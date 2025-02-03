10 ซอฟต์แวร์จัดการคดีความทางกฎหมายที่ดีที่สุดในปี 2025

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย คุณต้องรับมือกับโครงการที่หลากหลายอยู่เสมอ—ตั้งแต่การต่อสู้ในศาลไปจนถึงการนำทางให้กับการควบรวมกิจการของบริษัท การเจรจาต่อรองข้อตกลงด้านอสังหาริมทรัพย์ และการรักษาทรัพย์สินของครอบครัวผ่านการวางแผนมรดก
มันอาจกลายเป็นเรื่องที่หนักหนาได้—การจัดการงานด้วยตนเอง, การต่อสู้กับกำหนดเวลา, และการกังวลเกี่ยวกับการทำผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง
แต่ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการกรณี คุณสามารถป้องกันข้อผิดพลาด ปัญหาด้านความปลอดภัย และปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้
ไม่ว่าคุณจะอยู่ในห้องพิจารณาคดี จัดการดีลใหญ่ หรือปกป้องมรดกของครอบครัว ซอฟต์แวร์จัดการคดีคือผู้ช่วยด้านกฎหมายของคุณ มันจัดการกำหนดเวลา จัดระเบียบเอกสาร ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และแจ้งให้ลูกค้าทราบ—ทั้งหมดนี้ในแพ็คเกจดิจิทัลเดียว
เราได้รวบรวมซอฟต์แวร์การจัดการคดีที่ดีที่สุด 10 อันดับสำหรับทนายความในปี 2024 พร้อมที่จะทำให้การจัดการคดีของคุณง่ายขึ้น!
ซอฟต์แวร์การจัดการกรณีคืออะไร?
ซอฟต์แวร์การจัดการกรณีเป็นเครื่องมือเฉพาะทางที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงและทำให้การจัดการกรณี งาน และกระบวนการต่างๆ ภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและอัตโนมัติ เป็นแพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับการติดตาม จัดระเบียบ และทำงานร่วมกันในกรณีหรือโครงการต่างๆ ซึ่งมักใช้ในสาขาต่างๆ เช่น กฎหมาย การดูแลสุขภาพ งานสังคมสงเคราะห์ และการสนับสนุนลูกค้า
ซอฟต์แวร์นี้มักจะมีคุณสมบัติเช่น การติดตามคดี, การจัดการเอกสาร, การทำงานอัตโนมัติ, และเครื่องมือสื่อสาร, เพื่อจัดการและติดตามความคืบหน้าของคดี.
ประโยชน์ของซอฟต์แวร์การจัดการกรณีคืออะไร?
ซอฟต์แวร์การจัดการกรณีมีประโยชน์หลากหลายที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์กร ข้อได้เปรียบหลักบางประการได้แก่:
- เพิ่มประสิทธิภาพ: ซอฟต์แวร์การจัดการกรณีช่วยอัตโนมัติงานและกระบวนการ ลดความพยายามในการทำงานด้วยตนเอง และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยรวม
- การปรับปรุงการร่วมมือ: ซอฟต์แวร์ให้บริการแพลตฟอร์มกลางสำหรับการร่วมมือของทีม ซึ่งช่วยให้การสื่อสารและการประสานงานในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเคสดีขึ้น
- การจัดการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น: คุณสมบัติการจัดการเอกสารแบบรวมศูนย์ช่วยให้จัดระเบียบและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ส่งผลให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและลดความเสี่ยงในการสูญหายของข้อมูล
- ความรับผิดชอบและการติดตาม: เครื่องมือติดตามกรณีช่วยให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าของกรณี, มอบหมายงาน, และกำหนดเส้นตาย, ส่งเสริมความรับผิดชอบและความโปร่งใสภายในทีม
- การประหยัดค่าใช้จ่าย: ระบบอัตโนมัติ, กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ, และระบบการทำงานที่ได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสม ช่วยลดค่าใช้จ่ายในแง่ของเวลา, ทรัพยากร, และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์การจัดการกรณี
