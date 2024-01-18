สรุปหนังสือ Extreme Ownership: แนวคิดสำคัญและข้อคิดที่ได้

Extreme Ownership, เขียนโดยอดีตนายทหารหน่วยซีลของกองทัพเรือ Jocko Willink และ Leif Babin เน้นย้ำว่าการเป็นผู้นำไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ แต่เป็นการเผชิญหน้ากับความกลัวและรับผิดชอบในสิ่งที่ทำ หากคุณยังไม่ได้อ่าน หรือไม่มีเวลาอ่านหนังสือทั้งเล่มในตอนนี้ สรุป Extreme Ownership นี้เหมาะสำหรับคุณ
หนังสือเล่มนี้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญเกี่ยวกับการเป็นผู้นำซึ่งได้มาจากประสบการณ์ของผู้เขียนในฐานะผู้นำระดับสูงของหน่วยปฏิบัติการพิเศษของกองทัพเรือ (Navy SEAL) หนังสือเล่มนี้ได้รับการพัฒนาขึ้นจากสถานการณ์ทางทหาร และเปรียบเทียบภารกิจทางทหารกับภารกิจทางอาชีพ โดยเน้นย้ำถึงบทเรียนที่ได้รับจากสนามรบ และสาธิตวิธีการนำบทเรียนเหล่านี้มาใช้เป็นหลักการในการเป็นผู้นำในธุรกิจ
เป็นคู่มือปฏิบัติสำหรับการสร้างทีมที่มีความยืดหยุ่น โดยปลูกฝังวัฒนธรรมของการเป็นเจ้าของและเสริมสร้างศักยภาพให้แต่ละบุคคลกล้าตัดสินใจ เรียนรู้จากความผิดพลาด และเอาชนะอุปสรรคต่างๆ
แต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องนั้น
⏰ สรุป 60 วินาที
Extreme Ownership เป็นคู่มือการเป็นผู้นำที่ผ่านการทดสอบในสนามรบ ซึ่งสร้างขึ้นจากประสบการณ์ของผู้เขียนในฐานะนายทหารหน่วยซีลของกองทัพเรือสหรัฐฯ หนังสือเล่มนี้สอนว่าการเป็นผู้นำคือการรับผิดชอบอย่างเต็มที่ การตัดสินใจอย่างเด็ดขาด และการมอบอำนาจให้ทีมสามารถประสบความสำเร็จได้
ประเด็นสำคัญ:
- ยอมรับความเป็นเจ้าของอย่างสุดขั้ว: รับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อทุกสิ่งทุกอย่างในขอบเขตของคุณ
- ไม่มีทีมที่แย่ มีแต่ผู้นำที่แย่: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมสร้างทีมที่ยอดเยี่ยมผ่านการฝึกอบรมและความรับผิดชอบ
- ตรวจสอบอัตตาของคุณ: ความถ่อมตนส่งเสริมความร่วมมือและการตัดสินใจที่ดีขึ้น
- จัดลำดับความสำคัญและดำเนินการ: มุ่งเน้นไปที่งานที่สำคัญที่สุดและดำเนินการอย่างเด็ดขาด
- กระจายอำนาจการสั่งการ: เสริมพลังให้ทีมของคุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูล
- ทำให้ทุกอย่างเรียบง่าย: การสื่อสารที่ชัดเจนและกระชับช่วยขจัดความสับสน
- ปิดบังและเคลื่อนที่: สนับสนุนเพื่อนร่วมทีมและทำงานเป็นหนึ่งเดียว
- เป็นแบบอย่างที่ดี: การกระทำสำคัญกว่าคำพูด
- เป็นพายุ: รับมือกับความท้าทายอย่างตรงไปตรงมาด้วยความอดทนและความมุ่งมั่น
นำแนวคิด Extreme Ownership ไปสู่การปฏิบัติด้วย ClickUpClickUp ช่วยให้ทีมนำหลักการความเป็นผู้นำเหล่านี้ไปใช้ผ่านการตั้งเป้าหมายอย่างเป็นระบบ เครื่องมือการทำงานร่วมกัน และการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
