FigJam vs. Mural: กระดานไวท์บอร์ดออนไลน์แบบร่วมมือตัวไหนดีที่สุด?

คุณกำลังต่อสู้กับความฝันร้ายเกี่ยวกับการส่งงานไม่ทันกำหนดหรือพยายามสร้างสรรค์ไอเดียให้สูงสุดในการประชุมทีมของคุณอยู่หรือไม่?เครื่องมือไวท์บอร์ดและแผนผังที่ดีคือสิ่งที่คุณต้องการ
ไม่ว่าคุณต้องการสร้างแบบแปลนองค์กรดิจิทัลทวินที่ซับซ้อน, ควบคุมระบบอัตโนมัติของกระบวนการในระดับองค์กร, หรือเพียงแค่ต้องการพื้นที่ที่ราบรื่นสำหรับการคิดสร้างสรรค์, การเลือกไวท์บอร์ดที่เหมาะสมสามารถทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น
FigJam และ Mural เป็นเครื่องมือทางธุรกิจยอดนิยมที่ผู้คนไว้วางใจสำหรับกรณีการใช้งานดังกล่าว และเราสามารถช่วยคุณเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกว่าได้
แต่บทความบล็อกนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเลือกเครื่องมือไวท์บอร์ดที่เหมาะสมเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการสำรวจความเป็นไปได้ที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันและดึงเอาความคิดสร้างสรรค์ของทีมคุณออกมา
ดำดิ่งลึกไปกับเราในการวิเคราะห์คุณสมบัติเฉพาะ โมเดลราคา และความคิดเห็นจากผู้ใช้จริงของเครื่องมือเหล่านี้ มาค้นพบกันว่าแพลตฟอร์มใด—FigJam หรือ Mural—จะเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณและทีมของคุณ
FigJam คืออะไร?
FigJam คือโซลูชันของ Figma สำหรับการระดมความคิดและการทำงานร่วมกันของทีมอย่างง่ายและมีประสิทธิภาพ
ในฐานะกระดานไวท์บอร์ดออนไลน์ที่ล้ำสมัย FigJam มีความเรียบง่ายและใช้งานง่าย ทำให้เป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ โดยเฉพาะสำหรับทีมที่ทำงานระยะไกล คุณสามารถใช้เพื่อต่อยอดจากแนวคิดเบื้องต้น ชี้แจงและดำเนินการเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อน อำนวยความสะดวกในการสนทนาของทีม และปรับแผนโครงการให้สอดคล้องกับความคาดหวังของคุณ
อินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายของ FigJam เชิญชวนให้สมาชิกทุกคนในทีม ไม่ว่าจะมีความเชี่ยวชาญทางเทคนิคหรือไม่ก็ตาม มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นและแบ่งปันไอเดีย อย่าลืม—คุณสามารถเลือกจากเทมเพลตที่มีอยู่มากกว่า 300 แบบ เพื่อเริ่มต้นออกแบบไวท์บอร์ดของคุณได้ทันที
คุณสมบัติของ FigJam
FigJam มอบมากกว่าพื้นที่ว่างเปล่าที่กว้างขวางสำหรับจินตนาการของคุณ นี่คือคุณสมบัติเด่นของเครื่องมือนี้:
1. โน้ตแบบติดหน้าจอที่สามารถโต้ตอบได้
โน้ตเสมือนจริงของ FigJam ทำให้การประชุมออนไลน์ของคุณมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น ช่วยให้แม้แต่ทีมที่ทำงานข้ามสายงานสามารถทำงานร่วมกันได้ง่ายขึ้น
ด้วย FigJam คุณสามารถโพสต์ไอเดีย จัดระเบียบ และตัดสินใจว่าอะไรสำคัญที่สุดกับทีมของคุณได้
เมื่อวางแผนโครงการ ให้ใช้บันทึกเพื่อวางแผนสิ่งที่คุณต้องทำ กรองความคิดและงานตามความเร่งด่วนหรือความสำคัญ และเริ่มนำไปปฏิบัติ ขั้นตอนเหล่านี้ทำให้กระบวนการทำงานที่สำคัญโปร่งใส และทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วม
2. แม่แบบที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า
เทมเพลตสำเร็จรูปของ FigJam ช่วยให้ทีมทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แทนที่จะเริ่มต้นใหม่ทั้งหมด คุณสามารถใช้เลย์เอาต์สำเร็จรูปสำหรับสิ่งต่างๆ เช่น:
- เริ่มต้นโครงการ
- การวางแผนขั้นตอนการทำงาน
- การประชุม
- การวางแผนไทม์ไลน์
ตัวอย่างเช่น แม่แบบช่วยให้การตั้งค่าโครงสร้างตามวิธีการพัฒนาแบบ low code เป็นเรื่องง่ายเมื่อเปิดตัวคุณสมบัติใหม่ของผลิตภัณฑ์
พวกเขาให้วิธีรวดเร็วในการจัดระเบียบโครงการและกระบวนการโดยไม่ต้องสร้างจากศูนย์ขึ้นมาใหม่. แม่แบบช่วยให้ทีมสามารถปรับปรุงระบบของพวกเขาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน. นี่คือคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของ FigJam ที่ช่วยประหยัดเวลาและแรงงาน.
3. การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
คุณสมบัติการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทีมที่กระจายตัวทำงานร่วมกันได้โดยไม่มีความล่าช้า
คุณสมบัตินี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของทีมแบบไฮบริด และช่วยสนับสนุนความคล่องตัวของกระบวนการทำงานขององค์กร โดยให้สมาชิกในทีมสามารถแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกและการอัปเดตได้ทันที ด้วยระบบเสียงในตัว, แชทสด, และการแสดงความคิดเห็น คุณสมบัตินี้สร้างพื้นที่ที่มีปฏิสัมพันธ์สำหรับการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น อีโมติคอนและสติกเกอร์เพิ่มความเป็นมนุษย์
เมื่อคุณบริหารโครงการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือจัดการสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับเอกสารการฝึกอบรมโดยใช้ FigJam ตัวอย่างเช่น ผู้เข้าร่วมทุกคนสามารถมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นและเข้าถึงข้อมูลล่าสุดได้ทันที
4. เครื่องมือกระดานไวท์บอร์ดที่ปรับแต่งได้
FigJam ช่วยให้แต่ละทีมสามารถปรับแต่งกระดานไวท์บอร์ดให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของตนเองได้ ซึ่งสร้างพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการคิดวิเคราะห์แผนงานและแนวคิดต่างๆ
คุณสามารถออกแบบพื้นที่ทำงานที่ไม่เหมือนใครซึ่งเหมาะกับโครงการของคุณได้อย่างลงตัว สำหรับโครงการที่ซับซ้อน คุณสามารถใช้ FigJam เป็นซอฟต์แวร์การจัดการองค์กรแบบดิจิทัลทวินเพื่อแสดงภาพกระบวนการทำงาน, มองเห็นความเสี่ยง, และติดตามความคืบหน้าของโครงการเชิงกลยุทธ์ได้
ราคา FigJam
- เริ่มต้น: ฟรี
- มืออาชีพ: $3/เดือนต่อที่นั่ง (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: 5 ดอลลาร์/เดือนต่อที่นั่ง (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กรธุรกิจ: $5/เดือนต่อที่นั่ง (เรียกเก็บเงินรายปี)
FigJam, ที่มีชื่อเสียงในด้านความง่ายในการใช้งานและการผสานรวมกับ Figma, สามารถปรับให้เข้ากับกระบวนการทำงานออกแบบได้หลากหลายอย่างง่ายดาย. อย่างไรก็ตาม, ทีมที่ต้องการฟังก์ชันเพิ่มเติมหรือรูปแบบการร่วมมือที่แตกต่างออกไปก็มีทางเลือกมากมายของFigJamให้เลือกใช้ได้เพียงปลายนิ้ว.
และหนึ่งในนั้นคือ Mural
ภาพจิตรกรรมฝาผนังคืออะไร?