การเลือกซอฟต์แวร์การจัดการคดีทางกฎหมายที่ดีที่สุดสำหรับสำนักงานกฎหมายของคุณเป็นก้าวแรกในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล มันเกี่ยวกับการค้นหาสิ่งที่เหมาะสมที่สุด ตั้งแต่เครื่องมือไปจนถึงการส่งมอบ เพื่อให้ทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่น
นี่คือปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาเมื่อเลือกระบบการจัดการเคส:
- คุณสมบัติที่แข็งแกร่ง: เลือกซอฟต์แวร์ที่มีฟังก์ชันที่จำเป็น รวมถึงการทำงานร่วมกัน, การจัดการโครงการ, การจัดการลูกค้า, การจัดการผู้ติดต่อ, และคุณสมบัติ การติดตามเวลาของทนายความ
- ใช้งานง่าย: ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมต้องติดตั้งง่ายและมีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย ไม่รกตา
- การกำหนดราคา: พิจารณาซอฟต์แวร์ที่มีราคาที่ยืดหยุ่นและเหมาะกับงบประมาณของคุณ
- ความสามารถในการขยายตัว: ควรมีคุณสมบัติที่ช่วยให้กระบวนการทางธุรกิจง่ายขึ้นและสามารถขยายตัวตามการเติบโต
- การผสานรวมเครื่องมือ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ ที่ทีมของคุณใช้ได้อย่างราบรื่น รวมถึงระบบ CRM, ซอฟต์แวร์สื่อสาร และแอปพลิเคชันการจัดการความรู้
- การรายงานและการวิเคราะห์: ควรสามารถติดตามความคืบหน้าของคดีทางกฎหมาย ระบุจุดติดขัด และรับรองการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
10 อันดับซอฟต์แวร์การจัดการกรณีที่ดีที่สุดที่ควรใช้ในปี 2024
1. คลิกอัพ
ClickUpครองอันดับ หนึ่งในรายชื่อแอปพลิเคชันการจัดการงานและสำนักงานที่ดีที่สุดในปี2024 สามารถใช้เป็นซอฟต์แวร์จัดการวงจรสัญญาได้อีกด้วย แบบฟอร์มของ ClickUp เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการรับลูกค้าใหม่ สำนักงานกฎหมายและทนายความสามารถใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติที่น่าประทับใจ รวมถึงฟีเจอร์การจัดการโครงการกฎหมายของ ClickUp ซึ่งช่วยให้การจัดการงานในองค์กรเป็นเรื่องง่ายขึ้น
ClickUp ช่วยให้กระบวนการรับข้อเสนอแนะจากการสนทนากับลูกค้าและผู้ใช้บริการของคุณเป็นเรื่องง่าย ปรับแต่งเทมเพลตการจัดการ เช่น แผนปฏิบัติการการจัดการกรณีสำหรับธุรกิจทุกขนาด ปลดล็อกศักยภาพเต็มรูปแบบของ ClickUp Docsเพื่อปฏิวัติการสร้างเอกสารและการทำงานร่วมกันภายในทีมของคุณ
ผู้ช่วยAI ของ ClickUpช่วยในกระบวนการสื่อสาร รวมถึงการร่างอีเมล รายงาน ฯลฯกระดานไวท์บอร์ดของ ClickUpช่วยในการมองเห็นแนวคิด จึงส่งเสริมการปฏิบัติในการทำงานร่วมกันของทีมอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยรวมแล้ว ClickUp เป็นเครื่องมือที่มีการแข่งขันสูงซึ่งทุกสำนักงานกฎหมายควรพิจารณาสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การปรับปรุงการโต้ตอบระหว่างลูกค้ากับทนายความ การติดตามเวลา และอื่นๆ อีกมากมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ระบบอัตโนมัติ: ClickUp AI จัดการงานที่ทำซ้ำและลดความเสี่ยงจากข้อผิดพลาดของมนุษย์
- งานใน ClickUp: มอบหมายงานให้สมาชิกในทีมพร้อมกำหนดเส้นตายและลำดับความสำคัญที่ชัดเจน และติดตามความคืบหน้าแบบเรียลไทม์
- ClickUp Forms: รวบรวมข้อมูลลูกค้าและรายละเอียดเคสผ่านพอร์ทัลลูกค้าที่ปลอดภัย
- แดชบอร์ดและมุมมองที่ปรับแต่งได้: สร้างแดชบอร์ดตามความต้องการของคุณเพื่อดูข้อมูลที่คุณต้องการได้ในทันที และแชร์กับทีมของคุณเพื่อเพิ่มการมองเห็นที่ดีขึ้น
- ClickUp Docs: สร้างและแชร์เอกสาร, ตารางคำนวณ, และการนำเสนอได้โดยตรงใน ClickUp, ไม่ต้องสลับไปมาระหว่างเครื่องมือต่าง ๆ
