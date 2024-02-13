PRINCE2 เทียบกับ PMP: แบบไหนดีกว่าสำหรับผู้จัดการโครงการ?

ด้วยใบรับรองการจัดการโครงการที่มีให้เลือกมากมาย การเลือกใบรับรองที่เหมาะสมอาจรู้สึกเหมือนการเสี่ยงโชค หากเลือกถูก คุณอาจพบว่าโอกาสในอาชีพของคุณพุ่งสูงขึ้น แต่หากเลือกผิด คุณอาจต้องลองใหม่อีกครั้ง
ท่ามกลางตัวเลือกมากมายที่มีอยู่ PRojects IN Controlled Environments (PRINCE2) และ Project Management Professional (PMP) เป็นสองใบรับรองที่มีชื่อเสียง อย่างไรก็ตาม คุณจะตัดสินใจได้อย่างไรว่า PMP หรือ PRINCE2 ดีกว่ากันสำหรับโอกาสในอาชีพการจัดการโครงการของคุณ?
ในการเปรียบเทียบระหว่าง PRINCE2 กับ PMP นี้ เราจะสำรวจความแตกต่างและรายละเอียดปลีกย่อยของการรับรอง PMP และ PRINCE2 ที่ทำให้ทั้งสองมีความโดดเด่นแตกต่างกัน เมื่อจบโพสต์บล็อกนี้ คุณจะอยู่ในตำแหน่งที่ดีขึ้นในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
ประโยชน์ทั่วไปของการรับรองการจัดการโครงการ
เราจะมาพูดถึงประโยชน์ที่โดดเด่นของการรับรอง PRINCE2 และ PMP ในภายหลัง ก่อนอื่น เรามาดูภาพรวมทั่วไปของประโยชน์ของการรับรองการจัดการโครงการกันก่อน ซึ่งได้แก่:
- ความน่าเชื่อถือทางวิชาชีพ: การได้รับการรับรองด้านการบริหารโครงการช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นการยอมรับอย่างเป็นทางการในความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญของคุณในสาขาการบริหารโครงการ คุณอาจได้รับใบรับรองที่ได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรมเพื่อแสดงถึงความเข้าใจเชิงลึกและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่ง
- ทักษะที่ได้รับการพัฒนา: ผู้จัดการโครงการที่ได้รับการรับรองมีเครื่องมือ เทคนิค และวิธีการขั้นสูงในการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาทักษะเช่นนี้ช่วยปรับปรุงผลลัพธ์ของโครงการและความพึงพอใจของลูกค้า ทำให้เป็นสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์
- โอกาสทางเงินเดือนที่ดีขึ้น:การได้รับประกาศนียบัตรการจัดการโครงการสามารถเปิดโอกาสทางอาชีพหรือกระตุ้นการก้าวหน้าในอาชีพภายในองค์กรปัจจุบันได้ การเติบโตเช่นนี้สอดคล้องกับโอกาสทางเงินเดือนที่ดีขึ้น
- การยอมรับทั่วโลก: ใบรับรองการจัดการโครงการส่วนใหญ่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ใบรับรองที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลนี้ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโครงการสามารถทำงานในประเทศหรือภูมิภาคต่างๆ ได้
- ความรู้มาตรฐาน: เนื่องจากหลักการบริหารโครงการมีความหลากหลายการรับรองมาตรฐานจึงช่วยสร้างความสอดคล้องผ่านกรอบการทำงานและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด การมาตรฐานความรู้และทักษะเช่นนี้ทำให้ผู้จัดการโครงการที่ได้รับการรับรองสามารถทำงานได้ทุกที่
- ความได้เปรียบทางการแข่งขัน: ด้วยการจัดการโครงการกลายเป็นสาขาที่มีการแข่งขันสูงมาก การได้รับการรับรองสามารถมอบความได้เปรียบทางการแข่งขันที่จำเป็นอย่างยิ่งให้กับผู้เชี่ยวชาญ นายจ้างจะชอบจ้างผู้จัดการโครงการที่ได้รับการรับรองมากกว่าผู้ที่ไม่มีใบรับรอง
- โอกาสในการสร้างเครือข่าย: การลงทะเบียนเพื่อรับประกาศนียบัตรการจัดการโครงการหมายถึงการเข้าร่วมกับองค์กรวิชาชีพที่เสนอโปรแกรมเช่นนี้ ซึ่งมอบโอกาสให้ผู้จัดการโครงการได้สร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโครงการอื่น ๆ และติดตามแนวโน้มอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลง
- การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง: การรับรองวิชาชีพมักต้องการการบำรุงรักษา ความต้องการในการพัฒนาวิชาชีพและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเช่นนี้ ส่งเสริมให้ผู้จัดการโครงการติดตามข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับวิธีการบริหารโครงการอยู่เสมอ
อะไรคือการรับรอง PRINCE2?