ภาพจิตรกรรมฝาผนังนี้เป็นพื้นที่ทำงานดิจิทัลแบบครบวงจรสำหรับการทำงานร่วมกันทางภาพที่เปลี่ยนการระดมสมองให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้
Mural เป็นที่รู้จักในด้านระบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการในระดับองค์กร เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการขนาดใหญ่และโครงการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ รวมถึงทีมแบบไฮบริดและทีมที่ทำงานระยะไกล
ช่วยให้ผู้ใช้สามารถแชร์แผนงานบนผืนผ้าใบแบบลากและวางที่โต้ตอบได้ เพิ่มความคิดเห็นและคำอธิบายประกอบ และเข้าถึงไอคอนและภาพเคลื่อนไหว GIF หลายร้อยรายการสำหรับกิจกรรมสร้างทีมที่น่าสนใจ
มันมีความหลากหลายและรองรับทุกอย่างตั้งแต่การปฏิบัติตามกฎระเบียบไปจนถึงการจัดงานเสมือนจริงในสภาพแวดล้อมคลาวด์
คุณสมบัติของภาพจิตรกรรมฝาผนัง
นี่คือคุณสมบัติเด่นของ Mural ที่ควรพิจารณาสำหรับการวางแผนโครงการของคุณ:
1. เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบภาพ
ภาพจิตรกรรมฝาผนังนี้ถูกออกแบบมาเพื่อความชัดเจนและประสิทธิภาพ ทีมงานสามารถสร้างและแบ่งปันเนื้อหาภาพได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่แผนผังขั้นตอนและบันทึกการประชุมทีมไปจนถึงกระบวนการทำงานของโครงการเต็มรูปแบบและแผนผังความคิดแบบโต้ตอบ
คุณลักษณะนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนกระบวนการขององค์กรและการวางแผนกำลังการผลิต ซึ่งบุคคลที่มีตำแหน่งหน้าที่แตกต่างกันมารวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ตัวอย่างเช่น ในการประชุมวางแผนกลยุทธ์ ทีมสามารถทำแผนภาพกระบวนการทำงานของธุรกิจให้เห็นภาพชัดเจนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันและสามารถแบ่งปันกับทีมอื่นหรือบุคคลอื่นได้ ทั้งหมดนี้สามารถทำได้โดยไม่กระทบต่อความปลอดภัยของไฟล์
2. การผสานการทำงานขั้นสูง
ไม่มีบริษัทใดทำงานด้วยเครื่องมือเพียงอย่างเดียว และ Mural ก็เข้าใจดี! นั่นคือเหตุผลที่มันสามารถผสานการทำงานกับเครื่องมือต่าง ๆ เช่น Microsoft Teams, Google Workspace, Webex และ Zoom เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานร่วมกันให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
การผสานรวมเหล่านี้ช่วยปรับปรุงการจัดการกระบวนการทำงานและมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการอัตโนมัติกระบวนการในระดับองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งทำให้เครื่องมือและข้อมูลทั้งหมดเชื่อมโยงถึงกัน
มันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับทีมที่พึ่งพาทรัพยากรทางเทคนิคและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการดำเนินงานของพวกเขา
3. คุณสมบัติการอำนวยความสะดวกแบบไดนามิก
ด้วยคุณสมบัติเช่นการโหวต, ตัวจับเวลา, และโหมดการนำเสนอ, Mural ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมทีมและการตัดสินใจ. แนวทางนี้ส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างและสร้างสรรค์ภายในกลุ่ม.
คุณสามารถรักษาสมาธิและดำเนินกิจกรรมตามกำหนดเวลาได้โดยการจับเวลาสำหรับกิจกรรมของทีม, ทำให้แน่ใจว่ามีความสม่ำเสมอสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน, รักษาข้อมูลที่เป็นความลับ, และล็อกบอร์ดเพื่อป้องกันการคิดแบบกลุ่ม.
