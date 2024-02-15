บล็อก ClickUp
FigJam vs. Mural: กระดานไวท์บอร์ดออนไลน์แบบร่วมมือตัวไหนดีที่สุด?
FigJam vs. Mural: กระดานไวท์บอร์ดออนไลน์แบบร่วมมือตัวไหนดีที่สุด?

15 กุมภาพันธ์ 2567

คุณกำลังต่อสู้กับความฝันร้ายเกี่ยวกับการส่งงานไม่ทันกำหนดหรือพยายามสร้างสรรค์ไอเดียให้สูงสุดในการประชุมทีมของคุณอยู่หรือไม่?เครื่องมือไวท์บอร์ดและแผนผังที่ดีคือสิ่งที่คุณต้องการ

ไม่ว่าคุณต้องการสร้างแบบแปลนองค์กรดิจิทัลทวินที่ซับซ้อน, ควบคุมระบบอัตโนมัติของกระบวนการในระดับองค์กร, หรือเพียงแค่ต้องการพื้นที่ที่ราบรื่นสำหรับการคิดสร้างสรรค์, การเลือกไวท์บอร์ดที่เหมาะสมสามารถทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น

FigJam และ Mural เป็นเครื่องมือทางธุรกิจยอดนิยมที่ผู้คนไว้วางใจสำหรับกรณีการใช้งานดังกล่าว และเราสามารถช่วยคุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกว่าได้

แต่บทความบล็อกนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเลือกเครื่องมือไวท์บอร์ดที่เหมาะสมเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการสำรวจความเป็นไปได้ที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและดึงเอาความคิดสร้างสรรค์ของทีมคุณออกมา

ดำดิ่งลึกไปกับเราในการวิเคราะห์คุณสมบัติเฉพาะ โมเดลราคา และความคิดเห็นจากผู้ใช้จริงของเครื่องมือเหล่านี้ มาค้นพบกันว่าแพลตฟอร์มใด—FigJam หรือ Mural—จะเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณและทีมของคุณ

FigJam คืออะไร?

ฟิกแจม
ผ่านทางFigjam

FigJam คือโซลูชันของ Figma สำหรับการระดมความคิดและการทำงานร่วมกันของทีมอย่างง่ายและมีประสิทธิภาพ

ในฐานะกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ที่ล้ำสมัย FigJam มีความเรียบง่ายและใช้งานง่าย ทำให้เป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ โดยเฉพาะสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล คุณสามารถใช้เพื่อต่อยอดจากแนวคิดเบื้องต้น ชี้แจงและดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อน อำนวยความสะดวกในการสนทนาของทีม และปรับแผนโครงการให้สอดคล้องกับความคาดหวังของคุณ

อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ FigJam เชิญชวนให้สมาชิกทุกคนในทีม ไม่ว่าจะมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคหรือไม่ก็ตาม มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันไอเดีย อย่าลืม—คุณสามารถเลือกจากเทมเพลตที่มีอยู่มากกว่า 300 แบบ เพื่อเริ่มต้นออกแบบไวท์บอร์ดของคุณได้ทันที

คุณสมบัติของ FigJam

FigJam มอบมากกว่าพื้นที่ว่างเปล่าที่กว้างขวางสำหรับจินตนาการของคุณ นี่คือคุณสมบัติเด่นของเครื่องมือนี้:

1. โน้ตแบบติดหน้าจอที่สามารถโต้ตอบได้

Figjam Interactive สติ๊กเกอร์โน้ต
ผ่านทางFigJam

โน้ตเสมือนจริงของ FigJam ทำให้การประชุมออนไลน์ของคุณมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ช่วยให้แม้แต่ทีมที่ทำงานข้ามสายงานสามารถทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้น

ด้วย FigJam คุณสามารถโพสต์ไอเดีย จัดระเบียบ และตัดสินใจว่าอะไรสำคัญที่สุดกับทีมของคุณได้

เมื่อวางแผนโครงการ ให้ใช้บันทึกเพื่อวางแผนสิ่งที่คุณต้องทำ กรองความคิดและงานตามความเร่งด่วนหรือความสำคัญ และเริ่มนำไปปฏิบัติ ขั้นตอนเหล่านี้ทำให้กระบวนการทำงานที่สำคัญโปร่งใส และทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วม

