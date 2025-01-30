10 ซอฟต์แวร์ติดตามผู้ใช้ที่ดีที่สุดในปี 2025 (รีวิวและราคา)

บริษัทต่างๆ ได้มุ่งเน้นไปที่แหล่งการเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขา นั่นคือ ลูกค้าของพวกเขา องค์กรสมัยใหม่พึ่งพาซอฟต์แวร์ติดตามลูกค้าอย่างมากเพื่อปรับปรุงความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ใช้
ซอฟต์แวร์ติดตามลูกค้าหรือผู้ใช้ช่วยให้ทีมผลิตภัณฑ์และการตลาดสามารถศึกษาเส้นทางของลูกค้าได้อย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ความชอบของพวกเขาในแต่ละจุดสัมผัส ไปจนถึงเวลาและวิธีที่พวกเขาหลุดออกจากกระบวนการขาย
จากนั้นบริษัทต่างๆ จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญ สร้างฟีเจอร์ใหม่ หรือปรับปรุงข้อความสื่อสารของพวกเขา
ในความเป็นจริง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่นำโดยผู้ใช้เป็นปรากฏการณ์ที่ปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถปรับความสัมพันธ์กับลูกค้าให้มีความเฉพาะบุคคลมากขึ้นและมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางมากยิ่งขึ้น
การติดตามผู้ใช้คืออะไร?
การติดตามผู้ใช้คือกระบวนการเก็บรวบรวม, จัดเก็บ, และวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้. เมื่อผู้ใช้ใช้งานแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของคุณ, คุณสามารถใช้เครื่องมือเพื่อติดตามพฤติกรรมของพวกเขาได้.
โดยทั่วไป เครื่องมือติดตามผู้ใช้จะรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ:
- การวิเคราะห์เว็บ, ซึ่งรวมถึง การดูหน้าเว็บ, ช่องทางการได้มาซึ่งผู้ใช้, และระยะเวลาเซสชั่น
- การวิเคราะห์พฤติกรรม, รวมถึงความรู้สึกของผู้ใช้, การมีส่วนร่วมของผู้ใช้, และประสบการณ์ของผู้ใช้
- การทดสอบผู้ใช้ เช่น การวิจัยการใช้งาน, การสัมภาษณ์ผู้ใช้, และการจัดการผู้ชม
คุณควรค้นหาอะไรในซอฟต์แวร์ติดตามผู้ใช้?
เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ การตัดสินใจซื้อของคุณขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเป้าหมายทางธุรกิจของคุณเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม มีพื้นฐานบางประการที่คุณต้องพิจารณา
- คุณสมบัติ: ขั้นแรก กำหนดว่าคุณต้องการติดตามการวิเคราะห์ผู้ใช้ในด้านใด—ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ประสบการณ์ของผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์ หรือทั้งหมด จากนั้นเลือกเครื่องมือที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ
- ความถูกต้อง: รายงานที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิดอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่ถูกต้อง. ดำเนินการตรวจสอบอย่างรอบคอบเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยซอฟต์แวร์ติดตามผู้ใช้.
- ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ที่คุณเลือกใช้เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้, ปฏิบัติตามข้อบังคับการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด, ทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวตนได้, และขอความยินยอมจากผู้ใช้
- ความสามารถในการขยาย: เลือกซอฟต์แวร์ที่สามารถขยายได้ตามการเติบโตของธุรกิจและรองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้
- ความสามารถในการใช้งาน: สิ่งสุดท้ายที่คุณต้องการคือ UI ที่ใช้งานยากและล้าสมัย หรือการนำทางที่ซับซ้อน ทดสอบว่าแพลตฟอร์มทดสอบผู้ใช้มีความเป็นธรรมชาติและง่ายต่อการตั้งค่า
- API และการผสานรวม: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือที่คุณเลือกสามารถผสานรวมกับระบบเทคโนโลยีอื่น ๆ ของคุณได้อย่างราบรื่น
ซอฟต์แวร์ติดตามผู้ใช้ที่ดีที่สุด 10 อันดับที่ควรใช้
แม้ว่าจะมีเครื่องมือติดตามผู้ใช้หลายตัวในตลาดในปัจจุบัน นี่คือสรุปของเราเกี่ยวกับ 10 ตัวที่ดีที่สุด
1. ไดนาเทรซ
จุดขายเฉพาะของ Dynatrace คือความสามารถในการผสานการติดตามผู้ใช้เข้ากับเครื่องมือBizOps และDevOpsของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โซลูชันนี้มอบการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน การทดสอบแอปพลิเคชัน ความปลอดภัย และการสังเกตการณ์ในระดับโค้ดให้กับทีมไอที นอกจากนี้ยังเสริมศักยภาพให้กับทีมธุรกิจด้วยการตรวจสอบผู้ใช้แบบเรียลไทม์ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ และการวิเคราะห์การนำฟีเจอร์มาใช้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Dynatrace
- ตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน แอปพลิเคชัน เซิร์ฟเวอร์ และผู้ใช้ของคุณได้จากที่เดียว
- วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้ตามสถานที่, เบราว์เซอร์, และประเภทของอุปกรณ์
- ติดตาม KPI ของธุรกิจ, รายได้, และแนวโน้มด้วยข้อมูลผู้ใช้ที่มีบริบท
- ติดตามหาสาเหตุที่แท้จริงของภัยคุกคามและเหตุการณ์
ข้อจำกัดของ Dynatrace
- ผู้ใช้ใหม่จำนวนมากรายงานว่ามีความยากลำบากในการเรียนรู้
- ขาดตัวเลือกการปรับแต่งที่พร้อมใช้งานทันที
- ผู้ใช้บางรายอาจพบว่ามันมีราคาแพง
ราคาของ Dynatrace
- การตรวจสอบผู้ใช้จริง: $0. 00225 ต่อเซสชัน
คะแนนและรีวิวของ Dynatrace
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,200 รายการ)
- Capterra: 4. 5/5 (45+ รีวิว)
2. Datadog
Datadog เป็นบริการตรวจสอบกิจกรรมของผู้ใช้บนระบบคลาวด์ที่มอบการมองเห็นอย่างครบถ้วนว่าผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของคุณอย่างไร ทั้งในส่วนหน้าและส่วนหลัง
สร้างขึ้นสำหรับผู้จัดการและวิศวกรด้านไอที Datadog ให้บริการการตรวจสอบผู้ใช้และโครงสร้างพื้นฐานแบบเรียลไทม์ ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ได้ในขณะที่มอบประสบการณ์ที่ปลอดภัยให้กับพวกเขา
Datadog ยังช่วยให้คุณสามารถทำการจำลองสถานการณ์เพื่อทดสอบเส้นทางการใช้งานของผู้ใช้ผ่านเบราว์เซอร์ต่าง ๆ เพื่อตรวจหาข้อผิดพลาดและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Datadog
- ติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้แบบเรียลไทม์ทั้งบนเบราว์เซอร์และอุปกรณ์มือถือ
- สร้างภาพข้อมูลด้วยแผนภูมิ แดชบอร์ด และรายงานที่กำหนดเอง
- รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ทั้งหมดและสร้างการตอบกลับอัตโนมัติ
- ระบุสาเหตุหลักของปัจจัยสำคัญด้านเว็บ เช่น ความเร็วในการโหลดที่ช้า
ข้อจำกัดของ Datadog
- ขาดความลึกและความละเอียดในรายงาน
- การทดสอบแอปพลิเคชันมือถือมีข้อจำกัด
- แพลตฟอร์มนี้มีราคาค่อนข้างสูง
- ปัญหาเกี่ยวกับการสนับสนุนลูกค้า
ราคาของ Datadog
- รัม: เริ่มต้นที่ $1.50 ต่อ 1,000 เซสชันต่อเดือน
- RUM และการเล่นซ้ำเซสชัน: เริ่มต้นที่ $1.80 ต่อ 1,000 เซสชันต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Datadog
- G2: 4. 3/5 (430+ รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 230 รายการ)
3. Solarwinds Security Event Manager
Solarwinds Security Event Manager ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ติดตามผู้ใช้ทั่วไปที่สร้างขึ้นสำหรับทีมผลิตภัณฑ์หรือการตลาด แต่เป็นเครื่องมือ DevOps ที่ออกแบบมาสำหรับผู้จัดการ IT โดยเน้นที่ความปลอดภัยเป็นหลัก
Solarwinds Security Event Manager ติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมที่น่าสงสัยหรือภัยคุกคามต่อโครงสร้างพื้นฐานของเว็บไซต์หรือธุรกิจออนไลน์ของคุณ ในการใช้งาน คุณจำเป็นต้องมีความรู้ทางเทคนิคและการเขียนโค้ดในระดับหนึ่ง
นอกจากนี้ Solarwinds Security Event Manager ยังช่วยให้คุณติดตามกิจกรรมของพนักงานบนทรัพย์สินและอุปกรณ์ของบริษัทได้อีกด้วย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Solarwinds
- อัตโนมัติการตรวจจับภัยคุกคามและการตอบสนองเมื่อมีการแจ้งเตือนทั่วไปเกิดขึ้น
- ใช้เทมเพลตรายงานที่มีอยู่ในระบบเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดเช่น PCI DSS, GLBA, SOX, NERC CIP, และ HIPAA
- วิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของคุณเพื่อหาข้อผิดพลาดด้านความปลอดภัยและช่องโหว่
ข้อจำกัดของ Solarwinds
- การสร้างการแจ้งเตือนอาจเป็นกระบวนการที่น่าเบื่อ
- ต้องการบุคคลที่มีทักษะทางเทคนิคหรือผู้จัดการด้านไอทีสำหรับการดำเนินการ
- ตัวเลือกการจัดเก็บที่จำกัด
ราคาของ Solarwinds
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิว Solarwinds
- G2: 4. 0/5 (65+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
4. Kissmetrics
Kissmetrics เป็นแพลตฟอร์มวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ที่มอบชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมให้กับธุรกิจเพื่อช่วยติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้แต่ละราย เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มเพียงไม่กี่แห่งที่มุ่งเน้นความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของผู้ใช้กับรายได้
ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม Kissmetrics มอบรายงานที่เป็นมิตรกับธุรกิจหลากหลายรูปแบบ เช่น แผนผังการขาย (funnels) การแยกกิจกรรมตามรายได้ และเส้นทางการเดินทางของลูกค้า
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Kissmetrics
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรายได้ ระยะเวลาการเป็นลูกค้า และอัตราการยกเลิกของลูกค้า
- ติดตามการใช้งานฟีเจอร์, ผู้ใช้งานที่ใช้งานอยู่, จำนวนการดูหน้าเว็บ, การคืนเงิน, และอื่น ๆ
- ใช้ข้อมูลดิบและคำสั่ง SQL เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ใช้อย่างละเอียด
