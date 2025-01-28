10 ซอฟต์แวร์และระบบจัดการเอกสารที่ดีที่สุดในปี 2025

นักเขียนและนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่มีชื่อเสียงอย่างกว้างขวาง เดเมียน คอนเวย์ เคยกล่าวไว้ว่า: "เอกสารคู่มือคือจดหมายรักที่คุณเขียนถึงตัวเอง"
ในขณะที่คำแถลงของคอนเวย์อ้างถึงหลักการเขียนโค้ด เอกสารประกอบที่ชัดเจนและสะอาดเป็นสิ่งที่มักถูกมองข้ามและละเลยในการดำเนินธุรกิจ ทั้งที่มันมีประโยชน์มากมาย
ธุรกิจที่ดำเนินอยู่มีเอกสารสำคัญหลากหลายที่ช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น คุณทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างเอกสารสำคัญ เช่นสัญญาทางกฎหมาย ไฟล์พนักงาน SOP แผนฉุกเฉิน และอื่นๆ อีกมากมาย
แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีคนต้องการเข้าถึงหรือตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้น? การแปลงข้อมูลให้เป็นดิจิทัลคือขั้นตอนแรก
อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณพยายามแปลงเอกสารกระดาษของคุณให้เป็นดิจิทัล คุณจะป้องกันไม่ให้เอกสารสูญหายหรือเสียหายในระบบจัดการเอกสารที่ไม่มีการควบคุมได้อย่างไร?
คุณทำอย่างไรให้แน่ใจว่าพนักงานของคุณสามารถค้นหาและใช้เอกสารที่ต้องการได้? และคุณทำอย่างไรให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอซึ่งควบคุมการจัดเก็บเอกสาร?
หากคุณกำลังเผชิญกับปัญหาเหล่านี้หรือต้องการปรับปรุงระบบการจัดการบันทึกของคุณในปัจจุบัน บทความนี้เหมาะสำหรับคุณ เราได้รวบรวมรายการซอฟต์แวร์และระบบจัดการบันทึกที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2024 ไว้ให้คุณแล้ว
เครื่องมือเหล่านี้จะช่วยให้คุณจัดระเบียบ จัดการ และปกป้องบันทึกของคุณพร้อมทั้งทำให้สามารถเข้าถึงได้โดยบุคคลที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม อ่านต่อเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม! ?
ซอฟต์แวร์การจัดการบันทึกคืออะไร?
ซอฟต์แวร์การจัดการบันทึกเป็นโซลูชันที่ธุรกิจใช้เพื่อติดตาม จัดเก็บ เข้าถึง แบ่งปัน และจัดระเบียบเอกสารหรือบันทึกที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ซอฟต์แวร์การจัดการบันทึกจะจัดการบันทึกทั้งหมดตั้งแต่การสร้างจนถึงการกำจัดเอกสาร ซอฟต์แวร์การจัดการบันทึกมีความสำคัญในการรับประกันการแบ่งปันความรู้ การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ และการจัดการความเสี่ยง
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการเอกสาร?
การจัดการเอกสารดิจิทัลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจใด ๆ ที่ต้องการเก็บรักษา, เข้าถึง, และจัดการเอกสารของตนอย่างมีประสิทธิภาพ. คุณจำเป็นต้องค้นหาสิ่งที่เหมาะกับความต้องการและเป้าหมายเฉพาะของคุณ.
