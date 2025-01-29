บล็อก ClickUp
10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Brex ในปี 2025 (รีวิวและราคา)

10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Brex ในปี 2025 (รีวิวและราคา)

Engineering Team
Engineering Team
29 มกราคม 2568

Brex เป็นแพลตฟอร์ม SaaS ที่ให้บริการบัตรองค์กรและซอฟต์แวร์บริหารจัดการการใช้จ่ายแก่บริษัทขนาดกลางและบริษัทขนาดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุน (บริษัทร่วมทุน) โดยใช้ระบบอัลกอริทึมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ภายในแพลตฟอร์มเพื่อตรวจจับการฉ้อโกง ตัดสินใจโดยอิงข้อมูลจริง บริหารกระแสเงินสด และนำเสนอโซลูชันที่ปรับให้เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละราย

อย่างไรก็ตาม Brex อาจไม่เหมาะกับความต้องการของทุกธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก และนั่นทำให้เกิดความจำเป็นในการหาทางเลือกที่มีคุณค่า

ดังนั้น เราจะพูดคุยเกี่ยวกับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Brex เพื่อช่วยธุรกิจขนาดเล็กในการจัดการค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ

คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Brex?

แพลตฟอร์มการจัดการค่าใช้จ่ายมีคุณสมบัติมากมาย. นี่คือคุณสมบัติที่คุณควรพิจารณา ก่อนตัดสินใจเลือก:

  • แดชบอร์ด: เพื่อการนำทางที่ง่ายดายและการเข้าถึง รายงานค่าใช้จ่ายของคุณอย่างรวดเร็ว
  • แอปพลิเคชันมือถือ: สามารถจัดการและตรวจสอบบัตร ค่าใช้จ่าย และการชำระเงินที่ครบกำหนดได้จากทุกที่
  • กระบวนการอนุมัติอัตโนมัติ: เพื่อสัมผัสกับกระบวนการทำงานที่รวดเร็วขึ้นโดยการตั้งค่าขีดจำกัดค่าใช้จ่ายรายวันหรือจำนวนเงินอนุมัติล่วงหน้า เพื่อให้คุณมีเส้นทางการตรวจสอบ
  • การบันทึกใบเสร็จรับเงินแบบดิจิทัล: ช่วยประหยัดเวลาในการบันทึกค่าใช้จ่ายและลดความเสี่ยงในการสูญหายของใบเสร็จรับเงินผ่านฟีเจอร์ต่างๆ เช่น เทคโนโลยีการรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR)
  • ตัวติดตามระยะทาง: สำหรับการคำนวณระยะทางโดยอัตโนมัติตามกฎหมายของประเทศสำหรับบริษัทและทีมที่เดินทางบ่อย
  • การรายงานและวิเคราะห์แบบเรียลไทม์: สนับสนุนการตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วนสำหรับธุรกิจและค่าใช้จ่ายของคุณ

ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับของ Brex ที่ควรใช้ในปี 2024

ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าควรพิจารณาอะไรเมื่อเลือกโซลูชันการจัดการค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม มาดูทางเลือกที่ดีที่สุดของ Brex ในปี 2024 กัน

1. เก็บเกี่ยว

การเก็บเกี่ยว
ผ่านทางHarvest

Harvest เป็นแอปติดตามเวลาที่เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กและธุรกิจ

มันช่วยให้คุณติดตามเวลาของโครงการของคุณในทุกแพลตฟอร์ม คุณสามารถเชื่อมต่อมันกับแอปธุรกิจอื่น ๆ และการผสานรวมเช่น Asana และ Slack

Harvest ช่วยให้คุณสร้างใบแจ้งหนี้ เก็บเงิน และเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์บัญชีเช่น Xero และ QuickBooks

เก็บเกี่ยวคุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • ติดตามเวลาการใช้งานในทุกแพลตฟอร์ม: เบราว์เซอร์, เดสก์ท็อป, และมือถือ
  • กำหนดงบประมาณให้กับโครงการและติดตามการใช้
  • วิเคราะห์ต้นทุนและเวลาที่ใช้โดยใช้เครื่องมือรายงาน
  • ปรับปรุงการออกใบแจ้งหนี้ของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการผสานรวมการชำระเงินออนไลน์จาก PayPal และ Stripe