- วิเคราะห์กระบวนการทำงานของฟีเจอร์และระบุจุดที่ผู้ใช้หลุดออก
ข้อจำกัดของ Kissmetrics
- การสรุปข้อมูลและการสร้างรายงานอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย
- การปรับแต่งอาจมีความซับซ้อน
- แพลตฟอร์มมักจะโหลดช้าเมื่อต้องจัดการกับจำนวนเหตุการณ์ที่มาก
ราคาของ Kissmetrics
- จ่ายตามการใช้งาน: เริ่มต้นที่ $0. 0025 ต่อเหตุการณ์
- เงิน: $199 ต่อเดือน
- ทองคำ: $499 ต่อเดือน
- แพลทินัม: ราคาตามตกลง
คะแนนและรีวิวของ Kissmetrics
- G2: 4. 1/5 (160+ รีวิว)
- Capterra: ไม่มีรีวิวเพียงพอ
5. Crazy Egg
Crazy Egg เป็นซอฟต์แวร์ติดตามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ใช้งานง่าย มีคุณสมบัติเช่น รายงานการจราจร, การบันทึก, และรายงานพฤติกรรม แพลตฟอร์มนี้มีฟังก์ชันการทำงานที่จำกัดซึ่งฝังอยู่ในอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่สะอาด ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้เริ่มต้นและธุรกิจขนาดเล็ก
คุณสมบัติที่น่าตื่นเต้นใน Crazy Egg คือ 'Snapshots' ซึ่งให้รายงานห้าฉบับสำหรับแต่ละหน้า landing page ของคุณ ได้แก่ แผนที่ความร้อน (heatmaps), แผนที่การเลื่อน (scroll maps), รายงานแบบ confetti, รายงานแบบ overlay, และรายงานแบบรายการ (list reports) รายงานเหล่านี้สามารถนำมาเปรียบเทียบ, ส่งออก, และแชร์กับสมาชิกทีมอื่น ๆ ได้
คุณสมบัติเด่นของ Crazy Egg
- รับฟังก์ชันการวิเคราะห์เว็บไซต์พื้นฐานทั้งหมด เช่น แผนที่ความร้อน แผนที่การเลื่อน และระบบติดตามข้อผิดพลาด
- เข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้ เช่น การติดตามการคลิก การติดตามความหงุดหงิด และการเคลื่อนไหวของเมาส์
- วิเคราะห์องค์ประกอบที่สามารถคลิกได้ เช่น ลิงก์ ปุ่ม และแม้แต่แบบฟอร์ม
ข้อจำกัดของ Crazy Egg
- ฟีเจอร์การรายงานมีข้อจำกัดค่อนข้างมาก
- ค่อนข้างแพง
ราคาของ Crazy Egg
- พื้นฐาน: 29 ดอลลาร์ต่อเดือน
- มาตรฐาน: 49 ดอลลาร์ต่อเดือน
- เพิ่มเติม: $99 ต่อเดือน
- ข้อดี: 249 ดอลลาร์ต่อเดือน
คะแนนและรีวิวของ Crazy Egg
- G2: 4. 2/5 (108 รีวิว)
- Capterra: 4. 5/5 (82 รีวิว)
6. มาโทโม
Matomo (เดิมชื่อ Piwik) เป็นทางเลือกแบบโอเพนซอร์สสำหรับเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ยอดนิยม เช่น Google Analytics และ Hotjar สำหรับการติดตามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Matomo ยังเป็นหนึ่งในเครื่องมือติดตามผู้ใช้เว็บไซต์เพียงไม่กี่ตัวที่นำเสนอโซลูชันแบบติดตั้งภายในองค์กรและมอบความเป็นเจ้าของข้อมูล 100%
ในฐานะที่เป็นหนึ่งในไม่กี่เครื่องมือติดตามผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์แบบโอเพนซอร์ส ผู้ใช้ Matomo สามารถเข้าร่วมชุมชนที่เติบโตอย่างรวดเร็วของนักการตลาดและนักพัฒนาเพื่อตอบคำถามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการวิเคราะห์ลูกค้าและการวิจัยตลาด
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Matomo
- ใช้ฮีตแมป, ฟันเนล, การวิเคราะห์โฆษณา และอื่นๆ เพื่อทำความเข้าใจประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของคุณได้ดียิ่งขึ้น
- เป็นเจ้าของข้อมูลที่รวบรวมบนแพลตฟอร์ม 100%
- รับรายงานที่ถูกต้องโดยไม่มีการสุ่มตัวอย่างข้อมูล
- รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์ตอบสนองต่อเนื้อหาเสียงและวิดีโอของคุณ
ข้อจำกัดของ Matomo