PRINCE2 ย่อมาจาก PRojects IN Controlled Environments
เป็นวิธีการบริหารโครงการที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ซึ่งมอบโครงสร้างและความสามารถในการขยายขนาดให้กับกระบวนการบริหารโครงการ วิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยกระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการแบ่งโครงการออกเป็นขั้นตอนย่อยที่จัดการได้ โดยมีกระบวนการ หัวข้อ และหลักการที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน
การเปลี่ยนแปลงที่สามารถอธิบายเหตุผลได้หรือให้คุณค่าที่สำคัญแก่โครงการ จะถูกนำมาใช้ ทำให้เทคนิคนี้มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสร้างความรู้สึกรับผิดชอบและความเป็นเจ้าของอย่างแรงกล้า ซึ่งเป็นรากฐานสำหรับความสำเร็จของโครงการ
พัฒนาโดย AXELOS ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าระหว่างรัฐบาลสหราชอาณาจักรกับ Capita, PRINCE2 ได้รับการนำไปใช้อย่างแพร่หลายในโครงการของรัฐบาลและภาครัฐ อย่างไรก็ตาม ขอบเขตการใช้งานได้ขยายออกไปเนื่องจากได้รับความนิยมในยุโรปพอสมควร
ข้อดีของการได้รับการรับรอง PRINCE2
ข้อดีหลักบางประการของการได้รับการรับรอง PRINCE2 ได้แก่:
- ให้แนวทางที่เป็นระบบและมีโครงสร้างในการบริหารโครงการ ซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จ
- ปรับให้เข้ากับโครงการประเภทต่างๆ ขนาดต่างๆ และความต้องการที่แตกต่างกัน ทำให้เหมาะสมกับการจัดการโครงการจากอุตสาหกรรมและธุรกิจที่หลากหลาย
- มุ่งเน้นการปรับให้สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการและวัตถุประสงค์ทางธุรกิจเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กร
- กำหนดบทบาทและความรับผิดชอบอย่างชัดเจนสำหรับทีมโครงการ ผู้จัดการโครงการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เพื่อบังคับใช้ความรับผิดชอบและลดความไม่ชัดเจน
- เน้นการบริหารความเสี่ยงและเสริมสร้างศักยภาพให้องค์กรสามารถระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- นี่คือประกาศนียบัตรที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง โดยเฉพาะในสหราชอาณาจักร, ยุโรป, เอเชีย, และออสเตรเลีย และสามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการได้รับเงินเดือนของคุณ
อะไรคือการรับรอง PMP?
การรับรองวิชาชีพการจัดการโครงการ (PMP) เป็นการรับรองที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลและได้รับการกำกับดูแลโดยสถาบันการจัดการโครงการ (PMI)
การรับรอง PMP แสดงถึงระดับความสามารถสูงในวิธีการและแนวปฏิบัติด้านการบริหารโครงการ หลักสูตร PMP มุ่งเน้นที่สิบด้านความรู้ที่กำหนดโดยองค์ความรู้ด้านการบริหารโครงการ (PMBOK®)
สิ่งเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมเกี่ยวกับการจัดการโครงการและหมุนรอบการบูรณาการ ขอบเขต กำหนดการ ต้นทุน คุณภาพ ทรัพยากร การสื่อสาร ความเสี่ยง การจัดซื้อจัดจ้าง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การรับรอง PMP ไม่ได้เชื่อมโยงกับวิธีการบริหารโครงการอย่างเป็นทางการใด ๆ สถานะที่แยกออกจากกันนี้ช่วยให้มีความคล่องตัว ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการ PMP อาศัยความรู้และทักษะของตนในการจัดการวงจรชีวิตการบริหารโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ—ตั้งแต่การวางแผนโครงการ การจัดการการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการโครงการไปจนถึงการปิดโครงการ—และปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความต้องการของโครงการ องค์กร หรืออุตสาหกรรม
ข้อดีของการได้รับใบรับรอง PMP
ข้อดีหลักบางประการของการได้รับการรับรอง PMP ได้แก่:
- มันไม่ได้ผูกติดกับวิธีการบริหารโครงการใด ๆ โดยเฉพาะ ซึ่งทำให้มีความยืดหยุ่นสูงในการนำไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมของโครงการ
- ครอบคลุมสิบด้านความรู้ เช่น ขอบเขต ต้นทุน เวลา คุณภาพ ความเสี่ยง การสื่อสาร ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างเทคนิคการบริหารโครงการ
- การรับรอง PMP มักเป็นข้อกำหนดหลักสำหรับตำแหน่งการจัดการโครงการในประเทศเช่นสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลก
- การรับรองนี้มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะต่างๆ เช่น ภาวะผู้นำ การสื่อสาร การจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในพอร์ตโฟลิโอของผู้จัดการโครงการ
- จำเป็นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการได้รับหน่วยพัฒนาวิชาชีพ (PDUs) ข้อกำหนดดังกล่าวช่วยเปิดทางให้กับการเรียนรู้และการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในขณะที่พัฒนาทักษะการบริหารโครงการ
PRINCE2 เทียบกับ PMP: ความแตกต่างที่สำคัญคืออะไร?
