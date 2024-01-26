อะไรคือ Full-Time Equivalent (FTE) ในด้านการจัดการโครงการ?

การบรรลุเป้าหมายของโครงการจะยากขึ้นเมื่อคุณไม่แน่ใจเกี่ยวกับทรัพยากรปัจจุบันของคุณและสิ่งที่ทีมของคุณอาจต้องการ
หากไม่มีข้อมูลเพียงพอ การตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรบุคลากร งบประมาณ และขอบเขตของโครงการจะยากลำบาก เมื่องานไม่ได้รับการจัดสรรอย่างเหมาะสม ทักษะและความสามารถจะถูกใช้ไปอย่างเปล่าประโยชน์ ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพของโครงการและความพึงพอใจของพนักงานลดลง และหากไม่มีการวัดผลที่เป็นมาตรฐาน การจัดสรรภาระงานและความคืบหน้าของคุณก็จะกลายเป็นเรื่องที่สับสน
อย่างไรก็ตาม อัตราเทียบเท่าเต็มเวลา หรือ FTE ในการบริหารโครงการช่วยให้มีภาษาที่เข้าใจร่วมกันในการหารือเกี่ยวกับความก้าวหน้า ปริมาณงาน และความต้องการในการบริหารทรัพยากรอื่น ๆ
ด้วย FTE คุณจะได้รับทั้งความโปร่งใส การทำงานร่วมกัน และมุมมองที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับขีดความสามารถในการรองรับงาน สิ่งนี้จะช่วยในการจัดสรรบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการทำงานหนักเกินไปหรือการใช้ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่า
กำหนดเวลาโครงการที่สมจริงซึ่งสร้างขึ้นจากการคำนวณ FTE ที่ถูกต้องจะเพิ่มอัตราความสำเร็จของโครงการและทำให้ความคืบหน้าของคุณคาดการณ์ได้มากขึ้น การใช้ Full-time Equivalents (FTE) อย่างถูกต้องช่วยให้มั่นใจได้ว่าทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมจะตรงกับปริมาณงานของคุณอย่างสมบูรณ์แบบ ส่งผลให้ประสิทธิภาพของโครงการและการมีส่วนร่วมของพนักงานเพิ่มขึ้น
โพสต์นี้ครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก Full-time Equivalents หรือ FTE ในการบริหารโครงการ
มาเริ่มกันเลย!
อะไรคือ Full-Time Equivalent (FTE)?
อัตราเทียบเท่าเต็มเวลา (FTE) เป็นหน่วยวัดที่แสดงจำนวนชั่วโมงการทำงานเต็มเวลาทั้งหมดที่พนักงานของบริษัททำงาน เป็นปริมาณงานของพนักงานเต็มเวลาหนึ่งคนในช่วงเวลาที่กำหนด ทำหน้าที่เป็นหน่วยมาตรฐาน และช่วยให้คุณเปรียบเทียบผลผลิตจากพนักงานพาร์ทไทม์ ผู้รับเหมา และผู้ที่มีตารางการทำงานที่แตกต่างกันได้
ในการคำนวณ FTE ให้หารชั่วโมงการทำงานของแต่ละพนักงานด้วยชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ของพนักงานเต็มเวลาของบริษัท
ตัวอย่างเช่น หากบริษัทกำหนดให้ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นเวลาทำงานเต็มเวลา และพนักงานทำงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ พนักงานคนนั้นจะมี FTE เท่ากับ 1.0 ในทำนองเดียวกัน หากพนักงานทำงาน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่บริษัทเดียวกัน FTE ของพนักงานคนนั้นจะเป็น 0.5
FTE มีความสำคัญต่อการวางแผนทรัพยากรมนุษย์ประจำปีและการบริหารต้นทุนแรงงาน. นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้บริษัทของคุณเข้าใจประสิทธิภาพของพนักงานชั่วคราวได้.