การเป็นเจ้าของอย่างสุดขั้ว: สรุปหนังสือแบบกระชับ
หนังสือเล่มนี้เป็นพิมพ์เขียวที่ผ่านการทดสอบในสนามรบสำหรับผู้นำและผู้ที่มีความใฝ่ฝันจะเป็นผู้นำ ไม่ว่าคุณจะเป็นซีอีโอที่นำพาบริษัทผู้จัดการโครงการที่นำทีม หรือแม้แต่บุคคลทั่วไปที่มุ่งมั่นพัฒนาตนเอง Extreme Ownership นำเสนอหลักการที่เปลี่ยนแปลงชีวิตซึ่งสามารถปฏิวัติวิธีการดำเนินชีวิตและการทำงานของคุณได้อย่างสิ้นเชิง
นี่เป็นการเตือนที่สำคัญว่าผู้นำที่แข็งแกร่งที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อพวกเขารับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการกระทำของตนเองและทีมของพวกเขา
ผู้เขียนเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรับผิดชอบในการส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเติบโตและการเรียนรู้สำหรับผู้นำระดับแนวหน้า หนังสือยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการ "ช่วยเหลือและก้าวไปข้างหน้า" โดยมุ่งเน้นความสำเร็จร่วมกันเป็นทีมมากกว่าการแข่งขันภายใน
หลักการของ "ให้ความสำคัญและดำเนินการ" ก็เป็นแนวทางสำหรับนักวิชาชีพรุ่นใหม่ในการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ความกดดัน: ส่งเสริมให้พวกเขามุ่งเน้นไปที่งานที่มีความสำคัญสูงสุดและสื่อสารให้ทีมโครงการเข้าใจอย่างชัดเจน
หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงความสำคัญของการคาดการณ์และลดความเสี่ยงผ่านการวางแผนอย่างรอบคอบและการดำเนินการที่แข็งแกร่ง. นี่คือข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมอีกเก้าข้อที่คุณสามารถได้รับจากการอ่านหนังสือเล่มนี้.
ประเด็นสำคัญจากหนังสือ Extreme Ownership โดย Jocko Willink และ Leif Babin
ไม่ว่าคุณกำลังเผชิญกับความท้าทายในการทำงานหรือปัญหาในชีวิตประจำวัน หนังสือเล่มนี้จะสอนคุณถึงวิธีการรับผิดชอบในทุกสถานการณ์ ตั้งแต่ภารกิจของหน่วยซีลไปจนถึงห้องประชุมในสำนักงาน หลักการยังคงเหมือนเดิม: ผู้นำต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจที่ดีและไม่ดีของตนเอง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ อย่าโทษปัจจัยภายนอก แต่ให้มองเข้าไปภายในและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
มาแยกย่อยแนวคิดหลักและข้อคิดสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ เพื่อช่วยให้คุณเอาชนะอุปสรรคในการทำงานหรือชีวิตของคุณ
มีบทเรียนชีวิตที่หนักแน่นถึงเก้าบทที่คุณสามารถเรียนรู้ได้จากหนังสือเล่มนี้ เราได้อธิบายแต่ละบทไว้แล้ว
1. ยอมรับความรับผิดชอบอย่างเต็มที่
รับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อทุกสิ่งทุกอย่างในขอบเขตของคุณ. นี่ไม่ใช่การโทษตัวเองหรือสมาชิกทีมของคุณสำหรับความผิดพลาด. การมีความรับผิดชอบสูงคือรากฐานของการเติบโตและความก้าวหน้า. การโยนความผิดคือพิษ; ความรับผิดชอบคือยาแก้พิษ.