ตอนนี้คุณมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการรับรอง PMP และ PRINCE2 แล้ว มาดูความแตกต่างระหว่างทั้งสองกันดีกว่า นี่คือตารางเปรียบเทียบ PMP กับ PRINCE2 โดยตรงในหลายแง่มุม:
ผู้ให้บริการการรับรอง
AXELOS บริษัทร่วมทุนระหว่างสำนักงานคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลสหราชอาณาจักรและ Capita plc ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจด้านการเอาท์ซอร์ส จัดการ PRINCE2
การรับรอง PMP จัดให้โดยสถาบันการจัดการโครงการ (PMI) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ได้รับการยอมรับระดับโลก ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา
ทั้งสององค์กรทำงานเพื่อการจัดการและกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านการจัดการโครงการ อย่างไรก็ตาม PMI มีขอบเขตอิทธิพลที่กว้างขวางกว่า ซึ่งสามารถอธิบายได้จากความนิยมระดับโลกของประกาศนียบัตร PMP
ข้อได้เปรียบ: PMP เนื่องจากความนิยมของ PMI ที่มากกว่า
ประเภทของการรับรอง
การรับรอง PRINCE2 มีให้ในระดับคุณวุฒิสองระดับ ได้แก่ ระดับพื้นฐาน (Foundation) และระดับผู้ปฏิบัติ (Practitioner) การรับรองระดับพื้นฐานจะช่วยให้คุณได้รู้จักกับวิธีการ, หลักการ, และคำศัพท์ของ PRINCE2 การรับรองระดับผู้ปฏิบัติจะเกี่ยวข้องกับการนำความรู้ที่ได้จากหลักสูตรระดับพื้นฐานไปใช้ในชีวิตจริงและโครงการในโลกแห่งความเป็นจริงในสภาพแวดล้อมของ PRINCE2
PMP เป็นการรับรองแบบเดี่ยวและแยกต่างหากที่มีให้แก่ผู้ที่มีประสบการณ์การจัดการโครงการในระดับหนึ่ง. มันครอบคลุมถึงความรู้ที่หลากหลายของหลักสูตรการศึกษาการจัดการโครงการ PMP และถือเป็นประกาศนียบัตรขั้นสูง.
ข้อได้เปรียบ: PRINCE2 ด้วยโครงสร้างการรับรองที่ยืดหยุ่นและแบ่งเป็นสองระดับ
ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการรับรอง
นี่คือจุดที่ความแตกต่างระหว่างใบรับรอง PMP และ PRINCE2 ปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้น
หลักสูตร PRINCE2 Foundation เปิดให้ทุกคนเข้าร่วมได้ โดยไม่คำนึงถึงประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ เมื่อผู้ที่มีความประสงค์จะเป็นผู้จัดการโครงการได้รับประกาศนียบัตร Foundation แล้ว สามารถเข้าสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร PRINCE2 Practitioner ได้
ในทางกลับกัน ข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการรับรอง PMP ค่อนข้างซับซ้อน ขั้นแรก คุณต้องมีปริญญาตรี 4 ปีจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับหรือเทียบเท่าในระดับสากล
คุณจะต้องมีประสบการณ์การบริหารโครงการ 36 เดือนในช่วงแปดปีที่ผ่านมา ข้อกำหนดนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 60 เดือนสำหรับผู้จัดการโครงการที่มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือมัธยมศึกษาตอนปลาย สุดท้ายนี้ คุณจะต้องมีการศึกษาด้านการบริหารโครงการอย่างเป็นทางการ 35 ชั่วโมงหรือการรับรอง CAPM
ข้อได้เปรียบ: PRINCE2 เข้าถึงได้ง่ายกว่าสำหรับบุคคลที่มีประสบการณ์ทุกระดับ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจ
ค่าใช้จ่ายในการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตร PMP และ PRINCE2 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้:
- ค่าธรรมเนียมการสอบ PMP คือ $405 สำหรับสมาชิก PMI และ $555 สำหรับผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก PMI โปรดทราบว่าค่าสมาชิก PMI คือ $129 ต่อปี โดยมีค่าธรรมเนียมการสมัครครั้งแรก $10
- ค่าธรรมเนียมการสอบสำหรับ PRINCE2 (ฉบับที่ 7) คือ £380 สำหรับหลักสูตร Foundation และ £410 สำหรับการรับรอง Practitioner
นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการสอบนี้แล้ว การรับรองทั้งสองอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับเอกสารการศึกษา คอร์สเตรียมสอบ และการสอบทดลอง
ข้อได้เปรียบ: เสมอ ขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณ PRINCE2 มอบความยืดหยุ่นในการเลือกเรียนระหว่างระดับ Foundation และ Practitioner นอกจากนี้ยังมีราคาต่ำกว่าการรับรอง PMP เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังมองหาการรับรองการจัดการโครงการที่ครอบคลุมและขั้นสูงกว่า PMP จะคุ้มค่ากว่าไม่ว่าคุณจะเลือกเป็นสมาชิก PMI หรือไม่ก็ตาม
กรอบการบริหารโครงการ
การเปรียบเทียบระหว่าง PMP กับ PRINCE2 จะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเมื่อคุณมองเห็นกรอบการบริหารโครงการโดยรวม
ด้วย PRINCE2, กรอบการจัดการโครงการมีความมากกว่า:
- มีโครงสร้าง ต้องการกรอบที่ชัดเจนและเป็นระบบเพื่อจัดการโครงการ
- เชิงกำหนด ซึ่งมีการปฏิบัติตามวิธีการทีละขั้นตอนในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้
- ขับเคลื่อนด้วยกระบวนการ มุ่งเน้นการแบ่งโครงการออกเป็นหน่วยย่อยที่ชัดเจนและจัดการได้ง่าย
- ยืดหยุ่นและปรับตัวได้ ขึ้นอยู่กับการให้เหตุผลและคุณค่าที่เสนอจากการเปลี่ยนแปลง
- บนพื้นฐานของบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจนสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ในทางตรงกันข้าม กรอบการบริหารโครงการ PMP คือ:
- หลากหลายเนื่องจากไม่ยึดติดกับวิธีการที่ตายตัวหรือกำหนดไว้
- เชิงพรรณนา โดยเน้นสิบด้านความรู้เพื่อการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ
- มาตรฐานสำหรับความรู้ ทักษะ และเทคนิค โดยใช้คู่มือ PMBOK®
- สามารถปรับให้เหมาะกับความต้องการของอุตสาหกรรมหรือธุรกิจเฉพาะได้
- มุ่งเน้นให้ผู้จัดการโครงการเป็นฮีโร่ของโครงการ
ข้อได้เปรียบ: เสมอ การเลือกกรอบการจัดการโครงการที่เหมาะสมที่สุดขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี ตัวอย่างเช่น โครงการที่ขับเคลื่อนด้วยกระบวนการหรือมีโครงสร้างสูงอาจต้องการแผนที่นำทางการจัดการโครงการแบบ PRINCE2 ในทางกลับกัน โครงการที่มีความยืดหยุ่นสูงและต้องการการนำที่แข็งแกร่งจากผู้จัดการโครงการอาจได้รับประโยชน์จาก PMP
รูปแบบการสอบรับรอง
การสอบ PRINCE2 Foundation และ Practioner ทั้งสองเป็นการสอบแบบปรนัย (multiple-choice) การสอบ PRINCE2 Foundation มีคำถามประมาณ 60 ข้อ ส่วนการสอบ Practioner มีคำถาม 68 ข้อ และรวมถึงคำถามที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ (scenario-based) จำนวนไม่กี่ข้อ
