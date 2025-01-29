10 ทางเลือกที่ดีที่สุดของ Brex ในปี 2025 (รีวิวและราคา)

Brex เป็นแพลตฟอร์ม SaaS ที่ให้บริการบัตรองค์กรและซอฟต์แวร์บริหารจัดการการใช้จ่ายแก่บริษัทขนาดกลางและบริษัทขนาดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุน (บริษัทร่วมทุน) โดยใช้ระบบอัลกอริทึมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ภายในแพลตฟอร์มเพื่อตรวจจับการฉ้อโกง ตัดสินใจโดยอิงข้อมูลจริง บริหารกระแสเงินสด และนำเสนอโซลูชันที่ปรับให้เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละราย
อย่างไรก็ตาม Brex อาจไม่เหมาะกับความต้องการของทุกธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็ก และนั่นทำให้เกิดความจำเป็นในการหาทางเลือกที่มีคุณค่า
ดังนั้น เราจะพูดคุยเกี่ยวกับทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ Brex เพื่อช่วยธุรกิจขนาดเล็กในการจัดการค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ
คุณควรมองหาอะไรในทางเลือกของ Brex?
แพลตฟอร์มการจัดการค่าใช้จ่ายมีคุณสมบัติมากมาย. นี่คือคุณสมบัติที่คุณควรพิจารณา ก่อนตัดสินใจเลือก:
- แดชบอร์ด: เพื่อการนำทางที่ง่ายดายและการเข้าถึง รายงานค่าใช้จ่ายของคุณอย่างรวดเร็ว
- แอปพลิเคชันมือถือ: สามารถจัดการและตรวจสอบบัตร ค่าใช้จ่าย และการชำระเงินที่ครบกำหนดได้จากทุกที่
- กระบวนการอนุมัติอัตโนมัติ: เพื่อสัมผัสกับกระบวนการทำงานที่รวดเร็วขึ้นโดยการตั้งค่าขีดจำกัดค่าใช้จ่ายรายวันหรือจำนวนเงินอนุมัติล่วงหน้า เพื่อให้คุณมีเส้นทางการตรวจสอบ
- การบันทึกใบเสร็จรับเงินแบบดิจิทัล: ช่วยประหยัดเวลาในการบันทึกค่าใช้จ่ายและลดความเสี่ยงในการสูญหายของใบเสร็จรับเงินผ่านฟีเจอร์ต่างๆ เช่น เทคโนโลยีการรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR)
- ตัวติดตามระยะทาง: สำหรับการคำนวณระยะทางโดยอัตโนมัติตามกฎหมายของประเทศสำหรับบริษัทและทีมที่เดินทางบ่อย
- การรายงานและวิเคราะห์แบบเรียลไทม์: สนับสนุนการตัดสินใจที่มีข้อมูลครบถ้วนสำหรับธุรกิจและค่าใช้จ่ายของคุณ
ทางเลือกที่ดีที่สุด 10 อันดับของ Brex ที่ควรใช้ในปี 2024
ตอนนี้ที่คุณทราบแล้วว่าควรพิจารณาอะไรเมื่อเลือกโซลูชันการจัดการค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม มาดูทางเลือกที่ดีที่สุดของ Brex ในปี 2024 กัน
1. เก็บเกี่ยว
Harvest เป็นแอปติดตามเวลาที่เหมาะสำหรับทีมขนาดเล็กและธุรกิจ
มันช่วยให้คุณติดตามเวลาของโครงการของคุณในทุกแพลตฟอร์ม คุณสามารถเชื่อมต่อมันกับแอปธุรกิจอื่น ๆ และการผสานรวมเช่น Asana และ Slack
Harvest ช่วยให้คุณสร้างใบแจ้งหนี้ เก็บเงิน และเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์บัญชีเช่น Xero และ QuickBooks
เก็บเกี่ยวคุณสมบัติที่ดีที่สุด
- ติดตามเวลาการใช้งานในทุกแพลตฟอร์ม: เบราว์เซอร์, เดสก์ท็อป, และมือถือ
- กำหนดงบประมาณให้กับโครงการและติดตามการใช้