การบ่นไม่ได้แก้ปัญหา ดังนั้นให้มุ่งเน้นไปที่การค้นหาวิธีแก้ไขและลงมือทำ ผู้นำที่มีประสิทธิภาพคือผู้ที่ทำให้งานสำเร็จ ไม่ใช่ผู้ที่หาข้อแก้ตัว
เคล็ดลับอย่างรวดเร็ว: รับผิดชอบ 100% ต่อทุกสิ่งทุกอย่างในขอบเขตของคุณ รวมถึงความล้มเหลว ความสำเร็จ และการกระทำของสมาชิกในทีมของคุณ
2. ไม่มีทีมที่แย่ มีแต่ผู้นำที่แย่
การนำที่อ่อนแอส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพต่ำ การทำงานไม่เป็นระบบ และการโยนความผิด ผู้นำที่เข้มแข็งจะมอบอำนาจและฝึกอบรมสมาชิกในทีม พร้อมทั้งรับผิดชอบในการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูง
เคล็ดลับสั้น ๆ: หากทีมของคุณไม่ทำผลงานได้ดี ให้ตรวจสอบตัวเอง คุณทำอะไรผิดพลาดในฐานะผู้นำบ้าง? คุณสามารถปรับปรุงได้อย่างไร?
3. ตรวจสอบอัตตาของคุณ
ปล่อยวางผลประโยชน์ส่วนตัว แผนการ และความคิดว่าตัวเองสำคัญ ภารกิจสำคัญกว่าอีโก้ของคุณ ความเป็นผู้นำที่ถ่อมตนสร้างความไว้วางใจและส่งเสริมการทำงานร่วมกัน
เคล็ดลับด่วน: หยุดรับเรื่องต่างๆ มาใส่ใจหรือกังวลเกี่ยวกับศักดิ์ศรีของตัวเอง วางภารกิจไว้เป็นอันดับแรก
4. จัดลำดับความสำคัญและดำเนินการ
ตัดผ่านเสียงรบกวนและมุ่งเน้นไปที่งานสำคัญเพียงไม่กี่อย่างที่จะขับเคลื่อนความก้าวหน้า ความสำเร็จขึ้นอยู่กับการจัดลำดับความสำคัญที่ชัดเจนและการลงมือทำอย่างเด็ดขาด นี่คือจุดที่การวางแผนเชิงรุกมีบทบาทสำคัญ คุณต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณก่อนที่จะพร้อม "ลงสนาม" การคิดล่วงหน้าช่วยให้คุณสามารถเตรียมตัวรับมือกับความเสี่ยงและจัดการกับมันอย่างมีกลยุทธ์
เคล็ดลับด่วน: ลงมือทำด้วยความแม่นยำเฉียบคมเหมือนหน่วยซีลขณะปฏิบัติภารกิจ
5. การกระจายอำนาจการสั่งการ
ผู้นำสร้างผู้นำ ไม่ใช่ผู้ตาม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ คุณต้องไว้วางใจทีมของคุณ ให้พวกเขาตัดสินใจและอนุญาตให้พวกเขารับผิดชอบต่อการตัดสินใจนั้น
เคล็ดลับอย่างรวดเร็ว: ให้แน่ใจว่าทุกคนในทีมเข้าใจภารกิจของทีมและบทบาทของตนในนั้น
6. ทำให้ทุกอย่างเรียบง่าย
Extreme Ownership เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสื่อสารที่ชัดเจนและกระชับ ผู้นำได้รับการสนับสนุนให้หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เฉพาะและความคลุมเครือ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจบทบาทและเป้าหมายของตนเองอย่างชัดเจน ความชัดเจนนี้ช่วยให้กระบวนการต่างๆ ง่ายขึ้นและขจัดความสับสน ลดการสูญเสียเวลาและความพยายาม
เคล็ดลับอย่างรวดเร็ว: มีแนวทางที่เรียบง่ายในการเป็นผู้นำและการแก้ปัญหา
7. ปิดฝาและเคลื่อนย้าย
สนับสนุนเพื่อนร่วมทีมของคุณไม่ว่าพวกเขาจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวก็ตาม หลักการผู้นำนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานเป็นทีมการร่วมมือกัน และการยอมรับในผลงานของสมาชิกทุกคนเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จ
เคล็ดลับสั้น ๆ: อย่าทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเรียนรู้จากประสบการณ์ของกันและกัน
8. เป็นผู้นำด้วยการเป็นแบบอย่าง
การกระทำสำคัญกว่าคำพูด จงเป็นตัวอย่างของค่านิยมที่คุณต้องการให้ทีมของคุณยึดถือ ความซื่อสัตย์ ความยืดหยุ่น และความรับผิดชอบเริ่มต้นจากผู้นำ
เคล็ดลับสั้น ๆ: ยอมรับข้อผิดพลาดของคุณ, เรียนรู้จากมัน, และแสดงความรับผิดชอบ. ทีมของคุณจะทำตามอย่าง.
