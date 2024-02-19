พอดแคสต์ด้านวิศวกรรมที่ดีที่สุดสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีในปี 2025

หากคุณทำงานในด้านเทคโนโลยีหรือวิศวกรรมศาสตร์ในปัจจุบัน คุณทราบดีว่าการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีความสำคัญเพียงใดสำหรับคุณ กระบวนการและเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และหากคุณต้องการที่จะอยู่ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง คุณต้องติดตามการพัฒนาและเทรนด์ใหม่ ๆ ในสาขาของคุณอยู่เสมอ
ชุมชนเทคโนโลยีเป็นแหล่งความรู้ที่มีประสิทธิภาพ แต่คุณอาจไม่ได้รับการสนับสนุนที่เป็นระบบจากแพลตฟอร์มเหล่านี้ ฟอรัมส่วนใหญ่มีข้อมูลกระจัดกระจายมากมาย ซึ่งหมายความว่าคุณต้องรับภาระในการค้นหาความรู้ที่เกี่ยวข้องด้วยตัวเอง
ในทางตรงกันข้าม พอดแคสต์เกี่ยวกับเทคโนโลยีเป็นแหล่งความรู้ที่น่าสนใจและสม่ำเสมอมากกว่า ส่วนที่ดีที่สุดคือไม่จำเป็นต้องค้นหาหลายฟอรัมเพื่อหาข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม แนวโน้มล่าสุด และเคล็ดลับการจัดการที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อช่วยให้คุณพัฒนาทักษะ
วิศวกร, นักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์, และผู้รักในวิศวกรรมศาสตร์ในปัจจุบันสามารถเข้าถึงพอดแคสต์วิศวกรรมที่ให้ข้อมูลหลากหลายเพื่อเสริมสร้างความรู้และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าจากผู้นำทางความคิด
การเลือกพอดแคสต์ด้านวิศวกรรมที่ดีที่สุดอาจเป็นเรื่องท้าทาย ดังนั้นเราจึงได้รวบรวมรายชื่อสั้นๆ เพื่อช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น
การเติบโตของพอดแคสต์ในวิศวกรรมศาสตร์
พอดแคสต์ด้านวิศวกรรมเป็นแหล่งความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เข้าถึงได้ง่าย จึงไม่น่าแปลกใจที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่นักศึกษาวิศวกรรมและมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม
ตลาดพอดแคสต์ระดับโลกคาดว่าจะมีมูลค่าถึง 133.9 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2032 และพอดแคสต์ด้านวิศวกรรมด้วยเนื้อหาเฉพาะทางของพวกเขามีแนวโน้มที่จะมีส่วนสนับสนุนการเติบโตนี้
พอดแคสต์เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยอดเยี่ยมสำหรับวิศวกรในการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการเติบโตในสายอาชีพ นี่คือเหตุผล:
เรียนรู้และนำกลยุทธ์ที่ผ่านการทดสอบและพิสูจน์แล้วมาใช้
ก่อนที่พอดแคสต์จะได้รับความนิยม วิศวกรและนักศึกษาต้องเรียนรู้ภาษาการเขียนโปรแกรมใหม่ การวิเคราะห์ข้อมูล และเทคนิคการแก้ปัญหาอื่นๆ ด้วยตนเอง แม้ว่าการเรียนรู้จากประสบการณ์จะเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม แต่กระบวนการนี้ต้องอาศัยการลองผิดลองถูกซึ่งใช้เวลามาก
ในขณะเดียวกัน พอดแคสต์นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่ผ่านการทดสอบมาแล้ว โดยผู้ดำเนินรายการจะสัมภาษณ์ผู้นำด้านเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลและมีประสบการณ์ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขา คุณมีแนวโน้มที่จะบรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยการเรียนรู้และนำกลยุทธ์เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในงานของคุณ
รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญตลอด 24 ชั่วโมง
ชุมชนวิศวกรรมศาสตร์มีชื่อเสียงในด้านการให้การสนับสนุนอย่างสูง. หากคุณแบ่งปันคำถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีในชุมชนที่เกี่ยวข้อง คุณจะได้รับคำตอบอย่างแน่นอน.