- ไม่สามารถผสานการทำงานกับแพลตฟอร์มการตลาดของ Google ได้
- เครื่องมือแบบติดตั้งในองค์กรของ Matamo มีความซับซ้อน
- การปรับแต่งและการแสดงข้อมูลอาจเป็นเรื่องท้าทาย
ราคาของ Matomo
- ในสถานที่: ฟรี
- คลาวด์: $19 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Matomo
- G2: 4. 2/5 (85+ รีวิว)
- Capterra: 4. 8/5 (55+ รีวิว)
7. AppDynamics
ใช้หลักสำหรับการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน AppDynamics มีคุณสมบัติการติดตามผู้ใช้ที่สำคัญบางประการ ได้แก่ รายงานการใช้งานเว็บไซต์ การตรวจสอบเบราว์เซอร์และมือถือของผู้ใช้ปลายทาง และอัตราการเปลี่ยนแปลง
เครื่องมือติดตามผู้เยี่ยมชมสามารถใช้เป็นซอฟต์แวร์ติดตามพนักงานในกรณีการใช้งานภายในองค์กรได้เช่นกัน
AppDynamics ยังให้บริการการตรวจสอบแบบสังเคราะห์สำหรับการแก้ไขปัญหาขัดข้องและข้อบกพร่องต่างๆ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบเว็บไซต์ของตนจากส่วนหลังได้ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นและไร้รอยต่อ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ AppDynamics
- ตรวจสอบเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และโครงสร้างพื้นฐานของคุณในแพลตฟอร์มเดียว
- เพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ดิจิทัลของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเดินทางของลูกค้า
- รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับรายงานเหตุการณ์
- ติดตามสิ่งที่เกิดขึ้นบนส่วนหน้าและส่วนหลังของเว็บไซต์ของคุณ
ข้อจำกัดของ AppDynamics
- ต้องการความรู้ด้าน JavaScript และการฝึกอบรมแพลตฟอร์มเพื่อการใช้งาน
- ฟังก์ชันส่วนใหญ่ไม่จำเป็นสำหรับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง
- อาจจะมีราคาสูงขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป
ราคาของ AppDynamics
- การตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน: $6/เดือน ต่อหนึ่งคอร์ CPU
- พรีเมียม: $6/เดือน ต่อหนึ่งคอร์ CPU
- องค์กรธุรกิจ: $33/เดือน ต่อหนึ่งคอร์ CPU
- Enterprise สำหรับ SAP: $50/เดือน ต่อหนึ่งคอร์ CPU
- การตรวจสอบผู้ใช้จริง: $0. 06/เดือน ต่อ 1000 โทเคน
- แอปพลิเคชันที่ปลอดภัยของ Cisco: $13.75/เดือน ต่อหนึ่งคอร์ CPU
คะแนนและรีวิวของ AppDynamics
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 370 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
8. Google Analytics
Google Analytics เป็นซอฟต์แวร์ติดตามผู้ใช้เว็บไซต์ที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดทั่วโลก และมีเหตุผลที่ดีที่เป็นเช่นนั้น เป็นส่วนหนึ่งของ Google Marketing Platform มาพร้อมกับ UI ที่เรียบง่ายและใช้งานง่าย และที่สำคัญที่สุดคือ ฟรีทั้งหมด
ในฐานะซอฟต์แวร์สำหรับติดตามกิจกรรมของผู้ใช้ Google Analytics ติดตามข้อมูลแบบเรียลไทม์และข้อมูลย้อนหลังเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ และสามารถช่วยนักการตลาดเข้าใจ การเดินทางของลูกค้าผ่านเว็บไซต์ได้
คุณสมบัติหลัก ได้แก่ การตรวจสอบการจราจร (จำนวนการเยี่ยมชมทั้งหมด, การดูหน้าเว็บแต่ละหน้า, ผู้เยี่ยมชมที่ไม่ซ้ำกัน), การวิเคราะห์ผู้ชม (ข้อมูลประชากร, ความสนใจ, อุปกรณ์ที่ใช้), การติดตามการเปลี่ยนแปลง (ช่องทางการได้มา, การส่งแบบฟอร์ม, การคลิก), และอื่น ๆ.