2. แม่แบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า

เทมเพลตที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าของ FigJam
ผ่านทางFigJam

เทมเพลตสำเร็จรูปของ FigJam ช่วยให้ทีมทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

แทนที่จะเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด คุณสามารถใช้เลย์เอาต์สำเร็จรูปสำหรับสิ่งต่างๆ เช่น:

  • เริ่มต้นโครงการ
  • การวางแผนขั้นตอนการทำงาน
  • การประชุม
  • การวางแผนไทม์ไลน์

ตัวอย่างเช่น แม่แบบช่วยให้การตั้งค่าโครงสร้างตามวิธีการพัฒนาแบบ low code เป็นเรื่องง่ายเมื่อเปิดตัวคุณสมบัติใหม่ของผลิตภัณฑ์

พวกเขาให้วิธีรวดเร็วในการจัดระเบียบโครงการและกระบวนการโดยไม่ต้องสร้างจากศูนย์ขึ้นมาใหม่. แม่แบบช่วยให้ทีมสามารถปรับปรุงระบบของพวกเขาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน. นี่คือคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของ FigJam ที่ช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน.

3. การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

FigJam การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
ผ่านทางFigJam

คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทีมที่กระจายตัวทำงานร่วมกันได้โดยไม่มีความล่าช้า

คุณสมบัตินี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของทีมแบบไฮบริด และช่วยสนับสนุนความคล่องตัวของกระบวนการทำงานขององค์กร โดยให้สมาชิกในทีมสามารถแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและการอัปเดตได้ทันที ด้วยระบบเสียงในตัว, แชทสด, และการแสดงความคิดเห็น คุณสมบัตินี้สร้างพื้นที่ที่มีปฏิสัมพันธ์สำหรับการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น อีโมติคอนและสติกเกอร์เพิ่มความเป็นมนุษย์

เมื่อคุณบริหารโครงการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือจัดการสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับเอกสารการฝึกอบรมโดยใช้ FigJam ตัวอย่างเช่น ผู้เข้าร่วมทุกคนสามารถมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นและเข้าถึงข้อมูลล่าสุดได้ทันที

4. เครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดที่ปรับแต่งได้

เครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดที่ปรับแต่งได้ของ FigJam
ผ่านทางFigJam

FigJam ช่วยให้แต่ละทีมสามารถปรับแต่งกระดานไวท์บอร์ดให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของตนเองได้ ซึ่งสร้างพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการคิดวิเคราะห์แผนงานและแนวคิดต่างๆ

คุณสามารถออกแบบพื้นที่ทำงานที่ไม่เหมือนใครซึ่งเหมาะกับโครงการของคุณได้อย่างลงตัว สำหรับโครงการที่ซับซ้อน คุณสามารถใช้ FigJam เป็นซอฟต์แวร์การจัดการองค์กรแบบดิจิทัลทวินเพื่อแสดงภาพกระบวนการทำงาน, มองเห็นความเสี่ยง, และติดตามความคืบหน้าของโครงการเชิงกลยุทธ์ได้

ราคา FigJam

  • เริ่มต้น: ฟรี
  • มืออาชีพ: $3/เดือนต่อที่นั่ง (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: 5 ดอลลาร์/เดือนต่อที่นั่ง (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กรธุรกิจ: $5/เดือนต่อที่นั่ง (เรียกเก็บเงินรายปี)

FigJam, ที่มีชื่อเสียงในด้านความง่ายในการใช้งานและการผสานรวมกับ Figma, สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานออกแบบได้หลากหลายอย่างง่ายดาย. อย่างไรก็ตาม, ทีมที่ต้องการฟังก์ชันเพิ่มเติมหรือรูปแบบการร่วมมือที่แตกต่างออกไปก็มีทางเลือกมากมายของFigJamให้เลือกใช้ได้เพียงปลายนิ้ว.

และหนึ่งในนั้นคือ Mural

ภาพจิตรกรรมฝาผนังคืออะไร?