ผู้สมัครมีเวลา 1 ชั่วโมง (ระดับพื้นฐาน) หรือ 2.5 ชั่วโมง (ระดับปฏิบัติการ) ในการทำข้อสอบให้เสร็จสมบูรณ์ และต้องได้คะแนน 55% ขึ้นไปจึงจะถือว่าสอบผ่าน สำหรับการสอบระดับพื้นฐานจะใช้แบบทดสอบแบบปิดหนังสือ ส่วนการสอบระดับปฏิบัติการจะเป็นแบบทดสอบแบบเปิดหนังสือ ซึ่งผู้สมัครสามารถอ้างอิงจากคู่มือ PRINCE2 อย่างเป็นทางการได้
การสอบ PMP มีความครอบคลุมมากกว่ามาก โดยมีทั้งคำถามเชิงสถานการณ์และคำถามแบบหลายคำตอบ รูปแบบการสอบประกอบด้วยคำถาม 180 ข้อ โดยมีเวลาจำกัด 3 ชั่วโมง 50 นาที (230 นาที) คะแนนผ่านไม่ได้เปิดเผย แต่จะกำหนดผ่านการวิเคราะห์ทางจิตวิทยา
ข้อได้เปรียบ: PRINCE2, เนื่องจากข้อสอบมีจำนวนคำถามน้อยกว่าและมีระยะเวลาสั้นกว่า นอกจากนี้ ข้อสอบที่ยากกว่ายังเป็นแบบเปิดหนังสือ ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากขึ้น
ความถูกต้องของใบรับรองและการต่ออายุ
การรับรอง PRINCE2 ทั้งระดับ Foundation และ Practitioner มีอายุการใช้งานตลอดชีพโดยไม่ต้องต่ออายุ
การรับรอง PMP มีอายุการใช้งานสามปีนับจากวันที่ออกใบรับรอง นอกจากนี้ เพื่อต่ออายุใบรับรองนี้ ผู้จัดการโครงการจะต้องได้รับ PDU จำนวน 60 หน่วยภายในระยะเวลาสามปี
ข้อได้เปรียบ: PRINCE2 มีความโดดเด่นในเรื่องอายุการใช้งานตลอดชีพและไม่มีข้อกำหนดในการต่ออายุ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการที่ต้องการลงทุนครั้งเดียวทั้งในด้านเวลา เงิน และแรงงาน อย่างไรก็ตาม หากคุณทำงานในอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและลักษณะที่ต้องพัฒนาตนเองตลอดของใบรับรอง PMP อาจเหมาะสมกว่า
ความต้องการทางภูมิศาสตร์
ความต้องการทางภูมิศาสตร์สำหรับการรับรอง PMP และ PRINCE2 เป็นปัจจัยที่มาจากแหล่งกำเนิดของทั้งสองมาตรฐาน
เนื่องจาก PRINCE2 มีต้นกำเนิดในสหราชอาณาจักร จึงได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศนี้และภูมิภาคโดยรอบในยุโรป นอกจากนี้ยังได้รับความนิยมในออสเตรเลียอีกด้วย
ด้วยสำนักงานใหญ่ของ PMI ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา PMP จึงได้รับความนิยมในอเมริกาเหนือ เอเชีย และตะวันออกกลาง
ข้อได้เปรียบ: การรับรอง PMP เนื่องจากมีการใช้งานอย่างแพร่หลายและมีอัตราการยอมรับในระดับโลกที่สูงกว่า
การสมัคร
การเปรียบเทียบ PMP กับ PRINCE2 ในขั้นสุดท้ายสรุปได้ถึงความเหมาะสมในการนำไปใช้
PRINCE2 มักถูกใช้โดยหน่วยงานรัฐบาลและอุตสาหกรรมที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารโครงการของยุโรป ด้วยเหตุนี้ ขอบเขตของมันจึงจำกัดอยู่เพียงโครงการในภาครัฐเท่านั้น
ในทางกลับกัน PMP ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากบริษัทข้ามชาติเนื่องจากสอดคล้องกับมาตรฐานการบริหารโครงการระดับสากล ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารโครงการที่ได้รับการรับรอง PMP สามารถทำงานได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ตั้งแต่ไอที การผลิต การดูแลสุขภาพ ไปจนถึงการเงิน!
ข้อได้เปรียบ: PMP มีความหลากหลายและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายอุตสาหกรรมและสภาพแวดล้อมการจัดการโครงการมากกว่า
PRINCE2 เทียบกับ PMP: อะไรยากกว่ากัน?