อย่างไรก็ตาม ชุมชนเหล่านี้มีสมาชิกกระจายอยู่ตามเขตเวลาต่างๆ ดังนั้นการตอบกลับของคุณอาจล่าช้าได้ ในทางกลับกัน พอดแคสต์ถูกบันทึกไว้ล่วงหน้าและสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาตามความสะดวกของคุณ
ขึ้นอยู่กับประเภทของอุปสรรคที่คุณกำลังเผชิญ คุณสามารถค้นหาพอดแคสต์ที่เกี่ยวข้อง รับฟังคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ และมีคำตอบสำหรับข้อสงสัยของคุณภายในไม่กี่นาที
เคล็ดลับมืออาชีพ: รักษาไฟล์สไวป์สำหรับพอดแคสต์เพื่อบันทึกกรณีการใช้งานเฉพาะของพอดแคสต์ที่ให้ข้อมูล. เพิ่มเวลาสตamps สำหรับพื้นที่ที่คุณสนใจเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงได้รวดเร็วในครั้งต่อไปที่คุณมีคำถามที่คล้ายกัน.
บางครั้ง การฟังง่ายกว่าการอ่าน
แม้ว่าคุณจะพบบล็อกวิศวกรรมที่ให้ข้อมูลมากมาย แต่บางคนก็ชอบรับข้อมูลในรูปแบบเสียงมากกว่าการอ่านตัวอักษร
นอกจากนี้ พอดแคสต์ยังสะดวกเมื่อคุณต้องทำหลายอย่างพร้อมกัน แม้ว่าคุณอาจต้องการจัดเวลาเฉพาะสำหรับพอดแคสต์ที่มีความเทคนิคมากขึ้น เช่น ตอนที่เกี่ยวกับการวิศวกรรมย้อนกลับโครงการฮาร์ดแวร์ แต่พอดแคสต์ที่ครอบคลุมหัวข้อเช่น ปัญญาประดิษฐ์ หรือการวางแผนอาชีพสำหรับวิศวกร สามารถเปิดไว้เบื้องหลังขณะที่คุณทำงานบ้านประจำวันได้
นี่คือวิธีที่พอดแคสต์ช่วยให้วิศวกรรุ่นใหม่ก้าวล้ำหน้าอยู่เสมอ:
- ผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์ด้านวิศวกรรมโดยทั่วไปคือผู้นำทางเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งช่วยให้คุณทันต่อแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับโลก
- พอดแคสต์มอบชุมชนที่เข้าถึงได้ทันที—ลองนึกถึงมันเหมือนพื้นที่ส่วนตัวที่คุณสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ดำเนินรายการและแขกรับเชิญ, ได้เห็นเบื้องหลัง, และเชื่อมต่อกับผู้ฟังคนอื่นๆ
- พอดแคสต์ด้านวิศวกรรมมีค่าใช้จ่ายไม่สูงและไม่ทำให้คุณต้องเสียเงินมากเหมือนคอร์สพัฒนาทักษะบางคอร์ส
พอดแคสต์วิศวกรรมชั้นนำเพื่อพัฒนาอาชีพของคุณ
หลังจากฟังพอดแคสต์ด้านวิศวกรรมชั้นนำหลายสิบรายการ เราได้คัดสรรและจัดทำรายชื่อพอดแคสต์ที่ดีที่สุดในปัจจุบัน
99% ที่มองไม่เห็น
พอดแคสต์แรกในรายการของเราคือ99% Invisible ดำเนินรายการโดย Roman Mars อดีตวิทยากร Ted Talk พอดแคสต์นี้เปิดเผยข้อเท็จจริงที่น่าประหลาดใจหรือพื้นที่ที่ยังไม่เคยถูกค้นพบในโลกวิศวกรรม รายการนี้มีอายุกว่าทศวรรษและมีผู้ฟังเกือบ 500 ล้านคนบน iTunes, Pandora, Stitcher และแพลตฟอร์มอื่นๆ
คุณสามารถสำรวจกระบวนการและพลังของการออกแบบและสถาปัตยกรรมผ่านหมวดหมู่ทั้งแปด รวมถึงประวัติศาสตร์ เทคโนโลยี เมือง วัตถุ เสียง และอื่นๆ อีกมากมาย แต่ละตอนจะครอบคลุมหัวข้อที่น่าสนใจซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ
พอดแคสต์ยังมีชุมชน Discord สำหรับผู้ฟังเพื่อหารือเกี่ยวกับความคิดและโต้ตอบกัน
ตอนที่ต้องฟัง
สิ่งที่ผู้ฟังพูด
พอดแคสต์เหล่านี้ทำให้ฉันตั้งคำถามสำคัญเกี่ยวกับชีวิตและโลกของเรา!