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ผ่านทางภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ภาพจิตรกรรมฝาผนังนี้เป็นพื้นที่ทำงานดิจิทัลแบบครบวงจรสำหรับการทำงานร่วมกันทางภาพที่เปลี่ยนการระดมสมองให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้

Mural เป็นที่รู้จักในด้านระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการในระดับองค์กร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการขนาดใหญ่และโครงการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ รวมถึงทีมแบบไฮบริดและทีมที่ทำงานระยะไกล

ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแชร์แผนงานบนผืนผ้าใบแบบลากและวางที่โต้ตอบได้ เพิ่มความคิดเห็นและคำอธิบายประกอบ และเข้าถึงไอคอนและภาพเคลื่อนไหว GIF หลายร้อยรายการสำหรับกิจกรรมสร้างทีมที่น่าสนใจ

มันมีความหลากหลายและรองรับทุกอย่างตั้งแต่การปฏิบัติตามกฎระเบียบไปจนถึงการจัดงานเสมือนจริงในสภาพแวดล้อมคลาวด์

คุณสมบัติของภาพจิตรกรรมฝาผนัง

นี่คือคุณสมบัติเด่นของ Mural ที่ควรพิจารณาสำหรับการวางแผนโครงการของคุณ:

1. เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบภาพ

เครื่องมือการร่วมมือทางภาพสำหรับภาพวาดผนัง
ผ่านทางภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ภาพจิตรกรรมฝาผนังนี้ถูกออกแบบมาเพื่อความชัดเจนและประสิทธิภาพ ทีมงานสามารถสร้างและแบ่งปันเนื้อหาภาพได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่แผนผังขั้นตอนและบันทึกการประชุมทีมไปจนถึงกระบวนการทำงานของโครงการเต็มรูปแบบและแผนผังความคิดแบบโต้ตอบ

คุณลักษณะนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนกระบวนการขององค์กรและการวางแผนกำลังการผลิต ซึ่งบุคคลที่มีตำแหน่งหน้าที่แตกต่างกันมารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ตัวอย่างเช่น ในการประชุมวางแผนกลยุทธ์ ทีมสามารถทำแผนภาพกระบวนการทำงานของธุรกิจให้เห็นภาพชัดเจนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและสามารถแบ่งปันกับทีมอื่นหรือบุคคลอื่นได้ ทั้งหมดนี้สามารถทำได้โดยไม่กระทบต่อความปลอดภัยของไฟล์

2. การผสานการทำงานขั้นสูง

การผสานระบบขั้นสูงของภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ผ่านทางภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ไม่มีบริษัทใดทำงานด้วยเครื่องมือเพียงอย่างเดียว และ Mural ก็เข้าใจดี! นั่นคือเหตุผลที่มันสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Microsoft Teams, Google Workspace, Webex และ Zoom เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานร่วมกันให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

การผสานรวมเหล่านี้ช่วยปรับปรุงการจัดการกระบวนการทำงานและมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการอัตโนมัติกระบวนการในระดับองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งทำให้เครื่องมือและข้อมูลทั้งหมดเชื่อมโยงถึงกัน

มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่พึ่งพาทรัพยากรทางเทคนิคและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการดำเนินงานของพวกเขา

3. คุณสมบัติการอำนวยความสะดวกแบบไดนามิก

คุณสมบัติการอำนวยความสะดวกแบบไดนามิกของภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ผ่านทางภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ด้วยคุณสมบัติเช่นการโหวต, ตัวจับเวลา, และโหมดการนำเสนอ, Mural ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมทีมและการตัดสินใจ. แนวทางนี้ส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างและสร้างสรรค์ภายในกลุ่ม.

คุณสามารถรักษาสมาธิและดำเนินกิจกรรมตามกำหนดเวลาได้โดยการจับเวลาสำหรับกิจกรรมของทีม, ทำให้แน่ใจว่ามีความสม่ำเสมอสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน, รักษาข้อมูลที่เป็นความลับ, และล็อกบอร์ดเพื่อป้องกันการคิดแบบกลุ่ม.

คุณสมบัติการอำนวยความสะดวกแบบไดนามิกเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการประชุมออนไลน์, การอำนวยความสะดวกในการประชุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล, และการรับประกันประสิทธิภาพการจัดการโครงการ

4. การสำรวจความคิดเห็นและการลงคะแนนแบบโต้ตอบ

แบบสำรวจและลงคะแนนแบบโต้ตอบบนภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ผ่านทางภาพจิตรกรรมฝาผนัง

Mural ยกระดับการมีส่วนร่วมของทีมด้วยฟีเจอร์การสำรวจความคิดเห็นและการลงคะแนนแบบโต้ตอบ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดลำดับความสำคัญของงานหรือการตัดสินใจที่สำคัญระหว่างโครงการเชิงกลยุทธ์