การเปรียบเทียบระหว่าง PMP กับ PRINCE2 ในแง่ของความยากนั้นเป็นเรื่องที่มีความเห็นแตกต่างกันอย่างมาก เนื่องจากความยากที่รับรู้ได้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับพื้นฐาน ประสบการณ์ และความสามารถในการเข้าใจของแต่ละคน
อย่างไรก็ตาม ทั้งสองการสอบต่างก็มีชุดของความท้าทายของตัวเอง
ตัวอย่างเช่น การสอบ PRINCE2 มีรากฐานอยู่ในสถานการณ์จริงมากกว่า ซึ่งคุณต้องนำหลักการบริหารโครงการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง แม้ว่าคุณจะมีคู่มืออยู่แล้วก็ตาม ความสำเร็จของคุณขึ้นอยู่กับความสามารถในการแก้ปัญหาและการคิดวิเคราะห์ของคุณในการทำความเข้าใจกรอบการทำงานของ PRINCE2 อย่างละเอียด และนำแนวคิดของมันไปใช้ในการดำเนินโครงการ
เช่นเดียวกันกับการสอบรับรอง PMP นั้นมีขอบเขตที่กว้างขวางและครอบคลุมหลากหลายสาขาความรู้และกระบวนการบริหารโครงการที่ระบุไว้ในคู่มือ PMBOK® Guide การตอบคำถามแบบเลือกตอบหลายตัวเลือก โดยเฉพาะคำถามที่มีคำตอบมากกว่าหนึ่งข้อ จำเป็นต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในแนวคิด สูตร และกระบวนการบริหารโครงการ เพื่อเพิ่มความซับซ้อนยิ่งขึ้น การสอบนี้เป็นการสอบแบบปิดหนังสือ ดังนั้นคุณจำเป็นต้องจดจำทุกอย่างให้ได้
จากความเข้าใจในระดับสูงเกี่ยวกับการสอบ ความทะเยอทะยานในอาชีพ และการประเมินตนเอง คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าอะไรจะยากกว่า
PRINCE2 เทียบกับ PMP: เงินเดือนและโอกาสในอาชีพ
ตอนนี้มาถึงส่วนที่น่าสนใจยิ่งขึ้นของการเปรียบเทียบ PMP กับ PRINCE2—อะไรให้ผลตอบแทนดีกว่ากัน? หรืออย่างน้อยก็เปิดโอกาสในสายอาชีพการบริหารโครงการที่ให้เงินเดือนสูงกว่า?
ตามรายงานการสำรวจเงินเดือนของผู้จัดการโครงการ (ฉบับที่ 13) ผู้จัดการโครงการที่ได้รับการรับรอง PMP ในสหรัฐอเมริกา มีเงินเดือนอยู่ระหว่าง 130,000 ถึง 150,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี นั่นคือการเพิ่มขึ้นถึง 44% เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับการรับรอง PMP การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนเฉลี่ยนี้สามารถสูงถึง 67% ได้เช่นเดียวกับในประเทศแอฟริกาใต้!
แต่เมื่อเปรียบเทียบกับ PRINCE2 แล้วเป็นอย่างไร?
เพื่อชดเชยอิทธิพลและความแตกต่างของภูมิภาค เราจะเปรียบเทียบเงินเดือนข้างต้นกับเงินเดือนของผู้จัดการโครงการที่ได้รับการรับรอง PRINCE2 ในสหราชอาณาจักร
ตามข้อมูลจากPayScale ผู้จัดการโครงการที่มีใบรับรอง PRINCE2 มีเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ £44,322 ต่อปี อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่เขียนบทความนี้เทียบเท่ากับ $56,329 ต่อปี
เพื่อความสอดคล้องที่มากขึ้น เราได้ตรวจสอบค่าตอบแทนของผู้จัดการโครงการที่ได้รับการรับรอง PMP บนเว็บไซต์ PayScaleและพบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ที่ $92,690 ต่อปี
ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะมองอย่างไร PMP ก็ช่วยให้คุณได้รับรายได้มากกว่า PRINCE2 ถึง 2-3 เท่า แน่นอนว่าตัวเลขเหล่านี้เป็นเพียงประมาณการคร่าว ๆ และคุณอาจได้รับมากกว่า (หรือน้อยกว่า) ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การบริหารโครงการของคุณ อุตสาหกรรม และปัจจัยอื่น ๆ
สำหรับโอกาสในสายอาชีพ เราได้เห็นแล้วว่า PMP ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับโลกและสามารถนำไปใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม คุณสมบัติเหล่านี้มักทำให้ PMP มีแนวโน้มที่ดีกว่าในการมอบโอกาสการทำงานที่กว้างขวางยิ่งขึ้น
PRINCE2 เทียบกับ PMP: คุณควรเลือกอันไหน?
ในที่สุด เราก็มาวิเคราะห์คำถามที่ร้อนแรงที่สุด—PMP หรือ PRINCE2; คุณควรเลือกใบรับรองใดระหว่างสองใบนี้?