- มุมมองการแชท: แชทกับสมาชิกในทีมได้ทันทีโดยไม่ต้องออกจาก ClickUp ทำให้การสื่อสารและบริบทอยู่ในที่เดียว
- การปรับให้เป็นส่วนตัว: ปรับแต่งขั้นตอนการทำงานของคุณให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ
- การติดตาม: ติดตามความคืบหน้าของทีมและจัดการลูกค้าได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เวอร์ชันมือถือไม่มีความแข็งแกร่งเท่า เนื่องจากคุณสมบัติบางอย่างบนเว็บอาจไม่สามารถใช้งานได้
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- องค์กร: ราคาตามความต้องการ
- ClickUp Brain: พร้อมใช้งานในแผนชำระเงินทุกประเภท สำหรับสมาชิก $5 ต่อ Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,500 รายการ)
2. แอปเปียน
Appian เป็นซอฟต์แวร์จัดการกรณีแบบไม่ต้องเขียนโค้ดที่จัดการกระบวนการทางกฎหมาย กรณี และกิจกรรมของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ต่างจากเครื่องมือการจัดการเคสอื่น ๆ Appian นำเสนอการผสมผสานของเทคนิคการจัดการกระบวนการเช่น Lean หรือ Six Sigma พร้อมระบบอัตโนมัติเพื่อช่วยให้กระบวนการจัดการเคสเป็นไปอย่างราบรื่น
นอกจากนี้ Appian ยังผสานการทำงานกับแหล่งข้อมูลและระบบต่าง ๆ เช่น Salesforce, SAP, Microsoft และ Oracle ทำให้การเข้าถึงข้อมูลข้ามแพลตฟอร์มเป็นไปอย่างราบรื่น
คุณสมบัติเด่นของ Appian
- เทคนิคการจัดการกระบวนการ: Appian นำเสนอการอัตโนมัติด้วยเทคนิคเช่น Lean หรือ Six Sigma
- ความสามารถในการปรับแต่ง: เข้าถึงฟีเจอร์ที่ช่วยในการสร้างและปรับใช้แอปพลิเคชันที่กำหนดเองสำหรับงานทางกฎหมายต่างๆ
- การอัปเกรด: เปิดตัวฟังก์ชันการทำงานใหม่ทุกไตรมาส เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ
- ความสามารถในการจ่าย: ทดลองใช้ฟรีพร้อมเดโม การเรียนรู้แบบมีทิศทาง และพื้นที่เก็บข้อมูลไม่จำกัด
ข้อจำกัดของแอปเปียน
- แผนการกำหนดราคาไม่ชัดเจน ทำให้กระบวนการไม่โปร่งใส
- ผู้ใช้มักร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาด้านประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ รวมถึงเวลาในการโหลดที่ช้า การอัปเดตบ่อยและไม่จำเป็น ข้อบกพร่อง และปัญหาขัดข้อง
- การจัดการข้อมูลที่ไม่ดีเนื่องจากเครื่องมือไม่สามารถรองรับปริมาณข้อมูลมหาศาลได้
ราคาของแอปเปียน
- แผนฟรี: เข้าถึงเต็มรูปแบบและการเรียนรู้แบบกำหนดเอง
- การใช้งาน: ราคาตามตกลง
- แพลตฟอร์ม: ราคาตามตกลง
- ไม่จำกัด: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของแอปเปียน
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
3. CASEpeer
CASEpeer เป็นซอฟต์แวร์จัดการคดีความทางกฎหมายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทนายความด้านคดีอุบัติเหตุส่วนบุคคล
สำนักงานกฎหมายและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสามารถเข้าถึงคุณสมบัติที่จำเป็น เช่น การติดตามคดี การผสานปฏิทิน การจัดการงานอัตโนมัติ รายงานการระงับข้อพิพาท เครื่องมือการดำเนินคดี และระบบความปลอดภัยและการจัดเก็บเอกสารชั้นนำ
คุณสมบัติเด่นของ CASEpeer
- การติดตามกรณี: ติดตามค่าใช้จ่าย, ประสิทธิภาพ, และข้อมูลเชิงลึก และสร้างรายงานได้อย่างราบรื่น
- เทมเพลต: เข้าถึงเทมเพลตรายงานสำเร็จรูปกว่า 50 แบบ
- การผสานรวม: ผสานรวมกับเครื่องมือยอดนิยม เช่น Outlook, QuickBooks และ Dropbox
- ปรับตัวได้: เหมาะที่สุดสำหรับทนายความด้านการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือสำนักงานกฎหมาย
ข้อจำกัดของ CASEpeer