9. เป็นพายุ
เผชิญกับความท้าทายด้วยทัศนคติเชิงบวกและการลงมือทำอย่างไม่หยุดยั้ง อย่ารอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบ จงริเริ่ม ฝ่าฟันอุปสรรค และหาหนทางสู่ชัยชนะ
เคล็ดลับสั้น ๆ: อย่ากลัวการตัดสินใจที่ไม่สมบูรณ์แบบ. การไม่ตัดสินใจนั้นแย่กว่า—มันนำไปสู่การไม่ทำอะไรและการหยุดนิ่ง.
คุณจะทำอะไรได้อีกในฐานะผู้นำ?
- เริ่มต้นที่ตัวคุณเอง: ก่อนที่จะโทษผู้อื่น ให้ถามตัวเองว่าคุณสามารถทำอะไรได้แตกต่างออกไปบ้าง
- สื่อสารอย่างชัดเจน: แสดงเป้าหมาย ความคาดหวัง และขอบเขตอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
- ยอมรับความไม่สบายใจ: ก้าวออกจากเขตความสบายของคุณและท้าทายตัวเองและทีมของคุณ
- เรียนรู้จากความผิดพลาด: วิเคราะห์ความล้มเหลว ระบุบทเรียนที่ได้รับ และนำไปปรับปรุง
- เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์เลวร้ายที่สุด: วางแผนรับมือกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นและมีแผนสำรองไว้พร้อมใช้งาน
- เฉลิมฉลองชัยชนะ: ยอมรับและให้รางวัลแก่ความสำเร็จของทีม ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่
- สร้างความไว้วางใจ: ซื่อสัตย์ โปร่งใส และสม่ำเสมอในการกระทำของคุณ
คุณสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ได้อย่างไร?
"Extreme Ownership" เป็นปรัชญาการเป็นผู้นำที่ท้าทายแต่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า ด้วยการนำหลักการและวิธีปฏิบัติของมันมาใช้ คุณสามารถพัฒนาวินัย ความกล้าหาญ และความรับผิดชอบที่จำเป็นสำหรับประสิทธิภาพสูงสุดในทุกสถานการณ์
นี่คือวิธีการ:
- เหนือสนามรบ: หลักการของ Extreme Ownership สามารถนำไปใช้ได้ในบทบาทผู้นำทุกระดับ ตั้งแต่ CEO ผู้จัดการ ไปจนถึงผู้ปกครองและโค้ช
- ความท้าทายสากล: หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงความท้าทายสากลของมนุษย์ เช่น ความกลัว ความสงสัย และความไม่แน่นอน พร้อมนำเสนอแนวทางในการเอาชนะสิ่งเหล่านี้
- การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพสูง: ด้วยการนำแนวคิด Extreme Ownership มาใช้ คุณสามารถสร้างทีมที่มีวินัย มุ่งมั่น และมีความสามารถในการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
โดยสรุป Extreme Ownership ไม่ใช่แค่หนังสือเล่มหนึ่ง แต่เป็นคู่มือสำหรับผู้นำที่อยู่แนวหน้า ดังนั้น คว้าบู๊ตคู่ใจในเชิงเปรียบเทียบของคุณ เข้าใจหลักการเหล่านี้ให้ลึกซึ้ง และมุ่งหน้าไปข้างหน้า ดังที่วิลลิงค์และบาบินประกาศไว้ ความเป็นผู้นำที่แท้จริงเริ่มต้นจากการเป็นเจ้าของอย่างสุดขั้ว 🙌
💡📚 ชอบอ่านเรื่องนี้ไหม?
