10 ทางเลือกของ Pictory สำหรับการสร้างวิดีโอด้วย AI ในปี 2025

เครื่องมือ AI ได้แทรกซึมเข้าไปในเกือบทุกสาขาในปัจจุบัน และโลกแห่งความคิดสร้างสรรค์ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น อาจกล่าวได้ว่า AI ได้สถาปนาตัวเองให้กลายเป็นสิ่งจำเป็นที่ขาดไม่ได้ในวงการนี้
ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ได้ส่งผลกระทบต่อการผลิตวิดีโอแบบดั้งเดิมเช่นกัน ตั้งแต่ซอฟต์แวร์สร้างวิดีโอไปจนถึงเครื่องมือตัดต่อวิดีโอออนไลน์ที่ช่วยปรับปรุงรูปลักษณ์ของคุณบนหน้าจอ ปัญญาประดิษฐ์สามารถช่วยให้คุณผลิตวิดีโอคุณภาพระดับมืออาชีพได้ในวันนี้ ผู้สร้างเนื้อหาและนักการตลาดเนื้อหาสามารถเผยแพร่เนื้อหาคุณภาพสูงได้ในเวลาเพียงครึ่งเดียวด้วยแพลตฟอร์มการสร้างวิดีโอ
เครื่องมือเหล่านี้ทำได้มากมาย—บางตัวช่วยให้คุณสร้างอวตารแบบกำหนดเองโดยใช้ AI บางตัวสามารถสร้างวิดีโอที่น่าทึ่งได้ด้วยคำแนะนำสั้น ๆ ขณะที่บางตัวเน้นการปรับปรุงวิดีโอโดยการลบฉากหลังและอื่น ๆ
Pictory เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ผู้สร้างสรรค์ผลงานทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้หลายคนได้เริ่มมองหาทางเลือกอื่นเนื่องจากฟีเจอร์อัตโนมัติที่จำกัดและอินเทอร์เฟซที่ไม่ค่อยสะดวกในการใช้งาน
หากคุณเป็นหนึ่งในนั้น บล็อกนี้เหมาะสำหรับคุณ
เราได้รวบรวมทางเลือก 10 อันดับแรกของ Pictory มาให้คุณพิจารณา ครอบคลุมคุณสมบัติหลัก ข้อดีและข้อเสีย รวมถึงแผนราคา เราให้ข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดเพื่อช่วยให้คุณเลือกแพลตฟอร์มที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแบรนด์ของคุณ
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Pictory?
ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเลือก มีคุณสมบัติบางประการที่คุณควรพิจารณาเมื่อมองหาทางเลือกอื่นของ Pictory
- อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย: อินเทอร์เฟซที่ออกแบบมาอย่างดีและฟีเจอร์ลากและวางช่วยให้กระบวนการสร้างสรรค์ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ควรมีระบบนำทางที่ชัดเจนและใช้เวลาเรียนรู้ไม่นาน
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย: เลือกทางเลือกของ Pictory ที่ให้คุณแทนที่สินทรัพย์และนำเสนอเทมเพลตสตอรี่บอร์ด ธีม แบบอักษร สี สินทรัพย์เพลง และการเปลี่ยนฉากที่หลากหลาย เพื่อให้คุณสามารถผลิตวิดีโอที่ปรับแต่งได้ง่าย
- รูปแบบและประเภทวิดีโอที่แตกต่างกัน: เลือกผู้สร้างวิดีโอ AI ของคุณตามสไตล์ที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอแอนิเมชัน อินโฟกราฟิก วิดีโอการตลาด หรือโฆษณาบนโซเชียลมีเดีย
- AI และระบบอัตโนมัติ: ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ Pictory ของคุณควรสามารถทำให้กระบวนการสร้างวิดีโอเป็นอัตโนมัติได้ด้วยคำแนะนำและการบรรยายเสียงจากข้อความ นอกจากนี้ ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินทรัพย์ AI มีความถูกต้องและเกี่ยวข้อง
- คลังสื่อและทรัพยากรที่ครอบคลุม: คัดเลือกทางเลือกของ Pictory ที่มีคลังสื่อขนาดใหญ่ซึ่งรวมถึงภาพสต็อกพรีเมียม, ภาพยนตร์, แทร็กเสียง, และกราฟิก ตรวจสอบด้วยว่ามีตัวเลือกในการอัปโหลดสื่อของคุณเองเพื่อเพิ่มความน่าสนใจทางภาพ
- ความสามารถในการตัดต่อวิดีโอ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวเลือก Pictory ที่คุณคัดเลือกมานั้นมีคุณสมบัติการตัดต่อ เช่น การตัดต่อ, การตัดแต่ง, การเพิ่มข้อความซ้อน, และการปรับแต่งฟิลเตอร์เพื่อให้ได้วิดีโอที่น่าสนใจยิ่งขึ้น
