหน้า การสื่อสารที่ดีต่อสุขภาพมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของทีม แม้ว่าการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์จะเป็นจุดแข็งของ ESTJ แต่การเชื่อมต่อกับทีมของพวกเขาต้องการมากกว่านั้น
นี่คือจุดที่ClickUp for Teamsสามารถช่วยได้ ผู้นำที่มีบุคลิก ESTJ สามารถเร่งโครงการของพวกเขาได้อย่างรวดเร็ว ใช้ระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และวางแผนพร้อมจัดลำดับความสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พวกเขาสามารถแชร์การอัปเดตและทำงานร่วมกับทีมได้อย่างราบรื่นโดยใช้ ClickUp's Chat View นอกจากนี้ยังสามารถใช้ ClickUp Whiteboard เพื่อจัดประชุมระดมความคิดกับทีมและเข้าใจมุมมองของพวกเขาได้อีกด้วย
ตั้งความคาดหวังที่สมจริง
ผู้นำแบบ ESTJ รักษามาตรฐานสูงเกี่ยวกับคุณภาพของงาน พวกเขาตั้งเป้าหมายที่ทะเยอทะยานสำหรับตัวเองและเพื่อนร่วมงาน แม้ว่าวิธีการนี้อาจดูเหมือนเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรับประกันคุณภาพของงาน แต่ก็ส่งผลให้เกิดความผิดหวังได้เช่นกัน
มันยังส่งผลกระทบต่อความสามารถในการมอบหมายงานของพวกเขาด้วย สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือไม่ใช่ทุกคนจะสามารถทำงานได้ในระดับเดียวกัน บางคนใช้เวลามากกว่าในการเรียนรู้ทักษะ ในขณะที่บางคนใช้เวลาน้อยกว่า
การถอยหลังกลับมาคิดทบทวนสามารถช่วยให้พวกเขาทำได้ดีขึ้นและมีความอดทนต่อผู้อื่นมากขึ้น
เปิดรับนวัตกรรม
นวัตกรรมคือสิ่งเดียวที่คงอยู่ในโลก—การเปิดรับการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง แม้ว่า ESTJ จะมีความยากลำบากในการเปลี่ยนแปลง แต่การปลูกฝังทัศนคติที่พร้อมปรับตัวสามารถช่วยพวกเขาได้ การใช้เครื่องมือเช่นClickUp Brainก็สามารถช่วยให้พวกเขารับนวัตกรรมได้เช่นกัน
ClickUp Brain, ระบบ AI ตัวแรกที่เชื่อมต่อโปรเจ็กต์, เอกสาร, ผู้คน, และความรู้ของบริษัทของคุณ, สามารถช่วยให้พวกเขาเพิ่มนวัตกรรมและประสิทธิภาพการทำงานได้.
มันส่งเสริมนวัตกรรมโดยการสร้างเนื้อหาที่ไม่เหมือนใคร, กำหนดขั้นตอนต่อไปสำหรับโครงการใด ๆ, และให้คำตอบที่เกี่ยวข้องกับบริบท
คุณยังสามารถใช้เทมเพลตเช่นเทมเพลตการจัดการไอเดียนวัตกรรมของ ClickUp ได้ด้วย. เทมเพลตนี้ช่วยจัดการไอเดียใหม่ ๆ หลาย ๆ ไอเดีย, จัดระเบียบพวกมัน, และติดตามพวกมันแบบเรียลไทม์.