นี่คือคุณสมบัติหลักที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกซอฟต์แวร์การจัดการบันทึก:
- ความสามารถในการนำเข้าและสแกน: คุณต้องการซอฟต์แวร์ที่สามารถนำเข้าเอกสารจากแหล่งต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น อีเมล, ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์, หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถรวบรวมเอกสารของคุณไว้ในที่เดียวและแชร์กับทีมของคุณได้ หากคุณยังมีเอกสารกระดาษอยู่ คุณต้องการซอฟต์แวร์ที่สามารถสแกนเอกสารเหล่านั้นและแปลงเป็นไฟล์ดิจิทัลได้
- การควบคุมการเข้าถึงและความปลอดภัย: มองหาซอฟต์แวร์ที่ปกป้องข้อมูลสำคัญจากการเข้าถึงหรือการละเมิดโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณควรสามารถกำหนดสิทธิ์และบทบาทสำหรับผู้ใช้ กลุ่ม หรือแผนกต่างๆ ได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์การจัดการบันทึกที่คุณเลือกเข้ารหัสข้อมูลของคุณและปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
- ระบบอัตโนมัติและกระบวนการทำงาน: เลือกซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้กระบวนการทำงานของธุรกิจคุณเป็นไปอย่างราบรื่นประหยัดเวลาและแรงงาน คุณควรสามารถสร้างกระบวนการทำงานและระบบอัตโนมัติสำหรับงานต่าง ๆ เช่น การอนุมัติ การแจ้งเตือน การเตือนความจำ หรือรายงาน คุณควรค้นหาซอฟต์แวร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมืออื่น ๆ ของคุณได้ เช่น CRM, ERP หรือซอฟต์แวร์บัญชี
- การปรับแต่งและความยืดหยุ่นในการขยายขนาด: ซอฟต์แวร์ที่สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการและความชอบที่เปลี่ยนแปลงของคุณได้ โดยให้คุณสามารถปรับแต่งฟิลด์ข้อมูล, ป้ายกำกับ, หมวดหมู่, หรือมุมมองตามที่คุณต้องการได้ เป็นตัวเลือกที่เหมาะที่สุด คุณควรเลือกผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่สามารถขยายขนาดหรือปรับให้เข้ากับการเติบโตหรือการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจคุณได้
- ความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ: สุดท้ายนี้ คุณต้องการซอฟต์แวร์การจัดการบันทึกที่คุณสามารถพึ่งพาและไว้วางใจได้ มองหาซอฟต์แวร์ที่มีชื่อเสียงดี รีวิวในเชิงบวก และลูกค้าที่พึงพอใจ คุณควรพิจารณาซอฟต์แวร์ที่มีการสนับสนุน อัปเดต และสำรองข้อมูลด้วย
ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้ในใจ เตรียมตัวให้พร้อมที่จะเลือกจากรายการที่คัดสรรมาอย่างดีของเราเกี่ยวกับซอฟต์แวร์และระบบจัดการเอกสารที่ดีที่สุด 10 อันดับในปี 2024
ซอฟต์แวร์การจัดการบันทึกที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้
1. คลิกอัพ
ClickUp ซอฟต์แวร์การจัดการบันทึกข้อมูลที่ทรงพลังและหลากหลายช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบ จัดการ และแบ่งปันข้อมูลของคุณทั่วทั้งธุรกิจได้ คุณสามารถสร้างพื้นที่และโฟลเดอร์สำหรับแผนกหรือโครงการต่างๆ และกำหนดสิทธิ์และบทบาทสำหรับแต่ละพื้นที่ได้
คุณยังสามารถสร้างเอกสารใหม่โดยใช้ClickUp Docsซึ่งสามารถแชร์และเข้าถึงได้โดยสมาชิกคนอื่น ๆ ในพื้นที่ทำงานของคุณ ด้วย ClickUp คุณสามารถกำหนดงาน เช่น การตรวจสอบ การตรวจทาน หรือการอัปเดตเอกสารในระหว่างและหลังการสร้าง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งใดตกหล่น
คุณยังสามารถใช้คุณสมบัติอื่น ๆ ที่ช่วยให้การจัดระเบียบข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลเป็นไปอย่างง่ายดาย เช่นฟิลด์แบบกำหนดเองของ ClickUp,มุมมองแบบกำหนดเองของ ClickUp,และแดชบอร์ดของ Click Up