วีรบุรุษแห่งวิศวกรรม
เปิดตัวในปี 2018 โดยเมลานีและสามีของเธอ ดอมEngineering Heroesมุ่งเน้นไปที่ความท้าทายและสุขภาพเทคโนโลยีในอนาคตของนักศึกษาวิศวกรรมในสังคมสมัยใหม่เป็นหลัก
ขณะนี้ไม่ได้ออกอากาศ พอดแคสต์นี้ได้เชิญวิศวกรผู้มีประสบการณ์จากหลากหลายอุตสาหกรรมและความเชี่ยวชาญมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับแนวโน้มและความท้าทายล่าสุดในวงการวิศวกรรม ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ในสายงานวิศวกรรม ความท้าทายที่วิศวกรส่วนใหญ่พบเจอร่วมกัน และแนวทางต่าง ๆในการบริหารทีมวิศวกรรม
แม้ว่าตอนสุดท้ายของพอดแคสต์ Engineering Heroes จะออกอากาศในเดือนพฤษภาคม 2021 แต่ก็ยังคงมีความเกี่ยวข้องสำหรับวิศวกรทั่วโลก เนื่องจากการสนทนาที่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับประเด็นสำคัญในวิชาชีพวิศวกรรม
ตอนที่ต้องฟัง:
สิ่งที่ผู้ฟังพูด
ฉันชอบพอดแคสต์นี้มาก! สไตล์ที่สดใหม่และเน้นไปที่ผู้ประสบความสำเร็จที่เงียบๆ ในสังคม
พอดแคสต์โค้ชอาชีพวิศวกรรม
วิศวกรผู้มีประสบการณ์อย่างแอนโทนี ฟาซาโน และเจฟฟ์ เพอร์รี ได้เริ่มต้นพอดแคสต์The Engineering Career Coachเมื่อพวกเขาตระหนักว่าอัตราการลาออกที่สูงในภาคเทคโนโลยีอาจเกิดจากการขาดกรอบโครงสร้างที่ชัดเจนสำหรับการพัฒนาวิชาชีพในบริษัทเทคโนโลยีส่วนใหญ่
ด้วยผู้ฟังมากกว่า 2.3 ล้านคน พอดแคสต์ The Engineering Career Coach มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ด้วยคำแนะนำด้านอาชีพที่มีคุณค่า พอดแคสต์นี้มีซีรีส์เฉพาะสำหรับแต่ละสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และมีแขกรับเชิญมาพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้ กลยุทธ์ และประสบการณ์ของพวกเขา
ผู้ดำเนินรายการส่งเสริมให้ผู้ฟังส่งคำถาม ซึ่งพวกเขาจะหารือกับแขกรับเชิญในตอนต่อไปของพอดแคสต์
ตอนที่ต้องฟัง:
สิ่งที่ผู้ฟังพูด
พอดแคสต์นี้คือสิ่งที่วิศวกรต้องการในตอนนี้อย่างแท้จริง ด้วยหัวข้อที่หลากหลายครอบคลุมการพัฒนาทั้งด้านส่วนตัวและอาชีพ พวกเขามอบคุณค่าที่จำเป็นเพื่อสร้างและส่งอิทธิพลต่อชุมชนวิศวกรรมศาสตร์
พอดแคสต์ผู้นำด้านวิศวกรรม (ELC)
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ELC สำหรับผู้นำด้านเทคโนโลยี,Engineering Leadership Podcast (ELC)ขอเชิญผู้นำด้านเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และบทเรียนการเป็นผู้นำที่สามารถนำไปใช้ได้จริงทุกสัปดาห์ ดำเนินรายการโดย Patrick Gallagher, ELC สามารถรับฟังได้บนแพลตฟอร์มพอดแคสต์หลักทั้งหมด รวมถึง Apple, Spotify และ Google