ข้อจำกัดในการเก็บเกี่ยว

  • บัญชีที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบต้องเพิ่มข้อมูลทั้งหมดด้วยตนเอง
  • การติดตามการเปลี่ยนแปลงในอดีตเป็นเรื่องยาก เนื่องจากไม่ได้พิจารณาอัตราที่เปลี่ยนแปลงในอดีต

การกำหนดราคาการเก็บเกี่ยว

  • การเก็บเกี่ยว: ฟรี
  • Harvest Pro: $12/เดือน ต่อที่นั่ง

การให้คะแนนและรีวิวการเก็บเกี่ยว

  • G2: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 6 (500+ รีวิว)

2. บิลค่าใช้จ่ายและการใช้จ่าย

บิลแดชบอร์ด
ผ่านบิลค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่าย

บิลล์ สเปนด์ แอนด์ เอ็กซ์เพนส์ ช่วยทำให้รายงานค่าใช้จ่าย, งบประมาณ, และการชำระเงินคืนเป็นระบบอัตโนมัติ

มีตัวเลือกสำหรับรายงานค่าใช้จ่ายอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาในการเพิ่มใบแจ้งยอดบัตรเครดิตด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังช่วยสร้างบัตรแยกสำหรับการสมัครสมาชิกแต่ละรายการ พร้อมกำหนดวงเงินตามต้องการ

ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการค่าใช้จ่ายและบัตรเสมือนจริง คุณสามารถรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการใช้จ่ายของพนักงานและปกป้องตัวเองจากการฉ้อโกง ผู้ใช้ชื่นชมความสามารถของเครื่องมือในการรองรับตัวเลือกการชำระเงินที่หลากหลาย

บิลใช้จ่ายและค่าใช้จ่าย คุณสมบัติที่ดีที่สุด

  • สร้างรายงานค่าใช้จ่ายอัตโนมัติโดยไม่ต้องกระทบยอดกับใบแจ้งยอดบัตรเครดิต
  • สร้างบัตรแยกสำหรับแต่ละการสมัครสมาชิกพร้อมขีดจำกัด
  • ติดตามค่าใช้จ่ายส่วนตัวและการขอเบิกคืนด้วยระบบอัปโหลดใบเสร็จรับเงินผ่านมือถือและการแจ้งเตือนแบบพุชสำหรับการอนุมัติ

บิล ข้อจำกัดการใช้จ่ายและค่าใช้จ่าย

  • ไม่สามารถรีเซ็ตการสมัครสมาชิกบัตรเสมือนของคุณได้จนกว่าจะถึงวันทำการแรกของเดือน
  • ไม่มีตัวเลือกในการแบ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซ้ำไปยังงบประมาณหลายรายการโดยอัตโนมัติ

บิลค่าใช้จ่ายและการใช้จ่าย

  • ฟรี

BILL การจัดอันดับและรีวิวการใช้จ่ายและค่าใช้จ่าย

  • G2: 4. 5/5 (1,100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 7 (400+ รีวิว)

3. การเกิดคลื่น

ระลอกคลื่น
ผ่านทางRippling

Rippling มีตัวเลือกในการคืนเงินให้พนักงานในสกุลเงินท้องถิ่นของพวกเขาและจัดทำรายงานในภาษาใดก็ได้

คุณสามารถสร้างสายการอนุมัติตามบทบาทที่ปรับโดยอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจของคุณ

ซอฟต์แวร์การจัดการค่าใช้จ่ายสร้างนโยบายที่ปรับแต่งได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลาในการแก้ไขด้วยตนเอง

คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น

  • ตรวจจับความไม่ตรงกันของใบเสร็จรับเงินได้ทันที แม้จะอยู่ในภาษาที่แตกต่างกัน
  • สร้างสายการอนุมัติตามบทบาทที่อัปเดตโดยอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจคุณ
  • เข้าถึงรายงานการใช้จ่ายเชิงลึกสำหรับสมาชิกทีมทุกคน

ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้าง

  • เวลาตอบสนองช้าขณะดำเนินการรายงาน

การส่งผ่านราคา

  • เริ่มต้นที่ $7/เดือนต่อผู้ใช้
  • ราคาตามความต้องการ

เรตติ้งและรีวิวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  • G2: 4. 8/5 (2,100+ รีวิว)
  • Capterra: 4. 9/5 (2,900+ รีวิว)

4. Spendesk

ผ่านทางSpendesk

Spendesk เป็นโซลูชันการจัดการการใช้จ่ายบนคลาวด์แบบครบวงจร 7 in 1 ที่ช่วยให้ธุรกิจจัดการการชำระเงินใบแจ้งหนี้เงินเดือน บัตรองค์กร และอื่นๆ ได้

มันช่วยสร้างรายงานค่าใช้จ่ายในรูปแบบดิจิทัลโดยไม่ต้องใช้เอกสาร ทำให้กระบวนการเบิกค่าใช้จ่ายของพนักงานรวดเร็วและง่ายดาย

แพลตฟอร์มนี้ใช้เทคโนโลยีการรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) เพื่อสแกนและจัดเก็บใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินที่คุณอัปโหลด คุณสามารถเชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สาม เช่น Xero, Slack และ Netsuite ได้

คุณสมบัติเด่นของ Spendesk

  • ติดตามการจัดการค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเสมือนและบัตรจริง
  • แปลงรายงานค่าใช้จ่ายเป็นดิจิทัลเพื่อการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของพนักงานที่ง่ายดายโดยไม่มีเอกสาร
  • กำหนดวงเงินการใช้จ่ายของบริษัทและการอนุมัติการชำระเงินล่วงหน้า
  • อัตโนมัติการดำเนินการเช่นการสกัดภาษีมูลค่าเพิ่ม, การกระทบยอดใบเสร็จ, และการจัดสรรบัญชีค่าใช้จ่าย

ข้อจำกัดของ Spendesk

  • ราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
  • แม้ว่าแดชบอร์ดจะใช้งานง่าย แต่การตั้งค่าบัญชีธนาคารธุรกิจของคุณยังคงเป็นเรื่องท้าทาย

ราคาของ Spendesk

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิว Spendesk

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 8/5 (200+ รีวิว)

5. Clearco

เคลียร์โค
ผ่านทางClearco

Clearco ช่วยธุรกิจอีคอมเมิร์ซจัดการใบแจ้งหนี้และการชำระเงินของคุณ รองรับสินค้าคงคลัง การตลาด ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและการเงินทั้งหมด รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและโลจิสติกส์

ได้รับการชื่นชมสำหรับแดชบอร์ดแบบครบวงจรที่ใช้งานง่าย แพลตฟอร์มนี้รองรับสกุลเงินสี่สกุล: EUR, CAD, USD และ GBP

คุณสมบัติเด่นของ Clearco

  • คุณสามารถได้รับเงินทุนในรูปแบบส่วนของผู้ถือหุ้นในฐานะสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี
  • มันเสนอโอกาสให้สามารถกู้ยืมได้สูงสุดถึง 20 ล้านดอลลาร์
  • ไม่ตรวจสอบเครดิตสำหรับธุรกิจที่ดำเนินการมาแล้วหกเดือนขึ้นไป

ข้อจำกัดที่ชัดเจน

  • ให้บริการเฉพาะธุรกิจอีคอมเมิร์ซและ SaaS เท่านั้น
  • ใช้ได้เฉพาะบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดเท่านั้น

การกำหนดราคาแบบเคลียร์โก

  • ราคาตามความต้องการ

คะแนนและรีวิวของ Clearco

  • G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
  • Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)

6. Zoho Expense

Zoho Expense
ผ่านทางZoho Expense

Zoho Expense เป็นแอปพลิเคชันบนเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่จัดการค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ มีระบบอัตโนมัติสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการรายงาน

มันตั้งค่าการติดตามใบเสร็จพร้อมตัวเลือกสแกนใบเสร็จอัตโนมัติโดยการผสานรวมแอปพลิเคชันบนคลาวด์ มันเก็บสำเนาของคุณไว้ตลอดชีวิตและรับประกันการติดตามเวลาที่ปลอดภัย