- ตัวเลือกการส่งออกและการแชร์: ตัวเลือกการแชร์ที่ง่ายซึ่งรองรับรูปแบบไฟล์และระดับความละเอียดต่างๆ เพื่อความเข้ากันได้เป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นควรมองหาการผสานรวมกับโซเชียลมีเดียและฟีเจอร์การแชร์โดยตรงเพื่อช่วยให้คุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดแทน Pictory ในปี 2024
ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าควรสังเกตคุณสมบัติใดบ้าง มาดู 10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Pictory กัน
1. ลูเมน5
Lumen5 เป็นเครื่องมือสร้างวิดีโออัจฉริยะที่ใช้งานง่าย เป็นทางเลือกที่สะดวกสำหรับ Pictory โดยใช้ AI เพื่อเปลี่ยนบล็อกหรือบทความยาวๆ ให้เป็นวิดีโอที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเพื่อการศึกษา ข่าวสาร ความบันเทิง หรือการตลาดวิดีโอ
เครื่องมือที่ปรับแต่งมาโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีงบประมาณการแก้ไขจำกัด เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI นี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ไม่มีทักษะวิดีโอขั้นสูงแต่ยังต้องการวิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพ
Lumen5 ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่ง่ายด้วยระบบลากและวาง, เทมเพลต, และความสามารถในการเปลี่ยนบล็อกและฟีด RSS ให้เป็นวิดีโอได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจ เช่น การอัปโหลดชุดแบรนด์, พื้นที่ทำงานหลายแบบ, และการปรับแต่งสี, ฟอนต์, และลายน้ำได้ตามต้องการ
แม้ว่ามันอาจไม่เหมาะที่สุดสำหรับทีมสร้างสรรค์ขนาดใหญ่ที่ทำงานร่วมกัน แต่มันเป็นตัวเลือกที่มั่นคงสำหรับบุคคลทั่วไป, ผู้ประกอบการเดี่ยว, และฟรีแลนซ์ที่จัดการเนื้อหาให้กับหลายแบรนด์
คุณสมบัติเด่นของ Lumen5
- สรุปเนื้อหาบล็อกเป็นวิดีโอได้เพียงคลิกเดียว
- แปลงโพสต์หรือสคริปต์เป็นวิดีโอด้วยเสียงพากย์ AI หรือเสียงที่คุณบันทึกไว้
- สร้างแบรนด์ที่สม่ำเสมอโดยอัปโหลดฟอนต์ สี และโลโก้เพื่อสร้างชุดแบรนด์ที่กำหนดเอง
- ปรับแต่งวิดีโอโดยใช้ห้องสมุดมีเดียในตัวสำหรับรูปภาพ วิดีโอ เสียง และเสียงพากย์ AI
ข้อจำกัดของ Lumen5
- วิดีโอความละเอียด 1080p มีให้บริการเฉพาะในแผนที่มีราคาสูงกว่าเท่านั้น
- ผู้ใช้บางรายพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI) สับสน และรูปแบบวิดีโอดูล้าสมัย
ราคาของ Lumen5
- ฟรี
- พื้นฐาน: $29/เดือน
- เริ่มต้น: $79/เดือน
- มืออาชีพ: $199/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Lumen5
- G2: 4. 5/5 (60+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6/5 (130+ รีวิว)
2. ฟลิกิ
Fliki เป็นแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายสำหรับการสร้างวิดีโอ พอดแคสต์ และหนังสือเสียง โดยการแปลงข้อความเป็นไฟล์เสียงและวิดีโอ ถือเป็นหนึ่งในทางเลือกที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดของ Pictory สำหรับผู้ใช้ที่ไม่มีทักษะทางเทคนิคขั้นสูง
ผู้ใช้ต่างชื่นชมเสียงที่สมจริงและตรงเวลาของมันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำให้มันแตกต่างจากโปรแกรมสร้างวิดีโอ AI อื่น ๆ นอกจากนี้ คอลเลกชันเสียงมากกว่า 1,000 เสียงใน 75 ภาษา ยังมอบตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับการบรรยาย
หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของ Fliki คือแผนการใช้งานฟรีที่ใจกว้าง ซึ่งให้วิดีโอฟรี 5 นาทีต่อเดือน แผนนี้ให้การเข้าถึงเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการสร้างเนื้อหาจากข้อความเป็นวิดีโอ เสียงหลายภาษา ตัวเลือกภาษาถิ่นที่หลากหลาย และคลังภาพ คลิปวิดีโอ และคลิปเพลงที่กว้างขวาง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Fliki
- ใช้การโคลนเสียงเพื่อผสานเสียงธรรมชาติของคุณในวิดีโอที่สร้างโดย AI
- เข้าถึงคลังสื่อที่หลากหลาย (รวมกับ Pixabay) และเทมเพลตสำหรับการสร้างเนื้อหาที่หลากหลาย
- ใช้ทวีต, บล็อกโพสต์, และการนำเสนอ PowerPoint เป็นคำสั่งสำหรับ AI
- ใช้เครื่องมือนี้สำหรับกรณีการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่การแปลงวิดีโอ YouTube ไปจนถึงการแปลงบล็อก
- เพิ่มประสิทธิภาพการเล่าเรื่องโดยใช้สไตล์เสียงและอารมณ์ที่หลากหลาย
ข้อจำกัดของ Fliki
- ขาดการใช้เครดิตอย่างโปร่งใส
- คุณสมบัติการตัดต่อวิดีโอที่จำกัด
ราคาของ Fliki
- ฟรี
- มาตรฐาน: 28 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $88/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Fliki
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (240+ รีวิว)
3. ซินเธเซีย
ผลิตภัณฑ์ AI สร้างสรรค์อีกตัวหนึ่งคือ Synthesia ที่โดดเด่นด้วย AI อวตารมากกว่า 140 แบบ ให้ผู้ใช้เลือกจากคลังหรือแม้แต่สร้างของตัวเองได้
มันโดดเด่นในการแปลงสคริปต์ข้อความเป็นวิดีโอพร้อมเสียงในหลายภาษาและเสียงพูด ผู้ใช้สามารถปรับแต่งพื้นหลังและสีแบรนด์ได้ เพิ่มเพลง และแทรกตัวบ่งชี้สำหรับแอนิเมชันง่ายๆ
มันให้บริการหลากหลายกรณีการใช้งานตั้งแต่การฝึกอบรมไปจนถึงการขายและการตลาดผ่านวิดีโอ ความนิยมของ Synthesia มาจากความเรียบง่าย คุณสมบัติที่หลากหลาย อวตาร AI ที่ฟังดูเป็นธรรมชาติ และเครื่องมือการทำงานร่วมกัน เมื่อร่างวิดีโอพร้อมแล้ว ผู้สร้างสามารถแชร์กับผู้อื่นได้อย่างง่ายดาย รับข้อเสนอแนะบนแพลตฟอร์ม และจากนั้นฝังหรือดาวน์โหลดวิดีโอได้
คุณสมบัติเด่นของ Synthesia
- เปลี่ยนข้อความของคุณเป็นวิดีโอที่น่าสนใจภายในไม่กี่นาที
- เข้าถึงเสียง AI ที่ฟังดูเป็นธรรมชาติในกว่า 120 ภาษา
- เผยแพร่และแชร์วิดีโอได้อย่างง่ายดายด้วยลิงก์ที่สร้างขึ้นและแชร์ได้
- สร้างอวตาร AI แบบกำหนดเองสำหรับโปรเจกต์วิดีโอ สื่อการฝึกอบรม และอื่น ๆ
- สร้างสคริปต์วิดีโอด้วยผู้ช่วยเขียนสคริปต์ AI
- บันทึกหน้าจอของคุณสำหรับวิดีโอแนะนำวิธีการและวิดีโอฝึกอบรม
- เพิ่มคำบรรยายในหลายภาษาและจัดให้แอนิเมชันสอดคล้องกับเนื้อหาเสียง
ข้อจำกัดของ Synthesia
- การตัดต่อวิดีโอและเพิ่มคำบรรยายใช้เวลามาก
- จำนวนฉากที่คุณสามารถเพิ่มในแต่ละวิดีโอขึ้นอยู่กับแผนราคาของคุณ
ราคา Synthesia
- เริ่มต้น: $22/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- ผู้สร้าง: $67/เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Synthesia
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (110+ รีวิว)
4. คำอธิบาย
Descript เป็นซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอออนไลน์ที่มีเอกลักษณ์ซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI ที่ช่วยให้คุณตัดต่อวิดีโอของคุณได้เหมือนกับการแก้ไขเอกสาร
ฟีเจอร์ถอดความอัตโนมัติหมายความว่าทุกการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำกับข้อความ เช่น การลบ การย้าย หรือการคัดลอก จะถูกแปลเป็นวิดีโอของคุณโดยตรง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สร้างเนื้อหาที่ต้องการโซลูชันครบวงจรสำหรับการแก้ไข