ELC มีชุมชนที่แข็งแกร่งซึ่งประกอบด้วยวิศวกรซอฟต์แวร์ที่ปฏิบัติงานจริงมากกว่า 9,000 คน ผู้จัดการวิศวกรรมชั้นนำของโลก และผู้นำในวงการ พอดแคสต์นี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้แนวคิดและกลยุทธ์ด้านวิศวกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นสูงที่ใช้โดยผู้นำวิศวกรรมระดับโลก
ตอนที่ต้องฟัง:
สิ่งที่ผู้ฟังพูด
ทำต่อไปนะ! สนทนาได้ดีมากและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาก
วิศวกรรมซอฟต์แวร์รายวัน
อีกหนึ่งพอดแคสต์ที่ยอดเยี่ยมที่คุณควรเพิ่มในรายการที่ต้องดูคือพอดแคสต์Software Engineering Dailyในแต่ละตอนจะมีผู้นำด้านเทคโนโลยีมาพูดคุยเกี่ยวกับโซลูชันซอฟต์แวร์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลกและขับเคลื่อนการปฏิวัติเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงนวัตกรรมทางวิศวกรรม
ด้วยคะแนน 4.4 บน Apple Podcasts, Software Engineering Daily เป็นพอดแคสต์ด้านวิศวกรรมที่น่าสร้างแรงบันดาลใจ พาคุณไปสำรวจเส้นทางอาชีพของวิศวกรซอฟต์แวร์ชื่อดัง พร้อมแบ่งปันบทเรียนที่นำไปใช้ได้จริงมากมายเกี่ยวกับวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการแก้ปัญหาของพวกเขา
น่าสนใจที่พอดแคสต์นี้ยังเปิดรับสมัครจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่มีประสบการณ์เพื่อเป็นพิธีกรรับเชิญในแต่ละตอนอีกด้วย
ตอนที่ต้องฟัง:
สิ่งที่ผู้ฟังพูด
หนึ่งในพอดแคสต์ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดที่มีอยู่.
The Backend Engineering Show กับ Hussein Nasser
ฮุสเซน นาสเซอร์ วิศวกรผลิตภัณฑ์ที่ Esri ได้เปิดตัวรายการBackend Engineering Showเพื่อพูดคุยทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแบ็กเอนด์ ในพอดแคสต์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลเชิงลึกของเขา นาสเซอร์จะวิเคราะห์สถาปัตยกรรมแบ็กเอนด์ของแอปพลิเคชันยอดนิยม แบ่งปันเคล็ดลับในการเป็นวิศวกรแบ็กเอนด์ที่ประสบความสำเร็จ และพูดคุยเกี่ยวกับแนวโน้มล่าสุดในวงการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
พอดแคสต์นี้เป็นแหล่งข้อมูลที่มีคุณค่าสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญในสายงานนี้ โดยนำเสนอโอกาสในการพัฒนาทักษะและทบทวนแนวคิดพื้นฐานที่สำคัญ
ตอนที่ต้องฟัง:
สิ่งที่ผู้ฟังพูด
เล่าเรื่องให้ตรงตามความเป็นจริง!