ความสำคัญและประโยชน์ของ FTE ในการบริหารโครงการ
FTE มีคุณค่าเพราะช่วยให้การจัดสรรทรัพยากรของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ, ช่วยปรับปรุงการดำเนินโครงการ, และเพิ่มอัตราความสำเร็จของโครงการของคุณ. ต่อไปนี้คือรายละเอียดของประโยชน์และความสำคัญของ FTE ในการจัดการโครงการ:
- การวัดผลมาตรฐานและความโปร่งใสที่มากขึ้น: FTE ช่วยให้คุณสามารถวัดและเปรียบเทียบความพยายามระหว่างทรัพยากรเต็มเวลา, ไม่เต็มเวลา หรือผู้รับจ้างด้วยหน่วยเดียว ซึ่งช่วยให้การจัดสรรทรัพยากร การวางแผนงบประมาณ และการกระจายภาระงานง่ายขึ้น การใช้ FTE ในการจัดการโครงการเป็นภาษาที่ใช้ร่วมกันช่วยส่งเสริมการสื่อสารและความโปร่งใสเกี่ยวกับเป้าหมายของโครงการการจัดสรรทรัพยากร และภาระงานในหมู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- การคาดการณ์งบประมาณและการคืนทุนที่ดีขึ้น: การทราบจำนวนพนักงานเต็มเวลา (FTEs) ที่จัดสรรให้กับโครงการช่วยให้สามารถประมาณค่าเงินเดือน, สวัสดิการ, และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งช่วยให้เกิดความโปร่งใสของงบประมาณและหลีกเลี่ยงการเกินงบประมาณได้ การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดเวลาที่สูญเสียไปและเพิ่มผลผลิต ซึ่งนำไปสู่การคืนทุนที่ดีขึ้นสำหรับโครงการของคุณ
- การจัดตารางโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและอัตราความสำเร็จที่สูงขึ้น: การคำนวณ FTE ของคุณช่วยให้สามารถกำหนดระยะเวลาโครงการที่เป็นจริงได้ โดยคำนึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่และความสามารถในการทำงานของทรัพยากรเหล่านั้น ซึ่งช่วยป้องกันกำหนดเวลาที่ไม่สมเหตุสมผลและส่งเสริมการดำเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนทรัพยากรอย่างแม่นยำเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มอัตราความสำเร็จของโครงการ ช่วยให้ทีมของคุณสามารถทำงานให้เสร็จตามกำหนดเวลาและอยู่ภายในงบประมาณ
- การปรับสมดุลภาระงานและการบริหารจัดการบุคลากรที่ดีขึ้น: การติดตามจำนวน FTE ต่อสมาชิกในทีมช่วยให้มั่นใจได้ว่าภาระงานถูกกระจายอย่างเท่าเทียมกัน ป้องกันการทำงานหนักเกินไปและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแต่ละบุคคล ส่งผลให้สมาชิกในทีมโครงการมีความสุขและมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ตัวชี้วัด FTE ยังช่วยให้คุณระบุบทบาทที่สำคัญ ช่องว่างด้านทักษะ และความต้องการในการฝึกอบรมภายในทีมของคุณได้ ช่วยให้สามารถบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรอย่างมีกลยุทธ์
- การวางแผนทรัพยากรที่แม่นยำและการตัดสินใจที่ดีขึ้น: ประมาณการกำลังคนอย่างถูกต้องที่จำเป็นสำหรับการสำเร็จงานอย่างประสบความสำเร็จโดยการวัดความต้องการของโครงการเกี่ยวกับ FTEs (Full-Time Equivalents) ช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจ้างงาน, ความต้องการในการจ้างเหมา, และการจัดการกับปริมาณงานของทีมภายใน ข้อมูลเชิงลึกที่ได้จากการคำนวณ FTEs ช่วยให้การตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรบุคลากร, การจัดทำงบประมาณ,และการกำหนดขอบเขตของโครงการดีขึ้น
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้และการใช้งาน FTE ในการบริหารโครงการ
FTE (Full-Time Equivalent) ช่วยเพิ่มความชัดเจนและโครงสร้างในการจัดสรรทรัพยากรและการกระจายภาระงานในองค์กร ต่อไปนี้คือตัวอย่างเฉพาะของการใช้โมเดล FTE:
1. การจัดสรรบุคลากรสำหรับโครงการใหม่