ลองนึกภาพทีมที่กำลังอภิปรายคุณสมบัติต่างๆ สำหรับซอฟต์แวร์การจัดการสมาคมใหม่ การสำรวจความคิดเห็นของ Mural ช่วยให้พวกเขาลงคะแนนได้อย่างรวดเร็วและเห็นผลลัพธ์แบบเรียลไทม์ ส่งเสริมกระบวนการตัดสินใจที่เป็นประชาธิปไตยและมีประสิทธิภาพ

แนวทางเช่นนี้ส่งเสริมการดำเนินงานที่รวดเร็วและโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง

ราคาจิตรกรรมฝาผนัง

  • ฟรี: ฟรี
  • ทีม+: $12/เดือน ต่อสมาชิก
  • ธุรกิจ: $17.99/เดือนต่อสมาชิก (เรียกเก็บเงินรายปี)
  • องค์กร: ราคาตามตกลง

แม้ว่าความสามารถของ Mural จะทำให้เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อน แต่ทีมที่กำลังสำรวจเครื่องมือต่าง ๆ อาจยังคงมองหาทางเลือกอื่น ๆที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของพวกเขา

ทางเลือกหนึ่งคือClickUp ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันแบบภาพที่ครอบคลุม ก่อนที่เราจะพูดถึง ClickUp ขอใช้เวลาสักครู่เพื่อเปรียบเทียบ Mural กับ FigJam แบบตัวต่อตัว

FigJam vs. Mural: เปรียบเทียบคุณสมบัติ

นี่คือการเปรียบเทียบคุณสมบัติของ FigJam กับ Mural อย่างรวดเร็ว:

คุณสมบัติฟิกแจมภาพจิตรกรรมฝาผนัง
การทำงานร่วมกันทางภาพใช่ใช่
แม่แบบออกแบบไว้ล่วงหน้าและใช้งานง่ายครอบคลุมและปรับแต่งได้
การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ใช่ใช่
การผสานรวมจำกัดเฉพาะในระบบนิเวศของ Figmaขั้นสูง พร้อมหลายแพลตฟอร์ม
เครื่องมืออำนวยความสะดวกเคอร์เซอร์แบบเรียลไทม์, ความคิดเห็นการสำรวจความคิดเห็น, การลงคะแนนเสียง, ตัวจับเวลา
การร่างภาพและการวาดใช่ใช่
การจัดระเบียบอินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่ายพื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่น, กรอบการทำงานหลายรูปแบบ
ราคาแผนบริการฟรีและแบบชำระเงินตามระดับแผนบริการฟรีและแบบชำระเงินตามระดับ

ความสามารถในการผสานรวม

การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ คือพลังพิเศษสำหรับซอฟต์แวร์ใด ๆ และทั้ง Mural และ FigJam ต่างก็ใช้พลังนี้แตกต่างกัน

ฟิกแจม

FigJam ได้รับประโยชน์จากการผสานรวมกับสภาพแวดล้อมของ Figma มอบประสบการณ์ที่สอดคล้องกันสำหรับทีมออกแบบและสร้างต้นแบบที่ใช้ระบบนิเวศของ Figma อยู่แล้ว

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

Mural มีการผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามที่หลากหลายมากขึ้น เช่น Microsoft Teams, Slack, Google Drive, Adobe, Asana, Github และ Figma ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับทีมที่ต้องการเครื่องมือที่สามารถเข้ากับเทคโนโลยีที่หลากหลายของพวกเขาได้

ความร่วมมือ

เมื่อโครงการเปลี่ยนมาใช้แบบอไจล์ การทำงานร่วมกันไม่ใช่แค่ฟีเจอร์ แต่เป็นความจำเป็น

Mural และ FigJam นำเสนอศักยภาพสูงสุดเพื่อให้มั่นใจว่าทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อ แต่ลองมาดูกันว่าพวกเขาจัดการกับความร่วมมืออย่างไร

ฟิกแจม

FigJam มอบประสบการณ์การทำงานร่วมกันที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง โดยมุ่งเน้นความเรียบง่ายและความรวดเร็ว เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของ FigJam ใช้งานง่าย ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถเข้าร่วมและเริ่มทำงานร่วมกันได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่าซับซ้อน