- วิเคราะห์ต้นทุนและเวลาที่ใช้โดยใช้เครื่องมือรายงาน
- ปรับปรุงการออกใบแจ้งหนี้ของคุณให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยการผสานรวมการชำระเงินออนไลน์จาก PayPal และ Stripe
ข้อจำกัดในการเก็บเกี่ยว
- บัญชีที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบต้องเพิ่มข้อมูลทั้งหมดด้วยตนเอง
- การติดตามการเปลี่ยนแปลงในอดีตเป็นเรื่องยาก เนื่องจากไม่ได้พิจารณาอัตราที่เปลี่ยนแปลงในอดีต
การกำหนดราคาการเก็บเกี่ยว
- การเก็บเกี่ยว: ฟรี
- Harvest Pro: $12/เดือน ต่อที่นั่ง
การให้คะแนนและรีวิวการเก็บเกี่ยว
- G2: 4. 5/5 (700+ รีวิว)
- Capterra: 4. 6 (500+ รีวิว)
2. บิลค่าใช้จ่ายและการใช้จ่าย
บิลล์ สเปนด์ แอนด์ เอ็กซ์เพนส์ ช่วยทำให้รายงานค่าใช้จ่าย, งบประมาณ, และการชำระเงินคืนเป็นระบบอัตโนมัติ
มีตัวเลือกสำหรับรายงานค่าใช้จ่ายอัตโนมัติ ช่วยประหยัดเวลาในการเพิ่มใบแจ้งยอดบัตรเครดิตด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังช่วยสร้างบัตรแยกสำหรับการสมัครสมาชิกแต่ละรายการ พร้อมกำหนดวงเงินตามต้องการ
ด้วยซอฟต์แวร์การจัดการค่าใช้จ่ายและบัตรเสมือนจริง คุณสามารถรับข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เกี่ยวกับการใช้จ่ายของพนักงานและปกป้องตัวเองจากการฉ้อโกง ผู้ใช้ชื่นชมความสามารถของเครื่องมือในการรองรับตัวเลือกการชำระเงินที่หลากหลาย
บิลใช้จ่ายและค่าใช้จ่าย คุณสมบัติที่ดีที่สุด
- สร้างรายงานค่าใช้จ่ายอัตโนมัติโดยไม่ต้องกระทบยอดกับใบแจ้งยอดบัตรเครดิต
- สร้างบัตรแยกสำหรับแต่ละการสมัครสมาชิกพร้อมขีดจำกัด
- ติดตามค่าใช้จ่ายส่วนตัวและการขอเบิกคืนด้วยระบบอัปโหลดใบเสร็จรับเงินผ่านมือถือและการแจ้งเตือนแบบพุชสำหรับการอนุมัติ
บิล ข้อจำกัดการใช้จ่ายและค่าใช้จ่าย
- ไม่สามารถรีเซ็ตการสมัครสมาชิกบัตรเสมือนของคุณได้จนกว่าจะถึงวันทำการแรกของเดือน
- ไม่มีตัวเลือกในการแบ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นซ้ำไปยังงบประมาณหลายรายการโดยอัตโนมัติ
บิลค่าใช้จ่ายและการใช้จ่าย
- ฟรี
BILL การจัดอันดับและรีวิวการใช้จ่ายและค่าใช้จ่าย
- G2: 4. 5/5 (1,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 7 (400+ รีวิว)
3. การเกิดคลื่น
Rippling มีตัวเลือกในการคืนเงินให้พนักงานในสกุลเงินท้องถิ่นของพวกเขาและจัดทำรายงานในภาษาใดก็ได้
คุณสามารถสร้างสายการอนุมัติตามบทบาทที่ปรับโดยอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจของคุณ
ซอฟต์แวร์การจัดการค่าใช้จ่ายสร้างนโยบายที่ปรับแต่งได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลาในการแก้ไขด้วยตนเอง
คุณสมบัติเด่นที่โดดเด่น
- ตรวจจับความไม่ตรงกันของใบเสร็จรับเงินได้ทันที แม้จะอยู่ในภาษาที่แตกต่างกัน
- สร้างสายการอนุมัติตามบทบาทที่อัปเดตโดยอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจคุณ
- เข้าถึงรายงานการใช้จ่ายเชิงลึกสำหรับสมาชิกทีมทุกคน
ข้อจำกัดที่ขยายวงกว้าง