มันเหมือนกับการแก้ไขเอกสาร Word—อัปโหลดสื่อหรือบันทึกเสียง รับบทถอดความทันที จากนั้นแก้ไขคลิปสื่อของคุณโดยการปรับแต่งข้อความ
คุณสามารถสร้างเสียงพากย์ที่สมจริงตามเสียงของคุณเองได้ด้วยเสียง AI นอกจากนี้ กรีนสกรีนยังจดจำพื้นหลังวิดีโอของคุณโดยอัตโนมัติ ช่วยให้คุณเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ตามต้องการ
คุณสมบัติเด่นของ Descript
- สร้างบันทึกการประชุมโดยอัตโนมัติด้วยความแม่นยำสูงถึง 95%
- แก้ไขเสียงและวิดีโอโดยใช้ตัวช่วยแก้ไขแบบข้อความ
- ปรับโฟกัสสายตาของคุณด้วยฟีเจอร์การสบตา ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่ออ่านจากสคริปต์
- ลบคำเติมและช่วงเงียบด้วยคลิกเดียว
ข้อจำกัดของคำอธิบาย
- ส่วนติดต่อผู้ใช้ขาดความใช้งานง่ายและเข้าใจได้
- คำแนะนำมักถูกตีความผิดพลาด
การกำหนดราคาแบบอธิบาย
- ฟรี
- ผู้สร้าง: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวเชิงอธิบาย
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 390+)
- Capterra: 4. 8/5 (160+ รีวิว)
5. สตีฟ. ai
Steve. ai เป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่มีความสามารถสูง มีตัวเลือกวิดีโอทั้งแบบสดและแอนิเมชัน มาพร้อมกับฟุตเทจสต็อก ตัวละคร และแทร็กเสียงหลากหลาย ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งรูปแบบข้อความ ปรับระยะเวลาของแต่ละฉาก และใช้แม่แบบสีได้ตามต้องการ
ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ทางธุรกิจ, ทีมการตลาด, และครูผู้สอน, Steve. ai มอบประสบการณ์การใช้งานที่ง่ายต่อผู้ใช้. ไม่ว่าคุณจะเป็นบล็อกเกอร์ที่ต้องการนำเนื้อหาไปใช้ใหม่หรือผู้เริ่มต้นในการสร้างวิดีโอ, Steve. ai มีคุณสมบัติบล็อกเป็นวิดีโอที่ช่วยขยายการเข้าถึงผู้ชมของคุณ.
คุณยังสามารถเพิ่มเพลง, เสียงเอฟเฟ็กต์, และข้อความเพื่อปรับแต่งวิดีโอของคุณให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Steve. ai
- ผลิตวิดีโอแอนิเมชันและวิดีโอสดคุณภาพเยี่ยมด้วย AI
- ประหยัดเวลาด้วยสคริปต์ที่สร้างโดยอัตโนมัติสำหรับวิดีโอของคุณ
- เพิ่มคุณภาพวิดีโอของคุณด้วยการใส่ผู้ประกาศข่าวแบบแอนิเมชัน
- สร้างเนื้อหาที่ครอบคลุมมากขึ้นโดยใช้ตัวละคร AI ที่แสดงถึงช่วงอายุ เชื้อชาติ และอาชีพที่หลากหลาย
ข้อจำกัดของ Steve. ai
- เทมเพลตที่มีจำกัด
- ไม่มีปุ่ม 'แชร์' โดยตรง
ราคาของ Steve. ai
- ฟรี
- พื้นฐาน: 20 ดอลลาร์/เดือน
- เริ่มต้น: $60/เดือน
- ข้อดี: 80 ดอลลาร์ต่อเดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
สตีฟ. การให้คะแนนและรีวิวจาก ai
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 20 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
6. รันเวย์เอ็มแอล
Runway อีกหนึ่งตัวเลือกยอดนิยมในบรรดาทางเลือกของ Pictory ใช้ "เครื่องมือวิเศษ" ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสร้างวิดีโอ ภาพ 3 มิติ และปรับปรุงเสียง ทั้งหมดนี้ในราคาที่ถูกกว่าโครงการที่ดำเนินการโดยมนุษย์อย่างมาก
มันมีฟีเจอร์ AI ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะมากกว่า 30 ฟีเจอร์สำหรับการสร้างวิดีโอ และฟีเจอร์ Gen-2 ล่าสุดช่วยให้คุณสามารถสร้างวิดีโอที่สร้างสรรค์จากข้อความและ/หรือรูปภาพได้
คุณยังสามารถเพิ่มเสียงได้โดยอัปโหลดไฟล์แยกต่างหาก และซิงค์กับวิดีโอของคุณได้อย่างง่ายดาย. Runway ทำงานได้ทั้งบนเดสก์ท็อปและอุปกรณ์มือถือ.