- ไม่มีแอปพลิเคชันมือถือแบบเนทีฟสำหรับอุปกรณ์ Android และ iOS
- ไม่รองรับการปรับแต่งฟิลด์และแบบฟอร์ม
- ผู้ใช้รายงานปัญหาบางประการเกี่ยวกับการย้ายข้อมูลและการซิงค์
ราคาของ CASEpeer
- พื้นฐาน: 69 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ข้อดี: $99 ต่อเดือน
- ขั้นสูง: 129 ดอลลาร์ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ CASEpeer
- G2: 4. 7/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 100 รายการ)
4. คลีโอ
Clio เป็นซอฟต์แวร์จัดการคดีบนคลาวด์ที่ได้รับการจัดอันดับสูงอีกตัวหนึ่ง ซึ่งให้การควบคุมข้อมูลขององค์กรกฎหมายแบบรวมศูนย์ ตั้งแต่กระบวนการรับข้อมูลลูกค้า ข้อมูล การจัดการเรื่อง การจัดตารางเวลา และการเรียกเก็บเงิน
Clio ผสานเอกสารและฟีเจอร์การสื่อสารเข้าด้วยกันอย่างราบรื่นในอินเทอร์เฟซเดียวบนคลาวด์
นอกจากนี้ Clio ยังมีคุณสมบัติมากมายสำหรับคดีทางกฎหมาย รวมถึงเครื่องมือการเริ่มต้นใช้งาน การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของลูกค้า และพอร์ทัลการโต้ตอบกับลูกค้าที่ปลอดภัย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของคลีโอ
- การจัดการสำนักงานกฎหมาย: ติดตามเวลา การเรียกเก็บเงินและการสื่อสารกับลูกค้าในแพลตฟอร์มที่ใช้งานง่ายเพียงหนึ่งเดียว
- การรับลูกค้าและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM): รับลูกค้าใหม่ด้วยแบบฟอร์มการรับลูกค้าอัตโนมัติและระบบ CRM ที่สามารถปรับแต่งได้ของ Clio บันทึกข้อมูลลูกค้าเป้าหมาย สร้างความสัมพันธ์ และจัดการการติดต่อได้อย่างง่ายดาย เปลี่ยนผู้สนใจให้กลายเป็นลูกค้าที่ภักดี
- ระบบอัตโนมัติสำหรับเอกสาร: สร้างเอกสารทางกฎหมายได้ในไม่กี่วินาที ปรับแต่งเทมเพลต สร้างไลบรารี และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- แอปพลิเคชันและการผสานการทำงาน: เชื่อมต่อกับแอปและบริการยอดนิยมกว่า 250 รายการ ตั้งแต่ซอฟต์แวร์บัญชีไปจนถึงแพลตฟอร์มการลงนามเอกสาร
ข้อจำกัดของคลีโอ
- ไม่สามารถเข้าถึงหรือแก้ไขเอกสารแบบออฟไลน์ได้
- ผู้ใช้รายงานว่าการอัปเดตเมื่อเร็ว ๆ นี้และการผสานรวมบางอย่างมักทำให้เกิดปัญหาขัดข้อง
ราคาของคลีโอ
- อีซี่สตาร์ท: $49 ต่อเดือน
- สิ่งจำเป็น: 89 ดอลลาร์ต่อเดือน
- ขั้นสูง: 119 ดอลลาร์ต่อเดือน
- เสร็จสมบูรณ์: 149 ดอลลาร์ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของคลีโอ
- G2: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (1500+ รีวิว)
5. สโมคบอล
Smokeball เป็นซอฟต์แวร์จัดการคดีทางกฎหมายที่มอบระบบอัตโนมัติและความสะดวกในการใช้งานสำหรับสำนักงานกฎหมายขนาดเล็กและนักกฎหมายอิสระ ซอฟต์แวร์นี้ช่วยลดภาระงานซ้ำซ้อน เช่น การสร้างเอกสารและการจัดเก็บอีเมล ช่วยให้คุณสามารถใช้เวลาที่มีค่าไปกับงานที่สำคัญกว่า
Smokeball ยังเป็นที่รู้จักในด้านอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องมีการฝึกอบรมที่ซับซ้อน การผสานรวมที่ราบรื่นกับเครื่องมือของบุคคลที่สามที่ได้รับความนิยม เช่น QuickBooks และ Google Calendar ช่วยลดการหยุดชะงักของกระบวนการทำงานและการแยกข้อมูล
คุณสมบัติเด่นของ Smokeball
- การรับข้อมูลและการเริ่มต้นใช้งานที่ง่ายดาย: จัดการการโต้ตอบและสร้างความไว้วางใจด้วยแบบฟอร์มอัตโนมัติ
- การจัดการเคสอย่างชาญฉลาด: จัดระเบียบและติดตามเคส งาน และกำหนดเวลาทั้งหมดในที่เดียว ช่วยให้ทีมของคุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญ
- การเรียกเก็บเงินทางกฎหมายและการบัญชีความไว้วางใจ: สร้างใบแจ้งหนี้ได้ในไม่กี่วินาทีและติดตามค่าใช้จ่ายได้อย่างง่ายดาย จัดการเงินทุนของลูกค้าอย่างปลอดภัยและปฏิบัติตามข้อกำหนด