Google Analytics ยังให้บริการรายงานแบบกำหนดเองและการผสานรวมกับชุดเครื่องมือของ Google ที่เหลือสำหรับนักการตลาดเพื่อจัดการข้อมูลทั้งหมดของพวกเขาจาก แพลตฟอร์มฐานข้อมูลลูกค้าเดียว
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Google Analytics
- สร้างแดชบอร์ดที่กำหนดเองเพื่อติดตามเป้าหมายทางธุรกิจและตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) ที่เฉพาะเจาะจง
- เริ่มต้นได้ในไม่กี่นาทีด้วยการติดตามแบบไม่ต้องเขียนโค้ด
- ปรับปรุงข้อความ โฆษณา และเว็บไซต์ของคุณโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกจากกลุ่มเป้าหมายใน Google Analytics
- ผสานรวมกับ BigQuery ได้ฟรีและสร้างกลุ่มเป้าหมายเชิงคาดการณ์โดยใช้ ML
ข้อจำกัดของ Google Analytics
- ไม่มีการเข้าถึงข้อมูลดิบของผู้ใช้
- ไม่มีบริการสนับสนุนลูกค้าในแผนฟรี
- การสุ่มตัวอย่างข้อมูลอาจนำไปสู่ความไม่ถูกต้อง
- แผนชำระเงินมีราคาแพงมาก
ราคาของ Google Analytics
- ฟรี
- Google Analytics 360: $12,500 ต่อเดือน (หรือ $150,000 ต่อปี)
คะแนนรีวิวและรีวิวจาก Google Analytics
- G2: 4. 5/5 (6250+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7/5 (7,760+ รีวิว)
9. ฮอตจา
Hotjar เป็นแพลตฟอร์มข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของผลิตภัณฑ์ที่ให้การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้อย่างละเอียด
ซอฟต์แวร์ติดตามผู้เยี่ยมชมของ Hotjar ประกอบด้วยเครื่องมือติดตามผู้เยี่ยมชม เช่น แผนที่ความร้อนและการบันทึกเซสชัน เครื่องมือให้ข้อเสนอแนะ เช่น แบบฟอร์มและแบบสำรวจ และเครื่องมือวิจัยผู้ใช้ เช่น การจัดการกลุ่มเป้าหมายและการทดสอบการใช้งาน
ธุรกิจมักใช้ Hotjar และ Google Analytics เพื่อเพิ่มบริบทให้กับพฤติกรรมของผู้ชม และทำให้กระบวนการตัดสินใจง่ายขึ้น
ตัวอย่างเช่น การบันทึกเซสชันจาก Hotjar สามารถใช้เพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมหน้าแลนดิ้งเพจหนึ่งจึงมีอัตราการตีกลับสูงใน Google Analytics
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Hotjar
- วิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ของคุณด้วยแผนที่ความร้อนและเปอร์เซ็นต์การเลื่อนหน้าจอ
- บันทึกวิดีโอที่สำคัญหรือผลการค้นพบจากการทดลอง
- ใช้การบันทึกเซสชันเพื่อย้อนรอยการเดินทางของผู้ใช้และระบุจุดที่เป็นอุปสรรค
- ติดตามแนวโน้มพฤติกรรมด้วยรายงานที่ปรับแต่งได้
ข้อจำกัดของ Hotjar
- แผนฟรีให้บริการการดูหน้าเว็บและการบันทึกเซสชั่นอย่างจำกัด ซึ่งอาจจำกัดสำหรับเว็บไซต์ที่มีปริมาณการเข้าชมสูง
- ข้อมูลฮีตแมปถูกรวบรวมและไม่สามารถใช้งานได้แบบเรียลไทม์
- การดำเนินการและการตั้งค่าการทดลองเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานาน
ราคาของ Hotjar
- พื้นฐาน: ฟรีตลอดไป
- บวก: $32 ต่อเดือน
- ธุรกิจ: $80 ต่อเดือน
- ขนาด: $171 ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว Hotjar
- G2: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 6/5 (500+ รีวิว)
10. UserTesting
ต่างจากเครื่องมือติดตามผู้ใช้บางตัวในรายการนี้ UserTesting ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของ 'ข้อมูลเชิงลึกจากมนุษย์'—ซึ่งผู้ใช้จะมองหาผู้ชมเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์หรือบริการของตนอย่างเชิงรุก แทนที่จะเพียงแค่เฝ้าติดตามผู้เข้าชมที่เข้ามาเท่านั้น
UserTesting สามารถช่วยทีมผลิตภัณฑ์ (นักวิจัย UX, ผู้จัดการผลิตภัณฑ์, และนักออกแบบ UI) ทดสอบและตรวจสอบต้นแบบหรือคุณสมบัติได้. ทีมการตลาดสามารถเข้าใจการตอบสนองของผู้ชมต่อเว็บไซต์และข้อความของพวกเขาได้.