พอดแคสต์วิศวกรรมโยธาชั้นนำ
กำลังมองหาพอดแคสต์วิศวกรรมก่อสร้างที่ดีที่สุดอยู่ใช่ไหม? นี่คือคำแนะนำของเรา:
พอดแคสต์วิศวกรรมโยธา: แอนโทนี ฟาซาโน เป็นผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์วิศวกรรมโยธา ซึ่งแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จทางวิศวกรรมและคำแนะนำด้านอาชีพจากวิศวกรโยธาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลก
ตอนที่ต้องฟัง:
สิ่งที่ผู้ฟังพูด
ฉันขอแนะนำพอดแคสต์นี้อย่างยิ่งสำหรับทุกคนที่มีส่วนร่วมหรือสนใจในวิศวกรรมศาสตร์ มันทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมในการสร้างสมดุลระหว่างข้อมูลทางเทคนิคและทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ด้วยเรื่องราวส่วนตัว
ASCE Plot Points: เปิดตัวในปี 2018 พอดแคสต์ด้านวิศวกรรมโครงสร้างของ ASCE ชื่อ Plot Points เหมาะสำหรับวิศวกรโครงสร้างยุคใหม่และนักศึกษาวิศวกรรมที่กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เรื่องราววิศวกรรมก่อสร้างที่น่าสนใจและแนวโน้มทางเทคนิคที่เปลี่ยนแปลงซึ่งกำลังนิยามใหม่ให้กับวิศวกรรมโยธา
ตอนที่ต้องฟัง:
สิ่งที่ผู้ฟังพูด
แหล่งทรัพยากรอันล้ำค่าสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม
การเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม: Yvette E. Pearson ได้เริ่มพอดแคสต์การเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมเพื่อกำหนดแนวทางการศึกษาวิศวกรรมโยธาใหม่ พอดแคสต์นี้มุ่งเน้นการให้ความรู้แก่วิศวกรโยธาในยุคปัจจุบันด้วยแนวปฏิบัติทางวิศวกรรมโยธาที่ยั่งยืนและครอบคลุมมากขึ้น
ตอนที่ต้องฟัง:
สิ่งที่ผู้ฟังพูด
ไม่สามารถแนะนำได้มากพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับชุมชนการออกแบบทางวิศวกรรม
สนใจวิศวกรรมโยธาหรือไม่?นี่คือใบรับรองด้านการก่อสร้างที่คุณควรรู้
พอดแคสต์ชั้นนำด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หากคุณเป็นวิศวกรไฟฟ้าหรือวิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการพัฒนาทักษะและเติบโตในสายอาชีพ นี่คือพอดแคสต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ:
The Amp Hour Electronics Podcast: พอดแคสต์อิเล็กทรอนิกส์นี้โดย Dave Jones และ Chris Gammell นำเสนอแนวทางที่สนุกสนานในการอธิบายแนวโน้มล่าสุดและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจากแนวโน้มวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
ตอนที่ต้องฟัง:
สิ่งที่ผู้ฟังพูด
ฉันฟังมาหลายปีแล้ว หากคุณเป็นวิศวกรไฟฟ้าและยังไม่ได้สมัครสมาชิก คุณกำลังพลาดโอกาสดีๆ
มัวร์ส ล็อบบี้: ในพอดแคสต์รายปักษ์นี้ ผู้ดำเนินรายการ แดเนียล บ็อกดาโนฟ จะแบ่งปันเรื่องราวและแนวโน้มที่สร้างแรงบันดาลใจมากที่สุดในอุตสาหกรรมวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก หัวข้อสามารถครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบชิปไปจนถึงปัญญาประดิษฐ์และทุกสิ่งที่อยู่ระหว่างนั้น
ตอนที่ต้องฟัง:
สิ่งที่ผู้ฟังพูด
พอดแคสต์นี้ช่วยให้คุณใช้เวลาทางจิตใจร่วมกับวิศวกรได้อย่างแท้จริง
Geared Up: นักรีวิวเทคโนโลยีมากประสบการณ์ Andru Edwards และนักข่าวเทคโนโลยี Todd Bishop ร่วมเป็นพิธีกรในพอดแคสต์ Geared Up ตอนที่เต็มไปด้วยความสนุกนำเสนออุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดและน่าตื่นเต้นที่สุด พิธีกรจะพูดคุยเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสำหรับผู้บริโภคที่กำลังมาแรง และช่วยให้ผู้ใช้ตัดสินใจซื้อเทคโนโลยีได้อย่างมีข้อมูล
ตอนที่ต้องฟัง:
สิ่งที่ผู้ฟังพูด
ฉันฟังเกียร์อัพมาตั้งแต่ยังเป็นรายการวิทยุแล้วนะ มันดีขึ้นมากกกกกกตั้งแต่ตอนนั้นเลย
The Electropages Podcast: พอดแคสต์นี้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชั้นนำของโลก ผู้จัดการโครงการ และผู้นำทางความคิดทุกสัปดาห์ แขกรับเชิญจะแบ่งปันความรู้ด้านวิศวกรรมและการคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มล่าสุดในวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รับฟังเพื่อรับข้อมูลเชิงลึกในอุตสาหกรรมและการอภิปรายเกี่ยวกับนวัตกรรมวัสดุล่าสุด
ตอนที่ต้องฟัง:
สิ่งที่ผู้ฟังพูด
บทสนทนายาวกับผู้นำในอุตสาหกรรมทำให้การฟังน่าสนใจมาก!