คุณสมบัติเด่นบนรันเวย์
- สร้างหรือปรับปรุงสื่อด้วยข้อความเป็นวิดีโอและวิดีโอเป็นข้อความ
- สามารถใช้ได้ทั้งบริษัทใหญ่และนักแสดงเดี่ยว
- ปรับแต่งรันเวย์โดยการฝึกโมเดล AI ของคุณให้ตรงกับสไตล์แบรนด์และแนวทางเนื้อหาของคุณ
ข้อจำกัดของทางวิ่ง
- ไม่มีอวตาร AI
ราคาตามรันเวย์
- พื้นฐาน: ฟรี
- มาตรฐาน: $15/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- ไม่จำกัด: $95/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนรีวิวและรีวิวรันเวย์
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ชม
7. DeepReel
ลองนึกภาพการโคลนนิ่งตัวเองเพื่อสร้างวิดีโอที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลในปริมาณมาก
ด้วย DeepReel คุณสามารถเขียนสคริปต์ของคุณและดูอวตารพูดในเสียงของคุณได้ และยังมีให้บริการในกว่า 30 ภาษา ซึ่งทำให้แพลตฟอร์มนี้เป็นตัวเลือกหลักสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ที่เฉพาะเจาะจงกับลูกค้าและผู้ที่สนใจ ทำให้แบรนด์ของคุณโดดเด่น
ขยายกระบวนการสร้างเนื้อหาวิดีโอของคุณในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพการขายด้วยการมีส่วนร่วมกับลูกค้าแต่ละราย คุณยังสามารถปรับแต่งอีเมลและหน้าลงจอดวิดีโอด้วยทรัพย์สินของแบรนด์ของคุณได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของ DeepReel
- สร้างวิดีโอที่มีเสียงประกอบจากข้อความ
- เพิ่มคุณภาพวิดีโอของคุณด้วยอวตาร AI เพื่อสัมผัสคุณภาพระดับสตูดิโอ
- นำเข้าวิดีโอโดยการเชื่อมต่อบัญชี Canva ของคุณ
- เปิดตัวแคมเปญวิดีโอที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ DeepReel
- ไม่มีแอปพลิเคชันเฉพาะสำหรับมือถือและเดสก์ท็อป
ราคา DeepReel
- เริ่มต้น: $5/เดือน
- ผู้สร้าง: $19/เดือน
- ผู้สร้างพลัส: $39/เดือน
- ข้อดี: $99/เดือน
- ธุรกิจ: 199 ดอลลาร์/เดือน
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิว DeepReel
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีรีวิวให้ดู
8. ชั่วโมงแรก
Hour One โดดเด่นในบรรดาตัวเลือกของ Pictory ด้วยอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและความเข้ากันได้ทั่วโลก แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้สามารถสร้างวิดีโอ AI ได้ในกว่า 100 ภาษา พร้อมเสียงให้เลือกถึง 200 เสียงที่มีสำเนียงและการออกเสียงที่สมจริง
นอกเหนือจากความสามารถในการรองรับหลายภาษาแล้ว Hour One ยังมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะ เช่น แม่แบบโครงการ 3D และเครื่องมือ AI Wizard ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ขับเคลื่อนโดย ChatGPT ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างวิดีโอ บทสคริปต์ และการแปลที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นในระดับที่กว้างขวาง