น่าเสียดายที่ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนสำหรับเรื่องนี้ การเลือกระหว่างใบรับรอง PMP และ PRINCE2 ขึ้นอยู่กับเป้าหมายในอาชีพของคุณ ความชอบในอุตสาหกรรม สถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ฯลฯ
คุณสามารถเลือก PMP ได้หาก:
- คุณวางแผนที่จะทำงานในระดับนานาชาติ โดยเน้นที่อเมริกาและบางส่วนของเอเชียและแอฟริกา
- คุณต้องการใบรับรองที่มีความหลากหลายและสามารถนำไปใช้ได้กับโครงการประเภทต่างๆ และอุตสาหกรรมต่างๆ
- คุณต้องการที่จะเชี่ยวชาญในสิบด้านความรู้หลักของการบริหารโครงการเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ
- คุณเปิดรับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและพัฒนาทักษะใหม่ทุก ๆ สามปี
ในทางกลับกัน คุณอาจเลือกใช้ PRINCE2 หาก:
- คุณกำลังมุ่งหวังที่จะได้งานในสหราชอาณาจักรหรือยุโรป
- คุณต้องการสร้างอาชีพในภาครัฐหรือภาครัฐวิสาหกิจ
- คุณชอบวิธีการที่มีโครงสร้างและขับเคลื่อนด้วยกระบวนการในการบริหารโครงการ
- คุณต้องการลงทุนครั้งเดียวในความพยายามในการรับรองของคุณ
โปรดใช้ข้อมูลข้างต้นเป็นแนวทางเบื้องต้นเท่านั้น และนำมาใช้ในลักษณะที่เป็นการชี้นำโดยทั่วไปเท่านั้น ในอุดมคติแล้ว คุณควรศึกษาตลาดงาน พิจารณาความสนใจและความเชี่ยวชาญของคุณ รวมถึงคำนึงถึงความสามารถของคุณสำหรับการสอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการตัดสินใจที่ตรงกับตัวคุณเองและรอบด้านมากขึ้นระหว่างการเลือก PMP หรือ PRINCE2
ClickUp: เครื่องมือเพิ่มพลังสำหรับการเตรียมสอบใบรับรองการจัดการโครงการของคุณ
ซอฟต์แวร์การจัดการโครงการของ ClickUpเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของผู้จัดการโครงการทุกคนอย่างไม่ต้องสงสัย ClickUp ทำให้การจัดการโครงการมีความคล่องตัวไม่ว่าคุณจะใช้ระเบียบวิธีใดก็ตาม แต่คุณทราบหรือไม่ว่ามันยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเตรียมตัวสำหรับการรับรองการจัดการโครงการของคุณได้อีกด้วย?
นี่คือวิธี:
การจัดการงาน
การเตรียมตัวสอบ PMP และ PRINCE2 ต้องอาศัยการเรียนรู้อย่างเป็นระบบฟีเจอร์การจัดลำดับความสำคัญของงานใน ClickUpช่วยให้คุณแบ่งเนื้อหาหลักสูตรออกเป็นงานย่อย ๆ และมอบหมายงานเหล่านั้นได้
แนบเอกสารการศึกษาและบันทึกที่เกี่ยวข้องไว้กับแต่ละงานเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง และกำหนดวันครบกำหนดและเส้นตายไว้ให้ชัดเจน จากนั้นใช้เครื่องมือเช่น รายการงาน รายการสิ่งที่ต้องทำและกระดานคัมบัง (Kanban board) เพื่อแสดงแผนการศึกษาของคุณในรูปแบบที่มองเห็นได้ชัดเจน ซึ่งช่วยให้คุณมีมุมมองระดับสูงและสามารถจัดการการศึกษาของคุณได้อย่างเป็นระบบ!
การติดตามเวลา
เครื่องมือติดตามเวลาใน ClickUp เป็นทรัพยากรที่มีค่าอย่างยิ่งสำหรับการจัดการเวลาของคุณในขณะที่คุณกำลังศึกษา ใช้เพื่อจัดสรรระยะเวลาที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละภารกิจการเรียนและติดตามเวลาที่ใช้ไปในการเรียนแบบเรียลไทม์
กลยุทธ์การบล็อกเวลาเช่นนี้ช่วยสร้างโครงสร้างและความสม่ำเสมอให้กับกิจวัตรการเรียนของคุณ ด้วยการวิเคราะห์รูปแบบการใช้เวลาของคุณ คุณยังสามารถระบุช่วงเวลาที่คุณมีประสิทธิภาพสูงสุดได้อีกด้วย ใช้เทมเพลตการเรียนแบบกำหนดเวลาหากคุณไม่ต้องการเริ่มต้นจากศูนย์
การจัดการเอกสาร
คุณจะต้องมีเครื่องมือจัดการเอกสารที่มีประสิทธิภาพสำหรับเอกสารการศึกษาทั้งหมดที่คุณจะต้องจัดการ โชคดีที่ ClickUp พร้อมช่วยคุณแล้ว ด้วย ClickUp คุณสามารถสร้างคลังข้อมูลเดียวสำหรับเอกสารการศึกษาทั้งหมด บันทึก เอกสารอ้างอิง และทรัพยากรอื่นๆ ทั้งหมด โครงสร้างโฟลเดอร์และฟีเจอร์การติดแท็กและการติดฉลากช่วยให้เอกสารเหล่านี้เป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย
การติดตามความก้าวหน้า
การติดตามเป้าหมายบนClickUp ช่วยให้ผู้เรียนมองเห็นความก้าวหน้าของตนเองและจุดสำคัญที่ได้ผ่านไปแล้ว นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้คุณเปรียบเทียบความก้าวหน้าจริงกับความก้าวหน้าตามแผน เพื่อปรับกลยุทธ์การเรียนรู้ให้เหมาะสมได้อีกด้วย ฉลองความสำเร็จเล็กๆ ระบุจุดที่เป็นอุปสรรค และรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความก้าวหน้าของคุณด้วยเครื่องมือติดตามความก้าวหน้า
ดังนั้นไปลองดู ClickUpและทุกสิ่งที่มันมีให้คุณได้เลย
คำถามที่พบบ่อย
1. ใบรับรอง PMP และ PRINCE2 เทียบเท่ากันหรือไม่?