โครงสร้างลำดับชั้นของโปรเจกต์ใน ClickUpช่วยให้คุณสร้าง Workspace ในหัวข้อย่อยต่างๆ สำหรับโปรเจกต์ต่างๆ ที่ทีมของคุณอาจกำลังทำงานอยู่ ตัวอย่างเช่น ภายใน Workspace 'ทีมสร้างสรรค์' คุณสามารถเพิ่มหมวดหมู่ย่อยสำหรับทีมและโปรเจกต์ที่แตกต่างกันได้
นอกจากนี้ คุณสามารถใช้เทมเพลตBook of Record Business ของ ClickUpเพื่อจัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ ขององค์กรของคุณได้ เทมเพลตนี้ช่วยให้คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเก็บบันทึกข้อมูลและรวบรวมเอกสารสำคัญทั้งหมดไว้ในที่เดียว
คุณสมบัติเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งโครงสร้างข้อมูล, การแสดงผล, และการวิเคราะห์ของคุณได้ ทำให้ ClickUp เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการจัดการข้อมูลและการทำงานร่วมกัน
คุณสมบัติเด่นของ ClickUp:
- ใช้ ClickUp Docs สำหรับการสร้างและแก้ไขเอกสารร่วมกัน
- ใช้ประโยชน์จากฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดเก็บและแสดงข้อมูล เช่น ประเภทเอกสาร สถานะ ลำดับความสำคัญ หรือเจ้าของ
- ใช้มุมมองที่กำหนดเองเพื่อติดตามตัวชี้วัดและตัวบ่งชี้ที่สำคัญ
- ตั้งค่าสิทธิ์และควบคุมการเข้าถึงพื้นที่ โฟลเดอร์ และอื่นๆ
ข้อจำกัดของ ClickUp:
- ผู้ใช้บางรายรายงานว่ามีความยากในการเรียนรู้ฟีเจอร์ขั้นสูงมากขึ้น
ราคาของ ClickUp:
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (4,000+ รีวิว)
2. FileHold
FileHold เป็นระบบจัดการเอกสารที่ทรงพลัง ออกแบบมาเพื่อทำให้การจัดการเอกสารง่ายขึ้น
มันให้พื้นที่จัดเก็บที่ปลอดภัยสำหรับเอกสารทุกประเภท และมีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายเพื่อการนำทางที่ราบรื่น
หากจุดสนใจของคุณคือความปลอดภัยของข้อมูล FileHold อาจเหมาะกับคุณ. FileHold ช่วยให้ผู้ใช้จัดระเบียบและรักษาความปลอดภัยเอกสารของตนได้อย่างง่ายดาย พร้อมทั้งรับประกันการปฏิบัติตามมาตรฐานการกำกับดูแล.
คุณสมบัติเด่นของ FileHold:
- ใช้ประโยชน์จากระบบจัดการเอกสารและบันทึกข้อมูลระดับองค์กร
- ใช้ความสามารถในการสแกนและสร้างภาพเอกสารขั้นสูง
- ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ตั้งค่าการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาทเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ข้อจำกัดของ FileHold:
- การผสานรวมกับบุคคลที่สามที่จำกัดเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่น
- การออกแบบอินเทอร์เฟซอาจไม่ทันสมัยหรือใช้งานง่ายเท่ากับโซลูชันอื่น ๆ
ราคาของ FileHold:
- องค์กร: $10/เดือน ต่อผู้ใช้
- คลาวด์/เซิร์ฟเวอร์ภายในองค์กร: 15 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ด่วน: $15/เดือน สำหรับผู้ใช้ห้าคน
- คลาวด์ (Microsoft Azure): $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผนที่กำหนดเอง: ติดต่อเพื่อขอราคา
การให้คะแนนและรีวิวของ FileHold:
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 45 รายการ)
3. DocSavy
DocSavy เป็นซอฟต์แวร์จัดการเอกสารบนระบบคลาวด์ที่ช่วยให้คุณจัดเก็บ จัดระเบียบ และเข้าถึงเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสามารถกำหนดประเภทของเอกสารและตำแหน่งที่ควรจัดเก็บได้โดยใช้แท็ก เมตาดาต้า และการเชื่อมโยง