คุณสมบัติการอำนวยความสะดวกแบบไดนามิกเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจัดการประชุมออนไลน์, การอำนวยความสะดวกในการประชุมคอมพิวเตอร์ระยะไกล, และการรับประกันประสิทธิภาพการจัดการโครงการ
4. การสำรวจความคิดเห็นและการลงคะแนนแบบโต้ตอบ
Mural ยกระดับการมีส่วนร่วมของทีมด้วยฟีเจอร์การสำรวจความคิดเห็นและการลงคะแนนแบบโต้ตอบ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในการจัดลำดับความสำคัญของงานหรือการตัดสินใจที่สำคัญระหว่างโครงการเชิงกลยุทธ์
ลองนึกภาพทีมที่กำลังอภิปรายคุณสมบัติต่างๆ สำหรับซอฟต์แวร์การจัดการสมาคมใหม่ การสำรวจความคิดเห็นของ Mural ช่วยให้พวกเขาลงคะแนนได้อย่างรวดเร็วและเห็นผลลัพธ์แบบเรียลไทม์ ส่งเสริมกระบวนการตัดสินใจที่เป็นประชาธิปไตยและมีประสิทธิภาพ
แนวทางเช่นนี้ส่งเสริมการดำเนินงานที่รวดเร็วและโอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง
ราคาจิตรกรรมฝาผนัง
- ฟรี: ฟรี
- ทีม+: $12/เดือน ต่อสมาชิก
- ธุรกิจ: $17.99/เดือนต่อสมาชิก (เรียกเก็บเงินรายปี)
- องค์กร: ราคาตามตกลง
แม้ว่าความสามารถของ Mural จะทำให้เป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งสำหรับการจัดการโครงการที่ซับซ้อน แต่ทีมที่กำลังสำรวจเครื่องมือต่าง ๆ อาจยังคงมองหาทางเลือกอื่น ๆที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของพวกเขา
ทางเลือกหนึ่งคือClickUp ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจัดการโครงการและการทำงานร่วมกันแบบภาพที่ครอบคลุม ก่อนที่เราจะพูดถึง ClickUp ขอใช้เวลาสักครู่เพื่อเปรียบเทียบ Mural กับ FigJam แบบตัวต่อตัว
FigJam vs. Mural: เปรียบเทียบคุณสมบัติ
นี่คือการเปรียบเทียบคุณสมบัติของ FigJam กับ Mural อย่างรวดเร็ว:
|คุณสมบัติ
|ฟิกแจม
|ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
|การทำงานร่วมกันทางภาพ
|ใช่
|ใช่
|แม่แบบ
|ออกแบบไว้ล่วงหน้าและใช้งานง่าย
|ครอบคลุมและปรับแต่งได้
|การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์
|ใช่
|ใช่
|การผสานรวม
|จำกัดเฉพาะในระบบนิเวศของ Figma
|ขั้นสูง พร้อมหลายแพลตฟอร์ม
|เครื่องมืออำนวยความสะดวก
|เคอร์เซอร์แบบเรียลไทม์, ความคิดเห็น
|การสำรวจความคิดเห็น, การลงคะแนนเสียง, ตัวจับเวลา
|การร่างภาพและการวาด
|ใช่
|ใช่
|การจัดระเบียบ
|อินเทอร์เฟซที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย
|พื้นที่ทำงานที่ยืดหยุ่น, กรอบการทำงานหลายรูปแบบ
|ราคา
|แผนบริการฟรีและแบบชำระเงินตามระดับ
|แผนบริการฟรีและแบบชำระเงินตามระดับ
ความสามารถในการผสานรวม
การผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ คือพลังพิเศษสำหรับซอฟต์แวร์ใด ๆ และทั้ง Mural และ FigJam ต่างก็ใช้พลังนี้แตกต่างกัน
ฟิกแจม
FigJam ได้รับประโยชน์จากการผสานรวมกับสภาพแวดล้อมของ Figma มอบประสบการณ์ที่สอดคล้องกันสำหรับทีมออกแบบและสร้างต้นแบบที่ใช้ระบบนิเวศของ Figma อยู่แล้ว
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
Mural มีการผสานรวมกับเครื่องมือของบุคคลที่สามที่หลากหลายมากขึ้น เช่น Microsoft Teams, Slack, Google Drive, Adobe, Asana, Github และ Figma ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับทีมที่ต้องการเครื่องมือที่สามารถเข้ากับเทคโนโลยีที่หลากหลายของพวกเขาได้
ความร่วมมือ
เมื่อโครงการเปลี่ยนมาใช้แบบอไจล์ การทำงานร่วมกันไม่ใช่แค่ฟีเจอร์ แต่เป็นความจำเป็น