ไม่, PMP (Project Management Professional) และ PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments) เป็นสองการรับรองที่แตกต่างกันซึ่งไม่เทียบเท่ากัน
2. การฝึกอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตร PRINCE2 ทำงานอย่างไร?
การสอบรับรอง PRINCE2 มีสองระดับ ได้แก่ PRINCE2 Foundation ซึ่งเป็นการแนะนำพื้นฐานเกี่ยวกับ PRINCE2 และ PRINCE2 Practitioner ซึ่งเน้นการประยุกต์ใช้แนวทางของ PRINCE2 ในสถานการณ์จริง
การฝึกอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตร PRINCE2 โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสถาบันฝึกอบรม หลักสูตรเหล่านี้จะครอบคลุมถึงหลักการของ PRINCE2 คำศัพท์ เทศนา และกระบวนการต่าง ๆ นอกเหนือจากแง่มุมทางทฤษฎีแล้ว การฝึกอบรมเพื่อรับประกาศนียบัตรยังรวมถึงการฝึกปฏิบัติจริงที่ผู้เรียนได้นำหลักการของ PRINCE2 ไปประยุกต์ใช้กับโครงการและปัญหาในโลกจริง
3. อัตราค่าตอบแทนของผู้เชี่ยวชาญ PRINCE2 และ PMP ทั่วโลกเป็นอย่างไร?
อัตราเงินเดือนต่อปีของผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง PRINCE ในภูมิภาคต่าง ๆ คือ:
- สหรัฐอเมริกา: ฿3,770,000
- แคนาดา: CAD 89,009
- อินเดีย: 22,000,000 รูปีอินเดีย
- สหราชอาณาจักร: 54,634 ปอนด์สเตอร์ลิง
- ออสเตรเลีย: 163,042 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
อัตราเงินเดือนของผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรอง PMP ทั่วโลกคือ:
- สหรัฐอเมริกา: 1,300,000 ดอลลาร์สหรัฐ
- แคนาดา: CAD 81,503
- อินเดีย: 17,70,000 รูปีอินเดีย
- สหราชอาณาจักร: 48,111 ปอนด์สเตอร์ลิง
- ออสเตรเลีย: 150,503 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
โปรดทราบว่าตัวเลขเหล่านี้เป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณและขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรม ประสบการณ์ โปรไฟล์ ฯลฯ
4. การรับรอง PRINCE2 คุ้มค่าหรือไม่?
คุณค่าของการรับรอง PRINCE2 ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของคุณ เป้าหมายในอาชีพ และอุตสาหกรรมที่คุณทำงาน เนื่องจาก PRINCE2 ได้รับการยอมรับอย่างสูงในสหราชอาณาจักรและยุโรป และถูกใช้อย่างแพร่หลายในโครงการของรัฐบาลและภาครัฐ การรับรองนี้อาจเป็นประโยชน์หากความทะเยอทะยานในอาชีพของคุณสอดคล้องกับภูมิภาคและอุตสาหกรรมเหล่านี้
5. วิธีการลงทะเบียนสอบ PRINCE2 และ PMP?
การลงทะเบียนสอบ PRINCE2 มีขั้นตอนดังต่อไปนี้:
- เลือกสถาบันฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง (ATO)
- เข้าร่วมการฝึกอบรม PRINCE2 Foundation หรือ Practitioner เป็นจำนวนชั่วโมงที่กำหนด
- ลงทะเบียนสอบผ่านองค์กรฝึกอบรมหรือสถาบันสอบที่ได้รับการรับรอง
สำหรับการลงทะเบียนสอบ PMP กรุณาทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้:
- สร้างบัญชีบนเว็บไซต์สถาบันการจัดการโครงการ (PMI)
- ตรวจสอบว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การสมัครสอบ PMP และสมัครสอบ
- เมื่อการสมัครได้รับการอนุมัติแล้ว โปรดกำหนดเวลาสอบผ่านศูนย์สอบ Prometric