พอดแคสต์ที่น่าสนใจสำหรับวิศวกรซอฟต์แวร์และคอมพิวเตอร์
หากคุณเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ที่มีเป้าหมายในอาชีพพอดแคสต์เหล่านี้จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะด้านวิศวกรรมและการจัดการที่ทันสมัยและเป็นที่ต้องการในตลาดได้:
The Changelog: The Changelog เชิญผู้นำทางความคิดด้านเทคโนโลยีให้ดำดิ่งสู่โลกของซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส พอดแคสต์นี้ดำเนินรายการโดย Adam Stacoviak และ Jerod Santo ซึ่งได้รับการจัดอันดับสูงสุดสำหรับการนำเสนอการสนทนาที่ตรงไปตรงมาและเข้าถึงได้ระหว่างผู้ดำเนินรายการและวิทยากรรับเชิญ ไม่น่าแปลกใจเลยที่พอดแคสต์นี้ได้ออกอากาศไปแล้วกว่า 500 ตอน
ตอนที่ต้องฟัง:
สิ่งที่ผู้ฟังพูด
พอดแคสต์นี้เป็นแหล่งรวมข้อมูลอัปเดตที่เกี่ยวข้องอย่างยิ่งในระบบนิเวศเทคโนโลยีในที่เดียว
นักพัฒนาถูกขัดจังหวะ: พอดแคสต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของนักพัฒนา และเชิญชวนวิศวกรที่มีชื่อเสียงจากบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำเช่น Atlassian และ Drata มาร่วมแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ตอนที่ต้องฟัง:
สิ่งที่ผู้ฟังพูด
สิ่งที่ฉันชื่นชอบที่สุดคือ คอนเนอร์นำความรู้สึกและมุมมองของคนที่เคยทำงานในอุตสาหกรรมอื่นนอกเหนือจากเทคโนโลยีมาก่อน มาสู่การทำงานในสายเทคโนโลยีในปัจจุบันของเขา
CodeNewbie: ชื่อที่เหมาะสมกับเนื้อหา พอดแคสต์เกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์นี้มุ่งเน้นไปที่เส้นทางการเขียนโค้ดของวิศวกรซอฟต์แวร์ชั้นนำ เป็นพอดแคสต์ที่เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นและเป็นแนวทางสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมในอนาคตและผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นเขียนโค้ด
ตอนที่ต้องฟัง:
สิ่งที่ผู้ฟังพูด
ชอบพอดแคสต์นี้มาก ถ้าคุณกำลังจะเข้าสู่โลกของการเขียนโค้ด ทำตัวเองให้ดีหน่อย... ลองฟังดูนะ
หากคุณชอบคำแนะนำเหล่านี้ อย่าลืมตรวจสอบพอดแคสต์การจัดการโครงการและพอดแคสต์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เราแนะนำด้วย!