การค้นหาแบบเต็มข้อความที่มีประสิทธิภาพสูงและตัวกรองช่วยให้คุณสามารถค้นหาเอกสารที่ต้องการได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ในเวลาเดียวกัน คุณสมบัติด้านความปลอดภัยขั้นสูงช่วยปกป้องข้อมูลที่ไวต่อการรั่วไหล DocSavy ที่มีคุณสมบัติไม่ซับซ้อนแต่ใช้งานง่ายทำให้เป็นเครื่องมือจัดการเอกสารที่ชาญฉลาดอย่างแท้จริง
คุณสมบัติเด่นของ DocSavy:
- อัปโหลด, สแกน, หรือส่งเอกสารของคุณทางอีเมล และเก็บไว้ในคลาวด์
- กำหนดแท็กให้กับบันทึกของคุณ เช่น ประเภทเอกสาร หมวดหมู่ สถานะ หรือเจ้าของ
- ค้นหาเอกสารโดยใช้คำค้นหา, วลี, หรือตัวดำเนินการ
- แชร์เอกสารของคุณกับสมาชิกในทีม ลูกค้า หรือพันธมิตรของคุณ ผ่านทางอีเมล ลิงก์ หรือการเชื่อมต่อ
ข้อจำกัดของ DocSavy:
- ขาดคุณสมบัติการอัตโนมัติขั้นสูงเมื่อเทียบกับโซลูชันที่แข็งแกร่งกว่า
- ความสามารถในการขยายตัวที่จำกัดสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีความต้องการในการจัดการเอกสารที่ซับซ้อน
ราคาของ DocSavy:
- แผนเริ่มต้น: $0. 99/เดือน ต่อผู้ใช้
- แผน 20: $9.99/เดือน สำหรับผู้ใช้สามคน
- แผน 50: $49.00/เดือน สำหรับผู้ใช้เจ็ดคน
- แผน 100: $99/เดือน
- แผน 200: $149.99/เดือน
- แผน 300: $199.99/เดือน
- แผนที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวของ DocSavy:
- G2: รีวิวไม่เพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
4. Veeva Vault
Veeva Vault เป็นแพลตฟอร์มคลาวด์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด เช่น วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและการดูแลสุขภาพ เป็นโซลูชันที่มีความปลอดภัยสูงและครอบคลุม ซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดการเนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดได้บนแพลตฟอร์มเดียว
คุณสามารถใช้ Veeva Vault เพื่อสร้าง, จัดเก็บ, เข้าถึง, และแบ่งปันเอกสาร เช่น การทดลองทางคลินิก, เอกสารการยื่นขออนุมัติ, เอกสารคุณภาพ, และอื่น ๆ
Veeva Vault รับประกันความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลและการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด มาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งของระบบนี้ตอบสนองมาตรฐานคุณภาพ ความสามารถในการขยายตัว และประสิทธิภาพสูงสุด
คุณสมบัติเด่นของ Veeva:
- จัดการวงจรชีวิตทั้งหมดของเอกสารของคุณ ตั้งแต่การสร้าง การอนุมัติ การแจกจ่าย ไปจนถึงการจัดเก็บถาวร
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารของคุณเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น FDA, EMA หรือ ISO
- ใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออนุมัติเอกสารของคุณอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ข้อจำกัดของ Veeva:
- ผู้ใช้รายงานว่าเวอร์ชันสำหรับองค์กรมีราคาค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมืออื่น ๆ
- ตัวเลือกการปรับแต่งอาจมีจำกัดสำหรับความต้องการเฉพาะทางอุตสาหกรรมบางประเภท
การกำหนดราคาของ Veeva:
- ฟรีตลอดไป
- องค์กร: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Veeva:
- G2: 4. 1/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (20+ รีวิว)
5. SharePoint
SharePoint เป็นแพลตฟอร์มการจัดการเอกสารและการทำงานร่วมกันที่พัฒนาโดย Microsoft. เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในหมู่ธุรกิจทุกขนาดและทุกอุตสาหกรรม, SharePoint ช่วยให้คุณสามารถติดตามและสร้างรายงานเกี่ยวกับการจัดการเอกสารตามนโยบายและกระบวนการที่กำหนดไว้.
SharePointเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการบันทึกหากคุณใช้ชุดโปรแกรมMicrosoft เนื่องจากสามารถผสานการทำงานกับแอป Office 365 ได้อย่างราบรื่น เช่น Word, Excel, PowerPoint และ OneDrive
เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณจัดเก็บ จัดระเบียบ และแบ่งปันเอกสารได้อย่างปลอดภัย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันและเพิ่มผลผลิต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ SharePoint:
- สร้างไลบรารีเอกสารเพื่อจัดเก็บและจัดการเอกสารของคุณในตำแหน่งศูนย์กลาง
- ติดตามและกู้คืนการเปลี่ยนแปลงเอกสารโดยใช้ประวัติเวอร์ชัน
- เข้าถึงและแก้ไขเอกสารของคุณโดยใช้แอป Office 365
ข้อจำกัดของ SharePoint:
- ข้อจำกัดของพื้นที่ข้อมูลสำหรับไลบรารีเอกสาร
- ตัวเลือกการปรับแต่งต้องใช้ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค
ราคา SharePoint:
- SharePoint (แผน 1): $5.00/เดือน ต่อผู้ใช้
- Microsoft 365 Business Standard: $12.50 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
การให้คะแนนและรีวิวใน SharePoint:
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 8,000 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (5,000+ รีวิว)
6. ฟลูอิซ
Fluix เป็นโซลูชันซอฟต์แวร์แบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถแปลงเอกสารเป็นดิจิทัลและทำงานประจำให้เป็นอัตโนมัติได้ในที่เดียว ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทีมต่างๆ สามารถปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเอกสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และรับรองการปฏิบัติตามข้อกำหนด แม้ในขณะที่ทำงานนอกสถานที่
Fluix เหมาะสำหรับทีมเคลื่อนที่ ช่วยให้คุณสามารถเซ็นและจัดการเอกสารได้อย่างง่ายดายบนอุปกรณ์มือถือของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถทำงานแบบออฟไลน์และซิงค์ข้อมูลของคุณเมื่อเชื่อมต่อออนไลน์
คุณสมบัติเด่นของ Fluix:
- เข้าถึงเอกสารของคุณได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยอุปกรณ์ iOS หรือ Android
- ใส่คำอธิบายประกอบและแก้ไขเอกสารของคุณโดยใช้การไฮไลต์ บันทึก สติกเกอร์ หรือวาดภาพ
- ทำให้กระบวนการทำงานเอกสารของคุณเป็นอัตโนมัติ เช่น การอนุมัติ การแจ้งเตือน หรือการเตือนความจำ
ข้อจำกัดของ Fluix:
- การผสานการทำงานกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่จำกัดเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่น ๆ
ราคาของ Fluix:
- Fluix core: $30/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: กรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อสอบถามราคา
คะแนนและรีวิวของ Fluix:
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 8/5 (40+ รีวิว)
7. แพลตฟอร์มอัลฟรีสโก้
Alfresco เป็นอินเทอร์เฟซเว็บแบบโอเพนซอร์สที่ปลอดภัย ซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถจัดการและรักษาความปลอดภัยเอกสารทั้งแบบกระดาษและดิจิทัลไว้ในที่เดียว
ด้วย Alfresco คุณจะได้รับโซลูชันการจัดการและกำกับดูแลวงจรชีวิตแบบครบวงจรสำหรับข้อมูลทั้งหมดของคุณ การใช้ Alfresco ยังช่วยให้คุณปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