- แดชบอร์ดและการรายงาน: รับข้อมูลเชิงลึกด้วยแดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้และติดตามตัวชี้วัดสำคัญเพื่อทราบพื้นที่ที่ต้องปรับปรุง
ข้อจำกัดของ Smokeball
- ไม่มีไดเรกทอรีภาคสนาม
- Smokeball ไม่มีความยืดหยุ่นในการปรับแต่ง
ราคาของ Smokeball
- บิล: $39 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- เพิ่มพลัง: 89 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- เติบโต: 179 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- Prosper+: 219 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Smokeball
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 250+)
- Capterra: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
6. MyCase
MyCase เป็นซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งที่มีความสามารถในการวิเคราะห์และรายงานที่น่าประทับใจ ช่วยให้คุณสามารถเจาะลึกถึงความคืบหน้าของคดี ชั่วโมงที่สามารถเรียกเก็บเงินได้ และกิจกรรมของทีม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและยกระดับผลงานของทีม
ฟังก์ชันอื่น ๆ ที่ตามมาหลังจากความสามารถเช่นการแจ้งเตือนกำหนดเวลา, ซอฟต์แวร์ลูกค้าอีเมลที่สมบูรณ์, การเรียกเก็บเงิน, และการจัดการเอกสารก็มีให้ใช้เช่นกัน แพลตฟอร์ม MyCase ให้ความสำคัญกับการตัดสินใจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล, การร่วมมือที่รวมศูนย์, และการปรับขนาดที่ยืดหยุ่นเพื่อทำให้กระบวนการง่ายขึ้นสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ MyCase
- ระบบอัตโนมัติ: ทำให้กระบวนการจัดเตรียมเอกสารทางกฎหมายเป็นอัตโนมัติ
- การเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน: ติดตามเวลา สร้างใบแจ้งหนี้ และรับชำระเงินออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว
- การจัดการกรณี: รักษาความเป็นระเบียบและควบคุมกำหนดเวลาให้อยู่ในการควบคุม จัดการเอกสาร งาน การสื่อสาร และกำหนดเวลาทั้งหมดในศูนย์กลางที่ปลอดภัยและรวมศูนย์
- การรับข้อมูลลูกค้าและการจัดการลีด: เปลี่ยนลีดให้เป็นลูกค้าด้วยแบบฟอร์มการรับข้อมูลที่ปรับแต่งได้ จัดการกระบวนการขาย และสร้างความสัมพันธ์ตั้งแต่ผู้สนใจไปจนถึงลูกค้าที่ภักดี
- ความยืดหยุ่น: พร้อมใช้งานบนมือถือ (Android และ iOS)
ข้อจำกัดของ MyCase
- การปรับแต่งที่จำกัดสำหรับใบแจ้งหนี้ รายงาน และแม่แบบ
- ผู้ใช้ร้องเรียนว่าแอปพลิเคชันมือถือ MyCase มีข้อบกพร่องหลายประการ
ราคาของ MyCase
- พื้นฐาน: 39 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: 69 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ขั้นสูง: 89 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิว MyCase
- G2: 4. 4/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 600 รายการ)
7. PracticePanther
PracticePanther เป็นซอฟต์แวร์บริหารจัดการสำนักงานกฎหมายแบบครบวงจรบนระบบคลาวด์สำหรับทนายความ มีฟีเจอร์หลากหลายครบถ้วน จุดเด่นสำคัญคือความสามารถในการปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการเฉพาะของแต่ละสำนักงาน
ซอฟต์แวร์การจัดการคดีทางกฎหมายมีความปลอดภัยสูง โดยใช้การเข้ารหัสแบบ 256 บิตระดับทหารเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน การชำระเงินก็ทำได้อย่างราบรื่นด้วยฟีเจอร์การเรียกเก็บเงินทางกฎหมาย
คุณสมบัติเด่นของ PracticePanther