การจัดการโครงการวิศวกรรมด้วย ClickUp
การฟังพอดแคสต์ด้านวิศวกรรมจะช่วยให้คุณระบุทักษะสำคัญที่วิศวกรต้องการในปัจจุบันได้ หนึ่งในทักษะหลักเหล่านี้คือการบริหารโครงการ
วิศวกรในปัจจุบันต้องบริหารโครงการหลายโครงการ จัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก และทำงานร่วมกับหลายทีมในหลากหลายแผนก
คุณสามารถทำให้งานของคุณง่ายขึ้นได้โดยใช้ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการเพื่อ:
- ทำให้การทำงานร่วมกันกับทีมขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่าย
- จัดการโครงการทางวิศวกรรมในที่เดียวเพื่อเพิ่มการมองเห็นของทีม
- รวบรวม จัดระเบียบ และแสดงข้อมูล
- รักษาแดชบอร์ดการจัดการโครงการที่สามารถปรับแต่งได้ พร้อมการเข้าถึงทรัพยากรทั้งหมดอย่างรวดเร็ว
เราขอแนะนำแพลตฟอร์มการจัดการโครงการ ClickUpสำหรับทุกสิ่งเหล่านั้นและอีกมากมาย
นี่คือวิธีการที่วิศวกรสามารถใช้ ClickUp เพื่อทำงานได้รวดเร็วและชาญฉลาดขึ้น:
วางแผนและบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
ไม่ว่าคุณจะเชี่ยวชาญในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ใดก็ตาม คุณจะต้องบริหารโครงการขนาดใหญ่และซับซ้อนในสาขาของคุณอย่างแน่นอน
ขึ้นอยู่กับโครงการ คุณอาจต้องทำงานเกี่ยวกับการวางแผนโครงการ การจัดการทรัพยากร การจัดการผู้ขาย การเปิดตัวโครงการ การจัดทำงบประมาณ การติดตามผลการดำเนินงาน และอื่น ๆ
ไม่ว่าคุณจะใช้ClickUp ในการบริหารโครงการก่อสร้างหรือทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ ClickUp ก็ช่วยให้คุณวางแผน ติดตาม และจัดการทุกขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งตรวจสอบงบประมาณและกำหนดการอย่างใกล้ชิด
ปรับปรุงการดำเนินงานด้านวิศวกรรมให้มีประสิทธิภาพ
เทมเพลตวิศวกรรมที่ครอบคลุมของ ClickUp ช่วยให้วิศวกรทั้งมือใหม่และมืออาชีพระดมความคิดใหม่ ๆ สร้างแผนที่นำทางสำหรับทีม และวางแผนพัฒนาแอปพลิเคชัน
ทีมวิศวกรรมและผลิตภัณฑ์ใช้เทมเพลตที่สร้างไว้ล่วงหน้าเพื่อจัดการงานค้างในเวิร์กโฟลว์ในที่เดียว ระบุข้อบกพร่อง ยื่นคำขอผ่านตั๋ว และสร้างรายงานข้อบกพร่องโดยละเอียด
ตัวอย่างเช่นแม่แบบแผนที่เส้นทางทีม Agile โดย ClickUpช่วยในการสื่อสารกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ของคุณกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นหรือมีกระบวนการที่จัดตั้งขึ้นแล้ว แม่แบบนี้จะช่วยคุณและทีม Agile ของคุณในการตั้งเป้าหมาย ติดตามความก้าวหน้า และรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย—ทั้งหมดในที่เดียว
สื่อสารและร่วมมือ
การทำงานร่วมกับทีมต้องการความร่วมมือและการสื่อสารในระดับสูง. ClickUp ทราบถึงสิ่งนี้ และมอบเครื่องมือที่คุณต้องการเพื่อให้คุณทำสิ่งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
ใช้ClickUp Whiteboardsเพื่อทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์กับทีมของคุณสำหรับทุกสิ่งตั้งแต่การระดมความคิดและสร้างแผนผังความคิด ไปจนถึงการสร้างขั้นตอนการพัฒนาหรือการจัดการสปรินท์ย้อนกลับ เพิ่มบันทึกและเอกสาร และสร้างงาน ClickUpได้โดยตรงจากกระดานไวท์บอร์ด