Mural และ FigJam นำเสนอศักยภาพสูงสุดเพื่อให้มั่นใจว่าทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อ แต่ลองมาดูกันว่าพวกเขาจัดการกับความร่วมมืออย่างไร
ฟิกแจม
FigJam มอบประสบการณ์การทำงานร่วมกันที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง โดยมุ่งเน้นความเรียบง่ายและความรวดเร็ว เครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ของ FigJam ใช้งานง่าย ช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถเข้าร่วมและเริ่มทำงานร่วมกันได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่าซับซ้อน
ความรวดเร็วนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับทีมที่ให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่รวดเร็วและการระดมความคิดอย่างฉับพลัน
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
Mural มอบแนวทางที่มีโครงสร้างมากขึ้นสำหรับการทำงานร่วมกัน โดยมีฟีเจอร์การแก้ไขแบบเรียลไทม์และการอำนวยความสะดวก เช่น การโหวตและตัวจับเวลา ซึ่งสามารถช่วยนำทางการสื่อสารให้เป็นระเบียบและมีเป้าหมายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
สำหรับทีมที่ต้องการจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ซับซ้อนและเซสชันการทำงานร่วมกันที่มีรายละเอียด ชุดฟีเจอร์ของ Mural ถือเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง
แม้ว่าทั้งสองเครื่องมือจะมีจุดเด่นในตัวเอง แต่ Mural จะเหมาะสำหรับทีมที่ต้องการความร่วมมือที่ละเอียดและมีแนวทางชัดเจน ในขณะที่ FigJam อาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสำหรับผู้ที่ต้องการการทำงานเป็นทีมที่ตรงไปตรงมาและคล่องตัว
เทมเพลต
เทมเพลตคือโครงสร้างพื้นฐานสำหรับประสิทธิภาพและความสม่ำเสมอในพื้นที่ทำงานดิจิทัล และทั้ง FigJam และ Mural ต่างก็มีเทมเพลตเหล่านี้พร้อมสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ฟิกแจม
เทมเพลตของ FigJam นั้นสนุกและมีประโยชน์ ออกแบบมาเพื่อเริ่มต้นโครงการของคุณอย่างรวดเร็วและเพิ่มความคิดสร้างสรรค์
ประกอบด้วยเลย์เอาต์ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าแล้วกว่า 300 แบบ รวมถึงชุดโครงร่างแบบลวดลาย แผนที่เส้นทางพัฒนาผลิตภัณฑ์ แม่แบบการวางแผนรายไตรมาส และการออกแบบไอคอน
ใช้งานง่ายและไม่จำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการใช้งาน
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ห้องสมุดเทมเพลตของ Mural มีความแข็งแกร่งและหลากหลาย ออกแบบมาเพื่อรองรับสถานการณ์ที่ซับซ้อนต่างๆ คุณสามารถเลือกจากเทมเพลตที่มีความคล่องตัว การระดมความคิด การศึกษา และการออกแบบ
พวกมันมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการประชุมที่มีโครงสร้างซึ่งต้องการรายละเอียดในระดับลึกและการปรับแต่งเฉพาะ
เมื่อพูดถึงเทมเพลต Mural อาจเป็นผู้นำสำหรับการประชุมทีมที่ครอบคลุมและละเอียด ในขณะที่ FigJam เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการการตั้งค่าที่รวดเร็วและเข้าถึงได้ง่าย
FigJam vs. Mural: ใครคือผู้ชนะ?
คำตัดสินสุดท้าย? ทีมของคุณต้องตัดสินใจว่าใครชนะระหว่าง Mural และ FigJam. FigJam ชนะในด้านความง่ายในการใช้งานและการผสานรวมกับการออกแบบ. มันเหมาะกับการทำงานที่รวดเร็วและสร้างสรรค์ภายในระบบนิเวศของ Figma.
Mural โดดเด่นด้วยชุดเครื่องมือที่ละเอียดสำหรับงานที่ซับซ้อนและการผสานรวมที่หลากหลาย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการทีมระยะไกลที่มีความหลากหลาย