Alfresco เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าสำหรับการพิจารณาของคุณ หากคุณกำลังมองหาโซลูชันที่ยืดหยุ่นและสามารถปรับขนาดได้ ซึ่งสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการและความชอบขององค์กรทุกขนาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของแพลตฟอร์ม Alfresco:
- จัดระเบียบและจัดเก็บเอกสารของคุณไว้ในที่เก็บข้อมูลส่วนกลางโดยใช้เมตาดาต้า หมวดหมู่ และแท็ก
- ปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การอนุมัติ การตรวจสอบ หรือการตรวจสอบภายใน
- สื่อสารและร่วมมือกับสมาชิกในทีมของคุณผ่านแชท วิดีโอ หรือโซเชียลมีเดีย
ข้อจำกัดของแพลตฟอร์ม Alfresco:
- ต้องการความช่วยเหลือในการตั้งค่าและการปรับแต่ง ซึ่งอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับองค์กรขนาดเล็ก
- ส่วนติดต่อผู้ใช้อาจไม่ใช้งานง่ายเหมือนกับโซลูชันอื่น ๆ
ราคาของแพลตฟอร์ม Alfresco:
- ชุมชน Alfresco: ฟรี
- ทีมพื้นฐาน: $2/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: 22 ดอลลาร์/เดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวแพลตฟอร์ม Alfresco:
- G2: 3. 6/5 (40+ รีวิว)
- Capterra: 4. 1/5 (รีวิว 20+ รายการ)
8. OpenText
OpenText เป็นซอฟต์แวร์การจัดการเอกสารระดับองค์กรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถปรับขนาดได้สูง และออกแบบมาเพื่อองค์กรขนาดใหญ่โดยเฉพาะ ซึ่งช่วยให้องค์กรปรับปรุงประสิทธิภาพและความสอดคล้องตามข้อกำหนดได้
แพลตฟอร์มเดียวที่ปลอดภัยของ OpenText ช่วยให้คุณสามารถจัดระเบียบและแบ่งปันเนื้อหาทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารจริงทั่วทั้งองค์กร
นี่คือโซลูชันที่เหมาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการใช้ประโยชน์จากพลังของ AI ที่เปลี่ยนแปลงได้ ด้วยซอฟต์แวร์จัดการเอกสาร
คุณสมบัติเด่นของ OpenText:
- แปลงเอกสารกระดาษของคุณให้เป็นดิจิทัลโดยใช้เครื่องสแกน อุปกรณ์มือถือ หรืออีเมล
- จัดเก็บเอกสารของคุณเพื่อการเก็บรักษาในระยะยาวและการปฏิบัติตามข้อกำหนด โดยใช้ตัวเลือกการจัดเก็บที่ปลอดภัยและคุ้มค่า
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบันทึกของคุณเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น GDPR, HIPAA หรือ SOX
- ใช้ OpenText Magellan แพลตฟอร์ม AI และการวิเคราะห์ที่ยืดหยุ่น เพื่อทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ
ข้อจำกัดของ OpenText:
- ราคาสูงกว่าคู่แข่งหลายราย โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
- คุณลักษณะที่ซับซ้อนอาจต้องการการฝึกอบรมเพิ่มเติม
ราคาของ OpenText:
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ OpenText:
- G2: 4. 3/5 (20+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
9. อเดเมโร
Ademero เป็นเครื่องมือจัดการเอกสารที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การจัดระเบียบและการค้นหาเอกสารง่ายขึ้น ช่วยองค์กรในการปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเอกสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมในการเก็บรักษาข้อมูล