คำคมยอดนิยมเกี่ยวกับ Extreme Ownership
ไม่ว่าคุณจะเป็นซีอีโอที่นำพาบริษัท ผู้จัดการโครงการที่นำทีม หรือใครก็ตามที่มุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง คำคม Extreme Ownership เหล่านี้จะเปลี่ยนวิธีที่คุณมองชีวิตและการทำงาน
"วินัยเท่ากับเสรีภาพ"
มนต์นี้สะท้อนถึงความเชื่อของผู้เขียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างวินัยกับเสรีภาพ การรักษาวินัยในระดับสูงในนิสัยส่วนตัว, กิจวัตรการทำงาน, หรือการตัดสินใจ นำไปสู่เสรีภาพที่มากขึ้น
ตัวอย่างเช่น วินัยในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอและรักษาคำมั่นสัญญา จะช่วยให้คุณควบคุมสถานการณ์ของตนเองได้ ส่งผลให้คุณสามารถเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
"มันไม่ใช่สิ่งที่คุณเทศนา แต่มันคือสิ่งที่คุณยอมรับ"
คำพูดนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการกระทำมากกว่าคำพูด โดยเน้นว่าผู้นำถูกกำหนดโดยพฤติกรรมที่พวกเขาอนุญาตให้เกิดขึ้นภายในทีมของพวกเขา
ผู้เขียนเน้นย้ำว่าการพูดถึงหลักการและค่านิยมเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ ผู้นำต้องดำเนินการอย่างจริงจังในการบังคับใช้และยึดมั่นในมาตรฐานเหล่านี้ โดยไม่ยอมรับพฤติกรรมที่ขัดต่อจริยธรรมที่กำหนดไว้ นี่คือการเรียกร้องให้มีความจริงใจ โดยกระตุ้นให้ผู้นำปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับความเชื่อที่ตนได้ประกาศไว้
ในบริบทของ Extreme Ownership คำพูดนี้เน้นย้ำแนวคิดที่ว่าผู้นำต้องเป็นแบบอย่างและกำหนดมาตรฐานที่ส่งผลต่อทั้งทีม ผลลัพธ์ ไม่ว่าจะดีหรือร้าย ทำหน้าที่เป็นกลไกการให้ข้อเสนอแนะที่หล่อหลอมพฤติกรรมของทีมและเสริมสร้างมาตรฐานความเป็นเลิศที่ผู้นำระดับสูงได้กำหนดไว้
"ผู้คนไม่ติดตามหุ่นยนต์" 🤖
วิลลิงค์และบาบินระบุว่าผู้นำที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่เครื่องจักรที่ไร้อารมณ์ แต่พวกเขาสามารถเชื่อมต่อกับทีมของตนได้ในระดับส่วนตัว คำกล่าวนี้เน้นย้ำว่าการเป็นมนุษย์ที่แท้จริงและสามารถเข้าถึงได้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเป็นผู้นำ
โดยการยอมรับด้านมนุษย์ของภาวะผู้นำ คุณสามารถสร้างความไว้วางใจ ความเห็นอกเห็นใจ และความสามัคคีภายในทีมของคุณได้ ผู้เขียนขอสนับสนุนให้คุณเป็นคนที่จริงใจ เข้าใจ และตอบสนองต่ออารมณ์และความต้องการของสมาชิกในทีมของคุณ
"จำไว้ว่า: ศัตรูก็มีสิทธิ์ออกเสียง"
คำพูดนี้เตือนเราอย่างชัดเจนว่า ในทุกภารกิจหรือสถานการณ์ มีปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้ มันตอกย้ำถึงธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดเดาได้ของความท้าทายและความจำเป็นในการปรับตัวในภาวะผู้นำ
แม้จะมีแผนและกลยุทธ์แล้วก็ตาม ในฐานะผู้นำ คุณต้องยังคงระมัดระวังและยืดหยุ่นอยู่เสมอ โดยตระหนักว่าสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหรือการต่อต้านอาจส่งผลกระทบต่อผลลัพธ์ได้
แนวคิดนี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความยืดหยุ่น การวางแผนสำรอง และความสามารถในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตามพลวัตที่เปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
หากคุณชอบสรุป Extreme Ownership นี้ คุณอาจสนใจStart with WhyและThe 7 Habits of Highly Effective People ด้วย ลองอ่านดูนะครับ/ค่ะ
การประยุกต์ใช้แนวคิดหลักของการเป็นเจ้าของอย่างสุดขั้วด้วย ClickUp