เลือก FigJam สำหรับความเรียบง่าย และ Mural สำหรับฟีเจอร์ที่ครอบคลุม
FigJam เทียบกับ Mural บน Reddit
Reddit กำลังเต็มไปด้วยประสบการณ์ของผู้ใช้และคำรับรองเกี่ยวกับ FigJam และ Mural ผู้ใช้ Reddit ซึ่งเป็นที่รู้จักจากความคิดเห็นที่ไม่ผ่านการกรองและข้อมูลเชิงปฏิบัติ ให้ข้อมูลเพียงพอสำหรับการเลือกเครื่องมือการทำงานร่วมกันระหว่างสองตัวนี้
ในซับเรดดิตที่เน้นเรื่องประสิทธิภาพและการออกแบบ FigJam ได้รับคำชมเชยอย่างมากในด้านอินเทอร์เฟซที่ทันสมัยและการผสานรวมกับ Figma ทำให้กลายเป็นที่ชื่นชอบในหมู่ผู้ที่หลงใหลในงานออกแบบซึ่งต้องการการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นจากไวร์เฟรมไปสู่การบอร์ดไวท์บอร์ดแบบร่วมมือกัน
ในทางกลับกัน Mural ได้รับคำชมเชยสำหรับชุดเครื่องมือที่ครอบคลุมและความสามารถในการปรับตัว ทำให้เหมาะสำหรับการอำนวยความสะดวกในโครงการที่มีรายละเอียดและขนาดใหญ่
ผู้ใช้ Reddit ชื่อ Smegjunkey เน้นย้ำถึงประสิทธิภาพของ Mural ในขั้นตอนการค้นพบ โดยระบุว่า "กระดานไวท์บอร์ดแบบไม่จำกัดและเทมเพลตที่กำหนดไว้ล่วงหน้า" เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ถ่ายทอดแนวคิดที่ซับซ้อนออกมาเป็นภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความหลากหลายของฟีเจอร์ การผสานรวม และเครื่องมือการทำงานร่วมกันเช่น การโหวตและความคิดเห็น ทำให้ Mural เป็นที่ชื่นชอบของทีมที่ต้องการวิธีการที่มีโครงสร้างมากขึ้นสำหรับการระดมความคิดและการวางแผน
พบกับ ClickUp—ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ FigJam เทียบกับ Mural
หากคุณยังลังเลระหว่างความเรียบง่ายของ FigJam กับความสามารถที่ครอบคลุมของ Mural ขอแนะนำเครื่องมือที่รวบรวมข้อดีของทั้งสองโลกไว้ด้วยกัน
พบกับClickUp เครื่องมือการทำงานร่วมกันที่ดีที่สุด ที่ทุกโครงการจะพบเส้นทางสู่ความสำเร็จ
ClickUp ไม่ใช่แค่เครื่องมือดิจิทัลอีกชิ้นหนึ่งสำหรับคุณ แต่เป็นแพลตฟอร์มครบวงจรที่ผสานการทำงานร่วมกันอย่างรวดเร็วและใช้งานง่ายของ FigJam เข้ากับความลึกซึ้งและความยืดหยุ่นของ Mural อย่างลงตัว
คิดถึง ClickUp ว่าเป็นเครื่องมือทำงานที่จำเป็นทั้งหมดของคุณรวมไว้ในที่เดียว คุณสามารถไว้วางใจให้มันรวมการทำงานของคุณไว้ในแพลตฟอร์มเดียว พร้อมคุณสมบัติเช่น กระดานไวท์บอร์ดแบบไดนามิก, ความสามารถในการจัดทำเอกสารอย่างละเอียด, เครื่องมือแผนผังความคิดที่กว้างขวาง, และอื่น ๆ อีกมากมาย
แต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมด!
ClickUp Tasksยังช่วยให้การจัดการโครงการของคุณเป็นเรื่องง่าย ทำให้ทีมของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริง
ผลลัพธ์คือ? คุณทำลายเส้นตาย, ทำให้กระบวนการทำงานของคุณง่ายขึ้น, และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, ทั้งหมดนี้ภายในสภาพแวดล้อมที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว.
เครื่องมืออเนกประสงค์ของ ClickUp ช่วยสนับสนุนวิธีการคิดเชิงออกแบบเพิ่มเติม สนับสนุนการระดมความคิดและการสร้างต้นแบบ
เป็นเพื่อนร่วมทางที่สมบูรณ์แบบสำหรับทุกโครงการ ตั้งแต่การเรียนรู้ทางวิชาการไปจนถึงการวางแผนธุรกิจอย่างครอบคลุม
ClickUp Whiteboards