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Expense

  • ติดตามการชำระเงินล่วงหน้าและรายงานด้วยการปรับแต่งขั้นสูงเพื่อกระบวนการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
  • ปรับแต่งแบบฟอร์มการสร้างค่าใช้จ่ายและเลือกฟิลด์ที่ต้องการกรอกในระหว่างการส่งค่าใช้จ่าย
  • คุณสามารถใช้ตัวเลือกการอัปโหลดหลายสกุลเงิน

ข้อจำกัดของ Zoho Expense

  • เส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้เริ่มต้น
  • การขัดจังหวะแพลตฟอร์มเป็นครั้งคราว

ราคาของ Zoho Expense

  • ฟรี: สูงสุด 3 ผู้ใช้
  • มาตรฐาน: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
  • พรีเมียม: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กรธุรกิจ: $8/เดือน ต่อผู้ใช้

Zoho Expense คะแนนและรีวิว

  • G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)

7. มอส

มอส
ผ่านทางมอส

Moss ให้บริการบัตรองค์กรสำหรับสตาร์ทอัพและบริษัทดิจิทัล

คุณสามารถปรับวงเงินของแต่ละบัตรได้แบบเรียลไทม์จากแดชบอร์ดของคุณ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการตั้งวงเงินการใช้จ่ายสำหรับแต่ละบัตร ผู้ใช้ชื่นชอบแพลตฟอร์มนี้เพราะสามารถจัดการค่าใช้จ่าย ใบแจ้งหนี้ และบัตรทั้งหมดไว้ในที่เดียว

มันช่วยให้คุณกำหนดงานบริหารอัตโนมัติด้วยหมวดหมู่ต่างๆ ให้กับกระบวนการทำงานของบริษัทของคุณ รวมถึงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มและศูนย์ต้นทุน

คุณสมบัติเด่นของมอส

  • คุณสามารถรับบัตรเดบิตและบัตรเครดิตได้ไม่จำกัด
  • รับเงินคืนสูงสุด 0.4% สำหรับทั้งบัตรจริงและบัตรเสมือน
  • ผสานการทำงานกับระบบ ERP และซอฟต์แวร์บัญชี เช่น XERO, DATEV และ Exact Online

ข้อจำกัดของมอส

  • เงินคืนต่ำกว่าซอฟต์แวร์จัดการค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
  • ต้องการความช่วยเหลือจากทีมสำหรับการสาธิตและการตั้งค่าบัญชีการเงิน

การกำหนดราคาแบบมอสส์

  • สมาร์ทการ์ด: ราคาพิเศษตามความต้องการ
  • แผนที่ปรับแต่งได้: ราคาที่ปรับแต่งตามความต้องการ
  • การจัดการการใช้จ่ายอย่างครบวงจร: ราคาที่กำหนดเอง

การให้คะแนนและรีวิวมอส

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
  • Capterra: 4. 8/5 (50+ รีวิว)

8. เห็นด้วย

ผ่านทางConcur

Concur นำเสนอซอฟต์แวร์การจัดการค่าใช้จ่ายแบบบูรณาการและอัตโนมัติที่ติดตามค่าใช้จ่ายโดยใช้ AI และข้อมูลแบบเรียลไทม์

คุณสามารถตีความข้อมูลและได้รับรายงานที่มีประโยชน์ได้. เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณตรวจจับข้อผิดพลาดเช่นการซ้ำซ้อนและกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทผ่านแดชบอร์ดของคุณ.

แพลตฟอร์มนี้ให้บริการการสาธิตแบบนำตนเองโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลบัตรเครดิต

คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่สอดคล้องกัน

  • ติดตามการวิเคราะห์และรายงานค่าใช้จ่ายด้วยเครื่องมือบัญชี AIและการเรียนรู้ของเครื่อง
  • สร้างและจัดหมวดหมู่รายการค่าใช้จ่ายผ่าน AI
  • อัปโหลดใบเสร็จรับเงินไปยังรายงานค่าใช้จ่ายโดยตรง
  • คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศโดยอัตโนมัติ

เห็นด้วยกับข้อจำกัด

  • มีตัวเลือกมากเกินไปในการประมาณราคาสุดท้าย
  • รีสตาร์ทกระบวนการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการ

ราคาที่สอดคล้องกัน

  • ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน

  • G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 5,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,900 รายการ)