จินตนาการว่าคุณกำลังเปิดตัวแคมเปญการตลาดใหม่ที่ต้องการการสร้างเนื้อหา, การจัดการสื่อสังคมออนไลน์, และการวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการประมาณปริมาณงานสำหรับแต่ละงานและแปลงเป็น FTE (เช่น การสร้างเนื้อหา – 0.75 FTE, โซเชียลมีเดีย – 0.5 FTE, การวิเคราะห์ข้อมูล – 0.25 FTE) คุณจะได้ภาพที่ชัดเจนของทรัพยากรบุคคลที่จำเป็น
จากจำนวน FTE ทั้งหมด (1.5 FTE) คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าต้องการจ้างพนักงานประจำ ผู้เชี่ยวชาญพาร์ทไทม์ หรือจ้างงานภายนอกสำหรับงานเฉพาะด้าน
2. การจัดทำงบประมาณและการประมาณราคา
การทราบจำนวน FTE ทั้งหมดของโครงการช่วยให้คุณสามารถประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรได้แม่นยำยิ่งขึ้น
ตัวอย่างเช่น หากเงินเดือนเฉลี่ยต่อปีสำหรับทักษะที่คุณต้องการคือ $50,000 และโครงการต้องการ 1.5 FTE เป็นเวลา 1 ปี ค่าใช้จ่ายบุคลากรโดยประมาณจะเท่ากับ (1.5 FTE * $50,000/FTE) = $75,000
การใช้ FTE ในการบริหารโครงการช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับเงินทุนที่เหมาะสมและกำหนดงบประมาณโครงการที่เป็นจริง
3. การติดตามปริมาณงานและป้องกันการหมดไฟ
การติดตาม FTE รายบุคคลภายในทีมของคุณช่วยให้มั่นใจว่าการกระจายงานเป็นธรรมและป้องกันการทำงานหนักเกินไป
หาก FTE ของสมาชิกในทีมเกินขีดจำกัดที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง (เช่น 1.2 FTE) แสดงว่าอาจมีการทำงานเกินขีดจำกัดและจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน เช่น มอบหมายงานเพิ่มเติม จ้างผู้สนับสนุนเพิ่มเติม หรือปรับกำหนดเวลาของโครงการใหม่
4. การวัดประสิทธิภาพและความสามารถในการผลิตของทีม
การวิเคราะห์ข้อมูล FTEตามกาลเวลาช่วยให้เห็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีมคุณและระบุจุดที่ต้องปรับปรุง
ตัวอย่างเช่น หากทีมของคุณสามารถส่งมอบโครงการได้เป็นประจำโดยใช้จำนวน FTEs น้อยกว่าที่วางแผนไว้ในตอนแรก นั่นบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นและผลผลิตของทีมที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม หากทีมของคุณมีจำนวน FTEs สูงกว่าที่วางแผนไว้เป็นประจำ อาจบ่งชี้ถึงปัญหาด้านประสิทธิภาพหรือระยะเวลาของโครงการที่ไม่สมจริงสำหรับคุณ
5. การสื่อสารความคืบหน้าของโครงการและการใช้ทรัพยากรให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การใช้ FTE เป็นตัวชี้วัดที่เหมือนกันในด้านการจัดการโครงการช่วยให้การสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ลูกค้าหรือนักลงทุน ง่ายขึ้น
คุณสามารถนำเสนอรายงานความคืบหน้าในแง่ของ FTE ที่ใช้ไปหรือ FTE ที่มีอยู่สำหรับงานเฉพาะและโครงการในอนาคต เพื่อให้ผู้จัดการโครงการเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรและความก้าวหน้าของโครงการ
ตัวอย่างโบนัส
ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์จำเป็นต้องสร้างแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซใหม่ พวกเขาประเมินว่าโครงการนี้ต้องการเวลาทำงาน 8,000 ชั่วโมง
หากนักพัฒนาเต็มเวลาทำงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ จะเท่ากับ 200 สัปดาห์ FTE (8,000 ชั่วโมง/40 ชั่วโมง/สัปดาห์)
ทีมสามารถจ้างนักพัฒนาเต็มเวลาได้สี่คน ทำงานคนละ 20 สัปดาห์ (นักพัฒนา 4 คน * 20 สัปดาห์/นักพัฒนา = 80 สัปดาห์ FTE) หรือจ้างนักพัฒนาเต็มเวลาและนักพัฒนาพาร์ทไทม์ร่วมกันเพื่อให้ครบ 80 สัปดาห์ FTE ตามที่ต้องการ
FTE เทียบกับจำนวนพนักงาน: การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ
FTE (Full-Time Equivalent) และจำนวนพนักงาน (headcount) เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในการบริหารโครงการเพื่อวัดขนาดของกำลังคน แต่มีขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ดังนี้:
|โฟกัส
|จำนวนพนักงาน
|นับจำนวนพนักงานทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงชั่วโมงการทำงานหรือตำแหน่งหน้าที่ เป็นการนับจำนวนบุคลากรที่ทำงานในองค์กรอย่างง่าย
|FTE
|วัดความสามารถในการรองรับปริมาณงานทั้งหมดของแรงงานโดยการแปลงชั่วโมงการทำงานทั้งหมดเป็นหน่วยมาตรฐานของพนักงานเต็มเวลาหนึ่งคน (โดยทั่วไปคือ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) ซึ่งรวมถึงพนักงานพาร์ทไทม์ พนักงานชั่วคราว และพนักงานสัญญาจ้างควบคู่ไปกับพนักงานเต็มเวลา
|การประยุกต์ใช้
|จำนวนพนักงาน
|มีประโยชน์สำหรับการประเมินขนาดกำลังคนอย่างง่าย การวางแผนโครงสร้างองค์กร การจัดสรรพื้นที่สำนักงาน และการรายงานทรัพยากรบุคคลขั้นพื้นฐาน
|FTE
|มีคุณค่าสำหรับการวางแผนทรัพยากร การคาดการณ์งบประมาณ การจัดการปริมาณงานโครงการ การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ และการวิเคราะห์ประสิทธิผลของทีม
|ข้อดี
|จำนวนพนักงาน
|คำนวณและเข้าใจได้ง่ายขึ้น ให้ภาพรวมที่ชัดเจนของขนาดบริษัทโดยรวม
|FTE
|สะท้อนศักยภาพของกำลังคนได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ช่วยให้จัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการวางแผนงบประมาณที่แม่นยำ และเอื้อต่อการเปรียบเทียบระหว่างบริษัท
|ข้อเสีย
|จำนวนพนักงาน
|ไม่คำนึงถึงปริมาณงานของแต่ละบุคคลหรือพนักงานพาร์ทไทม์ ซึ่งอาจนำไปสู่การวางแผนทรัพยากรและการประมาณการงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง
|FTE
|ซับซ้อนมากขึ้นในการคำนวณ, ต้องการการติดตามอย่างละเอียดของชั่วโมงที่ทำงาน, และอาจไม่เกี่ยวข้องกับทุกหน้าที่ขององค์กร
|การเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม
|จำนวนพนักงาน
|เหมาะสำหรับการติดตามขนาดของกำลังคนพื้นฐานและการจัดทำรายงานภายใน
|FTE
|เหมาะสำหรับการวางแผนทรัพยากรและการจัดการงานโครงการ การจัดทำงบประมาณ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และการเปรียบเทียบมาตรฐาน
เคล็ดลับการตัดสินใจ
พิจารณาวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ของคุณ หากคุณต้องการเพียงจำนวนพนักงานที่แน่นอน การนับจำนวนพนักงานก็เพียงพอแล้ว หากคุณต้องการเข้าใจความสามารถในการรับภาระงาน การจัดสรรทรัพยากร หรือความต้องการของโครงการ ให้ใช้การคำนวณ FTE คุณสามารถใช้ทั้งสองตัวชี้วัดร่วมกันเพื่อข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุม
ขั้นตอนในการคำนวณเทียบเท่าเต็มเวลาในด้านการจัดการโครงการ
ขั้นตอนที่ 1: กำหนดจำนวนชั่วโมงมาตรฐานสำหรับพนักงานเต็มเวลา
มาตรฐานขององค์กรหรืออุตสาหกรรมของคุณมักจะเป็นผู้กำหนดเรื่องนี้ โดยมาตรฐานที่พบบ่อยที่สุดคือ 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามสถานที่และภาคส่วน
ขั้นตอนที่ 2: คำนวณจำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งหมดของพนักงานทุกคน
รวมพนักงานทั้งแบบเต็มเวลาและพาร์ทไทม์ พิจารณาการทำงานล่วงเวลาหรือชั่วโมงเพิ่มเติมใด ๆ คุณสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้จากแบบฟอร์มบันทึกเวลาทำงาน บันทึกการจ่ายเงินเดือน หรือระบบทรัพยากรบุคคล
ขั้นตอนที่ 3: หารจำนวนชั่วโมงทั้งหมดที่ทำงานด้วยจำนวนชั่วโมงมาตรฐาน
ใช้สูตร: FTE = ชั่วโมงทำงานทั้งหมด / ชั่วโมงมาตรฐานสำหรับพนักงานเต็มเวลา