หากคุณกำลังใช้ Quickbooks ในการทำบัญชีสำหรับธุรกิจของคุณ Ademero จะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งด้วยการผสานการทำงานที่แน่นหนาและกระบวนการทำงานอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่นของ Ademero:
- สแกนเอกสารกระดาษของคุณโดยใช้เครื่องสแกน อุปกรณ์มือถือ หรืออีเมล
- จัดทำดัชนีเอกสารของคุณโดยใช้เมตาดาต้า
- ค้นหาเอกสารของคุณโดยใช้คำค้นหา, วลี, หรือตัวดำเนินการ
ข้อจำกัดของ Ademero:
- จำนวนคุณสมบัติขั้นสูงที่จำกัด และอินเตอร์เฟซผู้ใช้ที่ไม่ค่อยเป็นมิตรต่อผู้ใช้เมื่อเทียบกับโซลูชันสำหรับองค์กรอื่น ๆ
ราคาของ Ademero:
- โฮสต์มาตรฐาน: $35/เดือน ต่อผู้ใช้
- โฮสต์พรีเมียม: $70/เดือน ต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Ademero:
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: 4. 3/5 (41+ รีวิว)
10. ไฮแลนด์
ไฮแลนด์ เป็นแพลตฟอร์มการจัดการเนื้อหาองค์กรชั้นนำที่ให้บริการการจัดการเอกสาร, การจัดการเอกสารทางธุรกิจ, และการอัตโนมัติกระบวนการทำงานทางธุรกิจ
ไฮแลนด์ช่วยให้องค์กรในทุกอุตสาหกรรมสามารถผสานรวมเนื้อหา ข้อมูล และกระบวนการทำงานได้อย่างราบรื่น เพื่อส่งมอบข้อมูลที่ถูกต้องให้กับบุคคลที่เหมาะสม ในเวลาและสถานที่ที่ต้องการ
เป็นตัวเลือกที่เชื่อถือได้สำหรับองค์กรที่มีความต้องการในการเก็บบันทึกที่หลากหลาย
คุณสมบัติเด่นของ Hyland:
- สแกนเอกสารกระดาษโดยใช้เครื่องสแกน อุปกรณ์มือถือ หรืออีเมล
- ปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การอนุมัติ การตรวจสอบ หรือการตรวจสอบภายใน โดยใช้เครื่องมือลากและวางและเทมเพลต
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบันทึกของคุณเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น GDPR, HIPAA หรือ SOX
ข้อจำกัดของไฮแลนด์:
- การดำเนินการและการปรับแต่งอาจต้องได้รับความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาของ Hyland ซึ่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ราคาของไฮแลนด์:
- ติดต่อฝ่ายขายเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิวของไฮแลนด์:
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 150 รายการ)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
เลือกระบบการจัดการบันทึกที่ดีที่สุดสำหรับธุรกิจของคุณ
บันทึกที่ได้รับการดูแลรักษาอย่างขยันขันแข็งเป็นกระดูกสันหลังของธุรกิจใด ๆ ก็ตาม บันทึกเหล่านี้มีข้อมูลที่มีค่า เช่น สัญญา ใบแจ้งหนี้ รายงาน เป็นต้น ระบบการจัดการบันทึกที่แข็งแกร่งสามารถช่วยคุณปรับปรุงประสิทธิภาพและความร่วมมือ และรับประกันความปลอดภัยของเอกสารและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ซอฟต์แวร์แต่ละตัวในรายการนี้มีคุณสมบัติและประโยชน์เฉพาะตัว ไม่ว่าคุณจะเลือกตัวเลือกใด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันถูกปรับให้เหมาะสมกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของบริษัทคุณและสามารถรองรับความปลอดภัยในการตรวจสอบได้
ที่นี่ แพลตฟอร์มการจัดการโครงการที่หลากหลายของ ClickUp โดดเด่นเหนือกว่าใคร ด้วยคุณสมบัติขั้นสูง การออกแบบที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และความสามารถในการให้ตัวเลือกที่ปรับแต่งได้สำหรับการจัดการบันทึกที่มีประสิทธิภาพ ทำให้เป็นโซลูชันในที่ทำงานแบบครบวงจรที่คุณสามารถไว้วางใจในการจัดการเอกสารและธุรกิจของคุณได้