9. เครดิตของชนเผ่า

ผ่านเครดิตของชนเผ่า

Tribal Credit เป็นบัตรเครดิตสำหรับธุรกิจเริ่มต้นและธุรกิจขนาดกลาง (SMEs)

มันตรวจสอบและวิเคราะห์การดำเนินงานของธุรกิจคุณแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ดของคุณ แดชบอร์ดจะเปิดใช้งานเมื่อคุณให้เอกสารบัญชีธนาคารสามเดือนล่าสุด, หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทคุณ, และหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของคุณ

แพลตฟอร์มการจัดการค่าใช้จ่ายเป็นที่รู้จักในการเสนอวงเงินสินเชื่อธุรกิจสูงถึง $1,000,000

คุณสมบัติเด่นของ Tribal Credit

  • คุณมีตัวเลือกในการรับบัตรที่ปลอดภัยซึ่งออกในสกุลเงินท้องถิ่น
  • ติดตามค่าใช้จ่ายแบบเรียลไทม์ด้วยเครื่องมือขั้นสูง
  • เข้าถึงส่วนลดที่เกี่ยวข้องและโอกาสในการสร้างเครือข่ายในฐานะส่วนหนึ่งของชุมชนสตาร์ทอัพระดับโลก

ข้อจำกัดเครดิตของชนเผ่า

  • การประเมินการใช้จ่ายของทีมอย่างล่าช้า
  • ตัวเลือกการติดตามและรายงานที่ไม่คุ้นเคย

การกำหนดราคาเครดิตของชนเผ่า

  • ฟรี

คะแนนเครดิตและรีวิวของชนเผ่า

  • G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
  • Capterra: ไม่มีการระบุ

10. ทางลาด

ทางลาด
ทางลาด

Ramp ให้บริการโซลูชันบัตรองค์กรและการจัดการค่าใช้จ่ายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมการเงินในตลาดระดับกลาง

มันช่วยให้คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการชำระเงินคืนและรายการที่ขาดหาย และตัวเลือกการล็อกอัตโนมัติสำหรับธุรกรรมที่อาจสงสัย

ซอฟต์แวร์สร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองพร้อมเทมเพลตงบประมาณที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า คุณยังสามารถกำหนดขีดจำกัดอัตโนมัติและข้อกำหนดการส่งสำหรับบัตรองค์กรทั้งหมดของคุณได้อีกด้วย

คุณสมบัติเด่นของทางลาด

  • ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการชำระเงินคืน, รายการที่ขาดหาย, และการล็อกบัตรอัตโนมัติสำหรับรายการที่น่าสงสัย
  • ผสานการทำงานโดยตรงกับแอปของบุคคลที่สาม เช่น Asana
  • เข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกินงบประมาณ
  • สร้างรายงานที่สร้างโดย AI สำหรับการวิเคราะห์ที่แม่นยำ

ข้อจำกัดของทางลาด

  • เวลาการประมวลผลนาน

การกำหนดราคาทางลาด

  • Ramp: $0/เดือนต่อผู้ใช้
  • Ramp Plus: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • Ramp Enterprise: ราคาตามความต้องการ

การให้คะแนนและรีวิวทางลาด

  • G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)
  • Capterra: 4. 9/5 (100+ รีวิว)

เครื่องมือการจัดการการเงินอื่น ๆ

ในขณะที่ซอฟต์แวร์จัดการค่าใช้จ่ายเช่น Brex และซอฟต์แวร์ที่คล้ายกันจัดการงานทางการเงินและรายงาน แพลตฟอร์มการจัดการโครงการเช่น ClickUp ให้ความสำคัญกับการจัดการงานและการร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีมเพื่อให้โครงการเสร็จสมบูรณ์อย่างราบรื่นพร้อมประสิทธิภาพสูงสุด

คลิกอัพ

ใช้เทมเพลตการจัดการการเงินของ ClickUpเพื่อจัดการงานทางการเงินของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทมเพลตเหล่านี้ ทีมการเงินของคุณจะสามารถติดตาม KPI ทางการเงินได้อย่างง่ายดาย จัดการบัญชีของพวกเขา และคำนวณกำไรและค่าใช้จ่ายของพวกเขา