พร้อมที่จะเปลี่ยนกลยุทธ์ในสนามรบให้กลายเป็นชัยชนะในชีวิตประจำวันหรือไม่? ใช้ ClickUp เป็นศูนย์บัญชาการดิจิทัลสำหรับการทำงานและการจัดการโครงการของคุณ
นี่คือวิธีที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากฟีเจอร์ที่มีใน ClickUp เพื่อนำแนวคิด "Extreme Ownership" ไปปฏิบัติจริง:
ปรับเป้าหมายของทีมให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ ClickUp
Extreme Ownership เน้นย้ำถึงเป้าหมายที่ชัดเจนและจุดมุ่งหมายร่วมกันClickUp Goals ช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนทั้งในระดับทีมและระดับบุคคล เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนเข้าใจตรงกันและทำงานไปสู่เป้าหมายร่วมกัน ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ แม้แต่กับทีมขนาดใหญ่ที่มีโครงการซับซ้อน
เสริมพลังให้แต่ละบุคคลด้วยฟีเจอร์ของ ClickUp
Extreme Ownership เติบโตบนพื้นฐานของการสื่อสารที่เปิดกว้างและความโปร่งใสClickUp Dashboardsเป็นศูนย์กลางที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลอัปเดตของโครงการ ความคืบหน้าของทีม และตัวชี้วัดประสิทธิภาพของแต่ละบุคคลได้
มองเห็นงานของคุณในแบบที่คุณต้องการด้วยกระดานคัมบัง, รายการ,ปฏิทิน,แผนภูมิแกนต์ และอื่นๆ อีกมากมาย อำนวยความสะดวกในการทำงานเป็นทีมที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วยการทำงานอัตโนมัติสำหรับงานที่ทำซ้ำๆ, การส่งการแจ้งเตือนและการจัดการขั้นตอนการทำงานด้วยเครื่องมือการทำงานอัตโนมัติที่มีอยู่ในตัวของ ClickUp
สิ่งนี้ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจและความรับผิดชอบ เนื่องจากทุกคนสามารถเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นและผลกระทบจากการมีส่วนร่วมของตนต่อภาพรวมได้
ให้ข้อเสนอแนะด้วยความคิดเห็นและ Pulse ของ ClickUp
Extreme Ownership เน้นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและการเรียนรู้ฟีเจอร์ความคิดเห็นของ ClickUp ช่วยให้คุณรวบรวมความคิดเห็นของทีมและระบุพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
สิ่งนี้ส่งเสริมวัฒนธรรมของการให้ข้อเสนอแนะอย่างเปิดเผยและการเติบโต ซึ่งช่วยให้แต่ละบุคคลสามารถเรียนรู้จากกันและกัน และแสวงหาวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง
สร้างความสามัคคีด้วย ClickUp Chat และกระดาน Kanban
Extreme Ownership ให้ความสำคัญกับความสามัคคีในทีมและความรับผิดชอบร่วมกันClickUp Chatช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ ในขณะที่ClickUp Kanban boardsนำเสนอภาพรวมของกระบวนการทำงานในรูปแบบที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน
คุณยังสามารถสร้างกระบวนการทำงานที่ราบรื่นได้โดยเชื่อมต่อ ClickUp กับเครื่องมือที่คุณชื่นชอบ เช่น Slack, Google Drive และ Zoom ซึ่งช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถเห็นงานของตนเองควบคู่ไปกับงานของผู้อื่นและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองได้ สิ่งนี้ช่วยสร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวและความไว้วางใจ รวมถึงส่งเสริมให้สมาชิกในทีมสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจซึ่งกันและกัน
จัดลำดับความสำคัญและดำเนินการด้วยรายการและสปรินต์ของ ClickUp
Extreme Ownership ให้คุณค่ากับการตัดสินใจและการจัดลำดับความสำคัญ.ClickUp Listsมอบวิธีการที่ง่ายแต่ทรงพลังในการจัดระเบียบและจัดลำดับความสำคัญของงาน.