- การผสานรวมอย่างไร้รอยต่อ: เชื่อมต่อกับเครื่องมือยอดนิยมกว่า 100 รายการ ตั้งแต่ซอฟต์แวร์บัญชีไปจนถึงแพลตฟอร์มอีเมล ไม่มีข้อมูลแยกส่วน—เพียงแค่งานที่ราบรื่นและกระบวนการที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม
- การจัดการเคสที่ทรงพลัง: ติดตามเรื่องต่างๆ, กำหนดเวลา, และงานได้อย่างง่ายดายด้วยแดชบอร์ดที่ใช้งานง่ายและเวิร์กโฟลว์ที่ปรับแต่งได้
- ความปลอดภัย: การเข้ารหัสระดับทหารและการปกป้องข้อมูลอย่างเข้มงวดช่วยให้ข้อมูลลูกค้าของคุณปลอดภัย
- เอกสารที่เป็นระเบียบ: จัดเก็บ, จัดหมวดหมู่, และเข้าถึงเอกสารได้ทันที การสร้างเอกสารอัตโนมัติช่วยประหยัดเวลาและลดข้อผิดพลาด
- การเรียกเก็บเงินทางกฎหมาย: ออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าของคุณได้อย่างไร้กังวลด้วยฟีเจอร์การเรียกเก็บเงินที่ติดตั้งไว้ในตัว
ข้อจำกัดของ PracticePanther
- ผู้ใช้พบว่าการไม่มีโปรแกรมอีเมลในตัวเป็นความไม่สะดวก
- ไม่มีคุณสมบัติในตัวสำหรับการทำงานอัตโนมัติของเอกสาร ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ หรือแบบฟอร์มการรับข้อมูลเข้า ซึ่งทำให้ผู้ใช้ต้องใช้การเชื่อมต่อกับบุคคลที่สามหรือกระบวนการทำงานด้วยตนเอง
ราคาของ PracticePanther
- รายบุคคล: $59 ต่อเดือน
- จำเป็น: $79 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $99 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ PracticePanther
- G2: 4. 1/5 (90+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (500+ รีวิว)
8. CosmoLex
CosmoLex เป็นซอฟต์แวร์การจัดการคดีทางกฎหมายแบบครบวงจรที่ช่วยให้ สำนักงานกฎหมายสามารถติดตามค่าใช้จ่ายของตน ได้, ปฏิบัติตามข้อบังคับการบัญชีทางกฎหมาย, และจัดระเบียบเอกสารทางกฎหมายไว้ในที่เดียว
ไม่เหมือนกับซอฟต์แวร์การจัดการคดีอื่น ๆ CosmoLex มีระบบบัญชีในตัวที่จัดการไฟล์ลูกค้าและติดตามค่าใช้จ่ายทุกประการที่เกิดขึ้นโดยสำนักงานกฎหมาย
นอกจากนี้ CosmoLex ยังมีฟีเจอร์บัญชีทรัสต์ (IOLTA) เพื่อช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในการพิมพ์เช็ค ใบฝากเงิน รายการเดินบัญชีธนาคาร และจัดการเงินทุนของลูกค้า
คุณสมบัติเด่นของ CosmoLex
- การผสานรวม: การผสานรวมระบบบัญชีที่เป็นกรรมสิทธิ์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องผสานรวมกับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เช่น Quickbooks
- การปรับให้เหมาะกับบุคคล: กระบวนการเรียนรู้ที่ปรับให้เหมาะกับผู้ใช้ใหม่ และการเข้าถึงการสนับสนุนลูกค้าที่เชื่อถือได้ไม่จำกัดสำหรับทุกคน
- การกำหนด: ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านบัญชีและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานกฎหมาย
- การเคลื่อนที่: สามารถเข้าถึงได้บนอุปกรณ์ใด ๆ
ข้อจำกัดของ CosmoLex
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัด
- เสนอแผนราคาเดียว ไม่มีตัวเลือกอื่น
ราคาของ CosmoLex
- CosmoLex: $99 ต่อเดือน
เพิ่ม–บริการเสริม
- CosmoLex Pay: $0
- CosmoLex CRM: $147
- เว็บไซต์ CosmoLex: $149
- CosmoLex การแชร์ไฟล์และลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์: $22
คะแนนและรีวิวของ CosmoLex
- G2: 4. 2/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
9. ร็อกเก็ต มัทเธอร์
Rocket Matter เป็นแอปพลิเคชันจัดการคดีที่มีคุณสมบัติช่วยให้สำนักงานกฎหมายมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เครื่องมือจัดการคดีนี้ช่วยให้ทีมกฎหมายและสำนักงานกฎหมายสามารถปรับแต่งแดชบอร์ดและเชื่อมต่อกันได้จากทุกที่