ขั้นตอนที่ 4: ปัดจำนวน FTE ที่ได้ให้ใกล้เคียงที่สุดกับหลักร้อยที่ใกล้ที่สุด (หากจำเป็น)
องค์กรส่วนใหญ่ใช้ FTE ถึงสองตำแหน่งทศนิยมเพื่อความแม่นยำ สมมติว่าบริษัทหนึ่งมีพนักงานเต็มเวลาห้าคนที่ทำงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และพนักงานพาร์ทไทม์สามคนที่ทำงาน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
จำนวนชั่วโมงทำงานทั้งหมดต่อสัปดาห์จะเป็น: (540) + (320) = 260 ชั่วโมง
หากสมมติว่าทำงาน 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ FTE จะเป็น: 260/40 = 6. 5 FTEs
ข้อพิจารณาเพิ่มเติมสำหรับการคำนวณ FTE ในการบริหารโครงการ:
- FTE รายปี: เพื่อคำนวณ FTE รายปี ให้คูณจำนวนชั่วโมงมาตรฐานต่อสัปดาห์ด้วยจำนวนสัปดาห์ในหนึ่งปี (52) และใช้ค่าที่ได้เป็นตัวหารในสูตร
- พนักงานพาร์ทไทม์: คำนวณ FTE ของพวกเขาโดยการหารจำนวนชั่วโมงที่ทำงานจริงด้วยจำนวนชั่วโมงมาตรฐานของพนักงานเต็มเวลา ตัวอย่างเช่น พนักงานที่ทำงาน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์จะมีค่า FTE เท่ากับ 0.5
- ตารางการทำงานที่แตกต่างกัน: หากพนักงานมีชั่วโมงการทำงานหรือกะที่แตกต่างกัน ให้คำนวณ FTE ของแต่ละคนตามชั่วโมงการทำงานจริง
- การลาพักร้อน, การลาป่วย, และวันหยุด: การขาดงานเหล่านี้สามารถนำมาคำนวณได้โดยการปรับจำนวนชั่วโมงทำงานทั้งหมดให้เหมาะสม
วิธีการใช้ FTE ในการบริหารโครงการ
นี่คือวิธีการปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ FTE ในการบริหารโครงการได้:
การประมาณทรัพยากรสำหรับการวางแผนโครงการ
วัดปริมาณงานโดยการคำนวณจำนวน FTE ที่จำเป็นสำหรับแต่ละงานหรือแต่ละขั้นตอนของโครงการ ซึ่งช่วยให้เข้าใจความพยายามโดยรวมที่จำเป็นสำหรับการเสร็จสิ้นโครงการได้อย่างชัดเจน
การใช้ FTE ในการบริหารโครงการยังช่วยระบุความต้องการด้านบุคลากรของคุณได้อีกด้วย กำหนดจำนวนพนักงานเต็มเวลา พนักงานพาร์ทไทม์ หรือพนักงานชั่วคราวที่จำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการ FTE ของโครงการ ปรับการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมและจัดสรร FTE อย่างมีกลยุทธ์ตามทักษะ ความพร้อมใช้งาน และความสามารถในการรองรับงาน
การสื่อสารความคืบหน้าของโครงการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ
ใช้ FTE เพื่อสื่อสารความคืบหน้าของโครงการการจัดการทรัพยากร และการกระจายภาระงานแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างโปร่งใส ติดตามความคืบหน้าและรายงาน FTE ที่ใช้ไปและ FTE ที่พร้อมใช้งานสำหรับงานเฉพาะ เพื่อแสดงสถานะของโครงการและระบุความล่าช้าหรือข้อจำกัดของทรัพยากรที่อาจเกิดขึ้น
การติดตามปริมาณงานและป้องกันการหมดไฟ
ติดตาม FTE รายบุคคลโดยการกำหนด FTE ให้กับสมาชิกแต่ละคนในทีมเพื่อให้มั่นใจว่าการกระจายภาระงานเป็นธรรมและป้องกันการทำงานหนักเกินไป ระบุภาระงานที่อาจเกินกำลังหรือประเมิน FTE รายบุคคลเป็นประจำเพื่อตรวจหาสัญญาณของการหมดไฟหรือภาระงานที่มากเกินไป
หากจำนวน FTE เกินขีดจำกัดที่เหมาะสม ให้ดำเนินการปรับแก้ไข เช่น มอบหมายงานให้ผู้อื่น จ้างบุคลากรเพิ่มเติม หรือขยายระยะเวลาโครงการ
การสร้างงบประมาณโครงการที่สมจริง
คูณจำนวน FTE ที่ต้องการด้วยเงินเดือนเฉลี่ยสำหรับตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเพื่อประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรอย่างถูกต้อง
คำนึงถึงผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายทั่วไป และรวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นผลประโยชน์, ภาษี, และค่าใช้จ่ายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับแต่ละ FTE เพื่อสร้างงบประมาณที่ครอบคลุม