ClickUp Sprintsช่วยจัดโครงสร้างการทำงานให้ชัดเจนยิ่งขึ้นด้วยการกำหนดช่วงเวลาการทำงานที่มีกรอบเวลาชัดเจน และมุ่งเน้นพลังงานของทีมให้บรรลุเป้าหมายเฉพาะภายในระยะเวลาที่กำหนด สิ่งนี้ช่วยสร้างวัฒนธรรมแห่งการลงมือทำและการปฏิบัติจริง ทำให้มั่นใจว่าสมาชิกทุกคนในทีมทุ่มเทให้กับภารกิจเชิงกลยุทธ์ที่อยู่ตรงหน้า
เรียนรู้จากความล้มเหลวด้วย ClickUp Reporting และ Retrospectives
แนวคิด Extreme Ownership มองความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเติบโตรายงาน ClickUpมอบข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของทีม ระบุจุดแข็งและพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง ใช้เทมเพลตการทบทวนและคุณสมบัติการประชุมของ ClickUpเพื่ออำนวยความสะดวกในการสนทนาที่เปิดกว้างและตรงไปตรงมา และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้เกี่ยวกับความล้มเหลว การเรียนรู้จากความผิดพลาด และการปรับปรุงในอนาคต
โดยการผสานคุณสมบัติการจัดการโครงการของ ClickUpเข้ากับการดำเนินงานของคุณ คุณสามารถสร้างแพลตฟอร์มที่ส่งเสริมหลักการของ Extreme Ownership อย่างต่อเนื่อง
จากการกำหนดลำดับความสำคัญที่ชัดเจนไปจนถึงการส่งเสริมความเป็นเจ้าของส่วนบุคคล การสื่อสารแบบเปิด และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ClickUp สามารถเป็นพันธมิตรดิจิทัลของคุณในการยกระดับทีมของคุณไปอีกขั้น
เหนือกว่าเครื่องมือ: การนำแนวคิด Extreme Ownership มาใช้ในทางปฏิบัติ
โปรดจำไว้ว่า Extreme Ownership คือการเดินทาง ไม่ใช่จุดหมายปลายทาง ด้วยการปฏิบัติตามหลักการและใช้เครื่องมืออย่าง ClickUp คุณสามารถเสริมสร้างศักยภาพให้ทีมบรรลุเป้าหมายร่วมกันได้ ด้วย ClickUp คุณสามารถจัดการงาน ทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ และสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณจะได้รับเครื่องมือที่จำเป็นทั้งหมดในการนำหลักการความเป็นผู้นำไปใช้ตามที่คุณต้องการ
พร้อมที่จะสัมผัสความแตกต่างของ ClickUp หรือยัง?
ลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้ฟรีวันนี้ และชมว่าแพลตฟอร์มทรงพลังนี้สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของคุณได้ 🎉