ด้วยคุณสมบัติการเรียกเก็บเงิน สำนักงานกฎหมายสามารถประหยัดเวลาด้วยการออกใบแจ้งหนี้ล่วงหน้าแบบอัตโนมัติและประมวลผลเป็นชุด Rocket Matter ยังเป็นระบบคลาวด์ เอกสารจึงได้รับการปกป้องและจัดเก็บอย่างปลอดภัยบนคลาวด์
คุณสมบัติเด่นของ Rocket Matter
- Rocket Matter Track: จับเวลาทุกนาทีที่สามารถเรียกเก็บเงินได้โดยอัตโนมัติ ทำให้การบันทึกเวลาเป็นเรื่องง่าย และเพิ่มความแม่นยำในการออกใบแจ้งหนี้
- ระบบอัตโนมัติสำหรับเอกสาร: สร้างเอกสารทางกฎหมายได้ในไม่กี่วินาที ลดงานเอกสาร และมุ่งเน้นไปที่งานที่มีคุณค่าสูง
- ระบบ CRM ทางกฎหมาย: ปรับปรุงกระบวนการรับลูกค้าใหม่, สร้างความสัมพันธ์, และเปลี่ยนผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าให้กลายเป็นลูกค้าที่ภักดี
- การจัดการการติดต่อ: จัดระเบียบข้อมูลลูกค้าและเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน และติดตามการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- การรายงานขั้นสูง: รับข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคุณ ปรับปรุงประสิทธิภาพ และตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
- การผสานรวม: เชื่อมต่อกับเครื่องมือหลากหลาย เช่น แพลตฟอร์มอีเมลและซอฟต์แวร์บัญชี เพื่อการทำงานที่ราบรื่นไร้รอยต่อ
ข้อจำกัดของ Rocket Matter
- ตัวเลือกการปรับแต่งที่จำกัดสำหรับใบแจ้งหนี้ รายงาน และ เทมเพลต ซึ่งอาจไม่ตรงกับความต้องการของบางบริษัท
- ไม่มีคุณสมบัติในตัวสำหรับอัตโนมัติเอกสารและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต้องการการผสานรวมกับผู้ให้บริการภายนอก
ราคาของ Rocket Matter
- สิ่งจำเป็น: $49 ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- ข้อดี: 79 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
- พรีเมียร์: 99 ดอลลาร์ต่อเดือนต่อผู้ใช้
คะแนนและรีวิวของ Rocket Matter
- G2: 4. 3/5 (100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (200+ รีวิว)
10. ServiceNow
ServiceNow เป็นซอฟต์แวร์การจัดการกรณีบนคลาวด์ ที่มีการผสานรวมปัญญาประดิษฐ์ซึ่งให้บริการโซลูชันแบบบูรณาการสำหรับการมีส่วนร่วมของบริการไอที การจัดการปฏิบัติการ การจัดการบริการลูกค้า การปฏิบัติการด้านความปลอดภัย และอื่นๆ
โดยใช้วิธีการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning), ServiceNow ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางกฎหมายตั้งแต่การจัดการเหตุการณ์, การจัดการปัญหา, แคตตาล็อกบริการ, การจัดการสินทรัพย์, และการจัดการการเปลี่ยนแปลง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ServiceNow
- การพัฒนาแอปพลิเคชัน: สร้างแอปพลิเคชันและกระบวนการทำงานที่ปรับแต่งตามความต้องการทางกฎหมายเฉพาะและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง
- ระบบอัตโนมัติ: ทำให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติโดยใช้AI สำหรับงานที่ทำซ้ำ เช่น การจัดเส้นทางเอกสาร การแจ้งเตือนทางอีเมล และการอนุมัติ
- พื้นที่ทำงานที่ปรับแต่งได้: ออกแบบและปรับใช้ขั้นตอนการทำงานที่กำหนดเองสำหรับพื้นที่ปฏิบัติงานเฉพาะหรือประเภทกรณีเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ
- แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้: ใช้แดชบอร์ดที่ปรับแต่งได้สำหรับผู้ใช้แต่ละคนและทีมเพื่อมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- ความปลอดภัยและความไว้วางใจ: ปกป้องข้อมูลลูกค้าด้วยระบบเข้ารหัสชั้นนำของอุตสาหกรรม การควบคุมการเข้าถึง และเส้นทางการตรวจสอบ เพื่อตอบสนองข้อกำหนดทางกฎหมาย
- การผสานรวม: ผสานรวมกับเครื่องมืออื่น ๆ รวมถึงซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลอย่าง Microsoft Azure, AWS, Salesforce และเครื่องมือสื่อสารอย่าง Zoom เพื่อการทำงานร่วมกันในทีมได้อย่างง่ายดาย
ข้อจำกัดของ ServiceNow
- ราคาไม่ชัดเจน
- ด้วยชุดเครื่องมือที่หลากหลาย อาจก่อให้เกิดโครงสร้างการเรียนรู้ที่ท่วมท้นสำหรับบริษัทกฎหมายที่มีจังหวะการทำงานรวดเร็ว
ราคาของ ServiceNow
- ราคาพิเศษ (ไม่สามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซต์)
คะแนนและรีวิวของ ServiceNow
- G2: 4. 4/5 (1700+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีคะแนนเพียงพอ
ทำให้การปฏิบัติงานทางกฎหมายของคุณง่ายขึ้นด้วยซอฟต์แวร์การจัดการคดี
คุณรู้สึกเหนื่อยกับการจมอยู่กับเอกสารและพลาดกำหนดส่งงานหรือไม่? ละทิ้งงานที่ยุ่งยากด้วยมือด้วยซอฟต์แวร์การจัดการกรณีเช่น ClickUp ยกระดับอัตราความสำเร็จของลูกค้าของคุณผ่านประโยชน์เช่น:
- การจัดการงานแบบรวมศูนย์: จัดระเบียบโครงการ, มอบหมายงาน, และติดตามความคืบหน้าได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องใช้สเปรดชีตและกระดาษโน้ตที่กระจัดกระจาย
- การร่วมมือที่ได้รับการปรับปรุง: ส่งเสริมการสื่อสารแบบเรียลไทม์ระหว่างทนายความ, ผู้ช่วยทนายความ, และลูกค้า. แชร์เอกสาร, แลกเปลี่ยนความคิดเห็น, และให้ทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกัน
- กระบวนการทำงานอัตโนมัติ: ทำให้งานที่ทำซ้ำๆ เช่น การจัดตารางประชุม การส่งการแจ้งเตือน และการสร้างรายงาน เป็นไปโดยอัตโนมัติ ปลดปล่อยเวลาของทีมคุณสำหรับสิ่งที่สำคัญที่สุด—การมุ่งเน้นไปที่ลูกค้าของคุณ
ซอฟต์แวร์เขียนบทความด้วยปัญญาประดิษฐ์
ClickUp AIช่วยให้คุณสร้างงานย่อย รายการตรวจสอบ และตัวเตือนสำหรับขั้นตอนสำคัญโดยอัตโนมัติ จัดลำดับความสำคัญของงานตามความเร่งด่วนและความสำคัญโดยใช้คำแนะนำที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ใช้เทมเพลต AI เพื่อร่างเอกสารทางกฎหมายที่เป็นกิจวัตร เช่น จดหมาย สัญญา หรือสรุปคดี อัตโนมัติข้อมูลที่เกี่ยวข้องจาก ClickUp Tasksและฟิลด์ต่าง ๆ เติมข้อมูลลงในเอกสารของคุณโดยอัตโนมัติ สร้างเอกสารทางกฎหมาย สัญญา และอีเมลได้ในไม่กี่วินาทีด้วย ClickUp AI
ตัวติดตามเวลา
คุณต้องการชั่วโมงการทำงานที่สามารถเรียกเก็บเงินได้อย่างถูกต้อง ซอฟต์แวร์ติดตามที่เหมาะสมจะจัดการเรื่องนี้ให้ เพราะมันจะบันทึกเวลาที่ใช้กับงานของลูกค้าได้ละเอียดถึงนาทีเพื่อการเรียกเก็บเงินที่แม่นยำ
ใช้ ClickUp Project Time Trackingเพื่อสร้างบันทึกเวลาโดยละเอียดสำหรับการสร้างใบแจ้งหนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความพึงพอใจของลูกค้า ติดตามเวลาที่เรียกเก็บเงินได้เทียบกับชั่วโมงที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรายได้และการจัดสรรทรัพยากร
เชื่อมโยงรายการเวลาทั้งหมดกับกรณีและงานเฉพาะภายใน ClickUp เพื่อติดตามความคืบหน้าและระบุจุดติดขัด จากนั้นประมาณกรอบเวลาของกรณีได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้นโดยอ้างอิงจากข้อมูลเวลาในอดีต
ใช้ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงการส่งมอบโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ต้องมองหาที่ไหนอีกแล้วสำหรับทุกสิ่งที่คุณต้องการ ClickUp คือคำตอบ อินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและคุณสมบัติที่ทรงพลังจะเปลี่ยนวิธีการทำงานของคุณไปอย่างสิ้นเชิง