สมาชิกทีมสามารถใช้ความคิดเห็นและClickUp Chatเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับการเปิดตัวผลิตภัณฑ์, ลำดับความสำคัญ, ความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์, และสถานะของงานที่ได้รับมอบหมาย ผู้จัดการยังสามารถใช้ฟีเจอร์เหล่านี้เพื่อให้ความคิดเห็นแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับงานได้
ติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้า
บ่อยครั้ง การเข้าใจและจัดการขอบเขตของโครงการอาจเป็นความกังวลที่ใหญ่ที่สุดของทีมวิศวกรรม เมื่อมีหลายโครงการที่กำลังดำเนินการพร้อมกัน มีงานหลายร้อยรายการที่ต้องจัดการ และรายละเอียดสำคัญอาจหลุดรอดไปได้ ระบบติดตามที่มีประสิทธิภาพจะสร้างความชัดเจน และทีมสามารถรักษาความมุ่งเน้นและแรงจูงใจในการสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมได้
นั่นคือจุดที่แพลตฟอร์มการจัดการทีมซอฟต์แวร์ของ ClickUpทำให้ทุกอย่างชัดเจนขึ้น ทีมที่ใช้ Agileใช้มุมมองบอร์ดของ ClickUpเพื่อเข้าใจทุกสิ่งที่เกิดขึ้นภายในแต่ละโครงการบอร์ด Kanbanแสดงภาพงานทั้งหมดตามสถานะปัจจุบันของโครงการ ช่วยให้ผู้จัดการติดตามทุกอย่างได้
หากคุณกำลังนำทีมโครงการด้านวิศวกรรม ให้ใช้ซอฟต์แวร์การจัดการผลิตภัณฑ์ของ ClickUpเพื่อสร้างงานใหม่ มอบหมายให้กับสมาชิกในทีมและเพิ่มกำหนดเวลาการส่งงาน จัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วน และติดตามความคืบหน้าบนแดชบอร์ดเดียวโดยไม่ลดทอนคุณภาพหรือความคิดสร้างสรรค์
คุณยังสามารถใช้แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้ของ ClickUpเพื่อแสดงภาพและแชร์รายงานความคืบหน้ากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแบบเรียลไทม์ได้อีกด้วย
ซอฟต์แวร์บริหารโครงการวิศวกรรมแบบครบวงจร
ClickUp เป็นเครื่องมือการจัดการโครงการหลายฟังก์ชันสำหรับทีมที่มีความคล่องตัว ช่วยให้พวกเขาได้สัมผัสกับโอกาสที่ยอดเยี่ยมทั้งหมดที่อาชีพด้านวิศวกรรมมีให้โดยไม่ทำให้เหนื่อยล้า
เราเห็นว่าทีมวิศวกรรมใช้ ClickUp สำหรับหลายวัตถุประสงค์ เช่น การวางแผนทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การรายงานโครงการและการจัดการผลผลิตการปรับปรุงกระบวนการทำงาน การจัดการงบประมาณ การทำงานร่วมกันในทีม เป็นต้น
หากคุณต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณหรือกลายเป็นวิศวกรที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นลงทะเบียนกับ ClickUpได้ฟรี
คำถามที่พบบ่อย
ทำไมวิศวกรควรฟังพอดแคสต์?
วิศวกรทุกคนในปัจจุบันและอนาคตควรฟังพอดแคสต์เพื่อรับเคล็ดลับและกลยุทธ์ที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และติดตามความเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมของตนอยู่เสมอ
อะไรคือพอดแคสต์ที่ดีที่สุดที่นักศึกษาควรฟังเพื่อเพิ่มประสบการณ์การเป็นนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์?
พอดแคสต์ที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนนักศึกษา ได้แก่ 99% Invisible, Software Engineering Daily และ The Engineering Career Coach Podcast
พอดแคสต์วิศวกรรมใดที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจ?
พอดแคสต์บางรายการที่อุทิศให้กับผู้ที่ชื่นชอบวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ พอดแคสต์ Engineering Reimagined, Amp Hour, Software Engineering Daily และ The Backend Engineering Show