แพลตฟอร์มการตัดต่อวิดีโอแบบบริการตนเองของ Hour One ชื่อว่า Reals มีลักษณะเรียบง่ายและใช้งานง่าย โดยเน้นการเขียนสคริปต์เป็นหลัก มีอวตาร AI มากกว่า 30 แบบที่สามารถบรรยายเสียงได้ถึง 19 ภาษา ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างวิดีโอคุณภาพสูงได้อย่างรวดเร็วจากสคริปต์ที่เป็นข้อความ
คุณสมบัติเด่นของชั่วโมงแรก
- สร้างวิดีโอที่น่าสนใจด้วย AI อวตารในหลายภาษา
- สร้างภาพจากข้อความภายในตัวแก้ไขวิดีโอ
- สร้างวิดีโอโดยใช้เทมเพลตวิดีโอ 2D และ 3D หรือแม้แต่คำสั่ง AI ง่ายๆ
- ใช้ชุดแบรนด์และอินโทร/เอาท์โทรที่มีแบรนด์เพื่อให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์มีความสม่ำเสมอ
ข้อจำกัดของชั่วโมงแรก
- มีแม่แบบจำนวนจำกัด
- อวตารขาดความสมจริง
ราคาชั่วโมงแรก
- ฟรี
- ไลท์: 30 ดอลลาร์/เดือน
- ธุรกิจ: $112/เดือน
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
เรตติ้งและรีวิวชั่วโมงแรก
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
9. พิพิโอ
Pipio เป็นทางเลือกที่ง่ายสำหรับ Pictory ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างวิดีโอ AI แบบมืออาชีพได้เพียงแค่พิมพ์ คลิก และลากองค์ประกอบบนหน้าจอ
ด้วยผู้พูดเสมือนจริงมากกว่า 100 คนที่สามารถปรับแต่งได้ Pipio เหมาะสำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การตลาด การขาย และการฝึกอบรม อวตาร AI เหล่านี้พูดได้มากกว่า 40 ภาษาพร้อมสำเนียงที่หลากหลาย มอบโซลูชันที่หลากหลายสำหรับความต้องการวิดีโอของคุณ
โปรดปรานโดยผู้สร้างภาพยนตร์, นักการตลาด, นักธุรกิจ, และอื่น ๆ, Pipio สร้างวิดีโอที่ดูเป็นมืออาชีพพร้อมลักษณะ, เสียง, และภาษาที่สามารถปรับแต่งได้.
คุณสมบัติเด่นของ Pipio
- ปรับแต่งอวตารดิจิทัลหลากหลายรูปแบบสำหรับวิดีโอของคุณ
- สร้างวิดีโอคุณภาพสูงได้โดยตรงจากบทภาพยนตร์ของคุณ
- ปรับแต่งวิดีโอของคุณด้วยเสียงที่คุณต้องการ, เอฟเฟ็กต์ภาพ, เป็นต้น
ข้อจำกัดของ Pipio
- คุณภาพวิดีโอไม่สูงเท่ากับวิดีโออื่น ๆ ในรายการนี้
ราคา Pipio
พรีเมียม: $25/เดือน
องค์กร: ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Pipio
- G2: ไม่มีรีวิวให้ดู
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
10. วีด
Veed เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ใช้งานง่ายซึ่งเป็นที่ชื่นชอบในหมู่ผู้สร้างเนื้อหาบนโซเชียลมีเดีย เหมาะสำหรับทั้งผู้เริ่มต้นและมืออาชีพที่ต้องการสร้างและแก้ไขวิดีโอได้อย่างรวดเร็ว
เครื่องมือแก้ไขแบบลากและวาง ควบคู่กับคุณสมบัติเช่น การสร้างคำบรรยายอัตโนมัติ,การบันทึกหน้าจอ, และเครื่องช่วยอ่านคำบรรยาย ทำให้การสร้างวิดีโอเป็นเรื่องง่ายด้วยเทคโนโลยี AI สร้างสรรค์
ปรับแต่งข้อความ, แบบอักษร, สี, และเพลงเพื่อสร้างวิดีโอที่ไม่เหมือนใคร และเลือกจากธีมต่าง ๆ เพื่อสื่อสารข้อความที่ต้องการ แพลตฟอร์มนี้ทำให้การถอดความวิดีโอเป็นเรื่องง่าย—เพียงอัปโหลดวิดีโอของคุณ, คลิก 'ถอดความอัตโนมัติ', และดาวน์โหลดไฟล์ถอดความ
คุณสมบัติเด่นของ Veed
- ทำให้การแก้ไขง่ายขึ้นด้วยไทม์ไลน์ที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือคลิกเดียว
- ประหยัดเวลาด้วยการใช้เครื่องมือสร้างสคริปต์วิดีโอด้วย AI เพื่อจัดโครงสร้างเรื่องราวของวิดีโอของคุณ
- เพิ่มคำบรรยายหรือถอดเสียงเป็นข้อความได้ทันที
- เพิ่มคุณภาพวิดีโอด้วยการนำสื่อสต็อกที่ไม่มีลิขสิทธิ์มาใช้
- แปลงข้อความเป็นเสียงได้อย่างง่ายดายด้วยอวตารที่ออกแบบเอง
ข้อจำกัดของวีดีโอ
- แพลตฟอร์มทำงานช้าเกินไป โดยเฉพาะสำหรับวิดีโอที่ยาวเกิน 10 นาที
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
ราคาของ Veed
- ฟรี
- พื้นฐาน: $290. 67/เดือน ต่อผู้ใช้
- ข้อดี: $599/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: 1,500 ดอลลาร์สหรัฐ/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Veed
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 400+)
- Capterra: 3. 4/5 (รีวิวมากกว่า 40 รายการ)
เครื่องมือ AI สำหรับการจัดการวิดีโออื่น ๆ: ClickUp
ต่างจากทางเลือกของ Pictory ที่เน้นการสร้างวิดีโอระดับมืออาชีพโดยใช้ AIแพลตฟอร์มเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับการจัดการโครงการวิดีโอ เช่น ClickUp ให้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI หลากหลายมากกว่า เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้ขั้นตอนการทำงานสร้างสรรค์ของคุณง่ายขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน และเพิ่มผลผลิต
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการ ClickUp เป็นศูนย์กลางการทำงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งรวบรวมงานทั้งหมดของคุณไว้ในที่เดียว ด้วยคุณสมบัติการจัดการโครงการและงานที่ยืดหยุ่น ห้องสมุดเทมเพลต และการผสานรวมกว่า 1000 รายการ ClickUp เป็นแพลตฟอร์มที่ทีมต่างๆ เลือกใช้เพื่อปรับปรุงโครงการและงานวิดีโอให้มีประสิทธิภาพภายในพื้นที่ทำงานร่วมกันเพียงแห่งเดียว
ClickUp Brain พร้อมด้วย AI Knowledge Manager, AI Project Manager และ AI Writer for Work มอบข้อมูลเชิงลึกตามบริบทและประหยัดเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ใช้ผู้ช่วยเขียนที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อสร้างไอเดียวิดีโอ โครงร่าง และสคริปต์ได้ในไม่กี่วินาที สามารถแก้ไขการสะกดและไวยากรณ์ รวมถึงแปลข้อความของคุณเป็นหลายภาษา และปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ—ไม่ว่าคุณต้องการให้ยาวขึ้น สั้นลง น่าสนใจมากขึ้น หรือเรียบง่ายขึ้น
ClickUp ยังมีเครื่องมือสำหรับการระดมความคิดร่วมกัน เช่นClickUp Whiteboardsเพื่อช่วยให้คุณและทีมสร้างสรรค์ของคุณสามารถระดมไอเดียสำหรับวิดีโอและสร้างโครงเรื่องได้
ใช้ClickUp Docsเป็นพื้นที่ทำงานร่วมกันของคุณเพื่อบันทึกไอเดียบท, แหล่งแรงบันดาลใจ, สรุปงานสร้างสรรค์, และอื่น ๆ. คุณยังสามารถใช้เพื่อแชร์วิดีโอกับทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคุณเพื่อแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบได้.