ความรวดเร็วนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่รวดเร็วและการระดมความคิดอย่างฉับพลัน

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

Mural มอบแนวทางที่มีโครงสร้างมากขึ้นสำหรับการทำงานร่วมกัน โดยมีฟีเจอร์การแก้ไขแบบเรียลไทม์และการอำนวยความสะดวก เช่น การโหวตและตัวจับเวลา ซึ่งสามารถช่วยนำทางการสื่อสารให้เป็นระเบียบและมีเป้าหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

สำหรับทีมที่ต้องการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนและเซสชันการทำงานร่วมกันที่มีรายละเอียด ชุดฟีเจอร์ของ Mural ถือเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง

แม้ว่าทั้งสองเครื่องมือจะมีจุดเด่นในตัวเอง แต่ Mural จะเหมาะสำหรับทีมที่ต้องการความร่วมมือที่ละเอียดและมีแนวทางชัดเจน ในขณะที่ FigJam อาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับผู้ที่ต้องการการทำงานเป็นทีมที่ตรงไปตรงมาและคล่องตัว

เทมเพลต

เทมเพลตคือโครงสร้างพื้นฐานสำหรับประสิทธิภาพและความสม่ำเสมอในพื้นที่ทำงานดิจิทัล และทั้ง FigJam และ Mural ต่างก็มีเทมเพลตเหล่านี้พร้อมสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ฟิกแจม

เทมเพลตของ FigJam นั้นสนุกและมีประโยชน์ ออกแบบมาเพื่อเริ่มต้นโครงการของคุณอย่างรวดเร็วและเพิ่มความคิดสร้างสรรค์

ประกอบด้วยเลย์เอาต์ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าแล้วกว่า 300 แบบ รวมถึงชุดโครงร่างแบบลวดลาย แผนที่เส้นทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ แม่แบบการวางแผนรายไตรมาส และการออกแบบไอคอน

ใช้งานง่ายและไม่จำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการใช้งาน

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ห้องสมุดเทมเพลตของ Mural มีความแข็งแกร่งและหลากหลาย ออกแบบมาเพื่อรองรับสถานการณ์ที่ซับซ้อนต่างๆ คุณสามารถเลือกจากเทมเพลตที่มีความคล่องตัว การระดมความคิด การศึกษา และการออกแบบ

พวกมันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการประชุมที่มีโครงสร้างซึ่งต้องการรายละเอียดในระดับลึกและการปรับแต่งเฉพาะ

เมื่อพูดถึงเทมเพลต Mural อาจเป็นผู้นำสำหรับการประชุมทีมที่ครอบคลุมและละเอียด ในขณะที่ FigJam เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการการตั้งค่าที่รวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย

FigJam vs. Mural: ใครคือผู้ชนะ?

คำตัดสินสุดท้าย? ทีมของคุณต้องตัดสินใจว่าใครชนะระหว่าง Mural และ FigJam. FigJam ชนะในด้านความง่ายในการใช้งานและการผสานรวมกับการออกแบบ. มันเหมาะกับการทำงานที่รวดเร็วและสร้างสรรค์ภายในระบบนิเวศของ Figma.

Mural โดดเด่นด้วยชุดเครื่องมือที่ละเอียดสำหรับงานที่ซับซ้อนและการผสานรวมที่หลากหลาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการทีมระยะไกลที่มีความหลากหลาย

เลือก FigJam สำหรับความเรียบง่าย และ Mural สำหรับฟีเจอร์ที่ครอบคลุม

FigJam เทียบกับ Mural บน Reddit

Reddit กำลังเต็มไปด้วยประสบการณ์ของผู้ใช้และคำรับรองเกี่ยวกับ FigJam และ Mural ผู้ใช้ Reddit ซึ่งเป็นที่รู้จักจากความคิดเห็นที่ไม่ผ่านการกรองและข้อมูลเชิงปฏิบัติ ให้ข้อมูลเพียงพอสำหรับการเลือกเครื่องมือการทำงานร่วมกันระหว่างสองตัวนี้

ในซับเรดดิตที่เน้นเรื่องประสิทธิภาพและการออกแบบ FigJam ได้รับคำชมเชยอย่างมากในด้านอินเทอร์เฟซที่ทันสมัยและการผสานรวมกับ Figma ทำให้กลายเป็นที่ชื่นชอบในหมู่ผู้ที่หลงใหลในงานออกแบบซึ่งต้องการการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นจากไวร์เฟรมไปสู่การบอร์ดไวท์บอร์ดแบบร่วมมือกัน