- เวลาตอบสนองช้าขณะดำเนินการรายงาน
การส่งผ่านราคา
- เริ่มต้นที่ $7/เดือนต่อผู้ใช้
- ราคาตามความต้องการ
เรตติ้งและรีวิวที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- G2: 4. 8/5 (2,100+ รีวิว)
- Capterra: 4. 9/5 (2,900+ รีวิว)
4. Spendesk
Spendesk เป็นโซลูชันการจัดการการใช้จ่ายบนคลาวด์แบบครบวงจร 7 in 1 ที่ช่วยให้ธุรกิจจัดการการชำระเงินใบแจ้งหนี้เงินเดือน บัตรองค์กร และอื่นๆ ได้
มันช่วยสร้างรายงานค่าใช้จ่ายในรูปแบบดิจิทัลโดยไม่ต้องใช้เอกสาร ทำให้กระบวนการเบิกค่าใช้จ่ายของพนักงานรวดเร็วและง่ายดาย
แพลตฟอร์มนี้ใช้เทคโนโลยีการรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) เพื่อสแกนและจัดเก็บใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินที่คุณอัปโหลด คุณสามารถเชื่อมต่อกับแอปของบุคคลที่สาม เช่น Xero, Slack และ Netsuite ได้
คุณสมบัติเด่นของ Spendesk
- ติดตามการจัดการค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเสมือนและบัตรจริง
- แปลงรายงานค่าใช้จ่ายเป็นดิจิทัลเพื่อการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของพนักงานที่ง่ายดายโดยไม่มีเอกสาร
- กำหนดวงเงินการใช้จ่ายของบริษัทและการอนุมัติการชำระเงินล่วงหน้า
- อัตโนมัติการดำเนินการเช่นการสกัดภาษีมูลค่าเพิ่ม, การกระทบยอดใบเสร็จ, และการจัดสรรบัญชีค่าใช้จ่าย
ข้อจำกัดของ Spendesk
- ราคาแพงสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก
- แม้ว่าแดชบอร์ดจะใช้งานง่าย แต่การตั้งค่าบัญชีธนาคารธุรกิจของคุณยังคงเป็นเรื่องท้าทาย
ราคาของ Spendesk
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิว Spendesk
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 8/5 (200+ รีวิว)
5. Clearco
Clearco ช่วยธุรกิจอีคอมเมิร์ซจัดการใบแจ้งหนี้และการชำระเงินของคุณ รองรับสินค้าคงคลัง การตลาด ค่าธรรมเนียมทางกฎหมายและการเงินทั้งหมด รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดส่งและโลจิสติกส์
ได้รับการชื่นชมสำหรับแดชบอร์ดแบบครบวงจรที่ใช้งานง่าย แพลตฟอร์มนี้รองรับสกุลเงินสี่สกุล: EUR, CAD, USD และ GBP
คุณสมบัติเด่นของ Clearco
- คุณสามารถได้รับเงินทุนในรูปแบบส่วนของผู้ถือหุ้นในฐานะสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยี
- มันเสนอโอกาสให้สามารถกู้ยืมได้สูงสุดถึง 20 ล้านดอลลาร์
- ไม่ตรวจสอบเครดิตสำหรับธุรกิจที่ดำเนินการมาแล้วหกเดือนขึ้นไป
ข้อจำกัดที่ชัดเจน
- ให้บริการเฉพาะธุรกิจอีคอมเมิร์ซและ SaaS เท่านั้น
- ใช้ได้เฉพาะบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดเท่านั้น
การกำหนดราคาแบบเคลียร์โก
- ราคาตามความต้องการ
คะแนนและรีวิวของ Clearco
- G2: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 300+)
- Capterra: 4. 4/5 (รีวิวมากกว่า 300 รายการ)
6. Zoho Expense