หากคุณมีปัญหาในการติดตามโครงการสร้างสรรค์หลาย ๆ โครงการของคุณ เราได้เตรียมสิ่งที่ดีที่สุดไว้ให้คุณแล้ว ด้วยClickUp Tasks คุณสามารถจัดระเบียบและติดตามโครงการทั้งหมดของคุณพร้อมภารกิจที่เกี่ยวข้อง ตั้งลำดับความสำคัญ มอบหมายให้กับเจ้าของที่เกี่ยวข้อง เพิ่มความคิดเห็นและตัวเตือน และแม้กระทั่งทำให้ภารกิจซ้ำ ๆ เป็นอัตโนมัติได้ คุณสามารถติดตามความคืบหน้าผ่านมุมมองต่าง ๆ เช่นมุมมองกระดานสไตล์ Kanban,มุมมองแผนภูมิ Gantt หรือมุมมองไทม์ไลน์
สำหรับทีมออกแบบและสร้างสรรค์ ClickUp มีห้องสมุดขนาดใหญ่ของเทมเพลตที่คัดสรรมาอย่างดีเพื่อสร้างกระบวนการทำงานที่สะท้อนกระบวนการทำงานในอุดมคติของคุณ ส่งเสริมประสิทธิภาพและความคิดสร้างสรรค์
สำหรับการผลิตวิดีโอโดยเฉพาะ ClickUp มีเทมเพลตการผลิตวิดีโอที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นโครงการวิดีโอของคุณได้อย่างรวดเร็ว ใช้เพื่อจัดระเบียบและติดตามโครงการวิดีโอของคุณตามประเภท สถานะ วันที่ครบกำหนด ฯลฯ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- เข้าถึงข้อความเริ่มต้นกว่า 100 แบบใน ClickUp Brain เพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำในการสร้างเนื้อหาครั้งแรกของคุณด้วยความช่วยเหลือจาก AI
- สร้างสคริปต์ที่สร้างโดย AI, โครงร่างวิดีโอ และแนวคิดเรื่องราวได้ในไม่กี่วินาที
- เอาชนะอุปสรรคทางภาษาด้วยการใช้การกระทำแปล และมอบการแปลที่ใกล้เคียงกับความสมบูรณ์แบบใน 12 ภาษา
- แชร์สคริปต์และวิดีโอของคุณกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบความถูกต้องภายในแพลตฟอร์ม
- ระดมความคิดร่วมกันเกี่ยวกับโครงเรื่องและไอเดียบทภาพยนตร์กับทีมของคุณโดยใช้ ClickUp Whiteboards
- ติดตามโครงการสร้างสรรค์ต่างๆ ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งไทม์ไลน์ ความเชื่อมโยง และอื่นๆ ด้วย ClickUp Tasks พร้อมฟิลด์และสถานะที่กำหนดเอง
- เชื่อมต่อผ่านมากกว่า 1,000 การเชื่อมต่อกับเครื่องมือทำงานชั้นนำได้อย่างง่ายดาย
- สำรวจห้องสมุดเทมเพลตที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง พร้อมทรัพยากรที่สร้างไว้ล่วงหน้าและปรับแต่งได้ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการใด ๆ ใน ClickUp
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ในช่วงเริ่มต้นจะมีช่วงการเรียนรู้เนื่องจากมีฟีเจอร์ที่หลากหลายมากมายที่นำเสนอ
- แอปพลิเคชันมือถือไม่มีให้บริการทุกมุมมองที่มีอยู่
ราคาของ ClickUp
คะแนนรีวิวและรีวิวของ ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,300+)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
สร้างวิดีโอด้วยแพลตฟอร์ม AI ที่เหมาะสม
แพลตฟอร์ม AI ที่เหมาะสมสามารถกลายเป็นคู่ค้าที่น่าเชื่อถือที่สุดของคุณในการสร้างวิดีโอได้ อย่างไรก็ตาม การเลือกเครื่องมือที่เหมาะที่สุดจากรายการ Pictory alternatives ของเราเป็นเพียงก้าวแรกเท่านั้น
แม้ว่าทางเลือกเหล่านี้จะมีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมสำหรับการสร้างวิดีโอ แต่คุณก็ต้องการเครื่องมือในการจัดการกระบวนการทำงานสร้างสรรค์และเนื้อหาของคุณด้วย
นั่นคือจุดที่ ClickUp เข้ามามีบทบาทด้วยคลังฟีเจอร์การจัดการโครงการและงานที่หลากหลาย
ด้วย ClickUp คุณสามารถปรับปรุงกระบวนการผลิตวิดีโอของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำงานร่วมกับทีมของคุณ และทำให้โครงการของคุณดำเนินไปตามแผนตั้งแต่ต้นจนจบสมัครใช้ ClickUpวันนี้ฟรี และเปลี่ยนวิธีการทำงานในโครงการวิดีโอของคุณ!