ในทางกลับกัน Mural ได้รับคำชมเชยสำหรับชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมและความสามารถในการปรับตัว ทำให้เหมาะสำหรับการอำนวยความสะดวกในโครงการที่มีรายละเอียดและขนาดใหญ่

ผู้ใช้ Reddit ชื่อ Smegjunkey เน้นย้ำถึงประสิทธิภาพของ Mural ในขั้นตอนการค้นพบ โดยระบุว่า "กระดานไวท์บอร์ดแบบไม่จำกัดและเทมเพลตที่กำหนดไว้ล่วงหน้า" เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ถ่ายทอดแนวคิดที่ซับซ้อนออกมาเป็นภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความหลากหลายของฟีเจอร์ การผสานรวม และเครื่องมือการทำงานร่วมกันเช่น การโหวตและความคิดเห็น ทำให้ Mural เป็นที่ชื่นชอบของทีมที่ต้องการวิธีการที่มีโครงสร้างมากขึ้นสำหรับการระดมความคิดและการวางแผน

พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ FigJam เทียบกับ Mural

แดชบอร์ด ClickUp
นำทีมของคุณมาและทำงานร่วมกันด้วย ClickUp

หากคุณยังลังเลระหว่างความเรียบง่ายของ FigJam กับความสามารถที่ครอบคลุมของ Mural ขอแนะนำเครื่องมือที่รวบรวมข้อดีของทั้งสองโลกไว้ด้วยกัน

พบกับClickUp เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุด ที่ทุกโครงการจะพบเส้นทางสู่ความสำเร็จ

ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือดิจิทัลอีกชิ้นหนึ่งสำหรับคุณ แต่เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่ผสานการทำงานร่วมกันอย่างรวดเร็วและใช้งานง่ายของ FigJam เข้ากับความลึกซึ้งและความยืดหยุ่นของ Mural อย่างลงตัว

คิดถึง ClickUp ว่าเป็นเครื่องมือทำงานที่จำเป็นทั้งหมดของคุณรวมไว้ในที่เดียว คุณสามารถไว้วางใจให้มันรวมการทำงานของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมคุณสมบัติเช่น กระดานไวท์บอร์ดแบบไดนามิก, ความสามารถในการจัดทำเอกสารอย่างละเอียด, เครื่องมือแผนผังความคิดที่กว้างขวาง, และอื่น ๆ อีกมากมาย

แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด!

ClickUp Tasksยังช่วยให้การจัดการโครงการของคุณเป็นเรื่องง่าย ทำให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง

ผลลัพธ์คือ? คุณทำลายเส้นตาย, ทำให้กระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้น, และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, ทั้งหมดนี้ภายในสภาพแวดล้อมที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว.

เครื่องมืออเนกประสงค์ของ ClickUp ช่วยสนับสนุนวิธีการคิดเชิงออกแบบเพิ่มเติม สนับสนุนการระดมความคิดและการสร้างต้นแบบ

เป็นเพื่อนร่วมทางที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกโครงการ ตั้งแต่การเรียนรู้ทางวิชาการไปจนถึงการวางแผนธุรกิจอย่างครอบคลุม

ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards
สร้างภาพ, ร่วมมือ, และสร้างสรรค์บนผืนผ้าใบที่รวมเป็นหนึ่งเดียวด้วย ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboardsไม่ใช่แค่พื้นที่สำหรับขีดเขียนเล่นเท่านั้น แต่เป็นแพลตฟอร์มที่มีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยมัลติมีเดียสำหรับการระดมความคิด สร้างกลยุทธ์ และพัฒนากระบวนการทำงานที่คล่องตัว นอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างบอร์ดอารมณ์ที่ช่วยถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของทีมให้กลายเป็นจริง

คุณสามารถระดมความคิดร่วมกันบนผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุด ดึงงานและโครงการที่เกี่ยวข้องมาเพื่อวางแผนการทำงานได้ กระดานไวท์บอร์ดสามารถผสานการทำงานกับคุณสมบัติอื่น ๆ ของ ClickUp ได้อย่างราบรื่น ช่วยให้คุณแนบสื่อ เพิ่มความคิดเห็น มอบหมายงานที่ต้องทำ และอื่น ๆ ได้

ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างแผนผัง เชื่อมโยงกระบวนการ หรือผสานรูปภาพและวิดีโอ กระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp ช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยเครื่องมือแก้ไขแบบเรียลไทม์ ผลลัพธ์คือพื้นที่สร้างสรรค์ร่วมกันที่ทีมสามารถสร้างนวัตกรรม จัดระเบียบ และพัฒนาโครงการในรูปแบบภาพที่มีชีวิตชีวา

คลิกอัพ ด็อกส์

คลิกอัพ ด็อกส์
สร้างและแก้ไขเอกสาร วิกิ และอื่นๆ ร่วมกันด้วย ClickUp Docs

จินตนาการถึงเครื่องมือเอกสารที่มีความหลากหลายมากจนไม่เพียงแต่ให้คุณร่างและแบ่งปันความคิดได้เท่านั้น แต่ยังให้คุณร่วมมือกันในเวลาจริงได้อีกด้วยClickUp Docsทำได้เช่นนั้น! มันมอบประสบการณ์การแก้ไขข้อความที่อุดมไปด้วยคุณสมบัติ รองรับทุกรูปแบบของสื่อ การฝังตัว และแม้กระทั่งโค้ด

ได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วยความสามารถของ AI, ClickUp Docs ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาสำหรับบทบาทและกรณีการใช้งานที่หลากหลาย—ตั้งแต่แนวทางการออกแบบที่ละเอียดไปจนถึงแผนปฏิบัติการแบบทีละขั้นตอนสำหรับการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ ClickUp's AIwriting assistantยังเสนอคำแนะนำในการปรับปรุงโทนเสียง ตรวจสอบการสะกด และสรุปเอกสารที่ซับซ้อนให้คุณอีกด้วย

การจุดประกายความคิดใหม่และการปรับปรุงเนื้อหาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความคิดสร้างสรรค์โดยรวม

มันคือสะพานเชื่อมระหว่างความเรียบง่ายของแอปจดบันทึกกับความซับซ้อนของเครื่องมือบริหารโครงการ เพื่อให้เอกสารของคุณครบถ้วนและเข้าถึงได้ง่าย

แผนผังความคิด ClickUp

แผนผังความคิด ClickUp
วางแผนกลยุทธ์, จัดระเบียบ, และเชื่อมโยงความคิดด้วย ClickUp Mind Maps

ไขความซับซ้อนของโครงการของคุณด้วยแผนผังความคิด ClickUp

การจัดระเบียบภาพและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ถูกนำมาใช้เพื่อแยกแนวคิด งาน และโครงการออกเป็นส่วนย่อยที่เข้าใจง่ายและเชื่อมโยงกัน

ไม่ว่าจะวางแผนกลยุทธ์การตลาดใหม่หรือจัดระเบียบเป้าหมายสำคัญของโครงการ ClickUp Mind Maps มอบความชัดเจนและทิศทางที่จำเป็นเพื่อขับเคลื่อนทีมของคุณไปข้างหน้า

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป: ฟรี
  • ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
  • ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน

ก้าวข้ามการเขียนกระดานไวท์บอร์ดแบบธรรมดา

เครื่องมือไวท์บอร์ดทั่วไปอย่าง FigJam และ Mural มีประโยชน์ในแบบของมัน แต่ทำไมต้องยอมรับโซลูชันที่จำกัด เมื่อคุณสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มครบวงจรเพื่อจัดการโครงการ จัดระเบียบงาน และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของทีมได้?

ClickUp ตอบโจทย์ทุกความต้องการ—การบอร์ดไวท์บอร์ด, การจัดทำเอกสาร, การจัดการงาน, และอื่น ๆ—ในที่ทำงานที่ทรงพลังเพียงหนึ่งเดียว

มันนำความง่ายของ FigJam มาผสานกับความสามารถที่ครอบคลุมของ Mural ในซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ยืดหยุ่นและเต็มไปด้วยคุณสมบัติในหนึ่งเดียว

อย่าแค่เขียนบนไวท์บอร์ด—ปฏิวัติการทำงานเป็นทีมทีละโปรเจกต์สมัครใช้ ClickUpวันนี้!