พัฒนาทักษะการแก้ไขความขัดแย้ง
ESTJ มักมีปัญหาในการแสดงออกทางอารมณ์และเข้าใจผู้อื่น ซึ่งมักนำไปสู่ความขัดแย้งเมื่อทำงานร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่ต้องร่วมมือกัน เพื่อแก้ไขปัญหานี้ พวกเขาสามารถพัฒนาทักษะการแก้ไขความขัดแย้งได้ด้วยการฝึกฝน
ยอมรับอารมณ์และเข้าใจว่าอารมณ์มีบทบาทสำคัญในชีวิตของเรา การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ การส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างเกี่ยวกับความรู้สึก และการตระหนักถึงความสำคัญของการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ช่วยให้เราสร้างรูปแบบการเป็นผู้นำที่สมดุลได้
ทักษะเหล่านี้สามารถช่วยให้พวกเขาแสดงความสามัคคีกับผู้อื่น และสร้างความสมดุลระหว่างอารมณ์กับเหตุผล
สมดุลระหว่างการทำงานและความเป็นอยู่ที่ดี
จุดแข็งและจุดอ่อนที่สุดของ ESTJ คือความมุ่งมั่นอย่างไม่เปลี่ยนแปลงต่อความเลิศล้ำ แม้ว่ามันอาจช่วยให้พวกเขาประสบความสำเร็จได้ แต่มันก็อาจกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเขาละเลยการดูแลตัวเองได้เช่นกัน
การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ การตั้งความคาดหวังในการทำงานที่สมจริง และการให้ความสำคัญกับการดูแลตนเอง ล้วนเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสมดุลระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว ผู้นำที่มีบุคลิกแบบ ESTJ ยังสามารถเสริมสร้างภาวะผู้นำของตนได้ด้วยการตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาวะส่วนบุคคล
มอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
หลายคนที่มีบุคลิกภาพแบบ ESTJ มักมีปัญหาในการมอบหมายงาน พวกเขาเชื่อว่าหากพวกเขาสามารถทำอะไรได้ พวกเขาก็ควรทำมัน อย่างไรก็ตาม การทำทุกอย่างด้วยตัวเองอาจทำให้พวกเขาไม่สามารถประสบความสำเร็จได้
ความปรารถนาที่จะบรรลุความสมบูรณ์แบบอาจทำให้พวกเขาไม่ยอมมอบหมายงาน แต่สิ่งนี้จำเป็นอย่างยิ่ง การใช้เครื่องมือขั้นสูงเช่นClickUp Tasksเพื่อจัดระเบียบและร่วมมือกันในโครงการต่างๆ จะช่วยให้การมอบหมายงานได้รับการให้ความสำคัญ จัดสรรความคิดเห็นเป็นรายการที่ต้องดำเนินการ แสดงภาพงานของคุณในมุมมองต่างๆ ติดตามความคืบหน้าด้วยงานที่เกิดซ้ำ และอื่นๆ อีกมากมายด้วย Tasks
ClickUp ยังมีมุมมองที่ปรับแต่งได้มากกว่า 15 แบบที่ผู้ใช้สามารถปรับให้ตรงกับความต้องการของตนเองได้ ซึ่งช่วยให้มองเห็นจุดแข็งและความก้าวหน้าของทีมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ส่งผลให้สามารถมอบหมายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โอบรับพลังแห่งภาวะผู้นำแบบ ESTJ ด้วย ClickUp
ผู้นำแบบ ESTJ มุ่งมั่นในประสิทธิภาพ ความถูกต้อง และความซื่อสัตย์ พวกเขาเชื่อในความเป็นระเบียบ โครงสร้าง และประเพณี การเข้าใจสไตล์การเป็นผู้นำแบบ ESTJ ช่วยให้พวกเขาใช้ประโยชน์จากจุดแข็งเหล่านี้และโดดเด่นในสายอาชีพ
อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่าประเภทบุคลิกภาพ MBTI ไม่ใช่สิ่งที่ตายตัว คุณอาจมีลักษณะและแง่มุมอื่น ๆ ในบุคลิกภาพของคุณนอกเหนือจากที่แบบทดสอบได้ระบุไว้
การใช้เครื่องมืออย่าง ClickUp ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ของคุณ ทำให้กระบวนการทำงานราบรื่น และทำให้ทีมของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตรวจสอบด้วยตัวคุณเองโดยการสมัครฟรี!
คำถามที่พบบ่อย
ประเภทผู้นำ ESTJ คืออะไร?
ประเภท ESTJ เป็นหนึ่งใน 16 ประเภทบุคลิกภาพที่ระบุโดย MBTI ซึ่งย่อมาจาก Extraversion, Sensing, Thinking, และ Judging ลักษณะทั่วไปของผู้นำประเภท ESTJ ได้แก่ ความเป็นมิตร ความเป็นจริง การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และชอบโครงสร้าง
อะไรคือสิ่งที่ทำให้ ESTJ เป็นพิเศษ?
ESTJs เป็นที่รู้จักจากทักษะการจัดการที่แข็งแกร่ง, ความมีประสิทธิภาพ, และความมุ่งมั่นสู่ความยอดเยี่ยม. พวกเขาเป็นผู้นำโดยธรรมชาติเนื่องจากความสามารถในการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน, การตัดสินใจอย่างมีเหตุผล, และการเป็นที่ไว้วางใจ.
จุดอ่อนของบุคลิกภาพ ESTJ คืออะไร?
ESTJ มักจะเป็นคนสมบูรณ์แบบ ชอบตัดสิน และต่อต้านการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้พวกเขายังอาจมีปัญหาในการแสดงออกทางอารมณ์