Zoho Expense เป็นแอปพลิเคชันบนเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่จัดการค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายทางธุรกิจ มีระบบอัตโนมัติสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการรายงาน
มันตั้งค่าการติดตามใบเสร็จพร้อมตัวเลือกสแกนใบเสร็จอัตโนมัติโดยการผสานรวมแอปพลิเคชันบนคลาวด์ มันเก็บสำเนาของคุณไว้ตลอดชีวิตและรับประกันการติดตามเวลาที่ปลอดภัย
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Zoho Expense
- ติดตามการชำระเงินล่วงหน้าและรายงานด้วยการปรับแต่งขั้นสูงเพื่อกระบวนการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- ปรับแต่งแบบฟอร์มการสร้างค่าใช้จ่ายและเลือกฟิลด์ที่ต้องการกรอกในระหว่างการส่งค่าใช้จ่าย
- คุณสามารถใช้ตัวเลือกการอัปโหลดหลายสกุลเงิน
ข้อจำกัดของ Zoho Expense
- เส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้เริ่มต้น
- การขัดจังหวะแพลตฟอร์มเป็นครั้งคราว
ราคาของ Zoho Expense
- ฟรี: สูงสุด 3 ผู้ใช้
- มาตรฐาน: $3/เดือน ต่อผู้ใช้
- พรีเมียม: $5/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กรธุรกิจ: $8/เดือน ต่อผู้ใช้
Zoho Expense คะแนนและรีวิว
- G2: 4. 5/5 (รีวิวมากกว่า 1,000 รายการ)
- Capterra: 4. 6/5 (รีวิวมากกว่า 900 รายการ)
7. มอส
Moss ให้บริการบัตรองค์กรสำหรับสตาร์ทอัพและบริษัทดิจิทัล
คุณสามารถปรับวงเงินของแต่ละบัตรได้แบบเรียลไทม์จากแดชบอร์ดของคุณ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกในการตั้งวงเงินการใช้จ่ายสำหรับแต่ละบัตร ผู้ใช้ชื่นชอบแพลตฟอร์มนี้เพราะสามารถจัดการค่าใช้จ่าย ใบแจ้งหนี้ และบัตรทั้งหมดไว้ในที่เดียว
มันช่วยให้คุณกำหนดงานบริหารอัตโนมัติด้วยหมวดหมู่ต่างๆ ให้กับกระบวนการทำงานของบริษัทของคุณ รวมถึงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มและศูนย์ต้นทุน
คุณสมบัติเด่นของมอส
- คุณสามารถรับบัตรเดบิตและบัตรเครดิตได้ไม่จำกัด
- รับเงินคืนสูงสุด 0.4% สำหรับทั้งบัตรจริงและบัตรเสมือน
- ผสานการทำงานกับระบบ ERP และซอฟต์แวร์บัญชี เช่น XERO, DATEV และ Exact Online
ข้อจำกัดของมอส
- เงินคืนต่ำกว่าซอฟต์แวร์จัดการค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
- ต้องการความช่วยเหลือจากทีมสำหรับการสาธิตและการตั้งค่าบัญชีการเงิน
การกำหนดราคาแบบมอสส์
- สมาร์ทการ์ด: ราคาพิเศษตามความต้องการ
- แผนที่ปรับแต่งได้: ราคาที่ปรับแต่งตามความต้องการ
- การจัดการการใช้จ่ายอย่างครบวงจร: ราคาที่กำหนดเอง
การให้คะแนนและรีวิวมอส
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 30 รายการ)
- Capterra: 4. 8/5 (50+ รีวิว)
8. เห็นด้วย
Concur นำเสนอซอฟต์แวร์การจัดการค่าใช้จ่ายแบบบูรณาการและอัตโนมัติที่ติดตามค่าใช้จ่ายโดยใช้ AI และข้อมูลแบบเรียลไทม์
คุณสามารถตีความข้อมูลและได้รับรายงานที่มีประโยชน์ได้. เครื่องมือนี้ช่วยให้คุณตรวจจับข้อผิดพลาดเช่นการซ้ำซ้อนและกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทผ่านแดชบอร์ดของคุณ.