เทมเพลตการจัดการการเงิน ClickUp
ด้วยเทมเพลตการจัดการการเงินของ ClickUp คุณสามารถรวมศูนย์ข้อมูลทางการเงินทั้งหมดของคุณและจัดการได้อย่างง่ายดาย

บริหารการเงินและค่าใช้จ่ายด้วย ClickUp

สิ่งที่คุณต้องทำคือลงทะเบียนเพื่อใช้เทมเพลตการจัดการการเงินของ ClickUp นำเทมเพลตนี้ไปใช้กับพื้นที่หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการทำงาน เพิ่มสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง และพื้นที่ทำงานของคุณก็พร้อมใช้งาน

สลับระหว่างมุมมองที่สะดวกของ ClickUp เพื่อจัดระเบียบใบแจ้งหนี้ของคุณได้ในไม่กี่วินาที

ClickUp ยังช่วยติดตามและจัดการลูกค้าของคุณด้วยรายงานที่สามารถแชร์ได้ซึ่งสร้างขึ้นด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบัญชีของ ClickUp

คลิกอัพ สำหรับการบัญชี
ตัวอย่างของพื้นที่ทำงานการจัดการโครงการใน ClickUp สำหรับสำนักงานบัญชี

คุณยังสามารถติดตามและจัดการงบประมาณโครงการสำหรับลูกค้าได้ด้วยการใช้เครื่องมือนี้ ซึ่งตารางข้อมูลจะถูกจัดระเบียบไว้ในฐานข้อมูลแบบภาพ ตารางข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงงานต่าง ๆ แนบหรือฝังเอกสารใด ๆ ได้ และส่งออกข้อมูลได้

ปรับแต่งและออกแบบแดชบอร์ด ClickUp ของคุณให้ตรงตามความต้องการด้วยวิดเจ็ตหลากหลายรูปแบบกว่า 50 แบบ

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp

  • ทำงานด้วยเทมเพลตการจัดการทางการเงินที่ปรับแต่งได้
  • ติดตามและจัดการบัญชีลูกค้าและรายงานด้วย เครื่องมือการจัดการบัญชีและการเงินของ ClickUp, ระบบอัตโนมัติ และเครื่องมือเตือนความจำ
  • สร้างและแชร์รายงานที่มีรายละเอียดพร้อมการติดตามทรัพยากรเวลาด้วยสเปรดชีตที่จัดระเบียบอย่างเป็นระบบ
  • จัดการใบแจ้งหนี้, การแจ้งเตือนการชำระเงิน, และอื่น ๆ ด้วยแดชบอร์ดที่มีภาพสวยงาม
  • อัตโนมัติภารกิจการบัญชีเพื่อการรายงาน, การร่วมมือในทีม, และการมอบหมายงาน
  • เพลิดเพลินกับตัวเลือกการผสานรวมกว่า 1000 รายการ พร้อมระบบติดตามเวลา, การจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์, นักพัฒนา, และปฏิทิน

ข้อจำกัดของ ClickUp

  • ไม่มีเครดิตหรือรางวัลเพิ่มเติมสำหรับการใช้งาน ClickUp
  • เส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่

ราคาของ ClickUp

  • ฟรีตลอดไป
  • ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
  • ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
  • องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา

คะแนนและรีวิว ClickUp

  • G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
  • Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)

ผสานการจัดการค่าใช้จ่ายกับเครื่องมือการจัดการการเงิน

การเลือกทางเลือกที่เหมาะสมแทน Brex ขึ้นอยู่กับความต้องการของทีมและธุรกิจของคุณ เครื่องมือเฉพาะทางจะตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณได้ แต่เครื่องมืออย่าง ClickUp จะช่วยให้คุณอัปเดตข้อมูลให้พนักงานและลูกค้าทราบตลอดเวลา และจัดการโครงการหลายโครงการได้

คุณจะได้รับผลลัพธ์สูงสุดเมื่อคุณสามารถทำให้กระบวนการของคุณเป็นระบบในที่เดียว ด้วยคุณสมบัติเช่น การร่วมมือในงาน, การผสานระบบ, และการปรับแต่งกระบวนการทำงาน ClickUp มุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของการจัดการโครงการทางการเงินของคุณลองใช้ ClickUp วันนี้!?