ติดตามการใช้จ่ายของคุณโดยการตรวจสอบค่าใช้จ่าย FTE ที่แท้จริงเทียบกับงบประมาณตลอดโครงการเพื่อระบุความเบี่ยงเบนที่อาจเกิดขึ้นและดำเนินการแก้ไข
การวัดประสิทธิภาพและความสามารถในการผลิตของทีม
วิเคราะห์ข้อมูล FTE โดยการเปรียบเทียบ FTE ที่วางแผนไว้กับ FTE ที่ใช้จริงเพื่อวัดประสิทธิภาพของทีมและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง ติดตามแนวโน้มประสิทธิภาพของคุณโดยการตรวจสอบข้อมูล FTE เพื่อระบุรูปแบบในผลผลิตของทีม ซึ่งจะช่วยในการวางแผนโครงการและการจัดสรรทรัพยากรในอนาคต
เปรียบเทียบการใช้ FTE ของทีมคุณกับเกณฑ์มาตรฐานในอุตสาหกรรมเพื่อประเมินประสิทธิภาพและระบุพื้นที่ที่อาจปรับปรุงได้
คุณยังสามารถใช้ข้อมูลที่อิงตาม FTE เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับขอบเขตของโครงการ การปรับงบประมาณ หรือการจัดสรรทรัพยากรใหม่
ทำให้การจัดการ FTE ของคุณง่ายขึ้นด้วย ClickUp
เมื่อคุณพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จาก Full-Time Equivalent แล้วให้คุณหาเครื่องมือการจัดการโครงการเพื่อช่วยคุณวางแผนและบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ClickUp คือเครื่องมือการจัดการโครงการที่สมบูรณ์แบบ—มันจะทำงานหนักเพื่อช่วยคุณในการประมาณการ, ติดตาม, และปรับปรุงการจัดสรรทรัพยากร
บันทึกเวลาทั้งหมดที่ทีมของคุณทำงานในภารกิจและโครงการต่างๆ อย่างถูกต้องโดยใช้ClickUp Time Tracker
ตัวอย่างเช่น เปรียบเทียบจำนวนพนักงานเทียบเท่าเต็มเวลา (FTE) ที่ประมาณการไว้กับจำนวนชั่วโมงที่บันทึกจริง เพื่อระบุความคลาดเคลื่อนของปริมาณงานและปรับปรุงการประมาณการในอนาคต
ปรับแต่งและจัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทมเพลตการจัดสรรเวลาของ ClickUpให้ตรงกับความต้องการการติดตาม FTE ของธุรกิจคุณโดยเฉพาะ เปรียบเทียบเวิร์กโฟลว์ระหว่างทีมและค้นหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการของคุณด้วยเทมเพลตการศึกษาเวลาของ ClickUp
สร้างฟิลด์ที่กำหนดเองเพื่อจัดเก็บและติดตามข้อมูล FTE ได้โดยตรงภายในงานและโครงการ เพื่อให้ข้อมูลเป็นระเบียบและเข้าถึงได้ง่าย
มองเห็นศักยภาพของทีมและปริมาณงานของแต่ละบุคคลผ่านClickUp Dashboardเพื่อให้มั่นใจว่าการกระจายงานเป็นธรรมและป้องกันการหมดไฟ กำหนดงานตามจำนวน FTE ที่มีอยู่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรและป้องกันการทำงานหนักเกินไป
นอกจากนี้ หากมีใครทำงานหนักเกินไป คุณสามารถใช้ ClickUp เพื่อป้องกันการมอบหมายงานเกินขีดความสามารถ โดยกำหนดขีดจำกัดความสามารถสำหรับสมาชิกแต่ละคนตามความพร้อมในการทำงานเต็มเวลา (FTE) ของพวกเขา
นอกจากนี้ ให้รวมฟิลด์กำหนดเองของ FTE ในคุณสมบัติแดชบอร์ดรายงานของ ClickUpเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มของปริมาณงาน ระบุจุดติดขัด และติดตามความคืบหน้า
คุณยังสามารถสร้างแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้เพื่อแสดงข้อมูล FTE ร่วมกับตัวชี้วัดต่างๆ เช่น อัตราการเสร็จสิ้นงานและไทม์ไลน์ของโครงการ แสดงข้อมูลในรูปแบบที่คุณต้องการ และแชร์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ในการดำเนินโครงการให้ประสบความสำเร็จ ผู้จัดการโครงการต้องเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ FTE ของพวกเขาการเลือกซอฟต์แวร์การจัดการโครงการที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณทำสิ่งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและในระดับที่ใหญ่ขึ้น