แพลตฟอร์มนี้ให้บริการการสาธิตแบบนำตนเองโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลบัตรเครดิต
คุณสมบัติที่ดีที่สุดที่สอดคล้องกัน
- ติดตามการวิเคราะห์และรายงานค่าใช้จ่ายด้วยเครื่องมือบัญชี AIและการเรียนรู้ของเครื่อง
- สร้างและจัดหมวดหมู่รายการค่าใช้จ่ายผ่าน AI
- อัปโหลดใบเสร็จรับเงินไปยังรายงานค่าใช้จ่ายโดยตรง
- คำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศโดยอัตโนมัติ
เห็นด้วยกับข้อจำกัด
- มีตัวเลือกมากเกินไปในการประมาณราคาสุดท้าย
- รีสตาร์ทกระบวนการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการ
ราคาที่สอดคล้องกัน
- ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน
- G2: 4/5 (รีวิวมากกว่า 5,000 รายการ)
- Capterra: 4. 3/5 (รีวิวมากกว่า 1,900 รายการ)
9. เครดิตของชนเผ่า
Tribal Credit เป็นบัตรเครดิตสำหรับธุรกิจเริ่มต้นและธุรกิจขนาดกลาง (SMEs)
มันตรวจสอบและวิเคราะห์การดำเนินงานของธุรกิจคุณแบบเรียลไทม์ผ่านแดชบอร์ดของคุณ แดชบอร์ดจะเปิดใช้งานเมื่อคุณให้เอกสารบัญชีธนาคารสามเดือนล่าสุด, หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทคุณ, และหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของคุณ
แพลตฟอร์มการจัดการค่าใช้จ่ายเป็นที่รู้จักในการเสนอวงเงินสินเชื่อธุรกิจสูงถึง $1,000,000
คุณสมบัติเด่นของ Tribal Credit
- คุณมีตัวเลือกในการรับบัตรที่ปลอดภัยซึ่งออกในสกุลเงินท้องถิ่น
- ติดตามค่าใช้จ่ายแบบเรียลไทม์ด้วยเครื่องมือขั้นสูง
- เข้าถึงส่วนลดที่เกี่ยวข้องและโอกาสในการสร้างเครือข่ายในฐานะส่วนหนึ่งของชุมชนสตาร์ทอัพระดับโลก
ข้อจำกัดเครดิตของชนเผ่า
- การประเมินการใช้จ่ายของทีมอย่างล่าช้า
- ตัวเลือกการติดตามและรายงานที่ไม่คุ้นเคย
การกำหนดราคาเครดิตของชนเผ่า
- ฟรี
คะแนนเครดิตและรีวิวของชนเผ่า
- G2: ไม่มีการรีวิวเพียงพอ
- Capterra: ไม่มีการระบุ
10. ทางลาด
Ramp ให้บริการโซลูชันบัตรองค์กรและการจัดการค่าใช้จ่ายที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับทีมการเงินในตลาดระดับกลาง
มันช่วยให้คุณสามารถตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการชำระเงินคืนและรายการที่ขาดหาย และตัวเลือกการล็อกอัตโนมัติสำหรับธุรกรรมที่อาจสงสัย
ซอฟต์แวร์สร้างกระบวนการทำงานที่กำหนดเองพร้อมเทมเพลตงบประมาณที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า คุณยังสามารถกำหนดขีดจำกัดอัตโนมัติและข้อกำหนดการส่งสำหรับบัตรองค์กรทั้งหมดของคุณได้อีกด้วย
คุณสมบัติเด่นของทางลาด
- ตั้งการแจ้งเตือนสำหรับการชำระเงินคืน, รายการที่ขาดหาย, และการล็อกบัตรอัตโนมัติสำหรับรายการที่น่าสงสัย
- ผสานการทำงานโดยตรงกับแอปของบุคคลที่สาม เช่น Asana
- เข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายเกินงบประมาณ
- สร้างรายงานที่สร้างโดย AI สำหรับการวิเคราะห์ที่แม่นยำ
ข้อจำกัดของทางลาด
- เวลาการประมวลผลนาน
การกำหนดราคาทางลาด
- Ramp: $0/เดือนต่อผู้ใช้
- Ramp Plus: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- Ramp Enterprise: ราคาตามความต้องการ
การให้คะแนนและรีวิวทางลาด
- G2: 4. 8/5 (รีวิวมากกว่า 1,800 รายการ)
- Capterra: 4. 9/5 (100+ รีวิว)
เครื่องมือการจัดการการเงินอื่น ๆ