ClickUp Whiteboardsไม่ใช่แค่พื้นที่สำหรับขีดเขียนเล่นเท่านั้น แต่เป็นแพลตฟอร์มที่มีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยมัลติมีเดียสำหรับการระดมความคิด สร้างกลยุทธ์ และพัฒนากระบวนการทำงานที่คล่องตัว นอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างบอร์ดอารมณ์ที่ช่วยถ่ายทอดวิสัยทัศน์ของทีมให้กลายเป็นจริง
คุณสามารถระดมความคิดร่วมกันบนผืนผ้าใบที่ไม่มีที่สิ้นสุด ดึงงานและโครงการที่เกี่ยวข้องมาเพื่อวางแผนการทำงานได้ กระดานไวท์บอร์ดสามารถผสานการทำงานกับคุณสมบัติอื่น ๆ ของ ClickUp ได้อย่างราบรื่น ช่วยให้คุณแนบสื่อ เพิ่มความคิดเห็น มอบหมายงานที่ต้องทำ และอื่น ๆ ได้
ไม่ว่าคุณจะกำลังร่างแผนผัง เชื่อมโยงกระบวนการ หรือผสานรูปภาพและวิดีโอ กระดานไวท์บอร์ดของ ClickUp ช่วยให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยเครื่องมือแก้ไขแบบเรียลไทม์ ผลลัพธ์คือพื้นที่สร้างสรรค์ร่วมกันที่ทีมสามารถสร้างนวัตกรรม จัดระเบียบ และพัฒนาโครงการในรูปแบบภาพที่มีชีวิตชีวา
คลิกอัพ ด็อกส์
จินตนาการถึงเครื่องมือเอกสารที่มีความหลากหลายมากจนไม่เพียงแต่ให้คุณร่างและแบ่งปันความคิดได้เท่านั้น แต่ยังให้คุณร่วมมือกันในเวลาจริงได้อีกด้วยClickUp Docsทำได้เช่นนั้น! มันมอบประสบการณ์การแก้ไขข้อความที่อุดมไปด้วยคุณสมบัติ รองรับทุกรูปแบบของสื่อ การฝังตัว และแม้กระทั่งโค้ด
ได้รับการเสริมประสิทธิภาพด้วยความสามารถของ AI, ClickUp Docs ช่วยให้คุณสร้างเนื้อหาสำหรับบทบาทและกรณีการใช้งานที่หลากหลาย—ตั้งแต่แนวทางการออกแบบที่ละเอียดไปจนถึงแผนปฏิบัติการแบบทีละขั้นตอนสำหรับการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ ClickUp's AIwriting assistantยังเสนอคำแนะนำในการปรับปรุงโทนเสียง ตรวจสอบการสะกด และสรุปเอกสารที่ซับซ้อนให้คุณอีกด้วย
การจุดประกายความคิดใหม่และการปรับปรุงเนื้อหาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความคิดสร้างสรรค์โดยรวม
มันคือสะพานเชื่อมระหว่างความเรียบง่ายของแอปจดบันทึกกับความซับซ้อนของเครื่องมือบริหารโครงการ เพื่อให้เอกสารของคุณครบถ้วนและเข้าถึงได้ง่าย
แผนผังความคิด ClickUp
ไขความซับซ้อนของโครงการของคุณด้วยแผนผังความคิด ClickUp
การจัดระเบียบภาพและการวางแผนเชิงกลยุทธ์ถูกนำมาใช้เพื่อแยกแนวคิด งาน และโครงการออกเป็นส่วนย่อยที่เข้าใจง่ายและเชื่อมโยงกัน
ไม่ว่าจะวางแผนกลยุทธ์การตลาดใหม่หรือจัดระเบียบเป้าหมายสำคัญของโครงการ ClickUp Mind Maps มอบความชัดเจนและทิศทางที่จำเป็นเพื่อขับเคลื่อนทีมของคุณไปข้างหน้า
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป: ฟรี
- ไม่จำกัด: $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
- ClickUp Brain: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับสมาชิก $5/Workspace ต่อเดือน
ก้าวข้ามการเขียนกระดานไวท์บอร์ดแบบธรรมดา
เครื่องมือไวท์บอร์ดทั่วไปอย่าง FigJam และ Mural มีประโยชน์ในแบบของมัน แต่ทำไมต้องยอมรับโซลูชันที่จำกัด เมื่อคุณสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มครบวงจรเพื่อจัดการโครงการ จัดระเบียบงาน และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของทีมได้?
ClickUp ตอบโจทย์ทุกความต้องการ—การบอร์ดไวท์บอร์ด, การจัดทำเอกสาร, การจัดการงาน, และอื่น ๆ—ในที่ทำงานที่ทรงพลังเพียงหนึ่งเดียว
มันนำความง่ายของ FigJam มาผสานกับความสามารถที่ครอบคลุมของ Mural ในซอฟต์แวร์การจัดการเวิร์กโฟลว์ที่ยืดหยุ่นและเต็มไปด้วยคุณสมบัติในหนึ่งเดียว
อย่าแค่เขียนบนไวท์บอร์ด—ปฏิวัติการทำงานเป็นทีมทีละโปรเจกต์สมัครใช้ ClickUpวันนี้!