UserTesting มีเครือข่ายผู้ชมจำนวนมากที่ธุรกิจสามารถใช้เพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์และเว็บไซต์ของตนได้ อย่างไรก็ตาม หากวิธีนั้นไม่ได้ผล ธุรกิจสามารถนำผู้ชมของตนเองเข้าสู่แพลตฟอร์มได้
UserTesting ยังให้บริการเสริมอื่น ๆ เช่น กลยุทธ์ UX และการให้คำปรึกษา, การทดสอบการเข้าถึง, และอื่น ๆ
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ UserTesting
- ทำการทดสอบการใช้งานและรับข้อเสนอแนะจากผู้ใช้จริง
- ติดตั้งและจัดการกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองบนแพลตฟอร์ม
- ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อทำความเข้าใจความรู้สึกหรือความผิดปกติของผู้ใช้ในพฤติกรรมระหว่างทดสอบได้ดียิ่งขึ้น
- ใช้การเชื่อมต่อแบบฝังตัวเพื่อซิงค์ข้อมูลการวิจัยผู้ใช้ของคุณกับระบบเทคโนโลยีอื่น ๆ ของคุณ
ข้อจำกัดของ UserTesting
- ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายของบริษัทคุณ อาจเป็นเรื่องยากที่จะหาผู้ชมที่เกี่ยวข้องมาทดสอบผลิตภัณฑ์ของคุณ
- ผู้ใช้บางรายพบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้ไม่ค่อยเป็นธรรมชาติ
- ราคาอาจสูงเกินไปสำหรับบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่มีหลาย กลุ่มผู้ใช้
ราคาของ UserTesting
- ทดลองใช้ฟรีตามคำขอ
- สิ่งจำเป็น: ราคาที่กำหนดเอง
- ขั้นสูง: กำหนดราคาเอง
- อัลติเมท: ราคาที่กำหนดเอง
คะแนนและรีวิวจาก UserTesting
- G2: 4. 5/5 (650+ รีวิว)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 120 รายการ)
เครื่องมือ CRM อื่นๆ
ดังนั้น ตอนนี้คุณได้เลือกเครื่องมือติดตามผู้ใช้หนึ่งหรือมากกว่าและกำหนดความคาดหวังของคุณแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเชื่อมช่องว่างระหว่างพฤติกรรมผู้ใช้ การวิเคราะห์ และระบบการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM)
เครื่องมือ CRM สามารถผสานการทำงานกับซอฟต์แวร์ติดตามของคุณได้ และช่วยคุณแบ่งกลุ่มลูกค้า, ปรับแต่งการสื่อสาร, ทำการทดลองเชิงคาดการณ์, และแม้กระทั่งให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายของคุณ
เครื่องมือ CRM อย่าง ClickUp ช่วยคุณใกล้ชิดกับลูกค้าของคุณมากขึ้น และช่วยให้คุณพัฒนาความเข้าใจที่ซับซ้อนมากขึ้นเกี่ยวกับฐานผู้ใช้ของคุณ
คลิกอัพ
ในขณะที่ ClickUp เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายสำหรับคุณสมบัติการจัดการผลิตภัณฑ์ ความสามารถด้านการตลาดและ CRM ของมันทำให้เป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับนักการตลาดและผู้จัดการผลิตภัณฑ์
นี่คือวิธีบางประการที่ ClickUp จะเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจและส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ:
- ซิงค์เป้าหมายการวิเคราะห์เว็บไซต์ของคุณกับ ClickUP CRM เพื่อภาพรวมที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นของเส้นทางการเดินทางของลูกค้า
- สร้างงานใน ClickUp ทุกครั้งที่มีการรายงานเหตุการณ์หรือข้อบกพร่องในการทดสอบซอฟต์แวร์ของคุณ