ในขณะที่ซอฟต์แวร์จัดการค่าใช้จ่ายเช่น Brex และซอฟต์แวร์ที่คล้ายกันจัดการงานทางการเงินและรายงาน แพลตฟอร์มการจัดการโครงการเช่น ClickUp ให้ความสำคัญกับการจัดการงานและการร่วมมือระหว่างสมาชิกในทีมเพื่อให้โครงการเสร็จสมบูรณ์อย่างราบรื่นพร้อมประสิทธิภาพสูงสุด
คลิกอัพ
ใช้เทมเพลตการจัดการการเงินของ ClickUpเพื่อจัดการงานทางการเงินของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทมเพลตเหล่านี้ ทีมการเงินของคุณจะสามารถติดตาม KPI ทางการเงินได้อย่างง่ายดาย จัดการบัญชีของพวกเขา และคำนวณกำไรและค่าใช้จ่ายของพวกเขา
บริหารการเงินและค่าใช้จ่ายด้วย ClickUp
สิ่งที่คุณต้องทำคือลงทะเบียนเพื่อใช้เทมเพลตการจัดการการเงินของ ClickUp นำเทมเพลตนี้ไปใช้กับพื้นที่หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องการทำงาน เพิ่มสมาชิกทีมที่เกี่ยวข้อง และพื้นที่ทำงานของคุณก็พร้อมใช้งาน
ClickUp ยังช่วยติดตามและจัดการลูกค้าของคุณด้วยรายงานที่สามารถแชร์ได้ซึ่งสร้างขึ้นด้วยซอฟต์แวร์การจัดการโครงการบัญชีของ ClickUp
คุณยังสามารถติดตามและจัดการงบประมาณโครงการสำหรับลูกค้าได้ด้วยการใช้เครื่องมือนี้ ซึ่งตารางข้อมูลจะถูกจัดระเบียบไว้ในฐานข้อมูลแบบภาพ ตารางข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงงานต่าง ๆ แนบหรือฝังเอกสารใด ๆ ได้ และส่งออกข้อมูลได้
คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ ClickUp
- ทำงานด้วยเทมเพลตการจัดการทางการเงินที่ปรับแต่งได้
- ติดตามและจัดการบัญชีลูกค้าและรายงานด้วย เครื่องมือการจัดการบัญชีและการเงินของ ClickUp, ระบบอัตโนมัติ และเครื่องมือเตือนความจำ
- สร้างและแชร์รายงานที่มีรายละเอียดพร้อมการติดตามทรัพยากรเวลาด้วยสเปรดชีตที่จัดระเบียบอย่างเป็นระบบ
- จัดการใบแจ้งหนี้, การแจ้งเตือนการชำระเงิน, และอื่น ๆ ด้วยแดชบอร์ดที่มีภาพสวยงาม
- อัตโนมัติภารกิจการบัญชีเพื่อการรายงาน, การร่วมมือในทีม, และการมอบหมายงาน
- เพลิดเพลินกับตัวเลือกการผสานรวมกว่า 1000 รายการ พร้อมระบบติดตามเวลา, การจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์, นักพัฒนา, และปฏิทิน
ข้อจำกัดของ ClickUp
- ไม่มีเครดิตหรือรางวัลเพิ่มเติมสำหรับการใช้งาน ClickUp
- เส้นทางการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้ใหม่
ราคาของ ClickUp
- ฟรีตลอดไป
- ไม่จำกัด: $7/เดือน ต่อผู้ใช้
- ธุรกิจ: $12/เดือน ต่อผู้ใช้
- องค์กร: ติดต่อเพื่อขอราคา
คะแนนและรีวิว ClickUp
- G2: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 9,000 รายการ)
- Capterra: 4. 7/5 (รีวิวมากกว่า 3,000 รายการ)
ผสานการจัดการค่าใช้จ่ายกับเครื่องมือการจัดการการเงิน
การเลือกทางเลือกที่เหมาะสมแทน Brex ขึ้นอยู่กับความต้องการของทีมและธุรกิจของคุณ เครื่องมือเฉพาะทางจะตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณได้ แต่เครื่องมืออย่าง ClickUp จะช่วยให้คุณอัปเดตข้อมูลให้พนักงานและลูกค้าทราบตลอดเวลา และจัดการโครงการหลายโครงการได้
คุณจะได้รับผลลัพธ์สูงสุดเมื่อคุณสามารถทำให้กระบวนการของคุณเป็นระบบในที่เดียว ด้วยคุณสมบัติเช่น การร่วมมือในงาน, การผสานระบบ, และการปรับแต่งกระบวนการทำงาน ClickUp มุ่งเน้นไปที่การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของการจัดการโครงการทางการเงินของคุณลองใช้ ClickUp วันนี้!?