- ให้ความสำคัญกับการพัฒนาฟีเจอร์ใน ClickUp โดยอิงตาม การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้ เช่น ความรู้สึก ข้อเสนอแนะ และรูปแบบการนำทาง
- เพิ่มข้อค้นพบที่สำคัญลงในเอกสาร ClickUp และที่ทำงานของคุณ เพื่อให้ทีมสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา
นอกจากนี้ นักการตลาดยังใช้ClickUp AIเพื่อสร้างบทสรุปเนื้อหาตามความคิดเห็นของผู้ใช้ และวิเคราะห์ข้อมูลเว็บไซต์ หรือสร้าง รายงานการวิเคราะห์ที่น่าดึงดูดเพื่อแบ่งปันกับผู้บริหารระดับสูง
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- จัดระเบียบข้อมูลลูกค้าและทำให้การติดต่อกับลูกค้าเป็นอัตโนมัติด้วยโซลูชัน CRM ที่แข็งแกร่งและ เทมเพลต CRM
- ใช้ประโยชน์จาก ClickUp AI เพื่อระดมความคิดสำหรับแคมเปญ สร้างบรีฟเนื้อหา และอื่นๆ อีกมากมาย
- ผสานการทำงานของ ClickUp กับเครื่องมือวิเคราะห์ผู้ใช้ของคุณ และสร้างฐานข้อมูลการวิเคราะห์แบบรวมเป็นหนึ่ง
- ใช้เวิร์กโฟลว์ที่กำหนดเอง, แท็ก, และตัวกรองเพื่อแบ่งกลุ่มและกำหนดข้อมูลเชิงลึกด้านการวิเคราะห์ผู้ใช้ของคุณ
- ร่วมมือกับทีมของคุณแบบเรียลไทม์หรือซิงค์กับอีเมล กระดานไวท์บอร์ด และเอกสารที่ใช้ร่วมกัน
- ปรับแต่งรายงานลูกค้าของคุณด้วยวิดเจ็ตแดชบอร์ดกว่า 50 รายการ
ข้อจำกัดของ ClickUp
- เนื่องจาก ClickUp มีฟีเจอร์หลากหลายสำหรับกรณีการใช้งานที่แตกต่างกัน ตั้งแต่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานไปจนถึง การตลาดและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การเรียนรู้อาจมีความซับซ้อน
- ClickUp AI มีให้บริการเฉพาะในแผนชำระเงินเท่านั้น
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: กรุณาติดต่อเพื่อขอข้อมูลราคา
- ClickUp AI: มีให้บริการในทุกแผนการชำระเงินสำหรับ $5 ต่อสมาชิก Workspace ต่อเดือน
คะแนนและรีวิว ClickUp:
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,200+)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 3900 รายการ)
- Gartner: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 130 รายการ)
ปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า, ขับเคลื่อนการเติบโตของยอดขายและกำไร
ซอฟต์แวร์ติดตามลูกค้าให้ข้อมูลเชิงลึกโดยตรงเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผู้ใช้ของคุณกำลังเผชิญบนเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของคุณ ทีมผลิตภัณฑ์และการตลาดจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อสร้างโซลูชันที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและทำให้พวกเขากลับมาใช้บริการอีกครั้ง
เครื่องมือวิเคราะห์ผู้ใช้ที่กล่าวถึงในรายการนี้จะช่วยเพิ่มความเข้าใจของคุณเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ผสานรวมซอฟต์แวร์ติดตามผู้ใช้ที่คุณเลือกเข้ากับ ClickUp เพื่อปลดล็อกศักยภาพใหม่ ๆ ของการมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
ลงทะเบียนใช้ ClickUpฟรีเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม!